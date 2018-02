Hoy por Hoy (20/02/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy qué tal está muy buenos días Rajoy

Voz 1727 00:19 se reivindica no parece tener intención de retirarse de dar un paso a un lado como muchos le piden por el desgaste que acumula y además cuando algunos en el PP le piden incorporar al Gobierno ministros con más peso político y más relevantes él presume de

Voz 2 00:36 tipo yo he hecho algunas cosas

Voz 3 00:38 a lo largo de mi vida política por mi país tengo que decir que quiero hacer algunas más pero quiero decir que las hecho fundamentalmente porque es sabido permítame mi modestia elegir a mis colaboradores el presidente del Gobierno

Voz 1727 00:55 eh respondía con esta frase cargada de mensajes en todas las direcciones ante la evidencia de que tendrá que hacer una crisis de Gobierno por la elección de De Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo el propio De Guindos confirmaba en Bruselas que su salida del gabinete es inminente

Voz 2 01:11 bueno yo hablaré con el con el presidente de gobierno pero en los próximos días yo presentaría Pinto

Voz 1727 01:16 será una cuestión de Dios es cuestión de días quizás saldremos de dudas sobre su sustituto en el Consejo de Ministros de este viernes según el CIS tras la salida de De Guindos sólo tres ministros son reconocibles para al menos la mitad de los españoles la vicepresidenta Sáenz de Santamaría la titular de Defensa Cospedal el ministro de Hacienda Montoro sorprenden casos como el de la ministra de Empleo Fátima Báñez que gestiona la principal preocupación de los españoles el paro desde que Rajoy llegó a La Moncloa hace ya seis años bueno pues a pesar de eso sólo la conoce un cuarenta y ocho por ciento de los españoles en Cataluña hoy las diferencias dentro del independentismo pasan una nueva prueba de fuego la Mesa del Parlament estudia la iniciativa de Junts per Cataluña para reforma dar la ley de la presidencia y a abrir la puerta a una hipotética investidura telemática de Puigdemont algo a lo que se opone se han opuesto hasta ahora por lo menos desde Esquerra Republicana en el Supremo está citado esta mañana Artur Mas ayer lo hicieron las responsables de los dos partidos Marta Pascal del PDeCAT quedó en libertad sin medidas cautelares y Marta Rovira número dos de Esquerra como una fianza de sesenta mil euros ambas dijeron que la declaración de independencia tuvo valor simbólico pero no real y según ha trascendido Rubira le dijo además al juez que pidió a Puigdemont suspender las votaciones del uno de octubre ante las cargas policiales luego ante los micrófonos a la salida se limitó a defender lo hecho aquellos días hemos defendido que en ejercicio de

Voz 4 02:55 las funciones quiénes son atribuidas en Alfarnate de Cataluña hemos defendido el derecho de votar de expresar sus opiniones de los ciudadanos de Cataluña en un Estado democrático y de derecho

Voz 1727 03:08 es martes veinte de febrero y también tiene cita ante la justicia el ex presidente de Catalunya Caixa y ex vicepresidente del Gobierno socialista Narcís Serra Aimar Bretos buenos días buenos días Serra también como imputado

Voz 0027 03:20 junto con nuestros ex directores generales de la entidad por provocar supuestamente un agujero de setecientos veinte millones de euros a través de operaciones inmobiliarias supuestamente irregulares Cataluña Caixa tuvo que ser rescatada con un coste que según el Tribunal de Cuentas llega a los doce mil seiscientos millones de euros

Voz 1727 03:34 ya sabemos cuánto cobro la cúpula del popular el año de la quiebra cinco millones y medio

Voz 0027 03:40 por cinco meses de trabajo de los datos publica esta mañana el diario El País casi cuatro millones y medio de esos cinco y medio corresponden al ex presidente Emilio Saracho que dirigió la entidad durante apenas tres

Voz 1727 03:50 quién Estados EEUU

Voz 5 03:53 los nuevos estudiantes

Voz 1727 03:56 todo el suelo frente a la Casa Blanca para exigir mayor

Voz 0027 03:59 control de armas de fuego querían representar a las víctimas que dejan los tiroteos los estudiantes preparan una gran marcha nacional para el veinticuatro

Voz 1727 04:11 en España el Ministerio de Cultura negocia las condiciones para instalar en Madrid una de las colecciones privadas de arte latinoamericano más importantes del mundo

Voz 0027 04:19 la Bella coleccionista el afrontarán Cisneros que se ubicará en el edificio de la antigua Tabacalera apenas ochocientos metros el Reina Sofía

Voz 2 04:27 pero cuando era niño que este viaje veinticuatro en correo

Voz 1727 04:34 este hombre es uno de los primeros pasajeros del AVE Madrid Barcelona hace diez años ya justo a esta hora salían los dos primeros trenes desde Atocha Issam

Voz 0027 04:44 doce años de obras nueve mil millones de brotes pues se convirtió en una realidad el AVE Madrid Barcelona llegó con seis años de retraso y con la previsión de robarles seis millones de pasajeros al avión nunca llegó a esa cifra el año pasado el usaron cuatro millones cien mil personas

Voz 1727 05:00 y en deportes el Getafe goleó anoche al Celta en el partido que completaba la jornada liguera esta noche vuelve la Liga de Campeones Sampe buenos días

Voz 1161 05:08 buenos días Pepa con dos partidazos desde las nueve menos cuarto en Stamford Bridge Chelsea Barça eliminatoria clásica en los últimos años con dos victorias inglesas en dos mil cinco en dos mil doce ida azulgrana de dos mil nueve con el gol de Iniesta y con Messi buscando marcara el primer gol de su carrera a los ingleses a la misma hora en Munich vayan Besiktas también partido de ida de esta ronda de octavos si anoche Getafe tres Celta cero en el partido que cerraba esa jornada veinticuatro en Liga

Voz 1727 05:34 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:41 buenos días hoy será la última jornada que podremos disfrutar de temperaturas que no invitan abrigarse demasiado sobretodo esta tarde preocupado porque a partir de esta tarde empezar a soplar fuerte el viento del norte y consigo nos va a traer mucho aire frío de manera que al finalizar la jornada va a ser más frío que ahora mismo en casi todo el país y el descenso va a ser notable en los próximos días cuando el ambiente será de nuevo bueno de momento como decíamos poco frío ahora mismo menos durante la tarde con máximas de catorce dieciocho grados en la mayor parte del país alrededor de los veinte en el Mediterráneo el sur de la península y en Canarias muchas horas de sol pero con nubes y chubascos en Asturias Cantabria el País Vasco extremo norte de Navarra también en la Ibérica riojana algunas nevadas en los Pirineos a partir de mil cuatrocientos metros de altura y alternarán sol y nubes en el Mediterráneo con algunos chubascos en la mitad este

Voz 6 06:26 Cataluña sobre todo al finalizar la jornada

Voz 7 06:41 es muy corta inca perdió

Voz 1727 07:08 a partir de las ocho de la mañana a las siete en Canarias les vamos a ofrecer hoy un nuevo observatorio una nueva encuesta de mayor para la Cadena SER con intención de voto la primera desde el mes de septiembre veremos en qué posición quedan los partidos políticos pero además le tomamos el pulso a la sensibilidad de los españoles de las españolas con la desigualdad de género Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 07:32 buenos días Pepa buenos días a todos los datos con Sonia Sánchez el análisis como siempre con Belén Barreiros la directora de My Word un observatorio que vamos a poner sobre la mesa de tertulia a partir de las nueve con Joaquín Estefanía Lucía Méndez y Enric Juliana La

Voz 1727 07:45 hola

Voz 0456 07:51 les vamos a contar

Voz 8 07:52 cuatro presidentes autonómicos el presidente de Galicia el presidente de Asturias Castilla y León yo mismo vamos a suscribir el compromiso relacionado con la financiación autonómica y con la despoblación les

Voz 0456 08:05 vamos a contar ese compromiso con la financiación y contra la despoblación que anunciaba el presidente aragonés y entrevistamos a Abel Caballero presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias que ha convocado un encuentro de alcaldes en la misma línea a partir de las diez vamos ahorrar o aprender a ahorrar con Sergio del Molino y con Nacho Carretero y abordamos el patrimonio de la familia Franco del que tanto se está hablando estos días tras el fallecimiento de la hija del dictador a las once de saludamos a Jaime Nava el capitán de la selección española de rugby que está a punto de clasificarse para el Mundial de Japón

Voz 1727 08:51 Luis de Guindos tiene ya el camino despejado para ser vicepresidente del Banco Central Europeo atención pregunta

Voz 0456 08:57 Mariano Rajoy tiene que cambiar al menos al ministro de Economía así que como le cuesta tanto hacer una remodelación de Gobierno les invitamos a todos ustedes a que le animen mensajes en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta ahí en Whatsapp audios al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro

Voz 0027 09:12 sesenta y seis

Voz 9 09:17 Martin

Voz 1727 09:21 son las seis y nueve las cinco y nueve en Canarias Aimar empieza hoy por hoy con Marina

Voz 0027 09:24 Fernández en la producción y con Elena Sánchez y Ángel Cabrera en la técnica

Voz 2 10:58 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 11:03 la elección de Luis de Guindos para la vicepresidencia del Banco Central Europeo precipita un cambio en el Gobierno a muchos en el PP desean quieren que Rajoy aprovecha esa salida para hacer una gran crisis de Gobierno e introducir más cambios en el consejo de ministros a punto de llegar al ecuador de la legislatura pero en el entorno del presidente advierten de que ese escenario no no es probable aumento el presidente no da pistas ayer en un acto en la razón sólo presumió de lo bien que selecciona a su equipo y les pidió a los periodistas tranquilidad porque dijo cuando sustituya a Luis de Guindos ya se lo comunicara Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 11:35 buenos días en el PP no creen que Rajoy vaya a hacer una revolución en su Gobierno aunque no se atreven a vaticinar si la salida de Luis de Guindos quedará en una simple sustitución o habrá más cambios fiel a su estilo el presidente pide no entrará a debatir sobre los plazos

Voz 14 11:49 por tanto este nuestro tranquilos que cuando se sustituya al señor De Guindos se lo contaremos al momento eh no no no no no entremos será más adelante

Voz 1772 12:01 será más adelante se limita a decir Rajoy aunque sus colaboradores creen que el ministro debería dimitir antes del viernes De Guindos dice que su renuncia llegará en cuestión de días hice ha defendido así de los críticos que temen que su paso por el Ministerio condicione la independencia del organismo europeo

Voz 0027 12:17 la independencia del Banco Cetral Europeo está garantizado desde el punto de

Voz 15 12:19 el institucional desde el punto de vista operativo desde el punto de vista de de personal de sus decisiones por los estatutos el mandato que tiene el Banco Central Europeo lo voy a defender

Voz 1772 12:29 el pacto para que De Guindos ocupe ese puesto se cerró hace meses con Alemania suministro de finanzas

Voz 0858 12:36 el sube a

Voz 16 12:38 muy literal Mayer dice que De Guindos

Voz 1772 12:40 ha jugado un papel decisivo en el Eurogrupo y que tiene una buena reputación el comisario francés de Economía Pierre Moscovici

Voz 17 12:47 la industria se invitó

Voz 1772 12:50 asegura que aparte de buen colega el ministro ha sido competente e introducirá un equilibrio geográfico necesario en el BEC a las nueve y media de la mañana con

Voz 0027 12:57 parece en el Congreso de los Diputados Álvaro Pérez el Bigotes uno de los supuestos hombres fuertes del aporte el va a comparecer en persona en la comisión de investigación sobre la financiación del PP ha pedido que lo lleven de este la cárcel hasta el Congreso para explicar allí ante sus señorías cómo consiguieron penetrar en el PP y anuncian nombres sorpresas Miguel Ángel Campos en noviembre pasado en la comisión de investigación el Valencianes Álvaro Pérez el Bigotes avisaba

Voz 18 13:23 sólo una pero aquí hay mucho más caras no son todos los que son los que debería estar lo que

Voz 0027 13:35 el bigotes un pequeño lío pero quería decir eso no están todos los que son por lo que respecta a cargos del PP manchados por la Gürtel según su entorno esta mañana en el Congreso quiere contar quiénes son y cuál es esa cara B del PP detallar su grado de implicación para que la trama obtuviera tanto poder y penetración en la la formación conservadora que tanto el líder Francisco Correa como el propio Vigotes dispusieran de tarjeta vip de entrada en la sede nacional de Génova trece Álvaro Pérez ha pedido ser trasladado desde la cárcel de Valdemoro para ser el primer preso en comparecer de forma presencial en el Congreso dice que quiere mirar a los ojos cuando responda anuncia sorpresas toda la verdad pide a cambio un buen desayuno Abás de and zumo de naranja y con semejante papelón en casa anoche el PP rectificó y finalmente no pedirá a la Agencia Tributaria que investigue las cuentas de ciudadanos los populares habían registrado en el Congreso una propuesta en la que le pedían al tribunal de cuentas que pusiera a disposición del Ministerio de Hacienda la información sobre la financiación del partido de Rivera C's montó en cólera acusó a los de Rajoy de politizar y degradar las instituciones y finalmente el PP da marcha atrás acordado en buenos días

Voz 0127 14:44 buenos días cinco horas ha tardado en hacerlo los populares dicen que mandan una nueva propuesta porque han corregido un error que había en la anterior un error que dicho así parece pequeño pero que cambia por completo el objetivo del documento suprime el P

Voz 0027 14:56 punto en el que reclama que la Agencia Tributaria investigue las cuenta

Voz 0127 14:58 desde el partido de Albert Rivera y lo deja en manos del Tribunal de Cuentas este organismo detectó irregularidades en la contabilidad de ciudadanos en los ejercicios de dos mil catorce y dos mil quince Ahora el PP pide al Tribunal de Cuentas que explique por qué no califica esas irregularidades como un delito que valores y esos años la formación de Rivera cumplió con sus obligaciones tributarias

Voz 0027 15:21 el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena toma la hoy declaración Artur Mas imputado por supuesta rebelión y sedición igual que Marta Rovira y Marta Pascal las dirigentes de Esquerra del PDeCAT a las que Llarena dejó ayer en libertad en el caso de Rovira bajo una fianza de sesenta mil euros de enero que no aportará ella sino las plataformas independentistas todavía no lo han depositado durante su declaración Rovira contó ayer una versión de los últimos meses en particular la dirigente de Esquerra les dijo al juez por ejemplo que no recordaba haber estado en todas las reuniones a las que asistió según el documento Infocat le dijo también que la agenda de Juve no era sino una suma de percepciones personales del número doce Junquera le dijo también Rober al juez que la declaración unilateral de independencia fue simbólica o que ella quiso parar el uno de octubre a media mañana tras las cargas Pérez usemos

Voz 0055 16:06 negó Alberto Pozas ante el jueves tanto Marta Rubiera como Marta Pascal reconocieron que la declaración unilateral de independencia fue solo algo políticos en efectos jurídicos y también se desmarcaron de la violencia la secretaria general de Esquerra negó además haber tenido el papel protagonista que le atribuyen los informes de la Guardia Civil y que incluso pidió a Puigdemont desconvocar el referéndum ilegal del uno de octubre cuando vio los disturbios y la actuación policial

Voz 4 16:28 hemos defendido el derecho de votar de expresar sus opiniones de los ciudadanos de Cataluña en un Estado democrático y de derecho

Voz 0027 16:36 mira quedó en libertad obligada a pagar una fianza

Voz 0055 16:39 hasta mil euros mientras que el juez no impuso ninguna cautelar a Pascal las dos eran apoyadas por decenas de personas

Voz 0027 16:48 este martes turno para la ex president Artur Mas para a la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras en la Audiencia Nacional la jueza Carmen Lamela amplía la investigación por sedición a Trapero el ex jefe operativo de los Mossos d'Esquadra Lamela considera que Trapero tenía un plan premeditado para evitar actuar el lunes toda Cataluña precisamente es la comunidad de España que más les cobra por IRPF a los trabajadores con rentas bajas no hay una comunidad en todo el país que les aplique una mayor presión fiscal a las rentas bajas en el tramo autonómico del IRPF según publica Cinco Días y al revés la comunidad que más alto tiene su tramo del IRPF para los más ricos para las rentas más altas es la comida los valenciana Javier Alonso buenos días Aimar entre

Voz 0858 17:29 ambas hasta Extremadura que es la que más cobra a las rentas entre XXXII mil y noventa mil euros al año pese a las del IRPF deja a los dos principales motores económicos en extremos opuestos Cataluña es una de las comunidades donde más se paga por IRPF Madrid donde menos esos son los extremos pero si nos fijamos en la presión media sólo una comunidad queda pueden prima en todos los tramos de renta es Aragón por debajo de la media acompañan a Madrid las dos Castillas Easy bajamos a un caso concreto a un trabajador que gane veinticinco mil euros brutos al año más o menos el salario medio en España la factura por IRPF le puede variar casi un siete por ciento unos doscientos cuarenta euros al año así un catalán sin hijos que esa cantidad paga tres mil setecientos cuarenta y cinco euros en cambio un madrileño en las mismas condiciones paga tres mil quinientos

Voz 0027 18:15 gracias Javier en el Congreso hoy se vota la proposición de ley hoy de igualdad salarial de Podemos que es una ley que en caso de salir adelante obligaría a las empresas a hacer públicos los sueldos medios para aflorar posibles discriminaciones por género en las nóminas el PSOE va a apoyar la toma en consideración de esa iniciativa del partido de Iglesias a pesar de que también ha presentado la suya una propuesta para que las empresas tengan que publicar en bruto en los sueldos de trabajadores y trabajadoras se abra así la puerta a sanciones por ejemplo a aquellas empresas que no tengan un plan de igualdad podrían ser multadas con hasta el uno con tres por ciento de la masa salarial total de su empresa Carolina Gómez buenas ideas

Voz 19 18:51 buenos días la iniciativa de Podemos lleva más camino andado y ese debate hoy en el pleno del Congreso la formación propone entre otras cosas obligará a las empresas a publicar los salarios medios y dar más facilidades para demandar Yolanda Díez ex diputada

Voz 20 19:02 marea esto que pasa de manera muy común que por ejemplo una limpiadora y un cristalero que cuyas funciones digamos son las mismas sin embargo y cristalero que sobre gana más el de retribuye más de una vez por todas que el ordenamiento jurídico prohiban el trato desigual la retribución desigual

Voz 19 19:20 los socialistas proponen sanciones en los casos en los que la brecha salarial supere el veinticinco por ciento y a partir de los doscientos cincuenta trabajadores las empresas estarán sometidas a una auditoría anual la Secretaria de Igualdad del PSOE Carmen Calvo pasaban ocho por hora25

Voz 0027 19:34 estoy afectando de que la mujer con más

Voz 21 19:36 los puestos de responsabilidad hasta las dificultades enormes colas que muchas mujeres jóvenes en era fértil tiene que pasar por muchas dificultades para tomar decisiones y si tener hijos o no tenerlos poder mantener su puesto de trabajo

Voz 19 19:50 PSOE y Podemos presentan soluciones para atajar la brecha salarial a pocos días de la huelga feminista del ocho de marzo

Voz 0027 20:00 en Alemania Angela Merkel señala políticamente a su probable sucesora al frente del centro derecha la canciller compareció ayer en público con Alegret gran jarra en Bauer conocida como a Kaká

Voz 4 20:12 a dos años saludar

Voz 0027 20:15 de Territorial de la CDU de mucho peso a la que Merkel propone para liderar el partido con vistas a una futura sucesión mujer centrista un perfil muy similar al de la propia Merkel Rafa Benítez

Voz 1772 20:25 Merkel asegura que cuenta con gran apoyo dentro del partido para que la actual primera ministra del Sarre del relevo al frente de la CDU en rueda de prensa conjunta como decías ha quedado visible su buena relación

Voz 16 20:37 ahí

Voz 1772 20:39 hay momentos distendidos como este la más que probable elección de crean en Bagua acalla al ala más derechista del partido de Merkel que pide políticas más conservadoras tras el peor resultado electoral desde los cincuenta su sucesor ha compartido la política migratoria de la canciller y apuesta por otras políticas como modernizar la economía digital

Voz 0027 20:59 sobre el hundimiento de los socialdemócratas en Alemania por primera vez una encuesta sería pone a la extrema derecha por delante del SPE de la publicado el diario Bild si hoy hubiera elecciones Alternativa por Alemania sería la segunda fuerza del país Isabel Villar buenos días

Voz 1772 21:12 buenos días el sondeo calcula que Alternativa para Alemania sacaría un dieciséis por ciento de los votos medio punto más que les puede que se quedaría casi cinco puntos de su resultado en las últimas elecciones elecciones en las que Alternativa para Alemania se hizo con el doce por ciento de los votos quedó tercero pero se convirtió en el primer partido de ultraderecha que entra en el Parlamento alemán desde la Segunda Guerra Mundial en Siria aún

Voz 0027 21:32 un nuevo bombardeo del régimen de Al Asad ha matado a ochenta personas en Guta Oriental es un bastión rebelde cerca de Damasco una masacre en la que han muerto alrededor de veinte niños ir por las tropas hacia las arcas están llegando a la zona el Observatorio Sirio de Derechos Humanos cree que el régimen prepara allí un ataque por tierra sin embargo en el norte del país en un nuevo giro de guión Al Asad va a apoyar a los kurdos en su resistencia de Turquía informa para la SER desde Beirut oriolana

Voz 22 21:59 aprovechando la posición aventajada que ostenta actualmente en la guerra civil siria el régimen de Bachar al Asad toma nuevas iniciativas Honduras el Ahbar fijarla de han a Cuba así anunciaba ayer la televisión siria el próximo despliegue de milicias leales al Gobierno no en el cantón kurdo de Afrin su objetivo es apoyar a las Unidades de Protección Popular kurdas las White Pizzi para repeler la ofensiva de las fuerzas turcas una decisión sobre la cual aún se desconoce qué concesiones puede conllevar para los kurdos que gestionan de manera autónoma la región derrochaba desde dos mil doce ya la que el ministro de Exteriores turco Met luzca Bush Gluck ha respondido con contundencia ah si el régimen entra para limpiar fin de White y PKK no hay problema pero si lo hace para protegerles nadie podrá pararnos y mientras tanto el Ejército sirio y sus aliados han vuelto bombardear intensamente las zonas rebeldes del este de Guta la última bajo control rebelde en los suburbios de Damasco

Voz 2 22:53 vale

Voz 22 22:57 sería el preludio de un probable próximo asalto terrestre las fuerzas leales Assad empiezan a replegarse alrededor de esta área asediada donde se estima habitan casi cuatrocientas mil personas

Voz 0027 23:09 seis veintitrés de la mañana cinco y veintitrés en Canarias Valencia capital impedirá que los edificios de viviendas el centro histórico se conviertan en hoteles o en bloques de apartamentos turísticos los que ya estén en ese proceso podrá seguir adelante pero no habrá nuevas licencias para evitar una turística extrema del centro de la ciudad Ana Talens Radio Valencia bon día

Voz 0141 23:28 bon día es una suspensión cautelar hasta mayo cuando sea

Voz 1727 23:31 la exposición pública del Plan Especial de

Voz 0141 23:33 ella no se iban a tramitar más licencias que comporten un cambio de uso de residencial a hotelero el objetivo es mantener el carácter residencial de centro histórico porque la fiebre hotelera provoca según el consistorio la expulsión de los residentes un encarecimiento del valor del suelo y por lo tanto de los alquileres la suspensión cautelar no afecta a las setenta licencias que ya se han solicitado

Voz 0027 23:56 en la provincia de Cádiz el día en el que el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido visitaba la zona para insistir en que no es verdad que los narcotraficantes campen a sus anchas por la zona en ese mismo día ayer un grupo de encapuchados centró en un almacén judicial en Conil se llevó por la fuerza en ARCO lancha que la policía les había incautado a los traficantes de droga los encapuchados se la llevaron después de amordazar al vigilante Elena Carazo buenos días

Voz 0534 24:19 bueno en teoría es Aimar si tres encapuchados con pistolas entraron en el depósito judicial maniatado al vigilante de seguridad que no pudo hacer nada para impedir que se llevaran esta lancha de doce metros de eslora que había sido requisada por las fuerzas de seguridad a unos narcotraficantes se la llevaron en un camión que haya sido localizado según informaba ayer el propio ministro del Interior en su visita a la zona aseguraba además que la línea no va a estar dominada

Voz 22 24:43 Novas llegue te un territorio libre para

Voz 23 24:45 a ellos sino todo lo contrario que iban a tener la respuesta del Estado de Derecho porque lo ves

Voz 0027 24:50 sino de la línea en términos generales

Voz 23 24:52 lo que necesitan y además es lo que tienen derecho a que nosotros hemos podido

Voz 0027 24:57 en las últimas horas además dos agentes han sido

Voz 0534 25:00 cañero dan encañonada en el Saladillo otro ha resultado herido en la verja de Gibraltar esta tarde en La Ventana de Carles Francino se emite desde la línea desde el centro de mayores del barrio de La Atunara

Voz 0027 25:10 a partir de las cuatro de la tarde y antes de los deportes la última hora de la macrooperación contra el amaño de partidos de fútbol en Segunda B y Tercera hay más de treinta detenidos en una trama que dirigían dos ex jugadores que comprueban a jugadores en activo para que hicieran de todos no sólo ganar o perder partidos sino cuestiones mucho más concretas como forzar penaltis o córneres Pascual Donate buenos días buenos días Jonan García ex jugador del Athletic es el nombre más conocido de la trama aprovechaba su experiencia y sus contactos en los vestuarios para comprar listas y ganar dinero a través de una web de apuestas China por poner un ejemplo según la investigación un jugador del Jerez Club Deportivo ganó cinco mil euros apostando el número de saques de esquina de un partido hablamos de partidas de partidos de Segunda B y Tercera División sin apenas interés mediático Francesco Branca presidente del organismo europeo de casas de apuestas asegura que es fácil detectar los amaños por los movimientos inusuales de dinero así lo ha dicho esta noche en El Larguero

Voz 24 26:01 cuando estaban a partir amañada está una inyección de llenar algo que está

Voz 21 26:06 yo vi la cuotas yo soy vuelve loca

Voz 0027 26:10 la operación contra la trama ilegal de apuestas Se ha desarrollado en Madrid Barcelona Albacete Murcia Badajoz y Jerez hay treinta detenidos aunque no se descartan nuevas detenciones porque los cabecillas tenían contactos en otras ligas europeas de fútbol los deportes el Barça vuelve esta noche a Londres en los octavos de la Champions Sampe buenos días

Voz 1161 26:30 buenos días Aimar en una eliminatoria recurrente en los últimos años en los que con esta vez se habrán enfrentado ya en cuatro ocasiones con dos clasificaciones inglesas dos mil cinco y dos mil doce y una del Barça la del Iniesta pasó de dos mil nueve favorito el Barça intratable en las tres competiciones con marcha aplastante en la Liga colocado ya en la final de Copa y muy fuerte en la Champions Valverde no se fía de un Chelsea que no está en este caso en su mejor momento en cualquier momento

Voz 6 26:53 eso es malo para predomina el

Voz 25 26:55 es difícil por el rival que es pero hombre es importante porque queremos seguir es verdad que que Leo pues bueno no ha tenido suerte en algún partido contra el Chelsea pero sueña pertenece al pasado mañana es otro partido y Pérez

Voz 1161 27:09 saldrá con el once de gala con un Messi que como escuchábamos no ha logrado todavía perforar antes en seis partidos la portería del Chelsea que suma también ocho partidos sin hacerle un gol al portero belga Courtois con un jugador en mente cuando suena un enfrentamiento Chelsea Barça Andrés Iniesta y aquí líneas trazo que les colocó en la final de dos mil nueve su padre José Andrés Iniesta pasaba anoche por El Larguero confiado en superar la eliminatoria

Voz 26 27:29 no pienso que podemos sacar la eliminatoria una pequeña ventaja de jugar la vuelta en casa que eso es un poquito de ayuda psicológica sin olvidar que delante sino persona tipo de los que en cualquier momento te puedo hacerlo siete

Voz 1161 27:44 y ante los insistentes rumores últimamente de que se pueda marchar en breve a la liga china dejar el Barça

Voz 0027 27:49 creo que lo dejó muy claro

Voz 26 27:52 la renovación el Indira que se marcha pero siempre siempre cuando crea que que que aquí no puede sumar cuando él vea que que que que no va a poder jugar lo que él quiera para poder disfrutar porque el disfruta de jugar

Voz 1161 28:06 hizo ver el capitán azulgrana y su posible futuro va a hablaba también en la rueda de prensa oficial su compañero Rakitic miedo

Voz 27 28:14 y mucho y no lo quiero ojalá se quede muchos años con nosotros lo que quiero es que él está contento que está disfrutando y que decide con consumos

Voz 1161 28:25 según en los ingleses apuntaba ayer Urko junto a Hazard en el ataque con Morata en el banquillo con Azpilicueta Cesc y Marcos Alonso también en el once inicial y el ex azulgrana Pedro en el banco va a arbitrar el ex en Stamford Bridge el colegiado turco casi a la misma hora Bayern Munich Besiktas Marvi vetará el rumano ambos partidos los podrán seguir desde las ocho y cuarto Carrusel Deportivo en casa anoche se completaba la jornada veinticuatro en Primera con la contundente victoria del Getafe tres cero sobre el Celta con gol de Jorge Molina dos de Ángel

Voz 0027 28:53 que luego pasaba por el larguero

Voz 28 28:54 de novelas cosa de la está saliendo bien tenemos tres puntos muy importantes contra un gran rival y bueno seguir sumando sido una fuerte en el Coliseum que era bueno que en principio temporal lo los que mancha

Voz 1161 29:07 mal partido del Celta por el que luego pedía disculpas a su afición Iago Aspas

Voz 30 29:11 a las gracias a la gente por apoyarnos una vez más porque bueno creo que no se merecieron un espectáculo como el como el que dimos hoy hemos cometido muchos fallos que los veníamos hablando hemos más que quedar pues es sacar el balón jugado pues han aprovechado nuestros errores

Voz 1161 29:25 el Getafe es noveno y los gallegos décimos palo deportivo para Las Palmas y Paco Jémez con la marcha ayer de Jonathan Viera al Beijing Guoan chino baja que no podrán cubrir por no ser una lesión sino un traspaso volviendo Inglaterra sorpresa anoche en la FA Cup con la eliminación del Manchester City de Guardiola ante el Wigan de la tercera británica uno cero con gol del norirlandés Willie en fútbol sala esta tarde desde las ocho y media partidazo de ida de las semifinales de la Copa del Rey Movistar Inter Barça en Fórmula uno conoceremos hoy la el nuevo coche de Carlos Sainz en la escudería Renault

Voz 29 30:00 son las seis

Voz 1727 30:01 pese a las cinco y media en Canarias

Voz 2 30:05 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:11 Álvaro Pérez el Bigotes comparece hoy de nuevo en la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP dicen en su entorno que va a dar nuevos nombres implicados en la caja B del parte

Voz 1684 30:22 lo que sí es seguro es que será el primer encarcelado de la Gürtel en comparecer de forma presencial en el Congreso a través de videoconferencia junto a él está citado hoy el ex gerente de la empresa pública valenciana Imelsa Marcos Benavent que más conocido como yonqui del dinero de ese autodenominado así y también en el Congreso Oise

Voz 0027 30:41 nota la proposición de ley de Ciudadanos para que sea él

Voz 1684 30:43 lamento quien tenga la última palabra al elegir o cesar al fiscal general del Estado una propuesta incluida en el pacto de investidura con el PP pero que ni populares ni socialistas van a apoyar

Voz 1441 30:54 buenos días y el debate volver a poner a prueba la tensa relación entre Ciudadanos y el PP en los de Albert Rivera quieren que el Congreso tenga la última palabra a la hora de elegir al fiscal general del Estado al exigir el respaldo de al menos dos tercios de la Cámara para ratificar el nombramiento propuesto por el Gobierno piden además ampliar de cuatro a seis años el mandato del fiscal para que no coincida con el Camp el Ejecutivo de turno Iker Congreso pueda también botas su cese en caso de incumplimiento grave de sus funciones los de Albert Rivera emplazan al PP a cumplir sus compromisos en el pacto de investidura y a toda la Cámara retratarse con una propuesta dicen que persigue preservar la independencia de la Fiscalía a la espera de que ambos decidan hoy el sentido final de su voto fuentes consultadas es la SER apuntan a quién y PP y PSOE están por apoyarla los populares reprochan a Rivera su deslealtad por haberse levantado de la subcomisión de Justicia que abordaba este asunto para intentar buscar réditos mediáticos guiado por el oportunismo político el PSOE cree que la propuesta vulnera la Constitución y reprocha ciudadanos sus contradicciones a rechazar la elección parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y reclamarlas sin embargo para el fiscal general del Estado

Voz 0027 31:59 el tráfico María Forner buenos días buenos días

Voz 1509 32:02 las pues hasta ahora tráfico en aumento en todos los accesos a Madrid retenciones en la A42 en Parla hay también en la M40 entre Vallecas y Coslada hacia la A2 en Córdoba en la A cuatro un accidente obliga al cierre del carril derecho provoca tráfico lento hacia Madrid precaución en Granada en la A cuarenta y cuatro por niebla retenciones en Barcelona en la ronda B10 hace al nudo Llobregat una colisión entre un turismo y un camión en Girona en la AP siete complica la circulación hacia Barcelona y un vehículo averiado en Barcelona en La dos en Sant Vicenç dels Horts obstaculiza el tráfico hacia Lleida en Guipúzcoa están cortadas por desprendimientos la Nacional seiscientos treinta y cuatro en Deba hacia Santander Lage XXXI los sesenta y uno en haya Lage veintiuno treinta en Ibarra hacia Leitza en Vizcaya la B veinticinco cuarenta y tres en anda para luce da hacia Otxandio Illa Bay XXXVII cincuenta y cinco en la reineta hacia el arboleda también están afectadas por desprendimientos por último en Álava la cuarenta y tres cincuenta y seis está cortada por inundaciones a la altura de anda Goya la misma situación que encontramos en Vizcaya en la B setecientos treinta y cinco

Voz 31 33:12 sería increíble que el hacer reformas en tu piso te dejaran mientras su chalé con piscina no sería increíble que sólo fuera para cambiar un enchufe o una ventana

Voz 17 33:21 imposible pues lo hemos hecho posible en cada vez que lleves tu vehículo al taller te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste para que continúe con tu vida siempre ocupaciones bienvenido

Voz 6 33:32 tuvo un nuevo estándar de servicio por la increíble sensación desde es preocuparse

Voz 11 33:38 su alarma de Securitas Direct ha sido desconectadas

Voz 12 33:41 anda si te has puesto alarma qué tal muy contenta que lo mejor es que la puedes conectar con de estas con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad Si llego a saber antes lo que cuesta me lo hubiera puesto según me mudé

Voz 13 33:53 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 17 34:04 la banda sonora del cuando la expresión por

Voz 6 34:06 Sierra Madrid ahí de ese invierte empieza por el aire continúa por el mar y termina en tierra este martes Carles Francino abre la ve las desde La Línea de la Concepción sin cables

Voz 32 34:29 de especial sobre el narcotráfico Cadena Ser

Voz 33 34:40 en Hoy por hoy Mesa de España que gira gira

Voz 1727 34:59 son las siete menos veinticinco las seis menos XXV en Canarias comenzamos hoy en Andalucía la Comisión Española de Ayuda al Refugiado alerta de una posible llegada masiva de pateras en los próximos meses se ha detectado un movimiento migratorio de Libia Marruecos de medio millón de personas la mayoría subsaharianas que buscan una alternativa la ruta italiana para llegar a Europa Elena Carazo buenos días

Voz 0534 35:24 buenos días Pepa pues a la vista de esta situación desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado advierten que en los próximos meses se va a producir una gran avalancha de pateras hacia Europa principalmente a través de la costas andaluzas esta organización alerta que España no está preparada para recibir esto movimientos migratorios J

Voz 34 35:42 pero aunque se hace a estas personas dependiendo del puerto donde llegan es completamente diferente una de otra no existe un protocolo IS improvisación está haciendo pues que bueno que la opinión pública crea que todo esto es es algo que en que un movimiento que no está estructurado y sí que sí que lo está del cual se aprovechan las mafias viejos

Voz 0534 36:00 Carlos Cabrera portavoz en Andalucía de CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado que en los últimos meses está reforzando su actividad y presencia en Andalucía ante las previsiones de más actividad migratoria en el territorio valenciana Talens bon día aceptan la Audiencia Provincial ha reabierto por

Voz 1727 36:16 tercera vez el caso del accidente del metro en el que hace doce años murieron cuarenta y tres personas el tribunal ordena la jueza que interroga a los investiga in investigados y que vaya a juicio sí que vaya a juicio

Voz 0141 36:29 en caso de que no sean necesarias nuevas diligencias entre los investigados que se deberá citar figura la ex gerente de la empresa en el momento del accidente Marisa Gracia la audiencia en hubiera nueve razones para mantener la investigación entre ellas las dudas existentes sobre la posible omisión de la normativa de seguridad la insuficiente formación del maquinista la ausencia de balizas que limitase en la velocidad de la curva donde se produjo el accidente y la supuesta inacción por parte de la empresa tras haberse producido descarrilamientos anteriores al día del accidente el tres de julio de dos mil seis

Voz 1727 37:02 que la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga el homenaje del fin de semana en Andoain a dos presos etarras excarcelados los que pasaron la información que permitió matar a Joseba Pagazaurtundua se investiga si hubo enaltecimiento del terrorismo en Euskadi Isabel León buenos días según con qué tal Pepa

Voz 0821 37:19 bueno en poco después de que el delegado del Gobierno anunciara ayer que va a remitir un informe sobre este homenaje a la Fiscalía a fuentes jurídicas confirmaban que ya se habían abierto diligencias de investigación sobre el acto para el delegado del Gobierno el recibimiento este domingo fue una humillación a las víctimas el PNV sin embargo ha llegado a decir que el PP lo está utilizando a su vez y que retrotrae al pasado cuando este partido aseguró ayer Itxaso Atutxa intentaba sacar réditos políticos y electorales ahora bien eso no justifica el recibimiento decían en sí a quienes han cumplido una pena por ser soplón es de ETA en esta línea pero con un discurso más moderado el lehendakari

Voz 35 37:50 yo rechazo cualquier tipo de acto que pueda ser ofensivo para las víctimas es decir cualquier tipo de acto que suponga una victimización nueva con nuevamente de las propias víctimas del terrorismo lo rechazó de plano que suelen el pasado y lo vuelvo a hacer en el día de hoy

Voz 0821 38:08 dice ha anunciado que va a anunciar también ante la Audiencia Nacional este homenaje mientras que el PSE-EE anunciado que presentará una moción en el Ayuntamiento de Andoain donde gobierna Bildu para condenar este homenaje

Voz 33 38:21 a la Ligia notó

Voz 1727 38:22 vamos María Dios bos días buenos días Pepa los sindicatos en la Sultan van a intentar hoy despejar por fin la situación en los juzgados con una huelga de funcionarios de Justicia que cumple trece días pero el acuerdo parece difícil

Voz 1509 38:36 entre todo y nada se mueve la negociación entre la Xunta y los sindicatos para poner fin a la huelga indefinida en la justicia tras nueve horas de reunión las negociaciones siguen bloqueadas esta mañana volverán a sentarse en la administración autonómica se mantiene firme dice que los sindicatos sólo piensan en la subida salarial que es inasumible mientras el portavoz del comité de huelga afirma que el Gobierno no les ofrecen

Voz 2 38:59 la postura único que ofrece un hoy nada en plazo a los trabajadores de la administración de Justicia en Galiza que no estén contentos que marchen que concursó hemos para fuera de Galicia Sofía repostar administración sino único que estamos a conseguir con esto es que esto Fossett Venezuela

Voz 1509 39:22 mientras los juzgados Se mantienen bloqueados los huelguistas cifran el seguimiento en el noventa por ciento

Voz 1727 39:27 hay algo más María las navieras de la Cíes también están descontentas con la Xunta por los nuevos requisitos que impone a quienes quieran visitar las islas una autorización personalizada e intransferible para proteger este tesoro medioambiental y dicen las navieras que esta traba burocrática es ineficaz y amenazar su negocio claro

Voz 1509 39:47 las empresas de transporte marítimo de la ría de Vigo lo tienen claro las autorizaciones previas para acceder a las islas complicarán aún más los trámites para los días a los viajeros rechazan así el sistema de control de la Xunta no gusta ni

Voz 0534 40:00 son Dani en forma creen que es poco eficaz

Voz 1509 40:02 denuncian la forma en la que la Administración lo está bordando ya que se han enterado de la propuesta a través de los medios cuando llevan dos meses esperando por una Reunión los armadores reivindican más diálogo y un sistema fiable ya Gil recuerdan que está en juego muchos puestos de trabajo las islas Cíes reciben cada año más de doscientos mil visitantes

Voz 1727 40:21 día María un beso esa TDAH y ahora nos vamos al Campo de Gibraltar porque esta tarde en La Ventana de Francino Se abre en La Línea de la Concepción Radio Algeciras Cándido Romadera buenos días

Voz 0743 40:32 hola buenos días Pepa el alcalde de La Línea Juan Franco la fiscal antidroga de la Audiencia Provincial analiza Gómez la secretaria general del SUP en la provincia de Cádiz Carmen Velayos ou Francisco Mena de las coordinadoras antidroga alternativa van a ser algunos de los invitados en un programa que también va a abordar las potencialidades de la línea sacando a la luz mucha de las cosas positivas y las perspectivas de futuro que tiene esta ciudad no obstante el motivo de la visita de la Ventana hoy a La Línea de la Concepción no es otro que los últimos incidentes ocurridos en torno al narco

Voz 1727 40:59 en una ventana esta tarde desde La Línea de la Concepción y en el aeropuerto de Asturias la Guardia Civil ha sorprendido a dos asiáticos con una veintena de bolsas de angulas en la maleta el contrabando de angulas es uno de los más lucrativos que hay en China por ejemplo se pagan hasta siete mil euros por un kilo Ángel Fabián buenos días

Voz 0174 41:17 buenos días los dos pasajeros se dirigían a Vietnam vía Londres y Hong Kong quedaron en libertad con una denuncia administrativa por intento de contrabando llevaban en sus maletas veintiuna bolsas con angulas nadando en agua a los equipos de seguridad sospecharon de los dos asiáticos que no hablaban ni español ni inglés al percatarse de que sus maletas de considerables dimensiones apenas pesaban y al mover las sonaba el líquido con una especie de chapoteo era altísimo

Voz 16 41:40 precio de los alevines de anguila anguila en

Voz 0174 41:43 los mercados asiáticos hace que esta situación no sea tan excepcional hace pocos días fueron interceptados en Barajas trescientos kilos también con destino a Vietnam y China dos días después localizaron en un vuelo con destino a Hong Kong sesenta kilos en cuatro maletas el Seprona decomisó durante el pasado año

Voz 0027 41:58 los cuatro toneladas de angulas con destino a su vez

Voz 0174 42:01 en China hay detuvo a veintinueve personas así que a pesar de que aparentemente es una extravagancia el suceso de ayer estamos ante un tráfico ilegal mucho menos anecdótico de lo que cabría suponer pero IPI

Voz 1727 42:11 ya dos por el chapoteo Ángel Esteban por el chata

Voz 0174 42:14 sí toros en qué condiciones llegarán eso ya corresponde a otras instancias averiguarlo

Voz 1727 42:19 un abrazo un abrazo Pepa la Mesa del Mundo se abren Reino Unido donde se acaba de presentar en sociedad un nuevo partido político un partido europeísta que nace para intentar frenar el Brexit

Voz 1684 42:47 la idea surgió tras las elecciones del año pasado entre un grupo de ciudadanos que se sentían huérfanos

Voz 16 42:52 Mítica

Voz 1684 42:57 era necesario nuevo partido porque la gente está decepcionada y quiere una política que ofrezca una nueva visión de futuro dice Sandra Kaddur una de las líderes de que es así como se llama el partido a la nueva formación se define como centrista porque como dice tienes Torrens otro de sus fundadores

Voz 16 43:12 muy

Voz 1684 43:16 hay buenas en la izquierda ya en la derecha aunque ni los laboristas en los tories les representan el gran objetivo que se marca Review a corto plazo es evitar el Brexit presionarán a los parlamentarios para que voten en contra del divorcio con dos argumentos las consecuencias serán muy malas para el Reino Unido dicen hice algo falla en la Unión Europea se puede arreglar desde dentro

Voz 1727 43:40 no salimos de Reino Unido porque la cadena de comida rápida cae CC se ha visto obligada a cerrar más de setecientos restaurantes por falta de pollo y la culpa es el han echado al repartidor Rafa Muñoz

Voz 1772 43:52 la compañía estadounidense ha tenido que pedir disculpas en un comunicado porque la empresa alemana que les distribuye

Voz 0027 43:57 es pollos ha sufrido grandes retrasos

Voz 1772 44:00 a consecuencia siete de cada nueve tiendas en Reino Unido han tenido que cerrar los clientes se lo han tomado a risa

Voz 37 44:06 una o dicen que está al fondo

Voz 1772 44:12 es muy gracioso que un restaurante quieren de pollo frito se haya quedado sin pollo vienen a decir la mayoría otros pone solución al problema irse al McDonald's y pedir su burrito de pollo desde hace varios días Kentucky Fried Chicken tiene problemas logísticos con el repartidor la empresa se escuda en que trabajan con un nuevo distribuidor y añade que repartir pollo fresco a sus novecientos restaurantes en Reino Unido es una tarea complicada

Voz 1727 44:44 los portugueses han perdido la confianza en la Iglesia católica en el país de la virgen de Fátima la Iglesia católica es una de las instituciones peor valoradas sólo la banca está por detrás el nivel de confianza informa para la SER desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 38 45:00 cada año millones de portugueses peregrinan hasta el santuario de Fátima pero por lo general los lusos son cada vez menos religiosos y muestran gran desconfianza a la Iglesia esa esa conclusión de una nueva encuesta del Observatorio de la sociedad portuguesa de la Universidad Católica cuyo objetivo fue analizar el nivel de confianza en las principales inscritos ciudades del país vecino más de cinco años después el colapso económico de Portugal la banca sigue siendo la institución peor valorada por los ciudadanos a quiénes tampoco tienen fe en las instituciones religiosas y la Iglesia católica en particular por lo contrario los portugueses muestran gran confianza en las instituciones civiles como la presidencia de la República cuya valoración ha crecido bajo el mandato del carismático Marcelo Rebelo de Sousa el sistema de educación pública y las Fuerzas Armadas

Voz 1727 47:34 el ministro de Economía Luis de Guindos presentará en unos días la dimisión lo dijo ayer así que esta mañana les hemos invitado a ustedes a animar al presidente del Gobierno a acometer cambios en el Gobierno

Voz 0456 47:45 ya saben lo que le cuesta a Mariano Rajoy tomar algunas decisiones os remodelar su Ejecutivo les hemos pedido que lo animen y hay quién se lo Atom

Voz 40 47:52 al pie de la letra Pepa venga María

Voz 1727 47:54 ahora el sueco vamos como ocurre