Hoy por Hoy (20/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 2 00:00

Voz 3 00:06 servicios informativos

Voz 4 00:10 son las once las diez en Canarias el Gobierno considera que la decisión de la

Voz 1762 00:13 dirigentes de la CUP Anna Gabriel de no acudir mañana a la cita que tienen el Tribunal Supremo es una irresponsabilidad primera reacción del Ejecutivo en voz del ministro de Justicia Rafael Catalá

Voz 1764 00:23 cualquier persona que tiene que atender su responsabilidad ante la justicia incumpla esa obligación creo que es una falta de ética cívica y más todavía un responsable público que tenemos tener una ejemplaridad adicional por lo tanto que una persona no su acciones como ciudadano como es lo que comparece ante un tribunal dice que es una gravísima irresponsabilidad que el ejemplo que estando conjunto de los ciudadanos es profundamente antidemocrático

Voz 1762 00:44 de hecho el abogado de Gabriel acaba de confirmar la ausencia de su defendida en un escrito en el Supremo desde allí informa Alberto Pozas

Voz 5 00:51 Radio Barcelona dice que según parece un medio de comunicación suizo publicaba una entrevista con Gabriel en el que explica su intención de no ir mañana el Tribunal Supremo el letrado Benet Salellas le dice al Tribunal Supremo que por cuestiones de lealtad pone esta situación en su conocimiento explicando que mañana no irán ni Anna Gabriel

Voz 6 01:07 ni tampoco su letrado gracias Alberto Arthur

Voz 1762 01:10 Mas sigue declarando en el Tribunal Supremo donde está citado por su presunta implicación en la gestión del proceso independentista y sigue al mismo tiempo también la comparecencia de Álvaro Pérez El Bigotes en la comisión parlamentaria que investiga la financiación del Partido Popular Pérez está desgranando las reuniones que mantenía con dirigentes del PP ya ha dado algunos nombres por ejemplo ha nombrado al marido de la ministra Dolores de Cospedal siguiendo a comparecer

Voz 1552 01:31 esa Miguel Ángel Campos Álvaro Pérez El Bigotes insiste en que no están todos los que son del PP en la Gürtel ha situado al mismo nivel que encausados como Sepúlveda actuales diputados del Partido Popular como Juan Carlos Vera o Juan José Matarí que recibieron regalos de la trama como viaje eso un coche también ha lamentado que otras personas que figuran como donantes de fondos envía al PP en los papeles de Bárcenas no hayan sido llamados a declarar como el marido de Cospedal Ignacio López del Hierro o Ángel Piñeiro de dice El Bigotes de Rajoy

Voz 7 02:01 Ignacio López del Hierro y Castillo que es marido de la señora Cospedal ministra de Defensa ido Naher Piñeiro López que yo he tenido que pregunta quiénes este ángel figuran como atizar antes quiero decir vienen a soltar el Mondeo hongo no vienen aquí a declarar no los he visto en un banquillo

Voz 1552 02:23 Álvaro Pérez El Bigotes dice que mantuvo una relación de trabajo de once meses con Rajoy y que éste les echó por contratar a Antonio Cámara jefe de gabinete de Aznar en la Guardia Civil

Voz 1762 02:34 lo quedado veintitrés páginas web de descargas ilegales operaban desde Argentina pero la mayoría de quienes intentaban descargarse contenidos procedían de España Javier Torres

Voz 8 02:43 entre las que se cita en la nota que ha hecho pública la Guardia Civil está Davis total punto com estrenos de Tele Puntocom Games Torrens punto com son todas propiedad de una empresa radicada en Argentina aunque creadas por una persona de origen español estas páginas llegan incluso a regatear en pocas horas bloqueos judiciales previos entre otras razones porque cambian de manera constante la ubicación de sus servidores en varios países

Voz 1762 03:10 once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:14 carriles el Madrid en Madrid el ministro de Fomento anuncia una remodelación en la estación de Atocha que se va a presentar en los próximos días y que va a encargar al arquitecto Rafael Moneo autor de la última ampliación lo anunciado en el viaje de celebración de los diez años del AVE Madrid Barcelona hasta allí nos vamos Monica Peinado buenos días

Voz 9 03:29 buenos días el ministro de Fomento ha explicado que hace meses que trabajan en este proyecto de remodelación de la estación de Atocha que se presentará en los próximos días dice Íñigo de la Serna que la idea es prepararla para que pueda asumir el incremento de la alta velocidad

Voz 10 03:42 qué pretende también favorecer un mayor despliegue de las líneas para mejorar las conexiones teniendo en cuenta que la red de alta velocidad sigue creciendo y que es necesario que las dos estaciones del centro del país pues tengan capacidad suficiente para los futuros desarrollos que están eh a las puertas

Voz 11 04:03 el proyecto llevará la firma del arquitecto Rafael

Voz 9 04:05 Moneo que diseñó también la estación de Atocha

Voz 0622 04:17 no cuatro cámaras hija si veintiuna motorizadas para luchar como dices contra los narco pisos en Puente de Vallecas Ésta es la propuesta que ha enviado la Policía Municipal a la Delegación del Gobierno para erradicar el trapicheo de drogas y los problemas de inseguridad que está generando esta situación sobretodo en el Casco Viejo del distrito en el entorno de la avenida de Monte Igueldo Illa Calle Peña Gorbea tanto el concejal del distrito Paco Pérez como los vecinos confían en que esta medida complementaria pueda servir para evitar las ocupaciones de pisos por parte de mafias dedicadas al tráfico de de

Voz 12 04:50 más severo ya la circulación en el carril Bus Vao de la A6 tenemos doce grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 6 05:33 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido yo no sé si es por compensar

Voz 1995 05:39 lo de El Bigotes oyendo hablar esta forma pero vamos a hablar con alguien que tiene muchos valores que si algo tiene son valores Tom vamos a hablar con un tío conteo cuando grande un tío cuando digo tío grande no me refiero al tamaño en sigue que fin de antes como el sueco e Doble cuerpo e Ikea un armario le cortó Ikea hablamos con un tío referencia al tamaño de su corazón este fin de semana la selección española de rugby

Voz 6 06:08 escribió la página fíjate qué música a la épica venga dale de este fin de semana la selección española de rugby escribió la página más importante de su historia reciente si juega el partido más importante de las últimas dos décadas enfrente Rumanía con diez veces más presupuesto y una historia gloriosa en el Grupo Mundial las estadísticas en contra esa noi en contra no se podía estar más que la estadística no voy a dar más encontrar pero el domingo algo cambió la selección jugó su mejor partido espoleada por casi veinte mil personas ni cercan Ciudad Universitaria jaleando al equipo Sol separa un paso un paso para volver a estar en un Mundial por primera vez en veinte años Touré que sobre el papel no están los sea la selección más poderosa pero les garantizo que el motivación somos una superpotencia porque tenemos al mejor especialista

Voz 1995 07:22 la voz es la de Jaime Nava que es el capitán de la selección española de rugby

Voz 6 07:28 los guías o la unos días también con estas yo creo

Voz 1995 07:32 yo voy a coger esto voy a poner el móvil despertador antes por la mañana cuando suena muy pronto créeme el el despertador yo giro motivar Messi cada mañana

Voz 6 07:42 aunque bueno

Voz 12 07:44 los paros bueno muchas gracias pero la verdad no hay yo creo que no hay preparación para eso yo creo que sí sí yo cogiera un papel que también es que hubo muchas cosas sobre todo cuando estuvo la sesión lo habló mucho más en Lazkao el con los compañeros que son es muy importante no ganó esto no podemos esto no se puede no podemos focalizar en una en una persona Nino un individuo pero sí

Voz 14 08:08 yo estoy con yo estoy convencido que que si yo preparará algo

Voz 12 08:12 no no saldría bien no saldría ven yo soy a mi me gusta cuando me preguntan y tal que no han preguntado últimamente bastante sobre el tema la motivación sobre el tema de la preparación repartido esa liturgia que hay dentro del vestuario si hay algunos algunos pasos a a seguir yo soy un tío que no tiene no no tengo no no me gusta díganme por unas estructuras a yo intento seguir una línea maestra un par de puntos pero cuando llega ese momento yo creo que es mejor soltarse y que hable realmente hablar desde dentro hablar desde desde el corazón no porque yo creo que si si fuéramos con todo eso preparado hoy todo muy ordenada la ficción

Voz 6 08:54 sería artificial efectivamente es un detalle pero cuenta que estoy pasando más hay un vídeo maravilloso Casaroli donde prójimo esas esas palabras que circula por las redes

Voz 1995 09:06 me cuenta que ninguno lleváis gomina este detalle pero en la selección de rugby ninguno utilizáis Gómez

Voz 6 09:13 bueno hay de todo derecho divierto y a los titulares que jugaron el domingo ni uno

Voz 1995 09:21 lleva gomina yo es verdad que

Voz 14 09:23 venga no hay pero sí te puedo asegurar que lo que hay es como una unas del orden de entre

Voz 12 09:30 diez y quince citas con el peluquero el día anterior

Voz 1995 09:32 eso pues hombre uno va a hacer historia también hay que salir vienen comparado con lo del fútbol

Voz 15 09:41 por lo menos eh hay el tatuaje hay a lo mejor sí que se lleva un poco más

Voz 12 09:47 a lo mejor no al nivel

Voz 15 09:49 no al nivel de futbolista pero yo no tengo ninguno yo personalmente no tengo ningún ningún tatuaje pero sí que sí que hay chavales a los que el

Voz 1995 09:58 esta es espectacular lo que está a punto de conseguir en una selección y un deporte en un país que no es exactamente el de los favoritos los niños en el colegio de entrada no no no sé si el router figura entre sus esa es la realidad luego podemos cambiarla

Voz 12 10:13 además está cambiando gracias a Dios pero seguro que lo diga

Voz 1995 10:15 Mingo ayuda a cambiar muchas mentalidades Pepa vivimos en un país muy importante lo que estás consiguiendo y los valores que transmitir vivimos en un país que los discursos motivacionales los dos discursos que nos llevan a una mejora en común hemos atravesado épocas muy oscuras ellos disco

Voz 6 10:32 motivacionales te parecen mucho más a esto

Voz 3 10:43 no les escucha esto es a lo que estamos ha costado

Voz 1995 10:47 Brown y de repente llega el capitán de la selección española de rugby escuchen

Voz 3 11:14 porque es así

Voz 1995 11:19 dura Jaime escuchándose a sí mismo porque te pones incómodo todas las faltas acostumbrado escucharte y es no tenía

Voz 12 11:25 no es que no no sé no sé no obviamente no seré yo el que va calificar es eso yo lo único que sé es que no no

Voz 6 11:32 funciona con velo ponen cuando me lo ponen

Voz 12 11:34 vídeo en en audio o mear ande yo no sé de dónde de dónde sale

Voz 6 11:41 no Diego Alves es eso

Voz 12 11:42 yo yo creo que es el momento yo cuando estás ahí estás con ese grupo de personas con el luchando por ese ese sueño que hace mundial defendiendo esta camiseta que que como tú dices representa si hay algo que representa son unos valores yo creo que entras en una especie de éxtasis

Voz 14 12:01 la islas de todo y de todos

Voz 6 12:05 y la cosa la cosa fluye pues luego vuelves a la realidad fíjate hablas todo el rato en los cursos que acabamos de escucharte hablase corazón hablas de de alma las intangibles por el momento todavía no se da que puedas arrancar del corazón acotó

Voz 1995 12:18 por el momento de eso sigue estando sigue estando prohibido pero en el fondo sois unos armarios entró peros en dos cuerpos tipos preparados físicamente de una forma extraordinaria donde tunos demuestras kilos psicológico está por encima que la preparación física extraordinaria no

Voz 6 12:37 no es más que Eros pero

Voz 1995 12:39 más insistió además que el corazón y el alma realmente es la herramienta para conseguir la victoria

Voz 12 12:44 sí sí además has dicho una palabra me gusta mucho lo intangible los intangibles ahí el Honda Civic es algo que nosotros no

Voz 6 12:50 para ello eso qué haces tu cuando empieza el programa y soltar una arenga poco distinta Loto asegura que dentro de Alepo

Voz 12 12:58 no es la mientras me pongas pasión emoción seguro que

Voz 6 13:00 eh el arenga vale porque es tan importante la ciudad el capitán

Voz 1995 13:03 el Roque

Voz 14 13:05 pues es importante porque porque

Voz 12 13:09 el capitán representa de alguna manera un poco es en el campo la la mano derecha del entrenador hay esto va va por vamos a lo largo de la semana por ejemplo de trabajo vamos cumpliendo diferentes pasos diferentes estadios pero llega el día de la competición hay los que de verdad tienen la responsabilidad en el campo los jugadores entonces todas esas responsabilidades de alguna manera se canalizan a través de la figura del capitán

Voz 6 13:35 el capitán en el campo

Voz 12 13:37 tiene que intentar plasmar a través de sus decisiones en conjunto las las acciones de todo el grupo y decisiones que se toman en grupo un poco todo ese trabajo que ha habido a previo del staff técnico es una figura importante quizá en todos los deportes quiero entender y quiero pensar que la figura del capitán es importante pero es verdad que en el en el rugby en el partido hay mucha responsabilidad que es de los jugadores es decir fin el cien por cien de la responsabilidad y hay que tomar decisiones

Voz 14 14:07 qué muy importante

Voz 12 14:10 algunos en momentos difíciles durante un partido con el árbitro

Voz 1995 14:13 habla el capitán

Voz 12 14:15 el árbitro el el con el árbitro él es el capitán tiene que ser el capitán el interlocutor

Voz 6 14:20 por eso y unas charlas que os gusta mucho diálogo sí

Voz 12 14:24 sí y además es una de las cosas que más me gusta en el rubro

Voz 6 14:27 por qué el arbitro

Voz 14 14:30 que te ya

Voz 12 14:31 mamá que te explica una cosa de por qué está sucediendo algo en concreto una acción del juego porque está tomando una decisión te la explica Titus la aplica a tus compañeros y tu tienes la la responsabilidad de transmitir lo que acaba de decir el árbitro compañeros para que eso sí está saliendo mal no siga sucediendo

Voz 6 14:48 ejemplo tenemos un ejemplo de una arenga pero es verdad que en este país ha habido grandes motivador es sin duda

Voz 16 14:56 este es uno de los grandes

Voz 17 15:00 ganar ganar ganar y volver a ganar y ganar y ganar

Voz 6 15:04 y la verdad es que Aragonés deberíamos saber mirado mucho más esta figura

Voz 1995 15:09 es lo prestado incluso más atención Cercle pusimos mucha atención pero todo lo que desprende aragonesa está relacionado con el fútbol y quizá en aragonés había valores que iban mucho más allá de fútbol

Voz 6 15:19 sin duda

Voz 12 15:20 yo además Toni y te estoy diciendo el más me pones la Luis Aragonés hizo

Voz 6 15:26 me ponen los pelos de punta porque yo soy del Atleti muy modo era

Voz 12 15:32 la muy muy muy del Atleti muy Athletic yo el fútbol el a me encanta creo que hay muchas cosas que se pueden se pueden habla de fútbol podemos coger del del fútbol y a mí Luis Aragonés es una figura que que me me impresionó hoy de hecho el día que nos dejó yo estaba en el Calderón en su homenaje y aquello fue impresionante

Voz 6 15:50 sí

Voz 1995 15:50 estamos hablando con Jaime Navas el capitán de la selección española de rugby están a punto de conseguir un hito extraordinario y lo importante no es que lo consiga Aisa lo importantes como Loaisa

Voz 6 16:01 eh

Voz 1995 16:03 lo vais hacer seguro vivos de andenes que llegara ese Mundial que estaremos ahí importantes como vais a llegar a ese mundial en este pesos hubiera venido bien en su día conocimos que Guardiola por ejemplo hacía sonar esto en el vestuario antes

Voz 6 16:15 Dir

Voz 1995 16:18 entiendo que era un equipo de fútbol ha ido hay gente de todas partes aunque nuestra selección también encontramos gente que une distintos entornos pues lo mismo mejor una música que sino que ha sido SEAL que unas farolas como las suyas incluso hemos buscado en el cine unos grandes discursos

Voz 6 16:36 gana ese terreno eh

Voz 16 16:38 por todo lo fuerte que golpea Si todo lo fuerte que pueden golpear te lo aguantas mientras avanzas hay que soportar sin dejarle avanzar

Voz 18 16:47 así es como se gana Villa llegar el día en que el valor de los hombres decayera que olvidaremos a nuestros compañeros y se rompieran los trazos de nuestra

Voz 2 16:56 no es día Ibero vamos sólo el misticismo y la tiranía damos la bienvenida al futuro más esperanzador que hayamos imaginado

Voz 6 17:12 esto era después enseñar vinculado al contrario

Voz 1995 17:17 entre todas las cosas bueno vamos a seguir hablando con con Jaime porque hay muchas cosas que no conocemos de del rugby que deberíamos conocer y queremos saber qué hay que hacer para que realmente la selección esté en ese Mundial en Japón en verano la vuelta la esquina las once diecisiete minutos una hora menos en Canarias vamos a seguir hablando con Jaime Nava al capitán de la selección española de B

Voz 19 17:39 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 6 17:42 con Toni Garrido un viento fortísimo

Voz 1995 20:44 la selección española de rugby tiene un pie y medio en el próximo Mundial de Japón de este verano será la segunda vez en la historia que esto ocurra y la primera en dos décadas y no ha sido fácil llegar hasta ahí y Jaime Nava tiene mucho que ver el capitán donde la sección española de rookie tiene mucho es uno de los responsables de que eso haya ocurrido cuántas veces en tú has visto la tele un partido del Mundial de rugby

Voz 6 21:08 un torneo de los importantes de las Naciones cuántas naciones son ahora porque cada vez ponen más y menos todo

Voz 12 21:15 dieciséis a los estorninos el

Voz 6 21:17 en relación a las siete naciones

Voz 12 21:19 los el Torneo de las Seis Naciones que es el entorno

Voz 6 21:22 que antes de las cinco que antes eran cinco y cinco

Voz 12 21:25 yo a Italia me creo que fue en el año noventa y nueve y luego está el Mundial pero bueno es un torneo anual que además es digamos tiene es privado se le puede llamar un poco la el Europeo anual que se organiza porque están representadas las principio las seis principales naciones de el top de Europa y luego está el Mundial que es cada cuatro años ya iban veinte selección

Voz 6 21:47 las cuentas veces las esto por la tele

Voz 14 21:51 desde que desde que desde que yo me

Voz 12 21:54 dije en este deporte allá por el año noventa y cinco

Voz 14 21:56 Clio de de doce años empecé a verlo no

Voz 12 22:00 justo

Voz 1995 22:01 todas las ediciones desde entonces te hiciste mundial no lo es con la tele

Voz 12 22:07 no este Mundial no lo pienso en la tele porque además esto esto es además es así nuestros una bombitas un día Un día en la edición anterior el dos mil quince que ya empezó a coger forma en el dos mil quince este este proyecto ya tenía forma Prieto ya ya ya tienen ya llevábamos dos años trabajando seriamente con un grupo de jugadores con Santi Santos a la cabeza como seleccionador que nos pusimos este este objetivo en la en en mente Ia yo recuerdo perfectamente en el partido inaugural del dos mil quince estar ese esta estar sentado en el sillón de casa Eden firma mismo no se puede no estamos eh

Voz 1995 22:47 Ellos el licor

Voz 12 22:50 pones Heine que tú estás en Japón dos mil diecinueve por lo criminal por lo civil con treinta y seis años eh yo estoy en la recta final yo además me quedan a lo de lo digo abiertamente a mí me quedan dos telediarios si yo me pienso retirar después del Mundial de Japón e incluso tú una cosa Mira si yo no llegar al Mundial de Japón individualmente para mí sería una pena pero me daría satisfacción plena saber que España está representada en ese Mundial y que yo he sido partícipe directo de eso porque lo importante es que España esté en el Mundial no quién lo juegue

Voz 6 23:24 GS tendrán objetivo pero sin necesidad

Voz 2 23:26 los más Jaime es en otros entornos pero yo creo que es el momento porque hay muchos países que tradicionalmente no ha tenido mucho que ver con rugby que ahora están en ponen ese mismo Japón Italia está jugando muy bien son queda y que yo creo que es el yo yo creo que es el momento con esto ya animal más Espanyol Jugar en lugar de fútbol rugby tú conoces seguro pero para los oyentes va contra esta famoso cita de un inglés que decía el fútbol es un deporte para caballeros practicado por productos el rugby es un deporte para brutos practica

Voz 12 23:57 los caballos efectivamente es un buen resumen eh no no muy bueno muy bueno porque hay volvemos a hablar un poco de esos valores Bastoña al principio Thomas dado en el clavo es que siga siendo así obviamente el rugby cada día es más global cada día se profesionalizar más cada vez entra muchísimo más dinero si hay algo de lo que nos estamos preocupando desde todas las áreas desde todos los puntos

Voz 14 24:22 desde desde desde Wall rugby Wall rugby Duval rupias

Voz 12 24:26 a pesar de la profesionalización lo que está intentando es que no se pierda la esencia del deporte y los valores

Voz 4 24:32 sí

Voz 1995 24:32 que que son muy importantes vosotros que sois un grupo muy muy unido en un gran un gran esfuerzo por estar ahí tú tienes un trabajo en la mayor parte de de la selección tiene su trabajo tiene su vida dedica una parte muy importante sacrificando seguramente familia amigos y demás sacrifica mucho por estar ahí como un día cómo es tu día a día masón esta semana no esta semana después de lo del domingo está siendo un poco atípica pero como es esta semana como usted semana bueno

Voz 12 25:01 el la selección española se el gran grueso somos somos todos profesionales del deporte de somos jugadores profesionales yo lo que pasa es que en los últimos meses ha cambiado un poco yo he pasado mis últimos seis años en Francia jugando únicamente profesional y los últimos diez años yo profesional y me he ganado y he tenido la suerte de ganarme la vida con este deporte ahora lo que es que no está estoy en ese periodo de transformación es decir yo salgo del deporte de competición yo empiezo a estar ya en esa recta final de mi carrera deportiva después de mi carrera deportiva yo no tengo en mi cuenta bancaria millones de euros como para decidir estoy tranquilo el resto Mi vida ahí

Voz 6 25:39 no gana el Estado

Voz 12 25:42 dos bastante bastante lejos de eso hará notar sentir yo me yo me yo me he podido ganar la vida bien con una pasión que es mi deporte que es el rugby pero yo no me puedo ahora en Japón cuelgo las botas Inés de repente soy un tío que me puedo encontrar en el pasillo de mi casa

Voz 2 25:58 en yendo en pantuflas sin saber qué hacer ni qué

Voz 12 26:01 es decir por qué icono todas la supuesta Gloria detrás de la que da que hablan a cuidado que cuidado que el deporte tiene muchos juguetes rotos entonces yo yo lo que estoy procurando es con con una serie de proyectos que estoy intentando montar que esto ya es mío individual

Voz 14 26:17 eh pues un poco ese periodo

Voz 12 26:21 transformar no lo que es la vida pasar de la vida deportiva profesional a una un trabajo al uso de de como cualquier persona como cualquier hijo de vecino

Voz 1995 26:30 en qué pasa que lo que tú estás consiguiendo lo que estás consiguiendo la la la dimensión que está tomando la selección seguro que que va a servir para que muchos se fijen en puesto deporte pero estos días por ejemplo tú sabes quién está necesitado de motivación esos Ashton

Voz 6 26:47 que un inconcreto vida se trata de

Voz 1995 26:51 va a dimitir de un momento a otro Luis de Guindos queda era ministro de Economía se va al Banco Central Europeo Luis de Guindos

Voz 26 26:57 ha dicho muchas cosas en tres tramos seguro que recuerdan ustedes este estas famosas palabras

Voz 6 27:02 con lo que cuesta a los contribuyentes españoles para la gustaría especificar lo Murad hablando del rescate bancario

Voz 1995 27:10 tú crees que habría un discurso motivación al para cada persona atendía sus palabras adecuadas en un discurso una arenga buena para motivar no yo digo que emotivas Luis de Guindos que yo en lo suyo pero tú crees que todos dando la clave de las correctas todos podemos motivarles

Voz 12 27:29 todo todo el mundo puede motivar lo que bueno buscar motivación a través de la de la política es con perdón más complicado que además de una obra con ya no lo voy a ocultar a mí no me gusta a mí no me gusta mezclar deporte deporte y política creo que es un creo que es un gran yo creo que es un un error pero pero ahora mismo es cierto que hay mucha gente que sigue necesitaría motivación porque todavía un poquito de motivación porque hay gente nos olvidamos de mucha gente que a día de hoy parece que aquí se está mejorando un poquito vamos lento pero vamos mejorando ah pues necesita necesita un poquito de motivación medidas a la misma vida es un deporte muy duro el sí sí sí hay gente en este país que en los últimos años ha pasado muy mal

Voz 4 28:15 hay gente hay familias que

Voz 12 28:18 pues que no les está resultando fácil no desde luego

Voz 1995 28:21 eso cuando cuando te escuchamos a tío larga Tous con daños de esta manera resulta tan emoción entre unos y se cumple el guión estaremos en el Mundial España jugará el partido inaugural de Tokio Enter

Voz 6 28:32 podíamos llevarnos a Marta Sánchez no ha podido escuchar todavía pero todo el mundo está hablando de ello nada de menos de no pasa nada vive ha no la has escuchado todavía pero sería bueno en esa inauguración del Mundial Fateh pero es bueno

Voz 12 28:51 no

Voz 6 28:53 vamos a centrarnos en el rugby

Voz 1995 28:57 ya les imaginativos en Tokio ante los anfitriones superando los que quieran a dos escollos que son Bélgica hay Alemania

Voz 12 29:03 oye has dicho una cosa muy importante has tocado una cosa que le yo sinceramente yo sí lo lo necesito y lo echó en falta yo creo que España necesita un himno Emery estamos una letra para el himno eh

Voz 6 29:14 pues lo lo noté el lo lo lo famoso lo lo lo nota el lodo sí lo que pasa es que con con gritando

Voz 12 29:24 sacar adelante un himno murió

Voz 6 29:27 bonito cantar con letra es que días antes la de la política el deporte es mejor que estén separados cuando metemos música y política en el fondo

Voz 1995 29:36 ella sigue sea hoy el Depor

Voz 6 29:39 si la política se ha utilizado históricas pero Simitis música lo con palabras han ido a ella si te digo que muertos

Voz 28 29:52 le siguen ahí no hay no hay no hay arenga tuya Jaime que valga Jaime es el capitán estamos muy nerviosos que de lo que habéis conseguido estamos muy orgullosos de lo que vais a conseguir y cómo lo estáis Isaías

Voz 1995 30:02 GM ojalá que esta luz que está ahora mismo puesto encima de la selección brille mucho que ilumine mucho y que nos den muchas muchas alegrías

Voz 6 30:11 menos es un grande eh

Voz 1995 30:13 estará aquí mañana habrá un verdadero placer a vosotros mucho gusto Jaime Nava capitán de la selección española

Voz 6 31:23 la filosofía no es una lista de nombres Belloch Hume Adam Smith Descartes Spinoza

Voz 3 31:30 a la son pensamientos ideas reflexiones incertidumbres certezas

Voz 32 31:37 qué es hoy que es la vida en la única certeza soy mortal de esa de esa condición de mortal es de donde parte cualquier otro pensamiento posterior

Voz 3 31:48 Irene Lozano piensa allí existe todos los martes la bélica las Carlas Francia cadenas

Voz 2 32:00 que todo lo que he dicho es exactamente como lo he dicho

Voz 3 32:05 Quique ha sido como como lo he dicho

Voz 11 32:07 pero si es que a mí lo que diga el señor Francisco Granados me de Santa

Voz 27 32:10 igual socio pura bazofia pura esas declaraciones bazofia pura me parece de una bajeza

Voz 16 32:22 me parece bien que den explicaciones porque esto que ya basta de tanto ocultismo ya basta fue antes tiene que vender esa comisión parlamentaria

Voz 30 34:11 sí

Voz 16 34:15 C

Voz 30 34:18 y un recibo dividida bicis

Voz 16 34:21 es menor recibo con BBVA

Voz 1995 35:18 a las antípodas de los valores del reggae nuestro compañero viaje el Camps encuentra en el Congreso de los Diputados escuchando

Voz 6 35:24 atentamente la comparecencia de Álvaro Pérez el Bigotes todavía Miguel Ángel ha dicho algo más

Voz 1552 35:31 bueno pues el Tony buenos días hablado y de de Rajoy de Javier Arenas dice que no sabe si Rajoy Arenas sabían de las perrerías que hacían otros dirigentes del PP que les obligaban lo de perrerías literales eh les obligaban a cobrar en negro o a facturar a empresas o a cobrar con adjudicaciones públicas en municipios aquellos actos que organizaban para la formación conservadora preferido oído mucho en el día de hoy Toni en bueno decir que no están todos los que son del PP ni cargos vinculados al PP en la Gürtel que faltan personas como Juan Carlos Vera o Juan José Matarí diputados que los que pone sitúa al mismo nivel que otros encausados como Jesús Sepúlveda que recibieron regalos en forma de viajes incluso algún coche u obras en casa y que no han sido llamados nunca a declarar o también a Ignacio López del Hierro al marido de Cospedal ha insistido mucho en Port que no sido citado a declarar Ignacio López del Hierro cuando aparece como donante de fondos en B en los papeles de Bárcenas y lo ha hecho por ejemplo en uno de esos momentos de esta forma tan expresiva Toni

Voz 7 36:41 yo no veo justicia igual para todos entre otras cosas porque el cuñado del Rey está en Ginebra paseándose alrededor del lago con sus hijos está condenado igual que yo no hay sentencia firme pero yo estoy en Valdemoro y él está Ginebra el dolor la bilis siete va por un lado se desparrama de privilegio tiene el señor López del Hierro para no figurar en ningún sitio y que le pregunte alguien que hace usted en tanto papel

Voz 1552 37:07 dice también Toni que el ministro de Justicia pareció un vendedor de hecho ocho nas de nuevo sic pidiendo justicia ejemplar por las televisiones cuando la justicia no tiene que ser ejemplar sino tan sólo justicia ya involucrando también Alberto Fabra quién fuera el siguiente de la Generalitat Valenciana dice que sabía perfectamente cómo se pagaban las campañas en Castellón se hacían con la Gürtel de forma irregular

Voz 1995 37:30 pues esto es lo interesante Miguel Ángel intercede el está diciendo y aparte el bigotes que ya no hay que recordarlo prosigue con este apelativo en su día imagino cariñoso del Bigotes de lo hace de una forma muy expresiva a su manera hablar es casi tan potente como lo que dice fondo y forma coincido en esta ocasión

Voz 1552 37:47 sí Álvaro Pérez y que dice que algún mal nacido periodista les sacó ese sobrenombre el del Bigotes cuando nadie le llamaba así y bueno cargado bastante contra los medios de comunicaciones Gemma miedos de comunicación a las tertulias Ton Tulio a los tertulianos centuria nos hoy aparece hoy ha venido pues perfectamente afeitado de pirado incluso con una camisa blanca su sempiterna pulseras y bueno tan solo y con muchas ganas de hablar hice tan sólo que tiene que estar a las cuatro y media de la tarde en la cárcel de Valdemoro porque es ahora tiene visitas de de sus hijos sueño directos si te parece Toni

Voz 6 38:22 escuchando aumentos de Álvaro Pérez pediatra

Voz 7 38:24 dijo que luego nunca novedad jamás vale pero son los única pero era porque al al al al de La Maddalena Romer reunido jamás cómo se llama Ortiz conociendo me reunido nunca ni con ninguno de ellos ni con los de Hormigones Deco jamás he tenido reuniones con ellos

Voz 16 38:42 hablando Tony ahora de los empresarios de Valencia que pagaron de forma irregular actos del Partido Popular

Voz 7 38:47 hemos también ha declarado que era Cándido Herrero el que se encargaba de tener todos los temas pues son dos años

Voz 6 38:53 la comparecencia de Álvaro Pérez volveremos a escuchar nuestro compañero muchísimas gracias Miguel Ángel Racing escucharte

Voz 1995 39:00 con lo que está diciendo en una época de nuestro país de aquí no salimos no hay otra vez es muy de Nietzsche esto qué te gusta tanto volverá las mismas cosas de la misma manera una y otra vez una y otra vez pues uno no salimos con lo de la Gürtel pero vamos a hablar de algo mucho más rico

Voz 6 39:16 en todos los sentidos hoy vamos a hablar y me gusta mucho además eh soy súper Panera supero muy Panero yo me gusta el pan básicamente pan pan es verdad más voy a ir más que un hijo

Voz 1995 39:34 bueno

Voz 4 39:36 bueno claro

Voz 1995 39:38 por eso también del pero me pone bueno también no el que bueno hemos mejorado mucho o salas de el pánico a más con dos de los grandes de la cocina de este país sandía tomaré los echar Machado muy buenos días buenos días yo he dicho antes pan

Voz 6 39:55 va mal se echa a las tres palabras de esa mamá

Voz 1995 39:59 agua pan son las tres palabras que la actuación de España

Voz 6 40:02 probablemente yo decía Jacques tan muy bien te digo mi madre gracias a alargar esa leyenda tan extraordinaria ese era el el mejorado muchos a Chávez en este país a mejoró Montalvo

Voz 2 40:16 bueno ha mejorado pero

Voz 4 40:18 sus son con sus puntos con sus agujeros negros que lo hemos comentado alguna vez todo empezó cuando sale amó a una panadería Boutique del Pan La Boutique del Pan eso fue que lo caso del país sí yo creo que además se entendimos que era fascinante en hacer muchos tipos de pan en vez de hacer uno bueno durante todo este tiempo hemos perdido muchos grandes para de Eros hemos perdido la herencia de que esos panaderos serias en cuál era su pequeña personalidad en cada zona cada pueblo tenía que suban

Voz 1995 40:59 específico algunos los conservan pero en muchos casos

Voz 4 41:03 en el panadero que era el alma del pueblo olvidado ahora ya preferimos incluso hacer cosas que están mal hechas que es como la merluza iguale que es el pan congelado el pan congelado no es malo aunque es malo el PAM mal congelado cuando era malo ya antes de mujer yo cuando voy a Madrid me acuerdo

Voz 1995 41:24 qué mía me hace mucha gracia que al palo llevaran pisto

Voz 4 41:27 las medidas que se trata de una pistola niño porque que el siempre dos no era una por hacer una rama grande yo que me llevo una una una sola

Voz 37 41:37 en Italia si decía que habían tres trabajos que nunca iba a Al Fatah paradero farmacéutico la funeraria porque de los tres son indispensables decía de vuelo no estaban en en Italia y mucha cultura el pan de los pueblos como aquí las grandes ciudades ha perdido donde está mi abuela hacía el pan yo me huelo que había hacia el pan en casa Moon dos veces a la semana te lo podías comer tranquilamente después de un día dos días o tres días

Voz 6 42:07 de eso vamos a hablar ahora con uno que sabe mucho que sabe mucho de esto dices tan mal congelado You

Voz 1995 42:14 voy a ser muy positivo porque creo que en abierto con la crisis mucha gente encontró en esos pequeños negocios mucho más relacionados con la manufactura que con las grandes ideas

Voz 6 42:24 sí por ejemplo ciudades como Madrid Barcelona en Valencia el algunas pequeñas capitales de provincia cerdito muchas panaderías con Obrador gente que realmente lo lo lo deja dos o tres días aumentando esto se ha recuperado la la crisis

Voz 26 42:39 de las pocas cosas buenas que trajo fue a Sasha es esa parte se ha recuperado

Voz 4 42:45 pero pero ya venimos con un concepto muy pervertidos de decir que se sabe mejor los nombres de

Voz 6 42:54 el de papeles que lo son nuestros eh que pasa es que son nuestros a la central que a Rafel no trigo

Voz 4 43:03 Campbell claro nosotros que nos dedicamos a la a la cocina la la restauración uso muy mal el pan como la Rambla eso de poner un buen pan en la mesa costó mucho recuperarlo y luego la la cocina del PAN que creo que con

Voz 12 43:22 el autor de libros

Voz 1995 43:25 uno Iban Yarza muy buenas a Álava

Voz 37 43:27 el día Iván la persona que

Voz 1995 43:30 más sabe de pan de este país eh es ya clásico cómo lo estoy diciendo tú de no te preguntaba todavía Iván es de los que más saben de la que sea si podemos situar a Iván como el artífice de la revolución

Voz 6 43:45 no

Voz 1995 43:45 en el pan de de este país e Iván participó en cambiar nuestra forma de relacionarnos con el pan su libro Pan Casero es casi un clásico ya es como se es uno de los grandes clásicos de la este país editado por la luz en dos mil trece después publicó pan de pueblo en Grijalbo y hecho muchas más cosas yo tengo aquí la adición de y me gusta mucho Iván que entre lo que ya más los útiles del panadero está la foto de una furgoneta incívico dio es verdad sino una furgoneta un paradero no es nadie

Voz 37 44:16 sin el

Voz 38 44:17 luego el el el cuatro

Voz 37 44:20 o neta hoy es curioso porque lo que habláis de cómo evoluciona hoy por ejemplo en algunos casos los grandes sociales no naves que esto es curioso cómo ha cambiado el no hoy inauditas comunicar aparte de llevar el Polo el preparador polos

Voz 1995 44:34 era que no te te pues que no te sigo John en redes sociales iban madre mía qué documentación hago las entrevistas Iván en España hemos cambiado mucho con respecto a nuestra relación con el van verdad

Voz 37 44:44 sí totalmente también es que hemos enviado como país hace un siglo la mayoría de la gente vivía en el campo o llega ciudad entonces cambian los ritmos de vida cambia cómo trabaja la gente y el pan lo ha sufrido mucho igual que otros alimentos que tampoco hay que escandalizarse

Voz 1995 45:01 ya pero por ejemplo yo tengo envió domingo lo hemos comentado alguna ocasión con con André con Sasha dice que la riqueza de un de un restaurante tú puedes medir si es un buen sitio no por el pan y si tú te sientas dieron buen pan dice este sitio va a estar bueno y ensalada ensaladas acá es verdad que el que el pan dice mucho más de lo que parece

Voz 37 45:18 estamos realmente totalmente el pan para nosotros vamos a través comentando antes te decías muy bien es que esa cosa que parece no te importancia pero que lo impregna todo importa sea a veces no lo traspasa canción hay muchos malentendidos pero que he dicho muy bien Él el pan congelado no es malo es malo el mal pan que se congela situ congelar un volcán descongelar un buen pan y eso no es ningún secreto

Voz 1995 45:41 sí tengo harina agua y un horno ya puedo hacer tan claro

Voz 37 45:47 además dicho sin or not to piensa que el horno es un invento que lo el hombre alguien muy muy muy listo inventó el de bóveda pero durante siglos sino milenios sea decían estas son unas tortas de despachos que hacen en Castilla La Mancha en Alicante los palos las pitan los Tortosa pero sino no yo he dicho la temporada que estuve sino que estaba había que me subía por las paredes porque no podía hacer pan tú puedes hacer el pan en plancha frito cocido al baño maría al vapor hay mil maneras de pan

Voz 1995 46:17 no soy porque tienen un hambre a estas horas cuando yo dije más hombre existo soy soy muy Panero

Voz 4 46:22 no yo que además son rehabilita una cosa que se ha perdido la memoria en muchos casos no lo sabré mejor que yo que se ha hecho un camino envidiable que por el país buscando quizá panaderías que ya alguno asegura que no existe y porque son me ha pasado también a mí dirá lugares donde pan pero existe

Voz 14 46:42 yo me crié en en Vilaboa en Galicia

Voz 4 46:45 donde se ondeaba en dos panaderías el pan dos veces y recuerdo perfectamente el aroma del en el pan que una cosa que hemos perdidos de masas a veces por delante de una panadería y lo huela es imposible ya yo aparte también se ha perdido

Voz 6 47:02 que mi madre llevaba el

Voz 1995 47:05 sí José Cordero y cosas así se llevaba la panadería que te Lassana porque este Iván se sigue haciendo

Voz 37 47:10 ir haciendo es que la reglamentación técnico sanitaria creo que no lo permite

Voz 1995 47:16 bailar es aconsejamos totalmente entonces pero se sigue haciendo

Voz 37 47:20 a haciendo hay zonas por ejemplo lo he visto mucho el Levante donde es muy

Voz 1552 47:23 monto había llevar el arroja lo bueno

Voz 37 47:26 pimientos rellenos y en general pues es hace Castilla con el tema de los asados todavía hay panaderías que les quedan haciendo hace cosas maravillosas no sólo los astados sino por ejemplo yo recuerdo en Palencia con P las opas acabadas las sopas de coscorrón que es como sopa de ajo meter una sopa de ajo vulgares cuatro horas en el horno de leña hasta que les saber una cosa con pan y agua pimentón y sal dijo hacerse una cosa

Voz 35 47:51 en incrementar para para para allá con eso no

Voz 37 47:57 así pero por desgracia están en peligro de extinción con como muy bien decía esa esa la cultura que se pero es que con el mucho pierden la gastronomía en porque con una mierda de marras con perdón

Voz 1995 48:08 ni nada no

Voz 2 48:10 yo tengo recuerdo más justo

Voz 37 48:13 las alguien me conmigo los callos

Voz 2 48:16 cuando el plan perdiendo no dentro para mojar no iban una última previa

Voz 1995 48:22 da el pan de ahora sabiéndose un buen Pané sabría ahora igual que el antiguo a Grecia ha evolucionado mucho el trigo el pan ha cambiado tanto el sabor

Voz 37 48:33 no os así que cambiado hemos perdido algunos valiosas tenemos otras variedades hemos perdido formas de hacer tenemos fotos hacer yo intento ser optimista yo creo que el mejor pan que le envía pues a el mejor fans ha hecho nunca o sea que quiero hacer buen pan hoy en día tiene todo para hacer buen pan yo hoy podemos disfrutar de verdad eh de unos panes que serían la envidia de de de otras civilizaciones por los los sistemas que tenemos desde la molienda a la planificación estoy control en los procesos etcétera que que estar un poco más optimistas

Voz 1995 49:04 pues con con hambre te vamos a despedir iban será autor de uno de los clásicos de la literatura gastronómica de ese país pan de pueblos ciertas historias de los panes y panaderías de España Iván muchísimas gracias

Voz 6 49:17 un abrazo grande es que me me dais hambre Andrea Andreas hecho

Voz 4 49:22 Nos podíamos hablar de otra cosa norte eso yo quería repetir que ahí hay una parte que todos sabemos es nos preocupamos muchísimo cuánto vamos a un restaurante cocina japonesa de que el arroz sea de verdad estupendo que por qué cuánto vamos a mí están de cocina cuando a una casa comida de Fabiola no nos preocupamos de que el paro

Voz 6 49:42 el gasto de los que de verdad Sancha Andrea muchísimas gracias seguimos

Voz 39 49:48 eh

Voz 43 51:21 hola me llamo Myriam Íñigo