Hoy por Hoy (15/02/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:17 qué tal están muy buenos días diecisiete muertos en un tiroteo escolar en Florida es el sonido real de la matanza provocada por un joven de diecinueve años que se plantó en su antiguo instituto con un rifle semiautomático y empezó a disparar a diecisiete muertos y catorce heridos en el hospital no se sabe todavía la identidad pero se da por descontado que muchos eran menores si sabemos el nombre del agresor

Voz 1 00:47 el objetivo es abusiva

Voz 1727 00:51 contaba el sheriff es un antiguo alumno de diecinueve años llamado Nicholas Cruz lo habían expulsado del centro por razones disciplinarias la policía lo detenido después a unos kilómetros de distancia porque Cruz aprovechó la confusión para huir como si fuera un estudio Temas planeó el ataque al milímetro según ha contado el senador por Florida Bill

Voz 2 01:12 según Bunnymen Wall su buen ella asume

Voz 1727 01:18 llevaba una máscara de gas y bombas de humo activó la alarma antiincendios para que los alumnos salieran a la ABC clase tenerlos así agrupados en un espacio y luego está el sonido de la impotencia

Voz 1 01:36 Apple lo huelgas in its tests adorna hay que ha puesto

Voz 1727 01:40 voz otro senador el demócrata Christopher Murphy que ha dicho que esto sólo ocurre en Estados Unidos y que no es una coincidencia o mala suerte nuestra responsabilidad por no actuar Donald Trump todavía no ha comparecido en público tras la peor trece la tercera peor matanza en un centro educativo en la historia de su país ya van dieciocho tiroteos en escuelas en lo que llevamos de año sólo quince de febrero así como una tragedia comienza este jueves aquí en España el Gobierno habla ya abiertamente de la posibilidad de prorrogar el presupuesto Montoro anuncia que si es así se irán aprobando por decreto las medidas urgentes el PP no cuenta de momento con el PNV y conciudadanos sigue enzarzado en un enfrentamiento de tinte electoralista pero que no deja de subir grados aunque su portavoz José Luis Villegas cree que aún hay tiempo para pactar las cuentas

Voz 3 02:36 públicas pero que estaría bien que sería Montoro cumpliera con la obligación legal de tiene el Gobierno para plazo trae unos presupuestos a la cámara busque apoyos si tiene el apoyo de Ciudadanos cumpla con el partido investidura cumpla con sus compromisos podamos intentar sacarlos adelante y en el pecho de Margarita

Voz 1727 02:54 Robles acusa al Gobierno de esconderse en la falta de pactos para retrasar decisiones importantes

Voz 4 03:00 ya basta de que siempre ya excusas para los presupuestos para la financiación autonómica y además tenemos desgraciadamente un gobierno que no gobierna y que lo que hace es poner palos en las ruedas a la labor de la oposición

Voz 1827 03:09 en Bruselas examen Roberto Torija buenos días Pepa buenos días examen al ministro De Guindos y ya ha pasado su primer examen parlamentario para ser vicepresidente del Banco Central Europeo ha sido a puerta cerrada y no es vinculante De Guindos ha tratado de convencer a la Eurocámara de que ejercerá de forma independiente aunque llegue desde la política

Voz 5 03:27 Justo cuando nacionalizar los bancos pues nunca ha interferido en las decisiones creo en la autonomía de las partes especialmente en el caso de la política monetaria creo que la independencia tiene un correlato no que es la la responsabilidad y la responsabilidad es control parlamentaria yo he acudido me parece que en veintitrés ocasiones

Voz 1727 03:46 a la Comisión de Economía aunque la noticia económica está en Aragón la planta de Figueruelas de Opel en Zaragoza sea garantizado la fabricación en exclusiva del Corsa a partir del año que viene y a partir del año dos mil veinte su versión eléctrica tras semanas de durísima negociación convenio colectivo y anuncio de continuidad de la producción esta mañana a partir de las ocho vamos a hablar con Antonio Cobo que es el director general de Opel España

Voz 1 04:13 los padres de niños con cáncer piden unidades de Oncología paradones

Voz 1827 04:17 los hospitales más grandes los aceptan en unidades de Pediatría hasta que cumplen los dieciocho en el resto son derivados de forma obligatoria a plan

Voz 1727 04:24 dos para adulto y tras el escándalo de Oxfam otra ONG Médicos Sin Fronteras ha publicado que detectó veinticuatro casos de abusos sexuales eso comportamientos inapropiados en su organización el año pasado seis de ellos en España la organización tiene más de cuarenta mil empleados en todo el mundo en los deportes la mejor versión del Real Madrid apareció en Champions y sirvió para superar al PSD José Antonio Duro buenos días

Voz 6 04:51 qué tal buenos días y con dos goles de Cristiano Ronaldo una más de Marcelo que sirvieron para remontar el inicial de rabia para los franceses el Madrid que sacó un buen resultado tres uno en fue el de las grandes noches que sí que demuestra que en la Champions es otra historia además cubo disco arriba en vez de Gareth Bale estamos en Semana Europea hoy tenemos dieciséis Agus Europa League Real Sociedad Salzburgo Spartak Athletic a las siete Copenhague Atlético y Lyon Villarreal a las nueve y cinco además comienza la Copa del Rey de Vásquez Se juega en Gran Canaria esta tarde en los primeros partidos

Voz 1727 05:21 pronósticos del tiempo Jordi Carbó buenos días

la Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenos días buenos días pues hasta ahora en Madrid Celta ricos intensifica poco a poco de entrada a la capital en la A2 en Torrejón de Ardoz en la A tres en Santa Eugenia en la A cuatro a su paso por Pinto y en el cruce con la M treinta y cinco a la altura de Móstoles Alcorcón y Campamento oye la A42 en Parla tráfico intenso además en la M40 entre Vallecas y Coslada sentido A dos en Catalunya en Barcelona un accidente la ronda B10

Voz 5 06:33 se llama que más acuerdan de Gabinete Caligari en cada niño Soria Se llama también el libro que acaba de publicar el que fue su batería y Cala entrevista esta mañana aquí en Hoy por hoy con Pablo Baptista Danny De la Fuente buenos días bueno sí has Pepa buenos días a todos a las once a las diez en Canarias vamos a recibir al batería de Gabinete Caligari pero antes en el capítulo de ayer

cinco kilómetros de retenciones sentido Sor hacia

Voz 5 07:16 la violencia machista a partir de las ocho y media una hora antes en Canarias vamos a hablar con una mujer que ha sufrido once años de maltrato ella y su hija once años y a ocho ha sido condenado su maltratador infierno y un mensaje que quiere trasladar esta mañana a otras mujeres a los maltratadores y a las autoridades las nueve mesa de análisis con Esther Palomera Pablo Simón y Javier González Ferrari a esa hora vamos a llamar al secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas a partir de las diez escuchamos debes de Of My Life el mejor día de mi vida una película documental de Fernando González Molina que les va a acompañar en el estudio y que narra la experiencia de dos homosexuales rusos que vinieron a celebrar el World Pride del Orgullo Mundial en Madrid el año pasado como les venimos contando amaneció hemos con otro tiroteo en un centro educativo de Estados Unidos el tercero más grave de la historia así que les invitamos a reflexionar sobre el control de armas sobre las causas que hay detrás de estas matanzas sobre las reacciones políticas que han escuchado en el nueve uno cinco dos dos diez seis sesenta y un whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 08:42 esta mañana también vamos a hablar de pinturas callejeras vamos a hablar de grafitis moralismo

Voz 5 08:47 con Elsa Guerra y con Patricia Soleil Beltrán ayer les contamos cómo un juez de Nueva York multar al dueño de un edificio con cinco millones de euros por destruir unos grafitis una obra de arte para este juez así que les preguntamos si es todo artes y ustedes consideran a las pinturas callejeras arte sirven muchas allí donde viven nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta notas de voz al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 09:23 camino del por hoy les dejo de la mano de estos Torija hasta ahora

Voz 1827 09:26 en la técnica Elena Sánchez y Ángel Cabrera Jordi Fábrega una producción escuchan La Ser se empieza hoy por hoy

Voz 2 12:17 en la que se voz

Voz 1727 12:21 no

Voz 6 12:21 cuál es el senador demócrata por Florida

Voz 1827 12:24 Bill Nelson lamenta que ante cada masacre como la de esta madrugada se diga basta ya es suficiente pero que sin embargo vuelve a suceder es que efectivamente ha vuelto a suceder anoche un chico de diecinueve años entraba en su antiguo instituto en Florida y mataba a tiros a diecisiete personas corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado buenos días

Voz 0127 12:42 qué tal buenos días el supuesto autor de este tiroteo

Voz 1827 12:44 lo que está ya detenido hizo saltar la alarma de incendios para que los alumnos salieran de clase y poder así dispararles a quemarropa

Voz 1510 12:51 si por la mañana hubo un simulacro de incendio en el instituto hoy a las tres de la tarde la alarma volvió a sonar y evita en había mucha confusión como decía esta estudiante porque es muy extraño que haya dos simulacros en el mismo día cuando de pronto se empezaron a escuchar los disparos y profesores y alumnos encerraron en las aulas en los armarios se metieron debajo de las mesas y algunos grabaron y colgaron en sus redes sociales lo que estaba pasando un ex alumno de diecinueve años abrió fuego en el instituto matando a diecisiete personas hay otras cinco con heridas muy graves en este momento en el hospital como confirmaba hace unas horas el sheriff del condado de Broward el agresor está detenido y hoy se espera que comparezcan

Voz 0127 13:35 el juez cada vez que ocurre una tragedia como eh

Voz 1827 13:38 está a Estados Unidos reabre el debate sobre el uso de armas pero hasta ahora todos los intentos por establecer una regulación más restrictiva han quedado en nada Barack Obama trató de hacerlo durante su mandato pero sus proyectos fueron tumbados de forma sistemática por la Cámara de Representantes hijo Donald Trump como nada podemos esperar porque dice Marta que los hombres con armas tienen un auténtico amigo en la Casa Blanca

Voz 1510 13:58 bueno después del mayor tiroteo en la historia de EEUU el de Las Vegas el debate sobre el control de armas no se consiguió llevar al Congreso y todo pinta que después del tiroteo de ayer pues tampoco va a pasar el congresista Jim Hines demócrata decía que ya saben cómo va el guión con los republicanos controlando las dos cámaras y la Casa Blanca

Voz 1684 14:17 la Universidad el suelo You Avs relata

Voz 1510 14:20 habrá unos minutos de silencio rezarán por las víctimas del Congreso no hará absolutamente nada por reducir la violencia por armas de fuego que en lo que va de año ha costado más de mil ochocientas muertes en este país hay una investigación federal para saber las motivaciones del agresor que compró él mismo el año pasado es decir cuando tenía dieciocho años un rifle de asalto AR quince con el que ha cometido la masacre

Voz 1827 14:42 gracias Marta no todos los tiroteos han sido tan sangrientos pero la escena de Florida se ha repetido decenas de veces en los últimos años en Estados Unidos la imagen de un chico entrando a matar en una escuela es una historia ya conocida pero recientemente también hemos visto como un hombre acribillado a los asistentes de un concierto en Las Vegas desde la ventana nueve de un hotel Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 15:02 buenos días veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve

Voz 19 15:05 ah sí

Voz 20 15:07 bueno

Voz 1772 15:11 Eric y Dylan dos estudiantes del instituto de Columbine asesinan a doce compañeros y un profesor en el estado de Colorado utilizaron noventa y nueve explosivos coches bomba y cientos de balas una masacre retransmitida por las cámaras de seguridad del edificio y que puso el foco en un problema que Estados Unidos

Voz 19 15:28 se arrastra desde hace décadas las velas uno de octubre del año pasado

Voz 21 15:36 en una ráfaga de disparos mata a cincuenta y ocho personas y quiere a otras quinientas en un concierto de música country el atacante se suicidó ha sido el tiroteo más letal de la historia de Estados Unidos el segundo puesto

Voz 1 15:51 el BOJA en el verano de dos

Voz 1772 15:53 el dieciséis un lobo solitario entraban una discoteca gay de Orlando y acababa con la vida de medio centenar de

Voz 22 16:00 por desplegaban Obama recordaba así en dos mil doce

Voz 1772 16:05 de las veintisiete víctimas mortales de la Escuela de Sandy Hook en con ética la mayoría de ellos serán nimios

Voz 1727 16:11 Suiza

Voz 1772 16:15 Adam Lanza les mató después de asesinar a su madre en casa el de anoche es el octavo tiroteo con más víctimas mortales de la historia

Voz 1827 16:27 Luis de Guindos afrontó anoche su primera prueba en la carrera como candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo el ministro de Economía comparecía ante el Parlamento Europeo para tratar de explicar por qué ese puesto debería ser para él De Guindos se enfrenta a Philip Lane que es el gobernador del Banco Central de Irlanda y que tiene un perfil más técnico también juegan en su contra las voces que piden más paridad en los organismos comunitarios corresponsal en Bruselas Griselda pasó

Voz 1727 16:50 claro

Voz 0738 16:51 las declaraciones del ministro De Guindos son anteriores a su comparecencia después se limitó a explicar que había respondido a todas las preguntas y poco más porque de indios es muy consciente de los problemas políticos de esta candidatura primero porque nombrara un ministro para muchos supone cuestionar la independencia del BCE argumento que responde de esta forma siempre feliz

Voz 1332 17:16 la independencia de todos los órganos supervisores y reguladores incluso cuando nacionalizar los bancos pues eh nunca ha interferido en las decisiones creo en la autonomía de las partes especialmente en el caso de la política monetaria

Voz 0738 17:28 aquí también porque sabe que son muchos los eurodiputados ya cansados de que los gobiernos repartan el poder sólo entre hombres

Voz 1332 17:36 la cuestión de la de la igualdad de géneros importantísimo cinco secuestros como saben ustedes con los próximos dos años pues vencen todos hombres hay una oportunidad para avanzar en la igualdad de de de género ir hacia la la paridad Alonso siempre defendida no esté secretarias de Estados son mujeres

Voz 0738 17:53 en sus declaraciones a la espera de conocer oficialmente la conclusión de Texas

Voz 1827 17:59 sí aquí en España dice Albert Rivera que es el está agotando la paciencia con el Partido Popular y a modo de advertencia al Gobierno responde que aunque se le agote del todo decidido no apoyar los Presupuestos pues no va a haber un adelanto electoral el ministro Cristóbal Montoro ha dicho en los pasillos del Congreso que no tiene problemas en prorrogarlo por durante dos años seguidos sería la primera vez que ocurre algo así de moco hacia Carolina Gómez buenos días buenos días Montoro recuerda

Voz 0393 18:22 que la Constitución prevé que los presupuestos puedan prorrogarse y al mismo tiempo no impide que esa prórroga pueda realizarse más de una vez el ministro asegura que lo verdaderamente importante es que consigan aprobar el techo de gasto para dos mil diecinueve De esta forma cree que pueden gobernar a base de decretos leyes y aprobar cuestiones puntuales como la subida del salario de los funcionarios o la equiparación de los sueldos entre los distintos cuerpos policiales desde Moncloa aseguran que esa idea de que un Gobierno no puede seguir gobernando sin presupuestos actualizados es obsoleta en el contexto de la Unión Europea y que lo importante es cumplir con el objetivo de déficit y la deuda pública pactada con Bruselas

Voz 1827 18:55 el enfrentamiento entre PP y Ciudadanos avivado por el avance de Rivera en las encuestas se traslada hoy mismo el Senado la comisión parlamentaria que el PP utiliza para indagar en las cuentas de los demás inaugura hoy las primeras comparecencias del año con una plataforma muy crítica precisamente conciudadanos Hannah corbata un buenos días

Voz 0127 19:11 buenos días se llama Plataforma por las garantías ciudadanas y está formada por ex militantes de ciudadanos descontentos con el rumbo del partido el senador del PP Luis Aznar les va a preguntar por la denuncia que presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción en dos mil dieciséis una denuncia en la que alegaban que Ciudadanos se financiaba de manera irregular con dinero de sus grupos en las administraciones locales y autonómicas el secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas dice que están tranquilos

Voz 23 19:34 en problemas en los juzgados que tiene imputados por corrupción política es el Partido Popular y haría bien en afrontar esos problemas con más valentía

Voz 0127 19:41 dentro de una semana van a comparecer también el tesorero de Ciudadanos dos consejeras del Tribunal de Cuentas Llum

Voz 1827 19:46 portazo le ha dado el PSOE Ciudadanos sobre la reforma de la ley electoral representantes de ambas formaciones se han reunido en el Congreso para abordar la propuesta de Albert Rivera para que el sistema sea más proporcional pero los socialistas insisten en que esa reforma tiene que hacerse con el PP y que además hay otros asuntos prioritarios y Macarrón

Voz 0806 20:02 pero si la reunión no sirvió para nada fue un fracaso anunciado porque el PSOE no quiere que se aborde la ley electoral fuera de la subcomisión del Congreso que se creó para su reforma y en la que está también el Partido Popular

Voz 24 20:15 tanto percha gordas y encanto titular ICO muchos papeles con mucha seriedad y con mucho rigor jurídico no sea que luego salgan leyes como la de Radiotelevisión Española que lo hemos aprobado nosotros bien

Voz 1727 20:26 los ciudadanos pues ponga inconvenientes

Voz 4 20:28 a que se pueda llevar a su ejecución Marga

Voz 0806 20:31 Cáritas Robles portavoz socialista sacaba a relucir la renovación de RTVE un tema que sin éxito intentó colar en la reunión con Ciudadanos a José Manuel Villegas les sonó a excusa

Voz 25 20:43 en excusas para no afrontar una reforma de la Ley de Toral hiciera eso así pues que los desmientan y que realmente traerán cuál es su propuesta

Voz 0806 20:50 así que se hicieron la foto constataron las diferencias que ya eran evidentes antes de sentarse hice fue

Voz 0127 20:56 Heron sin dejar ningún indicio de que la reforma del

Voz 0806 20:59 la ley electoral que impulsan Ciudadanos y Podemos vaya a ser posible

Voz 1827 21:03 el presidente Mariano Rajoy recibe hoy a la sociedad civil catalana que es la plataforma que organizó en Barcelona aquella manifestación multitudinaria en contra de la independencia esto mientras Junts per Catalunya oyes tierra aparcan las negociaciones hasta que termine el desfile judicial de los rostros que llevaron a Cataluña a la declaración unilateral de independencia ayer fue el turno de Mireia Boya la exdiputada de la CUP fue la primera imputada no renegar del Prusés ante el juez Llarena Isabel Villar buenos días

Voz 0127 21:29 días Mireia Boya ha afirmado que la declaración unilateral de independencia no fue cosmética sino que buscaba una efectividad real para cumplir con los resultados del uno de octubre el juez ha adoptado contra ella medidas cautelares porque no las ha pedido la fiscal

Voz 1827 21:41 Boya dice que la y no fue cosmética pero Oriol Junqueras Javier Alonso buenos días

Voz 6 21:46 error asegura lo contrario que la declaración de independencia

Voz 1827 21:49 no tuvo ningún tipo de valor jurídico

Voz 26 21:51 el recurso de amparo K ha enviado al Tribunal Constitucional para pedir su excarcelación alega que está en prisión por su ideología y que la declaración unilateral de independencia fue sólo la expresión de una voluntad política que no tuvo actos jurídicos para materias

Voz 6 22:05 aquí en la Audiencia Nacional el coronel de la Guardia Civil

Voz 1827 22:07 lo del uno de octubre ha ratificado la declaración que hizo hace sólo unas semanas en el Supremo Pérez de los Cobos asegura que el mayor Trapero era una pieza clave en el referéndum Julia Molina buenos días

Voz 27 22:16 buenos días sí que no colaboró para impedirlo según el coronel el mayor de los Mossos podría haber parado la consulta revisando las urnas y equipos informáticos

Voz 1280 22:24 de esa forma cree Pérez de los Cobos las fuerzas de Seur

Voz 27 22:27 y dando habrían tenido que actuar declaraciones muy parecidas a las que realizó ante el Supremo entonces afirmó que los Mossos el Guber y las plataformas ciudadanas se aliaron para hacer imposible el Rafale evitar el referéndum

Voz 1827 22:38 Barcelona Frederic Vincent bon día vámonos de la alcaldesa Ada Colau prepara una recepción con los familiares de todos los políticos presos Barcelona en Comú y los grupos

Voz 0127 22:46 independentistas exigen que se les acerque a cárceles de Cataluña

Voz 0706 22:50 con una emoción que han firmado no sólo Barcelona han como sino como decías el grupo demócratas que Rey la CUP considera este texto que estar en una cárcel fuera de Cataluña es un castigo que vulnera el Derecho internacional del PSC no firmó el texto porque dice no sea incluido ninguna referencia al respeto por las decisiones judiciales como parte esta moción la recepción que decías que todavía no tiene fecha formal básicamente

Voz 19 23:11 acontecidos

Voz 0706 23:13 pero que el teniente de alcalde Jaume ya adelantaba que lo que quieren hacer es escuchar a los familiares buscar precisamente maneras de conseguir el traslado de los presos

Voz 1827 23:21 más de doscientas personalidades han firmado una carta para defender el papel de mediador que está realizando el ex presidente Zapatero en Venezuela entre ellos hay varios ex ministros y ex dirigentes del PSOE Sonia

Voz 0127 23:31 Sánchez si el manifiesto pide respeto y reconocimiento para la tarea de mediación que José Luis Rodríguez Zapatero está llevando a cabo en Venezuela considera injustas las descalificaciones que está recibiendo y justifica el silencio del ex presidente por el hecho de que las negociaciones siguen en marcha todavía hay posibilidades aunque sea remotas de que se llegue a algún acuerdo los más de doscientos firmantes el esto dicen sentirse en la obligación de salir en defensa del ex presidente recuerdan que para esta tarea de mediación compleja difícil que ha logrado por ejemplo que decenas de opositores hayan sido liberados de la cárcel Zapatero ha realizado un enorme esfuerzo personal de manera absolutamente desinteresada creen que dada su trayectoria de buen demócrata resulta absurdo pensar que pueda estar favoreciendo a una de las partes entre las firmas que suscriben el texto están las de la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega una quincena de ex ministros entre ellos José Bono José Blanco Miguel Ángel Moratinos y una larga lista de ex altos cargos diputados y ex diputados senadores y eurodiputados socialistas pero también el que fuera líder de Izquierda Unida Gaspar Llamazares los ex líderes de UGT y Comisiones Obreras Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo o el escritor Luis García Montero

Voz 5 24:37 las orgías con prontitud

Voz 1827 24:39 dos organizadas por los cooperantes de Oxfam en Haití parece ser sólo la punta del iceberg de algunos escándalos sumergidos en la estructura de esta organizaciones sociales Médicos Sin Fronteras ha comunicado que en dos mil diecisiete contabilizó hasta veinticuatro casos de acoso o de abusos sexuales que se saldaron con el despido de diecinueve personas por cierto seis de sus casos se registraron en España el abogado de Donald Trump para ha reconocido que en dos mil dieciséis pagó hasta ciento treinta ciento treinta mil euros a una actriz porno que supuestamente se acostó con el presidente diez años antes el escándalo lo desveló el Wall Street Journal el abogado de Trump lo admite ahora aunque asegura que el dinero no salió de la campaña presidencial Marina

Voz 1727 25:15 lo dice Michael Cohen que los ciento treinta mil

Voz 1491 25:18 solares que pagó Stormy Daniels para que no hablará de su supuesta relación con Trump salieron de su bolsillo ciento treinta mil dolares de sus ahorros para que la actriz porno guardara silencio sobre un tercero sobre el ahora presidente estadounidense lo dice un comunicado en el que insiste en que el dinero en ningún caso salió de la campaña de Trump ni de su conglomerado empresarial lo que no explica es el gesto desinteresado géneros y Simo del abogado hacia su cliente eh

Voz 1275 25:43 el pago se hizo en dos mil dieciséis poco después de que este vídeo

Voz 1491 25:46 en el que Trump presumía de las mujeres con las que se acostaba pusiera en jaque su campaña el acuerdo frenó la publicación de dos entrevistas que Stormy ya había concedido y que ahora dado que el abogado ha reconocido el pago han visto la luz la actriz porno describe como de libros su encuentro sexual contra que ya estaba casado por entonces en dos mil seis con Melania con la primera

Voz 1827 26:04 Adama son las seis de veintiséis las cinco y veintiséis en Canarias

Voz 0127 26:07 hoy

Voz 1827 26:17 gran noche para el Real Madrid en el Santiago Bernabéu José Antonio Duro buenos días

Voz 6 26:21 qué tal buenos días si cambia la historia ganó juega el Real Madrid en Champions encima el partido comenzó mal para el conjunto blanco con un tanta guerra abierta en torno a la media hora de partido cristiano que empataba de penalti antes del descanso gran versión del conjunto blanco en la recta final con dos guindas una de Cristiano otra Marcelo y sobre todo con un muy buen resultado de cara al partido de vuelta tres uno con un mal Ari quizá no sobresaliente pero sí notable iban algún tipo de polémica arbitral con el penalti sobre que sirvió para empatar alguna jugada más protagonistas los entrenadores tiran Emery tras el choque del Bernabéu en el larguero

Voz 1994 26:52 hemos hecho el partido perfecto pero que me había sido con lo que hicimos en general contento y hay que estar contento con con con esta noche no a mí no me gustaba el árbitro hubiese gustado

Voz 0501 27:04 dice más equilibrado en todo incluso en las tarjetas amarillas e incluso en las faltas que ha pitado en seguida el primer tiempo y creo que no ha estado creo que gastado más cerca del Real Madrid en en algún caso pues nos ha perjudicado

Voz 6 27:14 detalles del partido como la titularidad de Isco Alarcón los ciento un goles de Cristiano Aldo en la Champions con el Real Madrid un nuevo tanto de Marcelo en la recta final para ascendencia en el partido y en el PSD más bien desaparecido en papel por ejemplo destacó el goleador avión o el meta Areola sobre las decisiones arbitrales el capitán del Real Madrid Sergio Ramos

Voz 5 27:35 hablar ahora de decisión arbitral

Voz 28 27:38 el no va a cambiar nada el Real Madrid ha hecho un grandísimo partido un partido muy muy completo no sólo a nivel ofensivo sino a nivel defensivo también requería muchísima concentración con tres

Voz 1 27:47 puñales arriba ahí yo creo que

Voz 28 27:50 que han hecho las cosas muy bien no hayan resultado acompaña mucho mejor para

Voz 6 27:53 para encarar el partido de vuelta el partido de vuelta que se va a disputar en la primera semana en marzo el día seis en París la vuelta a esta eliminatoria a la Champions vuelve la semana que viene eso sí el martes Chelsea Barça y el miércoles Sevilla United y ayer el día nos dejó otra goleada de un equipo de la Premier de un equipo inglés Oporto cero Liverpool cinco obreros estamos en Semana Europea ha vuelto a la Champions también vuelve la Europa League lo hace con los habituales dos turnos de competición de los jueves a las siete de la Real recibe al Salzburgo en Anoeta el Athletic de Bilbao juegan Moscú ante Esparta que en la previa Aduriz busca cambiar los cinco partidos consecutivos de los de Cuco Ziganda sin ganar

Voz 29 28:30 yo creo que todos estamos de muy con muchas ganas muy deseosos de que llegase la competición europea al final te da te da otro otro aire juegas contra equipos a los que no estás acostumbrado oí que en este momento para nosotros puede ser muy positivo

Voz 0127 28:49 el poder cambiar de dinámica la Real es el único equipo

Voz 6 28:51 juega en casa lo hacen fuera a las nueve y cinco el Villareal el Villarreal en Lyon la final de la competición se juega en el estadio donde juegan hoy los de Calleja y el Atlético que sigue en Europa con la misma intención no de prácticamente siempre juega en Copenhague en Dinamarca también a las nueve y cinco en la previa Simeone

Voz 0501 29:08 de la misma manera que hace siete año venimos afronta en todas las competiciones no cambia absolutamente nada en la Europa League y la realidad que en este momento tenemos por delante y a partir de eso iremos partido partido buscando dar lo mejor vamos a enfrentar a un equipo con ilusión competitivo sobre todo en Europa

Voz 30 29:26 ay bueno que menos

Voz 0501 29:29 podremos llevar el partido como siempre comento el lugar donde creemos que podemos hacer daño para para poder pasar esta eliminatoria y hoy comienza la Copa

Voz 6 29:36 Lleida Bàsquet en Gran Canaria olvidamos será la convocatoria de huelga del sindicato de jugadores Illera al fin de semana bueno pues más interesante del del basket español desde las siete de hoy Valencia Basket Iberostar Tenerife desde las nueve y media juega el Real Madrid ante Unicaja mañana Fuenlabrada Gran Canaria y además se juega también el Barça

Voz 19 29:53 Baskonia los Juegos Olímpicos de invierno eliminado el halo Herrero Lucas seguí bar ir relleno Rantia

Voz 0127 30:00 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:05 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:12 la presidenta del Congreso Ana Pastor ha convocado hoy a todos los grupos parlamentarios para intentar desbloquear el tapón legislativo cerca de cuarenta leyes de la oposición están paralizadas por las enmiendas que presentan las prórrogas de enmiendas que presentan PP y Ciudadanos

Voz 1827 30:29 varios grupos van a plantear un acuerdo para limitar el plazo de esas enmiendas porque el Gobierno prorroga los tiempos con el objetivo eternizar la tramitación de las leyes la oposición como por ejemplo las reformas de la ley mordaza del Estatuto valenciano también hoy en el Congreso se debate la nueva ley hipotecaria del PP tras haber recibido un gran número de enmiendas la Asociación de Unics de usuarios de banca denuncia que esta reforma no soluciona todos los problemas que durante la crisis han sufrido los hipotecados Eva Vega buenos días

Voz 0605 30:55 buenos días la asociación de consumidores y usuarios de banca Adicae propone que se prohiban por completo las ventas vinculadas las que enlazan la hipoteca otros productos financieros no que se permita su venta por separado que el vencimiento anticipado el banco lo ejecute cuando el hipotecado haya dejado de pagar una cuantía superior el ocho por ciento primera mitad del préstamo y el diez por ciento en la segunda mitad frente al dos y al cuatro por ciento que llevó al proyecto de ley que el interés de demora no sea tres veces el interés legal del dinero sino que se ajuste a los sentenciado por el Supremo dos puntos sobre el interés pactado con el banco el presidente de Adicae Manuel Pardos asegura además que el tipo fijo que se promueven la reforma hipotecaria puede ser tan bueno o tan malo como el variable y advierte del tipo mixto

Voz 29 31:41 se está llamando tipos fijos a unos tipos mixtos que y que no es mixto durante cinco años extraños diez años tipo fijo y después variable cuando hayan subido los tipos de interés es variable

Voz 0605 31:57 Pardos opina que con esta reforma no se resuelven los problemas que tiene España en materia hipotecaria

Voz 1827 32:02 el Ministerio del Interior investiga la web Iago por una supuesta estafa en la reventa de entradas para un concierto de U2 en Madrid los tickets se agotaron en sólo diez minutos y su precio pasó de sesenta euros a ochocientos en la reventa Pascual Donate buenos días buenos días unas prácticas sabor

Voz 1684 32:18 el Gobierno que escapan a la ley ya que de momento sólo existe regulación para la venta física no online según el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo el Ejecutivo está tomando medidas

Voz 31 32:27 lo que ha hecho el ministro del Interior ha sido exigir un requerimiento de información a las entidades promotoras vendedoras Alaiz Nation y Ticketmaster Ia he llevado a cabo una investigación puntual una presunta estafa o la compra de entradas a través de la página web vía u punto es

Voz 1684 32:45 se investiga si este portal se dedicó a comprar entradas del concierto del grupo irlandés para directamente a revenderlas a un precio diez veces mayor Méndez de Vigo dice que estarán actuando con las comunidades autónomas que son las que tienen competencias en esta materia que gracias a esta investigación Google ha decidido endurecer las condiciones a las webs de reventa el PSOE presentará hoy una iniciativa legislativa para acabar con esta práctica porque cree que no beneficia ni a los compradores ni a los promotores sino a los especuladores

Voz 1827 33:10 yo uno operación de las policías española y francesa ha permitido detener a un supuesto yihadista que colaboró en el atentado frustrado en un tren que cubría la ruta entre Amsterdam París el ataque fue abortado por dos soldados estadounidenses cuya historia ha llevado ahora mismo al cine Clinic Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 33:27 qué tal buenos días el detenido es un ciudadano marroquí de treinta y cinco años que según la Policía Nacional prestó logística al presunto autor de la fallida masacre el líder de esa célula la policía española ha podido confirmar que esta persona ha residido durante muchas temporadas en Almería y que actualmente estaba nuestro país en situación irregular las investido acciones de la Comisaría General de Información han descubierto que el detenido trasladó a varios miembros de esta célula entre diferentes países de la Unión Europea de hecho hay constancia policial además de varios casos en los que llegó a facilitar los vehículos el presunto colaborador del frustrado atentado del tren de París que se encontraba temporalmente Marruecos fue seguido por agentes de la Policía Nacional hace un mes cuando regresó a España se estableció un dispositivo de vigilancia veinticuatro horas que ha posibilitado finalmente que la policía francesa lo haya detenido en las últimas horas mientras se encontraba en territorio francés de camino a Bélgica

el objetivo es abusiva

Voz 1827 34:45 cinco kilómetros de retenciones sentido Sor hacia

Voz 22 34:47 de Llobregat tengan cuidado si iban a transitar por esta vía y por último vamos a pedirles especial precaución porque van a encontrar bancos de niebla en Logroño en la LO veinte en la Nacional doscientos treinta y dos y la AP sesenta y ocho y en Lugo en la ocho a la altura de

Voz 1827 35:00 desde hoy suben las temperaturas en la mayor parte del país en algunos puntos del sur y del Mediterráneo Se van a alcanzar hasta los veinte grados lloverá en Galicia en Asturias en Cantabria y en el noroeste de Castilla y León

Voz 36 37:05 ya

Voz 1727 37:13 son las seis y treinta y siete minutos de la mañana las cinco treinta y siete en Canarias son comenzamos en la Comunidad Valenciana Nathalie bon día bon día Pepa han detenido a un hombre por encerrar durante un mes a su mujer violarla durante todo ese tiempo la tú aislada en una habitación sin apenas comida y aunque la puerta de la casa no estaba cerrada con llave la víctima ha contado que no se atrevía salir por miedo

Voz 0605 37:36 si el detenido de treinta y seis años ha sido detenido ha pasado a disposición judicial como presunto autor de los delitos de agresión sexual detención ilegal y malos tratos en el ámbito familiar la mujer aprovechó que su marido se había ido a trabajar para acudir a un establecimiento del distrito marítimo en pijama apenas habla español pero aseguró que su pareja la había agredido que llevaba un mes aislada por el en una habitación de su casa sin que apenas le proporciona se en comida con la prohibición de salir a la calle el fue detenido en la tienda en la que trabajaba

Voz 1727 38:05 y algo más que en Elche en Alicante la Policía Local ha evitado que una niña de catorce años fuera prostituidas por su tía abuela

Voz 0605 38:13 nada denuncia alertó de que estaba ofreciendo a la niña y negociando el precio para que mantuviera relaciones sexuales con varios hombres la policía recibió el aviso de una persona dijo que lo había escuchado en una cafetería cuando los agentes llegaron al establecimiento comprobaron que la mujer en los tres hombres estaban con la chica que por cierto estaba borracha dijo tener diecisiete años aunque luego se comprobó que tenía catorce la tía abuela afirmó que era la tutora que sólo estaba charlando con unos amigos

Voz 1727 38:40 qué tragedia debida a la de esa chica buen día Ana buen día acepta división de trabajo ha registrado un matadero cercano a Vic en Barcelona después de que varios empleados denunciaran sus condiciones laborales en Salvados en el programa de Jodie de Jordi Évole en La Sexta Catalunya Frederic Vincent bon día

Voz 0706 39:03 bon día son las instalaciones de Depor gourmet en Santa Eugènia de Berga la Generalitat lo vincula a que hace dos años que ha intensificado los controles en este sector el cárnico admite que proporcionalmente este

Voz 1827 39:13 el ámbito que concentra más quejas por las

Voz 0706 39:16 condiciones laborables por ejemplo dice que en tres años la Inspección de Trabajo ha detectado más de quinientos contratos falso

Voz 23 39:23 tú a partir de aquí montó

Voz 0706 39:27 si el Secretario General del Departamento de Trabajo Josep pedía abiertamente al sector cárnico que no vulnere derechos fundamentales dice con tal de hacer beneficio por eso reclama un cambio a todo el modelo de negocio

Voz 1727 39:39 y las cartas llegan con retraso a los buzones de Zaragoza porque falta carteros la denuncia la hacen los propios empleados de Correos que dicen que la plantilla se ha reducido un treinta por ciento en una década Aragón Ana Sánchez Ruiz buenos días buenos días

Voz 1280 39:55 las baja el número de trabajadores de Correos y al mismo tiempo aumenta el volumen de las notificaciones administrativas y también de la paquetería a esto se suman las cartas que tienen que asumir porque la empresa post de Ci despidió a ciento treinta empleados en enero ya está en proceso de liquidación la consecuencia es que a muchos buzones están llegando tarde cartas

Voz 0605 40:14 de las oficinas de empleo de citaciones

Voz 1280 40:17 lo cuatro

Voz 37 40:19 los últimos dos meses de cinco y ocho días pasado ese plazo fuimos a la oficina de Correos de García Lorca la respuesta fue que cada día y un gran partido pero el problema no es ese el problema es que un día en once cartas y luego estas cuatro días que no recibes correo

Voz 1280 40:34 en Zaragoza Correos tiene ochocientos empleados pero sólo doscientos cincuenta son carteros

Voz 36 40:40 la vida

Voz 1727 40:46 y hoy es que Ramos la Mesa de España en Galicia a golpe de campana María Dios los días a golpe de campana grande han detenido a cuatro personas entre ellas un menor y su padre por llevarse una campana de cincuenta kilos de bronce para venderla en una chatarrería

Voz 38 41:02 se trata de cuatro varones dos de veinte años uno de XXXVI y el hijo de este último menor de edad son sospechosos de sacar la campana de unos cincuenta kilos por una ventana lateral para cargar la después en un vehículo de marca Audi el botín se encontraba fuera de su lugar habitual ya que la iglesia están obras campanas había desmontado para repararla según la Policía Nacional el robo fue denunciado la semana pasada días antes un vehículo con varios ocupantes había sido visto merodeando por la zona ahora los arrestados han pasado a disposición del Juzgado de Guardia de Vigo y la Fiscalía de Menores de Pontevedra ya ha sido informada de la situación del menor

Voz 1727 41:38 son las seis y cuarenta y dos minutos de la mañana a las cinco y cuarenta y dos en Canarias

Voz 39 41:49 me quedé con uno de noche

Voz 1727 42:00 en unos minutos a las siete ampliamos la información del tiroteo en un instituto de Florida en el que han muerto al menos diecisiete personas catorce en el hospital el autor de los disparos está detenido ya el alumno ex alumno de ese centro diecinueve años lo habían expulsado por motivos disciplinarios que todavía no se han dado a conocer

Voz 1491 42:21 la Mesa del Mundo Nos lleva en primer lugar Alemania donde

Voz 1727 42:23 Gobierno se plantea ofrecer gratis el transporte público para reducir la contaminación sería una medida excepcional que se aplicaría sólo cuando los niveles de gases tóxicos en el aire sean muy altos Pascual Donate

Voz 1684 42:37 la medida forma parte de las propuestas enviadas por el gobierno de Merkel a la Unión Europea que amenaza con multar a Alemania sino reduce la contaminación se aplicaría de forma piloto en ciudades medianas en cinco ciudades si los resultados son positivos se extendería a las grandes urbes pero el proyecto ya se ha topado con el primer escollo su financiación que debería correr en principio a cargo de los ayuntamientos la asociación de empresas municipales encargadas de gestionar el transporte público en Alemania asegura que es una idea visionaria difícil de aplicar a corto plazo por su alto coste ya no sólo por el por lo que costaría el servicio lo que el servicio dejaría de recaudar sino porque se necesitarían más vehículos y personal ya que se multiplicaría el número de pasajeros el Gobierno alemán también se plantea poner en marcha otras medidas complementarias como la creación de nuevas normas de circulación que palíen la emisión de gases contaminantes y la justicia también ha entrado de lleno en la lucha por un aire limpio Varios jueces alemanes han emitido órdenes que instan a las ciudades a prohibir la circulación de los vehículos diésel

Voz 1727 43:41 un pasajero musulmán ha demandado a una compañía aérea de Estados Unidos porque lo expulsaron del avión tras hablar en árabe por teléfono con su madre lo interrogaron durante horas simplemente porque otros pasajeros sospechaban que podría ser un terrorista Marina Fernández el entonces estudiante

Voz 1491 43:59 la Universidad de California acababa de embarcar en Los Ángeles en el avión que lo iba a llevar a casa a Auckland mientras se acomodaba en su asiento como tantos otros pasajeros estaba hablando teléfono animadamente según la demanda con un familiar al que le estaba contando la Conferencia de Ban Ki-moon del entonces Secretario General de la ONU a la que había asistido a una conversación que según la compañía aérea Southwest Airlines levantó sospechas entre otros pasajeros que alertaron a la tripulación de que su contenido era potencialmente amenazante sin más dilación comprobaciones expulsado del avión y sometido a horas de interrogatorio es lo que relatan su demanda respaldada por el Consejo de Relaciones Islámico estadounidenses en la que pide una indemnización por discriminación angustia emocional y violación de sus derechos civiles la compañía aérea ya explicó en su día en dos mil dieciséis que la seguridad es prioritaria para la empresa y que sus tripulantes están entrenados para tomar decisiones orientadas a salvaguardar esa seguridad

Voz 1727 47:19 otro tiroteo en una escuela en Estados Unidos otra matanza sobre la que reflexionamos esta mañana

Voz 22 47:25 si lo hacemos con desde