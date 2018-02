Hoy por Hoy (15/02/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy

Voz 1018 00:10 José Antonio Marcos muy buenos días a Pablo qué tal buenos días empezamos el Estado unidos el joven de diecinueve años Nicolás e Cruz que acabó a tiros con la vida de diecisiete personas en una escuela de la localidad de Parla en Florida había participado en un programa de entrenamiento militar según fuentes del Departamento de Defensa que cita la agencia France Presse la conmoción y el espanto por esta nueva masacre de vuelve a primer plano el debate sobre la permisividad legislativa de las armas de fuego en ese país el presidente Donald Trump se ha limitado a comentar a través de Twitter que ningún niño ni profesor ni nadie más debería sentirse inseguro en una escuela Rafa Nadal

Voz 1775 00:44 a un antiguo alumno que fue expulsado del centro por falta de disciplina que tenía prohibido llevar mochila porque había amenazado a varios compañeros que estaba obsesionado con las armas y que había recibido entrenamiento militar ese es el perfil del joven de diecinueve años que anoche mató a diecisiete personas y dejó quince heridos varios de ellos muy graves en unas la de Florida van casi veinte tiroteos así en lo que va de año Estados Unidos el congresista demócrata Christopher Murphy recuerda que esto no sucede en ningún otro lugar y habla de una epidemia de masacres en masa que ocurren en un colegio detrás de otro y no por casualidad muy por mala suerte sino como consecuencia dice de su falta de inacción por lo que son responsables el presidente tran vía redes sociales se ha limitado de momento a mostrar sus condolencias a decir que trabaja con el gobernador de Florida para que se cumpla la ley

Voz 1018 01:29 tras este terrible tiró gracias a Rafa los responsables en España de Oxfam Intermón admiten cuatro casos de conductas inadecuadas o abusos desde el año dos mil doce por parte de trabajadores españoles en América Latina o el continente africano al escándalo de comenzó en Haití está dañando la imagen internacional de esta ONG según reconocen sus dirigentes Nicolás Castellanos

Voz 1620 01:47 sólo en España mil doscientos socios se han dado de baja ya pero a la vez están registrando altas en señal de apoyo con más de sesenta años de historia la sección española de Frank ha hecho públicos y esos cuatro casos detectados por sus protocolos desde dos mil doce dos en América Latina hay dos en África tres fueron entre los propios trabajadores y uno contrató servicios sexuales y fue despedido Chema Vera el director de Oxfam Intermón ha vuelto a pedir disculpas y a la vez a señalar que

Voz 2 02:09 estos casos no representan a la organización que estamos tristes y que estamos indignados por esta por esta situación y de una forma especial por Haití cualquier caso de acoso abuso sexual está absolutamente rechazables pero más aún cuando se produce sobre personas vulnerables

Voz 1620 02:28 son Intermón asegura que han reforzado los protocolos para detectar casos de este tipo que se comprometen a partir de ahora a publicar anualmente posibles nuevos casos

Voz 1018 02:42 hora doce y tres minutos vamos a directo a las Cortes valencianas a la sala B que ya es casualidad donde el ex tesorero del PP Luis Bárcenas intenta frenar como mejor puede las preguntas de la oposición sobre la supuesta financiación ilegal del partido en Valencia en concreto en torno al Congreso que se organizó en el año dos mil ocho Ana Talens

Voz 0141 03:00 Bárcenas ha insistido en que fue el PP de la Comunitat quien se comprometió a pagar el alquiler de Feria Valencia también una parte de los actos lúdicos del Congreso para encargarse los a Orange Market la empresa de Álvaro Pérez preguntado porqué la dirección nacional no actuó contra el PP valenciano pese que había dado instrucciones de no trabajar con las empresas de Correa ha afirmado que él creía que Orange Market era de Álvaro Pérez El Bigotes y que Francisco Correa no aparecía ningún sitio además era difícil saber que estaba por ahí podemos socialistas y Compromís le han preguntado por su reunión con Costa y los actos del PP presuntamente pagados por empresarios Bárcenas se ha remitido a lo que declaró en la Audiencia Nacional el martes señala que consta sólo le planteó una propuesta que le habían hecho de de adjudicar a empresarios las facturas de actos del Partido Popular lo que no quiere decir que eso se hiciera el PP por su parte afirma que Bárcenas sólo ha sido citado por su interés mediático acaba de acabar su declaración en la sala de Les Corts

Voz 1018 03:52 gracias Ana en el Senado en la comisión creada a instancias del bebé para investigar las cuentas de todos los partidos están compareciendo representantes entre una plataforma crítica con la dirección de Ciudadanos que se están cuestionando de forma directa la gestión económica del número dos de Albert Rivera José Manuel Villegas información de Esther García el abogado de la Plataforma por las garantías ciudadanas Alberto Canga que fue expulsado del partido ha dicho que se utilizaban cantidades asignadas a los grupos municipales para financiar al partido así respondía a las preguntas del senador del PP Luis Aznar

Voz 3 04:21 este resumiendo así a groso modo estamos hablando de empleo de dineros públicos para fines privados ciertamente sí sí sí sí sí

Voz 1775 04:34 que como nosotros pensamos así como este acuerdo marco ese dinero fue a parar al parto

Voz 1018 04:38 pero Cementerio asegura que el que más dinero ponía encabezaba la lista del partido y que el modus operandis extendida por toda España además ha señalado al número dos de Ciudadanos a Villegas el responsable financiero Carlos Cuadrado como responsables en un documento ciudadanos explica que en dos mil quince candidatos de su partido adelantaron su propio dinero para gastos electorales catorce mil euros lo facturaron al partido hoy estén luego rechazó abonarse lo todos los casos serán donaciones en ningún caso de terceros sino de miembros de la organización la Guardia Civil detenido en Cantabria un hombre de sesenta y siete años como supuesto autor de abusos sexuales durante más de una de una década de su hija adoptiva ido sobrinas hace de esto ya unos treinta años cuando sus tres víctimas eran menores de edad Radio Santander María Gutiérrez La investigación comenzó al revelar la joven el pasado siete de febrero ante el Equipo de la Mujer y Menor de la Guardia Civil de Cantabria que había sido objeto de continuos abusos sexuales desde los ocho años momento en el que fue adoptada algo que se ha podido comprobar también sufrieron dos sobrinas del detenido al hombre ese la importado un ordenador portátil donde se sospecha que tiene fotografías de su hija desnuda cuando era menor Raúl Arias es el portavoz de la Guardia Civil

Voz 4 05:43 esta joven de veintiún años que ha conseguido quitarse seguramente un peso de encima con esta con esta denuncia y gracias a esta es su padre ya ingresó en prisión pero sigue sufriendo pesadillas habituales le afectó en sus estudios

Voz 1018 05:59 los abusos se alargaron hasta pasada la mayoría de edad de la joven momento en que pudo ir apartándose de su padre adoptivo bueno segundos algunas cuestiones más con Toni Fernández y Carlos

para el presidente del Gobierno se compromete a través de Twitter a mejorar la prestación de la Seguridad Social que facilita a las familias el cuidado de los hijos con cáncer hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil Luis de Guindos restó importancia al resultado del examen ante la comisión parlamentaria de cara a ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo esa comisión considera mejor la exposición del candidato irlandés la Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de la ex cúpula de Afinsa condenada a penas que superan los ocho años de cárcel por estafa masiva los ex directivos tienen diez días para entrar en prisión desarticulada la mayor red de venta ilegal de fármacos sin control sanitario alguno por Internet simulaban webs de farmacias legales se ofreció medicamentos sobre todo para adelgazar y para la disfunción que Ci eréctil hay veinticinco detenido cerrará la crisis de Opel en Figueruelas el director de la compañía en España espera que el encargo del nuevo Corsa y su versión eléctrica conlleve nuevas contrataciones

