Hoy por Hoy (20/02/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1018 00:06 José Antonio Marcos buenos días qué tal buenos días vamos a empezar recordando los datos fundamentales del observatorio hemos puesto en antena a las ocho de la mañana si hoy se celebrasen elecciones el Partido Popular sacaría un poco más de dos puntos de ventaja a Ciudadanos la formación de Mariano Rajoy continúa en caída libre se queda en el veinticuatro con cinco por ciento de los posibles votos pierde seis puntos desde el anterior sondeo hombre pasado que contrastan con la fuerte subida del partido de Rivera nada menos que ocho puntos la suma de votos de ambas formaciones facilitaría una mayoría del centro derecha para formar gobierno el PSOE cae hasta el tercer puesto veintiuno por ciento y un recorte de cinco puntos y Podemos mantiene a su vez la senda de descenso Un punto menos se queda en el dieciséis con seis por ciento del electorado anota un alto grado de preocupación por la desigualdad de género en nuestro país el noventa y seis con cuatro por ciento considera que hombres y mujeres deben tener mismos derechos una amplia mayoría el ochenta y cinco con ocho cree que ahora mismo no se dan condiciones de igualdad real este este panorama social y político de nuestro país en el que la corrupción sigue en el epicentro de la vida pública Álvaro Pérez El Bigotes aunque ahora ya no lleva bigote se siente parece a sus anchas en el Congreso en la comisión que investiga las finanzas del partido popular ha dicho que los empresarios pagaban con alegría y felicidad ha preguntado a los diputados porqué no han citado a esos empresarios los atiza antes del món domingo según sus términos a esa comisión línea directa con la cámara Miguel Ángel Campos Álvaro

Voz 1552 01:34 tres El Bigotes en estado puro lamenta que la justicia no es igual para todos y come ponen hoy pone como ejemplo el cuñado del Rey Iñaki Urdangarin condenado como él lamenta los privilegios de personajes como el marido de Cospedal Ignacio López del Hierro supuesto donante a la caja B del PP que no ha sido citado a declarar

Voz 2 01:51 aquí yo no veo justicia igual para todos entre otras cosas porque el cuñado del Rey está en Ginebra paseándose alrededor del lago con sus hijos está condenado igual que yo no hay sentencia firme pero yo estoy en Valdemoro y él está Ginebra el dolor la bilis siete va por un lado Sete desparrama T privilegio tiene el señor López del Hierro para no figurar en ningún sitio y que le pregunte alguien que hace usted en tanto papel

Voz 1552 02:16 según los papeles de Bárcenas Lope de hierro donó ciento catorce mil euros en negro a la caja B del PP en mil novecientos noventa y siete y mil novecientos noventa y ocho

Voz 1018 02:24 el Bigotes recordemos está condenado a doce años de cárcel por el llamado caso Fitur en el Supremo continua la declaración ante el juez Pablo Llarena del ex presidente catalán Artur Mas acusado de un posible delito de rebelión hay también una novedad de procedimiento la Fiscalía ha pedido al juez que declare este procedimiento causa compleja lo que atención puede dilatar los plazos Alberto Pozas

Voz 3 02:44 la Fiscalía ha realizado esta petición el juez ha dado traslado a todas las partes que tienen tres días para pronunciarse declarar compleja están macro causa implicaría José Antonio ampliar el plazo para que el juez Llarena puedas seguir investigando un año y medio más un plazo que no tendría en cualquier caso porque agotarse un traslado que se conoce mientras sigue declarando Artur Mas el presidente de la Generalitat la acusación popular ha pedido dejarle en libertad bajo una fianza a la misma de sesenta mil euros impuesta ayer a Marta Rovira así que ahora el juez Llarena tendrá que tomar una decisión

Voz 1018 03:10 la procuradora que representa la ex diputada de la ocupan a Gabriel ha notificado formalmente su intención de no acudir a la situación judicial del Supremo prevista para mañana tal y como adelantó la ex dirigente de la dirigente de la CUP en una entrevista a un diario de Ginebra ya a esta hora está reunida la Mesa del Parlamento catalán y parece que finalmente sobre la mesa exista la propuesta de ellos cerca de plantear una reforma de la Ley de Presidencia que facilite una posible investidura a distancia de pus de Mon Pablo Tallón

Voz 1673 03:36 según nos cuentan fuentes conocedoras del orden del día esta vez sí que está sobre la mesa este texto con el que Jones para Cataluña pretende modificar la Ley de Presidencia para que contemple primero la posibilidad de que Puigdemont pueda ser investido desde Bélgica y segundo para habilitar la toma de decisiones a distancia ahora bien segundos cuentan los grupos parlamentarios la reunión de la Mesa se está alargando mucho más de lo previsto porque los partidos no se ponen de acuerdo a la hora de fijar qué representación debe tener cada uno en las comisiones algunas de las cuales por cierto podrían activarse ya hoy mismo también habrá que estar muy pendientes de si se toma alguna decisión respecto a las propuestas de Ciutadans y de los Comunes de celebrar un pleno que ayuda a terminar con el actual bloqueo político

Voz 1018 04:18 hora doce y cuatro minutos agentes de la Policía están registrando los alrededores de una vivienda del barrio de San Mauro en Pontevedra en busca de Sonia Iglesias una mujer que desapareció en agosto del año dos mil diez cuando se dirigía a su trabajo en las tareas está presente la ex pareja sentimental de la mujer y padre de su hijo que llegó a declarar como investigado aunque finalmente la Justicia archivó su imputación en ese punto se encuentra nuestro compañero Ramón mella

Voz 4 04:44 así es todavía continuaban en el registro

Voz 5 04:46 en de la calle saco alguno que llevaba a cabo

Voz 4 04:49 los dos eh eh durante algo es poco obtuvieron tanto Sara Iglesias como Julio Araújo el principal sospechoso del caso judía desde primera hora de la mañana desde la simetría en este registro ahora la policía científica se centra en está algo Pozo que está situado en una finca en la parte trasera de la vivienda de hecho han llegado también los obreros de Pontevedra para intentar sacar algo de ese pozo de momento no podemos confirmar todavía continúa este registro

Voz 1018 05:20 en un informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables considera que Europa podría ahorrar más de cien mil millones de euros cada año si las energías limpias como la solar o la eólica aumentará su producción en un catorce por ciento durante los próximos doce años Javier Gregory

Voz 1673 06:24 el ministro de Hacienda se reunirá con la Federación de Municipios de cara a tratar la petición de los ayuntamientos de poder gastar los siete mil millones de euros de superávit que acumulan amenazaban con movilización ves Ártico

Voz 7 06:33 cada una de las mayores redes de tráfico de heroína del sur del país en una operación desarrollada en la localidad sevillana de Dos Hermanas hay nueve detenidos jóvenes familiares de narcos históricos lo que confirma el relevo generacional

Voz 1673 06:46 detenido en Torre Pacheco en Murcia a un ciudadano marroquí de treinta y un años por adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo yihadista muy activo desde hace tres años había creado varios perfiles con esto

Voz 1 06:55 puesto esto es algo de lo que tenemos ahora gracias al tanto que hasta luego Hoy por hoy la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido está contando la CNN en estos momentos el terrible suceso de hace unos días en Florida se el autor llegó a tener diez rifles en su poder un chaval de diecinueve años que llegó a poder comprar legalmente diez rifles inocua aquí estamos hablando de eso las doce de su beso no tienes ahí

Voz 8 07:30 sí

Voz 9 07:32 on

Voz 8 07:34 vámonos

Voz 9 07:36 vale en la mano que vivía bichos dos el otro conoceremos Sergio que que vas a quedar bien desde luego ya vale dieciséis el que iba directo y te va a hacer algunas paradas es importante elegir bien como Scott cuando se iba la Antártida es muy importante elegir bien tus compañeros de viaje porque lo vimos otro en vez de los tienes que comer

Voz 10 08:02 el frío ya hablaré porque voy a decir una cosa hace diez años ya diez años del primer viaje en AVE Madrid Barcelona que no está dañado

Voz 9 08:11 el tenía yo diez quince

Voz 5 08:15 te exprime igual bueno la verdad es que soy hoy juntamos ton ton y las palabras Madrid Barcelona en una una frase puede que no salga por ejemplo como el denominador común divorció distancia enfrentamiento pero un veinte de febrero de hoy hace diez años la noticia era muy diferente

Voz 11 08:31 a las seis de la mañana salía de la estación de Sants el primer AVE que cubriría los seiscientos veintiún kilómetros que separan Barcelona de Madrid y ocho minutos antes de lo previsto a las ocho XXXV llegaba a Atocha sin imprevistos sin celebraciones en cortes de cinta

Voz 5 08:44 eso es Si corte de cinta y además con una puntualidad de ocho minutos algo que por entonces no era muy habitual cuando hablábamos de Renfe ya hablábamos del tres allí la verdad es que todo empezó poco antes si días antes el catorce de febrero de aquel año el día de los enamorados se pusieron por unidades a la venta los primeros billetes en esa primera jornada ya se adquirieron un total de veintiocho mil cuatrocientos dieciocho Tickets en

Voz 9 09:06 la página de Renfe

Voz 5 09:07 en la página Rf1 supongo que iba allí en la página de Facebook y seguramente no esta es una de las cosas que hay que mejorar todavía bueno como estaba previsto efectivamente el veinte de febrero de dos mil ocho a las seis en punto salieron dos aves uno de Madrid a Barcelona y otro en dirección contraria de Barcelona Madrid llegaron en dos horas y treinta y ocho minutos mejorando en una hora hay diecisiete lo que entonces se tardaba con lo mejor que había el Alvia recorriendo ese mismo trayecto claro y toda la gente que está aquí en el AVE a nosotros mismos estamos muy acostumbrados pero entonces a la gente en su primer viaje hizo una ilusión

Voz 12 09:37 hasta me parece mentira que es tiempo es Egipto que yo recuerdo cuando eran niños

Voz 5 09:41 este viaje lo veinticuatro horas en el correo y ahora sin embargo del dos horitas estas aquí una maravilla

Voz 9 09:48 día checos checo se a los Gill lo ha sido más que amortizado está en nuestra vida pero hasta hace diez años caerá sorprendente lo que lo que podías reducir el tiempo de un viaje como es

Voz 5 09:58 porque es que además hace diez años en las cosas serán eran diferentes

Voz 9 10:01 cómo era la vida hace diez años y nosotros abrimos el periodo

Voz 5 10:04 eco de ese mismo día no encontraremos a Zapatero

Voz 9 10:06 que eran de joven no me acuerdo claro en asamblea pero no sabía leer no eso notarial

Voz 1 10:11 ese es el partido en el que del partido

Voz 5 10:13 está es Pedro Sánchez del mismo por diez años antes bueno pues era presidente del Gobierno ya anunciaba que la profecía del PP sobre la mala situación económica fracasa haría porque no estamos en una crisis económica El unos meses antes ya había dicho que entre la vamos

Voz 9 10:27 calor ya un escalofrío un buen José

Voz 5 10:29 es una cosa unos meses antes había dicho que entraríamos en la Champions League de la economía bueno pues no estaba muy equivocado la oposición cuando le decía esto oye también el grupo irlandés U2 que ya cuatro años en silencios cogí aquel mismo día para anunciar que estaba grabando un disco que iba a romper los moldes que sería conocidos como una obra maestra la obra maestra tendría los habríamos después canciones como esta pasado diez años pero por ejemplo ese mismo año dos mil ocho ir a ver a Bruce Springsteen en el Santiago Bernabéu costaba setenta euros setenta y seis euros o Abu sobrio a Bunbury parece los deportes también de la cabeza llamaba sí

Voz 1 11:07 Palacio de Deportes para tratar de no tenía

Voz 5 11:10 nación y nervioso algo raro eso no nosotros estilaba que nostalgia bueno también supimos que la duquesa de Alba fue indemnizada con novecientos mil euros por una intromisión a su honor al hacer referencia un periodista supuestos amoríos entre ella y Antonio el Bailarín o por ejemplo que ese mismo día en el metro un tipo entró con una pistola tirando era un arma de fogueo hay otro de voy a matar a todos los ricos Higuaín el metro

Voz 9 11:33 jo de escenario equivocó de escenarios

Voz 5 11:35 bueno desde luego sería entonces el billete sencillo de ese año dos mil ocho en Madrid costaba solamente un euro que también esto ha ido cambiando sí sí sí

Voz 9 11:44 que cuando llegamos no había queda hombre

Voz 5 11:47 lo voy a dar algunos datos por ejemplo eh lo que es el AVE Madrid Barcelona once mil personas viajan en AVE entre las dos ciudades cada día once Miller utilizando los Veinticinco trenes que hay por sentido de una dirección a otro esto hace un total de cuatro millones de pasajeros al mes un total de treinta y un millones de pasajeros

Voz 9 12:02 toda la de Cali como como son los que viajen conviene logicamente

Voz 5 12:06 por ejemplo como nosotros al cincuenta y dos coma seis por ciento somos hombres mientras que cuarenta y siete coma cuatro son mujeres el sesenta y dos por ciento viaja por motivo siempre laborales eso sí siempre es así en si quisiera ver Wifi que estos una cosa es que aquí no se ha mejorado ir es nuestro llamas en la gestión vayan mal pero que hagamos malamente Club Atletismo malamente eso también una buena excusa para decir que no estás oyendo lo que no te interesan

Voz 9 12:26 yo creo que más no decíamos me he dicho la sí

Voz 5 12:33 es también en cuestión de preciosidad acabo oscilan entre los cuarenta y los ciento veinte un premio al que haya encontrado un billete alguna de cuarenta euros me lo digo eh

Voz 9 12:39 vaya si te has pues de muy bien gracias porque esta derrota estamos bueno hemos estado nuevo bajamos una o contengan pues ya estamos me da no queda poco de llegamos hasta que llegue esto va también calla calla yo siempre he cuidado las películas que pone doce entonces quién elige la película si es que no hay que saber es adquiere ligeramente desde el doce y trece minutos una hora menos en Canarias hoy por ahí Toni Garrido

Voz 17 13:49 sí

Voz 9 18:42 habiendo las declaraciones de un tipo sin Vigotes llamado El