Hoy por Hoy (16/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:16 buenos días es viernes hagamos balance de la semana primero el Gobierno y el PP se revuelven contra la mala nota de De Guindos en su examen europeo el portavoz popular en el Congreso Rafael Hernando carga contra los partidos de la oposición por no apoyar al español frente al irlandés Philip Lane los acusa de deslealtad mí todos los partidos de la oposición española estuvieron en el examen y pasó allí nada que no estuviera anunciado y quise hubiera podido neutralizar haciendo política por ejemplo pactando al candidato se le ocurrió en algún momento al Gobierno que hubiera sido mejor pactar un candidato o candidata y acudir a Bruselas con todo el apoyo detrás o entiende que hacer política consiste en poner un nombre sobre la mesa pretender que el resto se sume ciegamente sin más argumento que el carné de identidad por cierto que Rafael Hernando ha utilizado otro argumento contra la oposición dice que prefieren a un representante de un paraíso fiscal en referencia al irlandés hace sólo un año el entonces primer ministro de Irlanda Enda Kenny visitó La Moncloa Rajoy no le afeó nada sobre su sistema fiscal

Voz 2 01:29 especial a primer ministro Kenny que nos venga a visitar a nuestro país donde siempre he recibido de las relaciones bilaterales lo único que que decir es que son magníficas no ahí

Voz 1727 01:42 el ciclista era enero del año dos mil diecisiete segundo balance balance de la semana que tiene mucho que ver con el primero termina sin acuerdo la reunión convocada por la presidenta del Congreso para desatascar la legislatura para impedir que las propuestas de la oposición duerman en un cajón hice puedan votar en la Cámara cuarenta iniciativas están en esa situación entre ellas algunas de enorme calado social la renta mínima o la subida del salario mínimo por encima de lo que pretende el Gobierno y tercer balance el Gobierno anuncia que estudia incluir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Catalunya un detalle que cambia el modelo educativo de la inmersión lingüística sea un anuncio medida de presión para urgir a los partidos catalanes a formar de una vez un gobierno propio O'Shea resultado de la subasta conciudadanos para ver quién llega más lejos lo cierto es que en vez de atemperar la situación el anuncio la tensa un poco más cohesiona al mundo independentista las urnas del año dos mil quince del año dos mil dieciséis Le dieron al Congreso de los Diputados una pluralidad inédita las urnas del veintiuno de diciembre pasado convirtieron a Ciudadanos en la primera fuerza en Cataluña cambiaron la relación de fuerzas dentro de la mayoría absoluta del independentismo del Parlament bueno pues da la impresión de que sus señorías no saben qué hacer con el mandato de los votantes

Voz 1727 03:20 en Estados Unidos la policía ya ha identificado a los diecisiete muertos en el tiroteo del instituto en Florida son catorce alumnos y tres profesores Roberto Torija

Voz 1827 03:29 esta madrugada miles de personas han participado en una vigilia de homenaje a las víctimas entre ellas el padre de James

Voz 3 03:35 Mike Myers fue sin guión

Voz 1827 03:38 muchísima minera de solo catorce años la mande al colegio ayer supone que debía estar segura pero desgraciadamente recibió un tiro y ahora está muerta no os atrevéis a decirme que esto no tiene que ver con la violencia con las armas por su parte el presidente Trump rompió ayer su silencio estamos comprometidos dijo hacer las escuelas más seguras pero ni una sola vez pronunció durante ese discurso la palabra armas se limitó a estigmatizar un poco más las enfermedades mentales

Voz 1827 04:23 mañana se aprobará el nuevo reglamento que resta poder a los barones autonómicos frente a los militantes saldrá adelante sin contestación interna a la cita no irán y Susana Díaz ni Ximo Puig ni el asturiano Javier Fernández

Voz 1827 04:36 la Audiencia Nacional asegura tener pruebas de su indudable participación en la estrategia para lograr la independencia de Cataluña los investigadores señalan también que llegó a engañar al Gobierno para permitir el referéndum ilegal del uno de octubre las principales organizaciones de Haro

Voz 1727 04:50 a veces se revuelven contra los colectivos feministas que denunciaron el maltrato institucional que algunos jueces dan a las víctimas de la violencia

Voz 1827 04:57 Camacho aseguran en un comunicado conjunto que pretenden atacar la indefensa

Voz 1434 05:01 día de los jueces responde Gloria Poyatos de mujeres poetas yo no creo que sea incompleto

Voz 5 05:06 hable con la independencia y teniendo en cuenta sobre todo que la única vía legal que tiene la ciudadanía en este caso las víctimas de violencia de género de reivindicar un trato a desacertado es precisamente el de plantear las quejas ante el Consejo General del Poder Judicial es justamente lo que han hecho

Voz 1827 05:24 sobre violencia machista ha quedado en libertad el hombre que secuestró a su pareja durante un mes en ese tiempo ella fue violada maltratada el juez considera que como la mujer ha ingresado en un centro de protección ya no se dan las circunstancias que llevaron al arresto de él

en el Salvador Teodora Vásquez acaba de salir de la cárcel ha recibido el indulto fue condenada a treinta años por abortar ya ha pasado diez años en prisión

Voz 4 05:47 con mi esfuerzo allí ahora pena Iago ahora yo estoy muy contenta de regresar nuevamente con mi familia

Voz 1727 06:02 sólo Asturias y Murcia regulan la venta de bollería industrial y bebidas con azúcar en colegios e institutos

Voz 1827 06:08 en el resto de comunidades se limitan a recomendar que no se vendan o preparan su propia regulación hace siete años entró en vigor la ley que restringe la venta de estos productos en centros escolares

Voz 1727 06:20 feliz cuatro mil setecientos dieciséis

Voz 1827 06:29 empieza el año nuevo chino una fiesta que celebra una de cada cuatro personas en el mundo este es el año del perro y dicen Pepa que simboliza el amor

Voz 1727 06:38 la salud pues a ver si es verdad los chinos que viven en España inauguran año con temperaturas más altas Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:47 buenos días así es seguimos con este regalos dentro de un mes de febrero sin duda marcado por el frío hoy tampoco vamos a pasar mucho de hecho ahora mismo en latas prácticamente no tenemos en ningún punto de la Península sólo en puntos de montaña de más de mil metros de altura las temperaturas máximas esta tarde se moverán entre los quince y los veinte grados de manera que al sólo el ambiente será agradable no tanto como ayer recordamos que le mediterráneos alcanzaron prácticamente los veinticuatro pero en definitiva de frío pasaremos poco seguirá lloviendo en Galicia aquí sí que mejor ir abrigado lluvia persistente en las Rías Baixas en fin de semana irá mejorando en Galicia más chubascos en el Cantábrico el domingo último el sábado y el domingo en el Mediterráneo temperaturas que poco a poco irán bajando sobre todo el domingo

Voz 1727 07:32 y en deportes Javier Fernández ha comenzado ya su participación en los Juegos de Invierno y es serio candidato a ser la segunda medalla española José Antonio Duro

Voz 7 07:40 tras la de Regino Hernández habrá turno para el seis veces campeón de Europa dos del mundo para Javier Fernández que tiene opciones en estos Juegos Olímpicos ya ha comenzado su participación esta noche con el programa corto donde ha sido segundo mañana pendientes del programa largo además en Europa League solventes victorias de Atlético en Copenhague cuatro uno de Athletic

Voz 1827 07:58 Moscú uno otro uno tres la Real en paz

Voz 7 08:00 tú a dos antes Salzburgo el Villarreal cayó tres uno en Lyon en la Copa de básquet Tenerife irreal

Voz 1434 08:06 pero ya están en semifinales y hoy Barça Baskonia y Granca Fuenlabrada

son las ocho y ocho las siete y ocho en Canarias

hoy por hoy en Cadena Ser punto com free en las redes sociales spain arroba hoy

Voz 12 09:07 hoy bien facebook Hoy por hoy

son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 1727 11:56 la prueba de fuego la prueba decisiva será el Eurogrupo de la semana que viene el lunes pero da la impresión de que ni Luis de Guindos ni el Gobierno español esperaban llegar a esa cita desde este punto de partida el Parlamento Europeo le dice a los ministros de Economía que examinen bien a los dos candidatos a la vicepresidencia del Banco Central porque De Guindos aunque parte como favorito por los acuerdos entre gobiernos resulta menos convincente que su rival el irlandés Philip Lane corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 12:25 a mí unos días Ésta es la opinión de los eurodiputados

Voz 1727 12:28 escrita en un informe no vinculante pero cuál es la intrahistoria Griselda de este resultado

Voz 0738 12:33 bueno pues una gran sorpresa no los eurodiputados creen que Philip Lane es mejor para el puesto y convierten así en problema español el perfil de De Guindos porque el irlandés que es presidente de su Banco Central encaja en lo que hasta hoy era el perfil ideal para llegar a la dirección del Banco Central Europeo un argumento que obliga a definirse a los gobiernos en un debate que nadie se esperaba que explotara de forma tan directa aunque el Europarlamento en la práctica se limita a dar forma a poner sobre la mesa algo que desde hace días suena como silenciosa protesta minoritaria pero protesta porque ni el BCE desea llenar su ejecutiva con políticos osea que De Guindos tendrá que pelearse por el voto porque su nombramiento genera mucha

Voz 1727 13:12 tras el lunes ya decimos es la decisión definitiva Griselda y el irlandés no tiene intención de retirarse aunque el intercambio de cromos habitual por otra parte entre gobiernos convierta De Guindos en el favorito

Voz 0738 13:23 exactamente ese nada cambia la Estrategia Española de conseguir por consenso esta designación sea desmontado porque los irlandeses no aceptan que el puesto esté entregado y quieren que haya un voto España juega allí con una ventaja porque el voto es ponderado de grandes países vale más porque representa al de más ciudadanos pero esta pelea no está aún terminada vamos a ver qué pasa este próximo lunes desde la presidencia del Eurogrupo insiste en que van a intentar que sea por consenso es decir que el islandés retire su proyecto propuesta durante la reunión pero no esto en estos momentos hay que decir que no está nada claro

Voz 0706 13:58 en fin de semana de teléfonos mete fuego hasta luego grises

Voz 1727 14:00 la buenos días la elección de De Guindos como candidato español a este puesto en el Banco Central no contaba de antemano ni con el apoyo del PSOE ni con el de Unidos Podemos en cualquier caso en la comisión donde se hizo el examen estaban populares socialistas verdes y liberales y sólo los populares han apoyaron claramente a De Guindos pero de manera salomónica porque también apoyaron al candidato irlandés el caso es que visto el resultado el PP aquí acusa de deslealtad a los demás partidos Carolina Gómez

Voz 0011 14:31 los populares se quedaron solos en la defensa de De Guindos en esa comisión el eurodiputado Gabriel Mato sospecha que habían pactado de antemano no apoyar al ministro es demasiada casualidad dice que o no se presentaron en la comisión o no lo respaldarán

Voz 1727 14:45 un beso

Voz 1425 14:46 el muchísimo que los socialistas o de otros grupos como como ciudadanos que están en la comisión no sólo no estuvieran fueran a la comisión sino que el máximo apoyar ningún momento

Voz 0011 15:01 el vicesecretario del PP Pablo Casado responsabiliza especialmente al PSOE

Voz 0706 15:05 es la segunda vez que el Partido Socialista no apoya al candidato español en órganos internacionales pasó

Voz 3 15:11 comedia de Arias Cañete se apoyamos

Voz 0706 15:14 al señor Solbes a la señora Álvarez ha señor Almunia una cuestión yo es decir casi de patriotismo dejémoslo en por interés país

Voz 0011 15:22 Rafael Hernando suman Podemos y a Ciudadanos en esa lista de desleales a pesar de que sus eurodiputados no están representados en esa comisión el portavoz en el Congreso les acusaba de preferir al candidato de un paraíso fiscal al candidato irlandés una vergüenza europea decía Hernando en Twitter al menos cuatro ministros del Gobierno salieron ayer a defender al titular de Economía Montoro asegura que su nombramiento se va a confirmar en los próximos días

Voz 1727 15:44 gracias Carolina Jonás Fernández buenos días

Voz 1425 15:48 buenos días es el portavoz socialista

Voz 1727 15:50 la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento europeos tuvo que esa comisión evaluadora de los candidatos no hubiera encantado tenerle a usted junto a un representante del Partido Popular español en la Eurocámara pero no han querido estar acaba de escucharlo el PP les acusa a ustedes de torpedear la posibilidad de que haya un español en el Banco Central Europeo asuman esa responsabilidad la edad

Voz 1425 16:12 por supuesto que no yo creo que el PP y el Gobierno insisten en el error que en el que han caído desde el inicio con una candidatura que generan muchos problemas en Europa y que en fin sólo habíamos se lo habíamos adelantado nosotros no apoyamos activamente la la candidatura de Guindos porque como es demostrar su comparecencia construye esa candidatura en virtud de los éxitos de su política económica en España y en la medida en que no compartimos esos supuestos éxitos no podemos compartir esa esa candidatura obviamente pero claramente no estamos apoyando celebramos lo que ocurrió ayer en el del Parlamento

Voz 1727 16:57 el grupo de los populares españoles en la Eurocámara o el Gobierno español se ha puesto en algún momento en contacto con ustedes hubo una mínima negociación previa a sacar el nombre de De Guindos como candidato

Voz 1425 17:08 bueno la información que sí que tengo desde Bruselas es que la dirección del partido jamás ha recibido una llamada por parte del Gobierno que no hubo ningún intento por parte de Mariano Rajoy de acordar esta candidatura Iker el censo de la dado como como estos consumados en cualquier caso más allá de haberla pactado acordado el problema de fondo es que esa candidatura se construye sobre un relato que no podemos compartir los lindos recibió el comité como decía que sus éxitos legalidad ampara supuesto nosotros no podemos en fin de Tarraco todo con esos supuestos éxitos y por lo tanto no lo podemos apoyar pero en cualquier caso nosotros yo mismo en el comité jamás he estado en una operación para facilitar el apoyo al al candidato irlandés esto no es cierto y y mis colegas y lo saben en el Parlamento y además además no se cierto es es profundamente desleal lo que se ha dicho que la opinión del comité ha sido muy amplia la la el acuerdo en torno a que el candidato irlandés es ajustaba mejoran puesto es es un acuerdo amplio el Comité donde veo los propios colegas de Popular Europeo estuvieron de acuerdo

Voz 1727 18:26 la opinión del Parlamento no es vinculante pero usted cree que lastrar las posibilidades de De Guindos para la decisión última del lunes en el Eurogrupo

Voz 1425 18:35 pues pues sin duda candidato el dos llega a ese eurogrupo pues debilitado o en una situación que probablemente hubiera deseado evitar cualquier caso la decisión forma parte de los ministros que conforman el Eurogrupo el Parlamento aconsejado por otra parte el Eurogrupo que realice un una comparecencia también con los otros candidatos antes de elegir veremos a ver hasta qué punto acepta no recogen ese ese ofrecimiento aquí yo en lo personal no le deseo ningún ningún mal a los en este en este camino

Voz 21 19:14 pero la verdad es que es el Gobierno

Voz 1425 19:17 el propio Mariano Rajoy al igual que hicieron en dos mil doce en una situación similar han escogido una estrategia muy errónea

Voz 1727 19:26 por cierto ahí noticia dentro de su propia casa del Grupo Parlamentario Socialista el nombre de Elena Valenciano cobra fuerza como candidata a presidir el grupo europeo socialista porque el italiano Gianni pite la vuelva a su país es una buena noticia imagino para los socialistas españoles o dificulta el camino de valenciano el hecho de haber apoyado a Susana Díaz en las primarias

Voz 1425 19:45 bueno todavía no es seguro que ni pite el abandone el grupo de momento lo que sabemos es que se presenta a las elecciones en Italia a principios de marzo veremos si es capaz de conseguir ese escaño y esperamos que casi sea y en ese momento abrir era el el periodo para elegir un nuevo presidente del grupo y en ese momento pues es la estrategia del partido que tendrá que definir

Voz 1727 20:11 pero usted le parece una buena candidata a la señora Valenciano

Voz 1425 20:14 una decena valencianos colega en vida elevación amiga y compañera Iris sin duda pues es una persona que que que cuenta con con todos me aprecio como el conjunto de la delegación española que lleva muchos años trabajando muy intensamente y además muy

Voz 1727 20:29 los dos

Voz 1425 20:30 en un periodo en el que esa unidad eh pues bueno cuando de probablemente en otros sitios el partido no ha sido tan intensa

Voz 1727 20:37 Jonan Fernández es el portavoz socialista en la comisión que ayer evalúa De Guindos yo le agradezco que estén en la SER buenos días

Voz 1425 20:44 buenos días

Voz 1727 20:45 ocho y veinte las siete y veinte en Canarias y en el Congreso aquí en el Congreso de los Diputados un diputado decía estos días que es más fácil que te toque el Euromillón que aprobar una ley en España pese a sus señorías les queda el consuelo de que esta tarde se celebra el sorteo porque el tapón legislativo seguirá al menos de momento buenas palabras sin ninguna medida concreta es el resultado del encuentro ayer entre los grupos y la presidenta Ana Pastor Mar Ruiz buenos días

Voz 1441 21:09 las buenos días y según fuentes parlamentarias la presidenta del Congreso emplazó a los grupos a dialogar más de forma multilateral y no tanto en conversaciones bilaterales para alcanzar acuerdos que permitan desatascar las leyes o poner en marcha las comisiones pendientes buena voluntad pero ningún acuerdo concreto para resolver lo que denuncia la oposición el atasco legislativo intencionado que atribuyen a PP y Ciudadanos con la petición sistemática de prórroga de enmiendas ejemplos concretos que denunciaban Margarita Robles del PSOE e Irene Montero de Unidos Podemos

Voz 22 21:38 que la iniciativa legislativa popular sobre la renta mínima es

Voz 1727 21:42 es imprescindible que se desbloquean porque hace

Voz 22 21:44 sobre todo a los ciudadanos que lo están pasando peor

Voz 23 21:47 subir el salario mínimo a novecientos cincuenta euros

Voz 1510 21:49 la más sencilla como para que lleve desde noviembre de dos mil

Voz 23 21:52 dieciséis en el cajón la oposición responsabiliza a P

Voz 1441 21:54 Ciudadanos pero el portavoz de la formación naranja Miguel Gutiérrez no ve tal bloqueo

Voz 24 21:59 exista esa realidad de las cosas que se estén quedando ahí en un cajón y que no se quieras sacar adelante con toda la actividad que hay en este en

Voz 0706 22:08 estos momentos se diputados diputado pues a veces no somos capaces de llegar a tiempo para resolver las enmiendas y pues acabamos viviendo estos plazos

Voz 1441 22:14 cuarenta leyes siguen atascadas en ese limbo parlamentario

Voz 1727 22:17 enseguida vamos al otro limbo al limbo catalán pero antes nos detenemos en el de toda España con José Luis Sastre Sastre buenos días

Voz 1071 22:25 buenos días Pepa digamos que ese limbo que vive ahora Cataluña recuerda al que se vivió en toda España cuando la interinidad política se alargó durante casi un año y aprendimos las cosas que podía hacer y las que no un gobierno que estaba en funciones un Gobierno en funciones no tiene iniciativa legislativa ahora Severiano bloquean debates en el Congreso un Gobierno en funciones no puede aprobar presupuestos ahora el Ejecutivo se plantea prorrogar los que ya están prorrogados en funciones apenas hay actividad en el Congreso y resulta que el año pasado fue el año con menos leyes aprobadas en un año que no fuera electoral el año en funciones sirvió para que Europa ha premiará se repitieron las elecciones PP y Ciudadanos ahora a la greña alcanzaron un pacto de investidura pero a menudo Ciudadanos denuncia que de las medidas de ese pacto Rajoy apenas se acuerda resulta curioso que se escuchan ahora propuestas de grandes reformas

Voz 1727 23:12 electoral la territorial la constitucional

Voz 1071 23:14 incluso cuando apenas hay consensos en aquello que siempre pareció básico

Pepa Bueno Cadena SER

Voz 1727 23:24 sí de Cataluña dos noticias una en los tribunales que les cuenta esta mañana a la Cadena Ser la Audiencia Nacional ultima la causa contra Trapero el jefe de los Mossos los investigadores le atribuyen dos delitos de sedición aseguran tener pruebas de que participó en la estrategia para conseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley Miguel Ángel Campos

Voz 1552 23:44 buenos días sí Trapero se enfrentaba en principio a un delito de comisión por omisión de perseguirlo los investigadores apuntan ahora a que será procesado por dos delitos de sedición cometidos los veinte y veintiuno de septiembre durante el referéndum del uno de octubre para llegar a esta conclusión ha resultado relevante la declaración del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos que ha confirmado los indicios recabados desmontado la estrategia de defensa de Trapero el coronel responsable de la coordinación policial el uno ha manifestado

Voz 0706 24:14 que Trapero incluso les engaño porque ese como

Voz 1552 24:16 prometió enviar a cada colegio electoral el dispositivo necesario para abortar la iniciativa y al final sólo mandó a dos agentes colegio la defensa de Trapero ha alegado que el dispositivo de los Mossos fue cosa de Pérez de los Cobos pero el coronel

Voz 0706 24:29 se negó de forma tajante la afirmación de los

Voz 1552 24:32 como sólo tenía mando sobre Policía Guardia Civil de los Cobos incidió en un aspecto más días antes del referéndum Trapero les comunicó que no podrían actuar si se encontraban con colectivos vulnerables frente a los colegios que detalló el uno O frente a los colegios estaban esos colectivos los investigadores sospechan que Trapero trasladó a los líderes de la ANC y Omnium a quién colocar en las puertas tener la excusa perfecta para no cerrarlo

Voz 1727 24:58 la otra noticia tiene que ver con el limbo político efectivamente que vive la Comunidad con las negociaciones entre Junts per Catalunya y Esquerra para formar gobierno por fin empantanada y el Gobierno central anuncia que en unas semanas se abre el plazo de inscripción en las escuelas y que si sigue sin haber un gobierno autonómico puede hacer uso del ciento cincuenta y cinco para incluir una casilla que permita elegir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza está estudiando si efectivamente se puede amparar en el ciento cincuenta y cinco para hacerlo esto en la práctica cambia el modelo educativo catalán de la inmersión lingüística del millón y medio de alumnos que hay en Cataluña sólo quinientos sesenta pidieron estudiar en castellano en los últimos tres cursos no llega al uno por ciento Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 25:42 hola día Pepa hizo son el PP y Ciudadanos han defendido

Voz 1727 25:44 la posibilidad del cambio el resto de fuerzas defienden que

Voz 0706 25:47 el modelo actual funcionan Jordi Xuclá del PDeCAT aseguraba que el Gobierno ni siquiera tiene legitimidad para impulsar este cambio

Voz 22 25:53 Pedimos Flor

Voz 0706 25:56 este Tour Esquerra hablaba de amenaza y añadió un punto importante después de lo que decías de las negociaciones de las que no hay avances las negociaciones de investidura tres Urda añadía que esto demuestra lo urgente que es tener un Gobierno que pueda ejercer

Voz 22 26:11 por ahí no vamos a pasar nuestra obligación

Voz 0706 26:14 hacer un gobierno hacerlo ya hacerlo efectivo hacerlo real acusaba en Twitter al Gobierno de sobre alimentar nacionalismo español mientras que en el PSC Meritxell Batet

Voz 14 26:22 al menos Sagra ganen sin apenas Parra

Voz 0706 26:27 recordaba que siempre se han opuesto a segregar a los alumnos por razones de lengua los comunes en la misma línea Ada Colau anoche en los premios Ciudad de Barcelona

Voz 1827 26:33 Almudena la Escola Catalana es mundial

Voz 1727 26:36 K impulsa la cosas eso sea

Voz 0706 26:39 los catalanes de cohesión a través de la lengua precisamente en el PP catalán insistían que la medida no está decir

Voz 24 26:44 vida son nuevo de e mail

Voz 0706 26:47 lo que no implica excluir al catalán decía Enric Millo pero los sindicatos de la educación avisan

Voz 25 26:52 el ministro haría bien en reconsiderar sobretodo teniendo en cuenta el precedente de las Islas Baleares en que la Asamblea de Docentes una huelga indefinida yo tuvo que retirar el PIL exigiría al trilingüismo

Voz 0706 27:06 es Ramón del sindicato Ustec mayoritaria en Primaria ya en primaria y en secundaria en Cataluña hablando ya de estas posibles movilizaciones la Federación de Asociaciones de Padres y Madres avisa que es un cambio que no tiene un apoyo mayoritario en Cataluña

Voz 10 27:21 buenos días en el sorteo de tres de la ONCE de ayer el número premiado ha sido

Voz 1727 30:04 a este espacio no la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha presentado ya en el juzgado la querella criminal que anunció contra Francisco Granados por los presuntos delitos de injurias calumnias y contra la integridad moral que habría cometido según la presidenta en la declaración que hizo ante los tribunales el pasado doce de febrero declaración en la que Granados acusó a la presidenta madrileña de estar al tanto de la financiación irregular del PP en la Comunidad utilizando como argumentos sin pruebas su vida personal

Voz 1827 30:43 considera la defensa de Cristina Cifuentes que esas palabras del ex secretario general del PP madrileño constituyen como decías un delito de injurias calumnias y contra la integridad moral de la presidenta de la Comunidad de Madrid contra la integridad moral porque según la querella constituyen un ataque personal y una ofensa directa y gratuita contra Cristina Cifuentes injurias porque las palabras de Granados representan un uso espurio de la palabra para descalificar la las manifestaciones de Granados señala también está destacará esta querella responden al tipo penal de la calumnia al pretender relacionarlas con actuaciones delictivas de financiación irregular agravándose la misma al haberse realizado con publicidad en Estados Unidos el FBI investiga los vínculos entre el autor del tiroteo en un instituto de Florida y un grupo supremacía hasta blanco aunque todavía no han podido aclarar cuál fue exactamente la motivación de Nikolas Cruz para perpetrar esa masacre el chico no estaba bajo la Paco el radar de la inteligencia estadounidense aunque sí tenían constancia de un comentario suyo en Youtube en el que hablaba de su deseo de convertirse en tirador profesional corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado buenos días

Voz 1510 31:53 buenos días el agresor Nikolas Cruz ha comparecido ante la India clubes índice que ha decretado su prisión sin fianza por cometer diecisiete delitos con premeditación y mantiene veinticuatro horas la vigilancia por riesgo de suicidio la investigación sigue abierta para esclarecer las motivaciones del joven de diecinueve años para cometer esta masacre Feve ya ha confirmado que el año pasado interceptó un comentario en un vídeo de Youtube en el que decía que iba a convertirse en un tirador profesional de escuelas pero en ese momento no pudieron identificarlo investigan también una posible conexión con un grupo supremacía hasta blanco cuyo líder ha sido interrogado y asegura que Cruz forma parte de ellos desde la casa nunca tuvo que Donald Trump asegura que su prioridad es garantizar la seguridad en las escuelas y abordan el difícil asunto de la salud mental en su discurso a la nación no han mencionado siquiera la palabra arma las víctimas esos familia piden al presidente que actúe para evitar nacer en los colegios como esta madre que perdió a su hija de catorce años en la masacre los demócratas exigen el endurecimiento de la regulación para comprar armas los republicanos aseguran que esta medida no evitaría que una persona que tiene la determinación de matar lo haga

Voz 12 33:08 tienes un minuto ahora claro now para para que empiece a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de Caixabank Family Now hacerla desde aquí aquí aquí y sobre todo ahora descubre ya Family now

Voz 32 33:23 Caixa Caixabank

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 33:35 a las ocho y treinta y cuatro hora a las siete y treinta y cuatro en Canarias qué pasa cuando se apagan los focos con algunas leyes que se anuncian a bombo y platillo leyes que se aprueban y que nos dicen que atajó eran un problema determinado hoy nos vamos a detener en una de ellas es la Ley de Seguridad Alimentaria que se aprobó en el año dos mil once en el último Gobierno Zapatero esa ley restringía la venta de bollería industrial y bebidas con azúcar en los colegios y en los institutos cuando estábamos y seguimos en buena medida en plena alarma por la salud alimentaria de nuestros hijos es una ley de ámbito estatal pero que tenían que desarrollar las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias en los centros educativos nuestra compañera Adela Molina ha seguido la pista de la ley y la conclusión es que sólo dos comunidades han desarrollado una regulación específica y han pasado siete años desde que se aprobó la ley en el resto se limitan a hacer recomendaciones mientras preparan su propia normativa en otras comunidades ni siquiera saben cuántas máquinas expendedoras hay donde están Adela Molina

Voz 0011 34:41 sólo Asturias y Murcia tienen una regulación específica sobre la venta de bollería industrial y bebidas azucaradas en centros educativos según las distintas consejerías consultadas por la SER Cataluña Galicia recomiendan a los centros educativos que no se vendan estos productos pero son sólo recomendaciones ya hay seis comunidades que aunque carecen de regulación o la están preparando afirma que no hay máquinas expendedoras que vendan bollos o bebidas al menos en los centros de Primaria son Cantabria Navarra Madrid Comunidad Valenciana País Vasco y Extremadura otra cosa son los institutos donde admiten que es posible que haya máquinas ese tipo aunque son pocas afirman tampoco saben si hay máquinas expendedoras ni lo que venden Canarias que ha encargado un inventario Aragón La Rioja a Castilla La Mancha y Castilla y León la ley de Seguridad Alimentaria aprobada en dos mil once por el Gobierno de Zapatero ya especificaba que las escuelas infantiles y en los centros escolares no se permitirá la venta de alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos saturados ácidos grasos trans sal y azúcares esos contenidos decía la ley Se establecerán reglamentariamente el Ministerio de Sanidad reconoce que ese reglamento nunca se ha desarrollado por qué no se han establecido dice los perfiles nutricionales a nivel europeo aunque recuerda eso sí que existe un documento de consenso del año dos mil diez con recomendaciones que las comunidades se comprometieron a aplicar para evitar los productos no saludables en los centros educa

Voz 1727 35:59 he visto lo visto los expertos insisten en que la regulación no puede quedar en manos de la industria

Voz 0011 36:04 los expertos en salud pública lamenta la dejadez de Sanidad para hacer cumplir la ley también creen que este es un nuevo ejemplo de que la autorregulación las recomendaciones a la industria no están funcionando Miguel Ángel Royo Bordonada

Voz 1727 36:16 el director de la Escuela Nacional de Sanidad teníamos yo

Voz 21 36:18 hay mucha experiencia en el tabaco y que el consumo de alcohol de que la autorregulación no sólo no funcionaban sino que da un mecanismo que utilizan las compañías que se dedican a producir estos productos para esquivar otras regulaciones más explícitas que realmente protegieran gasoducto ciudadanos estamos empezando ya a acumular pruebas científicas de en el mismo sentido con la promoción y venta de alimentos no saludables

Voz 0011 36:48 Bordonada incide también en la necesidad de limitar la publicidad de este tipo de productos dirigida a niños ir recuerda un estudio reciente que señala que por cada euro que las administraciones invierten en la promoción de buenos hábitos

Voz 1441 37:00 la industria se gasta treinta en promocionar

Voz 0011 37:02 productos ricos en grasas azúcar y sal

Voz 1727 37:10 el acuerdo de pesca entre la Unión Europea hay Marruecos da trabajo a ochocientos tripulantes españoles que faenan en la costa marroquí y en poco más de una semana el Tribunal Europeo de Justicia tiene que decidir qué hace con ese acuerdo porque según el abogado de la Unión discrimina a los saharauis al impedirles gestionar sus propios recursos hoy se reúne en darla la ciudad del Sahara Occidental la comisión hispano marroquí que se encarga de estudiar ese pacto hasta allí han ido representantes del sector pesquero de los dos países para defender el Tratado que permite que haya cien barcos españoles trabajando en aguas marroquíes y ahí está también la enviada especial de la SER Eva Adela

Voz 0605 37:48 Marruecos y España unen fuerzas ante el temor de que el acuerdo de pesca con la Unión Europea sea anulado por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo su abogado general lo considera no válido por no respetar el derecho a la libre determinación del Sahara Occidental no garantizar que la explotación de sus recursos pesqueros redunda en el pueblo saharaui al sur del Sahara Occidental en dársela el ámbito pesquero marroquí y el español defienden que el setenta y cinco por ciento de los cuarenta millones de euros anuales del acuerdo se invierten en el Sahara los socios alertan de las pérdidas de puestos de trabajo ese romper el pacto hice aplica un arancel de entrada a Europa a las capturas Mohamed es el de es el presidente de la Unión de Empresarios de dársela Bernardino Santana es el presidente de la Comisión de puertos de la Confederación Canaria de Empresarios

Voz 33 38:37 no no hay nadie con quién negociar con Marruecos es nada más que lo que pueden decir los productos que están origina originados originarios del Sáhara pagarían Kirsten por ciento arancel cielos que no está ni en librerías

Voz 34 38:53 los daños consecuencia el ex de la paralización del acuerdo harían que no haya ninguna otra actividad en Canarias que pudiera sustituir los servicios que se prestan a los buques que operan en el acuerdo actual de Mas

Voz 0605 39:08 sólo se puede negociar con Marruecos dice Mohamed más rotundas la respuesta a nivel político Sidi Ahmed pecar es presidente del Consell

Voz 0706 39:17 J

Voz 22 39:23 por eso recuerda un viejo fantasma el papel que juega el Palacio quién puede Juegos a la figura del mundo depende en muchos casos

Voz 0605 39:52 en Madrid de la delegada para España del Frente Polisario Llera Gulag propone a la Unión Europea negociar con los saharauis rechaza la explotación marroquí de los productos del SAS

Voz 35 40:03 leía deposite una violación al derecho de saharauis ya es de por sí contribuir a una situación ilegal sino que es la primera vez y me imagino que no sea útil y buscarles tres patas al gato a este es querer seguir engañando a la opinión internacional seguir robando esas quedando las riquezas de otro

Voz 0605 40:26 está previsto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie el próximo día veintisiete

Voz 0706 44:44 lo has es exactamente lo que estamos buscando pero bueno buenos buenos días le encanta hablar del tema por lo menos eso seguro lo que no sé si sería capaz de iniciar un diálogo con la fecha de caducidad puesta detrás es igual

Voz 1727 44:56 ahorra algún disgusto como si se tratase de un yogur

Voz 0706 44:59 no podían Illano empiezas pero fíjate que la ciencia ficción yo tengo la teoría de que se llama así porque es verdad que puede llegar a profundizar la tecnología pero pero no los sentimientos y de hecho si hacemos un repaso de las mejores obras maestras de la ciencia ficción es que lo son porque siempre enfrentan lo que la ciencia puede controlar más o menos se sujeta a una realidad científica con lo que el ser humano no puede controlar nunca que es por ejemplo asimismo por eso a mí este tipo de noticias sí que me sigue me perturba más tan osea yo te encanta comer me me inquietan eh si existiese una aplicación con la que poder saber cuándo acaba el amor o esa aplicación es una mentira o la mentira es es el amor es decir creo que el amor existe de la misma manera que existe en el tiempo y el espacio es es existen porque no sabes cuando acaba no no yo no conozco a una mujer enamorado a un hombre enamorado que piense que su pareja no es la última es más tu pareja no sólo los la última sino que siempre es la mejor aunque tu experiencia diga que quizás te estés equivocando por por el tu pequeña biografía que has eso ya sentimentalmente lo único que merece la pena es creer que esta vez sí que es verdad que no hay ninguna evidencia científica por encima de de tu fe mira te voy a contar una una anécdota familiar hay una cosa que decía mi mi sobrino cuando tenía cinco años y ahora dice siempre mi hijo que tiene que tiene su edad cuando le pregunto si me quiere él me responde yo te quiero hasta el fin en el de los números intra e yo creo que dos niños en ese sentido saber más del amor que Black Mirror y que probablemente tuyo junto yo junto seguro Black Mirror no lo sé voy a tener que preguntarte una cosa personal Jabois no quería caballo de viernes no después el fin de semana después de lo que acabas de contar tengo preguntarte si estas enamora ah mira yo estoy enamorado pero sabes que ocurría no poner el despertador todas las mañanas para escuchar aquí sabes quién lo puedo todas las mañanas

Voz 1727 46:51 casi puedo adivinarlo Mi madre claro

Voz 0706 46:53 es la lección más importante de la vida de una madre sí que sabes con exactitud que no se le acabará el amor nunca así que yo ahora lo que tengo que hacer es o casarme con ella o poner un motel como Norman Bates pregúntele a Netflix primero cuánto va a durar propone boda o motel yo casi creo que maté por buen fin de semana buen fin de un beso un beso no necesitamos ninguna aplicación que nos diga cuando termine el fin de semana por ejemplo si ya siento recordar lo son sólo dos días poco tiempo y muchas recomendaciones de cine

Voz 1727 47:25 de seres que traen María Guerra y José Manuel Romero

Voz 0706 47:28 hoy se estrena la forma del agua la guerra

Voz 1441 47:30 favorita para los Oscar con trece candidaturas una historia de amor entre una limpiadora y una criatura acuática ambientada en los laboratorios de la CIA en los años sesenta

Voz 40 47:40 algunos de los mejores cerebros del país se mean en el suelo

Voz 14 47:43 de estos años

Voz 1727 47:46 dirige el mexicano Guillermo del Toro

Voz 1441 47:48 pero que recurre a la fábula con carga política donde los protagonistas son invisibles por feos perdedores y pobres

Voz 39 47:55 lo que pasa es que quería yo que es la historia de La Bella y la Bestia la bella no fuera una princesa de Disney sino que era huevos servidos esas masturbarse en la mañana irse fuera a trabajar no queda hace uno

Voz 1441 48:09 ante Regina de Party una comedia muy ácida sobre las elites laboristas de la directora Sally Potter Kristin Scott Thomas celebra su nombramiento como ministra mientras sus amigos la despejan

Voz 41 48:21 dónde está ya está haciendo demostrando que aún

Voz 1727 48:24 puede improvisar un tentempié en la cocina

Voz 41 48:27 a Arias a pesar de su destreza política

Voz 0706 48:29 y por último mencionamos Black Panzers

Voz 1441 48:32 primer superhéroe negro de Marvel que por fin hace su viaje al cine pero sin salirse de los cauces convencionales paternalistas de Hollywood y ahora José Manuel Romero con las series

Voz 1084 48:45 hola María regresa uno de los creadores más especiales de la televisión Alan Ball vuelva a su casa a HBO con una serie que recoge la esencia de sus anteriores trabajos el drama familiar de A dos metros bajo tierra la sátira depresiva de American Beauty y el toque sobrenatural de Trump

Voz 3 49:01 a medida que el propósito de la vida era alcanzar la iluminación utilizar nuestra mente para imaginar un futuro mejor aportar luz a la oscuridad rechazar el miedo y el cinismo aquí y ahora lo que veo en Francia terror nunca hemos perdido

Voz 1084 49:22 soy un Robinson filósofo de sesenta años encarna la ansiedad y el desánimo de la era Trump dentro de una familia atípica surgida del activismo político con hijos adoptados de Liberia Vietnan y Colombia Heaven volara

Voz 4 49:35 tiene manos de sitios exóticos sino hubiésemos ido tan conscientes de ser inicios de lo progresistas y modernos que eran nuestros padres

Voz 1084 49:44 criticada por pretenciosa impostada no esconde su deseo de ser televisión contestataria también muestra el cinismo y la hipocresía de esa clase progresista que se ha acomodado en lo superficial con altibajos y humor negro Alan Ball vuelva a ponerse el traje de sociólogo para hacerse muchas preguntas con

Voz 20 50:00 con poso de espera

Voz 42 50:05 son las nueve menos diez las ocho menos diez en Canarias

