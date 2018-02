Hoy por Hoy (19/02/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:17 qué tal está muy buenos días comienza la semana con dos grandes citas en rojo en todas las previsiones informativas la primera esta tarde sabremos si Luis de Guindos deja al Gobierno español para convertirse en vicepresidente del Banco Central veo a las tres se reúne el Eurogrupo que debe decidir entre él y el candidato irlandés Philip Lane la decisión se toma hoy pero no se va a formalizar hasta el mes que viene en la cumbre de líderes del mes de marzo y la segunda a partir de las nueve de la mañana comienza una semana de declaraciones en el Tribunal Supremo por el referéndum del uno de octubre en Cataluña hoy están citadas en calidad de imputadas Marta Pascal del PDeCAT Marta Rivera de Esquerra Republicana el juez Llarena las va a interrogar sobre su papel durante el proceso ninguna de las dos formaba parte del guber durante la convulsa última legislatura pero ambas tenían un papel importante en sus partidos provida el portavoz del grupo el número dos de Esquerra el mismo cargo orgánico que ocupaba y ocupa todavía Marta Pascal y el miércoles está citada Anna Gabriel de la CUP que se encuentra Ginebra en Suiza según su partido para preparar su defensa de momento mantiene la incógnita sobre si piensa volver para declarar optara por huir ayer

Voz 1727 01:37 donde envió este audio desde Suiza un acto de su partido de la CUP sin aclarar nada sobre su regreso los partidos de la oposición catalana le piden que asuma su responsabilidad

Voz 5 01:50 el modus operandi de parece ser que se expande que son muy valientes para declarar cosas ilegales en el Parlament de Cataluña pero que cuando puede se escapan se van y ahora nos ha sorprendido ver que Anna Gabriel Se va Suiza la hacíamos más en Cuba

Voz 1727 02:10 lo hacía entre otros the al edil del Partido Popular se abre el horizonte judicial de los que tienen que declarar esta semana la única pista en cuanto a la CUP es que la semana pasada ya declaró ante el juez Llarena otra ocupa aire Mireia Boya IT las reafirmarse en la vía unilateral quedó en libertad sin medidas cautelares sí empeñados en convertir los idiomas en Barreda sino en puentes comienza también este lunes diecinueve de febrero a las siete y media de la mañana vamos a hablar con la portavoz del Gobierno balear tras la manifestación de ayer en Palma donde unas dos mil personas protestaban por el decreto del Gobierno que declara el catalán como requisito para la promoción de los profesionales sanitarios en las Islas no es requisito para el acceso a una plaza pública los profesionales que no sean catalano parlantes tendrán dos años para alcanzar un IVA Elemental de catalán un B1 en el Código Internacional para medir la capacidad lingüística si no lo logran en ningún caso perderán la plaza pero sí limitará la posibilidad de traslados o promoción interna pero los convocantes de la manifestación de ayer creen que hará más difícil captar profesionales en una comunidad que ya tiene dificultades para cubrir plazas bien Irán Aimar Bretos buenos días buenos días las autoridades confían en poder llegar hoy a la zona escarpada donde ayer se estrelló un avión con sesenta y seis personas

Voz 0027 03:43 será por hecho que no ha habido supervivientes en ese accidente la muerte que ya está confirmada es la de un español que lo echaba en Siria junto a las milicias kurdas se llamaba Samuel Prada León era orensano y tenía veinticuatro años pero se hacia llamar Varane Galicia es un esas milicias murió junto a un francés un holandés combatiendo al Ejército turco siria el pasado día diez

Voz 1727 04:02 aquí una sentencia impone la custodia compartida de dos hijos uno con discapacidad a pesar de que el padre no la quería la audiencia Córdoba dice en su resolución que los

Voz 0027 04:10 Ciudadanos no deben los cuidados no deben recaer exclusivamente en la madre

Voz 1727 04:19 sentado que nada que sea difamatorio o algo como esta peli que escuchan tres anuncios a las afueras como la gran triunfadora de los premios del cine británico en una gala en la que las actrices han vestido de negro también contra el acoso

Voz 0027 04:33 tres anuncios ha llevado cinco de los nueve actas a los que optaba entre ellos mejor película mejor actriz y mejor guión original sumada a la al Globo de Oro ese coloca como gran favorita de cara a los Oscar

Voz 1727 04:55 las personas esta madrugada en Barajas al patinador Javier Fernández después de su bronce olímpico y en fútbol Betis y Real Madrid completaron el domingo con un partido lleno de goles Sampe buenos días

Voz 1161 05:08 vete bueno padecía estrés Real Madrid cinco el resultado más abultado de la jornada doblete de Asensio uno de ellos para el gol seis mil de los blancos en Liga jornada que no altera la clasificación con el Barça líder siete puntos de ventaja sobre el Atlético Valencia tercero y cuarto completan los puestos de Champions Sevilla y Villarreal en Europa League siguen en descenso Las Palmas Deportivo y Málaga la jornada veinticuatro se completará esta noche con el Getafe Celta desde las nueve con el arbitraje del colegiado vasco de Burgos

Voz 1727 05:31 Bengoetxea el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:39 buenos días la primera mitad de la semana el ambiente va a ser poco frío pero a partir del miércoles las temperaturas bajarán un descenso que promete ser contundente persistente es muy probable que la segunda mitad de semana volvamos al ambiente plenamente invita

Voz 0055 05:52 y también evidentemente a cotas de nieve bajar

Voz 0978 05:55 y hoy las nubes serán abundantes en la mayor parte de la Península y Baleares con ratos de sol más frecuentes en el centro y sur de la península las nubes más compactas un día más en Asturias especialmente al este de Asturias Cantabria el País Vasco la Ibérica riojana extremo norte de Castilla y León y al norte de Navarra precipitaciones a ratos persistentes e intensas y cota de nieve que variará alrededor de los mil metros de altura las setentera

Voz 6 06:20 horas parecidas a las de ayer un poco de frío ahora mismo

Voz 0978 06:22 durante la tarde máximas de diez a quince grados superando los quince en todo el centro y sur peninsular

Voz 1727 07:00 es lunes y como cada lunes volvemos a ofrecerles un nuevo episodio de nuestra memoria de la crisis hoy miramos al mercado de la vivienda que vuelve a ser algo problemático para muchas personas diez años después del estallido de la burbuja inmobiliaria Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 07:16 buenos días Pepa cumplir todos

Voz 3 07:19 y cada uno de los artículos de la Constitución por ejemplo el derecho a la vivienda cumplir el derecho a la vivienda negado a millones de jóvenes que ven imposible ahora mismo la de emanciparse sabéis en nuestro país la edad de emancipación está por encima de los treinta años

Voz 0456 07:32 el derecho a una vivienda vuelve a cero sigue siendo un imposible para muchos jóvenes y no tan jóvenes en nuestro país como vamos a repasar cómo suben de nuevo se disparan en algunas zonas el precio de los alquileres también el de la venta de pisos lo vamos a abordar a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias con Julio Rodríguez economista y expresidente del Banco Hipotecario con Fernando Encinar fundador del portal inmobiliario idealista en nuestra mesa de análisis Lola García José Manuel Calvo Pablo Simón a partir de las diez una hora antes en Canarias hablamos de obesidad infantil con Carlos Casabona pediatra experto en nutrición

Voz 1727 08:54 pues en este programa son ustedes y atención que van las preguntas las lenguas se enriquecen España tiene un tesoro del que carecen otros países cuatro idiomas cooficiales que sin embargo se convierten en motivo de batalla política día sí día también

así que sobre ello queremos reflexionar esta mañana deberían aprenderse deberían conocerse las dos lenguas cooficiales en aquellas comunidades donde las haya

Voz 0027 11:42 ahora sin hacia las cinco de esta tarde sabremos a quién elige el Eurogrupo para ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europea Luis de Guindos o al irlandés Philip Lane que se resiste a retirar su candidatura y más aún después de recibir el aval del Parlamento Europeo la semana pasada el silencio de Francia pero sobretodo las dudas de Italia hacen prever unas próximas horas de enorme tensión política a nivel comunitario ni en el peor de los escenarios que barajaba el Gobierno estaba el de que De Guindos llegara a este punto con semejante grado de incertidumbre corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 12:11 bueno Irlanda rechaza retirar la candidatura del gobernador de su Banco Central por lo que existo no cambia de Guindos deberá ir a un voto cuya celebración será mañana España se ve favorecida por el procedimiento porque a diferencia de la elección del presidente del Eurogrupo que era un país un voto en esta decisión el voto sí es ponderado y por tanto es más difícil contrarrestar a los países grandes que por su población tienen más peso pero el escenario no es el que había imaginado la delegación española que con el pacto cerrado ya con el antiguo ministro de Economía alemán con Choi bleu no se esperaba tener un contrincante mucho menos que el Europarlamento asegurara que el otro era el mejor un problema que va a pesar mucho en la reunión de hoy

Voz 0027 13:00 a la espera de conocer qué ocurre esta tarde en Bruselas en España la noticia estará por la mañana en el Tribunal Supremo la dirigente de Esquerra Marta Rovira y la del PDeCAT Marta Pascal comparecen como investigadas ante el juez Pablo Llarena lazos participaron en reuniones fundamentales en el proceso independentista pero los investigadores les atribuyen papeles o niveles de responsabilidad muy distintos en el último informe que recibió el magistrado la Guardia Civil señala a Marta Rovira como pieza

Voz 14 13:24 clave en la organización del uno de octubre

Voz 0027 13:27 también en la declaración de independencia que aprobó el Parlament semanas después Rábida de declara a las nueve Pascal a las once después de escucharles Llarena decidirá si les impone alguna medida cautelar Alberto Pozas

Voz 1275 13:38 las acusaciones contra Marta Rovira Marta

Voz 0055 13:40 Excal Se basan en dos pruebas encontradas por la Guardia Civil durante la investigación el documento Enfocats la agenda de Josep María Jové la hoja de ruta y el diario del Prusés respectivamente en el primero se afirma que tanto Rubira como Pascal o al menos los cargos que ocupan formaron parte de un comité extra

Voz 1727 13:55 creo que diseñó dirigió y orientó el puso

Voz 0055 13:58 es unilateral el segundo afecta sólo la diputada de Esquerra hay recoge reuniones al más alto nivel en las que participó junto por ejemplo a Carlos Puigdemont Oriol Junqueras y el ex president Artur Mas los últimos informes de la Guardia Civil incluso acusadas Ruvira de impartir órdenes a los organizadores del referéndum ilegal del uno de octubre unos informes que no aluden con nombre y apellidos a Marta Pascal ahora será el juez Llarena el que valor estas acusaciones después de los interrogatorios de este lunes

Voz 0027 14:23 mañana tomará declaración a Artur Mas y el miércoles teóricamente a Anna Gabriel teóricamente porque la dirigente de la CUP ahora mismo está en Suiza su partido dice que está allí preparando su defensa ha contactado con un abogado experto en causas extradición a España el Código Penal de Suiza no contempla el delito de rebelión lo que añadiría un plus de complejidad a la causa en caso de que Gabriel decidiera quedarse allí no contempla la rebelión tampoco la sedición pero sí pena con cárcel los llamados delitos contra el Estado Frederic Vincent bon día

Voz 0055 14:50 bon día la CUP tiene previsto confirmar mañana si Anna Gabriel acude al Supremo ayer después de confirmarse

Voz 1727 14:55 hay que está en Suiza envió un mensaje en audio

Voz 15 14:58 que se retransmitió que escuchó

Voz 0055 15:00 en la asamblea de andaban que es una de las organizaciones vinculadas a la CUP

Voz 4 15:07 eres así

Voz 0055 15:09 corren tiempos extraños Press en momentos como estos en los que han salido los cambios de verdad aseguraba Gabriel que denunciaba nuevas formas de la persecución política al independentismo a espera de saber si la ex diputada de la CUP ir al Supremo ciudadanos PP ya lo comparan con el ex presidente de la Generalitat

Voz 5 15:25 lo vimos con el caso de Puigdemont que se va a Bruselas y ahora nos ha sorprendido ver que Anna Gabriel Se va Suiza la hacíamos más en Cuba es lo que decía Andrea Levy del PP

Voz 0027 15:38 dos mil quinientas personas se manifestaron ayer en Mallorca contra el nuevo decreto que obligará a los trabajadores de la sanidad pública en las Islas a tener unos conocimientos elementales de catalán si quieren promocionar para promocionar no para acceder ni para conseguir plaza que eso se podrá hacer sin catalán pero al entrar en el sistema habrá un plazo de dos años para conseguir un nivel básico Radio Mallorca Peter tres el día horas días la plataforma Mos Movem nos movemos organizadora de la protesta hasta liderada por una conocida empresaria del calzado de Menorca Úrsula Mascaró quien insiste en que la exigencia del catalán a los profesionales de este sector supone una traba más para garantizar el servicio

Voz 16 16:12 lo que necesitamos todo un especialista hacía tenemos problemas para cantar incide les todo y todo tipo de trabajadores en IB Salud y esto es una traba más no queremos imponer imposiciones lingüísticas en sanidad y en ningún sitio en realidad

Voz 0027 16:26 la plataforma Mos Movem que surgió en torno al proceso soberanista en Catalunya quién tiene ahora previsto reivindicar a cambios en el Estatuto Autonomía que afectan a la denominación de la lengua así como también la derogación de la ley de normalización lingüística vigente desde mil novecientos ochenta y seis a esta manifestación del domingo será de dos datos con el Sindicato Médico el CESIF son los dos únicos que no han firmado el acuerdo a la mesa también han secundado PP y Ciudadanos y la Asociación valores en Baleares en Andoain Guipúzcoa unas doscientas personas homenajearon ayer a los etarras que colaboraron en el asesinato de Joseba Pagazaurtundua los que dieron la información para que después Gurutz Agirresarobe le disparara y lo matara esos dos etarras salieron ayer de la cárcel tras cumplir seis años doscientas personas les recibieron como héroes en Andoain en un acto de bienvenida a ciento cincuenta metros escasos del bar Daytona en el que la banda asesinó a Pagazaurtundua hace ahora quince años acaban de cumplir varios miembros del PP vasco acudieron a protestar anoche ante ese homenaje portando fotos de Pagazaurtundua Isabel León en

Voz 0821 17:22 qué tal en uno en el propio Borja Semper ya advertía ayer por la mañana vamos a estar cerca pero no pegados eso sí vamos a estar

Voz 17 17:27 nosotros no queremos montar un espectáculo ni queremos provocar un enfrentamiento lo que queremos es con nuestra presencia denunciar que está ocurriendo algo tan tan tan lamentable tan tan vergonzoso lo que queremos es con nuestra presencia también pues altavoz a todos aquellos que creen que esto no se puede tolerar

Voz 0821 17:45 jugó algunos instantes de tensión pero la foto es la que es las dos concentraciones discurrieron en paralelo doscientos frente a sí

Voz 1275 17:51 seis apenas unos metros de diferencia sin incidentes

Voz 0821 17:54 ya el jueves el PP denunciaba el recibimiento previsto por inmoral la hermana de Joseba Pagaza reclamaba la alcaldesa el viernes que prohibiera el acto pero rechazó

Voz 0738 18:01 en la propuesta así que finalmente ayer con la Ertzaintza

Voz 0821 18:04 la presente Hubo recibimiento a los dos miembros de ETA excarcelados horas antes pasaron justo al lado de los miembros del PP que portaban fotografías de Pagaza los dos excarcelado recordamos fueron detenidos en dos mil doce y condenados a tres años por la Audiencia Nacional aceptaron sus penas tras admitir que formaban parte del comando CIP de ETA dedicado al cobro del impuesto revolucionario pero especialmente que ejercieron como informadores para ETA Se les acusa de haber señalado Joseba Pagaza en el pueblo que compartían

Voz 0027 18:33 en Andalucía en el juicio de los ERE hoy comparece la ex ministra y ex consejera andaluza de Hacienda Magdalena Álvarez está procesada por un delito de prevaricación por el que se enfrenta a diez años de inhabilitación en León hoy empiezan a declarar los exconsejeros de Caja España que autorizaron créditos millonarios al ex presidente de la entidad Santos Llamas entre créditos y avales le concedieron setenta millones de euros bueno comparecen trece de los catorce consejeros porque el número catorce es el actual coordinador general del Partido Popular Fernando Martínez Maíllo que como es aforado declarará en el Tribunal Supremo Castilla y León Eva Marín buenos días

Voz 0603 19:08 buenos días después de cinco años de investigación hoy y mañana la juez instructora del caso tomará las primeras declaraciones a los consejeros que autorizaron con su firma esta operación más de setenta millones de euros para Santos Llamas cuya concesión defendía en los micrófonos de la SER

Voz 18 19:23 probablemente esté o que Rayco Laura hasta que yo no me daban los estamos ni preferente venido preferentes es lo mejor y ahí están los datos

Voz 14 19:31 se investiga si se cometió un presunto delito

Voz 0603 19:33 todo administración desleal y la estrategia a seguir por los investigados es previsible ellos firmaron lo que avalaron los técnicos de la caja

Voz 0027 19:41 seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias Donald Trump carga contra el FBI e insinúa que no fueron capaces de prevenir la masacre de Parkland con diecisiete muertos porque el FBI según Trump pasa demasiado tiempo investigando la trama rusa su conexión rusa Julia Molina buenos días

Voz 1509 19:58 buenos días trampa ha arremetido contra el Buró por un fallo en el protocolo que ellos mismos reconocieron el viernes la Agencia recibió en enero una alerta de una persona cercana al autor del tiroteo que advertía de que el joven tenía comportamientos agresivos poseía armas pero no lo investigó la actitud de Trump ha indignado a decenas de estudiantes del instituto donde se produjo el tiroteo lo acusan de estar usando la muerte de diecisiete personas para hablar de sus propios intereses

Voz 19 20:23 cinco Gil había espía egipcio Jaime puesto en Bahrein AUI que va a subir

Voz 1509 20:29 está tratando de echar la culpa a los demás no podemos aceptarlo tenemos que seguir combatiendo nuestra lucha la misma que él ignora dice Emma González una de las supervivientes de la matanza ante la movilización de los estudiantes la Casa Blanca ha anunciado que trance reunida con varios jóvenes profesores este miércoles para hablar de seguridad en las escuelas

Voz 0027 20:47 Italia celebra elecciones en dos semanas el domingo cuatro de marzo los últimos sondeos apuntan a una victoria de la coalición del centroderecha aunque no llegaría al cuarenta por ciento de los votos así que la formación de gobierno será muy muy compleja y no sólo porque no vayan a dar los números o por la fragmentación parlamentaria sino porque la derecha italiana ha evidenciado este fin de semana las enormes grietas que tiene dentro entre los socios de Berlusconi informa desde Roma Marina García

Voz 20 21:12 con un Movimiento cinco Estrellas rodeado de polémica por los problemas financieros internos una izquierda que aún no han nombrado candidato a presidente y uno coalición de derechas con las encuestas a favor Giorgia Meloni Fratelli d'Italia un acto electoral en Roma acusado con voracidad la posibilidad de que el Partido Democrático pudiese promover un presidente de consenso ante una situación postelectoral de incerteza

Voz 0268 21:30 según ella en el dos mil once la izquierda dio un golpe de Estado cuando Berlusconi tuvo que abandonar la experiencia de Mario Monti lo o sea aquellos que llevan a las elecciones como tercera fuerza la izquierda son quienes eligen al presidente del Consejo sería lo que mi casa se llama Un golpe descomunal la coalición de derechas de melón y con Berlusconi Salvini

Voz 20 21:49 a pesar de ser la única con verdaderas posibilidades de conseguir una mayoría absoluta según los sondeos no ha fijado aún quién será el presidente llegado el momento

Voz 1727 21:57 para Alexandra simpatizante de Fratelli d'Italia

Voz 20 22:00 esto es lo de menos porque confía en que encontraran entre los tres la fórmula para ofrecer lo mejor a su país

Voz 0268 22:05 seguramente no aporta encontrarán la mejor solución para gobernar Italia ya Meloni lamentaba así la ausencia de sus aliados en un mitin

Voz 21 22:14 a ver si ya no Berlusconi bien

Voz 0268 22:18 lamento sinceramente que no estén máximos aliados Berlusconi Salvini sea quien sea el candidato si la coalición de derecha vence el cuatro de marzo como gobernarán

Voz 20 22:26 sesenta millones de italianos sin presentarse unidos en campaña electoral

Voz 14 22:35 la catedral de Santiago de Compostela

Voz 0027 22:46 ha celebrado este fin de semana una supuesta vigilia de desagravio a los santos a los que un humorista ofendió gravísima mente durante el pregón del Carnaval de la ciudad según los asistentes a ese pregón el cómico hizo chistes sobre los Santos sobre la Virgen del Pino dar chistes que a criterio de la Iglesia y también del PP suponen una afrenta merecedora de esas Vigilia este desagravio merecedora incluso de una crisis institucional porque el PP de Zaragoza pretende que el alcalde de la ciudad llame al alcalde de San Diego para quejarse la Asociación de dramaturgos de Galicia ha expresado su apoyo al autor de ese pregón Rafa Muñiz Gili Santiago

Voz 1772 23:27 por unas supuestas declaraciones del humorista Carlos Santiago en las que hacía alusión a los huevos del apóstol o hablaba sobre unas puesta felación de la Virgen del Pilar al santo esto es lo que aseguran haber escuchado algunos asistentes al Pregón del Carnaval del que no hay pruebas audiovisuales que demuestren que el humorista se refirió así al Apóstol Julián Barrio es arzobispo de Santiago

Voz 22 23:49 esto Nuestros

Voz 0456 24:04 críticas también desde el PP de Zaragoza

Voz 1509 24:07 ah perdón a todos los zaragozanos es sin duda alguna uno

Voz 23 24:09 ofensa a todos los zaragozanos sí

Voz 1772 24:12 sumado Mariano Rajoy los pregones dice deberían servir para invitar a todos a la celebración no para indignar a la mayoría

Voz 0027 24:19 eso lo dijo el presidente en las redes sociales y la prolífica actividad tuitera de Rajoy ayer le llevó también a darle las gracias a Marta Sánchez por esto

Voz 2 24:29 alguien

Voz 0027 24:42 Rajoy le dio las gracias a Marta Sánchez esta versión del himno nacional para la que Sánchez sea enmendado una letra en la que llega a darle las gracias a Dios por haber hecho que nacerá en España según Rajoy una inmensa mayoría de los españoles se sienten representados por esa letra que Sánchez canto

Voz 14 24:57 el sábado en el concierto celebra sus treinta años

Voz 1509 25:00 a Carolina Gómez buenos días buenos días no es la primera vez que Marta Sánchez hace exhibición de orgullo patrio

Voz 0393 25:10 en los noventa viajó al Golfo Pérsico para cantarle a los soldados españoles que no iban a volver a casa por Navidad este fin de semana la artista volvía a sorprender al público en el teatro de la Zarzuela de Madrid donde celebraba treinta años de trayectoria Marta Sánchez ponía letra a la Marcha Real vestida de rojo de pies a cabeza y con la luz roja y amarilla en el escenario la actuación recibió el aplauso del público que se levantó para ovacionar la una emoción que compartía en Twitter el presidente del Gobierno la inmensa mayoría no sentimos representa dos gracias Marta decía Mariano Rajoy se sumaba al elogio Albert Rivera parafraseando el verso de la cantante rojo y amarillo colores que habría anémico

Voz 24 25:54 la son valiente y emocionantes

Voz 0393 25:56 para el líder de Ciudadanos

Voz 25 25:59 eh

Voz 26 26:03 eh

Voz 0027 26:20 el seis de la mañana cinco y veintiséis en Canarias hoy Betis y Real Madrid firmaron anoche el partido más espectacular de la jornada Sampe buenos días

Voz 1161 26:32 buenos días Aimar hasta ocho goles pudieron ver los espectadores el Benito Villamarín el Betis tres Real Madrid cinco marcaron Ramos Cristiano Benzema y dos de Asensio para los blancos uno de ellos seis mil de los del Real Madrid en Liga el mallorquín recupera el buen tono del inicio de temporada y lo basa en su vuelta al once me encuentro

Voz 27 26:46 sí era bastante bien final cuando cuando tienes una continuidad pues se coge más confianza de te salen mal las cosas igual estoy en un buen momento hoy iba contento por la victoria por cómo están saliendo las cosas

Voz 1161 26:58 algo que reconoce el propio Zidane tanto el como Lucas Vázquez taller titulares podrían aparecer más

Voz 28 27:02 siempre se merecen más porque bueno cuando les toca jugar cuando le toca hacer el trabajo sucio lo lo hacen con personalidad además por lo que están haciendo los dos lo están haciendo muy bien es un trabajo de todo pero el trabajo de de Lucas y Marco ha sido en ex forzando

Voz 1161 27:19 si la noticia negativa la lesión muscular de Marcelo que hoy pasará pruebas y es duda para el partido de vuelta de la Champions en el

Voz 1727 27:26 Betis marcaban Mandi Nacho en propia meta de Sergio León

Voz 1161 27:28 en partido de Joaquín al que le preguntaban Movistar por el secreto de su longevidad tengo dos Ricardo mal quisiera añito aumenta la de ningún secreto es trabajar cada día lo he dicho muchas veces sigo disfrutando tengo un equipo que que me apoya cada día y voy a seguir pues bueno hasta que hasta que vea que que ya es complicado ir me apoyaré me voy para casa pero el larguero pasaba el entrenador Quique Setién

Voz 1757 27:52 decepcionado un poco no no nos hemos merecido esto no no sé si un empate hubiera sido más justo pero la efectividad de este equipo pues evidentemente no no es igual que la nuestra no todo lo bien que hemos jugado en la primera parte pues el lo hemos estropeado diez minutos en quince en la segunda al comienzo de la segunda

Voz 0456 28:12 ya el domingo también los dejó el Raso de A3

Voz 1161 28:15 el Levante cero Espanyol uno eleva Villarreal uno y el Atlético de Madrid dos Athletic cero en el que Diego Costa que pudo ser expulsado por un gesto despectivo el colegiado se quejaba precisamente de la fijación que él cree tienen con él

Voz 29 28:25 de la dieta ya sabes cómo es eso no la gente me tiene manía Hay fue mía

Voz 1727 28:30 los dando todos pero alguno

Voz 29 28:32 es la mínima mi saca todas ellas no yo creo que lo que me sacó obtenían la tarjeta de mi sacó ya está

Voz 1161 28:38 la jornada veinticuatro nos deja una semana más al Barça líder siete puntos de ventaja sobre el Atlético Valencia cero Real Madrid cuarto Un partido menos y completan ellos los puestos Champions Sevilla Villarreal en Europa League siguen en puestos de descenso Las Palmas Deportivo y Málaga se completará esta noche la jornada veinticuatro con el Getafe Celta desde las nueve en el Alfonso Pérez son baja Vergara por lesión y Antunes por sanción en los madrileños los de Unzúe se presentan sin bajas en un partido va a arbitrar el colegiado vasco de Burgos Bengoetxea en Segunda después de veintisiete jornadas líder al Huesca ocho puntos sobre el Rayo los dos en ascenso directo Cádiz Granada Oviedo y Numancia están en promoción descenso es para cultural Córdoba Lorca Sevilla Atlético además en baloncesto el Barça termino con tres años sin títulos se imponía en la final de la Copa del Rey al Real Madrid noventa y dos noventa con final polémico por una falta no hubo una clara falta no pitada por los colegiados al azulgrana Claver al madridista Taylor en el último lanzamiento del partido por Larguero pasaba el azulgrana Pau Ribas reconocía el cambio del equipo tras el relevo en el bar

Voz 30 29:29 que yo tenía muy claro lo que quería hacer lo que hacíamos mal sobre todo da confianza no es la clave en cualquier deporte confiar en lo que hace es esté bien no esté mal siempre horas mejor en ese aspecto pues creo que cada uno de nosotros ha tenido confianza de cada uno hemos aportado por eso hemos ganado hasta Europa

Voz 1161 29:46 en Estados Unidos el lo Star de la NBA se ha cerrado esta noche con el Partido de las Estrellas en el que el equipo de Lebron James e impuesto ciento cuarenta y ocho ciento cuarenta y cinco al equipo de Stephen Carrie

Voz 1727 30:12 el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias Abel Caballero advierte a Montoro sino de jaque los ayuntamientos utilicen los siete mil millones de euros que tienen de superávit convocará manifestaciones en toda España

Voz 3 30:25 el caballero pone como fecha límite este lunes hoy mismo si hoy no hay cambios Caballero dice reunirá a los alcaldes para mostrar músculo son declaraciones a la SER hemos poder invertir el ahorro de cada ciudad para los ciudadanos cada acción lo vamos a conseguir no no contempla otro escenario pero sí es cierto que que si no tengo respuesta el lunes de alguna acción de un número significativo alcaldes de grandes ciudades de pequeñas ciudades de medidas ciudades todas las diputaciones para reclamar para dar visibilidad algo tan justo como poder atender los las necesidades de los ciudadanos a tasas

Voz 0027 30:59 ahorro de los españoles está a punto de alcanzar su mínimo

Voz 3 31:02 histórico se sitúa ahora mismo en con uno por ciento lo publica hoy el diario El País

Voz 0027 31:06 es un cuarenta por ciento de la población española no ahorra nada a final de mes porque no puede sobre todos los jóvenes y las familias monoparentales Ana buenos días

Voz 0603 31:14 buenos días es el peor dato desde el año dos mil ocho Entonces la tasa de ahorro estaba en el cinco coma ocho pero llegó la crisis y esa cifra se disparó decidimos posponer la compra de coches y electrodomésticos por precaución y la tasa de ahorro llegó a ser del trece coma cuatro por ciento desde entonces salvo algunos picos puntuales la tendencia no ha hecho más que bajar hay menos incertidumbre volvemos a consumir más pero la vida esta máscara y los sueldos no han subido de forma proporcional así que con un salario medio bruto de veinticuatro mil ochocientos euros según los datos de la Agencia Tributaria a la mayoría de la gente les resulta imposible ahorrar cuatro de cada diez personas reconocen que no tienen dinero ni siquiera para un imprevisto

Voz 0027 31:50 el tráfico María Forner buenos días hola

Voz 1275 31:52 buenos días en Madrid arranca la semana con tráfico intenso ya en la entrada en la dos en Torrejón de Ardoz en la A tres en Santa Eugenia en la A cuatro en el cruce con la M treinta de Pinto y en las cinco en la zona de campamento y Alcorcón tráfico denso en la A42 en Parla hay retenciones en la M40 entre Vallecas y Coslada en sentido norte hacia La2 en Sevilla en la cuatro la avería de un vehículo lo genera tráfico lento hacia Cádiz en Castellón en la AP siete a la altura de Vinaroz un vehículo de mercancías peligrosas ha sufrido un incidente que ha obligado al corte total de la vía en este punto en Barcelona un accidente en la C diecisiete en la localidad de Gur corta la calzada en ambas direcciones además el incendio de un vehículo en la C cincuenta y cinco al paso por Castells Galí mantiene la vía cerrada en sentido Manresa quedan todavía veinte vías afectadas por el temporal siete cerradas cinco corresponden a puertos de montaña y son necesarias las cadenas en otras cinco las provincias más afectadas siguen siendo Burgos y Huesca

Voz 1727 34:54 son las siete menos XXV la seis menos veinticinco en Canarias comenzamos en Cataluña medio año después de los atentados de Barcelona las comunidades islámicas aseguran que la situación política que vive la Comunidad Autónoma ha frenado medidas destinadas a prevenir el yihadismo radical iniciativas que había propuesto el propio colectivo para realizar controles más estrictos a los imanes o evitar la radicalización de los jóvenes musulmanes Frederic Vincent bon día

Voz 0055 35:21 bon día Pepa también propusieron en su día afinar la formación de los imanes y aseguran que todo esto se lanzó después de los atentados que hubo buenas palabras pero que desde entonces Nissan aprobado subvenciones ni se ha concretado nada lo atribuyen a la crisis política también ciento cincuenta y cinco pero en definitiva aseguran que aquí no se está haciendo nada de lo que se dijo Mohamed al Hull

Voz 36 35:41 dejo islámico que reactivación de proyectos relacionados con los este acercamiento otra vez a este persona religioso la reunión se hizo había buenas intenciones se quedó ahí Instant by por yo personalmente no tengo constancia de que se ha hecho algo los seis meses

Voz 0055 35:55 también se planteó llevar el aprendizaje del Islam a la escuela pero denuncia las entidades que tampoco en esto

Voz 1727 36:00 se ha hecho absolutamente nada y el Ayuntamiento de Cáceres Justo Pérez buenos días va a paralizar hoy todos los trabajos de sondeo que se venían realizando en los alrededores de la mina de de Flórez el Consistorio argumenta que la empresa no está cumpliendo con la licencia de obra se enfrenta a multas de hasta ciento cincuenta mil euros

Voz 0456 36:18 sí es de hecho se le pide incluso el depósito de la maquinaria bajo custodia municipales sino fuera posible su precinto el consistorio ha abierto un expediente a la recoger denuncias sobre aperturas de caminos y otras labores que estarían de estando esta zona de la sierra de La Mosca conocida como la Montaña de Cáceres por su parte la empresa comunica hoy a todos los proveedores de la ciudad que paraliza las inversiones de forma temporal aclara que esto no significa que vaya a abandonar este proyecto de extracción de litio y lamenta que hasta el momento el único conocimiento que tienen de la decisión del Ayuntamiento es a través de los medios de comunicación

Voz 35 36:50 iraquí de gira la habilidad ira al

Voz 1727 36:57 y en Madrid Laura Gutiérrez buenos días la Guardia hoy se constituye la comisión de investigación que tiene que determinar si se cometieron o no irregularidades en la municipalidad acción de Bicimad el servicio de bicicletas del Ayuntamiento de la capital la Comisión ha propuesto el PP y la han apoyado PSOE y Ciudadanos

Voz 1275 37:14 el Ayuntamiento de Madrid analizará la cesión del servicio de alquiler de bicicletas en la Empresa Municipal de Transportes durante unos tres meses el tiempo que está previsto que duren los trabajos de los grupos que van a analizar si el Gobierno de Carmena con provisional a la empresa que gestionaba Bonopark al precio que correspondía esa fue la mejor solución el PP ya ha llevado al Consistorio a los tribunales por esta compra acusa al gobierno municipal de prevaricación y malversación porque entienden que el gasto fue excesivo y ha supuesto dicen un grave daño al patrimonio público el Ayuntamiento por su parte insiste en defender que todo es legal que todo es correcto el precio fue establecido por los servicios técnicos le mete trabajaron dicen durante más de siete meses con bares auditorías una documentación que supera los ochocientos folios

Voz 1727 37:53 ojo a este dato también de la Comunidad de Madrid el ochenta por ciento de los niños que faltan a clase Vide al sur de la ciudad en los barrios más pobres el PSOE pide un plan de choque el Ayuntamiento para evitar el absentismo escolar aumentando el número de educadores de agentes tutores

Voz 1275 38:08 suele de Madrid al sur de la capital es el que concentra más casos de absentismo el setenta y seis por ciento del total con mil ochocientos veinte casos el pasado curso Carabanchel Vallecas o Villaverde son algunos de estos puntos que registran las tasas más altas de ausencias a clase y es aquí donde el PSOE pide al Gobierno de Carmena que actúe de forma mucho más enérgica Ignacio Benito concejal socialista

Voz 37 38:27 los menores las menores en madrileñas tienen que estar controlados dentro del del colegio que es donde tienen que estar aprendiendo y por lo tanto el permitir que estos chavales que está chavalas estén en la calle al final además de ser un riesgo para ellos es como decíamos es la puerta que abre que da cabida a las desigualdades futuras

Voz 1275 38:49 los socialistas reclaman como dices más educadores y también que los agentes tutores pasen de veintitrés a doscientos con dedicación exclusiva

Voz 1727 38:56 hasta luego Laura y dos historias ahora que nos llevan a hablar de violencia o discriminación en el futbol primero en Cataluña Freddy Un jugador del Moncada ha dejado inconsciente de un cabezazo al entrenador de porteros durante un partido tanto la víctima como el equipo anuncian que van a presentar una denuncia contra el agresor

Voz 0055 39:18 sí al entrenador de porteros le llevaron al hospital estuvo en observación hasta que hasta que le pudieron dar el alta ayer a última hora de la tarde pasó en un partido de Primera Catalana entre Moncada de la yunquera cuando la Junquera empató a dos al final del partido los jugadores celebraron el gol en el banquillo según varios testigos el futbolista del Moncada insultó al entrenador de porteros le dio este golpe en la cabeza que le dejó inconsciente el árbitro suspendió el partido al que le quedaban ya pocos minutos fuentes de era aseguran que no es un primer caso que ya ha pasado otras veces por esto van a presentar

Voz 1727 39:48 si alguien habla euskera se va a la calle con esta amenaza del árbitro salieron a jugar los futbolistas de dos equipos regionales vascos este fin de semana ambos equipos se suelen comunicar en euskera pero la repítelo que es castellano parlante les prohibió hablarlo bajo amenaza de expulsión la bola se ha hecho tan grande que la Diputación de Guipúzcoa va a pedir explicaciones a la Federación Eva Morente

Voz 1257 40:11 bueno eu non temía al parecer el árbitro Manuel Sarrión que se produjeran insultos contra su persona o contra cualquier otra que él no entendiera ya advirtió por ello de que si alguien hablaba en euskera se lo tomaría como tal una actitud que dice la Diputación no se puede consentir es Denis Itxaso diputado de Deportes

Voz 38 40:27 resulta bastante incomprensible que existan estos prejuicios estados condicionados a hacia un idioma que es oficial en en Euskadi no creemos que no tiene un pase y no podemos sino invitar a todos a jugadores árbitros entrenadores y al público utilizar con normalidad el idioma faltaría más

Voz 1257 40:42 la Diputación pedirá hoy explicaciones a la Federación que al Colegio de Árbitros si ambos clubes presentarán también una carta de denuncia el partido del sábado entre Lidia Zaballa terminó sin incidentes ni expulsados ya cero en el marcador

Voz 1727 40:55 así terminamos en Valladolid Eva Marín buenos días hola buenos días esta semana se sientan en el banquillo dos ciudadanos búlgaros que intentaron vender una colección de monedas romanas aún Museo Arqueológico de la capital castellanoleonesa se cree que habían robado las monedas del yacimiento de marciano Police en su país de origen y la Fiscalía les pide ahora dos años de cárcel

Voz 0603 41:16 si los hechos ocurrieron en mayo de dos mil catorce cuando uno de los acusados llegó a España procedente de Bulgaria con numerosas monedas muchas de ellas de origen romano fruto de una excavación clandestina en un yacimiento arqueológico de su país de origen ya en España contactó con el otro encausado residente en la localidad vallisoletana de Olmedo fue entonces cuando intentaron vender las monedas al Museo de las Villas Romanas de Almenara Puras en Valladolid la Guardia Civil fue alertada de los hechos y detuvo a los dos individuos con cincuenta y una monedas romanas tres monedas proto bizantinas diez monedas bizantinas medievales Hi5 monedas búlgaras medievales valoradas

Voz 1727 41:51 en un total de mil euros

Voz 0603 41:54 el juicio será el miércoles se les acusa de un delito contra el patrimonio

Voz 1727 41:57 con un abrazo de Bau el lunes hasta luego se llama Emma González tiene dieciocho años ya ha sido la encargada de agitar de verdad el debate sobre el control de armas en Estados Unidos

Voz 40 42:22 a mi Anson Ismail que estaremos de Chiapas dos adquirir la rape en Manila de Najwa

Voz 41 42:32 sí trampa le dice que lamenta esta tragedia yo le preguntaré cuando

Voz 1727 42:36 tu dinero recibe de la Asociación Nacional del Rifle que asegurado esta superviviente del tiroteo en un instituto de Florida en el que ese en el que murieron asesinadas diecisiete personas la semana pasada los estudiantes han anunciado movilizaciones la semana en Florida y una marcha multitudinaria en Washington en marzo para pedir una regulación más estricta de las armas corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado buenos días

Voz 0268 43:00 buenos días los estudiantes reclaman en las calles el endurecimiento de la ley para comprar armas ante la inacción del Congreso y de la Casa Blanca dicen que es el momento de hablar sobre el control de armas si lo aceptamos por respeto a las víctimas pero si hay un momento el veinticuatro de marzo los estudiantes saldrán a manifestarse a la calle porque son nuestras vidas las que están en juego es lo que dice Cameron el esquí uno de los supervivientes del tiroteo de Parkland y uno de los organizadores de la marcha por nuestras vidas que aquí en Washington llegará hasta la Casa Blanca los estudiantes están pidiendo también a los políticos que rindan cuentas sobre las donaciones que reciben de la Asociación Nacional del Rifle y otras organizaciones pro armas empezando por los líderes del estado de Florida como el gobernador Rick Scott o el senador Marco Rubio además del propio presidente Donald Trump o igual sí que tendría queremos darle la oportunidad de que se posicionan en el lado correcto porque como no lo hagan van a terminar desapareciera en las elecciones de mitad de mandato cuando miles de jóvenes estudiantes votarán por primera vez explica otra de las alumnas en una González están con nosotros o contra nosotros en el trompa seguido este fin de semana la movilización estudiantil desde su mansión de Mar a Lago a unos setenta kilómetros de los homenajes a las víctimas de la masacre

Voz 1727 44:17 este domingo ha comenzado la carrera para relevar a Peña Nieto como presidente de México las elecciones son el uno de julio y los partidos han proclamado a sus candidatos durante este día el domingo Carolina Gómez

Voz 0393 44:30 los delegados del Movimiento de Regeneración Nacional Morena designado por unanimidad a López Obrador el veterano izquierdista parte como favorito en las encuestas le saca once puntos al conservador Ricardo Anaya en tercer lugar está el candidato de la alianza que encabeza el PRI José Antonio Meade que sustituya al actual presidente Peña Nieto que en septiembre anunció que no se presentaría a la reelección ochenta y ocho millones de mexicanos están llamados a las urnas el objetivo común es acabar con la corrupción y la violencia en el país que en el último año alcanzó la cifra récord de veinticinco mil trescientos homicidios la campaña empieza oficialmente en marzo de momento los candidatos pasan de puntillas por otro tema espinoso el muro con México que pretende construir Donald Trump

Voz 1727 45:14 y una última historia Islandia se va a convertir en el primer país europeo en prohibir la circuncisión en los niños Julia Molina

Voz 1509 45:22 para el Partido Progresista islandés el que ha presentado la propuesta de la prohibición de la circuncisión también es una cuestión de derechos del derecho de los niños que a su juicio está por encima del de la libertad de creencia asegura que este rito se debería realizar con consentimiento y que la forma en la que se practica es peligrosa por el riesgo de contraer infecciones para la comunidad judía prohibido la luz prohibir esta ceremonia es atentar contra uno de sus ritos la comunidad de los países nórdicos amenaza incluso con impedir a sus fieles que se establezcan en Islandia si el proyecto sale adelante

Voz 0456 48:25 empezamos en las comunidades con dos lenguas cooficiales

Voz 43 48:28 buenos días hoy Antonio de Santiago deberían aprender de las dos lenguas cooficiales en esta zona donde coexistan porque la verdad es que es la lengua conocer la permite acceder a los niveles de Cultura importantísimos como la literatura como las direcciones canciones populares es decir contribuyen enormemente a la formación de del pensamiento tanto de adultos como de niños por tanto ya de polémicas con las lenguas nada para todos besos bizcos muchos petardos buenos días

Voz 0456 48:58 en Vico Antonio desde Euskadi se presenta pero bienvenido