Hoy por Hoy (21/02/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:16 buenos días un rapero irá a la cárcel en España por injurias al Rey enaltecimiento del terrorismo el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a tres años y medio de prisión que la Audiencia Nacional impuso a José Miguel Arenas Beltrán conocido como Bye tonic por el contenido violento de sus canciones los magistrados consideran que las letras no son irrelevantes ni se limitan a realizar una crítica política sino que amenaza ni calumniar al jefe del Estado y tienen un indudable carácter laboratorio dicen del Grapo inédita el abogado del rapero que ha hablado con los compañeros de clase de Mallorca asegura que la sentencia atenta contra los derechos humanos

Voz 0027 00:52 una violación grave de las declaraciones internacionales de Derechos humanos en lo que respecta no solamente a la libertad de expresión sino a libertad de creación artística honra nunca puede ser delito

Voz 1727 01:04 Juan Manuel o la dieta llama el abogado que anuncia también que pedirá al Tribunal Constitucional que paralice la ejecución de la sentencia mientras se revisa el caso como se hizo con los fascistas que asaltaron la librería Blanquerna a partir de las ocho de la mañana analizamos esta sentencia con el portavoz de Jueces para la Democracia y más sobre los límites a la libertad de expresión noticia de la noche una jueza de Madrid ha ordenado secuestrar el libro Fariña del escritor Nacho Carretero es un libro sobre el narcotráfico en Galicia que está en las librerías desde hace tres años el ex alcalde de O Grove José Alfredo Bea había denunciado a Carretero y a la editorial por injurias y calumnias la magistrada ha admitido la demanda prohibido la impresión la venta de nuevos ejemplares vea el alcalde el exalcalde estuvo en la cárcel acusado de un delito de narcotráfico a principios de los años noventa pero después fue absuelto por el Tribunal Supremo

Voz 2 02:02 porque la clave de la brecha salarial se encuentra en los complementos y pluses ahí fíjense la brecha alcanza el treinta por ciento en las horas extra donde la brecha salarial se dispara hasta el ochenta por ciento o en que los sectores laborales feminicidios ofrecen salarios menores o en la imposibilidad de conciliar para sí argumentaba la portavoz de Unidos Podemos Irene Montero

Voz 1727 02:21 pero la ley contra la brecha salarial que su grupo ha presentado en el Congreso todos los partidos todos menos el PP han apoyado la iniciativa

Voz 0027 02:29 no podemos propone obligar a las empresas a hacer públicos sus sueldos medios para detectar discriminaciones y avanzar en planes igual a todos los grupos anunciado que apoyarán esa toma en consideración de la proposición de ley incluido el PSOE que el lunes presentó su propia iniciativa

Voz 1727 02:42 la avanzan láser hasta ahora los ex jugadores de la Arandina acusados de violar a una menor limpiaron sus teléfonos después de la presunta agresión sexo

Voz 0027 02:51 un informe que la policía le ha entregado al juez del caso aseguran que los futbolistas trataron de borrar todo rastro fotos mensajes el registro de llamadas la menor de quince años también vacío su teléfono además el análisis de los móviles confirman que durante la hora y media en la que supuestamente tuvo lugar la agresión no se registró prácticamente ninguna actividad en los teléfonos

Voz 1727 03:12 el Estado asume hoy la gestión de la primera autopista quebrada la R4

Voz 0027 03:16 es la radial que discurre entre Madrid y Ocaña en Toledo su explotación y mantenimiento será a través de una empresa pública la R4 es la primera de las ocho autopistas de peaje en suspensión de pagos cuya gestión vuelve ahora él está ido

Voz 1727 03:27 Unicef se queda en blanco por Siria

Voz 4 03:32 la ONG ha emitido un comunicado totalmente en blanco como respuesta a la muerte

Voz 0027 03:37 los en las afueras de Damasco al menos cien civiles han sido masacrados en las últimas horas al este de la campaña de Unicef que se ha quedado sin palabras ante semejante violencia la pueden ver en Cadena Ser punto com

Voz 1727 03:49 y en deportes el Sevilla completa esta noche en los partidos de octavos de la Liga de Campeones Sampe

Voz 1161 03:54 partidos de ida Sevilla Manchester United Sánchez Pizjuán desde las nueve menos cuarto arbitraje del francés Turpin y a la misma hora Shakhtar Donetsk Roma de ayer Chelsea uno Barça uno gol de Messi que deja abierta la eliminatoria para la vuelta en el Camp Nou todo lo contrario que en la otra con el Bayern Munich cinco Besiktas cero y en casa se recupera el partido pendiente de Liga por el Mundial de Clubes desde las siete menos cuarto en Butarque Leganés Real Madrid arbitrado por Castell

Voz 0027 04:15 el leonés González González

Voz 1910 04:20 empieza a llegar el aire frío en la Península hará bajan las temperaturas sobre todo lo notaremos esta tarde y a partir de la próxima noche de evento hora hace más frío que las últimas mañanas pero tampoco es muy acusado buenas noticias porque van a desaparecer no del todo pero sí en gran parte las lluvias de la parte más oriental del Cantábrico en cambio en el Mediterráneo desde la costa de Cataluña hasta el litoral mediterráneo andaluz sobre todo en Baleares chubascos y alguna tormenta intensa

buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis

asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado contra

es mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cuarenta

Voz 12 07:13 el Tardi Pandit sistema Pandit Karadzic monte y sepa

Voz 1727 07:17 Anchois eh

Voz 1910 07:19 nadie en una entrevista a la radio televisión suiza estrategia de llevar el separatismo unilateral más allá

Voz 1727 07:25 la de nuestras fronteras dice que pedirá asilo si se solicita su extradición el juez del Supremo Pablo Llarena tiene que decidir hoy se inicia ese procedimiento una vez que Gabriel no acuda a la citación a declarar que está prevista para esta mañana anoche estuvo en Hora Veinticinco la fiscal María de las Heras de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado y subrayó que Anna Gabriel sólo está citada a declarar ni siquiera está imputada por lo que atribuye la huida a una campaña de marketing

Voz 13 07:53 bueno yo no termino de entender porque todavía no tiene el estatus de investigar pero llamamiento que ha todavía no se ha personado ante el Tribunal todavía no tiene ese ese estatus tampoco hay una fijación o definición de los hechos que se le puedan atribuir no sé si responde más a una medida publicitaria de todo el procedimiento

Voz 0011 08:18 es sobre Cataluña también el rejonazo del Tribunal Constitucional la ley Wert por los atajos contra la inmersión lingüística anula por invasión de competencias la subvención de seis mil euros a cada familia que quisiera llevarse a su hijo o a su hijo a un colegio privado para recibir enseñanza en castellano una decisión que según reconoce el propio ministro de Educación Méndez de Vigo puede afectar a la fórmula que estudia Moncloa ahora en el ciento cincuenta y cinco para introducir el castellano como lengua vehicular en Cataluña Adela Molina el ministro de Educación admite que la sentencia del Constitucional afecta la fórmula que está estudiando el Gobierno para garantizar la enseñanza en castellano en Cataluña Íñigo Méndez de Vigo tengo que estudiar la sentencia ya les dije

Voz 6 08:58 el otro día que estábamos trabajando en ello está esto es una novedad

Voz 14 09:02 Nos no esperábamos que el tema

Voz 6 09:04 el Constitucional se pronunciara hoy y por tanto lo que lo que dice la sentencia también lo tendremos que llevar a nuestras nuestros estudios en estas reflexiones

Voz 0011 09:14 el ministro confirmó el viernes pasado que modificaría la preinscripción escolar aprovechando que ahora tiene las competencias educativas en Cataluña por la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco para garantizar que los padres pudieran elegir la lengua vehicular en la que quieren que estudien sus hijos catalán o al menos un veinticinco por ciento de las horas en castellano Méndez de Vigo explicó que estaban estudiando la forma de hacerlo el presidente del PP de Cataluña Xavier García Albiol dijo ayer también en el Senado y tras conocerse la sentencia que cree que es bueno no precipitarse

Voz 14 09:41 sabemos que si se tiene que adoptar algún tipo de medida de ser una medida que sea efectiva que sea seria y sobre todo que sea posibilista

Voz 14 09:55 en serio se tome su tiempo para los brazos las cosas

Voz 0011 10:00 como el ex ministro de Educación José Ignacio Wert aseguró en declaraciones a Efe que el constitucional sólo ha anulado un procedimiento que él creó y que no cuestiona el fundamento jurídico

Voz 1 10:10 el derecho a la enseñanza en castellano de las dudas sobre la constitucionalidad de la ley Wert y sus consecuencias

Voz 1727 10:19 ya sea advirtió recuerda esta mañana Soledad Gallego Díaz

Voz 1910 10:23 cuando se aprobó la llamada Ley ver es decir la ley orgánica de mejora de la calidad educativa los portavoces de la oposición advirtieron de que el sistema que diseñaba dicha ley para garantizar la enseñanza en castellano en Cataluña invadía las competencias del Estatuto y podría ser declarado inconstitucional la advertencia no sirvió de nada porque el Partido Popular disponía entonces de mayoría absoluta ejercía como un auténtico rodillo sin embargo es exactamente lo que dijo ayer el Tribunal Constitucional que sus artículos de la ley deben ser anulados porque no respetan el reparto de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma y eso el reparto de competencias no sólo en su ejercicio sino también en su titularidad es precisamente uno de los principales campos en los que el Constitucional tiene encomendada la función de árbitro el Ministerio de Educación debería atentar son ahora mucho la ropa antes de proponer nuevas regulaciones en ese sentido la competencia ha advertido con toda claridad el máximo intérprete de la Constitución de Cataluña que tiene que ser su parlamento en el que de acuerdo con lo que dice el Estatuto de Autonomía tome las decisiones que considere más adecuadas el Estado sólo puede fijar mecanismos de coordinación general incluidas las llamadas es mínima o el control administrativo aunque el Partido Popular ya no dispone de mayoría absoluta la sentencia del Constitucional no podía ser más oportuna para poner freno a nuevos dislate debates que son

Voz 0027 11:49 no

Voz 1727 11:54 y hoy sesión de control al Gobierno hay preguntas para el ministro

Voz 0011 11:57 Economía veremos si las responde Luis de Guindos que está de salida y aún no tiene sustituto días raros estos en el Congreso de los Diputados Sastre buenos días

Voz 1071 12:06 digamos que son buenos días Pepa Días extraños para la crónica parlamentaria lo mismo está Correa en videoconferencia que el bigotes en persona repartiendo frases podía escoger cualquiera de ellas particular tenía un buen titular Álvaro Pérez recorrido toda la obscenidad sin moverse de la silla mientras su abogado escondido del tiro de cámara le hacía gestos para evitar que se metiera más problemas

Voz 15 12:26 yo decía la gente tío se afeita el bigote desaparecen es que mejor porque parece ese me veía pues parecía que el que se lo llevaba todo era vieron claro

Voz 1071 12:36 pero el bigotes había ido a lo que había ido y entonces soltó dado el hongo fue ya imposible ponerse a hablar de otra cosa fue imposible incluso para Rafa Hernando que esta vez no salió con lo de que él es de Almería probó eso sí con el argumento de quién no tiene una Gürtel en casa

Voz 16 12:50 les recuerdo que todas tienen problemas de financiación ballet se atrevan a traer a delincuentes como este por lo tanto pues mire usted ellos sobre lo que dice los delincuentes no voy a hacer pronunciamientos

Voz 1071 13:01 son días raros en fin para la crónica parlamentaria porque cuando llega al pleno el debate de la brecha salarial no se presenta nadie del Gobierno en los escaños del PP haya apenas treinta diputados el debate está también bronco en el Senado y el portavoz del PSOE y el presidente del Gobierno se envuelven en el griterío

Voz 0027 13:16 señor presidente terminando señoría el camino el paciente no no no puede ser no puede ser

Voz 1071 13:30 Se ha vuelto extraña hay difícil la crónica parlamentaria porque apenas prosperan iniciativas no se ven que tuvo en el Gobierno nipón buscar ministro de Economía ni por si tiene que prorrogar los presupuestos prorrogados así que como no hay nada llega ruido más estridente cuanto más se aprietan las encuestas

Voz 0011 13:46 en noticia ahora que adelanta la Cadena Ser los médicos de la Sociedad Española de Salud Pública piden a la ministra de Sanidad que revise la composición de su nuevo consejo asesor que es el máximo órgano consultivo del Ministerio entre los veintiún vocales no hay ni un solo experto en salud pública tampoco en economía de la salud y además no es paritario se queja también el Partido Socialista que ha pedido a la ministra Dolors Montserrat que comparezca en el Congreso para explicar por qué ficha dice el PSOE a un lobby empresarial privado Laura Marcos

Voz 1276 14:16 si hablamos de un desembarco masivo de los intereses privados en el máximo órgano consultivo del Ministerio de Sanidad empezando por su vicepresidente que es director de Estrategia de una gran multinacional de tecnología sanitaria o por su nueva secretaria general directiva de un bufete de abogados especializado en Derecho Sanitario también hay seis representantes de farmacéuticas y vocales de la sanidad privada de HM Hospitales Quirón Salud o de órdenes hospitalarias vinculadas a la Iglesia como la de San Juan de Dios Jesús María Fernández ex portavoz parlamentario de sanidad del PSOE

Voz 6 14:46 nunca antes un ministro una ministra de Sanidad había constituido un Consejo Asesor ni tan conservador en lo ideológico ni tan dominado por intereses privados

Voz 1276 14:55 no hay ningún experto en salud pública ni en economía de la salud por lo que el presidente de la sociedad que los representa le ha remitido una carta a la ministra para pedir que los incluya y que también incluye a más mujeres

Voz 16 15:05 parece sangrante la total ausencia total quieres quieren un consejo muy mayoritariamente compuesto por varones el misterioso que su nombre real

Voz 1276 15:20 y es que la paridad brilla por su ausencia tres de cada cuatro vocales siguen siendo hombres a pesar de que en el ámbito sanitario la mayoría de profesionales son mujeres

Voz 0011 15:27 sin paridad en el Ministerio de Sanidad e Igualdad son las siete y cuarto las seis y cuarto en Canarias sur

Voz 1513 17:15 iniciativa nació en Facebook impulsada por dos artistas visuales españolas que proponían realizar una acción colectiva en ARCO fuera de la programación oficial de la feria una acción que reivindicara la presencia de las mujeres artistas en el ámbito de la cultura varias decenas de creadoras venidas de distintos lugares de España participarán hoy en una acción que usa como lema el hashtag estamos aquí

Voz 1462 17:37 es una acción que busca poner este debate sobre la mesa y que gusta hacernos visibles y que se nos empiece a valorar y a tener en cuenta las mujeres pero creo que en el imaginario ovación ovación que que va a marcar un hito no y que va va a crear una imagen muy representativa de lo que estamos reivindicando

Voz 1513 17:54 es una de las organizadoras esta acción hoy en uno de los pabellones de ARCO pero no será la única mañana jueves la fundación de antes plásticas Rafael botín de Córdoba buscará crear en la feria una marea feminista con tres proyectos de instalación hiper formativos a cargo de mujeres la obra de una de ellas Verónica Ruth Frías titulada Ayman Woman hará que más de treinta mujeres artistas recobran narco portando eslóganes y mensajes feministas

Voz 19 18:22 sí

Voz 0027 18:25 sobre la iniciativa de Unidos Podemos contra la brecha salarial

Voz 0011 18:29 hola buenos días hoy de de un pueblo

Voz 20 18:31 de Cuenca ahí sí deberían de públicas los sueldos y haber más igualdad entre mujeres y hombres y esas cosas Rosa Madrid

Voz 1727 18:40 se hacen mucha falta en este país empezar a concienciarnos de verdad Antonio Luis Murcia

Voz 6 18:47 quizá esta medidas a la hora de obligarle a las empresas públicas entonces transparente esos sueldos quizá

Voz 21 18:54 yo de Tommy para ver la diferencia que hay entre

Voz 6 18:56 eh capitalistas aquí asalariado

Voz 22 18:59 Lucía Mallorca si no aumenta el número de inspectores si los sindicatos no se pone las pilas se la gente sigue con miedo porque los empresarios dicen mira ahí hay gente fuera esperando si no te interesa Terras entonces si no hay un equilibrio entre la teoría y la práctica pues nos servirá de nada

Voz 1727 19:18 Clara Palencia tendrá que algo tan de sentido común como la igualdad tenga que haber una regulación pero como por desgracia es igualdad no existe pues habrá que regularlo Carlos Burgos

Voz 23 19:31 sí yo creo que el problema de la brecha salarial es que no se explica bien porque la mayoría de los asalariados trabajamos bajo las condiciones de un convenio tiene senos especifica ni si eres hombre o ex mujer todo el mundo cobra digamos igual yo creo que lo que debiera explicarse es que es la diferente valoración entre de trabajos digamos de de predominio femenino trabajos de Pérez dominio masculino la diferencia que hay de valoración muchas gracias atrás

Voz 24 20:00 hoy por hoy

Voz 0027 20:08 hoy puro y las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:14 qué tal buenos días bajada de los termómetros también en Madrid con cielos despejados ahora por la mañana ambas nubes esta tarde y atención al viento qué puede soplar con fuerza durante todo el día Carmena quiere secuestrar los túneles de Florentino el Ayuntamiento de Madrid mantiene una dura pugna con la empresa Dragados del grupo ACS propiedad del presidente del Real Madrid que es la concesionaria que se encarga del mantenimiento de los túneles de la capital tras los problemas sobre todo por filtraciones de agua que se han venido produciendo en estos

Voz 1910 20:40 pasos inferiores y que han llevado al cierre total

Voz 1275 20:43 parcial de varios de ellos el Gobierno de Carmena ha optado por una medida excepcional el secuestro puntual y temporal de la concesión de los túneles afectados para proceder a su reparación la empresa ha interpuesto un recurso contra esta decisión el Ayuntamiento de momento no ha podido solucionar los problemas en los túneles Felipe Serrano

Voz 0622 21:01 el Ayuntamiento ya habría tomado el control para el mantenimiento de los túneles y Dragados no hubiera acudido a la vía contencioso administrativa el área que dirige José Manuel Calvo ordenó el secuestro temporal de la concesión a los solos efectos de poder hacer las obras de reparación necesarias para permitir la apertura de los túneles y su funcionamiento en condiciones de seguridad ahora tras el recurso de Dragados dos juzgados han dictado una medida cautelarísima de suspensión concediendo al Ayuntamiento un plazo para justificar el secuestro temporal de la concesión del Gobierno

Voz 1275 21:34 municipal defiende que no tuvo más remedio que actúa

Voz 0622 21:36 por así ante la inacción y falta de diligencia de la empresa tras las múltiples incidencias de las últimas semanas y después también de que Dragados hiciera caso omiso a sus indicaciones y órdenes para solventar la situación

Voz 1275 21:53 es miércoles es veintiuno de febrero ya hay fecha para la comparecencia de Cifuentes en el Congreso titulares con Javi Jiménez Bas

Voz 6 21:59 será el próximo veinte de marzo así lo aprobado la mesa de la comisión que investiga en el Congreso en la presunta financiación ilegal del PP una comisión por la que también pasarán Granados Aguirre Ignacio González

Voz 1275 22:09 ayer a la presidenta madrileña y el consejero de Sanidad presentar el plan de inversiones e infraestructuras en hospitales públicos hospitales como el de la Paz que en las últimas horas ha sufrido una nueva inundación la segunda en menos de dos meses

Voz 6 22:19 eso reclama Carmena que impulse la ordenanza que tiene que prohibir el uso de animales salvajes en circos el pleno del consistorio aprobó hace un año elaborar la normativa pero no lo ha hecho dice a la espera de conocer la ley de la comunidad Linares

Voz 1275 22:31 de de Madrid defiende su moratoria para los pisos turísticos argumenta que no destruirá empleo tal y como denuncia ciudadanos críticas también del PP o del PSOE que juzgan que la propuesta del consistorio

Voz 0027 22:40 insuficiente

Voz 1275 22:56 de pisos turísticos vamos a hablar esta tarde en una nueva cita con Madrid al foro de debate que organiza Radio Madrid a partir de las siete de la tarde en el Colegio de Arquitectos en la calle Hortaleza hablaremos con las administraciones implicadas con expertos empresarios y vecinos sobre este fenómeno la entrada es libre hasta completar aforo lo pueden seguir también en directo a través de la web de Radio Madrid punto Es ING esponja

BMW Madrid concesionario filial de BMW en España

Voz 1275 23:27 siete y veintitrés analizamos la situación en las carreteras madrileñas déjate Alfonso Martínez buenos días

Voz 26 23:32 buenos días hasta ahora encontramos las primeras dificultades de entrada a la capital en la A uno en San Sebastián de los Reyes en dos en Torrejón de Ardoz en la tres a su paso por Santa Eugenia en la IV a la altura de San Cristóbal de los Ángeles Pinto cruce con la M treinta en la cinco en Móstoles Alcorcón y Campamento en las seis en Majadahonda y El Plantío oye la A42 a la altura de Parla además retenciones la M40 entre Vallecas y Coslada sentido A dos en la zona de Mercamadrid hacia el A3 en Pozuelo sentido A seis

Voz 1275 27:37 el Ayuntamiento de Madrid ha pedido oficialmente a la Delegación del Gobierno la instalación de veinticinco cámaras de videovigilancia en Puente de Vallecas para intentar atajar la inseguridad del barrio y los narco pisos el Defensor del Pueblo denuncia que el distrito sigue degradando se hizo apremia al Ayuntamiento a aplicar las medidas aprobadas Borja Quintana

Voz 1161 27:54 el Ayuntamiento aprobó por unanimidad un plan de actuación en el distrito que recogió entre otras medidas reforzar la seguridad la Asociación de Vecinos Puente de Vallecas asegura que la sensación de seguridad es mayor pero que quedan otros problemas de fondo que solucionarán Jorge najerino es portavoz de la asociación

Voz 33 28:09 los principales problemas del barrio siguen existiendo en el barrio sigue siendo un grave problema de pobreza desigualdades empleo de fracaso escolar que es lo que al final está en la raíz de de muchas de las situaciones Ciesa solos realmente los problemas en los que se debería existir

Voz 1161 28:29 la vigilancia aumentará así la Delegación de Gobierno da el visto bueno al Ayuntamiento para instalar veinticinco cámaras en el distrito una de las medidas del plan para mejorar la convivencia aprobado el dice

Voz 1275 28:39 pero el medallista madrileño el patinador Javier Fernández quiso compartir su última victoria su bronce en los Juegos de Invierno de Corea con los niños ingresados en el Gregorio Marañón una visita que sigue la senda

Voz 34 28:49 Javier acompañado de Cifuentes ha ido a visitar a los niños de la planta de Cardiología Cairo muy cordial

Voz 35 28:55 todos los días sienten es la pistas en tu casa o algo

Voz 34 29:00 después en el salón de actos el patinador ha animado a todos a luchar perseguir sus sueños

Voz 36 29:05 nosotros somos los que luchamos y los que podemos hacer que las cosas imposibles como uno que habéis visto porque quién diría lo mejor que una persona podría ser campeón en el patinaje sobre hielo pues cosas imposibles puedan pasar tenemos algunos regalitos claro

Voz 34 29:18 sí han repartido esos regalos medallas de chocolate pelotas de fútbol

Voz 35 29:22 es una parecida sus pero Quail icono pero aún aún alguien muy especiales algo que muy pocos niños pueden tener

Voz 1275 29:31 los a más investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid han dado un paso más en el hallazgo de una vacuna contra la leishmaniasis una enfermedad parasitaria que provoca úlceras en la piel que afecta a veinte millones de personas en todo el mundo han completado el genoma que provoca la forma más grave de la dolencia siete grados tenemos hasta ahora en el centro de madres

Voz 1 30:00 son las

Voz 1727 30:01 de media las seis y media en Canarias

Voz 0027 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:15 hoy vuelve el frío y con él las alertas por nevadas viento y oleaje si no lo notan todavía está ahora a lo largo de la tarde lo van a notar en prácticamente toda España es miércoles veintiuno de febrero y una noticia que viene contando esta mañana la Cadena Ser los ex jugadores del Arandina acusados de violar a una menor limpiaron sus teléfonos después de la presunta agresión sexual un informó que la policía ha entregado al juez asegura que los futbolistas trataron de borrar todo rastro fotos mensajes y el registro de llamadas la menor de quince años también vació su teléfono el análisis de los móviles confirma que durante la hora y media en la que supuestamente tuvo lugar la agresión no se registro prácticamente ninguna actividad en esos teléfonos dice literalmente la policía en su informe que raramente la menor podría estar haciendo uso del móvil en el mismo momento en que estaba siendo víctima de los delitos que denuncia Radio Aranda Elena lastra

Voz 37 31:10 entre los archivos que la policía ha conseguido rastrear figura la existencia en los teléfonos móviles de dos de los investigados de varias imágenes de la menor probablemente conseguidas en la red social Instagram no se puede precisar si fueron ellos quienes hicieron las capturas o les fueron enviadas por otra persona la policía interpreta que en uno de los casos las imágenes muestran una cierta relación virtual entre él era denunciante mientras que sugiere otro tipo de orientación

Voz 1727 31:34 la acción de la menor y el segundo de los futbolistas precio

Voz 37 31:36 solamente la policía sospecha que este último joven pudo haber borrado o eliminado de su dispositivo los contenidos que le vinculaban con la denunciante y también sugiere que hay que tener en cuenta el borrado de datos que se efectúa en el móvil de la propia menor del que se han recuperado ahora archivos eliminados como más de treinta y cinco llamadas que efectuó a uno de los implicados durante el día y medio previo a los hechos denunciados la policía también destaca la ausencia casi total de actividad en los móviles de denunciantes denunciados durante el tiempo en el que presuntamente ocurrieron los hechos a excepción de una llamativa búsqueda de contenido pornográfico a través del móvil de uno de los investigados

Voz 1727 32:12 el conflicto entre la Familia Manzanares Cortés y los vecinos de este grieta en Vitoria puede llegar hasta el Consejo de Europa la Asociación Nacional presencia gitana aquí de que se abra una investigación en instancias europeas que estudie porque la familia Manzanares no puede entrar a vivir a la vivienda pública que tienen adjudicada porque los vecinos no se lo permiten ser Vitoria Iker Armentia

Voz 6 32:34 si los vecinos hacen guardia algunos armados con

Voz 38 32:37 con palos frente a la puerta desconocidos llegaron incluso a destrozar el interior del piso la familia Manzanares Cortés denuncia la pasividad de las instituciones locales el Ayuntamiento están viviendo de momento sin resultados iba a acudir a Europa Manuel Martínez Asociación Nacional presencia gitana

Voz 14 32:52 la los apellidos al Consejo de Europa una comisión de investigación para que venga a Vitoria a investigar qué pasa por las mentes esos vecinos que salen a la calle

Voz 38 33:03 esta familia lleva diez meses viviendo en un albergue

Voz 1727 33:06 en Palma nueva condena en el caso cursa que ésta de especial relevancia han condenado a tres años de cárcel a un ciudadano rumano por agredir a un ex trabajador de la discoteca títulos que es uno de los testigos protegidos el caso recibir una paliza en el garaje de su casa Radio Mallorca Juan Antonio

Voz 1157 33:23 Aussa el acusado va a tener que pagar además ocho mil euros de indemnización por daños morales al testigo número veintinueve en concepto de responsabilidad civil también una multa de siete mil trescientos euros en el juicio el ahora condenado negó los hechos en todo momento dijo que no conocían he visto nunca al testigo protegido sin embargo el dictamen avala la versión de la víctima que aseguró que dos personas le abordaron en su garaje le dieron una paliza los forenses aseguraron que el cuadro psicológico que presentaba la víctima era compatible con esa situación como la que relata la sentencia en todo caso recuérdanos firme puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial

Voz 1727 33:53 Bruselas da el visto bueno al decreto que estudia la Comunidad de Madrid para regular los apartamentos turísticos el borrador de la comunidad contempla prohibir las viviendas de este tipo de uso cuando la mayoría de los vecinos se opongan o también que todo aquel que quiera alquilar su piso para turistas de va a tener un certificado de idoneidad Radio Madrid Javier Jiménez Bas

Voz 6 34:14 el plazo terminado sin que ningún Estado miembro haya expresado problemas con la norma de esta forma la Comisión Europea da por bueno el proyecto clausura el proceso sin ninguna propuesta de reforma como decía Se trata de eso de un proyecto que contempla varias novedades entre ellas que las plataformas como Airbnb sean consideradas como empresas turísticas todo ello con un objetivo que puedan ser sancionadas si no cumplen con la ley la comida sigue preparando en secreto y en estos momentos aún está estudiando las distintas alegaciones presentadas por las partes actualmente en la Comunidad de Madrid se rige por un decreto de dos mil catorce

Voz 1727 34:45 que aseguran se ha quedado desfasado precisamente hoy Radio Madrid organiza un nuevo foro de debate de Madrid futura para analizar esta nueva realidad la de los pisos turísticos será esta tarde a las siete en el Colegio de Arquitectos y ahora les contamos la historia de una estrella que no debería existir

Voz 39 35:07 y no

Voz 1727 35:10 la ha descubierto el Instituto de Astrofísica de Canarias se encuentra en el halo de la Vía Láctea vista estrella enana desafía todos los modelos teóricos de formación estelar por su bajo contenido en metales redacción en Canarias Agustín Padrón buenos días

Voz 40 35:25 hola buenos días una estrella que se encuentra a nueve mil cuatrocientos cincuenta años luz de distancia de la Tierra el descubrimiento obtuvo mediante los telescopio William Herschel y el Gran Telescopio de Canarias ambos en el observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma como próxima meta de la investigación el equipo de científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias tratará de detectar otros elementos químicos de la estrella como el litio y el hierro que podrían aportar información sobre el proceso de creación de núcleos atómicos que se produjo tras el Big Bang

Voz 1727 35:59 y si de una estrella celeste a una terrenal aunque también de altura

Voz 42 36:03 bueno a mí siempre desde pequeñito me han llamado la atención los aviones no que el año pasado con piloto nos recomendó hacer un bautismo de vuelo o no en un aeródromo y entonces bueno despegue y aterrizaje yo gracias al simulador que tengo en casa pude hacer eso nada en cuanto baje ley a mis padres que definitivamente quería hacer

Voz 1727 36:25 los se llama Nacho Rodríguez tiene dieciséis años y está estudiando primero de Bachillerato y a la vez el curso de piloto privado si aprueba el examen práctico en unos meses podrá ponerse a los mandos de aviones monomotor con diecisiete años vamos que se puede convertir en el piloto más joven de España Radio valenciana Talens

Voz 0141 36:44 Nacho ya tiene aprobada la teoría de la parte práctica quiere examinarse en mayo justo el día de su cumpleaños cuando cumpla diecisiete la edad mínima que marca la ley podrá pilotar avionetas pero sus sueños estar a los mandos de un avión en vuelos trasatlánticos su plan es ir acumulando horas de vuelo para poder centrarse en ser piloto comercial lo antes posible pero porque también aspira a ser el piloto más joven de Europa y es que según señala el mercado de la aviación está en movimiento las compañías dicen que van a necesitar seiscientos mil pilotos de aquí a dos mil treinta y seis

Voz 43 37:15 eh

Voz 1727 38:28 Pepa Bueno a las siete y treinta y ocho las seis y treinta y ocho en Canarias

Voz 0011 38:31 esta vez no lo marcó él pero Iniesta volvió a ser determinante anoche contra el Chelsea

Voz 26 38:36 joder ordenación hubiéramos sideral ministro

Voz 46 38:39 dentro todo hay que decirlo métodos y

Voz 1727 38:59 ese gol de Messi el primero de su carrera ante los ingleses Sampe deja al Barça muy bien colocado para alcanzar los cuartos de la Liga

Voz 1161 39:06 campeones siguen siendo claros favoritos con ese empate a uno de anoche en Stamford Bridge para el partido de vuelta que se disputará el próximo catorce de marzo en el Camp Nou más resultado que fútbol de los de Valverde después de que el Chelsea perdonas en la primera parte con dos balones al palo de Williams autor también del gol de los de Conthe en la otra el Bayern de Munich resolvía la suya con el cinco cero claro al Besiktas y esta noche los dos últimos desde las nueve menos cuarto en el Sánchez Pizjuan Sevilla Manchester United que contamos de los de monte las ante Ortega buenos días

Voz 0301 39:33 hola buenos días el Sevilla busca la sorpresa frente al Manchester United anoche en el Sánchez dijo a una sola duda tiene Montelfo aunque haya entrenado Correa sus problemas musculares le pueden sacar del once incluso jugar Muriel y Benger en ataque volcado el colombiano a la izquierda en principio el resto del equipo sería el mismo que viven actuando en los últimos encuentros que las únicas ausencias la de cortesía por lesión Illa de la Llum que conjugó con lo Oporto la Champions League uno puede participar con el Sevilla

Voz 1161 39:57 decide el partido para el Sevilla que se va a encontrar enfrente a que Manchester

Voz 0301 40:01 hola buenos días hola buenos días no llega ni mucho menos su mejor momento de la temporada al Manchester United sobre todo a nivel de juego los resultados últimamente sí están acompañando algo más pero tiene el equipo de Mourinho la Premier absolutamente pérdida con respecto a diferencia que tiene con el Manchester City de Guardiola su tabla de salvación esta temporada es la Champions League lo va a dar todo por esta competir

Voz 1910 40:22 es verdad que Alexis todavía no roto jugarlo ha dado

Voz 0301 40:24 lo lo que se espera de él Easy llegar mejor momento romperlo Luca gol delantero belga que está marcando prácticamente en todas las jornadas últimamente un partido que va a ser dirigido por el colegiado francés Turpin y a la misma hora

Voz 1161 40:33 Asarta dones Roma Bruno seguramente es la

Voz 0301 40:36 la eliminatoria más igualada la que va a enfrentar al Shakhtar hay la Roma el Shakhtar el equipo de Ucrania es el único que queda de la Europa del Este en esta Champions League se clasificó con mucho mérito quedando segundo en el grupo del Manchester City en la que también estaba le dejaron fuera el Nápoles la Roma no está en su mejor momento de juego pero llega un Zheng under el jugador turco de tan solo veinte años en un gran momento de forma

Voz 1161 41:02 ambos partidos podrán vivir los en Carrusel deportivo como otros dos que se disputan esta tarde el de vuelta de la Europa League entre el CSKA de Moscú y el Estrella Roja con empate a cero en la ida en casa se recupera el partido pendiente en el calendario de la jornada

Voz 1275 41:13 la Liga aplazado en su día por el Mundial de Clubs

Voz 1161 41:16 pues Leganés Real Madrid bajas para Garitano los lesionados Brass Anakin y manos que Zidane no va a poder contar con Modric Marcelo Kroos lesionados descanso a Cristiano Ronaldo lo justifica Zidane

Voz 1275 41:25 astrónomos nos contó cuántos años eh

Voz 1994 41:28 los que José que está jugando sesenta setenta partidos los que son diez años que no para bueno llega un momento donde es necesario para él para el equipo para todos de vez en cuando no jugó y claro que lo hablamos para el bien de todos

Voz 1161 41:41 también hablaba como uno de los rumores sobre su futuro como técnico del Real Madrid

Voz 1994 41:45 yo voy a seguir yo estoy bien aquí yo voy a pelear quedarme aquí siempre y luego veremos yo disfruto cada cada día y además bueno te digo es mucho desgaste pero soy joven eh

Voz 1161 41:56 arbitrará el partido el colegiado castellano leonés González González dos más de la Champions Juvenil ronda de octavos a partido único desde las cuatro Atlético Madrid Basilea el que pasé se medirá al Barça en cuartos it desde las seis de la tarde Bayern Munich Real Madrid además Movistar Inter y Barça empataban a cuatro en la ida de semifinales de la Copa del Rey de fútbol sala después de que el Barça remontar un cuatro uno y el Jaén se imponía cero uno en Zaragoza y en baloncesto la selección española se concentra en Zaragoza de cara a las dos próximas ventanas del preeuropeo el viernes ante Bielorrusia de Minsk y el lunes en Montenegro con Zaragoza

Nuestra ilusión de día es serles de utilidad

sin

buenos días una cuarta parte de los hogares españoles tiene gas butano en casa especialmente en zonas rurales y en segundas residencias si usted utiliza bombonas recuerde que cada cinco años es obligatorio pasar una revisión de la instalación que tenemos a la cocina para hacerlo busca un técnico autorizado desconfíe Si se presenta en su casa un revisor al que no ha llamado el precio de la revisión es libre pero según la Organización de Consumidores y Usuarios cuesta de media unos sesenta y ocho euros si le piden mucho más o mucho menos pida otros presupuestos para comparar recuerde que sino hace la revisión pueden sancionarle pone en riesgo su seguridad

esperemos que esta información le sea de utilidad

Voz 5 45:08 la radiación solar alcanzará la atmósfera a las veintiuno y cuarenta y dos de esta noche la totalidad de las

Voz 1910 45:13 fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están movilizadas para cualquier contingencia que se pueda producir siglos previsibles no han fallado

Voz 0027 45:20 ya saben que la misión se perderá ahí vamos a intentar volver tan pronto

Voz 42 45:29 volverá a ocurrir

Voz 5 45:30 sí

Voz 50 45:32 se señoras de no

Voz 0027 45:37 me temo que sí señora el gran apagón muy pronto estreno de la tercera temporada hay que volver al refugio

Voz 51 45:51 el ojo izquierdo que doy pero

Voz 52 45:54 viene con pregunta esta mañana José Mari donde está el PSOE buenos días Pepa todo fluye la Suay de pero todo fluye es verdad que de manera atormentada interrumpido el camino

Voz 1071 46:06 de de los pequeños algunos gigantescas otras todos cierto ignoto fuerza en las cosas en Cataluña por ejemplo entre vueltas y revueltos pero con los protagonistas agitados en su propio hormiguero Bani bien en los que no están presos claro pero parece que se ha avanzado poco pero sí avanzada también fluye gozoso a la guerra abierta entre el PP y Ciudadanos bandera por aquí y por allá para pasodoble el mío pero hay algo que no circula Dani para atrás ni para adelante no eran bolas de cemento que nadie parece capaz de mover el PSOE hubo fácilmente habrán entendido ustedes que en este frenético zumbido de insectos de un lado para otro ha decidido quedarse quieto parado piernas suspendidas en el aire para ver como primer paso para recuperar el papel central corresponde desde los años ochenta estábamos enredados en nuestras cosas que primero habría que poner orden en el interior dicen sus dirigentes bueno lento ha sido el proceso pero hagan ustedes el favor de salir de ese ensimismamiento salte al mundo real con ganas y con ideas que ahora sólo hay desierto S inicial estiba únicamente puede liderar la Pedro Sánchez suya y sólo suya es la responsabilidad el ojo izquierdo

Voz 53 47:30 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno France que eh

Voz 1910 47:55 diariodehoyporhoy del veintiuno de febrero del año dos mil dieciocho escribe Carmen Velasco es maestra jubilada

Voz 0027 48:01 aunque sigue dando clase pero da unas clases muy especiales

Voz 54 48:06 me llamo Carmen Velasco soy maestra jubilada vivo en un pueblo de la Sierra Norte de Madrid y es aquí donde realizan una actividad que me llena de satisfacción doy clase a dos mujeres que fueron a la escuela en los años cincuenta en pueblos de Extremadura de Madrid hacemos muchas cosas ortografía gramática vocabulario pero sobre todo aprendemos a pensar a ponernos retos envejecer de forma vida nos abre una ventana al mundo medite con gran ilusión intentado métodos para acercarles todo tipo conocimientos sin que se sientan frustradas debatimos leemos hacemos visitas trabajamos el resto de las materias ahora nuestro centro de interés es la sin sombrero aquellas mujeres olvidadas de la Generación del veintisiete la segunda parte de mi relato va a comenzar ahora lo que decía al principio de la escuela de los años cincuenta separan chicas como yo les iba para que no crean que aquella maestra doña Sacramento era un hecho aislado no enseñaba porque no sabía por qué las señas de identidad de la escuela del franquismo eran la incultura la cerrazón una estrechez mental en recuerdo de aquellos compañeros tan maltratados maestros y maestras de la República estoy haciendo justicia histórica algún día va mucha Kuntar esta experiencia la historia de nuestro taller de aprendizaje que aquí estoy Pepa empezando a contablemente procura