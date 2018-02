Hoy por Hoy (16/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 Gabino S

Voz 1762 00:13 distracciones pública subió más de un tres por ciento el pasado año según los datos al cierre de dos mil diecisiete sitúa ligeramente por encima del noventa y ocho por ciento del producto interior bruto lo que supone cumplir con el objetivo pactado con Bruselas amplia Eladio Meizoso

Voz 0527 00:27 eso que se cumple es lo que destaca el Ministerio de Economía la deuda pública se situó al cierre de dos mil diecisiete en uno con catorce billones de euros treinta y siete mil millones más que un año antes y está en el noventa y ocho con cero ocho por ciento del PIB según la estimación del propio Ministerio

Voz 1646 00:43 para este en el plan presupuestario remitido a Bruselas

Voz 0527 00:45 en octubre el objetivo era que la deuda no superase el noventa y ocho coma uno por ciento del PIB así que sea habría cumplido por dos centésimas aunque el propio Ministerio aclara que para confirmarlo habrá que esperar los datos definitivos de PIB de la contra

Voz 1762 00:59 líder nacional Carlos acusa al Gobierno de intentar dividir a los alumnos al plantear la posibilidad de que el castellano sea la lengua vehicular de la educación en Catalunya en Twitter adscrito aunque el Ejecutivo trata de utilizar este asunto para esconder las informaciones relacionadas con el imán de Ripoll y los atentados de Barcelona precisamente hoy el Ayuntamiento de esa localidad de Ripoll ha anunciado que quiere ejercer la acusación particular en esa misma causa Girona Paula brillantes

Voz 3 01:50 son declaraciones del alcalde de Ripoll cuando mañana se cumplen seis meses de los atentados de Barcelona y Cambrils dice que no ha habido incidentes de convivencia confía exportar a otras ciudades el gran plan para reforzar la convivencia que están trabajando en Ripoll desde los atenta

Voz 1646 02:05 dos ingleses les está ofreciendo esta mañana

Voz 1762 02:08 los sonidos de la declaración del pasado lunes de Francisco Granados a petición propia en la Audiencia Nacional por ejemplo el momento en el que detallaba la influencia que tenía e Ignacio González en el PP o como Cifuentes controlaba quién era o no candidato

Voz 4 02:20 en el partido quién ha mandado siempre es Ignacio González

Voz 5 02:23 por delegación de la señora Aguirre evidentemente Cifuentes fue nombrada número tres del partido o la secretaria de Política Territorial eso supone es controlar lo más importante en un partido ustedes los municipios controlar en fin a los alcaldes a los concejales y al final pues la gente política lamentablemente una parte importante si templo dedicado a pensar quién lo tiene que renovar la influencia para que sigan al cargo o no

Voz 1762 02:50 la Guardia Civil ha desarticulado en Málaga y en Granada una organización dedicada a introducir grandes cantidades de hachís en Europa y en total dieciséis detenidos once tres tiempo ya para la información de su comunidad el Madrid en Madrid el caso Lezo sable esta mañana en la comisión de investigación de la conocen en la Asamblea acaba de comparecer uno de los imputados Fernando Serrano empleado de la empresa tengo concreta que consiguió la adjudicación de la gestión del campo de voz del Canal de Isabel Segunda en Chamberí declarado ilegal por la justicia no ha querido responder a la mayoría de las preguntas de los grupos especialmente aquellas sobre su prelación con Ignacio González y su hermana

Voz 1291 03:25 no quiero entrar en el en el sistema de preguntas para no generar quizás interpretaciones sobre lo que diga que pudieran entrar en conflicto o en o desavenencia con lo que estoy declarando en la fiscalía en la audiencia con los cuales estoy colaborando plenamente porque no tengo nada que ocultar al espejo

Voz 1762 03:48 Se ha dicho que no sabía que su empresa estaba metida en asuntos tan turbios el próximo en declarar en la comisión será Pablo González hermano del ex presidente madrileño también imputado en eso los sindicatos de Metro aseguran que se ha dado orden a todos los trabajadores del suburbano para que eviten entrar en contacto con los trenes donde se ha detectado la presencia de amianto un material altamente cancerígeno hay un trabajador que enfermado de cáncer

Voz 1646 04:09 sí por la exposición continuada

Voz 1762 04:11 lo a instancias de la inspección de trabajo tiene que elaborar un mapa con los puntos donde se ha encontrado amianto dentro de la opinión de UGT

Voz 6 04:18 pues se ha detectado comiendo ahí en caso de que se están haciendo reconocimientos médicos a todos los trabajadores que hemos trabajado en estos servicios así de momento se está aislando los elementos que tienen este material para que no se toque se está pensando en retirar los trenes

Voz 0477 04:36 tanto los sindicatos como Metro aseguran que no

Voz 1762 04:39 problemas para los usuarios y este viernes han comenzado las obras en la calle Atocha y en carretas en Atocha se van a ampliar las aceras y se va a incorporar un carril bus mientras que carretas Se va a peatonalizar los trabajos van a durar dieciocho meses siete grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 0867 05:00 las familias de verdad tienen en sus filas un experto conducta

Voz 1646 05:30 com

Voz 7 05:33 por hoy a Pablo González Batista

Voz 1646 05:38 hoy es viernes y por tanto es un buen día para casi todos quizá no tanto para Luis de Guindos cuya candidatura a la vicepresidencia del Banco Central Europeo ha recibido como saben un pequeño varapalo la comisión encargada de emitir el primer informe sobre los dos candidatos se ha decantado por su rival Philip Lane al que consideran lo más convincente que nuestro ministro el informe en todo caso es informal y no vinculante así que no significa que De Guindos lo tenga todo perdido de cara a la votación del próximo mes de marzo sin embargo Rafael Hernando siempre tan comedido ya ha calificado la decisión en Twitter como vergüenza europea así entre signos de exclamación y lo cierto es que no me sorprende tanto el enfado como el repentino interés de Hernando en Europa siendo él afiliado por Almería

Voz 9 06:17 está usted en condiciones de afirmar que el Partido Popular en Madrid en Valencia no se financiaron ilegalmente

Voz 1646 06:26 de nada escuchan Hoy por hoy

Voz 10 06:31 con la ella en casa todos los mundos todo

Voz 11 06:50 sí sí

Voz 13 07:00 Con dónde

Voz 12 07:53 una vez escuché que la vida no se trata de encontrar refugio en la tormenta sino de aprender a bailar bajo la lluvia si están de acuerdo tomen nota porque llega ser capaces con Cristina puedan ser capaces

Voz 2 08:03 el intenta

Voz 15 08:42 con esta reparación de jurado hacemos una sociedad más democrática que debe dotar a todos nuestros miembros de igualdad la oportunidades yo creo que hay que remarcar una una cuestión importante que es que se hace justicia para que hagamos justicia a las personas con discapacidad y seamos actores claves también en la de de la justicia

Voz 1876 09:06 pero esta ley no debe quedarse solo en la participación como jurados sino que debe favorecer la accesibilidad de las personas con dificultades es decir proporcionar los apoyos y ajustes para que pueda llevarse a cabo

Voz 15 09:17 debemos pensar que las sociedades y los entornos los bienes y los servicios están pensados para personas que que camina que oyen y todo lo que nos ajuste hace estándar ya al final es patrón es una norma extendida pues queda fuera y eso nos pasa a las personas con discapacidad

Voz 1876 09:36 este es un paso más para derribar las barreras que en ocasiones impone el entorno para llegar a ser iguales y con plenitud de derechos

Voz 15 09:42 si la normalización entendida como aceptar la diversidad humana hay reconocerles el derecho es decir la normalización no debe ser una persona con discapacidad beba adaptarse a las estándar que yo te comentaba sino aunque la sociedad conocer esta parte de la diversidad humana que formamos para hacer las personas con discapacidad

Voz 12 12:12 imagino que todos los que estáis aquí esta noche sabéis usar perfectamente el preservativo

Voz 1257 12:18 preguntamos a los oyentes y les ponen los uniformes que uniformes le exponen más llamadas

Voz 0867 12:23 radio y memoria se unen a través de la archivos sonoros de la Cadena Ser en tiempos de los acompaña

Voz 2 12:29 viaje naturalmente esta semana si nos cuesta en general pues bueno es porque es un tema que ha estado muy escondido sexo en la radio

Voz 7 12:40 en la madrugada del sábado al domingo a las cinco y media de la mañana una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez Concejo todo los invitados

Voz 13 12:51 hoy por hoy

Voz 7 12:54 Pablo González Batista

Voz 1646 12:57 cadena SER el sabor musical de Javier haciendo honor a su apellido Limón se transmite a todo lo que toca ustedes ya le conocen Javier Limón es productor y artífice de algunos de los proyectos musicales más interesantes de los últimos años en nuestro país y también fuera de él desde hace tiempo ejerce también como profesor en la escuela musical de Berklee en Boston donde se dedica precisamente a eso a proyectar las carreras de jóvenes músicos de Un tiempo también a mostrarnos a todos el resultado de este trabajo Javier Limón muy buenos días

Voz 20 13:28 hola buenos días Pablo encantado de saludar como siempre y la verdad es que es un trago de agua ofrezca cada semana escucharon porque me me me conecta con mi tierra y mi raíz y me gusta

Voz 21 13:41 pues añade da un titular tú sabes que la antigua casa de Paco de Lucía en Toledo se ha convertido en un hotel es es una preciosidad es una joya eh

Voz 20 13:50 me gusta mucho porque yo estuve muy cerca de Paco cuando él estaba en esa casa y la estaba construyendo que le costó vamos una úlcera el pobre construir la casa hay un muro abajo de la casa que es del siglo VIII el pobre Paco cuando terminó de construir la casa que había grabado cositas buenas ahí el disco cositas buenas se tuvo que ir porque en la oficina de turismo de Toledo incluyeron en la ruta de turistas y aquí vive Paco de Lucía y entonces todos los días había tres grupos de turistas que llamaban a la puerta oiga Paco salga a saludar

Voz 12 14:22 que se tuvo que ir de Toledo

Voz 20 14:25 Bacon de puede haberse construido una casa maravillosa que me alegra mucho que tenga utilidad que hoy en día

Voz 12 14:30 no a lo normalmente esperan a que los músicos se mudan de la casa para poner una señal una playa que diga que aquí allí vivieron pero de incitar a todo el mundo a a tropezar la fiesta al poco hablando de casas tú no estás en la tuya no hoy no hablamos contigo desde tu garaje de Boston por dónde andas

Voz 20 14:47 hoy estoy en Nueva York para mí es como ir a Valencia sabes vivo bombo estos grandes vengo ya en coche y es como

Voz 0477 14:55 es más o menos lo mismo que ir a valer lo mismo te vuelves con Arantxa

Voz 0867 14:57 las reglas sano crítico viaje asequible

Voz 20 15:02 que no cansa tanto bueno pues me he venido a aquí a preparar la Casa Limón New yo el año que viene a entrevistarme con artistas con Institut acciones con amigos hoy he quedado con Domingo Zapata el pintor que está preparando un exposición ahora pinta a medias con Alejandro Sanz están preparando la exposición estamos preparando los el cien aniversario de Bebo Valdés con Chucho Valdés Si jóvenes pianistas mujeres cubanas el sesenta aniversario también de Michael Jackson en fin un poco de todo pero siempre utilizando el escenario de Manhattan como prime con yo creo que el el mayores expositor de talento de

Voz 1646 15:39 el mundo no lo importante Javier tú estás comiendo bien te estas agregando que esta es la pregunta que tu familia quiere que te hagamos pero que nunca te hacemos

Voz 20 15:45 pues mira yo yo me abrigo oí y además no hace tanto frío en Nueva York ahora pero como cuesta en este país no ponerse gordito

Voz 12 15:54 es una lucha es su

Voz 20 15:57 sufrimiento a las Madrid muelas les ponen

Voz 12 15:59 intentas ahora lo que más estuve el otro día en Chicago grabando

Voz 20 16:03 eh y conocí el lugar de Buddy Guy y me acordé mucho de Tom porque lo que más me está gustando de estos de estos años aquí es sobre todo me acuerdo de tonto al rato porque yo siempre pensaba porque les gusta esta música a mi amigo Tom muy idealmente es que hay una raíz folk americano y un una escuela de son right in profundas los jóvenes que decir no hablo sólo de de Bob Dylan y yo única pero esto no sino en los jóvenes en la en la en los chavales de veinte años unas ganas por escribir buenas canciones energía tan positiva tan bonita

Voz 1646 16:38 si tú eh te ha sido Nueva York seguramente eh ha sido allí además de para trabajar para ponerte en contacto con algunos músicos a los que seguramente conociste mientras Heras profesora en Berkeley y que ahora desarrollan su carrera allí un nueva yo

Voz 20 16:51 así es que en Berkeley importante esto hay mucha gente que llega con diecinueve años para para para estudiar su carrera hay gente que llega mucho más mayor que no es el caso de nuestra invitada que no son todo estudiantes en el caso de mi amiga de hoy yo la conocí como estudié pero ya llevo unos cuantos años en Nueva York compartiendo y liderando la escena de son Writers que han venido de de los países de Latinoamérica que están realmente haciendo una pequeña revolución aquí a través de sus canciones ella me amiga Juana Luna ir escribe una canción bellísima

Voz 12 17:22 hola qué tal hola hola Juan esto que estamos escuchando de fondo estudiaba en India te escucha te giras qué bonito es bueno me encanta Juana que te sorprendan de escucharte la misma ejes increíble que después de tanta trajo de planta escuchar el sedes ha terminado es estaríamos sean enhorabuena por ese disco Juana Luna es una cantautora

Voz 1646 17:45 sentina de Buenos Aires que pasó como lo dado Javi por Berklee en Boston y ahora está establecida en Nueva York y me pregunto Javi sí como tú contadas es habitual ese movimiento si los músicos que se gradúan en Boston hacen ese viaje al Valencia digamos de de los Estados Unidos respecto a vuestra ISE establecen en Nueva York para buscar allí oportunidades o es más fácil quedarse en Boston o algunos de ellos acaban por volver a sus países

Voz 1291 18:09 la típico de una terminal adoptan es ir o para lidiar con la gran pregunta que todo el mundo hace hace hace a son poco más de todo lo que tiene que haber música de películas de vídeo ir los que vienen año y quizá en generadas

Voz 22 18:25 somos un poco más o de la ONU

Voz 1291 18:27 con un aire en uno o más de la banda de jazz

Voz 20 18:30 pero hay un análisis muy curioso que sucede un poco a todo el universitario que viene del extranjero a este país no cuando acaban la universidad todos tienen un digamos un año de oportunidad el que no hay que pedir visado para demostrar si realmente tienen un hueco aquí en este mercado no y al cabo del año muchos de ellos con mucha pena y tristeza se tienen que volver a sus países sólo algunos los que consiguen el visado Se pueden quedar empiezan una carrera aquí no y ese es el caso De Juana que además rompe el paradigma del latino en Estados Unidos porque parece ser siempre que no los han vendido por lo menos les han vendido aquí que que el músico latino tiene que ser pues un músico muy cercano a la tenerlo en La Haya

Voz 1646 19:14 la pues a ese estereotipo del latino no

Voz 20 19:17 entonces gente como Juana o como Jorge Drexler o como Rubén Blades rompen ese paradigma no oí demuestran que la cultura latinoamericana es tan sofisticada intelectual exquisita como cualquier otra no

Voz 1646 19:31 Juan además de ejercer como son Greater eh ha trabajado en teatro musical ha trabajado junto a compañías de danza e nunca os hemos preguntado esto pero tiene Berkeley formación específica para para artes escénicas relacionados con la música como pueden ser la danza o el teatro

Voz 1291 19:47 sí tiene tiene no sólo no me dedica eso no estudié en Berkeley pero sí tiene sí

Voz 12 19:54 ahora lo que se ha fusionado al Boston Conservatori entonces ahora pero esto hace dos años cuando tú ya no estaba o es la

Voz 20 20:02 mayor factoría que nutre a Broadway ahora mismo es el Boston Conservatori que ya está unido a ver pertenencia

Voz 1291 20:08 y luego el Berklee Valencia la ley

Voz 20 20:10 el de verdad ahí también apoyan mucho la parte de teatro musical no que es súper Business además

Voz 1646 20:18 claro y además me imagino que Nueva York es un sí dio fantástico para desarrollar esas esas facetas más relacionadas como digo con las artes escénicas porque desde luego si algo tiene Nueva York son escenarios habitualmente los músicos que no suele presentar Javier Limón llegan a Berkeley con unas raíces musicales bien marcadas cada uno llega digamos importa a Berkeley el talento la música y las raíces de sus los países de origen en tu caso Juana también te sientes más cómoda en la canción argentina el folclore sudamericano general

Voz 23 20:46 o realmente llegaste a Berkeley de

Voz 1646 20:49 vamos más tabla rasa con una carrera en blanco para dejarte pues para para descubrir las las la música que ahí

Voz 12 20:57 enseña sea definitivamente ese con mucha

Voz 1291 21:00 mucha folclore Argentina muy está muy fanática de la canción argentina Sudamericana y bueno y fue ahí fue en Berkeley fue quizá la primera vez que empecé a abrirme a a todo el mundo al jazz la bossa nova también siempre me ha gustado mucho pero empecé a conocer música de otros países no solamente el jazz sino que cesó la música de India el flamenco también de la mano de Hadi y cosas que de todo el mundo que que fue fue increíble es increíble como uno trae algo después de ahí todo eso sale una cosa nueva que no tienen nombre pero pero yo yo traje mucha mucha mucha música argentina y todavía es es lo que más me gusta

Voz 1646 21:43 como es un clases de son y en qué forma pueden transmitir enseñar algo tan personal como componer escribir una canción

Voz 20 21:52 con pequeñas herramientas mira es como si tú eh la diferencia entre tener en tu caja de herramientas sólo un destornillador imagínate pues sólo puede sacar y meter tornillos o tener un montón de de de instrumentos con los que puedes construir más cosas esos instrumentos pues son acordes maneras de hacérmelo días manera de escribir letras por supuesto nadie te enseña emocionar Teià a vivir la las historias pero sí si hay maneras de eso por ejemplo la a la hora de la la métrica no simplemente lágrima no pequeños trucos que que a lo mejor parecen tonterías pero que luego a la a Laura utilizarlos son muy interesantes y luego hay una cosa que yo creo que está muy bien que es aprender a escribir y a leer música eso yo creo que le ahorra bastante a mucha gente más bastante tiempo no que no tenga siempre que mandar una canción grabada sino que puedes decirle a tu a tu banda oye está la canción toma el papel íbamos a tocar no eso yo mezclada

Voz 1646 22:51 lo que comprobamos a la semana es el el efecto que provoca esa enseñanza no como el resultado de ese paso por Berklee por supuesto con las raíces que un otra de puesta ese casa y con las influencias que adquiere una vez llegue allí así que podemos escucharte tocar Juana

Voz 24 23:05 no siempre eh no preguntas es usó el IVA para otro como siempre me fue tanto hincapié suelo

Voz 1291 23:36 es

Voz 24 23:40 pero bueno te puedo pensar quedan vuela para siempre sin saber a quién sabe si la muerte al estar lejos el no te pienso mucho aunque esté qué día

Voz 1646 24:18 no le veo en esto impresionante es verdaderamente bonito además Se aprecia esa carencia pero latinoamericana de la que Juana nos hablaba

Voz 1762 24:27 bueno vacaciones tuya

Voz 1646 24:29 la mía es que yo me me he acordado de Drexler oyéndote cantar si pues hay

Voz 1291 24:35 sí sí sí totalmente bueno es que no no

Voz 20 24:37 lo podemos quitar una cosa impresionante

Voz 1291 24:40 Modrego se ha metido en nuestra cabeza nuestra canciones de esta faena de Gaza

Voz 1646 24:45 hablando de folklore latinoamericano y de voces y argentinas porque hay voces que son absolutamente ineludibles Voces de mujer que no solamente se representa en Argentina sino que son voces ya prácticamente de todo el continente latinoamericano como esta

Voz 26 25:00 no

Voz 12 25:06 supongo que Mercedes Sosa también es muy difícil quitársela de encima no el mejor de los sentí

Voz 1646 25:10 los totalmente Sosa La Negra

Voz 12 25:12 versos además ella sacó a la luz

Voz 1291 25:15 la los muchas canciones de son aires argentinos que de pronto le ofrecían sus canciones Si entonces gracias a esas hicieron conocidas canciones muy lindas que son como de gente desconocida bueno pero además de todo la hits de siempre

Voz 1646 25:29 por supuesto hay otras mujeres que quizá generalmente son más cercana Satty y que además siguen plenamente activas y muchas de ellas además son como tú quieres decir que también han probado suerte también a han sido actrices además de cantantes como Soledad Pastor útil

Voz 27 25:42 es una mezcla igual como Elena

Voz 1646 25:51 ser conocida en todo el mundo por sus papeles de evite hay Édith Piaf en musicales en Londres en tu ciudad en Nueva York

Voz 2 26:06 son Pereira que también ha sido actriz de teatro miembro del grupo los cocineros y que ahora tiene una exitosa carrera en solitario o Daniel la espalda que se ha incorporado recientemente a esta lista de grandes voces femeninas de tu país

Voz 30 26:28 así cada jueves Sor

Voz 1646 26:38 en una lista a la que también podríamos sumar por ejemplo a Mariana Paraguay

Voz 31 26:42 bien

Voz 12 26:48 sí yo creo que a partir de ahí Juana te podemos sumar a ti también a esta lista te sientes cómoda en esta compañía en este grupo sí sí sí me sienta daba a me ha gustado mucho la selección que habéis preparado

Voz 20 27:01 porque es cierto que en además en este momento tan convulso que vivimos la mujer latinoamericana la cantante la son Writers latinoamericana está liderando claramente no

Voz 12 27:13 el operativo ya no sólo con la cada de México Monda afecto todo es esto Javier Amena Francisca Valenzuela y todas estas que habéis puesto no pero qué buena generación no de de de compositor as es impresionante incluso

Voz 1291 27:25 Buenos Aires yo fui hace poco es como aquí

Voz 2 27:29 todo el mundo creen a canciones sí

Voz 1291 27:31 cada vez es más alta de de la veces de las canciones es increíble

Voz 12 27:35 sin duda cuando quieras tú puedes también hacer el salto a España nosotros estaremos encantados de recibir aquí estamos de poner una no sumar un granito de arena más a este enorme enorme montaña de talento que llega desde Argentina Ike en tu caso bueno después de un periplo por por los Estados Unidos hemos podido conocer nosotros graciosas

Voz 1646 27:55 Javier Limón Juana Luna muchísimo

Voz 12 27:57 o sea bueno gracias a usted habla se conoce los ojos

Voz 24 28:07 en Esquerra

Voz 32 28:12 King

Voz 24 28:18 del secuestro

Voz 34 28:40 no

Voz 24 28:42 por qué

Voz 35 28:47 nada nada

Voz 2 28:50 no

Voz 7 29:02 bueno la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 12 29:38 eh

Voz 42 30:56 hola me llamo Myriam indie voces

Voz 2 31:00 cero

Voz 43 31:01 a mi voz busque sorprender me llamo busca sugerir buscará seducirte

Voz 13 31:11 me llamo a ganado mi voz busca

Voz 1646 34:09 esta teniendo la semana sí que les voy a ser una confesión personal si el paraíso adaptara su forma las preferencias del inquilino el mío tendría aseguro forma de buffet de desayuno de hotel

Voz 0477 34:22 hoy me siento ahora ya mucho más liberado habrá que confesado así que les animó a ustedes con los escuchan también a hacerlo llamando a nuestro teléfono nueve cero dos

Voz 12 34:29 catorce Tom sesenta sesenta sesenta nueve

Voz 1646 34:34 esas dos catorce sesenta sesenta ya te dije que te enteras que significa para usted eh el desayuno por las mañanas es más de mesa y mantel o de comer de pie triste frente al adaptador a cómo es como es mi caso insisto en nueve cero dos catorce sesenta Es hora de confesar lo que desayunamos

Voz 0477 34:53 en el predicador de la buena comida

Voz 1646 34:55 David de Jorge David muy buenos días cómo estás

Voz 0477 34:58 pasa buenos días pues encanta la vida de escuchar

Voz 1646 35:00 te gustan los desayunos que has desayunado d'Hebron tarea

Voz 0477 35:03 esto de que somos de confesiones que vamos pues mira hoy desayunado lo de todos los días café con leche Mollet

Voz 47 35:10 dado con tomate aceite y un poquito de sal un poco de jamón un pederasta de queso de harina

Voz 0477 35:17 allí nada más hay luego luego a no no nada más eso

Voz 23 35:19 lo dejen todos los días una contra y luego ibas a decir luego

Voz 0477 35:22 tres hay días jefe pues mira hoy está bebidas pero yo me he tomado en tazón de sopa delante de eso para desayunar si hay mucha gente que hace esto no desayunar en sopa de Miso en Japón naval no es la mía sopa de cocido con garbanzos apuntó fintas Lince

Voz 48 35:38 el pero vamos a ver eh esto todos en el desayuno

Voz 0477 35:42 sí sí sí sí yo llevo cinco años aislando como un auténtico bufa no todas las mañana esa es la mejor comida del día eso pero es lo que a mi me gusta más desayunar comer no es no no no no no es nada grave de hecho lo has que disfrutamos de los grandes desayunos y al final es como hábito y te das cuenta mejor comida del día por lo menos en mi caso sea así de clarinete

Voz 1646 36:02 aquí la la ortodoxia nutricional normalmente dicta que tenemos que consumir lácteos cereales y una pieza de fruta como mínimo pero solamente cumplen con esta norma según las estadísticas uno de cada cuatro españoles y curiosamente bueno o preocupantemente el tres por ciento no desayuna nada Gasset David si quieres desde aquí lanceros

Voz 23 36:18 de Tous rapapolvo asisto no rapapolvo a ese tres por ciento son ahora papal

Voz 0477 36:23 pues mira yo hasta hasta hace cinco años era formaba parte de ese tres por ciento de los españoles vivió uno desayunado nunca nada como todo el mundo sabe tenía un desarrollo de peso del cupón condiciones a una burrada y hace cinco años cuando me puse a ordenan de esta historia cuenta que la columna vertebral del día era el desayuno entonces poco a poco me fui educando fui desayunando hasta que convirtió el desayuno pues en el pilar de la alimentación todos los días cosa que tampoco es cuestión de echarle bronca nadie al revés es que la gente entrar entre esa herida tropical fértil ICE a uno de bueno pues haya cuidados

Voz 1646 36:58 claro que el orden nutricional tú que conoce

Voz 12 37:00 pues bien la pues la reordenación de los hábitos

Voz 0477 37:03 alimenticios implica desayunar como un señor cada día no en mi caso si haga habrá excepciones en el caso sin ninguna duda el orden alimentario lo marca el desayuno había más eso qué es la comida con más apetito cuyo yo todas las mañanas a bueno en la formamos parte del mismo

Voz 1646 37:21 queremos saber si nuestros oyentes también lo son recuerden que el teléfono para participar y contarnos qué es para vosotros el desayunos el nueve cero dos catorce sesenta sesenta y la verdad David es que aquí

Voz 0477 37:32 no te rías filibusteros tomen corporal

Voz 1646 37:36 el sesenta y al final como es lo único que yo voy a Jara Kimi selle bueno en España diga quién no desayuna bien David es porque no quiere porque desde Médico de familia nosotros hemos aprendido que en España se desayuna con

Voz 49 37:49 agria mejor dicho mejor ni juvenil Hosni Hosni le

Voz 0477 37:53 sería el hombre

Voz 49 37:57 no hay y apunta que hace falta

Voz 0477 38:01 anda que no había gente en los desayuno

Voz 1646 38:03 los de familia por qué crees David que aquí el desayuno por lo general tiende a ser tan tristón si lo comparamos con esos banquetes que serán los británicos son los americanos porque aquí un desayuno inglés es lo cree toda la vida hemos conocido como un plato combinado

Voz 0477 38:17 ya no se no nos Lotus Notes explicar Rosa no tengo respuesta para eso la verdad pero yo que sé o sea no se dudó igual porque nos hemos atiborrado quizás a cenar históricamente en mi caso por lo menos ya te puedo yo te olvidan me metió en la cama en paz Xavi

Voz 21 38:32 no creo que esto puede hecho este puede ser una respuesta pero yo creo que la el el desayuno quizás es donde se come en España no la comida fenomenal la merienda genial hace nada más todavía el picoteo pero el donde donde menos cultural desayuno tal vez hay comparado con otros países es es es quiso es ahí donde quedó un poco corto no si puede ser que suele desayunar Atom pues yo digo lo quedan desayunado esta manera pues ha sido de nuevo esa

Voz 0477 39:02 pero bueno por sí me encanta como pero

Voz 1646 39:04 que no terminó que Bono pequeño chorros de que solo

Voz 0477 39:07 el concierto porque alcorques lanza adición que me gusta es la tradición escocés Iker esto quitaría puede mejorar la venga dos tostaditas

Voz 1646 39:20 uno con él así también

Voz 21 39:23 otras con algo de pescado sabes a mí me porque soy hijo de pescador Si sueco de todo lo demás un toque algo del mal

Voz 0477 39:29 de ser arenque puedes ser anchoas me visual muy bueno que bueno no café Tíber de siempre el café IT verde te lo tiene que estar super fibroso desayunando eso eso desayunaba capitana Camps Mira quién habla él que toma el cosido en esa ya ya ya ya bueno vaya vamos de la mano todos vamos a trabajar

Voz 1646 39:51 los prácticas no demasiado habituales porque pescado en el desayuno la verdad

Voz 0477 39:53 que yo creo que aquí en España tampoco es demasiado común no tuvo unos ese David desayunos con pescado

Voz 23 40:00 bueno pues así cercanos no pero por ejemplo aquí en Euskadi ha habido mucha tradición de comer bacalao salado para desayunar

Voz 21 40:09 los pescadores vascos no toma en Miami

Voz 0477 40:13 no sé si esto va lo que tenía acerca y lógica ante los puertos pesqueros de lo que se ha hecho esto tomar muchísima proteína de pescado o sea eso está claro y luego también es verdad que hemos sacado los pies del campo de la naturaleza y de Harari de trabajar y de podar y estas cosas y los desayunos ser convertido pues es una especie como de Mary cosa no porque cada vez dan nadie tiene apetito nadie gasta las calorías que se estaban antes y por eso todos desayunos al final se han ido o de desatar

Voz 1646 40:38 tú crees David que hay que diferenciar entre el desayuno entre

Voz 0477 40:42 semana el desayuno que tomamos entre los viernes y luego ya el desayuno del fin de semana algún periódico zumo de naranja exprimido sin duda me da miedo en tres semanas un es un desayuno verano pero antes de fin de semana ya es Imperial entre otras cosas porque en vez de desayunar durante veinte minutos media hora igualó a largo hasta la hora y luego porque en mi caso es el fin de semana por ejemplo la añado pues un par de huevos fritos son par de a la plancha

Voz 23 41:06 o le añado un poco de salmón ahumado también encima a los huevos esta el pescado hago un revuelto un revuelto de huevo esas y rico con un poco de cebolla o de ajo una historia

Voz 0477 41:15 estas osea al final yo creo que el fin de semana quizás sacamos más

Voz 1646 41:18 sartén no no te soy esa necesidad salir corriendo oí pero fíjate curiosamente has hablado de los huevos en casi todas sus elaboraciones y es llamativo que el huevo sí que se desayuna en gran parte de Europa y nosotros lo tenemos un poco olvidado para el desayuno cuando finalmente sí sí pero tampoco es muy habitual

Voz 2 41:36 no no con el primer aún resto

Voz 1646 41:38 sí podemos comer tortilla casi a cualquier estuvieron el desayuno no sabemos introducirlo aunque ese pinchitos de tortilla

Voz 23 41:44 esta mañana hombre o el ex practicante

Voz 0477 41:47 por supuesto que sí me hallo hace quince veinte años me descojono a muchos de la gente que desayunaba del café con leche con la visita de tortilla de hacernos cero dos depende pues bueno yo también les acababa haciendo el otro día estuve en el mercado de Valencia hay un café con leche cuando hay una tostada de pan jamón pero bueno así muchas veces Jon casa la cena hago aposta el que quiere un poco de tortilla de patata para al día siguiente

Voz 1646 42:10 comprarme la FIA el hilo

Voz 21 42:13 bueno en España hay mucha persona yo a veces estoy desayunando ceses

Voz 2 42:17 el primero lo primero la mañana oí a medio mañana en la estos días

Voz 1646 42:22 claro sí señor sabes David que el desayuno ha sido el regalo de moda este San Valentín

Voz 0477 42:27 así no fastidies seis si la gente bueno de hecho hay compañías

Voz 1646 42:30 que preparan desayunos y los llevan a a la casa de tu pareja aunque la verdad es que me para seducir a tú que prepararlas para seducir al

Voz 23 42:37 bien yo creo que es no lo sé me coge un poco fuera de juego hay unos moldes que nuestra el otro día Sasha para hacer huevos fritos en forma de corazón

Voz 0477 42:45 no no no eso me porque ganar considerada cero sea molde comer por azar ni mortadela en forma de Mickey Mouse ese ese Ana Anita Adiós Sasha de su cursi redes Sasha no

Voz 1646 42:57 de forma critica a nuestra Jaime nos trajo muchas de si les de cocía Surdos que prácticamente bueno que mucha gente tiene en casa hay que nadie y que nadie utiliza que de eso seguro que tiene unos cuantos la verdad David de todas maneras es que si puede invitar a alguien a desayunar podemos decir que casi seguro que ya lo ha seducido no

Voz 0477 43:12 hombre que duda ese paso ya lo hace

Voz 1646 43:14 dicho mira me decía es que desayunado caldo de cocido si es curioso porque este pasado mes de enero se montó aquí un revuelo importante porque una nutricionista dijo precisamente que le daba garbanzos de desayunar a su hijo en el desayuno y ahí si algunos puristas de los lácteos y los cereales la fruta parece que no podían consentir que se dieran legumbres el desayuno ha ocurrido claro ya hace unas semanas una nutricionista María Merino publicó en Twitter una foto de su hijo en la patrona picando de de garbanzos diciendo mi hijo no sabe lo que es una galleta hay una dictadura de la galleta en este país para el desayuno

Voz 0477 43:46 pues puede ser no sé a mí me encantan pero es verdad que al final es como muy cómodo o no que quitarte esa responsabilidad de alguna de un poco de leche el microondas y bengalas alcohólico para el trabajo no lograron pues la galleta nosotros yo tengo yo soy de setenta tengo casi cincuenta te galletas en la vida porque es que no haya galletas ya galletas

Voz 23 44:06 como una cosa de lujo igual que era una cosa de lujo Triángulo de Nocilla o dicho

Voz 0477 44:09 mucho Pamplona o la que tomamos una vez al año unos cumpleaños en casa es que nunca había galletas lo que había era pan lo que hacía era acostarse el pan del día anterior resultaba de aceite con azúcar o con Un poco mantequilla o este tipo de cosas punto y de vez en cuando mi madre en relación a las tortillas francesas este tipo de historias íbamos al cole alegando no

Voz 1646 44:28 en muchos casos había incluso pan del día que yo creo que esto sí

Voz 0477 44:31 he perdido en mi barrio era muy habitual ver en las puertas de los vecinos y la mía obviamente una bolsita que el panadero había dejado por la mañana ahora ya esto no ocurre el día en casa es muy muy raro tener para desayunar pues no no sé no lo sé quizá sí pero bueno tampoco es necesario del día o sea yo muchas veces yo consumo pan yo tengo un grande que pesa un kilo y me dura cuatro cinco días así la metes en el hay un pan que esté un poco así Qashqai en la tostado la rejuvenece os ayer otros clarísimo tampoco es necesario la va a dar no se que no sea excusa que no haya pan fresco para no pan yo creo que el pan como te he dicho mención la rejuvenecer

Voz 1646 45:10 pero todo eso sí o el dolor

Voz 0477 45:12 como el pan frito que hacía mi abuela para defendernos no pan pan frito y lo estaba de azúcar y leche fría pues no hace falta comer judías huevos para tener todas las calorías de un desayuno inglés con el pan frito de la bola de Davis

Voz 23 45:25 no con los churros con los churros con las porras bolardos quilla vestirla las dos Españas son churros porras si eres churro porras

Voz 0477 45:33 yo soy de las o sea a mí esto de aquí de Valdebebas tu madre que vamos a elegido o no se están estas jurisdicciones que de torció patata con cebolla o sin cebolla o tú quieres más de jabón mediados no de cabeza de jabalí o de ella a mí me gusta todo come una con cebolla y otras y se bollería con cabeza de jabalíes tres meses David yo he confesado el principio de de esta intervención que me emociona en Los desayunos de hotel me emocioné como te enfrentas tú a esa abundancia o con temblores con mucho frío muy nervioso o me levantó mucho antes de lo normal cuando nos del fastuoso por si no llega primero al Buffett a mí me pasa esto es como como en Reyes que tienen ante ese tiempo sí sí quiero es el primero en trazar el limón primero en cogerle la primera pieza de bollería Kirov de repente la quiere usted o revueltos robos a la plancha gestas es para agua huevos fritos quizás hubo benedictina es súper emocionante desayunar en un gran hotel un buen desayuno es confusa Fabre lo cierto es que por qué no

Voz 1646 46:38 inventamos las cafeterías con bufé de desayuno

Voz 0477 46:40 ya no lo sé primero tendríamos que reivindicar es rescatar el casi desaparecido lo combinado que se está muriendo al plato combinado y después de rescate Mina o no pues quizás vayamos a casa a esa a esa cafetería cómo fue te ves bueno vamos por pasos yo si quieres me apunto contigo montamos una aquí plato combinado estoy seguro de que Tom tiene buena

Voz 1646 47:01 las recomendaciones que hacerte como decía queremos saber qué opinan nuestros oyentes sobre todas estas en realidad lo hemos abierto ninguna polémica porque el desayuno no gusta a los tres Schubert quizá quizá los oyentes que pueden hacerlo e os pedimos por favor que nos llamen al teléfono Tommy ahora si quiere un sesenta como la copa de un pino novecientos dos catorce sesenta sesenta hablamos con él

Voz 12 47:21 a la vuelta de la publicidad las esperas Aviv claro perfecto hasta luego Pablo González Batista y Nasser

Voz 14 48:56 en esta ventana desde la que hablan cada semana sentimos a Benjamín leer

Voz 23 49:01 todo el género de las novelas policiacas está el surgimiento de las novelas de atracadores

Voz 2 49:05 si quieres contar historias que una cosa es abolir la monarquía él proclamar la República y otra que se te vaya la chaqueta sustituyendo a San Fermín por el día de la Caparrós amarillo para ver la televisión

Voz 1257 49:16 podemos exportar cultura con las series y éstos

Voz 2 49:18 no hay importante a Irene filosofar que soy que es la vida es la única certeza es soy mortal a Carlos iba para mí tiene un defecto la película un exceso de honradez a Santiago hacer números hay un problema con las pensiones hay un problema con la cobertura hay un problema con la recaudación a Juan Ángel escuchar el Requiem de Verdi por encima de todo es suman a Mikel vida es la angustia del del hombre moderno sin duda la pintura de mucho lo lo recoge a Elvira observar cuando ya uno se dedica a escribir se da cuenta de lo importante que es la palabra huida a Isaías corregir decir él es más que suficiente una asustar el susto corre entre una oreja y otra oreja y otras si no estoy mal está tu cabeza y a Paco vías el campo una placita pequeña encantadora muy recolectaron está la Fundación cubrir Iniesta están Palin la Ventana un espacio abierto al conocimiento con Carles Francino los viernes no My Lol mujeres en su disco de boleros titulado

Voz 52 50:26 mujer Aurelia buenas noches buenas noches con las bragas en la mano

Voz 1646 52:24 no no no lo decíamos hace unos minutos queremos saber qué opinan ustedes sobre el desayuno si opinan que los hoteles tienen la clave el desayuno perfecto Si obedecen ustedes a la ortodoxia de lácteos cereales y fruta o les gusta más la fantasea David sigues ahí verdad completa esta frase yo hasta que me tomo un café no soy

Voz 48 52:45 sí

Voz 0477 52:46 o eso dice vivir si no voy yo creo que nueve de cada diez españoles de estas horas yo sí yo me levanto su puede ilusionada y emocionada pero mi chica y mi mujer hasta que se ve un café o sea que no se puede la palabra alguna no se alguna cosa médica

Voz 21 53:01 no sé qué pasa pero es sin nota tanto X levanta alegre bastante sobre la el tomas un café y tú vas a ser AMPA y vamos a ver antes incluso estoy de buen humor vamos a Spitzer que también tan yo también tiene que toma Enrique Enrique además Nos va a una perspectiva Un poco internacional del asunto porque él está en Münster Alemania Enrique muy bueno

Voz 0477 53:20 hola buenos días Enrique de desayunar fuerte