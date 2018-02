Hoy por Hoy (21/02/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:17 Peter está muy buenos días hoy parece que se termina la tregua que nos ha dado el frío en los últimos días esta tarde bajan las temperaturas y además va a llover en el Cantábrico y en Baleares el juez Pablo Llarena tiene que decidir hoy si reclama a Suiza que el entregue a la ex diputada de la CUP Anna Gabriel aussie porel contrario aplaza esa decisión que el magistrado mantiene la citación a declarar por un delito de rebelión a pesar de que la anticapitalista ya demandó ayer un escrito dejando claro que no piensa asistir porque cree que no tiene garantizado en España un juicio justo Se lo he dicho Llarena arena a los medios suizos que la han entrevistado

Voz 3 01:00 que te seguido ojo con con la Academia

Voz 1727 01:03 ex confesado los que ha contado que pretende dar clases en Suiza instalarse allí y que sólo va a pedir asilo político Si España reclama su extradición de momento Gabriel sólo está citada para un interrogatorio como su compañera Mireia Boya que la semana pasada acudió a una cita similar y salió de allí en libertad sin ninguna medida cautelar anoche María de las sedas que es fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado decían hora25 que no existen motivos jurídicos para huir

Voz 4 01:32 no sé si se responde más a una medida publicitaria de todo el procedimiento proceso pero sé que es un foco precipitada diciendo porque todavía no sean identificar exactamente qué delitos se le atribuye participación ha tenido los los delitos

Voz 1727 01:49 y el Tribunal Constitucional ha tumbado la solución imaginativa que se sacó de la chistera al ex ministro Wert para que el castellano fuera lengua vehicular en la educación catalana eso que él mismo definió en el Congreso como españolizar a los niños catalanes

Voz 0456 02:03 pues si es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes IPS sin tanta no orgullosos de ser españoles como de ser catalanes y que tenga

Voz 1727 02:13 el sistema se basaba en que el Ministerio daba una subvención de seis mil euros a aquellas familias que desearan escolarizar a sus hijos en castellano y que lo hicieran en colegios privados después el Gobierno central restaba el coste de esas ayudas del dinero que transfiera a la Generalitat que terminaba por tanto asumiendo de forma indirecta al absoluto una intervención que invade las competencias de la Generalitat según el Constitucional el PDeCAT como Esquerra que tanto han acusado en otras ocasiones al Constitucional de falta de independencia han celebrado este fallo Carles Campuzano

Voz 5 02:47 sí es una muy buena noticia el tribunal ha tenido sentido común la Lomce invadía invadía competencias con figuraba un sistema extraño ajeno al sistema educativo catalán y con esta sentencia es muy evidente que el Gobierno tiene menos legitimidad para intentar romper la inmersión lingüística

la sentencia complica efectivamente el debate actual en el Gobierno que en aplicación del ciento cincuenta y cinco pretende volver a intervenir en el modelo educativo catalán es miércoles ese veintiuno de febrero este miércoles tenemos que hablar de otras dos sentencias polémicas la primera Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:29 buenos días la primera la del Supremo que confirman

Voz 1727 03:32 condena de tres años y medio de cárcel para el rapero Val Toni que por enaltecimiento de terrorismo amenazas e injurias a la Corona

Voz 0027 03:39 los magistrados creen que las letras de este rapero sobrepasan los límites de la libertad de expresión y la creación artística como argumentaba la defensa

Voz 1727 03:46 la segunda el secuestro del libro Fariña del periodista Nacho Carretero que ha decretado una jueza de Collado vial

Voz 0027 03:51 ha aceptado esta jueza las medidas cautelares que pedía José Alfredo Bea ahondar ex alcalde de O Grove por Alianza Popular aparecía mencionado en el libro por verse envuelto en una operación antidroga aunque terminó absuelto por un defecto de forma

Voz 1727 04:03 el secuestro se decreta además casi tres años después de su publicación y cuando ya se está rodando incluso una serie basada en el libro el Partido Popular pretendió convertir ayer el debate sobre la proposición de ley de Unidos Podemos a propósito de la brecha salarial entre hombres y mujeres en un simple Itu más

Voz 0027 04:22 la portavoz de Unidos Podemos Irene Montero planteó la iniciativa como una lucha transversal del feminismo frente a un Gobierno machista por parte del PP intervino Celia Villalobos que acusó a los morados es cinismo

Voz 6 04:31 pelea no es de mi grupo parlamentario contra el suyo señorías esta es la España feminista democrática igualitaria contra un Gobierno machista que perpetúa y aumenta la desigualdad

Voz 7 04:42 su Gobierno es su Gobierno machista el texto rodeado machistas quién dice qué haría con una señora periodista azotan la sangre hará pues yo no sabía que sino fuera machismo cuando una persona sepa

Voz 8 04:55 pelear por una señora disfruta con una señora

Voz 7 04:58 eso dicta viento dije cuando ve que ya ha puesto muy brava leyenda como diciendo hombre que soy Pablo Iglesias ya está bien hombre

Voz 1727 05:05 la reivindicación por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres va a marcar hoy también la jornada inaugural de ARCO la feria de arte contemporáneo de Madrid

Voz 0027 05:13 una treintena de mujeres a reivindicar el papel de la mujer en el arte coincidiendo con la apertura de la edición número treinta y siete de esta cita Rice

en deportes un gol de Messi salvó anoche al Barça en Londres Sampe buenos días

Voz 1161 05:26 buenos días Pepa en la ida de octavos de la Champions en argentino marcó a pase de Iniesta tras un balón robado el primer gol al Chelsea de su carrera para lograr el empate a uno que había inaugurado William y que les deja vivos en la eliminatoria para la vuelta en el Camp Nou el catorce de marzo en el otro partido el Bayern Munich pasó por encima del Besiktas con cinco cero que deja resuelta su eliminatoria hoy los dos últimos partidos de esos octavos desde las nueve menos cuarto Sevilla Manchester United y salta entones Roma allí en casa se recupera el partido pendiente en Liga por el Mundial de Clubes desde las siete menos Juan

Voz 9 05:52 en Butarque en Leganés Real Madrid

y nos queda el detalle del pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:00 buenos días a esta hora ya se nota un descenso de temperaturas de momento no voy acusado será más notable esta tarde Si ayer todavía teníamos máximas alrededor de los veinte grados en el Mediterráneo y el sur de la península hoy sólo se pasará de los quince en el Valle del Guadalquivir y en Canarias en el resto del país máximas en general de diez a quince grados a pesar de que va a hacer mucho sol pero también con viento del norte fuerte en zonas de montaña y el Valle del Ebro en de cierzo viento que acentuará la sensación de frío nubes todavía en el Cantábrico especialmente en Cantabria y el País Vasco con chubascos cada vez más esporádicos en el Mediterráneo alternarán sol y algunos chubascos sobre todo en la costa de Cataluña también en la Comunidad Valenciana Murcia sobretodo en Baleares

Voz 1727 07:24 esta mañana la Audiencia Nacional va a juzgar a dos personas acusadas de enaltecimiento del terrorismo por sus comentarios en la red social Twitter qué está pasando con la libertad de expresión en España día sí día también contamos noticias que tienen que ver con este pilar de cualquier delito

Voz 0027 07:40 gracias Danny De la Fuente buenos días buenos días Pepa

Voz 0456 09:30 iniciativa de Unidos Podemos que se debatía anoche en el Congreso a la que se suma otras similar del PSOE entre otros puntos obligará a las empresas a difundir sus sueldos para detectar posibles discriminaciones clarificar las nóminas los pluses inspecciones de Trabajo centradas en la igualdad que les parecen estas medidas tienen el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

Voz 1727 09:52 segunda cuestión segunda pregunta a propósito de nuestras vidas pegados a las pantallas

Voz 0027 09:58 cuántas horas pasan ustedes al día delante de una

Voz 11 10:00 pantalla del móvil del ordenador de la televisión de una tableta sumen echen cuentas en el nueve una cita

Voz 0456 10:06 dos dieciséis sesenta y en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 2 10:11 eh

son las seis y diez las cinco y diez en Canarias

el al frente de la técnica están Roberto más Hani Elena Sánchez Fidel la producción Jordi Fábrega

Voz 0027 12:48 trece de la mañana cinco y tres en Canarias el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantiene para las nueve la citación a Anna Gabriel la ex diputada de la CUP a pesar de que ella a través de su abogado ya le ha comunicado que se queda en Suiza se queda allí para intentar eludir desde allí la justicia española una vez ya constate dentro de tres horas que Gabriel esta fugada efectivamente entonces el magistrado tendrá que decidir si ordena la detención internacional de Gabriel que es el paso previo para pedirle a Suiza que le extradita anoche hablamos en la SER con María de Lasheras fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado nos decía literalmente que ya no entiende nada que no concibe como Gabriel ha podido tomar una decisión así cuando su situación jurídica revestía gravedad pues limitada que jurídicamente es incomprensible Ike quizá las razones haya que buscar las más en el terreno de la propaganda política Ana Atom buenos días

Voz 0127 13:37 buenos días de las Heras explicaban hora25 que como Suiza no forma parte de la Unión Europea la tramitación de la orden de detención se puede alargar varios Anna Gabriel ha dicho desde Suiza

Voz 3 13:46 Paco dice no no has venido

Voz 0127 13:50 que no hace falta que se presente ante el magistrado porque a su juicio ella no ha cometido un delito de rebelión su abogado el ex diputado de la CUP Benet Salellas

Voz 18 13:58 hemos plantearnos como virtud la internacionalización da la situación política que desvió a Cataluña

Voz 0127 14:04 se conocía que con la fuga de Anna Gabriel buscan internacionalizar el conflicto catalán lo confirmaba también Eduard Pujol de Cataluña Joan Tardà de Esquerra

Voz 11 14:11 porque nos da es una mayor internacionalización del conflicto catalán

Voz 1775 14:15 quiere estrategia de defensa es legítima

Voz 19 14:18 en yendo al hecho que se trata de una acá

Voz 0027 14:21 política y no judicial TP suicida

Voz 0127 14:23 danos califican la huida de Gabriel con la misma palabra Rafael Hernando Margarita Robles Alves Rivera

Voz 20 14:28 cobardía y cinismo

Voz 8 14:31 tienen la cobardía de no comparecer a defenderse en el ámbito judicial aquello lo que cree estas la cobardía y la incoherencia de los líderes

Voz 0127 14:40 desde Unidos Podemos se limitan a decir su conflicto político cuya judicial

Voz 8 14:44 licitación no va a ayudar en nada las palabras de Irene Montero

Voz 0027 14:48 también entre la política y los tribunales el testimonio del corrupto condenado a Álvaro Pérez El Bigotes ayer en el Congreso compareció en la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP y allí confirmó que sí tuvo relación durante un tiempo con Rajoy frente a lo que el presidente había sostenido se empleó a fondo Álvaro Pérez en señalar al marido de la ministra Cospedal Ignacio López del Hierro que ha anunciado ya una querella contra él Miguel Ángel Campos

Voz 1552 15:10 el Bigotes avisó no estaban todos los que son en la Gürtel

Voz 0027 15:13 la excepción ilegal del PP e iba a dar nombres

Voz 1552 15:16 eso puso los diputados Juan Carlos Vera o Juan José Matarí al mismo nivel que otros encausados del partido como Jesús Sepúlveda porque también recibieron regalos como un coche viajes u obras de reforma en su casa el bigotes lamentó además que no estén ante el juez algunos donantes que figuran en los papeles de Bárcenas como el deán dijo de Rajoy Ángel Piñeiro o el marido de Cospedal Ignacio López del Hierro

Voz 18 15:38 por Ignacio López del Hierro y Castillo marido de la señora Cospedal ido Naher el Piñeiro López figuran como atizar antes quiero decir vienen a soltar el Montelongo no vienen aquí a declarar no los he visto en un banquillo

Voz 0027 15:51 para el bigotes y justicia igual para

Voz 18 15:53 todos entre otras cosas porque el cuñado del Rey está en Ginebra paseándose alrededor del lago con sus hijos está condenado igual que yo no hay sentencia firme pero yo estoy en Valdemoro ya está Ginebra el dolor la bilis siete va por un lado siete desparrama de privilegio tiene el señor López del Hierro para no figurar en ningún sitio

Voz 8 16:12 López del Hierro figura como donante de ciento catorce

Voz 1552 16:15 mil euros a la caja B del PP además el bigotes afirmó que la relación que tenía con Rajoy no era tan inexistente como el presidente declaró trabajo once meses con el acompañó Argentina y Uruguay le envió cartas de la Gürtel para cobrar ya está le asesoró para que cambiara sus antiguas gafas de pasta

Voz 18 16:30 era el el el jefe de la oposición del partido de la oposición en este momento

Voz 11 16:38 las gafas que llevaba estaban ya eran de pasta eran a la orden de imperan antiguas

Voz 8 16:44 también tuvo palabras para el ministro Catalá el ministro de Justicia pidiendo por una televisión y por otra parece pidiendo justicia ejemplar

Voz 18 16:54 pero qué es esto de justicia ejemplar la justicia tiene que ser justicia

Voz 0027 16:59 Álvaro Pérez dijo que dará más nombres de políticos

Voz 1552 17:01 presagios vinculados en los procesos judiciales que quedan abiertos tiene para escribir el Nuevo Testamento amenazó

Voz 0027 17:12 el rapero tonic tendrá que entrar en prisión después de que el Tribunal Supremo le haya confirmado la pena de tres años y medio de cárcel por las letras de sus canciones en las que los jueces consideran que existe enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas calumnias injurias graves a la Corona juristas progresistas y también parte de la oposición creen que sí que es un escándalo que alguien vaya a entrar en prisión por unas letras que moral lo políticamente pueden ser despreciables dicen pero que no dejan de ser letras de supuestas canciones en grabaciones que no tenían una difusión demasiado amplia hasta que la judicialización del caso GAL tonic lo ha hecho mediático Pascual Donate buenos días buenos días

Voz 1684 17:45 has para el Supremo las canciones de tonic no pueden quedar amparadas por la libertad de expresión porque a la Habana aprieta atacan con calumnias e injurias a la Familia Real amenazan al presidente del Círculo Balear Jorge Campos los magistrados señalan que en las letras no están sacadas de contexto como defiende el rapero mallorquín que insiste en que el lenguaje de ABS extremo provocador y simbólico tras conocer su condena a cárcel Val tonic en declaraciones a la Sexta lamentaba que con su caso se crea un precedente peligroso para los artistas

Voz 22 18:11 soy la cabeza de turco de todo esto hay muchos encausados en muchos perseguidos mucha gente pendiente de que les condena y esto significa que Banega por todos

Voz 1684 18:20 su abogado Juan Manuel hola en Radio Mallorca anunciaba que recurrirá la sentencia ante el Constitucional porque la considera una aberración

Voz 23 18:27 de una violación grave de las declaraciones Internacional de Derechos Humanos en lo que respecta no solamente a la libertad de expresión sino a la libertad de creación artística honrar nunca puede ser un delito

Voz 1684 18:39 el caso ha llegado también a la escena política a Podemos ha criticado con dureza la condena su líder Pablo Iglesias ha lamentado en un tuit que los raperos a la cárcel mientras los corruptos

Voz 1558 18:47 Nos siguen esquiando sobre libertades noticias

Voz 0027 18:49 la noche de de la última hora de ayer una jueza ha ordenado secuestrar el libro Fariña del periodista Nacho Carretero sobre la historia del narcotráfico gallego la jueza ordena sacar de las librerías todos los ejemplares que no tendría ninguna más como medida cautelar después de que un exalcalde de O Grove haya denunciado a Carretero ya la editorial porque considera vulnerado su derecho al honor este hombre este ex político José Alfredo Bea dar fue condenado por narcotráfico por la Audiencia Nacional

Voz 1772 19:15 al después un testigo se echó atrás y el Supremo

Voz 0027 19:18 lo absolvió por eso a pesar de todo a los años lo volvieron a condenar por un delito de blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico pero este hombre siente que Nacho Carretero ha vulnerado su derecho al honor por contar eso y una jueza ha decidido que sin que haya habido juicio siquiera es una buena medida cautelar secuestrar el libro libro que lleva tres años vendiéndose va por la décima edición está en todas las librerías Rafa Muñoz buenas

Voz 1772 19:41 buenos días para que se haga efectivo ese secuestro del libro el ex alcalde de O Grove tendrá que ingresar diez mil euros de garantía en los próximos veinte días en la página dos vientos treinta y cuatro del libro sepuede leer aquel junio de mil novecientos noventa y uno Orbaiz Picos se ofreció al cártel del Cali para atraer dos mil kilos de cocaína lo hizo a través de Alfredo Beacon dar alcalde de O Grove quién aceptó la propuesta La Audiencia Nacional consideró probado esos hechos que recoge el libro aunque el alcalde denunció al periodista Nacho Carretero hace dos años por injurias y calumnias así nos lo contaba en la SER el propio periodista hace apenas dos meses

Voz 21 20:16 también tuvimos otro pequeño problema con una querella de un exalcalde gallego yo creo que es inevitable cuando tú hablas de un tema tan delicado y con nombres y apellidos reales es inevitable ciertas consecuencias pero ninguna que me haya quitado el sueño por suerte y nada esperemos que sea así

Voz 1772 20:36 pues no ha sido así la juez ha ordenado el secuestro del libro y ha prohibido la impresión y la comercialización de nuevos ejemplares de Fariña hasta que haya una sentencia firme varios internautas han planteado ya varias propuestas para sortear el veto a la jueza como comprar el libro La interese plataformas de Star

Voz 0027 20:52 los a las cierra estar en Hoy por hoy con Toni Garrido el ex juez Baltasar Garzón que fue precisamente quien acreditó los vínculos de este ex político gallego con el narcotráfico los policías desplegados en la línea en el Campo de Gibraltar implorando al Ministerio del Interior que por lo menos les este material suficiente para hacer frente a los narcotraficantes que andan casi a sus anchas Santa

Voz 24 21:10 una mi carta a los Reyes Magos serían vehículos suficientes sólo nos han traído dos ayer el ministro chaleco antibalas policía en todos los policías no tenemos chaleco os saldada una serie de prioridades e para los uniformados pero hay personas que están de paisano chaleco antibalas

Voz 0027 21:28 peticiones de la policía de los vecinos que ayer en una edición especial de La Ventana desde la línea explicaron lo critica que es la situación que viven ellos allí Julia Molina

Voz 1628 21:44 los vecinos ya conocen esta estampa la policía corriendo a la caza de los lancheros que llegan a las playas cargados de toneladas de droga

Voz 9 21:51 se han dado cuenta de que tiene cierta impunidad está haciendo todo lo que está obligados los límites

Voz 1628 21:56 en esta localidad gaditana de unos sesenta y tres mil habitantes los sindicatos policiales calculan que existen más de treinta bandas treinta bandas con más de tres mil colaboradores metidos en un negocio ilegal que atrae a muchos jóvenes en una ciudad con un treinta y cuatro por ciento de paro

Voz 9 22:10 no tienen salida ninguna no le dan tampoco oportunidades no tienen opciones a nada

Voz 8 22:15 yo comprendo que tengan que esté fuera que tienen que estudiar porque no hay nada en la línea para la

Voz 9 22:20 juventud toda es históricos tonos de ahora a ver cómo cómo se ha recuperado a una generación que te difícilmente recuperable

Voz 1628 22:27 los vecinos contaban en La Ventana que están cansados de que se haya convertido en la sede del narcotráfico piden al Gobierno que refuerce la presencia policial y esa ayuda de momento no ha llegado el alcalde Juan Franco lo tiene claro

Voz 0027 22:40 quién está ganando ahora ahora mismo a ellos

Voz 25 22:42 delegará sólo quiero que quede claro también

Voz 1628 22:45 línea la batalla contra la droga de momento la ganan los traficantes

Voz 0027 22:50 si la mesa de negociación entre el Ministerio del Interior y los sindicatos policiales para equiparar los salarios de policías guardias civiles con los de otras policías autonómicas esa mesa de negociación ha saltado por los aires los sindicatos tachan de insuficiente el plan presupuestario a seis años vista que había presentado el departamento que dirige el ministro Zoido y creen que sólo busca hacerse la foto con ellos por urgencias electoralistas Pilar Velasco

Voz 1743 23:11 los sindicatos policiales califican de miseria inaceptable la oferta de interior de quinientos millones de euros en tres años un aumento medio para gente de entre cuatro mil ochocientos a seis mil euros anuales muy lejos de los mil quinientos millones de euros hasta dos mil veinte que pedían los colectivos a los que aseguran se había comprometido interior los colectivos dan así por rotas las negociaciones que comenzaron el pasado diciembre con la mesa técnica impulsada por Zoido en un comunicado conjunto tachan la oferta de tramposa de engaño masivo y falta de respeto a los profesionales de la seguridad pública

Voz 1727 23:40 usan al Partido Popular de querer hacerse la foto con policía

Voz 1743 23:43 así Guardia Civiles en su batalla por la equiparación salarial con las policías autonómicas principalmente con Mossos d'Esquadra y anuncian denuncias en todos y cada uno de los foros donde participen en los próximos días darán el detalle del calendario de protestas contra su adicción

Voz 0027 24:01 otro ministro el de Exteriores estalla en Teherán Alfonso de Irán para potenciar las relaciones políticas y económicas tras el levantamiento de las sanciones internacionales en dos mil quince gracias a la firma del acuerdo nuclear entre Estados Unidos Irán y otras cinco potencias mundiales un acuerdo que se tambalea ahora desde la llegada de trampa la Casa Blanca enviado especial de la SER a Teherán Rafa

Voz 1775 24:21 Madero este viaje tiene un primer objetivo reforzar la relación bilateral y la posición de las empresas ya instaladas en Irán donde operan mil cuatrocientas firmas españolas como Telepizza que en sólo dos años ya ha abierto más de diez locales Alfonso Dustin ministro de Exteriores viene para

Voz 0027 24:35 fortalecer las relaciones económicas y también a poner en marcha un mecanismo de consultas políticas porque Irán es un país con el que hemos tenido relaciones durante mucho tiempo y queremos fortalecer las porque

Voz 1775 24:51 levantamiento de sanciones gracias al pacto nuclear firmado en dos mil quince está en riesgo tras el ultimátum lanzado por el presidente estadounidense Donald Trump España es el primer país de la Unión Europea que visita Irán tras esa amenaza drástica a dejar claro en sus encuentros con su homólogo con el presidente del Parlamento Icon el asesor internacional del líder supremo Alí Jamenei que el compromiso de Europa sigue siendo firme el respeto a los derechos humanos en un país en el que hubo veinticinco muertos en las manifestaciones contra el Gobierno de diciembre tienen que han detenido más de veinte mujeres por protestar contra el uso obligatorio del velo también será dice el ministro otro de los asuntos a tratar el nuevo líder del centroderecha francés no ha tardado en y

Voz 0027 25:30 dos meses en pisar su primer charco político Iggy que echar ha calado hasta los huesos estaba en Lyon en un acto con estudiantes pidió que no los grabaran para poder hablar con claridad

Voz 8 25:39 pero por lo que se ve uno de los jóvenes no lo hizo demasiado caso

Voz 0027 25:46 todos se han difundido las grabaciones en las que acusa al presidente Macron de utilizar los tribunales para hundir a Juppé fue suya vale en las presidenciales acusa a los sindicatos y la patronal de financiarse de forma irregular y dice que el ex presidente y ex líder de su propio partido Sarkozy estaba obsesionado con el espionaje político después de todo esto anoche se fue a la televisión para presentarse como una víctima de una cacería política Rafa

Voz 1772 26:09 no publica ni twis ni mensajes en las redes sociales pedía ha Wauquiez ante decenas de estudiantes en una charla informal lo que no sabía es que uno de ellos estaba grabando comenzó a canta

Voz 0027 26:21 críticas a los sindicatos Fran

Voz 1772 26:23 ceses por su presunta financiación irregular críticas a Merkel para encontrar algo de carisma en sus redes sociales hay que madrugar ironizaba sobre la canciller del primer ministro canadiense

Voz 26 26:33 sí pero a quién

Voz 27 26:35 como escribe como político que sólo tiene a par

Voz 1772 26:38 ciencia aunque las acusaciones más graves van contra el ex presidente Sarkozy que le dio su gol su aval para dirigir a los republicanos de él dice que era un controlador que llegó a espiar a sus ministros

Voz 8 26:49 joe

Voz 1772 26:50 de de complot aunque se ha visto obligado a explicarse esta noche la televisión francesa ya ha reconocido que tiene defectos que además ha pedido disculpas a Sarkozy por las críticas

Voz 0027 27:05 el Barça superó anoche su visita a Londres con más resultados que juego Sampe buenos días

Voz 1161 27:09 buenos días Aimar después de un partido gris de los de Valverde que aplastaron a los ingleses en la posesión pero que les generaran poco peligro el empate a uno es oro para los azulgrana para afrontar la vuelta en el Camp Nou el próximo catorce de marzo Se adelantaban los

Voz 9 27:21 británicos a los diecisiete minutos de la segunda parte con gol de

Voz 1161 27:23 Liam que había estrellado dos balones a los palos en la primera y empató el Barça en el único error inglés un balón que robó Iniesta en su portería fetiche la de Iniesta trazó para ceder a Messi que marcaba el empate a quince del final y su primer gol al Chelsea en su carrera los azulgrana acusaron el intenso a nivel defensivo inglés como reconocía en la televisión Iniesta

Voz 11 27:39 cuando intenta proponer si hay un equipo que tiene

Voz 1161 27:45 los jugadores ocho detrás del balón es difícil no no es ninguna crítica hacia hacia el otro equipo ni mucho menos pero

Voz 9 27:52 bueno evidentemente cuando eso sucede el

Voz 1161 27:55 el partido no es tan vistoso como como otras veces

Voz 11 27:59 o también en zona mixta Rakitic con muy poco sacan muchísimo

Voz 9 28:04 con la gente que tienen arriba buscan ese desequilibrio así

Voz 28 28:08 es lo que contrarreste Eros pegándose entra esencia eran muy bien eh espera un ese fallo defendiendo con ocho casi dentro del área a veces pareciendo un partido de balonmano

Voz 1161 28:21 en los ingleses lamento por la pérdida de su único error defensivo que les costaba el gol defensa de su planteamiento Pedro Courtois Marcos Alonso

Voz 9 28:27 evidentemente tiene razón no jugando juntas dos líneas prácticamente pones nueve jugadores por detrás del balón pues siempre es complicado encontrar espacios de crear ocasiones y eso es una realidad nosotros nos jugamos a favor del Barça jugamos a favor de Chelsea y para nosotros es defender bien contra ellos porque sabemos sabemos tú lo que tienes equipo que su filosofía es jugar bien una pena los dos palos en el pie

Voz 1161 28:48 poco victoria aplastante del Bayern Munich sobre el Besiktas que les coloca casi en los cuartos cinco cero con goles de comandos de Muller y dos de Lewandowski esta noche últimos dos partidos de los octavos de ida desde las nueve menos cuarto Sevilla Manchester United Pizjuán con dos protagonistas de lujo en el larguero en la previa el portero del Sevilla Sergio Rico que ve así al Manchester

Voz 29 29:05 el paquete completo es un gran equipo y preocupa a todo no creo que tenemos que saber jugar nuestras bazas sabiendo que jugamos contra un grandísimo equipo hay que ser consciente también de que enfrente

Voz 1161 29:16 en los ingleses Juan Mata que califica así una posible eliminación con el Sevilla

Voz 30 29:19 ha creado un palo duro si tuviéramos una distancia más corta en la première pudiéramos seguir hablando de poder

Voz 29 29:27 pues no sería tan duro pero sí que no ahora pues nuestro objetivo es impactando ronda

Voz 1161 29:32 Mourinho tiene las bajas de los lesionados Jones rojo Fellaini e Ibrahimovic sigue siendo baja el lateral Coria para monte el arbitrar al francés Turpin y a la misma hora sarta pitones Roma ya en casas a recupera el partido pendiente en el calendario de la jornada dieciséis en Liga aplazado en su día por Mundial de Clubes Leganés Real Madrid baja Garitano lesionados Branson aquí sin manos que Zidane no puede contar con Modric Marcelo

Voz 11 29:52 los arbitrará castellano González González

Voz 1 30:00 son las seis

Voz 1727 30:01 a las cinco y media en Canarias

Voz 9 30:04 en la Cadena SER Hoy por hoy no la Guardia Civil cree que la Generalitat

Voz 1727 30:13 lo utilizó los datos personales de todos los catalanes con derecho a voto para elaborar descenso del uno de octubre vulnerando así los principios básicos de información personal que la Guardia Civil

Voz 0027 30:24 se lo ha comunicado al juez que investiga los preparativos del referéndum ilegal a través de un informe que detalla cómo se intervinieron cuarenta cinco mil cartas de la empresa Uni post que iban a ser repartidas a los supuestos componentes de las mesas electorales la Guardia Civil también se incautó de cinco millones de cartas el censo electoral que costaron casi un millón de euros públicos mientras tanto en el Parlament Esquerra sigue dilatando como puede la propuesta de Cataluña para cambiar la Ley de Presidencia y facilitar así una hipotética investidura de Puigdemont lo último Torrent quiere esperar a un informe de los letrados en realidad les sirve para ganar una semana más Frederic Vincent Radio Barcelona Gandia con días y se decide

Voz 1552 30:58 en la reunión de ayer de la Mesa del Parlament Chus para Cataluña lo apoyó eso sí

Voz 31 31:02 añadió dientes creemos que no hay ninguna dificulta formal ni legal para que se tenga que solicitar un informe a los letrados del Parlamento pero no no no vamos a hacer de eso

Voz 1552 31:16 en Cataluña aseguran que hubiese sido mucho peor que la propuesta de reforma ni se hubiera tramitado fuentes de ambas formaciones de esos para Cataluña Idescat mantienen que las cosas no van mal y que habrá acuerdo por la investidura en un par de semanas como muy tarde

Voz 0027 31:31 Ciudadanos buscará hoy el más que improbable apoyo del PP a la reforma de la ley electoral que el partido de Rivera ha pactado con Podemos y que pretende cambiar el sistema de reparto de escaños la pasada semana el PSOE al espejo pero hoy será el PP quién les niegue ese apoyo a una medida que recogía el pacto de investidura firmado por Rajoy y Rivera Óscar Garcia buenos días el de hoy va a ser el segundo examen al que Ciudadanos quiere someter al PP en esta semana ayer en el Congreso resultó suspenso según fuentes de la formación naranja tras el rechazo frontal de los populares a la ley para despolitizar la Fiscalía propuesta por el partido de Albert Rivera hoy tocado otro de los compromisos reflejados en el pacto de investidura punto noventa y siete mejorar la proporcionalidad en el sistema electoral español pero el PP no está por la labor dicen que lo que quiere Ciudadanos es una modificación

Voz 1645 32:16 la carta que beneficiaría a ellos y perjudicaría al PP es más según los populares el sistema propuesto hubiera quitado hasta tres escaños a la formación en Cataluña donde rige la ley electoral general dardos al Partido Popular las fuentes consultadas señalan que el PP acude al encuentro a escuchar y a proponer pero que cada vez que se hable de este asunto defenderá que debe gobernar la lista más votada sea como sea Rivera espera que Rajoy cumpla y como dijo ayer se acabe el pasteleo entre el viejo bipartidismo

Voz 0027 32:44 Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenas ideas

Voz 27 32:47 buenos días Ademar hasta ahora en madres encontramos las primeras dificultades de entrada a la capital en la dos en Torrejón de Ardoz en la A tres a su paso por Santa Eugenia en la IV a la altura de Pinto y en el cruce con la M treinta en la A5 en Móstoles Alcorcón y Campamento oye la A42 en Parla deba retenciones en la M40 entre Vallecas y Coslada sentido A dos en Valencia un accidente las siete complican la circulación a su paso por Moncada dirección Barcelona en Cantabria precaución el A67 ya que la nieve dificulta la conducción a la altura de Mata porque era en ambos sentidos de momento no hay restricciones importantes pero sí tengan cuidado por último en Andalucía en Sevilla un vehículo averiado en la noventa y dos origina el estrechamiento del carril derecho en Alcalá de Guadaíra hacia Almería en el resto de vías nacionales de momento se circula siempre

Voz 0027 33:29 gracias Alfonso hoy el protagonista va a ser el termómetro que a partir de la tarde va a iniciar una caída en picado lluvia en el Cantábrico también en la costa mediterránea sol en el resto de España

Voz 1727 35:29 son las siete menos veinticinco las seis menos XXV en Canarias y comenzamos hoy con una buena noticia no es habitual el padre dado el niño de la maleta no irá a la cárcel sólo va a tener que pagar una multa de noventa y dos euros ha quedado demostrado que nunca supo que la mafia a la que recurrió para meter a su hijo por la frontera de Ceuta lo ocultó haría en una maleta poniendo en peligro su vida Radio Ceuta Miguel Ángel Mendoza buenos días

Voz 1558 35:53 qué tal buenos días Pepa pues exactamente el juicio a lío votara quedaba solventada en una sola sesión después de alcanzar un acuerdo de conformidad entre la petición del fiscal que solicitaba recuerden tres años de prisión Isla de la defensa que pedía la libre absolución la decisión se adoptaba tras los testimonios precisamente Dalí y del propio menor de arduo en la sala de vistas la multa de noventa y dos euros eso sí además quedará compensada por el pago de la fianza en su día de cinco mil euros que ese parque Ali pudiera salir de la cárcel satisfacción por tanto de todos por la resolución judicial con la multa impuesta con las eximentes por razones humanitarias de parentesco el futuro crear para esta familia tal como relataba su abogado Juan Isidro Fernández

Voz 11 36:30 pues ahora su haga Bilbao los tres Gaviria en Bilbao y Sevilla diez Fuerteventura porque te llevas trabajo y es más posibilidad de India tiene allí la vida

Voz 18 36:40 también echa a trabajar y el diseño

Voz 9 36:43 estudiar allí

Voz 1558 36:44 pues hay que decir que votará tiene intención de solicitarlo una final española lleva diez años en nuestro país haber podido además esquivar una pena de prisión que facilita precisamente esa

Voz 1727 36:53 en los tres bomberos sevillanos que se enfrentan también a una pena de cárcel tras en rescatar a decenas de refugiados en Grecia llevan hoy su caso al Parlamento Europeo la Justicia griega los acusa de tráfico de personas y pide para ellos diez años de cárcel por cada refugiado al que ayudaron Andalucía Elena Carazo buenos días

Voz 0273 37:12 bueno Cia Pepa la Manuel Blanco Julio Latorre y Kike Rodríguez son estos tres bomberos sevillanos que fueron detenidos como decías el de Boss mientras realizaba labores de rescate de refugiados en el Mediterráneo el siete de mayo se enfrentan a juicio por tráfico ilegal de personas y se enfrenta a diez años de prisión por cada persona rescatada hoy llevan su caso al Parlamento Europeo y aprovecharán para pedir que los estados no criminalice las labores humanitarias Manuel Blanco

Voz 1775 37:36 en un acto viajaba programa o para hablar sobre el visado y la el Ayuda Humanitaria Il lo que vamos a hablar es de la criminalización de la ayuda humanitaria porque los focos están pendiente de los otro no están apuntando al problema verdaderos que la gente que se sigue hablando todos los días en el mar

Voz 1161 37:52 ayer lo recibió el Defensor del Pueblo andar

Voz 0273 37:54 Luz Jesús Maeztu que abrirá una actuación de oficio pide el apoyo del Gobierno español para que se garantice la mejor asistencia legal ir remitirá también toda la documentación sobre el caso al defensor griego para que medie en el asunto

Voz 35 38:09 en Madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días el hospital de La Paz ha vuelto inundarse por la rotura de una tubería llevamos tres en un año

Voz 9 38:19 sí salía el agua en radiología Trauma o maternidad debido a un fallo en el interruptor que regula la

Voz 1275 38:24 la presión de la bomba de agua ese reventaron varias tuberías que han dejado auténticas cascadas en diferentes partes del hospital Enrique Ruiz escuderos el consejero de Sanidad

Voz 36 38:32 pido que que trasladar dos camas son que eran eran tres niños pero

Voz 1775 38:37 no porque haya sido producido digamos

Voz 36 38:40 Nos la goteras sino por los humedad y entonces están valorando un poco cuál es el alcance de de la rotura pues para para solucionarlo el punto de vista asistencial excepto ese ese movimiento no ha habido ninguna repercusión en la actividad del hospital

Voz 1275 38:53 el agua no afectada en ningún equipo médico la avería se solucione en el plazo de una hora y el hospital que ella sufrió a principios del mes pasado inundaciones por las lluvias ha seguido funcionando Pepa con normalidad

Voz 1727 39:02 gracias Laure la justicia ha reabierto el caso de Sonia Iglesias desaparecida hace ocho años ya en Pontevedra ayer a la policía registró una finca de la que entonces era su pareja Galicia María

Voz 1628 39:14 buenos días Pepa el rastro de San Iglesias que tenía treinta y ocho años en el momento de la desaparición se perdió en agosto del dos mil diez después de que la mujer acudiera a una zapatería de la ciudad no viera a su trabajo en un comercio del centro de Pontevedra su expareja sentimental y padre de su hijo Julio Araújo llegó a declarar como investigado pero la justicia retiró la imputación con la investigación en los alrededores de la vivienda donde habrían residido juntos cerrar el caso archivado en el dos mil quince aunque la causa permanece secreta La familia de Sonia siempre ha mantenido su sospecha sobre la expareja que ayer estuvo presente en los trabajos Maricarmen es la hermana de Sonia

Voz 37 39:48 pues tan fácil como que uno confía en la persona con la que lleva viviendo muchos años si esa persona de tu entorno cercana pues te lleva a cualquier sitio

Voz 1628 40:02 cada año desde la desaparición una concentración en Pontevedra reivindica que se aclare el caso

Voz 1727 40:06 fiscalía no ve delito en la actuación de la Ertzaintza que costó la vida a Íñigo casi el joven seguidor del Athletic que murió hace seis años por un pelotazo de goma que lanzaron los antidisturbios tras un partido Euskadi Isabel León

Voz 0821 40:20 bueno qué tal algo se habla aquella del efecto K vacas entre los agentes de la Ertzaintza su muerte por un pelotazo en abril de dos mil doce está ahora mismo pendiente de juicio lo último ha sido el escrito de la Fiscalía que publica Nights punto info en él la novedad con respecto a estos años de instrucción es que directamente dice que no ve delito en la carga policial hasta el momento la y la fiscalía había basado su posición favorable a los seis imputa dos en que no era posible identificar el autor del disparo llegó a plantear sus dudas sobre si el pelotazo fue consecuencia de las órdenes dadas por los mandos imputados ahora señala por escrito que no considera que haya delito alguno y por tanto no existiendo tal no se puede establecer autor que pueda ser juzgado la defensa del caso que lleva Jone Goirizelaia ha insistido en todo este proceso en la actitud pasiva del Ministerio Fiscal sin embargo se queda con un dato estamos ya a las puertas de que señale la vista

Voz 34 41:03 tal ya podemos contemplar

Voz 1727 41:10 todos los rincones del monasterio de Venezuela en Zaragoza sin movernos de casa Google ha incluido esta joya cisterciense en su catalogo exclusivo catálogo de monumentos de realidad virtual Aragón Ana Sánchez borró y buenos días buenos días con la aplicación que se llama Google expedición Se puede visitar espacios del monasterio como la entrada a la sala capitular el refectorio

Voz 1628 41:33 el claustro Ramón a la nueva extécnico de Aragón virtual

Voz 38 41:36 esta herramienta está a disposición de todo el mundo se utiliza a través de un visor de realidad virtual y está en principio desarrollada para utilizar en colegios para utilizar por equipos educativos en los cuales hay un guía ir diversos exploradores que son los alumnos

Voz 1727 41:50 el proyecto nace de una propuesta de la Diputación de azar

Voz 1628 41:53 goza a Google porque la institución provincial ya cuenta con la web en la que se pueden ver imágenes en trescientos sesenta grados de toda la provincia

Voz 1727 42:01 de la realidad virtual a algo tan tangible como el papel Juan Cruz ha recopilado en un libro las entrevistas las muchas entrevistas que le ha hecho al Nobel de Literatura Mario Vargas

Voz 1558 42:12 si Asad Javier Torres Mario Vargas Llosa frente a Juan Cruz y a su lado Juan Cruz que ha sido su editor y que le he entrevistado a lo largo de los años en momentos esenciales en la vida del Nobel como cuando tras perder las elecciones presidenciales pero cubanas fue abordado en París por el periodista que al cogerle del brazo se dio cuenta de que había adelgazado Quique algo había cambiado en su vida ahora editado por deliberar entrevistas con Mario Vargas Llosa que también puede entenderse como un destilado sobre el género de la entrevista

Voz 1727 42:40 entrevista es una declaración de respeto con la historia que delante la mayor parte de las cosas que yo he aprendido entrevistando al marido es hasta qué punto nunca ha tolerado el lugar como medida como se ha ido de los tópicos y al mismo tiempo como se han cernido sobre tópicos

Voz 1558 43:11 el libro es en opinión del también periodista de poeta Javier Rodríguez Marcos un poco el making of del trabajo desarrollado durante años por Juan Cruz quién reconoce que fue con Vargas Llosa con quién aprendió a entrevistar

Voz 1727 43:36 y cuando faltan dieciséis minutos para las siete las seis en Canarias Nos vamos a Reino Unido el director general de Oxfam ha pedido allí perdón ante el Parlamento británico por el escándalo sexual protagonizado por altos cargos de esta ONG en Haití admite ahora que actuó mal cuando le quitó importancia al caso cuando salió a la luz pública Londres Begoña Arce

Voz 0273 43:58 Ocean se sentó ayer en el banquillo de los acusados pero está muy lejos de ser una excepción o que el escándalo de Haití sea un caso único y una conclusión se pudo sacar de la comparecencia ante el comité del Parlamento británico es que el problema de los abusos sexuales en el campo de la ayuda humanitaria es endémico el comité ha acordado abrir una investigación sobre estos delitos en todo el sector en su comparecencia el director general de Oxfam Mark Goldring pidió perdón reiteradamente en nombre de la organización yo en el suyo propio por tratar de minimizar lo que ocurrió en Haití en una entrevista en The Gardian había afirmado que se estaban exagerando las cosas y después de todo Oxfam no había asesinado a bebés en sus cunas Golding reveló que en los diez días posteriores al escándalo han recibido veintiséis nuevas acusaciones de abusos sexuales de sus emplea

Voz 34 44:44 Cui se han puesto en nuestro conocimiento veintiséis nuevos casos hay asuntos más

Voz 0273 44:52 sientes y otros históricos que la gente en su época pensó que no debía denunciar uno de los siete implicados en los abusos en Haití volvió a ser contratado por Oxfam en otro país el daño que ha sufrido la organización es incalculable siete mil afiliados han cancelado sus donaciones en la ONG en los últimos diez días

Voz 9 45:15 la justicia brasileña ha concedido prisión domiciliaria

Voz 1727 45:19 a las presas embarazadas o que sean madres de niños la medida se va a aplicar sólo aquellas mujeres detenidas a la espera de juicio y que no hayan cometido delitos graves Ana

Voz 0127 45:29 se van a poder beneficiar más de cuatro mil mujeres de todo Brasil futuras madres aquellas que tengan hijos de hasta doce años y aquellas cuyos hijos tengan alguna discapacidad son en su mayoría mujeres que están encarceladas por tráfico de drogas no podrán acogerse las que hayan sido condenadas por crímenes violentos las que tenían hijos antes de entrar a la cárcel pero nunca llegaron a cuidar de ellos olas que perdieron la custodia por algún motivo que no fuera entrar en prisión el Tribunal Supremo de Brasil explica que si un juez condena a alguna de las mujeres que están en arresto domiciliario deberán volver a la

Voz 10 45:59 cárcel