Hoy por Hoy (20/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:13 el Partido Popular volvería a ganar las elecciones si se celebraran hoy aunque por la mínima porque según el observatorio de la SER que les estamos contando esta mañana ciudadanos se convertiría en segunda fuerza a muy poca distancia del partido de Rajoy Aimar

Voz 0027 00:28 los populares conseguirían el veinticuatro con cinco por ciento de los votos frente al veintidós con uno de Ciudadanos muy cerca quedaría el PSOE con un veintiuno coma tres por ciento de los apoyos pero ya en tercera posición en cuarto lugar más distanciado Podemos que retrocedería hasta el dieciséis con seis por ciento el mayor retroceso es para el PP que pierde ocho puntos y medio que van a parar casi íntegramente al partido libera la suma del centro derecha PP Ciudadanos le nueve puntos a la suma del centro izquierda PSOE Podemos este observatorio de la empresa My Word para hacer también preguntas sobre la igualdad entre hombres y mujeres una inmensa mayoría el noventa y seis por ciento cree que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos y obligaciones pero a pesar de eso un ochenta y cinco por ciento de los encuestados cree que eso no será que no hay una igualdad real en España es una opinión ampliamente compartida por los votantes de todos los partidos pero los que menos creen que exista desigualdad en España son los del Partido Popular la ex diputada de la CUP Anna Gabriel ha confirmado que se fuga que no irá mañana a declarar como imputada ante el Tribunal Supremo se lo ha anunciado al diario suizo letal en una entrevista el que ya está dentro el alto tribunal es el ex presidente catalán Artur Mas acaba de entrar en los próximos minutos empezará a declarar ante el juez Llarena imputado por rebelión sedición Tribunal Supremo Alberto Pozas buenos días

Voz 2 01:45 qué tal buenos días ha entrado hace apenas diez minutos lo ha hecho lo vamos a escuchar apoyado por los gritos y los gritos de ánimo de decenas de personas

Voz 3 01:57 aplausos gritos de nuestra solo también gritos de libertad su declaración como imputado lo empezar en los próximos minutos sobre la situación de Anaga

Voz 2 02:03 Ariel Josep Lluís Cleries senador del PDeCAT acaba de decir que respetan la estrategia de defensa de todos los imputados y que por tanto no tienen nada que decir

Voz 0027 02:11 está a punto de llegar al Congreso de los Diputados Álvaro Pérez el Bigotes el hombre fuerte de la Gürtel en Valencia ya cara al Parlamento en furgón policial desde la cárcel de Valdemoro está citado a comparecer en la comisión sobre la supuesta financiación ilegal del PP y anuncia que va a dar nombres is sorpresas también está citado hoy en esa comisión el antiguo gerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent recordarán posiblemente es el hombre que ese auto definía como un yonqui del dinero bueno pues Anabel dice que no irá hoy al Congreso porque según asegura no ha recibido la notificación Miguel Ángel Campos

Voz 1552 02:43 pero Pérez El Bigotes insiste no están todos los que son en la Gürtel y quiere dar los nombres de esa cara B del disco en esta historia cargos del Partido Popular y su entorno que han orillado el proceso judicial pero que a su entender tuvieron conocimiento participaron de la trama facilitando favores o recibiendo regalos entre ellos según acaba de contar su entorno a la SER los diputados del PP Juan Carlos Vera o Juan José Matarí que percibieron dádivas de la organización criminal también tiene previsto mencionar al marido de la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal Ignacio López del Hierro Icomos relacionada con el entramado según su letrado Álvaro Pérez El Bigotes llegó a tener un alto grado de penetración en el PP nacional hasta tal punto que dispuso junto a Correa de tarjeta vip de entrada en la sede nacional de Génova trece El Bigotes es protagonista y hoy quiere serlo

Voz 0027 03:34 y en Brasil el Senado tiene que decidir hoy si deja la seguridad del Estado de Río de Janeiro en manos del Ejército tras la incapacidad de la policía para contener la ola de violencia que golpea al tercer estado más poblado del país la militarización ha pasado ya esta madrugada por la Cámara Baja donde ha salido aprobada por una amplia mayoría Carolina Gómez

Voz 1727 03:53 como ocurrió en Colombia México Brasil militarizado

Voz 4 03:55 durante la violencia ejercida por el narcotráfico que el año pasado causó casi siete mil muertes el presidente Michel Temer decretó la medida el viernes pasado otras un carnaval violento que conmocionó al país pero necesitaba el aval legislativo la Cámara baja lo aprobado esta madrugada con trescientos cuarenta votos a favor setenta y dos en contra y una abstención el decreto se votará este mismo martes en el Senado y estará vigente hasta finales de año más de tres mil militares sean desplegada esta madrugada en las zonas limítrofes para evitar que los criminales salgan de Río de Janeiro

la Bolsa Javier Alonso gobierna toca apertura en verde a los principales mercados europeos aquí el español Ibex treinta y cinco sube dos décimas porcentuales están en nivel de los nueve mil ochocientos puntos la prima de riesgo española empieza la mañana en setenta y seis puntos básicos retrocede el euro que hasta ahora se cambia por un dolar veintitrés centavos del barril de petróleo Brent se paga a sesenta y cinco dólares cincuenta y tres centavos

Voz 1727 04:49 con Pepa Bueno las nueve y cinco las ocho y cinco en Canarias

Voz 7 05:02 la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 8 05:05 buenos días Pepa buenos días a todos todos estamos muy contentos porque De Guindos vaya ser allá por junio de presidente efectivo del Banco Central Europeo estamos muy contentos porque España que había desaparecido de los primeros lugares de todos los escalafones comunitarios reaparece en uno muy destacado y no seré yo quién quite importancia a este éxito sin embargo me gustaría saber si además del prurito patrio hay algo consistente que De Guindos pueda apartar aportar no digo para España sino para Europa seguramente lo hay pero se ve que no es eso lo que puntúa porque sólo tenemos noticia de la partida de ajedrez que a llevar al cargo

Voz 9 05:40 que su opositor irlandesa retirado para que no haya di

Voz 8 05:43 misiones porque va a aspirar a ser economista europeo jefe que a Alemania le ha apoyado a cambio de que España apoya al candidato alemán cuando Draghi en noviembre que Francia le ha dado el sí era agradecimiento porque nuestro país Le votó como sede de la Autoridad Bancaria Europea Portugal para pagar nuestro apoyo a los lusos en la presidencia de la eurozona Italia nos lo han negado porque no respira

Voz 0568 06:06 damos la candidatura de Milán para sede

Voz 8 06:08 en fin la del medicamento nada que ver con lo que parece Nico méritos ni mucho menos con planes o con ideas ni con intereses ciudadanos Nickon

Voz 7 06:16 proyecto europeo pudo cambalaches verdad que es como el Festival de Eurovisión

Voz 11 07:42 cinco linda con Hoy por hoy

Voz 9 07:45 de Facebook vengan esto

Voz 12 07:48 comentario tu opinión cuenta los lo que quiera ser hoy

Voz 6 07:58 oye

Voz 7 08:00 te gusta la la buena de enhorabuena porque la Casa Blanca qué puede profesionales que te acompañan las veinticuatro horas del día darte información irregular dijo

Voz 5 08:24 discute Caballero este lenguaje Llanos emplea

Voz 7 08:28 ya hemos emplear el lenguaje ya queda como un pelín antiguo jardín antiguo pertinente como si es que se están perdiendo los valores aprender no lo pregunto sin ironía o pregunto pero no no siempre te que los valores han cambiado que qué pena me da pena me da la Cadena Ser nombrar no diga eso qué pena me da España

Voz 23 11:10 en el capítulo de ayer los esfuerzos ilegales

Voz 24 11:14 que algunos no sólo son estériles sino que tienen graves consecuencias que sólo llevan a la nada ya la melancolía en contra

Voz 25 11:23 vi a nada nada nada

Voz 9 11:26 dice no hacer nada de Mariano Rajoy es una constante en su forma de gobernar

Voz 25 11:29 ver el dolor que queden en la además semanas

Voz 12 11:33 hemos vivido juntos algunos buenos momentos y otros no tan buenos que Roma acción todo apunta The Times cuanto llegué a la presidencia del Gobierno en el año dos mil ocho

Voz 24 11:49 yo he hecho algunas cosas a lo largo de mi vida política por mi país

Voz 8 11:56 en cierto reconocimiento no cuando lo perdimos el año doce que ocurrió la de Economía pues la situación era muy diferentes la reputación de España estaba en otro nuestro entorno y ahora crecemos situación reducida a creación de empleo

Voz 12 12:23 creo que lo de hoy ha sido muy importante lo que debería aprovechar la oportunidad para dar un impulso a su Gobierno no que lo saque de esta parálisis que hay ahora porque hay un fuerte apoyo a un ministro al Gobierno español que y eso es muy positivo sobre todo si permite una proyección positiva de eso

Voz 8 12:39 estoy convencido que intentaremos hacerlo lo mejor

Voz 12 12:41 es posible no lo veremos no tanto estamos muy contentos

Voz 8 12:52 ahora cuando la hablaré con el presidente de gobierno pero en los próximos días yo presentaré ya no no no no no no no no nos importan no entremos será más adelante bueno él él b7 buenos no necesita ningún tipo de asesoramiento

Voz 26 13:12 me hizo Marta Sánchez fue muy valiente no vamos defendiendo

Voz 10 13:17 sin complejos pues con un patriotismo civil

Voz 26 13:20 el muchísimos logra la artista pero en este caso yo creo que ha conectado con con mucho sentimiento y voy a hacer política constantemente con elementos simbólicos que no resuelven nuestras vidas nunca jamás imaginé que activa aliarse que nuestro país está orgulloso de tu parte ya cuantos tu patria no deja a nadie a

Voz 27 13:48 que no les parezca bien mi respeto hacia su ideología pero cuando estoy muy contenta porque a noventa y nueve por cien aprobación

Voz 12 13:56 es hoy pueblo y hoy pábulo

Voz 26 14:07 son las nueve y catorce minutos de la mañana las ocho catorce en Canarias el capítulo de ayer tuvo de todo el capítulo de hoy lo vamos a analizar con Joaquín Estefanía muy buenos días con Henry Giuliana buenos días buenos días y con Lucía Méndez buenos días buenos días Pepa se esperaba para esta mañana la infanta

Voz 1727 14:26 nación sobre el destino definitivo de Anna Gabriel la ex diputada de la CUP ya lo sabemos se queda en Ginebra Se lo ha contado un periódico suizo para internacionalizar dice Enrique Giuliana el conflicto la misma estrategia las puse es curioso no que esté por lo menos en en los retórico en lo formal Esquerra Republicana al margen de una estrategia en la que insisten Carles Puigdemont y Anna Gabriel la antigua Convergència y anticapitalista

Voz 1321 14:53 sí

Voz 0568 14:55 bueno la decisión de Anna Gabriel sitúa la crea el siguiente panorama político de los tres partidos que forman la mayoría soberanista o independentista en Cataluña la mayoría parlamentaria dos de ellos tienen en estos momentos a personas de referencia en el extranjero negándose a comparecer ante los tribunales españoles Carles Puigdemont exconsejeros no los consejeros que le acompañan y ahora Anna Gabriel Esquerra Republicana está representada en ese grupo prueba a través de un de Antoni Comín pero yo diría que es una representación de Esquerra Republicana osea republicana no está muy en el extranjero para entendernos eh pero yo quisiera subrayar ese ese matiz que puede detener puede tener su importancia la culpa ha sido en la anterior legislatura fue un partido determinante porque tenía en sus manos la la llave de la mayoría los ritmos políticos en Cataluña en la pasada legislatura los marcó la CUP y los otros partidos dejaron que ser dos marcas la CUP quiero decir que ha sido un partido hay que tener un papel le importa cómo se cobra

Voz 1727 16:17 cabeza de Artur Mas exactamente Anna Gabriel

Voz 0568 16:20 de un papel importante en la pasada legislatura yo creo que este es el partido al que no hay que supo valorar ha decidido también situarse en el foco en ese foco es decir tener una voz fuera es una acción política más allá de las razones de carácter personal de Anna Gabriel desde el pues creo que era evitar los riesgos de encarcelamiento que a la vista de las últimas declaraciones que ha habido ante el juez instructor pasadas las de ayer veremos cómo va ahí pues quizás era un riesgo relativo no

Voz 1727 16:57 decía

Voz 1321 16:58 bueno a mí lo primero que me parece que es la que es es que la señora Gabriel pues verdaderamente tiene una actuación poco valiente como mínimo no yo recuerdo sus intervenciones en el Parlament su gallardía a la hora de defender sus posiciones su no tenemos miedo no tenemos miedo bueno pues efectivamente como dice Enric y y parece que lo estaba claro que la fueran a mandar a la cárcel a pesar de todo pues Anna Gabriel ha huido y ha huido de la justicia lo de la internacionalización del conflicto en fin yo creo que la señora Gabriel en este momento ni siquiera es diputada es decir que no tiene no tiene la relevancia si me acuerdo sí señor pues Damon tiene más relevancia política en ese sentido no ha yo no creo que tenga ninguna posibilidad a la hablar de internacionalizar nada y además bueno es curioso el país al que se ha ido al fin esta señora anticapitalista de todas la todo lo hemos oído sus posiciones y resulta que se va a refugiar nada menos que a Suiza no que no es precisamente el paraíso del capitalismo no en todo caso yo creo que la huida de de Gabriel tiene poca incidencia en el en el asunto de la política catalana no que por cierto yo creo que no que no deberíamos echar en saco roto ni olvidar que hace más de dos meses que hubo elecciones en Cataluña que hay una mayoría independentista que se dijo dispuesta a formar gobierno ya a tener una mayoría ya elegir un presidente que dos meses y pico después estamos donde estamos

Voz 1727 18:44 han sido incapaces de formar lo hace hoy hay una previsión de importante que es la reunión de la Mesa del Parlament a la a la que Junts per Catalunya ha presentado la iniciativa de cambiar la ley de la presidencia otra ley cambiada

Voz 3 18:58 para de nuevo Gobierno Adobe para hay

Voz 1727 19:00 apoteósica investidura a distancia que está ya suspendida de antemano porque el Tribunal Constitucional liberada y que obligará a Esquerra Republicana una vez más a tomar posición porque el presidente de de el del Parlament es en Rusia de de Esquerra Republicana bueno pues mientras no se Joaquín

Voz 0958 19:17 no que sentir en que lo de Anna Gabriel tiene cierta épica en relación a las declaraciones que hemos visto los últimos días y en los últimos tiempos de otros de otros representantes desde el no no no no no quiere decir que casi prefiero eso que es Ayaso y continua que esta continua de que declaración de re responsables del se diciendo yo no he sido yo no he sido lo que hice no tenía importancia a aquello no era una declaración unilateral pero sí que lo era yo quería que es que no hubiese referéndum pero

Voz 1727 19:58 Marta reunirá llamo ante el juez diciendo yo

Voz 1 20:01 de convencer a Puigdemont en este tipo de de de

Voz 0958 20:05 hombre yo yo creí creer

Voz 1 20:07 tía

Voz 0958 20:07 que dado que mucha de esta gente es la que ha n introducida a la sociedad catalana en esta aventura o como queramos llamarle al proceso aquello tendría un poco más de épica Un yo no digo que vayan a la cárcel no quiero pero algo más no y en ese sentido pues la la respuesta de Anna Gabriel pues hombre es tampoco es que me guste está un grado en en en mi opinión superior a las cosas que huido ayer y estos días en donde nadie se hace responsable de nada mientras como decís vosotros todo esto sigue día tras día semana tras semana volviendo un poco a esa a lo que creíamos hace mucho tiempo que esto va va va a llevarnos quizá a unas fotos estas elecciones dentro de dos meses y más y más y más

Voz 0568 20:57 bueno yo creo que al haber ayer la declaración de Marta Rovira han ante un juez yo creo que es buenísimo por qué se puede aceptar bien que cuando es convocado en sede judicial no se adopten posiciones de declaraciones de carácter exclusivo para evitar encarcelamiento yo creo que eso cualquier persona que está acusada en su derecho de de establecer una estrategia pueblos la estrategia procesal se ha apoderado digamos de lo de las declaraciones públicas de relevantes dirigentes políticos catalanes con lo cual se ha pasado del relato político un fin cargado de épica te entre comillas hace unos meses a un relato basado en una estrategia evasiva elusiva no es decir déjame que entonces ayer ayer lo lo lo que Marta Rovira introduce de nuevo y me parece francamente relevante significativo es que además señala pulmones de yo voy yo intenté parar la los las votaciones de octubre pero fue Poulsen claro esto ahí esto introduce sea yo creo que en términos políticos e insisto desde el respeto a las estrategias procesales de cada uno que están que forman parte del derecho de las personas a la hora de declarar ante un tribunal pero en términos políticos en términos estrictamente políticos la cuestión que se puede plantear perfectamente es decir exactamente qué grupo de irresponsables ha estado dirigiendo drogas

Voz 1727 22:31 el alfabeto porque hablamos de la épica monolítica perdona hablamos en la época épica política de los meses precedentes pero es que declararon la independencia se fueron de fin de semana es que esto va tan de tan deprisa que se nos olvida declarar la independencia un viernes no se supo más salvo que el lunes iba camino de Bruselas Puigdemont y nada ocurrió bueno es que pilla

Voz 0568 22:52 tiene un escenario Morón desde mi punto de vista lo más grave no es que si fuesen de fin de semana aquel fin de semana se impuso a realidad no quería organizar un drama social en Catalunya no querían si tú no quieres en tu fuero interno tu convicción más profunda organizar un drama social no te aproximen al drama social claro es decir el error no constituye Broken en la historia de la que hicieron bien aquel día de no provocar donde la sociedad el problema es cómo te hayas arrimado tanto Veinticuatro

Voz 1727 23:24 las ante como te hace no tanto como has tenido el Corán

Voz 0568 23:26 si el coraje insisto en la palabra coraje de cómo lecciones a

Voz 3 23:30 pero el fíjate que ahora porque Marta Rovira

Voz 0568 23:33 que insisto ahí estaba en su derecho de defenderse la hermana era que sus abogados recomendadas en hemos de recordar que el día veintiséis de octubre cuando pulso demonio estaba decidido a cómo ganan elecciones Leor organizó un psicodrama a la Generalitat que aquellas paredes Un diablo hablarán aquellas paredes viejas paredes de Unitat hundía hablará ni contra lo que se dijo allí de madrugada en la madrugada del veintiséis de liderato en que Puigdemont fue acusado allí entre esas paredes de traidor hedor porque desconvocaron elecciones aquí entonces quién le acusó de traidor ahora dice que ella intentó parar pues lo de octubre y que fue a todo esto todo esto es grave en términos políticos luego insisto les asiste el derecho a defenderse de la mejor manera que crean oportuno ante ante él pero en términos políticos de es muy grave y posiblemente tenía razón Joaquín es decir pues que Anna Gabriel de la CUP se puede estar de acuerdo con ellos no eh pero una cierta coherencia con su relato la tiene

Voz 3 24:38 hombre yo creo que coherencia la tendría si se hubieran quedaba aquí

Voz 1321 24:40 apechugar con las consecuencias de lo que han hecho a mí

Voz 3 24:42 el parece que largarse para evitar la acción judicial son me parece que tenga mucho menos es una acción política podréis te te largas a Suiza yo lo último lo último que quería

Voz 1321 24:56 que añadir porque aquí se ha se ha pronunciado la palabra irresponsabilidad que yo que efectivamente creo que es la única y la más la que más le cuadra a la actuación de lo que es ahora la mayoría independentista de lo que fue la legislatura pasada creo que es que ahora siguen comportándose igual porque ahí ahí aquí ahora mismo hay una realidad política en Cataluña incuestionable que es que hay un grupo de personas que van a tener que hacer frente a unas responsabilidades judiciales porque esas ya no se pueden de ninguna manera para parar y hay otras personas que pueden asumir los cargos que esas personas no pueden asumir porque van a ser inhabilitada es bueno pues teoría independentista insiste insiste en seguir manteniendo que puede ser investido presidente sino es el señor pues aunque no está el señor Jordi Sanchez que está en la cárcel es decir que que siguen sin aterrizar en la realidad a pesar de la cárcel a pesar de todo lo que las ha sucedido a pesar de las de de de que es evidente lo que les pasa es evidente lo que tienen que hacer para tener una mayoría en el Parlamento de Cataluña de poder gobernar Cataluña a pesar de todo eso se siguen comportando de una manera igual de irresponsable

Voz 1727 26:04 son las nueve y veintiséis ocho y veintiséis en Canarias

Voz 1727 29:37 Artur Mas está ya dentro del Tribunal Supremo sobre Bonnín suponemos que declarando ante el juez Llarena y está a punto de empezar en el Congreso de los diputados en la comisión que investiga la financiación del PP la comparecencia calvas

Voz 26 29:50 coopere el conocido como el Bigotes de la trama Gürtel

Voz 1727 29:54 el y mientras tanto en Bruselas hemos visto a un De Guindos muy seguro decir que presenta su dimisión en los próximos días para dedicarse ya a la carrera que le debe llevar al Banco Central Europeo como vicepresidente del Gobierno ninguna sorpresa del Gobierno de fin de presidente del Banco ninguna sorpresa Joaquín Estefanía no

Voz 0958 30:13 cura ninguna ninguna sorpresas y va a ser vicepresidente por los procedimientos habituales no ha habido que no va a haber cambio a pesar de todos esos todas esas declaraciones bomba antes a favor de una Europa participativa con diálogo abierta con transparencia etc etcétera va a ser nombrado vicepresidente por los términos en por los procedimientos normales Ig eh se recupera seis años seis años perdidos es decir la posición aunque España han tenían el año creo recordar que en dos mil doce en el Banco Central Europeo Ike ese perdió porque el el presidente del Gobierno Mariano Rajoy presentó un candidato que no fue considerado oportuno por nadie en aquel momento SCS recupera se recupera eso no ahora que hay que estar atento estoy hablando de la parte europea no dará a partir de ahora es que sucede en ese el Banco Central Europeo porque en los próximos meses se tienen que cambia es cambian e cuatro de los seis miembros del Comité Ejecutivo incluido su presidente y Mario Mario Draghi no entonces eso es lo que tenemos que hacer para va para saber a continuación que es lo que va a hacer el Banco Central Europeo que ya no es como decíamos aquí hace dos o tres semanas ese organismo inmaculado que ese día que se dedicaba fundamentalmente a controlar los precios en la eurozona el Banco Central Europeo ha convertido en estos momentos un actor principal de Europa tan principal como la Comisión como el Consejo como el Eurogrupo etcétera etcétera ha sido prestamista en última instancia y por eso la zona euro no sido no no no no se ha deshecho en todos en todos estos años ha vigilado o tiene que vigilar con lupa a los grandes bancos para ver qué es lo que ocurre en ellos han intervenido la política macroeconómica que muchos países bueno estamos hablando o de una institución central y ante esa institución central es es que está bien que es decir que indique entre un un español pero tendríamos que tener mucho más información de qué es lo que van a hacer

Voz 1727 32:16 es relevante el puesto de de De Guindos para determinar todo esto que estás contando toda esa importancia capital que tiene en este momento el banco central en la política económica europea

Voz 0958 32:26 es relevante en el sentido de que forma parte de ese Comité Ejecutivo él solo no va a poder a uno no va a poder hacer nada no es decir pero lo que sí es relevante es quién es la persona que va sustituir a María a Mario Draghi porque Mario Draghi es una persona que no dado una sorpresa enorme no cuando entró sustituyendo a Trichet nadie pensábamos que iba a hacer todas estas cosas que ha hecho durante todo este tiempo entonces eso es determinante es muy verosímil la la la idea vamos muy verosímiles casi segura la idea de que la presencia de De Guindos forma parte de un pacto es decir para que el próximo presidente del Banco Central Europeo sea el presidente del Bundesbank un alemán no una una demanda en ese sentido es decir pues bueno hay que estar un hay que estar un poco inquietos no porque sobre todo los país periférico como España porque le Alemania el Bundesbahn precisamente no suelen ser aliados en políticas de una cierta alegría presupuestaria no

Voz 0568 33:22 con niños tuve una vez con un grupo de periodistas españoles en su despacho Genesis bastante impresionado por su visión un poco sobre todo de la periferia europea entonces el nombre de un fin dureza es discursiva extraordinaria recuerda una anécdota que me impresionó mucho no tenía

Voz 37 33:42 en el despacho

Voz 0568 33:45 utilizaba sólo bolígrafos de color verde y uno de los dos personas estaba allí y te gusta usted mucho el color verde hiel responde no no no es que me gustó mucho el verde es decir es quién la administración alemana los bancos se distinguen por un color rango más bajo firma de negro color tinta negra superior en azul superior en rojo los que tenemos rango de ministro firmamos en de color pensé a cambiar este voy Aimar una noción verdadera este es el hombre que dirigirá probablemente el Banco Central Europeo asistido por Luis de Guindos esperemos que las cosas vayan bien

Voz 1727 34:30 ya bastante complicidad con soy bleu no o al menos eso es lo que él decía

Voz 0568 34:33 con el ex ministro de Finanzas alza así se dejarle

Voz 0958 34:36 así porque no por quién de nuevo no se ha hecho una propuesta país porque eh eh Guindos no ha ido es decir no solamente con el aval de del Partido Popular y del presidente sino del resto de los de los partidos para que pudiéramos hoy ejercer un poco patriotismo en el sentido de que un español es decir sin embargo ha ido es decir sin ningún consenso de ningún de ningún partido político como como ocurrió en el año dos mil dos

Voz 1727 35:04 pero es una práctica política muy habitual en el Partido Popular pone sobre la mesa su decisión pretende que por el carné de identidad el que sea el resto de los partidos se tienen que sumar claro pero no sido una sorpresa

Voz 0958 35:14 esos momentos el eje el eje franco mama cogido mucho poder en Europa y las declaraciones de demarró de de Macron les estamos mirando con lupa y Macron eso que está intentando ilusionar a los ciudadanos europeos con una propuesta de una Europa abierta dialogante y transparente que no ha existido hasta ahora sin embargo cuando llega la primera prueba que es esta ciudad ocurre lo ocurrido no entra

Voz 38 35:38 somos Si claro mujer muere en un evita la votación es un órgano

Voz 1321 35:43 competentes y Lucía Buena Vista habéis tratado muchas cosas no hombre yo creo que para para explicar el cambio del papel que se ha producido de por parte del Banco Central Europeo basta decir que el antiguo vicepresidente el correspondiente a España se llama señor González Páramo y no sé si alguien se acuerda de en fin de de de

Voz 3 36:11 fue que ID que hizo en el Banco Central Europeo donde está por eso digo donde está hoy

Voz 0958 36:17 el consejo de administración del BBVA bueno pues

Voz 38 36:19 pero extraordinariamente amable por cierto sí muy bueno vamos como bares y no me refiero tenemos Lucía giro aquí

Voz 1321 36:27 no no no desconozco si en su día que el hecho de que se nombrara al señor González Páramo lo hizo correr ríos de tinta yo creo que no creo que no creo que además ni siquiera sabíamos que el señor Llamazares párame aparte del Banco Central Europeo hasta

Voz 3 36:43 tuvo que dejarlo me parece no hasta inmediatamente antes

Voz 1321 36:46 tuvo que dejarlo bueno sacó lo cual quiere decir que que no es algo más que simbólico evidentemente el Banco Central Europeo se ha convertido en un en un órgano dice Joaquín tan importante como la Comisión bueno yo creo que más allá del Banco Central Europeo es el que manda y el que ha mandado en estos últimos años el que ha impuesto las políticas que se han impuesto bueno a mi a mí lo que me interesa de Luis De Guindos es efectivamente que es lo que va a defender en el Banco Central Europeo en este sentido a lo que ha comentado Joaquín de Macron yo creo que el pacto entre el SPD y la CDU para que gobierne para que la canciller se ha Merkel bueno está pendiente de que

Voz 3 37:31 las bases del SPD lo aprueben o no pero

Voz 1321 37:34 creo que en ese pacto por lo poco que ha por lo que ha trascendido creo que hay un cambio de política en relación con la política en Alemania y en relación seguramente también con la actitud del Bundesbank que claro que es fundamental en en este caso creo que bueno igual es mucho esperar igual es mucho esperar pero yo creo que ese ese ese pacto tiene unos unos unas bases económicas muy distintas de las que ha protagonizado Alemania en los en los últimos años y pienso que por ahí pienso que por ahí puede venir por ahí puede venir más que por las bonitos discursos de Macron porque esto ya sabemos cómo es ya tenemos suficiente experiencia como para saber quién es el que manda en Europa quién es el que decide la política monetaria y por tanto en este caso quién es el que decide pues el futuro económico

Voz 1727 38:28 de todos modos eso que Angela Merkel ha calificado como son los servicios dolorosos y simas cesiones a los socialdemócratas ahora llevar a la gran coalición

Voz 0958 38:36 desbanque es autónomo eh

Voz 1727 38:39 pero si es autónomo

Voz 0568 38:41 ante en ese cuadro político la autonomía del Banco Central les cobra mayor con mayor fuerza de todas maneras

Voz 37 38:51 que no olvidemos otro

Voz 0568 38:53 yo aspecto es decir pasar por el Banco Central Europeo en un lugar de destaca de responsabilidad acredita la posibilidad de jugar un papel luego en la política en tanto que gobernante técnico esta figura que los italianos tienen muy trabajada si dentro de un año y medio Draghi aterrizan en la política italiana como presidente de un Gobierno técnico sea la primera vez que puede pasar no no lo sea en ellas Se habla de esa posibilidad González Páramo llegó a figurar en unas quinielas ese hicieron en el periodo de interinidad mientras aquí no se conseguía ir a la investidura en un momento dado se habló se habló de la posibilidad no

Voz 0958 39:39 ese es posible

Voz 38 39:42 por terruños de pura especulación estuvo durante

Voz 1727 39:46 poco a sí que esto por lo tanto Irla hipótesis

Voz 0568 39:49 como técnico en España no deberíamos todavía descartarla en el futuro según cuál sea

Voz 1727 39:54 basta único que este es bueno nos ocuparemos de eso cuando llegue a Saúl

Voz 0568 39:59 o sea yo dijo que Guindos

Voz 1727 40:01 a día puede volver a la política y aquí lo inminente es como quede la gobernabilidad en Italia que no es descartable que el resultado de las elecciones del cuatro de marzo por cierto el mismo día que votan los socialdemócratas el pacto de coalición el resultado de las elecciones en Italia hay quien dice que va a dejar un país ingobernable bueno los italianos llevan mucho tiempo conviviendo con esa realidad siempre resuelve pero de momento vamos a ocuparnos del Gobierno de aquí que tiene que haber crisis de gobierno gran noticia Rajoy obligado a hacer cambios cambios a su manera porque anoche tenía un acto y cuando le preguntaron por por los cambios ya sabemos que le piden desde dentro del PP dos cosas que aproveche esta crisis para meter ministros con más discurso político irrelevante sí irrelevantes no relevantes y que haga una remodelación más profunda bueno pues él dejó recadito para todos los que especulan con eso y especulan con consigue él debería ya dar un paso atrás

Voz 24 40:59 yo he hecho algunas cosas a lo largo de mi vida política por mi país tengo que decir que quiero hacer algunas más pero quiero decir que las hecho fundamentalmente porque es sabido permítame mi modestia elegir a mis colaboradores

Voz 1727 41:16 en fin yo he hecho algunas cosas por este país quiero hacer algunas más las hecho porque sabido elegir a mis colaboradores así que déjenme tranquilo que yo diré quién sustituye a De Guindos por cierto que Tejerina acaba de Isabel García Tejerina ministra de Agricultura y Pesca acaba de descartarse como ministra de Economía preguntada por los periodistas si de aquí a que Rajoy tenga bien pronunciarse y habrá muchas especulaciones dos datos Delfín es que pongo sobre la mesa según el CIS tras la salida de De Guindos sólo tres ministros son reconocibles para al menos la mitad de los españoles la vicepresidenta Sáenz de Santamaría la titular de Defensa Cospedal y el ministro de Hacienda Montoro y sorprende la situación de la ministra de Empleo Fátima Báñez que gestionan la principal preocupa acción de los españoles el paro encuesta tras encuesta el paro es la principal preocupación bueno pues sólo en la conoce un cuarenta y ocho por ciento de la población española que va a pasar en el Gobierno Lucía

Voz 10 42:16 venga venga

Voz 3 42:17 los de arriba a preguntar tú te descartados para ser ministra no sé si es martes no esto es lo mismo que que se prevé que se les puede preguntar a cualquier ministro leal Tin yo yo llamar crisis de gobierno a la sustitución

Voz 1321 42:32 el ministro de Economía francamente me me parece un poco excesivo

Voz 1727 42:37 bueno buenos vamos a ir al Congreso perdona Lucía nada hoy la palabra en el Divan popular resulta que Álvaro Pérez está interviniendo ya en el Congreso de los Diputados ahí está nuestro compañero Miguel Ángel Campos Miguel Ángel

Voz 1120 42:50 hola muy buenos días Pepa si ese arte

Voz 1727 42:53 Mayo que está por iniciar la ronda de preguntas

Voz 1120 42:56 el diputado socialista a Álvaro Pérez Alonso alias el Bigotes que llega perfectamente afeitado y con camisa blanca es ser presentado ante bueno pues el el la sala Pérez Llorca de comercio de los diputados ha dicho que va a contestar a todo este proceso a las cosas que todavía no ha juzgado ha empezado diciendo que comenzó su relación con el Partido Popular aproximadamente en el año noventa y uno noventa y dos gracias a la intercesión de Alejandro Agag

Voz 0112 43:26 yerno de José María Aznar cargo detenían pero bueno cuando controlaban el partido pues doce claro estaban en los otros en algunas reuniones sí pero no en todas tan positivas pero al señor Mas de ahí nos llama Tenessi era Voanoticias deberes y Chaves que os recuerdo ahora un cargo pero antes significativas fideos no para ese tipo de actos no no no el señor Arenas cuando también es que no recordara el cargo pero secretario general cuando estaban de Secretarios pues entonces bueno a contribuir a Arenas censuras vocal

Voz 40 43:55 el señor Rajoy fue el coordinador de campaña Escudero durante décadas en el Partido Popular por lo tanto dominguero ya

Voz 0112 44:01 amigo desde luego no ha tenido de la misma manera que le digo por ejemplo pues que la última vez que estuve aquí en las

Voz 39 44:07 en las en este en es

Voz 0112 44:09 estas Cortes fue para vine con la señora Belén Bajo a recoger a Rajoy fuimos caminando los tres por la Carrera de San Jerónimo subimos caminando hasta una óptica que hay justo a la vuelta de Teatro Reina Victoria y de cambiamos la cambiamos las gafas no tendrían las gafas

Voz 9 44:25 en antiguas de pasta pero el gas suenan más jugamos ante el limitado poco

Voz 40 44:31 con las que se relacionaba ingenua pero en su agenda de teléfonos aparecen numerosos cargos y refería dirigentes del Partido Popular de Génova como por ejemplo pues eh señor Güemes Hernando

Voz 0112 44:45 claro es que lo Se trata va a todos los trataba en los actos

Voz 1120 44:48 no entre unidades los trataban esta describió en el teléfono los actos o eso sí imitar también tenía otra finalidad sino no no gala pero más estrecha

Voz 40 44:57 Enrico el el eléctrico el el

Voz 0112 44:59 motivo yo hacía eventos en toda España hacíamos mítines por toda España entonces como hacíamos mítines por toda España había veces que iba a las provincias donde estos señores estaban entonces claro pues el señor Güemes que señor Güemes pues le digo lo mismo señor Güemes también

Voz 26 45:17 la boda de Alejandro Agag de que PRI es Joaquín Estefanía porque lo desconozco

Voz 9 45:23 los políticos también son personas como decía al que lo decía vamos a dejar de fondo

Voz 26 45:28 lo esa comparecencia porque en fin la la

Voz 1727 45:31 la última vez que estuvimos en el Congreso comparecía el presunto líder de la Gürtel de un espectáculo tarde Mendo ante sus señorías pero hay hay otra cosa que no quiero perder de vista en el que están compareciendo personas que están en la cárcel lo procesadas no en fin todo esto añade a la situación

Voz 0568 45:49 hay una cosa sin carácter

Voz 1727 45:52 dentro y dramatismo lamento escandaloso aquí

Voz 0568 45:54 sí eso debería reflexionar inmediatamente sobre ella es decir no puede seguir funcionando las cosas de esta manera sólo a base de que el reo el reo que es que bromeó es amante señora está

Voz 41 46:10 ha convocado la la la sede para

Voz 46 51:17 hola qué tal Pepa and os suena esta frase quizá mañana si eso pues se acabó es el momento de actuar y dejar atrás lo que no nos gusta si quieres conseguir cosas diferentes hace cosas diferentes cambia todo lo que quieras en tu vida que multi ópticas con sus rebajas te ayuda a cambiar de gafas lleva T2 gafas graduadas con anti reflejando por setenta y nueve euros dos Mo progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo el multi óptica

Voz 12 51:44 en la Cadena SER Hoy por hoy con petos

Voz 0112 51:55 será como a palos entonces contratar corre a este hombre fue dramático si miramos once meses todo caso el señor Rajoy acabo

Voz 40 52:04 con nosotros con este icono otras relaciones sostuvo que las que en los contactos personales que tuvieran también tendrían ocasión con un señor Rajoy de pues como mínimo reclamar su deuda ciertas que tenían con usted es ir de tiqui y posiblemente también de participar y compartir preocupación

Voz 1727 52:22 es la comparecencia en la comisión que investiga la financiación del PP en el Congreso de Álvaro Pérez es que está cumpliendo pena en la prisión de Valdemoro condenado a doce años de cárcel por el fraude de los contratos de Fiat

Voz 0112 52:34 digo que fueron once meses desde las elecciones aquella

Voz 39 52:38 las

Voz 26 52:38 once meses empezando el Partido Popular en todos los órdenes político también ante el lector no sé yo que trabajaban iría a la hora de Anaya

Voz 1727 52:48 es el desgaste el desgaste político que acumula el partido en el Gobierno y el propio Gobierno había interrumpido a a Lucía cuando le preguntaba hará Rajoy una crisis profunda con la salida de De Guindos o se limitará a la sustitución

Voz 9 53:03 bueno nos Nos no lo sabemos

Voz 1321 53:05 el presidente del Gobierno no ha dado muchas pistas sobre

Voz 9 53:08 eso en general la opinión

Voz 26 53:10 que que prevalece entre sus colaboradores