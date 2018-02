Hoy por Hoy (19/02/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día a las once en Canarias

Voz 0019 00:03 hoy por hoy hora doce

Voz 1018 00:06 bienvenido barcos buenos días hola Tony qué tal buenos días a noticias ayudó en este momento en el Tribunal Supremo donde el magistrado Pablo Llarena concluiría la toma de declaración a la secretaria general de Esquerra Marta Rovira por lo que ha trascendido la Fiscalía solicita libertad condicionada al pago de una fianza en tanto la acusación popular que ejercita el partido ultraderechista Vox plantea prisión incondicional al Supremo está nuestro compañero Alberto Pozas

Voz 0055 00:30 sí por lo que nos cuentan José Antonio ahora mismo el juez ha resuelto aunque todavía no ha dictado el auto pero ha resuelto dejar en libertad bajo una fianza de sesenta mil euros a Marta Rovira esto quiere decir que le va a dar un plazo para que abone esa fianza sino la paga en ese plazo tendrá que ingresar en prisión la Fiscalía había solicitado esta medida de libertad bajo fianza esta figura especial después de tomar declaración a la líder de Esquerra Republicana mientras que el partido ultraderechista Vox que ejerce la acusación popular había pedido su ingreso en prisión sin fianza

Voz 1018 01:00 pues este de última hora gracias eh Pozas el presidente al Parlamento catalán Roger Torrent ha mostrado su respaldo a las personas encausadas que tienen que declarar durante esta semana a través de su cuenta en Twitter ha señalado tenéis a todo un pueblo a vuestro lado el presidente del Gobierno Vasco lehendakari Iñigo Urkullu ha salido al paso de una información que publica hoy el diario vasco según la cual Marta Rovira le llamó para que mediara antepuso Puigdemont y le convenciera de que desbloquearse la situación Polly

Voz 0019 01:22 a día de hoy ha hablado con las

Voz 0804 01:25 Marta Rovira y aprovechó la ocasión circunstancia o para tanto quién es ese tuvieron que declarar la semana pasada como también entre hoy y el miércoles pasado mañana tienen que hacerlo ante el juez que ante el Tribunal Supremo aprovechó la ocasión para

Voz 0019 01:40 espera que el fiscal general

Voz 0804 01:43 lo soliciten medidas cautelares sí que todos hagamos lo posible porque la situación en Catalunya se conduzca a una situación de normalización institucional y normalización en la convivencia no

Voz 1018 02:01 hora doce minutos vamos a conectar con la DGT con una noticia de servicio público porque en este momento está interrumpido el tráfico en la AP siete entre Vinaroz y Peñíscola en un tramo de unos veinte kilómetros por el accidente de un camión que transportaba según parece productos químicos informa María Forner

Voz 2 02:19 hola muy buenos días pues así es la AP siete continúa cerrada entre las localidades de Vinaroz y Peñíscola debido al accidente de un camión que transporta acetato de vinilo una materia peligrosa Se está procediendo al rescate de este vehículo este accidente afecta también a la Nacional doscientos treinta y dos van a encontrar desvíos habilitados pero tengan mucha precaución si van a circular por aquí

Voz 1018 02:42 el gracias antes te vamos en directo a los juzgados de León en el número cinco están citados como investigados trece de los catorce antiguos consejeros de Caja España acusados de supuesta administración desleal por la concesión de un crédito de setenta millones de euros al empresario Santos más que en aquel momento era además el presidente de la entidad financiera el exconsejero que no está citado es Fernando Martínez Maíllo que es el actual coordinador del Partido Popular es diputado y por tanto aforado a que en sólo puede citar el Tribunal Supremo información de Pablo bodega

Voz 3 03:11 hola buenos días construye estaban citados a declarar ocho de esos tres ex consejeros de Caja España todos Ellos con vinculaciones con partidos políticos como PP PSOE o la UPL también sindicalistas y organizaciones empresariales todos se han acogido a su derecho a no declarar alzando el momento procesal en que cuenta de la causa con una solicitud de sobreseimiento sobre la mesa del juez esa petición de que el Supremo el que asuma la instrucción a que ese tribunal que es donde se han remitido las diligencias relativas al número tres del PP Fernando Martínez cuestión por su condición de aforado el único que ha declarado que lo está haciendo todavía es el alcalde socialista Francisco Fernández a su salida en uno de los investigados son atendió a los medios como el concejal del PP en el Ayuntamiento de León Francisco Javier García Prieto que ha insistido en que ellos no tenían ninguna responsabilidad sólo se limitaban a dicho a dar el OK a los informes elaborados

Voz 1 04:02 los técnicos de la caja Line ahora con declaraciones

Voz 1018 04:04 nuestra emisora el portavoz de En Andalucía de CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado advierte de la situación de más de medio millón de personas que huyen de Libia Ike intentan acceder a Marruecos con la idea de cruzar el Estrecho llegar a nuestro país Rafa Troyano el éxodo se está produciendo estos días desde Lima

Voz 1779 04:21 viaja a Marruecos a través de Argelia está en marcha nada menos que un contingente de medio millón de personas esto indica según el portavoz en Andalucía de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado José Carlos Cabrera que en los próximos meses se producirá una gran avalancha de pateras hacia Europa a través de las costas

Voz 4 04:39 andaluzas y la situación en Libia pues es un verdadero desastre donde en muchos migrantes fue están sufriendo la esclavitud están cambiando las rutas están desplazando hacia Marruecos es muy probable que tengamos a otro año de récord este dos mil diez

Voz 1779 04:52 la Comisión Española de Ayuda al Refugiado alerta de algo que parece obvio España no está preparada para recibir y tratar adecuadamente los movimientos migratorios que se esperan a medio y largo

Voz 1018 05:03 Azadinos que otorga tenga conexión con Bruselas a las tres de la tarde comenzará a la reunión de ministros de Finanzas de la zona euro que deben pronunciarse sobre la candidatura de Luis de Guindos como futuro presidente o vicepresidente mejor dicho del Banco Central Europeo es el presidente del Eurogrupo quién tiene que proponer según parece que la votación sea secreta para que tenga todas las garantías posibles Griselda Pastor

Voz 0738 05:27 han pueblo sentí no quiere clarificar hoy esta candidatura por lo que está dispuesto a poner los dos nombres a votación esta misma tarde según hemos podido confirmar una votación informal cuyo objetivo sería el de pedir al que obtengan menos apoyos que se retire para tener un candidato único y por consenso candidato que mañana quedaría formalmente aprobado aunque esa tarde sabríamos ya incluso y con comunicado quién será el elegido pendientes del ministro francés porque si Francia confirma su llegada que apoyará De Guindos Irlanda no tiene posibilidad de reunir los apoyos por lo que el candidato sería definitivamente el ministro español de Economía

Voz 0019 06:08 bueno segundos algunas opciones más con Carlos Cala y Adrián Prado aunque localizados en una montaña según medios locales los restos del avión siniestrado ayer en Irán con sesenta y seis personas a bordo los equipos de rescate que no esperan encontrar supervivientes han reanudado la búsqueda esta mañana tras suspender la noche debido al fuerte viento fuerte viento y la nieve macro operación de la policía contra una trama dedicada supuestamente a la madre de partidos en Segunda B y en Tercera División se están produciendo registros en Madrid y Barcelona hay diez detenidos y se espera una veintena a lo largo del día la Liga de momento no se pronuncia suspendida la sesión en el juicio a la pieza política de los ERE en el que hoy declaraba la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez lo ha pedido el exconsejero Francisco Vallejo para ser examinado por el forense alegando una operación reciente para la que se recomienda reposo la promoción de vivienda social bajo mínimos en una década la calificación de este tipo de inmuebles bajó un noventa y tres por ciento el nuevo plan del Gobierno recoge ayudas a la construcción de viviendas destinadas a alquiler a precios bajos y a jóvenes y jubilados que quieran alquilar o comprar puesto

Voz 1018 07:01 esto es algo de lo que tenemos por ahora gracias José Antonio

Voz 0019 07:03 seguimos Hoy por hoy

Voz 1 07:10 así en Hoy por hoy con Toni Garrido es que esto mira María no tiene importa pues le estuve Donna eh

Voz 0019 07:19 a ver

Voz 1 07:23 puedes leer tu este este es el viento que estuviese tu lo puede no sé qué opinarán ustedes más despacito más no sé qué opinarán ustedes bueno no sé qué opinarán ustedes pero yo pienso que ya hemos tenido suficientes antes a las de los Oscar

Voz 5 07:38 creo que hablo en mi nombre y el de Madrid

Voz 6 07:41 a ver qué tendría que está leyendo ver sigue sí que tiene

Voz 5 07:43 o trasnochar para ver todas las galas

Voz 7 07:46 cuando digo que ya va

Voz 1 07:51 expresa lo que yo todos todos los días me enfrento estos gente se hace cargo de lo que aquí sufrimos tú imagínate que leer ya Bafta cuando ya Bafta haya chiste buenísimo

Voz 0019 08:07 como es un chiste buenísimo pero yo estoy totalmente en desacuerdo porque ya Bafta de partido de ida y vuelta ya Bafta de Copa del Rey de Copa de la Champions carece mundial ya Bafta no hay Bafta de ida es más me gusta el fútbol y me gusta el cine Ibai basta de vuelta porque aquí cada uno con lo suyo además buena aunque no lo que

Voz 1 08:31 que tenemos es por tu salud que no haces más que trasnochar todas las no es que si cóctel lleno y cada vestido que esas vestidas además son muy

Voz 0019 08:41 son negros ahora tampoco además que no son pero bueno yo voy a estar recibiendo que no que no que yo aquí mira voy con zapatos y si vemos cinco minutos para hablar

Voz 1 08:52 las has visto en los últimos cuatro semanas cada dos semanas nada

Voz 0019 08:59 a cuántos partidos de fútbol lleva usted entre pecho y espalda yo Caballero compañeros de Carrusel y nadie se quejan y nadie les dice nada bueno que vamos a la de los Oscar vaya porque todavía queda

Voz 5 09:16 los Spirit Awards los Razzie que son las perritas pero estos son los ingleses son los ingleses entonces ese hacen en el no en el Albert Hall no el Albert Hall si ya se me ha olvidado de ayer a hoy pero bueno hasta hasta el Príncipe en el Albert Hall me dice Sergio basta el príncipe William

Voz 1 09:38 este año o más no siempre es Stephen Fry era el presentador pero esto año puesto a Joan alumbre

Voz 5 09:43 pues no porque claro es una señora que hace que la conocen en Inglaterra porque hace una serie que se llama absolutamente fabulosas de un par de señoras maduras que se meten de todo y es así como una Joan Collins Grace vamos a escuchar un momento un fragmento de silicio es no

Voz 8 09:59 esta ceremonia no es sólo sobre las personas famosas

Voz 9 10:02 pero de todas maneras echamos un ojo a los famosos que hay aquí esta noche tienen el inimitable Gary Oldman está aquí es con la interpretación de Gary Oldman como Winston Churchill es un añadido a una obra ya fabulosa la habilidad única de Gary de transformarse hasta ser del todo irreconocible se hizo evidente en el resto de papeles que ha hecho este año

Voz 10 10:25 Yoda Wonder Woman Lego Batman

Voz 5 10:28 este es el tipo de chiste británico sea no hay nada pasa no se pasan directamente no

Voz 0019 10:34 no van al gran procesales

Voz 5 10:36 exacta me ilumina cito pero dando capones

Voz 1 10:40 qué tal la noche para que peliculón tres vayas a las afueras

Voz 5 10:43 pues lo per película inicie ganó Mejor Película inglés hay mejor película Gehry All Man mejor guión original para el el director Martí mandona Frances Mc Dormand que ya está cosechando su siguiente Óscar también consiguió el premio por este papel de Mon madre luchadora y además ella fue la única que no iba de negro iba con un vestido así un poco K a Camí sonado es que no no es un término osera cómodo con pintas rojas

Voz 9 11:13 está en se Pérez gracias gentes británicas del cine a poco común dijo Martin tengo problemillas con la docilidad tramó Anxo pero quiero que sepáis que me planto en total solidaridad con mis hermanas de negro esta noche además quiero decir que aunque me estoy quedando en blanco agradezco una acción de desobediencia civil viene organizada

Voz 5 11:36 bueno pues eso fue el discurso Frances muerto si hay una cosa muy buena es que estas estos anuncios de la película que están utilizándose en Inglaterra y en otros lugares para denunciar por ejemplo las el el bueno pues las torres Geffen estas que se que se quemaron setenta y una personas muertas Ike está pasando bueno pues esto está pasando eh hay autobuses que rodean Londres osea que fue un buen discurso eso y luego ganó Mejor Director nuestro querido Guillermo del Toro que él es un auténtico caballero y como siempre hizo un discurso de amor a los monstruos ya los monstruos británicos demostremos

Voz 11 12:13 en cuanto a la figura más importante del legado inglés para mí de forma increíble una adolescente llamada Mary Shelley ya seguido siendo una figura tan importante en mi vida como si fuera de mi familia tantas veces cuando quiero rendirme cuando piensan rendirme cuando la gente me dice que las películas que sueños son imposibles yo siempre pienso en ella

Voz 1 12:36 no puede ser más listos ni más inteligente

Voz 5 12:40 Zazo de literatura británica que se quedaron alucinados y además

Voz 0019 12:46 no sabe yo comparo Guillermo desprovista que estaban es como límite pero es día estoy en tres disco que no es cosa de estos muchísimo hoy por hoy Toni Garrido

Voz 12 13:09 acabo de estrenar coche y acaba de estrenarse estadistas tú es que sea felices que soy doblemente feliz estrenar coche nuevo y acertó dista puede haber algo mejor y es que con Didier directa tienes un todo riesgo aprecia de terceros novecientos un dos tres cero once consulta condiciones en linea recta punto com

Voz 14 13:31 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales veinte arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 15 13:41 salud doctor Brito pídele pasa a este Real Madrid

Voz 1 13:45 se han ido viendo los síntomas al médico a ver qué nos pasaba paralítica

Voz 16 13:49 mira hizo con Rajoy he hablado alguna vez de fútbol te sorprendería lo lo mucho que sabe de icono

Voz 0019 13:55 ya te puede costar un jugador de las características

Voz 16 13:58 a ver si quería hacer música

Voz 12 14:00 agradezco mucho es de general es un placer yo le quiero preguntar si Joaquín Sabina se enfadado por lo de Griezmann y el Barça se sabe quiénes Greenesville

Voz 15 14:09 cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias pues de fútbol vamos a hablar y de todo fútbol alegre todo un poco en El Larguero con

Voz 0019 14:17 Manu Carreño nos también en el punto es que Arenas

Voz 1 14:24 no My Lol diversos sexual pero CIS CIS coincide tu identidad sexual con tu sexo biológico vale o sea que yo tengo presidente son

Voz 0019 14:39 la vida moderna con David Broncano

Voz 17 14:43 el verano menos en juego

Voz 0019 14:51 lo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol de nacer

Voz 18 15:02 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los que quieren disfrutar de un paisaje blanco inmenso

Voz 0019 15:09 luego la nieve ha continuado nevando y va a continuar nevando pistas Blancas Cadena Ser punto COM Ràdio que tú programadas

Voz 19 15:37 que estudien descanso para unos palitos de cereales snacks que sí que son riquísimos pero es aprovechar para responder esos mails urgente su llamar a mamá luego dices que no tienes tiempo pero para unos palitos snacks hechos al horno con frutos secos y que tiene su momento no tierra

Voz 20 15:51 o momentos NATS es su momentos Nights es rico es bueno Snipes en Jazztel sabemos que necesitas muchos datos para Cotillard las redes sociales subir Stories ver toda la temporada de esa serie pues bien aquí iban once

Voz 5 16:02 Laso vigilias para tu móvil por solo diez euros al mes

Voz 20 16:04 al contratar la fibra de Jazztel o o

Voz 12 16:07 lleva te San subese siete por sólo nueve coma noventa y cinco euros

Voz 0019 16:10 me llama gratis al quince diez sí sí al quince diez el punto com

Voz 21 16:14 quinientos dice que es hoy el más White del parque todo el rato jugando con él hasta para ver quién muerte más fuerte y aunque llegó prótesis dental me el foco el todo mi bocadillo con Correa siento que prótesis está bien fijada y me ayuda a morder con fuerza

Voz 12 16:31 corea acción total fijación fuerte y segura todo el día soy Javier de Class quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia puesta ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalan por el para

Voz 1 16:44 esas reglas punto eso llama novecientos

Voz 22 16:48 veinte setenta diez promoción válida hasta el veinticinco de febrero con la reparaciones sustitución de cualquier luna condiciones encargadas las punto es otro insecto

Voz 12 16:55 pero tú tienes alarma en casa si Ci que el mes que viene me entregan el ballet y quiere poner una alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 23 17:10 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 0019 17:22 costa del tipo al que están juntos la que estéis ahí sotana cuarta temporada Negra y Criminal comparando dos nuevos capítulos cada mes con Mona León Siminiani Negra y Criminal ya disponible en Podium podcast balear tuning cadenas

Voz 1 17:59 los antes de despedirnos nos haremos las preguntas que nos deja el día

Voz 0019 18:03 bueno pregunta vale que bueno pues

Voz 1 18:06 acción vale que se malgasta el dinero público vale que se libró de la cárcel pero es mucho pedir que los dejen tomar un café tranquilo sin hacernos pensar que así estamos destrozando nuestro plan de pensiones todavía alguna duda de que lindo de Marta Sánchez para unir a España va a provocar una división de opiniones afectará a Rajoy diciendo que odia el de Marta Sánchez con tal de no reconocer que está de acuerdo en algo con Albert Rivera por cierto si Cristina Cifuentes dice que no hará huelga el ocho de marzo porque se cumpleaños es su hija está reconociendo que montar una fiesta su hija supone un trabajo desconfiados como para pensar que Jordi Pujol estuvo blanqueado dinero índole pudo tocar la lotería tres veces el mismo día que pensaba el árbitro andaluz del partido Elgoibar iría Zabal que amenazó a los jugadores con expulsarles si hablaban entre ellos euskera lo que es más raro que la conjura del PSC para remontar al Madrid sea con una partida de póquer nocturna con música a todo volumen o que lo retransmiten orgullosos por Instagram cómo es posible que hace quince días el Barça de baloncesto fuera un desastre total y ayer seguía

Voz 0019 19:14 para la Copa del Rey de baloncesto es último