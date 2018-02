Hoy por Hoy (19/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 2 00:00 S

Voz 3 00:06 servicios informativos

Voz 4 00:11 son las once las diez en Canarias la Policía Nacional ha iniciado una macrooperación en la que se prevén varias detenciones contra una trama dedicada al amaño de partidos de fútbol en Tercera División amplia Pilar Velasco

Voz 1743 00:22 doscientos operativos desde primera hora de la mañana en esta macrooperación policial con registros en Madrid y Barcelona en despachos instalaciones deportivas de varios clubes españoles contra el amaño de partidos ya puestas los cabecillas son dos ex futbolistas que a través de una red de intermediarios compraban jugadores en activo de Segunda B y Tercera División ellos mismos les construían para forzar jugadas tipo penaltis saques fueras de juego y sobre las que hacían las apuestas desde China los futbolistas infiltrado llegaban a cometer tras otros jugada Si el dinero de las apuestas amañadas en lo repartían entre cabecillas intermediarios futbolistas la operación la está llevando a cabo la UDC ha contado con la colaboración desde hace meses de la Liga de Fútbol Profesional hay diez detenidos confirmados hasta ahora Se espera una veintena a lo largo del día lo instruye el juzgado número uno de Zafra en Badajoz

Voz 4 01:07 a esta hora está citada en el Tribunal Supremo la coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal quien acaba de llegar a ese tribunal antes responda ante el juez Marta Rovira secretaria general de Esquerra ambas deben detallar qué papel tuvieron en la gestión del referéndum ilegal

Voz 5 01:19 lee la declaración unilateral de independencia vamos

Voz 4 01:22 el Supremo informa Alberto Pozas

Voz 0055 01:24 parece que van a acumular algo de retraso Antonio estas declaraciones porque efectivamente hace unos veinte minutos llegaba la coordinadora general del PDeCAT hasta Tribunal Supremo Marta Pascal llegaba arropada por los aplausos de decenas de miembros de su partido también de Esquerra y también de la CUP que esperan a las puertas del Tribunal Supremo pero todavía declara la líder de Esquerra Republicana Marta Rubiera como imputada ante el juez Llarena así que es previsible que se produzca algún tipo de retraso las dos están acusadas de formar parte de ese Comité Ejecutivo del Prusés las dos están acusadas por tanto de ser las cabecillas de este proceso unilateral independentista gracias Alberto

Voz 4 01:58 estaba previsto también que se reanudará el juicio de la pieza política de los seres de Andalucía turno esta mañana para la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez que está procesada por un delito de prevaricación que puede conllevar hasta diez años de inhabilitación no obstante seguido acumulando también retrasó por distintas peticiones de abogados de otros implicados en la Audiencia de Sevilla está Mercedes Díaz se

Voz 1541 02:18 donde de momento la sesión de esta mañana hasta que el forense del juzgado de guardia examine al exconsejero acusado Francisco Vallejo que será en un par de horas esa suspensión la solicitado su defensa porque está acusado ha sido operado el cirujano recomienda reposo también que no se someta a situaciones de estrés ha alegado su defensa que de otra manera se vulneraría el derecho de defensa porque por encima de todo está el derecho que tiene cualquier acusado no sólo a quedó defiendan sino también a auto defenderse

Voz 4 02:44 Salvamento Marítimo ha rescatado esta pasada noche treinta y una personas que viajaban en patera por el estrecho entre ellas tres mujeres y un menor de edad los XXXI están en aparente buen estado de salud y han sido trasladados ya al puerto de Barbate en Cádiz once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 6 03:01 ese es un Madrid en Madrid Esperanza Aguirre acusa a su ex consejero Francisco Granados de difamación la expresidenta de la Comunidad responde a las acusaciones del considerado cabecilla de la Púnica asegura que

Voz 0622 03:11 sí hubo una campaña financiada en B para

Voz 6 03:13 presidencia fue responsabilidad de Granados con quien dice no se va a crear porque no tiene dinero lo ha dicho en la Copa o sea que no tengo dinero entre otras cosas para pagar abogados mentira señor Granados sobre de Cifuentes Aguirre asegura que no la decepcionado por no querer poner la mano en el fuego por ella en absoluto mire esto de la mano en el fuego ha dicho que le parece anticuada medieval puede que sean para nada señora Cifuentes además ha dicho no sé si aquí o en otro sitio que ya yo había hecho cosas muy buenas por Madrid y yo me llevo muy bien siempre con la señora Cifuentes otra cosa es sin por debajo había alguien que no

Voz 7 03:51 más cosas el Ayuntamiento de Madrid justifica su marcha atrás

Voz 6 03:54 con el cierre de la Escuela Taurina del Batán la Escuela Marcial Lalanda lo hacen en la Comisión de Cultura que se celebra con la baja de la concejala de Ahora Madrid Montserrat Galcerán que ha dejado su vocalía en esta comisión el PP sugiere que se debe precisamente a que Carmena mantiene abierta esta escuela Felipe Serrano buenos

Voz 0622 04:07 buenos días el Ayuntamiento confirma que está dispuesto a valorar cualquier propuesta de la escuela debatan sobre la faceta cultural de la tauromaquia así lo ha explicado el consejero delegado de la empresa pública Madrid Destino en respuesta a una pregunta del Partido Popular a la comisión no asiste la concejala de Ganemos Montserrat Galcerán del sector crítico con Manuela Carmena el PP habla de destitución fuentes municipales afirman que la edil de Ahora Madrid ha preferido abandonar la comisión para estar presente en otros espacios institucionales en los que está más implicada dicen especialmente en los dos distritos que preside

Voz 6 04:41 hay una cosa más la Policía Municipal de Madrid impuso en dos mil diecisiete más de cuarenta y cinco mil multas por botellón más de seiscientas a menores de edad el sitio centro y los meses de septiembre octubre fueron los que acumularon más espera

Voz 2 04:52 antes diez grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 4 05:01 las familias de verdad tienen en sus filas un experto conducto uno que calcula regulas la distancia entre columnas y coche

Voz 8 05:09 son las familias de verdad necesitan un seguro seguro como el de Mapfre que nunca te falla que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord para que vivas tu vida sin preocupaciones colaborador de Alicante puerto de salida de la vuelta al mundo a vela

Voz 4 05:26 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 7 05:33 la SER Hoy por hoy con Toni Garrido ahora mismo en alguna parte del mundo alguien está comprando el libro que tengo mis manos libres se llama Guy Hendrix un tratado que indaga los secretos de Japón para tener una vida larga

Voz 3 05:48 sí

Voz 7 05:49 saludable y feliz hoy es lunes y egipcio hablar de las cosas que importa nuestra salud de quiénes somos quienes tenemos pero es también un extraño fenómeno editorial este libro sin ninguna promoción en dos años ha superado los doscientos cincuenta mil ejemplares vendidos y ha sido traducido a XXXVIII en treinta y ocho países su Celler internacional que en nuestro país pues quizá no ha pasado inadvertido y los protagonistas de este milagro son Héctor García quiénes escuchas de Tokio textos muy buenos días buenas noches qué hora es ahora mismo cuál es la diferencia horaria siete de la tarde buenas tardes noches porque con lo como la gente que era se va a dormir en Tokio

Voz 9 06:32 no le he puesto a las diez las once de la noche

Voz 7 06:35 vale más o menos como aquí no como nosotros

Voz 9 06:40 antes se serenó sobre las siete de la tarde

Voz 7 06:44 bar y estamos esperando a Francesc Miralles que no segundos va a llegar al estudio en en Barcelona suele decirse de esa famosa frase de nadie es profeta en su tierra con explicaría el atronador éxito que está teniendo este libro fuera en relación con las discretas ventas que está teniendo en España Héctor

Voz 9 07:02 pues no lo sé es algo misterioso yo creo que es libro publicado en tantos países hay algunos que busque funciona mejor y otros que peor por ejemplo en Holanda e es uno de los países donde más le hay no sé nada de Holanda ni he estado nunca signos porque para mí también es un misterio que ese venga más en un lugar u otro quizás el mensaje que te llega más al corazón acierto a cierta gente

Voz 7 07:35 si en Estados Unidos vais por la quinta edición que significa ahí

Voz 9 07:41 ahí es una palabra japonesa que es sin explica simplemente las las donde vivir con la razón de ser pero el ex a esa no traducciones algo así literal razón de ser de vivir pero nosotros hemos explorado más profundamente el significado de stock con las guerras

Voz 7 08:04 el lo expresa en este libro Los secretos de Japón para una vida larga y feliz que vamos a hacer una pequeña pausa si te parece Héctor y enseguida hablamos de esas diez leyes fundamentales de ahí salió de las y esto y cinco con cinco

Voz 6 08:24 es es curiosamente es lo que más creo

Voz 7 08:27 yo practico Valentino segundo repasamos esas diez leyes fundamentales el conector hijo frases que ya está llegando a la estudiante y ocho minutos una hora menos en Canarias

Voz 10 08:39 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 08:42 con Toni Garrido acabo de estrenar coche y acaba de estrenarse tú es que sea felices que soy doblemente feliz extremas

Voz 11 08:49 el coche nuevo y estrenarse artista puede haber algo mejor y es que con directa tienes un todo riesgo aprecia de terceros no muestre dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea recta punto com

Voz 12 09:01 los obras todo de tu equipo de fútbol favoritos los obras todo de tu equipo de Pas que favorito los obras todo

Voz 3 09:08 de tus deportistas favoritos sólo tienes que sintonizar SER Deportivos hablando dos qué tal muy buenas tardes

Voz 12 09:15 día mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deporte

Voz 3 09:19 va a ser Deportivos a las tres de la tarde una

Voz 2 09:23 hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 13 09:31 Jazztel sabemos que necesitas muchos datos para Cotillas las redes sociales suben Stories ver toda la temporada de esa serie pues bien aquí van once pedazo de gigas para tu móvil por solo diez euros al mes al contratarla

Voz 2 09:42 libra de Jazztel lleva de un smartphone Lluna Tablet Grace is llamar gratis al quince diez

Voz 4 09:48 sí sí advierte diez o entra en Jazztel punto com

Voz 14 09:51 en Nissan queremos que esté seguro queremos que las tecnologías inteligentes que evitan el peligro en la carretera no sean sólo para unos pocos sino para

Voz 15 09:58 a unos muchos Eilert tu concesionario ya aproveche la vuelta del incentivo

Voz 2 10:02 hasta cinco mil euros para renovar tu coche un Nissan con sistemas de seguridad inteligente sólo hasta final de mes financiando con ERC e Iván Nissan Innovation de Hadiza Waits oye tú tienes alarma en casa si usted tiene Ci qué tal que el mes que vienen entregan Scarlett y quiero ponerme una alarma ante este mundo los pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos choques que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 11 10:27 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 16 10:38 pude que estudien en descanso para unos palitos de cereales snacks que sí que son riquísimos pero no debería desaprovechar para responder esos mails urgente su llamar a mamá luego dices que no tienes tiempo pero para unos palitos snacks hechos al horno con frutos secos y que tiene su momento no llega

Voz 17 10:52 con momentos NATS es su momentos NATS es rico es bueno Snipes

Voz 15 10:58 cien palabras parecen pocas pero dan para mucho ni más ni menos que en mí

Voz 2 11:02 mil cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos noventa y seis es una auténtica barbaridad decir que no dudó en apareciera otra frase cerrar los ojos y soplos

Voz 18 11:13 relatos en cadena los lunes en La Ventana seis mil euros puede ser una realidad gracias a tu imaginación cada

Voz 7 11:41 Héctor García francés murallas autores de libro y Kigali los secretos de Japón para una vida la de Felicia tenemos con nosotros es buenos días muy buenos días buenos son diez de ellos fundamentales las que tiene que gitanos es ahora en casa o trabajando repase la ley vamos a repasar la lista sale porque lo mismo estamos siendo muy que gays que se este extraordinario éxito editorial en el mitin saberlo sin saber esto sería éste tendría gracia aprendes que habrá mucha gente que esté completamente Miliki gay

Voz 5 12:09 sabe que da sino lo saben y no se lo preguntan es por también

Voz 7 12:13 de hecho cuando nada nos cuestionamos la vida

Voz 5 12:16 es que algo falla ya digo hay algo que hay que recolocar en otro sitio o que hemos de descubrir talentos entonces uno está bien consigo mismo no hay problema no necesita ni mirar los diez principios el que

Voz 7 12:27 vale pero de los doscientos cincuenta mil que ya han el libro no podemos decir que el cien por cien este mal

Voz 5 12:33 no no de hecho no es pero no es para gente que suena mal sino para gente que estando bien no pudiendo estar bien este aún mejor en el sentido que le den la prioridad a tu a su talento a su pasión a su misión en la vida que es lo que busca no desarrollar el propósito vital y para eso primero a veces hay que descubrirlo

Voz 7 12:52 yo voy a repasar la lista hay ahí os pido el actor francés un ejercicio de de realidad a ver si en casa leeré de Cuchillo de palo vamos a repasar los diez las diez de diez fundamentales el litio

Voz 19 13:04 que por ejemplo mantenerse activo externos a la que France es tu caso

Voz 5 13:12 yo trabajo de lunes a domingo sea que puedo decir que estoy activo

Voz 7 13:15 Héctor también no

Voz 9 13:17 yo no no para ocurre

Voz 19 13:21 vivir sin prisa

Voz 15 13:23 yo tampoco una mano más complicado

Voz 5 13:27 pero esto es una aspiración no sé si esto

Voz 7 13:29 decidieron poco más con con la calma que tiene más calma aquello Héctor aquí de pongo X no no has dicho nada

Voz 9 13:36 el yo me lo tomo todo con la calma aunque estoy en Tokio romper todo es muy estresante

Voz 7 13:44 el accidentes comer sin LLeras el estómago esta daneses dependería eh

Voz 5 13:52 bueno a a mira yo tenía una profesora de polaco cuando estudiaba Filología que decía yo soy muy estricta pero me encantan las excepciones entonces yo creo que si cumplimos con la Leire el ochenta por ciento que es la aplican en general los japoneses que es no llenar T hasta más del hambre que tiene sino siempre un poquito menos no por ejemplo en el desayuno guardar un poco de hambre para el almuerzo en mal un poco de hambre para la cena pues se va siguiendo esa vida a un poquito más frugal sin pasar hambre luego te puedes permitir un día por semana pues ésta es cuántos amigos con tu familia un homenaje

Voz 7 14:27 ya bueno hay que decir que en Japón se come muy muy bien aún así mantienes el el precepto tu propio precepto eligió I

Voz 9 14:35 yo también yo desde que vine aquí adelgazado de sigo sigo dando unas doce

Voz 7 14:43 vale no pues parecer yo rodearse buenos amigos siguiente estalló la cumplo sí

Voz 19 14:48 se suele ponerse en forma

Voz 7 14:53 semanas más o menos está bien no

Voz 5 14:56 sí tampoco es necesario ir al gimnasio pero por ejemplo en lugar de coger tanto transporte de coger el coche pues hacer más trayecto pese a pie a en lugar de quedarse delante del televisor con amigos pues ir a dar un paseo por el bosque cosas así suaves de hecho cuando estuvimos haciéndonos investigaciones no Gimme en el pueblo de los centenarios ahí lo que descubrimos es que la gente están en constante movimiento siempre van de casa de un vecino otro o están cultivando el el huerto o están arreglando algo del exterior entonces quién mueve el cuerpo de alguna manera pues evita tan

Voz 19 15:29 bien que se oxida

Voz 5 15:31 vaya perdiendo facultades entonces se alarga la vida se alargan las prestaciones del vehículo para entender Masud

Voz 7 15:37 sonreír es la siguiente sonreír es que la gente Japón sonríe constantemente

Voz 5 15:41 doctor

Voz 9 15:44 sí sí en donde tuvimos en Houdini si en Okinawa en el norte de Okinawa es un herido en la gente más anciana del mundo ahí sigue escribimos todos los días rodeados de te son esas en otros lugares como las Ciudadanas aquí en Tokyo pues no

Voz 7 16:05 es una sonrisa por día al más que sentida y bueno

Voz 19 16:10 después tenemos conectar con la naturaleza conectar valdría darse un paseo o es necesario una conexión mental de algún tipo yo creo que sí vivimos lejos de un voto

Voz 5 16:21 qué vale dar un paseo al aire libre sentarse en un parque leer el periódico leer un capítulo de una novela que nos toque un poco el aire porque se ha comprobado que hay personas sobre todo las que trabajen en su casa yo estoy pensando ahora en mi época de traductor que habían traductores que estaban un mes prácticamente encerrados y luego salían de la cripta totalmente pálidos como si fueran vampiros no entonces es importante que no es el aire tenemos un espacio cerca de casa donde hay árboles pues estar cerca de estos árboles de estas plantas sentarnos a charlar va a tomar nuestro café au a leer un poco es muy reconstituyente tanto para la mente como para dar cuerpo

Voz 7 17:02 vale dar gracias a tus textos

Voz 4 17:06 huyó en ese sentido es un concepto muy asiático pero yo aunque sueco siempre ha sentido un fuerte cero agradecimiento a mis antepasados

Voz 7 17:15 esto por ejemplo hoy hemos relacionado Marta Sánchez estos

Voz 4 17:18 sí yo creo que este ellas incluyó esta no la

Voz 20 17:22 no frase si no hay acuerdo haber eh

Voz 5 17:26 yo tampoco sé mirar más allá de tres o cuatro generaciones pero es un buen ejercicio también poder hacer un árbol familiar vez quiénes eran los que nos precedieron de que trabajaban que pasiones tenían porque a veces todo esto a partir de las investigaciones de vergel Inger de las consideraciones familiares entender de dónde venimos nos puede ayudar a comprender quiénes somos porque claro dinero herencia genética muy clara a lo largo de toda esta línea que nos lleva hacia el pasado

Voz 4 17:52 claro los antes ancestros viven en nosotros nuestros somos una continuación de ellos así que

Voz 7 17:58 el stock en Hoyos eh lector le el vivir el momento sabes qué pasa si trabajas en la radio vive si O'Shea el momento aquí el momento no hay otra clave la publicidad

Voz 3 18:09 eh

Voz 9 18:10 aquí voy a poner que la temas yo yo yo no me cuestan mucho dinero el momento siempre con las preocupaciones del pasado y el futuro

Voz 7 18:20 nosotros estar a la última sería seguir tu pasión sea vale cualquiera el Atleti el Madrid en la banda

Voz 5 18:28 vale sí pero cuando decimos sigue tu pasión nos referimos a que el ser humano de forma natural tiene una serie de de talentos de facilidades y de capacidades que de niños se ve muy claramente cuando miras los niños cuando juegan ya ves el que es más corporal El que se le da bailar o el deporte el que está sentado dibujando el que le gusta encerrarse a leer el que es más comunicativo y todo esto se pierde porque cuando entramos ya

Voz 7 18:56 en la rueda de las escuelas a la universidad al mundo laboral

Voz 5 19:00 así pues la gente deja atrás sus pasiones esa aquellas cosas que hacía fácilmente el elemento del que hablaba Ken Robinson para dedicarse a las obligaciones entonces nuestros eso es lo que proponemos es no dejar de acudir a las obligaciones porque hemos de pagar facturas pero reservar un tiempo cada día para aquello que nos hace feliz y que si hemos olvidado o lo que es sólo hay que mirar un poco echar la mirada atrás Iber que nos hacía felices de niños que sueños teníamos entonces es rescatar algo de eso para no como regalo diario para nosotros

Voz 7 19:29 eso no está nada mal en estos tiempos que clavos tanto de la longevidad lo importante de vencer la batalla al tiempo que incluir ahí la calidad discípulo centenario de vosotros estuvisteis la calidad de vida compensaría a la longevidad porque estar mucho tiempo sin estar bien

Voz 9 19:46 no sé si es el mejor plan si él cuando estuvimos en uno Kimi es una de las cosas misteriosas de este de este lugar es que además dividir los que más de todo el mundo también tienen los más saludables de todo Japón tienen los índices más más bajos de Cannes Ejemplo de todo Japón así que en vida saludables hasta los noventa o más de cien años

Voz 5 20:16 sí de hecho hay una anécdota de cuando estábamos allí haciendo trabajo de campo que fuimos los primeros que entrevistamos a todos los centenarios allí que vimos a al profesor de tenis de de todo el pueblo quiere a un señor que tenía ochenta años y que corría por la pista de mucho más que tory que aquello junto sea un nombre con agilidad brutal que estaba entrenando a los niños el pueblo nos dijeron a este no lo entrevisté es joven que sólo tiene ochenta entonces ahí se considera que alguien anciano es ya noventa y siete noventa y ocho noventa y nueve de hecho por eso con la esperanza de vida que está creciendo en general en todo el primer mundo ya se está hablando de centenarios súper centenar Ellos que cada vez además los súper centenarios son los que tienen ciento diez años o más

Voz 7 20:59 no sé si eso habla también de la del estado de de ese señor ochenta años como mal de vosotros no los en el bien habla madre nosotros también sabe muy bien cómo cómo interpretarlo en Europa en España llega el término últimamente es un término danés que tiene que ver con un determinado estilo vida tiene algo que

Voz 5 21:17 ver el codo ahí bueno son palabras introducir en todas ellas el que el lago sueco el equipo hay hay algunas palabras españolas que tampoco se pueden traducir a ningún idioma por ejemplo recuerdo que un estudiante griego me decía es imposible traducir la palabra duende el duende del que hablaba Lorca no en ese caso la reacción entre el sigue el ahí sí que es estar cómodo con las cosas cotidianas dentro de casa y lo que aprendimos en Okinawa del equipo ahí es que estas personas que viven en esta aldea que a mí me recuerda un poco a la costa valenciana porque tiene mucho cítrico si y por el tipo de paisaje que hay allí incluso a no les molestaba en absoluto cada día hacer las mismas rutinas del huerto visitar a los amigos pasear despedir a los niños que cogen el autobús que se van a al Instituto sino que ellos lo veían como un privilegio cada día podría repetir las cosas que les gustan en esto el novelista Milan Kundera decía que la felicidad es eso

Voz 19 22:16 la posibilidad de repetir

Voz 5 22:20 otro fenómeno este tipo de conceptos es

Voz 4 22:22 eh es en sí supone que es el finlandés que es un poco como ánimo no te quejas el eso sí

Voz 7 22:29 puede haber por ejemplo una mezcla anote que en venga a el si su y Kigali osea no eso será ahí lo decías las cosas que te gustan las cosas que te gustan o el si sigue sigue eso aplica todo Alavés pero lo paradójico es que el secreto de la vida feliz ha mejorado la vuestra vendiendo doscientos cincuenta mil imagino que que funciona sea el hecho de describirlos ha ido bien a vosotros por lo menos

Voz 5 22:58 bueno hay que pensar que el mundo editorial nos como vender eso se a lo que se lleva en lo que se lleva el auto eres una pequeñísima parte del precio de venta al público luego hay que dar las comisiones a la agencia que lo vende a hay que pagar los impuestos pero sí estamos muy contentos sobre todo porque algo que empezó como una pasión de amigos que fue cuando Héctor me contó que su suegro a había descubierto hasta el día dos centenarios y que fuimos movidos por un interés muy sincero de conocer cómo deberían los más viejos del mundo esto haya llegado a tantas personas de cuarenta países diferentes dando una visión positiva de de la vejez que hasta entonces todo lo que habíamos leído de ensayos de artículos incidió mucho en los aspectos negativos no en lo que perdemos cuando nos hacemos mayores en la soledad del sentimiento de inutilidad y nosotros inspirados por estas grandes personas estos maestros el de la larga vida quisimos dar una visión totalmente distinta estamos muy contentos con la difusión que ha tenido

Voz 21 23:59 pues muchísima

Voz 7 24:01 pues una segunda parte de Kigali adictivo hay dos mejor aún con más vida con con más energía

Voz 5 24:08 estoy puede hablar de un libro práctico que hemos hecho y que ya está como mínimo en España hay diez países más puede explicarlo

Voz 9 24:16 el de hecho ya ha salido a la venta se llama el el método equivoca Illes es la segunda parte el libro de yenes en la primera parte introducimos en el concepto ya en la segunda parte hemos introducido pues ejercicios para que cada uno busque que es flexible

Voz 5 24:42 sí son treinta treinta enfoques es un libro más voluminoso que el primero porque tiene trescientas páginas son como treinta viajes a diferentes aspectos que tienen que ver con el propósito Viteral pues en uno de ellos trata de la gestión del tiempo en el otro a lo que se llama el efecto su incansable que es cuando una persona necesita hacer cambios radicales en su vida in hay que cambiarlo todo no entonces a este libro lo hicimos eminentemente prácticos es un libro de ejercicios porque nos dijeron que el Liquigas hay que ir este esta obra traducida tantísimos idiomas les gustaba mucho era muy inspiradora pero querían saber más de de cómo descubrir y desarrollar sus talentos

Voz 7 25:25 sí que ello tiene un método para poder aplicarlo muchísimas gracias enhorabuena Héctor García Francesc Miralles autores este libro gay los entonces jabón para una vida larga hay feliz con un abrazo y mucha felicidad

Voz 5 25:38 gracias a vosotros

Voz 22 25:40 pues yo quiero lo

Voz 23 25:48 ah

Voz 22 25:57 cierto que la cero para mentir Eva a Santa cambias opinión ha estado bien pero al que acaba porque a mí ir a verlo

Voz 25 26:40 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 11 26:45 sí lo aseguras tu casa porque es imposible que haya una inundación es muy posible que pague es todos los años y que nadie que lo cobra piensan tu casa Piensa en Línea Directa porque ahora tienes el moco seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter un reto

Voz 15 27:01 sí hubo un recibo dividida entre doce es menor recibo

Voz 26 27:07 con Lady V A plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA fraccionar los sin coste

Voz 7 27:14 Massa

Voz 26 27:15 tras informa ten en BBVA

Voz 25 27:18 divino vea creando oportunidades

Voz 28 27:26 Colita por hoy a través del whatsapp van menos

Voz 2 27:30 la nota de voz al seis XXXVIII treinta

Voz 28 27:32 si uno treinta y cuatro sesenta y seis Hijo

Voz 3 27:35 en tabús lo que quieras

Voz 29 27:38 sabemos que no es lo mismo oír que escucha

Voz 5 27:40 ya sabemos también que no es lo mismo

Voz 29 27:43 mole que forma

Voz 2 27:45 buscaremos enseguida los últimos datos in situ en medio día la noticia está allí donde esté que es turcos tropas y aviones combaten contra Ramírez terremoto en que el cómo y el cuánto de todo lo que sucede aquí todo el mundo Hornos con nuestra corresponsal Hora catorce y con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto Cadena Ser

Voz 30 28:15 la radiación solar alcanzará la atmósfera a las veintiuno cuarenta y dos de esta noche la totalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están movilizadas para cualquier contingencia que se pueda producir siglos prohibiciones no han fallado

Voz 2 28:29 ya saben que la emisión se perderá ahí bueno vamos a intentar volver tan pronto

Voz 20 28:38 volverá a ocurrir

Voz 7 28:42 señoras de Solano

Voz 31 28:44 no no por favor

Voz 2 28:46 me temo que sí señora hay que volver al refugio

Voz 32 28:59 soy estupendo gracias queréis otra gente que que si queréis más niño

Voz 3 29:06 para que nos vamos dijo tan raro que están conmigo otros sólo para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que si atarla o In tales apodos quién eres tú publicidad siempre en la radio siempre

Voz 33 29:24 de lunes a jueves el nuevo My Lol el turno de oficio molesto con la imagen que de ellos se proyecta en la película Tadeo Jones dos

Voz 2 29:33 es de mejor que no toda un avión

Voz 3 29:36 la vida moderna con David Broncano un aplauso para Ignasi dice que que un año

Voz 2 29:47 cómo se llamaba la provincia de que hay entre León y Salamanca

Voz 3 29:55 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 33 30:00 My Lol Cadena Ser

Voz 2 30:03 en Cadena Ser punto com tienes mucha rápido por escuchar

Voz 7 30:07 para los que siguen sin saber porqué nos hace llorar la cebolla ha sido de Etiopía panal

Voz 2 30:12 es una sustancia con la que las tengo ya se defiende de sus depredadores sea

Voz 15 30:18 otros Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 7 30:31 que no

Voz 2 30:33 pero no me equivoqué porque contó

Voz 3 30:36 ha sido no he podido ni un momento nos elija quién hipoteca naranja de ING con el precio que cero cero comisiones encuentra la en

Voz 34 30:55 qué tal muy buenos días si es que reconocer una buena oferta requiere de un buen entrenamiento vamos como todo ahora cuando lo consigues lo primero que se te escapa es un vamos a practicar venga va ahora con Jazztel te llevas un cheque de Amazon punto es de cincuenta euros al contratar la fibra de cuatrocientos megas de Jazztel y además te llevas dos líneas de móvil gratis u oye que te ha salido perfecto

Voz 2 31:16 Yago allá al quince X repito Llama gratis al quince X o entra en Jazztel punto com

Voz 7 31:25 después del terrible suceso del pasado quince de febrero nos preguntamos algunas cosas están cambiando en Estados Unidos después de lo que ocurría en el instituto Parlament al norte de Miami este fin de semana escuchábamos algunas voces surge una estrella mediática de ese instituto llamado Storm las la alumna Eva González tiene una imagen muy potente la cabeza rapada Gemma de un discurso hace pocas horas disgusto con mucha fuerza protestaba contra el presidente contra la asociación

Voz 35 31:55 sí es como hacía el presidente quiere venir y decirme mi cara que esto es una tragedia terrible que nunca debía de haber sucedido yo le preguntaré alegremente cuánto dinero recibió de la Asociación Nacional del Rifle

Voz 36 32:12 sabéis qué

Voz 35 32:15 lleva igual porque yo ya los treinta millones de dólares

Voz 7 32:19 la paciencia de los jóvenes con la legislación sobre armas de fuego ha terminado porque Emma que concedió entrevistas este fin de semana distintos medios parece que se afianza como la cara y la voz de una protesta que se extiende

Voz 35 32:33 pero nosotros vamos a ser los que vayamos al Congreso a decirles esta es ahora nuestra lucha porque vosotros lo habéis hecho tan mal que lo habéis dejado en manos de los chavales y ahora es nuestro trabajo y no podréis intentar quitarnos los padres se trata

Voz 7 32:45 si hay algo que ella algo que se está moviendo como no puede ser de otra manera nos vamos hasta Estados Unidos allí nos espera José Díaz Balart es uno de los latinos más influyentes en Norteamérica el presentador principal del canal de noticias en español Telemundo director del programa de análisis enfoque

Voz 37 33:01 José muy buenos días buenos días Toni un día aquí en Estados Unidos donde todavía el país está de de luto por por esto ocurrió en el sur de la salida el el día del amor era amistad del catorce de febrero pasado todavía la gente simplemente no puede no puede que que esto haya ocurrido nuevamente en este país

Voz 7 33:25 pero diferencia en otras ocasiones el debate sobre el uso de las armas fue el acceso a las armas en este caso tomó una dimensión como fuegos artificiales después justo después del suceso aparecen algunas voces pero van desapareciendo inmediatamente crees que esta vez puede cambiar algo de verdad

Voz 37 33:43 posible Ettore no no apostaría que va a haber cambios reales significativos en el futuro próximo y la diferencia Tuni yo creo que en está la oportunidad en esta ocasión es que en el pasado cuando ha habido asesinatos masacres en en escuelas aquí en Estados Unidos han sido perpetrados por jóvenes compran y no pienso en en creer que cuando murieron un niño de cinco y de de seis años y esos niños no pueden hablar lo lo los que sobreviven no pueden hablar Iniesta

Voz 9 34:15 ocasión de este estilo

Voz 37 34:18 joven diecinueve años entró una escuela de había sido expulsado el año pasado los supervivientes son pobres como esta niña que escuchábamos ahora no son son muchachos de de catorce quince dieciséis diecisiete años pensantes apasionados

Voz 7 34:37 José estas ahí ahora pero ofrecemos TV un un elevó dices bien que los jóvenes pueden empezar a mostrar pero hay una una especie de hartazgo e en un país que asume con demasiada naturalidad sucesos como como este a través sí está viene con todo el respeto a través del rezo a través de de la oración se asumen esas esas grandes masacres que se viven con demasiada frecuencia insisto pero parece que hay un grupo de jóvenes que quieren pasar a la acción que lejos de quejarse lejos de simplemente esperar a que nunca más vuelva a ocurrir quiere pasar a la a la acción

Voz 37 35:15 obra que uno de los cuales escuchamos ahora hace unos minutos el van a anunciar aunque esté en el miércoles el veinticuatro de marzo habrá una marcha en Washington DC donde ellos Irak a pedirle a los legisladores en su cara algún tipo de cambio para el control de armas

Voz 7 35:38 sí como el de José esta vamos a intentar retomar esta conexión tenemos algunos problemas con José pero tal y como en los cuenta está previsto en a los estudiantes el próximo veinticuatro de marzo y entre los profesores también se extiende una propuesta de huelga para el veinte de abril vemos como hilo corría el año pasado veamos que miento emitió como sucesos empiezan a a cambiar las circunstancias que acontecimientos empiezan a cambiar la pasividad de mucha gente que pasa a la acción que quiere que quiere dar un paso ir un poco más lejos estás ahí José bueno vamos a intentar recuperar esta conexión mientras regula vamos a conexión con con José ahí bueno pues tremendas historias de todos los supervivientes de los tristemente diecisiete muertos en ese en ese terrible suceso pero entre todas las historias que hemos conocido gracias a José Díaz en queremos señalar la de las semanas Aponte son dos chicas de Puerto Rico cuyo abuelo Hilton Torres sacó de ese de ese país para que escaparan de las terribles consecuencias del huracán María las chicas Alexandra banda se fueron a vivir a par LAN con él la semana pasada estaban en ese instituto cuando ocurría este terrible suceso Hilton muy buenos días para para nosotros buenas madrugadas para usted encantado de de escucharle usted sacó a sus nietas de de Puerto Rico sin imaginar lo que iban a vivir hace unos días afortunadamente ya se están bien eh pero terrible lo que tuvieron que vivir sus nietas hace unos días

Voz 38 37:08 eso es su escoge Taha que a ella para una cama lo pues entonces bien conmigo cuenta me dice de ella y entonces sucedió sucede este suceso aquí la masacre

Voz 7 37:36 que todo lo han pasado muy muy pocos días han empezado ya a asimilar lo que vivieron en su instituto fichas ya son conscientes de empiezan a asimilar

Voz 39 37:44 que digerir lo que vivieron

Voz 38 37:47 era semi lado heredó tienen dificulta el dolmen y eso que las puso vivo ellas ama el deporte hijo si vamos a sí pues lo ha asimilado el me el gol legión no APIA imaginé cuando lleven vuelve a ver porque creo vea baje el difícil al otra mujer la pensando me cosa ese adiós

Voz 7 38:24 que algo está cambiando después de lo de lo que vivían en su ciudad hace unos días que que algo está cambiando con respecto a a la conciencia sobre el uso de las armas de fuego en su país Hilton

Voz 38 38:37 yo

Voz 40 38:39 ya ha habido otros esa noche hubo una gran escrito por el lujo algo que dejó el meta era algo habrá

Voz 38 38:55 estando fuertemente que a mí

Voz 7 39:00 tenemos algunos problemas Hilton para para escuchar con nitidez en cualquier caso un abrazo muy grande besos a sus nietas Si bueno ojalá que está si la última vez que se vive algo así gracias Hilton creo que ya hemos recuperado a José José estas ahí

Voz 41 39:14 estoy escuchando la voz de un hombre que siempre viste la semana pasada en su vos

Voz 42 39:22 eh se escucha el dolor

Voz 41 39:24 en lo que insistió a su hijo en Puerto Rico que dejara que es su nieta se fueran de Puerto Rico después del huracán María que el estudio a la isla responso avisó con ellas Toni les dio una nueva vida en Estados Unidos llegaron en octubre del año pasado este mes tuvieron que ver en su propios ojos como un pistolero mataba a sus amiguitos y amiguitas en esta nueva vida que habían asumido

Voz 7 39:56 tremendo paradójicamente bueno cuando uno empieza a analizar limpieza

Voz 3 40:01 no

Voz 7 40:01 a escarbar en todo lo que ocurre sabemos que ya existía en algunas alarmas alarmas algunas alertas sobre la peligrosidad Nicolas Mahut algo que ha utilizado este fin de semana el presidente para atacar al FBI de nuestra establece de Ivo el presidente norteamericano algo que no entiende demasiado bien estás amenaza allí esa huelga de los conductores que a menos de una hora de distancia donde sucia sucedía ese terrible suceso tenía lugar este fin de semana la seria de armas de Florida donde paradójicamente uno de los eh de las ventas de las superventas ha sido el mismo rifle con el que Nikolas Cruz cometía la masacre es difícil similar todo esto a la vez le preguntaba cómo lo están asimilando las niñas pero como sociedad la sociedad americana es difícil asimilar todo esto a la vez José

Voz 41 40:46 sí me me quince ese rifle utilizado aquí en La Florida fue uno las armas más populares en esos dos dos shows que hubo este fin de semana en el sur de la Florida para decidir armas municiones miras telescópicas cuchillos el mismo arma Toni que su piso en Las Vegas con la masacre más grande que ha habido en la historia reciente de Estados Unidos él mismo rifle que utilizaron en la masacre en Columbine hace más de veinte años esa misma armas que utilizaron en el que no me murieron niños de cuatro a seis años de edad es la misma arma que usaron en en San Bernardino California esa pareja de terroristas que entraron justo

Voz 43 41:31 yo he alrededor de las fechas navideñas y mataron a colegas de ellos

Voz 41 41:36 los en una estructura es la misma

Voz 43 41:39 arma atómica han utilizado una y otra vez las personas que han entrado ahí decía intensa recientemente en escuelas alrededor del país es animarme hoy este fin de semana se vendió como pan caliente

Voz 41 41:53 en dos distintos shows

Voz 43 41:56 de armas en sur de la Florida a menos de cuarenta minutos de automóvil recurrió esta masacre el amor lleva cómica

Voz 39 42:05 resulta difícil insisto asimilar todo esto a la vez en tan pocas horas una cosita más

Voz 43 42:12 esa arma si tú eres un residente del Estado en Florida tiene dieciocho años de edad jueves comprar esa arma no puedes tomarte una cerveza todos los veintiún años edad no puedes votar hasta los veintiún años habrá que dieciocho años por entrar en una armería y comprar la A R

Voz 3 42:36 pues tú

Voz 7 42:38 no ese pues no se comprende José más allá de de tener que contar la información tratar de analizarla es difícil entender

Voz 41 42:46 qué es lo que estaba en cambio estoy yo creo que vienen cambios yo creo que bien

Voz 7 42:49 en halal tienen voz

Voz 41 42:51 eh van a ir a Washington DC el veinticuatro de marzo pidiendo cambios en esta oportunidad de encontrarse con nosotros los los supervivientes tienen vos l'Any encontrado la están utilizando

Voz 7 43:07 José Díaz Balart como siempre un placer amigo gracias atender esta llamada pues terrible y ojalá como hemos visto en otras ocasiones todo esto sirva primero para que nunca más vuelva a ocurrir pero que siente un antes y después si es verdad que a esa nueva generación de norteamericanos es capaz de tu cuerpo eres capaz de sentarse delante del presidente mirando a la cara decirle llega debemos cambiar esa normativa debemos empezar a actuar

Voz 4 43:33 acaba con esto obsesión la problemas así son varias y en esos casos pero le esta obsesión extranjeros americanos con los ánimos sitio bueno está aquí

Voz 7 43:45 el fin esto es lo que ocurría ahí esperemos que sea la última vez que tengamos que contar algo así once y cuarenta y cuatro minutos una hora menos en Canarias seguimos

Voz 15 43:55 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 2 44:00 acabo de estrenar coche y acaba de estrenarse no es que sea felices que soy top Clemente feliz estrenar

Voz 11 44:05 el coche nuevo y estrenarse artista puede haber algo mejor y es que consigue directa tienes un todo riesgo aprecia de terceros un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 27 44:15 sí

Voz 3 44:22 hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 12 44:31 por saber lo que ha pasado a las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil tan sólo tienes que sintonizar deportivos nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 2 44:45 la SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 15 44:55 cien palabras parecen pocas pero dan para mucho y más ni menos que mil cuatrocientos

Voz 2 45:00 noventa y seis mil cuatrocientos noventa y seis es una auténtica barbaridad decir que ayudará a partir de la frase cerró los ojos y soplos

Voz 18 45:10 en Relatos en cadena los lunes en La Ventana

Voz 2 45:14 a seis mil euros

Voz 18 45:16 calidad gracias a tu imaginación cadenas eh

Voz 44 45:22 les reciente

Voz 3 45:23 escuchar muchos programas deportivos pero ninguno es como el original

Voz 15 45:59 el mundo de Dios voz única entre oyentes Toni Garrido Macarena es tanto Caín que único eso Dios Santiago dijera de dejar de escuchar cae Marcel yo creo que me me me quedaría sin leer Santa agarrándome caro facto parto ilusión vivir así ya pagando no descartaría pero oiga cree exageres tampoco ve claro es que tú sabes lo que es la Cadena SER niñato tú sabes lo que llena la Cadena Ser al al alma humana

Voz 3 46:47 toque Katelynas

Voz 2 46:52 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los que quieren disfrutar de un paisaje blanco inmenso

Voz 15 46:58 yo voy Diego la nieve ha continuado nevando y va a continuar nevando pistas Blancas Cadena Ser punto com programas

Voz 3 47:11 corren nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 27 47:21 sí

Voz 2 47:26 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis Yuste agendas de servicios útiles

Voz 0127 47:41 buenos días si le gustas aire a correr cuando todavía no ha amanecido o cuando ya anochecido recuerde que es importante ir bien preparado la Guardia Civil recomienda llevar siempre ropa reflectante para que los coches puedan vernos rápido también debemos llevar al menos el DNI encima para ir identificados en todo momento si nos gusta ir con cascos es mejor llevar sólo un auricular puesto para enterarnos si nos pitan o si alguien los avisada algún peligro íbamos por carretera siempre hay que hacerlo en el sentido contrario a los vehículos

Voz 2 48:09 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 4 48:15 sabes esa sensación de cuando te despiertas

Voz 2 48:21 preocupado

Voz 34 48:22 bueno pues multiplica esa sensación por los

Voz 17 48:25 nueve millones de euros del Cuponazo de la ONCE por los quince millones del cuponazo XXL cada viernes Cuponazo de la ONCE no existe en el mundo una sensación igual

Voz 47 48:36 eh

Voz 3 48:40 de lunes a jueves el nuevo My Lol

Voz 2 48:42 queremos que sea número uno viral en Spotify

Voz 3 48:48 la vida moderna con David Broncano

Voz 2 48:51 afgano que que en una Toulouse han conseguido convertir el himno del programa la canción más viral de Spotify en España

Voz 3 49:02 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com Mail

Voz 33 49:08 el Cadena Ser

Voz 19 49:13 dime dentro de unos veinte años todo alguien querrá revivir la gran gesta Regino volverá a escuchar esto

Voz 48 49:22 oye luchando hasta el cuidado de ahí estado de tiro que pudo acabar con una sequía de triunfos todo el deporte español

Voz 7 49:31 Regino es extraordinaria veintiséis años el jueves conseguir una medalla a los Juegos Olímpicos pero vamos a esa voz rota ese hombre detrás de la gran hazaña dejando las cuerdas vocales celebrando le acaso no tiene mérito también ponen por cuatro de veinte años cuando hablemos mira a Regino que ganó por qué no nos acordaremos de esa voz nosotros nos adelantamos al tiempo que hemos invitado a José Manuel tallada que es compañero de la redacción de unos por puedes hablar flojito sigue dos Monzón es falta podéis gritar también para celebrar que estás con nosotros

Voz 49 50:12 normalmente no no no no no habló así agarrado a la Messi tan habló de hablar normal gana una medalla o claro claro y además estos días ando un poco regular de voz porque estamos trasnochado mucho tenemos unos salarios un poco infernales porque la jornada ha acabado muy tarde y dormimos poco y encima los que somos Fapas y todas estas cosas y tenemos que va a los niños al cole tal pues de estamos durmiendo mal

Voz 7 50:34 veinte pero sabes que te estás ahora acabando un poco con el mito e nosotros estamos vendiendo te aquí con una ETA que rodea la victoria no es fácil narrar para euros por las Olimpiadas altas horas de la madrugada luego llevar al cole si la compuse al la conciliación no es lo esa es la razón

Voz 15 50:49 ante difícil pero

Voz 4 50:52 si tú en Casa África mismo entusiasmo y tono a los hijos a la cola

Voz 49 51:00 también también así es

Voz 7 51:03 tengo talento para dos interés aún mucho de deportes de hielo es es Suecia ahora

Voz 49 51:09 no pues están regulados los suecos te llama de los Juegos Olímpicos no están no esconden hacia arriba en este año no no no

Voz 7 51:16 cuántas veces había narrado antes previamente una carrera de

Voz 2 51:20 snowboard

Voz 49 51:21 pues mira en euros por llevamos tres años contando la

Voz 7 51:24 las convenciones de snowboard cross

Voz 49 51:28 bueno pues prácticamente vamos toda la Copa del Mundo y entonces no

Voz 7 51:30 no sabría decirte pero unas cuantas un hombre ducho en la materia y conoces bien la la carrera pero aún así los deportes de invierno en genérico no son menos en nuestro país no son muy populares vosotros estáis aquí en Madrid tenéis además que viví con esa intensidad como acabamos de escuchar algo que está ocurriendo en Pyeongchang que está lejos sabes que decía Ortega que en España hay tres órdenes de distancia hay que estar lejos lejísimos y a tomar por culo en este caso las Olimpiadas estarían en la tercera la ACC vale pero aún así tules sigue la misma pasión como si estuviese a pie de pista

Voz 49 52:07 sí pero tengo que decir que llevo tres años con con estas pruebas de Snow pero comentando deportes de invierno euros por llevó muchísimo más compañeros llevan casi veinte años lo llevó once como comentarista de Eurosport tiene más mérito por ejemplo comentar disciplinas en las que no hay españoles yo por ejemplo soy el especialista de combinada nórdica que es un deporte que aquí me atraído Broncano una vez en plan marciano hablar de esas disciplinas que no sigue nadie

Voz 7 52:32 nada nos diga que como todos sabemos consiste en

Voz 49 52:34 en saltos de excusas y de este finde

Voz 7 52:38 y eso contarlo

Voz 49 52:39 pasión sin que haya españoles pues yo creo que tiene al final más más mérito y por eso esto ha sido un poco como el broche de oro hizo un poco poner en el mapa a todo el trabajo de muchos años de toda la gente que comentamos deportes de invierno oí por esa vía tanto tanta pasión en esa retransmisión también ha completado el curling curling no Orlando cada hombre tienen su nivel practicado con Broncano con Broncano ha sido mi pareja que nace en Eurosport pues mi pareja sí

Voz 15 53:09 los roto

Voz 7 53:13 esa imagen y mi cabeza es que Broncano es muy de

Voz 49 53:15 el le apasionan los deportes de invierno es muy de euros por sí sí sí sí

Voz 7 53:20 cómo y quién no Regino es amigo tuyo además

Voz 49 53:24 B tenemos buena relación sí influye que

Voz 7 53:27 amigos a la hora de iconos

Voz 49 53:29 tampoco diría amigos pero sí que no seguimos la pista ya desde hace tiempo y además pues en estas disciplinas es complicado tener información con lo cual tener un trato con ellos y que te lleguen a un a una algún circuito y te digan pues este circuito me va bien hoy llegó tal lesionado pues estas cosas hace que tengas un contar todo y bueno pues una relación directa que luego también está en esa retransmisión no sea teníamos muchas ganas de cantar una medalla española prevé encima a alguien con el que tienes trato y tal pues tienen también un SARS

Voz 7 53:59 dado que además también hay que sumar la la medalla al patinaje de de Javier Fernández no sé si nos conformamos con poco no consigue los deportes más allá de vuestro esfuerzo talento y el empeño que es la que el deporte invierno las de invierno nuestro país tienen el tirón que quizá debería bueno

Voz 49 54:18 también es verdad que no hay tantísima gente que practica esos deportes a nivel digamos profesional entonces al final en cuesta que es Arga que salgan figuras están saliendo en snowboard en todos estamos muy contentos de por lo que ha conseguido Regino pero hay otro chaval que es Lucas Eguibar que va a ser un figurón en pensamos que Lahm una posible medalla que vamos a cantar iba a ser la suya al final Regino estaba ahí pero casi tenía más papeletas y Lucas así que bueno vamos a ver Se está trabajando bien y y ojalá que podamos cantar mucho

Voz 7 54:50 bueno en estos Juegos hay historias alucinantes un ellas es la de Germán Madrazo este hombre que hasta hace poco no sabía esquiar de hecho yo creo que sigo en poco se sigue sin saber esquiar se nombró a los ejecutores no quiere decir que sepa piensas que eres mexicano yo terminar la competición no ganamos a quedó el último pero hemos escuchado a la medalla de fantástico pero no se queda en atrasos mexicanos narrando esto