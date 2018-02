Hoy por Hoy (15/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1628 00:00 son las nueve las ocho en Canarias la comisión europarlamentaria que ayer examinó a Luis de Guindos como candidato convertirse en el número dos del Banco Central Europeo va a dejar hoy por escrito su evaluación pero ya tenemos una idea de la conclusión que sacaron es que su rival irlandés lo hizo mejor Roberto

Voz 1827 00:29 la decisión no es vinculante pero tiene peso político tras ese examen fuentes parlamentarias ya comentaban ayer a la SER

Voz 1628 00:36 el gobernador del Banco Central de ir

Voz 1827 00:38 Landa se desenvolvió mejor hoy mismo para enviar un comunicado al Eurogrupo dejándolo prescrito corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 00:46 días lindo hecho mejor si esta es la frase que sintetiza la posición de la Comisión de eurodiputados que ayer examinó a los dos candidatos la mayoría de los grupos piensa que el gobernador del Banco Central de Irlanda pues por su cargo está técnicamente mejor preparado el partido popular forzó que no hubiera una conclusión por escrito del trabajo de la comisión que esa conclusión fuera verbal a través del teléfono entre el presidente de la Comisión de Economía del Eurogrupo y el del Ecofin pero no ha podido evitar que haya finalmente un comunicado escrito que va a ser difundido con esta frase a los medios de comunicación

Voz 1827 01:20 tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas está citado hoy para comparecer en la comisión que investiga la gestión de Feria Valencia le van a pedir explicaciones precisamente

Voz 2 01:29 el congreso nacional que el Partido Popular organiza

Voz 0141 01:40 el bebé tuvo que abonar seiscientos veinticinco mil euros por el coste del Congreso más los intereses legales sin ese congreso Luis Bárcenas fue elegido Tesorero comparece hoy en la comisión que investiga la gestión realizada en Feria Valencia que tuvo que ser rescatada por la Generalitat entre otras cosas por los sobrecostes en las obras de ampliación que generaron un agujero cercano a los mil millones aunque la Fiscalía archivó la denuncia otra cosa es que Barcenas quiera declarar hoy para no interferir en sus asuntos judiciales

Voz 1827 02:08 en Hoy por hoy acabamos de escuchar la historia de Eva es un nombre ficticio quiere guardar su anonimato porque durante once años fue víctima de violencia machista hasta los propios magistrados que han condenado a su maltratador reconocen que es uno de los casos más impactantes que han tenido que afrontar aquí ha contado cómo empezó su encierro con pequeños detalles aparentemente insignificantes pero que terminaron con auténticas palizas y con el aislamiento personal y la dependencia absoluta en lo económico

Voz 1628 02:33 su agresor va a pasar ocho años en la cárcel Eva

Voz 1827 02:36 ha querido contarnos su historia porque aún dice queda mucho por hacer

Voz 1 02:40 Moyano en la calle todavía no se sientes esa consideración con este problema o por lo unos percibido así en en el día a día de la gente de a pie el todavía es algo que vemos como eso pasa cosas que se ven en la tele pero nunca le pasa la vecina de al lado sabes nunca de pasa mi hermana nunca le pasa a la gente que conozco sabe siempre pasa a la gente extraña

Voz 1827 03:05 la dirección de Oxfam en España ha convocado hoy a los medios tras el escándalo de abusos que ha golpeado a esta organización a nivel internacional y por el que han tenido que dimitir dos de sus responsables anoche otra ONG Médicos Sin Fronteras reconoció que el año pasado detectó seis casos de abusos de sus trabajadores aquí en España Jordi Fábrega

Voz 0980 03:22 son parte de los veinticuatro casos que registraron a nivel mundial según reconoció la ONG en su sede mundial de París después la dirección de la organización en España dio los datos concretos de nuestro país David Noguera presidente en declaraciones a Televisión Española

Voz 3 03:37 seis eran de naturaleza sexual de abuso sexual o de acoso sexual desde un lenguaje inapropiado hasta tocamientos pero en ningún caso un evento comparable a los que han aparecido en los medios recientemente

Voz 0980 03:50 a raíz de las denuncias cuatro de ellos fueron despedidos y otros dos expedientados la organización que tiene más de cuarenta mil trabajadores en todo el mundo desvincula estos casos del escándalo de orgías con prostitutas en Haití que ha salpicado a Oxfam Ike califican como un hecho de una excepcionalidad absoluta

Voz 1827 04:07 ayer el Parlamento de Sudáfrica va a nombrar hoy al nuevo presidente de aquel país sucederá allí consuma que dimitió anoche tras un pulso con la dirección de su partido del Congreso Nacional Africano que leyó cuarenta y ocho horas para dimitir Carolina Gómez

Voz 0393 04:19 Zuma ha acabado cediendo a las presiones anoche se dirigía en rueda de prensa el país asegurando que no está de acuerdo con la decisión y cree que se haya podido probar nada en su contra pero Seva

Voz 4 04:28 no la hay

Voz 0393 04:30 subirlos por qué no quiere que se pierda ninguna vida en su nombre ni tampoco que su partido se divida fuma sea día convertido en una en un lastre por su mala imagen los múltiples escándalos de corrupción que le rodeaban llevaba en el poder desde el año dos mil nueve su caída recuerda a la de Robert Mugabe en Zimbabue que fue expulsado por los suyos en noviembre aunque en este caso

Voz 1628 04:48 participó el Ejército el parlamento sudafricano bueno

Voz 0393 04:51 Ebrard hoy como sucesor de Zuma al actual presidente del CNA Cyril trampa Josa el histórico Congreso Nacional Africano lleva gobernando Sudáfrica

Voz 0789 04:58 la desde la llegada de la democracia en el noventa y cuatro

Voz 1 05:03 la Bolsa Javier Alonso que abren pero que esta mañana no

Voz 5 05:07 ex XXXV sumó un cero coma nueve por ciento sirio por tanto en el nivel de los nueve mil setecientos puntos y sigue también la la senda que han marcado el Nikkei japonés que ha cerrado esta mañana allí con ganancias del uno coma cuatro por ciento sube también el barril de petróleo Brent se paga hasta ahora a sesenta y cuatro dólares noventa centavos

hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y cinco las ocho cinco en Canarias

Voz 1628 05:30 en Canarias la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 05:43 es Pepa buenos días a todos el Partido Popular ha ordenado artillados su fortaleza cargar los cañones y preparar las coordenadas para disparar en dirección a ciudadanos las huestes de Albert Rivera se acercan demasiado Castillo y hay que diezmar las antes de que inicien el asalto sin embargo puede que estén equivocando la diana los populares deberían remitir a sus cañoneros un mensaje como el que en el año XXXVI los asediados en el cuartel del Regimiento Simancas de Gijón enviaron a sus correligionarios del buque Almirante

Voz 4 06:12 Cervera el enemigo está dentro dispara

Voz 0789 06:14 Paz contra nosotros en efecto el avance de Ciudadanos está propulsado por el anquilosamiento y la inacción de los populares el terreno por el que penetra es el que los populares han abandonado la descomposición estaba en marcha y hubiera continuado aunque nadie amenazara desde el exterior ciudadanos acelera el proceso con la esperanza de aprovechar la debilidad como hizo Felipe González con Adolfo Suárez más tarde a Aznar con Felipe González y el año pasado en Francia Makoun con todos la mejor forma que tiene el PP de frenar a Ciudadanos es disparando los cañonazos hacia el interior de su fortaleza es decir renovándose sin perder tiempo y profundamente para atacar desde una posición más despejada al aún no muy consistente formación naranja que por el momento tiene más bandera hay capitán qué tropa con esta ofensiva del PP contra ciudadanos Se remata el mapa bélico de la política española que ya tenía en la Izquierda Un frente PSOE Podemos bastante activo en lugar del tiempo de acuerdos que el fin del bipartidismo parecía anunciar nos encontramos con un todos contra todos completísimo en un grado de encarnizamiento creciente sí definitivamente España es el país que logra cristalizar con más rapidez todo aquello que le perjudica

los ochenta cuando Rafael definitiva estos una Roja a las nueve y cuarto las ocho y cuarto en Canarias mañana de jueves en Hoy por hoy con Esther Palomera buenos días buenos días Pablo Simón buenos días buenos días Javier González Ferrari buenos días buenos días

Voz 1628 14:28 los ochenta cuando Rafael definitiva estos una Roja a las nueve y cuarto las ocho y cuarto en Canarias mañana de jueves en Hoy por hoy con Esther Palomera buenos días buenos días Pablo Simón buenos días

Voz 4 14:51 buenos días Javier González Ferrari buenos días buenos días

Voz 1628 14:54 hoy con un nuevo tiroteo mortal en un instituto de Estados Unidos uno más con este resultado que venimos contando diecisiete muertos quince heridos un chico de diecinueve años centrado en lo que fue su centro escolar armado con un rifle semiautomático y ha provocado una matanza una verdadera matanza Iván dieciocho en mes y medio de año que llevamos dieciocho con resultado desigual algunas con víctimas mortales otros no pero dieciocho tiroteos en centros escolares desde la masacre de Columbine en el año mil novecientos noventa y nueve han muerto ciento cuarenta y una personas ciento cuarenta y una personas en colegios e institutos en Estados Unidos pero en todo el país la cifra de muertos en tiroteos de este tipo es aún más espeluznante Rafa Muñiz a Button ayudan ahora a dibujar el mapa del horror veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve semanal

Voz 23 15:50 bueno

Voz 8 15:54 aparte Eric y Dylan dos estudiantes

Voz 0393 15:56 otro de Columbine asesinan a doce compañeros y un profesor en el estado de Colorado

Voz 1628 16:00 no utilizaron noventa y nueve explosivos coches bomba

Voz 1772 16:03 cientos de balas una masacre que se pudo ver a través de las cámaras de seguridad del Instituto no fue el tiroteo con más víctimas pero sí el más mediático hasta entonces Las Vegas uno de octubre de dos mil diecisiete

Voz 0393 16:17 una ráfaga de disparos mata a cincuenta y ocho personas y hiere a otras quinientas en un concierto de música country el atacante terminó suicidándose

Voz 1772 16:24 el tiroteo más letal de la historia de Estados Unidos el segundo es este

Voz 17 16:32 en el verano

Voz 1772 16:32 dos mil dieciséis un lobo solitario entra en una discreta

Voz 1671 16:35 casi de Orlando y acaba con la vida de medio centenar

Voz 1628 16:38 de personas mamá de Hitchcock

Voz 7 16:40 Tales el terrorista juró lealtad al Daesh

Voz 1772 16:43 antes del ataque catorce de diciembre de dos mil catorce con ética

Voz 24 16:46 pasó por prevención

Voz 1671 16:50 Brothers

Voz 0789 16:52 los Obama recordaba así a las veintisiete víctimas

Voz 1772 16:54 Tales de la escuela Sandy Hook la mayoría de ellos

Voz 0591 16:57 eran niños y quince El

Voz 1772 17:02 Adam Lanza mató después de asesinar a su madre en casa el de anoche es el octavo tiroteo con más muertos de la historia de Estados Unidos

Voz 0591 17:11 un verdadero horror Pablo Simón hemos escuchado

Voz 1628 17:13 los senadores demócratas esta madrugada decir no basta con decir un horror ya es suficiente tenemos que hacer algo porque claro está es la historia de ese país en los últimos años y especialmente durante el mandato de Obama que se fuesen arreglarlo así es

Voz 1671 17:27 lo tiene difícil ciertamente porque no olvidemos una cosa el derecho a portar armas en Estados Unidos está constitucional izado están la Segunda Enmienda de hecho en la Corte Suprema ratificado varias veces que efectivamente ningún gobierno ni federal ni local ni estatal puede limitarlo de una manera explícita puede establecer alguna serie de controles que son los que intenta introducir Obama y es verdad la magnitud del problema es tremendo porque cuatro de cada diez americanos tiene armas de hecho se calcula que hay más o menos ochenta y ocho armas por cada cien estadounidenses más o menos abra y estos son los últimos datos que podido acceder unos ciento diecisiete mil ciento diecisiete millones perdón sólo de pistolas es decir sin contar con AK cuarenta y siete y otras armas de mayor calibre cuáles son los intentos que se han hecho desde la Administración federal lo hizo Obama pues lo único que él podía hacer porque lo podía hacer por orden ejecutiva porque el Congreso era republicano y no quería ni oír hablar de esto era establecer algo tan curioso y que nosotros nos parece como natural no como el hecho de que los vendedores de armas tengan que tener licencia es decir que tengan que tener licencia sólo para que entonces se pueda ver el historial criminal de la persona que lo solicita y establecer algún tipo de control es lo estableció así porque fijaos detrás la restricción que se retiró por parte de Donald Trump no se hace ningún análisis a las personas que compra de armamento por Internet en Estados Unidos y esto aún así fijados Stone así no hubiera podido evitar esta masacre

Voz 4 18:48 sí

Voz 1671 18:49 es decir porque los estudiantes si este tipo de situaciones no son personas con antecedentes criminales pues aún así incluso con esta pequeña restricción que intentan hacer esfuerzos desde el Gobierno federal esto es claramente insuficiente enormemente problemático porque es el país con más armas per cápita de todo el mundo tiene efectivamente este tipo de sucesos de manera recurrente ahora hay un pico de indignación pero fijados este es el último dato también de Gallup y me parece espeluznante el apoyo a la segunda enmienda era del treinta y seis por ciento en los Estados Unidos en mil novecientos sesenta es decir

Voz 1628 19:22 era menor el abajo

Voz 1671 19:24 no se podía plantear ahora se ha instalado tanto la cultura del miedo la idea de que hay que defender te etcétera que el setenta y seis por ciento de los americanos apoya la Segunda Enmienda hay que se pueda permitir tener de manera estricta armas

Voz 1628 19:37 el setenta y seis por ciento por lo tanto

Voz 1671 19:39 salvo que cruza partidos he imaginado si él sigue y eso siquiera entrar en la de millones de millones que mueve este tipo de Industria el evidentemente la la Asociación Nacional del Rifle que actúa como lobby que financia muchos candidatos republicanos no se esto es un problema muy de fondo yo la verdad soy un poco pesimista

Voz 1628 19:56 sí Donald Trump ha ido dormir después de soltar en en twitter sus condolencias y de decir esa cosa tan genérica de ningún profesor y ningún escolar estadounidense debe sentirse seguro en su en su centro educativo acabó acabó no ha hecho ni una comparecencia pública es la tercera masacre más grave en un centro educativo la historia de Estados Unidos menos eh es que son diecisiete muertos y el número de heridos Esther se va actualizando parece que el debate como decía es senador demócrata volver a aparecer la próxima vez que tengamos un tiroteo sin porque independientemente

Voz 0591 20:28 eh Donald Trans había ido a dormir sin hacer ni una manifestación pública al respecto Obama se fue de la Casa Blanca sin resolver el problema o por lo menos sin conseguir reducir esas cifras que son espeluznantes

Voz 1628 20:39 yo creo que confluyen dos debates uno el de efectivamente

Voz 0591 20:42 lobby de la industria de armamento que habría de saber hasta dónde quiénes sí que hay detrás de ese lobby para que ningún presidente independientemente de su etiqueta ideológica haya podido poner freno a esto y otro que creo que no es específico de los Estados Unidos es la violencia o el brote de violencia que hay nuevamente entre nuestros jóvenes no que son los haría

Voz 1628 21:03 entrar en una reflexión mucho más profunda que no tiene que verse

Voz 0591 21:06 solamente con el fácil acceso que los Estados Unidos se tiene a a la a las armas bien es verdad que aunque esté contemplado en la Constitución ese apoyo tan aplastante a que en Estados Unidos cualquiera pueda tener acceso sin prácticamente ningún tipo de controlar a las armas quiere decir que estamos ante una sociedad que se siente insegura hay sí sienten segura es porque el Estado quizá no puede garantizar o no ha querido garantizar la seguridad de sus ciudadanos yo creo que son es es un debate muy concreto que no debemos de contextualizar los sólo lo que mueve la industria armamentística

Voz 1628 21:40 la DGT a propósito de lo que dices Esther la banalización de la violencia la banalización las criaturas que estaban en ese Estatuto y a sus padres corrieron pero hay un momento en el que cuando la policía llega a ellos le dice dejarlo móviles porque muchos lo utilizaron para llamar a casa decía estoy bien no estoy escondida estoy aterrorizada o lo que sea pero muchos estaban grabando hay muchísimo material sonoro audiovisual en general de de la masacre porque con una mano se protegían y con la otra estaban grabando probablemente el suceso de su vida no

Voz 4 22:16 sí bueno es que las las contradicciones en una sociedad como la norteamericana son gigantescas y esta es una de ellas que es clarísima no salvaguardar los derechos humanos y sin embargo tener acceso a las armas sin ningún control es algo que va contra los derechos humanos así de sencillo lo que ha dicho Esther es verdad la violencia en en los jóvenes no solamente en Estados Unidos sino en todo el mundo es tremenda es es una es una violencia que viene generada por la frustración por la falta de liderazgos por la falta de de horizontes por la falta de expectativas pero claro ningún gobierno demócrata o republicano en Estados Unidos ha sido capaz de Llano digo reformar la Constitución norteamericana esa segunda enmienda tocarla o Quito

Voz 1671 23:06 verla sino poner mecanismos de control

Voz 4 23:09 el como decía antes Pablo mecanismos de control qué es esto de que un señor entre en una tienda debe usted esa pistola como al que está eligiendo una docena de huevos pero qué es esto es esto es bueno eso es lo que pasa en Estados Unidos y luego tiene un presidente ahora mismo que dice lo que dice y lo en Twitter hice ningún profesor ningún alumno tiene que estar sentirse amenazado como que no mire usted es eso exactamente es lo que sienten amenazados y que hace que hace el Gobierno norteamericano que hace la administra

Voz 1628 23:38 acción norteamericana para que ellos sesión

Voz 4 23:40 están seguros nada le dice con una pistola

Voz 1628 23:43 porque independientemente de cualquier otra consideración lo que parece evidente es que esto pasa allí con esta frecuencia porque tienen muchas armas disponibles que hace que el senador demócrata Christopher Murphy no es que nos pasa a nosotros porque tenemos armas

Voz 0591 23:57 pues sin duda pero luego ha puesto encima de la mesa un debate que a mí me parece apasionante que seguramente nos preocupa a todos porque todos tenemos a nuestro alrededor adolescentes y no tan adolescentes y es el permanente uso de los móviles la globalización las nuevas tecnologías nos ha permitido controlar el mundo de una punta a otra de él y sin embargo hemos perdido el control de nuestras vidas precisamente por estos aparatos este es un debate que nuestra juventud yo creo que en algún momento hay que abordarlo hay que profundizar en él porque ya incluso están proliferando las que CAS de desintoxicación de estos aparatos que es que es gravísimo es decir

Voz 25 24:34 en el siglo XXI es nuestra juventud veréis incluyes no me siento absolutamente todo esto pero a ver lo digo porque en Vigo por la dependencia

Voz 0591 24:46 por la tecnología ninguna duda pero prueba son mucho más vulnerables nuestros jóvenes que nosotros

Voz 1671 24:51 vale vale pero sabemos a los riesgos que nos exponemos

Voz 0591 24:54 con esto ellos no

Voz 1671 24:56 el grano de la paja ojo es decir vamos a ver en el caso de los Estados Unidos se debe principalmente un problema con las armas ya estoy después si queréis hablamos de la crisis de valores de los jóvenes de hoy en día que están todo el día chupa dos enchufados al móvil como los adultos como los adultos preveer pero luego pero hablamos de esas cosas lo lo digo porque también es importante y es verdad los jóvenes hoy se socializan en otro contexto también distinto y me parece bien y ahí las instituciones educativas las familias etc tienen un debate pendiente estoy de acuerdo pero ojo no mezclemos no pero vaya hasta que no el noventa y nueve con Columbine no adiós móvil en cada lo digo por eso no ocurrió eso está claro

Voz 1628 25:28 no pero sí que tiene que ver con la cierta banalización de la violencia porque ésta la las escenas de violencia la participación en juegos bélicos mucho más al alcance mucho más hay una realidad virtual que amenaza con confundirse con la Real no esto en en en en niños o adolescentes donde no hay la posibilidad en fin de racionalidad aún menos racionalizar el uso ese tipo de de instrumentos menos que nosotros los adultos ese riesgo existe la banalización de la violencia también tiene que ver

Voz 1671 25:59 ah vale pero perdonas que siempre ponga del lado de los que considero jóvenes y no pueden hablar en este

Voz 25 26:04 con nosotros no nos considera por supuesto nos quedáramos solos

Voz 1671 26:09 hay una razón quería provocar un poco hombre pero lo digo por una razón porque también me gustaría tener algo algo más que intuiciones para decir ya antes los jóvenes al alcance de sus posibilidades nueva analizaban también la violencia lo digo porque a lo mejor no bueno ahora todos Athletic ese desparpajo

Voz 1628 26:25 jóvenes para adultos la banalización reavivado no hacer

Voz 1671 26:28 pero entonces es un debate también vas globales de ciegos porque Angie rápidamente décimos los jóvenes hoy en día lo hiciera para leyó el aludido no no lo lo dices bueno a lo mejor es porque está bien traído en octubre lo único que digo pues eso que al final lo que yo quiero es contrastar si efectivamente eso es así o no es una cuestión de control de acceso a determinados medios que antes se hacía de otra manera no ahora a través de los móviles lo digo porque a lo mejor nuestros padres y nuestros abuelos iban cazando gatos por los pueblos e iban también va analizando determinadas formas de violencia

no digo más no voy veintisiete ocho y veintisiete en Canarias

Voz 2 30:36 hola qué tal Juanjo huye particulares tu festival favorito Vardar bien lo tengo claro el BBK José apoyó

Voz 1 30:42 pero eso no me gusta más bueno si todos esos está muy bien pero para Festival el festival de ofertas de Media Mark ahora viene con el mejor cartel de prontos con control fútbol oye te quedan más menciones que hacer pues venga vámonos al festival de ofertas en media Mar junto en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1628 31:02 pues ya llevamos cuarenta y seis días de año dos mil dieciocho con los presupuestos prorrogados del año pasado y con el Gobierno sin presentar unas cuentas que por ley debería haber enviado al Congreso en el mes de septiembre tampoco parece que las vaya a presentar en breve porque el mío otro de Hacienda Cristóbal Montoro que es el responsable de las cuentas del presupuesto ya adelanta que no pasaría nada por prorrogar un segundo año algo inédito en España la relación dones entre Ciudadanos y el PP pasan por su peor momento eso parece eso dicen los protagonistas y eso no sólo se nota en la tribuna del Congreso a los titulares de los medios también en los pasillos que patea cada día José Luis Sastre buenos días

Voz 1071 31:42 el pasillo si Pepa buenos días qué dice tanto de los que se dejan ver como de aquellos que no aparecen puedes hacer una crónica contando que ayer sólo separaban los del PP y de Ciudadanos aunque fuera para reunirse lo mismo que puedes hacer una crónica contando la discreción del PSOE y de Podemos en ese rincón que es el que más periodistas concentra de todo Madrid hay poco corrillo de PSOE y de Podemos que apenas se hable o hablen explica que han dejado que los titulares se los lleven los demás o váyase los lleven dos partidos que en realidad son socios el PP dice que no tiene nada que ver pero esto no pasaba antes de que las encuestas empezaran a dar también para ciudadanos en el pasillo en ese pasillo ha pedido la dimisión de Rivera un diputado del PP es literal

Voz 28 32:20 igual que se exigen responsabilidades a los otros exigirse las a ellas dime

Voz 2 32:24 en realidad el argumento ya lo había dado Martínez Maíllo de las ilegalidades uno sabe dónde empiezan y lo que no sabes sabes dónde acaban

Voz 1 32:34 sí

Voz 1628 32:37 les ha pasado ustedes le preguntaron un poco

Voz 1071 32:40 sigue decía entre risas Martínez Maíllo tiene miga ese pasillo que a veces quieren como una charca el PP trata de hacer ver que todos tienen uno

Voz 1671 32:47 Gürtel irá a ciudadanos donde más le duele

Voz 1071 32:50 pues en la sospecha hay información en ver la cantidad de veces que Ciudadanos separaba en ese pasillo para refutar cada acusación mientras un diputado veteranos en los acercaba unos decía todo es teatro

Voz 28 33:00 yo no soy son mi socio porque el Partido Socialista de mi de que ustedes son mis socios vaya a socios que tenemos filial catalán

Voz 1071 33:08 la tribuna mientras en el pasillo siempre el pasillo Montoro se detenía sonriente y tranquilo sin hoy

Voz 1671 33:13 puestos habrá más prórrogas dejaba ayer el Gobierno

Voz 1071 33:16 y así es como Rajoy podría ser el presidente que aprobó cinco presupuestos en sus primeros cuatro años de mando y a lo mejor sólo aprueba unos en su segunda legislatura jiennense

Voz 1628 33:25 quiénes son mis socios decía el ministro Catalá en la tribuna del Congreso porque claro con estos socios enseguida vamos a hablar con uno de sus socios o lo ha sido hasta ahora no sabemos si están congeladas las relaciones rotas para averiguarlo vamos a hablar enseguida con José Manuel Villegas bueno el presupuesto evidentemente el país puede tirar sin presupuesto esto es una evidencia pero qué coste tiene en en en que se note por ejemplo la recuperación llegue a extremos donde no ha llegado todavía la recuperación económica y qué coste político debe tener para un Gobierno que no consigue que no tiene la cintura política para granjearse apoyos

Voz 4 34:00 una anomalía política así de sencillo una anomalía política desgraciadamente desde las elecciones del quince de junio en un acuerdo ya si fueron dos tres lo Veintisiete eh está hemos viviendo en permanente anomalía política parece que todo sirve todo vale no importa no hay presupuestos prorrogados iba decreto yo otro decreto hay otro decreto el ministro de Hacienda con esas risitas que tiene que a veces parece un poquito la risa de la Haya Ana con perdón eh eh claro es que el tiene la sartén por el mango Él tiene la la llave de la caja eh lo que pasa es que sin Presupuestos quién controla esa caja cómo se controla esa caja a dónde van las partidas qué hacemos con los pensionistas qué hacemos con los funcionarios que hacemos con la dependencia qué hacemos con todo lo que tiene pendiente este país mientras estamos mirando permanentemente a Bruselas al señor Puigdemont

Voz 3 34:55 te iba a decir una media a cien más

Voz 0591 34:59 yo creo que el Gobierno lo que pretende es seguir en el Gobierno sin gobernar quiero decir esto es como lo que estamos hablando antes de las nuevas tecnologías que controlamos el mundo pero no nuestras vidas pues la política igual han cambiado las reglas del juego y los actores políticos no sabe jugar la partida con las nuevas reglas del juego dicho de otra manera el Partido Popular no sabe gobernar sino tiene mayoría absoluta porque es incapaz de alcanzar acuerdos en el Parlamento con la actual configuración del Congreso de los Diputados claro puede aprobar decretos todos los que quiera porque nadie se va a oponer ningún grupo parlamentario la subida del sueldo de los funcionarios a las transferencias corrientes a las Comunidades autónomas para te paga en la sanidad la dependencia etcétera etcétera etcétera o a las ofertas de empleo

Voz 1628 35:45 con la equiparación de las policías la equiparación pero cuidad

Voz 0591 35:47 dado que efectivamente el presupuesto se puede prorrogar no pasa nada pero el próximo mes de junio el treinta antes del treinta de junio hay que enviar a Bruselas el techo de gasto y el techo de gasto es otra cosa lo tienen que supervisar

Voz 1628 36:00 allí quiero decir que puede ser Trump trampear

Voz 0591 36:03 gobierno del Partido Popular yo creo que ayer el mensaje de Montoro que estaba absolutamente calculado inveterado porque ayer descubrimos que los Kanouté plazos en los pasillos del Parlamento también se convocan formalmente qué fue lo que hizo el señor el señor Montoro y sus servicios de prensa para un aviso a navegantes a Ciudadanos no os necesitábamos podemos saber ir aprobando decretos el vais a retratar aquí rueda igual es que la fecha clave es el treinta de junio es que Bruselas tiene que supervisar ese techo de gasto que tengo muchas dudas de que el Gobierno durante los próximos dos años que es lo que queda de legislatura pueda mantener esta posición no no solamente queda la mitad claro

Voz 1628 36:41 estamos a mitad el ecuador de la legislatura demasía

Voz 0591 36:44 dado tiempo para no tomar decisiones sobre todo para no gobernar

Voz 1628 36:49 pues es que no está gobernando pues fíjate Esther y todos Si quizá el ministro De Guindos que ha ido a Bruselas a examinarse para vicepresidente del Banco Central Europeo trae un recadito quizá trae un recadito porque acaba de decir en el Congreso que la prioridad es que haya presupuesto

Voz 29 37:07 yo pienso que evidentemente tener unos presupuestos es una señal muy positiva y ese es el estarán en centrales de tenemos presupuestos para el año dieciocho y hacer todos los esfuerzos para que efectivamente tengamos presupuestos para el año dieciocho

Voz 1 37:19 de acuerdo con uno por distrito

Voz 29 37:22 eso es que el escenario central es ese centrales es el otro una alternativa es una alternativa pero el Gobierno está trabajando sin duda en que haya presupuestos para el año para el año dieciocho

Voz 1628 37:32 no sabemos si seguirá De Guindos el Banco Central Europeo pero hasta el último minuto De Guindos y Montoro espadas en alto eh

Voz 4 37:38 ayer Montoro diciendo pues se prorroga

Voz 1628 37:40 hoy de Guindos diciendo no no no no no se prorroga prioridad presupuestos

Voz 1671 37:44 ahora mente porque es la ley más importante de un Gobierno que es la que fija las prioridades de gasto por ejemplo por poner sólo por poner un caso muy concreto en el cual el P

Voz 1827 37:51 a rogar los presupuestos tiene un coste social citó

Voz 1671 37:54 aprobado por ejemplo una partida de gasto para una carretera la cual sea construirse ejecutado hoy una prórroga presupuestaria ese dinero no se puede tocar ese dinero no puede ir a otras partidas que sea de sanidad educación de lo que tú quieras por lo tanto tiene un coste de oportunidad enorme sí que puede existir trampear con reales decretos los cuales además necesitan luego ser convalidado se la Cámara es verdad treinta días después pero como bien de indicaba Esther muchos van a ser populares porque van a ser de expansión del gasto público o bien de funcionarios etcétera vale acto pero problema primero como bien señala el tema de la estabilidad presupuestaria y el control de Bruselas segundo las comunidades autónomas tienen que hacer también presupuestos dependen de la consignación de ingresos que viene del Presupuesto General del Estado eso también es importante y con las espadas en alto con la reforma de la del sistema de financiación autonómica también el miedo que tiene este Gobierno afrontar cualquier debate de cara en los que no pueden intentar hacer es el que ha Trump hemos toda la legislatura va a ser imposible es decir bajo estas circunstancias al Gobierno no le va a quedar más remedio que convocar elecciones a la vuelta de las

Voz 1628 38:52 económicos asumido asumir que estamos en tiempo basura cuando queda la mitad de la legislatura que no sé si es políticamente sostenible José Manuel Villegas buenos días hablamos con el secretario general de Ciudadanos hoy es cierto que Albert Rivera les dijo en la reunión del grupo parlamentario puerta cerrada que su paciencia se estaba agotando con el gobierno con el PP

Voz 1089 39:13 bueno si algo hemos comentado del tema yo creo que a los españoles está se está agotando pero yo creo que también que estamos a tiempo que estamos al cien Puede que el Gobierno rectifique si estamos al tiempo desde el Gobierno cumpla su palabra tampoco es que sea poner una fecha condición que suponga un esfuerzo subrayó sobrehumano preocupa su palabra Si tendrá el apoyo de Ciudadanos para aquello que estar el pacto de investidura también para unos presupuestos

Voz 1628 39:42 Academia una cosa el pacto de investidura el acuerdo de investidura está en este momento en vigor congelado a punto de romperse entre estas tres opciones para aclarar cuál elegiría

Voz 1089 39:56 sí ha congelado yo creo que está nivel en cumplimiento claro y cifrar flagrante que el señor Rajoy no aparta a los presuntos corruptos de de los cargos públicos de el Congreso del Estado o del Gobierno en este caso hay una senadora imputado por corrupción si Rajoy parece que prefiere defender a tú has su imputada por corrupción que cumplir con su palabra entonces hasta que no cumpla con su palabra pues hemos congelado

Voz 1628 40:25 si no cumple con su palabra como usted dice están dispuestos a llegar hasta el final hasta precipitar la caída de este Gobierno

Voz 1089 40:33 bueno yo no no sé si tenemos capacidad nosotros no para precipitar la caída de este Gobierno lo hemos dicho es que es imposible llegar a nuevos acuerdos si los acuerdos previos incumplen porque nunca te puedes fiar de la palabra del Señor Rajoy y por lo tanto firmar nuevos acuerdos no podía ser un acuerdo de presupuesto sólo acuerda en robarle diez Si es si el PP insiste en cumplir su palabra hace unos con mimo con pues su palabra pues para nosotros Pablo

Voz 1628 40:57 dígame señor Villegas toda la discrepancia de Ciudadanos y del PP en este momento es la senadora Pilar Barreiro no

Voz 1089 41:05 durante del pacto si eso es lo que bloquea lo más inmediato los los presupuestos junto con con la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil a mí me sorprende las acciones del señor Montoro porque por lo menos por parte de ciudadanos yo creo que se lo ponemos bastante fácil si cumplen con qué apartar a los imputados de los cargos públicos y hay dinero para subir los sueldos de la policía y la Guardia Civil según los que en su día el ministro ha podido Ciudadanos va a votar a favor de de estos presupuestos más fácil yo creo pero se lo podemos poner a medios prefieren ponerse en el escenario de noventa prórrogas te ya de dos prórrogas no se sabe en qué escenarios de de parálisis y de inacción del Gobierno pues yo creo que estamos a tiempo de que de que el PP rectifique de que Pepe cumpla su palabra de que podamos tener al menos unos presupuestos para dos mil dieciocho

Voz 1628 41:58 ayer el coordinador general del PP el señor Martínez Maíllo nos decía que toda esta bronca toda esta distancia que marca Ciudadanos en este momento con el PP es postureo porque en el caso de la señora Barreiro ustedes saben que si finalmente se confirma la imputación en el Supremo de van a pedir el escaño

Voz 1089 42:16 bueno pero es que no sé eso es lo que entendemos apartados se produce cuando te llaman a declarar como como imputado y por lo tanto ya la tendríamos que ver en la tendrían que haber apartado instalen cumpliendo se lo hemos pedido lo has vivido para en el caso del presidente de la Comunidad de Murcia que el primero niega las acusaciones luego intenta proteger al final cuando la realidad es evidente pues los acaban dejando si yo les pediría que no por esto pasa por ese trance otra vez a todos los españoles que cumplan desde el primer momento con lo que tenemos firmados no solo haríamos cosa estabas bronca como le como no como es él no medio

Voz 1628 42:55 en el Congreso se va a producir hoy una reunión muy importante para toda la oposición no sé si se incluyen ustedes en este término a propósito del tema que voy a plantearle convoca la presidenta del Congreso Ana Pastor Se trata de quitar el tapón legislativo que impide que iniciativas de la oposición se debatan a buen término por el método de prolongar el plazo de presentación de enmiendas van a pedir desde el resto de grupos que no exista a partir de ahora esa posibilidad limitar el plazo de enmiendas es la fórmula que apoyan PSOE Unidos Podemos Esquerra PNV y el Grupo Mixto Ile acusan a ustedes y al PP de que están torpedeado torpedeado la posibilidad de por ejemplo tocar la reforma laboral la ley mordaza el material legislativo que dejó la mayoría absoluta del Partido Popular que van a defender a ustedes en esa reunión

Voz 1089 43:47 es una propuesta concreta nosotros pues somos favorables a que esto se se regule puede dar el uno de unos trazos sí que es verdad que hay encima de la mesa leyes complejas que necesitan para poner enmendar la sus bueno es hacer un número importante de enmiendas es trabajar concederá por citar un tiempo necesitan informe existen estudios incluso externalizados cero o nosotros nos parece bien mucha ya veremos en qué términos se plantea pero en principio les parece bien la idea de que se pueda regular su lamento de de la Cámara pues un plazo que todos los grupos que al que plazo nos tenemos que al tener para presentar nuestras enmiendas y que no se produzca el digamos el retraso injustificado hablen a ese plazo por nuestra parte nos parece bien eso calificaría mucho la exposición

Voz 1628 44:38 están de acuerdo ustedes con el PP han estado de acuerdo hasta ahora en torpedear al resto de la oposición y ahora cómo se lleva mal van a votar con PSOE Unidos Podemos y PNV el que se agilice la tramitación parlamentaria

Voz 1089 44:51 a torpedear se trata de hacer y hacer el trabajo más rigurosa pasada otros ya viviendas Si no pedimos la prórroga de muchas leyes de hecho creo que me salieron muy bien en la semana pasada trata de medir cumpliendo con la presentación de la de las enmiendas efectivamente el Simon más compleja nosotros menos se necesitan enmiendas otras que el estudio de esas enmiendas es mucho más más complicado insisto Julio creo que con una regulación razonable pues nos ahorraríamos que algo que debe ser el de mero trámite se convierta en un debate político

Voz 1628 45:32 bueno esperemos que puedan hacerlo las más complejas incluso antes de que acabe la legislatura no porque estamos a mitad como esperemos mucho lo dejamos a la siguiente

Voz 1089 45:41 hasta ahora el vuelo todos los grupos tenemos que que ponernos a ello pero también es decir que que todos los grupos han solicitado prorrogar en ese momento se están solicitando prologar sobre unas leyes sobre otras entonces para que esto no sirve pretenda utilizar como arma política por unos o con otros vamos a razonable la posibilidad de de clarificar que quede no sepamos tenemos que que al tener para poder realizar este trámite de tan importante como hacer sentar a esta enmiendas a proyectos de ley alguno de ellos pues que influyen de una forma tan importante en la vida de los españoles y hay que tomárselo en serio

Voz 1628 46:24 José Manuel Villegas secretario general de Ciudadanos gracias buen día a muchas gracias

