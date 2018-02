Hoy por Hoy (16/02/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy

Voz 2 00:10 José Antonio Marcos muy buenos hola Pablo qué tal buenos días

Voz 1018 00:13 es Francisco Granados aseguró el pasado lunes ante el juez de Audiencia Nacional Manuel García Castellón que fue Mariano Rajoy quien destapó la Gürtel la Cadena Ser al tener acceso al sonido de la declaración judicial a petición propia del que fuera número dos del PP de Madrid de la que en su momento trascendió como novedad fundamental que situaba a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la cúpula de las responsabilidades de la trama informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 00:35 según Granados un empresario advierte Rajoy de que han sido adjudicadas dos parcelas de forma irregular en Arganda y Majadahonda y el presidente llama Aguirre y le pide que lo pare oye Molas

Voz 3 00:50 a concurso que elegir el por favor que decir y que lo cual supone dice ella de Stratford upon Gürtel a Burton tampoco no Mariano Rajoy poste que lo para

Voz 1552 01:04 Aguirre encarga entonces a Ignacio González día Granados que detengan la operación según Granados Rajoy le dijo a Aguirre que no se fía de Ignacio González porque era un sinvergüenza

Voz 0910 01:14 el señor Rajoy lo segundo

Voz 3 01:16 de de este de pueblo de gol de módulo no es decir el eje de la eh

Voz 1552 01:25 los hechos se remontan a dos mil ocho Entonces el sinvergüenza de González para Rajoy era vicepresidente no sólo siguió como tal a pesar de la desconfianza de Rajoy sino que escaló hasta la secretaría general del partido ya la presidencia en la comunidad

Voz 1018 01:37 gracias el campus los obispos de las diez diócesis de Cataluña Sutton documento conjunto en el que muestra su preocupación por el encarcelamiento de oro Junquera Joaquim Forn Jordi Sanchez Jordi de los prelados piden una reflexión serena y que se considere a las circunstancias personales de los afectados Radio Barcelona Héctor Álvarez

Voz 4 01:53 en un comunicado todos los obispos catalanes empezando por el arzobispo de Barcelona Juan José Omella aseguran que esta cuestión les preocupa y que sin entrar en debates jurídicos piden una reflexión serena sobre este hecho para propiciar un clima de diálogo un clima en el que se consideren sus circunstancias personales las de los presos además piden que se forme gobierno cuanto antes si defienden que cualquier opción sobre la estructura política de Catalunya tiene legitimidad moral es decir que es buena siempre que se base en el respeto de la dignidad la paz y la democracia admiten que existe un problema político de primer orden aquí y urgen a buscar una solución justa que pueda ser aceptada por todos los obispos ofrecen además como instrumentos de paz

Voz 2 02:32 de conciliación en miel en medio de la sociedad catalana

Voz 4 02:34 piden rezar por la paz y la justicia en esta tierra

Voz 1018 02:43 hora doce y tres minutos en Dajla en el Sáhara Occidental se reunió la comisión hispano marroquí encargado de estudiar el acuerdo pesquero entre ambos países a poco más de una semana para que la justicia europea se pronuncie sobre su legalidad tras el informe del abogado de la Unión que lo encontró discriminatorio porque no se garantizaba que los saharauis fueran a recibir una parte del dinero que Bruselas entrega a Marruecos por faenar en sus aguas unos cuarenta millones de euros cada año enviada especial evaluada

Voz 1 03:08 buenas tardes de comenzar la reunión

Voz 5 03:11 entre los empresarios del sector pesquero español y marroquí en la ciudad saharaui de dársela al sur del territorio ocupado precisamente iban a abordar la situación actual del acuerdo de pesca entre la Unión y Marruecos inquietud después de que el abogado general del Tribunal de Luxemburgo vaya concluyendo que el acuerdo no es válido por incluir las aguas saharauis y a la espera de Center ya el propio Tribunal hoy aquí empresarios andaluces y canarios especialmente por parte de España Marruecos permite el acceso a un máximo de ciento veintiséis buques y europeos en el marco del acuerdo sardina caballa Escudé él es lo que más se prestan estas zonas más de seiscientas mil toneladas en dos mil dieciséis lo barcos con bandera marroquí salen a faenar con hombres que cobran ciento estoy ciento quince euros al mes unos mil ciento cincuenta dirá

Voz 1018 04:00 gracias a la Audiencia Nacional a la vez devoró de Granada ha condenado a diez de los cuarenta acusados en el supuesto fraude en a los accesos de la Alhambra por los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil ninguna de las penas supera los diecisiete meses de cárcel Rafa Troyano

Voz 1779 04:13 la investigación judicial comenzó hace trece años y la sentencia se ha hecho esperar catorce meses tras este calvario la mayoría de los cincuenta acusados por fraude en las entradas a la Alhambra han quedado absueltos sólo el principal acusado cabecilla de una organización paralela de falsificación de accesos al monumento ha sido condenado a siete meses de prisión el resto tres meses de cárcel o multa a todos los condenados la Audiencia de Granada les aplica la atenuante de dilación indebida en la administración de Justicia

Voz 1018 04:43 a un grupo de activistas de Greenpeace han amarrado en barco en el puerto de Bilbao para protestar por el envío de armas a los países del Golfo entiende que utiliza contra la población civil en la guerra de Yemen informa desde Radio Bilbao Isabel Léon

Voz 0910 04:54 con pancartas con el lema armas Marca España para matar civiles en castellano euskera inglés se han dejado ver en varias lanchas en el entorno del Puerto además se han colgado como decías de las amarras y defensas de un buque que dicen tiene hoy prevista una carga Javier rabioso portavoz ahora dijo retire

Voz 6 05:08 las que colgados de los amarres del del barco del barco que puede comprobar que el gigantesco y ahí varias varias personas que están en la defensa los activistas Chicken siguen intentando bloquear el envío de cargamento estamos a la espera de cómo solucionar la situación

Voz 0910 05:24 recordamos que la primera denuncia partido de un bombero que alegó objeción de conciencia para negarse a supervisar un cargamento eso ocurrió hace quince meses en el último balance al que hemos tenido acceso hasta diciembre se denuncia el envío de hasta cuatrocientos treinta contenedores

Voz 1018 05:42 las neuronas a unos algunas gestiones más con Toñi Fernández y Carlos

Voz 0910 05:46 la deuda de las administraciones marca un nuevo récord pero consigue cumplir al límite el objetivo pactado por Bruselas tras subir algo más de un tres por ciento durante el pasado año y situarse por encima de los mil cien billones de euros los investigadores atribuyen al ex jefe de los Mossos a Josep Lluís Trapero dos delitos de sedición aseguran que llegó a engañar algo Brno para permitir el referéndum ilegal del uno de octubre hospitalizado uno de los trece inmigrantes que han llegado a Lanzarote esta mañana al presentar síntomas de hipotermia fueron descubiertos cuando deambulaban por una carretera de la isla no se descarta que en la patera que no ha sido localizada viajaran más personas desarticulada una banda de narcotraficantes asentada en la comarca malagueña de la Axarquía que transportaba hachís desde Marruecos para venderlos sobre en gran parte añade Suiza hay dieciséis detenidos los sindicatos de Metro de Madrid confirman a la SER la presencia de amianto en los trenes más viejos de dos líneas del suburbano aunque aseguran que no hay riesgo para los viajeros el uso de este material está prohibido desde hace diecisiete años la Guardia Civil la como imputado un ganadero de Ciudad Real tras el abandono de su explotación durante la inspección se hallaron los cadáveres de diez vacas mientras otras deambulaban en busca de alimento ya que sus comederos estaban completamente vacías las bolsas europeas parecen decididas a terminar la semana en verde aunque las ganancias rebajan conforme pasan los minutos el selectivo español suma seis décimas y cotiza en el entorno de los nueve mil ochenta

Voz 7 06:59 dos pues eh Pablos es algo de lo que tenemos por ahora fantástico gracias José Antonio luego coinciden son las dos y siete minutos once y siete en Canarias seguimos Hoy por hoy

Voz 1 07:13 hoy por hoy Pablo González Batista Atenas esta mañana al menos en China el gallo no ha madrugado por primera vez en doce meses

Voz 8 07:30 no he entendido nada

Voz 9 07:32 pero entiendo imagino que han dicho algo así como feliz año nuevo porque acaban de celebrar en China sumó su fin de año hoy es el primer día nació el seis de un año que ya no va a estar presidido por el gallo sino por otro animal el perro y nosotros que tenemos un buen amigo en China queremos saber de primera mano cómo se celebra la Nochevieja allí porque ante la creciente comunidad china en España es relativamente fácil que saber cómo viven ellos su fin de año aquí pero como si de un español en China el finde a el Chino Javier Telletxea es vasco lleva ya un tiempo viviendo allí y es autor del canal Youtube abierto muy recomendable por cierto Javier qué tal que que ahora es ahora mismo en China

Voz 10 08:10 pues muy buenas ahora mismo son las siete de la tarde

Voz 2 08:14 a las siete de la tarde del primer día del nuevo año chino

Voz 10 08:19 así es el primer año que hemos pasado aquí en la granja de los tío de mi mujer celebrándolo en familia muy agusto bueno

Voz 9 08:28 lo primero es desear feliz año nuevo feliz Año del Perro ir eh

Voz 2 08:32 claro en tu casa en tu caso no hay debate no siempre la cena de Nochevieja ese la escasez en la casa de ella de la familia de ella

Voz 10 08:40 siempre no no hay debate no hay lugar a discusión

Voz 2 08:45 hoy Senado que se suele cenar en China en Nochevieja que no sé si llaman Nochevieja en realidad la última noche del año

Voz 10 08:53 bueno pues mano la víspera del año del año nuevo es quizás la gente se imagina que comemos cosas muy raras pero que para nosotros aquí en la China rural bueno escritas una situación especial no tampoco se puede generalizar pero hemos comido sobre todo observó por ejemplo longanizas cerdo rodajas y un poco pues frita costillas de cerdo también el cerdo es una parte importantísima de de el menú en estos días pescado nas vainas por ejemplo una sopa de tortilla con tomate hilo

Voz 11 09:30 más exótico ha sido casi casi el búfalo de agua hemos comido dos hombres hasta ahora has escrito el desayuno de Tom calen

Voz 1 09:37 el agua ya no hay

Voz 10 09:42 sí pues es ácido que tampoco sea aquel que dice El búfalo de agua que cosa más exótica pero bueno pues ternera de manera así clásicas

Voz 2 09:50 ya estará en tierra noruego

Voz 10 09:53 sí estaba muy muy rico la verdad

Voz 2 09:55 toda la vida a remojo tú eras

Voz 1 09:58 hombre

Voz 2 10:00 sólo después de la cena hay celebración como como ocurre aquí se hace algo especial hay alguna tradición imagino que uvas obviamente no se come pero bueno cuáles son las tradiciones habituales del tránsito al año nuevo

Voz 10 10:11 es yo creo que lo habitual es pasarlo en familia estar rompan y Le a nosotros por ejemplo comimos estuvimos comiendo lo pasamos la tarde hay de sobremesa la gente juega a las cartas interminables horas charlando de pasan pasan el rato charlando luego llega la cena después de la cena también bueno también de un poquito el tal se ve el el famoso aguardiente de sorgo que es bastante fuerte y luego a la noche pues llega la gala que es el momento de ver la gala en familia no se celebra la calle tanto no se sale tanto igual a los bares eso a estar la fiesta o o de cotillón no hizo lo que se hace pues lo que hace la mayoría hay otros entender la tele y ver la gala que es una gala de o sea es como la televisión los noventa adonde vía programas enormes con unas actuaciones fantásticas de bailes de de bueno es bueno ese pasa sobre todo en un momento de familia con la familia

Voz 2 11:14 bueno aquí esa tradición de del programa largo programa televisivo con audiciones no ha cambiado mucho no seguimos teniendo esas esas enormes ganas ayer una tradición española que tú te hayas

Voz 1 11:24 pues llevado chacolí o echarán humo

Voz 11 11:28 o algo así para despachar han pasarán que traje

Voz 10 11:31 algunos algunos años gusto o por lo menos es lo que me dijeron que era

Voz 1 11:37 a ratos se lo tomaron tomaron probablemente signifique clan Gustavo eh

Voz 10 11:44 sí sí sí el pasarán alguno me dijo oye algunos algún año posterior me dijo mi aquellos que trajín separan has traído ya ya las bragas

Voz 2 11:54 el pero en damos una botellita Javier

Voz 12 11:58 sí bueno os doy la dirección

Voz 2 12:00 perfecto lo arreglamos no te preocupes si no se lo pedimos a David de Jorge Javier es autor del blog Historias de China desde aquí Javier te deseamos feliz año nuevo muy buena Año del Perro no

Voz 1 12:11 si es así es

Voz 2 12:14 perfecto como se dice hay maniobras

Voz 1 12:16 pero como seis extendieron un cuarto sin duda quieres intentarlo Tom Jimmy en Juan bueno pues eso gracias Javier tienes ir Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 0910 12:34 en este fin de semana en el Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas ofertas increíbles para los más rápidos electrónica hasta quince por ciento de descuento adicional en marcas como él es Sony Samsung y quince

Voz 1 12:46 ciento adicional en electrodomésticos iban más lo de este fin de semana el Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas

Voz 13 13:01 hoy por hoy en Cadena Ser punto com amplíe las redes sociales veis arroba hoy

Voz 14 13:07 hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 1 13:13 polemista y ahí está la política

Voz 0910 13:15 pueden ser irracional por mucho que se parezcan

Voz 1 13:18 otros tener derechos de autor cronista

Voz 15 13:23 bueno pues así comenzábamos este once de septiembre con la resaca del día si de una madrugada que es muy buenas otro vigilante

Voz 1 13:32 por otro otro reverso

Voz 15 13:35 es decir el que es más que eso

Voz 16 13:38 una parte pueda claro Isaías Lafuente de Luisa Byrne sí

Voz 2 13:44 pero con Carles Francino

Voz 16 13:45 en la Cadena Ser

Voz 17 13:53 en los anexos de extrema gravedad atendieron y el realizaron con modo ordinario de contratación los acusados atentaron contra Estado de actuación resultará muy costosa reparación

Voz 1 14:09 ya claro si finalmente acreditado

Voz 17 14:11 a la caja B te voy a pedir la señores que diste en una sentencia ejemplar

Voz 14 14:16 hora veinticinco a pesar de los árboles de Cataluña no perdamos de vista el bosque porque en el bosque sí

Voz 1 14:23 cuando la corrupción formación

Voz 2 14:27 con Ángels Barceló

Voz 18 14:30 en Cadena Ser punto com tienes

Voz 7 14:32 mucha rápido por escuchar para los cocineros que siguen sin saber por qué nos hace llorar la cebolla

Voz 19 14:37 así su inflexible de Etiopía panal una sustancia con la que las tengo ya se defienden de sus depredadores

Voz 7 14:43 o sea nosotros Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 2 14:55 Picard que apenas

Voz 21 15:01 sí

Voz 22 15:06 trescientos cincuenta y uno de que de millones ciento cincuenta y un millones de millones de k de bote de Euromillones de ciento cincuenta y uno ciento cincuenta y uno millones de euros de Euromillones el viernes dieciséis de febrero de febrero este viernes Bota de ciento cincuenta y un millones de euros que además participa en el sorteo del millón solo en España juegue a Euromillones no hay nada más grande

Voz 23 15:37 pude que estudien en descanso tener unos palitos de cereales snacks que sí que son riquísimos pero es aprovechar para responder esos mails urgente su llamar a mamá luego dices que no tienes tiempo pero para unos palitos snacks hechos al horno con frutos secos y que tiene su momento no llega

Voz 24 15:51 o momentos NATS su momentos NATS es rico es bueno snacks

Voz 7 15:54 el país presenta la colección Premios Goya dos mil dieciocho este domingo día ganadora de diez premios incluyendo el de mejor guión por nueve con noventa y cinco euros con El País aquí Héctor tú tienes alarma en casa si la de Securitas Direct qué tal el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma ante este modernos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta a alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 25 16:22 tu con la alarma les Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 24 16:31 tú vende salgo si quieres vende más si Ikea hace esperar mal Ikea o anunciar T no tengo dinero no es problema anula

Voz 26 16:38 en radio con lector de la radio punto com Desde sólo cincuenta euros puedes hacer una campaña local en tu población llegará a miles de personas en el club de la radio punto com Ellos encargan absolutamente de todo el club de la radio

Voz 14 16:52 sabías que los músicos no viven del aire que también Comín y se alimentan la orilla en gastronomía y música conforman una relación sin límites Carlos Arnes es el músico que presenta su nuevo disco diferentes tipos de luz Elisa Muñoz la autora de bares indies pensaba les los dos este viernes en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 13 17:29 cadena SER

Voz 24 17:32 Pablo

Voz 2 17:34 los clientes de dar por terminada la semana en Hoy por hoy no sabemos las preguntas que nos deja el día de hoy pregunta número uno cuántos chicos inadaptados y violentos como Nicolás Cruz están comprando hoy armas con total tranquilidad en Estados Unidos pregunta número dos alguien podría decirle al líder del Partido Popular de Santiago que grabar un vídeo para denunciar la contaminación del río Sar está muy bien pero que está mucho mejor si en él no sale tirando basura al río Sar pregunta número tres no es un poco cruel que Infojobs se promocione con una foto de Unai Emery redactando su currículum pregunta número cuatro porque él mismo periódico deportivo critica a los medios catalanes por lamentar la victoria del Real Madrid pero celebra la euforia de los jugadores en Marsella por la derrota del Paris san Germain pregunta número cinco si Rosa Díez se pregunta quién ha puesto en Wikipedia que es afiliada Ciudadanos lo único que está claro es que no ha sido nadie que simpatiza con Ciudadanos pregunta número seis cuántos españoles verán la final olímpica de Javier de Javier Fernández permitirán dar su opinión como si hubieran visto patinaje artístico alguna vez en su vida pregunta número siete Se puede ser más de Vizcaya que Mikel Rico que ayer jugó en Moscú a diez grados bajo cero en manga corta pregunta número ocho que es más raro que un catalán Ramón en el culo o que luego diga que lo hace por gusto él ni independentista ni nada pregunta número nueve que es más grave que un estudio demuestra que los productos de limpieza provocan tanto daño pulmonar como fumar o que es estudio diga que sólo les ocurre a las mujeres porque no se han podido reunir hombres suficientes para elaborar el estudio pregunta número diez tiene remedio la prensa deportiva Si en plenos Juegos Olímpicos de invierno podemos leer el titular el asombroso parecido de Cristiano Ronaldo con su abuela nosotros nos vamos el lunes volverán a escuchar ustedes la voz de Toni Garrido al frente de este tramo de Hoy por hoy todos somos contingentes pero tu Toni eres necesario para mi ha sido un lujo acompañarles durante esta semana muchísimas gracias Tom lleva su Saatchi Pablo ha sido muchísimas gracias también al fantástico equipo de Hoy por hoy también al equipo de documentación de esta casa que nos ha ayudado durante toda la semana y a ustedes desearles que tengan un magnífico día