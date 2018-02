Hoy por Hoy (19/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias a esta hora está ya dentro del Tribunal Supremo para declarar ante el juez la número dos de Esquerra Marta Rubira a las once pasará también Marta Pascal del PDeCAT Aimar Bretos lazos

Voz 0027 00:23 son imputadas por su participación en el pues es como dirigentes de sus respectivos partidos y parlamentarios porque ninguna de las dos forma parte del Govern en el Tribunal Supremo está Alberto Pozas Alberto buenos días

Voz 0055 00:32 el buenos días arropado por los aplausos y gritos de ánimo de una decena de miembros de Esquerra Republicana Marta Rubiera ha entrado en el Tribunal Supremo sin hacer declaraciones a las ocho y media entre ellos los diputados Joan Tardà y Ester Capella y el portavoz del partido Sergi Sabrià que hablaba del proceso político decía esto sobre la posibilidad de que la líder del partido no quede en libertad

Voz 1 00:50 no sabemos que que cada caso ha sido ha sido distinto y por lo tanto estamos preparados para todo lo que puede suceder a aún que para nosotros sería absolutamente justo que estamos haciendo

Voz 0055 01:01 ha acusado de tener un papel protagonista en la sala de máquinas del proceso independentista unilateral a las once será el turno del líder del PDeCAT Marta Pascal Lamy

Voz 0027 01:10 trece de los catorce antiguos consejeros de Caja España tienen que declarar entre hoy y mañana ante un juez de León investigados por supuesta administración desleal por conceder créditos millonarios que presuntamente irregulares al ex presidente de la entidad el otro directivo que completaba ese consejo es Fernando Martínez Maíllo coordinador general del PP y que sólo puede ser el Tribunal Supremo porque es aforados Radio León Chechu Gómez las declaraciones comienzan a las diez y media de la mañana entre los citados de este lunes están por ejemplo el ex alcalde de León Francisco Fernández del PSOE el sindicalista de UGT Miguel Ángel Álvarez a una día de concejal del PP León Javier García Prieto así hasta catorce antiguos miembros del Consejo de Administración están siendo investigados por un supuesto trato de favor hacia el constructor Santos Llamas que presidió Caja España entre dos mil seis y dos mil diez en el final de su mandato la caja entró en una crisis profunda y años más tarde terminó siendo absorbida por la andaluza Unicaja en estos últimos cinco años la instrucción avanzado a duras penas como consecuencia del torrente de recursos saneados por los ex directivos casi todos adscritos al PP al PSOE o algún sindicato días de más en la cárcel por fallos en el sí la informáticos dos personas que estaban en prisión provisional han pasado en cerradas dos días más de lo que debían la Fiscalía acordó su excarcelación pero la visión no le llegó al juez hasta dos días después y eso que se envió por Lex Net es el sistema informático que impuso el Ministerio supone va a ayudar a agilizar la administración de justicia la consecuencia es que a partir de ahora se dejara de usar para notificaciones urgentes volverá a hacer a la vieja usanza Pedro Jiménez

Voz 1712 02:35 ocurrió el puente del Pilar la Fiscalía acordó solicitar el once de octubre la excarcelación de dos personas investigadas por estafa en prisión provisional por orden de un juzgado de Valladolid emitió su petición por el sistema Lex Net que ha implantado justicia al decanato que no dio traslado de ese escrito hasta dos días después el trece de octubre fuentes jurídicas explican a la SER que tarde o temprano esto tenía que ocurrir porque el sistema no permite la comunicación directa con el juzgado que tramita el asunto sino que hay que pasar por el Decanato además tampoco establece una marca o señal que permita a los funcionarios identificar que el documento que se remite urgente como puede ser la puesta en libertad de dos personas encarceladas y esto es lo que ocurrió en este caso en el que la secretaria del juzgado dictó una diligencia de constancia asegurando que el escrito llegó a la sede judicial el día trece para dejar claro que el retraso en la puesta en libertad de los investigados no fue por culpa del juzgado ante este episodio el decanato y la fiscal jefe de Valladolid han decidido que los escritos urgentes de la Fiscalía no se cursen por Lex Net a partir de ahora los deberá entregar un agente mano o enviarse por fax

Voz 0027 03:36 ya antes de la bolsa una cosa más el cardenal el cardenal arzobispo de Barcelona ha propuesto en su carta dominical un ayuno especial para esta Cuaresma que consiste en un ayuno de mensajes políticos en las redes sociales menos crispación dice Imaz mensajes que regalen alegría y paz haya día

Voz 2 03:54 bon día a Juan José Omella invita a compartir en las redes sociales sólo mensajes de paz Ike de temas de política pide sólo hablen los media

Voz 3 04:02 hecho de del rendía

Voz 4 04:05 introvertida al estar Sesocial

Voz 2 04:07 hay un hemos de mensajes controvertidos en las redes sociales necesitamos una distancia con cierto humor las noticias dejemos las sólo para los medios de comunicación el cardenal arzobispo de Barcelona también propone un ayuno de todo aquello que pueda crear división

Voz 0858 04:24 y la Bolsa Javier Alonso aunque empiezan la semana en verde en prácticamente toda Europa aquí el IBEX35 suma a esta hora un cero coma tres por ciento recordamos está en el nivel de los nueve mil ochocientos puntos subidas pero mucho más modestas las que hemos visto a primera hora de la mañana en Japón hoy el Nikkei avanzado casi un dos por ciento la prima de riesgo está en setenta y cinco puntos básicos el euro baja hasta el dólar veinticuatro centavos el barril de petróleo Brent se paga a sesenta y cinco dólares veinte centavos

hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y cinco las ocho y cinco en Canarias la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 6 05:08 buenos días Pepa buenos días a todos cuando comienza una subasta inician las primeras pujas conviene que los postores sepa muy bien cuál es su límite para no verse arrastrados por el fragor de la competición ahora asistimos a la subasta de un bien muy codiciado la bandera de España por hacerse con ella Ciudadanos y el PP parecen dispuestos a jugar muy fuerte contra las dos bestias negras de la unidad patria la inmersión lingüística en Cataluña el concierto económico en Euskadi pero es muy importante saber hasta qué punto desean llevar la ofensiva porque una cosa sería por ejemplo que en Cataluña si quisiera ampliar el número de horas en castellano lo que además de estaría apoyado por el Tribunal Superior de Justicia y otra distinta sería intentar acabar con la Ley de Normalización Lingüística que está en vigor desde mil novecientos ochenta y tres aprobado por acuerdo de todas las fuerzas políticas porque una cosa sería discutir la cifra o el porcentaje del cupo vasco y otra distinta ponen en cuestión la existencia del concierto que está recogido en la Constitución así que convendría que para que nadie se llama a engaño Ciudadanos y el PP nos digan cuál es el objetivo

Voz 7 06:10 al final no juegue de farol con estos asuntos

Voz 6 06:13 porque suprimir la ley de normalización lingüística en Cataluña o terminar con el Concierto vasco supondría el enfrentamiento frontal no sólo con los independentistas sino con una gran mayoría social que en esas comunidades provocaría un enorme frente de rechazo otras personal así todo muchos proponen hacerlo ayer en La Vanguardia Enric Juliana recordaba un artículo del profesor José Luis Álvarez en el país en el cual recomendaba la confrontación máximo

Voz 7 06:39 hoy por caro que sea el precio o única manía

Voz 6 06:41 para evitar que el independentismo se imponga en unos pocos

Voz 0027 06:44 ellos

Voz 6 06:44 me temo que la subasta C's PP a dar alas a un pensamiento así que a mí me parece un error me parece un disparate romper algo para evitar que se rompa suicidarse por miedo a la muerte

Rosa Márquez buenos días

Voz 4 08:42 a través de Facebook

Voz 14 08:44 es tu comentario tu opinión cuenta los lo que quiera

Voz 4 08:47 las puro

Voz 15 08:54 la primera fuerza política del Parlamento se llama

Voz 4 08:58 al Balón de Oro en Rakáin tres personas me avisaron de que el Gobierno

Voz 16 09:08 la me encontraré autopistas como admitimos porque uno que impregnan de y no por el mundo de la divinidad menor dentro

Voz 8 11:36 mismo barco obviamente nos tienen que dejar en el barco

Voz 24 11:40 amigas y amigos y cuando vuestro sueño se hace realidad empieza a girar la rueda de la economía se genera riqueza y bienestar para todos

Voz 25 11:50 sí es verdad mira a España hoy vive una recuperación una tengo una

Voz 6 12:01 porque conviene de vez en cuando recordar lo que hace y lo que dice cada quien

Voz 15 12:07 charlar no suya hongos su abultado Robredo robos

Voz 25 12:11 sí que soy la primera que lo vetaba mañana tú

Voz 15 12:16 pero ahí el trabajo

Voz 26 12:22 hubo

Voz 8 12:24 es un motivo de satisfacción

Voz 25 12:26 tiende a agradecimientos y otras pe hemos

Voz 15 12:30 Ana remolinos tu nada nada nada

Voz 4 12:38 este Gobierno es un lastre para el avance de nuestro país

Voz 27 12:42 con Purito ha votado y ha negado de corrupción me llama poderosamente la atención que sigan manteniendo lo de no presentar una moción de censura yo creo que ahora Pedro Sánchez tiene una buena oportunidad de vivimos tiempos demasiado absolutamente prioritario echará Mariano Rajoy

Voz 15 13:03 pues resistimos

Voz 4 13:07 las sociedades cambió partido a sociedad tienen es una sociedad informada crítica exigente

Voz 25 13:13 que demuestra que lo viejos está descomponiendo quienes han cambiado las cosas desde el año dos mil ocho

Voz 24 13:23 en vez del esfuerzo el trabajo y el esfuerzo del compromiso la perseverancia y el afán de superación la libertad la igualdad y la fraternidad IVE la ilusión la ilusión por acometer nuevos proyectos por alcanzar un proyecto de futuro el futuro imparable que no lo van de tener nadie

Voz 25 13:44 con un sueldo garantiza la exista en condiciones laborales nefastas de trabajadores que cobran setecientos euros y no llegan hacen algunos han empeñado en ver todos

Voz 4 13:53 día una empaña que no estamos viviendo en España no avanza España está paralizado si el PP cumple sus acuerdos fue gustaría que está fuera no sólo de parálisis hay que mojarse pero también tiene que mojarse la oposición con Pepa Bueno te atreves Pablo Simón buenos días a decir cuáles son los mejores años de nuestra vida no creo que están por delante no

Voz 6 14:31 te gustan prevenirse y seguro que

Voz 4 14:33 com Pablo Simón en esta mañana de lunes con Lola García directora adjunta de la Vanguardia buenos días bon día hola Andrea Icon José Manuel Calvo director adjunto de El País buenos días José Manuel hola qué tal muy buenos días hoy

Voz 1727 14:45 es uno de esos días de grandes expectativas porque estamos pendientes de lo que pase en la nueva ronda de declaraciones en el Supremo de líderes políticos catalanes que participaron en el Prusés de una manera o de otra hay qué pasa con la política pues a la espera de esta nueva meta volante Lola se dice que la negociación entre los independentistas para una hipotética investidura y la formación de un gobierno se detiene hasta ver qué pasa con esta ronda de declaraciones en el Supremo aunque no estaba avanzando mucho no que sepamos

Voz 28 15:15 no avanzarnos avanzando practicamente nada pero efectivamente está paralizada hasta el miércoles yo creo cuernos para efectivamente qué pasa con con estas personas que declararán en esta primera parte de la semana y a ver se pueden producir muchos circunstancias parece ser que la Fiscalía no está por la labor de pedir prisión pero sí que es verdad que durante la semana pasada había mucha preocupación en Esquerra hay en el PDeCAT sobre esa posible

Voz 29 15:41 liderada claro por ejemplo que entre ingresará en prisión y Marta Rovira

Voz 28 15:48 Esquerra Republicana Hinault Marta Pascal por ejemplo de del PDeCAT podría provocar efectos en la negociación

Voz 6 15:54 el porrón

Voz 28 15:55 los cuales puedes Esquerra pues exigiera a Puigdemont con mayor contundencia un paso atrás no

Voz 30 16:04 todo eso pues se está está a la espera de lo

Voz 28 16:07 es de lo que decida el juez si finalmente no hay ingresos en prisión pues se retomará la negociación a partir del miércoles

Voz 1727 16:15 sin esperanzas en el corto plazo de de un acuerdo o au se vislumbra que Puigdemont acabe reconociendo que es imposible lo suyo yo creo que de momento sigue en sus trece

Voz 28 16:27 no no no vamos yo no he detectado ninguna señal de que de que empiece a a transigir au a ceder en su en su planteamiento y creo que eso empezará a ocurrir en el momento en que se ponga el reloj en marcha empiece a transcurrir esos dos meses que hay de plazo para unas elecciones yo creo que eso sí en una semana dos semanas a lo sumo no hay avances en la negociación creo que el presidente del Parlament lo que hará será convocar un pleno idea aprobar digamos que ese reloj se pone en marcha en que empieza la cuenta atrás solamente así yo creo que estamos últimamente muy acostumbrados aquí en Cataluña a negociar siempre con un del cinco

Voz 29 17:13 sí o con no con con una

Voz 28 17:16 presión de que se acabe el plazo de que haya elecciones

Voz 1727 17:20 porque es que sino no no va a haber avances bueno y habrá que ver José Manuel qué recorrido tiene la propuesta que mañana lleva la Mesa del Parlament ciudadanos no para convocar un pleno extraordinario que por lo menos justamente desbloquee los plazos para una hipotética repetición electoral vamos para que ponga el reloj en marcha

Voz 7 17:35 no sé cuántos recorrido tiene ojalá pase lo que pase lo que dice Lola ojalá mañana se ponga en marcha porque porque yo creo que que es negativo que es negativo que hay que ciento cincuenta y cinco está en vigor trescientos cincuenta y cinco aprieta a algunos muy incómoda mente a otros menos pero que en general la situación tiene muchos perjudicados por el vacío político por el bloqueo por no tener con un Govern por porque hay muchas personas que que a muchos negocios muchas inversiones muchas situaciones que necesitan estabilidad que necesitan planes horizontes tranquilidad todos son los edad ahí por qué no se da bueno pues no será porque tenemos esta especie de bloqueo de situaciones que se mira fijamente a los ojos a ver quién Pestaña antes puse Mon como dice no se mueve no parece que se mueva pero sí se ha movido y yo creo que se ha consolidado bastante la inviabilidad de su opción cómo lo regatea de qué manera con qué formula con que dependencia como quiere establecer con un gobierno yo lo veo muy complicado igual que voy a cumplir dado que haya personas que le acompañen por las consecuencias penales cuantas semanas pueden pasar bueno pueden pasar el daño este es irreparable no eso tampoco pero es un daño que se está produciendo de manera constante no o no es una situación cómoda por mucho que estáis acostumbrados no es una situación positiva y no es una situación en absoluto

Voz 1671 19:06 normal de todas maneras tampoco hay atajos a la hora del desbloqueo es decir más allá de que los grupos puedan solicitar un pleno corresponde al presidente del Parlament el que se ejecute un pleno de investidura con la una propuesta de candidatos y los letrados del Parlament tiene mucha razón es decir el contador no está activado ahora mismo estamos en una situación de impasse que es un poco el equivalente en España como si el Rey no hubiera nombrado candidato o Mariano Rajoy hubiera renunciado a ser candidato y hubiera que hacer otra ronda de consultas es decir el contador de esa entidad

Voz 1727 19:33 por segunda vez por segunda vez por tercera y tantas veces

Voz 1671 19:36 como se ha precisado la diferencia es que el Rey

Voz 28 19:38 que un candidato puede ir a a la Zarzuela es decir bueno yo yo yo me presento el Rey preguntarle bueno pero tú tienes apoyos es decir no pero tú déjame que me presente que lo voy a intentar Aquino

Voz 1671 19:49 claro que entre los apoyos efectivamente monosílabos residentes el de Esquerra Republicana eso es algo que es fundamental y no podemos ignorar ese hecho no así que hay que esperar a ver si a partir del miércoles esta nueva ronda de consultas y finalmente sí que hace pleno que activaría el contador o no dependiendo de cuál sea el candidato pero ahí seguimos atascados y mientras es cierto lo que decía José Manuel ciento cincuenta y cinco en vigor autogobierno de Cataluña suspendido inédito Messi

Voz 1727 20:14 en medio de todo esto de este limbo de este momento de impar que estáis describiendo el Gobierno anuncia que quizá va a meter la mano en un avispero muy delicado hoy lo cuenta magníficamente Xavier el folk en un artículo en el diario El País dice esfuerzo inútil porque conduce a la melancolía en la defensa promoción y emoción del idioma catalán están de una forma u otra todos los Celso carrer los charnego los de comarcas y los metropolitanos los federales los autonomistas y los Plus cuán perfectos además de los soberanistas si alguien pretende fraguar una unanimidad en rebeldía lo tiene fácil toque el trigésimo sino de la lengua dice algo más que me parece interesante no porque a propósito de ciudadanos les sorprende al full el sesgo liberal en un partido que se proclama liberal no dicen lo decisivo no es el paro proveedor público de servicios el funcionario chino su cliente el ciudadano aquel el funcionario debe estar presto para servir a este el ciudadano en todos los idiomas oficiales no convertir lo siguió más otra vez en una trinchera los idiomas nunca son el peligro pero yo el peligro lo cuestionable lo discutible es lo que se enseña no lo que se enseña el contenido pero el idioma en el que se enseña cuando ha sido una trinchera y cuando vuelve a ser una trinchera ahora en en beneficio de quién en beneficio de quién Pablo

Voz 1671 21:39 bueno pues el te lo puedes imaginar no es decir esta lógica en la que están ahora tantos ciudadanos como Partido Popular de polarizar con esta cuestión el tres tres elementos muy breves vamos a intentar recordar a todo el mundo que les el castellano es una lengua catalana igual que el catalán es una lengua española es decir que existe un régimen de cooficialidad por lo tanto es una lengua que está en plano de igualdad en aquellas comunidades autónomas que son bilingües segundo elemento fundamental como entra este debate en la agenda entra en un momento en el que el Partido Popular tiene la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco no está legitimado para introducir cambios en política sustantivas porque está ahora mismo

Voz 1727 22:15 ha gustado aplicación de un principio muy claro

Voz 1671 22:18 que se ha suspendido la autonomía de manera temporal hasta que se nombre un nuevo gobierno que será el que tendrá que tomar decisiones políticas sobre esta cuestión por tanto como está entrando la foto forma en la forma el debate es algo que llama la atención sobre todo cuando hablamos de un partido que tiene cuatro diputados en el Parlament para empezar a ver cuánta legitimidad tiene para abrir este melón y luego hay una cuestión también de fondo y esto lo digo desde mi experiencia personal he vivido doce años en Cataluña en educación universitaria no he tenido jamás ni el más mínimo problema en términos de usos lingüísticos hecho mis exámenes en castellano sin ningún el problema he podido desarrollar mi formación sin ningún tipo de cortapisa y además si hay algo importante en cuál es el sistema de

Voz 8 22:58 son lingüístico catalán es que precisamente

Voz 1671 23:00 eh al intentar que todo el mundo sea competente en esa lengua Se trata de anular los efectos de la estratificación social porque sino la gente que vendría de que viene de fuera de Catalunya tendería a coger más castellano y por lo tanto se convertiría en un marca la lengua en un marcador de clase la idea es que progresivamente eso vaya desapareciendo

Voz 1727 23:17 pero pero fíjate Pablo que probablemente no sé el modelo educativo catalán la inmersión lingüística esté a punto para una revisión después de muchos años de muchos años en vigor

Voz 1671 23:27 quería entrar en un centro de Bassi hola claro efectivamente porque aquí estamos una posición entre dos suertes de maximalismo este maximalismo cualquier elemento que suponga introducir castellano algo más de castellano en la lengua es un ataque frontal al tema educativo catalán y el otro maximalismo es vamos a un sistema de dos líneas de tres líneas como el que existe en Euskadi en la Comunitat Valenciana por supuesto que el modelo puede requerir una revisión pero eso será algo que se tendrá que tomar desde el Parlament con

Voz 8 23:53 tendrá que es en esas fuerzas políticas más que los La Vanguardia

Voz 1727 23:56 decía estos días en un en un editorial Lola que quizás se debería reforzar por ejemplo el valor simbólico del castellano no que en el modelo educativo catalán pero es que este es otro debate debate de muy largo recorrido no

Voz 28 24:09 y sobre todo lo que decía Pablo sea se supone que tenemos transferidas las competencias en educación en el Parlament de Cataluña ahora mismo el modelo que está defendiendo el PP lo defienden treinta y cuatro diputados de ciento XXXV o sea no no hay una representatividad suficiente evidentemente que mucha gente que considere bueno hay alguna gente consiguiera que la inmersión no es el mejor modelo pero no es ahora

Voz 29 24:32 mismo un un reclamo social generalizado ni muchísimo menos

Voz 28 24:39 yo creo que por parte del PP a partir de de esa voluntad de competir con Ciudadanos en estos momentos hay también un poco la percepción de que si ponemos más clases en castellano vamos a conseguir esto del independentismo baje bueno la inmersión lingüística funcional desde hace treinta y cinco años el independentismo está en la situación que está de cuarenta y ocho por ciento de votantes desde hace

Voz 29 25:03 hace cuatro no

Voz 28 25:06 me parece que eso sea un elemento determinante antes Conde decía Vidal Folch la cuando leía un artículo de que efectivamente si tú quieres ser pues no sé dependiente en una tienda en Barcelona lo lógico es que si te viene un cliente hablando en catalán Le puedas contestar en catalán sí sí establecimos que en la escuela no se conoce suficientemente esa lengua pues pues estás favoreciendo a sectores sociales que que bueno pues que que tienen que sus padres son castellanohablantes porque vinieron de de otras zonas es mi caso por ejemplo no no no yo no soy hija de la inmersión lingüística pero mi hermano sí por unos años menores bueno su conocimiento mi conocimiento del castellano y del catalán afortunadamente es es prácticamente el mismo y eso no no me convierte en independentista o sea hay un hay un no sé algún resorte mental por el cual consideran que que todo validado la lengua efectivamente es un elemento de identidad pero eso no significa que tu identidad sea nacionalista o independentista en función de la lengua yo creo que que se mezclan las cosas de una manera que no on line

Voz 1727 26:17 peligrosamente se efectivamente un cuadro en un país que tiene una riqueza impresionante es un tesoro ir cuatro lenguas oficiales espero

Voz 28 26:27 pero es que no se quiere yo yo yo tengo familia en otros puntos de España alguno de ellos alguna de estas personas ha intentado alguna vez hacer clases de catalán es imposible tú puedes irte a una Escuela Oficial de Idiomas en Extremadura y estudiar inglés pero no puedes ir a una escuela oficial de idiomas en Extremadura y estudiar catalán no puedes ir al Instituto Cervantes y que el Instituto Cervantes defienda de igual forma que defienda el castellano por el mundo defienda también el catalán el euskera y el gallego no no puedes hablar en en las lenguas cooficiales en el Senado que es la Cámara territorial han visto me parece que son cosas que que también deberíamos empezar a plantearnos seriamente

Voz 1727 27:06 políticamente una reflexión de fondo que hacer José Manuel y es que cuando se rompen los consensos e cuando los independentistas se empeñaron en romper los consensos Se abre se abre un portón por el que se cuelan debates que debíamos tener superados como este

Voz 7 27:21 sí algunos superados desde luego diferenciados yo era parte creo que os habéis referido a ella no voy a insistir mucho hay una parte era la reacción por pelea electoral lo que ahora mismo tiene que ver con rivalidades con quedarme atrás ya hemos hablado de esto es humor es un mal planteamiento as de todas formas un problema de hay un problema de fondo y hay una realidad voy con la realidad primero la realidad que a lo mejor no hay ningún problema con ella es que me da la ilusión de que estamos en una sociedad bilingüe no si perfecta hoy perfectamente bilingüe no alegremente bilingüe por lo tanto hay una primera inquietud la educación no debería ser un poco más bilingüe un poco más que tercero me parece interesante un papel hace unos días de Roberto Garvey Andrés Santana de político sobre cuánto hay de realidad y cuánto hay de mito en que hay muchísimo consenso en la inversión yo he escuchado en muchísimas ocasiones hemos escrito en muchísimas ocasiones estamos ante un falso problema realmente no hay demanda son los grupos de familias lo que dicen estos dos personas es o no es extraño que se hable del amplio consenso cuando nunca se ha preguntado cuando no no hay datos concretos cuando esta cuestión nunca se ha formulado nunca en ningún sondeo ellos hacen un sondeo dicen que la realidad es un poco más complicada que la sociedad catalana no está en el consenso absoluto a favor de la inversión que hay preferencias que hay visiones alternativas y que habría que tener cuidado para ir a un sistema un poco más plural en términos lingüísticos que en definitiva yo con esto acabo lo que yo creo es que sería bueno no agitar más aún las cosas con esto no romper equilibrios pero cumplir las leyes cumplir alguna de las sentencias del Tribunal Constitucional esas sentencias no implican cambios legales en el marco educativo es que en absoluto simplemente que se cumplan porcentajes bueno que se de educación lo más completa posible a todos los chicos y chicas efectivamente para no discriminar no importa hace ni nipona ninguna razón efectivamente no sé

Voz 1727 29:37 ha sido menor el que había habido sentencias que se habían ignorado es decir cuando A esto me refería no cuando se rompen los consensos abres hay una espina

Voz 28 29:46 sí pero fíjate una cosa no sé hay sentencias que efectivamente se han ignorado pero

Voz 8 29:50 ahora ahora eh cuando él

Voz 28 29:53 Cuerno de Rajoy se da cuenta de que hay sentencias que sabían ignorado porque esto hace sobre sobre el engaño sobre

Voz 1727 30:00 de tu vida o el o la opción electoral de momento está clarísimo no no pero

Voz 28 30:05 efectivamente introducir este tema en un clima de tensión política como la actual es someter una acería en barril la gasolina eso es ese así pero además creo que lo importante no es si la gente prefiere bueno yo creo que que

Voz 29 30:19 en en el en el balance digamos

Voz 28 30:22 los de de diputados que os he comentado ante esté como está configurado el Parlamento catalán y además hemos tenido unas elecciones hace nada creo que es bastante evidente el porcentaje pero lo importante es la competencia de los alumnos cómo salen los alumnos formados y ahí sí que creo que si el Gobierno del Partido Popular estuviera verdaderamente preocupado por cuál es la competencia de los alumnos lo primero que debería serían las pruebas que está en el que forman parte de su competencia hacerlas las pruebas pertinentes para averiguarlo las últimas las únicas pruebas que se han hecho que no sean las de Pisa que las organiza la es la Generalitat de Cataluña son las las que hizo el Ministerio de Educación en el dos mil once en el dos mil once lo que averiguamos es que efectivamente tenemos un nivel bastante me dio que vuelve la media en la media de las comunidades españolas en castellano que tenemos incluso peor nivel en matemáticas en fin averiguamos una serie de cosas que no situaban más o menos en la media por tanto yo creo que reflejaban que no es tanto una cuestión de en qué idioma se dan esas bacterias uno puede tener dinero y llevar a su hijo al Liceo Francés y la mayoría de asignaturas se darán en francés pero puede salir con la formación magníficas no se puede dar perfectamente matemáticas en catalán y salir con una formación magnífica en matemáticas el problema lo tenemos mal

Voz 29 31:52 si bien el contenido en el nivel de de de aprendizaje de de enseñanza

Voz 28 31:59 las diferencias entre centros yo creo que hay muchas diferencias más diferencias entre crecer otros que entre comunidades después aquí aunque la inmersión lingüística efectivamente establece que la lengua vehicular es el catalán después en la mayoría de centros eso es muy adaptable a la realidad de cada zona porque no es lo mismo dar clases en Ripoll que dar clases en Viladecans

Voz 1671 32:21 que estas es que estamos dando estáis dando en el clavo porque fíjate qué tres cuestiones distintas primera qué hacemos con el fondo del debate sobre el uso del castellano catalán y tal que corresponde a un debate en el Parlament que son quienes tienen la competencia un debate que lance el Gobierno del Estado segundo que aquí hay un factor que estamos excluyendo el hecho de que la concertada es el mecanismo preferente que existen a la organización de la educación desde el pujolismo en adelante y eso genera una enorme segregación y estratificación tanto por barrios como por homogeneidad de los propios colectivos y ese es el determinante principal es decir cuando se preocupan mucho el Gobierno sobre la doctrina o no en las aulas que sepa que el principal efecto en términos de transmisión de la identidad cultural lingüista de Nacional conecta con esa estratificación pero claro eso del debate no se toca ahí misteriosamente PDeCAT Partido Popular están de acuerdo es decir el modelo de la concertada está bien entonces ya la las líneas nacionales se desdibujan pero hay una tercera cuestión que tal vez es ya más de fondo no tiene algún momento a lo mejor hay que plantearlo también cuando hubo los problemas en términos de integración de que ve que Canadá la decisión que se tomó por parte del Gobierno de Ottawa fue hace una ley de usos lingüísticos la cual reconoció la cooficialidad de esas lenguas en el conjunto del Estado tanto de francés como de inglés por lo tanto se quitó una de las banderas fundamentales que tenían los nacionalistas que quiera la marginación del francés a lo mejor la el remedio para combatir el independentismo por parte del Gobierno es justamente el contrario que está haciendo no echar más leña al fuego sino decir el catalán es una lengua que es también española por lo tanto no dejó que os la queréis sólo vosotros sino que es una lengua que pertenece a todo el Estado y por lo tanto tanto a los que se sienten de aquí

Voz 6 33:55 cómoda ya veamos algunos Hernández no sé

Voz 28 33:58 Quijotes se inspiró en el Tirant lo Blanc algo deberíamos aprender de algunas cosas de la historia de nuevo este propia literatura no

Voz 4 34:05 José Manuel sino

Voz 7 34:07 incluso me parece de Goyet yo lo que quiero es que en los últimos años decenas de años sí que sea usado en la escuela sea usado elementos para cambiar la realidad de una sociedad tan rica

Voz 8 34:18 como como la catalana

Voz 7 34:20 que me llamó mucho la atención la semana pasada a las declaraciones de la catedrática de Lengua merced Villarrubia diciendo que sólo en grande hay en Cataluña se utiliza el sistema de inmersión desde luego nadie vamos nadie me da la impresión de que nadie yo que en primer lugar está contra el catalán que como decías antes Pepa es una riqueza lingüística es simplemente estar a favor de todas las de todas las lenguas no creo nunca que cumplir las leyes por ultimo sea echar ninguna gasolina al fuego hay momentos mejores se momentos peores hay momentos para tener que otros no eso es verdad todo lo que se ve a fin empujado por electoralismo y rivalidades entre partidos va a ser malo pero cumplir las

Voz 1727 35:00 leyes del Constitucional y de otros otro

Voz 7 35:02 Morales no podemos decir que sea agitar el patio porque entonces utilizaremos un precedente que se aplicará a otros capítulos e iremos

Voz 1727 35:14 la riqueza del catalán la riqueza de los que la riqueza del gallego riqueza del castellano nueve y XXXV ocho treinta y cinco en Canarias

Voz 15 38:27 estamos

Voz 1727 38:30 son ahora las nueve y treinta y nueve minutos de la mañana a las ocho y treinta y nueve en Canarias en Hoy por hoy nos hemos preguntado esta mañana que pasan en mercado de la vivienda diez años después del estallido de la burbuja inmobiliaria cuando tantas cosas se fueron a pique que está pasando con la vivienda cuando nos llegan testimonios de jóvenes que nos dicen imposible alquilar en las grandes ciudades imposible alquilar compartiendo más allá de los treinta de los treinta y cinco piso porque de un uno con los salarios precarios que tienen es imposible acceder a una vivienda en alquiler de compra ni hablamos les hemos preguntado eso en la memoria de una crisis que venimos haciendo cada lunes en este año cuando se cumple una década del estallido de la gran crisis de nuestro estallido particular hemos contado la historia de Beatriz un caso de libro Beatriz acude hundido hace muchos años a una inmobiliaria quería alquilar con su pareja y sus hijas un piso salió con una hipoteca porque era el tiempo del crédito fácil de la barra libre su madre los avaló con su propio piso poco después todo se vino abajo

Voz 43 39:34 pues que empezó la crisis y claro Pedro quedó sin trabajo y no encontrábamos trabajo creen posible encontrar trabajo que él se quedó en el paro me quedé embarazada de mi que también en el paro y ahí empezaron los problemas de que no podemos pagar la hipoteca porque si tengamos unos ahorros pero eso ahorros si vamos comiendo solo porque era la casa la casa la la casa hasta que vimos que no podíamos pagar pero claro si dejamos de pagar la hipoteca me quedaba allí en la calle se queda mi madre en la calle también

Voz 1727 39:59 el miedo a que la madre que avaló cuántos casos parecidos a esto hemos escuchado a lo largo de los años desde luego es de libro el caso Beatriz que ahora una década después empieza a sacar la cabeza del hoyo empieza a remontar Grace decías entre otras cosas a la paz o gracias básicamente a la plataforma de en contra las hipotecas abusivas que fueron quienes le dieron cobijo asesoramiento en definitiva ese impulso que necesita uno cuando pierde el techo que te cobija hemos tenido un debate muy interesante entre Julio Rodríguez economista expresidente del Banco Hipotecario lo ir Fernando Encinar fundador del portal inmobiliario idealista le preguntábamos a Julio Rodríguez diez años después que hemos aprendido vuelve a ser un problema el acceso a la vivienda

Voz 44 40:46 se dice que lo normal es un hogar no debe destinar más de la tercera parte de sus ingresos para comprar una vivienda porque si no no podrá hacer frente en este momento nos encontramos que estos salarios que ochocientos mil euros tienen que necesariamente ir a una vivienda creer porque no pueden acceder en propiedad entonces está vivienda de alquiler con esta subida ha querido de quieres después da lugar a que los esfuerzos de acceso calculado que se pone ahora en niveles de llevarse el cincuenta y el sesenta o el setenta por ciento del del salario que tiene luego por tanto hay un problema de acceso a la vivienda hay una ausencia de políticas de vivienda hay una necesidad sobre todo de aumentar el parque de viviendas de alquiler pero hace falta sobre todo que existan política de vivienda puesto en los últimos años lo que ha hecho sido

Voz 1727 41:28 de Harvard esa bien la cuestión aumento el Plan de Vivienda dos mil dieciocho dos mil veinte Nos aprobado todavía es dos mil dieciocho no es aprobado todavía y además los datos que hemos contrastado de esta década dicen que la vivienda de protección pública ha caído un noventa y tres y medio por ciento noventa y tres dio por ciento nada menos de sesenta y siete mil en el año dos mil siete a siete mil en el año dos mil dieciséis esto repercute mucha gente desde luego pero básicamente en los jóvenes

Voz 1671 41:58 sí ciertamente porque mire estaba mirando justamente datos para para estoy en España sólo el veintidós por ciento de los menores de treinta años han podido marchar del hogar familiar que es más o menos la mitad de lo que ocurre en el resto de Europa es decir más o menos la mitad de los jóvenes por debajo de treinta sean un emancipado en España no hay eso efectivamente conecta ya con el tipo de estructura que tenemos en nuestro mercado de la vivienda de que es casi diez puntos más que la media en propiedad que no hay parque de alquiler que muchas familias como el caso este que comentábamos tuvieron el problema de que cuando tenían trabajo era cuando se metió en el crédito fácil y luego han tenido dificultades para pagar la hipoteca pero cuando hay un montón de jóvenes que ya asumen que jamás van a tener una hipoteca hay que van a vivir de alquiler coincide justo con esto que yo no sé si es burbuja o no pero se le parece es decir precios que se disparan sobre todo en las capitales de provincia y en las zonas costeras que coincide con donde hay puestos de trabajo es decir a la gente se ve muchas veces obligada a ir allí a buscar trabajo y entonces se con que tiene unos precios de alquiler totalmente disparatados y el parque del parque de vivienda y la política de vivienda es fundamental

Voz 6 42:56 no sólo y no sólo por la construcción de vpo

Voz 1671 42:59 que es muy importante sino que hay que revisar cómo funcionan nuestras VP es decir nuestra VPO que tiene unos seis sortea en alquiler se sortean para tener acceso a la propiedad con unos requisitos muy laxos es muy poco distributiva están muy pocos centrada en el alquiler hay que hacer un parque fuerte de vivienda de vpo pero orientada al alquiler no a la compra porque es que luego hemos visto con muchas de estas sube ha habido fondos especulativos que las compraban después es decir al final luego se vendían por dos o tres veces más su valor de mercado y eso es un problema de diseño de la política no son de cuánto se gasta sino de cómo tenemos diseñada la VPO en España es hay que revisarlo entero eh

Voz 1727 43:33 José Manuel a mi me parece que habría que revisar

Voz 7 43:35 más que sufra otra cosa visto el modelo que tenemos en España el de muchísima propiedad no sé si son diez puntos más OK pero yo tengo entendido es casi roza el ochenta por ciento de alquiler

Voz 4 43:48 m me y cinco ochenta y cinco Navarro

Voz 7 43:51 caridad es una barbaridad poco mercado de alquiler pero es que además hay otra complicación por diferentes razones hay dificultades imagino que tienen que ver con el miedo de la explosión del Bud hace unos años pero hay poca obra nueva desde luego en Madrid hay complicaciones enormes de regulación para para sacar adelante enormes proyectos como los de Vicálvaro como los de campamento sobretodo como los de Castellana Norte proyectos prácticamente aprobados proyectos vistos son decenas de miles de nuevos pisos muchos vpo accesibles para alquilar y para comprar están ahí y entonces lo mejor para que sube el alquiler y lo mejor para que haya problemas para gente joven y sin remedio es que el parque es que el mercado se esté constreñido que no haya luego construcción me parece que es absolutamente lamentable por las consecuencias que estamos escuchando que esta mañana

Voz 1671 44:43 pueden meter una cosita sólo breve también una cuestión también colateral que no ha llegado a salir en en el documento

Voz 1727 44:48 tenemos es la cuestión de los pisos turísticos es decir también

Voz 1671 44:51 aquí hay que pensar que hay un encadenamiento entre las políticas de diferentes administraciones pero por ejemplo los pisos turísticos también tiene un impacto dispara reduciendo la oferta de alquiler disparando

Voz 8 45:00 también los precios entonces hay que ver diferentes

Voz 1671 45:02 las al mismo tiempo no sólo cuanta oferta AIE sino también cómo se regulan estas

Voz 1727 45:07 Barcelona es un ejemplo como Madrid no de de de como se han disparado los precios del alquiler como hay familias que de ninguna manera pueden acceder a una vivienda en el mercado libre Lola efectivamente en el caso de

Voz 28 45:17 los pisos turísticos en Barcelona es un elemento determinante porque hay muchísima gente que podría poner el piso en alquiler

Voz 29 45:25 sí bueno gana en un mes

Voz 28 45:27 las poniendo un piso turístico más de lo que ganaría en alquiler casi seis meses osea que es es importante también yo creo que hay una falta de ser el el la política de vivienda desde hace treinta treinta y cinco años en España practicamente no ha variado siempre

Voz 29 45:43 mimado la la vivienda de propiedad eh

Voz 28 45:47 el cambio que se ha producido ahora hacia la vivienda de alquiler viene más determinado por la crisis no por la posibilidad real de acceder a una a una vivienda de de propiedad que que por una política de vivienda por parte del Gobierno si además antes decíamos lo de lo más del ochenta por ciento de de vivienda de propiedad pues que sólo hay un dos por ciento de parque público de vivienda en España estamos solamente por encima de de Grecia es impresionante cuando miras los datos de del resto

Voz 1727 46:17 Europa y hacemos mucho llamamientos a a que hay que cambiar en la cultura hacia el alquiler no sólo la propiedad en un país en el que se ahorra porque se puede ahorrar muy poco uno tiene miedo llegara a al último tramo de su vida sin dinero teniendo que pagar un alquiler es decir es que tienen que cambiar muchas cosas y con una pensión pequeña tienen que cambiar muchas cosas para que se cambie la cultura y de acceso a la vivienda de qué prefieres tener una vivienda en propiedad una vivienda en alquiler es verdad es un es un cambio cultural que afecta a muchos órdenes de la vida

