Hoy por Hoy (19/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

son las ocho las siete en Canarias muy buenos días esta mañana nos preguntamos qué pasa hoy con la vivienda en España el ladrillo descontrolado se llevó por delante el milagro económico español hace una década se perdía el empleo y con él la posibilidad de pagar la hipoteca firmada en los tiempos de la barra libre el crédito fácil entre el estupor general los informativos se llenaron de repente de personas desahuciadas de su casa familias que se quedaban sin su techo personas como Beatriz que una década después los ha contado cómo ha podido salir adelante su historia es de libro pareja joven con dos niños busca casa

Voz 1 00:53 te dije a la inmobiliaria tenis unas casas de alquiler y me dicen la inmobiliaria pero para que vas alquilar una casa si ahora los alquileres a estar más caros que las hipotecas aquí y luego tiene dos hija hilos cosa nunca pierden precio al contrario van a valorar va invertí no sé que no sé cuánto y salí de la inmobiliaria con una hipoteca al mi brazo

Voz 1727 01:11 su madre los avaló con su propio piso y en poco tiempo todo se vino abajo

Voz 1 01:16 es lo que empezó la crisis y claro Pedro seguido sin trabajo y no encontrábamos trabajo que era imposible encontrar trabajo que él se quedó en el paro me quedé embarazada y me que también en el paro y ahí empezaron los problemas de que no podíamos pagar la hipoteca porque si tengamos unos ahorros que esos ahorros llevamos comiendo lo porque era la casa la casa Lacasa la casa hasta que ya vimos que no podíamos pagar pero claro si dejamos de pagar hipotecas me quedaba allí en la calle se quedaba mi madre en la calle también

tras una pelea durísima muchas desgracias y una década de esfuerzo Beatriz empieza a remontar ahora como nos contará luego a partir de las ocho y media que ha pasado en este tiempo que ha pasado en esta década que pasa ahora queda todavía casi medio millón de viviendas en España sin estrenar de la pesadilla de la digestión de la burbuja ya a de todo lo vivido el acceso a la vivienda vuelve a ser un problema con sueldos bajos compra cara alquileres disparados especialmente disparados en las grandes ciudades en la costa pero los jóvenes de cualquier ciudad de España cuentan una historia parecida sus sueldos son precarios vivir sólo incluso pasados los treinta es prácticamente imposible así que se ven obligados a vivir con los padres o a compartir piso dos segundo titular preocupante que deja la memoria de la crisis que hoy dedicamos al techo que nos cobija la vivienda nueva de protección oficial se está reduciendo al mínimo del dos mil siete al dos mil dieciséis ha caído un noventa y tres y medio por ciento y el Plan de Vivienda dos mil dieciocho dos en dos mil veinte donde se supone que van las ayudas a la construcción la rehabilitación y el alquiler pues nos aprobado todavía estamos a punto de terminar el segundo mes del año diez años después la vivienda otra vez

Voz 1375 02:44 por ciento uno noventa y tres

dos citas marcan este lunes diecinueve de febrero la primera en una hora comienza la nueva ronda de declaraciones en el Supremo por el referéndum del uno de octubre declara Marta Rovira y Marta Pascal imputadas por rebelión y sedición

Voz 0027 03:31 las dos participar en reuniones fundamentales en el proceso independentista pero los investigadores hechos atribuyen niveles de responsabilidad muy distintos herencia de Pascal del PDeCAT en el último informe que recibió el magistrado la Guardia Civil señaló a Rovira de Esquerra como pieza clave en la organización del uno de octubre en la declaración de independencia que aprobó el Parlament

Voz 1727 03:48 a veces pues la segunda cita del lunes a las tres de la tarde en Bruselas

Voz 0027 03:51 empieza la reunión del Eurogrupo en la que se decidirá el próximo vicepresidente del Banco Central Europeo las dudas de Italia mantienen aún con opciones la candidatura del rival de De Guindos el irlandés Philip Lane aunque España insiste en que tiene los apoyos necesarios

Voz 1727 04:04 la Federación Española de Municipios y Provincias exige a Montoro Un compromiso hoy este lunes para que los ayuntamientos puedan utilizar sus siete mil millones de superávit

Voz 0027 04:14 el presidente de la FEMP Abel Caballero acierten la será el ministro de que OACI hoy mismo un anuncio en esa dirección

Voz 2 04:20 o convocará movilizaciones exigimos poder invertir el ahorro de cada ciudad para los ciudadanos de cada cien lo vamos a conseguir no no contempla otro escenario pero sí es cierto que que si no tengo respuesta el lunes como carece alguna acción de un número significativo alcaldes de Grandes Ciudades de pequeña spread desde media despidió todas las diputaciones

Voz 1727 04:40 seis resoluciones judiciales allanan el camino para volver a hacer público el hospital de Alzira símbolo de la privatización sanitaria del PP

Voz 0027 04:48 les vamos a contar hoy en la Ser como la empresa Ribera Salud ha fracasado en su intento de impedir ante la justicia ese proceso de reversión que ha emprendido la Generalitat valenciana

Voz 1727 04:56 sí sobre sanidad en Baleares

Voz 3 05:03 de esta manifestación ayer contra el catalán en la sanidad el Gobierno autonómico insiste en que el catalán sólo será necesario para promocionar y además en un nivel muy mal

Voz 1727 05:13 sí para promocionar no para acceder ni para conseguirlo

Voz 0027 05:16 con este podrá hacerse en catalán Pilar Costa portavoz el Govern hace unos minutos en Hoy por hoy

Voz 4 05:20 luego una vez dentro del sistema se da tiempo en este caso de dos años para poder sacarse el título correspondiente ese nivel de plástico si después quiere seguir progresando a través de la carrera profesional

Voz 1727 05:34 el catalán que es idioma cooficial en Baleares un fallo en el sistema de comunicación de los juzgados retrasa la excarcelación de dos presos

Voz 0027 05:43 lo avanza hoy la SER el sistema Lex Net que implantó el Ministerio tardó dos días en tramitar las órdenes deliberación y a raíz de ese caso el decanato la fiscal jefe de Valladolid van a hacer caso escritos entreguen por mano o por fax

Voz 1727 05:54 doscientas personas recibieron como héroes anoche a los etarras que dieron la información con la que la banda asesinó

Voz 0027 06:01 a Joseba Pagazaurtundua homenaje a los etarras a ciento cincuenta metros del bar en el que Aguirresarobe mató al entonces jefe de la Policía dando en varios miembros del PP vasco acudieron anoche a protestar ante ese homenaje portando fotos de Pagazaurtundua

Voz 5 06:18 de laborado para asesinar a otro ser humano ser objeto de este tipo de homenajes sólo puede despertar

Voz 1727 06:29 los supervivientes de la masacre de Florida anuncian una marcha nacional en el mes de marzo para pedir un endurecimiento de la ley para comprar armas we lose

Voz 0027 06:40 perdemos nuestras vidas mientras los adultos están a otras cosas asegura uno de los portavoces estudiantiles que se van a manifestar frente a la Casa Blanca el veinticuatro de marzo Trump insinúa que el FBI no evitó el ataque porque los agentes pasan demasiado tiempo investigando su supuesta conexión con Rusia

Voz 1727 06:58 empieza la semana sin grandes cambios en las temperaturas hasta el miércoles que será cuando bajen de nuevo pero mucho Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 07:06 buenos días tendremos que estar atentos porque en realidad esto va a ser una potente ola de frío de frío que va a afectar gran parte de Europa momento nosotros estaríamos en el límite sur de esta ola de frío pero todo apunta que con mimo las temperaturas van a volver a ser plenamente invernales pero insistimos la segunda mitad de la Semana de momento hoy más de lo mismo nubes desde Asturias hasta el norte de Navarra con lluvia a ratos copiosa en el resto del país alternarán sol y nubes poco frío durante la tarde máximas de catorce dieciocho grados en la mayor parte del país

Voz 1727 07:40 Manu Carreño pide esta mañana más protagonismo para uno de los jugadores con más talento del fútbol español Manu buenos días

Voz 1375 07:47 buenos días Pepa Marco Asensio pide paso o mejor dicho Marco Asensio vuelve a pedir paso empezó la temporada de forma arrolladora en aquella Supercopa de España contra el Barça donde fue el mejor de largo ya venía determinar la temporada anterior siendo protagonista en la final de la Champions marcando uno de los goles ante la Juventus en la conquista de la duodécima pero aunque hace ella presagiar que llegaba la hora de ver cómo se asentaba Asensio tanto en el Madrid como en la selección nada más lejos de la realidad Zidane ha preferido darle mucha más confianza y muchos más partidos a los de la BBC y sobre todo a Bailey a Benzema que han encadenado partido mediocre tras partido mediocre y sin embargo han seguido siendo Tito dolares por decreto este tipo de futbolistas como Marco Asensio uno de los que tiene más proyección en el fútbol europeo ahora mismo junto a Mbappé sólo necesitan una cosa en su carrera la más importante tener un entrenador que confíe en ellos que se atreva a ponerlo anoche en ese partido de locos que se jugó en Sevilla Asensio dijo al terminar el partido de ese Betis tres Real Madrid cinco donde el marcó dos goles que si no tienes continuidad no puedes demostrar muchas cosas un mensaje muy clarito para Zidane al que el madridismo le vuelve a pedir por segunda vez quiere de la importancia que merece Asensio será titular por ejemplo en la vuelta contra el París Saint Germain

Voz 1727 09:02 hasta luego Pepa adiós Manu

Voz 1727 12:59 son las ocho y trece la sede y tres en Canarias el documento Enfocats en el que los arquitectos del proceso independentista concretaron los pasos que pretendían dar después de declarar la independencia ese documento habla de un comité estratégico un comité del Prusés del que formaban parte algunos de los principales líderes independentistas entre ellos Marta Rubira la secretaria general de Esquerra y Marta Pascal la coordinadora general del PDeCAT las dos declaran hoy ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena imputadas por supuesta rebelión y sedición y ahí está ya Alberto Pozas buenos días Alberto

Voz 0055 13:31 qué tal Pepa buenos días aunque tanto Rubiera como Pascal

Voz 1727 13:34 estuvieron en algunas de las reuniones decisivas a rehuir a los investigadores y la han señalado en los informes como una pieza fundamental para el uno de octubre la declaración de independencia que llegó semanas más tarde

Voz 0055 13:45 la Guardia Civil considera que las dos formaron parte de ese comité estratégico del pulso pero a la hora de concretarse centraba bastante más en la líder de Esquerra Republicana ya supuestamente participó en reuniones al más alto nivel preparando tanto el referéndum ilegal como la declaración unilateral de independencia incluso dicen daba órdenes a Josep Maria sube al considerado como arquitecto del proceso estuvo cuando Puigdemont Junqueras y Mas decidieron seguir adelante fuera de la Constitución dicen los informes cuando el Parlament optó por sacar adelante la duda esas acusaciones parte de la Guardia Civil hoy por primera vez el juez Llarena va a valorar esas acusaciones si es suficiente con que el documento Enfocats la agenda de sube señala en las líderes de Esquerra y PDeCAT como las supuestas cabecillas

Voz 1727 14:23 mañana están citados ante Llarena Artur Mas y Neus Lloveras que es la presidenta de la Asociación de Municipios para la independencia y el miércoles debería comparecer la dirigente de la CUP Anna Gabriel pero a esta hora Gabriel siguen Suiza no aclara si volverá o no para esa declaración ante el juez Llarena Suiza es un país que sí tiene tratado de extradición con España y aunque en su código penal no existen los delitos de rebelión sedición sí castiga con la cárcel los llamados Alberto delitos contra el Estado

Voz 0055 14:52 el capítulo trece del Código Penal suizo Pepa se titula felonía Si delitos menores contra el Estado y su artículo doscientos sesenta y cinco castiga con no menos de un año de cárcel hay que use la violencia para entre otras cosas separar de Suiza a uno de sus territorios o fragmentar uno de sus cantones Si el viaje de Anna Gabriel al país helvético termina sea como el de Bélgica ese sería seguramente el artículo a través del que canalizar la petición de extradición un proceso que sería bastante similar e igualmente complejo España Suiza tienen una relación bastante fluida Pepa entre otras cosas por la cantidad de investigaciones por españoles que esconde a su dinero en bancos de eso

Voz 1727 15:20 así hasta que termine esta nueva ronda de Deco oraciones en el Supremo nadie en el independentismo espera novedades sobre las negociaciones para la investidura para formar un gobierno y así vamos de meta volante meta volante en el limbo aunque Ciudadanos llevará mañana a la Mesa del Parlament su propuesta para convocar un pleno extraordinario que por lo menos desbloquee los plazos para una hipotética repetición electoral o a la parálisis catalana compuso un secuestrando cualquier movimiento se ha unido por vasos comunicantes la parálisis de la política nacional hay alternativa a esta parálisis nadie sabe o quiere pactar en España un asunto que abordamos en el tiempo del director de la Ser Antonio Hernández Rodicio buenos días

Voz 14 16:05 hola buenos días Pepa hoy nos detenemos precisamente un acuerdo político que no sirve de ejemplo para reivindicar la política como única salida al Sevilla el alcalde socialista Juan quién gobierna en minoría ha sacado adelante los presupuestos municipales de casi mil millones de euros con Ciudadanos y el PP y lo ha hecho tras sancionando cediendo en algunas parcelas incorporando otras demandas de la oposición cesión y pacto el acuerdo incluye desde bajadas de impuestos planes de estímulo para la vivienda o el pequeño comercio de Sevilla los grupos han hecho un ejercicio de responsabilidad politica la ciudad tendrá unos presupuestos muy compartidos además del valor moral del propio acuerdo político sólo se ha quedado fuera Izquierda Unida participa Sevilla la marca local de Podemos pese a que el alcalde les había concedido importantes peticiones para incorporarlos la asamblea local lo tumbó finalmente

Voz 1727 16:57 obviamente Antonio unos Presupuestos Generales del Estado son otra cosa no son los de un ayuntamiento pero la praxis política como única herramienta posible es irrebatible pues sí

Voz 14 17:06 aquí en el contexto nacional a la batalla en campo abierto del PP y Ciudadanos se une el PSOE cuya estrategia desconocemos la política refractaria de Podemos a cualquier acuerdo el PP ha perdido fuerza e impulso político en favor de Ciudadanos triunfante calculador tras su éxito en Cataluña y el PNV que no va a facilitar los pies supuestos con el ciento cincuenta y cinco vigente esto además sólo va a empeorar si desde Madrid se trastoca la inmersión lingüística en Cataluña la política nacionales hoy de una baja calidad alarmante faltan liderazgos y proyectos de país sería difícil detallar hoy cuál es el plan que tiene cada uno de los grandes partidos para España nos avanza nada debe ser porque no hay asuntos claves abierto en canal por ejemplo Cataluña la financiación autonómica el futuro de las pensiones o nuestro papel en la Feria Internacional la sensación de años perdidos Pepa es ya irreparable y el PP que es quién tiene la responsabilidad más importante ya sólo piensa en prorrogar presupuesto para aguantar la legislatura en fijar sus posiciones ante su militancia como antídoto contra ciudadanos

Voz 1727 18:09 ya te la voz Antonio gracias tuvo nociva pero la urgencia del Gobierno y no están los presupuestos ni siquiera aquí está en Bruselas en la reunión del Eurogrupo los ministros de Finanzas de todos los países del euro tienen que elegir al próximo vicepresidente del Banco Central Europeo la delegación española contaba con que De Guindos llegara a la reunión de esta tarde sin contrincantes pero no es así el aspirante irlandés mantiene la candidatura tras haber recibido mejor nota en el Europarlamento Francia calla Italia duda De Guindos la dice Chris celda Pastor buenos días buenos días como base del proceso habrá votación

Voz 1275 18:55 yo si bueno si esto no cambia

Voz 0738 18:57 la votación pero será mañana ya dentro del Ecofin un voto ponderado en el que por población España jugará con ventaja aunque la posición del Europarlamento ha complicado esta lección al subrayar Crane el islandés tiene por presidente de su banco central un perfil más apropiado para un puesto que hasta hoy siempre se ha deseado técnico Un problema contra el que De Guindos deberá hacer valer que España espera desde hace mucho tiempo cargo aunque es evidente que esta candidatura irlandesa demuestra que la reclamación española no genera consenso

Voz 1727 19:28 iremos viendo a lo largo del día hasta luego Griselda buenos días y a la espera de noticias desde Bruselas emocionantes noticias debemos Rajoy ha tirado en las últimas horas de locuacidad tuitera por ejemplo le ha agradecido a Marta Sánchez la versión del himno nacional que la cantante interpretó el sábado con una letra en la que entre otras cosas a las gracias a Dios por haberle hecho nacer en España Rajoy la asegura Sánchez que una presunta inmensa mayoría de los españoles se sienten representados por esa letra aquí ya escrito en clave personal pero es que horas antes el presidente había publicado otro tuit por la supuesta polémica alrededor del pregón de los carnavales en Santiago en el que un humorista hizo chistes sobre Santos

Voz 21 20:33 la Virgen del Pilar la Iglesia católica

Voz 1727 20:36 llega y aragonesa llegó a convocar ayer vigilias de desagravio a los santos Manuel Jabois buenos días

Voz 1389 20:42 qué tal Pepa buenos días bueno

Voz 1727 20:45 en Giles de desagravio esto ya ocurrió

Voz 1389 20:47 cuando la revista Mongolia también en Cartagena hubo misas para desagradar a los creyentes una de las razones por las que Santiago ha resistido tantísimos siglos como capital cultural y religioso precisamente por la capacidad que han tenido sus vecinos de de reírse de estos y otros símbolos más más sagrados después no hay carnaval quién no sé con ni pecado ni ni blasfemia palabra por cierto esta última que debería de ser erradicada ya el Código Penal porque no está acosando muchísimos problemas a nivel legal pero lo que más me gusta de este tuit de Mariano Rajoy

Voz 1727 21:17 podido por muchos gallegos incluido el alcalde de Santiago

Voz 1389 21:20 sí efectivamente y respondido a este último Gallego el más en el furgón de cola ha dicho que no se puede indignada la mayoría se puede indicar a cualquiera además los pregones y humor están para para esto para probar nuestra resistencia a la libertad de expresión pero si hay que elegir siempre es mejor indignar la mayoría que a las minorías siempre es mejor indigna a la mayoría entre otras cosas porque sabes que al menos la defenderá la iglesia o la defenderá el presidente del Gobierno como se ha visto estos momentos si ofende a las minorías y las minorías protestan es probable que los fans de esa misma iglesia el presidente Gobierno te digan que eran los podemos reír de nada que piel tan fina que tiempos tan oscuros estamos

Voz 1727 21:55 yo no le he visto bien mirado bien mirado hoy sobre el agradecimiento unánime se de la derecha española Marta Sánchez porque hemos hablado del tuit de Mariano Rajoy pero también Albert Rivera se lo agradeció mucha otra gente ese agradecimiento unánime por haberle puesto letra al himno letra personalísima algo que añadir eh

Voz 1389 22:14 la derecha española hasta agarrando a un clavo ardiendo para seguir diciendo que el nacionalismo español no existe Marta Sánchez es el último bastión pero fíjate que el himno con letra cantado por Marta Sánchez entre grandes ovaciones demuestra que eso no es así la referencia a Dios tan comentada

Voz 22 22:30 el único acertado del himno un un himno o es anacrónico o no

Voz 1389 22:33 el himno ya que no tenemos grandes guerras con las que animar a las tropas que es para lo que se hacían los signos pues por lo menos echarnos a lo bizarro es decir que gracias a Dios estamos aquí y somos unos privilegiados

Voz 1727 22:43 paso fue a cantarle en su día Marta uno creo

Voz 1389 22:46 ha sido un Soldados del amor hasta mañana hasta mañana empresarios

Voz 1727 25:24 ya libre judicial para la recuperación del hospital de Alzira a la sanidad pública

Voz 0027 25:29 este hospital en la provincia de Valencia ha sido el mayor símbolo de la privatización sanitaria del PP quedan seis semanas para la reversión de la sanidad pública de todo el complejo del hospital Il empresa Ribera Salud ha fracasado en su intento de impedir ante la justicia este proceso emprendido por la Generalitat seis resoluciones judiciales han tumbado su intención de paralizar la privatización Mariola Luri

Voz 1727 25:49 desde el minuto uno Ribera Salud puso en marcha una ofensiva judicial contra la decisión de la Consellería de Sanidade no prorrogar el contrato que termina el próximo uno de abril contrato que le ha permitido gestionar el hospital de Alzira y los centros de salud durante dos décadas y atender a unas doscientas cincuenta mil personas en esa comarca la estrategia de la empresa incluyó también recursos contra la las normas de reversión de hecho han llegado a presentar más de cincuenta procedimientos judiciales pues bien en el último año los tribunales han dictado hasta seis resoluciones y autos desestimando todas las medidas solicitadas por Ribera Salud ir dando la razón a la Conselleria valenciana su titular Carmen Montón señala que esto demuestra que las privatizaciones no son para siempre

Voz 26 26:30 además se ha planificado desde la Conselleria una inversión de cinco coma siete millones de euros para Atención Primaria y Especializada y esto es posible porque al pasar a ser gestión pública directa desaparece el beneficio empresarial

Voz 16 26:45 estos fondos se pueden reinvertir

Voz 26 26:47 sistema sanitario público montó un año de que semana

Voz 1727 26:50 tendrán la cartera de servicios y los puestos de trabajo en algunas de esas seis resoluciones la justicia rechazó que la pretensión de Ribera Salud beneficia al interés público que los perjuicios de los que alertaba la empresa fueran irreparables

Voz 1375 29:37 disfrutar de una vivienda digna y adecuada

Voz 32 29:46 no queremos

Voz 1375 29:47 lo importante es que llevamos prácticamente dos años con caídas de el número de desahucios

Voz 33 29:54 sigue habiendo cláusulas abusivas apostilla

Voz 32 30:02 aquí lo sitúe era un perro me he criado sin piedad en la Cadena Ser

Voz 33 30:14 en su caso encuentro trabajo como un aunque sabe limpieza pues resulta que era pisos de embargos de Banco aquí venían ir de recuerdos fotos veías de

Voz 34 30:27 no

Voz 1375 30:33 hoy por hoy es con Pepa Bueno

Voz 1727 30:54 hoy llamaban el aterrizaje suave y en pocos meses se convirtió en un estallido estruendoso a la pérdida del trabajo se sumó para muchos el peso insoportable de una hipoteca firmada en la época de la barra libre el crédito fácil de las promesas de una inversión que nunca iba a fallar y que falló cuando empezaron a desaparecer las grúas que durante mucho tiempo se come es un elemento más del panorama urbano lo que quedó fueron solares vacíos casas sin gente ingentes en casa como cantaba Silvia Pérez Cruz miles de personas acabaron desahuciadas de un piso que no podían pagar de la vida que habían imaginado dentro de él como le ha contado María entre la Pavone Beatriz una mujer que lo perdió casi todo y sólo ahora empieza a salir de la pesadilla

Voz 35 31:40 esta historia empiezan

Voz 16 31:42 dos mil tres empieza como tantas otras

Voz 1 31:44 le dije a la inmobiliaria tenía unas casas de alquiler inicien la inmobiliaria pero para que vas alquilar una casa si ahora los alquileres a estar más caros que las hipotecas y luego tiene dos hija hilos cosa nunca pierden precio al contrario van a valorar va

Voz 16 31:58 es invertir no sé quiénes de cuanto salí

Voz 1 32:01 de la inmobiliaria con una hipotecar mi brazo Beatriz

Voz 16 32:03 Moreno es su pareja Pedro firman una hipoteca por ciento ochenta y cuatro mil euros y la casa de la madre de Béatrice como garantía Béatrice tenía veintiséis años y Pedro treinta y un tenían dos niñas una de dos años y la otra tan sólo de unos meses fuimos al notario

Voz 1 32:20 en el notario pues nada me me dijeron que la caseta un aval bancario de cinco años resultó que era la final era una hipoteca de cincuenta mil euros

Voz 16 32:28 la letra subió hasta los mil doscientos euros al mes a los que había que sumar derramas gasto sí

Voz 1 32:34 pareja foco trabajaba en de mudanzas y viajaba entonces pues él con el dinero que saca va yo trabajaba de género culto ora con el dinero bueno pues podemos mantenernos bien hasta que llegó la crisis pues le empezó la crisis pero Pedro quedó sin trabajo y no encontrábamos trabajo que era imposible encontrar trabajo Tel se quedó en el paro me quedé que también embarazada y me que también en el paro y ahí empezaron los problemas de que no podemos pagar la hipoteca porque si tenemos unos ahorros pero eso es esos Rose vamos comiendo solo porque era la casa la casa la casa la casa hasta que ya vimos que no podíamos pagar pero claro si dejamos de pagar la hipoteca me quedaba allí en la calle se quedaba mi madre en la calle también es que encima nos decían que iba a bajar los intereses los de aquellos que eso no bajaba encima yo tenía cláusulas abusivas de toda

Voz 16 33:17 su pareja entró en depresión Béatrice empezó a luchar y se sumó a la paz la plataforma de

Voz 1 33:22 Afectados por la Hipoteca yo empecé a salir a la calle me enteré que había una plataforma me metí en la plataforma empecé a acoger datos de un lado a coger datos de otro empecé hacerme fuerte empecé a luchar contra el banco empecé a negociar lo que pasó que pues que mi pareja falle

Voz 16 33:40 leyó el infarto y murió el once de junio de dos mil catorce Beatriz se quedó sola con los tres hijos y la amenaza de desahucio para ella y su madre empezó a negociar con el banco primero me daba la solución de la dación en pago de mi casa y luego

Voz 1 33:54 hoy también de que en la casa de mi madre se quedase con una deuda y le dije que era imposible que yo no podía pagar esa deuda tampoco entonces al final después de mucha lucha el banco me dijo que me liberaba también la casa mi madre pero qué pasó que como al fallecer Pedro tardaron tanto en los documentos en hacerse que falleció también mi madre otro infarto también entonces eh sino llega a ser por mi familia

Voz 16 34:16 por la lapa tipo psicológico colaboran con lapa yo no estaría como estoy a los pocos meses Béatrice firmó la dación en pago para su vivienda cuando la compró Sala habían tasado por doscientos diez mil euros y trece años después no será valorada dan por más de noventa mil también le condonar no deuda que pesaba sobre la casa de su madre por entonces Béatrice ya sabía herido Diviertt con su hermana pero por el bienestar de sus hijos tomó una decisión drástica

Voz 1 34:42 a entrar en una rosa sobre todo mi hija mayor entre una depresión gorda Iliada unas crisis muy fuertes entonces los psicólogos que que que colaboran con la plataforma me me dijeron que porque no ponemos tierra por medio y me fui a vivir a Escalona una casa cogí Internet me metió una de las páginas de esta de esa alquilan casa diez sacase me gustó y me fui para allá no conocía a nadie

Voz 16 35:03 en Escalona en la provincia de Toledo Béatrice que siempre había vivido en Madrid ha rehecho su vida ha encontrado trabajo de Auxiliar de Enfermería en un hospital de la capital ya son mes con el dinero que le tocó por la venta de la casa de su madre ya libre de cargas pudo comprar otra vivienda la letra que ahora paga es de doscientos euros

Voz 1 35:22 ahora me siento y me pongo a hacer los deberes con mis hijos ahora me voy a comer con ellos ya hablamos de nuestras cosas ahora ahora me río con ellos ahora disfruto de ellos tiene esa época no lo único que me importaba era qué va a pasar mañana sino tenemos caso que mi hija me dice mamá dejemos de dar ya pena sabe ya vale sacar

Voz 36 35:43 a eh

Voz 16 35:49 cómo de dará de apela le dice a sus niñas a Beatriz qué ha podido pasar página podido rehacer su vida pero estamos a salvo de lo que ya hay muchos

Voz 1727 35:58 como ella vivieron se vuelva a repetir aunque la pregunta habría que reformular la en este momento de después de todo lo pasado lo vivido y aprendido está más garantizado hoy el derecho a la vivienda en España Eladio Meizoso buenos días hola qué tal buenos días el mercado de la vivienda ha vuelto a crecer a un ritmo que no se veía desde hace una década y sin embargo el acceso a la vivienda vuelva a ser un problema al menos en aquellas partes del país como las grandes ciudades y la Costa que registran a la vez importantes subidas del precio del alquiler esto que aún no hemos absorbido toda la herencia de ladrillo que la burbuja dejó

Voz 0527 36:33 hay casi medio millón de viviendas sin estrenar ese stock sólo ha bajado en ciento sesenta mil siete años a pesar de que casi no se hace vivienda nueva en dos a diecisiete subía el diez por ciento interanual tras un dos mil dieciséis en que se terminar uno treinta y cuatro mil diecisiete veces menos que diez años antes se reactiva más la venta de vivienda pero sólo una de cada doce es nueva el año pasado hasta septiembre se vendieron treinta y dos mil nuevas casi un sesenta por ciento más interanual pero en el mismo periodo de dos mil seis habían sido nueve veces más los precios la crisis tocaron suelen dos mil catorce desde hayan subido de media ya un dieciocho por ciento según el INE un seis por ciento en el último interanual que sea publicado pero están todavía un veintiséis por ciento por debajo del pico todo esto son medias hay zonas en que los precios todavía no han empezado a subir y otras ya muy recalcó

Voz 16 37:25 con todavía casi medio millón de viviendas en este

Voz 1727 37:28 Henar sin embargo hoy vuelve a ser difícil acceder a una vivienda en aquellos lugares especialmente donde además el precio del alquiler se ha disparado como decíamos grandes ciudades y Costa la Administración puede incidir en el mercado y la forma más directa son los planes de vivienda y la vivienda social que se está haciendo el avión

Voz 0527 37:46 la vivienda nueva de protección oficial se está reduciendo al mínimo en dos mil siete Se calificaron es decir quedaron listas para adjudicarse sesenta y siete mil de ellas sesenta y dos mil promovidas por la Administración central en dos mil dieciséis es fueron sólo siete mil en total menos de cuatro mil las aportadas por el Estado una por cada dieciséis de diez años antes y el número sigue bajando porque en dos mil diecisiete hasta septiembre el Estado ha sacado poco más de dos mil

Voz 1727 38:13 ya hemos pasado la mitad de febrero pero todavía no se ha aprobado el Plan de Vivienda dos mil dieciocho dos mil veintiuno que sabemos sobre el plan

Voz 0527 38:20 bueno según el borrador conocido todavía puede haber cambios habrá ayudas para la construcción y rehabilitación de viviendas que se destinen al alquiler a precios limitados habrá ayudas para el alquiler de viviendas que cueste menos de seiscientos euros al mes novecientos en algunos casos si no se tiene más de mil quinientos euros de renta al mes que es tres veces el IPREM Se recibirá un cuarenta por ciento del precio del alquiler la ayuda se eleva al cine

Voz 1389 38:45 cuenta

Voz 0527 38:46 con un máximo también de tres años para menores de treinta y cinco años de edad mayores de sesenta y cinco para los menores de treinta y cinco con los mismos límites de renta habrá también ayudas a la compra hasta un máximo de diez mil ochocientos euros o el veinte por ciento del precio de venta el plan se aprobará muy pronto con carácter retroactivo desde el uno de enero nos dice el Gobierno pero luego tendrán que negociarse convenios con las autonomías

Voz 1727 39:10 las Eladio gracias gracias a vosotros hasta luego en el resultado gráfico de estas cifras son los testimonios que vamos a escuchar ahora mismo y que han recogido los compañeros de la sede en distintas ciudades de España

Voz 15 39:22 depende de la zona los precios por ejemplo en las Islas son mucho más caros ahí sí que no te lo puedes permitir aquí en Santiago pues bueno se propagan por ahí tienen dinero pues sí pero independizarse y vivir tú solo con un sueldo de hoy en día pues yo creo que es difícil

Voz 37 39:37 porque yo lo mismo te comento uno años aquí mi contrato hasta hace muy muy muy poco era de novecientos euros mensuales que pasa me fui a mirar aquí eres pero es que me pedirían como unos quinientos seiscientos incluso dependiendo de la zona mi sueldo actual no me lo podía permitir osea que ha metido que renegar estando con mis padres

Voz 38 39:52 totalidad es muchísimo más complicado por qué los sueldos de los chicos jóvenes no no llegar para nada entonces no puedes comprarte un piso con estos sueldo que vendía como que no se no hace más

Voz 39 40:06 Concha Arribas la gente como tiene poco dinero ha tenido una una hangar sita vieja que he hecho la regla la rehabilitado un poco para que el entre un poco de dinero pero esto no es la solución con lo cual está desapareciendo los barrios

Voz 1727 40:18 esto es lo que nos han ido contando los compañeros de cada emisora de la Ser que han ido recogiendo por las ciudades testimonios que al final hablan de problemas parecidos bien es verdad que siempre se subraya que el alquiler se dispara en las grandes ciudades pero todos los jóvenes de cualquier ciudad en la que hemos estado unos dicen lo mismo sueldo precario no puedo pagarme una vivienda para vivir solo a los treinta y cinco años Fernando Encinar fundador del portal inmobiliario idealista buenos días

Voz 40 40:47 hola buenos días Julio Rodríguez economista

Voz 1727 40:50 la ex presidente del Banco Hipotecario de Caja Granada buenos días

Voz 1389 40:53 buenos días se puede hacer

Voz 1727 40:56 de que en este momento vuelve a ser un problema la vivienda en España el acceso a la vivienda en Cedar

Voz 40 41:01 yo creo que de los datos que comentabais antes hay un interesante que es el stock David de vivienda nueva cuando se habla de stock de ese medio millón de casas que todavía a la venta lo que tenemos que ser conscientes es que a las casas no lo ponemos pone

Voz 1275 41:15 pues no podemos trasladar las casas dieron

Voz 40 41:18 de sobra que hay muchas capitales de provincia donde

Voz 1727 41:20 la burbuja hizo que se construirán casas

Voz 40 41:23 simplemente al calor de la burbuja y ahora tienes ocho diez mil casas que no compra nadie porque la demanda no no no no está cumpliendo en esas zonas pero no las puedes mover a ciudades donde ya tienes déficit de vivienda como por ejemplo las grandes capitales donde deberíamos empezar otra vez a ver grúas porque hay un enorme déficit de vivienda entonces vamos a tener que convivir con esa media nacional que hay muchas casas a la venta todavía o de Villanueva que se terminaron hace ocho diez años con la realidad de que todavía hay un de que empieza a ver un déficit de vivienda

Voz 1727 41:53 Julio Rodríguez acceder a la vivienda vuelva a ser un problema

Voz 1389 41:57 vuelve a ser un problemón en este momento puesto que es verdad que hay a corto plazo pues un exceso una situación de exceso de demanda pero es que en este momento practicamente no hay política de vivienda es decir que en este momento para estos jóvenes que encuentran en por primera vez no les queda más remedio que acudir al creer puesto que una vivienda en propiedad queda muy lejos de sus posibilidades en este momento

Voz 1727 42:21 incluso en esa ciudades donde hay estoc por la digestión

Voz 1389 42:25 ladrillo todavía sí aunque el ladrillo sobre todo está más concentró las costas en Radio suele estar más no necesariamente las ciudades donde hay más falta entonces ese día sé que lo normal es un hogar no debe destinar más de la tercera parte de sus ingresos para comprar una vivienda porcino no no podrá hacer frente en este momento nos encontramos que estos salarios de ochocientos a mil euros tienen que necesariamente ir a una vivienda creer porque no pueden acceder en propiedad entonces esta vivienda de alquiler con esta subida a que quieres puede dar lugar a que los esfuerzos de acceso y calculado que se pone ahora en niveles de llevarse el cincuenta al sesenta o el setenta por ciento del del salario que tiene luego por tanto hay un problema de acceso a la vivienda hay una ausencia de política de vivienda está ese decreto que como ha dicho esta mañana está por salir tampoco creo que es que el decreto fue la cambiar de esto de la noche a la mañana pero indudablemente implicaba que se podía hacer algo hay una necesidad sobre todo de aumentar el parque de viviendas de alquiler pero hace falta sobre todo que exista política de vivienda puesto en los últimos años lo que ha hecho sido dejar los las autonomías y las autonomías esperaban los recursos que llegaban del Gobierno central por tanto se puede decir que el problema de la vivienda en España en este momento es el enorme esfuerzo de acceso para amplios segmentos de hogares

Voz 1727 43:42 lo vivido y sufrido del que vuelve a ser un problema la vivienda los expertos suelen decir no no hay una burbuja en el precio del alquiler una burbuja es otra cosa pero quienes viven de alquiler sí que notan que ha subido mucho los precios

Voz 40 43:54 yo sigo sin que nadie me explique qué es una burbuja en el alquiler porque lo que yo constato es en el momento en con prioritario está con una vivienda el mercado del alquiler sino el alquila en cuestión de de horas en idealista alquilar una vivienda a existen mercado y estén Un que hizo razonables que se hacen una mañana en hundía al fin eso es propietario es rebaja el piso de alquiler idealista está llena de anuncios que han bajado un diez o un doce en quince por ciento entonces no entiendo que es el concepto de bruja de alquiler

Voz 1389 44:21 en segundo lugar es verdad que en el centro de los

Voz 40 44:24 es el precio del alquiler ahora es viviendas que han estado alquiladas durante cinco años cuando determina en esos contratos y salen de nuevo el mercado sale en un precio distinto al que alquilaron en plena crisis cuando una casa se alquiló en dos mil doce dos mil trece si no ha habido subida del precio de aquí de la vida infracción cuando esos contratos estaban ligados a la inflación ahora que salen al mercado salen a un precio distinto pero para mí la buena noticia es la cantidad de producto que hay en estos momentos por ejemplo en Barcelona y en Madrid es la tercera ciudad de la Unión Europea con más producto de alquiler yo vivido veintidós años de alquiler para mí es un es que te suban el alquiler

Voz 1727 45:00 la New drama es que vivas de alquiler

Voz 40 45:02 quieren subir el alquiler no puedes irte a ningún sitio porque no hay oferta en el año dos mil el noventa y dos por ciento de los españoles vivían en casas de las que eran propietarios de alquiler vivíamos cuatro te subiera el alquiler no había dónde ir

Voz 1727 45:17 es decir Fernando que ahora sí que hay siete suben quiere una alternativa más barata

Voz 40 45:22 el que lo estamos constatando solamente en diez mil casas si tú vives en el centro de Madrid y te suena el alquiler a tres cuatro estaciones de metro tienes viviendas de dos dormitorios por lo que a lo mejor estás pagando en el centro es verdad que tienes que a lo mejor coger el metro pero insisto es que el el drama sería que no hubiera producto

Voz 1727 45:41 hay especias alquiler no Mario Rodríguez

Voz 1389 45:44 los economistas motivados por el máximo rigor consideran que la burbuja sólo se producen los precios de los activos ir al creer es una rentabilidad no es un activo luego posiblemente lo que implícitamente esto significa puesto que vamos a ser rigurosos hagamos caso los economistas no puede haber burbujas en lo que es una rentabilidad que se quieres pero sí que puede haber burbujas de los precios de ventas porque dado un coste de capital da una rentabilidad unos mayores alquileres como los que estamos viendo ahora en este momento con subidas espectaculares esto lo que lleva implícito es un aumento de los precios luego no hemos llegado todavía una situación generalizada de burbuja varía mucho de una ciudad a otra que hay una España interior donde no está teniendo lugar nada que se parezca esto que estamos hablando pero lo que sí puede estar teniendo lugar es una subida de precio muy fuertes por ejemplo si se observa los gráficos se mira el gráfico del año dos mil diecisiete observa que la unión de la eurozona y la Unión Europea la subida de precios en torno al Cuatro aquí en España tenemos datos solamente del mejor de nuestros indicadores sólo a estar tercer trimestre estamos aproximando al siete que decir que ya llevamos desde que empezó la recuperación casi un dieciocho por ciento de aumentos acumulado luego se manifiesta en el alquiler pero puede que esa subida de precios que les lleve en sí mismo el indicio de una posible burbuja los precios de la vivir

Voz 1727 47:05 no hay algo muy delicado muy preocupante lo han señalado los dos invitados lo señalaba el el reportaje de Eladio Meizoso y es la ausencia de planes de vivienda de protección social ha caído un noventa y tres con cinco por ciento en una década es una barbaridad porque claro eso son planes muy a largo plazo si efectivamente nos encontramos como en Barcelona entorno a treinta y cinco mil personas que no pueden pagar un alquiler de vivienda libre y que el Ayuntamiento anuncia que va a instalar unas casas prefabricadas para que puedan vivir de forma temporal hasta que les puedan adjudicar una vivienda de protección pública cuando vaya alguien de protección pública no se están haciendo hoy o no se están rehabilitando con ese destino no

Voz 1389 47:49 prefabricadas están apareciendo las prefabricadas

Voz 1727 47:52 si se quieren ellos insisten porque hablaba con los del Ayuntamiento de Barcelona hace unos días en que no tiene nada que ver con los barracones que tenemos toda la memoria que eso que es otra cosa pero lo que quiero decir es esta medida sea buena mala o regular es provisional los planes de vivienda de protección pública hay que hacerlos con mucha antelación sino se Seraphin ahora

Voz 1275 48:10 no hay que hacerlos yo creo que deberíamos ser conscientes

Voz 40 48:13 los planes tendrían que fomentar la vivienda de alquiler yo creo que lo que no tiene sentido es lo que hemos vivido durante tantos años que eran planes de vivienda pública que se ofrecían en compra de alguna manera todos los españoles financiamos la compra a unos pocos que por su situación personal en un momento concreto de su vida accedían una vivienda con unos precios que eran realmente la mitad incluso menos de la mitad del precio que había de mercado entonces vivienda pública tiene que haber un plan de vivienda pública pero que sea de vivienda en alquiler que es lo que ha ocurrido en países centro europeos John no no lo debería sentido a que cuando se recuperen esos planes de vivienda