Hoy por Hoy (15/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:11 son las diez las nueve en Canarias el Gobierno exige a ciudadanos que actúe con responsabilidad para mantener el crecimiento y ayudar a la estabilidad política y económica ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría que el acuerdo de investidura conciudadanos Se mantiene templado en Hoy por hoy el número dos de Ciudadanos José Manuel Villegas insiste en que el acuerdo está paralizado

Voz 3 00:31 con un año y dos meses de gobierno yo creo que plantearse cualquier otra cosa que no sea seguir avanzando de seguir construyendo es algo que los ciudadanos no van a entender creo que temperatura ambiente a seguir trabajando

Voz 4 00:44 bueno yo diría congelado yo creo que está ahí en cumplimiento claro y cifrar flagrante aquí Rajoy parece que prefiere defender a a su imputada por corrupción que cumplir con su palabra

Voz 2 00:57 el fiscal general del Estado ha defendido la labor de esta institución en la crisis catalana antes

Voz 5 01:02 Martín buenos días buenos días Pepa Julián Sánchez Melgar está interviniendo en estos momentos en un desayuno informativo en Madrid de momento ha dejado este comentario sobre la responsabilidad que tiene

Voz 6 01:10 a la hora de responder al proceso independentista

Voz 7 01:12 el fiscal debe asumir la defensa de los derechos de los ciudadanos ir al sistema constitucional con cuantas actuaciones exija a su defensa las actuaciones en procesos de indudable actualidad relativas al ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña constituyen una buena prueba de esta defensa del orden constitucional que nunca al Ministerio Fiscal corresponde

Voz 5 01:36 el ministro Luis de Guindos resta importancia al examen que pasó ayer ante una comisión parlamentaria europea de cara a convertirse en vicepresidente del Banco Central Europeo les contábamos hace una hora que esa comisión va a dejar hoy por escrito su conclusión de que lo hizo mejor el candidato de Irlanda para ese mismo puesto Guindos acaba de responder en el Congreso que el proceso tiene que pasar por otros pasos de más

Voz 8 01:56 el levantó ayer lo que era una reunión informal volverle estaban los coordinadores de los diferentes grupos de los grupos políticos bueno yo creo que lo importante es la reunión del día diecinueve y veinte Eurogrupo y Ecofin y después ya lo que es la la la la presentación oficial del candidato en el Parlamento Europeo

Voz 9 02:14 a ellos sigo sigo optimista como les he dicho en los últimos días

Voz 5 02:19 y más cosas la policía ha desarticulado la mayor red de venta ilegal de medicamentos a través de Internet que operaba en nuestro país hay veinticinco detenidos amplía Toñi Fernández

Voz 0202 02:28 los arrestados operaban a través de páginas web que simulaban farmacias legales a través de Internet ofertaban una amplísima gama de medicamentos la mayoría relacionados con la disfunción eréctil tratamientos para adelgazar sin ningún control de calidad ni supervisión sanitaria con el agravante de ser especialmente peligrosos para personas con problemas cardiacos la policía se ha incautado de hasta cuatrocientos mil fármacos

recordamos que España vuelve a tener un medallista olímpico en los Juegos de Invierno después de veintiséis años el rider Regino Hernández ha logrado el bronce en la prueba de snowboard cross en los Juegos de Pyeongchang

Voz 1275 03:06 en el Madrid Madrid lo viene contando la SER sólo el cero coma cinco por ciento de las familias en situación vulnerable recibe las ayudas de la Comunidad de Madrid para paliar la pobreza energética en dos mil diecisiete las subvenciones llegaron a mil sesenta familias de las doscientas cincuenta mil que las hubiera necesitado son datos que el Gobierno regional ha facilitado a Podemos a través de una respuesta parlamentaria la formación morada cree que la causa hay que buscarla en el laberinto burocrático que ha diseñado la Comunidad para solicitar estas ayudas José Manuel López ex diputado de Podemos

Voz 10 03:33 el sistema de solicitud es una gincana sólo se puede hacer de dos maneras unas a través de Internet cuando las personas que no pueden pagar la electricidad hace mucho que ya no tienen Internet y la otra es en una oficina de asistencia en materia de registros si es que alguien sabe lo que es

Voz 12 03:47 dónde están la policía ha detenido a dos personas

Voz 1275 03:50 por la venta ilegal de entradas en los alrededores del Bernabéu para el partido de Champions que enfrentó anoche al Real Madrid con el París Saint Germain el encuentro discurrió sin incidentes Alfonso Ojea buenos días

Voz 12 03:59 buenos días dos personas detenidas por reventa dentro

Voz 0089 04:02 las este es el resultado de la operación que el Cuerpo Nacional de Policía lanzaba ayer en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu para acercar a eso

Voz 9 04:10 qué tipo de practicar los agentes se han incautado de hoy

Voz 0089 04:13 su entrada así de seis a bonos con un valor en el mercado de catorce mil euros los funcionarios de la Policía Judicial localizaban a estos dos individuos que estaban ofertando los pases desde primera hora de la mañana se buscaba por parte de la policía impedir la venta de entradas falsificadas Illa reventa de las entradas oficiales del club golpe por tanto a las mafias que partido tras partido siguen operando en la calle Concha

Voz 9 05:19 la matanza del día de San Valentín era hasta ahora que el mítico episodio de la ley seca norteamericana en el que Al Capone liquidó a sangre fría a siete miembros de una banda rival en Chicago ayer otro catorce de febrero otro San Valentín diecisiete personas murieron a causa de un tiroteo en una escuela secundaria de Florida el asesino que ya está detenido había sido expulsado y disponía de un importante arsenal de armas supongo que la historia hasta aquí les sonará conocida allí es normal porque el de ayer es sólo el último capítulo de una imparable cadena de masacres con armas de fuego en los Estados Unidos un día de la marmota que en lo que va de año ha dejado mil ochocientos muertos por esta causa en ese país saquen sus cuentas sino de igual que ya lo hago yo cuarenta muertes al día el congresista demócrata Christopher Murphy decía esto tras el tiroteo

Voz 11 06:08 tiene

Voz 9 06:10 pero esto sólo pasa aquí solo pasan los Estados Unidos y no se equivoca Estas cifras convierten a su país en una anomalía en el mundo desarrollado y puede que las armas sean sólo una parte del problema pero no parece una parte menor en un territorio en el que se calcula que hay nueve armas por cada diez ciudadanos la proporción más alta de todo el planeta como saben la Segunda Enmienda de la Constitución norteamericana ampara la posesión de armas de fuego lámpara y además muchos consideran que esto es parte del ADN nacional aunque cabría preguntarse de qué sirve el ADN cuando el país se desangra los últimos intentos tímidos de endurecer el acceso a las armas se han topado con el muro del Congreso o del poderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle que ahora además tiene un buen amigo ocupando la Casa Blanca todos cierran los ojos el de apuntar y el otro ante una realidad evidentemente sangrante y sostienen que poseer armas es una garantía de protección y de defensa claro defensa debe ser por eso que los llaman rifles de asalto y mientras el ritual se repite tras cada matanza organizaciones sociales políticos demócratas y ciudadanos anónimos reabrirán hoy seguro el debate sobre la necesidad de un mayor control sobre las armas de fuego luego no pasará nada los argumentos en este punto funcionan como las armas de repetición se suceden uno tras otro hasta vaciar el cargo por y luego silencio nunca aparece hacer un buen momento para abordar este asunto me gustaría que escucháramos las opiniones de distintos agentes sociales y políticos estadounidenses después de varias de las últimas matanzas

Voz 15 07:41 buenas una fecha acecha a veces no puede estudiar Waits Way es

Voz 9 07:52 si no es el momento dices no de Time que nunca llega el momento correcto el ideal siempre para deshacer la próxima masacre ya si eso hablaremos el tema es un poco una manera de decir que nunca jamás hablaremos de este tema tan sutil como ese cartel que cuelga en muchos bares españoles hoy no se fía mañana si hoy se pone a cero la cuenta de días sin una masacre en los EEUU desafortunadamente usted y yo sabemos que volveremos a hablar de este tema Ike las posturas serán las mismas volveremos seguro a escuchar las voces de quienes defienden que este tipo de matanzas podrían prevenirse con más armas que si los alumnos y profesores llevarán pistola habrían podido evitar la tragedia tienes defienden esta teoría deben saber que los profesores ya van armados y lo están con las únicas armas que podrían llegar a Cannes salvo el diálogo de la educación mientras llega el momento de hablar del tema toda una sociedad seguirá disparándose en el vial escuchan Hoy por hoy

Voz 1 15:48 hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 9 15:52 apenas si el Silicon Valley español fuera una casa de pisos digamos Alejandro Romero nuestro siguiente invitado fundador de alto Analytics tendría el ático todo el mundo le votaría para ser el presidente de la comunidad alto Analytics es una de las empresas españolas más punteras en el análisis de Big Data digo digo por empezar bien la entrevista Brigada viguesa correcto pues esta empresa es una de las más grandes que demos en nuestro país una de las más eficaces en análisis de esto de Big Data ellos crean claridad a partir del ruido digital o eso dicen y nosotros vamos a intentar entender qué quieren decir exactamente Alejandro Romero muy muy buenos días permíteme que empiece por la parte más básica por el piso más bajo de ese edificio del que hablábamos al principio yo además imagino que estás acostumbrado explicar esto en sobremesas que es el Big Data sobre todo porque yo ya tendría que saber a estas alturas que es el verdad

Voz 11 16:45 bueno el el big data es la capacidad de realizar grandes volúmenes de información vivimos en una época en la que se han producido tres revoluciones muy importantes hay un volumen de datos pues es tremendo unidad que Smith que era el presidente y ex CEO de Google qué dijo recientemente que entre el inicio de la humanidad hacia el año dos mil tres se crean se creó tanta información como la que se cree actualmente cada dos días que hay algunos grandes volúmenes de información y el conjunto de tecnologías que permiten tratar y analizar gestionada de almacenar grandes volúmenes de información se conocen como vista tan digamos que

Voz 9 17:26 nosotros filtra el polvo de la paja como decíamos al principio el ruido de lo que es puramente información en función imagino de una demanda concreta ahorraremos conocer información sobre esto y vosotros las seleccionar la preparáis de manera que sea inteligible Illa ofrece a vuestros clientes

Voz 11 17:40 una fundamentalmente hacemos tres cosas somos capaces de capturar grandes volúmenes de información en ciento veinticinco países en cincuenta idiomas diferentes somos capaces de filtrar y almacenar esa información y la tercera pata es somos capaces de procesarla analizarla de forma que podamos responder de forma óptima a las preguntas que nos pueden plantear

Voz 9 18:00 sí a través del Big Data se pueden obtener grandes respuesta las respuestas muy importantes pero claro hay que saber cómo formular la pregunta once cuál es la pregunta adecuada a formular imagino que eso también es lo que es vuestro el servicio que vosotros ofrecerles y y cuál es la última verdad cuál es la última gran información que vosotros habéis obtenido gracias al análisis de esto conjunto de este volumen de datos para nosotros

Voz 11 18:21 éramos no sé a lo mejor como cien cien proyectos ahí en paralelo pero pero fíjate

Voz 9 18:25 publicado la semana pasada en nuestro blog

Voz 11 18:28 y es un análisis reciente que hemos realizado en en Estados Unidos para preguntar a entender a los ciudadanos a los consumidores que que perciben lo que entienden por sostenibilidad y ha salido han sabido temas que yo creo que todo el mundo pues anticipaba no hay una gran preocupación sobre el cambio climático casi la mitad de la conversación digital gira en torno a cambio climático y a otros temas como por ejemplo el reciclado o el cuidado de los mares y de los ríos bien pero hay dos cosas que hemos aprendido que me parecen especialmente me pareció fascinante no la primera es ya claramente los ciudadanos y los consumidores han detectado como el Gobierno de Estados Unidos desde la salida de del Acuerdo de París en contra el cambio climático está dando de lado un poco estos temas están girando sea hacia las empresas especialmente hacia aquellas empresas que están liderando en temas de sostenibilidad esto es un cambio importante como la política por así decirlo empuja a la ciudad la niña eh hacia hacia las compañías eh que que que tienen grandes capacidades y recursos de de cambiar la realidad ese es el primer cambio no es la primera cosa que hemos aprendido y luego a la segunda es que no todas las compañías son iguales que realmente está modelando la percepción sobre la sostenibilidad hace sobre un mundo sostenible son las compañías tecnológicas que Tesla Amazon Google están invirtiendo cantidades ingentes sobre todo en energías renovables para poder alimentar sus grandes centros de datos y también el cuidado del medio ambiente y esto de alguna

Voz 15 19:56 forma está condicionado la percepción sobre las capacidad es que las grandes compañías tienen frente a los gobiernos por parte de los ciudadanos

Voz 9 20:03 son las compañías que están ganándose la atención o la buena opinión de la ciudadanía que está dando la espalda al a un gobierno que como dices es sacaba acaba de salir ha salido el de los acuerdos de París ir aparentemente no tiene entre sus prioridades la protección del medio ambiente

Voz 19 20:20 interesante innecesario vuestro trabajo porque en ese sentido uno de los problemas hoy en día es que es el exceso de información Esther hay demasiado información

Voz 6 20:29 realmente no

Voz 19 20:30 jugamos sin una tormenta de información sin entrar en la técnica muy específica en el proceso de seleccionar dónde están los matices ahí no porque vais con una organización concreta o hay datos que lo has en cuestionar

Voz 11 20:51 cómo funcionamos nuevas opas si es obseso bueno la verdad que que cuando cuando hablamos de Big Data ya es casi como hablar de de Internet don José Pablo hablar de vacaciones en la playa cree he terminado muy genérico y que hay hay que concretar no dentro de eh de ese campo tan amplio que es eh Big Data nosotros trabajamos fundamentalmente en el análisis de grandes volúmenes de información pública es decir tratamos información pública que ha pasado todos los filtros necesarios de las plataformas que capturan a esa información como por ejemplo pueden ser blogs y comunidades de redes sociales en bases de datos públicas de gobierno se etcétera eh como te comentaba el el la gran revolución que que ha que ha sucedido fundamentalmente es esa el acceso a esa información es la primera grandes volúmenes de formación que antes no teníamos acceso la capacidad de almacenar los la capacidad de procesar los en paralelo no hay básicamente nosotros lo que hacemos nuestro Software e lo que permite es es es hacer eso y aumentar la capacidad de análisis de un de un analista tradicional pregones agacho hagáis una idea en el equipo de alto alto data Analytics que convivimos catorce nacionalidades diferentes de creo que son en total como nuevo diez perfiles diferentes tenemos matemáticos ingenieros de Software ingeniero de Telecomunicaciones pero tenemos periodistas tenemos sociólogos tenemos economistas capacidad de muy diferentes en las que el Software que hemos desarrollado permite entender mejor la realidad si hacer recomendaciones au entender mejor incluso anticipar qué es lo que va a ocurrir

Voz 9 22:27 estudio afrontar porque el análisis de la información que ya existe pues permite a vosotros hacer predicciones a futuro tenéis ese digamos poder en el análisis de tendencias saber más o menos qué es lo que va a ocurrir en un futuro con la opinión pública me imagino que también con un proceso electoral quizá sí

Voz 11 22:40 eh bueno crecientemente eh los volúmenes de información que que que se encuentran en la esfera pública son son tales que que practicamente en en materia la la realidad permiten además identificar tendencias cómo emergen esas tendencias como cómo desaparecen

Voz 6 23:00 cuando tú entiendes cuáles son las

Voz 11 23:01 tendencias que están emergiendo pues plantear escenarios ya probabilidades y de alguna forma anticipar qué es lo que puede ocurrir de forma bastante bastante exacta

Voz 9 23:10 nos puedes contar de qué vamos a hablar mañana íbamos ya preparando los guiones o la semana que viene incluso sea hay hacia hacia

Voz 11 23:15 no yo creo que con con con los políticos que que que tenemos en España es realmente parece que es lo que va a ocurrir mira

Voz 9 23:25 vamos a ver vuestro detrás vuestro trabajo o digamos a bordo nunca mejor dicho a pie de calle porque si no me equivoco vosotros alto Analytics ya supo antes que nadie que la gran polémica lo que iba a sacar a la gente a la calle en aquel pasada en aquella pasada fiebre con sobre el virus del ébola lo que máxima o iba a movilizar a la población alto antes ya sabía que era la el sacrificio de Excalibur el perro de aquella enfermera contagiada recordaréis seguramente las protestas en la calle

Voz 26 23:51 el próximo año que ejecutora nuestro Pedro Sánchez no ha sido un año fácil para nosotros en era apagada Trey para mí como dijo que nunca aquí

Voz 9 24:00 el perro de Teresa Romero que fue sacrificado y argumentando que también podría estar contagiado por el virus supisteis vosotros que ese perro iba a indignar a la gente y a nadie o nos hicieron ir

Voz 11 24:13 bueno yo yo creo que no nos hicieron unos sincero mucho mucho caso no fíjate en este caso concreto eh hay hay como si fuéramos dos planos no hay un plano que que es muy obvio mucha hay cuarenta y siete millones de españoles hay veinte millones de de mascota registradas unos cinco millones de de San mascotas son perro no es decir no necesita

Voz 6 24:35 mucho Big Data para arte cuenta que

Voz 11 24:38 que si le haces algo a un perro y va a seguir muchas muchas sensibilidades no

Voz 9 24:43 el sentido común sería exacto

Voz 11 24:45 sentido común es lo que yo creo que fue muy interesante en este fenómeno y es un fenómeno que que que venimos observando en en muchos movimientos sociales ideado y me refiero a movimientos físico de gente en la calle que se organizan es como las redes sociales eso un gran catalizador que permite agrupar a gente que antes se encontraba dispersa y que se encuentran unidad Fórum por un sentimiento común no ahí es donde fuimos capaces de de desviar de forma muy temprana que la potencialidad que tenía en base a los datos básicos este tema pues se iba a materializar y se va a materializar de forma muy rápida en una crisis

Voz 9 25:18 de Gobierno y hablando de un tema que movilice a la sociedad en Osetia si te has enterado que hay un asunto en Cataluña hay una gente que está en que quiere la separación de va más o menos estas sabes que esto existe no está la gente tan cansada de este asunto como parece

Voz 11 25:32 estabais estudiado es así es ese bueno hemos hemos analizado fenómenos como como Brexit o Cataluña son son fenómenos que en el en el mundo en que vivimos son desde el punto de vista desde nuestro punto de vista no debe de los da dos son son son fascinantes no nosotros en el tema de Catalunya hemos hemos aprendido cuatro o cinco cosas interesantes desde antes del uno de octubre uno de octubre hay elecciones y hasta hasta prácticamente en las últimas semanas en este punto que tú señalas es un es algo en realmente interesantes sea el el los niveles de cansancio que nosotros detectamos en la opinión pública en relación a este tema son son tremendos actualmente los volúmenes de actividad y en medios digitales entorno entorno al tema de Cataluña están muy por debajo del diez por ciento de los picos máximos que alcanzó a inicios de octubre ni siquiera las elecciones de diciembre han supuesto una activación real de de de del debate no hemos hablado mucho sobre sobre Cataluña hemos hemos visto como por ejemplo la fractura de la sociedad y pues se reflejaba también en medios sociales como los debates racionales son muy minoritarios gira en torno a a lo ético a lo sentimental eh como como por así decirlo ha quedado también demostrada la la distribución falsa de sales de noticias de noticias falsas a través de medios muchas veces no no españoles o la involucración de personajes internacionales que que que inocula Alain muchas veces noticias que eran eran discutibles hemos visto como como el debate sólo se ha podido equilibrar cuando ha surgido en temas como el concepto de Tabarnia en fin hay un conjunto de metraje muy interesantes en relación a al tema Cataluña

Voz 9 27:15 Alejandro vamos a hacer una pausa íbamos a a te voy a pedir que analice todo lo que puedas es aquí qué repercusión provoca nuestra siguiente conexión telefónica porque han pasado veinticinco años y trescientos sesenta y un días sin que hubiera nadie ahorra

Voz 16 27:27 K la gran final olímpica ahí está Regino Hernández el corazón en un puño se abre el Portillo vamos a ver cómo sale Regino ahí está Regino ahora mismo en puesto de medalla de plata

Voz 27 27:41 aquí veo votos hasta el cuidado ahí estado define lo que puede acabar con una sequía de triunfos todo el deporte español en unos Juegos Olímpicos

Voz 9 27:58 pues no sé qué emoción habrá capturó tú madre padre madre el corazón bueno esta mañana Regino Hernández ha ganado una medalla de bronce en la cara debería es no volcados en los Juegos Olímpicos de invierno que se están celebrando como sabéis en Corea del Sur es la primera medalla desde que en mil novecientos noventa y dos Blanca Fernández Ochoa consiguiera también un tercer puesto en las Olimpiadas de Albertville tenemos la oportunidad de hablar con Regino Regino muy buenos días y felicidades hola buenos días gracia no sé si eres consciente no se ha no había seguido la narración no

Voz 28 28:29 no la verdad es que no hizo apuesta lo claro de puntos

Voz 9 28:32 no tengo que decirlo ya te digo aquí también tú eres consciente de la que de la que has liado

Voz 28 28:37 bueno poco a poco de cuándo estará ahora con todos los medios todo pues fue voy dando un poquito que ya sabía que la última allá pues eso fue hace feliz y uno a falta de unos doce años algo increíble no sé sé que esto va a ayudar muchísimo a los deportes de invierno

Voz 9 28:58 o cuando te has dado cuenta durante la competición de que de que hoy podía ser medalla

Voz 28 29:04 bueno la verdad es que llevo todo el día con feeling bastante bueno no me sentía bastante cómodo no estaba tan nervioso como normalmente pero claro esto Border creo y todo puede cambiar denunció cumbre más casi me quedo fuera en octavos de final entrado en foto finish por muy poco pero claro nada está está seguro hasta que no cruzar la meta

Voz 9 29:26 claro es que a mitad de la final ella tres eso de tus competidores estaban en el suelo fíjate

Voz 28 29:32 dado cuenta y eso obviamente

Voz 9 29:34 te te ha dado así como animo no dices bueno contra con tres menos

Voz 28 29:40 la Armada más fuerzas para decir vale el bronce ya es seguro vamos a luchar ahora por por intentar conseguir la plata Regino

Voz 9 29:47 cuando practicas tú es Snow cuál

Voz 28 29:50 bueno la primera vez me puse la tabla tenía cuatro años a treinta y dos años de eso

Voz 9 29:55 los que Tom ya vamos tarde no me parece para para ganarla otra medalla ya quién quieres dedicarle esta medalla Regino

Voz 28 30:04 bueno pues a toda mi gente no la dedicación pues así más cuerpo Virsa el plátano que falleció y a un año de me así lo Ángel que ahora en febrero hacer sentido hacer crear a mí que falleció Gran Hermano ballo in the pueden obviamente la vigente no principalmente a lo que están siempre ahí cuando las cosas van mal cuando hay caídas si te levantan y te apoyan y te animas no esa es la gente que que realmente me soporta día a día y en la que más se merecen pues los agradecimientos

Voz 9 30:38 bueno Regino días antes de la competición decías que si ganaba una medalla antes de cortarte la barba te hacías leo literalmente un desaguisado testicular por eso esta pregunta cómo piensa celebrar la medalla

Voz 28 30:53 bueno el celebra la principal del brazo celebraré con la familia higo la cena o algo así sí lo la entre lo dije por porque no aceptaba a mal mala hecho una puerta más va por encima todavía no claro que sí hacia allá él se tendría que tatuar mi cara ellos me tendría que trasladar la suya

Voz 9 31:17 vais a cumplir

Voz 28 31:19 hombre por supuesto un hombre sin palabra no es un hombre

Voz 9 31:21 bueno pues ya hablaremos después el tatuaje Recino

Voz 28 31:25 enseñar es Bud Eley Regino Hernández ha sido medalla de

Voz 9 31:28 el bronce olímpica en snowboard o en los Juegos Olímpicos de invierno hacía veintiséis años que ningún español lograba esto esto no lo supo ver ni siquiera alto Analytics a que no Alejandro era difícil bueno una cosa

Voz 11 31:40 eh qué Regino como yo he de Málaga

Voz 29 31:42 es yo también claro que se había Málaga

Voz 11 31:45 yo iba a quedar bien seguro

Voz 9 31:47 queréis es decir hacer alguna cosa de paisanos alguno de esta cosa que sólo entendáis los malagueños

Voz 29 31:53 no sé si hay alguna palabra así que

Voz 9 31:54 hay que podamos sufrir entendamos nosotros pues si no lo saber de alto Analytics bueno Alejandro Romero Regina o muchas felicidades felicidad disfrutar de esa medalla Alejandro Romero CEO de alto Analytics la empresa de Big Data que más sabe sobre nosotros sabe más que nosotros mismos muchísimas gracias por venir y que tengas muchísima suerte y enhorabuena por este proyecto

Voz 30 32:14 no

Voz 9 37:44 vivir todos los días de su vida fingiendo ser una persona que no son porque la persona que son realmente solamente produce rechazo imaginen vivir una vida repleta de mentiras de negaciones y de miedo de de pánico a veces a ser descubierto muchos sufren esta realidad cada día la novedad es que ahora han podido denunciarlo a través de de un documental titulado The Best day of my life un testimonio en primera persona sobre la homosexualidad en Rusia

Voz 44 38:09 Maxi estado tiene un personaje público gracias al patinaje artístico cuando en dos mil diez gane los Juegos gays pague un precio muy alto pares ven Rusia precisó tengo problemas para desarrollar mi profesión tengo problemas con mi familia pero por otro lado tengo la oportunidad de ser quien soy

Voz 12 38:27 en Uganda y Guti fue cuando me muera

Voz 45 38:31 ya lo encerrará al al lado de las personas que ambos OME tirarán por ahí muy lejos de ellos solamente para seguir mostrando me lo diferente y lo inadmisible que soy

Voz 6 38:40 y a veces no es necesario ir tan lejos también aquí en España

Voz 46 38:43 cuando los lo gastaba en este vacío pero cuando había un cambio de esto que sale Benneteau la clase los treinta andando ver aquí digo aquí que todo mira aquí dicen algo no de casa cualquier camino clases en Trapani

Voz 9 38:56 todas esas voces han hablado y lo más importante a todos ellos ha escuchado el director de cine Fernando González Molina el resultado es The best of my life el mejor día de mi vida iba a poder verse en cines el próximo día el dieciséis de marzo Fernando muy muy buenos días buenos días qué tal enhorabuena por el trabajo lo comentábamos en la redacción ayer mientras esperábamos el guión es verdadera en el verdaderamente emocionante repleto de

Voz 6 39:19 de de silencios de miedo de frases muy valientes de pasos al frente que seguramente no son sencillos de dar por cuantos estados de ánimo pasaste tus haciendo este documental pues por muchos acaba de pasar también por una de repente lo escucho cuando te sales del trabajo que hace si lo lo lo lo escuchas desde fuera lo ves desde fuera te vuelve a provocar la misma que cuando lo que cuando lo excusas la primera vez una pasa ahora mismo ventas lo escucha ha sido un curioso por muchos estados de ánimo eh eh bueno calidad el documental aunque estos cortes forman parte de él y el documental tiene partes muy duras y muy emocionante es también una celebración es una celebración de la vida de la identidad de de defender quién eres por encima de todo lo demás ya que que has estado de animo digamos intensos casi todos los sentido en casi todos los sentidos pero también hemos momentos muy divertidos y muy muy emocionantes no porque porque llevamos el documental son ellos claro de dicho es personajes que sólo unos valientes yo te formulaba esta pregunta porque el espectador también eh

Voz 9 40:14 las aportados au transita por todos esos estados de ánimo por los que seguramente tú también pasaste como creador y como director para que conozca mejor a Fernando él había dirigido a esta habrá películas de ficción algunas de ellas muy exitosa así que probablemente han visto cómo tres metros bajo tierra Palmeras en la nieve o hielo detenerme tercio que si estas una serie muy buenas la recomiendo personas los tres metros sobre si lo Palmeras en la nieve o El guardián invisible

Voz 6 40:37 pero esta es la primera vez que asumió el rodaje un proyecto de no ficción sí es la primera vez que

Voz 19 40:42 surgió por casualidad Galliano no había imaginado nunca es un documental pero bueno

Voz 6 40:47 llamaron me llamaron de de los productores de el del documental y prisa vídeo oí el Ayuntamiento de Madrid me dijeron queremos hace dar testimonio de lo que sucede sucederá aquí en el Wall en en en Madrid y entonces yo les dije vale pero yo no sé hacer un documental como un reportaje algo así seguido de contar historias de gente entonces la de juntos llegamos a la conclusión de que lo mejor era contar historias de personas de diferentes lugares del mundo que confluyen en Madrid durante ese tiempo ir a partir de esa idea Nos encontramos a estas personas para contar su historia pregunta justo eso cómo seleccionan a las personas bueno pues básicamente con la ayuda de dos personas que son súper trabajadora y que son han sido el equipo aquí que se Laura Copa iban esas que son periodista los documentalistas que sean recorrido las redes sociales el mundo de las asociaciones de gays de todo el mundo y han buceado durante meses no para buscarlos para buscarlos a ellos porque era complicado encontrar esos personajes no que por un lado tenían que tenéis las duras pote gentes poderosas pero también era muy importante la subida es decir tenían que estar significados en sus países no podíamos es exponer a un a un chico de Uganda ocultó a su familia por ejemplo que encontramos maravilloso no podíamos exponerlo a a a que cogiera riesgos reales entonces los personajes por un lado tiene vistas dramáticas por otro lado son valientes qué significan Itu que dominas el

Voz 9 42:04 dominaba el lenguaje de la ficción entiendo que ahora también algo sabes de documental esta historia jamás habría podido contar escribiendo un guión escribiendo un guión de ficción

Voz 6 42:12 eh yo creo yo creo que no pero la realidad es la frase hecha más dicha del mundo pero eso supera a la ficción irrealidad al final yo también soy director de de cine oí de televisión entonces hago ficción y las historias a la manera en la que ellos la vetar las que tiene que ver con la ficción pero el pero realmente te encuentras con la realidad y te da una patada en la boca y un abrazó también muy fuerte porque es muy intenso nos vamos

Voz 9 42:34 vamos a escuchar un trocito de esa realidad porque el documental cuenta por ejemplo la relación sentimental de Maxi Nick que son dos jóvenes rusos que deciden dar un paso al frente y convertirse en activistas del colectivo gay en su país esta es la reflexión de uno de uno de ellos de Max después de recordar cómo fueron atacados durante una reunión de activistas Camus

Voz 47 42:52 la gente no es capaz de aceptar que hay personas que son diferentes por eso organizamos las reuniones para que la gente pueda tener un sitio seguro y entienda que no hay de qué avergonzarse la ironía de todo esto es que aun así elegimos un lugar de reunión alejado para que nadie nos viera y a pesar de ello nos encontraron tuvo

Voz 9 43:10 dejaste a Rusia para rodar esta sensación

Voz 6 43:13 persecución de de de de agobio que transmite este testimonio se percibía también trabajando allí absolutamente muchísimos a siempre es como soterrado no yo creo que que la relación

Voz 48 43:27 de Rusia con con la homofobia

Voz 6 43:29 muy cultural viene viene de décadas y es compleja entonces no es que no es que lo nótese explícitamente pero implícitamente ahí como existe el miedo todo el tiempo y luego ya lo vivimos explícitamente porque los detuvieron ahí eso notas explícito no tan implícito no falsa pues de lo implícito ahora explícita

Voz 9 43:46 seis detenidos en Rusia y fuimos detenidos en Rusia

Voz 6 43:48 en realidad con la excusa de que he visto visado no era correspondiente para rodar pero bueno en realidad una excusa porque primero no era cierto después el era claro que lo que quería era boicotear el rodaje estuvimos todo no se ocho diez horas detenidos en comisaría y a partir ese momento tuvimos que jugar todo el resto del documental en Moscú de manera clandestina fue bueno una auténtica aventura como ven quién te iba a decir etiquetas acabar siendo reportero reportero aguerrido e después de ser pelis románticas esa bueno lo más fuerte que eso es que como imaginé ver mi cara en un periódico en Rusia pero porque me habían detenido allí tres mucho sobre el cielo fue un éxito es bastante heavy eh de repente al día siguiente salía publicada mi foto del pasaporte que había hecho la policía había hecho una fotografía en la había filtrado a los medios rusos

Voz 9 44:30 no él no compra empresas rusas desde luego decidir dar este paso en reconocer abiertamente tu homosexualidad un país como Rusia es muy duro pero hacerlo en Uganda seguramente no debe ser mucho más fácil vamos a escuchar el caso de Ruth que es una de las protagonistas de ese documental que cuenta así porqué decidió convertirse en activista del colectivo gay

Voz 45 44:50 cómo es eso lo que me salta la chispa para convertirme en activista fue cuando presentaron la ley ante homosexual en el Parlamento en dos mil nueve el ministro estaba hablando sobre la homosexualidad y mi hermano hizo el siguiente comentario si permitimos que los gays existan de verdad aquí los próximos que escucharemos es a la gente

Voz 1 45:09 venga matrimonio

Voz 9 45:12 han si permitimos que existan de verdad cómodos no Knox y lo reconocemos sino como si no existieran si reconocemos que los extraterrestres existen no ese es increíble cómo fue rodar lo dice su familia claro claro está de su familia por mal

Voz 6 45:27 pues está también El País duramente distinto porque era un país y mucho menos con lo cual la es mucho menos sofisticada que paradójicamente fue mucho más fácil rodar en Uganda porque el país es un caos y su casa a todos los niveles de al menos un caos que te permite rodar con una cámara rueda hasta luego es verdad que teníamos el amparo de CACSA que es la la la la mujer para la que trabajan Ruz en su secretaria casas una activista histórica del movimiento movimiento gay que ha sido candidata al Nobel de la Paz varias veces con lo cual teníamos cierto paraguas para para trabajar allí lo que podemos sobre la divulgando casi cualquier país africano muy extendido en lo bueno casi todo el contienda africano en diferentes niveles en cuenta

Voz 1 46:08 eh en Uganda hace hace menos de una década

Voz 6 46:10 estaba penado con pena de muerte seremos sexual bueno no exactamente ser homosexual sino hacer publicidad

Voz 9 46:16 a ello muy siempre si no sean los homosexuales es que no existen la verdad es que no hace falta irse a África para para encontrar testimonios similares el documental lo escuchamos al principio también habla mucho de casos de aquí de protagonistas españoles

Voz 1 46:31 alcatraces

Voz 12 46:32 Jordi me pasa aquí claro que nuestra sabemos que son factores no puede caer por su propio peso pero yo cuando sólo tenemos

Voz 9 46:38 es que aquí nuestro país este tipo de realidades ya están perfectamente normalizadas pero quizá todavía no es así estamos lejos de que sea de de esta forma no bueno yo creo que somos afortunados

Voz 6 46:46 en el país en el que vivimos y las circunstancias esas que vivimos tenemos que tenemos con mucho que agradecer a los que a los que hace hace tiempo bueno el documental en cierta manera es un homenaje a esa gente a cierta clase política que de hace unos años se permitió el matrimonio homosexual y liberalizó la situación muchísimo pero por eso en España me parecía muy interesante contar historias que tuvieran que ver con la transexualidad que creo que el que en ese en ese sentido todavía hay cierta de cierto estigma no con eso eso elegimos dos dos dos dos personas transexuales no es cierto que tienes cuando se sale entre los primeros en el ránking de que si tú crees controversias cultural voy yo creo que a cambio que cambió mucho tiene cambio muchísimo los últimos quince años se ha notado en quince años cambiar la sociedad en ese punto bastante claro evidentemente te hablo desde no burbuja en la que yo vivo que es una capital de provincias con la familia con una familia respetuosa que me quiere y me acepta

Voz 9 47:39 en una profesión como

Voz 6 47:40 nuestra que es que es liberal kit de no sé creo que también cambia mucho la situación con es una ciudad pequeña o a un sitio pequeño creo que todavía hay cosas que avanzar pero pero creo que se que se debe muchísimo a a a todo cambio muchísimo a raíz de la de la ley de matrimonio

Voz 9 47:54 sexual yo creo que ahí cambiar muchas cosas los seis protagonistas de este documental confluyen en un lugar en Madrid es Madrid el personaje más liberador el personaje más optimista la mejor imagen el mejor estado anímico por el que pasas en todo el documental

Voz 6 48:16 yo creo que sí sin duda creo que Madrid y Madrid en esos días es es el clímax no de la de la película es como un poco la Ítaca el lugar al que viajan los protagonistas para para vivir aunque sea unos días de felicidad

Voz 9 48:28 lo pasaron ellos también como esperaban pasarlo

Voz 6 48:30 a ver lo pasaron muy bien se emocionaron mucho la verles la cara la verdad es que ese bajar en el metro es realmente una experiencia porque porque flipa van pero también por es trabajar mucho lo estricto

Voz 9 48:40 el anda sin parar y bueno Fernando González Molina director del documental el mejor día de mi vida muchísimas gracias por este regalo por este emocionante documental recuerden ustedes que se podrá ver en algunos fines esperemos en muchos de las ciudades principales de este país a partir del próximo dieciséis de marzo muchas gracias