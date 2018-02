Hoy por Hoy (20/02/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete de la mañana las seis en Canarias

Voz 1727 00:17 buenos días noticia que acabamos de conocer la ex diputada de la CUP Anna Gabriel confirma que se fuga de la justicia española en una entrevista en un periódico suizo anuncia que no comparecerá mañana ante el Supremo y que se queda en Ginebra Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 00:35 pondría en teoría la CUP tenía que confirmar hoy si Gabriel o no iba al Supremo pero según ha adelantado el país en una entrevista que la propia exdiputada concedido al medio suizo lo tan dice que no va a ir no iré a Madrid titula el diario en portada como no tendría un juicio su juicio no tendría un juicio justo en mi país dice la ex diputada de la CUP he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos segura Anna Gabriel ex diputada de la CUP que confirma por tanto que no se presentará a su cita con el Supremo

Voz 1727 01:02 Gabrielli puso con la derecha nacionalista catalana y los anticapitalistas compartiendo una vez más estrategia el que si va a acudir hoy ante la justicia es Artur Mas que vuelva a sentarse delante de un juez por organizar un referéndum ilegal está condenado por la consulta del nueve de noviembre del catorce esta mañana tendrá que responder en el Supremo por el uno de octubre pero hoy este martes las diferencias entre las dos formaciones independentistas mayoritarias Junts per Catalunya y Esquerra pasan una nueva prueba tal lista de Puigdemont presenta la Mesa del Parlament una propuesta para cambiar la ley de la presidencia se supone que para permitir la investidura telemática es una reforma ad hoc para atender los intereses del ex president huido a Bélgica con la que hasta ahora no ha estado de acuerdo Esquerra Republicana hoy veremos hasta dónde está dispuesta a llegar Ezkerra que en las últimas horas ha vuelto a insistir en que nadie es imprescindible

Voz 0027 01:58 todos contentos ahora hay que ir al Parlamento luego ir al se proeuropeo y por tanto ustedes tranquilos que cuando se sustituya al señor De Guindos

Voz 1727 02:07 con el momento pues ese momento es inminente porque el propio De Guindos dijo ayer que renunciará como ministro en los próximos días el candidato irlandés se retiró en el último minuto dejando a De Guindos el camino libre para convertirse en vicepresidente Aimar del Banco Central Europeo en el Partido Popular

Voz 0027 02:23 no creen que Rajoy vaya a aprovechar esta marcha de Luis de Guindos para hacer una crisis de Gobierno más profunda que es lo que le piden muchas de las suyas desde el batacazo en las elecciones catalanas

Voz 1727 02:32 tenemos dos años el salario medio real el que ni del poder adquisitivo de verdad ha caído en España un uno con siete porque

Voz 0027 02:39 entonces decir que en dos mil quince un trabajador cobró trescientos cincuenta euros más que en dos mil diecisiete son datos del informe de Atlético que pública cinco días

Voz 1727 02:46 eres salarios el Congreso vota hoy la admisión a trámite de la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres de Unidos Podemos el PSOE la va a apoyar aunque registró ayer su propia ley que obligará a las empresas a informar sobre los sueldos para evitar discriminación de género y propone multar a las que no lo hagan en las que discriminen Carmen Calvo anoche en Hora Veinticinco

Voz 2 03:07 entonces afectando en el que la mujer con altos puestos de responsabilidad hasta las dificultades enormes con las que muchas mujeres jóvenes en era fértil tiene que pasar por muchas dificultades para tomar decisiones si tener hijos o no tenerlo y poder mantener su puesto de trabajo

Voz 1727 03:24 bien Alemania a punto de empezar su cuarto mandato la canciller Angela Merkel prepara la sucesión

Voz 0027 03:34 claramente recaerá en esta mujer Granca Renbao a Kaká será la nueva secretaria general de la CDU es decir la número dos de Merkel ha prometido mantener el partido en el centro porque

Voz 1727 03:43 cierto que una encuesta que publica hoy el vil sitúa por primera vez al partido ultraderechista Alternativa para Alemania como segunda fuerza por delante del ex PDA y sigue la sangría en Siria al menos setenta y siete personas han muerto en las últimas horas por un bombardeo del régimen de Al Asad a las afueras de Damasco

Voz 0027 04:05 más sobre Guta que ha matado a cerca de veinte niñas y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos cree que el régimen prepara un ataque por tierra contra ese bastión

Voz 1727 04:13 justicia peruana ordena que Alberto Fujimori sea procesado por el asesinato de seis campesinos en los años noventa

Voz 0027 04:19 será juzgado a pesar del indulto ha concebido el actual presidente para que si librara de nuevas imputaciones el tribunal ha tumbado el derecho de gracia Fujimori se enfrenta a veinticinco años de cárcel

Voz 1727 04:29 si sigue abierta la operación policial contra el amaño de partidos en el fútbol español Sampe

Voz 1161 04:34 centrada en el fútbol no profesional más complicado de vigilar como reconocía anoche en El Larguero el presidente de la Federación Cántabra José Ángel Peláez

Voz 1727 04:41 bueno no es que no tengamos interés por lo que pasa que los

Voz 4 04:43 yo es que nosotros disponemos son más precarios también es verdad que la Liga ha trabajado muy bien lo que es la integridad que en el mundo del fútbol quizá nosotros tenemos que aprender a trabajar mejor en este campo

Voz 1161 04:52 treinta y un detenidos con dos ex jugadores como cabecillas uno de ellos el ex del Athletic Jonan García con registros en ciudades como Madrid Barcelona Tarragona Albacete Badajoz Murcia hay Jerez que podrían continúa

Voz 1275 05:01 hoy temperaturas para nada invernales

Voz 0978 05:09 ahora mismo sólo tenemos heladas en puntos de montaña durante la tarde máximas de diez a quince grados alrededor de los veinte en el Mediterráneo muchas horas de sol todavía algunos chubascos en el Cantábrico a la espera de que a partir de esta noche se refuerce el viento del norte que traerá mucho frío

Voz 1727 07:26 bueno son las siete y siete las seis y siete en Canarias Luis de Guindos consiguió su objetivo la vicepresidencia del Banco Central Europeo sin ningún rival sin que fuera necesaria la votación Francia se decantó a su favor ya contaba con el apoyo de Alemania y finalmente el candidato irlandés CRT los sabiendo que queda en buena posición para cargos futuros Bruselas vuelve a moverse a golpe de acuerdos entre gobiernos España devolverá en otras votaciones los apoyos recibidos ahora el todavía ministro de Economía se convertirá el treinta y uno de mayo en el número dos de Mario Draghi la incógnita es si seguirá la estela en cuanto a política monetaria del suave Draghi o la del duro soy Blair su mentor y ex ministro alemán de Finanzas quizá lo sepamos en el camino que todavía le queda a De Guindos Astra Frankfurt corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 1322 08:17 bueno antes de que los jefes de Gobierno con

Voz 0738 08:19 firmen esta designación de dos debe volver a la Comisión de Asuntos Económicos del Europarlamento será este lunes ya aunque la conclusión tampoco es vinculante para él para el Eurogrupo hay que decirlo es importante que el informe pueda ser positivo

Voz 16 08:35 Bono mano Luis está donde ellos se Luis no eso miembro del PP pero quizás esto no es muy importante en su pregunta déjame solo insistir en que la decisión ha sido unánime que la hemos tomado todos juntos

Voz 0738 08:53 no el presidente del Eurogrupo respondiendo a preguntas de la sala de prensa ahí es que hay dudas vinculadas a un al paso desde un ministerio directamente hasta la dirección del BCE no hay precedentes y el tema va a estar muy presente en la comparecencia de este próximo lunes en la que De Guindos dice desear

Voz 1727 09:13 el CER De Guindos que ha defendido su candidatura casi en solitario y como si fuera a título personal ha dicho ya que va a dimitir de su cargo como ministro en los próximos días que obliga a Rajoy a un cambio de Gobierno del que todavía no se sabe la dimensión

Voz 5 09:29 no

Voz 1727 09:32 es la deuda que tiene esta mañana Soledad Gallego Díaz

Voz 1910 09:35 finalmente el presidente del Gobierno se verá obligado a hacer cambios en su Consejo de Ministros ha hecho falta que el virtual de Economía Luis de Guindos se empeñara personalmente en obtener la vicepresidencia del Banco Central Europeo para que Mariano Rajoy aceptara lo inevitable e hiciera el esfuerzo supremo de pensar en un nuevo responsable de Economía no sería razonable creer que esta es una excelente ocasión para que el presidente releve otros ministros que están completamente quemados e intente dar un poco de de dinamismo a su Gobierno pero existen pocas esperanzas de que algo así pueda suceder la vicepresidencia del Banco Central Europeo devuelve a España un poco de protagonismo del que fue perdiendo en la Unión Europea en los últimos años es siempre una buena noticia de Guindos ocupará un cargo importante en un organismo que ha demostrado ser decisivo en momentos de crisis es una pena que su llegada el treinta y uno de mayo le permita coincidir poco más de un año con el actual presidente el italiano Mario Draghi que deberá abandonar el puesto en noviembre de dos mil diez

Voz 1275 10:41 nueve

Voz 1910 10:42 Draghi ha demostrado tener una inteligencia habilidad y determinación que no es fácil encontrar siempre tuvo un apoyo constante en el que hasta ahora era el vicepresidente el portugués Vítor Constancio será interesante saber si De Guindos se ve como un nuevo compañero de Draghi o como la avanzadilla del nuevo presidente que llegue en dos mil diecinueve muy probablemente el actual titular del Bundesbank alemán será muy interesante porque las políticas de Draghi favorecieron a España cuando De Guindos ha ministro mientras que las opciones defendidas por el alemán le hubieran perjudicado notablemente ojalá las circunstancias internacionales no pongan a prueba en el futuro al nuevo equipo

Voz 1727 11:30 cinco horas eso ha tardado el Partido Popular en dar marcha atrás y retirar su petición para que la Agencia Tributaria investigue las cuentas de Ciudadanos fueron solo cinco horas pero cinco horas en las que al PP le llovieron las críticas por utilizar una vez más las instituciones públicas como les dijeron los de Albert Rivera para atacar a su principal rival por el centro derecha han acordado un buenos días

Voz 1275 11:52 buenos días los populares pretendían que fuera el Ministerio de Cristóbal Montoro el que fiscalizar a las cuentas de ciudadanos pero en su nueva propuesta el PP rectifica dice que es mejor que sea un organismo independiente el que lo haga ese organismo es el Tribunal de Cuentas que los ejercicios de dos mil catorce y dos mil quince detectó irregularidades en las cuentas del partido de Rivera ahora el PP le pide al Tribunal de Cuentas que explique por qué en sus informes califica esas irregularidades como infracciones eventuales Hinault como delitos que valores

Voz 0821 12:20 esos años la formación de Rivera cumplió con sus obliga

Voz 1275 12:22 les tributarias Jodie declara en la audiencia no

Voz 1727 12:25 al final el ex presidente de Catalunya Caixa hay ex vicepresidente socialista Narcís Serra está imputado por el agujero de setecientos veinte millones de euros en las cuentas de esta entidad que dirigió a través de operaciones inmobiliarias supuestamente irregulares Carolina Gómez buenos días

Voz 0821 12:41 buenos días la Fiscalía cita como posibles irregularidades la compra de terrenos no urbanizables en España Polonia y Portugal entre dos mil y dos mil siete una intensiva y creciente actividad inversora que se hizo sin evaluar riesgos basándose en las manifestaciones de los socios y de informes técnicos independientes el Ministerio Público detectó una total falta de preparación técnica entre los directivos Naciri Narcís Serra ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados hasta dos mil cuatro y al poco fue nombrado presidente de la caja catalana hoy se sienta en el banquillo por un delito continuado de administración de

Voz 1910 13:09 qué tal

Voz 1727 13:15 Fuentes estadounidenses que se han tirado al suelo frente a la Casa Blanca para decirle que debería darle vergüenza negarse abrir el debate del control de armas tras el tiroteo de Florida con diecisiete muertos han convocado una marcha para el veinticuatro de marzo pero las movilizaciones han empezado ya de forma espontánea mía en Italia aquí bien cerca Se habla de fascismo en la campaña electoral a los comicios concurren un partido abiertamente ultra en las calles han vuelto las manifestaciones fascistas corresponsal Joan Solés

Voz 0946 13:44 todo empezó hace medio año cuando el Ministerio italiano del Interior prohibió la marcha sobre Roma que debía emular la del Duce Benito Mussolini de mil novecientos veintidós que llevó el fascismo al poder pocas semanas después el nuevo partido fascista Casa Pound se implantó en toda Italia hay por primera vez en la historia democrática ha presentado su candidatura a las elecciones generales del próximo cuatro de marzo Desde entonces sus concentraciones en plazas y avenidas de grandes ciudades recuerdan otros tiempos y ponen la piel de gallina como la reciente debía tiburón de Roma con desfile militar a siete columnas al grito de

Voz 0027 14:25 he estado con presente el saludo romano fue en auto hoy como en los peores tiempos de Hitler y Mussolini

Voz 17 14:34 sí somos todos antifascistas ya en todas las protestas de norte a sur del país

Voz 0027 14:40 defensa de la democracia

Voz 5 14:45 Porto sepulto el

Voz 1100 14:47 fascismo está muerto y sepultado ha declarado Berlusconi que como socios ha condenado el atentado de Bachillerato

Voz 9 14:54 pero no el nuevo fenómeno fan Group ticket verano

Voz 0946 15:00 dos que se inspiran en el CIS

Voz 5 15:03 sueltos ha pedido la presidenta de la Cámara de los Diputados Laura dirigentes Delibes no tienen espacio ha añadido la República italiana que es antifascista

Voz 0946 15:18 qué es el movimiento antifascista el peligroso según Berlusconi social porque está bien organizado y tiene un programa de manifestaciones que no son aceptables en absoluto en una democracia absolutamente viven horas de próximas manifestó

Voz 18 15:36 tienes antifascistas en respuesta a dudas fascistas se prevén multitudinaria el próximo fin de semana en Milán y Roma entre otras ciudades una semana antes del voto ponen los pelos de punta son las siete dieciséis las seis y dieciséis en Canarias

Voz 19 15:53 el

Voz 1727 17:48 frota ya las manos ante la posibilidad de acoger la colección de Ella Fontanals negros una de las colecciones privadas de arte más importantes del mundo

Voz 0907 17:56 a Javier Torres era Fontanals Cisneros que tiene pasaporte español ofrece a España parte de su colección la referida al arte latinoamericano eso es lo que dice el memorando de entendimiento el preacuerdo redactado la pasada semana por el Ministerio de Cultura que aún debe ser firmado llene el que se señala que el plazo para alcanzar un acuerdo definitivo de donación debe estar cerrado en tan sólo cuatro meses las obras serán elegidas entre las cerca de dos mil piezas de arte contemporáneo latinoamericano que forman parte de una coalición global más extensa que ahonda en la abstracción geométrica la fotografía moderna y contemporánea así como el vídeo el edificio de Tabacalera en Madrid es el elegido para albergar la parte de la colección adscrita al proyecto tanto el Ministerio como Ella Fontanals Cisneros piensa que las obras deberían ocupar una planta del edificio de Lavapiés mientras que el diseño de la reforma correrá a cargo de quién donó la colección el Gobierno se ocupará de las obras de rehabilitación acondicionamiento y mantenimiento de la sede

Voz 5 18:57 sí

Voz 25 19:00 Luis de que estos presentará su dimita

Voz 1161 19:02 son en días animamos a Mariano Rajoy a acometer cambios en el Gobierno

Voz 1727 19:06 Eva Asturias señor Rajoy

Voz 26 19:08 hoy si algo hemos aprendido como usted ha sido precisamente a cuadrar las cuentas dado el nivel de vida que tenemos y el poco poder adquisitivo cualquier familia que consiga llegar a final de mes es digna de llevar la cartera de Economía seguramente les sobren dinero hasta para la sanidad la educación la hucha de las pensiones

Voz 1161 19:26 hace media hora Conchita de Madrid le encomendaba a Dios responde ahora Ramón desde Girona

Voz 27 19:30 es capaz de ponerlos a al Pedro Yemen

Voz 28 19:32 a esta hora y al mes siguiente darle medalla a todos y olvidarse de los demás por favor

Voz 27 19:40 y una última sugerencia Rafael Martín de Barcelona en muy fácil a tu pone a Fátima y de religiosidad Virgen del Rocío azul electro de atasco y pega a Montoro ministro de Administraciones periférica Marta Francesca ahorrar mucho ministro de Hacienda ya verás tú lo bien que vamos a todo divertido sino muchas

Voz 0027 20:00 gracias a todas en cadena

Voz 1275 20:19 gracias a esta hora de la mañana en la Gran Vía qué tal buenos días la justicia abre diligencias para investigar si hubo fraude y malversación en la municipalidad David juzgado ha admitido a trámite la querella que interpuso el PP contra la delegada de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid Inés Sabanés IU contra el gerente de la EMT la empresa que ahora gestiona el servicio de alquiler municipal de bicicletas Álvaro Fernández Heredia de momento la Justicia solicita la documentación de la compra aunque ninguno de los dos querellados han sido citados a declarar en sede judicial Begoña Villacís la portavoz de ciudad danos está convencida de que las cosas se han hecho muy mal lo ha dicho aquí en las en el lamentaron

Voz 1 20:54 sí

Voz 29 20:54 y ahora ya sabemos que se han pagado diez millones y medio de euros cien millones y medio de euros por una empresa que en libros paria siete millones de euros si estuviese bien hecho no comente no hubiesen cometido todas las tropelías que han tenido acometer

Voz 1727 21:07 pues es lo que vamos a investigar Theo las cosas

Voz 29 21:10 de hecho rematadamente mal que el Ayuntamiento de Madrid está siendo absolutamente opaco con esto y que se han pagado diez millones y medio de euros de los madrileños

Voz 1727 21:17 porque si este lunes precisamente esa constituido

Voz 1275 21:20 la comisión que investigará la compra de Bici Mad en el consistorio arranca a medio gas porque hasta el seis de marzo no empezarán los trabajos ICOM polémica porque la oposición PSOE Ciudadanos y PP han denunciado que llevan un mes esperando a que el Gobierno de Carmena les entregue los papeles que necesitan para poner en marcha esta comisión la portavoz de Ahora Madrid Rita Maestre asegura que la documentación llegará ahora que se ha solicitado de la forma adecuada

Voz 3 21:42 los grupos de la oposición quiere en acceder a un determinado número de expedientes nosotros como Gobierno por supuesto los vamos a fallar

Voz 1322 21:49 evitar todas también han pedido que por tanto el plazo de la Comisión lo empieza a correr hasta que tengan esa documentación también nos parece una cosa muy razonable por lo tanto hemos aceptado sin ninguna duda para que la comisión se desarrolle con mucha tranquilidad con que todo el mundo teniendo la información necesaria

Voz 1275 22:04 Ciudadanos además reclaman a Carmena la destitución del gerente de la EMT por otro asunto por la investigación abierta contra él por usar en Twitter

Voz 1727 22:11 en una cuenta no oficial del consorcio regio

Voz 1275 22:14 han de transportes martes veinte de febrero la Mesa de la Asamblea da un paso adelante para citar a los señalados por Francisco Granados titulares con Hebe Jiménez Bas

Voz 0887 22:24 mañana miércoles la Mesa de la Comisión de la corrupción decidirá si llama comparecer a Cristina Cifuentes Esperanza Aguirre Ignacio González será la oposición quién decida ya que el PP abandonó esta comisión

Voz 1275 22:33 el Madrid ha pasado a disposición judicial un hombre acusado de agredir sexualmente a la hija de su pareja una niña de diez años fue la madre de la menor la que denunció los hechos ante la Policía Municipal en el distrito de Ciudad Lineal

Voz 0887 22:43 al anoche fue detenido un hombre acusado de apuñalar a otro en Galapagar la víctima está ingresada con pronóstico reservado en el hospital Puerta de Hierro ambos eran tíos sobrinos e investigan las causas del suceso

Voz 1275 22:53 en deportes el Getafe cerró anoche la jornada veinticuatro de Liga en Primera lo hizo con una cómoda victoria sobre el Celta

Voz 0027 23:00 en este parque BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta iré ofrece la información del tráfico

Voz 1275 23:10 siete veintitrés minutos de la mañana vamos a la DGT María Forner buenos días

Voz 30 23:14 hola muy buenos días pues ya encontramos tráfico saturado en las grandes entradas a la capital especialmente en la dos a tanto al paso por Torrejón de Ardoz como por San Fernando de Henares también en la A3 en el entorno de Santa Eugenia en la A cuatro a la altura de Pinto en la A5 en la zona de campamento y Alcorcón en las seis hay problemas ya desde Majadahonda en la A42 de tráfico congestionado a la altura de Parla intensidad circulatoria en la M40 en los tramos habituales especialmente ahora mismo entre Vallecas y Coslada hacia la A2

Voz 1275 23:43 si el tiempo que denuncia la previsión Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 23:46 buenos días una mañana más hace poco frío ahora mismo nos movemos entre los cuatro y los ocho grados en toda la Comunidad va a hacer sol la mayor parte de horas de manera que durante la tarde también el ambiente se va a repetir tan suave como las últimas tardes máximas cercanas a los quince grados una novedad a partir de la tarde iba a empezar a soplar el viento del norte y rachas de hasta el cincuenta kilómetros por hora va a traer mucho aire frío que hará que al final de esta noche tengamos temperaturas más bajas que ahora mismo a partir de mañana el ambiente será plenamente invernal este feliz

Voz 0946 24:41 futura qué hacemos con los apartamentos

Voz 32 24:44 místicos como ocio ordena un fenómeno nuevo que

Voz 0946 24:46 de cambiando la realidad de los barrios del centro

Voz 33 24:49 plataformas de alquiler hoteleros vecinos y las dos Administraciones Comunidad y Ayuntamiento debate sobre su regulación es bueno aplicar una moratoria pueden vetar los los vecinos de un bloque como se garantiza la convivencia el próximo miércoles veintiuno de febrero desde las siete de la tarde en el Colegio de Arquitectos calle Hortaleza sesenta y tres

Voz 41 28:04 una vez que la mujer llega con una preparación con una formación llega la empresa estas mujeres están condenadas a no promociona ese es nuestro gran problema los puestos de dirección están ocupados de una forma exagerada mayoritariamente por hombres es un problema de voluntad política llevamos mucho tiempo exigiendo una ley de igualdad salarial real

Voz 1275 28:27 según el sindicato el noventa y siete por ciento de las licencias de conciliación fueron solicitadas por mujeres las mujeres cobran menos que sus compañeros en todos los sectores salvo la agricultura y en algunos casos como en las aseguradoras la brecha llega al cuarenta por ciento más cosas Cifuentes se alinea con los taxistas

Voz 3 28:44 nos vamos a dirigir al Ministerio de Fomento para que se endurezca el régimen sancionador por infracciones cometidas por los vehículos V tercer que son muy numerosas y que a juicio del sector también nosotros es algo que compartimos pues son muchas veces no encuentran una

Voz 1275 29:04 sanción la presidenta madrileña promete presionar a Fomento para que endurezca las sanciones a los vehículos de transporte con los súbete CD tras reunirse ayer con el sector del taxi el Gobierno regional va a encargar además a la Abogacía General de la Comunidad un informe para conocer cuáles son sus competencias en este ámbito mientras un auto la patronal que representa a los trabajadores de vehículos como Brockovich Fay denuncia una oleada de ataques en las últimas cuarenta y ocho horas por parte de grupos violentos a los coches que prestan este servicio incluyendo dicen la agresión conductor Eduardo Martín presidente de la patronal

Voz 42 29:34 durante el fin de semana han sido más de cincuenta los incidentes que se han producido pues a base de pedradas de ácidos iré más violencia además ecuaciones llamadas basado en estos conductores también el A5 cuando donde un vehículo ha tratado de un precisamente un taxi ha hecho de la carretera obedece que ha chocado contra la mediana en fin una gran oleada de actos vandálicos contra nuestros vehículos

Voz 1275 29:51 nueve grados ahora mismo en Gran Vía

Voz 1727 30:00 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 43 30:16 Barcelona que cada trayecto Renfe les agradece que hayan elegido nuestros servicios

Voz 1727 30:21 cogíamos podrá entender

Voz 0027 30:22 pero esto es una extraordinaria corrida dejar el centro

Voz 35 30:26 era más cómodo Mora todo bastante terrenos cien por esclavos yo no vuelvo en avión era el veinte de febrero del año

Voz 1727 30:34 dos mil ocho Hoy hace ya diez años salía de Madrid el primer AVE hacia Barcelona llegó con sobrecostes después de doce años de obras y en esta década más de treinta y cinco millones de viajeros lo han elegido haciendo el recorrido hoy en el décimo aniversario anda nuestra compañera Monica Peinado que acaba de salir de Atocha Mónica bon día hay buen viaje

Voz 4 30:55 gracias buenos días pues hace poco más de diez minutos que está en marcha este premio en el que viaja también al ministro de Fomento Íñigo de la Serna que aprovechará las dos horas y media en un viaje para hacer balance de estos diez años de la de Barcelona Madrid transportó el año pasado cuatro millones cien mil personas entre estas dos ciudades la mayoría viaja por trabajo y aseguran que prefieren el AVE al avión porque es más cómodo y les deja en el centro de la ciudad los habituales tren que diez años después hay que mejorar el precio la conexión Wi Fi también conseguir que los viajeros del vagón estético de Splitter

Voz 1727 31:29 hoy es veinte de febrero pero del año dos mil dieciocho y disfruten del día porque mañana vuelve el invierno su imagen se convirtió en toda una metáfora de la desesperación por llegar a Europa la imagen revelada por un escáner de un niño encogido y escondido dentro de una maleta ocurrió en un puesto fronterizo del Tarajal en el año dos mil quince y hoy comienza en Ceuta el juicio contra el padre de ese niño el padre de dado

Voz 28 31:54 acude es muy fan dijo como no

Voz 1727 32:00 el padre ahora la venir a España en patera en busca de una vida mejor para su familia y se le denegó varias veces la reagrupación familiar Radio Ceuta Miguel Ángel Mendoza

Voz 1558 32:10 el padre de dos enfrenta una pena de tres años de cárcel por un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y por favorecer la inmigración irregular será el único que hoy se siente en el banquillo de los acusados porque el caso de Fátima una joven marroquí que pasaba Duc hace ahora casi tres años por la frontera se encuentra en paradero desconocido la Fiscalía pide para ella hasta seis años de prisión con la agravante de llevar precisamente al menor en el interior de esa maleta el juicio finalmente se puede celebrar porque tanto la mujer como el hijo de Alí estarán en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta tal como solicitaba y que fue imposible su presencia el pasado ocho de noviembre tanto la mujer como el menor viven actualmente

Voz 1727 32:45 la policía ha detenido en Alicante a un hombre de nacionalidad polaca ha huido de la justicia de su país que retuvo agredió violó seis veces a una mujer en un piso de Valencia durante una semana ella la víctima huyó a Polonia y allí denunció lo que había vivido Radio Alicante Elena

Voz 0821 33:02 Escudero hechos que ocurrieron en octubre de dos mil dieciséis según la denuncia que presentó la víctima en su país de origen el presunto agresor privado la privó de libertad durante esa semana tiempo en el que este hombre de cincuenta y seis años la habría forzado hasta en seis ocasiones a tener sexo con él además de provocarle graves lesiones por todo el cuerpo entonces estaba desde entonces estaba huido de la justicia polaca el presunto agresor acusado de los delitos de violación detención ilegal y lesiones y se enfrenta a una pena de hasta doce años de prisión en su país se emitió orden europea de detención contra él la investigación policial consiguió establecer su paradero en Alicante donde ha sido detenido ha pasado a disposición de la Audiencia Nacional para su extradición

Voz 1727 33:40 la anciana de ochenta y ocho años no ha sido atendida en urgencias del hospital madrileño de La Paz porque no llevó su propio material de casa en concreto unas pinzas en urgencias no tenían aunque parezca una broma no lo es pueden ver en Cadena Ser punto com el informe médico en el que aparece escrita esta indicación Radio Madrid Javier Jiménez Bas

Voz 0887 34:00 Milagros fue remitida a la paz por su médico de cabecera padece triquinosis que es una anomalía del partido que provoca que las pestañas crezcan hacia el interior del globo ocular necesitaba que les trajeran algunas que es el estaban clavando en el

Voz 28 34:12 jo falló vendió con pinzas enfrentado a Nefinsa ataca la fui

Voz 0887 34:20 fue pero antes interpuso una reclamación desde el hospital aseguran que lo ocurrido es un hecho excepcional que el Servicio de Oftalmología disponen de las piezas necesarias que en el caso de no haber estado disponibles el médico debería haberlas pedido en el área de con su

Voz 1727 34:33 el Colegio de Médicos de Murcia se ha visto obligado a anular tras el aluvión de críticas un acto que la sociedad murciana de homeopatía iba a celebrar en su sede si un acto de pseudo ciencia en un colegio oficial de Medicina Radio Murcia Ruth García

Voz 0821 34:48 hola buenos días la Asociación de divulgadores científicos de la región había puesto el grito en el cielo pues no esperaban que el Colegio de Médicos se prestase a coger un acto de seudo ciencia después de la polémica en redes sociales con mensajes contrarios y numerosas muestras de indignación el colegio daba marcha atrás revocando esa cesión de instalaciones y reafirmando su postura en contra de la pseudo ciencias lamentan que la autorización de las jornadas de la sociedad murciana de homeopatía en su sede haya sido interpretada como una legitimación de esta disciplina que para la Organización Médica Colegial carece de rigor científico alguno

Voz 1727 35:19 esta canción les resulta machista quise aparece podrían escribirla en la APP mis of Se trata de una nueva aplicación que han creado conjuntamente la Universidad Politécnica de Valencia y la Conselleria de transparencia con el objetivo de evitar la difusión de mensajes misógino sean las canciones Radio valenciana Talent es

Voz 1322 35:43 es un Bot un programa informático autónomo que imita el comportamiento humano y que la aplicación de mensajería instantánea funciona como un perfil común de la misma iría a quién lo uso

Voz 5 35:53 a través de diferentes preguntas para que pueda analizar la letra desde

Voz 1322 35:57 una perspectiva feminista la idea surgió de los estudiantes del Instituto de Malilla que denunciaron que había muchas demasiadas canciones con letras machistas en las emisoras de radio iniciaron una campaña en la plataforma change punto org para acabar con ellas y crear un Observatorio Valenciano contra la música misógino

Voz 1727 36:14 sin movernos de la Comunidad Valenciana

Voz 0301 36:23 el Senado ha aprobado una moción apoyando la candidatura para Patrimonio Inmaterial de la Unesco de esto que suena la cabalgata de Alcoy la cabalgata más antigua de España

Voz 1727 36:31 en la Cámara Alta también se sienta a la mesa

Voz 0301 36:34 le apoya otra candidatura muy apetitosa a la de los espetos de Málaga Lucía Taboada buenos días

Voz 1322 36:39 buenos días de igual dentro de poco usted come parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco sentado en un chiringuito de Málaga porque la Comisión de Cultura del Senado ha aprobado una declaración institucional para que la candidatura de la espetos de sardinas entre a formar parte de la lista de dicho patrimonio en la defensas ha definido el respeto como una técnica vernácula de Málaga de la que hay constancia desde mil ochocientos ochenta y dos cuando se despachaba en los merenderos la cabalgata de Alcoy yo los espetos podrían sumarse así una lista en la que están presentes el silbo gomero las Fallas de Valencia los patios de Córdoba o el Misterio de Elche

Voz 1727 38:32 días los aficionados del Barça tiene

Voz 5 38:34 en grabado este momento

Voz 1275 38:51 puro

Voz 1727 38:58 aquel gol de Iniesta en el último suspiro clasificó al Barça para la final de la Champions ante el Chelsea esta noche vuelven a enfrentarse en Londres aunque en octavos Sampe

Voz 1161 39:09 será la séptima ocasión en este siglo y con esa del gol de Iniesta como la más recordada lograron los azulgrana superar los ingleses en dos mil nueve cinco eliminatorias tres con triunfo azulgrana dos para los ingleses aparte de otra más en la fase de grupos y cómo llega el Barça este encuentro Adriá Albets buenos días

Voz 33 39:24 los días el Barça llega a este partido con muchísima ilusión y con una motivación máxima estas la sensación del vestuario azulgrana que ha transmitido Ivan Rakitic en la previa de un partido tan difícil como especial para el Barça por el recuerdo de líneas taza nueve años atrás aquí en Stamford Bridge Valverde sólo tiene a priori una duda en el once Si repetir con Paulinho en el centro del campo o costar por André Gomes o cambiar el dibujo con DVD o Aleix Vidal el resto lo esperado con Ter Stegen Sergi Roberto Piqué un Tití

Voz 0887 39:52 Jordi Alba en defensa Busquets Rakitic

Voz 33 39:54 Iniesta y la duda de Paulinho y arriba Leo Messi Luis Suárez el objetivo del Barça hoy es intentar marcar para afrontar la vuelta en el Camp Nou con algo más de tranquilidad lo buscará como nunca Leo Messi que no ha conseguido marcarle un solo gol al Chelsea en los ocho partidos que ha jugado contra los los himnos

Voz 1161 40:10 estará en su mejor momento los de Conthe Bruno Le en buenos días

Voz 0301 40:13 buenos días el Chelsea llegó con mucha presión a la eliminatoria contra el Barça ya que no tiene opciones de la Premier League la Champions es prácticamente su única tabla de salvación esta temporada en lo deportivo podría ser titular Giroud arriba en detrimento de Morata ya que el delantero los del Real Madrid todavía tiene problemas en la espalda la gran duda Si Conthe va a reforzar el centro del campo con un futbolista más defensivo como va Yoko que acompañaría a canté pegas o bien el francés y el catalán van a ser la pareja titular única en el centro de él

Voz 1161 40:45 por un partido que va a arbitrar en Stamford Bridge el colegiado turco casi y no será el único partido Bruno porque también se disputa hoy el Bayern Munich Besiktas

Voz 0301 40:52 el Bayern llega la eliminatoria como grandísimo favorito en principio Javi Martínez será titular en el centro del campo haciendo pareja con Vidal y con James Rodríguez el equipo turco el Besiktas ha perdido bastante potencial con la baja de su delantero centro Chengue sur pero mantiene futbolistas importantes como talismán al partido al arranca a las nueve menos cuarto insistimos con el conjunto bávaro como principal favor

Voz 1161 41:14 Tito y luego arbitrar el rumano ambos partidos podrán seguirlos desde las ocho y cuarto en Carrusel Deportivo en casa anoche se completaba la jornada veinticuatro en Primera con la contundente victoria del Getafe tres cero sobre el Celta a gol de Jorge Molina hay dos de Ángel Getafe es noveno los gallegos undécimo si sigue abierta la operación policial en torno al supuesto amaño de partidos en la segunda B y tercera con registros en ciudades como Madrid el Barcelona Tarragona Albacete Badajoz Murcia Jerez Icon amaño de de jugadas como córners penaltis fueras de juego con operaciones desde una casa de apuestas en China XXXI detenidos con dos ex jugadores como cabecillas de la trama uno de ellos el ex del Athletic Jonan García en el Larguero el responsable de de Federer organismo que controla a las casas de apuestas Francesco Branca hablaba de la facilidad con la que se detectan estos posibles amaños y apunta a diferencia de interés por acabar con ello que demostrar en Liga y Federación en España

Voz 2 41:59 porque la liga bien es que además de luchar con algo a lo que partido la federación para nosotros cuando empezábamos tu trabajo como te nevadas gana de luchar contra todo esto tipo de problema

Voz 1161 42:12 algo explicado por el presidente de la Federación Cántabra de fútbol José Ángel Peláez

Voz 4 42:16 bueno no es que no tengamos interés por lo que pasa es que los medios que nosotros disponemos son más precarios también es verdad que la Liga ha trabajado muy bien lo que la integridad en el mundo del fútbol yo eso no puedo decir nada contrario quizá nosotros tenemos que aprender a trabajar mejoren

Voz 1161 42:29 a qué palo deportivo para Las Palmas y Paco Jémez con la marcha ayer de Jonathan Viera al Beijing Guoan chino baja que no van a poder cubrir por no ser una lesión sino un traspaso además sorpresa anoche en la FA Cup en Inglaterra con la eliminación del Manchester City de Guardiola ante el Wigan de la tercera británica uno cero con gol del norirlandés Wikileaks en fútbol sala esta tarde tenemos desde las ocho y media un partidazo partidazo de ida en las semifinales de la Copa del Rey Movistar Inter Barça en Fórmula Uno hoy conoceremos desde las cuatro de la tarde el nuevo coche que llevará esta temporada el español Carlos Sainz en la escudería Renault

Voz 1100 45:36 buenos días Pepa ya De Guindos de vicepresidente del Banco Central Europeo la madre de todos los bancos miles de millones chorreando de su modernísimo accede así que Aleluya Aleluya cantemos al advenimiento que colocar viviendas dos será la prioridad de cualquier español bien por lo pronto ya ha dicho que el dimitida de ministro cuando tengan ganas que siempre ha sido un poquito chulo con el cargo el bolsillo de descuento dice no pertenecer al con el mi Pablo bastante recobró que se reparten el poder en el banco con los más duros alineados con los alemanes para sustituir a Draghi Nico los más suaves que optan por el candidato francés soy un pragmático declara que en España corriente bien ese era plena a ver si voy a poner en peligro el chollo que me ha caído en cualquier caso Guindos ha sido elegido entero que las cosas porque saben en las altas instancias europeas políticas y económicas sobre todo económicas que has y cuentan con un gran aliado para sus políticas de recortes sociales y máxima liberalización para el capital es uno de los nuestros dirán desde sus poltronas su sucesor se ignora el nombre que es inútil pero prisas a Rajoy pero no las características más

Voz 48 46:52 de lo mismo

Voz 13 46:54 el ojo izquierdo

Voz 1910 47:25 diariodehoyporhoy del veinte de febrero del año dos mil

Voz 1727 47:28 dieciocho escribe Isabel sala traba

Voz 1910 47:30 Jan el sector de la limpieza como autónoma

Voz 28 47:33 Isabel Salas Caixa ensaña si en el dos mil tres y decidí dejar mi trabajo fijo como decoradora en una pena de muerte para montar mi propia empresa de servicios lo que yo hago son limpieza asesinas como particulares comunidades no soy de la de la generación del sesenta y dos por lo cual soy la primera generación que se tiene que fuera a los sesenta y siete siendo adoptó no

Voz 1275 47:59 no ha