Hoy por Hoy (15/02/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:16 buenos días a esta hora todavía no ha comparecido en público Donald Trump para hablar sobre la tercera masacre más grave en un centro educativo en la historia de Estados Unidos pero aquí siete muertos y se acaba de actualizar la cifra de heridos son quince los que están en el hospital lo que deja el tiroteo en un instituto de Florida al norte de Miami protagonizado por un ex alumno de diecinueve años el está ya detenido y al sheriff a COM

Voz 2 00:49 firmado

Voz 1727 00:52 que se llama Nicolás Cruz que había sido expulsado del centro por motivos disciplinarios Donald Trump se ha limitado a dar el pésame a las familias en Twitter añadiendo que ningún niño ni profesor debería sentirse inseguro en una escuela norteamericana pero no ha dicho ni una palabra sobre el control de armas así comienza el jueves quince de febrero y los miles de empleados y colaboradores de las ONG esta ayuda humanitaria contemplan con estupor la sucesión de escándalos que alcanzan a sus organizaciones comenzó el viernes pasado cuando supimos que directivos de Oxfam habían organizado orgías con prostitutas en Haití y en el chat hace casi una semana y han comenzado ya las bajas en Oxfam sólo en la filial española han perdido mil doscientos socios a raíz del escándalo lo contó su subdirectora en España Pilar Orenes que estuvo ayer en La Ventana

Voz 3 01:47 muchas personas que habían confiado en nosotros de nuevo para cambiar el mundo porque eso al final es nuestro nuestro objetivo es que de repente se siente excusa la noticia se sienten decepcionadas su primera reacción es no puede ser

Voz 4 01:58 y arrastrado por el caso Oxfam Médicos Sin Fronteras ha hecho público que sólo el año pasado registró veinticuatro casos de acoso o de abusos sexuales seis de ellos en la delegación española lo confirmaba a la tele pública Televisión Española su presidente David Noguera

Voz 5 02:14 seis de naturaleza sexual de abuso sexual o de acoso sexual desde un lenguaje inapropiado hasta tocamientos pero en ningún caso un evento comparable a los que han aparecido en los medios recientemente

Voz 1727 03:04 parecía pico en la legislatura bloqueada en todas las direcciones el Gobierno ha abierto la puerta ya a prorrogar el presupuesto

Voz 1727 03:42 el ministro de Economía Luis de Guindos ha defendido en el Parlamento Europeo su candidatura a la vicepresidencia del Banco Central según De Guindos su cargo de ministro no comprometería su independencia su futura labor dentro del iban siempre ha defendido la independencia

Voz 4 03:57 día de todos los órganos supervisores que

Voz 0295 03:59 valores incluso cuando nacionalizar los bancos pues nunca ha interferido en las decisiones autor

Voz 4 04:05 las partes especialmente en el caso de la política monetaria sobre bancos competencia multado con noventa y uno millones de euros a los cuatro principales bancos españoles están acusados de pactar los precios para encarecer los servicios que vendrían después a los clientes tanto Caixabank como Santander BBVA y el Banco Sabadell piensan recurrir esta sanción

Voz 0295 04:26 el carnaval más famoso del mundo entre Río de Janeiro ya tiene ganador

Voz 4 04:37 es la escuela de samba veía flor que sea coronado este año con un desfile muy crítico con la corrupción con la violencia y con la desigualdad en Brasil

Voz 1727 04:45 en los deportes si el Real Madrid José Antonio Duro

Voz 4 04:49 mostró su mejor versión ayer su pregón

Voz 7 04:51 que el PSOE ganó tres uno en Ramadi con bastante solvencia al de Unai Emery el equipo de Zidane que se puso el traje Champions y que dejó la eliminatoria muy encarrilada y en este momento Regino Hernández está disputando la final de Snow Cross de los Juegos Olímpicos de Invierno quedaron fuera

Voz 1275 05:06 Eguibar y Herrero Hernández tiene la oportuna

Voz 7 05:09 la medalla para España veintiséis años después

Voz 15 07:19 aquí Héctor tú tienes alarma en casa si la de este cuitas diré qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme en alarma ante este mudarnos yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 17 07:49 en el Tour agregó angina como Lancôme

Voz 1727 07:55 es el padre de una de las alumnas del Instituto de Florida donde han sido asesinadas diecisiete personas cuenta este hombre que su hija estaba metida dentro de un armario con miedo de avisar a nadie de que estaba allí allí dentro por si el tirador iba a por ella el tirador Nicolas Cruz un chaval de diecinueve años que había sido alumno de ese mismo instituto hasta que lo expulsaron pero volvió al centro esta vez armado con un rifle semiautomático para disparar contra todo lo que se movía

Voz 1916 08:23 de momento no sabemos más detalles de las víctimas lo que sí sabemos Rafa Muñiz buenos días buenos días Pepa es que Cruz lo planeó al milímetro porque llevaba hasta bombas de humo y máscaras de gas se lo ha confirmado el FBI al senador Bill Nelson

Voz 18 08:35 sí sea del Far Our solo

Voz 7 08:38 luego Hamen

Voz 1772 08:41 el atacante hizo sonar la alarma de incendios y lanzó bombas de humo para que los alumnos salieran al pasillo fue entonces cuando comenzó a disparar a bocajarro a Papa este es uno de los jóvenes que ha conseguido salvarse de los disparos Nicolás Cruz que ya esta detenido utilizó fusil de asalto AR quince con innumerables cargadores según el sheriff

Voz 2 09:04 Xosé Miri de divisar el cine

Voz 4 09:07 por asegura que el FBI

Voz 1772 09:10 encontrado material perturbador en sus redes sociales indicando el gobernador de Florida ha tachado lo ocurrido de pura maldad y en una entrevista en la CNN

Voz 19 09:21 en este año que nada huy Esnaola descanso de whisky güisqui exactas John Woo Suk

Voz 1916 09:32 el ex agente del FBI mil Phil

Voz 1772 09:34 aseguraba que no se puede aceptar masacres como esta en un futuro en Florida con dieciocho años puedes adquirir un fusil semiautomático pero no puedes comprar una cerveza

Voz 1916 09:49 en España la presidenta del Congreso ha convocado hoy a los grupos para intentar desatascar una legislatura que parece metida en un eterno tiempo basura por no haber puede no haber ni presupuestos este año Sonia Sánchez buenos días hola buenos días por si a ciudadanos animado por las encuestas el estuviera pasando por la cabeza intentar forzar a Rajoy a convocar elecciones desde el Gobierno lanzan una clarísima advertencia aunque el partido de Rivera no apoye los presupuestos y por tanto no puedan salir adelante las cuentas de dos mil dieciocho no va a haber adelanto electoral el propio ministro de Hacienda recuerda que la Constitución española prevé que los supuestos puedan prorrogarse y al mismo tiempo no impide que esa prórroga pueda realizarse más de una vez desde La Moncloa añaden argumentos Pepa señalan que lo verdaderamente importante es que año a año se logre ir aprobando el techo de gasto el últimos aprobó recordaréis con el voto de PP PSOE y Ciudadanos eso dicen hace obsoleta esto es literal la idea de que un Gobierno no pueda seguir gobernando sino tiene las cuentas actualizadas con la prórroga de los Presupuestos en vigor que son los de dos mil diecisiete el techo de gasto renovado y decretos ley puntuales para ir sacando adelante cuestiones como la subida del salario de los funcionarios Rajoy dicen podría seguir en La Moncloa hasta que se cumpla el plazo máximo de cuatro años que entonces sí le obligará a convocar el tampoco tiene posibilidades de prosperar la reforma electoral que promueven Unidos Podemos y Ciudadanos o por lo menos después de lo que vimos ayer tras el encuentro de Ciudadanos y el PSOE después de la reunión la portavoz socialista advertía de que sólo apoyarán una ley que no sea de brocha gorda

Voz 20 11:15 tanto brocha gorda sin canto titular ICO muchos papeles con mucha seriedad y con mucho rigor jurídico no sea que luego salgan leyes como la de Radio Televisión Española que lo hemos aprobado nosotros mismos ciudadanos pues fue una inconvenientes a que se pueda llevar a su eje

Voz 1916 11:31 índice de ciudadanos que estos son excusas

Voz 21 11:34 las para no afrontar una reforma de la ley sino es así pues que nos desmientan y que realmente traerán cuál es su propuesta

Voz 1727 11:43 y con este panorama de la reforma de la Constitución ni hablamos si lo hace esta mañana Soledad Gallego Díaz que se fija en cómo reforman sus constituciones en otros países

Voz 1910 11:54 España no es el único país de la Unión Europea en el que se discuten cambios constitucionales en Francia por ejemplo la reforma está mucho más adelantada que aquí y de hecho será el propio Gobierno el que presente esta primavera ante el Parlamento su proyecto de reforma según adelantó hace meses el presidente Emmanuel Macron esa reforma incluirá a la eliminación de diputado puede ser reelegido cambios el número de miembros de la Asamblea Nacional para dar paso a una cierta proporcionalidad Macron también ha dicho que está dispuesto a que la Constitución reconozca la singularidad

Voz 1727 12:28 Córcega signifique hizo lo que signifique

Voz 1910 12:31 en cualquier caso el punto más interesante de todos al menos para sus socios de la Unión España incluida será como pinche al lograr que la discusión sobre el problema europeos que tiene lugar en Bruselas de la Comisión en el Consejo en el Parlamento tenga también repercusión a nivel nacional en Francia es que discuten ya fórmulas distintas desde la posibilidad de que los eurodiputados participen también en los debates en el Parlamento nacional hasta la idea de reforzar la Comisión de Asuntos Europeos de manera que tenga mucho más protagonismo en la vida política interna no estaría mal que los partidos políticos españoles sutil gente y sus grupos parlamentarios que preocuparan también por este asunto Calero está Jorge tienen un poco de tiempo libre faltaría más

Voz 1727 13:16 y atención porque tenemos noticia España acaba de ganar su primera medalla en un

Voz 1916 13:21 los Juegos Olímpicos de invierno en veintiséis años medalla de Bronce José Antonio Duro

Voz 7 13:26 sí una última hora del mundo del deporte y Regina Hernández lo decíamos antes en el titular acaba de terminar con la sequía de España en los Juegos Olímpicos de invierno hace veintiséis años España no gana una medalla en este tipo de torneos la última vez fue en el noventa y dos Blanca Fernández Ochoa Regino que no era favorito pero es la tercera medalla de España en unos Juegos de Invierno bronce para él en la categoría de snow board eh

Voz 1916 13:49 los agentes enhorabuena para esperemos de uno que sea la primera sólo que tenga que venir muchos torneos sí sí sí pero a ver si puede ser que durante estos días puede venir más a las seis y catorce en Canarias

Voz 22 14:00 lo que el

Voz 28 15:25 no teníamos por qué tocar los datos de hipoteca y es probable que tenga es cláusula suelo de da Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados hagan vota fácil

Pepa Bueno en la SER

Voz 1727 15:48 hace ya cuatro años que el grupo terrorista Boko Haram

Voz 1916 15:51 han secuestró en Nigeria a doscientas setenta y seis niñas uno de sus crímenes más mediáticos

Voz 29 15:56 más al tener aunque It's en provoquen

Voz 1727 16:00 o que de que traten hasta la entonces primera dama de EEUU Michelle Obama sí

Voz 1916 16:05 se unió al movimiento que pedía que devolvieran a las niñas y que dio la vuelta al mundo bueno pues cuatro años después Nigeria condenado por primera vez a uno de los terroristas que participaron en aquel secuestro Isabel Villar bueno sí

Voz 1628 16:17 así buenos días se llama un haya Jajah y lo han condenado a quince años de cárcel por su papel en el secuestro de estas estudiantes según el Ministerio de Justicia nigeriano ha sido él mismo quién ha confesado su participación en el secuestro del que formó parte dice después de que le obligarán a unirse al grupo terrorista asegura además que ni siquiera sabe aún a cuántas niñas secuestraron finalmente la condena joyas la primera del país llega dentro de un macrojuicio contra Boko Haram que ha provocado más de veinte mil muertos en el país desde el año dos mil Bada y cada año

Voz 1916 16:47 los mil cuatrocientos niños españoles reciben uno de los diagnósticos más complicados el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad hasta los catorce años aunque también es cierto que la supervivencia es alta casi del ochenta por ciento son niños que tienen que pasar muchos de ellos por intensas sesiones de quimioterapia en una de esas sesiones se ha colado la Fundación juega terapia que les ha preguntado cómo ven ellos su foto Turull Lucía Taboada Leire Mateos sueñan con

Voz 30 17:13 has sido cuando Sinama

Voz 29 17:16 o sea recorrer el mundo

Voz 30 17:19 ambos están recibiendo su tratamiento de quimioterapia ambos desean crecer tendremos hijos Freire Mateo ponen cara hay sueños alcanzar infantil en la

Voz 31 17:34 la campaña de la Fundación juega terapia que pretende

Voz 3 17:36 concienciar sobre la importancia del juego en los niños

Voz 1727 17:39 hemos de cáncer la fundación lleva ocho años recoge

Voz 3 17:41 quién lo videoconsolas ir repartiendo las todas las habitaciones de Oncología Pediátrica

Voz 0295 17:45 para el quinto paso un poquito más rápida

Voz 12 17:48 ah

Voz 29 17:54 las estrellas de Frozen las estrellas de Bayona las estrellas dirigir usted ex El País presenta colección estrellas Disney las mejores películas y cuentos en una colección inédita este domingo bayana por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 0295 18:08 una historia absolutamente mágica esa criatura es capaz de entender las emociones

Voz 14 18:13 un Take cautivas ahora hace Joxean ese ser necesitas trece de obligaciones en los Oscar incluyendo mejor película acabe con esto cuanto antes la forma

Voz 0295 18:21 el dieciséis de febrero desfiles

Voz 32 18:29 tiroteo en Florida en Estados Unidos damos la bienvenida a

Voz 31 18:33 soy Beatriz soy periodista que los antes

Voz 33 18:35 el ex aquí todavía estamos a miércoles por la noche la sensación que percibo es que hay como cierta resignación todos los comentaristas los expertos acaban diciendo que si después el tiroteo dijo que en el dos mil doce donde un chico mató a veinte niñitas pues que si eso no

Voz 1727 18:51 hizo que cambiaran las cosas no creen que vaya

Voz 33 18:54 va a haber una solución posible de hecho este fin de semana estuve hablando con un hombre que es fundador de un centro de tiro y me decía que ante los tiroteos colectivas que había mucha demagogia porque en realidad el problema son los autores y no las armas

Voz 1727 19:08 lo que es un pensamiento que comparte mucha gente en este país

Voz 33 19:11 dice que pasado el estupor de de sucesos como los de hoy pues al final no se cambia nada

Voz 8 19:18 muchas gracias por tu testimonio aporto experiencia Portu reflexión Beatriz Antonio Luis Murcia

Voz 34 19:23 que lleves las manos a la cabeza pero luego vuelves a pensar dices bueno ante la legislación tan flexible que tienen con respecto a tenencia de arma casi mal que este tipo de comportamientos este tipo de actuaciones el ahí en ese país

Voz 8 19:35 educación educación y educación reclama Mario de cariz ir Mari Cruz de Vitoria

Voz 35 19:40 yo creo que es un problema educacional sí sí que creo que habría que encontró en la arriba la redundancia en la tenencia de arma más pero claro cómo va a controlar un país que lo que necesita de eventos más pues mira ahí tienden las consecuencias muchas gracias a todos

hoy por hoy

las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:16 qué tal buenos días ocho grados y a esta hora de la mañana en la Gran Vía los termómetros sin cambios este jueves en Madrid que será también un día cargado de nubes en toda la región los expertos cuestiona el el sistema bilingüe de la Comunidad de Madrid sólo comparable en todo el mundo al de Malta tras la decisión del Gobierno de Cifuentes de extender la enseñanza en inglés a la educación infantil de tres a seis años a partir del curso que viene a todos los colegios que lo soliciten la plataforma acción educativa ha presentado en la Asamblea las conclusiones de un informe en el que se compara el bilingüismo en nuestra región con el de otras europeas Madrid es una especie de islote en casi todo el mundo se empieza antes pero los resultados son peores que en zonas donde se empieza más tarde se dedica menos horas Sonia Palomino sólo hay dos regiones en todo el mundo donde se utiliza una lengua extranjera para enseñar una asignatura en Primaria Madrid y Malta

Voz 37 21:03 entonces ha señalado que es avión país sí que señala a las asignaturas en inglés que es mal que es una ex colonia británica donde el ingleses lenguaje

Voz 1275 21:14 sólo hay tres regiones donde la enseñanza bilingüe en inglés comienza a los tres años una de ellas es Madrid

Voz 37 21:19 ocho países empiezan a los ocho años nueve a los seis pero hay países que empiezan más tarde y además de empezar más tarde podemos ver que el número de horas también es muy diferente

Voz 1275 21:32 se estudia menos horas a edades más tardías ICO mejores resultados porque los mitos dice el estudio de acción educativa son fan

Voz 37 21:38 no es verdad que si no se empieza muy muy pronto se dificulte la consecución de altos niveles de competencia en lengua extranjera

Voz 1275 21:47 el niño son como esponjas el informe de la plataforma pide que se paralice la expansión del bilingüismo en las aulas de la Comunidad y que se inicie de forma urgente un estudio independiente que permita un debate informado a la sociedad madrileña es jueves es quince de febrero siguen los problemas en las ambulancias del SUMMA tras el fallo informático registrado el pasado fin de semana titulares con Javier Jiménez

Voz 4 22:09 ambulancias de transporte no urgente de la comunidad que están sufriendo problemas y retrasos desde el fin de semana en la Consejería lo atribuye a un fallo informático que ha coincidido con el cambio de las empresas privadas quedan

Voz 1275 22:20 la Asamblea debate hoy la ley que permitirá recuperar la desaparecida en dos mil trece academia de Policía la norma permitirá que los municipios puedan compartir sino necesitan a sus agentes locales actualmente los policías tienen que formarse en habida

Voz 4 22:32 por segunda vez esta semana los trabajadores de las residencias y los centros de día se concentran en Sol protestan así contra los recortes salariales aseguran que la patronal utiliza al convenio estatal en vez del regional para reducir su sueldo y empeorar sus condiciones laborales

Voz 1275 22:45 en los deportes los de Zidane mostraron su mejor versión anoche en la Champions ganando tres uno al París Anne Germaine en Europa League del Atlético de Madrid inicia hoy su participación en Copenhague mientras que en basket el Real Madrid juega esta noche los cuartos de la Copa ante Unicaja

ha quedado visto para sentencia el juicio contra el hombre acusado

Voz 1916 27:57 de maltratar a cincuenta y cinco perros a los que tenía en jaulas hacinados malnutridos y con las orejas cortadas a cuchillo en una finca de Villa del Prado el acusado para el que la Fiscalía pide un año de prisión cuarenta pide la acusación particular ha alegado que como él solo los visitada por la noche no veía bien como estaban Sara selva

Voz 47 28:13 no sabía que estaban en mal estado porque cuando iba era de noche y no veía bien Asisa ha defendido el presunto responsable de esos cincuenta y cinco perros que fueron encontrados hacinados y desnutridos en una finca de Villa del Prado Nacho Paunero es el presidente de la protectora El Refugio

Voz 48 28:27 los animales en unas condiciones terroríficas los animales estaban desnutridos por debajo de su peso todo llenos de garrapatas que repasa todas las producían heridas y luego pues cachorros en pésimas condiciones perras al punto de parir había dos animales muertos justo fuera de la valla por lo tanto lugar Herat

Voz 47 28:45 a Rico pero él dice que no era consciente ha declarado además que si estaban desnutridos es porque algunos estaban enfermos y no tendrían apetito algo normal ha dicho cuando tienes cincuenta y cinco perros desde el refugio

Voz 1916 28:56 lo que está personado como acusación particular piden

Voz 47 28:58 venta años de prisión nueve meses por cada perro maltratado la Fiscalía sin embargo pide un año de cárcel y tres de inhabilitación para trabajar con animales el juicio ha quedado este miércoles visto para sentencia

Voz 1916 29:08 Manuela Carmena asegura que antes de que acabe esta legislatura habrá dos mil trescientas viviendas para alquiler social sino acabadas ya iniciada si todo va bien apuntaba la alcaldesa que ayer visitó una de esas promociones de los pisos nuevos previstos novecientos setenta ya se encuentran en ejecución y otros casi quinientos en licitación

Voz 1410 29:24 la vivienda no es una competencia a la construcción de la vivienda ni el promover de viviendas no es una competencia directa del Ayuntamiento pero tenemos muy claro que aunque la competencia sea fundamentalmente de otros organismos del Estado como la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento es la primera puerta la puerta de la que se llama a la puerta de la que se exige una solución y por eso nosotros pues desarrollamos esta política

Voz 1275 29:46 ocho grados ahora mismo en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER

Voz 49 30:00 son

Voz 1916 30:01 tal

Voz 1727 30:01 Media las seis y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 12 30:14 el niño que el oremus

Voz 1727 30:20 es el dolor en Estados Unidos por la última matanza un tiroteo escolar en Miami que deja diecisiete muertos y quince heridos América estás matando tus niños qué piensas hacer al respecto decía ese padre el padre de una alumna del centro escolar así que con un ojo en Estados Unidos donde se van actualizando poco a poco los datos comienza este jueves quince de febrero en el que por contraste esta mañana nosotros hemos recibido una buena noticia España ha conseguido hace apenas unos minutos su primera medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea la tercera medalla de la historia en unos Juegos de invierno y es de bronce José Antonio Duro

Voz 7 30:58 es un momento histórico para el deporte español Pepa porque un español el ceutí afincado en Málaga Regino Hernández se ha convertido en el tercer español en poner

Voz 4 31:05 su nombre en el medallero de unos Juegos Olímpicos de invierno

Voz 7 31:08 medalla de bronce hace veinticinco años y exactamente trescientos sesenta y un días después de Blanca Fernández Ochoa Hernández que se ha hecho con una medalla a pesar de no ser favorito para el puesto bronce para él en la categoría de snowboard cross se llama Regino Hernández y hoy van a escuchar muchos nombres

Voz 1727 31:25 la planta de Opel en Figueruelas tiene garantizada su supervivencia hay algo más se queda finalmente en exclusiva con la fabricación de la nueva generación del Corsa en el año dos mil diecinueve de su versión eléctrica a partir del año dos mil veinte será la primera planta en producir un vehículo cien por cien eléctrico en Europa el anuncio se produce un día después de la firma del convenio colectivo tras unas negociaciones durísimas que han mantenido en vilo a toda la región Radio zaragozanas Sánchez Borrallo lo anunció el consejero de

Voz 0148 31:54 dado en Madrid según los sindicatos es el primer gran anuncio del plan industrial para la planta que llevan tiempo esperando Ike permitirá fabricar cuatrocientos ochenta mil coches anuales si el mercado responde la planta zaragozana producirá a máxima capacidad desde noviembre de dos mil diecinueve además PSA sitúa a España estratégicamente con esta apuesta por Figueruelas y también con los nuevos modelos adjudicados a Vigo y a Portugal en Zaragoza el Opel Corsa comenzó a producirse en mil novecientos ochenta y dos en sus cinco generaciones han salido de la fábrica ya casi trece millones de unidades

Voz 1727 32:26 a partir de las ocho de la mañana vamos a entrevistar en Hoy por hoy Antonio Cobo que es el director general de Opel España El Ayuntamiento de Barcelona pide que los políticos presos sean trasladados a cárceles catalanas lo hacen una declaración institucional aprobada en comisión y firmada por Ada Colau y los partidos independentistas Colau se reunirá la semana que viene oficialmente con las familias de los presos Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 1762 32:52 con una emoción acordada en la Comisión de Presidencia que afirmado Barcelona en Comú el grupo demócrata Esquerra y la CUP y que considera que estar en la cárcel fuera de Cataluña es un castigo extra un castigo que vulnera el derecho el PSC estuvo entre los partidos que no la firmaron argumentando que en el texto no sea incluido ninguna referencia al respeto por las decisiones judiciales como parte de esta moción está esta recepción a los familiares que todavía no tiene fecha formal pero que sería la semana que viene según el consistorio dado Colau lo que quieren es escuchar a los familiares y buscar precisamente maneras de conseguir el traslado a ver

Voz 1727 33:22 Coruña en Valencia ya está en manos del juez el hombre detenido por encerrar presuntamente a su mujer durante un mes sin apenas comida y con continuas agresiones físicas y sexuales y fíjense cómo funciona el mecanismo del maltrato aunque la puerta de la casa no estaba cerrada con llave ella no se atrevía salir por el terror por el miedo Radio valenciana Talens el hombre Tenet

Voz 0141 33:43 treinta y seis años según la víctima desde hace un mes le impedía salir de casa la tenía encerrada en una habitación pero ella como dices venció su miedo y aprovechando que él se había ido a trabajar Saviola la calle en pijama pidió ayuda en un establecimiento apenas habla español pero se hizo entender la policía detuvo a su marido en la tienda donde estaba trabajando se le considera presunto autor de los delitos de agresión sexual detención ilegal y malos tratos en el ámbito familiar

Voz 1727 34:07 y una noticia que habla de discriminaciones del pasado que llevan hasta el siglo XXI una mujer de cuarenta y nueve años fue expulsada la semana pasada de una charla comercial en un hotel de Cuenca por tener síndrome de Down le dijeron que podía molestar al resto de asistentes y varios asistentes se fueron de la charla en solidaridad con ella ser Cuenca Diego Albaladejo

Voz 50 34:27 la mujer acudió a una charla informativa sanitaria en un hotel de Motilla del Palancar con sus hermanas pero antes de comenzar un responsable de la empresa organizadora les invitó a que se marcharán Ascensión leal es una de las hermanas

Voz 3 34:39 ilícita que en mi hermana que te no podía estar allí porque dice que iba a asustar al personal que cuando mi hermana una persona noble es pacífica entonces dice que no tenía sillas para ella

Voz 50 34:51 otros asistentes abandonaron el acto como protesta al considerar que había existido un trato discriminatorio la SER se ha puesto en contacto con la empresa pero aún no ha habido una respuesta

Voz 1727 35:00 la residió con su coche a un oso atemorizado durante kilómetros y kilómetros y grabó su supuesta hazaña para después compartirla en redes sociales ocurrió en grado en Asturias y el conductor se enfrenta ahora a una multa de hasta doscientos mil euros por un delito contra la seguridad del tráfico y contra el patrimonio natural Radio Asturias Ángel Fabián

Voz 1762 35:20 en las imágenes ampliamente difundidas en redes sociales se vea un oso corriendo delante del vehículo mientras se oye de fondo la música que escucha el conductor la Fundación Oso Pardo ha decidido presentar denuncia por la extrema gravedad de su conducta dice en Twitter molestar inquietar y perseguir a la fauna silvestre máxima una especie en peligro de extinción es ilegal recuerda el conductor podría haber incurrido en dos delitos contra la seguridad del tráfico y contra el patrimonio natural la multa podría alcanzar los doscientos mil euros en una guía publicada por la Fundación sea aconseja si encontramos Humoso delante en el caso de este pues conducir muy despacio señalizado con las luces y esperando a que el animal abandone la carretera no perseguirle y filmar quizás recuerden

Voz 1727 36:00 esta historia la de un funcionario de la Diputación de Valencia que estuvo diez años cobrando sin ir a trabajar buenos pues este mismo hombre ha utilizado una identidad falsa para intentar exponer obras suyas en dependencias municipales el Ayuntamiento se dio cuenta del engaño y la exposición no llegó finalmente a inaugurarse la muestra abortada se titulaba Carla Recio de su nombre amor a Valencia Radio

Voz 0141 36:25 atención a tales Recio señala que la exposición pretende explicar a la sociedad de una manera democrática la actividad que realizado durante sus años en la corporación provincial considera que se le ha censurado y califica de dictatorial la actitud del Consistorio la muestra reúne a más de un centenar de fotografías con él muy distintas personalidades y un busto suyo el ayuntamiento responde que recibe utilizado una identidad falsa que pretendía usar un espacio público para lavar su imagen para exculparse de las irregularidades que se le atribuyen por las que fue despedido de la Diputación de Valencia

con Pepa Bueno son las siete y treinta y nueve las seis y treinta y nueve en Canarias

último lo último en deportes el acabábamos de contar en la portada está en Corea del Sur veintiséis años después tenemos nueva medalla olímpica de invierno para España la ha conseguido Regino Hernández un bronce en snow board es lo último en el deporte

Voz 12 38:58 pero no lo único que instruye el deporte

Voz 4 39:08 por ejemplo único hasta hace unos minutos era lo que era no duró

Voz 7 39:11 sí sí Regino Hernández ha cambiado la historia del deporte español en los Juegos Olímpicos de invierno el Real Madrid y cambia la historia cuando juega en la Champions encima ayer el partido comenzó mal para el conjunto de Zidane con un tanto de rabia para el PSD cero uno a la media hora de partido cristiano que empataba de penalti antes del descanso gran versión del conjunto blanco en la recta final con dos guindas una de Cristiano otra de Marcelo y sobre todo con un muy buen resultado de cara al partido de vuelta tres a uno listas los entrenadores después de esa gran versión del Real Madrid de notable quizá uno de sobresaliente más de notable escuchamos primero a Zidane después Emery las claves del país

Voz 0295 39:51 hemos hecho el partido perfecto creo que me he sido con lo que hicimos en general contento y hay que estar contento con con con esta no

Voz 52 40:00 no a mí no me ha gustado el árbitro incluirse gustado el que exprese más equilibrado en todo incluso en las tarjetas amarillas e incluso en las faltas capital enseguida el primer tiempo y creo que no ha estado creo que que ha estado más cerca del Real Madrid en en algún caso pues nos ha perjudicado

Voz 7 40:13 esa es el partido como la titularidad de Isco Alarcón los ciento un goles de Cristiano Ronaldo a la Champions con la camiseta del Real Madrid uno tanto a Marcelo en la recta final para sentenciar el partido ayer y en el PSD más bien desaparecido Mbappé destacó por ejemplo el goleador rabioso todo el meta Areola sobre las decisiones arbitrales ayer tras el partido Sergio Ramos

Voz 1727 40:32 sí

Voz 1896 40:33 hablar ahora de de decisiones arbitrales no va a cambiar nada el Real Madrid ha hecho un grandísimo partido un partido muy muy completo no sólo a nivel ofensivo sino a nivel defensivo también requería muchísima concentración con tres puñales arriba ahí yo creo que que están hechas las cosas muy bien no el resultado acompaña mucho mejor para para encarar el partido de vuelta del partido de vuelta que van a disputar

Voz 7 40:53 la primera semana de marzo el día seis en París la vuelta esta eliminatoria la Champions vuelve la semana que viene eso sí el martes Chelsea Barça el miércoles Sevilla United y ayer el día nos dejó otra goleada de un equipo de la Premier Oporto cero Liverpool cinco estamos en Semana Europea ha vuelto a la Champions también vuelve la Europa League lo hace con los habituales dos turnos de competición a las siete la Real recibe al Salzburgo en Anoeta el Atlético me en Moscú ante Spartak en la previa Aduriz busca cambiar los cinco partidos consecutivos de los de Ziganda sin ganar

Voz 53 41:24 yo creo que todos estamos de muy con muchas ganas muy deseosos de que llegase la condición europea al final te da te da otro otro aire juegas contra equipos a los que no estás acostumbrado oí que en este momento para nosotros puede ser muy positivo el poder cambiar de dinámica

Voz 7 41:45 la Real es el único equipo que juega en casa lo hacen fuera a las nueve y cinco el Villarreal en Lyon la final de la competición se va a jugar en ese estadio y el Atlético que sigue en Europa con la misma intención de siempre juega en Copenhague también ha dado y cinco Simeone

Voz 54 41:57 de la misma manera que hace siete año venimos afrontando todas las competiciones no cambia absolutamente nada

Voz 1275 42:02 en la Europa League la realidad que

Voz 54 42:05 en este momento tenemos por delante y a partir de eso iremos partido partido buscando dar lo mejor vamos a enfrentar a un equipo con ilusión competitivo sobre todo en Europa

Voz 7 42:15 iré a las siete los partidos en Carrusel deportivo y hoy comienza la Copa del Rey de basket en Gran Canaria olvidamos la convocatoria de huelga del sindicato de jugadores llega al fin de semana más interesante del basket español desde las siete de hoy Valencia Basket Iberostar Tenerife desde las nueve y media Real Madrid Unicaja mañana Montakit Fuenlabrada Herbalife Gran Canaria Ivars a Baskonia las opciones de Pablo Laso opciones para todos

Voz 12 42:37 lo que hace grande a esta competición es esa sensación de que

Voz 55 42:40 todos los equipos tienen opciones lo único equipo que no jodan Europa es el Fuenlabrada con lo cual estamos hablando de un equipo de la Liga Endesa que una de las mejores primeras vueltas de su historia quisiera equipos que están al más alto nivel en europeo con lo cual considero que hablar de favoritos quinielas para mí es muy difícil

Voz 7 42:57 esta mañana en los Juegos Olímpicos de invierno mala jornada de Ander del en skeleton han sido eliminados Herrero llegue Ibar IU histórica medalla de Regino Hernández para el deporte de invierno español veintiséis años después medalla de bronce para el snowboard ceutí después de que en el año mil novecientos noventa y dos Blanca Fernández Ochoa consiguiera la última para el deporte

Voz 1727 43:20 claro

Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

español no puede ser dice José María

Voz 1100 45:11 el PP hoy ha tocado el turno el nacionalismo cañí que hay que ver cómo son los populares tienen los subalternos ya Rivera que hasta hablan con el

Voz 12 45:19 PNV nacionalistas desde su propio

Voz 1100 45:21 hombre saquen las ristras de ajos no vaya a ser que en un mordisco en el cuello con sus terroríficos colmillos piensa el primer apoyo de naranja ha crecido hasta alcanzar la altura de ultramoderno cohete de Tesla que estos arrogarse la bandera miles y miles de metros de la rojigualda le va a reportar pingües beneficios como ya pasó en Cataluña cegados por los Focus como anda en lo venía el ridículo de acusar al PP de poco españolistas cuando nadie puede arrebatar a los populares el título dignísimo representantes que han sido son y serán de la España al lado de Tizón arca buzo Mau ser decíamos del populismo y hay riberas invencible a la saca todo lo que engorde lo voto venga de donde venga pero algún día alguien entenderá que es en apariencia inocente juego de mesa no conduce a nada bueno y que su extremismo solo sirve para engordar al extremismo contrario fueron primeros en Cataluña que acaso estar en condiciones de formar gobierno de articular algún proyecto viable entonces de que si héroes

Voz 12 46:25 forma de hacer política si sólo Ali

Voz 1100 46:28 aumenta el fracaso el ojo izquierdo

Voz 12 46:30 esto

no seguir diariodehoyporhoy del quince de

en febrero del año dos mil dieciocho escribe Teresa día

Voz 12 47:05 en su currículo dice mi objetivo es encontrar una oportunidad laboral que me permita desarrollar mis aptitudes como científica