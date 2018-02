Hoy por Hoy (19/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 gabardina se servicios informativos

Voz 1727 00:13 son las diez las nueve en Canarias la secretaria general de Esquerra Republicana Marta Rubira lleva media hora ante el juez Pablo Llarena en el Supremo incluida que ha sido recibida en el Tribunal por miembros de partidos independentistas debe aclarar si tuvo un papel clave en la organización del referéndum ilegal del uno de octubre y en la posterior declaración unilateral de independencia volvemos al Supremo Alberto Pozas

Voz 0055 00:36 casi cuarenta minutos lleva declarando ya Marta Rubiera en el Tribunal Supremo ha empezado en torno a las nueve y veinte esa declaración como imputada acusada sobre todo por la Guardia Civil de ocupar un sitio preferente en la sala de máquinas del proceso unilateral independentista dentro de una hora a las once será el turno de la coordinadora general del PDeCAT de Marta Pascal que todavía no ha llegado al Tribunal Supremo Rubiera ha sido recibida por decenas de miembros de Esquerra Republicana del PDeCAT también de la CUP Mireia Boya que declaró hace unos días como imputada decía esto sobre la estancia en Suiza

Voz 2 01:04 del Anna Gabriel eh no se escabulló de nada ahí nosotros compartimos una estrategia jurídica política y comunicativa conjunta los dos estamos en la misma organización nuestro equipo jurídico es el mismo hemos hablado Il lo que haga ella lo explicará mañana en rueda de prensa

Voz 0055 01:22 no aclara por tanto Gabriel vendrá al Tribunal Supremo el día que tiene que venir a declarar

Voz 1727 01:27 Pablo Iglesias ha defendido esta mañana a Anna Gabriel que está citada como decía nuestro compañero en el Supremo esta semana Antonio Martín buenos días

Voz 1762 01:34 unos días Pepa de hecho es el miércoles la cita para Gabriel que por el momento permanece en Suiza sin aclarar si va a acudir o no a declarar Pablo Iglesias cree que no sería lógico que ella pudiera ir a la cárcel y ha comparado su posible responsabilidad con los casos de corrupción que rodean al Partido Popular Iglesias en Radio Nacional

Voz 3 01:49 creo que el problema político que hay en Catalunya no se va a solucionar con una dinámica de judicialización de la política yo puedo tener muchas diferencias con armas Gabriel pero a mí no se me olvida que en este país el señor Camps su el señor Urdangarin llevar un tren de vida de escándalo que eso pueda contrastar con el vaya a la cárcel a mí me parece una vergüenza y una tomadura de pelo

Voz 1762 02:07 en el país de los ministro reprobados en el país en el que el presidente del Gobierno percibió donaciones ilegales ya aparece en los papeles de Bárcenas Anna Gabriel puede acabar en la cárcel es una vergüenza Esperanza Aguirre asegura que cuenta con la confianza de Mariano Rajoy la ex presidenta madrileña ha negado hoy las acusaciones vertidas la pasada semana por Francisco Granados en la Audiencia Nacional ha dicho que no tiene trato con él pero ha añadido esta mañana

Voz 4 02:28 sí ha tenido contacto con el presidente del Gobierno Aguirre

Voz 1762 02:31 en la Cope ese oro Granados y el señor Gonzalo

Voz 5 02:33 les nunca fueron santo de la devoción del señor Rajoy tampoco voy a decir que yo lo fuera pero el señor Rajoy yo teníamos buena relación personal

Voz 1762 02:45 asegura que el presidente mi partido cree presunción de inocencia

Voz 5 02:49 si no no me hubiera nombrado todas las cosas que me han nombrado a lo largo de su

Voz 1762 02:53 si llegamos así a las diez y tres nueve y tres en Canarias tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 6 03:01 el Madrid Madrid lo acaban de escuchar primeras palabras de Esperanza Aguirre tras la declaración de esos consejero Francisco Granados ante el juez acusándola de formar parte del entramado que realizó la Pérez

Voz 4 03:11 Xunta financiación ilegal del PP madrileño

Voz 6 03:13 se dice que miente que está difamado y que si hubo una campaña paralela pagada en B para la presidencia de la región fue responsabilidad sólo de Granados declaraciones en la COPE porque yo creo que es totalmente

Voz 0589 03:23 mira pero sí la hubo sería el señor Granados que era el secretario general el jefe de la campaña Yo dimitida el Partido Popular porque nunca vi una cuenta no me ocupé de la financiación para la financiación había cuatro personas el secretario general que era el señor Granados el gerente el contable su trasfondo el tesorero yo jamás tiene una cuenta cómo no creo que los presidentes autonómicos del Partido Popular desde luego se ocupen de las cuentas para eso están estos cuatro

Voz 6 03:55 la expresidenta madrileña ha dicho que no tiene reparos en que la investigan porque lo llevan haciendo dice desde hace cuarenta años y se siente asegura apoyada por Cifuentes con la que ese mensaje como hace también con Rajoy ha explicado pero no con Granados Rafael día Almodóvar serán hijos adoptivos de Madrid lo acaba de aprobar la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de la capital Felipe Serrano buenos días

Voz 8 04:15 en sus extraordinarias trayectorias artísticas y también en su vinculación con Madrid así lo acaba de explicar Manuela Carmena durante la presentación de la propuesta que aún tiene que pasar por el pleno para su aprobación definitiva la obra cinematográfica de Almodóvar está impregnada de la luz

Voz 4 04:30 en las calles y las plazas de Madrid

Voz 6 04:41 la policía confirma que el hombre detenido ayer tras apuñalar a su pareja de treinta y un años en la espalda cuando intentaba huir tras una discusión tenía antecedentes por violencia machista ya está fuera de peligro en la casa en el momento de la agresión en Villaverde en la capital

Voz 7 04:53 estarán los dos hijos de la pareja ocho grados ahora mismo la Gran Vía

Voz 1762 05:02 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 11 06:11 Marta Sánchez buenos días

Voz 12 06:15 sí que saben cómo estáis Ador tres la mujer del día

Voz 13 06:21 el fair Amaia eh vaya vaya al aquí salía algo

Voz 12 06:24 esa es alitas escritas tuya Marta de dónde viene están llamando al

Voz 13 06:33 niños y porque resulta que tengo una una atropellada sesión de fotos para una cosa de publicidad y la verdad es que están ya desespera pues porque estoy atendiendo las radios no y no acabo de salir de casa y están ya que va que va

Voz 12 06:52 bueno nosotros producimos este muy poco tiempo pero de donde viene de donde viene salir

Voz 13 07:01 es una letra viene de la añoranza de de sentir que ya no podía más fue dada de país de echar de menos a mi gente a mi familia a mis amigos a mi mundo de Madrid en España estaba deseando en volver y bueno aquella genial idea de irme allí no resultó aquí un un año y pico se me pasó por la cabeza en casa en Miami en mientras estaba en el en el Porsche barriendo las hojas de un árbol que me daba más guerra que no sé realmente no sabía que encarar el arreglo de la canción

Voz 14 07:50 puesto que es un un

Voz 13 07:53 o de marcha un ritmo que era complicado darle la vuelta pero

Voz 1995 08:26 sí claro tú nunca imaginó que horas después de de ese concierto el vídeo circula en las redes aprecio mensaje de Mariano Rajoy de redes sociales donde AIC como a muchos de vosotros me llega este vídeo muy buena iniciativa la inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados gracias Marta esta de firma como Mr eso que decir que el Twitter suyo o mensaje también de Albert Rivera que dice rojo y amarillo colores que brillen en mi corazón y no pido perdón valiente y emocionante poniendo letra y Corazón Aquino oficial uno nacional que dices a eso

Voz 13 08:56 pues esquema tú imagínate dos sabe yo no daba crédito ayer cuando cuando me enteré de todo esto de de que políticos no políticos sociedades para mí eh significa muchísimo que que que hayamos que haya llegado la la la la iniciativa que yo he tenido que ha sido mi iniciativa de verdad de lo más cera y desinteresada ácido a simple y llanamente una yo sabéis que soy una mujer que que que soy de verdad intento ser de que todo lo que hago salga de la verdad in nada de rebuscar de rebuscar las cosas de buscaron su segundo sentido para mí que a Rajoy y a Rivera se animen a poner estos Twitter que es que también tienen cierto riesgo Marta son los gestos a lo mejor es una imagen que se tiene un once y un que ha conflictivo muy tal que sean valientes para felicitarme me honra muchísimo pero me hace igual de feliz que les guste a a la panadera que está que me que me da el pan todos los días esa los decirte

Voz 1995 10:12 pero Marta por ejemplo Xavier García Albiol el líder de los populares en Cataluña propone que tu letra sea la oficial del himno nacional dice si estás de acuerdo a lleva ya setecientos diecisiete eh nadie esto acabe siendo por fin escala y acabe siendo la letra de himno oficial de España

Voz 1995 10:57 es entonces en la reacción como en otros países ya lo tienen lo hemos llamado la Marta Ayesa

Voz 15 11:03 Marta Ayesa todo es larga

Voz 1995 11:11 te imaginas antes de un partido de la final de la Copa el Rey son letra hay que elegir bien cada vez aún cantante distinto para hacerlo eso ocurre en otros sitios sí es bastante natural

Voz 13 11:22 si es así de ciertos a Gloria Estefan hizo una canción a tu de mi tierra Medel ya mucha gente a lo que parece claro yo he elegido una canción que ya está hecha que ya era Patrimonio Nacional hay muy tienen otra a otro significado otra connotación pero realmente al final es lo mismo llegamos todos al mismo punto que es están orgullosos es nuestro país joe que que la gente tendría que salir fuera para vivir un ratito fuera se cuenta de lo que tenemos que somos una maravilla de verdad que no hay otro país como este y que y que sería más bien aquí que en ningún lado

Voz 13 12:02 yo creo que puedo hacer esto porque me he recorrido España cantando con un micrófono y sé muy bien de lo que hablo estado por toda la tierra de España viajando me conozco de arriba abajo de de de de Coruña hasta Gibraltar y de verdad estoy muy orgullosa de que me esté pasando esto y que a los que no les parezca bien

Voz 14 12:25 sinceramente

Voz 13 12:28 mi respeto hacia su ideología pero estoy muy contenta porque ha sido noventa y nueve por cien aprobación y Egoi vamos más contenta que un ocho

Voz 1995 12:38 Marta Sánchez ya tenía otros himnos como soldados grabó desesperada ahora ya se confirmaría la idea de que bueno de que en algunos momentos el arte es capaz de unir al menos algunas personas Marta Sánchez es la mujer del día te están esperando eh muchísimas gracias por atendernos bravo enhorabuena por tu éxito no se va a quedar ahí parece que esto va a ir creciendo a ver cómo cómo evolucionan las cosas

Voz 13 13:00 bueno yo no yo no aspiro a más que lo que me ha pasado de verdad no aspiro a nada más con eso ya me doy por satisfecha de haber hecho esto la música una por Dios que es lo que tiene la música

Voz 1995 13:16 la Marta Ayesa tenemos

Voz 15 13:18 bueno eso es nueva mamá encantado de la más la resolución de la crisis que no sí

Voz 1995 13:30 nunca se sabe dónde te vas unos días devuelve sin cambiar aquí en el uno diez y trece minutos una hora menos en Canarias escuchan hoy por hoy necesitamos cinco motivo

Voz 16 13:42 estaba en el origen de toda toda la batería

Voz 1 13:46 a la careta

Voz 1309 13:52 buenos días Toni que tal como está no te pasa aquí un rato y fíjate lo que te monta necesitamos cinco motivos para seguir viendo emotivo número cinco

Voz 17 13:59 por qué este niño tiene un problema Laleh no Lamborghini que por ciento Le pido veinte como una hamburguesa

Voz 1309 14:07 Jancker cuanto tenga pero este niño no es el único la obesidad y el sobrepeso infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI y lo vamos a hablar con el doctor Carlos Casabona pediatra experto en nutrición negativo número cuatro mejor que si quieres llegar a vivir

Voz 1 14:23 sí es jugar con Swayze

Voz 1309 14:28 Nico la ilusión de Taco ver cita como esta señora hoy te desvelamos el secreto japonés para conseguirlo nos explicarán los autores del PS leer mundial gay

Voz 1995 14:37 son dos españoles que escrito un libro que está arrasando en todo el mundo y aquí no sé si fuera que eso no es bueno

Voz 1309 14:43 el número tres por que estos días ha estado visitando Silicon Valley Patricia Botín La hija de Ryan Emilio Botín Sherman

Voz 1 14:50 el Banco Santander Inno vamos a ir hasta el para

Voz 1309 14:53 eso de la tecnología para descubrir si todo es tan bonito como nos lo pintan allí motivo número dos por qué hoy hablaremos de los Juegos Olímpicos de invierno con un hombre que les están viviendo a tope

Voz 18 15:07 sólo en el que Zapatero

Voz 1 15:11 noche

Voz 1309 15:12 de nosotros y es que le queda voz del predicadores por José Manuel vallada simple vista

Voz 1995 15:17 duramente Londre en este país que más intensamente está viviendo los Juegos Olímpicos de invierno en una ciudad que es imposible de decir eso limitan nuestra pasión

Voz 7 15:28 para los Juegos Olímpicos y Quino Salvo

Voz 1995 15:31 de dónde si finalmente motivo número uno

Voz 1309 15:33 que así ha valorado Soraya Sáenz de Santamaría la mar talleres a la versión del himno de España que no se ha hecho Marta Sánchez

Voz 19 15:39 me he puesto a aplaudir he puesto empleo Udyco

Voz 1309 15:41 una loca me he dispuesto a Prodi Iker se levanta ministra ya hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 1995 15:51 fue el día de los enamorados mantas té flores pero resulta que ahora si eres fan no se ve como alguien que vota Donald Trump aparte

Voz 11 16:00 de bueno

Voz 7 16:04 Europa tiene su propio Aguirre que decidan su propio Tinder del amor control es increíble Saura americanos el dating bueno como todo el mundo en contra su amor

Voz 1995 16:14 todavía está bastante eso sí en los hombres

Voz 7 16:16 los han tan sofisticado mucho tienen un una página web para ligar para no todo el mundo si definen muchos y como no Jean ha sido primera página para Liga para los los de publicidad llama inesperadamente Sanz de Haití y si está muy o los prometan un resultado dentro de minutos minutos hombres zona de la mitad de país ha dotado ese señor así que son muchos solteros separados divorciados que buscan otra pero el Tour es que este separado por culpa que Trump bueno no sé si el pero puedes encontrar el amor con otro que paguen nada Ése es curiosísimo tú Turró su sentido romántico es igual como patriotismo lo dejo ahí no lo pregunta Tigris diariamente pero pero existe pregunta esta página web ofrece el resultados

Voz 1 17:11 digo bueno

Voz 1995 17:14 sí lo que tú Gastón calen muy buenos viejos siempre gracias por estar aquí diez y diecisiete una hora menos en Canarias también gracias a Rosa Márquez buenos días

Voz 1995 20:56 la pregunta es sencilla en una escala del uno al diez cuánto le importa a usted en qué idioma le operen a corazón abierto

Voz 7 21:10 llegamos a unos dos mil

Voz 1995 21:12 cuántas personas se manifestaron en las calles de Palma de Mallorca para pedir que saber catalán no se convierte en un requisito para promocionar en los centros sanitarios de las islas Peters of compañero en Radio Mallorca muy buenos días qué tal buenos días cuando estás fuera imagino que desde desde las islas es es una polémica que os acompaña desde hace algún tiempo que conocéis bien pero tienes que ilustrar a los que no conocemos no estamos habituados al al día a día en este caso a mí tristemente aunque estoy ahí no no no con vivo con con el día a día mallorquín de dónde vienen estas protestas cuál es la situación

Voz 1733 21:44 hace un año en noviembre del año pasado surgió un borrador borrador con controvertido ese decreto que fue aprobado en una mesa sectorial la reunión con los sindicatos IU hubo abstenciones hubo gente que no se que no quiso de esa aprobar ese de que ese decreto que fondos sindicatos médicos el Simebal el Satse que son los mayoritarios en el sector Miguel Lázaro el presidente del Sindicato Médico ayer domingo participaba en esa en ese encuentro en esa manifestación los los picas

Voz 28 22:08 queremos que simplemente el catalán Xevi siguiendo el modelo que hay en Euskadi en Euskadi el euskera que es un modelo en el cual ahí mérito que ese es el saber valorar el mérito decir hay una hay una hay una forma de hacer de digamos de de que los médicos lo aprendan sin ningún tipo de penalización y de requisito hizo tendremos que ese modelo era el modelo que aquí sería el adecuado no

Voz 1733 22:30 meses más tarde se creó incluso el movimiento ciudadano el que ayer convocó el Mos Movem los movemos colega de concienciar a la gente de este problema allí este fin de semana erróneo has dicho dos mil quinientas personas en contra de ese requisito del catalán en la sanidad pública

Voz 29 22:42 eh

Voz 1995 22:43 vale tener en cuenta más que hablamos de de Mallorca supongo que esos mismos argumentos que sirven para justificar la exigencia del catalán deberían servir también para pedir que los médicos sepan alemán o inglés hay mucha gente que procede de Alemania Inglaterra

Voz 1733 22:55 en bueno en este caso es diferente no se podría extrapolar ese requisito porque es una lengua el alemán el inglés que los turistas los Beatles lo hablan sí pero la principal diferencia es que el catalán es una lengua cooficial aquí en Baleares importando según el Govern de esos profesionales deben poder atender a los pacientes tanto en castellano como en catalán pero no les obliga a que sepan el alemán o el inglés

Voz 1995 23:13 pero realmente Peter es un problema real idioma el idioma en la salud pública balear

Voz 1733 23:18 podemos verde más o menos extrapolando las cifras ayer dos mil quinientas personas ir por ejemplo hay que recordar que en la pasada legislatura el la marea verde en Palma que reunió a unas ochenta mil personas que fue incluso según los organizadores la mayor manifestación de la democracia que en las Islas que en contra de ese decreto del tratamiento integrado de lenguas también un problema lingüístico que que hubo la pasada legislatura ayer hubo dos mil quinientas personas y hace un par de años hubo un ochenta mil que también fue por un motivo lingüística nos podemos hacer una idea de cuál es la importancia de la problemática de de éste

Voz 1995 23:49 pero es que a veces uno no sabe nunca hay si el debate real sala Cayo o hacer los debates que surgen como simple batalla política que acaban tomando las calles a veces es difícil situarse bien en la derecha rocosos compañero de Radio Mallorca muchísimas gracias a ustedes casi siempre la vida sabemos que discurre por cauces bastante distintos nos vamos va a quedar en Mallorca unos segundos porque vamos a hablar con una gran conocedora del sistema público balear a nivel usuario se llama María de los Angeles clonado es mi madre lleva sesenta años viviendo en la isla de Mallorca

Voz 15 24:23 más o menos sesenta años no si sesenta años que se dirigen tanto varía

Voz 1995 24:29 es una mujer guapa y joven pero se rompió la pierna hace unos meses aunque hay un vídeo en las redes sociales donde sigue bailando circula es posible que exista ese vídeo

Voz 15 24:40 sí es que ese día estaba muy animada de allá pues a lo mejor ya voy en no

Voz 1995 24:49 en estas seis décadas que llevas viviendo en Mallorca tu alguna vez has tenido algún problema por culpa de del idioma hablas mallorquín en primer lugar hablas catalán

Voz 15 24:58 no no ni a los mallorquines a los mallorquines adaptaron los peninsular en ningún problema yo he ido Emilio a la Seguridad Social que exige aquí nunca me han puesto ninguna pega ni un médico ni nadie como el catalán aquí no vale para nada sabe que decían oye la manifestación que los idiomas no curan a las pacientes o sea que esto es verdad verídico cuyo único que hablan en catalán Le tendría que decir bueno que me ha explicado esté porque yo no soy catalán pero tú nunca has tenido ese problema verdad nunca nunca jamás mil veces y nunca he tenido ningún problema con este del catalán

Voz 1995 25:37 los amigas cuando vas a una consulta a alguien te habla catalán tu contesta en castellano no hay ningún problema verdad

Voz 15 25:42 ningún problema hace todo el mundo habla del castellano perfectamente y no importan

Voz 1995 25:46 el el catalán el que también lo que de momento Baena

Voz 15 25:49 no si es con el testimonio de

Voz 1995 25:52 porque la noticia y luego viene la realidad con el testimonio de primera mano María de los Angeles coronado guapa muchísimas gracias por atendernos llamada

Voz 15 26:01 venga a través al de tu equipo un beso para todos

Voz 1995 26:05 según gracias diez y veintiséis minutos una hora menos en Canarias escúchame

Voz 30 26:09 lo mínimo el comité ha o no no

Voz 7 26:54 Toni Garrido Cadena Ser

Voz 1995 32:24 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 32:28 Toni Garrido atención estos datos

Voz 1995 32:30 veintitrés con dos de los niños españoles tienen sobrepeso y un dieciocho por ciento son obesos es decir dos de cada diez niños en este país ya tienen que vigila su peso estamos criando a la primera generación de niños cuya expectativa de vida a pesar de los avances médicos es menor que la de sus padres nuestros hijos están los a todos los que tenemos hijos pues es una idea que no que no nos gusta pero hay no hay más que salir a la calle para darnos cuenta de que algo estamos haciendo mal entre todos estamos alimentando los mal nosotros alimentando mal a nuestros hijos qué podemos hacer pues es una pregunta que vamos a trasladar al doctor Casabona doctor unos días

Voz 4 33:10 buenos días doctor Carlos Casabona explicó

Voz 1995 33:12 por de Tú eliges lo que comes editado por Paidós hizo de las voces más autorizadas para hablar del problema de la obesidad infantil lo estamos haciendo muy mal doctor

Voz 4 33:20 bastante el problema es que desde hace veinte años porque si dijeramos no es que esto está pasando ahora en unos cinco siete años llevamos veinte años y hay más de cien factores relacionados con el problema y no sólo es la obesidad infantil hizo porque yo pienso que es mejor hablar de exceso de peso porque el tema es que cuando niños de cuatro y seis años los sanitarios sean pediatras enfermeras dietistas nutricionistas les decimos que tienen sobrepeso los padres no acaban de verlo

Voz 1995 33:52 no somos ese es uno de los problemas que no hay problema

Voz 4 33:57 no lo ven o incluso muchos sanitarios hay estudios que también en las revisiones pues tampoco inciden en el problema porque es un diagnóstico in como

Voz 1 34:05 la madre se te va rebota directamente vaya

Voz 4 34:07 sí oiga que no tiene Olear

Voz 39 34:10 doctor

Voz 4 34:12 sí ese es decir que lo alimenta muy bien entonces son diagnósticos incómodos que hay estudios que hablan incluso setenta por ciento de familias no reconoce el sobrepeso y la obesidad en sus hijos cuanto más pequeños menos más difícil de reconocer

Voz 1995 34:29 pero la frase mi hijo no está gordo está fuerte

Voz 4 34:32 es una simple utilizando muchísimo muchísimo se sobretodo insisto por debajo de los seis años ya cuando tienen doce a catorce y es evidente que empiezan los problemas más serios bullying problemas de peso problemas de dolores de espalda diabetes tipo dos etcétera hay claro hay bien en directo no pero por debajo de los seis años es un es un es un tema muy muy frecuente que no sepan reconocerlo incluso cuando les enseña las gráficas pues sí a mí no me lo parece pues no que es un problema serio

Voz 1995 35:03 sea tradicionalmente el problema siempre ha sido que los niños no comía

Voz 4 35:08 si ya lo decía Carlos González que es para mí es el pediatra sabio no mi niño no me come en un libro que hace más de diecisiete años que salió y se ha editado en siete ocho lenguas y siguen teniendo las madres a la frase el niño no me no me come esto claro lo dice sobre todo sobre los dos años que es cuando hay una fase fisiológica que el bebé ya ha crecido ha ganado peso en las curvas rápidamente de cero un año y luego viene una etapa en la que necesitas menos velocidad de crecer y necesitas comer menos y que van insistiendo hasta los tres cuatro años come come come y luego cuando ya empieza a los seis años empieza podíamos decir la introducción de la de los niños empiezan a comer por gusto hice van a podríamos decir permitiendo entre comillas del modo de comer mal que todos los adultos estamos teniendo porque ojo había hablado de la entrada del programa cifras de obesidad de exceso de peso infantil pero a mí me gustaría dejar muy claro que el problema lo tenemos sobre todo nosotros que no damos ejemplo sabéis cuánta exceso de peso hay en la población adulta

Voz 1995 36:13 cuenta el

Voz 4 36:14 sesenta y uno por ciento de media es decir ya hay comunidades autónomas sobre el setenta el sesenta o setenta por ciento de adultos de más de veinticinco años tiene sobrepeso u obesidad que ejemplo estamos dando qué ejemplos estamos dando por eso hay exceso de peso infantil porque los niños no se limitan estamos comimos muchas más veces fuera que antes lo hace raciones son mucho más mucho mayores sólo hay que fijarse cuando vas a los restaurantes eh osea que el ir sobretodo esta frase es fundamental un niño nunca tiene la culpa de tener exceso de peso la dijo Julio Basulto uno de los mejores dietistas nutricionistas del país y es una verdad como un templo aparte que también la OMS ha referido de este tipo de problemas lo que habéis dicho también que va a ser una generación sino ponemos freno que tengan menor esperanza de vida que actual Higuaín y hay jóvenes que están muriendo con dicen luego muertes súbitas con treinta cuarenta años estamos viendo más problemas que nunca

Voz 7 37:17 Ángels un programa para todos plazos la sociedad pero un factor no sólo es la dietas también es que hoy en día tantos

Voz 40 37:26 adultos como como jóvenes no movemos tanto

Voz 7 37:28 no no jugamos bien no andamos menos

Voz 40 37:31 movemos menos manos bueno esto eh

Voz 4 37:33 es matiza hable es decir yo estoy convencido estoy convencido que es uno de los cien factores que hay bueno exactamente seiscientos nueve factores que inciden sobre la epidemia no que hay un sedentarismo en mucha podemos sería un gran sector de la población tanto de adultos como de niños pero es un detalle sobre el que a veces las estudios financiados por la industria alimentaria cargan las tintas yo leído y me enfado mucho cuando dicen es la principal causa de el sobrepeso y el sedentarismo no es verdad fíjese en los carriles bici como están llenos fijes en las tiendas Tipo de Carlton todas llenas nunca ha habido tantas licencias deportivas en niños de de de deporte de baloncesto de fútbol de tenis nadar yo ahora tengo cincuenta y siete años y le puedo decir que en mi infancia nos movemos pero no estamos tampoco todo de asaltando intrincado en las ciudades subidos a los árboles es un tema que evidentemente a mi me gusta ahí podemos decir que a mucha gente le extrañará pero en los estudios en los periódicos e incluso en programas no es incide mucho en que a veces sedentarismo en algunos casos

Voz 7 38:45 seguro que sí pero en la mayoría de las

Voz 4 38:47 a escasos yo diría un sesenta setenta por ciento una comida y una alimentación insana es la causa principal del sobrepeso tanto en adultos como en niños en la edad adulta por ejemplo en el señores mayores y esto sí que el sedentarismo a partir de una edad tenga bastante influencia pero esto lo querría dejar bien claro

Voz 1995 39:09 situaciones doctor que vivimos es Caine toros tan complicado y tan raro porque vivimos obsesionados en las como sociedad Diouf a con el cuerpo las dietas las comidas hablamos todos los días de nuevos alimentos así eh pero mientras estamos gordos obsesionados con correr pero es un poco vistos desde fuera alguien que nos pueda analizar desde la ignorancia pizzería que estamos realmente

Voz 4 39:34 locos bueno esto se está estudiando eh fíjate que cada vez hay más gabinetes de Zico nutrición es decir a pensar que es nuestro cerebro nuestra manera de vivir la que tiene que cambia yo por ejemplo Griselda Herrero otra gran dietista nutricionista que va a sacar un libro que se llamará alimentación saludable para niños geniales tiene en su blog y hablan muchísimo de es todo un centro de nutrición y psicología es decir que el entorno besó Geni con el amor yo beso genérico nos está marcando de una manera que además afecta a las clases más desfavorecidas que tienen una información de peor calidad ven más televisión siguen menos perfiles de buenos blogs que esto es habrá podríamos decir las clases más favorecidas y tienen cien euros ochenta para pagarse sus Internet de alta velocidad en el mejor el mejor información y fíjate que en el estudio yo iba a ladino por ejemplo último se ponían un poco medallas los políticos diciendo hemos bajado dos punto del cuarenta y tres por ciento al cuarenta y uno sí sí pero lo que ha subido es en las clases bajas fijaros unos datos e la obesidad en las familias de menos de dieciocho mil euros en el Aladino del dos mil trece estaba sobrio en cuarenta y nueve ha subido a un cincuenta y cuatro cinco puntos el sobrepeso estaba XXXV ahora está en un cuarenta y tres es decir ETA está estabilizada o a nivel global las cifras de epidemias de sobrepeso y obesidad infantil pero en las a raíz de que ha bajado en las clases medias altas y altas pero ahora mismo es un problema que sea central se está centrando sobre todo en las clases más desfavorecidas hemos por eso que luchar muchísimo todos también los sanitarios dietistas y la industria alimentaria y los políticos fijaros yo os voy a tener una frase que salió en el informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil editado hace dos años por la Organización Mundial de la Salud el principal obstáculo para progresar con respecto al problema de la obesidad infantil es la falta de compromiso político y que los gobiernos y otros agentes no asuman el problema como propio no ofrezcan a poner en marcha las actuaciones necesarias

Voz 1995 41:48 no no pero no comparto mucho de lo que dice pero no cree que somos muy partidarios evidentemente de exigir las responsabilidades donde hay que hacerlo y de llamar a las puertas que ganar pero cree que en este caso que el humilde echar la los balones fuera no cree que es una vez más un obstáculo como sociedad como individuos usted ello eh tenemos nuestra propia responsabilidad en el fondo exigirse a los demás mientras nosotros hemos incapaces de tomar cartas en el asunto pues quizá no celo lo más coherente aquí todos y cada uno de nosotros padres educadores políticos debemos tomar cartas en un asunto que tiene que ver con la salud algo que que debería acompañarnos Si el resto nuestras vidas y mejorar nuestras expectativas no empeorar yo creo que en este caso Carlos solamente hicieron hostilidad de debe ser algo más personal decir debemos empezar a asumir el primer paso al que yo debo dar en cada en mi propia vida en mi propio entorno ir exigir a los demás

Voz 4 42:43 pero fíjate que ese es el argumento principal de la industria alimentaria de decir que la responsabilidad final individual o familiar y de hecho el título de libro así lo pones tú eliges lo que comes no al final somos nosotros los que elegimos pero ojo elegimos sobre todo vuelvo a insistir en las clases con el peor información influenciados de una manera muy poderosa por la publicidad sabes que hay publicidad engañosa el abogado Francisco

Voz 7 43:10 el vuelos algo hemos oído el abogado

Voz 4 43:13 veces cojo y los que fue entrevistado también en nuestra cabina aquí ser no lo dice en su blog que si le parece engañoso es ilegal tú crees que puedes ponerle a un bollo con crema de azúcar oscura no quería Hierro en un las letras grandísimas resulta que tenga un treinta poniendo a su caudal grasa de palma esto qué es esto es publicidad engañosa sabes que hay cereales de desayuno que por cierto muchas de mis seguidores saben que les llamo reales los cereales de desayuno están llenos de letras grandes gigantes que dice que llevan vitamina D que llevan calcio que llevan Jerry que te harán crecer esto no sé dónde está la cifra de azúcar tal y como recomienda la OMS debería de haber un círculo rojo diciendo ojo estos cereales tienen un treinta por ciento de azúcar por lo tanto es un alimento de alta densidad energética ahí bajo en valor nutricional pero cuando tú estás en el supermercado que por cierto los lineales de cereales y de bollería no superan muchísimo a las frutas y verduras que tendrán que ser los primeros alimentos pues es todas estos envases tendría que haber una legislación real no que no permitiera poner alegaciones de salud cuando el perfil nutricional no es adecuado llevamos nueve años de retraso como bien dice Francisco los en su crítica procesado

Voz 1995 44:29 no será la última vez que necesitemos eh de los consejos de Carlos Casabona pediatra Instituto Catalán de la Salud autor de Tú eliges lo que comes porque el asunto no parece que vaya si lo hacen en los próximos meses volveremos a ha precisado

Voz 4 44:42 optimista si soy optimista porque ahora cuando una mama ponen el Twitter que de su hijo desayuna garbanzos inicial echan encima ser echan más encima no los a favor que no en contra o la madre que le pone una fruta a sus niños de cinco años en el colegio y luego la profesora dice no le ponga disfruta porque luego se tira los bollos

Voz 21 45:00 sí

Voz 4 45:00 además no pues nos cada día hay más madres que dicen que que están intentando hacer lo mejor poner más o menos alimentos insano óptimas

Voz 1995 45:11 seremos optimistas pero no no parece que sea una

Voz 41 45:14 la guerra que se va a librar hemos plana cada día al ayer yo veo la muchísimas gracias a vosotros y coherencia con una hora menos en Canarias seguimos

Voz 29 45:27 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 45:32 un Botero siente la libertad el viento en su cara un mutuo pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 15 51:24 hola buenos días parece que baños

Voz 1995 51:26 pasado y comienzo de este dos mil dieciocho está siendo difícil para algunas grandes compañías la última frase sin Parker uno de los fundadores de Facebook que ha dicho sólo Dios sabe lo que las redes sociales están haciendo al cerebro de los de los niños no parece que estén en su mejor momento desde luego

Voz 14 51:43 creo que es más el ruido y el arrepentimiento que que estén dañadas osea ciber la cuenta de resultados y da un poco igual que ahora salte todo esto y que estén buscándose la vida los que estuvieron pioneros y en realidad son los que diseñaron esta droga no de siguiente cosa bueno pues voy a tirar por tierra todo lo que hice para poder reinventar no

Voz 1995 52:08 pero lo hace

Voz 14 52:11 SER cuestionaron poco el poder de Facebook es que más anunciantes y más medios se enfrenten como lo ha hecho Unilever que es el segundo anunciante mundiales y que se ha planteado un aquí no es efectiva hasta publicidad me lo replanteo porque es gente sí que ponen dinero y hay un fraterno y ese lenguaje entiende Facebook y el otro es los medios están cuestionando la inversión que han hecho los números que os Facebook les daba no son reales

Voz 1995 52:40 pero Rosa se respira un ambiente

Voz 14 52:42 si los pone contra las cuerdas lo de los niños se pueden agarrar es decir que un menor de catorce años no debería estar ahí que ha hecho a su papá para que entre ahí