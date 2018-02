Hoy por Hoy (16/02/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1910 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:16 buenos días queda poco más de una semana para que la Justicia europea decida qué hace con el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos un acuerdo que da trabajo a ochocientos tripulantes españoles que faenan en la costa marroquí y a falta de una semana hoy se reúne en darla la ciudad del Sahara Occidental la comisión hispano marroquí que se encarga de estudiar ese acuerdo hasta allí han ido representantes del sector pesquero de los dos países para defender el Tratado que permite que haya cien barcos españoles trabajando en aguas marroquíes la mayor parte andaluces y canarios Bernardino Santana es de la Confederación Canaria de empresas

Voz 3 00:53 los los daños consecuencia de la paralización del acuerdo harían que no haya ninguna otra actividad en Canarias que pudiera sustituir los servicios que se prestan a los buques que operan en el acuerdo actual

Voz 1727 01:08 en Marruecos Marruecos España defienden el acuerdo a capa y espada ante la posibilidad de que el Tribunal de Justicia Europeo lo congele pero el tribunal tiene que sentencia a ver si discrimina ese acuerdo a los saharauis Illes impide gestionar sus propios recursos el abogado de la Unión Europea cree que sí que hay discriminación porque el tratado lo firmó sólo el Gobierno marroquí incluyendo la costa del Sahara pero sin garantizar que los saharauis fueran a recibir una parte del dinero que Bruselas haga Marruecos por pescar en sus aguas que son unos cuarenta en este euros al año los empresarios marroquíes alertan del riesgo de aranceles si finalmente la justicia tumba el acuerdo y el Frente saharauis insiste en que este pacto vulnera su soberanía así comienza el viernes el dieciséis de febrero día de luto en Florida con catorce adolescentes y tres profesores identificados ya tras la masacre en el instituto y aquí en España la crónica política sólo habla de desacuerdo en el Congreso Roberto Torija ningún resultado de la convocatoria de la presidenta Ana Pastor a los

Voz 5 02:15 el pastor buscaba un pacto para desbloquear ese atasco legislativo del Congreso pero no hubo avances según dijo anoche en Hora Veinticinco Aitor Esteban del PNV este atasco interesa a los partidos

Voz 6 02:25 a los grandes partidos tener esa posibilidad de bloquear en la Mesa no la ven con malos ojos no entonces entre unos y otros todo el mundo habla de que tiene buena voluntad dice que hay que poner límites pero lo cierto es que luego nadie se pone de acuerdo

Voz 1727 02:41 en Bruselas el PP acusa de deslealtad a los partidos de la oposición española de aquí por la mala nota de su candidato De Guindos

Voz 5 02:49 el candidato más convincente es el irlandés Philip Lane según el Parlamento Europeo sólo apoyaron a De Guindos los eurodiputados del PP español como Gabriel Mato

Voz 7 02:58 tal vez les sorprende muchísimo que los españoles

Voz 0887 03:03 otro dato los grupos no son

Voz 8 03:05 luego estuvieron fueran a la condujeron

Voz 1621 03:08 pero además lo apoyaron en ningún momento

Voz 1727 03:11 la Guardia Civil sospecha que los Mossos ayudaron a Puigdemont ha huido a Bruselas es la conclusión del informe que han enviado al juez el super

Voz 5 03:18 mi en otro informe la Guardia Civil coloca a Elsa Artadi la número tres de Junts per Cataluña en pleno operativo para el uno de octubre

Voz 1727 03:25 diecisiete veces disparó Igor el Ruso contra los dos guardias civiles que asesinó en Teruel el pasado mes de diciembre lo ha reconocido ante el juez también ha confesado que después de tirotear los se acercó a ellos vio que respiraban les quitó dos armas Igor el Ruso que asesinó también a un conocido líder sindical agrario escuchen a Manuela yo preferiría que que ya lleva

Voz 9 03:55 la algo aprendido que

Voz 1727 03:58 duda promueve y esa cosa esté hablando de su hija de Carla que a sus seis meses es la primera niña en España que ha recibido un trasplante de corazón de un grupo sanguíneo incompatible con el sí

Voz 5 04:09 ha pasado un mes de la operación la niña ya está en casa y su madre ya lo han escuchado quiere que sea cardiólogo

Voz 1727 04:14 en los deportes era lo que quiera en los deportes Javier Fernández ha comenzado esta madrugada su participación en los Juegos de Invierno José Antonio

Voz 1621 04:22 después de la histórica medalla Regino Hernández ahora turno para el seis veces campeón de Europa para Javier Fernández que tiene opciones realmente serías en estos Juegos Olímpicos ya ha comenzado su participación esta noche con el programa corto ha sido segundo mañana pendientes del programa largo además en Europa League solventes victorias del Atlético en Copenhague uno a cuatro de Athletic en Moscú uno a tres la Real empató a dos ante el Salzburgo y el Villarreal cayó tres uno en Lyon en la Copa de básquet Tenerife y Real Madrid están en semifinales hoy Barça Baskonia Granca Fuenlabrada

Voz 0978 04:54 segundo día de temperaturas más propias de la primavera que no del invierno pero también secaba esta situación durante el fin de semana poco a poco irán bajando las temperaturas hoy con muchas horas de sol seguirá lloviendo en Galicia lluvia que durante el fin de semana sobretodo mañana sábado se extenderá al resto de la mitad norte pero en forma de chubascos gran parte del fin de semana podremos disfrutar de tiempo soleado pero como decimos cada vez más frío

Voz 1 05:19 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido sesenta y cuatro mil doscientos veintinueve Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 10 05:53 aunque deportivo coche nuevo Porsche no cochazo mil nuevo Honda Civic

Voz 1 05:57 Eva lo último en tecnología motor turbo y cinco años de mantenimiento

Voz 11 06:01 sin expuesto extras no extrañas

Voz 1 06:04 nuevo Civic con de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto eso en tu concesionario más cercano

Voz 0089 06:14 aquí Héctor tú tienes alarma en casa si la de Securitas Direct y qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerlo en alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robo oso que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 12 06:29 protege con la alarma les Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 11 06:38 Límite cuarenta y ocho horas en Hipercor y supermercado el Corte Inglés ofertas increíbles para los más rápido por ejemplo Aldama de año ojo formato ahorrar doce con noventa euros el kilo de bonito del Norte en aceite de oliva el Corte Inglés frasco de doscientos sesenta gramos segunda unidad al setenta por ciento de descuento dos con sesenta y siete euros

Voz 1727 06:54 hasta el dieciocho de febrero Límite cuarenta y ocho horas en Hipercor y supermercado El Corte Inglés

Voz 13 07:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 07:03 con Pepa

Voz 14 07:07 quiere Wayne mezquitas en el país

Voz 1727 07:12 son los nombres de las diecisiete personas asesinadas en el instituto de Florida al norte de Miami la policía ha confirmado ya las identidades de las víctimas y entre esos nombres hay muchos alumnos son la mayoría aunque también murieron tres profesores el juez ha enviado ya a prisión al presunto por de la masacre a ese chico de diecinueve años al que sus compañeros recuerdan como un auténtico fanático de las armas Isabel Villar buenos días buenos días Nikolas Cruz ha comparecido en un juzgado de Florida

Voz 15 07:39 un eco es que ECA acusado de diecisiete delitos de asesinato la jueza lo enviado

Voz 16 07:45 prisión sin fianza los investigadores han confirmado que en redes sociales el autor de la masacre pues escribía frases como quiero matar a gente comía R quince y el FBI ha reconocido también que el año pasado detectó un comentario de Cruz en internet diciendo que iba a convertirse en un tirador de escuelas mientras avanza la investigación miles de personas se han reunido en un parque de Parla en el lugar de la masacre para recordar a las víctimas y exigir cambios en el control de armas

Voz 13 08:10 sí Baby AIS

Voz 16 08:13 han cuyo como este padre que cuenta que demandó a su hija de catorce años al Instituto nudo o no de tener que está segura donde acabó recibiendo un tiro que la matado no os atrevéis a decirme que esto no tiene nada que ver con las armas ha dicho este hombre la voz de la impotencia de las víctimas así que las víctimas piden lo lógico que el debate se centre en cómo controlar la venta de armas pero el presidente Trump sólo habla de salud mental

Voz 11 08:36 no

Voz 1100 08:37 no Leire secciones nos comprometemos

Voz 17 08:39 a trabajar con los líderes estatales y locales para ayudar a proteger nuestras escuelas y abordar la difícil cuestión de la salud mental

Voz 16 08:48 es todo lo que ha dicho en su primera comparecencia pública tras la masacre de comparecencia en la que no ha pronunciado ni una sola vez la palabra armas

Voz 1910 09:01 porque Donald Trump siempre asombra es lo que dice esta mañana Soledad Gallego Díaz el presidente de EEUU Donald Trump no pierde ocasión de asombrar de confirmar las peores expectativas ayer se dirigió al país para asegurar a los ciudadanos que se tomarán nuevas medidas federales para intentar impedir masacres en las escuelas como la ocurrida el miércoles en Florida dicen las arregló para no mencionar Figuera el control de las armas trampa habló de aumentar la seguridad de los edificios de amor de cómo abordar los problemas de salud mental pero ignoró completamente el único hecho que puede explicar realmente por qué hay tantas matanzas desde tipo en Estados Unidos mientras que son tan infrecuentes en el resto del mundo el acceso fácil a su universal a poderosas armas de fuego como el fusil de asalto con el que Nicolás Cruz asesinó al piquete compañeros la verdad es que según los atlas de enfermedades mentales que elaboran organizaciones internacionales Estados Unidos no está entre los diez primeros países con mayor número de enfermos mentales de hecho tiene un nivel de discapacidad por enfermedad mental inferior a Finlandia por ejemplo lo que hace la diferencia es que sus enfermos mentales disponen fácilmente de verdaderos arsenales de hecho el propio Trump a poco de llegar a la presidencia eliminó una orden dijo antecesor Barack Obama para impedir que personas con antecedentes psiquiátricos pudieran adquirir armas de fuego la trampa ni tan siquiera se preguntó ayer por qué alguien como Nicolás Cruz no estaba en tratamiento médico

Voz 16 10:35 y a falta de cuatro días para que el Eurogrupo decante la balanza entre Luis de Guindos y Philip Lane candidatos para la vicepresidencia del Banco Central a falta de cuatro días el Partido Popular carga contra los eurodiputados españoles por no apoyar al ministro de Economía De Guindos no ha conseguido el respaldo del Europarlamento y el PP se lo reprocha al resto de partidos Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 10:57 los días el Partido Popular acusa los eurodiputados españoles de deslealtad nacional a todos por igual incluidos los representantes de Ciudadanos los populares se han quedado solos en la defensa de De Guindos en la Eurocámara Pablo Casado se lo reprochaba especialmente al

Voz 18 11:09 ha sido socialista es la segunda vez que el Partido Socialista no apoya al candidato español en órganos internacionales pasó con Miguel Arias Cañete nosotros si apoyamos al señor Solbes a la señora Álvarez ha señor Almunia una cuestión es decir casi de patriotismo de dejémoslo en por interés país

Voz 0393 11:27 Rafael Hernando sumaba a Podemos y a Ciudadanos a esa lista de desleales a pesar de que no estaban en la comisión del Parlamento que evaluaba al ministro el portavoz en el Congreso les acusaba de preferir al candidato de un paraíso fiscal al candidato Irlanda una vergüenza europea decía Hernando al menos cuatro ministros del Gobierno salieron ayer a defender al titular de Economía Montoro aseguró que en los próximos días se va a confirmar su nombramiento

Voz 16 11:49 ni pacto previamente el Gobierno el nombre de De Guindos con la oposición ni parece que esté en condiciones de pactar los presupuestos generales del año que viene la vicepresidenta Sáenz de Santamaría se abona la teoría de Montoro de ir gobernando a golpe de decreto

Voz 19 12:04 seguiremos hablando pero entendemos que hay decisiones que no pueden dejar de tomarse que hay decisiones que afectan a millones de españoles que se pueden solventar el que se deben solventar unos presupuestos

Voz 15 12:16 pero qué que sino

Voz 19 12:19 si no es así pues habrá que plantearse cómo hacemos que que al final de las decisiones políticas de algunos pero no acabe perjudicado

Voz 1 12:29 hace unos días les contábamos aquí

Voz 16 12:31 seis asociaciones feministas iban a denunciar ante el Consejo General del Poder Judicial que muchos jueces no dan un trato adecuado mujeres víctimas de violencia de género bueno pues ese anuncio no ha gustado nada a las cuatro asociaciones judiciales mayoritarias que acusan a los colectivos feministas de atacar su independencia Mario la Lourido las cuatro grandes asociaciones judiciales se revuelven contra las feministas en un comunicado conjunto salen en defensa de los magistrados Celso Rodríguez de la Asociación Profesional de la Magistratura

Voz 20 13:00 es un ataque directo decisión judicial porque estos estaban a través de una campaña de comunicación masiva y lo que se pretendía transmitir era la necesidad de que los jueces de terminas en sus resoluciones judiciales siempre y sólo teniendo en cuenta la opinión de la víctima

Voz 16 13:21 discrepa de esta consideración la presidenta de la Asociación de Mujeres juezas Gloria Poyatos

Voz 21 13:26 yo no creo que sea incompatible con la independencia ir teniendo en cuenta sobre todo que la única vía legal que tiene la ciudadanía en este caso las víctimas de violencia de género de reivindicar un trato a

Voz 16 13:39 es acertado es precisamente el de plantear

Voz 21 13:42 las quejas ante el Consejo General del Poder Judicial que es justamente lo que han hecho

Voz 16 13:46 hoy datos señala que el problema es la ausencia de medios la sobrecarga de trabajo y sobre todo la falta de formación y especialización de los jueces que provoca que juzguen y sentir bien con estereotipos prejuicios diez años ha pasado en prisión Teodora Vásquez una mujer salvadoreña a la que condenaron por abortar el aborto es delito en El Salvador y aunque ella siempre dijo que perdió a su bebé de forma accidental la justicia la castigo con treinta años de cárcel el Gobierno la acaba de indultar Ana corbata buenos días

Voz 0393 14:13 buenos días Teodora trabajaba como limpiadora en un colegio hundida mientras estaba en el baño sufrió un aborto espontáneo un trabajador del centro encontró al feto y lo denunció a las autoridades diciendo que había sido intencionado se la llevaron detenida cuando todavía estaba sangrando entonces tenía veinticuatro años y un juez la condenó a pasar treinta en la cárcel por homicidio agravado una década después de las protestas y críticas de activistas ONGs e incluso de la ONU el Gobierno del Salvador ha decidido conmutar la pena

Voz 2 14:42 en Millau hará yo estoy muy contenta de regresar nuevamente con mi familia

Voz 0393 14:52 cuando alguien ahora que está libre ha dicho que quiere disfrutar de su hijo de catorce años y seguir luchando por otras compañeras que sigue empresas por el mismo

Voz 16 14:59 la ciencia o el arte de hacer posible lo que parece imposible es suele ha pasado una mujer transgénero que ha conseguido dar de mamar a su bebé durante seis semanas ha ocurrido en Estados Unidos y es la primera vez que se documenta un caso así Julia Molina buenos días

Voz 22 15:14 buenos días casi un mes ha estado el pequeño alimentándose del pecho de su madre gracias a un tratamiento hormonal que ha durado mucho pero que ha dado sus frutos durante varios meses la mujer de treinta años estuvo tomando Don perdona un medicamento que se ha demostrado que aumenta la leche después de un mes había conseguido unas botas cuando el bebé nació lo tuvo su pareja estuvo seis semanas seguidas dándole el pecho los expertos que han publicado el la son la revista atrás Jendel Health destacan los beneficios de dar el pecho a los bebés pero sobre todo su

Voz 16 15:42 Brian la necesidad de dar facilidades a las mujer

Voz 22 15:44 es para que sean ellas las que elijan si alimentar a sus hijos

Voz 16 15:48 son las siete dieciséis las seis y dieciséis

Voz 23 15:51 Arias

Voz 16 15:54 sus doce subirnos al tren de la noticia

Voz 11 15:56 de Renfe los trenes Alvia Madrid Huelva

Voz 16 15:59 eran por primera vez los doscientos mil viajeros en un año en total en dos mil diecisiete han utilizado esta línea doscientos siete mil quinientos usuarios lo que supone un incremento de cerca del treinta por ciento respecto al mismo periodo del año anterior los trenes Almería Madrid también han sido utilizados por más de doscientos mil viajeros un tres coma seis por ciento más que en dos mil dieciséis puedes comprar tu billete en Renfe punto com y en el nueve uno dos trescientos veinte trescientos veinte

Voz 24 16:23 es Renfe Ministerio de Fomento Gobierno

Voz 16 16:26 España

Voz 1 16:30 no tenían por qué pagar los gastos de hipotecas y es probable que tenga cláusula suelo te Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados ahora ambos

Voz 25 16:48 no es el de amor aparcado esquina del baño turrón la recoges mejor

Voz 26 16:58 es fuerte pero la rutina bien diecisiete de febrero Sorteo Extraordinario de San Valentín aviva la llama con quince millones Lotería Nacional

Voz 0089 17:09 aquí Héctor tú tienes el arma en casa si la de Securitas Direct y qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme en alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 12 17:24 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 11 17:33 fíjese bien en esta imagen se ve usted aquí una mariposa con navegador control de crucero enorme esta es la ocasión perfecta para conseguir lo que deseas Tuset seminuevos con mil euros de ahorro dos años de garantía adicional y dos años de mantenimiento gratis hay vehículos de ocasión da suelta ofertas Wolkswagen Frailes hasta fin de mes consulta condiciones en tu concesionario Seat esbelta auto venta esbelta auto punto es

Voz 16 17:55 con Pepa Bueno en noticia ahora que afecta a esta casa el Grupo Prisa ha cerrado con éxito su ampliación de capital

Voz 1727 18:02 en una demanda que ha superado siete veces

Voz 16 18:04 es la oferta Javier Alonso buenos días buenos

Voz 0858 18:07 las Pepa una ampliación de capital por valor de quinientos sesenta y tres millones de euros en la que la demanda ha representado siete coma sesenta y tres veces la oferta complementa él acuerdo de reestructuración de la deuda del grupo con el respaldo unánime de los acreedores que deriva el vencimiento de la deuda a finales de dos mil veintidós sin amortizaciones obligatorias en los tres primeros años y culminando según apunta prisa el proceso de estabilización financiera del grupo en paralelo sea llevada a cabo la renovación del consejo de administración con Manuel Polanco como presidente Imanol mirad como consejero delegado con todas las funciones ejecutivas

Voz 27 18:42 si perdemos la semana sobre la parálisis legislativa Antonio de Motril

Voz 28 18:48 cree que se debería revisar el proceso legislativo para que no se puedan bloquear la ley es como se está haciendo ahora Rosa Madrid

Voz 29 18:59 pondría los políticos al cobrar paro objetivo al sexo que se lleva tanto ahora que en muchas empresas fijan los objetivos quisiera que dijera lo que llevan cumplidos objetivos en lo que va de legislatura me parece lamentable

Voz 27 19:14 Elvira de Murcia cree que el presidente y la vicepresidenta del Gobierno

Voz 30 19:17 han convertido España en un erial ahora para seguir convirtiendo en erial Cataluña quieren obligar a que se hable el castellano allí no sería mejor quizás que sembraron por poquito de catalán por el erial español para ver si algo resolver decía

Voz 11 19:33 Lara Palencia con las Sixto

Voz 15 19:35 los de Ciudadanos con el cuento de Pedro y el lobo mucho mucho menor que en el fondo no hacen nada el día que se decida hacerlo cosa que dudo porque creo que no lo va a hacer nunca mejor nosotros lo creemos nadie y sobre Luis de Guindos marca Barcelona

Voz 1910 19:52 la verdad es que yo también comparto esta opinión el somos lo peor de deslealtad nació en alquiler aplicamos un señor De Guindos sobre todo cuando él tuvo tanta finura en aplicar todos los recortes que demandaban desde Europa a todos los ciudadanos españoles es que hay que ver muchas

Voz 11 20:08 esta todas en

Voz 2 20:11 en Hoy por hoy

Voz 1 20:21 pero hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:27 gracias a esta hora de la mañana en la Gran Vía qué tal buenos días Madrid inicia el camino para tener su propia ley que proteja las familias monoparentales las familias monoparentales

Voz 31 20:36 es que son claramente una de las familias más expuestas a la pobreza sigue a estas reconocidas legalmente como seguramente saben además están encabezados fundamentalmente por mujeres en un ochenta por ciento de las mujeres más expuestas a la discriminación laboral

Voz 1275 20:50 es Clara Serra diputada de Podemos que llevó ayer al pleno de la Asamblea esta proposición de ley que recibió la luz verde del pleno con el apoyo del PSOE la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP se busca proteger a familias de madres o padres solteros que viven solos con sus hijos y que representan al once por ciento de las familias de la región más que las numerosas pero sin ayudas la presidenta de la Federación de Asociaciones de familias monoparentales Carmen Flores nos decía ayer por la tarde Nasser La Ventana en Madrid que esperan protección

Voz 8 21:17 creemos que la protección que se pueda desarrollar a partir de esta definición debe ser lo suficientemente amplia para no caer en estereotipos que que los informes nos los viste que cerca de cincuenta y tres por ciento de las familias monoparentales estar en el riesgo de pobres

Voz 1275 21:38 el premio también daba ayer luz verde a la ley para recuperar la Academia de Policía de Madrid y de nuevo el consejero reprobado la semana pasada Carlos Izquierdo comparecía esta vez para explicar por qué hay tanta demora en la atención temprana de la Comunidad a los niños con necesidades especiales que tiene menos de seis años el PSOE

Voz 2 21:53 lo acusó de fomentar el negocio de la discapacidad el consejero sacó pecho ponen versión que está haciendo el Gobierno Cifuentes el fetén

Voz 32 22:01 da por ciento está familias dicen que no han sido atendidas con tratamientos en el sector público significa entonces que más de diez mil ciento cincuenta y cinco niños no fueron atendidos prestado el servicio por el sector público esto no es una elección señoría nos encontramos hasta un nuevo negocio de la discapacidad

Voz 13 22:20 el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene un claro compromiso con la prestación de una atención temprana en nuestra región y un buen ejemplo de ello es el presupuesto para el dos mil dieciocho en atención temprana será de trece millones y medio de euros que supone casi un cuarenta por ciento más que el que existía en dos mil hice hablo

Voz 1275 22:39 también en el pleno de la pobreza energética Otro asunto que atañe a la Consejería de Izquierdo que prometió que no habrá cortes de luz ni de gas para las familias más vulnerables de la comunidad este invierno respondía a Podemos que le ha pedido que las ayudas que año pasado sólo llegaron al cero coma cinco por ciento de las familias vulnerables después de la época más fría que esas ayudas se aceleren y amplíen este año

Voz 33 22:59 para mucha gente que lo está pasando mal que los que los discursos desde limones igualar señor Izquierdo ahí fuera hace mucho frío por favor haga su trabajo lo que le preocupa de verdad

Voz 34 23:09 son quiénes son aquellos consumidores especialmente vulnerables que no le quepa ninguna duda que no va a haber ningún corte del suministro ni de gas ni de luz

Voz 1275 23:20 más noticias en titulares con Javier Jiménez Bas la

Voz 0887 23:22 delegada del Gobierno Concepción Dancausa lleva Cristina Cifuentes a los tribunales por el pacto alcanzado con los sindicatos de Justicia un acuerdo de mejora de las condiciones laborales y que según el Gobierno central incumplen la legalidad

Voz 1275 23:33 el viceconsejero de humanización asistencia sanitaria de la Comunidad asegura en la SER que ya están buscando soluciones después de que el nuevo sistema de avisos para consultas en los hospitales haya eliminado las indicaciones acústicas indicaciones que son imprescindibles para los invidentes

Voz 0887 23:45 la Audiencia Provincial juzga hoy el caso de una anciana de ochenta y tres años está acusado de acabar con la vida de su hijo que tenía una discapacidad intoxicado lo con medicamentos enfrenta una pena

Voz 1275 23:55 dos años de cárcel en los deportes solvente victoria del Atlético de Madrid en dieciseisavos de la Europa League los de Simeone sentenciaron la eliminatoria en Copenhague ganando uno a cuatro

Voz 1 24:03 BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta iré ofrece la información del tráfico

Voz 1275 24:12 siete veinticuatro vamos de nuevo a las carreteras DGT María

Voz 35 24:14 los buenos días hola buenos días pues hoy les tenemos que pedir precaución por la niebla que está cubriendo buena parte del territorio madrileño es especialmente densa en el norte en el entorno de la M607 entre las localidades de Tres Cantos Cerceda además hay retenciones en todos los grandes accesos a la capital niveles de circulación altos en la A42 en Parla tráfico congestionado en los tramos habituales de la M cuarenta

Voz 1275 24:38 en la capital como despierta el tráfico pantallas Jesús Matsuki buenos días

Voz 11 24:42 hola qué tal muy buenos días con niveles de circulación inferiores a la media de eso sí atentos porque las calzadas están mojadas por tanto muy resbaladizas destacamos el inicio de Laura apunta nueve los accesos el tráfico está siendo bastante cómodo sino en la M30 en el arco sureste a esta hora desde Méndez Álvaro hasta alcanzar el puente de Ventas el trafico es algo más lento en sentido norte en el oeste de la circulación es intensa pero no tan lenta como suele hacer habitualmente en el recorrido entre el estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses de febrero BMW Madrid filial de BMW España edad dos razones más para enamorar de un BMW

Voz 36 25:18 en la primera porque renovamos nuestros coches de empleados con hasta un cuarenta por ciento de descuento financiando con BMW van a Segunda porque es en catorce días no te convence te devolvemos el dinero enamora T de un BMW sin compromiso sin explicaciones

Voz 11 25:32 su lucir unidades hasta el veintiocho de febrero informa Team BMW Madrid las Tablas y Alcalá de Henares o en BMW madrid punto es

Voz 1 25:43 Mini Countryman Beevor doscientos veinte euros al mes es que aún no me lo creo

Voz 37 25:49 el Mini Countryman híbrido enchufable por doscientos veinte euros al mes entre cinco cuotas entrará en nueve mil trescientos setenta y cinco cuando veintitrés euros cuota final veintiun mil doscientos treinta euros d5 con cincuenta y uno por ciento hasta el treinta y uno de marzo financiando con BMW van

Voz 24 26:01 el informe en concesionarios de Madrid punto mini punto es

Voz 38 26:05 el otoño ha sido cálido y apenas ha llovido el consumo de agua el último año ha aumentado más de un cinco por ciento mientras tanto nuestras reservas de agua sigan bajando por eso ahora más que nunca es tiempo de ahorrar la lluvia es muy suya el ahorro es muy nuestro Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

Voz 39 26:25 veo un paso por delante con la tranquilidad de estar protegido las veinticuatro horas por solo diez euros al mes más de ochocientos abogados estarán a tu lado cuando lo necesites recuerda por diez euros al mes consultas ilimitadas en llamas

Voz 1 26:38 precisan novecientos quién seis seis tres novecientos siete seis seis tres o Legálitas punto com estudiar inglés

Voz 40 26:49 vive ya aprende inglés en el universo whatsapp whatsapp práctica whatsapp es SAP es libertad así horarios no nos tu diese inglés habla luego informática whatsapp punto es

Voz 11 27:04 inglés fue el de hoy son ahora

Voz 35 27:06 a Camps al Petronor sales ganando porque ganar en calidad con los carburantes petróleo Enric puedes ganar un año de carburante

Voz 41 27:14 this más de setecientos cincuenta premios de cien euros sin carburante ven a repostar a nuestras estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid comprueba Tutti que de compra más información promo punto madrid punto Repsol punto com

Voz 11 27:26 pero con el periódico Expansión el especial sepa cuánto vale su casa conozca el precio de los pisos por distritos y barrios en ciudades como Madrid Barcelona Valencia Sevilla o Zaragoza descubro donde es más rentable comprar como inversión encuentro quedarían por su vivienda en este momento el análisis más completo en el especial sepa cuánto vale su casa mañana sábado gratis con expansión este año monto el negocio siga se compró una furgoneta pues con local para cumplir los propósitos de año nuevo a veces necesitas ayuda

Voz 1 27:52 por eso presentamos la idea número siete unidades limitadas con un precio especial viene a la red un vehículo comercial de este siete mil ochocientos noventa euros así Days

Voz 11 28:02 oferta a ERC Iván válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 4 28:08 ella

Voz 1275 28:09 las Burgas entran esta mañana en el centro de Madrid comienzan hoy las obras para remodelar la calle Atocha y la calle Carretas esta última va a ser peatonal Javier Jiménez

Voz 0887 28:17 unas obras que en el caso de la calle Atocha buscan según el Ayuntamiento de Manuela Carmena recuperar espacios para el peatón mediante el ensanchamiento de las aceras o nuevos pasos de peatones además también se barrio de reordenar iré distribuir el mobiliario urbano y se va a proceder a plantar más árboles más allá del peatón Se va a intentar fomentar el transporte público y la bicicleta con la incorporación de un carril bus en sentido subida en la calle Atocha en cuanto a la calle Carretas como decía Se va a peatonalizar mejorando el pavimento y aumentando de aquí también el arbolado como en el resto de las calles peatonales de la ciudad Se mantendrá el acceso a residentes y garajes así como también las labores de carga y descarga estas obras cuentan con un presupuesto de más de cuatro millones trescientos mil euros con un plazo de ejecución de dieciocho meses

Voz 1275 28:58 en la SER hemos hablado con los trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza de los colegios y los centros municipales

Voz 0887 29:04 de Puente de Vallecas desde que tiene en el contrato no han pagado correctamente las nóminas algo que ya hicieron en Arroyomolinos Fuenlabrada aunque con otro nombre en la Junta de Distrito dice además que deben dinero en la Seguridad Social los trabajadores no han visto su nómina desde enero les falta parte de de la de diciembre

Voz 22 29:20 tengo a mi hija que está separada tiene

Voz 1275 29:23 los niños estamos las dos Sereim al presa con

Voz 11 29:25 cuál ninguna de las dos cobramos nosotras somos dos

Voz 1275 29:28 Manas también trabajando en la misma empresa ya en mi casa no entra ningún sueldo yo esté en la misma situación mi marido está de baja cobra seiscientos hasta unas ciento cuarenta familias la empresa debe más de cien mil euros a la serie la social el ayuntamiento está buscando la fórmula para rescindir el contrato porque tampoco está cumpliendo dicen las obligaciones de limpieza ocho grados ahora mismo la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER

Voz 1910 30:00 son las siete y media

Voz 16 30:01 a las seis

Voz 2 30:02 a y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:15 con munición lingüística y educativa así comienza este viernes dieciséis de febrero la comunidad educativa la mayoría de los partidos catalanes rechazan frontalmente la idea del Gobierno central de introducir una casilla en la preinscripción escolar en Cataluña que permita a las familias escoger la escolarización de sus hijos sólo en castellano el Gobierno central asegura que estudia ahora si puede hacer ese cambio que modifica todas la arquitectura educativa catalana han parado en el ciento cincuenta y cinco del millón y medio de alumnos que hay matriculados en Cataluña no llega al uno por ciento los que pidieron en los tres últimos cursos estudiar sólo en casa

Voz 1 30:51 Mariano

Voz 1727 30:52 Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 1733 30:54 día independentistas comunes socialistas defendieron ayer el modelo actual de inmersión lingüística acusaban algunos al Partido Popular de tomar una decisión para la que dicen no tiene legitimidad

Voz 15 31:04 una del ciento cincuenta y cinco el Partido Popular tiene cuatro diputados del Grupo Mixto

Voz 1733 31:11 es Jordi Xuclá del PDeCAT Esquerra hablaba de amenaza decía que esto demuestra lo urgente que es tener un Gobierno que gobierne mientras en el Partido Socialista

Voz 42 31:18 del garante es calcinados da la etapa educativa obligatoria

Voz 1733 31:22 Meritxell Batet defendía el modelo actual decía que garantiza que los escolares terminan la tapa obligatoria sabiendo los dos idiomas castellano y catalán los Comunes argumentos parecía

Voz 1727 31:30 no das harén Khan en cuestión y a Nostra modelo educativo mira Nostra aposta para con noche

Voz 1733 31:37 no van a permitir que nadie cuestione el modelo o la apuesta por el catalán como lengua de cohesión desde el Partido Popular en Cataluña insiste en que la medida no implicará excluir al catalán y los sindicatos ya avisan con posibles movilizaciones

Voz 1727 31:49 hoy conocemos una de las medidas más potentes de la futura ley de cambio climático en Baleares el Govern quiere que todos los vehículos de las Islas sean eléctricos en el año dos mil cincuenta propone prohibir la venta de coches diesel a partir del dos mil veinticinco y de gasolina a partir del dos mil XXXV una ley que no afectaría ni a los diésel ni a los gasolina que ya circulan en el Archipiélago Radio Mallorca Peters yerno Coixet

Voz 1733 32:16 qué tal buenos días es una de las principales novedades que se desprenden del anteproyecto de Ley de Cambio Climático del Govern la intención del Ejecutivo es que en dos mil cincuenta todo el parque móvil de las Islas sea ecléctico que en cuanto a los renta las empresas obligadas a incorporar vehículos eléctricos a partir de de de

Voz 0887 32:30 mil veinte y la previsión es que ese año el dos

Voz 1733 32:32 por ciento de la flota funciona batería hasta alcanzar el cien por cien en el dos mil treinta y cinco Ramón Reus es el presidente de la paz

Voz 8 32:39 lo mejor puerto nombre sobre todo por los empresarios luego también

Voz 43 32:43 por el Govern balear están no podemos quedarnos

Voz 8 32:46 pues a medias no porque sería una ruina

Voz 1733 32:48 es que en las Islas sólo hay ciento cincuenta vehículos eléctricos de alquiler de una flota total de unos cien mil coches con la ley en marcha los empresarios tendrían que comprar en dos años unos dos mil coches nuevos a batería

Voz 1727 32:58 que hoy comienza en Madrid el juicio contra una octogenaria que presuntamente mató a su hijo al que había cuidado durante sesenta y cuatro años porque ya no podía hacerlo por las limitaciones de su edad el hijo tenía una discapacidad total Radio Madrid Alfonso Ojea

Voz 0089 33:14 el fallecimiento del hijo discapacitado se produjo el veintiséis de noviembre de dos mil quince tras haber ingerido decenas de pastillas de barbitúricos las correspondientes a dieciséis cajas de fármacos presuntamente la octogenaria su madre los trituró en una batidora los mezcló con agua para más tarde dárselos a su hijo ella también quería morir tomó la mezcla pero sobrevivió tras ser encontrada inconsciente por una de sus hijas se le acusa de un delito de asesinato con alevosía se solicitan seis años de prisión pero las razones de la acusada para hacer lo que hizo son determinantes nadie se iba a hacer cargo de su hijo y ella veía muy cerca el final de su vida no podía soportar

Voz 1727 33:51 que él se quedara solo imagine ahora denunciar los malos efectos del azúcar repartiendo gominolas bueno pues algo parecido le ha ocurrido al portavoz del PP en Santiago de Compostela fue también consejero de Medio Ambiente de la Xunta nos queremos

Voz 5 34:07 de denunciar la situación medioambiental dos Río dos ríos

Voz 1727 34:12 se llama Agustín Fernández se hizo fotos denunciando la suciedad almacenada en la orilla de un río Gallego a la vez que tiraba basura directamente al río Radio Galicia Xaime López

Voz 0846 34:22 la imagen se ha hecho viral del portavoz del Partido Popular pretendía denunciar el mal estado del río Sar a su paso por Santiago en medio del debate sobre la ubicación de la nueva depuradora de aguas residuales de la ciudad en el que mantiene una postura contraria a la del Gobierno de Martín no llega a todo el mundo en Santiago comenta la imagen de Hernández tirando al río los desperdicios que encuentra en la orilla

Voz 5 34:43 Bores plásticos situó allí la verdad eso es lo que hay en la margen de la cabo lo acabo de coger esa es la realidad de yo me tengo coloca las aguas

Voz 0846 34:56 hay audio y fotos hay vídeo el alcalde lo atribuye al nerviosismo del portavoz popular ante la cercanía de las municipales el presidente de la Xunta Núñez Feijóo prefirió culpar al alcalde de poner en peligro los fondos de la Unión Europea para la depuradora

Voz 1727 35:11 esta semana que ahora termina Se ha conmemorado el ciento treinta aniversario del nacimiento de la abogada política ahí escritora Clara campo

Voz 1 35:19 amor jugadores son histéricas por naturaleza clave está en que consigamos con escuchar en las urnas y la mujer no pueden votar quién va a votar ahí podrían porque habría una crisis cada mes

Voz 1727 35:30 Campoamor y Victoria que fueron las primeras mujeres en colegiadas en el Colegio de Abogados de Madrid en el año mil novecientos veinticinco bien ser elegidas diputadas Campoamor formó parte de la Comisión de veintiún diputados que confeccionó la Constitución republicana donde peleó hasta conseguir el sufragio universal tendenciosa mente mal llamado voto femenino tras lograrlo muchos de sus compañeros comenzaron aislarla porque era demasiado beligerante en palabras del propio Indalecio Prieto en las elecciones posteriores en el año mil novecientos treinta y tres ni ella ni Victoria Kent renovaron escaño pese a que gracias a ellas pudieron votar todos los españoles sin discriminación de género todo esto lo contó en su libro Campoamor Mi pecado mortal el voto femenino yo

Voz 16 36:18 Manuel Francisco Reina buenos días buenos días Pepa hoy sigue sin perdonarle su compromiso a pesar de un logro sin precedentes y a pesar de todos los homenajes de esta semana

Voz 0858 36:29 pues en apariencia no Pepa eh hay calles con más dicho plaza con su nombre monumentos muchos premios que llevan su recordatorio sin embargo eh como en el título de la película que ha visitado desde Laura Maña yo tengo la impresión de que el Clara Campoamor siendo la mujer olvidada yo no voy a ocultar el escándalo que me ha producido comprobar una realidad gracias a un oyente nuestro al historiador navarro José Joaquín Ansorena cuando a principios del pasado diciembre me hace tomar conciencia de que sus restos mortales los restos mortales declara no están en una fosa común e de milagro casi aunque ya fuera a Texas gracia a la solidaridad de una familia catalana la familia montó Riu seguí afincada en Donosti que ante la posibilidad de que esos restos mortales desaparecieran literalmente acabasen en una fosa común lo acogieron en su propio panteón familiar en el cementerio de pollo en San Sebastián y lo que es un sitio donde ella fue siempre muy feliz Clara Campoamor como todos sabemos falleció en Lausana en Suiza en el exilio en el año setenta y dos ir el para la dictadura evidentemente Clara Campoamor no era una mujer olvida la olvidada porque sus ideales y logros está muy lejos de los ideales de la Sección Femenina de Pilar Primo de Rivera no la falta de familiares que se hicieran cargo esos recto hicieron realmente peligrar su paradero todavía a día de hoy está de prestado en el panteón familiar de esta familia catalana

Voz 16 37:54 qué cosas él no habido desde el año mil novecientos setenta y dos después del final de la dictadura con la llegada de la democracia tiempo de resolver una una sepultura propia unas exequias acordes con lo que consiguió Clara Campoamor yo creo que sí

Voz 0858 38:08 ETA yo creo que además estamos aún a tiempo es decir está muy bien que los dirigentes políticos se acordaran esta semana de citarla de citar sus logros parte de sus textos y que incluso el presidente de gobierno en el encuentro de Patrimonio Cultural Europeo Palencia donde ha estado diga que España puede presumir de un patrimonio cultural que es un formidable lazos de unión para todo está muy bien todo esto pero ese orgullo deberíamos hacerlo práctico rindiendo honores y respeto a figuras como Clara Campoamor que al fin y al cabo son la historia son nuestro patrimonio y peleó por conseguir el voto de la mujer en otros países como en Inglaterra por ejemplo está la abadía de Westminster donde están ilustres incluso maltratados en su momento como Hawai está en la abadía de Westminster en España hay un Panteón de hombres ilustres decir decir decimos bien hombres ilustres porque no hay una sola mujer enterrada en el panteón de hombres ilustres

Voz 0887 38:59 haría yo creo que en este

Voz 0858 39:02 Soria en nuestras artes de nuestra ciencia en nuestra política como es el caso de Clara Campoamor hay mujeres muy ilustres que deberían gozar de una sepultura digna acorde con lo peleado con lo sufrido con lo conseguido por qué si en ese panteón de hombres

Voz 1910 39:19 debería ser mujeres ilustres también

Voz 0858 39:21 ni siquiera una mujer de la talla de ETA que Clara Campoamor que consiguió en nuestro país el sufragio universal el mal llamado voto femenino puede tener un espacio pues este país tienes que mirarse todavía muchas cosas

Voz 16 39:32 pues sí tiene que mirarse muchas cosas entre otras está a Manuel Francisco Reina gracias a un placer hasta pronto

Voz 1 39:43 no tenías por qué pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo de da pereza reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados han apostado Gil

Voz 44 40:06 Rosa

Voz 1 40:07 en regresa a Madrid con su aclamada gira cuando el río suena Whiting el diecisiete de mayo Trades ya a la venta en Rozalén punto hoy

Voz 0089 40:21 oye Héctor tú tienes alarma en casa si lo de Securitas Direct aquí qué tal es que el mes que viene me entregan el chalet y ponerme en alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 12 40:36 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 0089 40:45 el país presenta la colección Premios Goya dos mil dieciocho este domingo día ganadora de diez premios incluyendo el de mejor guión por nude con noventa y cinco euros con El País

Voz 16 41:00 bueno son las siete y cuarenta y un minutos las seis y cuarenta y uno en Canarias y tras la histórica medalla de ayer en los Juegos Olímpicos de invierno anoche en El Larguero Regino Hernández se encontró con la última deportista que hace veintiséis años había conseguido una medalla para España con Blanca Fernández Ochoa

Voz 43 41:16 qué golpe que me he puesto el despertador a las cinco y media hay me he levantado a las siete menos cuarto de espectacular en la verdad es que todavía mucho que te vea la medalla que que la tengan el Coelho no me lo creo todavía no es algo increíble y encima que hacer historia ha sido muy muy emocionante muy emocionante enhorabuena Regino

Voz 1 41:39 Volkswagen Yell el deporte en Hoy por hoy Volkswagen no para las personas

Voz 1727 41:48 dieciséis años de historia del deporte olímpico español en veinte segundos José Antonio Duro y esta maña

Voz 16 41:53 Ana con un ojo puesto todavía en Corea del Sur

Voz 1621 41:55 porque estamos viendo unos Juegos Olímpicos de invierno para recordar nunca habían tenido quizá tanto seguimiento de hecho sólo trece deportistas españoles participan ya hay una medalla y ojo porque Javier Fernández dos veces campeón del mundo seis veces campeón de Europa ha comenzado esta noche su participación lo ha hecho en el programa corto de patinaje le hemos visto en su primer ejercicio acabado segundo es decir con unas altísimo las opciones de medalla una medalla olímpica que siempre se le ha resistido al madrileño veremos si mañana podemos hablar de dos medallas españolas en unos Juegos Olímpicos de invierno pide lo que sí podemos hablar es de la Europa League de fútbol llevamos toda la semana con el fútbol europeo ayer jugaron Atlético Athletic de Bilbao Villarreal Real Sociedad el Atlético venció con solvencia uno a cuatro a Copenhague con goles de Saúl de Griezmann de Vitolo y también de Kevin Gameiro que anoche pasaba por el larguero

Voz 45 42:41 vamos que nosotros dos son nuestra tendremos bien en el campo de campo también como he dicho así que es tengo que que mucho esfuerzo los dos

Voz 1621 42:52 también dejó alegría el Athletic de Bilbao algo que venció uno tres en Moscú al Spartak marcó dos goles Aduriz el día después de su cumpleaños también Mikel Rico una tres al Athletic de Bilbao peores noticias el Villarreal que perdió en Francia el Lyon tres goles a uno va a estar difícil que el Villarreal pase a pesar de las opciones que le deja el gol de Pablo Fornals en Francia hay una un empate el de la Real Sociedad que empató a dos en Anoeta eso sí la empataron en el último minuto ante él conjunto del lo tengo por aquí lo tengo por aquí hay madre bueno que empató a dos la Real Sociedad como viene

Voz 2 43:31 todo la cabeza fue pero estas cosas pasan estas cosas pasan

Voz 1621 43:35 bueno es definitiva también tenemos la Copa del Rey de baloncesto tenemos dos equipos en las semifinales uno es Iberostar Tenerife el otro el Real Madrid a ir ganando sus partidos de cuartos de final además de esto hoy quedan los otros dos partidos uno es el Baskonia Barça y el segundo de ellos el Montakit Fuenlabrada ante Valley Fran Canarias

Voz 11 43:55 las a madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas vas a subirse al TLC

Voz 1 44:00 ya a menos cinco grados para que por unos segundos bajando tus sólo sobre nieve polvo hay cosas que

Voz 11 44:07 hay que hacer para saber porque las has hecho tanto Falls Valenti One para que con el mejor equipamiento

Voz 16 44:12 esto para

Voz 1 44:13 desde veintidós mil cien aunque

Voz 4 44:15 en

Voz 1 44:17 las estrellas de Frozen las estrellas de bayana las estrellas dedica el país presenta colección estrellas Disney las mejores películas y cuentos en una colección inédita este domingo bayana por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 10 44:33 una historia absolutamente mágica esta criatura es capaz de entender las emociones

Voz 1 44:37 asfixiante y cautivado sus Auxerre necesitas

Voz 2 44:41 que los Oscar incluyendo mejor película

Voz 1 44:43 acabe con esto cuanto antes la forma del agua

Voz 2 44:46 dieciséis de febrero difíciles

Voz 1 44:50 Nuestra ilusión de Kerry es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis Yuste agendas de servicios útiles

Voz 46 45:00 ya

Voz 1727 45:05 buenos días el Ministerio de Sanidad alerta del riesgo para la salud que suponen los cigarrillos electrónicos aconseja no utilizarlos porque se han encontrado sustancias cancerígenas en los líquidos en el vapor que echan la Comisión de Salud Pública asegura que contienen una proporción de nicotina igual lo superior a los cigarrillos normales y que provocan los mismos efectos fisiológicos y adictivos así que recomienda a las personas que los usen que dejen de hacerlo

Voz 1 45:29 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno

Voz 11 45:35 no es lo mismo despertarse con esa sensación de que todo está correcto despertarse con esa sensación de que todo está bien de que todo está correcto

Voz 0887 45:44 habiendo ganado los nueve millones de euros del Cuponazo de la UE

Voz 11 45:47 sí con los quince millones del cuponazo XXL cada viernes Cuponazo de la ONCE no existe en el mundo una sensación igual

Voz 47 45:57 el ojo izquierdo

Voz 1 45:59 hoy pero

Voz 1100 46:02 termina la semana José Marí diciendo zarpazos su arañazos buenos días Pepa a la Comisión Nacional de la Competencia ha sacado músculo y ha metido un puro de noventa y un millones a la gran banca por tomar el pelo cualificados clientes mucho dinero pero ustedes acostumbrados a los plazos del nuevo televisor pues depende dice el ojo porque habrá que ver cuán grande es el boquete que se deshace de sus bancos hiciera multas representa entre o varios meses de hospitalización para los castigados veamos las cifras Isaac en ustedes mismos las conclusiones que para eso son mayorcitos los sancionados son cuatro Caixabank Santander BBVA y Sabadell todos han negado que hicieran trampas pero supongamos por ejemplo que el BBVA tendrá que pagar la sanción de casi veinte millones resulta que según informaron ellos mismos sus beneficios ascendieron a tres mil quinientos millones en dos mil diecisiete demostrarán los cimientos de entrar importante Corporación por un necesitará atención psicológica su presidente Francisco González porque eran sus honorarios ese mismo año que se acercaron a los seis millones de euros los ciudadanos de a pie están acostumbrados a leer año tras año a grandes sanciones si los organismos reguladores imponen a los bancos tanto en España como en el resto del mundo pero si alguno de ellos repite y repite en la lista no será porque apenas si representan leves arañazos en la piel de cocodrilo el ojo y

Voz 1 47:35 quiere

Voz 2 47:38 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 47:45 a diariodehoyporhoy del dieciséis de febrero del año dos mil dieciocho escribe Beatriz Rodríguez si hoy hemos cambiado la sintonía habitual de la sección esto que suena es una pieza del compositor Rafael Rodríguez Albert Premio Nacional de Música un hombre poco conocido para el gran público pero cuya figura quiere reivindicar esta mañana en el diario su hija Beatriz