Hoy por Hoy (15/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

son las ocho las siete en Canarias buenos días se anoche se fue a la cama con la noticia confusa de otro tiroteo en Estados Unidos sepa que sí que hubo tiros en un instituto de enseñanza al norte de Miami que fue una matanza diecisiete muertos quince heridos aunque la cifra de heridos se va actualizando cada poco y que como un síntoma del tiempo que vivimos hay abundante material sonoro porque los escolares se protegían con una mano y con la otra utilizaban sus teléfonos móviles para llamar a casa para llamar a sus padres o para agravar la tragedia y la tragedia suena así el autor es un antiguo alumno del centro de diecinueve años expulsado por motivos disciplinarios entró a la que había sido su esquela su instituto en paz glam hizo sonar la alarma de incendios para provocar la salida de los estudiantes y apostado en un pasillo empezó a disparar una vez más Iván dieciocho tiroteos dieciocho tiroteos en escuelas de Estados Unidos en el mes y medio que llevamos de año Donald Trump se ha limitado a ofrecer en twitter sus condolencias a las familias pero el senador demócrata Christopher Murphy ha puesto el dedo en La Haya

Voz 3 01:32 esto sólo ocurre en Estados Unidos y no es una coincidencia o mala suerte es nuestra responsabilidad por no actúa

Voz 1727 01:41 ahora

Voz 3 01:43 al contrario el nuevo presidente actúa pero

Voz 1727 01:45 en sentido contrario al control de armas el gran caballo de batalla de Obama en abril del año pasado Donald Trump asistió a un acto de la Asociación Nacional del Rifle para decirles que se habían acabado los ocho años de asalto al derecho a portar armas y que podían contar con un verdadero amigo en la que ah Blanca los del rifle tiene un amigo en la Casa Blanca hay en Florida se han ido esta noche a la cama allí son ahora las dos de la madrugada con una nueva matanza indiscriminada a manos Think chaval con armas disponibles

ya pueden el quince de febrero como la fecha de la primera medalla de España en los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea a las siete de la mañana hora de aquí llegaba la buena noticia medalla de bronce en snowboard José Antonio Duro

Voz 4 02:49 es un momento histórico para nuestra deporte se llama Regino Hernández es ceutí aunque reside en Mijas y ha ganado para España la tercera medalla de la historia en unos Juegos Olímpicos de invierno has sido bronce y lo ha conseguido en la disciplina en snowboard cross únicamente Paquito Fernández Ochoa en mil novecientos setenta y dos Blanca Fernández Ochoa en el noventa y dos conseguían poner su nombre en el medallero de los Juegos de Invierno han pasado prácticamente veintiséis años Joy Regino Hernández ha sumado su nombre al de dos históricos del deporte español

Voz 1727 03:18 y hoy también la presidenta del Congreso Ana Pastor ha convocado a todos los grupos para intentar desbloquear el tapón legislativo cerca de cuarenta leyes de la oposición proyectos que presenta la oposición están paralizadas por la treta conjunta de PP y Ciudadanos de ir ampliando el plazo de enmiendas y así aunque habría mayoría para modificar tumbar la ley mordaza o la reforma laboral en la practica todo sigue igual

Voz 1727 03:42 por ejemplo la ley de reforma del indulto acumula ya treinta y una prórrogas una impotencia que expresa con rotundidad el diputado de Compromís Joan Baldoví puesto cambio pues una auténtica

Voz 5 03:54 estafa a los ciudadanos que no se ha tocado ni una coma de ninguna de las decisiones que aprobó el Partido Popular en su momento ni sensaciones de esterilidad mucho teatro

Voz 1727 04:05 con la parálisis la falta de cintura la incapacidad para el pacto se le vuelve como un bumerán al Gobierno y al PP ante la falta de apoyos parlamentarios con la bronca electoralista creciente entre populares y C's Montoro habla ya de prorrogar los presupuestos y aprobar por decreto las medidas urgentes hoy vamos a sumar el resto de Europa para saber qué hace un gobierno en países de nuestro entorno cuando se queda sin presupuesto un demócrata un buen demócrata así definen a Zapatero los firmantes de un manifiesto en defensa de la tarea del ex presidente del Gobierno como mediador en Venezuela dieciocho exministros militantes diputados socialistas sindicalistas escritores rubrican el texto

Voz 1827 04:49 Alberto entre ellos la consejera de Estado María Teresa Fernández de la Vega José Bono Gaspar Llamazares Fernández Toso Cándido Méndez o Luis García Montero todos piden respeto para Zapatero

Voz 1727 04:59 ante las críticas que ha recibido por pedir a la oposición que acepto

Voz 1827 05:02 a las elecciones convocadas por Nicolás Maduro la acordes

Voz 1727 05:05 adora del PDeCAT Marta Pascal dice hoy en La Vanguardia que Cataluña necesita un gobierno dentro de la legalidad algo que de Deco

Voz 1827 05:12 batible según dice con que Carles Cruz Damon siga como referente sostiene que la prioridad debe ser un guber que termine con el ciento cincuenta y cinco y que pueda sacar políticas

Voz 1727 05:21 delante el ministro De Guindos argumenta en su examen en Bruselas que haber sido ministro del Gobierno de España no comprometería su independencia como vicepresidente del Banco Central

Voz 1827 05:30 siempre defendió la independencia de todos los órganos supervisores reguladores e incluso cuando nacionalizar los bancos pues nunca ha interferido en las decisiones creo en la autonomía de las partes especialmente en el caso de la política monetaria pero la noticia económica Roberto están Zaragoza porque la planta de Opel en Figueruelas se ha garantizado la fabricación en exclusiva del Corsa a partir del año que viene y a partir del dos mil veinte su versión eléctrica tras semanas de negociación muy dura ya hay convenio colectivo anuncio de continuidad de la producción

Voz 1727 05:59 en unos minutos vamos a hablar en Hoy por hoy con Antonio Cobo que es el director general de Opel España también esta mañana vamos a escuchar la historia de una mujer a la que vamos a llamar Eva aunque no es su nombre real vivió durante once años maltrato físico psicológico aislamiento económico y social a manos de su pareja palizas y lejanía de familia y amigos ni siquiera podía disponer de su nómina ahora la Audiencia de Vitoria ha condenado a su maltratador a ocho años de cárcel

Voz 1827 06:29 los jueces hablan en la sentencia de infierno y dicen que es el testimonio más desgarrador que han escuchado en toda su vida

Voz 1727 06:35 como magistrados Oxfam Intermón da hoy explicaciones sobre los casos de abusos y acoso sexual que afectan a la ONG hoy sabemos

Voz 1827 06:42 es que seis de los veinticuatro casos detectados en otra organización en Médicos Sin Frontera fueron en la delegación española

Voz 1727 06:52 sube mucho las temperaturas aunque a hablar de primavera adelantada es un poco exagerado Jordi Carbó buenos días

Voz 10 10:15 y en facebook Hoy por hoy

Voz 12 12:03 se escucha Katrina ser

Voz 14 12:09 sí

Voz 13 12:15 con luz de desde espera despertarse cada mañana volver a cortar cada mañana de que te ha tocado del Cupo la foto de la y volver a cortar cada mañana de que te ha tocado el cuponazo de Rajoy por ver

Voz 15 12:35 a cada viernes un premio de nueve millones de euros Ore quince millones con el cuponazo XXL en el mundo una sensación igual

Voz 16 12:45 qué tal muy buenos días en Jazztel saben que cuando encuentras la mejor oferta al mejor precio oye que da bastante buen rollo por eso siempre sacan ofertas que sean como esta ahora tienes once gigas en el móvil por solo diez euros al mes al contratar la fibra de Jazztel

Voz 1727 12:59 once gigas por diez euros es muy son más gigas que euros y para que los gases con alegría lleva te además un Samsung Galaxy S7

Voz 3 13:07 por sólo nueve coma veinticinco euros al mes esto es muy ue ya vaya al quince días repito Llama gratis a quince diez o entra en Jazztel punto com en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno su vea Wi Fi of the single es la voz del senador demócrata Ben Nelson lamentaba hace sólo unas

Voz 1727 13:33 las que la respuesta cada matanza en Estados Unidos se limite a decir basta ya es suficiente pero que sin embargo vuelva a suceder porque efectivamente esta madrugada ha vuelto a suceder un chico de diecinueve años entraba en su antiguo Tito en Florida y mataba a tiros a diecisiete personas hay también quince personas en el hospital

Voz 17 13:56 bueno hay Blair chovinista

Voz 1727 13:58 mire es juego no sé cómo estamos vivos decía entre lágrimas esta chica el presunto asesino son antiguo alumno del centro tiene diecinueve años ya está detenido corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado buenos días

Voz 1510 14:11 buenos días pasadas las tres de la tarde sonaba la alarma de incendios los alumnos salían de las clases cuando de repente

Voz 18 14:20 escucharon los disparos estudiantes profesores escondieron en las aulas bajo las mesas de canto

Voz 3 14:27 has hecho

Voz 1510 14:29 Gabriela esta madre diciéndole

Voz 19 14:31 estaba viendo un tiroteo escondido en el armario con otras quince estudiantes un ex alumno que fue expulsado de ese instituto ha entrado en el recinto abriendo fuego con un rifle de asalto AR quince años

Voz 1510 14:45 ha matado a diecisiete personas otras cinco tienen heridas muy graves están siendo ahora atendidas en varios hospitales decía el sheriff del condado de Broward el agresor ha sido detenido sin oponer resistencia Joyce espera que comparezca ante el juez según los primeros datos de la investigación el agresor compró el rifle semiautomático legalmente el año pasado no es decir cuando tenía dieciocho años cada vez

Voz 1727 15:06 es una noticia como ésta sobrecoge el mundo entero se reabre en Estados Unidos el debate sobre las armas pero todo queda como decía el senador en palabras iniciativas que nunca llegan a dar fruto

Voz 18 15:17 más datos Kers Weinberg

Voz 3 15:20 los dos niños dejamos bueno un acto Extenda vengamos a Bisbal entonces presidente Obama

Voz 1727 15:29 apenas podía contener las lágrimas al pedir valentía el Congreso de Estados Unidos para regular de una vez por todas la tenencia de armas se fue sin conseguirlo hice dio el testigo a Donald Trump que se define asimismo Marta como un auténtico amigo de los hombres con armas

Voz 1510 15:44 bueno desde que era candidato defensor férreo de la Segunda Enmienda ha acudido al Foro anual de la Asociación del Rifle Illes ha dicho en más de una ocasión que tienen a un amigo un aliado en la Casa Blanca esto se traduce en que no está dispuesto a limitar de ninguna manera la tenencia de armas de fuego después de la masacre de Las Vegas el mayor tiroteo en la historia de este país con casi sesenta muertos y quinientos heridos los republicanos bloquearon en el Congreso todo tipo de debate de regulación para adquirir armas y ahora parece que va a pasar lo mismo pesan menos decía al congresista con con ética del demócrata Times que el guión es bastante previsible en el Capitolio y habrá un minuto de silencio rezarán por las víctimas y el Congreso no hará absolutamente nada por reducir la violencia por arma de fuego que en lo que va de año sólo en este mes y medio

Voz 1727 16:33 ha provocado más de mil ochocientas víctimas mortales es Ana Pastor quizá la política del PP que más cintura ha demostrado en esta difícil legislatura es verdad que está al frente de la institución que obliga a la cintura por antonomasia pero es verdad también que va en su carácter y en su trayectoria lo hemos escuchado a Pastor los discursos más incluye antes en este tiempo difícil hoy ha convocado a los grupos para abordar el colapso legislativo las casi cuarenta es de la oposición que están atascadas porque PP y Ciudadanos prorroga de forma sistemática el plazo de las enmiendas y consiguen así dilatar la tramitación que escuchará hoy Ana Pastor pues varios grupos van a plantearle un acuerdo político para limitar el número y el plazo de prórrogas y acabar con esa treta Mar Ruiz buenos días buenos días y lo plantea

Voz 0055 17:27 ahora por ejemplo el PNV cuyo portavoz Aitor Esteban se ha quejado en numerosas ocasiones

Voz 1727 17:31 de un bloqueo sin precedentes sólo subgrupo tiene cinco leyes con G

Voz 0055 17:34 dadas entre ellas la reforma de la ley mordaza o la supresión de la prisión permanente

Voz 1727 17:39 les sable al final esto es Solbes

Voz 20 17:41 lamento anulado no y eso que está sucediendo entonces yo lo que creo es que o ponemos un límite de ampliación de plazas se dice Vidal a partir de los dos meses estoy ya se ha acabado o buscamos alguno

Voz 0055 17:52 otra fórmula para Joan Baldoví de Compromís que tiene bloqueada desde hace un año con cuarenta y ocho prórrogas la reforma del Estatuto valenciano es urgente hacer algo ante el riesgo de que la legislatura sean sólo fuegos de artificio o esto cambia o es una

Voz 20 18:05 te estafa a los ciudadanos que no se ha tocado ni una coma de ninguna de las decisiones que aprobó el Partido Popular en su momento mis sensaciones de esterilidad de mucho teatro

Voz 0055 18:17 para limitar el plazo de enmiendas formula que apoyan PSOE Unidos Podemos Esquerra PNV y Mixto sería preciso en cualquier caso un acuerdo político al que Ciudadanos no parece vaya su Marsella que no ven adecuada esa solución el PP dejaba claro esta semana que seguirá haciendo todo lo posible para mantener a flote su legado legislativo

Voz 1727 18:34 pero el bloqueo de la legislatura se produce en todas las direcciones bloquea a la oposición un partido el PP que no tiene aliado los para sacar los Presupuestos o eso parece al menos Montoro insinúa que habrá prorroga pero desde Ciudadanos aunque andan a bronca diaria no lo dan por perdido

Voz 21 18:51 si tiene el apoyo de Ciudadanos cumpla con el pacto de investidura cumpla con sus compromisos si podemos intentar sacarlos adelante

Voz 1727 18:59 los presupuestos generales del Estado son la principal herramienta de un Gobierno para hacer política no es tan raro que un gobierno en su último año de legislatura tenga que prorrogar las cuentas públicas porque al siguiente ya habrá probablemente un nuevo gobierno que hacer el suyo es que Rajoy está ahora mismo en la mitad de su mandato el Gobierno ha dicho ya que con ellos prorrogados puede seguir adelante que no se ve en la obligación de disolver las Cámaras Asia anticipar elecciones o de que Rajoy se someta a una moción de confianza para saber qué apoyo tiene en el Congreso así que nos hemos preguntado qué pasa en otros países que pasa en otros países cuando un gobierno a mitad de mandato no consigue sacar adelante el presupuesto empezamos recorrido en dos países muy próximos en Portugal y en Italia

Voz 0946 19:40 en Italia los presupuestos del Estado son ley de Estabilidad deben aprobarse cada año entre el quince de octubre en Nochevieja pueden prorrogarse mes a mes durante un trimestre pero de no aprobarse se sobreentiende que el Ejecutivo no tiene la confianza del legislativo y en tal caso la tradición parlamentaria impone que el jefe del Gobierno ponga su cargo a disposición del jefe del Estado quién decide si encarga la formación de un nuevo Ejecutivo o disuelve el Parlamento convoca

Voz 3 20:09 elecciones generales en Portugal

Voz 22 20:11 donde no se consigue el consenso para aprobar los Presupuestos Generales el país pasa a estar bajo régimen de duodécimo al comenzar el Año Nuevo los ministerios y servicios públicos tienen capado sus gastos mensuales a una duodécima parte del presupuesto aprobado el año anterior

Voz 0946 20:26 esta situación surgió tras la crisis

Voz 22 20:29 situación al provocada por las elecciones legislativas de dos mil quince En esa ocasión el joven el Gobierno del socialista António Costa no pudo aprobar los presupuestos hasta finales de marzo

Voz 1727 20:39 como hizo en su primera legislatura Rajoy aquí por otra parte y en Reino Unido o en la locomotora europea en Alemania

Voz 0391 20:45 la ley de presupuestos en Alemania se elabora debatirse aprueba cada año sin necesidad de una prórroga al menos en su historia reciente la Constitución se recoge qué hacer en caso de que al término de un ejercicio el presupuesto para el año siguiente no hubiese sido fijado por ley el Gobierno federal estaría facultado para efectuar hasta su entrada en vigor todos los gastos necesarios para mantener las instituciones así como para cumplir por ejemplo con trabajos de construcción adquisiciones previas prestaciones o con la concesión de subvenciones

Voz 0273 21:14 en el Reino Unido los gobiernos han venido teniendo siempre mayoría en la Cámara de los Comunes con ello se han asegurado el poder aprobar cada año los presupuestos del Estado cuando hay elecciones el Gobierno recién elegido puede presentar un presupuesto nuevo aunque sea el segundo en el año no es concebible Open sable que el presupuesto anual sí pueda prorrogar si el primer ministro no tiene mayoría para sacarlo adelante la consecuencia es que debe marcharse actualmente Theresa May al carecer de mayoría ha debido asegurarse el respaldo de los diputados unionistas de Irlanda del Norte que se han comprometido a respaldarle en asuntos puntuales y uno de ellos es la votación de los presupuestos

Voz 1727 22:00 son las ocho y veintidós las siete y vendidos en Canarias después de varias semanas de mucha tensión de contener casi la respiración de una negociación muy complicada del convenio colectivo con riesgo incluso para la planta de Opel en Figueruelas el convenio se firmó antes de ayer y Aragón despierta hoy aliviada leyendo y escuchando esta noticia la planta de Opel en Figueruelas fabricará no sólo el Corsa desde el año que viene sino que desde el dos mil veinte se queda con la fabricación del Corsa cien por cien eléctrico que será el primer vehículo totalmente eléctrico del grupo francés PSA propietario de Opel es fácil entender el alivio porque de Figueruelas dependen cinco mil seiscientos puestos es trabajo directos ya está veinte mil en empresas auxiliares el anuncio es importante para Aragón desde luego pero lo es también para todo el sector en España Antonio como es el máximo responsable de Opel en nuestro país director de la planta zaragozana muy buenos días

Voz 23 22:53 buenos días buenos días y buenas noticias no

Voz 24 22:57 buenos días y buenas noticias Si sí que es verdad

Voz 1727 23:00 la noticia venía acompañada de un dato es que se va a utilizar gran parte de la capacidad de fabricación de la planta hasta cuatrocientos ochenta mil vehículos al año e incluso se habla de la posibilidad de ampliarla hasta seiscientos mil habrá que contratar más personal para hacer frente a esta producción

Voz 24 23:17 bueno lo primero cuáles son las grandes la la noticia es que bueno son ya conocidas las publicamos ayer

Voz 23 23:24 el asilo

Voz 24 23:27 ayer se anunció que la nueva generación del Corsa se se producirá en exclusiva en Zaragoza es cierto que los últimos meses pues han sido meses muy difíciles y las noticias y bueno que teníamos no era la que a nosotros nos gustaban teníamos que desarrollar un plan industrial en una base competitiva y ahora son noticia pues son bueno pues nos han aliviado nos abren las puertas al futuro al futuro para la planta evidentemente cuando cuando se anuncian inversiones cuando se anuncian nuevos modelos e cuando como en este caso eh Se anuncia que el Corsa se producirá en exclusiva en Zaragoza pero que además será la primera planta que fabricará un vehículo totalmente eléctrico de Opel en Europa dentro de del grupo PSA pues son son muy buenas noticias que sin duda

Voz 23 24:18 pues al final de todo ayudan al mantenimiento y a la creación de empleo

Voz 1727 24:23 sí habrá que contratar más personal eh

Voz 24 24:25 cuál es que si siempre sólo decir que el que el mercado es quien al final al final decide nuestras necesidades pero la planta es una planta que en cinco días a la semana podemos fabricar pues prácticamente medio millón de vehículos esa es la capacidad que tiene instalada y en el caso de que necesita hacemos a incrementar el tiempo de trabajo ha sido parte del acuerdo y partes del convenio que hemos firmado por eso teníamos esta necesidad de aumentar nuestro nivel de flexibilidad podríamos trabajar turnos adicción

Voz 23 25:00 en fin de semana

Voz 24 25:02 podríamos llegar hasta hasta prácticamente los seiscientos mil vehículos esto tiene unas implicaciones importantes en cuanto al empleo potencial que que necesitaríamos en los próximos años

Voz 1727 25:14 el plan que lucieron ayer fabricar aquí el coche cien por cien eléctrico supone también un avance tecnológico no sólo se van a ensamblar las piezas en la planta la tecnología punta sur señor Cobo

Voz 24 25:28 ah sí porque es una de las grandes de los grandes debates de la industria de la automoción en España no como Nos movemos de nuestras fábricas muy competitivas y fábricas que que hasta ahora ha estado montando pues productos tradicionales como nos vamos adaptando adaptando paso a paso pues a esa la nueva movilidad de movilidad del futuro no y esas nuevas tecnologías

Voz 23 25:51 el primer paso

Voz 24 25:52 yo en ello puede ser la electrificación del automóvil y y hay una necesidad de de de ir preparándonos no de adoptando nuevas tecnologías para para la vez adaptarnos al futuro de la manera que lo vamos a hacer en la planta de Zaragoza pues va a ser eh teniendo en sistemas de fabricación que van a ser totalmente flexible que nos van a permitir pues adaptarnos o a los vehículos y con motores eh tradicionales o a las nuevas tecnologías con motores de vehículos eléctricos y esto lo podremos hacer como digo en en forma flexible y eso es para mí pero para la planta pues una gran ventaja competitiva

Voz 1727 26:33 pero es una apuesta importante para toda España y de alguna manera desplaza el centro de producción automovilística del futuro el coche eléctrico desde Alemania hacia el sur o esto es mucho decir

Voz 25 26:44 bueno yo creo que

Voz 24 26:47 que la apuesta es una apuesta generalizada de toda la industria del automóvil es una apuesta generalizada lo que tenía lo que teníamos que hacer nosotros en Opel en particular en la industria del automóvil en España en general pues es sumarnos a ese carro ya esa apuesta de estas nuevas tecnologías

Voz 1727 27:03 hay ayudas para la compra de coches de bajos en emisiones a través del Plan Move a es suficiente o se debería estimular señor como de de otra manera la sustitución del parque móvil contaminante por el otro limpio planes como en su día el preverlo Renove

Voz 24 27:16 lo que es un gran debate y no dentro de de la industria que dentro Anfac y también dentro de la sociedad pues el tema del cambio a la movilidad del futuro puede ser un gran debate nosotros desde la industria lo que podemos hacer es tener disponible las nuevas tecnologías trabajar y ayudar a la reducción de la de la contaminación en las grandes ciudades no a la mejora del tráfico ahí va a estar la industria del automóvil nosotros lo estamos comprometidos a ser para te de la solución a los problemas que bueno que de alguna manera San generado en este nuevo mundo con grandes urbes el la hasta la puesta de de la industria es en ese sentido el crecimiento y a la velocidad que esas nuevas tecnologías serranas la plantar pues va a depender de muchos factores Hinault solamente de de la parte industrial o de la industria del automóvil tiene que haber un compromiso de los gobiernos tiene que haber un compromiso de toda la sociedad en ese sentido es evidente que para dar esos primeros pasos para ayudar sin una ayuda sino una apuesta decidida por todas la sociedad y con las administraciones pues eso es más difícil ayer hablaba ayer precisamente anoche antes del partido

Voz 23 28:36 no habla Darko

Voz 24 28:38 con con un una una chica conocida que es gerente de una planta

Voz 23 28:47 de ahí seguidos para goza

Voz 24 28:50 contaba la evolución que ha ocurrido los últimos y pocos años y la introducción del vehículo eléctrico en China una apuesta tremenda por parte del Gobierno no solamente fomentar las tecnologías sino también las infraestructuras en todas las ciudades me hablaba de alrededor de su casa de no haber nada sólo en tres años pues podían encontrar cientos de puntos también está apuesta decidida es la que necesitamos no sólo en España sino en toda Europa pues para dar el paso

Voz 1727 29:19 hoy todo el mundo hoy tenemos que terminar sé que lo tengo que liberar que tiene un compromiso enseguida pero una ultima pregunta hoy todo el mundo se felicita en Aragón por el anuncio que ha costado sacrificios a la plantilla en la firma del convenio cesiones también por parte de la dirección de la compañía Pedro durante la negociación la más difícil desde que se abrió la planta de Figueruelas en el año ochenta y dos tuvo que mediar incluso el Gobierno regional y ustedes agitaron el fantasma de llevarse la producción de cosa otro lugar se pide con frecuencia Antonio como a las plantillas en fin flexibilidad lo acaba de decir usted se debería pedir también una nueva cultura empresarial que no amenace con la deslocalización en caso de conflicto

Voz 24 29:58 creo que plantean

Voz 26 30:00 todos los pues

Voz 24 30:02 creo que mucha gente puede tener una una falsa impresión de lo que es la realidad la realidad es que toda la industria en España nosotros en particular pero necesitamos ser competitivos y necesitamos ser competitivos en un mundo global no en España salimos a la calle pues vemos vehículos fabricados en Corea o en Sudamérica o en cualquier o de cualquier parte de Europa vehículos fabricados en otros sitios que se venden en nuestro mercado nosotros nuestras fábricas nosotros exportamos más del noventa por ciento de nuestra producción fuera de España para poder conseguir esto la única manera de poder subsistir y poder tener futuro siendo competitivos no hay ninguna manera

Voz 25 30:44 real

Voz 24 30:46 las diferencias en el caso de nuestra negociación entre la parte social y nosotros ha sido bueno poner sobre la mesa cuáles eran esas desventajas competitivas que teníamos e intentar buscar soluciones para hacer lo hemos llegado al final a un acuerdo un acuerdo que ha sido muy difícil porque era un acuerdo que había que equilibrar esas dos partes por las que nosotros trabajamos uno tener una planta competitiva para poder mirar al

Voz 1727 31:09 duro y otro lado pues bueno

Voz 24 31:12 Petar y hacerlo lo mejor que puedo que podemos por las aspiraciones por supuesto de todos nuestros en

Voz 23 31:18 leamos

Voz 24 31:19 lo único que hemos hecho en nuestro caso ha sido eso identificar nuestras ventajas competitivas e intentar minimizar las el resto de la fuerza de un acuerdo muy positivo o muy positivo para todos los empleados un acuerdo y que mantiene niveles salariales por encima de la media de la industrial por encima del convenio del metal y que además tienen progresión es anuales y tenemos mejores luces y planes de de de

Voz 1727 31:49 lo hemos ido contando del lo hemos ido contando a lo largo de estos días

Voz 23 31:52 sí quiero decir que solamente comentario creo que es importante todo

Voz 24 31:59 todos empleados organizaciones sindicales y y bueno la parte de la dirección de las empresas tenemos la responsabilidad de tener unidad de hacer una industria competitiva que es lo único que garantiza la

Voz 1727 32:12 pues sí y que además se queda en las que además se queda Antonio como yo la agradezco que haya estado esta mañana en la SER buenos días y enhorabuena por el acuerdo

Voz 24 32:23 en gracias por darme la oportunidad de hablar contigo

Voz 1727 40:56 hoy les vamos a contar la historia de una mujer que durante once años vivió los insultos los golpes el control de su pareja escondía las cicatrices combatir viaje llegó a hacerse un tatuaje con forma de corazón para ocultar las de hablar con la familia con los amigos de control era tal que ni siquiera sabía cuánto dinero trabajo ganaba ella con su trabajo porque la nómina iba a la cuenta de Alberto Pozas buenos días Pepa buenos días y ahora la Audiencia Provincial de Vitoria condenado a su maltratador a a ocho años de cárcel ocho años de cárcel por once de infierno según la justicia

Voz 0055 41:31 sí por un delito de maltrato cuatro de lesiones y otro de amenazas y una falta de vejaciones que arrancaron en dos mil tres y finalizaron Pepa en dos mil catorce según el relato de hechos probados tuvieron una hija un año después de empezar su relación y ahí empezaron los insultos los golpes y el control por un lado aislamiento del maltratador obligó a la víctima a romper la relación con amigos y familiares su padre tenga quiera verla escondidas al trabajo a una amiga le dijo le tuvo que decir por teléfono que había decidido ser madre y que ya no salía con putas por otro lado el control económico ella era la única que trabajaban esa casa pero no sabía ni cuánto ganaba su nómina iba directa a la cuenta de él los golpes las palizas son en aumento con las manos a patadas con el cinturón incluso con el palo de la escoba ella se tapaba los golpes con maquillaje aquellos saltos y con mangas largas ocultó una cicatriz con un tatuaje de dos corazones los jueces condenan al maltratador en una sentencia ya recurrida ante el Supremo porque frente al relato sólido de la víctima avalado por informes médicos forenses y otros testigos el se limitó a negar los hechos de forma para ellos

Voz 1727 42:22 en ningún caso es un caso más cada uno es único presta Historia de maltrato Alberto ha llamado la atención de los jueces que la tuvieron delante dicen textualmente que es el testimonio más desgarrador de violencia machista que han escuchado en toda su carrera como magistral

Voz 0055 42:36 los dos jueces de la Audiencia Provincial lo dicen en una frase muy clara pocas veces hemos oido dicen textualmente un testimonio más desgarrador de una convivencia hablamos para magistrados con más de treinta años de experiencia en la carrera judicial para ellos se trata de un caso de un relato que dibuja un cuadro de malos tratos dicen en todos los sentidos físicos económicos y sociales destacan la solidez y la valentía de la víctima como también hablan de una conducta especialmente sádica del maltratador tampoco dudan a la hora de definir esos once años como un ambiente de terror algo que según afirman también los profesionales de la Unidad de Valoración Forense Integral puede calificarse incluso Pepa de terror

Voz 1727 43:07 Morente Eva buenos días lleva buenos días buenos días Pepa primera premisa iba no creo que lo pases mal se que tú quieres contar lo que has vivido para que ese mensaje llegue a otras mujeres llega a los maltratadores llegue a las autoridades es terrible el relato que hace la sentencia un infierno dice cómo empezó el infierno Eva

Voz 38 43:27 pues empezó como cualquier otra historia de una pareja que se conoce todo empezó con mucha normalidad evidentemente nada empieza presenta algún una carta presentación que dice que esto es lo que te va a pasar nadie sospecha que que esto deba a pasar a ti empieza con mucha normalidad Si la cosa empieza poquito a poco con pequeños detalles que yo en su día las pase por alto me salieron caros

Voz 1727 43:51 detalles como Eva

Voz 38 43:53 pues como enfadarse por cosas muy por detalles muy pequeños el el ponerse celoso de cualquier cosita de cualquiera amiga de cualquier mirada de cualquier comentario que hiciera con cualquier persona

Voz 1727 44:06 no tengo poquito a poco poco a poco y de ahí a las palizas

Voz 38 44:11 eh sí primeros son empujones luego un bofetón con su correspondiente perdón se me ha ido de las manos no quería hacerte daño volver a pasar con lo cual le perdona Si bueno pues ha sido un error lo está pasando mal por circunstancias personales tal lo vas pasando un poquito por alto lo perdonas piensas que es algo puntual que es algo con el tiempo el cabe va demostrando cada vez más control cada vez más más enfadarse te va adiestrando te va enseñando lo que quiere que vayas hacia

Voz 1727 44:49 no te va aislando porque era un infierno total dice la sentencia físico psicológico pero además de controles la miento social incluso económico no

Voz 38 44:58 económicos y bueno él siempre ha dispuesto del dinero que había en la casa en general lo de trabajar nunca le ha gustado no bueno yo de hecho lo conoció trabajando pero al cuando tuvimos la cría y dejó de trabajar ya

Voz 1727 45:13 digo que yo ya estaba atada de pies y manos dijo bueno pues ahora a vivir aquí si si él lo peor lo peor de de esta historia terrible cómo era tu día a día Eva

Voz 38 45:26 era una doble vida pues en casa eres peor que el felpudo no hizo una vez sales por la puerta para afuera pues tiene una imagen una apariencia y Un no estar con la gente y esto que de normalidad absoluta no pasa nada no pasa nada aprendes a vivir con con eso aprendes a vivir con una la fachada con una doble mentira lo en la calle yo por lo menos lo sobre llevaban natural la cosa era cuando la hora de vuelta a casa yo era salir del trabajo y los veinticinco minutos que tardaban llegar a casa pues ya

Voz 3 45:59 me iba planteando a ver qué pasa hoy salen en los tiros a ver a ver

Voz 38 46:06 metía la llave en la cerradura pues ya empezaba a temblar las piernas ya era día sí día también pero bueno mientras la gente no lo supiera pues se Macía bastante más más más llevadero el asunto no pero no había nadie tu entorno

Voz 1727 46:25 sospechara siquiera

Voz 38 46:27 la poca gente que lo podía sospechar ya se encargó viene el de alejarlos bastante pues léase mis familiares más directos au amigos de de mi adolescencia donde juventud no esa gente no es la primera que que él hace que que se evapora que desaparezcan porque son los que te conocen de siempre son los que pueden notar algún pues cambios de humor no que que notan el cambio que está dando tu vida de tal entonces es la gente que a él en un principio les sobra no le interesa tener familia ni gente conocida no le no le interesa tener amigos

Voz 1727 47:01 cercanos no le interesa todo es eso

Voz 38 47:03 a un aislamiento que poquito a poco te vas te pegando de la gente con la que has nacido y con la que has crecido entonces digamos que es como dentro de la misma ciudad trasladarse a otro mundo y empezar de cero entonces la gente que conoces a partir de entonces ya te conoce con él entonces pues en mi caso yo era la primera que hacía ver que éramos

Voz 1727 47:27 gente totalmente normal entonces para la gente no tiene porque eso de pisar nada Él en la calle

Voz 38 47:31 una persona estupenda

Voz 1727 47:33 edad Eva que hacemos mal que hacemos mal todos los demás los medios de comunicación cuando animamos a denunciar las autoridades con sus campañas que hacemos mal de qué les sirve a alguien que esté en su casa ahora mismo viviendo lo que tú viviste hicimos denuncie denuncie durante once años tu pánico tu miedo impedía denunciar no me

Voz 38 47:58 pánico mi miedo mi no saber qué base de Mi al día siguiente de poner la denuncia es muy fácil aconsejar que seas valiente que denuncie es que no te calles que no aguantes

Voz 1727 48:12 pero mañana

Voz 38 48:15 pasado mañana no qué pasa al día siguiente de poner la denuncia ante riesgo mes como si ya vivo en un riesgo permanente a que Gomes como iba a partir del día siguiente hilos que tenemos hijos más que por mí

Voz 1727 48:26 es más eh es era más por mi hija

Voz 38 48:31 sí un riesgo permanente estas al Eslava totalmente a no tienes eh a quién contarlo si alguien lo supiera tú tienes un lo ya del que tirar pero es que no lo sabe nadie por donde empiezas empiezas eh no tienes yo en mi caso no tenía medios económicos en de algo hay que vivir donde vives el día mañana entiendes la familia tampoco si lo saben lo saben así de lejos eh es muy difícil es muy difícil romper con todo eso dejar tu vida atrás Ibar el paso más que nada por el desconcierto que ocasiona el no saber qué va a pasar al día siguiente qué va a pasar a partir de entonces diciendo algo si perdona no te iba a decir que hacemos mal pues yo creo que venimos ya de de aprendizaje no tenemos Un con la sociedad establecida que bueno aunque hay mucha campaña publicitaria hay mucha concienciación social digamos eso viene de hace unos años para aquí está muy bien ha movido informativo a medio en todos los medios de comunicación Italia eso está muy bien pero en el pueblo llano en la calle y todavía no se siente esa esa consideración con este problema o por lo menos lo percibido así en en el día a día de la gente de a pie todavía es algo que vemos como eso pasa cosas que se ven en la tele pero nunca le pasa la vecina de al lado sabes nunca le pasa a mi hermana nunca le pasa a la gente que conozco sabe siempre pasa a la gente extraña entonces es algo que bueno buenos un poquito así de lejos y bueno que Ramón Joseba hizo Ramos y más en las otro día efectivamente bueno pues iba Eva

Voz 1727 50:06 ha salido batir su trabajo está recuperando sus amistades su familia tiene un trabajo o sea que con dificultad Se puede hacer él está condenado la sentencia recurrida te quiero mandar un abrazo muy grande Eva vale mucho la vía que la vida te vaya bonito a partir de ahora

Voz 3 50:41 muy puro y las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1827 50:47 buenos días en poco más de una hora comienza el pleno en la Asamblea de Madrid que hoy de nuevo tiene como protagonista al consejero Carlos Izquierdo ya reprobada la semana pasada