Hoy por Hoy (14/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 a ver

Voz 2 00:03 apenas eh

Voz 3 00:06 servicios informativos

Voz 1645 00:11 son las once las diez en Canarias la ex presidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya está citada a esta hora para declarar en el Tribunal Supremo por su papel en el proceso independentista distintos miembros de varios partidos catalanes han acudido de hecho a las puertas del Tribunal para mostrarle su apoyo vamos al Supremo amplía Alberto

Voz 0055 00:27 Pozas llegado unos minutos después de las diez de la mañana Mireia Boya acompañada de varias decenas de personas que se desplazado desde Cataluña para apoyarla en su comparecencia hoy como imputado ante el juez Pablo Llarena diversos diputados tanto de la CUP en el Parlament catalán como también ejemplo de Esquerra Republicana del PdeCAT en el Congreso de los Diputados han comparecido aquí también a las puertas del alto tribunal para apoyar a Mireia Boya para hablar de juicio político en el caso por ejemplo de Natalia Sánchez diputada de la CUP confiando en que sale de aquí imputada pero no encarcelada

Voz 1645 00:54 mientras tanto en el Congreso al portavoz del PDeCAT Carles Campuzano ha apostado porque vuelve a haber un acercamiento que posibilite un acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de cara a la investidura

Voz 4 01:04 en los electores de Esquerra Republicana en Cataluña desean ninguna pelean público sino desean que se pongan de acuerdo y que es en vista a un presidente de la Generalitat Carles Puig a Mónica haya Gobierno de Cataluña pronto yo creo que las elecciones nadie las desea las elecciones serían un fracaso para Cataluña sería una frustración para los electores soberanistas y estoy seguro que la responsabilidad de Cataluña Esquerra Republicana permitiría que las cosas funcionen de madera de

Voz 2 01:31 Canarias

Voz 1645 01:32 en la sesión de control al Gobierno la ministra de Empleo ha defendido que la brecha salarial entre hombres y mujeres ha mejorado y también el empleo juvenil a pesar de los últimos informes de los sindicatos en sentido contrario es Fátima Báñez

Voz 5 01:43 la brecha salarial es menor en los convenios de empresa se lo digo como mujer sabemos que tenemos que seguir trabajando por los jóvenes mire desde que hemos llegado al Gobierno la tasa de paro entre los jóvenes ha bajado veinte puntos y hoy la contratación indefinida entre los jóvenes crece a un ritmo del veinte por ciento

Voz 1645 02:01 más cosas la Guardia Civil en colaboración con el FBI ha detenido en Alicante a un miembro de una organización internacional dedicada a la captación en Internet de menores con fines pedófilos se identificaba otras veinte personas que forman parte de esta red ir también a ochenta víctimas Alicante Elena Escudero

Voz 6 02:16 la operación comenzó hace dos años el FBI descubrió varios grupos a que a través de una plataforma online lograban la participación de menores en actividades sexuales grabando en vídeo esos comportamientos y engañando a las niñas a las que hacían creer que interactúan con menores de edades similares además alertaron a la Guardia Civil tras detectar que uno de los miembros más activos estaba en Alicante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detectó en este domicilio tras practicar un registro abundante material pedófilo supuestamente producido por el joven alicantino hasta el momento han sido detenidas veinte personas en Estados Unidos en Europa e identificadas ochenta víctimas

Voz 1645 02:51 en un terremoto de tres coma siete grados en la escala de Richter se ha podido sentir en varias poblaciones de Huesca de Lleida esta mañana no ha causado daños personales ni materiales once tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 0089 03:05 el Madrid Madrid el juez de la Púnica vuelve a rechazar la petición de Francisco Granados para que declaren como investigados Cifuentes Aguirre González el auto está fechado el pasado lunes el mismo día que el exconsejero declaró de forma voluntaria en la Audiencia Nacional la policía francesa colabora ya a esta hora con la española en los alrededores del Bernabéu en el dispositivo de alto riesgo que va a velar por la seguridad del partido de ida de Champions que esta noche enfrenta al Real Madrid con el Paris Saint Germain con novedades para los aficionados galos que llegan a Madrid Alfonso Ojea buenos días hola buenos días ya están llegando a Barajas los cuatro mil aficionados del PSG que han adquirido su entrada aquí en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu el club galo les entrega tras identificarlos la entrada ese partido y una pulsera que deberán portar en todo momento no podrán acceder al estadio sino presentan tanto la entrada como la pulsera colocada en su muñeca de esta forma se evita así la reventa veinte agentes de la Policía Judicial francesa ya trabajan con sus colegas españoles en uno

Voz 7 04:01 dispositivo de seguridad que acaba de ser aquí

Voz 0089 04:03 privado podemos rechaza que el bilingüismo sigue ampliándose a más centros en la etapa de educación infantil de tres a seis años la Comunidad de Madrid va a incorporar el curso que viene a ese programa para los más pequeños a otros veintisiete centros Beatriz Galiana disputa

Voz 8 04:14 ah y ampliarlo a la etapa de tres años que nos parece en primer lugar de una irresponsabilidad por parte el Gobierno Cifuentes enorme desde Podemos pedimos que primero se evalúen condiciones este programa y que en segundo lugar se hagan públicos esos informes para saber si es la mejor opción para nuestros niños en nuestras niñas

Voz 7 04:33 Media hora arranquemos en ese juicio contra un hombre acusado de matar

Voz 0089 04:36 terna cincuenta y cinco perros de caza en los que tenía hacinados en un recinto de apenas treinta

Voz 9 04:40 metros cuadrados en su finca de Villa del Prado estaban

Voz 0089 04:42 y dos en jaulas de seis en seis cuando los encontró el Seprona la protectora

Voz 0416 04:48 la acusación particular en la causa pide cuarenta

Voz 0089 04:50 es de prisión para este hombre tenemos ocho grados ahora mismo la gran

Voz 10 04:53 ya

Voz 11 05:08 que calcula regulas la distancia entre columna y coches

Voz 12 05:11 por eso las familias de verdad necesitan un seguro un seguro como el de Mapfre que nunca te falla que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord para que vivas tu vida sin preocupaciones va colaborador de Alicante puerto de salida de la vuelta al mundo a vela

Voz 1645 05:28 es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 2 05:36 hoy por hoy hablo González Batista catarí Nasser

Voz 7 05:41 Tom ha venido Christina Rosenvinge a presentar su nuevo disco que lo tengo aquí se titula un hombre rubio así que de mi seguro que no habla tienes algo que contar no no si es que nos conocemos sólo existimos no sabía yo que significó tanto falso pero pero me encanta

Voz 13 06:28 pero norte de las

Voz 7 06:42 eh piscina Rosenvinge es sin duda una de las mujeres más influyentes de la música nuestro país ya lleva décadas abriendo camino desde el talento y ahora en este último disco dedicado a John Cale salda sus deudas con el pasado e indaga en la masculina queda de incluso en su propia masculinidad a través de la música Cristina muy buenos días hola qué tal estaba pensando ahora la gente lo entenderá que en esta promoción podríamos de Marte Chris que permiten a mayor ambigüedad ser Cristina Christian Cristóbal ahora digo lo entenderán ustedes porque todo en este disco tiene una preciosa historia hay las historias bonitas deben empezar por el principio

Voz 2 07:18 hombre rubio ya voy a empezar Tom a desmontar toda toda tu ilusión porque este hombre rubio en realidad arranca o nace en la voz de una mujer

Voz 7 07:31 de esa mujer Rocío Márquez una cantaora flamenca que encargó a Christina Rosenvinge este precioso romance que de algún modo sirvió de inspiración para esta otra canción que sí forma parte hoy de su nuevo disco

Voz 13 07:46 este paso si tu T

Voz 9 07:54 este romance de La Plata es la canción que sirve de

Voz 7 07:56 punto de partida a su nuevo álbum fue escrita un día seis de marzo normalmente las fechas en las que se las canciones es ese es un dato absolutamente irrelevante para para quien los escucha pero en este caso Cristina hay un punto que es un poco diferente y me gustaría sé que lo has contado alguna ocasión pero me gustaría que nos contarás la historia de esta fecha esta canción

Voz 0416 08:14 pues es una historia muy bonita realmente cuando Rocío me encargó este romance pues efectivamente empecé a mirar hacia atrás revolvía entre los vinilos de mi padre me puse otra vez en contacto con el flamenco pero también devolvió el fantasma de mi padre que murió hace muchos años ahí le conté la historia me ella Pedro G sumó su productor y Rocío me me propusieron que escribió una canción sobre esto pero no fui capaz de escribirla en ese momento sin embargo el seis de marzo que era el aniversario de la muerte de mi padre surgió esta canción de así de sopetón como si me lo hubieran dictado desde arriba

Voz 7 08:51 el padre de Cristina Tom eh lo digo porque puede ser que esta historia te puedas sentirte identificado con ella era un ingeniero danés visitó a España junto con su madre en un viaje de novios ir acabó convenciéndola ella para dejarlo todo abandonarlo todo venirse debiera que España después de conocer el cante jondo enamorarse del cante jondo y aprender español a través del Romancero gitano de Lorca

Voz 9 09:13 por motivos diferentes pero pero parecido si aquí estamos somos tantos nórdicos que nos queda de enamorados con España y su folclore eh hay mucha gente que habla un poco mal de folclor al contrario el folclore es clave la de la identidad creo no

Voz 0416 09:30 efectivamente somos de la misma somos una etnia en sí misma eso es verdad

Voz 7 09:36 yo han así habla de pie

Voz 0416 09:38 claro sí efectivamente y somos los que los hijos de los inmigrantes que no vinieron por razones tanto económicas como como nosotros románticas cuando quejas

Voz 7 09:49 son veintisiete años casi los que han pasado desde la muerte de tu padre tu te encuentras con él en este disco tu padre era un producto de su época al que le costaba un poquito de trabajo entender la vida de músico que tuve entre mis te muy pronto esta canción que escuchamos incluye frases que suenan a

Voz 2 10:04 laderas redención

Voz 7 10:13 cómo no voy a entender de padres y es mi misma soledad y un ejercicio de de reconciliación con el pasado y curiosamente la primera vez que hablas de esta canción fue en un congreso de psiquiatría

Voz 0416 10:24 ya que somos siempre has hecho

Voz 7 10:26 también se ha de esta canción es una casualidad bastante bastante afortunada en el fondo hay algo de de Universal en esta historia que que tú cuentas no no sé si te has cruzado Coraline que te he dicho y esta canción el fondo también habrá un poco de mí es un historia tremendamente personal Pere de recuperación no de reconciliación como digo con el pasado que puede que mucha gente haya vivido

Voz 2 10:45 bueno

Voz 0416 10:46 efectivamente hay un momento en la vida en que eres capaz de ver a tu padre no ya como tu padre o tu madre como sino que él es FES de igual a igual entonces les puedes comprender cómo personas normalmente como hijos y los hijos somos muy egoístas no ahí siempre tenemos una carga de de de de revanchismo nadie todo lo que no me has dado y todo esto y sin embargo cuando llegas a ese punto en que los ves de igual a igual empiezas a comparecer los y a comprender al dar las gracias sobre todo no

Voz 7 11:13 pero deseamos que tu padre a tu madre le costó entender tu tu vida el mundo de la música claro también hay que reconocer que era en los años ochenta tú tenías dieciséis años todo estaba por hacer incluida tú misma cuando tú con tu primera banda que ese ya y los neumáticos el tema increíblemente actual prefiero ver las series de televisión antes de salir contigo que esto podría Netflix te la podría comprar

Voz 0416 11:35 suena el en eh

Voz 7 11:37 en este día de hoy la próxima publicidad con este fondo son los años ochenta plena Movida Madrileña imagino que evitaría el disgusto de contarle todo lo que pasaba en nuestra época no levanta más la versión adaptada

Voz 0416 11:53 bueno mis padres no lo comprendían muy bien me acuerdo que me que me hicieron

Voz 9 11:56 esta pregunta pero buena después de tocar tú tienes que bajarte alternar con el público

Voz 7 12:02 por cierto mañana va a estar Edith clavó el trabajo era el batería de esta banda y mañana va a estar con nosotros ha escrito un libro sobre Gabinete Caligari Ia tendremos la oportunidad de hablar con él quiere dejarle algún recado aquí lo cortamos ese lo pongo mañana

Voz 0416 12:14 editó dos esto es culpa tuya que los sefardíes porque pues le pues su idea que yo empecé a cantar en una banda

Voz 15 12:19 no te lo perderemos nunca he de clavó bueno no es lo apuntamos Nos vamos un momentito publicidad ahí a la vuelta seguimos hablando de ese hombre rubia

Voz 2 12:33 hoy puro Pablo González Batista

Voz 16 12:37 es una llamadita y ahorro mucho en el seguro del coche que son cinco minutos y tú estás tramando algo pues sí que me voy acertó aperturista

Voz 9 12:44 si lo piensas un segundo dista

Voz 17 12:46 Línea Directa el seguro con todo y tienes al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones in line directo a punto com Si eres autónomo tienes hasta un quince por ciento de descuento en tu seguro nueve cero dos un dos tres cero una compañía Bankinter

Voz 18 13:03 pide que estuvo dieron descanso pero unos palitos dijera el este se Mats que sí que son riquísimos pero es aprovechar para responder esos mails urgente su llamar a mamá luego dices que no tienes tiempo pero para unos palitos snacks hechos al horno con frutos secos y que tiene su momento no IR

Voz 19 13:17 o momentos snacks su momentos NATS es rico es bueno snacks

Voz 2 13:21 no a unos exactamente porque este elegir exactamente porque quería verlo

Voz 3 13:29 el largo camino juntos hipoteca naranja de ING con el precio que buscas

Voz 2 13:36 dice Comisiones

Voz 3 13:39 contra la gripe

Voz 11 13:41 este sábado a la una de la tarde Berto Romero yo Andreu Buenafuente en cómo se Abbado

Voz 20 13:51 nadie sabe nada el programa en el que puede pasar del

Voz 21 13:54 todo a u buenos días hola puede intentar hablar contó

Voz 0416 13:58 digo fingiendo absoluta normalidad pero

Voz 21 14:00 aún kleenex debajo de tu huevos

Voz 20 14:03 arde virago nadie sabe nada que apenas ser

Voz 22 14:12 con un buen colchón hábitat de depreció porque ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un cincuenta por ciento de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas últimas tecnologías hasta el veintiocho de febrero el Hipercor y El Corte Inglés

Voz 23 14:28 Estados y los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 11 14:47 oye tú tienes en casa lo que Securitas Direct qué tal es que el mes que viene me entregan Scarlett y quiero ponerme en alarmante estemos mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 24 15:02 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 25 15:12 no ampararán pararán para quién quiere parar ampararán primer Tour para amparar ampararán para

Voz 26 15:19 acabas de escuchar a un genio Podium podcast presenta los sonidos cuatro episodios para conocer al director de orquesta Gustavo Dudamel que el hombre detrás del genio detallará su vida desde el origen de su pasión por la música hasta dirigir el Concierto de Año Nuevo en Viena o la Filarmónica de Los Ángeles los sonidos de Dudamel ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 3 15:42 hoy por hoy

Voz 27 15:46 Pablo González Batista

Voz 2 15:48 apenas se seguimos

Voz 7 15:51 cuando con Christina Rosenvinge sobre su último disco un hombre rubio y lo cierto es que Tom y Cristina si hacemos un repaso de tus últimos discos es muy fácil descubrir que en todos ellos son al menos en esta última etapa hay una temática unificadora muy clara no en La joven Dolores tu disco de dos mil once el tema a los mitos

Voz 28 16:08 sí

Voz 9 16:11 es increíble está siempre en lo nuestro del año dos mil quince hablabas con cierta rabia de la decadencia de Occidente por decirlo de alguna manera a la mitología clásica e la de cara

Voz 7 16:29 hacia Occidente los temas tampoco es que sean sencillos no no has elegido malos tema para hacer la tesis en un hombre rubio has decidido centrarte la masculinidad para hacer un disco que en el fondo es profundamente feminista con creaciones como ésta la flor entre la vía que que es un canto contra los estereotipos de género es decir a raíz de ese homenaje a tu padre de tus dificultades para entenderle has tirado del hilo y arrancado todo un trabajo para entender el género cantando incluso desde los ojos de un hombre y me gustaría preguntar cómo ve Cristina una mujer como tú la masculinidad de esa masculinidad más rancia cuando hace el esfuerzo de meterse dentro

Voz 0416 17:15 es muy difícil porque hay una canción en concreto por ejemplo que se llama pesará palabra donde quería hablar desde la voz de un padre crípticos silencioso en el origen de esta canción era una en la relación del del cordobés con

Voz 7 17:30 su hija era concretamente que Facsa concretamente una frase una frase esta frase

Voz 13 17:35 el lado

Voz 7 17:38 esta es la canción vamos a escuchar la frase que inspiró esa canción

Voz 2 17:44 soy un hombre que que teniendo padre de va a conseguir que su que sus hijos tengan un abuelo

Voz 7 17:50 la gente es bonita las frases hoy un hombre que teniendo un padre de humo voy a conseguir que sus abuelos esa que mis hijos tengan un abuelo

Voz 0416 17:57 yo de verdad estaba en el sofá ocasionando como loca cuando hoy vi esta escena pensé hay hay una canción además este hombre es que maravilla no toda la vida poniéndose delante de un toro para que su padre por fin las reconozca me pareció un acto tan poético tan bonito que escribe una canción pensando en él

Voz 7 18:16 es la masculinidad después de escuchar tu disco Mi pequeña reflexión una digamos otro tipo de esclavitud a veces hablamos de del del feminismo ya ves yo creo que no no entendemos que muchas veces los hombres somos un poco esclavos de nuestra propia masculinidad del la imagen

Voz 0416 18:35 social que se tiene de lo que debería ser nuestra masculinidad efectivamente además existe el mito de que las mujeres son complejas y muy completo has en sentido emocionar y los hombres no que los hombres son más monolítico yo pienso que eso es mentira pienso que eso es la el armazón de macho puesto encima de personas que son muy diversas también entonces creo que paralelamente al empoderamiento de las mujeres tiene que haber también una rebeldía de los hombres con

Voz 2 19:00 tras un contra un arquetipo

Voz 0416 19:03 realmente no responde a su naturaleza ningún nombre nace

Voz 2 19:05 machista te lo aseguro no había ningún nombre

Voz 7 19:07 con esas limitaciones que a veces nos imponemos sobre nuestras propias emociones no fijados hablando de emociones el esfuerzo que ha hecho Cristina por pensar o por mirar a través de los ojos de un hombre que incluso hay canciones sobre amor y desamor cantadas por una Cristina que se pone en los zapatos en nombre

Voz 29 19:23 son

Voz 0416 19:25 sí

Voz 29 19:29 es más

Voz 7 19:32 yo creo que tiene que al final lo que has hecho es un disco para cumplir el sueño de ser Cruner efectivamente cantar buenas canciones

Voz 0416 19:41 efectivamente sabes hubo un momento un par de años que dice bueno hoy tuvo un encuentro con Loquillo a un anuncio con el entonces en esa conversación ya lo empecé a decir tú lo que necesita es

Voz 10 19:52 mujeres que iba a las canciones y tal y cual

Voz 0416 19:55 antes empecé ahí ya escribió algunas canciones Juli no

Voz 7 19:59 Dara o Quillo si pensando en que las cantaron

Voz 9 20:01 después lo pensé que un aria y cree que bueno crees

Voz 7 20:06 cuando hablamos amor el género al final es lo de menos hablando antes quizás los hombres tenemos menos facilidad para mostrar cómo nos sentimos en el fondo sentimos muy parecido no absoluta la voz de de una mujer es curioso esto porque estaba pensando cuántas veces hemos escuchado en el pop español ya seguramente sorprende hoy cantar en género masculino y esto tiene clarísimo precedente en nuestro país

Voz 15 20:35 respirado por la que duerme a mi lado cantando Ana Torroja cantado para nato

Voz 7 20:39 Loja en esta en este caso un poco distinto no porque las canciones escribían dos hombres pero tras acordado de Ana Torroja componiendo un nombró el tiempo eres nuestra Ana Torroja nuestra nueva Ana Torroja

Voz 0416 20:50 nuevo distinto porque había intentado y de hecho masculino un poco en la voz y todo en este disco pero creo que bonito es lo de Ana Torroja verdad porque ellos han femenina hay cantando esas cosas al final consiguieron hacer una serie de himnos les es maravilloso

Voz 7 21:05 totalmente y además nadie se lo preguntó nunca crees que esto sea aceptó hemos están más pendientes de la rima consonantes mecano de algunas que de que de este hecho que sea aceptó con con cierta naturalidad y hay más cosas distintas en este disco respirando hizo a tu discografía anterior porque es la primera vez que tú has hecho un disco pensando en cómo lo vas a tocar normalmente componer es un acto muy íntimo y en tu caso basta escuchar tus canciones para entender qué es especialmente intenso Veronés en este momento ha hecho el el disco no sólo pensando como nombres sino pensando en el otro pensando en quién te va a haber en un concierto no

Voz 0416 21:36 sí sí el disco sale de la energía el directo en una gira muy larga con el último disco que tenía muchas ganas de continuar tengo una banda estupenda que me ha acompañado en este disco y bueno ha habido unos cuantos cambios pero vamos dio la batería esta Manuel saber que que

Voz 7 21:51 decíamos pensando en otro dijo está compuesto pasándolo otro yo creo que está pensado concretamente en este otro

Voz 2 21:59 este es el batería con el que Christina Rosenvinge

Voz 7 22:03 tirado escondido González en su papel en Tokyo Sex de extracción hay directores que conciben sus películas pensando en un actor tú en este caso las hecho pensando en tu batería

Voz 0416 22:13 en realidad si sabes él me ha puesto en un nivel de intensidad esto es una cuestión puramente es practican el escenario en lo que tengo detrás de mí toca tan fuerte que es todo lo que es claro que él se mete dentro de mí cuando ha empezado a rivalizar con él a cantar mucho más fuerte pero más ruido casi también han empezado estas canciones que son mucho más robos

Voz 7 22:31 por eso en este en este caso yo creo que es el hijo que más cantas el que más cantas más tiempo y como más con más rotundidad donde la voz de es es más presente hablamos hay muchos hombres detrás de este disco como detras de vas demasiadas cosas seguramente ahí uno un hombre rubio que también pienso que está detrás ya no es sólo de este disco pero probablemente toda tu carrera

Voz 25 22:51 y que está detrás de

Voz 9 22:53 de mucha música actual

Voz 2 23:00 estuvo muy Un amor declarado

Voz 7 23:04 yo supongo que tú como hemos hecho muchos tuvo también probablemente Tom as revisitar has reconciliado también como en el fondo también es un padre musical para muchos después

Voz 0416 23:13 de de su muerte no efectivamente es imposible escapar en Francia de de Bowie en su momento fue decisivo ir a partir más es que claro toda la sus últimos discos y la manera en la que murió fue un colofón a su obra artística es algo tan admirable volvía a él le escuche de manera obsesiva

Voz 7 23:34 ha sido utilizado muchas de sus recursos en este es fácil encontrar algunas algunos de estos elementos en el disco de de Christina Rosenvinge como Bowe Cristina también tuvo una fase americana no sé si esto fue influido por el entiendo que no pero vamos a imaginar que sí de hecho no todo el mundo sabe Cristina que tuviera baste en Nueva York un disco de culto que hoy los americanos veneran y que puedes encontrar incluso en algún escaparate de tiendas de discos estadounidense que es ese Frozen pool

Voz 30 23:59 eh

Voz 7 24:05 donde la energía es más a la Christina Rosenvinge que estábamos acostumbrados que recuerdo tienes esta tapa Nueva York y qué significa este disco que quizá en España puede haber basado más desapercibido digamos pero que en Estados Unidos está abrió muchísimas puertas muchísimas puertas sea aparecieron

Voz 0416 24:18 montón de sitios por desgracia el coincidió sabes lo justo con el monto de mi maternidad podían haber sido una cosa de la otra pero ya entonces no pudo aprovechar todas las oportunidades que es abrieron de cara ir de hacer giras muy largas y todo eso claro entonces pero en dentro de Nueva York estuve tocando durante dos años de manera constante en los medios hubo críticas buenísimas y bueno para mi fue muy alentador esto de empezar de cero en una ciudad tan competitiva mía hacernos sitio

Voz 7 24:50 lo que creo te quiero escuchar contra el otro día que estoy está a punto de tocar en un show en Jimmy Kimmel en armas

Voz 0416 24:55 no lo está

Voz 7 24:58 todavía está en la lista como León trabajaban

Voz 0416 25:03 estaba en la lista de si fallaba un grupo importante pues entrábamos los locales y yo estaba en la primera sabes cómo esta vez Sando que pasara algo para

Voz 7 25:11 es una enfermedad a músicos varones sólo afectará músicos tíos bueno

Voz 0416 25:17 le estuve a punto de entrar pero al final cuando me llamaron fue el momento que yo ya no estaba Nueva York

Voz 7 25:23 bueno desde mi punto de vista y Christina Rosenvinge lo demuestra estamos en momento fantástico para la música femenina estamos acostumbrados a ver en en festivales muchos menos que varones no nos equivoquemos pero muchos ejemplos de mujeres talento osas con personalidad propia que además lideran sus propios proyectos yo no sé si tú tienes un poquito sientes sobre tu espalda a la responsabilidad de ser lo que todos los medios indies te llaman que es la musa del indefenso

Voz 9 25:44 no ese justificadamente no pero sí Sauquillo

Voz 0416 25:47 el papel te quedas creo que no no soy en realidad creo que es más una frase que otra cosa sabes creo realmente que estuvieron en realidad sigo estando en un sitio propio donde no

Voz 31 25:58 no no

Voz 0416 26:00 no entra en ninguna categoría porque realmente

Voz 9 26:05 supongo que hay que hacer un esfuerzo para entender las cosas

Voz 0416 26:07 el ponerles una etiqueta pero realmente lo que yo he hecho ha sido un fluir de una manera libre entre todas las influencias no pertenezco realmente al indignidad

Voz 7 26:16 pero ese lugar poco a todo de alguna manera ese fluir

Voz 9 26:18 sí que desde mi punto de vista sí que ha abierto camino en a otras mujeres pues he tenido aporte de hablar con ellas y casi todas te citan como referente así que un poquito toca poco

Voz 7 26:27 debe ser una última pregunta que está ya es más personal Cristina tú tú cuando te duchas cuando estás a lo mejor fregando los platos cantas alguna vez y aparezco a tu lado lo digo porque yo sí

Voz 0416 26:39 yo no la no la canto para mí porque hace muy bien la canto muchas veces para los niños hubo un momento cuando que con mi hijo de con nunca ocho años vienen me dijo ayer sabes que esa canción que me cantas por la noche hay un niño del colegio que será sabe todo cómo alucinado porque pensaba que era un secreto entre nosotras

Voz 7 26:57 aquí todo el APA del colegio y todo el aparato del cole de Christina Rosenvinge tiene nuevo disco un hombre rubio y eso es una enorme noticia lo siento Tom el disco Novasoft Moretti pero habrá otros días porque yo tengo otra copia

Voz 0416 27:13 se crea una especialmente a Tito

Voz 7 27:16 otro hombre rubio el disco está disponibles hace apenas unos días y pronto podremos ver a Cristina defendiendo sus canciones en directo tengo aquí dos fechas tres de marzo

Voz 15 27:24 con la Joy Eslava ocho de marzo en la sala Apolo de Barcelona invitamos a la gente a consultar la web para para encontrar otras fechas de las aves porque a veces

Voz 7 27:31 bueno vamos a los músicos en Umbrete me lo tenía que haber apuntado no se preocupen si ustedes tampoco tienen papel entren en la web

Voz 0416 27:37 vamos a Segovia en Toledo el fin de semana anterior al yo y que no sé en qué día

Voz 7 27:41 vaya consultaré hemos el calendario el Inter muchísimas muchísimas gracias Cristina Narbona autentico lujo hablar contigo

Voz 2 28:04 la Cadena SER Hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 16 28:10 una llamativa Joe Russo en el seguro del coche del que son cinco minutos uy tú estás tramando algo pues sí que me voy a periodista

Voz 7 28:17 si lo piensas su segundo esto dista

Voz 17 28:19 Línea Directa el seguro con todo y quiénes el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones sin directo a punto com Si eres una pyme tienes hasta un quince por ciento de descuento en tu seguro nueve cero dos un dos tres cero una compañía Bankinter

Voz 32 28:34 en Vitaldent queremos cuidar de ti para siempre por eso todos nuestros pacientes tienen las revisiones gratis para toda la vida Virgin una consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno Cuén Vitaldent punto com tu salud empieza en tu boca usar que empieza en Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com

Voz 34 29:01 que conectan con Hoy por hoy

Voz 7 29:03 a través de Instagram

Voz 2 29:06 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 17 29:10 claro

Voz 1803 29:12 en esta veintena desde la que habla cada semana sentimos a Benjamín dentro del género

Voz 15 29:19 novelas policiacas está al subgénero de las novelas de atracador

Voz 1803 29:22 si quieres contar historias una cosa es abolir la monarquía y proclamar la República y otra que se te vaya la chaqueta sustituyendo a San Fermín por el día de la al Caparrós amarillo para ver la televisión podemos exportar cultura con las series y esto es muy importante aire Irene filosofar que es hoy que es la vida es la única certeza es soy mortal a Carlos para mítines

Voz 2 29:44 esto la película es un exceso de honradez a Santiago hacer números hay un problema con las pensiones hay un problema con la cobertura hay un problema con la recaudación a Juan Ángel escucha el Requiem de Verdi por encima de todo es humano a Mikel mira la angustia del del hombre moderno sin duda la pintura de mucho lo lo recoge a Elvira observa cuando ya unos se dedica a escribir se da cuenta de lo importante que es la palabra huida a Isaías corregir con él es más que suficiente a

Voz 12 30:14 a sus casi el susto corre entre una oreja y otra

Voz 2 30:17 dentro de Hai otras yo estoy mal está tu cabeza y a Paco vía campo una placita pequeña encantadora muy recolectaron está la Fundación Palin La Ventana un espacio abierto al conocimiento

Voz 1803 30:31 con Carles Francino

Voz 10 30:36 cuando escucho Agustí la caminos desde de todo habido Gabilondo era pequeñito era un crío Gabilondo Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo en el suelo Gabilondo este diario Gabilondo ya ya ya decía aquello de les habla añadieron

Voz 2 30:57 hoy por hoy soy niña aquí

Voz 31 31:00 pues me acuerdo como si fuera mismo de todo aquello

Voz 2 31:05 gracias por escucharnos Gabilondo era pequeñito y Rubio para

Voz 35 31:11 muy buenas noches aquí estamos en El Larguero de la Cadena Ser el gallinero en Carrusel Deportivo

Voz 2 31:16 convenio con tiempo dedicado al baloncesto en estado muy fuerte a todos los aficionados a Play Basket el número uno del mundo árabe más Rafa Nadal el atletismo mundial afronta una nueva era usted como tengamos en Pekín es fuerte supongo que morenos bastante con Cristiano cumplió Griezmann brillo y Messi deslumbra va a crecer iba a ser otra España ha hecho los deberes con un grupo que ilusiona luego veremos lo que ocurre hemos qué pasa cuando llegue el Mundial cuando llegue la hora de la verdad dado dando el deporte

Voz 9 31:54 cadena SER Torre nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 19 32:04 cuánto hace que no revisa es lo que pagas tu seguro de vida piénsalo ya lo has pensado

Voz 11 32:10 veinte la mutua con tu seguro de vida como su precio sea cual sea también en tu seguros de coche moto y hogar Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua concreciones en Mutua punto es

Voz 3 32:37 el Rey de Europa desde las ocho y cuarto Real Madrid

Voz 11 33:04 la Cadena SER

Voz 38 33:11 Juanjo Ruiz

Voz 7 33:11 buenos días qué tal Pablo muy buenos días

Voz 38 33:14 hoy catorce de febrero San Valentín lo ideal sería que tu pareja te hiciera un regalo de esos que tú dices bueno pues pues si no tiene pareja ese las que pasa de San Valentín aquí está Jazztel para sacarte un buen UAW escuchas y te pasas ahora Jazztel te llevas once gigas en el móvil por solo diez euros al mes al contratar la fibra de Jazztel y además te llevas también

Voz 9 33:33 en un Samsung Galaxy S7 por sólo mueve con noventa y cinco euros al mes venga

Voz 2 33:39 ya Mayall quince repito Llama gratis al quince diez o entra en Jazztel punto com Pablo

Voz 7 33:48 Tom este viernes estrena por fin la forma del agua los dos llevamos tiempo nos vamos ahora el reestreno quedamos fondo verla con ganas con ganas de esta película de Guillermo del Toro acerca de Un monstruo anfibio ya hemos hablado mucho en este programa y también hemos hablado Tomillo fuera de este programa tanto hablar nos ha dado que pensar acerca de los montes otros peligros que el agua esconde según el cine en realidad las aguas de las películas están repletas de depredadores antropofagia de bichos de peligros en general así a uno se le quitan totalmente las ganas de mojarse como el tema es tan absolutamente inabarcable como Lecea no pues les hemos le hemos preguntado a María Guerra lo hemos hecho una de esas preguntas peregrinas que a veces hemos ocurren a nosotros

Voz 9 34:28 nada que ha enseñado a nosotros el cine para que se nos quiten totalmente las ganas de meternos en el agua María muy buenos días hola qué tal buenos días una pregunta peregrina totalmente tú tú has visto muchas películas el agua te gusta

Voz 10 34:41 eh bueno a mí yo soy de Río osea yo de pequeña me bañaba en el río Pisuerga osea que a mí el río me parecían poco asquerosillo porque tenía fango había cangrejos pero no me daba miedo miedo me lo ha dado el cine que es el mar no sea el mar es todo lo que pasa por ahí debajo es lo que nos ha enseñado

Voz 7 35:01 la inversión esa horrorosa seguido un poco de cosa ver muchas películas le quitan a uno las ganas de meterse en el agua y de hecho hay muchísimas muchísimas películas que lo justifican queremos quieres empezar Mario

Voz 10 35:12 bueno yo me gustaría eh primero porque como somos de radio y tengo a Raúl delante seamos canónica Caca

Voz 7 35:18 canónigos canónigos una inversión por favor

Voz 2 35:23 para inversión inversión toma ahí donde se sumerge cuarenta y cinco

Voz 10 35:35 bueno en en el cine como en el mar y tal pasan cosas como la radio que de repente todo se va estar se levanta premiados

Voz 7 35:43 qué ha pasado es que son Lois nubes que el agua no les gusta isleño Sabrido aquí dentro de España para estar lo más lejos posible

Voz 2 35:50 no no hablamos de miedo desde el mar hablamos del miedo no más los algunos

Voz 10 35:55 no no vamos directamente con el miedo el miedo de de nuestra generación que que no os lo digo esta película

Voz 0416 36:01 la enorme cantidad de tejido perdido e impide un análisis detallado sin embargo el escualo atacante debió de ser mucho más grande que los que normalmente se encuentran en estas aguas no ha enviado ningún barco de inspeccionar la mano

Voz 7 36:12 no desde luego no es un accidente de embarcación tiburón esto no lo así casi todos los miedos y acerca del mar por lo menos los míos empezaron a raíz de esta peli de Spielberg

Voz 10 36:22 bueno que en realidad ese es su primera gran harán película mil novecientos setenta y cinco Él era un gran Direct bueno era un chaval un chaval muy brillante contratado por un estudio había hecho un una una serie de televisión con Joan Crawford una primera película una Tibi movie Ile dejan hacer esta película entonces le dan un cacharro sea su tiburón era un

Voz 0416 36:44 matrona bueno no era eh

Voz 10 36:47 una lata gigantesca que se llamaba Bruce que les dio mil problemas aquí pero él tenía una visión la visión es que el miedo no venía de Bruce que asomaba el morro de vez en cuando sino de lo que no se veía y eso es en lo interesante no porque todo el rato el pavor lo produce la banda sonora de John Williams ICA que tú estás viendo continuamente en el que el miedo viene por oleadas de tal manera que aunque parezca una película Super comercial es experimental y por eso la relacionamos con otro los terrores matutinos que todos padecemos ella escucharnos

Voz 39 37:23 Psicosis mil novecientos sesenta disco era aún súper director al que no le daban un Oscar que no se lo daban así nunca he exprimido por los estudios y él ya estaba hasta las narices entonces coge a su equipo habitual se financia esta película en blanco y negro ir hace estas nuevas brutales para para la época no entonces Bernard Herrmann que era su compositor es que Kiko quería hacer la escena de la ducha si mucha música entonces eh Bernard Herrmann practicamente le tuvo que obligar sale sentó en la sala de puso su está estos gritos este violín chirriante para que viéramos

Voz 10 38:03 como en realidad el terror no venía de la ducha sino que que venía de de la música no

Voz 40 38:09 bueno sí tiburón no justifica nuestro miedo al océano desde luego Sarkozy no puede justificar nuestra vida ducharnos ducharnos no esgrimir como excusa para no de echarse bueno pero por ejemplo hay gente que se ducha con la va a puerta abierta solamente ganar sería genial hacer ejercicio de bañarse en el mar o ducharse escuchando la música

Voz 7 38:27 la de John William Saab de Hermann el de las bandas sonoras de Branislav como Mike cascos para todos los días ese ese tipo de eso

Voz 40 38:36 momentos memorables

Voz 39 38:39 los angustiosos en el mar eh pues por ejemplo la la niebla sea la niebla es otro de los factores en las buena

Voz 10 38:46 las películas de mar

Voz 9 38:48 sí lo que lo que pasa es que no nos no es la tormenta perfecta en la que todo era John pronto vamos a hablar los no no no vamos a hablar de Master and Commander que a mí me parece una película Mararía

Voz 10 39:00 Llosa en el que precisamente el tema

Voz 9 39:02 error surgía de la niebla es el caso

Voz 2 39:11 qué podemos sostienen sus manos poner pies en polvorosa es sólo va ser usaremos nuestros pañuelos y es necesario realmente que es el que más miedo pasó fue creado buena arrasa

Voz 10 39:23 que en esa época estaba a tope pues cuando en acordó que las entrevistas de promoción decía que él se había pasado todo el rodaje vomitando porque yo no sé si sois de velero que lo barco pirata se mueve muchísimo

Voz 2 39:35 es el

Voz 9 39:37 para macho tienes que viene de algo

Voz 2 39:39 mira mar te de tengo una anécdota

Voz 7 39:43 bastante buena sobre la programa la oportunidad en la programación de las películas en un ferry yo viaje de Tenerife a Las Palmas de Gran Canaria en un ferry viendo lo juro tormenta blanca una peli So protagonizada por Jeff Bridges con hundimiento terrible ahogamiento de casi toda la tripulación yo recomiendo la película pero jamás mientras que en el desembarco

Voz 2 40:02 no en el ultramar no no entrarían

Voz 10 40:05 bueno y luego hay otra otro factor de terror que me parece maravilloso que se las películas a pleno sol el terror con las luces e a tope claro en el te puede puede saltar el tiburón la noche lo que quieras pero una de las Mer una de las mejores un clásico a pleno sol se titula de René Clement entre mil novecientos sesenta también está basada en la novela de Patricia Highsmith con Alain Delon pues haciendo de un Ripley pues bueno horror horroroso con te da pavor en un yate de madera claro no aquí no puedes decir quién fue el primero pero la verdad es que sí que hemos visto después el cómo es pasar miedo a pleno sol en calma total que aquella película de Phillip Noyce con Nicole Kidman que Park Nicole Kidman en los noventa aparecía como una pelirroja guapa no sé que la novia de Cruise no no ella ahí ya sacó sus armas de actriz a mí me gustó mucho la vida de Pi

Voz 7 41:03 la vida de piel es una película fíjate si es a pleno sol York hay que ver las están luminosa que hay escenas que yo recomiendo ver con gafas de sol ahora es bastante improbable que vaya a uno en un barco y acabe por alguna razón con un tigre

Voz 10 41:14 pero bueno es que ahí está la parte es filosófica del mar no el mar es lo de lo imprevisto navegar los problemas tal y entonces el Tigre eh claro es está dentro de Tino el el tigre es el peligro entonces es un poco también cuál te el peligro clásico el monstruo en la cabeza de los hombres que es no Nuestro Moby Dick particular

Voz 41 41:35 no muy aquí tenemos al rigor y P invocando a la bestial claro

Voz 42 41:41 no no

Voz 10 41:44 en la película de mil novecientos cincuenta y seis que era vamos estamos ahora en esa hasta este momento no con las películas en las que el mar el hombre la madera pero yo creo que todo todo todo se estropeó todo se volvió ya del brutal

Voz 7 41:59 literalmente se estropeó

Voz 10 42:01 me parecía que no pero al final al final se estropeó

Voz 12 42:04 que este es el barco que dicen lesión sumergirse sin sumergible vídeos

Voz 2 42:08 podría

Voz 10 42:12 al final el organismo no era tan y sumergible Titanic que sus catorce candidaturas el pobre Leonardo Di Caprio pelado de frío sin ni siquiera candidatura al Oscar se llevaron once pero no hubo ni para los actores fue también un poco un chasco

Voz 43 42:27 no sabía en el James Cameron su

Voz 10 42:30 bidones arrogantes y tal ahí se pegó pues un poco

Voz 43 42:33 bueno que estuvo muy bien de premios pero no consigue muchas

Voz 7 42:35 Dani que da miedo por el hipotermia me da mucho miedo al encontrarme me dan miedo los Iceberg o Iceberg y me da miedo el que no me dejen subirme a la

Voz 9 42:44 hombre claro te dicen las clases sociales estás en la clase tercera osea estás abajo y te vas a morir si estás arriba te llevan a bordo pero algunos sí sí sí sí sí

Voz 7 42:55 muchas lecturas políticas en en Titanic

Voz 10 42:57 no te da miedo los submarino es lo que bueno Mir mar mi recomendación es das but de Wolfgang Peter Sagan mil novecientos ochenta y uno es una misión de unos alemanes unos soldados alemanes que ese dan cuenta que les han mandado directamente a la muerte tiene una banda sonora brutal ir jamás jamás eh haré submarinismo después de haberme

Voz 0416 43:23 ha sufrido todo esto veo que son

Voz 39 43:25 mi cuarenta y tres en entrar gente en el estudio

Voz 7 43:28 esa será el estudios en los está colando aquí metros

Voz 10 43:31 puedo poner el corte final que es el de el el corte del refranero Si puedes venga

Voz 2 43:37 mi experiencia me dice que cuando has tocado fondo sólo puede seguir hacia arriba

Voz 10 43:41 ah

Voz 2 43:42 bueno pues hemos tocado fondo María Tom

Voz 7 43:45 es añadir sol quieran es directo que la forma de agua

Voz 2 43:47 que que está está motor yo lo digo claro Tin esperadísima aquí os llama la mujer y el monstruo

Voz 10 43:55 la Bella y la Bestia mira te es

Voz 2 43:58 no es una reflexión sobre el matrimonio es una película de terror de Gill Man del terror y esto hay que verlo porque todo viene de estar maravilloso película de terror

Voz 7 44:08 pues mira que hemos viajado profundo pues aunque uno lo crea todavía se puede caer más bajo al final aunque intente es negar la evidencia y lo intentes aplazar llega un momento en el que hay que afrontar la dura realidad

Voz 2 44:21 en breves momentos llega misma furia me gustas más que mi cama un lunas por la mañana ya la mía ni ese mi Adán tuya de la que me enamorado Risto Mejide hoy es un día en el que frases como ésta se se pueden oler pantomima full cariños siete

Voz 7 44:49 sujeto vaya hombre con lo bien que iban bueno en nada pantomima full valoran el día de San Valentín

Voz 11 44:58 ha sido un momento y parate a pensar no crees que igual estás pagando demasiado puertos seguros en coche en moto hurgar en vida vente a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajando su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones de Mutua punto

Voz 38 45:20 pues en Jazztel sabemos que necesitas muchos datos para Cotillard las redes sociales subir Stories ver toda la temporada de esa serie pues bien aquí iban once pedazo vigilias para tu móvil por solo diez euros al mes al contratar la fibra de Jazztel

Voz 9 45:32 bueno yo te usan sube ese siete por sólo nueve coma noventa y cinco euros

Voz 20 45:35 Messi lleva gratis al quince X sí sí al quince X entra en Castel punto com

Voz 34 45:47 conecta con Hoy por hoy

Voz 7 45:49 esperábais de nuestro Twitter

Voz 2 45:52 envía tus comentarios y opiniones

Voz 9 46:02 sólo un clic de la tarde la una en Canarias puedes recorrer el mundo buenas tardes hasta llegar a lugar Texas

Voz 11 46:09 no son ocho los supervivientes entre el momento justo

Voz 2 46:13 punto

Voz 11 46:14 el que después de muchas acceder a la información en directo Campos el juez Eloy Velasco tiene indica Gil e inmediata hagan al alcalde aquí en Washington para decirnos ahora el módulo es donde estás tú

Voz 38 46:27 de lunes a viernes a las dos de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 11 46:31 hora catorce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena Ser la vida está llena de secuencias es una película que

Voz 31 46:44 está bien contada y tampoco me provocan

Voz 7 46:47 demasiado entusiasmo pero que se ve es sede bien y el tema sobre todo me parece apasionante

Voz 2 46:54 por eso el cine se parece tanto a la vida digamos para mí tiene un defecto la película es un exceso de honradez Carlos Boyero los miércoles con Carles Francino en la gran pantalla de La Ventana

Voz 44 47:18 en Hora Veinticinco

Voz 9 47:18 es que yo aluciné con los interrogatorios oiga usted jurar y perjurar que de la Constitución más o menos lee esto promete que va a ser bueno una fuga Paco Gento analizan la actualidad está en Bruselas porque les da la realiza más gana que no olvide nadie verdad eso es cierto tú sabes Jos lunes a las nueve ese programa electoral tenía algún que ha dicho que no muchos política de Hora Veinticinco metió en todo momento el reparto palabras O'Donnell para Barcelona

Voz 20 47:50 la más completa información todo el deporte en tu TTP el mejor entretenimiento en TDT día puedes escuchar toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisor el recinto Niza lo ITA Andrés en tu mano toda la programación de la cadena de radio on line en España irá demando escucha tu radio preferirá laca

Voz 3 48:15 gente que escucha la disfruta

Voz 45 48:21 se tendrá en cuenta a la hora de rebajas

Voz 0416 48:24 dar las Variaciones léxicas del España

Voz 2 48:27 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 46 48:35 corren nuevos tiempos

Voz 11 48:40 cadena SER

Voz 33 48:47 tú

Voz 17 48:52 no tenías que pagar los gastos de hipoteca y es probable que tenga cláusula suelo de da Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados ambos fácil

Voz 2 49:11 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda desperdició sutiles

Voz 47 49:23 buenos días hasta ahora cada vez que llamábamos a un número que empieza por uno uno ocho que son los servicios que nos dan información sobre otros teléfonos nos llegaban a cobrar hasta seis euros por el establecimiento de llamada y otros seis por cada minuto de conversación las organizaciones de consumidores denunciaron que los precios eran abusivos y ahora el Gobierno ha tomado medidas para cambiarlo se elimina el coste de establecimiento de llamada se fija un precio máximo de dos euros y medio por minuto es estable C que la llamada no podrá durar más de diez minutos las operadoras tienen un plazo de tres meses para adaptarse a esta nueva normativa

Voz 2 49:58 formación le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 48 50:04 sí

Voz 7 50:06 sí

Voz 10 50:09 aparte de la bañera aquí merecemos el vuelo

Voz 49 50:13 celebra el día de los enamorados como se merece con el cupón especial de San Valentín de la ONCE entren con especial punto es prepárate para ganar un viaje a Venecia hay cientos de regalos directos y recuerda que contó con cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros te están esperando cupón especial de San Valentín

Voz 11 50:31 cómo te toque te vas a quedar tocado

Voz 9 50:33 eh

Voz 3 50:35 hoy por hoy

Voz 1 50:36 estas

Voz 27 50:38 Pablo González Batista

Voz 2 50:40 cadena SER vienen de

Voz 7 50:43 de triunfar en Tenerife de hecho triunfaron tanto en el programa que hicimos allí el pasado viernes que hoy el treinta por ciento de las personas que se disfrazan en los carnavales de las Islas Canarias optan por hacerlo de Alberto Casado un treinta y uno por ciento optan por Rober Bodegas y luego ya pero mucho menos la gente se disfraza por este orden de Batman Capitán América y Frozen hoy por suelo