Hoy por Hoy (16/02/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:17 qué tal cómo están muy buenos días la policía ha confirmado esta madrugada las identidades de las diecisiete personas asesinadas a sangre fría por un antiguo alumno en un instituto de Florida trece de ellas son menores de edad han muerto catorce alumnos y tres profesores que tenían entre catorce y cuarenta y nueve años el padre de una de las víctimas recordaba anoche en una vigilia a su hija Jamie

Voz 0456 00:42 Maika no fue sin guión

Voz 0295 00:45 Baby AIS sean hachís cuyas plural

Voz 1727 00:48 mi chica mi niña de solo catorce años la manda al colegio ayer donde se supone que debía estar segura pero desgraciadamente recibió un tiro y ahora está muerta no os atrevéis a decirme que esto no tiene que ver con la violencia Icon las armas el reproche de las víctimas no es casual y es que veintiuna horas después del tiroteo Donald Trump ha comparecido por fin en público y no ha mencionado ni una sola vez la palabra armas en lugar de eso ha lanzado un mensaje que estigmatiza a las personas que tienen una enfermedad mental

Voz 0295 01:24 tú a quién no

Voz 1727 01:28 tú a obstrucción vascos estamos comprometidos dice Trump junto con los líderes locales para ayudar a hacer las escuelas más seguras y lidiar con el difícil asunto de la salud mental y lo dice en un país en el que una de cada cinco personas sufren algún momento de su vida alguna enfermedad mental ha tenido que salir el presidente de la Asociación Médica Americana recordarle que cada día mueren cien estadounidenses por arma de fuego datos más propios dice de una epidemia de violencia que relaciona directamente con la facilidad de acceso a las armas salto y a este lado del Atlántico al Partido Popular no le ha gustado nada la evaluación que ha hecho el Parlamento Europeo de Luis de Guindos como candidato a vicepresidente del Banco Central los eurodiputados consideran que el irlandés Philip Lane fue más convincente los populares españoles lo han convertido en una causa de guerra no dicen que el profe les tiene manía pero casi Pablo Casado hacía responsables ayer a los socialistas en Televisión España

Voz 0295 02:33 la es la segunda vez que el Partido Socialista no apoya al candidato español el órganos internacionales pasó con Miguel Arias Cañete nosotros si apoyamos al señor Solbes a la señora Álvarez al señor Almunia fue una cuestión de patriotismo dejémoslo en por interés país

Voz 1727 02:50 el portavoz en el Congreso Rafael Hernando ha sumado a Ciudadanos Unidos Podemos a la lista de supuestos desleales cuando ningún representante de estos partidos estaba en la comisión evaluadora los acusa de preferir al candidato de un paraíso fiscal ha escrito en Twitter hace sólo un año el entonces primer ministro de Irlanda Enda Kenny visitó La Moncloa y Rajoy no le afeó nada sobre su sistema fiscal

Voz 0295 03:15 quiero agradecer de manera muy especial al primer ministro que en bien que nos brinda visitarán nuestro país donde siempre he recibido de las relaciones bilaterales lo único que decir es que son magníficas

es viernes ese dieciséis de febrero y la legislatura sigue congelada en el Congreso que sepamos no salió ningún acuerdo concreto de la comida que ayer mantuvieron en los grupos con la presidenta de la Cámara para intentar desbloquear las cuarenta leyes arrinconada por PP y Ciudadanos Roberto Torija buenos días

Voz 1827 03:54 buenos días fuentes parlamentarias dicen que Ana Pastor ha pedido a los partidos más negociaciones multilaterales y menos conversaciones de dos en dos PSOE Unidos Podemos acusan a PP y a Ciudadanos en que usar su mayoría en la Mesa del Congreso para dejar morir por agotamiento las iniciativas Rajoy los de Rivera

Voz 1727 04:10 si la comunidad educativa en Cataluña rechaza la posibilidad de que el Gobierno central utilice el ciento cincuenta y cinco para poner fin a la política de inmersión lingüística en la escuela catalana

Voz 1827 04:19 los sindicatos de alumnos y profesores o plataformas como son Scola rechazan que haya dos sistemas educativos uno en catalán y otro en castellano el próximo curso Marcial Marín es el secretario de Estado de Educación dice que aún no hay una decisión firme

Voz 2 04:32 va a estar dentro de unas semanas estamos hablando saben que ustedes que estamos en razón del ciento cincuenta y cinco también tenemos que saber si esa es materia que nos corresponda en aplicación del ciento cincuenta y cinco pero en cualquier caso somos sensibles con el problema y pronto anunciaremos alguna decisión

Voz 1727 04:50 yo otra Comunidad Balear ese propone que en el año dos mil cincuenta sólo circulen por el Archipiélago coches eléctricos

Voz 1827 04:57 primer paso será prohibir completamente la entrada a las islas de coches gasolina o diésel ya en el año dos mil veinticinco

Voz 3 05:06 eh

Voz 1727 05:17 la verdad es que cualquier excusa es buena para volver a escuchar esta canción preciosa pero esta vez la excusa es buena es la voz de Salvador Sobral el cantante portugués dio anoche su primera entrevista tras el trasplante de corazón en El Cuco

Voz 4 05:31 europeo e todo

Voz 1727 05:34 a que en los últimos doce meses ha vivido lo mejor y lo peor ganar Eurovisión pasar cuatro meses encerrado en una habitación de hospital y en los deportes solventes victorias de Atlético y Athletic en la Europa League José Antonio Duro buenos días

Voz 1621 06:04 el alumnos buenos si el Atlético ganó uno a cuatro con mucha solvencia en Copenhague los rojiblancos que dejaron la eliminatoria de dieciseisavos prácticamente sentenciada en el partido de ida también ganó el Athletic uno a tres en Moscú ante el Spartak peores noticias para la Real Sociedad dos dos en Anoeta ante Salzburgo para Villarreal que ganó tres uno en Lyon además Iberostar Tenerife y Real Madrid están en las semifinales de la Copa del Rey comenzó ayer hoy buscarán supuesto Barça y Baskonia por un lado que hay Fuenlabrada por el otro

Voz 1275 06:33 pero el chico de tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:36 buenos días hoy veremos más nubes pero igualmente tendremos muchos momentos de sol en en mayo parte del país nieblas de bancos de nubes bajas especialmente durante la mañana pero se irán disipando las nubes más compactas efectivas un día más en Galicia donde lloverá prácticamente todo el día especialmente la Rías Baixas aquí con ambiente frío en el resto del país hace un poco de frío ahora mismo durante tratar pero las temperaturas bajarán un poco respecto ayer ahora sin máximas de quince veinte grados en la mayor parte de la Península los archipiélagos entre los diez y los quince en el interior y pueblos de montaña y el fin de semana se complicó un poco la situación meteorológica lluvias en el Cantábrico chubascos en el resto de la mitad norte mañana sábado el domingo afectarán al Mediterráneo pero en conocimos momentos de lluvia la mayor parte del tiempo nos trae viviendo y también con ratos de sol las temperaturas bajarán pero de momento lentamente

Voz 0295 07:23 aquí hay teatro mucho postureo mucha farsa o lo diré al señor Rajoy un río que es una danza uso

el iría tiempo en el caso Gürtel

Voz 7 07:51 a ritmo de Río don que quede

ya Joan Baldoví ayer con esta danza francesa llegamos al viernes Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 08:00 pues yo Pepa del atasco legislativo

Voz 1727 08:02 tenemos que hablar esta mañana en la tertulia pero antes a partir de las ocho las siete en Canarias examinamos la candidatura de Luis de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central

Voz 0456 08:10 sí lo vamos a hacer con el eurodiputado Jonás Fernández portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Económicos en el Parlamento Europeo nadie del Partido Popular en Bruselas tiene a bien atendernos esta mañana aunque nos hubiera gustado tener a los dos grandes partidos políticos europeos para poder contrastar buenos días a todos

Voz 6 08:28 eh

Voz 0456 08:29 sí a las nueve mesa de análisis bailamos un rebotó con Carmen Remírez de Ganuza con Josep Cuní con Antón Losada una mesa a la que sumamos a

Voz 8 08:38 desde y media a Pablo Echenique entrevista al secretario de Organización de Podemos en Hoy por hoy

Voz 0456 08:47 a partir de las diez repasamos la semana a través de los vídeos audios y que Sergio Castro ha recogido en Whatsapp

Voz 9 08:53 buena parte de la información que recibimos es absolutamente inútil para cualquier decisión en nuestras vidas

Voz 0456 09:00 repasamos la semana ambos lados del Atlántico con Marcela Sarmiento y como es viernes y hay estrenos

Voz 10 09:06 según

Voz 11 09:10 aparecido muerto del que según parece

Voz 1827 09:14 ocasión reaccionemos a los actores

Voz 1621 09:15 desde esta peli que se estrena hoy y cuyo tráiler seguro que han visto en Internet

Voz 0456 09:19 no dejes de creerme de Igor la carreta a las once una hora antes en Canarias Javier Limón nos presenta Juan la luna un artista argentina y antes de despedir el programa nos metemos en sus casas con David de Jorge haber qué desayuna no que han desayunado les recuerdos te lo hemos contado esta semana que casi cuatro de cada diez españoles desayunan mal y hoy por cierto nos vamos a los institutos

Voz 0295 09:46 por si hay máquinas expendedoras de bollería y bebidas azucaradas el es viernes Nos puede encontrar lo que quiera

Voz 1727 09:57 saben qué desayunan o podrían reflexión libremente sobre los asuntos de las

Voz 0456 10:02 los que quieran en la barra libre política de los viernes una barra libre nacional e internacional tienen el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho uno treinta y cuatro sesenta y seis

son las seis y diez las cinco y diez en Canarias

Voz 1827 10:23 con Roberto más Hani Elena Sánchez en la técnica Jordi Fábrega en la producción escuchan La Ser empieza hoy por hoy

Voz 1827 12:11 hoy seis y doce cinco y doce en Canarias el día clave es el lunes que viene cuando el Eurogrupo no mine oficialmente al candidato que debe ocupar la vicepresidencia del Banco Central desde hace meses el Gobierno español dice que ese puesto es para Luis de Guindos parece que existe consenso político entre los ministros de Economía para que sea así pero no contó van en Europa y menos aún en la Moncloa con el informe del Europarlamento que concluye Guindos es menos convincente que su rival el irlandés Philip Lane Ésta es la opinión de los eurodiputados escrita en un informe no vinculante pero no con una carga política muy importante corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 12:47 buenos días no era este el escenario con el que pensaba que iba a trabajar el ministro De Guindos tampoco su partido que se ha quedado solo a nivel del euro parlamentos sin apoyos de otros partidos españoles a la son por la que acusa a todos por igual de deslealtad nacional

Voz 17 13:05 la deslealtad nacional cuando les sorprende muchísimo que los españoles o de otros grupos como como ciudadanos que están en la comisión no solo

Voz 1621 13:17 estuvieron fuera una conducción más lo apoyaron en ningún momento por supuesto la posición de su orden

Voz 0738 13:27 son las declaraciones de Gabriel Mato Él fue el representante del PP español en una comisión que en la práctica planteada como algo informal y sin capacidad de decisión ha dado alas al candidato irlandés cuyo representantes diplomáticos han confirmado ya a la Cadena Ser que no tiene intención de retirarse por lo que sino se modifica esta situación va a tener que resolverse el problema con un voto que seguramente se producirá el martes

Voz 1827 13:55 gracias Griselda aquí en España la parálisis legislativa instalada en el Congreso seguirá así al menos de momento parálisis forzada por el PP y Ciudadanos que prorrogan de forma sistemática el plazo de enmiendas que consiguen así dejar en el limbo hasta cuarenta leyes de la oposición ayer hubo una reunión entre Ana Pastor y los portavoces de los grupos parlamentarios para tratar de desatascar esta situación pero Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 14:16 buenos días no parece que este encuentro haya servido

Voz 1827 14:18 la música no Ana Pastor busca un pacto para acabar

Voz 0393 14:21 con el bloqueo en el Congreso pero por ahora no lo encuentras según fuentes parlamentarias la presidenta de la Cámara ha emplazado a los grupos a mantener más encuentros multilaterales en vez de bilaterales para intentar poner en marcha ley eso comisiones pendientes la oposición denuncia un atasco legislativo intencionado que atribuyen al Partido Popular y a ciudadanos Aitor Esteban en Hora Veinticinco Margarita Robles PSOE Irene Montero Podemos

Voz 18 14:41 es la palabra ahí los gestos pues está elevando el ese ese el verbo no pero lo

Voz 6 14:48 que la iniciativa legislativa popular

Voz 1727 14:50 dar sobre la renta mínima es imprescindible que se desbloquee ya

Voz 0393 14:53 para subir el Salario Mínimo a novecientos cincuenta euros qué cosa más sencilla como para que lleve desde noviembre de dos mil dieciséis en el cajón el portavoz de Ciudadanos Miguel Gutiérrez niega que exista esa parálisis que en todo caso atribuyen a que hay muchos grupos y muchas enmiendas

Voz 1827 15:06 yo no creo que exista esa esa real

Voz 6 15:09 mira de las cosas que se estén quedando ahí en un cajón y que no se quieras de sacar adelante

Voz 0393 15:14 seguirán negociando los grupos en todo caso la forma de dar más agilidad a las proposiciones pendientes

Voz 1827 15:20 así que ya lo ven Ciudadanos y el PP van de la mano a la hora de paralizar las iniciativas del resto de grupos mientras que los de Rivera critican duramente al Gobierno en público las relaciones entre ambos partidos no están frías más bien a temperatura ambiente resumía ayer perfectamente Soraya Sáenz de Santamaría decía también la vicepresidenta del Gobierno que si no consiguen aprobar los presupuestos por falta de un acuerdo con Ciudadanos van a buscar alternativas pero nada de adelantar elecciones

Voz 19 15:43 hay decisiones que afectan a millones de españoles que se pueden solventar que se solventan unos presupuestos

Voz 4 15:49 pero qué que sino

Voz 19 15:52 si no es así pues habrá que plantearse cómo hacemos que al final de las decisiones políticas de algunos puertos no acabe perjudicado no habrá

Voz 1827 16:01 por tanto adelanto electoral no habrá campaña electoral como aquella de julio del dos mil dieciséis Se acuerdan

Voz 0295 16:07 en aquella

Voz 1827 16:13 campaña en la que a Rajoy se le coló en un mitin hasta una vaca es lo que tiene al campo que uno se puede encontrar con vacas estaba Rajoy inmerso entonces en una gira rural que pretende repetir ahora el PP ha anunciado un tour de Rajoy por los pueblos de España para tratar de desmontar la reforma electoral que defienden tanto ciudadanos como Podemos María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 16:32 buenos días en dos mil dieciséis vimos a Rajoy haciendo campaña emocionado con las alcachofas dando un mitin delante de unas vacas y ahora va a repetir experiencia ajeno bonos cuentan que volverá a hacer un tour rural por España la idea es que se pase por los pueblos tocando las campanas con cañas y selfies con la gente quieren explotar su faceta campechana para recuperar terreno frente a la formación de Rivera sí la reforma electoral que desean hacer Ciudadanos y Podemos así el presidente dirá que esta propuesta sólo sirve para destrozar la representación de la España interior dejando a veinte millones de ciudadanos sin voz esos urbanas esos argumentos después de que el PP ha realizado un estudio interno en el que concluye que con el reparto proporcional que piden sus contrincantes las comunidades autónomas más despobladas perdería en veinticinco escaños y según sus cálculos en Cataluña ocurriría todo lo contrario aumentaría el número de independentistas pero lo cierto es que a este paso el bipartidismo sería el mayor perjudicado en Génova han echado cuentas creen que a su formación le restaría entre quince veinte diputados el PSOE entre ocho y diez por eso en el PP siempre que se habla de este tema defienden que los municipios debe gobernar

Voz 1827 17:33 la lista más votada con las negociaciones entre Cataluña d'Esquerra para formar por fin guber congeladas con Ciudadanos ganando terreno al Partido Popular por la derecha el Gobierno de Rajoy abre ahora la batalla sobre el uso del castellano en la escuela catalana el Ministerio de Educación abre la puerta a hacer uso del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución para desmantelar el sistema de inmersión lingüística es un modelo vigente desde hace treinta y cinco años que puso fin a la persecución del catalán durante el franquismo y por el que todas las clases se imparten en catalán el Gobierno quiere ahora que el castellano sea también una opción del millón y medio de alumnos que hay en Cataluña sólo quinientos sesenta pidieron estudiar en castellano en los últimos tres cursos Radio Barcelona Frederic Vincent bon día bon día Rober todo la mayoría de partidos rechazan estas intenciones independentistas comunes socialistas defendieron ayer el actual modelo de inmersión lingüística Jordi Xuclá del PDeCAT

Voz 20 18:21 pedimos al Gobierno del Partido Popular que sea respetuoso con el marco competencial que deje que sea el nuevo gobierno de la Generalitat quién prepara el próximo curso escolar

Voz 1827 18:32 Esquerra hablaba de amenaza hay decía que esto precisamente demuestra lo urgente que es tener un Govern que pueda gobernar

Voz 0295 18:37 por ahí no vamos a pasar nuestra obligación es hacer un gobierno hacerlo ya hacerlo efectivo hacerlo real

Voz 1827 18:44 era la diputada tras va a Puchimón acusaba tuitear eh acusaba desde Twitter al Gobierno de sobre alimentar al nacionalismo español en el PSC Meritxell Batet

Voz 6 18:52 a cagar ante es la la tapa Ducati

Voz 1827 18:55 defendía que el modelo actual garantiza que los escolares terminan la etapa obligatoria sabiendo castellano y catalán una defensa parecida a la que hacen los Comunes Ada Colau

Voz 0456 19:03 no de share Nostra modelo educativo

Voz 1827 19:06 decía anoche que no dejarán que no van a permitir que nadie cuestione el modelo la apuesta por el catalán como lengua de cohesión desde el Partido Popular en Cataluña insiste en que esta medida no implicaría excluir al catalán pero los sindicatos educativos avisa

Voz 1621 19:19 el ministro haría bien en reconsiderar sobre todo teniendo en cuenta el precedente de las Islas Baleares en que la Asamblea de Docentes le hizo una huelga indefinida yo tuvo que retirar el PIL quería el trilingüismo

Voz 1827 19:33 Ramón Fonte el sindicato Ustec mayoritario en primaria secundaria hablando ya de posibles movilizó ah gracias Frederic la situación política en Cataluña sigue bloqueada los soberanistas no parecen estar acercando posiciones sobre una investidura la líder de Ciudadanos en aquella comunidad Arrimadas ha anunciado que va a forzar la celebración de un pleno extraordinario para que los grupos independentistas también al resto de fuerzas políticas se manifiesten sobre la viabilidad de la investidura de Carles Puigdemont en algún momento de las negociaciones entre los independentistas han puesto sobre la mesa la posibilidad de investir a Elsa Artadi como presidente de la Generalitat en los últimos informes de la Guardia Civil la actual portavoz de Junts per Cataluña aparece señalada como una de las organizadoras del referéndum del uno de octubre Julia Molina buenos días

Voz 21 20:14 buenos días una convocatoria la del uno de octubre ideada con tácticas propias de la delincuencia organizada dice la Guardia Civil los investigadores señalan Artadi pero una llamada en la que recibió instrucciones de Josep Maria Juve el que según el informe fue el cerebro del referéndum ilegal para publicar la convocatoria del referéndum esa misma noche la Generalitat envió una carta a todos los ayuntamientos catalanes para pedirles su colaboración

Voz 1827 20:36 según esos nuevos informes de la Guardia Civil que se acaban de incorporar a la causa por rebelión que instruye el Tribunal Supremo han acordado buenos días

Voz 1727 20:44 seas los Mossos ayudaron a Carles Puigdemont ha hoy

Voz 1827 20:46 las de ayudar a una hábil dice el informe no lo hizo

Voz 0127 20:49 dieron a título individual sino con el apoyo de la Conselleria de Interior dirigida entonces por el encarcelado Joaquim Forn dice literalmente ese informe que contaron con su connivencia que Puigdemont tenía un servicio de escolta de los Mossos a pesar de que está cesado y que pudo salir de España gracias a que al menos cuatro agentes de este cuerpo policial le ayudaron a cambiar varias veces de coche

Voz 1827 21:07 yo en las últimas horas hemos conocido también el contenido de la declaración de Igor el Ruso ante el juez es el hombre que asesinó a dos guardias civiles y a un agricultor el pasado catorce de diciembre en un pueblo de Teruel su testimonio refleja la frialdad de un auténtico criminal en ningún momento duda en atribuirse los crímenes relata cómo disparó hasta en diecisiete ocasiones a los agentes a los que antes había robado la pistola Hannah Terradillos buenos días

Voz 0125 21:29 qué tal buenos días la Guardia Civil recogió treinta y un casquillos en el lugar donde Igor el Ruso asesino el catorce de diciembre a dos guardias civiles en Teruel y otros dos Haski es más donde mató momentos antes aún ganadero también de la zona el criminal buscado por Italia declaró en sede judicial que disparó hasta diecisiete veces a los agentes de la Guardia Civil y asegura que los disparo lo realizó con dos armas que incrementaron a cuatro en el momento de su detención porque se las quitó a los agentes de la Benemérita que cayeron abatidos mía el que Ivi que aún respiraban pero pude coger el arma uno de ellos e intente quitar el cargador de el otro agente aunque no pude porque se atascó los dos agentes de la Guardia Civil asesinados llevaban el chaleco antibalas reglamentario pero los proyectiles llegaron a traspasar al menos el de uno de ellos la declaración judicial realmente revela que el criminal serbio buscado en Italia es una persona actúa con gran frialdad en ningún momento de la declaración

Voz 1727 22:23 duda en confesar los crímenes que ha cometido destaca

Voz 0125 22:25 asimismo su preparación militar de lo que no da pistas en ningún momento de su interrogatorio es de los contactos que tiene aquí en España en sede judicial dice que cruzó la frontera española en bicicleta y que lo hizo para buscar refugio trabajo según su propio testimonio en los últimos años ha utilizado veintitrés identidades diferentes en ocho países europeos

Voz 1827 22:45 si fuera de nuestro país miles de personas se han reunido esta madrugada para recordar a las víctimas del último tiroteo en Estados Unidos Can

Voz 0605 22:52 en Sancha

Voz 6 22:53 quiere Wayne en El País

Voz 1827 22:56 todos los cadáveres han sido ya identificados la mayoría de ellos son alumnos hay entre las víctimas tres profesores el presidente Donald Trump ha anunciado que va a visitar la Escuela Yi aunque ha mostrado su conmoción por la masacre ya ha dicho que este crimen es consecuencia de una enfermedad mental Hinault de la legislación estadounidense sobre las armas el autor del tiroteo que había sido ya interceptado por el FBI ha sido puesto a disposición judicial corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 23:21 buenos días el agresor Nikolas Cruz ha comparecido ante la juez Índico es química

Voz 22 23:26 fíjese que ha decretado su prisión sin fianza

Voz 1510 23:28 ah por cometer diecisiete delitos con premeditación y mantiene veinticuatro horas la vigilancia por riesgo de suicidio la investigación sigue abierta para esclarecer las motivaciones del joven de diecinueve años para cometer esta masacre el FBI aquí

Voz 8 23:41 firmado que el año pasado interceptó un comentario en un vídeo

Voz 1510 23:44 de Youtube en el que decía que iba a convertirse en un tirador profesional de escuelas pero en ese momento no pudieron identificarlo investigan también una posible conexión con un grupo supremacía hasta blanco cuyo líder ha sido interrogado y asegura que Cruz forma parte de ellos desde la Casa Blanca K Donald Trump aseguran que su prioridad es garantizar la seguridad en las escuelas y abordan el difícil asunto de la salud mental en su discurso a la nación no han mencionado siquiera la palabra arma las víctimas esos familia le piden al presidente que actúe para evitar más en en los colegios como esta madre que perdió a su hija de catorce años en la masacre los demócratas exigen el endurecimiento de la regulación para comprar armas los republicanos aseguran que esta medida no evitaría que una persona que tiene la determinación de matar lo haga

Voz 1827 24:36 sin estrena hoy el año cuatro mil setecientos dieciséis hoy se celebra el Año Nuevo chino que tendrá el signo del perro como figura central aquí en España también se celebra sobre todo en las grandes ciudades la comunidad china es la cuarta con mayor presencia en nuestro país con más de doscientas mil personas Rafa Muñoz buenos días buenos días

Voz 23 24:57 y feliz año cuatro mil setecientos dieciséis China lo Celia

Voz 8 25:01 era por todo lo alto con dos semanas de fiesta

Voz 23 25:03 la tradición

Voz 8 25:07 a diferencia del Gallo que ha traído suerte en el trabajo en dos mil diecisiete la figura del perro promete mejores momentos para el amor y la sal hoy damos la bienvenida

Voz 0295 25:16 años felicidades a nuestros fans el Barça

Voz 0456 25:21 ha felicitado así el año lunar a sus seguidores chinos

Voz 8 25:24 a incluir New York también el secretario general de la ONU Ban cómo no el propio presidente chino Madrid se prepara para un fin de semana de desfiles

Voz 0295 25:37 si es hallado mucho para el baile de León

Voz 8 25:41 emocionada en el que no podrán faltar los tradicionales dragones y leones que tomarán las calles del barrio de Usera

Voz 1827 26:01 y en los deportes el Athletic dejó ayer su eliminatoria prácticamente sentenciada en Copenhague José Antonio Duro buenos días

Voz 1621 26:08 el buenos días y porque los de Simeone se toman en serio esa competición que acaba de comenzar con los dieciseisavos de final en esta semana de vuelta a los partidos en Europa y el Atlético que venció con solvencia uno cuatro a Copenhague y eso que los daneses se pusieron por delante nada más comenzar el partido después llegó el entendimiento sobre todo en la zona más ofensiva del Atleti y con gol primero Esaúl y después de Kevin Gameiro el Atlético que remontaba el tanto inicial de los daneses ser francés anoche tras el choque

Voz 0456 26:32 hemos que los otros dos son nuestra donde Deimos I el Campo Ford tal y como ellos hubiesen pasado Olga con el encargado así que espero que que vamos a marcar con eso de los dos

Voz 1621 26:43 lo ha dicho primero Saúl después Gameiro en el segundo acto sentenciaron Griezmann por un lado Vitolo que también marcó el otro uno cuatro del Atlético de Madrid en la meta ayer jugó por cierto Moyá por indisposición de Oblak que no revisten mayor gravedad llegará el fin de semana está constipado y además de ésta otras alegrías del noche europea la del Athletic de Bilbao lo que también ganó con solvencia uno a tres en Moscú a Spartak Aduriz que celebró su cumpleaños con dos goles y Mikel Rico para el cero tres antes del descanso Yeray Álvarez

Voz 25 27:12 sí yo creo que era lo que necesitábamos un partido así vive en el que los goles llegasen no yo creo que defensivamente y a otros días hemos estado viendo achacaban ésta sea cierto ahí arriba hay que mejor que hacerlo en Europa ahí en este campo también en Europa

Voz 1621 27:27 la única derrota la eco el Villarreal ante todo un Olympique de Lyon que ponen las cosas la verdad que muy difíciles tres uno Fornals dejó la esperanza para el conjunto de Javi Calleja que veremos si es capaz de eliminar a los franceses y la semana que viene el jueves veintidós jugará su partido de vuelta el único fuera de casa la Real que ayer en Anoeta empezó perdiendo remontó con goles de Odriozola ya han USAID irse dejó empatar en el descuento dos dos Eusebio

Voz 26 27:50 tenemos que confiar en nosotros tenemos que seguir manteniendo la ilusión con la que afrontaba vamos esta eliminatoria Hay te vamos a ir allí con esa media con esa mentalidad no vamos a tener un apoyo muy importante de aficionados Si estoy convencido de que allí vamos a hacer las cosas bien íbamos a tener posibilidades

Voz 1621 28:09 todo para el partido de vuelta la próxima semana en Austria como digo el próximo jueves partidos de vuelta de los dieciseisavos de final de esta Brice de la segunda con tal de la Europa League en fútbol rescatar que hoy comienza la jornada veintitrés en Liga esto no para antes de las nueve multi Libby Girona Leganés y afrontamos el fin de semana con un nombre propio el de Jonathan Viera el jugador de Las Palmas la oferta que el Beijing el conjunto chino ha hecho porel el jugador que se quiere ir le ofrecen un sueldo de seis millones de euros su entrenador Paco Jémez cuenta con él pero claro Las Palmas que medita aceptar los veinticinco millones de euros que se ofertan desde China y más cuando el jugador lo ha pedido fuera del fútbol Copa del Rey de basket comenzó ayer y lo hizo con el Real Madrid y el Iber costar Tenerife en las semifinales de la competición los canarios dieron la sorpresa en la primera jornada eliminando a Valencia Basket en cuartos de final siete dos siete nueve y también ajustado estuvo el Real Madrid ochenta y nueve Unicaja ochenta y cuatro venció el vigente campeón los últimos cinco años además XXXIII de valoración para Campazzo la aportación de Tabares también en el larguero

Voz 1959 29:11 ah claro que sí sabemos que el primer año que que vinieron no no consiguieron sacar los partido pero es tengan vine yo con más experiencia demostrado voy partío y han hecho un gran partido y nosotros vamos pero nunca en muy fuerte íbamos muestra reparo corregir los errores que hemos tenido voy para estar preparado para sabes

Voz 1621 29:30 el sábado se enfrentarán Canarias y Real Madrid en la primera semifinal hoy segundo día de cuartos horario de siete Herbalife Gran Canaria Montakit Fuenlabrada horario de nueve y media Barça Lassa Baskonia por cierto que Pesic está lesionado se lo llevó proponen a su entrenador ayer por delante así que hoy dirigirá el partido con el brazo en cabestrillo y ahora mismo está participando Javier Fernández en el programa corto de los Juegos Olímpicos de invierno veremos si es la segunda medalla para España en esta competición

Voz 1 30:00 son las seis y media a las cinco y media en Cannes

días en la cadena

Voz 0295 30:05 la SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:13 en puertas del Comité Federal del PSOE que va a reformar los Reglamentos del partido Pedro Sánchez reúne hoy a los responsables del programa diez acuerdos de país con el que pretende desbancar al PP del Gobierno

Voz 1827 30:24 reglamentos que quitan peso a los barones autonómicos hice lo dan a los militantes es uno de los cambios más significativos que se va a tomar en ese comité federal al que no van a acudir mi Susana Díaz ni Ximo Puig ni Javier Fernández Inma Carretero buenos días

Voz 0806 30:36 buenos días los comités federales ya no son lo que eran eso lo comentan en Ferraz con cierto regocijo no tanto porque en el nuevo esquema del PSOE este órgano pierda relevancia se refuerza la ejecutiva ya los militantes sino porque la principal oposición interna que tenía Pedro Sánchez los varones han sido neutralizados el Secretario General tiene una amplia mayoría en el comité federal así que practicamente no habrá contestación interna quiénes podrían hacer la dicen que ahora la prioridad son las elecciones se va a aprobar sin dificultad del reglamento que incorpora el modelo de partido de Pedro Sánchez va a salir adelante eso sí sin el voto de Susana Díaz que alega motivo

Voz 1510 31:15 los de agenda para ausentarse de la reunión de mañana

Voz 0806 31:17 al igual que Ximo Puig y Francina Armengol todos los presidentes autonómicos en cualquier caso salen de este proceso con la garantía de que no tendrán que someterse a primarias para volver a ser candidatos también se ha racionalizado y esa es la palabra que utilizan algunos miembros de la dirección federal el procedimiento para confeccionar las listas con respecto a lo que se aprobó en el XXXIX Congreso las votarán los militantes pero no los simpatizantes

Voz 0456 31:44 más de dos mil personas han llegado a España en patera no

Voz 1827 31:47 lo que llevamos de año el Defensor del Pueblo ha tachado de inadmisible el trato el trato que reciben aquí Francisco Fernández Marugán denuncia que muchos duermen en los calabozos y critica que nuestro país sigue improvisando treinta años después de la llegada de la primera patera

Voz 0295 32:00 pues nosotros hemos incurrido en una cierta desidia que de alguna manera envilece y dificulta los problemas a los cuales tenemos que hacer frente porque qué tipo de instalaciones le pone el irán la respuesta a esa llegada de mujeres y de hombres como serían no son el lugar para recibir a este tipo de Ciudadanos

Voz 1827 32:23 aumenta el número de accidentes de tráfico entre personas mayores de sesenta y cinco años María Manjavacas

Voz 8 32:28 más edad menos uso del cinturón es uno de los datos más preocupantes de un estudio que llama la atención sobre el aumento de accidentes con mayores de sesenta y cinco años Luis Montoro es catedrático de seguridad vial

Voz 27 32:38 la evolución de los accidentes con víctimas es mayor de sesenta y cinco años ha tenido un incremento preocupante hemos pasado a un porcentaje de de un veintitrés con cinco frente al dos mil once que había un quince coma ocho

Voz 8 32:54 entre las causas está el deterioro de capacidades psicofísicas el desconocimiento de las normas señales poco pensadas para los mayores que no las ven bien que a esto se suma que conducen coches muy viejos y otro dato que se ha observado cuando los mayores como peatones van con niños no suelen sufrir atropellos que sí tienen cuando van solos porque bajan la guardia en la edad media de las víctimas de este grupo de edad están los setenta y cuatro años y los hombres duplican la tasa de mortalidad al volante en comparación con la mujer

Voz 1827 33:19 atento siempre a las carreteras cómo se circula a esta hora María Forner buenos días hola buenos días pues hasta ahora

Voz 1275 33:25 ya empezamos a ver tráfico en aumento en los grandes accesos a la capital a Madrid en la A dos en Torrejón de Ardoz en la A tres Santa Eugenia en la A cuatro en Pinto y en la A5 en la zona de campamento ya Alcorcón hay niveles de circulación altos en la cuarenta y dos en Parla y tráfico intenso en la M40 entre Vallecas y Coslada han sentido A dos además hoy tengan precaución porque iban a encontrar bancos de niebla cubriendo buena parte del territorio madrileño especialmente en el norte en la M seiscientos siete que pueden entorpecer la conducción a nivel nacional un accidente en Soria en la XV al paso por

Voz 1727 33:56 Ágreda obliga al cierre de dos carriles

Voz 1275 33:59 el sentido Portugal Se están realizando desvíos por la antigua Nacional ciento veintidós hoy la niebla cubre también buena parte de Castilla-La Mancha Castilla León Galicia quedan todavía XXIII carreteras afectadas por la nieve quince están cerradas ocho pertenecen a puertos de montaña cinco en Cantabria hay tres en Burgos tan sólo eso si son necesarias las cadenas para circular por dos vías de la red secundaria una en Navarra y otra en Granada

Voz 1827 34:23 hoy tendremos sólo en gran parte del país y temperaturas como las de ayer con máximas de quince a veinte grados en la península en Cataluña en el Cantábrico pero sobre todo en Galicia ojo que va a llover

Voz 12 34:36 oye tú tienes el arma en casa si la de Securitas Direct Ci qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma alarmante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 13 34:51 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada

Voz 0456 34:55 se llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece

Voz 13 34:58 calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 0456 35:00 usted lo que padece su típico cuadro de arrepentimiento o y que eso porque doctor suele ocurrir a quienes no aprovecha los diez días que ahí sus ofertas insuperables ya tiene cura del ocho al diecinueve de febrero si llega su concesionario oficial

Voz 28 35:18 la calidad con siete años de garantía

Voz 29 35:28 hoy por hoy Mesa de España que iraquí

Voz 10 35:36 ya

son las siete

Voz 1727 35:45 al menos veinticinco la seis menos veinticinco en Canarias comenzamos en Valencia El hombre que detuvo la Policía por maltratar secuestrar a su mujer durante un mes ha quedado en libertad provisional el juez considera que como la mujer ha ingresado en un centro de protección ya no se dan las circunstancias que llevaron al arresto del marido y esas circunstancias Ana talent bon día bon día Pepa van desde puñetazos diarios a violaciones

Voz 0806 36:11 sí el hombre ha quedado investigado en una causa abierta por un presunto delito de maltrato habitual de otro presunto delito de agresión sexual el juez le ha prohibido acercarse a ella a menos de trescientos metros tampoco podrá comunicarse con ella mientras dura la investigación pero para según consta en la resolución judicial evitar una escalada en la violencia y nuevos episodios de amenazas esos malos tratos también da instrucciones a la Policía Nacional indicándole qué medidas adoptar para garantizar la efectividad de la protección recordamos el marido de la víctima fue detenido después de que ella venciera su miedo a salir de la casa donde él la tenía retenida un mes sin apenas alimentarla propinándole golpes además obligándola a mantener relaciones sexuales según ella relató

Voz 1727 36:55 decía bien Santander Fermín Mier buenos días

Voz 0456 36:58 tal Pepa buenos días la Guardia Civil ha detenido ahí a uno

Voz 1727 37:01 hombre de sesenta y siete años acusado de abusar de su hija adoptiva de dos sobrinas durante más de una década ocurrió Fermín cuando las tres

Voz 31 37:09 a menores de edad así en el caso de la hija adoptiva según ha relatado a los agentes los abusos comenzaron cuando tenía ocho años nada más producirse la adopción continuaron hasta la mayoría de Dacia ahora con veintiún años la joven ha reunido la fuerza suficiente para denunciar a su padre adoptivo Raúl Arias es el portavoz de la Guardia Civil de Cantabria

Voz 32 37:27 ha conseguido quitarse seguramente un peso de encima con esta con esta denuncia pero sigue sufriendo pesadillas habituales y le afectó en sus estudios a dormir poco y cuando haya con los que sucede pues se siente se siente anulada

Voz 0456 37:44 durante la investigación del Equipo de Mujer y Menor de la Guardia Civil también ha confirmado que dos sobrinas del detenido fueron víctimas de abuso los agentes se han incautado de un ordenador portátil de este hombre de sesenta y siete años en el que habría una gran cantidad de fotografías de su hija desnuda cuando esta era menor el hombre está en prisión desde las la semana pasada

el mal Diago

Voz 1727 38:09 Nos Tiko que le realizaron los médicos de una cárcel de Málaga aún por eso obligaba al Estado a indemnizar lo con medio millón de euros por qué quedó postrado en una silla de ruedas el Tribunal Supremo considera que los médicos esto es literal perdieron la oportunidad de curarlo Jesús Sánchez buenos días

Voz 33 38:26 buenos días Pepa del preso cumplía condena en Alhaurín de la Torre volvía a prisión después de un permiso navideño a finales de dos mil trece una semana después tuvo que ser ingresada en el Hospital Regional de Málaga los médicos le diagnosticaron un tema epidural en el cerebro y que el afectaba las vértebras dejándole como decías en una situación de gran invalidez en silla de ruedas y al cuidado de su madre hasta entonces los servicios médicos de la cárcel sólo le habían han al dado analgésicos para dolores a la rodilla y en la espalda el Supremo entiende que un diagnóstico temprano en el centro penitenciario hubiera permitido evitar al menos parte desde de las consecuencias el Estado como decías tendrá que indemnizarle con medio millón

Voz 29 39:02 euros

han pasado ya cuatro meses de los incendios que arrasaron casi cincuenta mil hectáreas en suelo gallego en los que murieron cuatro personas

Voz 1727 39:22 la Comisión Europea ha contado ahora su presupuesto para paliar catástrofes naturales e incluye tres millones de euros que irán destinados a Galicia para paliar los efectos del fuego María Dios Bos Días

Voz 0605 39:34 todas ellas cepas son tres millones doscientos mil euros del Fondo de solidez europeo que irán destinados a la reconstrucción de los territorios afectados

Voz 1727 39:42 la ola de incendios que en tan sólo dos días arrasa

Voz 0605 39:45 distintas zonas de Galicia también se invertirán en los servicios de emergencia alojamiento temporal así como la limpieza y protección de zonas calificadas como patrimonio cultural la comisaria de Política Regional confía en que la propuesta salga adelante

Voz 0738 39:57 antes de mayo el presupuesto necesita el visto

Voz 0605 40:00 no del Consejo y del Parlamento Europeo el Checa Galicia llega junto a otro de cincuenta millones para Portugal tras un año negro de incendios en cualquier caso este tipo de ayudas según la normativa europea sólo podrán cubrir el dos con cinco por ciento de los daños directos producidos

Voz 1727 40:14 y ahora vamos a Sevilla Elena Carazo hola

Voz 1510 40:16 hola buenos días Pepa R Bush trata de evitar

Voz 1727 40:19 desde que la baja producción de su avión militar que se ensambla allí se traduzca en despidos la compañía dice que lo va a intentar que va a intentar suplir con otros programas y los sindicatos avisan Elena no van a aceptar recortes en la plantilla y los sindicatos insisten en esa

Voz 1510 40:35 pura rechazan recortes en el empleo cuando la empresa triplicado sus beneficios en dos mil diecisiete hasta superar los dos mil ochocientos millones de euros lo números rojos están precisamente en el programa A400M que se ensambla en Sevilla que ya acumula un sobrecoste de ocho mil trescientos millones y el nuevo calendario de entregas acordado por la empresa hiló países que ralentiza la producción va afectar negativamente al empleo de la planta sevillana de San Pablo según ha reconocido el propio consejero delegado de la empresa que dice que intentará mitigarlo los trabajadores piden incluso a la Junta que intervenga Juan Antonio Vázquez portavoz del comité intercentros por UGT

Voz 34 41:10 no entendemos que aunque es cierto que una realidad de bajaba en cuatrocientos tengan que tener una implicación en el empleo directo de Airbus y así entre lo va a poner increíble porque tenemos motivo industriales para para defenderse argumenta

Voz 1510 41:24 tienen previsto reunirse próximamente con la empresa y si no cambian de postura no descarta

Voz 1727 41:28 movilizaciones seguimos contigo Elena porque es la causante de uno de los mayores atascos que se recuerdan en Sevilla suena así

Voz 35 41:35 en una hora

Voz 1727 41:38 veja perdida colapsó el tráfico de la S treinta la carretera de circunvalación de la capital hispalense

Voz 1510 41:46 los servicios de emergencia uno no dos Andalucía recibieron más de cincuenta llamadas de conductores y avisos también a través de las redes sociales alertando de la presencia de la oveja que se encontraba como decías el S30 la altura del Puente del Quinto Centenario que es una de las vías que mayor intensidad de circulación de la ciudad concentra el animal estaba desorientado andaba entre los vehículos mientras los conductores se detenían y trataban de esquivarlo y avanzar afortunadamente todo ha quedado en una anécdota

Voz 1727 42:13 sin mayores con un buen fin de semana cabalmente Pepa hice Ramos en Teruel que anoche retrocedió al siglo XIII para revivir la tragedia de los amantes una tradición que se celebra cada año y en la que se recrea la historia de amor entre Isabel de Segura Diego de Marcilla Ana Sánchez borró hoy buenos días buenos días

Voz 0605 42:30 las con el anuncio de la muerte de Diego o comenzó anoche una nueva edición de las bodas de Isabel de Segura que finalizará el domingo una fiesta que en tan sólo veintidós años ha conseguido ser un referente turístico para la ciudad de Teruel la directora de las bodas Raquel Esteban considera que el éxito es el boca boca que ha funcionado en estas dos décadas por una persona que es

Voz 10 42:49 dada por la magia de los amantes de la amor de la vida la muerte todo esto porque vive las va a Isabel de alguna manera yo que pasaba todos no entonces te conviertes de alguna forma en on emisor de eso no

Voz 0605 43:05 alto cuarenta y cinco jaimas doscientos cincuenta puestos en el mercado medieval y más de diecisiete mil figurantes trasladan la ciudad de Teruel a la Edad Media los hoteles han colgado el cartel de completo

a disfrutar de Teruel son las seis y cuarenta y tres cinco y cuarenta y tres en Canarias

Voz 6 43:24 su enorme

Voz 0295 43:30 sin duda

Voz 1727 43:36 sesenta mil soldados chinos van a cambiar el casco y el rifle por la pala y el rastrillo los niveles de contaminación de las grandes ciudades han llevado al Gobierno a enviar una buena parte de sus soldados a plantar árboles cerca de Pekín el proyecto están tan ambicioso que plantean repoblar un área equivalente a toda la superficie de Andalucía Ana Batum

Voz 0127 43:59 el Ejército chino es el más grande del mundo tiene más de dos millones de personas en activo y ahora sesenta mil de esos soldados van a dejar sus puestos en la frontera norte para ir a la provincia que rodea a Pekín porque es una de las más contaminadas del país apenas se puede ver el cielo siempre está con una niebla gris tóxica

Voz 0295 44:21 Guijarro

Voz 0127 44:23 aquí tomar aire con la vecina es cada vez más difícil algunos estudios aseguran que respirar en la capital equivale a fumarse veintiún cigarros al día aunque los causantes son las emisiones de los coches y el consumo de carbón en las centrales de energía en un intento por purificar el aire el Gobierno ha decidido luchar contra esa contaminación plantando ochenta y cuatro mil kilómetros cuadrados de árboles el objetivo es aumentar la cobertura forestal del país del veintiuno por ciento de su superficie total al veintitrés por ciento en dos mil

Voz 1727 44:50 veinte

Voz 6 44:59 en la India

Voz 1727 45:03 tenemos que construir baños antes que tengo los así de contundente se expresaba el primer ministro del país hace un año contra la el problema de salud pública que representa el que la gente haga sus necesidades en la calle bueno pues parece que no le hacen caso ni en su propio Gobierno un diputado de la oposición ha pillado al ministro de Salud está haciendo pis en la vía pública ha hecho una foto la subido a las redes sociales es de pueden imaginar el lío y ocho Teo con un asunto que en el fondo es muy serio Marina Fernández

Voz 1491 45:33 en la foto se ve el coche en el que viajaba el ministro parado en el arcén de la carretera a su escolta esperando fuera del vehículo y el al ministro de Salud del estado de Rajastán descolgándose contra un muro la cosa

Voz 8 45:43 podría no pasar de la mera anécdota del consiguiente

Voz 1727 47:23 abrimos la barra libre política empezamos

Voz 0456 47:25 con esa parálisis legislativa con la que llegamos al viernes

Voz 37 47:28 buenos días hoy Antonio de Santiago quisiera comparar la situación PP Ciudadanos con los independentistas catalanes en ambos casos parece declaraciones montar un belén que recibe una nueva guerra cada mes por lo decir cada día lo cual Acuña is ella su ineptitud esta incapacidad y por supuesto mentiras y cobardía porque ni votantes ni ciudadanía general recibe explicaciones

Voz 0456 47:52 una parálisis que Félix de Gijón achaca también a la oposición

Voz 0295 47:56 la posición están molestas como el señor el caos hay en Catalunya por aquí otro por allá y nadie se preocupa de los te tienes que preocupar hacer frente a un a un Gobierno aposté que están maltratando los ciudadanos que hay es el que no certera sólo hacen de vez en cuando los medios de comunicación

Voz 38 48:15 claro la verdad que legislan ni ayudan a ayudan a que salga adelante que revisen las condiciones y cosas que sí