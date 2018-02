Hoy por Hoy (19/02/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana las seis en Canarias

hace seis años que España perdió su sillón en el Banco Central Europeo era el año dos mil doce la crisis estaba en pleno apogeo y el Gobierno acababa de pedir el rescate bancario hoy el ministro De Guindos esgrime precisamente como currículum la buena marcha de la economía española ahora mismo para recuperar un puesto dentro del consejo del BCE es precisamente esa medalla que se cuelga la recuperación económica la que le ha enfrentado a los partidos de la oposición española en Europa porque discrepan del mensaje triunfalista del Gobierno el Eurogrupo decidirá en su reunión de esta tarde entre el candidato español grandes Philip Lane que es gobernador del Banco Central de su país a Lane lo prefiere el Parlamento Europeo por su perfil más técnico pero la elección es políticas son los ministros del euro quiénes deben no dar a uno de los dos candidatos y De Guindos cuenta a priori con el apoyo de Alemania Portugal Eslovaquia y Malta Francia no ha dicho nada y hay dudas sobre la posición de Italia con estos mimbres acude al Eurogrupo Luis de Guindos que entrará a la Reunión como ministro de Economía de España puede salir con un billete directo para Frankfurt y una crisis de Gobierno en España en el bolsillo con eso o con un enorme chasco político es lunes diecinueve de febrero y el Tribunal Supremo retoma hoy las declaraciones en la causa abierta por rebelión sedición contra líderes independentistas

a las nueve de la mañana declarará la número dos de Esquerra Marta Rovira ya las once lo harán Marta Pascal coordinadora general del PDeCAT os están acusadas de formar parte del llamado comité estratégico del Prusés

un comité estratégico en el que la Guardia Civil también sitúa a la ex diputada de la CUP Anna Gabriel que debe declarar ante el Supremo el miércoles y que está en Suiza según los suyos preparando su defensa aunque no aclaran si piensa regresar para declarar o aumentada compuse Mon la nómina de huidos el y los idiomas cooficiales en España vuelven Aimar convertirse en trincheras políticas

en Baleares unas dos mil personas se manifestaron ayer en contra de que se exige el catalán para progresar en la sanidad pública de las Islas protestaban contra el decreto que exige un nivel básico de catalán no para los opositores pueden presentarse a las oposiciones se aprobara en castellano sino para quienes una vez dentro el sistema quieran ascender o pedir traslados en el plazo de dos años deberán tener un nivel básico de catalán que es idioma cooficial de Baleares

el Gobierno balear Partido Popular y Ciudadanos con el presidente Rajoy a la cabeza se han mostrado entusiasmados con este vídeo pues como Marta Sánchez que le ha puesto letra letra personal al himno de España Rajoy ha compartido el vídeo en redes sociales porque representa dice a la mayoría de españolidad

sólo mismo otros cargos del PP de ciudadanos empezando por Albert Rivera también lo compartido la Guardia Civil

en Irán las autoridades confían en llegar hoy está la zona en la que ayer se estrelló un avión con sesenta y seis personas

a bordo a todos los dan ya por muertos pero los equipos de rescate aún no han podido organizar sus restos por el mal tiempo que según el Gobierno iraní fue precisamente lo que provocó el accidente de avión

en Estados Unidos Donald Trump carga contra el FBI por la masacre en un instituto de Florida según Trump Si el FBI dedicada menos tiempo a investigar la injerencia de Rusia en su campaña podría haber detectado antes el riesgo que representaba el autor del tiroteo donde murieron diecisiete personas

Voz 3 03:59 dice el Himma en sendos influenza había espía registro

Voz 1727 04:03 han de pretender culpar a cualquiera antes de abrir el debate sobre el control de armas y el Barça terminó anoche con tres años sin títulos en su sección de baloncesto Sampe

Voz 1161 04:16 con su victoria en la final de la Copa del Rey noventa y dos noventa sobre el Real Madrid acabando así con el dominio de los blancos en las últimas cuatro últimas ediciones Icon final polémico por una falta clara no pitada por los colegiados del azulgrana Claver al madridista Tyler en el último lanzamiento del partido en la madrugada además nos ha dejado el final del fin de semana All Star de la NBA en Los Ángeles con el Partido de las Estrellas en el que el equipo de Le Bron James se impuesto ciento cuarenta y ocho ciento cuarenta y cinco el de Stephen Curry con el propio Lebron máxima estrella rozando el triple doble veintinueve puntos diez rebotes ocho asistencias

Voz 7 05:51 vas a madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas voces vas a subirse al telesilla

Voz 2 07:04 yo siempre digo que con los apoyos no se cuentan

Voz 1727 07:07 los apoyos no se cuentan esto decía hace unos días Luis de Guindos cuando le preguntaban por los apoyos que sustentan su candidatura para ser vicepresidente del Banco Central Europeo a la espera de las noticias que lleguen hoy desde Bruselas Rajoy se enfrenta a una inevitable toma de decisiones si se va a De Guindos tiene que sustituirlo aquí y en cualquier caso tiene que afrontar el calendario electoral desde su parte Tito le piden que anuncie ya los candidatos para las autonómicas del año que viene quieren ganar tiempo ante el ascenso de Ciudadanos María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 07:39 buenos días en Génova piensan que estos meses son cruciales para imponerse en las elecciones de dos mil diecinueve no creen que les vaya a peor que en las últimas cuando perdieron las mayorías absolutas aunque ahí está ahora a la amenaza de ciudadanos que tratarán de frenar con toda una operación de desgaste mientras el PP activa su maquinaria para ello para ponerse a trabajar ya desde las filas conservadoras reclaman a su jefe que anuncie a los candidatos el presidente dijo que lo haría para el verano pero muchos a su partido le piden que adelante para empezar los de Andalucía ahora en marzo que aproveche una convención que hay en Málaga para decir sus nombres consideran que deben estar preparados por si Susana Díaz convoca para

Voz 0806 08:14 cubre además a los populares les gustaría que raro

Voz 1461 08:16 hoy aprovechará la Convención Nacional de Sevilla en abril para hacerse una foto con los dirigentes de las capitales más importantes ya designados no quieren que este sea sólo un cónclave para mayor gloria de líder sino que les sirva de cartel dicen que las sedes territoriales necesitan referentes y una estrategia que queda tiempo se puede planificar todo lo explican con un ejemplo Nos comentan casi al final Pablo Casado encabeza la lista por el Ayuntamiento de Madrid los ríos que deje de quemarse en ruedas de prensa y se centre en darse a conocer visitando distritos la historia es cambiar el chip cuanto antes

Voz 1727 08:45 donde no parecen tener prisa es en Ciudadanos no tienen candidatos todavía hay de momento se dedican a recoger afiliados y altos cargos que les van llegando desde el Partido Popular Óscar García

Voz 1645 08:56 los últimos en anunciar su intención de pasarse del partido de Rajoy a las siglas de Rivera han sido hasta veinte ex miembros del Partido Popular en la provincia

Voz 1727 09:04 ven entre ellos hay cinco alcaldes

Voz 1645 09:07 esos concejales de varios municipios críticos con la dirección provincial se suman a los cinco exaltos cargos también del PP pero de Cáceres que se han inscrito en Ciudadanos porque aseguran no sentirse representados por el partido de Rajoy fuentes de la dirección de la formación naranja señalan a la Cadena Ser que no sólo ex del PP se interesan por ciudadanos también del PSOE ingente que no milita en ninguna formación según sus cálculos se están produciendo una media de cuarenta afiliaciones al día pero ojo a los que llegan de otros partidos los de Rivera ya les advierten todos deberán dejar sus actas partirán de ser militantes de base es decir no encabezar ninguna lista entre otros motivos porque en Ciudadanos hay primarias y el que quiera ser candidato deberá pasar antes por ese proceso de momento los calendarios concretos no están sobre la mesa del despacho de Rivera pero fuentes de la formación naranja calculan que estas primarias podrían ser a comienzos de dos mil diecinueve año en el que será la cita electoral

Voz 1727 10:02 tal pero el crecimiento de Ciudadanos en las encuestas también preocupa por la izquierda sobre todo sumado a la debilidad de Podemos porque fueron los votos de Podemos en los que permitieron a los socialistas recuperar por ejemplo gobiernos autonómicos como Aragón o Castilla La Mancha Inma Carretero buenos días

Voz 0806 10:17 sí buenos días Pedro Sánchez encargó a los suyos el sábado en el comité federal que peleen por ser la primera fuerza en dos mil diecinueve y lanzaba ese mensaje desde el convencimiento eso dicen en su entorno de que allí donde pueda ciudadanos va a consolidar al Partido Popular en estos momentos el PSOE gobierna en siete comunidades pero sólo ganó en tres en territorios como Aragón Castilla La Mancha se apoya fundamentalmente en Podemos fuentes socialistas temen que si los morados pierden posiciones y Ciudadanos crece en esas comunidades en Castilla La Mancha por ejemplo no tiene ahora ningún escaño año puedan terminar facilitando los naranjas que el Partido Popular recupere poder así que en Ferraz entienden que sólo desde una primera posición podrán retener a los gobiernos en dos mil diecinueve autonómicas y municipales coincidirán con las europeas hay Pedro Sánchez quiere que la candidatura del PSOE la encabece una mujer europeísta y cualificada eso explican a la Cadena SER en su equipo no desvelan nombres por ahora en dos mil catorce el cartel fue Elena Valenciano que no es de la confianza del secretario general y a diferencia del actual portavoz Iratxe García

Voz 1727 11:24 lo que no quieren perder en Podemos son las llamadas alcaldías del cambio las encuestas para elecciones generales están todas a la baja tras la división interna que supuso Vistalegre II ahora quieren reforzar las listas con Errejón estas repetir coalición con Izquierda Unida y ampliar las confluencias Mariela Rubio buenos días

Voz 1645 11:42 buenos días y a la espera del pistoletazo formal de la precampaña podemos tiene ya una línea maestra buscar cuantos más socios

Voz 1275 11:48 mejor para concurrir juntos bajo la misma marca

Voz 1645 11:50 ampliar el espacio de confluencia para contrarrestar los malos augurios de las encuestas en este contexto Podemos se abre a negociar con Izquierda Unida un esquema general de coaliciones para dos mil diecinueve pero dando la decisión última a los territorios desde Podemos cuentan con que este acuerdo marco entre ambas organizaciones pueda estar cerrado entre marzo y abril precisamente en marzo a la formación morada tiene previsto el acto en marcha en dos mil diecinueve con el que se lanzará la precampaña del próximo ciclo electoral los procesos de primarias para elegir candidatos se producirán a lo largo de los meses de primavera pero nada hace esperar que esta vez sean primarias calientes que sí se han vivido en Podemos en otras ocasiones esta vez los malos pronóstico los en unas elecciones que serán clave para las generales hacen que Iglesias según los suyos no tenga reparos en contar con miembros de corte regionalista como candidatos el propio Errejón aspira a serlo en Madrid es el resultado de la ausencia de cuadros Hidum podemos menos fuerte que en citas anteriores el mayor miedo para los de Iglesias sería perder alguno de sus mascarón de proa alguna de las llamadas alcaldías del cambio

Voz 1727 12:52 aunque la cita electoral más inminente no está en España sino en Italia no es lo único importante cedía un cuatro de marzo para no perderse según Soledad Gallego Díaz Fratelli d'Italia

Voz 1910 13:05 es el primer verso del himno nacional italiano pero también el nombre de un partido de extrema derecha que se presenta a las elecciones del próximo cuatro de marzo los Farah Delhi forman parte de la alianza a la que también pertenecen al grupo de Silvio Berlusconi la famosa Liga Norte el partido que antes gritaba Roma

Voz 1727 13:24 ladrona que ahora hacen trató de su Menchov

Voz 1910 13:26 los políticos en la xenofobia y los ataques a la inmigración aquí viene a hablar de todo esto pues a que exactamente el mismo cuatro de marzo se celebrará también la consulta a los militantes del Partido Socialdemócrata Alemán para saber si están de acuerdo con el pacto firmado por sus dirigentes parece seguir formando coalición con los demócrata-cristianos de Angela Merkel así que deberemos estar todos advertidos y atentos el día cuatro de marzo tiene mucho que ver con nuestro futuro porque tiene mucho que ver con el futuro de la Unión Europea como en todas partes parece que dice cuecen habas las selecciones italiana se celebrarán con un nuevo sistema electoral dos tercios proporcional y un tercio mayoritario crisis supone favorecerá la creación de coaliciones estables los sondeos que indican que el Movimiento cinco Estrellas el famoso Beppe Grillo esos compañeros populista puede ser el partido que obtenga más escaños pero no los suficientes para formar gobierno así que son los dichoso Fratelli mejor dicho la alianza de Berlusconi los hermanos italianos pilas xenófoba Liga del Norte la parte mejor situada es ese a la Italia que no se espera la Italia que ayude a reconducir una Europa comunitaria no sólo francoalemana comprenden porque hay que estar tan atentos al día cuatro de marzo

Voz 1727 14:48 son las siete y cuarto las seis y cuarto en Canarias

Voz 12 14:51 el no

Voz 13 14:53 de esos hace subirnos al tren de la noticia

Voz 14 14:56 Renfe el tren gana más de dieciséis millones de viajeros en dos mil diecisiete Renfe ha transportado a cuatrocientos ochenta y ocho millones de viajeros el pasado año un tres coma cinco por ciento más que en dos mil dieciséis el incremento de usuarios es generalizado en todos sus servicios Alta Velocidad Larga Distancia Avant Media Distancia convencional Cercanías y los trenes turísticos Renfe trabaja cada día para ofrecer el mejor servicio a los viajeros

Voz 5 15:21 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 0027 16:53 esta bueno esta noche se han entregado en Londres los

Voz 1727 16:57 premios del cine británico con pocas sorpresas en el palmarés todas las actrices vestidas de negro contra el acoso sexual corresponsal Begoña Arce

Voz 19 17:13 sabes

Voz 1727 17:14 la noche de los Bafta en el Royal Albert Hall

Voz 1275 17:17 fue para tres anuncios en las afueras el drama de una madre que busca justicia para su hija asesinada en un pequeño pueblo de EEUU la película resultó ser la triunfadora de la gala

Voz 0273 17:34 cine británico logrando cinco premios BAFTA el Feel de Martin Mc Tona fue designado Mejor Película Mejor Largometraje Británico Mejor guión original su protagonista la fabulosa Francis Mc toman se impuso como mejor actriz y su compañero Sam Rockwell mejor actor de reparto Guillermo del Toro se hizo con el lo feo al mejor director por la forma del agua su historia fantástica de amor entre una criatura marina y la mujer de la limpieza en un centro secreto de investigación en la guerra fría el fin consiguió también el premio a la mejor música original y al mejor diseño pero se quedó muy lejos de las doce nominaciones que tenía el Bafta al mejor actor fue para que partía como favorito por su caracterización de Winston Churchill en el instante

Voz 1727 18:20 las oscuro como ya ocurriera los Globos de Oro

Voz 0273 18:23 lo las actrices acudieron a la gala vestidas de negro en solidaridad con el movimiento Michu contra abusos sexuales y acoso en la industria cinematográfica el acto estuvo presidido por los Duques de Cambridge Catalina llevaba un vestido verde oscuro no se unió a la protesta algo que hubiera ido contra la neutralidad de la Familia Real

Voz 21 18:47 bueno reflexionamos sobre

Voz 22 18:49 la batalla lingüística con Pau Castellón eso

Voz 23 18:52 en varias lenguas y a los funcionarios les recordaría que es un derecho de la ciudadanía es que nos atiendan en una de las dos lenguas oficiales que haya que somos los usuarios los que elegimos en qué lengua nos expresamos Cela nuestra ahí ellos como funcionarios deben saber atendernos en cualquiera de las dos

Voz 22 19:07 esta de acuerdo contigo Bibi de Alicante Desde Mallorca Lucía

Voz 1727 19:10 soy madrileña pero digo a quién desde

Voz 24 19:12 dos mil siete recién llegada cuando no entendía algo la gente me hablaban castellano sin ningún problema pero dicho esto tengo que decir que lo pasé muy mal cuando iba a las charlas informativas del colegio convivía con tres añitos salía llorando porque no entendía absolutamente nada en ningún papel informativo oficial bien explicado nada en castellano

Voz 22 19:36 en A Coruña que es buen

Voz 25 19:38 estos aquí en Galicia suya en los niños el castellano y el gallego no hay ningún conflicto y además pienso que deberían de incluir el inglés pero no sólo una hora o dos

Voz 22 19:50 muchas de acuerdo no hay tiempo para más muchas gracias a todos

Voz 2 20:05 muy puro y las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:10 qué tal buenas ya seis graves a esta hora de la mañana en la Gran Vía sin cambios en el tiempo ni hoy ni mañana con sol y temperaturas agradables a mediodía a partir del miércoles se anuncia una bajada de los termómetros sólo viene contando la SER los distritos del sur de Madrid como Vallecas Carabanchel Villaverde concentran las tasas más altas de absenta mismo escolar casi el ochenta por ciento de los casos se dieron en estos barrios el curso pasado lo denuncia el PSOE que pide al Gobierno de Carmena más educadores y más agentes tutores para paliar estas ausencias Felipe Serrano

Voz 0622 20:41 los datos sobre el absentismo escolar en la ciudad de Madrid son muy poco alentadores singularmente en los distritos del sur que son los que concentran el setenta y seis por ciento del total con mil ochocientos veinte casos y es aquí donde el PSOE Le ha pedido al Gobierno de Manuela Carmena que actúe de forma mucho más enérgica Ignacio Benito con

Voz 0027 21:00 deja al socialista los menores las menores

Voz 28 21:02 sí madrileñas tienen que estar controlados dentro del del colegio que es donde tienen que estar aprendiendo y por lo tanto el permitir que estos chavales que está chavalas estén en la calle al final además de ser un riesgo para ellos es como decíamos la puerta que abre que da cabida a las desigualdades futuras

Voz 0622 21:23 los socialistas reclaman además que se aumente la plantilla de educadores de los cincuenta y nueve actuales hasta ochenta y cuatro y también que los agentes tutores pasen de veintitrés a doscientos con dedicación exclusiva

Voz 1275 21:37 es un es es diecinueve de febrero esta tarde se pone en marcha la comisión que investigar la compra de Bicimad por parte del Ayuntamiento de Madrid titulares con Javier Jiménez

Voz 0887 21:45 comisión propuesta por el PP y apoyada por PSOE y Ciudadanos tendrá que determinar si el Ayuntamiento de Madrid cometido irregularidades en la adquisición por diez millones y medio de euros el servicio de bicicletas de la Japón

Voz 1275 21:55 en en el caso Lezo acuden a declarar ante el juez como investigados los empresarios con suelas Tasio Rafael Navarro Millán Jesús se les acusa de ocultar la titularidad de Francisco Granados en el chalet de Valdemoro haciéndose pasar ellos por los propietarios

Voz 0887 22:08 la Policía Municipal de Madrid sorprendió este domingo a dos individuos cazando furtivamente en una especie de ave protegida en su poder tenían un ejemplar muerto oídos vivos la Unidad de Medio Ambiente se ha hecho cargo de los años

Voz 1275 22:19 a quién deportes en baloncesto el Real Madrid perdió anoche la final de la Copa del Rey frente al Barcelona por noventa y dos a noventa mientras en fútbol tras las respectivas victorias del Real Madrid el Atlético hoy es turno del Getafe que se enfrenta desde las nueve de la noche al Celta

Voz 29 22:32 BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina

Voz 1275 27:03 siete veintisiete nace la Plataforma Ciudadana contra los fondos buitre una plataforma que pretende conseguir que se regule ese límite la actividad de los fondos financieros dentro del ámbito público y especialmente en algo tan básico como la vivienda la sanidad movimiento en el que se incluyen colectivos de afectados por la venta de viviendas sociales Ecologistas en Acción o del 15M Isabel Salvador

Voz 1645 27:22 no montan fábricas no crean puestos de trabajo no invierten en investigación y no pagan impuestos aquí porque tiene su domicilio en un paraíso fiscal

Voz 1727 27:29 tal Mercedes revuelta Vicente Losada

Voz 1645 27:32 explica en de esta forma el significado del término fondo buitre ellos forman parte de la plataforma contra los fondos buitre que se ha creado en Madrid y que busca que se limite por ley la actividad de estos fondos de inversión en el ámbito de lo público

Voz 36 27:44 por ejemplo en el sector público en el sector de vivienda en el sector de la sanidad en el sector de las residencias para para mayor esos servicios sociales practicamente están en todos los sectores de la actividad económica

Voz 19 27:58 somos dueños de nuestras viviendas de nuestros hospitales de nuestros colegios o no sino hay leyes que regulen eso sino no hay leyes que protejan esto estamos perdidos

Voz 1645 28:08 lo dicen en Madrid donde recuerdan la pasada legislatura se vendieron cerca de seis mil viviendas públicas a fondos de inversión por una miseria pero además en una comunidad en la que la política de construcción de hospitales de Esperanza Aguirre les abrió la puerta

Voz 1275 28:21 este lunes se celebra el día contra la LGTBIfobia el fútbol a Real Madrid y Atlético que se comprometan de forma activa la lucha contra la discriminación por motivos de la educación sexual en enero

Voz 0812 28:30 los insultos homófobos siguen siendo los más habituales en los encuentros futbolísticos especialmente según un estudio al que hace referencia a en uno de los derbis de la capital

Voz 12 28:38 hemos visto también que casualmente el partido Atlético de Madrid Real Real Madrid el año pasado fue el tema es contenido hemos tuvo entonces queríamos la implicación de estos dos grandes partidos son dos referentes buenas tras

Voz 0812 28:51 la Asociación les ha puesto en contacto con los clubes pero no han obtenido la respuesta que esperaba

Voz 1645 28:55 bueno y dijo que que sólo trabaja once

Voz 12 28:57 es estrictamente futbolístico el Atleti dijo que ahora mismo está obscenidades a nuestro sería muy importante que estos dos equipos con una presencia brutal la sociedad madrileña y española querían tener guiños al colectivo el sectores

Voz 0812 29:11 Arco Polly repartirá más de dos mil cordones arcoiris en varios municipios de la Comunidad para fomentar el respeto a la diversidad en el deporte

Voz 1275 29:17 esta semana la SER les invita a una nueva edición de Madrid futura

Voz 5 29:21 qué hacemos con los apartamentos turísticos como ocio ordena un fenómeno nuevo que está cambiando la realidad de los barrios del centro

Voz 37 29:29 plataformas de alquiler hoteleros vecinos y las dos Administraciones Comunidad y Ayuntamiento debate sobre su regulación es bueno aplicar una moratoria pueden vetar los los vecinos de un bloque como se garantiza la convivencia el próximo miércoles veintiuno de febrero desde las siete de la tarde en el Colegio de Arquitectos calle Hortaleza sesenta y tres

Voz 0027 29:51 entrada libre hasta completar aforo

Voz 1 30:00 son las siete y media las

Voz 1727 30:02 pésimo

Voz 1727 30:15 comienza el lunes diecinueve de febrero con temperaturas suaves hoy que nos van a durar hasta el miércoles ese día vuelve el frío comienza con los ecos de la manifestación de ayer en Palma

Voz 38 30:30 manifestación en la que se protestaba contra el decreto que exige un nivel básico de catalán al personal sanitario a médicos y enfermeros no para los opositores que pueden presentarse a las oposiciones y aprobarlas solo

Voz 1727 30:41 castellano sino para quienes una vez dentro del sistema quedan ascender o pedir un traslado en el plazo de dos años deberán saber un nivel básico de catalán que es idioma cooficial en Baleares Radio Mallorca Peter Sher no colles

Voz 0027 30:55 qué tal buenos días la marcha ha sido organizada por la plata

Voz 1733 30:57 arma ciudadana Mos Movem y el lema a los idiomas no salvan vidas por una sanidad sin fronteras lingüísticas la protesta la encabezado la líder de este movimiento la empresaria Úrsula Mascaró que defiende que el catalán sea un mérito pero no un requisito en la carrera profesional

Voz 39 31:10 porque lo que necesitamos un especialista que tenemos problemas para captar liquidez en todo el y todo tipo de trabajadores en IB Salud si esto es una traba más no queremos impuesto imposiciones lingüísticas en sanidad ni en ningún sitio en realidad

Voz 1733 31:25 a recuerdan que en dos mil dieciséis sólo cinco de las siete mil reclamaciones presentadas en el ámbito de la sanidad pública from de pacientes no atendidos en catalán asegura que hay otros problemas más importantes y no este dice creado por los políticos para imponer el catalán a la manifestación han acudido representantes de PP y Ciudadanos de Baleares Biel Company Xavier Pericay además de actúa Baleares y miembros de los sindicatos CSI CSIF Simebal el Sindicato Médico de Baleares

Voz 1727 31:46 Pilar Costa es la portavoz del Gobierno balear buenos días bon día

Voz 12 31:50 hola muy buenas vías

Voz 1727 31:53 en trámite verdad cuando no lo tendrán listo

Voz 12 31:55 sí pues esperamos que en un mes aproximadamente efectivamente ahora el decreto todavía no está aprobado tenemos una Ley de Función Pública allí donde también quiero decir que hace casi veinte años que la normalización lingüística ya se introdujo en la administración pública en las Islas Baleares es desgraciadamente ahora hay partidos políticos que se han echado atrás en cuanto al consenso que había existido en estas islas en cuanto a la normalización lingüística

Voz 1727 32:26 dígame los manifestantes aseguran que esta norma pone palos a la rueda para captar profesionales en una comunidad con problemas para cubrir plazas puede darse ese éxito

Voz 12 32:37 no justamente ahora las modificaciones que hemos introducido en el decreto respecto al proyecto original es para que todo el mundo tenga o no tenga el requisito de del catalán se pueda presentar a las oposiciones entre el año dos mil dieciocho este año y el año que viene dos mil diecinueve serán más de cinco mil plazas en el sector sanitario las que sacara a estas oposiciones y quiero decir que es precisamente la alta interinidad que tenemos en las Islas la que hace más de ocho años que no ha habido posiciones es lo que ha hecho también que en muchos casos no tengamos una fidelidad de los profesionales y añadir también que no sólo en las Islas Baleares este es un problema endémico en el conjunto del país de España porque precisamente estas oposiciones también se van a realizar en el resto de España es la falta de especialistas en muchos casos es un problema que a día de hoy también tenemos sin que se haya aprobado todavía este decreto

Voz 1727 33:38 venimos diciendo que se exige para progresar en la carrera no para opositar sino para progresar en la carrera un nivel básico de catalán leo lo que nos acaba de escribir una oyente que ha opositado en Baleares nos dice no nos piden un nivel básico de catalán a Medicina y Enfermería nos piden un nivel B2 acaban de salir las notas de la convocatoria en enero estoy suspensas pero es que amigos nacidos en Mallorca que hablan la lengua como lengua materna también han suspendido no sabéis el dineral que están sacando con los exámenes

Voz 12 34:08 bien yo creo que hay que dar todas las opiniones por supuesto pero una de las modificaciones que hemos introducido en el decreto del que antes hablaba específicamente bajan el nivel exigido en un principio se había hablado en el borrador de exigir el B2 que su nivel más avanzado pero finalmente lo te va a exigir pero repito que para poder acceder a las oposiciones aunque no tengas el requisito de catalán podrás opositar aunque luego una vez dentro del sistema se da un tiempo en este caso de dos años para poder sacarse el título correspondiente ese nivel básico si después quién es seguir progresando a través de la carrera profesional como en todo caso se hizo hace veinte años al ceder a la función pública en general no a la sanitaria en el sistema público en las Islas Baleares

Voz 1727 35:01 ha habido diálogo durante el proceso con la comunidad sanitaria con los directamente afectados

Voz 12 35:08 yo creo que no habrá ni de Clayton y normas que haya tardado unos más meses en estar encima de una esa negociadora con todos los sindicatos y en definitiva con con la sociedad y con los partidos políticos que tengo que decir que es cierto que en el primer borrador Hugo una oposición de todo el sector sanitario pero finalmente este último decreto que es más flexible este último proyecto ha tenido el apoyo del sesenta y cinco por ciento de la mesa negociadora con los sindicatos del sector sanitario que creemos que es un apoyo suficiente para para seguir adelante también me gustaría añadir que la normativa si tenemos en acción pública en Baleares la normalización lingüística que es una ley del año ochenta y seis cuando el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta en las Islas Baleares a han sido leyes que han tenido un amplio consenso durante todos estos años y que ahora es una lástima que se utilice como arma arrojadiza y políticamente el tema lingüístico cuanto aquí creíamos que ya estaba superado

Voz 1727 36:15 Pilar Costa gracias Buendía

Voz 12 36:18 muchas gracias buenos días

Voz 0027 36:22 en digo este fin de semana

Voz 1727 36:27 las puertas de los autobuses nocturnos municipales se han abierto fuera de sus paradas estipuladas para que todas aquellas mujeres que lo quisieran pudieran bajarse donde quisieran Vigo ha estrenado un servicio pionero en España que permite que las mujeres se bajen antes o después de las marquesinas por si éstas están demasiado lejos de su casa o en zonas poco iluminadas en Radio Vigo María Díaz

Voz 0806 36:50 las mujeres puede marcar la parada en cualquier punto del recorrido habitual de esa línea urbana Se trata de facilitar que el autobús las de que lo más cerca posible de su domicilio y evitar que tengan que recorrer el espacio que dista entre su casa en la parada de noche este fin de semana ha sido el primero en implantarse esta medida anunciada hace dos semanas y de momento han sido seis las usuarias el sistema sentarse cerca del conductor e informarle de que solicitarán parada antes una seguridad adicional para las mujeres de entre

Voz 1727 37:19 millar de personas que utilizan el servicio de noche

Voz 0806 37:22 de momento es para ellas pero el concello no descarta ampliar la medida por ejemplo a personas mayores con dificultades para moverse el Ayuntamiento

Voz 1727 37:32 el Cáceres va a paralizar hoy todos los trabajos de sondeo que se venían realizando en los alrededores de la futura de la prevista mina a cielo abierto en balde Flores una mina de litio que está a dos kilómetros de zonas pobladas de la ciudad paro total porque la empresa no se está ajustando a los permisos concedidos dice el Ayuntamiento ser Cáceres Justo Pérez

Voz 1258 37:52 así es Pepa buenos días hoy ya no habrá ni catas ni movimientos de tierra de hecho el Ayuntamiento exige el depósito bajo custodia municipal de la maquinaria de los materiales de construcción sino podrían ser precintados y es que la licencia de obra no incluía apertura de caminos y otras labores que estarían estando ahora mismo esta zona de la sierra de La Mosca conocida como la Montaña de Cáceres un paraje para el que desde diversos movimientos ya están reclamando una protección como parque periurbano

Voz 0027 39:08 con Pepa Bueno son las siete y treinta y nueve las seis y treinta y nueve Encarna

Voz 1727 39:11 Arias dos medallas había logrado España en toda su historia en los Juegos Olímpicos de invierno hasta esta edición en la que nuestros deportistas han doblado el palmarés

Voz 1727 39:38 así corres alegría han recibido en el aeropuerto de Barajas esta madrugada al patinador Javier Fernández a él y a su medalla de bronce Sampe

Voz 1161 39:47 junto al bronce también de Regino Fernández en Snow han logrado los mismos metales para España que en los anteriores cuarenta y seis años de competición el patinador madrileño se mostraba sorprendido reconocía haberse quitado un peso al lograr del metal en la única cita que le faltaba en su dilatado palmarés

Voz 40 40:01 no es ya hay color sino el el haber tenido la sensación de la Victoria y él es saber que incluso el jueves en las últimos Juegos Olímpicos que hayamos podido hacer saber que lo conseguido en estos

Voz 1161 40:12 por lo demás Betis y Real Madrid completaban la jornada del domingo con el partido más abultado en cuanto a goles tres cinco para los decidan con las Asensio en plan bigoleador uno de ellos el seis mil del Real Madrid en la historia de la Liga hay satisfecho por haber recuperado el nivel del inicio de temporada

Voz 40 40:26 me encuentro bastante vivían final cuando cuando tienes una comprimido ha pues coge más confianza te salen mal las cosas igual

Voz 0027 40:34 soy un buen momento y bien contento por por la vida

Voz 40 40:37 por cómo están saliendo las cosas la noticia

Voz 1161 40:39 la lesión muscular de Marcelo que es duda dieciséis días del partido de vuelta en Champions en el Betis decepción en su técnico Quique Setién que pasaba por Larguero decepcionaron un poco no

Voz 41 40:48 no nos hemos merecido esto no sé si un empate hubiera sido más justo pero la efectividad de este equipo pues evidentemente no no es igual que la nuestra no todo lo bien que hemos jugado la primera parte pues el vemos estropeado diez minutos en quince en la segunda al comienzo de la segunda

Voz 1161 41:07 el domingo nos dejó también el Real Sociedad tres Levante cero Espanyol uno Villarreal uno y el de Madrid dos Athletic cero y esta jornada Veinticuatro mantiene una semana más la al Barça líder siete puntos de ventaja sobre el Atlético Valencia tercero y cuarto con un partido menos completan los puestos Champions y luego Sevilla y Villarreal los de Europa League siguen en puestos de descenso Las Palmas Deportivo y Málaga y se completará esta noche la jornada veinticuatro con el Getafe Celta desde las nueve en el Alfonso Pérez son baja Vergara por lesión y Antunes por sanción en los madrileños los diez hubiese presentado sin bajas en un partido que va a arbitrar el colegiado vasco de Burgos Bengoetxea en Segunda después de veintisiete jornadas líder al Huesca ocho puntos sobre el Rayo los dos en ascenso directo Cádiz Granada Oviedo y Numancia están en promoción el descenso es para cool Dural Córdoba Lorca Sevilla Atlético en baloncesto el Barça terminó anoche con la hegemonía del Real Madrid en la Copa del Rey ganador de las últimas cuatro ediciones con su victoria noventa y dos noventa cerrando además tres años de sequía de títulos en la sección culé final polémico por una falta clara no pitada por los colegiados del azulgrana clave al madridista Taylor en el último lanzamiento del partido pero con un Barça dominador durante todo el encuentro y resucitado tras la llegada de Pesic al banquillo como reconocía en El Larguero el azulgrana Pau Ribas

Voz 42 42:10 tenía muy claro lo que quería hacer lo que hacíamos mal sobre todo nos da confianza no es la clave en cualquier deporte confiar en lo que hace es Esteve no esté mal siempre horas mejor en ese aspecto pues creo que cada uno de nosotros ha tenido confianza cada uno hemos aportado y por eso hemos ganado esta Copa

Voz 1161 42:28 en Estados Unidos el All Star de la NBA ha cerrado esta noche con el Partido de las Estrellas en el que el equipo de Le Bron James sea impuesto ciento cuarenta y ocho ciento cuarenta y cinco al de Stephen Curry con el propio Lebron como máxima estrella rozando el triple doble veintinueve puntos diez rebotes

Voz 1910 42:40 ocho asistencias y en rugby la selección española

Voz 1161 42:42 sí misma para meterse en el Mundial por segunda vez en su historia tras vencer ayer veintidós diez a Rumanía ante dieciséis mil espectadores se meterá en la cita de Japón si vence en marzo a las dos selecciones más débiles del grupo Alemania Bélgica

Voz 7 42:55 basta madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas voz vas a subirse al telesilla

Voz 0027 43:00 ya a menos cinco grados para qué

Voz 8 43:02 por unos segundos bajando tus sólo sobre nieve polvo

Voz 7 43:06 es que hay que hacer para saber porque las has hecho tanto Falls Valenti One para que con el mejor equipamiento para qué

Voz 0027 43:13 desde veintidós mil cien euros

Voz 0127 44:26 buenos días así usted compra un forfait para ir a esquiar este pasado sábado en Sierra Nevada is encontró con la huelga de remontes sepa que tiene derecho a reclamar la empresa

Voz 1727 44:34 crecido varias opciones si lo hemos comprado a través de la

Voz 0127 44:37 la web o en las taquillas los pueden devolver el dinero mandando el ticket al servicio de atención al cliente o bien podemos pedir que los locales piden por un forfait para cualquier día de esta temporada o de la siguiente sí lo hemos comprado a través de una agencia de viajes tendremos que ponernos en contacto con la nuestra para gestionar la devolución

Voz 45 45:32 el ojo izquierdo que en Hoy por hoy

Voz 46 45:35 hola huir

Voz 1727 45:37 dado con las cosas de comer dice el ojo

Voz 47 45:39 buenos días Pepa tiene alguna solución el llamado problema catalán quizá sí o quizá no pero hay caminos que desde antes incluso de echar a andar ya sabemos que los lleva de cabeza al desastre

Voz 1100 45:51 son esas iniciativas que el bulo conoce como ideas de bomberos con perdón de admirados heroicos trabajadores la idea del PP de tocar la lengua punto sensible donde los haya inversión por aquí o por allá pertenece a este grupo de estupidez ya definitivamente al que hemos perdido la cabeza no tenemos ni idea de qué hacer vamos a ver si pero ambos excitar aún más los bajos instintos del nacionalismo más rancio pero lo mismo les quitamos unos cuantos votos a Ciudadanos sólo lograremos aún más la situación ayudando de la ruptura definitiva de puentes pero no sale harán nuestros fans y prensa de la caverna en primera fila el debate no es la inmersión es y tiene derecho a cambiar el estatus actual en esta situación de emergencia de ciento cincuenta y cinco un partido que tiene sólo cuatro de diputados repito cuatro diputados sin contar revolucionando XXXI restantes a no ser claro que el Gobierno no quiere amenazar a los independentistas como el matorral Navarra de la cantina del oeste haga gobierno empieza a romper Christmas

Voz 48 46:55 error sobre error porque con las cosas de comer no se juega el ojo izquierdo

Voz 3 47:07 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno es que

Voz 1727 47:33 en Hoy por Hoy del diecinueve de febrero del año dos mil dieciocho escribe Jaime Arenillas viven Noruega y nos cuenta cómo se vive la paternidad

Voz 28 47:42 me llamo Jaime Arenillas vivo en en Oslo Noruega trabajo como se unieron químico estoy casado y tengo un hijo de dos años y medio que ya nació aquí en Noruega Noruega es un país que ofrece como ya es facilidades a la hora de tener familia la conciliación laboral aquí en Noruega no es una utopía es un hecho es una realidad social que que afecta a toda la población sin excepción hoy en día con con tanta competitividad que hay laboral pues se agradece que en un momento tan importante de la vida de una pareja bueno pues tener un hijo pues uno disponga de la tranquilidad las bajas de de de maternidad paternidad tienen un mínimo de cuarenta y nueve semanas is son prorrogables incluso hasta los dos años ID esas cuarenta y nueve semanas hay diez semanas que son para el padre se estimula a los padres en ningún momento se siente presión a la hora de decir que está esperando un hijo que vas a tener un hijo yo disfruté de de las diez semanas de permiso de paternidad que luego amplié con las vacaciones en total yo estuve bastante tiempo en cargando me viene de mi hijo y que fue una experiencia fantástica donde aprendí un montón de cosas sobre mí mismo yo no siento esa presión con social lo ese juicio que que sí que he visto en algo en algunos momentos en España eso me eso me gusta mucho nos gusta