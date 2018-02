Hoy por Hoy (16/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:13 los sindicatos de Metro en Madrid confirman a la SER la presencia de amianto en los trenes más viejos de esto de dos de las líneas del suburbano este material está totalmente prohibido desde el año dos mil uno porque la exposición continuada él puede provocar problemas de salud tanto Metro como los sindicatos aseguran que no hay riesgo para los viajeros Roberto Totorika

Voz 1827 00:35 porque dicen que están en lugares inaccesibles para los usuarios en la Inspección de Trabajo ha pedido ya al metro de Madrid que haga

Voz 3 00:42 un mapa del amianto en la red los trabajar

Voz 1827 00:44 pobres están recibiendo formación para evitar el contacto con el amianto Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 2 00:49 buenos días hay amianto en el recubrimiento de un componente Pérez

Voz 4 00:52 lo que está en la parte inferior de los vagones de las líneas seis y nueve una zona en la que los viajeros no tienen acceso por lo que Metro asegura que no corren peligro pero hay más zonas donde se ha detectado la presencia de este material altamente cancerígeno te opinión las UGT

Voz 5 01:04 si en algunas Gobernación algunos cuartos de las de la red ahí a miembros y estamos en los trenes a existen ese elemento pero ha existirá mientras en estos momentos en el norte en más elementos a miento asistido se ha ido retirando lo que ocurre es que nunca había habido ningún caso reconocido

Voz 4 01:23 metas tendrá que elaborar un mapa a instancias de la Inspección de Trabajo marcando las zonas donde se encuentra el mal el amianto se está formando a la plantilla que tiene orden expresa de no entrar en contacto con este material después de que un trabajador había enfermado de cáncer por la exposición directa al ambiente

Voz 1827 01:37 la Fiscalía de Menores de Málaga investiga una madre que es menor de edad tiene diecisiete años por un supuesto caso continuado de malos tratos a su hija de sólo dos años la niña sufrió cuatro fracturas en apenas dos semanas dijeron los médicos del hospital quienes alertaron a las autoridades a ser Málaga Jesús Sánchez

Voz 2 01:52 la arrestada un bar Instituto siempre alegaba

Voz 6 01:55 que eran accidentes domésticos pero los médicos el Materno Infantil de Málaga alertaron a la policía de que las lesiones evidenciaban un claro capítulo de maltrato grave y continuado Un golpes a la cabeza doble fractura de fémur tibia tuvieron que Scajola ambas piernas a la pequeña la adolescente separada del padre de la niña un joven de veintidós años vive con sus padres las heridas siempre Se producción cuando la pequeña estaba con la familia materna la huelga ya ha declarado en el juzgado según avanza hoy SUR el asunto está en manos de la Fiscalía de Menores y la pequeña está ahora con su padre

Voz 1827 02:28 ya es viernes dieciséis de febrero y hoy comienza en Alemania el principal foro mundial sobre seguridad defensa la Conferencia de Seguridad de Munich que cada año reúne a ministros y presidentes de todo el mundo por la parte española va a intervenir hoy mismo el ministro de Exteriores y sobre la mesa conflictos como el de Siria o Ucrania Isabel

Voz 7 02:46 ya también en la guerra en Yemen la tensión en la península coreana en la Conferencia de Seguridad de Munich participan la mayoría de actores regionales presentes en conflictos actualmente activos a lo largo del mundo desde el ministro de Exteriores ruso hasta el secretario de Defensa de Estados Unidos pasando por el presidente ucraniano Petro Poroshenko y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por España acudirá el ministro de Exteriores Alfonso Dastis la conferencia empieza a las dos de esta tarde con el discurso de su presidente Wolff y Singer que cuando dio a conocer el programa de esta edición de la cumbre ya advirtió de que el mundo se encuentre en medio de una carrera armamentística que no beneficia a nadie

Voz 1827 03:21 la mano del hombre aniquilado en los últimos dieciséis años a la mitad de la población de orangutanes de la isla de Borneo unos cien mil ejemplares la especie está gravemente amenazada porque solo vive en esta isla en la vecina Sumatra sus principales amenazas son la caza furtiva y la destrucción de la selva para crear campos de cultivo Rafa Muñoz cada vez escucha menos este sonido

Voz 8 03:42 en la isla de Borneo

Voz 10 03:47 el orangután significa hombre Del Bosque en malayo porque comparten

Voz 11 03:52 un noventa y seis por ciento de nuestros genes porque Regent

Voz 8 03:56 era en la jungla de Borneo TIC canten

Voz 11 03:58 este acto o de de símbolo agua Girls Club avivó mil

Voz 8 04:05 ayudan a plantar árboles son los mejores jardineros de la selva son la lucha contra el cambio climático asegura un ecologista indio según la revista Current Biology la deforestación los cultivos de aceite de palma y las minas están acabando con su hábitat sin nada cambia los investigadores prevén que la población de orangutanes

Voz 2 04:24 desaparezca dentro de treinta y cinco años ya antes de la bolsa noticia que afecta a esta casa el Grupo Prisa ha cerrado con éxito su ampliación de capital con una demanda que ha superado en casi siete veces la oferta Javier Alonso

Voz 1827 04:39 con una ampliación de capital por valor de quinientos sesenta y tres millones de euros y con una demanda que representa siete coma sesenta y tres veces la oferta complementa el acuerdo de reestructuración de la deuda del grupo un el respaldo unánime de los acreedores que deriva el vencimiento de la deuda a finales de dos mil veintidós sin amortizaciones obligatorias en los tres primeros años culminando según apunta prisa el proceso de estabilización financiera del grupo en paralelo se ha llevado a cabo la renovación del consejo de administración con Manuel Polanco como presidente Imanol mirad como consejero delegado con todas las funciones ejecutivas

Voz 2 05:13 es así como abren los mercados en positivo

Voz 1827 05:16 en las principales mercados europeos aquí en el Ibex treinta y cinco español a esta hora vemos avances de casi el cero coma nueve por ciento rozan el nivel de los ocho mil ochocientos puntos avances también en el mercado de divisas para el euro ahora mismo se cambia por un dolar veinticinco centavos

Voz 0099 05:49 hacía mucho tiempo que en España no se hablaba tanto de patrias de Patriot ismos entre el Tribunal Supremo hoy el Europeo de Derechos Humanos entre los presupuestos que no se aprueban y las investiduras que peligran Se diría que no nos cabe una sola bandera más pero no es cierto hoy quiero colgar mi bandera en el balcón de esta columna porque los factores más eficaces para activar el patriotismo son el orgullo y la vergüenza yo estoy orgullosa de Helena Maleno la activista española que se dedica desde hace muchos años a salvar vidas en el Estrecho alertando a las autoridades de ambas orillas de las pateras en peligro de sufragio Elena la persona que más vidas ha salvado en el Mediterráneo según el jefe de Salvamento Marítimo de Almería fue denunciada en España nada más y nada menos que por tráfico de personas la policía española estimó que su labor humanitaria favorecía la entrada de ilegales en nuestro país pero la Audiencia Nacional archivó el caso entonces omitiendo el dato del archivo de la causa la unidad de Redes de Inmigración Ilegal de la Policía Nacional transmitió su expediente a la justicia marroquí que se dispone a juzgarla podría llegar a sentenciar la a penas de cárcel que van de seis meses a cadena perpetua Helena Maleno es mi orgullo mi bandera pero en mi patriotismo tampoco falta la vergüenza es difícil imaginar una actuación más vergonzosa que la de la policía española en este caso debe si nadie interviene a tiempo y Elena acaba en una cárcel marroquí todavía será más difícil seguir viviendo en este país

Voz 24 12:10 el Partido Popular no está ejecutando los acuerdos de investidura que no quiere hacer reformas

Voz 11 12:14 va de nuevo al Depor rural por España para denunciar la reforma electoral a Ciudadanos hemos no quiere cambiar la electoral ningún padre como darle bueno hoy los son distintas incumple los acuerdos evidentemente sigue fallando atascarse si mal no recuerdo yo apuesto por la política que la palabra acuerdo cada día crearlas Tito buscando siempre la diferencia me parece parecen ya a Horacio aquí entereza por más que me busquen el panorama de esta legislatura es muy preocupante

Voz 30 12:49 están preocupa la imagen del copiarlo está preocupa es un

Voz 2 12:58 no que no gobierna tiene que presentar los presos

Voz 11 13:01 esto esta preocupa

Voz 2 13:03 yo creo que son otros los que tendrían que estar preocupados en un momento como en el que vive España no son capaces de apoyar

Voz 11 13:09 a unos presupuestos mi compadre cómo anda la cosa que la culpa de que no haya Presupuestos el partido que incumple no del que cumple destila hombre no no entiende la política como lugar de encuentro es absolutamente populista pero es decir el PNV en el PSOE sino ciudadanos que desbloqueo España fin idea de lo que hablo y ciudadanos fue el artífice del desbloqueo ajenos Un partido político de fiarse lo puede decir todo el mismo los vamos a aguantar las les estoy hay que tener en cuenta que las cuentas de este país están en manos de los que se financiaba ilegalmente el Gobierno está trabajando sin duda en que haya Presupuestos para la nueva dieciocho se pongan las pilas renuevan así como los apoyos se cuentas pero no se cuenta ha dicho hace poco tiempo que el Banco Popular estaba saneado y era solventes Hadid es el responsable de que haya quebrado Lehman Lehman Brothers no él él no se ha hecho un día GNU Tico diciendo que el rescate de las entidades no le iba a costar hondura a las arcas públicas lo ha dicho él no lo he dicho yo hoy por hoy es tu perro la estatua obra lo importante es lo que ocurra en el Eurogrupo y en el Ecofin de la semana prosigue es la segunda vez que el Partido Socialista no apoya al candidato español es el mejor candidato De Guindos sabiéndose currículo islámico un padre como Makos sido optimista como Diarra Tito se pone derecha yo creo que España pero nos apoya pero es es Messi con Pepa Bueno

Voz 30 15:07 era tanta pena verlo El fútbol

Voz 2 15:14 son las nueve y cuarto las ocho y cuarto en Canarias mañana de viernes por fin en Hoy por hoy con Carmen Remírez de Ganuza aquí a mi lado buenos días qué tal muy buenos días con Antón Losada en Radio Galicia bos días vivos y con Josep Cuní en Radio Barcelona bon día

Voz 3 15:29 buen día buenos días y no sé vosotros pero ello concierto

Voz 2 15:32 la sensación de impotencia no hay acuerdos en este país no se consigue trenzar acuerdos para casi nada y hay ejemplos bien notables esta semana vamos a tratar de poner orden el Gobierno sabía la sabía perfectamente que los socialistas no son los socialistas pero con los socialistas que tienen grupo propio en el Europarlamento consideran que De Guindos no tiene el perfil para aspirar a ser vicepresidente del Banco Central Europeo porque dicen que no tiene ese perfil que aporta como currículum el éxito de su gestión al frente de la crisis económica y no comparten ese relato lo sabían y aunque los gobiernos han pactado apoyos un intercambio de cromos que pueden convertirlo finalmente y efectivamente este lunes en vicepresidente yo no sé Antón si es bueno que llega la vicepresidencia con esa nota de menos convincente que el irlandés que le ha dado la Eurocámara hombres bueno es la

Voz 0199 16:29 la posición del Parlamento tiene mucho que ver con esa lucha de poder que existe entre el Parlamento y el Eurogrupo el Consejo de Ministros que es una de las dinámicas que han marcado la construcción europea en los últimos que llevo veinte años el Parlamento ha desarrollado con éxito una estrategia de marcar diferencias si meterse aunque fuera de esta manera los procesos de decisión al exhibe parte del rechazo de la elección del candidato irlandés hay que verla en esa amiga una dinámica más de de conflicto institucional de lucha de poder entre instituciones europeas que en conflicto ideológico en conflicto entre países no además sinceramente los argumentos que utiliza el Parlamento para percibir percibida candidato grandes fueron asuntos tan serios sería para tomarse un poco a risa es decir hablar de la solvencia técnica del del responsable del Banco Central Irlandés cuando Irlanda es efectivamente uno de los países que más problemas está caro lo ha causado la unión monetaria y fiscal con su estrategia de dumping fiscal sistemáticos suena cuanto menos cuando menos irónico no entonces yo creo que hay que distinguir los dos planos uno lo que ha sucedido en el Parlamento que yo creo que sí afecta al nombramiento de De Guindos sobre todo porque le revela dos cosas una que dos países cuyos votos son absolutamente imprescindibles Francia e Italia no lo tienen claro yo luego sus representantes en el Parlamento no movieron un dedo para promocionar ir defender la candidatura de De Guindos hizo un apoyo claro de Francia e Italia y con Alemania en este momento es Tim pas político que tiene por su por su propia política interna bueno la candidatura de De Guindos yo creo que va a salir pero vas sale con los problemas de los que parecen el una vez más constatar que desde de Felipe González y eso hay que decirlo así no hemos tenido ningún presidente ni un Gobierno que se haya sabido mover bien en Europa es decir el último el primer y el último presidente que supo moverse con habilidad en Europa yo creo que entendido cómo funciona Valencia de europea fue Felipe González a partir de ahí hemos ido a peor mar fundas Sastre Zapatero no supo hacerlo es evidente se pone en evidencia que bueno la estrategia del Gobierno para impulsar el nombramiento de De Guindos luego muy muy buena

Voz 2 18:56 sólo en Europa Carmen porque el Gobierno debería haber intentado pactar o no el nombre si tú tienes la minoría parlamentaria que tienes aquí si tú vas a acudir a Europa con un candidato pretende es que los demás se sumen a ojos cerrados ciegamente sin más argumento que que que es español

Voz 31 19:13 bueno yo tienes que pactarlo no o hablarlo

Voz 2 19:16 día mente Rajoy en mi opinión hecho mal

Voz 20 19:18 dos cosas una la que tú dices el hecho de que no haya pactado con con el PSOE este nombramiento que bueno algún paréntesis es más que pactar se trata de hablar sin siquiera ni siquiera que había que acordar yo creo que en fin que es una cosa que ya se sabía desde hacía muchísimo el tiempo y yo creo que como mínimo una formalidad de llamada que es lo que a mí me choca que no se haya producido pero ha hecho otra cosa mal seguramente para los intereses de Guindos y del nombramiento es no haber aceptado su renuncia como ministro eso sí que está dando en el en el Parlamento y en el Consejo de Ministros y de de Europa yo creo que eso esas dos cosas le perjudican ahora dicho todo esto dicho cuál es la parte negativa del Gobierno a mi me parece que el ataque de cuernos de la de la oposición es incalificable que no tiene ningún sentido y que lo que ha hecho España en el Parlamento Europeo es el ridículo más absoluto dice que va contra los intereses del país como decía Antón que que en fin no se sostiene ni los argumentos sobre el perfil técnico fíjate que Guindos ni siquiera desde el PP se sí es un político porque está en el Gobierno pero bueno entre ser un político de un Gobierno que tiene algunas cifras que presentar Isère un un gobernador de un banco de de un país que ha dado problemas en la Unión Europea y hombre me parece que es que en realidad no hay otra cosa que les diferencia porque los dos son señores mayores y además conservador es que no hay nada que les diferencie la diferencia es el país entonces lo que no tiene ningún sentido es que la oposición española sea la que abandera la oposición al nombramiento de un candidato de nuestro país y además hay que poner en contexto esto porque esto no es un nombramiento más dentro de bobos en dos mil veinte vamos a ser contribuyentes netos en en en Europa es verdad España tiene que tener una presencia importante y lo que se está jugando aquí es que España ocupe una de las de los sitios importantes y además teníamos una ventaja con Guindos que yo creo que es un buen candidato ese pacto no por supuesto debería haberse pactado insisto pero creo que es un buen candidato por qué porque es un candidato que que se rechazó para presidir el Eurogrupo y eso es una deuda que tiene contraída Europa con dimes yo eso es algo que nos favorece entonces no entiendo nada de lo que está pasando aparte de que creo que se está magnificando lo que es lo que pasó en la Eurocámara porque era una comisión de un centenar de personas aparecieron nueve

Voz 2 21:48 sí probablemente uno de los kilos que lleva

Voz 20 21:51 con la la voz cantante fueron eso es una vergüenza

Voz 2 21:54 eso Carmen Cuní tiene que ver con el déficit europeo o no probablemente De Guindos salga ya sin entrar en el fondo del asunto sí es el candidato idóneo todavía no ha explicado qué política va a defender política monetaria y política económica por lo tanto en en el Banco Central Europeo que es lo básico es lo lo importante eso no lo ha contado sólo se puso medallas sobre su gestión de la crisis económica en España pero es eso que señalaba exactamente Carmen probablemente es uno de los déficit que tienen las instituciones comunitarias que los gobiernos los que son coyunturales que son coyunturales se ponen de acuerdo intercambian cromos tú me apoyas a este yo te apoyo al otro lo que diga la Eurocámara que también es coyuntural también lo es pero que es el órgano legislativo de la Unión Europea lo que diga bueno pues eso no están tan vinculante no

Voz 3 22:41 es que yo creo que radica uno de los problemas no que se da a la forma una dimensión que luego falla por el fondo y la forma es se presenta una comisión del Parlamento que no es vinculante pero evidentemente el Parlamento lo votamos entre todos entonces que no sea vinculante aquellos a los que votamos entre todos para ocupar un puesto de designación directa que luego los de arriba para entendernos van a poder decidir qué le ponen igualmente independientemente del no de los de los que ha votado el ciudadano eso crea de entrada una imagen terrible

Voz 20 23:17 de los de arriba también les hemos optado eh

Voz 3 23:20 bueno pero a la mayoría les agotada bueno sigue viva

Voz 2 23:23 creo que evidentemente pero fíjate que hay

Voz 3 23:25 precedente el señor de Guindos intentó liderar el Eurogrupo tampoco lo consiguió con lo cual ese precedente también indica que los de arriba tampoco lo tienen tan claro porque seguramente habrá muchas razones la mayoría políticas islas más suculentas en los pueden escapar pero es evidente que es un político en activo entrar en un cargo eminentemente técnico es visto como un vamos una puerta giratoria y eso en este momento seguramente también tiene su peso porque no porque si el señor De Guindos hubiera dimitido o el señor Rajoy le hubiera cesado o hubieran pactado que se apartara precisamente para preparar su estrategia aunque fuera con esas palabras y hubiera estado un tiempo poco tiempo preparando todo ese el asalto a este cargo que es el segundo insisto a nivel europeo que persigue el primero también se frustró no lo olvidemos seguramente por lo menos se habrían mantenido una imagen de formas un poco más elegantes digo eso porque este es un momento en el que el concepto de ese de quítate tú que me pongo yo lo que decía Pepa antes no pactamos por encima por debajo

Voz 24 24:35 jo hombre no deja de ser algo

Voz 31 24:38 más propio del siglo XXI ya sé que esas cosas son son

Voz 0199 24:42 cuyo no le podemos pedir a Europa cosas que no hacemos en casa no no evidentemente en casa de casa funciona exactamente igual no no no es el Gobierno no nombra al al al al al responsable del Banco de España diga lo que diga el Congreso diga lo que diga el Parlamento

Voz 3 24:58 bueno pero es que a lo mejor lo que hacemos en casa no le gusta

Voz 31 25:01 bueno a veces sí son iguales mismos y no de personas

Voz 3 25:06 el mismo sistema cuando los apoyos que tiene De Guindos Somport

Voz 31 25:12 las que es es el déficit del Parlamente unos tres es el déficit del Parlamento Europeo sólo nueve el sistema de elección

Voz 32 25:22 el cargo de

Voz 0199 25:24 el responsable bueno para acceder al al Banco Central Europeo eso parece bastante al que tenemos aquí es decir el Gobierno en este caso el Consejo de Europa es el que elige el candidato y lo nombra a y hasta hace muy poco incluso en los candidatos al Gobierno muchas veces no tenía

Voz 31 25:39 a estas hasta donde sabíamos en qué pasa al poder con el Gobierno de

Voz 2 25:43 Europa es la comisión

Voz 31 25:45 la comisión es la administración ya ya ya ya en el poder ejecutivo no no me está en los otros también las líneas políticas el Gobierno días política

Voz 0199 25:54 claro es que ese es uno de los problemas de diseño que en este momento tiene

Voz 31 25:57 la Unión Europea que es que hay una trama

Voz 0199 25:59 todo el mundo cree que la Comisión Europea Salguero duro pero no es el Consejo no gobierna

Voz 2 26:04 el Consejo Europeo pero decide las

Voz 0199 26:06 los políticas el liderazgo político lo el Consejo de Europa que además desde hace diez años si hay sí está institucionalizado existe oficialmente hasta hace muy pocos siquiera insistiera existe accediese efectivamente es el el Gobierno político Nos guste o no está ahí la gestión administrativa la administración de la Unión Europea está en la comisión pero dejando aparte eso yo creo que cometeríamos un gran error si utilizamos lentes exclusivamente locales para sucederlo hasta en lo que está aconteciendo en Europa porque ese es el error que cometemos siempre desde España cuando hablamos no

Voz 31 26:39 sabes europea venga termina en todos los casos

Voz 0199 26:42 si en el Parlamento Europeo más allá de que podamos discutir la legitimidad o no incluso como elige el Parlamento Europeo es la consecuencia de que el nombramiento de los De Guindos no está tan atado como parecía ni cuenta con los apoyos los que parecía porque si los gobiernos que tiene que respaldar ese nombramiento las otras cuatro grandes economías indicó países por tamaño por volumen europea estuvieran dotadas nombramiento ayer la Comisión habría ido comunas edad al Parlamento no lo fue y eso es el resultado de una pésima gestión de nuestra estrategia en Europa que es uno de los grandes fracasos de este gobierno en España no existe en Europa y lo que vimos ayer fue recoger eso recoger que España hace mucho tiempo que ha dejado de existir en la política europea

Voz 3 27:25 pues yo no te voy a rebatir esto porque es una evidencia

Voz 31 27:29 hablaba de forma de fondo cuando hablo de fondo

Voz 3 27:32 afirma que no intentó poner la lupa o las lentes

Voz 31 27:35 somos nosotros lo nuestro no nos abre político no ya libre quien apoyó

Voz 3 27:41 ya pero fíjate que que acaba de abrir Juncker ahora precisamente en la Unión Europea el debate sobre si el cargo que él representa debe ser de elección directa o no quién está diciendo que no la señora Merkel y el señor Macron volvemos a lo que durante no sé cuántas legislaturas Se nos ha dicho especialmente cuando se acercan unas elecciones del Parlamento Europeo en España de que los cargos van a ser votados directamente por los ciudadanos eso se nos prometió en la penúltima legislatura se nos dijo que estaría incluido

Voz 31 28:12 las botellas de general de Iriondo de general a loco

Voz 20 28:17 concreto Cuní a ver resulta que este ayer sea sí si dentro de unas semanas el Parlamento reprueba el nombramiento de Guindos podremos decir que el Parlamento que es la soberanía europea ha reprobado dos y a lo mejor hasta se frustra el nombramiento yo doy por hecho que el Eurogrupo

Voz 31 28:35 la nombrarle cocinan también pero vamos a dejar eso

Voz 20 28:38 aparte vivos

Voz 31 28:40 sí vamos a aportar la lo que

Voz 20 28:43 quiero llegar es que si el Parlamento reprueba a Guindos lo habrá reprobado porque habrá una votación en Pleno pero lo que pasó el miércoles no tienen

Voz 31 28:51 nada que ver primero fue una reunión

Voz 20 28:53 no se había producido nunca que es que que no tenía más que un carácter informal del que aparecieron de los cien miembros nueve personas de los cuales la mayoría eran españoles que no tenían más que un ataque en un ataque de cuernos lo siento pero no tenían una gestión mal hecha en el interior de política interior resulta que han ido con argumentos técnicos cuando resulta que el se que el presidente de la Comisión es socialista el puesto que va a ocupar Guindos era de un ministro portugués que fue secretario general socialista

Voz 31 29:24 no sé si algún señor hecho algo que no se eludiera o no fuera de nos necesitan incluyendo la verdad es doble

Voz 0199 29:32 que no fuera más diputados que esos que otros toros mencionando no te dice nada

Voz 20 29:35 me dice mucho una cosa que no hemos comentado que es que es que es muy curiosa y es que

Voz 1 29:40 había un una una flamenca que es eh

Voz 20 29:44 no sabe hay un los liberales están es una cosa muy rara que que aquí no sabemos que no lo comentamos Ciudadanos y el PDeCAT comparten el mismo grupo resulta que el único que el portavoz extremos a que estaba de viaje entonces Tremosa

Voz 31 30:00 que es comparten grupo la representante que había de ese grupo que esa comisión evaluadora era delegada del portavoz era una diputada flamenca y no llama Albert Rivera a preguntarle qué hago con este candidato tuyo sino que llama Ramón Tremosa que es el esperaba bueno problema de ciudadanos que hace Ciudadanos compartiendo con con con esta gente esa representación es uno

Voz 20 30:20 los los que estuvieron en en esa pelea es que esto

Voz 31 30:23 es una pelea nacional transportada Europa

Voz 2 30:25 vamos a ver vamos montados vamos a avanzar que nos venimos a lo nacional a lo local hay que hablar de lo local España es lo local ya en el contexto en el que estamos desacuerdo PP y Ciudadanos se tiran los trastos a la cabeza en cuanto tienen un micrófono delante pero

Voz 31 30:39 la practica mantienen por ejemplo

Voz 2 30:42 el bloqueo en el Congreso a las iniciativas del resto de la posición en la práctica son los dos únicos partidos que están de acuerdo en ese anuncio que ha hecho el Gobierno con cautela de quizá en uso del ciento cincuenta y cinco introducir en la preinscripción de las matrículas escolares de este año ya si no hay gobierno en Cataluña el que castellano sea también lengua vehicular de esto hablamos enseguida lo haremos también con Pablo Echenique con el secretario de Organización de Podemos que viene esta mañana Hoy por hoy

Voz 2 35:19 a las diez menos XXV las nueve menos veinticinco en Canarias Pablo Echenique muy buenos días Carlos bienvenido al secretario de Organización de Podemos vamos a hablar de cómo está el patio nacional pero no me resisto a preguntarle por Europa puesto que Pablo Echenique fue de Europa comentario por esa evaluación no vinculante del ministro De Guindos para el Banco Central Europeo los argumentos que está utilizando el PP de que ustedes y los socialistas han sido desleales por no por no trabajar a favor de la candidatura en el Europarlamento

Voz 1662 35:50 bueno yo creo que más allá de los detalles de digamos quién decide si decide en si el Parlamento Europeo emite un dictamen vinculante de la Comisión había poca gente mucha gente creo que creo que hay que de dónde está poniendo el foco del Partido Popular que el señor De Guindos es español es evidente basta con mirar su DNI lo que están dudas que sea patriota el señor De Guindos bueno pues llegado Lehman Brothers en en Europa el banco que quebró provocó la peor crisis financiera de del mundo occidental dos esas responsable máximo de regalar cuarenta mil millones de euros de todos los españoles a los bancos habiendo prometido él mismo hoy hizo su jefe el señor Rajoy hayamos hasta el último euro

Voz 1 36:43 ahora meses después unos años

Voz 1662 36:45 después de decimos que no que ese dinero estaba definitivamente perdido al rescatar a la gente que no podía pagar su hipoteca decidió rescatar a los bancos que León que hay enormes dudas de que el señor De Guindos si fuera elegido para este puesto iba a beneficiar en algún sentido las vidas de de sus compatriotas no lo ha hecho cuando estaba en Lehman Brothers no lo ha hecho como ministro de Economía porque lo va a hacer como vicepresidenta del Banco Central Europeo que creo que ese argumento se cae por su propio peso aunque el señor De Guindos eh pues se ha español es una evidencia que sea patriota es muy dudosa

Voz 2 37:24 se echa de nuestra política europea Pablo Echenique por cierto

Voz 1662 37:28 echo de menos la política europea echó de menos a a los compañeros y compañeras que conocía allí echó de menos practicada del francés en inglés y un poquito de alemán que a veces me me ata debía echo de menos también dos temas creo que en la política nacional hay aún hay mucho ruido a veces hay mucho ruido y de apolítica europea bueno eh

Voz 2 37:53 es menos canalla yo creo que sí

Voz 1662 37:55 yo creo que me haya creo que es tratan temas muy importantes pero también creo que a la vez el Parlamento europeo que es la institución en la que yo estaba en que es la única que se erige de manera directa por los ciudadanos europeos tiende a demasiado poco poder cuando cuál es verdad que se tratan temas muy importantes pero pero para el momento europeo no manda manda manda la Comisión manda el Ecofin y bueno creo que si queremos cambiar la vida de los ciudadanos que es para lo que nació Podemos pues sabes que está dónde se puede cambiar la vida de los ciudadanos y lamentablemente a día de hoy el Parlamento Europeo no tiene no tienen ese pues

Voz 2 38:36 por toda la oposición acusa al Partido Popular todo el resto de la oposición acusa a Partido Popular y a Ciudadanos de bloquear sus propuestas sus proyectos de ley sus intenciones de modificar la herencia legislativa de la mayoría absoluta del PP en la anterior legislatura pero la realidad señor Echenique es que el bloqueo es múltiple no hay manera de pactar en este país da la impresión de que ustedes los nuevos partidos que llegaron al Congreso no saben utilizar las reglas del juego que los ciudadanos pusieron en sus manos y que los viejos partidos sean olvidado entre otras cosas porque lo practicaban poco estaban solos da la impresión de que los partidos no saben utilizar esta fragmentación parlamentaria que han decidido los españoles

Voz 1662 39:19 esa es fundamentalmente un problema de ver el Partido Popular pero que dé ejemplo de la paralización de la Mesa del Congreso es un ejemplo que los pinta que lo explica muy bien nosotros llevamos una proposición de ley al Parlamento para aumentar el salario mínimo novecientos cincuenta euros esa proposición de ley pues admite a trámite es decir que sí que somos capaces de recabar los apoyos suficientes como para como para que esa ley pueda salir adelante sin embargo yo va desde noviembre de dos mil dieciséis que va a catorce meses paralizada en la Mesa del Congreso gracias a los votos del Partido Popular de Ciudadanos por cierto una proposición de ley que tiene dos Ártico

Voz 3 40:05 buenos

Voz 1662 40:06 con lo cual digamos que el argumento de que hace falta tiempo para estudiar las enmiendas etcétera pues se cae por su propio peso hay una voluntad directa por parte del Partido Popular de Ciudadanos de bloquear esa ley de evitar que el salario mínimo en España con verja un poquito Porca novecientos cincuenta euros todavía se queda lejos de de los países de de nuestro entorno y creo que eso eh pues explica muy bien lo que está pasando en el Parlamento no es tanto que no se puedan formar acuerdos para que ciertas leyes salga navegante eso se da Se da de vez en cuando no sea siempre pero se da es más que una voluntad del Ejecutivo para ellos para para realizarlas en la mesa de eso

Voz 2 40:55 hablando del Ejecutivo Rajoy anuncia que se va de gira a la España rural para contar un estudio que dice el PP que tiene que señala que actualmente entre Castilla y León Castilla La Mancha Extremadura Aragón y La Rioja suman ochenta diputados según sus cuentas las cuentas de los populares con el reparto proporcional qué proponen ustedes y Ciudadanos en la reforma electoral pasarían de ochenta diputados a cincuenta y cinco concluyen los populares la reforma que promueven Unidos Podemos y Ciudadanos deja a veinte millones de españoles

Voz 0199 41:28 eh

Voz 1662 41:29 bueno lo primero el que decide qué es mentira eh eh creo que creo que ya está mal que el Partido Popular llevé llevé décadas machacando a la España despoblada a la España rural despojando a la España rural de Servicios Públicos de de escuelas de de sanidad pública como para que encima ahora el presidente de Gobierno se vaya de gira a mentira a la gente que vive en el medio en el medio rural

Voz 2 41:56 no es cierto que la la proporcionalidad que ustedes defienden beneficia el voto urbano en detrimento del voto rural

Voz 1662 42:02 no es completamente falso de hecho está puesto negro sobre blanco se lo entregamos a todos los periodistas de España en el en el último evento que que hicimos nosotros nosotros de nuestra propuesta no esta propuesta no se toca en número de diputados de ninguna provincia de España NYSE aumenta el número de diputados en la Cámara nosotros proponemos que Segovia siga teniendo PDS escaños que él siga teniendo tres escaños que Zaragoza siga teniendo siete escaños lo que nosotros proponemos es que dentro de cada provincia se cambia la fórmula de reparto se cambia la fórmula actual que se llamado por una fórmula que será más en Lage que es muy parecida en que se utiliza pues en otros países del mundo como Alemania como Dinamarca ah o como como Suecia esto qué hace con los ejemplos de Segovia Teruel se entiende muy bien en el Segovía hoy en Teruel se lleva dos diputados el Partido Popular y uno al PSOE en las elecciones de dos mil dieciséis en Teruel hay doce mil votantes de Unidos Podemos que se quedan huérfanos en Segovia hay trece mil votantes de ciudadanos que se quedan Wert Ponos Si han cambiador la le en vez de haber dos diputados para el PP el PSOE hay uno para el PP uno para el PSOE y uno para Unidos Podemos en Teruel y uno PP uno para el PSOE y uno para ciudadanos en la provincia de Segovia exactamente la misma representación total pero una mayor pluralidad política

Voz 2 43:36 lo que hace es beneficioso

Voz 1662 43:38 en estos momentos al Partido Popular y por eso Partido Popular plantea un tour para ir a mentir a la España despoblada porque no quiere perder esa ventaja ilegítima que el de edad en estos momentos la leído

Voz 2 43:50 hay alguna esperanza de que esa reforma prospere porque esta semana se vieron PSOE y Ciudadanos sino no salieron con bueno con buen feeling de ahí

Voz 1662 43:57 ojalá ojalá eh y recientemente es tuvimos estuvo hablando Irene Montero con con Margarita Robles ahí bueno personas desde equipo que estamos trabajando la la ley electoral y pues hemos quedado en enviar documentación ha partido a partido socialista para para que les tuve pueda ver realmente lo que lo que estamos proponiendo en Nuestra propuesta lo primero que tengo que decir es que esto no va de que de compartido salga beneficiado au salga perjudicado esto hace a la a la leer el Espanyol las proporcional esto lo pone la Constitución por lo tanto esto beneficia a esta democracia pero si pensamos en beneficio o perjuicio partidista no esta modificación no perjudica al Partido Socialista apenas pasa a día de ochenta y cinco escaños a ochenta y cuatro según los resultados de dos mil dieciséis por lo tanto yo creo que incluso podrían aceptar esta propuesta además de que por cierto lo llevan en su programa electoral

Voz 2 50:21 hoy y con Antón Losada Josep Cuní Carmen Remírez de Ganuza ahí esta mañana con Pablo Echenique como invitado Pablo Echenique el secretario de Organización de Podemos que se entiende que hace dos años ustedes no votarán la investidura de Pedro Sánchez porque acudía aliado a la investidura conciudadanos y ahora se alíen con Ciudadanos para algo que beneficia la pluralidad eso está claro pero que la consecuencia práctica es que mejora las expectativas de Podemos sí idea ciudadanos mejora la vida de los partidos Se puede entender eso

Voz 1662 50:56 bueno aunque hay varias preguntas en la primera eh yo creo que sí que se entiende que que que votasen en contra de aquella investidura porque lo explico Pedro Sánchez en la entrevista con Jordi Évole creo que Pedro Sánchez primó muy bien lo que pasó en ese momento así que yo creo que la ciudadanía lo lo ha entendido respecto llegar a acuerdos con Ciudadanos nosotros siempre hemos dicho lo mismo a nosotros nos puede acusar de comentar errores y dos cometemos como como todo el mundo pero pero pero que no de falta de el Palencia nosotros siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo con Ciudadanos económico tiene un programa pues muy parecido al del Partido Popular pero que ante más de regeneración democrática a lo mejor en algún momento no nos podíamos poner de de acuerdo con lo cual creo que nuestro intento de llegar a un acuerdo con ellos para reformar le de Toral se enmarca dentro de de esto que hemos dicho siempre es de aspecto de prejuicio o el beneficio a los diferentes partidos políticos primero creo que no hay que pensar así pero que hay que pensar en el beneficio de la democracia española pero es que incluso pensando en el beneficio de cada partido político no sabemos qué va a votar la gente en las próximas elecciones generales nosotros podemos hacer simulaciones de cómo habría cambiado el resultado en el año dos mil dieciséis a reformando como proponemos nosotros pero eso no significa que la gente vaya a votar exactamente igual en el año dos mil veinte por lo tanto no sabemos a quién va perjudicando a quién va a beneficiar lo único que sabemos es que va a ser más proporcional como pone en la Constitución española