Hoy por Hoy (14/02/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1018 00:06 José Antonio Marcos muy buenos días a Pablo qué tal muy buenos días empezamos a los tribunales con una información de última hora el ex el líder de Esquerra y ex vicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para salir de la cárcel en la que lleva algo más de cien días Álvarez

Voz 2 00:21 el abogado de Sandro mañana Hynde pide al Tribunal Constitucional que ha Junquera se les reconozcan derechos fundamentales a la libertad a la libertad ideológica a la presunción de inocencia a la legalidad a la participación y representación política al juez imparcial a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías según la defensa del líder de Esquerra el Supremo no ha respetado estos derechos en el procedimiento judicial que está ahora en marcha en el escrito también se cita jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que recuerda que la restricción de la libertad debe siempre adoptarse de forma

Voz 1 00:52 excepcional

Voz 1018 00:54 la ex diputada de la CUP Mireia Boya declaró como investigadas hace poco menos de una hora ante el magistrado del Supremo Pablo Llarena por un posible delito de rebelión relacionado con el proceso independentista las parlamentaria ha acudido arropada por representantes de las formaciones secesionistas y el juez instructor decidirá al término del interrogatorio se adopta no alguna medida cautelar contra ella Alberto Pozas

Voz 0055 01:13 sí boya ya anunció hace dos días que su estrategia no iba a ser la del resto de imputados serían no tiene ninguna intención de renegar del Prusés unilateralmente referéndum ilegal del uno de octubre ha sido recibida con aplausos con gritos de independencia de No estás sola por miembros de la CUP d'Esquerra del PDeCAT Natalia Sánchez Joan Tardà CSIC

Voz 0721 01:28 el nosotros decimos que la mejor respuesta es continuar la lucha

Voz 3 01:33 debió desde solamente tienen un como instrumento la fuerza que nos unas te cae partido es la que todo colectivo cosas estamos aquí

Voz 1 01:42 Mireia Boya hoy

Voz 0055 01:44 entre otras cosas de poner en marcha la declaración unilateral de independencia aunque los investigadores entienden que jugó un papel poco importante en comparación con otros imputados

Voz 1018 01:51 en la Audiencia de Sevilla en el juicio de los ERE declara José Antonio Viera que fue consejero de Empleo en los gobiernos de Manuel Chaves entre los años dos mil y dos mil cuatro según la investigación judicial e fue uno de los responsables políticos que decidieron poner en marcha el sistema fraudulento de ayudas a las empresas y trabajadores en la sede judicial Mercedes Díaz

Voz 1 02:07 el exconsejero de Empleo José Antonio Viera desconocía que la fórmula establecida para pagar los ERE impedía la fiscalización previa de esas ayudas que se han investigado ha dicho que al llegar a la Consejería ordenó su tipo que negociara con la intervención una fórmula legal y rápida para poder pagar ciento cincuenta y nueve millones de pesetas a los ex trabajadores de la empresa Hijos de Andrés Molina dado los reparos que estaba poniendo la intervención a pagar la considerada primera ayuda de los ERE escuchamos a José Antonio Viera

Voz 4 02:33 que si hay un conflicto hay que negociar el conflicto con la intervención que finalmente hay que hacer lo que la intervención dice bueno pues todo lo que propongo le digo a mi equipo es que busquen una fórmula legal como lógico que sea ágil que sea rápida y que nos permita seguir gestionando

Voz 1 02:50 escuchamos sonido directo pregunta el fiscal

Voz 0721 02:52 hablamos con el convenio marco diecisiete

Voz 3 02:55 yo no manejaba en este momento

Voz 1018 02:59 amo esa documentación sonido que eso de la Audiencia de Sevilla vamos a Bruselas el producto interior bruto de la Unión Europea aumentó un cero con seis por ciento en el cuarto trimestre del pasado año en comparación con los tres periodos equivalentes anteriores en el caso de España es el crecimiento fue del cero coma siete por ciento según los datos adelantados por la Oficina Estadística Comunitaria Eurostat el presidente de la Comisión Jean Claude Juncker comparece a partir de esta obra para presentar sus previsiones financieras a largo plazo y apuntar lo que puede ser lo que se conoce ya como su posible testamento político presenta Pastor

Voz 0738 03:30 sí es muy poco habitual que Juncker comparezca en sala de prensa y se someta a preguntas de los corresponsales porque hay enorme interés en esta sala hoy sabiendo además que Juncker va a proponer que su casa

Voz 0721 03:40 luego el de presidente de la Comisión se fusión

Voz 0738 03:43 hay con el de presidente del consejo el que en estos momentos detenta Donald Tusk una propuesta que justifica asegurando que hay que ahorrar y que hay que simplificar clarificar el mundo institucional europeo pero que tiene muchos detractores porque podría convertir a la Comisión en un secretariado general del Consejo un debate que quedará para los jefes de Gobierno europeo que a Bruselas viajarán el próximo veintitrés de febrero y a los que quiere confrontar con la realidad hablando del presupuesto para explicar que eso tiene enormes costes eso es el proyecto europeo y quiénes seguridad si quieren parecerse sólo a Estados Unidos tendrían que invertir hasta ciento cincuenta mil millones en crear un sistema seguro en las fronteras

Voz 1018 04:32 hora doce y cuatro minutos la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción la faz de presenta su informe sobre educación a partir de una encuesta en la que han participado representantes de ciento sesenta y un asociaciones de madres y padres de alumnos entre otras cosas el documento llama la atención una vez más sobre

Voz 0721 04:46 el exceso de deberes que soportan los niños

Voz 1018 04:48 desde edad muy temprana Adela Molina

Voz 0011 04:50 un treinta y cinco por ciento de las Ampas considera que hay demasiados deberes sí que habría que reducir los un dieciocho por ciento pide su eliminación total según este estudio un sesenta y cinco por ciento de las asociaciones cree también que la religión católica no debería ser evaluable y un sesenta por ciento considera necesaria una asignatura específica sobre valores el informe revela la precariedad de las asociaciones de padres y madres escolares la mitad tiene menos de diez miembros sobrevive con cuotas de entre diez y veinte euros anuales en torno al cincuenta por ciento no tiene página web ni tampoco local y un dato más un ochenta por ciento de sus miembros son mujeres lo que refleja que la participación de las familias en la educación sigue dependiendo casi exclusivamente de las madres

Voz 1018 05:29 el Ayuntamiento tinerfeño de Güímar dirigido por la popular Carmen Luisa Castro apoya la celebración de una fiesta sólo para mujeres en la que el próximo tres de marzo se elegirá por ejemplo a mis Cachón d'Amics estrecha o mis fotometría el objetivo de la fiesta que incluye una cena con el striptease es recaudar dinero para la festividad de la Virgen de Fátima Radio Club Tenerife Begoña Ávila

Voz 0274 05:47 la cena donde se pretende elegir a mis cachondo Amis estrecha Omic licenciada en follón me será el próximo trece de marzo la alcaldesa de Güímar Carmen Luisa Castro sobre las acusaciones de financiar con fondos públicos actos donde se denigra a la mujer recibidos de parte de varios colectivos asegura que el Consistorio sólo paga el transporte para una fiesta donde más mujeres a pasárselo bien para financiar fiestas de la Virgen de Fátima que son en mayo

Voz 5 06:09 sí un acto que realizan para recaudar fondos este donde las mujeres sanamente con sus Chipre y tal un ahí hice divierten quitaban para eso ya está quieren que aguarda ahora o al ajedrez

Voz 0274 06:22 Castro ha bromeado por cierto con que si hace falta será una fiesta similar parados

Voz 1018 06:26 a mis llegamos a ver en directo al entorno del Santiago Bernabéu en el que empieza ya a desplegarse el dispositivo de seguridad ante el encuentro de Champions que disputarán esta noche Real Madrid y el París Saint Germain en partido de alto riesgo con mil ochocientos efectivos previsto ya eh para prevenir cualquier posible incidencia Alfonso Ojea

Voz 0089 06:41 entrada hay pulsera los cuatro mil aficionados del PSG tienen que mostrar estos dos documentos para poder acceder al estadio documentos que les están siendo entregados en un punto de encuentro aquí en los alrededores del Santiago Bernabéu de esos cuatro mil aficionados unos setecientos están considerados conflictivos por las fuerzas de seguridad este control ya ha comenzado estos parisinos donde están subiendo a los aviones agentes de hecho de la Policía Judicial francesa unos veinte ya se encuentran en Madrid en la capital colaborando con sus colegas españoles dentro de esta operación de seguridad que tú estabas comentando ya ha sido activada José Antonio y en efecto hay mil ochocientos efectivos policiales no se esperan problemas esto no lo confirman desde la Delegación del Gobierno en Madrid pero todo está preparado por si se produjeran complicaciones

Voz 1018 07:24 pues muchas gracias Afonso Pablo de momento estresado de lo que tenemos por ahora fantástico muchas gracias José Antonio son las dos y siete las once y siete en Canarias nosotros seguimos

Voz 1 07:41 hoy por hoy a Pablo González Batista Gate Nasser buenos y San Valentín es una fiesta fabricada en un centro comercial no podrá ser también el amor una emoción fabricada en el laboratorio de vaqueros muy buenos días hola Pablo cuando hablamos cuando hablamos de de laboratorio pensamos poco en Química en en probetas en fórmulas mágicas pero no es ese tipo de laboratorio

Voz 0721 08:05 en el que nosotros estamos hablando es un laboratorio más bien de Zico antropología una especie de First Day verás por estas mismas fechas en dos mil quince Mandi Len catro publicó un artículo en el New York Times que se hizo viral con ocho millones de visitas en sólo un mes hice titulaba perdón para enamorarse de alguien es humano

Voz 1 08:25 el instrucciones sobre el amor no es que debemos hacérselo

Voz 0721 08:28 esa lista pues a dar el siguiente experimento primero escoge a alguien que de primeras te guste físicamente a veces con eso basta pero si eso no está nada que hacer no pero luego el experimento consiste en hacerse mutuamente XXXVI preguntas decreciente intimidad y terminar el ejercicio mirándose a los ojos durante cuatro minutos instrumentos en completo silencio así que eso es una eternidad eso es una eternidad pero es menos tiempo del que serías capaz de mirar menos del tiempo que serías capaz de mirar a alguien a los ojos Si hubiera caído enamorado en los cuarenta y cinco minutos anterior que hasta las treinta y seis preguntas usar Amandi le encallaron le llamó la atención que una de las parejas de desconocidos del estudio de Arthur Aron que así se llamaba a este científico muy experimentos se llevó a cabo en el año noventa y siete pues una pareja de estos desconocidos determinaron casando e invitados enhorabuena a todo el equipo de científicos todas las parejas una Si bueno todas bueno pues igual de bajito pero bueno no saliéramos por ellos pero bueno el caso es que ella decidió invitar a salir a un miembro de su grupo de trekking al que ya piensa en el ojo Is someterle a las treinta Oregón trampa este por lo pronto ya le gustaba física que era el primer paso no hay eh someterse a ella también

Voz 1 09:37 con Teresa preguntas como son ya le tocó también responderlas que hacía porque estos son preguntas mutuos son preguntas eficaz pero

Voz 0721 09:44 basándose el Iphone en la mesa del bar donde quedaron

Voz 1 09:47 qué preguntas secas excede pues están diseñadas para

Voz 0721 09:49 crear una intimidad acelerada empiezan por cosas banales pero perspicaz es la primera de las preguntas es si pudieras elegir a cualquier persona del mundo a quién invitaría a cenar

Voz 1 10:00 es muy difícil de responder sin duda ya no tendrían

Voz 0721 10:02 claro la segunda es te gustaría ser famoso de qué forma

Voz 1 10:05 no no son preguntas frases nada fácil

Voz 0721 10:08 a menos con el tiempo límite efectivamente porque son muy largas me pregunta once tomate cuatro minutos para contar a tu compañero la historia de tu vida con todo el detalle posible romper pero el tiempo es corto pero ojo hacérmelo luego la pregunta doce que es una Emmys horitas si mañana te pudieras levantar disfrutando de una habilidad o cualidad nueva cuál sería vosotros respondería con una cuál era imposible así tipo volarlo leer la mente o con una cualidad real que esté a tu alcance como correr maratones ojos ser

Voz 1 10:37 sin duda me la filial de transporte

Voz 0721 10:39 pues claro que son preguntas creadas para

Voz 1 10:42 a fabricar intimidad cuál es la

Voz 0721 10:45 a esta pregunta la última es comparte un problema personal pídele a tu interlocutor que te cuente cómo habría actuado elo ella para solucionarlo pregunta le también como cree que te sientes respecto al problema que has contado pero antes de nada eso has descrito tu relación con tu madre ha reflexionado sobre si crees que tu infancia fue más feliz que la de los demás por ejemplo esas puede responder a la pregunta que objeto entraría a rescatar de tu casa en ya más muy buenos en las películas siempre es el perro sino el perro Noval los objetos Mandi le encantan tuvo suerte tuvo suerte en la persona de la que se enamoró tuvo suerte también en que el artículo fuera tan leído porque a partir del artículo le han encargado un libro y ahora da charlas por todo el mundo contando a lo suyo no acabado

Voz 6 11:27 cuando tuve la oportunidad de probar el experimento unos meses después con alguien a quien conocía pero no tanto o no esperaba enamorarme pero entonces nos enamoramos y me pareció una buena historia así que unos meses después la mandé a la sección amor moderno del New York

Voz 7 11:42 Times que si alguien se predispone o está dispuesto a someterse a este test durante cuarenta y cinco minutos con preguntas tan íntimas ya hay un paso dado ellos siguen

Voz 0721 11:52 dos si esa es la gran noticia así a juntos han pasado tres años sigan juntos siguen haciéndose preguntas siguen quedando para responder a cuestionarios de hacer como pequeños contratos sobre su relación y el siguiente es muy importante porque te tienen que decidir si se hipotecan insiste tasa el ánimo con eso allí se publica el libro sobre toda la relación y exponiéndose publica hoy en el Reino Unido muy pronto en el cual será no se traducirá todos los idiomas europeos pero recuerden lo fácil es enamorarse lo difícil es quererse

Voz 1 12:25 el amor me encanta el número

Voz 8 12:28 dieciséis conflicto estar frase ojalá tuviera alguien con compartir mis campos fracasos amorosos

Voz 1 12:38 así lo tuyo no acabaría en matrimonio muchísimas gracias Pablo González Batista

Voz 0721 18:08 adiós