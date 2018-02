Hoy por Hoy (15/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1645 00:00 son las once las diez en Canarias Oxfam Intermón reconoce cuatro casos de abuso conductas inadecuadas de trabajadores de la filial española de esta ONG en África y en América Latina desde el año dos mil doce la organización está dando detalles en una comparecencia en Madrid en la que están Nicolás Castellano buenos días

Voz 1620 00:27 qué tal buenos días la filial española de Olsson ha hecho público hoy esos dato que desde dos mil doce ha detectado al menos cuatro casos de acoso conductas sexuales inapropiadas de dos de sus trabajadores dos en proyectos de África y otros dos en América Latina ha sido Pilar Orenes la directora de Recursos Humanos de la que explica de los detalles

Voz 1 00:42 dos de ellos se deben a comentarios

Voz 2 00:44 anotación sexual de dos trabajadores hacia sus compañeras ambos fueron amonestados formalmente y así consta en su expediente laboral Otro caso es de acoso e intimidación

Voz 0721 00:55 un trabajador hacia una trabajadora cuando ya

Voz 1 00:57 hola la el cuarto caso es el de un trabajador

Voz 1620 01:00 contrató servicios sexuales y que fue despedido inmediatamente de la organización la ONG asegura que ha reforzado su protocolo contra el acoso y el abuso sexual Luis Bárcenas está respondiendo a esta hora en una comisión

Voz 1645 01:11 comentario de las Cortes Valencianas ha negado saber nada del congreso nacional que el PP organizó en Valencia en el año dos mil ocho siguiendo su declaración está

Voz 0141 01:18 buenos días buenos días Luis Bárcenas ha señalado que el que se cargó del congreso de junio de dos mil ocho celebra en Feria Valencia fue Cristóbal Páez adjunto a la gerencia nacional del partido pero sí que ha reconocido que cenó con Francisco Camps y con Ricardo Costa entonces presidente y secretario general para hablar del Congreso se acordó dice que sería el PP regional el de la Comunitat Valenciana quién asumiría el pago del alquiler de las instalaciones que Luis Bárcenas era ha señalado que es el compromiso fue porque era el PP valenciano quién quería traer el Congreso nacional a la capital del Turia Bárcenas ha recordado que ya declaró en la demanda interpuesta por Feria Valencia al Partido Popular por impago de la que el partido condenado a abonar seiscientos veinticinco mil euros

Voz 1645 02:01 el fiscal general del Estado niega que Carles Puigdemont pueda ser juzgado en el Tribunal Supremo si no es detenido antes Julián Sánchez Melgar ha explicado en un desayuno informativo que ese mantiene la posibilidad de que se active la Orden Europea de Detención de nuevo en ese desayuno estado Alberto Pozas

la Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión de la CUP hola de Afinsa los directivos tienen diez días para entrar en la cárcel después de ser condenados por delitos como la estafa agravada falsedad contable o blanqueo

Voz 12 05:33 hoy por hoy hablo González Batista que Atenas eh

Voz 13 05:38 en el pop español todos los caminos llevan a Soria

Voz 3 05:53 Tom resulta relativamente sencillo y tú lo sabes hacer canciones con topónimos hay esta New York New York Sweet home Alabama abonó Hotel California Hawai Bombay esta San también hoy unos Cruz cuanto pero sólo Londres Londres tiene unas cuantas Don Colin Simón Bolivar pero sólo Gabinete Caligari atrevido a hacerlo con Soria las razones de esta decisión y la gestación de un disco que algunos consideran como lo mejor de la historia de la música de nuestro país están en libro Camino Soria editado por contra y escrito por Edith clavo batería y miembro fundador de una banda mítica que contribuyó decisivamente a que el pop español se hiciera adulto Edith Edith clavos

Voz 8 06:31 buenos días buenos días es un placer tenerte aquí preparando antes

Voz 3 06:33 Mista estado escuchando he vuelto a escuchar unas cuantas veces Camino Soria lo primero que pensé qué bien se conserva qué bien se ha pasado el tiempo por esta canción

Voz 8 06:42 en general el disco pero esta canción es un es un ejemplo perfecto

Voz 3 06:45 sí porque tiene una

Voz 5 06:46 producción muy estándar como si dijéramos de los años ochenta con

Voz 3 06:50 con gran con gran aparato armónico y efectivamente se conserva bien yo también la está oyendo muchísimas veces para de Imagina

Voz 5 06:59 a todos lados todos los arreglos todas las

Voz 3 07:01 todas las funciones que ahí aparecen tienes toda la razón ha envejecido bien Osorio de hecho yo tengo

Voz 8 07:07 la sensación de que aunque este disco vendió muchísimas copias en su época fue un gran pelotazo tan lo cierto es que ha sido una carrera de fondo no sea el disco hasta ha ido creciendo o a por lo menos ha mantenido el crecimiento hasta hasta el día de hoy el ejemplo es que además de este libro muy pronto vamos a tener una reedición de Camino Soria sí que algo bien habréis hecho con ese disco buenas tardes

Voz 5 07:29 en nosotros eh ya hace diecinueve años es que no separamos y no hemos lo hemos estado ahí como incordiar que durante todos estos años no entonces bueno ahora es oportuno porque se cumplen treinta años de la publicación original del disco y la compañía Warner también va a reeditar remasterizado importante para que coja un poquito más de brillo

Voz 3 07:50 que la grabación original el disco original y bueno también coincide con la pena

Voz 5 07:55 el caso de de mi libro camino si has dicho

Voz 8 07:57 veinte años realmente Camino Soria eso publicó en el ochenta y siete así que hay algo un poquito ya de esa chulería castiza que caracterizaba a Gabinete Caligari el hecho

Voz 3 08:05 el obstáculo tiene XXXI cuando cumple treinta y un años soy bueno era poco treinta treinta y uno tampoco pasa nada un momento a partir de los treinta que ya todo un poquito igual no

Voz 5 08:15 también la estética de a mí me encanta los elegantes no muy elegante que quién era el el impulsor de la moda y estilo en ese sentido todos juntos en particular la banda bueno siempre había alguien que se ocupaba más del aspecto estético el caso choque bueno liberamos tres y cada uno como vamos un poco a poco pues un poco su visión del mundo no cuando estás en un grupo pues no es todo al cien por cien de unos ya se reparte

Voz 8 08:42 sólo papeles pero la cuestión de imagen

Voz 5 08:45 me me la consejera mermelada adjudicó un poco yo

Voz 8 08:50 esa responsabilidad que responsabilidades a Edith clavó el libro es increíblemente detallado desde la verdad enhorabuena porque hay un trabajo de análisis brutal es muy interesante ese esa revisión que haces de la época de las bandas de la época de los años de esos últimos años solo o los años del ocaso de la movida los medios de comunicación todo alrededor de esa gestación de Camino Soria podremos vender el libro como todo lo que siempre quiso saber e incluso lo que no supo que quiso saber sobre caminos

Voz 3 09:17 sí sí sí yo creo que es una es una definición acertada esa época camino sería es es

Voz 8 09:23 es un disco del año ochenta de siete como decimos marca sin duda no antes y un después en la trayectoria de gabinete primero del Poble Espanyol después pero a veces el momento profesional de un grupo y creo que este es el caso no coincide con el mejor momento personal de sus miembros a esas alturas de siete vosotros ya llevabais un camino andado habíais aprendido muchas cosas que acababa de fichar por una multinacional Premi lo cual era sin duda una buena noticia pero al mismo tiempo la novia de Jaime Urrutia acababa de dejarle acababa también de morir Ulises Montero al que dedica esta canción

Voz 10 09:58 será por su momento vuestro saxofonista a veces

Voz 8 10:02 las mejores obras las obras más inspiradas nacen de los momentos más difíciles es algo que hemos escuchado decir a muchos artistas tus estas de acuerdo que Camino Soria nació un poco de esa tristeza

Voz 5 10:11 se nace de una serie de de bueno cada cada obra nace del entorno en el que vive no ese momento con nosotros vivíamos la muerte reciente de nuestro saxofonista de gran amigo Ulises Montero Jaime de Urrutia vivía un desamor reciente de una novia que le había dejado y bueno pues yo me acababa comprar una tenía un vodevil del año es que realmente era el mejor parado de los tres es entonces estaba feliz pero bueno siempre digamos que el concepto del disco sí desprende un halo de melancolía otoñal

Voz 8 10:42 bueno pero incluso las canciones más tristes como esta o las canciones que surgen de momentos más tristes en Gabinete Caligari pueden llegar a sonar alegres Ésta es una canción que se titula La sangre de tu tristeza

Voz 14 10:58 casi incluso cuando el contenido

Voz 8 11:00 ahora tenía peso diera triste salían canciones canciones que sonaban que sonaban alegres y que y que además demuestran un poco lo que va a ser Gabinete Caligari en los años en los años siguientes si te parece vamos a hacer una pequeña pausa escuchamos un poco esta canción hacemos una pausa de la vuelta de publicidad continuamos charlando de sobre

Voz 14 12:20 hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 1 15:26 veo un kleenex debajo de tu huevos

Voz 12 15:30 a deberán nadie sabe nada que apenas

Voz 14 15:35 Pablo González Batista

Voz 8 15:38 me he asustado con el silencio de la cuña queman los llevamos en la radio con con el silencio de verdad bueno son las once y quince son las once y cuarto las las diez y cuarto en Canarias estamos charlando con el clavo que acaba de publicar mientras Santísimo libro que es algo así como el making off de uno de los discos más importantes del del rock y del pop de este país y todos los discos tienen al menos una canción emblemática Bosch los dentro de de esa sofisticación internacional de la movida que buscaba sus referentes geográficos fuera de España en París por ejemplo

Voz 3 16:09 o todavía más lejos en Groenlandia entre París y si a vosotros elegir Soria por qué no sobrevino Soria siempre nos gustó desmarcar los un poco del del flujo general entonces bueno pues pues encontramos una veta muy interesante en lo carpeta único español entonces hay que sacar ya hay sacamos muchas influencias los bares los toros el fútbol sin duda Soria en vez de irnos a New York New York fuimos a Soria a Soria

Voz 8 16:46 el coherente con la identidad de Gabinete Caligari creéis que la música de los ochenta nuestro país miro demasiado hacia fuera estaba más pendiente del ocurría fuera de que de que de lo que estábamos haciendo nosotros

Voz 5 16:55 pues siempre hemos mirado todos afuera

Voz 3 16:58 porque esto es un invento anglosajón claro entonces siempre hemos mirado nosotros también hemos mirado muchos muelano bueno sí claro lógicamente

Voz 8 17:06 estabilidad fue encontrar que dentro todavía también había cosas interesantes a las que mirar hacia las que mirar

Voz 3 17:10 el Ike tuvo que ver la mili en todo eso de nuestro paso por la mili pues la mili que es algo así como un poco arcaico es un concepto arcaico pues sí efectivamente nos transformó porque nosotros veíamos

Voz 5 17:22 es de El Mundo un poco universitario Underground

Voz 3 17:25 pista de gente que te Time

Voz 5 17:27 más allá de lo último que estaba pasando en Londres y Nueva York en Los Ángeles y de repente trasladarse a un cuartel de Colmenar Viejo allí con con una serie de personajes que algunos no sabían ni leer yo enseñé a leer alguno allí en estuvo en el cuartel pues será un bofetón de realidad entonces en el en esos cuarteles no sonaba teatro del odio Nicky limpió teclas sonaban por Los Chunguitos Miguel Ríos Leño

Voz 3 17:53 los Chichos entonces eso también te cambia un poco la cabeza el concepto no era esa combinación esa conversación que vosotros podíais combinar Chichos con la Motown en la misma

Voz 26 18:03 Zidane eh forma parte de la identidad que ha caracterizado admite Caligari que la sigue caracterizado

Voz 5 18:08 a día de hoy no toca es una canción que que bebé del ritmo Motown pero que la letra bebe directamente de los pasodobles toreros el cuál es cuál

Voz 8 18:18 lo dice la canción Camino Soria que es difícil encontrar en la vida Un lugar de hecho una de las cosas interesantes que cuesta que cuenta en el libro es que Soria no fue el primer destino se barajaron otros destinos diferentes en ese camino puedes contarnos cuál concretamente

Voz 5 18:31 bueno la la creación de un de un concepto surge a lo mejor a las cuatro de la mañana tomando copas en un bar osea a nosotros no nos juntamos un horario de oficina harina a lo mejor la oficina era a las cinco de la mañana después de tres o cuatro Cuba libre no entonces los hizo gracia camino Cuenca porque teníamos una una actuación en Cuenca donde vamos mañana camino Cuenca camino Cuenca entonces bueno qué buen título sería camino Cuenca pero Cuenca va con muy poco pilla con flamenca hay poco que en cambio Soria pues tenía una cantidad de rimas consonantes Jackson antes y toda una mitología literaria

Voz 3 19:05 el área claro pues hemos cambiamos según Baker a la cabeza me fascina también este proceso de escribir sobre todo esto no que esto cien veces escribir un libro es retratar estos ya esos experiencia cómo ha sido esto porque no sé mi caso en el que es

Voz 8 19:19 libre me mi cuesta porque no me acuerdo

Voz 5 19:22 sin nada bueno yo es que aparte de músicos hoy historiador del Arte soy licenciado en Historia del Arte entonces he manejado los instrumentos las herramientas del historiador la sea aplicado a mis conocimientos de gasto

Voz 3 19:34 vida a Carol las las sea aplicado Osasuna

Voz 5 19:37 trabajo desde fuera como historiador pero desde dentro como músico entonces bueno las dos las dos ámbitos los he manejado para para realizar este libro

Voz 8 19:45 deseamos que Camino Soria puede haberse llamado Camino Cuenca pero antes los músicos muchas veces Tom trabajan con proyectos de canciones a las que no les ponen el título hasta el final esta canción antes llamó ponte la casulla antes de tener letra ponte la casulla tenía el verdadero cuaje universal de la música que guacho Why si ha hecho eco he conseguido un fragmento de la maqueta en la que Jaime cantaba en Huacho Way Camino Soria

Voz 3 20:14 no

Voz 28 20:16 sí

Voz 8 20:18 bueno quizá no es la maqueta a lo mejor es de un documental que se hizo posteriormente pero me da gusto porque efectivamente es Jaime cantando incluso tengo la sensación de que si puede ser la maqueta porque es el propio productor de vuestra disco quién quién la ponen documental que hizo La dos hace no demasiado tiempo tú cómo recuerdas esta esta grabación esas sesiones de estudio de Camino Soria

Voz 5 20:38 muy bien les recuerdo con con gran cariño porque fue un trabajo de un par de meses aquí en Madrid un pequeño estudio con productor que era el que nos entendía perfectamente a la percepción que era Jesús Gómez todo fluyó de principio a fin con rapidez y con con enseguida ya empezaron a sonar las canciones yo estaba en otras grabaciones grabado ocho discos ha habido veces que te atrás que te atasca tascas que a trancas que que no suena que buscas otras opciones en este caso

Voz 3 21:07 todo fluyó desde el primero hasta el último día del del esto

Voz 5 21:10 odio

Voz 3 21:11 como la seda menos mal que has dicho lo mismo

Voz 8 21:14 qué dice Jesús Gómez en este fragmento de hoy

Voz 27 21:16 pues allí no hay nada que restara sea en ese disco desde no hubo nada que aportara el signo menos todo era positivo y todo al final se unió los astro los dioses la madre que nos parió se unió para que aquello pues se a eso no

Voz 8 21:33 severidad eso que que os demostró a gabinete de por ejemplo que se podían escribir canciones que durarán más de seis minutos en nuestro en nuestro pop que no pasaba nada y que de hecho podrían ser grandes himnos como es Camino Soria que recuerda que recuerda Xavier aprendido en este proceso que luego aplicar a Gabinete Caligari subsiguientes traba

Voz 3 21:49 pero cada disco es cada disco es un mundo aparte porque como hemos hablado

Voz 5 21:53 antes se vive vive y bebe de del del

Voz 3 21:56 del del entorno de la época de lo que destapa

Voz 5 21:58 cuando de lo que pasa en el mundo también el mundo del rock que incluso

Voz 3 22:01 eso no entonces este disco es así el siguiente quisimos que fuera de otra manera hay el siguiente quisimos

Voz 1 22:07 los a Londres a grabarlo con otros productor

Voz 5 22:10 cada disco es es es es es diferente fiesta

Voz 8 22:13 disco es diferente no sólo a lo que hacía Gabinete Caligari sino diferente a todo lo que se hacía en el Poble Espanyol de ese momento se considera que Camino Soria es una canción muy muy muy castiza pero gracias a tu libro Eddie sabemos por ejemplo que está inspirada en una canción de los Beatles

Voz 29 22:31 esto es responsabilidad tuya el ritmo es bueno

Voz 5 22:34 batería lo que es la cadencia de la batería si está inspirada en buena Lesley primero

Voz 8 22:40 lo que esto también supone un cambio en las influencias de de Gabinete Caligari porque de los Stones todos los luz Ruiz Lou Reed a las que miraba hice en el pasado de repente pasáis a los Beatles supongo que dando buscando dar más protagonismo a la melodía

Voz 5 22:54 sí incide en esta época pues eso es lo que te decía ahora mismo en esta época obviamos insistentemente en casa los Beatles lo hemos pasado de

Voz 3 23:02 y Ri el Rolling Stone que es un poco más sucio

Voz 5 23:04 más más callejero a cambio los Beatles son como Alain le amenazaron la exquisitez la exquisitez del pop no entonces no los influido mucho ese tipo de esta tipo de canciones no las de Magic al míster

Voz 8 23:17 todos las del doble blanco también en la introducción la introducción de Camino Soria esa mítica introducción de órgano está extraída de de otro referente completamente distinto que es una de las canciones más conocidas de Sinatra se va

Voz 14 23:30 sí

Voz 8 23:33 vamos a escuchar un momentito del arranque de camino a Soria y recordad como arranca Fleming to the moon

Voz 30 23:38 on

Voz 12 23:42 la inspiración

Voz 29 23:44 el edil a veces está donde uno menos buenas lo espera no

Voz 31 23:47 soy de los colores es como un pintor los colores están en la paleta lo importante es cómo los mezclas no entonces unas influencias nuestras musicales estaban ahí Beatles Rolling Stones Frank Sinatra y entonces nosotros mezclamos con todos esos colores pues nuestro nuestro camino viviendas nuestro Broto vuestro propio cuadro hay una amigo Tafalla

Voz 8 24:04 las tica en el libro de que habla cuando viajáis a Soria para sacaros las fotos que aparecen libreto de de Camino Soria justo al lado del Duero y esa noche en un local al Dj una copia del disco que aún no ha serbio me gustaría preguntarte qué ocurre cuando los sorianos escuchan en una discoteca una canción que habla directamente de ellos

Voz 5 24:25 sí bueno pues casi agolparon allí en la cabina y empezaron a preguntar que qué era qué qué era aquello no y bueno no reconocieron algunos y bueno que se quedaron verdaderamente sorprendido no nos vamos a creer que era una broma

Voz 3 24:38 claro con vosotros viajaba por entonces el pinar en Roma como en esencia el que estaban tomando el pelo el no que habíamos hecho una canción o una maqueta sólo de una canción hablaba pero no iba pues pero el disco ya estaba hecho entero que todo no y eso es lo que no se creían que fuera todo un concepto global

Voz 8 24:57 viajaba con vosotros el pintor El Hortelano y así

Voz 3 24:59 contaba él extrema te escucha

Voz 32 25:02 es poner esto que es de unos amigos y si me lo pone y empieza a sonar la canción de Camino Soria entonces todos los sorianos alucina de pronto hoy a la arriba grado Barros sabes hoy está hablando de nuestra ciudad que alucinar

Voz 3 25:19 no claro

Voz 8 25:21 si tenéis al día siguiente esas caras

Voz 3 25:24 con las que aparecen invierte porque creo que esa noche no pasa casa no bueno no pasábamos por el morlaco

Voz 5 25:29 les estuvimos por ahí pues bares de Soria ahí nos llevaron de una discoteca otra hay bueno pues lo acabamos al día siguiente haciendo las fotos a la de madrugada una guerra

Voz 3 25:38 es increíble porque todavía incluso estuvo en Toledo en la ciudad Enterría a medio día tomando el apelativo todo del todo de público cantando bares qué lugares así que esto esta tendencia el viendo este videoclip te acuerdas de videoclip de todas la juventud en bares parece que hoy era antes del botellón no porque entonces la cultura

Voz 5 25:59 era del bar todavía no por no si en los bares españoles de Monda digo yo sé que ese se hablabas cambiaban impresiones hablaba de fútbol de toros de chicas de de de las últimas aventuras

Voz 6 26:13 era un era un lugar más más de más de conversación que debe ver este

Voz 3 26:18 la mente en el libro está cuidada

Voz 8 26:20 los a incluso la maquetación que reproduce el diseño que hizo en su momento Pablo si ser para la portada de Camino Soria que es seguramente una de las portadas más austeras de la historia de nuestro de nuestro rock era esta portada obviamente la del libro pero el pero la la del disco eran a un homenaje también a

Voz 5 26:36 Beatles Álbum Blanco y claro claro ya te digo que en esa época oíamos insistentemente el el doble blanco y quisimos hacer una especie de homenaje también a a esa pulcritud pero bueno también el el tema nos lo nos lo servía en bandeja porque era un poco el paisaje de la nada no en Soria pues ahí es un es una especie de Estepa no ahí

Voz 12 26:55 hay ay

Voz 5 26:56 bueno hay zonas de de de bosque y La Laguna Negra pero quiero decir que el concepto de Soria como ciudad apartada daba muy bien para para ilustrarlo con esta nada blanca

Voz 8 27:05 bueno recomiendo la lectura del libro porque excede en mucho el relato sobre cómo se grabó Camino Soria también habla de vuestra gira habla de los momentos previos si ir del del proceso durante la de la grabación también hace un análisis bastante bastante pormenorizado del en los medios de comunicación de la época crees que en el fondo también formaban parte de la escena tanto casi como los artistas en ese en esos años ochenta

Voz 3 27:29 sí porque éramos un poco un un todo no no los va a los artistas y los medios Éramos un todo que fuimos creciendo

Voz 5 27:34 durante esos años ochenta al día

Voz 8 27:37 bueno ayer me decías vamos a tener que que despedirá entrevista enseguida pero me decías que ayer escuchabas la entrevista que queridísimos hicimos a Christina Rosenvinge que yo era culpable en la que como sabes te dejaba un recadito vamos a escucharlo todo esto es culpa tuya fase porque pues pues su idea que yo empecé a cantar en una banda

Voz 33 27:53 pues gracias eh

Voz 8 27:55 muchas gracias por eso todos muchísimas gracias por cadenas Soria

Voz 3 27:59 el libro editado además es más allá de sus libros es una editorial que se ocupa muy bien de los detalles

Voz 8 28:06 sólo te voy a hacer una última pregunta que además tiene que ver con la última frase de tu libro

Voz 3 28:11 la culpa fue de chachachá yo en mi libro pongo puntos suspensivos Lisboa fue de lo dejamos ahí bueno pareció lo de Martes y Trece bueno obvio cuando un grupo llega a la cima pues tienes que pagar esos peajes no populares

Voz 8 28:26 seguramente una de las mejores demostraciones de que Gabinete Caligari estaba en la cima Camino Soria editado por contra un auténtico making of de uno de los discos claves de la historia de nuestro pop y nuestro rock y un minucioso relato de la historia de la España de la segunda mitad de los ochenta editó grabó mil gracias mil gracias por venir y enhorabuena por este enorme Curro de documentación que hoy pues tenemos

Voz 3 28:48 en forma de libro muchas gracias Pablo Antón que tenga son fantásticos

Voz 12 35:06 heridas por diez euros si es que son más gigas que euros

Voz 6 35:09 y además te llevas un smartphone una tablet totalmente gratis vamos eso esto es que esto es un gol clarísimo llama ya al quince de repito Llama gratis al quince

Voz 8 35:27 cerca del puente que conecta Manhattan con Queens Nueva York hay un lugar llamado Five Points que alberga una obra de arte en permanente transformación bueno realmente deberíamos decir que albergaba porque en dos mil catorce se demolió el almacén cuyas paredes estaban totalmente cubiertas hasta el último centímetro por la obra de los mejores graffiteros de de la ciudad de Nueva York ahora tras semanas de juicio y deliberaciones un juez de Brooklyn ha condenado a recompensar a esos grafiteros con cinco coma cuatro millones de euros la noticia ha despertado ese eterno debate durmiente en el mundo del arte acerca del valor artístico de esa modo tan particular de arte espontáneo y urbano Joy tenemos a las dos personas perfectas para profundizar en esta cuestión tenemos a Elsa Guerra es arquitecta y urbanista en Las Palmas de Gran Canaria ahora Elsa muy buenos días hola buenos días Pablo ir a Patricia Soleil Beltrán que es investigadora escritora y experta en sociología del cuerpo hola Patricia buenos días muy buenos días a las dos son cinco coma cuatro millones de euros de indemnización por hacer desaparecer una obra de arte que en esencia al menos en su espíritu es efímera esta digamos destinada a desaparecer que que os parece esta decisión de del juez de Brooklyn sobre Five Points

Voz 1 36:37 bueno en principio claro y yo creo que de alguna forma estamos un poco tocando dos debates no por una parte efectivamente el el graffiti su valor como arte su diferenciación respecto a otras formas digamos la diferenciación entre arte urbano o lo que podían ser pintada pero bueno el el tema del valor de arte sería lo que estaría en el fondo pero también estamos hablando de la digamos de la continua y reconstitución y una redefinición de la ciudad que se produce continuamente no como en algunos momentos para determinado tipo de reformador constituciones hay aspecto

Voz 29 37:13 cualidades y valores que sí

Voz 1 37:17 digamos que se mueve Lemgo que desaparecen no cuanto pues eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de la decisión yo no conozco exactamente el caso el he visto ahora el tema efectivamente por el resultado de él con respecto a los graffiti pero habría que ver cuánto no se tuvo en cuenta ese valor desde el principio no se valoró en esa reforma urbana que llevó a la digamos a a demoler esa edificación cuanto realmente el resultado del proceso ha tenido que ver con que no se tuviese en cuenta en el

Voz 8 37:48 los eso desde déficit de redefinir

Voz 1 37:50 es un urbana y cuánto también con respecto a la valoración de los de los grafitis en este caso no

Voz 8 37:57 bueno parece que gracias

Voz 45 37:58 estos graffitis pues se valoró la zona SAE e inversor pudo luego sacar más provecho no se redujo también el crimen es decir estos graffitis que tienen una una ímpetu no de de de de afirmación ID la valoración de las personas que están en situaciones muy marginales pues no se tuvo en cuenta y además parece ser que el que el que el el el el de ese inmobiliario en actuó con cierta arrogancia y que esto es lo que hizo que el juez se decantara definitivamente porque ha creado jurisprudencia tengo entendido por dar el valor algunas de las piezas no a todas eh entonces porque digo jurisprudencia porque a nivel artístico etcétera Se han hecho ya muchas exposiciones sobre estas este tipo de arte también los murales no

Voz 8 38:47 claro tienen algunas diferencias si en el arte urbano hay dos manifestaciones que a veces incluso están enfrentadas por un lado está el moralismo que como tú dices es legal incluso a veces promovido por los propios ayuntamientos Por otro lado estar graffiti que es contracultura urbana en esencia de hecho hasta el momento al menos es ilegal el pasado hay una zona gris no entre los dos por supuesto este este debate entre lo que es arte y lo que es un debate constante breve pero

Voz 45 39:13 que el debate es entre lo que es arte lo que es vandalismo o lo que es legal y lo que no es legal

Voz 8 39:17 bueno yo pienso que que un debate contamina al otro no conviven esos dos decía

Voz 45 39:22 sí porque claro esto es estas firmas que como decís no insistentemente aparecen de qué quieres que son los grafiteros que firman solo y luego hay claro es parte de la gracias hacerse oir en un sitio donde no se te oí entonces tiene que haber un un elemento transgresor claro por fuerza

Voz 0721 39:40 sí sí yo que ya el sistema está haciendo qué

Voz 45 39:42 ellos no es hoy gastó cómo recordáis empezó final principios de los ochenta no también con el break dance

Voz 0721 39:48 danza realmente muy muy

Voz 45 39:50 la arriesgada claro claro lo que pasa

Voz 1 39:53 que realmente el el tema yo creo que donde está un poco el punto este punto gris que que dice Tom el digamos en diferenciar entre pintada o acto que de alguna forma por mucha por mucho valor que tenga como expresión social un digamos fue un acto de rebeldía un acto que pretende romper y estropear a aquel otro que siendo o no institucionalizado y ahí también yo creo que hay una diferencia entre las dos acciones es un grafiti que lo que pretende poner en valor el lugar con el con el con el contenido que sea pero ojo digamos es una expresión artística en el sentido de tener un cuidado estético querer expresar Un con sensibilidad y digamos aspectos que tienen que ver con el mundo en el que vivimos que es muy diferente de otro tipo de expresión osea pintada grafiti y vandalismo arte urbano estamos hablando de muy diferentes aspectos que en algunos momentos podía parecer que se pueden confundir no

Voz 8 40:53 sin duda y al fin al fin y al cabo el gran arte el gran arte no ha estado siempre ha marcado por un punto de transgresión Elsa tú tú diseñas edificios por lo tanto e inevitablemente tienes que construir paredes claramente el objetivo de de de la gente de estos artistas urbanos han pintado sobre una obra tuya

Voz 1 41:12 oy mira si lo han hecho además es curioso como en en algún caso puede ocurrir tengo una obra lo mejor de propiedad privada pero a veces te ocurra lo mejor en barandilla jugó en bancos de espacio público no el espacio que se construye para que todas y todos nos reunamos ahí digamos socialista no importa y sin embargo la verdad es que en los casos que que que yo he vivido son actos más de vandalismo más chicos y chicas que en un momento determinado de euforia lo que digamos rompen rompen igual que rompen una papelera pinta una barandilla no

Voz 8 41:50 claro eso desde luego valor artístico no

Voz 1 41:52 tiene podrá tener otro tipo de cuestiones sociales podrá ser una expresión de desencanto de rabia pero desde luego no tiene nombre

Voz 8 42:00 es lo más común no alguien dirá

Voz 3 42:02 su nombre afirma el afirma no es un tipo de vandalismo no luego Lowell cuando se expresa en una forma mínimamente o luz grande artísticamente se convierte en graffiti es que tendrá que me me confundo con los términos entre vandalismo

Voz 45 42:19 el el ímpetu empieza de una manera de de un grupo marginal haciéndose oír y haciendo una transgresión necesaria You In obligada por las circunstancias entonces esto se empieza a valorar y se considera arte street art arte callejero entonces claro si podemos diferenciar entre la firma y los más elaborados y tal yo no creo que nunca haya muchas ganas de estropear quizá es muestra perceptibles desde luego de hacerse oir ir ahora por ejemplo sea sea digamos vehículo lado a utilizar murales por ejemplo en Londres hay una una mujer de origen británico de origen africano que hace murales de afirmación de retratos de las

Voz 0721 42:55 mujeres africanas del barrio no

Voz 45 42:58 claro acaba o como estos ejemplos no que sabemos de estos de estos pueblos no que se dedican a va a revalorizar sus sus a un atractivo turístico que no tienen digamos a ponerse en el mapa turístico a través de dar de ofrecer muros como lienzos que no necesariamente son los que pueden seguir siendo efímeros

Voz 8 43:16 si en España hay varios festivales de arte urbano está la iniciativa pinta mal él me Mead fan Zara en Castellón el festival Loop de Ibiza o el festival de moralismo en el pequeño pueblo de de planetas en Lleida de menos de quinientos habitantes que efectivamente ha usado el moralismo o el graffiti pues como un como un atractivo turístico más no y cuando se habla de arte de arte urbano o cuando se habla casi siempre se menciona a Banksy a este es el el gran ejemplo un artista que es seguramente el artista urbano más famoso del mundo pero que a su vez es totalmente desconocido es curiosa esa paradoja entre la necesidad de permanecer a través de tu nombre alaveses afirma pero al mismo tiempo la clandestinidad Iker no creéis por ejemplo que en el caso de Banksy y perdería totalmente el sentido gran parte de su obra si efectivamente supiéramos quiénes y firmar a sus pies así lo tuviéramos perfectamente identificado

Voz 1 44:05 bueno yo creo que efectivamente dentro de graffiti sí que hay como como de alguna forma está vinculado a esa resistencia a la autoridad ese actuar un poco fuera de la norma no porque yo creo que en un momento determinado eh hay unos artistas que a través de la expresión gráfica utilizan el valor también de El acto contra la norma que significa la pintada para provocar y producir verdadera obra artística sería el caso de Ban Ki aquí en Canarias el el puerto Street en Puerto de la Cruz dentro del festival mueve Kay periplo pues ha sido magnífico todo un barrio el barrio antiguo pescador de Puerto de la Cruz se ha llenado de graffiti y sin embargo en este caso firmado firmados por artistas que ese digamos que se conocen sabotaje al montaje se llama uno pero digamos que tiene nombre y apellido

Voz 3 44:58 no bueno el tema

Voz 1 45:01 ahí está en que cuanto por ejemplo sabotaje al montaje que sabemos quiénes y que además ha sido encargado por el Puerto de la Cruz que ha puesto estas medianeras de de las edificaciones a su servicio

Voz 0721 45:14 ha perdido algo de transgresión yo creo que al

Voz 1 45:16 pues si algo sí porque es evidente que cuando surge el movimiento graffiti efectivamente a mediados del siglo pasado los años y años setenta y ochenta eso de tener que pintar de noche en en en clandestinidad digamos que le podía aportar común por un poco de mayor trasgresión pero sin embargo como arte urbano como arte como como él presión social y y yo creo que bueno que tienen que tienen muchísimo valor Si bien efectivamente yo veo una cierta diferencia cuando hay menos institucionalizada

Voz 3 45:52 sí hay muchos ejemplos de arte institucionalizado

Voz 8 45:54 perturban instituciones tenemos a Boa Mistura que que pinta sus diseños en prácticamente todo el mundo a Suso XXXIII también un artista que parte del graffiti para ser considerado un artista contemporáneo muy reconocido en en otros ámbitos y supongo que que también es digno de celebrar no que algunos de estos artistas urbanos decidan voluntariamente a salir de la clandestinidad simplemente para pasar a ser otro tipo de arte seguramente

Voz 3 46:16 bueno no es

Voz 8 46:19 preferimos bueno y nos encanta Elsa Patricia que hayáis dejado vuestra afirma

Voz 12 46:25 ha sido una eh vamos a delegar rematando Aragón un menos poco institucionalizada mente porque hemos llamado esto es una radio

Voz 45 46:36 es decir que ha aprendido mucho sobre una exposición que se hizo en la Fundación Miró que se llamará practicas Morales contemporáneas precisamente hablaba de esto que no es una cuestión individual sino de un Estado colectivo Noelia y poner en valor pública

Voz 33 46:47 mente ciertas mensajes sin duda el saque el Rácing no Patricia sólo hay Beltrán gracias a vosotras compañeras

Voz 12 46:55 la semana que viene la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

