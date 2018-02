Hoy por Hoy (20/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:17 muy buenos días hoy tenemos observatorio la encuesta que la empresa My Word elabora para la SER con resultados muy interesantes en dos cuestiones intención de voto si hoy hubiera elecciones generales en España y la opinión de los españoles y las españolas sobre la igualdad de género en nuestro país sobre intención de voto es la primera encuesta de la Ser desde el mes de septiembre han pasado cinco meses de mucha tensión política todos los acontecimientos de Cataluña las elecciones allí la actual situado de bloqueo y el resultado registra variaciones muy importantes si hoy estuviéramos convocados a las urnas el Partido Popular volvería a ser el más votado pero cae seis puntos y medio en este tiempo se quedaría núm veinticuatro y medio por ciento ciudadanos escala a la segunda posición con el veintidós coma uno por ciento sube ocho puntos respecto a septiembre Piojo el PSOE retroceden el observatorio de la SER a la tercera posición y pierde casi cinco puntos podemos se deja un punto y se mantiene en cuarto lugar con el dieciséis con seis por ciento En resumen la suma del centro derecha podría gobernar holgada

Voz 1916 01:27 mente con casi el cuarenta y siete por ciento

Voz 1727 01:30 lo de los votos de los españoles y sobre la situación de hombres y mujeres el Observatorio recoge una altísima sensibilidad social en este momento en España sobre la desigualdad de género el noventa y seis con cuatro por ciento cree que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos pero una amplísima mayoría también el ochenta con ocho por ciento cree que ahora mismo no se dan las condiciones de igualdad real ni son tratados de la misma

Voz 1727 02:00

Voz 1727 02:00 a la hora de desarrollar una carrera profesional como lo tienen complicado ella sigue ellos según los encuestados un ochenta y seis por ciento cree que los hombres lo tienen igual o más fácil que antes sólo un sesenta por ciento piensa lo mismo en el caso de las mujeres veinte puntos de diferencia a la pregunta de cómo de complicado es hoy tener hijos un sesenta y uno por ciento cree que para las mujeres es más difícil ser madre ahora que antes y un cuarenta por ciento lo que es más difícil ser padre otros veinte puntos de diferencia Ésta es la foto de España a dos semanas del ocho de marzo lo ampliamos enseguida

Voz 1727 02:56 es martes veinte de febrero y noticia de esta misma mañana Anna Gabriel confirma que huye de la justicia española la ex diputada de la CUP tenía que comparecer mañana ante el Tribunal Supremo pero anuncia que se queda en Suiza para que sea la justicia de ese país la que tome las primeras decisiones sobre ella lo dice en una entrevista a un periódico suizo Gabriel y Puigdemont la antigua Convergència compartiendo estrategia hoy Esquerra tiene que decidir si admite en la Mesa del Parlament la propuesta de Junts per Catalunya de cambiar la Ley de Presidencia otro cambio de ley para facilitar Se supone la investidura a distancia y ante la crisis catalana las encuestas y la presión Rajoy se reivindica no parece tener intención de retirarse de dar un paso al lado como muchos le piden por el desgaste que acumula y además cuando algunos en el PP exigen incorporada al Gobierno ministros más políticos irrelevantes El Rajoy presume de Quito

Voz 2 03:52 yo he hecho algunas cosas a lo largo de mi vida política por mi país tengo que decir que quiero hacer algunas más pero quiero decir que las hecho fundamentalmente porque sabido permítame mi modestia

Voz 1727 04:07 elegir Amis el presidente respondía con esta frase cargada de mensajes en todas las direcciones ante la evidencia de la crisis de Gobierno que tiene que hacer por la elección de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo el propio De Guindos anunciaba su salida inminente del gabinete

Voz 3 04:24 Nueva York cuanto Bolado hablaré con el con el presidente de gobierno pero en los próximos días yo prestaría eso será una cuestión de días Elías

Voz 1727 04:31 en ese Consejo de Ministros y quizá Aimar entonces sabremos quién le sustituye

Voz 0027 04:36 en el PP no creen que Rajoy vaya aprovechar la marcha de Luis de Guindos para hacer una crisis de Gobierno profunda que es lo que le piden los suyos desde el hundimiento en las elecciones

Voz 1727 04:43 la NASA comparece el bigotes en la comisión del Congreso sobre la financiación del PP y asegura que dará nombres

Voz 0027 04:48 sí que detallará el grado de implicación de los ex del partido y para hacerlo ha pedido comparecer en persona que lo trasladó desde la cárcel de Valdemoro hasta el Congreso

Voz 1916 04:57 allí en el Congreso PP y PSOE rechazarán hoy que el Parlamento tenga la última palabra

Voz 1727 05:02 ya en la elección del Fiscal General del Estado

Voz 0027 05:04 una propuesta de Ciudadanos que proponen que el nombramiento del Gobierno Thein ya que tener el aval de dos tercios de la Cámara para a mentalizar el funcionamiento del Ministerio Público

Voz 1727 05:13 defensiva legislativa de PSOE y Unidos Podemos contra la brecha salarial de género esto que pasa de manera muy común que poner

Voz 4 05:19 ejemplo una limpiadora y un cristalero que cuyas funciones digamos son las mismas sin embargo y cristalero que eso hombre gana más más usted una vez

Voz 1727 05:30 entonces Yolanda Díaz En Marea autora de la proposición de ley de Unidos Podemos

Voz 1916 05:35 tramita hoy el PSOE votará a favor después de presentar

Voz 0027 05:38 ayer su propio proyecto que apuesta por la transparencia pero también por las sanciones para las empresas que no cumplan Carmen Calvo

Voz 5 05:43 estamos pensando en empresas que tienen un volumen importante de trabajadores de negocio que se pueden enfrentar a sanciones económicas importantes es que si no fuera así tampoco tiene ningún ningún efecto disuasivo

Voz 1727 05:56 adiós bien Alemania Angela Merkel señala a su probable sucesora al frente del centro derecha

Voz 5 06:02 el

Voz 0027 06:06 compareció ayer en público con Alegret carambas conocida como a Kaká una dirigente territorial de la CDU de mucho peso a la que Merkel propone ahora como secretario general del partido con vistas a una futura sucesión hoy por la tarde va a empezar a soplar el viento fuerte del norte y eso va a desplazar las temperaturas a partir de mañana Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:29 buenos días de manera que mejor aprovechar este tiempo casi primaveral en lo que respecta las temperaturas que todavía esta tarde podremos disfrutar en la mayor parte del país derecho va a ser un tiempo muy parecido al de ayer muchas horas de sol persisten las nubes en el Cantábrico con lluvias desde Asturias hasta el País Vasco también norte de Navarra en la Ibérica riojana esta noche algunos chubascos en la mitad este de Cataluña de madrugada tormentas en Baleares pero como decíamos lo más destacable estas temperaturas máximas de diez a quince grados pero es que en el Mediterráneo Canarias también el sur de la península máximas cercanas a los veinte pero como decías esta tarde viento fuerte que es el que traerá el aire frío que los próximos días nos llevará de repente al invierno

Voz 1727 07:11 y sobre la macrooperación policial contra los amaños en el mundo del fútbol Manu Carreño buenos días

Voz 0027 07:17 buenos días Pepa nuevo escándalo de amaños de partidos en el fútbol español otra vez en el fútbol modesto en la Tercera División otra vez seguramente con la sensación de que no va a pasar nada está muy bien lo de colgarse la medalla y que la Liga avise a la Policía de lo que está ocurriendo en no sé qué campo o no sé qué equipo está muy bien que la Federación diga que sí que a ellos también les interesa pero al final nadie hace nada yo creo que ya nos tenemos que poner manos a la obra creo que ya va siendo hora de que cuando todo el mundo sabe cómo se producen los amaños quienes hacen los amaños que sea puesta en un partido de manera ilegal es increíble que todo el mundo sepa lo que está pasando y que nunca ocurra nada bueno lo saben hasta muchos de los compañeros de esos jugadores que hacen esas apuestas legales pero repito desgraciadamente la sensación es que va a ocurrir lo mismo que ya ocurrió el año pasado os acordáis cuando los jugadores del Eldense estaban involucrados también en apuestas ilegales y amaños de partidos saber dónde están un año después jugando al fútbol y los directivos dirigiendo otros clubes nosotros podremos seguir recordando lo denunciando cada mañana pero hasta que alguien no pague el pato y alguien no vaya a la cárcel el resto seguirá riéndose cómo se ríen hoy de lo que estamos contando hasta luego Pepa

Voz 9 09:24 lejos de la hipocresía hemos admirado nuestra adolescencia hemos olvidado que leíamos a escondidas o veíamos sobre rodábamos ciertas revistas con ciento el contenido los padres cerca de la empatía parece que las cautelas podrían venir de bueno pues evitar la filtración de secretos industriales y no un correo personal que ponga un trabajador a su novio o novia te quiero Ocho Ríos hay una diferencia entre entre las dos eh percepciones

Voz 3 09:49 se toma el café todos los martes con Carles Francino La Ventana

Voz 0027 10:08 producir si las previsiones no han fallado ya saben que la emisión se perderá ahí bueno si vamos a intentar volver

Voz 11 10:21 volverá a ocurrir

Voz 13 10:24 sí señor eso la no no diga que no

Voz 1727 10:30 sí sí

Voz 3 10:32 pero al refugio

Voz 3 10:53 SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias corren nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 6 11:16 ser padre te cambia la vida

Voz 15 11:18 sobretodo en esos primeros años en los que de hecho

Voz 3 11:22 no tienes mira te has preguntado

Voz 1916 12:18 a las ocho y doce las siete y doce en Canarias observatorio de la SER con dos tableros bien diferenciados uno sobre intención de voto otro sobre igualdad de género empezamos por lo que pasaría si hoy hubiera elecciones generales según la encuesta de la empresa My Word para esta cadena registran los cambios en intención de voto desde el mes de septiembre Sonia Sánchez buenos días hola muy buenos días

Voz 0027 12:42 el Observatorio de la Cadena SER

Voz 1916 12:48 el resultado es que el PP volvería a ganar las elecciones si se celebraran hoy pero con el aliento de Ciudadanos en su nuca política el partido de Rivera se coloca en segunda posición escala ocho puntos desde la última edición del Observatorio nueve si tomamos como referencia las últimas elecciones generales una subida que coloca al partido de Albert Rivera como segunda fuerza política por delante del Partido Socialista como dices el PP volvería a ganar unas elecciones generales si se celebrasen hoy con un veinticuatro coma cinco por ciento de los votos pero Ciudadanos le pisará los talones a sólo poco más de dos puntos por debajo la formación naranja obtendría un veintidós coma uno por ciento de los votos el PSOE estaría un poquito más abajo en tercera posición con un veintiuno coma tres por ciento Podemos lograría un dieciséis coma seis por ciento de los votos hay por tanto tres partidos muy igualados PP Ciudadanos y PSOE y una intención de voto que si se confirmaran las urnas dejaría un congreso bien distinto al que nació de las últimas generales como decías Pepa ciudadanos sube nueve puntos desde entonces es el único partido que crece los otros tres grandes bajan aunque el PP muchísimo más prácticamente lo mismo que sube el partido de Rivera a los populares se dejan ocho puntos y medio el PSOE cae uno coma cuatro puntos podemos pierde cuatro puntos y medio respecto a esas generales de dos mil dieciséis Si sumamos posibles combinaciones obtenemos que PP y Ciudadanos podrían gobernar con casi el cuarenta y siete por ciento de los votos mientras que PSOE más Podemos se quedaría a nueve puntos por debajo el terrestre Observatorio trata de testar también la sensibilidad de la sociedad hacia la desigualdad de género y digo desigualdad porque la inmensa mayoría de la población española percibe que hombres y mujeres no conviven en condiciones equivalentes sí cuando se pregunta si hombres y mujeres deben tener los mismos derechos y ser tratados como iguales en todos los sentidos prácticamente la totalidad de la población responde que si un noventa y seis por ciento nueve de cada diez personas lo creen así voten a quien voten aunque son los votantes del PP los que creen un poco menos en la igualdad frente a los votantes de los demás partidos cuando la pregunta es si creemos que ese ideal de igualdad se practica en nuestro país es decir si hombres y mujeres tienen en España los mismos derechos y deberes el porcentaje casi Se da la vuelta el ochenta y cinco por ciento de los encuestados cree que hombres y mujeres no conviven en Conde acciones de igualdad es una opinión ampliamente compartida por los votantes de todos los partidos aunque los que menos creen que existe esa desigualdad efectiva son de nuevo los del PP y en cuanto a qué partido es el más comprometido con la igualdad la respuesta más repetida es Podemos aunque hay variaciones dependiendo del partido al que se vote si hacemos la media como dices el partido percibido como el que más lucha por la igualdad entre hombres y mujeres es Podemos seguido del PSOE Ciudadanos y el PP pero todos los votantes consideran que su opción política es la más comprometida con la consecución de la igualdad todos menos los votantes del PP es llamativo Pepa que algo más de la mitad de esos votantes de Rajoy casi un cincuenta y tres por ciento opina que Ciudadanos está más comprometido con la igualdad que su propio la liga es muy interesante descender al detalle los encuestados creen que las mujeres tienen un veinte por ciento más difícil que los hombres desarrollar una carrera

Voz 1727 15:50 profesional o convertirse en madres

Voz 1916 15:52 entre las posibilidades que tienen ellos de ambas cosas sí creemos que ahora es más difícil que antes ser padre también ser madre al mirar los porcentajes se aprecia que comparando esas figuras con lo que recordamos de nuestra infancia vemos mucho más difícil ser madre ahora que ser padre ahora es una opinión compartida por los votantes de todos los partidos políticos ocurre lo contrario Pepa cuando se pregunta por las carreras profesionales se vote quien se vote la respuesta mayoritaria es que es más fácil ahora para una mujer desarrollar carrera profesional que hace unos años mientras que la opinión mayoritaria es que para los hombres las cosas no han cambiado Iker respuesta obtiene la pregunta que tantas veces nos hacemos será más fácil lo más difícil la vida para nuestras hijas y nuestros hijos cuando crezcan pues la respuesta Pepa depende de para qué si preguntamos si será para ellos más fácil lo más difícil ser padres o madres la respuesta para ambos sexos es que será más difícil un poco más difícil aún para el sexo femenino pero si preguntamos si para los niños de hoy será más fácil o más difícil hacer carrera profesional la respuesta que obtiene el observatorio es que para las niñas para las futuras mujeres será más difícil mientras que para los niños para los hombres del futuro será igual será como siempre gracias Sonia hasta luego

Voz 3 17:01 el Observatorio

Voz 1916 17:04 de la Cadena SER Belén Barreiro directora de My Word buenos días buenos días la ficha técnica de este observatorio

Voz 0276 17:10 pues se brevemente es una encuesta a mil entrevistas que hemos hecho online entre el siete el catorce de febrero con un margen de error de tres más menos tres coma uno

Voz 1916 17:19 empecemos por lo último Achille más sensibilidad en España frente a la desigualdad de género a quince días de la gran movilización convocada para el ocho de marzo

Voz 0276 17:27 sí efectivamente a mí estos datos me cuando los vi me recuerdan a los datos que que llevamos años conociendo sobre la sensibilidad de los españoles hacia la desigualdad social ya que yo María mismo argumento no es de los españoles somos muy sensibles toleramos mal las desigualdades de riqueza y lo que muestra este estudio es que tenemos esa misma sensibilidad hacia las desigualdades de género porque claro se puede ver estas resultados desde distintas perspectivas pero yo creo que es una buena noticia que los ciudadanos reconozcan que exige que esa esa igualdad real no hemos llegado a ella y que Cinema

Voz 0622 18:02 algo es donde queremos llegar al margen de esas de pequeña

Voz 0276 18:05 diferencias que hay entre partidos sí que es importante que haya una conciencia generalizada al resto

Voz 1916 18:10 muy alta no sí que es muy Alario acercar la igualdad legal a la real cien contra el tablero electoral Belén cambios muy relevantes ciudadanos se coloca en segunda posición el PP se desploma aunque sea el primero de que se alimenta ciudadanos pues

Voz 0276 18:24 la danos que efectivamente es la primera vez que

Voz 1916 18:27 eh que sube tanto hay

Voz 0276 18:29 hay bueno ido hoy el dato de intención directa porque sabemos que esto es una estimación electoral en en en voto directo en esto que llamamos intención de voto directo esta primera fuerza política lo que pasa es que luego un modelo de estimación lo corrige creemos con con coherencia pero es verdad lo que sí vamos a a esos movimientos de voto de que se nutre ciudadanos ahí nos encontramos con que se nutre y esto es algo muy excepcional se nutre de votantes del PP el PP perdería un tercio de sus votantes a favor de Ciudadanos que es muchísimo en términos los cálculos que hemos hecho sería aproximadamente millón y medio de votantes es decir una barbaridad Luis hija muchísimo el PSOE perdería un veinte por ciento de sus votantes que también es mucho y es bastante más de lo que hemos registrado en observatorios pasados el de podemos perdería el entorno a cinco por ciento son votantes que es mucho si se tiene en cuenta que pierde en torno al cinco seis por ciento a favor del PSOE es decir en estos momentos podemos está emprendiendo casi tantos votantes hacia PSOE como Ciudadanos que uso es un fenómeno muy extraño

Voz 1916 19:38 el extraordinario porque Ciudadanos podría concentrar votantes procedentes de PP mayoritariamente pero también de PSOE y aunque sea mínimamente también de Podemos también y eso es muy difícil eh

Voz 0276 19:49 la convivencia electoral es decir luego tenemos las coaliciones hora convivencia de coaliciones políticas de partidos pero también antes de eso está la convivencia de coaliciones electorales entonces pueden un mismo partido convivir votantes de Podemos del PSOE del PP pues eso es lo que veremos en los próximos meses

Voz 1916 20:10 estamos ante un momento Ciudadanos como buen momento podemos o este ascenso de Ciudadanos tiene pinta de consolidarse

Voz 0276 20:16 este centro de Ciudadanos Yukio yo creo que tiene más probabilidades de triunfar pero es cierto que de momento el ascenso de Ciudadanos tiene mucho que ver con lo que podemos llamar el españolismo creciente sin ninguna connotación negativa pero este sentido de orgullo que ha salido en España en los últimos meses tiene que ver con el optimismo económico con esta recuperación incipiente esta Hannah sobretodo de pasar página de la la crisis tiene que ver con que los ciudadanos han perdido el miedo a que Podemos gane las elecciones por tanto muchos votantes del PP que antes decían voto al PP con la nariz tapada que son son tipo de frases que no salían en los estudios cualitativos ahora eso ya ya no hay nariz tapada ahora ya puedo castigar al PP por tanto el futur pero en en qué elementos podrían desinflar a a Ciudadanos yo creo que lo fundamental que lo puede desinflar es esa bajada o esa aterrizaje hacia la política del día a día hacia las políticas concretas es decir ahora estamos momento en el que hay una conexión de ciudadanos con un estado de dan de moda la ciudadanía pero cuando se empiece a hablar de políticas concretas es decir de inmigración de igualdad etcétera tendremos que ver cuál es la definición de Ciudadanos y cómo conecta con con la propia con los propios españoles

Voz 19 21:35 aquí hay un dato interesante Pepa en la encuesta

Voz 0276 21:37 que el en los partidos más capaces para lidiar con la igualdad de género como habéis dichos Podemos y luego el PSOE no es Ciudadanos entonces ese igualdad de género es sabemos que es un asunto crecientemente importante para la ciudad

Voz 1916 21:51 ya y que además tiene una altísima un altísimo respaldo por ganado con lo que hemos exaltado en l ciudad de Podemos en primer lugar en en segunda posición PSOE son los partidos que se identifican como los que mejor batallan contra esa desigualdad Belén iremos viendo gracias

Voz 0276 22:05 hacia las buenos días son las ocho veintidós siete

Voz 1916 22:07 dos en Canarias hoy precisamente el Congreso votará si admite a trámite la proposición de ley de Unidos Podemos contra la brecha salarial de género un texto que obligaría a las empresas hacer públicos sus sueldos medios para sacar a la luz la discriminación hacia la mujer en las nóminas el PSOE ya ha anunciado que va a apoyar tramitar este proyecto de Podemos a pesar de que los socialistas presentaron ayer el suyo también se centra en acabar con la discriminación por la vía de la transparencia y plantea sanciones para las empresas que no cumplan Mariola al herido

Voz 0259 22:39 nidos podemos confía en que el Congreso tome esta tarde en consideración su ley de igualdad salarial entre mujeres y hombres la norma propone que las empresas estén obligadas a informar de los sueldos y que los trabajadores puedan conocer los salarios medios desglosados por género además de otros conceptos retributivos como complementos y pluses para las grandes empresas establece auditorías en caso de

Voz 1916 23:00 cumplimientos discriminación abrasa

Voz 0259 23:03 canciones y multas la portavoz de Empleo Yolanda Díaz asegura que es una ley mejor que la de Islandia

Voz 20 23:08 estamos ante una ley muy ambiciosa que nos coloca digamos que en el escalafón más alto ahora mismo en primera línea de juego en el conjunto de Europa

Voz 0259 23:18 el PSOE votará a favor de la ley de Podemos que ha llegado al Congreso antes que la suya Carmen Calvo la presentó ayer ambos proyectos son muy parecidos con el mismo fin

Voz 21 23:26 que la igualdad entre hombres y mujeres tiene que ser una igualdad real efectiva no sólo en términos formales sino que se tiene que producir en el terreno concreto que estamos en una situación inconstitucional ilegal

Voz 0259 23:41 las mujeres cobran al año en España seis mil euros menos que los hombres un veintitrés por ciento según el Instituto Nacional de Estadística el Foro Económico Mundial alerta de que la brecha salarial en el mundo

Voz 1 23:52 tardará dos siglos encerrarse si no se toman medidas urgentes

Voz 1727 24:01 mal día hoy para que economistas y gestores de la órbita del PP se queden sin batería en el móvil porque Rajoy buscar recambio para De Guindos que tiene ya un pie fuera del Gobierno en su camino hacia Frankfurt a la vicepresidencia del Banco Central Europeo y aunque del Partido Popular muchos querrían que Rajoy utilizara esta sustitución para hacer cambios profundos en el Consejo de Ministros casi en el ecuador de la legislatura en el entorno del presidente rebajan la expectativa o que ya se sabe con Rajoy nunca se sabe anoche en el acto público que tenía cuando le preguntaron por cuándo se producirá ese relevo respondía con su frase favorita esa que equivale a una hora de diván

Voz 3 24:40 no no no no no no entremos será más adelante

Voz 1727 24:45 no entremos en plazos decía el presidente cuando le preguntan por la crisis de Gobierno

Voz 3 24:49 no no nos metamos en eso eh

Voz 1916 24:52 no nos metamos en eso cuando le preguntaban por la brecha salarial en fin de momento hoy de Guindos va a asistir a su última reunión del Ecofin como ministro español de Economía Griselda Pastor buenos días mi unos días finalmente como se movieron Griselda las piezas para la elección del ministro español la narrativa oficial habla de unanimidad pero por debajo que da el intercambio de apoyos y promesas

Voz 0738 25:12 si el acuerdo con Alemania es evidente Peter al tema ayer mantuvo los acuerdos cerrados con Schäuble estar es Francia lo respeto por lo que el alemán con el francés cogido por el hombro dijo que De Guindos es el mejor

Voz 6 25:25 el dos

Voz 0738 25:28 a modo lindos pertenece a su familia política ha jugado un papel decisivo en el Eurogrupo tiene buena reputación y el reconocimiento de sus colegas creo que hemos encontrado al mejor el Juani Canito una declaración que unas horas después el presidente del Eurogrupo tuvo que completar ya en la rueda de prensa vamos a escucharlo tu hermano y las tardes yo De Guindos no es miembro del PP pero quizás eso no es muy importante en su pregunta déjeme decirle una vez más que la decisión la hemos tomado por unanimidad la hemos tomado todos juntos ánimos

Voz 1727 26:04 de Guindos almorzó con los

Voz 0738 26:05 ministros de Francia idea Alemania antes de empezar esta reunión y el irlandés espera ahora otro cargo para el presidente de su banco central

Voz 1916 26:12 a De Guindos no obstante todavía le queda un trago pasara antes de ser confirmado como número dos de Mario Draghi es la comparecencia del lunes que viene ante el mismo Parlamento europeo que la semana pasada Griselda no apostó por él se supone que hay hablará de la política monetaria que va a defender en el banco si la dura la alemana de la austeridad con la que se alineó en el pasado o la suave del todavía presidente Draghi

Voz 0738 26:33 sí sí el se define justo en el centro claro pero mientras lo vamos viendo tiene que demostrar que el salto del Ministerio al banco no pondrá en riesgo la independencia de la entidad escuchamos

Voz 17 26:43 la independencia del Banco Centra Europeo está garantizado desde el punto de vista institucional desde el punto de vista operativo desde el punto de vista de de personal de sus decisiones por los estatutos y por el mandato que tiene el Banco Central Europeo lo voy a defender

Voz 0738 26:57 con un argumento clave en su comparecencia ante el Europarlamento a donde espera llegar ya con un sustituto en el gobierno aunque esto claro dependerá

Voz 1916 27:10 en los próximos minutos Artur Mas declara en el Supremo sabemos también que Anna Gabriel se queda en Suiza y aumenta la nómina de fugados de la justicia española ya cuenta de la no investidura de la prórroga del ciento cincuenta y cinco el Gobierno central ha tropezado en las últimas horas con su propio globo sonda sobre el modelo lingüístico en la escuela catalana Rafa Muñiz

Voz 0622 27:31 el Ministerio de Educación ha tenido que corregir a la ministra de Sanidad Dolors Montserrat que hasta en tres ocasiones había asegurado que el Gobierno introducirá una casilla para que los padres catalanes puedan elegir si quieren que sus hijos estudien un veinticinco por ciento de las clases en castellano

Voz 19 27:46 va a existir esta casilla del derecho

Voz 22 27:49 el padres poner en una casilla con qué idioma quieres

Voz 0027 27:52 a vosotros y con dos horas después de estas palabras un poco

Voz 0622 27:54 la voz de educación aseguraba que la ministra se había equivocado al hablar de esta casilla

Voz 1916 28:00 precisamente hoy llega el Tribunal Constitucional uno de los primeros intentos del Gobierno Rajoy por zarandear el modelo de inmersión lingüística en Cataluña el Tribunal de Garantías estudia si tiene cabida en la Constitución el mecanismo que el exministro Wert introdujo en su reforma educativa y que consistía en pagarles la escuela privada en castellano algunas familias catalanas después pasarle la factura a la Generalitat Javier Álvarez

Voz 0689 28:25 el Constitucional aborda hoy por primera vez el debate y votación en Pleno de varios recursos contra la Lomce conocida como la ley Wert que fueron presentados hace más de cuatro años por los Gobiernos de Asturias Andalucía Canarias Cataluña el Gobierno vasco y el grupo socialista en el Congreso en concreto los magistrados estudiarán el recurso presentado por la Generalitat contra algunos aspectos de la ley como el comer ha sido como las becas Berta por las que el Gobierno se comprometía a pagar la escolarización privada para cursar las asignaturas en castellano después repercutir este gasto en la comunidad autónoma los jueces tienen también sobre la mesa el debate del recurso presentado por el PSOE contra el concierto de los colegios que separan por sexo porque dicen vulnera el artículo catorce de la Constitución sobre igual dada ante la ley y supone una discriminación evidente por razón de género el tribunal también puede estudiar el recurso del Partido Socialista contra la paralización de la propuesta de atrasar la reválida además Cataluña también presentó un recurso por invasión de competencias porque la ley Wert decían otorga al Gobierno la decisión de fijar los contenidos de las asignaturas troncal

Voz 1916 29:25 les he sobre lenguas e identidad Manuel Jabois Eu non

Voz 1389 29:31 qué tal cómo estáis buenos días tú estás ahí

Voz 1916 29:33 hoy en San Sebastián ayer participaba esa ahí con el exfutbolista Xabi Alonso en un debate que organiza la Real Sociedad sobre fútbol y cultura de lo pasaste bien imagino

Voz 1389 29:44 me lo pasé muy bien como siempre me lo paso cuando estoy cerquita del mar y entre amigos

Voz 1916 29:49 y ahí en Guipúzcoa te has encontrado con la estupefacción por lo que ocurrió el fin de semana en un partido genial preferente entre los equipos de Elgoibar ella Zabal dos localidades que vive mayoritariamente en euskera contábamos el caso ayer en Hoy por hoy el árbitro amenazó a los jugadores con expulsarlos si utilizaban su idioma dentro del campo y hoy se reúne Jabois el Comité de Competición

Voz 1389 30:13 hay dos hay dos lecturas la lectura deportiva es que es una polémica que me llama bastante la atención porque una de las pocas profesiones en las que merece la pena no saber idiomas es la de árbitro es decir el paraíso de un árbitros está rodeado de una afición y los jugadores a los que no entiende Se el silbato ya lo va a escuchar todo el mundo qué necesidad hay de comunicarse con otro lenguaje Si la mayoría de las veces se usa para decirte lo que tienes que pitar y lo que no tienes que pitar o desde luego para insultar

Voz 1916 30:44 Nos hemos empeñado en los últimos tiempos en convertir una riqueza como es hablar más de un idioma ahí tenemos cuatro oficiales cooficiales en España convertirlos en un problema en un obstáculo

Voz 1389 30:56 sus muros y pero además además la te cuenta de una cosa estamos hablando de una zona que es Guipúzcoa interior como hay muchas en en Galicia como hay muchas en Cataluña en las que no se habla español porque o bien no se sabe Gobierno se domina es decir existe además un derecho que dice que domina el español prefiero prefiera en otra lengua oficial desde luego que se puede pero no tiene por qué ser un gesto político mi abuela no habla gallego porque quiera desafiar al Estado Mi abuela habla gallego porque es el idioma que sabía el idioma en el que sea educado el idioma en el que está más segura en este debate lingüístico a mi me parece que hay un problema gravísimo que es el de achacar en todo momento una voluntad un cómo te rupturista

Voz 23 31:37 o una voluntad política a un a un uso cultural Illes

Voz 1389 31:41 como dices bastante desmoralizador que convirtamos una riqueza semejante en algo que tirarnos a la cada vez está continuamente mira en Galicia tenemos una asociación que promueve el bilingüismo lo promueve para que el castellano en Galicia no desaparezca

Voz 1916 31:57 promover el bilingüismo en Galicia es como

Voz 1389 31:59 promover la heterosexualidad para que no se extingan los heterosexuales iba a decir que esto sería una locura pero creo que ya ha pasado al menos me suena que salían a la calle para defender la vida y la familia tradicional pero estos extremos está llegando de politización absurda de lo que es simplemente una riqueza cultural y la riqueza patrimonial que deberíamos compartir todos los que vivimos en esas comunidades y los que no desde luego

Voz 19 32:23 queríamos proteger con la máxima exclusividad posible

Voz 1 32:25 lo diremos tantas veces como haga falta un abrazo disfruta

Voz 1389 32:30 un beso Pepa gracias

Voz 3 32:34 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido cincuenta mil seiscientos dos Asimismo el número de serie correspondiente

Voz 0027 32:48 la paga

Voz 3 32:49 premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cuarenta y ocho

Voz 1389 35:22 hacía

Voz 1727 35:30 el vicepresidente del Gobierno de España y ex presidente de Catalunya Caixa Narcís Serra declaró hoy en la Audiencia Nacional imputado por el supuesto agujero de más de setecientos veinte millones de euros en operaciones inmobiliarias presuntamente irregular

Voz 0027 35:44 a operaciones que contribuyeron a la quiebra de la entidad que tuvo que ser rescatada la Fiscalía describe un cúmulo de inversiones sin controles ni análisis previos operaciones condenadas al fracaso en las que se llegaban a comprar terrenos no urbanizables dice Anticorrupción que en la caja se daba una total falta de preparación técnica de la mayor parte de los miembros del consejo de administración y en la provincia de Cádiz el día en el que elimine pero el interior Juan Ignacio Zoido visitaba la zona para insistir en que no es verdad que los narcotraficantes campen a sus anchas por allí un grupo de encapuchados entró ayer en un almacén judicial de Conil se llevó por la fuerza una narco lancha incautada por la policía a los traficantes de drogas en la llevaron después de amordazar al vigilante esta tarde en La Ventana de la SER con Francine desde La Línea de la Concepción

Voz 1727 39:29 la estrategia de Rajoy de Montoro de postergar hasta el extremo la reforma de la financiación autonómica está provocando alianzas preventivas entre comunidades gobiernos autonómicos de distintas siglas pero con problemas comunes que se unen para hacer fuerza por ejemplo algunas de las comunidad es más despobladas Galicia Castilla y León Aragón y Asturias dos del PP dos del PSOE han presentado en León su unión de convivencia la financiación autonómica es vital porque de ella depende el dinero para la sanidad la educación de todos ustedes de todos nosotros carece

Voz 0393 40:03 Ana Gómez buenos días buenos días esos cuatro presidentes suscribieron ayer un documento conjunto en el Palacio Conde Luna de León con Juan Vicente Herrera como anfitrión el presidente de Castilla y León reclama al Gobierno que ponga sobre la mesa una propuesta sobre financiación autonómica antes de que las elecciones de dos mil diecinueve compliquen aún más las negociaciones

Voz 34 40:20 el nuevo modelo es prioritario y urgente y por eso en la declaración instamos al Gobierno para que avancemos en esos trabajos y expresando nuestra preocupación por la proximidad allá de unos tiempos electorales que no van a facilitar llegar a

Voz 0393 40:36 con sus Rajoy y Sánchez se comprometieron en uno de sus últimos encuentros alcanzar un pacto sobre financiación autonómica en el Congreso pero el popular Núñez Feijóo reclama que se hable en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera

Voz 24 40:48 la autonómica no es coger un hoja de cálculo desde un despacho de Madrid decir éste es el censo Éste es el dinero que tenemos y en consecuencia esto es la financiación autonómica

Voz 0393 40:58 el objetivo común de estas cuatro comunidades de distinto signo político que representan a más de siete millones de habitantes es la despoblación los presidentes socialistas de Aragón y Asturias Javier Lambán Javier Fernández reclaman un sistema más justo que garantice los mismos servicios para todos

Voz 35 41:12 desde luego una España avanzando a dos velocidades que tiene una insuficiencia de financiación debida a la despoblación y otra que tiene una financiación mejor conseguida

Voz 24 41:22 no queremos que la financiación de las comunidades autónomas descanse en la capacidad fiscal de cada territorio

Voz 0393 41:28 los cuatro presidentes se oponen a la quita de la deuda que plantean algunas regiones de su mismo signo financiadas como Valencia

Voz 1916 41:36 Murcia gracias Carolina de las comunidades a los ayuntamientos porque tras años de austeridad extrema todas las instituciones quieren sí parte de la recuperación económica que el Gobierno central proclama a diestro y siniestro el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias Abel Caballero avisó este fin de semana de que pretendía convocar algún tipo de protestas y Montoro no se comprometía ayer ayer lunes como tarde a que los ayuntamientos puedan gastar los cinco mil millones de euros que acumulan de superávit el plazo terminó Montoro no parece que tengan ninguna intención de desbloquear ese dinero Abel Caballero buenos días

Voz 19 42:11 hola buenos días ha convocado una cumbre

Voz 1916 42:13 de alcaldes el martes que viene para decidir qué hacen ante esta falta de respuesta de Montoro pero qué capacidad

Voz 19 42:18 son tienen los ayuntamientos nosotros tenemos nuestra causa justa no somos la única institución del Estado que cumplió los requisitos de de euros durante cinco años consecutivos tenemos superávit cumplimos techo de gasto estamos cumpliendo ya lo objetivo desde el año dos mil veintidós y por tanto sí hay rigurosa no estamos obteniendo respuesta bueno pero nosotros tocaremos a

Voz 31 42:46 eh reunirnos el día

Voz 19 42:48 veintisiete analizar la cuestión a fondo pero debo decirle que ayer mismo por la tarde el ministro Montoro me llamó

Voz 1916 42:55 esta noticia no lo sabíamos pues adiós

Voz 19 42:57 de yo convoque esta esta reunión de alcaldes alcaldes presidentes de diputación a la una de mediodía ya las seis de la tarde me llamó el ministro hoy ya me me convocó una reunión que acordaremos la fecha de forma inmediata para tratar de de hacer que algo que que que nosotros pedimos de forma urgente es que el superávit nosotros tenemos superávit todos los años y queremos que ese superávit revierte en los ciudadanos de cada municipio por tanto queremos que supera el año dos mil diecisiete que habrá superado cinco mil millones de euros se pueda invertir en el año en el que estábamos bueno pues Montoro me convoca para resolver esta cuestión

Voz 1916 43:36 si usted deduce señor Caballero de de esa conversación que tuvo con Montoro que tiene intención de desbloquear el dinero

Voz 19 43:43 bueno yo simplemente lo escucho no él dice que sí que que eso sea resolverá yo quiero creerlo porque porque nosotros creemos que tenemos toda la razón pero es cierto que la reunión del día veintisiete continúa en pie la haremos igual sin estos días se producen avances pues son esa reunión informará de los avances ha trescientos ó trescientos cincuenta alcaldesas y alcaldes nosotros mantenemos nuestra nuestra reivindicación pero bueno hubo ayer un cambio en la posición porque después de dos meses sin haber tenido ninguna respuesta nuestra demanda pues ayer tuvimos una una primera inicial respuesta pero miren lo lo mas importantes

Voz 31 44:22 desbloquear esto porque eh

Voz 19 44:25 poder hacer planes de empleo en los ayuntamientos es poder aplicar política social en los ayuntamientos es poder hacer inversiones que generen empleo y por tanto utilizar recursos en favor de los ciudadanos porque estos recursos son nuestro no queremos que los en las comunidades autónomas el Estado central queremos usarlo nosotros como es natural

Voz 1916 44:41 así que visto que Montoro reacción a la convocatoria de esa cumbre en vamos a esperar a ver en qué queda esa esa cita y ojalá que se desbloquee mientras tanto por tanto podemos hablar de otro asunto que nos interesa mucho su ciudad Vigo porque es alcalde de Vigo ha sido la primera de España en permitir que los autobuses nocturnos paren en cualquier punto del recorrido silo pide una viajera una mujer por si las marquesinas están demasiado lejos de sus casas o en zonas poco iluminadas es una medida para favorecer la seguridad de las mujeres ha estrenado este fin de semana usted como presidente de la FEMP anima a alcaldesas y presidentes de Diputación a sumarse a la huelga feminista del ocho de marzo

Voz 19 45:19 bueno cada uno que que tome sus decisiones no el Partido Socialista y respaldó la convocatoria y por lo tanto cada uno tiene que tomar sus decisiones mire yo creo que que esa convocatoria tiene una causa justa habrá por tanto la causa final en la causa final es conseguir que la que la brecha salarial y la equiparación salarial entre hombres y mujeres se produzca ahí todo aquello que vaya en esa dirección es una buena decisión por tanto yo creo que esta es una buena decisión porque va en la dirección correcta seguro que hay que hacer muchas más cosas para conseguir la igualdad salarial entre hombres y mujeres

Voz 1916 45:56 según el observatorio de la Cadena Ser que hemos publicado hoy su partido el PSOE cae en intención de voto si hoy hubiera elecciones generales a la tercera posición por detrás del PP por detrás de Ciudadanos que sube mucho muchos ciudadanos se pega la nuca del Partido Popular nos decía Belén Barreiro que ese ascenso de Ciudadanos se nutre mayoritariamente del PP pero también de votante del PSOE cuánto le preocupa Abel Caballero este ascenso de los naranjas y sobre todo que se nutre de parte de su electorado

Voz 19 46:26 bueno me preocupa como militante del Partido Socialista me preocupa nada como alcalde de Vigo no porque este fenómeno en Vigo no no está sucediendo no encabezó en las encuestas da una subida espectacular en eso acercamos al sesenta por ciento del voto por lo tanto en términos de mi ciudad me preocupa poco creo que en términos de Partido Socialista esto tiene que ser un estímulo para trabajar más mejor para hacerlo con con más fortaleza para situarnos al lado de los ciudadanos ya lados de los problemas de los ciudadanos lo que es

Voz 1916 46:56 qué están haciendo hasta ahora os ha porque se van a Ciudadanos porque cree que se van a ciudadanos y yo creo que lo tienen

Voz 19 47:01 eh que explicar más los que hacen la demoscopia pero bueno será porque Ciudadanos y plantea mire a la fuga más importante de votos a Ciudadanos y el PP no no es socialista se que yo creo que quien tiene que estar extraordinariamente preocupados el Partido Popular que pueda acabar los de tercera o de tercera porque mire la propia reacción del Partido Socialista siempre hace posible que el Partido Socialista sea la II sea la primera que es lo que tenemos que desea yo creo que la mayor preocupación la tiene que tener el Partido Popular porque está teniendo una caída espectacular es posible que el Partido Socialista pueda remontar y tiene que remontar yo lo creo yo creo que estamos adoptando decisiones muy importantes hay que trabajar con las pensiones hay que trabajar por los más desfavorecidos hay que ofrecer un proyecto a las clases medias yo siempre sitúa al Partido Socialista ahí creo que tiene que ser nuestro nuestra oposición nosotros somos la socialdemocracia nosotros somos el centro izquierda nosotros tenemos que situar nuestro mensaje para las clases medias para los trabajadores para los parados en amplio espectro en pactos con amplias capas sociales yo creo que esta es la senda que tenemos que seguir Yoon visita a lo hago resultados parece que son adecuado

Voz 1916 48:11 en contacto con los ciudadanos porque una alcaldía es eso no es eso es praxis política dijo a día ahora ahora que le está pasando a la socialdemocracia porque no parece que su que usted acabe de escribir se perciba así no sólo en España sino en el resto de Europa dificultades en Alemania dificultades en en Francia dificultades en Italia en qué momento de la historia han perdido ustedes sintonía con el estado de ánimo las y los intereses de aquellos a los que representaban