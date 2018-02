Hoy por Hoy (16/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

son las diez las nueve en Canarias la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha presente

Voz 1275 00:17 pero ya la querella criminal que anunció contra Francisco

Voz 2 00:19 coordinados por injurias y calumnias la SER ha tenido acceso a los audios de la declaración a petición propia de Granados el lunes pasado en la Audiencia Nacional en los que el ex secretario general del PP de Madrid aseguraba que Cifuentes era la mano derecha de Ignacio González

Voz 3 00:33 que se convierte en la Fed son las las malos basó y dos en Finlandia la ejecutiva en el partido de las locales que se jacta ella esto como hay como digo hay cientos de testigos se jacta de que es la banda pueblos de emisión Gonzalo cejar que yo en este partido no mandaba absolutamente nada es cosa que había que tratar sobre pueblos fue distritos en la Comunidad de Madrid alcaldes dijo en referencia al partido tenía que pasar por las nuevas Cifuentes

Voz 2 01:03 pero PSOE Podemos coinciden en considerar a Luis de Guindos como una persona que no tiene el mejor currículum para ser el vicepresidente del Banco Central Europeo Antonio Martín buenos días

Voz 1645 01:13 has Pepa en Hoy por hoy hemos hablado con representantes de ambos partidos que han explicado que el Gobierno no ha querido acordar la candidatura de Guindos con el

Voz 4 01:19 el resto de partidos y aseguran que comprenden la retina

Voz 1645 01:22 agencias que su figura despierta en Europa escuchamos a Jonás Fernández eurodiputado del PSOE Pablo Echenique secretario de Organización de Podemos

Voz 5 01:28 no apoyamos activamente la la candidatura de Guindos porque construye esa candidatura en virtud de los éxitos de su política económica en España y en la medida en que no compartimos esos supuestos éxitos no podemos compartir esa esa candidatura obviamente que pienso de Simon la dado como cómoda se Federer dos consumados

Voz 6 01:48 que el Señor de ahí en dos es español es evidente lo que está en duda que sea patriota

Voz 4 01:54 hay enormes dudas de que el señor

Voz 6 01:57 los iba a beneficiar en algún sentido las vidas de de sus compatriotas

Voz 1645 02:03 en unos minutos le va a preguntar el Partido Popular en el pleno del Parlamento vasco al lehendakari Iñigo Urkullu por el derecho de autodeterminación antes el Ejecutivo de Euskadi ha anunciado que va a equiparar por ley los permisos de paternidad y de maternidad de la Administración vasca vamos al Parlamento de Vitoria amplía David R

Voz 7 02:18 sí así consta en el borrador de la Ley vasca de empleo público y así lo acaba de anunciar el portavoz Josu Erkoreka con ese objetivo equiparar la duración del permiso de paternidad hasta las dieciocho semanas que tienen las trabajadoras de la Administración vasca podrán disfrutar la lo hizo de forma consecutiva hicieron permisos remunerados al cien por cien en transferir

Voz 8 02:34 Blaise pero sólo con un sistema de este tipo la administración pública hará posible avanzar en la igualdad efectivamente

Voz 7 02:42 hombres y mujeres un gran paso adelante dice Erkoreka que espera sea modelo para el sector privado

Voz 1645 02:47 y seis inmigrantes han sido localizados hoy en una carretera de Lanzarote poco después de llegar a esa isla en una patera a uno de ellos han necesitado atención médica por hipotermia diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:01 en Madrid Francisco Granados lo acaban de escuchar en su declaración ante el juez de la pública el pasado lunes cuando fuentes de estar implicada en la financiación ilegal del PP también apuntó el número dos de la presidenta madrileña el consejero de Presidencia y Justicia Ángel Garrido

Voz 9 03:14 según Granados Cifuentes lo colocó junto a su ex consejero Jaime González Taboada bajo su paraguas para controlar al Partido Popular señor eh

Voz 3 03:24 se rodea de dos personas una distritos y otras que llevan los municipios de la persona que llevó a los distritos es Ángel Garrido es el actual consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid colación Acinipo antes y la otra persona que es la que llevó a pueblos era con Jaime González Taboada que ha sido consejero que fue Juanín con Medio Ambiente va muy poco meses por también con la a Fontes Sergio eran las dos personas que hacer para controlar desde el punto de vista territorial como digo es lo más importante en un partido para encontrar el partido

Voz 1275 03:57 en la comisión que investiga la corrupción el asambleas espera esta mañana el hermano del ex presidente madrileño Pablo González citado para hablar de la construcción del campo de golf del Canal de Isabel II hasta hora comparece Carmen Ochoa portavoz de los vecinos de Chamberí que pelearon en los tribunales para conseguir el derribo de su instalación

Voz 10 04:12 es que enseguida nos dimos cuenta que ahí pasaba algo más que simplemente el cambio de actitud esos Nos dimos cuenta enseguida sobre todo cuando vimos que a la mínima protesta nuestra Esperanza Aguirre salió con la declaración de interés general eso ya para nosotros fue incomprensible incomprensible que se declara de interés genera una cosa tan absurda en nos decían es que es el único parque de golf luego campo que hay en Europa decíamos seguramente será por algo que en Europa nunca hay un campo de golf en mitad Donald

Voz 11 04:43 que hasta ahora noticia provincia arranca el juicio contra una anciana noches

es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

hoy Pablo González Batista Cadena Ser

Voz 1 06:15 el viernes estas dos viernes amigo

Voz 14 06:19 nos leemos ganado la partida la rutina y lo hemos hecho juntos ya me entienden cada uno en su casa y la SER en la de todas Raúl Del Bosque es viernes y eso ya es un motivo más que suficiente para seguir viviendo pero necesito que nos traigas en las frescas otros cinco motivos vamos con el número cinco

Voz 15 07:42 vamos a claro que sí cinco motivo Pablo Pinto quieres el cinco por cinco te doy porque la semana pasada aprendimos que las orcas saben hablar

Voz 17 07:52 que hablan

Voz 1 07:54 bueno bueno con acento decaer

Voz 16 07:58 eh

Voz 15 08:03 bueno Isabel saben contaras si exactamente billete semana nuevas enseñanzas en el was Quick de Sergio Castro motivo número cuatro Borge hoy nos visitan dos personas que por sus nombres podrían ser un dúo cómico de las noches de Benidorm todos los increíbles Miki en eco la verdad que

Voz 1 08:18 también invitamos a Tina Turner a Michael Jackson a Rafael

Voz 15 08:23 día Rafaela Carrasco muchísimo más lo siento Benidorm porque en realidad son los actores Mickey Esparvel y el ganador del Goya al actor revelación Eneko Sagardoy que al presentarán su última peli cuando dejes de creerme la voz

Voz 4 08:34 este de este fragmento era la de David Bisbal

Voz 15 08:36 no no era no era emotivos número tres por qué se notó mucho la diferencia entre los que empiezan en la Berklee School of Music

Voz 13 08:48 en ese primer día de clase media primer día a bien

nunca es tarde algún acontecimiento en el panorama musical y muy pronto un buen mordisco de Manolo García geometrías del Rayo disfrutarlo

Voz 11 16:38 Sergio que bonito la presentación

Voz 17 16:40 hola muy buenos días me refería a ti

Voz 11 16:43 yo ese ese sistema yo sí Él es nuestro equipo

Voz 17 16:46 el equipo de limpiezas hoy El equipe

Voz 11 16:48 el ex del Impiva el sistema estamos apañados más ameno me he dado cuenta que iba por mí vamos con el primero con el más viral de los sonidos de nuestro ránking de impurezas que deberíamos borrar con el número uno y que a mí me llegó el pasado miércoles a mi grupo somos culpables una historia que tiene dos partes como algunas películas y ninguna de ellas en este caso desmerece todo empezó cuando hace unos días en su Instagram el actor muy conocido Will Smith se aventuró vaya usted a saber por qué

Voz 30 17:13 a cantares

Voz 37 17:29 Nos hoy en un en fin Guerrero quiero quiero sin dinero

Voz 11 17:34 se valora dinero es no no no se sabe muy bien la verdad es que para los que han estado muy avispados cantaba La Bamba a eh no pasaría esto ningún el sable sacado por el contexto es el usted los sacaría ningún examen ni musical ni de castellano pero mirar por dónde y esta es la segunda parte sólo un par de días después buah

Voz 13 17:55 mucha gente

Voz 22 17:57 los comentarios se burlaban de mí porque no conocía las palabras de la Pampa

Voz 39 18:12 se le muy poca gracia

Voz 15 18:21 es decir Will Smith fue criticado por la operación de La Bamba qué grado masacrados lo imaginamos ha apuntado a clases particulares se Bamba clases de Bamba que no de zumba de Van Van de bambú pero muy intensiva en apenas unos días en dos días ya cantas esto qué tal es el antes y el después creemos en la teletienda eh que no te mientras canta eso no es todo

Voz 11 18:45 bueno y aún así lo hace con mucha solvencia yo creo que está bastante bien bueno cuando vamos a borrar

Voz 4 18:50 sí yo lo dé por superado así que vamos a ahorrar

Voz 11 18:53 venga podemos ver ganemos en la semana en la que despedimos el Carnaval toma un grupo de guasa que compartimos Pablo aquí presente yo que se canarios de leyenda no llegó este simpático vídeo en el que la canción valores extracomunitario en Sevilla era como el caso invitar personaje invitó a nos llegó este simpático vídeo en el que la canción de todas las canciones cual sino sino despacito era versionada en esta coplillas pero eso sí por una buena causa hombre

Voz 12 19:26 eh

Voz 18 19:32 pues eso mira lo que te puedes Tibet inverosímiles

Voz 4 19:53 en el vídeo forma parte de una campaña para reducir los residuos que ésta

Voz 17 19:58 de los carnavales y recicla tenerlos que hay mucho que reciclar en ahí sí que hay mucho que reciclar en whatsapp en aquí me has puesto el guión que dice como quiera que los Carnavales ya han terminado lo correcto sería borrarlo lo vamos a dejar porque es que los ganadores no han terminado aún no han estado nunca en piñata no

Voz 11 20:13 no piñata Hanaval también eh seamos hablando de que no es un extra del de

Voz 17 20:18 claro por eso pues no han terminado de uno ante el terminó así que si lo mantenemos por y Mary J aunque hayan terminado por eso los Trek tú sigue diabluras bueno monólogo a Ramos oye lo que pasa es que la semana

Voz 11 20:30 ha sido muy propicia interpretaciones musicales un día antes de recibir Esteve del carnaval el martes en concreto Mi prima Lucía me envía este magistral esas magistral interpretación de la banda sonora de Frozen pero no al violín ni siquiera la flauta travesera sino con un pollo de plástico un youtuber tocaba estaba la banda sonora de frío ostentando ligeros apretones al buche de un pollo de plástico ya les gustaría a Will Smith

Voz 13 20:54 cómo

Voz 41 21:12 cuando veloz por el pasillo decía así

Voz 17 21:16 vas a muy voy a montar el pollo te referías a esta no no exactamente mira yo creo que sí yo creo que sí pero realmente

Voz 11 21:22 esas un youtuber que ha sido viral estos Vidal vidas ya sabes que está

Voz 4 21:24 Bertone tiene versiones de muchas sino muchísimos seguidores todo

Voz 11 21:28 es lo que quieras que sea ha sido virales tengo vale vale la verdad es que tiene pero es realmente difícil eso además trabajo

Voz 4 21:35 muchísimo los vídeos

Voz 11 21:38 no estoy muy seguro de que es difícil entonces

Voz 17 21:42 Sergio Castro está sacando una bolsa de basura de la que intuyo que lleva extra diarios bueno una oca no es una joya

Voz 11 21:49 apoyo yo lo que voy a hacer más difícil todavía más difíciles uno siendo menos menos sencillo que una más grande un ornitólogo diría que es una gaviota de aquí donde esto con Toni porque no lo hace porque el valor amigos desde el ser humano siempre limitados

Voz 15 22:05 bueno esto es un puede Pato yo lo que voy a ti

Voz 11 22:07 eso de tocar es Noche de paz así gastamos allá Hernando para convertir esta también mirar Un dos tres hola ya estaría pues no pues muy una cosa es que es bastante complicado lo que hace este Youtube o no yo creo que lo que hemos puesto en realidad es el valor lo que haces tú puedes una estrella el pollo desafinado a lo mejor chico no se llevó uno uno eso sí hombre es una gaviota no he tenido ni los dos días que estuvo Will Smith para hasta

Voz 17 22:45 lo y cinco siete días y la semana que viene bueno Rick y lo haces bien contó el giro Briz Spahic levantino dos Liga de fútbol por lo que sea bueno hay esto por supuesto que lo vamos a borrar pero vamos a borrar no va a aparecer nunca nunca esto no ha pasado

Voz 11 22:58 a dos señores aunque aunque que sí ayer se celebró el fin de año en China lo hablado Tom Se acabó el reinado del Gallo llega ahora a las vidas del Lejano Oriente el perro no sé mucho más de esto de hecho yo no sabía nada de este asunto sino fuera porque en mi grupo de primos locos

Voz 42 23:11 si el lunes un vídeo de una abuela muy

Voz 11 23:14 maja que bajo el rótulo de feliz año nuevo chino añadía este mensaje de profundo calado intercultural

Voz 43 23:23 buenas

Voz 17 23:25 por lo tanto luego

Voz 11 23:28 las hace por cierto vamos a hablar de cómo despidieron ayer por todo lo alto el año en China pero esto desde luego no hace falta además los chinos no lo van a entender así que queda por completo borrado también me queda un último venga un último vamos ahora en el apartado en el apartado de adivinanzas por ejemplo está que me llegó ayer a mi grupo familiar se trata de un vídeo en el que dos hijos le plantean una adivinanza su madre parece fácil pero no no es tan sencillo

Voz 43 23:51 va a seis años mi hermana tenía la vida de Nieda ahora ese tengo setenta años cuántos años tiene mi hermana medicina

Voz 16 24:03 mí se manga Leonid femenino digo siguiendo siguiendo dos años tienen llorona

Voz 44 24:15 sí

Voz 22 24:19 sí lo hicieron

Voz 11 24:23 el yo me perdía con el enunciado bueno es una buena lógica si la matemática no es fácil no pero claro si años opciones la mitad de su hermana la mitad que tienes tres exactamente

Voz 1 24:32 sí setenta cuesta eso dice la señora

Voz 11 24:36 no está en ese eh bueno vamos a borrar

Voz 17 24:39 por si acaso ahora los desechos placeres el placer ha sido nuestra te vas con el lugar completamente limpio impoluto de la dejó por aquí en siete días para llenar llena de basura un abrazo fuerte en un abrazo

Voz 4 26:46 buenas noches en la SER pasan muchas cosas

Voz 1 30:58 Pablo González Batista

Voz 11 31:01 que apenas se bueno pues van un catalán

Voz 4 31:05 Z teme que tranquila tranquila no corre no corregir todavía tengo que presentar la entrevista bueno un catalán y un vasco y hacen una película dirigida por otro vasco con actores argentinos donde el catalán hace de vasco pero no se cruza en realidad con el vasco de verdad en ningún momento de la peli algo así como chiís de la verdad que funcione regular pero como película mira como película es Gloria hoy se estrena en toda España la ópera prima de Igor Lejarreta se titula cuando déjese quedarme

Voz 22 31:29 ha aparecido muerto según parece

Voz 1 31:36 les presento a Félix Careaga estamos hablando de mil novecientos sesenta y ocho crimen tenemos la existencia de tu desapareció

Voz 17 31:56 Eneko Sagardoy son el el vasco y el catalán del que les hablaba como la pero se cruzan están aprovechando para hablar aquí

Voz 8 32:05 el que le acabo de preguntar Eneko dime ayer estrenamos la película en los cines Capitol en Madrid y yo dejé

Voz 17 32:15 con el local después entonces le he dicho a qué hora le preguntaba qué hora bueno por lo pronto ha llegado antes que tú ya la pregunta sería si ha dormido sería otra igual he venido directo he dormido un poco Rocío Mozo tengo para poder tener voz

Voz 4 32:31 los agradecemos el esfuerzo hoy al no sé si me enterado de mucho pero en esta descripción que sea al principio al principio la cosa más o menos en la película base no se me ha acercado una al buenas

Voz 8 32:39 sí yo creo que para situar al al oyente como de qué va la peli es es bonito contextualizar lo que pasa antes es lo que se va a encontrar al principio de la peli la historia sería padre madre e hija mil novecientos sesenta y siete Durango País Vasco el padre digamos de la familia abandona a la madre a la hija y la madre siendo un pueblecito tan pequeño decide poner tierra de por medio hay escapar en Buenos Aires como podría haber sido otra ciudad allí ahí arranca una vida nuevas emparejó otra vez con otro hombre se casan ella muere de un cáncer la madre y en ese momento treinta años después eh recibo una llamada la hija de su tío de Durango y le dice tu padre nos abandonó tu padre la han encontrado muerto a a unos kilómetros del pueblo con un tiro en la nuca y ahí ella decide

Voz 4 33:29 volver al País Vasco para descubrir qué pasó con su padre biológico que sea la primera película que tiene una sinopsis más larga que la película

Voz 1 33:36 hace dos

Voz 17 33:38 pero pero yo te has ido a como una radio no no no es verdad que

Voz 4 33:45 la historia es compleja y de hecho es una peli que creo que es difícil de catalogar porque es un drama de una hija que busca reencontrarse con su familia pero está articulada subes como un thriller y a su vez tienen a su trama histórica algunos matices de comedia si siguieran existiendo los videoclubs en qué estantería pondríamos cuando dejes de creerme no vale responder cine español porque tampoco lo es el todo

Voz 37 34:05 eh no lo sé lo pondríamos en una mezcla de Free leer e historias de amor románticas comedias no sé muy bien donde lo pondríamos también tiene de histórico no porque el contexto también tiene pinceladas de lo de lo político de aquellos años por lo tanto mirado tendríamos muchas veces

Voz 4 34:27 las estanterías será o no yo te digo que sí

Voz 37 34:30 si fuese un videoclub a día de hoy será una estantería decía María Eneko Sagardoy porque como Félix por mes

Voz 17 34:37 entonces bueno dicen Mikel tampoco contra

Voz 4 34:41 Jaime que tampoco trabajo últimamente nada bueno la película decías Eneko es también histórica tiene dos planos temporales que digamos conviven el presente de la investigación donde esta Miki que acompañar a protagonista en un papel que podríamos llamar de ayudante y lo que surja voy a los años setenta donde esta Eneko interpretando al padre de la protagonista en su juventud no decía antes que no había concedido en el rodaje desde luego no hay planos en la película creéis que os presente por favor o y el ex Eneko lo viste anoche una fiesta aunque puede que no lo recuerdo

Voz 17 35:10 sabes qué es lo curioso bueno perdón un poco incómodo no lo curioso era que los cruzada vamos a mí todo el mundo habla Eneko porque yo todavía no he visto a trabajar y a todo el mundo decía lejos qué maravilla qué maravilla no nos cruzamos en vestuario cuando yo salía de El Tiempo presente llegaba paraíso pero sí que es verdad es verdad es verdad curioso salto en el tiempo es decir que nunca

Voz 4 35:33 lista Miki ningún consejo sobre cómo se comporta alguien de Vizcaya pero como no es sólo alguien de Vizcaya es alguien de Durango que yo soy de Durango exacta a mí nunca al Consejo es éste para llevarte del menú del día aquí

Voz 17 35:46 esta es la clave le dejé hacer libre de creación de actor

Voz 4 35:50 hecho en la película Mickey no solamente a ese vasco sino que da como una especie de salto mortal el más difícil todavía ya se de vasco en argentino de vasco que ha nacido en agente vamos escuchar un fragmento de la película

Voz 1 36:00 mil ochocientos tres euros perdón denominada acostumbrarme a esto de los toros es un quilombo puede afirmar aquí por favor

Voz 17 36:11 a bueno pues puede ser puede ser es que es herencia materna no bueno un quilombo prepara

Voz 4 36:16 este papel Miguel era un kilómetro del Sabadell

Voz 8 36:19 lo es es demasiada como decías demasiado pirueta dile cuando me dejan regresar a Buenos Aires jamás no pues de esto pero no en realidad lo lo de lo de el argentino es totalmente accidental en este caso yo creo que también hay algo de estrategia de seducción se lo hace sólo para tratar de conquistar la ella que les

Voz 4 36:38 Trentino Liga no nada bueno en la película compartes gran parte del metraje con Eduardo Blanco al que conocemos en España por ser el amigo de Ricardo Darín el amigo Ricardo Darín en pelis como el hijo de la novia al mismo amor la misma lluvia Luna de Avellaneda pero que además es un actor con una larguísima trayectoria en Argentina muy respetado qué tal trabajar con él porque además el pone esa con decimos que hay un puntito de comedia le corresponde a Eduardo totalmente

Voz 8 36:59 si Eduardo es una maravilla así además que ya de por sí trabajar con un actor con tanto con tanto bagaje y tanta tanto recorrido y luego ver que la predisposición que tienen rodaje y sobre todo además siendo una ópera prima como bien sabes es complicado a veces no por miedo por lo que sea siempre hay con cierto temor a ver que que va a salir pero no se volcó en el rodaje iría además una maravilla porque

Voz 17 37:25 se contagia rápido de la energía de la gente joven y la gente tiene al lado no sé si un honor vamos

Voz 4 37:31 bueno está dando mucho Miki callado el último porque esto en preguntar al uno uno dos

Voz 23 37:34 hablando de estos viajes de Ciempozuelos las Pax mira ya viví los años setenta obviamente en los últimos años porque así de mayor no soy pero pero que le ha gustado los años setenta había un momento con la digo hoy esta esta camiseta los años sesenta Mola lo podía dar juego a mi me gusta muchísimo el vestuario on

Voz 37 37:56 fantástico también fue difícil porque evidentemente no sólo dos épocas creo que hay tres no años sesenta años setenta y hoy en día hay había un polo me acuerdo yo color fucsia como con Piqué que bonito por qué no se mercantilistas

Voz 11 38:12 es hoy en día bueno os podéis llevar ropa

Voz 17 38:14 del rodaje se puede robar pero no lo de robar ya veremos pero somos buena gente pero si el día si tienen que rodar la continuación de apareces me parece es con otro pues que el tuyo tu casa el bueno está en casa un poco salto guerra con si Wall Street piensa el descripciones algún problema no decíamos que que Eneko que D

Voz 4 38:31 ni quitaba todas hemos a escuchar una cosa que tú todavía nos escucha

Voz 1 38:34 la Junta y el Goya al mejor actor revelación es para Eneko Sagardoy Eneko

Voz 17 38:43 el mira lo está haciendo gestos de euforia si teatro ya te has acostumbrado a escuchar escuchar esto todavía

Voz 37 38:49 sí sí sí no el el el próximo día lo lo bien Youtube que siempre se te ver verte en Youtube no programe

Voz 4 38:57 durante estas acostumbrada a verte en una pantalla de nueve metros y de impresiona ver tensión

Voz 37 39:01 son hombres que You Tube es Youtube yo casi nacido con Youtube como parte de mi infancia ya no es impresionante no y cuando lo lo escucho estoy muy contento porque conseguí decir casi casi todo lo que quería y me entendió aunque por dentro estuviera como o con estos nerviosos no salen me tiene que entender nada

Voz 57 39:19 pero bien bien muy bien un recuerdo para toda la vida

Voz 4 39:22 bueno tú sabes Tom joven pero ya es uno de los autores españoles que ha llegado más alto cuánto medía los zancos del gigante

Voz 11 39:29 dejen Hamdi los tanques median sesenta

Voz 37 39:32 centímetros a la a veces los hubiéramos a setenta según el plan hoy el efecto que queríamos con bueno

Voz 4 39:37 cuando asumir retos Miki

Voz 37 39:38 ha rodado con un parche no es el mismo riesgo pero pierdes percepción de profundidad oyente de CO Icon se entre en el rey tuerto de hecho yo propongo un

Voz 17 39:49 sabes entre el gigante al día hay huerto pero por favor sabes sacapuntas bueno no porque a su nombre muy interesante lo hace atractivo pero te te limita un poco lo que te digo sea puedes Botella igual fallas es que pierdan la percepción de profundidad Pierre estructural vamos sobre un momento un poco

Voz 4 40:11 en serios porque han día es una es una película vasca es una película eh yo creo que es una muy buena representación de lo que es el cine vasco actual y a su vez de tu sueldo mucho en Cataluña una cinematografía que también está en este momento pues muy en boga por verano de mil novecientos veintitrés entre entre otras peleas no creéis que de alguna manera por fin empieza a reflejarse abiertamente en nuestro cine esa multiculturalidad que tiene este país de forma además totalmente natural que simplemente ya no cuestionamos

Voz 37 40:38 sí yo creo es verdad yo llevo seis años no ha vivido en los últimos seis años de de este oficio instinto que ahora estoy entrando además de la industria cinematográfica por lo tanto no tengo tampoco una imagen tan general no claro lo que existe es lo veo no ir y cuando voy como espectador lo que veo y este año en los Goya no solamente ya el idioma no que ha pelis en catalán en euskera en inglés o con una peli como Julia

Voz 57 41:02 no en en Alemany en catalán creo

Voz 37 41:05 y es un signo de riqueza maravillosa no es simplemente tú si levantas un poco la mirada hay miras alrededor es lo que hay por lo tanto es normal que haya un reflejo de de ello en en el cine no creo que es maravilloso porque cada idioma te trae parte de una cultura no y yo como espectador quiero ver pelis en en kurdo en en árabe porque seguro que algo de la cultura me llegará también eh eso es añade un viaje más al viaje que ya es en sí una peli no étnico hace menos de un mes

Voz 4 41:36 el tu nombre aparece en los titulares de todos los medios de comunicación de este país cuando dijiste que estabas nominado al Goya mientras estabas cobrando el paro a mí me llama la atención que esta noticia sea algo que esto sea noticia en un país donde según las estadísticas los actores que pueden vivir de su trabajo están muy poquito más del ocho por ciento es decir hay casi noventa y dos por ciento de compañeros de profesión que no pueden llegar a que no llegan a fin de mes gracias a su trabajo creéis que tenemos una imagen de la noticia en este caso de crecer actor español encuentra trabajo y que tenemos una imagen un poco distorsionada de de lo que es el trabajo de actor

Voz 37 42:09 sí yo creo que de alguna manera sí porque lo más mediático

Voz 1 42:12 dos son las alfombras rojas los los photocall

Voz 37 42:15 dos grandes estrenos no diese la imagen con la que se queda el público normal y hay que hacer ese trabajo evidentemente no para que luego la gente venga a las salas de cine ya los teatros es indispensable pero eso no quita que haya una realidad la gran mayoría de que está en paro o que que cuesta vivir cuesta vivir dignamente de este oficio no a lo mejor no es tan atractivo para la gente de no queda tan bonito pero es la realidad entonces yo creo que es importante nosotros que que tenemos la suerte de estar trabajando yo Pronto empezaré con nuevos proyectos ser también conscientes de lo que nos rodea no porque nos ayuda también luego para qué

Voz 17 42:52 cuando estemos en estos momentos digamos hoy es que

Voz 37 42:54 desgraciadamente esto es lo que está siendo las

Voz 17 42:57 normalidad yo creo que hay que tener en cuenta también afortunada toca tocar de pies en el suelo todo el rato

Voz 37 43:02 totalmente

Voz 8 43:04 porque sí porque ésta de trabajo y este oficio es en ese sentido pues no no tienen una continuidad como uno desea Hay se tiene que ser muy consciente porque tanto denegó como yo estoy convencido puedo hablar por boca de Eneko también tenemos infinidad de colegas súper talentosos que que no no han tenido esa oportunidad o que por cuestiones de suerte de azar de lo que sea no pueden vivir de esto y eso es un realmente es una tragedia eh porque porque es que es que no es perder

Voz 4 43:31 hay muchas cosas claro bueno afortunadamente en este momento ambos tenéis trabajo de hecho ambos estáis envueltos en proyectos que próximamente conoceremos a reventar y la película de Paul Urkijo Itu Mickey sigue siendo Teatro acabas de además de volver de China había rodado la segunda parte de perdiendo el norte que es previendo el Éste es una pena porque la serie funciona pero no puede tener muchas temporadas más osadas Gredos queda el oeste y el sur Isabel perdiendo las lentillas no va a tener tanto tanto Pons eh ha sido un auténtico placer compartir con vosotros este ratito a buenistas en smoking room en el teatro también girando

Voz 17 44:06 dos girando de hecho si este fin de semana tenemos que ir a por ahí tengo pendiente también estrenó la película las distancias que es la segunda peligra en atrape esperemos que se estrene pronto a ver qué tal crees que nos podremos volver a ver aquí cuando esto ocurra

Voz 4 44:19 su cuerpo perfecto yo cuando vino e os voy a pedir por favor que el escoge coges la canción que he puesto en el guión en contra la está está en el chat porque cuando vino Javier Gutiérrez nosotros le presentamos aquí con una canción porque yo pensaba que sala merecía pero en realidad estilo Sando que el premio es ex aequo Ike la Davis compartir compartirlos tres tenga esta canción

Voz 58 44:41 es fan de todo España vive de las canciones de las que el PP sirve las popas empieza era

Voz 17 44:53 no no eran tres Javier Gutiérrez Mille Eneko Sagardoy así de perdona de tienes que guardar la canción guardarla compañeros por favor tenerla inundado escrito para cuando vengan dolido Latorre la verdad es soltar sí de hecho lo vamos a grabar una copia estaba llega a casa ha sido un auténtico placer compartir con vosotros este este rato vale un placer gracias de verdad es mucha suerte con el próximo proyecto si nos vemos aquí

Voz 4 50:08 Londres y Miami son dos ciudades íntimamente unidas por bueno básicamente son dos ciudades unidas por una sección semanal en este plan a todos los viernes a esta hora hablamos con dos grandes periodistas que trabajan en dos de las capitales más importantes del mundo occidental Londres y Miami recogemos los temas que más nos han llamado la atención durante la semana elaboramos un guión la yo les llamamos a ellas para comentarlo y luego llega la actualidad nos obliga a tirarlo todo abajo y a revisar todos los temas de conversación Marcela Sarmiento de Miami muy buenos días

Voz 30 50:40 muy buenos días Pablo editó también por supuesto

Voz 4 50:44 Gemma es muy buenos días a ti también

Voz 17 50:47 buenos días a todos muy buenos días y la acto

Voz 4 50:49 o como decía esta semana pasa por el estado de Florida por ese tiroteo en el instituto de secundaria stone mandarlas que como saben ha dejado diecisiete muertos en una nueva matanza en ese país Marcela cómo cómo está el ambiente en tu estado en Florida

Voz 30 51:04 muy muy mal es un ambiente muchísima tristeza por supuesto de duelo en las Banderas a media asta no solamente en el sur de la Florida en La Florida sino también en todo el país saben además porque todos los detalles han sido publicados en los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo pero anoche fuimos testigos quizás de una de las

Voz 37 51:24 sí sí era ceremonias Speed

Voz 30 51:26 cuáles de víctimas y familiares de víctimas de las más grandes ha tenido Estados Unidos porque recordemos que este tiroteo el sucedido hace apenas unas horas aquí hace cuarenta y ocho horas ha sido el tercer tiroteo más grande en la historia de los Estados Unidos primero el de Columbine en el año noventa y nueve luego en el dos mil doce el de tiroteo de Sandy Hook en el norte de los Estados Unidos donde perdieron la vida veinte niños este infortunadamente con diecisiete víctimas mortales y muchas otras más heridas

Voz 4 51:59 mil trescientas víctimas en lo que va de año en cuarenta y seis días de año por armas de fuego en los Estados Unidos lo comentábamos ayer Marcela tu colabora en un programa de Radio Caracol en Miami seis Tabasa en directo cuando cuando ocurrió el tiroteo como como lo viviste como fuiste recibiendo la información