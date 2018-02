Hoy por Hoy (21/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias los buenos días a las mujeres sabemos muy bien la distancia que hay entre la igualdad legal y la igualdad real la Constitución reconoce en su artículo catorce que nadie puede ser discriminado en este país por razón de su sexo tenemos una Ley de Igualdad vigente y otra Integral contra la Violencia de Género y sin embargo el día a día de las mujeres en España como en el resto del mundo da testimonio de las enormes diferencias que sufren cuando quieren ejercer practicamente esos derechos

Voz 3 00:45 aún así las leyes son el

Voz 1727 00:48 Minnie imprescindible para remover los techos de cristal lo de cemento que todavía atan tan nuestro destino en nuestras carreras en nuestras vidas ayer en el Congreso se confirmó que la Cámara va a tramitar el proyecto de ley contra la brecha salarial que presenta Unidos Podemos todos los partidos anunciaron que votarán a favor de esa tramitación todos menos el PP el PSOE tiene en marcha una ley similar no se descarta que al final los dos textos confluyan nadie del Gobierno estaba en el banco azul cuando se discutió una ley que afecta a más de la mitad de la población española nadie ni la ministra de Igualdad el debate en el que se enzarzó la portavoz popular derivó en un lamentable y tú más que evitaba los populares hablar sobre el fondo del asunto y el fondo del asunto es la evidencia de que con complementos salariales que sobretodo premian la disponibilidad absoluta de tiempo solo premian el esfuerzo físico con las jornadas a tiempo parcial que generalmente asumen ellas para trabajar gratis el resto del día en casa y con muchas otras realidades cotidianas directamente discriminatorias la brecha en España está ahora mismo según el Instituto Nacional de Estadística en el veintitrés por ciento es decir que las españolas cobran en mano de media al año un veintitrés por ciento menos pero ni siquiera hay métodos de medición únicos y cada entidad organismo ofrece cifras diferentes enseguida vamos a contarles las medidas que contempla la Ley de Unidos Podemos que ahora tiene un largo recorrido parlamentario pero es un proyecto de ley que como todos tiene la virtud de poner le nombra la realidad proponer políticas públicas para combatirla y que va a reflejar negro sobre blanco cuál es la voluntad política real de combatir la desigualdad cuando toca al bolsillo de todos

Voz 0027 02:37 Pepa Bueno

Voz 1727 02:52 es miércoles mitad de semana veintiuno de febrero es probable que el PP intente paralizar la tramitación y aprobación de la ley con triquiñuelas parlamentarias que cubran su situación de minoría como hasta ahora impedido por ejemplo remover la ley mordaza esa ley que empieza a convertir en cotidianas sentencias como estas Aimar

Voz 0027 03:10 el rapero al tonic tendrá que entrar en prisión después de que el Tribunal Supremo le haya confirmando la pena de tres años y medio de cárcel por las letras de sus canciones en las que los jueces aprecian enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas calumnias e injurias a la Corona juristas progresistas y también parte de la oposición lo consideran un escándalo

Voz 1727 03:26 que un juez ha ordenado secuestrar el libro Fariña del periodista Nacho Carretero sobre la historia del narcotráfico gallego

Voz 0027 03:32 la jueza ordena sacar el libro del mercado y que no sin prima ninguno más como medida cautelar después de que un ex alcalde de O Grove haya denunciado a Carretero y a la editorial porque considera vulnerado su derecho al honor reste hombre José Alfredo Bea ahondar fue condenado por narcotráfico por la Audiencia Nacional pero después un testigos echó atrás supremo lo absolvió

Voz 1727 03:52 el juez Pablo Llarena mantiene para las nueve de la mañana la citación a Anna Gabriel

Voz 0027 03:56 o cuando no comparezca dentro de unos minutos porque está fugado en Suiza el juez el Supremo tendrá que decidir si ordena la detención internacional de la exdiputada

Voz 1727 04:03 de medida publicitaria calificaba anoche en la Ser esa fuga María de las Heras que es fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado

Voz 4 04:12 no sé si se responde más a una medida publicitaria de todo el procedimiento francés pero sí que es un poco precipitado entiendo porque todavía no han identificado exactamente qué delito se le atribuye y que participación ha tenido harían los los delitos

Voz 1727 04:27 en el Parlament Esquerra sigue dilatando como puede la propuesta de Junts per Cataluña para facilitar una investidura de

Voz 5 04:33 este último Roger Torrent quiere ahora un informe

Voz 0027 04:36 los letrados que les sirve para ganar una semana más

Voz 1727 04:38 el Constitucional le tumba al gobierno de Rajoy el atajo que tomó para diluir la inmersión lingüística el tribunal considera sin Constitución

Voz 0027 04:45 tal el mecanismo de la ley Wert por el que se les pagaba la escuela privada en castellano algunas familias catalanas y después se le pasaba la factura a la Generalitat

Voz 1727 04:53 noticia que cuenta la SER la Junta de Andalucía le pide al Gobierno central que le deje volver a financiarse en los mercados sería la primera comunidad en hacerlo de todas las que durante la crisis se acogieron al fondo de liquidez autonómico

Voz 0027 05:05 la Consejería andaluza de Hacienda le ha mandado una carta al Ministerio de Montoro pidiendo recuperar la autonomía financiera irte girando sí

Voz 1727 05:11 poco a poco de policías y guardias civiles tan por rota la negociación salarial con el Gobierno

Voz 0027 05:16 porque creen que Zoido les está mareando y sólo quiere una foto tachan de inaceptable la última oferta de interior de quinientos millones de euros en tres años frente a los mil quinientos a los que ellos aseguran que Zoido se comprometió en nombre

Voz 1727 05:26 tío y les estamos contando también que los ex jugadores de la Arandina acusados de violar a una menor borraron todas las fotos todos los mensajes y llamadas justo después de la presunta agresión sexual

Voz 0027 05:37 pero hay material que los agentes sí han podido rescatar de los móviles además el análisis de los teléfonos confirma que durante la hora y media en la que supuestamente tuvo lugar la violación no se registró prácticamente ninguna actividad en los teléfonos

Voz 1727 05:53 a partir de la tarde las temperaturas van a caer en picado Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:59 buenos días así ese cumple el pronóstico de una segunda mitad de la semana marcada por el tiempo más propio del invierno pero empezamos destacando también una buena noticia que quizá a muchos les va a sonar extraña más con la sequía que estamos sufriendo es que por fin dejará de llover en el Cantábrico y es que allí la sequía también fue dura hasta el otoño pasado pero en muchos puntos por ejemplo País Vasco desde que ha empezado el año ya llevan cerca de setecientos litros acumulados mucha agua Babe ir bien un descanso como mínimo hasta que se acabe la semana las lluvias ya no tendrán protagonismo de hecho hoy se desplazan al Mediterráneo chubascos en la costa de Cataluña Comunidad Valenciana Murcia litoral mediterráneo sobre todo en Baleares con alguna tormenta fuerte en el resto del país más sol que nubes viento cada vez más fuerte que acentuará la sensación de frío como decías a partir de esta noche el descenso más pronunciado

Voz 1727 06:48 sobre el empate del Barça anoche en Londres Manu buenos días

Voz 0027 06:52 buenos días Pepa anoche no hubo Iniesta fue anoche hubo milagro en Stamford Bridge lo mejor de largo para el Barça el resultado mereció más el Chelsea de Conthe un equipo muy defensivo ultradefensivo pero que paradójicamente logró las ocasiones más peligrosas del encuentro incluyendo dos balones al palo de Willian en la primera parte ante un Barça que sí tuvo el balón y tuvo la posesión pero aburrió a las ovejas aprovechó el único error que tuvo en defensa el Chelsea en todo el partido un robo de Iniesta para que Messi rompiera el gafe de no haberlo hecho nunca un gol al Chelsea y marcar el único gol de los de Valverde así que uno uno y gracias buen resultado para el Barça que ahora mismo es favorito con la vuelta el próximo catorce de marzo en el Camp Nou y es verdad que si dejando bastantes dudas este Barça de Valverde pero a ver quién le discute algo a este equipo que va líder destacadísima en la Liga que es finalista de la Copa del Rey

Voz 1275 07:48 acerca a cuartos de final con todas las redes

Voz 0027 07:51 las para el partido de vuelta así que el titular que nos deja al partido de anoche es el mismo que el que nos deja toda la temporada el Barça de Valverde es un equipo que no enamora que no convence pero que no pierde hasta luego Pepa

Voz 1727 08:03 hasta mañana Manu

Voz 1727 12:16 son las ocho y doce las siete y doce en Canarias quizá en los próximos minutos cuando vayan llegando al Congreso para la sesión de control los ministros de Rajoy puedan explicar porqué ninguno de ellos asistió ayer al debate sobre la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres que impulsa Unidos Podemos había sesión de control en el Senado ayer por la tarde es verdad pero empezaba una hora más tarde en Madrid no es tan grande como para que por lo menos la ministra de Igualdad me pudiera tener el gesto de asistir durante un tiempo a ese primer debate o la ministra de Defensa que lo único que tenía en la agenda era la entrega de unos premios taurinos pero en fin que en definitiva ningún miembro del Gobierno consideró que debía estar en una sesión en la que todos los partidos políticos menos el PP confirmaron que apoyarán la tramitación de esta ley para acabar con la brecha de género en las empresas Mariola el herido buenos días

Voz 0259 13:07 buenos días Pepa como ha ocurrido ante otros avances para las mujeres el PP es el único grupo que no apoya la ley de Podemos contra la discriminación salarial de hecho el Gobierno dejó vacía su bancada azul mientras desde la tribuna se escuchaba que las mujeres cobran al año seis mil euros menos que los hombres que trabajan cincuenta y cuatro días gratis que la brecha produce cuarenta y dos mil millones de euros de beneficios a la patronal o que la mitad de la riqueza del PIB la generan las millones de horas dedicadas por las mujeres a los cuidados no remunerados este enfrentamiento protagonizó el momento más tenso del debate a Irene Montero la defensora de la iniciativa le responde Celia Villalobos

Voz 14 13:45 esta pelea no es de mi grupo parlamentario contra el suyo señorías es de la España feminista democrática igualitaria contra un Gobierno machista que perpetúa y aumenta la desigualdad

Voz 2 13:57 si bueno es un Gobierno machista

Voz 15 13:59 ay si hablamos de machismo señora Montero usted de machistas quién dice qué haría con una señora periodistas EAJ aquí sangrar pues yo no sabía que suelo fuera machismo

Voz 2 14:10 Vanessa ni la persona se pelea

Voz 15 14:12 con una señora periodista ciento Ese cuando ves que ya ha puesto vibraba Leguina como diciendo que soy Pablo Iglesias ya está bien hombre

Voz 0259 14:20 la ley obliga a las empresas a publicar los salarios pluses y horas extras a realizar auditorías establece multas de hasta doscientos mil euros REF

Voz 1727 14:28 fuerzan la inspección laboral promueve la paridad Cindy

Voz 0259 14:31 Cal y los permisos igualitarios e intransferibles

Voz 1727 14:34 por lo tanto una vez que el jueves todos los partidos menos el PP por lo que vemos voten a favor de la toma en consideración de esta propuesta a partir de ahí empezar a la tramitación de la ley y todo apunta que también este proyecto Se va estampar contra la barrera parlamentaria que está levantando el PP para evitar que las iniciativas que no le gustan se conviertan en ley por mucho que haya una mayoría parlamentaria que las apoye también lo hace Ciudadanos pero sobre todo el PP que estás

Voz 3 15:00 Cristiano la vida parlamentaria a base de

Voz 1727 15:02 recursos y enmiendas Mar Ruiz buenos días

Voz 1441 15:05 buenos días y la ley ha dado un primer paso pero todavía le queda un largo camino plagado de obstáculos para convertirse en una realidad entre ellos la petición infinita de prórroga de enmiendas es un trámite para el que no hay límite así que depende de la voluntad de los grupos paralizar una iniciativa aunque cuente con mayoría parlamentaria es lo que ha ocurrido ya en infinidad de ocasiones por parte de PP y Ciudadanos que han hecho valer su mayoría en la Mesa del Congreso para congelar cerca de cuarenta leyes como la subida del salario mínimo la suspensión de la Lomce ambas pendientes ya desde noviembre de dos mil dieciséis hay otras en barbecho como la ley mordaza la supresión de la prisión permanente revisable o la que pide la nulidad de los juicios del franquismo todas ellas por cierto fueron prorrogadas ayer una vez más por la Mesa del Congreso sobre el papel nada garantiza que una ley tenga que aprobase dentro de la legislatura así que si se convocan elecciones cualquier iniciativa decae y habría que empezar de cero

Voz 1727 15:55 Cristina Antoñanzas es vicesecretaria general de UGT y responsable de Igualdad muy buenos días

Voz 16 16:00 hola buenos días dice el PP que casi todo lo que propone

Voz 1727 16:02 en Unidos Podemos el PSOE en sus proyectos de ley está ya en las propuestas del Gobierno en la mesa de diálogo social es así

Voz 16 16:10 no en absoluto es así sólo hemos tenido una reunión en la mesa del diálogo social en la que sólo tratamos realmente de una propuesta de gobierno en el que hablábamos de las auditorías salariales que el Gobierno ponía en marcha una recomendación de la Comisión Europea del año dos mil catorce en absoluto ni las medidas propuestas por Podemos en su proposición de ley ni las que el Partido Socialista en la suya introduce sean tratado en la mesa del diálogo social

Voz 1727 16:40 mucha gente que duda de la existencia de la brecha salarial porque dice humano empresa Si dos ingenieros realizan el mismo trabajo tienen contratos similares y en mi empresa dos personas con categorías laborales similares y ya sean hombres mujeres hacen el mismo trabajo tienen salarios similares como podría explicar la acumulación de factores que acaban determinando que las mujeres ganen menos que los hombres

Voz 16 17:04 sí pues la verdad es que es complicado pero en el fondo es sencillo como uno de tus oyentes hablaba hace un ratito o no el todos los trabajadores la mayoría de los trabajadores estamos cubiertos por un convenio colectivo nosotros los sindicatos cuando negociamos un convenio colectivo las clasificaciones no la separamos obviamente de hombres y mujeres cuando comienza la brecha cuando empezamos a hablar de pluses de complementos o de categorías profesionales que son similares au trabajos de igual valor pero que ese cuantificar de forma diferente por ejemplo un caso muy concreto el noventa por ciento de las es excedencias o de las reducciones de jornada en nuestro país las solicitan las mujeres una vez solicitado esta reducción de jornada pues si trabajar a turnos por ejemplo pues pierdes el tú el plus de publicidad ahí empieza a ver esa brecha entre hombres y mujeres en una empresa hay otra cuestión Clara por ejemplo cuando hay pluses que se trabajan por objetivos en en ingenieros no que que tú explicabas ahora mismo pues esos pluses por objetivos una mujer cuando está de baja por maternidad porque yo siempre digo que de momento las que podemos tener hijos somos las mujeres pues es el plus por objetivos lo pierden cuando se incorpora a su grupo de trabajo pues sus compañeros varones han seguido cobrando el plus por objetivos y la mujer no pues ahí ya existe una brecha salarial cuando los dos por ejemplo como tú decías son ingeniero

Voz 1727 18:34 ah y además cuando ya se incorporan a la vida laboral después de la maternidad que tener hijos de momento sólo pueda hacer ello ella cuidar los después lo pueden hacer los dos siguen siendo la reducción de jornada o el tiempo dedicado al ámbito doméstico mayoritario entre las mujeres no

Voz 16 18:49 sí por ejemplo ayer mismo tuvimos una asamblea aquí en Madrid donde una trabajadora cajera de supermercado que cobraba setecientos cincuenta y seis euros al mes por cuarenta horas ella decía que cómo no se iba a coger ella iba a Solís a ella la reducción de jornada perdón si su marido cobraba tres veces más que ella ahí es donde empieza realmente la brecha salarial porque las mujeres al acceder al mercado laboral accedemos a puestos de trabajo mucho más precarios y con salarios mucho

Voz 0027 19:21 por lo tanto esa brecha

Voz 16 19:22 ya hay que empezar la atajarla desde la entrada al mercado laboral de las mujeres

Voz 1727 19:27 cómo se llevan a la negociación colectiva medidas como las que contemplan la proposición de ley de Unidos Podemos o el proyecto que anunció el PSOE

Voz 16 19:34 pues se llevan con mucha dificultad porque las medidas que nosotros proponemos habitualmente tenemos enfrente a unos empresarios que siempre nos dicen que sus empresas no existe brecha salarial también porque se lleva con mucha dificultad porque aunque la ley y el Estatuto de los Trabajadores dice que los representantes de los trabajadores tenemos que estar informados de todas las cuantías salariales en una empresa la mayoría de las ocasiones las empresas

Voz 1727 20:00 tenía Damián con dificultad por qué

Voz 16 20:02 porque nosotros donde realmente podemos negociar estas medidas directamente en empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores donde negociamos planes de igualdad pero siempre pongo este dato del más de millón y medio de empresas que existen en nuestro país sólo hay cuatro mil quinientas aproximadamente de más de doscientos cincuenta trabajadores por eso es la exigencia que día tras día y no ahora sino desde hace ya varios años desde UGT hacemos por esa ley de igualdad salarial para que sirva de cobertura a millones de trabajadoras que trabajan en empresas pequeñas

Voz 1727 20:36 y por último porque han convocado ustedes comisiones un paro de dos horas el ocho de marzo en una huelga que según la plataforma convocante es mucho más que una huelga laboral y que abarca todo lo que hace una mujer a lo largo de veinticuatro horas

Voz 16 20:48 sí es Nabu una huelga es mucho más por eso desde UGT y desde Comisiones Obreras hemos considerado convocar estos dos dos horas porque para nosotros la huelga es el último recurso que que tenemos el movimiento obrero no es una movilización muy potente y tiene mucho coste para los trabajadores y las trabajadoras esta convocatoria tiene reivindicaciones muy concretas que las defendemos todos los ochos de marzo no Iker desde UGT vamos a seguir defendiendo el nueve el diez y el once de marzo no desde UGT llevamos peleando por la igualdad en el ámbito laboral principalmente pero no sólo en el ámbito laboral pues hace muchos años y peleamos por ella los trescientos sesenta y cinco días del año

Voz 1727 21:31 Cristina Antoñanzas vicesecretaria general de UGT gracias buen día

Voz 4 21:34 buenos días gracias

Voz 1727 21:39 bueno la Audiencia Nacional juzga dentro de una hora dos twitteros para los que la Fiscalía pide cárcel dos años en cada caso los acusan de enaltecimiento del terrorismo por comentarios como rey muerto abono para el huerto o colgaremos al último político

Voz 5 21:54 con las tripas el último policía en los últimos años

Voz 1727 21:58 ellas han confirmado distintas sentencias de prisión por comentarios en redes sociales que los jueces han interpretado como amenazas en Altea cimiento o humillación a las víctimas

Voz 5 22:11 pero es que ayer el Tribunal Supremo confirmó una pena

Voz 1727 22:14 tres años y medio de cárcel eso supone entrar en prisión de forma automática para el rapero by Toni Un joven de Baleares con letras despreciable si es verdad pero que no dejan de ser letras de pretendidas canciones Pascual Donate

Voz 1684 22:28 en el palacio del Borbón kalashnikov dice una de sus rimas que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada reza otra el rapero mallorquín apunta también contra los empresarios IDC un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado yo siempre queda esperar a que les cuesta algún Grapo para el Tribunal Supremo las letras de Val Toni no pueden quedar amparadas por la libertad de expresión porque enaltecer el terrorismo y atacan con calumnias e injurias a la Corona el rapero recurrirá al Constitucional Juan Manuel hola Arrieta es su abogado

Voz 17 22:59 es una violación grave de las declaraciones Internacional de Derechos Humanos en lo que respecta no solamente a la libertad de precios sino a la libertad de creación artística honrar nunca puede ser un delito

Voz 1684 23:10 va al Toni considera que sus letras han sido sacadas de contexto e insiste en que el lenguaje del rap es un arte extremo provocador simbólico

Voz 1727 23:18 Ignacio González Vega que es portavoz de Jueces para la Democracia buenos días

Voz 1389 23:22 buenos días sí que es ya un colaborador habitual

Voz 1727 23:24 tal de este programa ante la cantidad de sentencias parecidas que venimos contando pero ésta la de hoy una condena de tres años y medio de cárcel por un rap obliga al ingreso en prisión efectivamente no Ignacio

Voz 4 23:37 sí efectivamente fue el primer caso

Voz 18 23:39 entre un delito de expresión o unos delitos expresión porque son varios por los que se está se le ha condenado en los que una bueno al rapero ingresa en prisión

Voz 1727 23:50 expresas que se desea que alguien muera la expresión del deseo genérico

Voz 4 23:56 bueno

Voz 18 23:57 europeo derechos humanos incluso propiedad Tribunal Constitucional dice que la libertad de expresión está concebida no solamente para aquellos casos en los que se pueda agarrar a agradar sino e incluso también para aquellos supuestos en los que bueno se choca y se pueda inquietar u ofender al Estado o a una parte importante de la población en estos casos en concreto bueno sobre todo cuando problema se plantea cuando hay una incitación directa a la violencia claro ahí cuando es incitación directa cuando no lo es ese es el problema de interpretación yo creo que ahí están por un lado el problema de que los tipos penales están muy abiertos se pueden admiten diversas interpretaciones tanto las favorables como las contrarias ir por otro lado está el tema de la proporcionalidad de las penas que realmente nos tenemos que preguntar que para estos supuestos debe haber unas penas tan elevadas que supongan el ingreso en prisión

Voz 1727 24:54 en el caso concreto de las injurias a la Corona como casa la protección que en España tiene la familia real con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este asunto Estrasburgo ha rechazado anteriormente que los ordenamiento los jurídicos otorguen una protección cualificada cargo cargos instituciones porque considera que precisamente por ser públicos están sometidos a mayor grado de críticas efectivamente

Voz 18 25:16 efectivamente casa mal Casamada regulación actual de la legislación penal español a ir la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en donde nos se prevé una especial protección para al jefe del Estado ante los delitos aguante perdón la libertad de expresión

Voz 1727 25:36 y qué recorrido tiene por tanto el recurso que anuncia el abogado del rapero ante el Tribunal Constitucional tiene recorrido sólo lo ves

Voz 18 25:42 pues hombre ante el Tribunal Constitucional puede ocurrir que es desestime pero una vez que llegue de Estrasburgo seas un desahogo la jurisprudencia hasta ahora pues evidentemente se estimara el recurso y por tanto se anulará la sentencia

Voz 1727 25:56 hay que analizar en el mismo marco que esta condena de la que hablamos la que contaba la Cadena SER hace unos días de dos años y medio de cárcel a un usuario de Twitter por reírse de las mujeres que mueren víctimas de la violencia machista

Voz 18 26:11 la verdad es que son bueno expresiones totalmente inaceptables inasumibles lo que pasa es que insisto ABC es la libertad de expresión de ser no debe de prevalecer precisamente ante estos supuestos no en los que no nos gusta unos pueden ofender no yo lo que observo en estos últimos tiempos es que el derecho penal Se está convirtiendo no en la última ratio sino la única de los delitos de expresión

Voz 1727 26:38 y ese es el camino en una democracia eficientemente no

Voz 18 26:41 pues sí porque realmente bueno pues tiene los derechos en una sociedad democrática bueno pues derechos como la libertad de expresión son fundamentales para poder opinar Ibon

Voz 1727 26:55 existe ese peligro de alegrarse cuando la ofensa le corresponde a uno e condenarla cuando la ofensa corresponde a otro es libertad de expresión o no es libertad de expresión

Voz 19 27:06 la última cosa que es noticia que hemos conocido

Voz 1727 27:09 esta noche una jueza de Madrid ha ordenado ha dictado orden de secuestrar el libro Fariña del periodista Nacho Carretero porque un ex alcalde en Pontevedra considera que vulnera su derecho al honor Carretero menciona uno supuestos vínculos de este señor con el narcotráfico gallego este señor fue absuelto por el Tribunal Supremo hace años se puede secuestrar un libro que lleva tres años vendiéndose en las librerías

Voz 18 27:33 pues hombre la verdad es que la medida pues tiene poca eficacia porque realmente una vez que ha circulado durante tres años ha podido adquirir por cualquier usuario francamente yo creo que no tiene eficacia ninguna

Voz 1727 27:47 y cómo funcionan la practica este tipo de medidas y un librero tiene ejemplares hoy vende de uno o las plataformas online que venden libros

Voz 4 27:54 están cometiendo un delito no nos falló cometiendo un delito simplemente bueno pues

Voz 18 28:00 sí han la prohibición de serlo dando estos delitos tanto las editoriales ir en cuanto o distribuidoras y en cuanto a los libros los pues bueno pues retirarían y los llevaría Ana bueno pues os guardaría en para que fueran recogidos por la autoridad judicial todo caso yo supo que es una medida cautelar y que por tanto habrá que estar a la espera de juicio realmente secuestro secuestros conforma como medida definitiva o no

Voz 1727 28:25 Ignacio González Vega portavoz de Jueces para la Democracia gracias

Voz 18 28:29 buenos días

Voz 1727 28:31 Manuel Jabois cómo estás muy bien buenos días tú te conoces el libro de Nacho Carretero

Voz 19 28:36 preocupado

Voz 1727 28:36 si te conoces la historia que cuenta el libro te conoces la historia en relación con el ex alcalde de O Grove José Alfredo Bea que es el que ha denunciado a Carretero ya la editorial por injurias y calumnias y que ha provocado este secuestro de la jueza este hombre fue absuelto en el Supremo por un defecto de forma me cuentas sí

Voz 1389 28:55 no hay un relato de hechos probados el juez Garzón que ha sido una investigación que comienza en el año noventa y uno un ego Grove perdón en Madrid se encuentra un coche con treinta kilos de cocaína que un colombiano se comprueba que es el coche está alquilado a nombre del alto de de O Grove el alcalde entonces sí entonces se tira del hilo y finalmente se conecta con un desde una descarga de dos mil kilos de cocaína en la que hay desde el cártel de Cali hasta hasta hasta gente gallega hay condena de la Audiencia Nacional a José Alfredo Belda la audición algunos el condena por narcotráfico años después el Tribunal Supremo lo absuelve por un defecto de forma por la sin valida el testimonio de un arrepentido el testimonio arrepentido se dice que no es válido por lo tanto Eli cuatro más se caen de la sentencia hoy son finalmente absueltos posteriormente fue abandonado ya pero por otro delito que es el blanqueo de capitales

Voz 1727 29:43 dice preocupado preocupado porque claro tres años después con los libros en muchas casas con los libros en las librerías horas Se se dicta el sector

Voz 1389 29:53 el libro ha vendido tanto que me decía ayer David Gistau yo creo que la juez la la jueza lo que debe de ordenar es que cada español lleva cómo sería su ejemplar no quise supuestamente de la de la librería es decir es un efecto Streisand al revés lo que se está conociendo ahora es la participación la sentencia que implica al ex alcalde de O Grove pero no el libro que era un libro ya híper vendido es preocupante porque no es una medida nada habitual ayer me decía Nacho es la primera vez que tengo conocimiento de que secuestrar un libro y ha tenido que ser el mío es decir y además este hombre sale citado dos veces en cuatrocientas páginas ninguna se dice que fue procesado es decir que participan este derecho de sobrados y que fue procesado esta medidas exagerada no es una biografía sobre él es decir no se entiende que antes de llegar al juicio se tome una medida así es una editorial modesta que ha tenido su gran éxito con Fariña acaba de editar y distribuir hacen poco diez mil ejemplares roto que se les puede hacerse esta medida se pone como definitiva externa

Voz 1727 30:50 aquí defendemos el derecho al honor y la propia imagen de todo el mundo no nos gustan ni las expresiones violentas no nos gustan los insultos ni en las redes ni en canciones ni por supuesto en novelas pero con qué frecuencia tenemos que hablar de la libertad de expresión últimamente con sentencias que nos dejan la boca abierta

Voz 1389 31:09 ante mente lo lo dicen las cifras hay treinta veces más delitos de enaltecimiento terrorista en en la Alianza nacional ahora que cuando ETA estaba en activo

Voz 1727 31:18 esta mañana estaban en un beso

Voz 1727 34:11 en Canarias

Voz 1727 39:33 el nuevo Plan Nacional Sobre Drogas que acaba de aprobar el Gobierno ya no se llama así lo han llamado Estrategia Nacional de Adicciones porque por primera vez se incluyen las llamadas adicciones sin sustancia osea que además del tabaco el alcohol y las drogas el Gobierno quiere estudiar si podemos ser adictos a los videojuegos a las redes sociales o Internet es algo que preocupa especialmente en el caso de los más jóvenes Carolina Gómez buenos días

Voz 1288 39:59 los días la ONS acaba de reconocer el trastorno por videojuegos como problema mental y hace unas semanas se presentó en Washington el centro para humanizar la tecnología impulsado por extrabajadores de Google y Facebook preocupados por el impacto de lo que han creado en el manifiesto se quejan de que estos productos no son productos neutrales sino que están diseñados para crear adicción añade lo que percibimos como una adicción es parte de algo mucho más grande es parte de un problema invisible que afecta a toda la sociedad Facebook Twitter Instagram Mi Google han creado productos que han tenido un impacto positivo en todo el mundo pero estas empresas también han creado una carrera de suma cero por nuestra atención infinita

Voz 1727 40:34 cuál es la magnitud real del problema estamos realmente a merced de un puñado de compañías que utilizan sus algoritmos para conseguir que cada vez pasemos más tiempo pegados a las pantallas pues antes que nada vamos con los datos Patricia Fernández de Lis ya saben redactora jefe de jefa de materia la sección de Ciencia y Tecnología del país buenos días

Voz 1684 40:53 buenos días que hay estudios que confirmen que realmente

Voz 1727 40:56 somos adictos a estas nuevas adicciones sin sustancia

Voz 1684 40:59 estrellas hay muchos y cada vez es más frecuente encontrar datos que indican que efectivamente tenemos un problema aunque muchos expertos aún se resisten a hablar de adicción te cuanto el Mestres Sanidad calcula que el dieciocho por ciento de los jóvenes entre catorce dieciocho años utiliza Internet de forma compulsiva es decir uno de cada diez confiesa las encuestas que le genera ansiedad pasar mucho tiempo sin consultar Internet o las redes sociales en Estados Unidos es un estudio reciente asegura de casi la mitad de los jóvenes el cuarenta y ocho por ciento pasa más de cinco horas al día conectado al móvil y queso puede provocarles han sedado depresión sin embargo los expertos diferencia en lo que llaman uso problemático de una adicción

Voz 1727 41:36 cinco horas y como sabemos que alguien es adicto a Internet como averiguar

Voz 1684 41:40 los siglos en la OMS lo explican analizando tres experto aspectos en primer lugar estudian si el usuario no contra el tiempo pero la frecuencia la duración de la conexión segundo miran si es usuario prioriza el uso las redes los juegos frente a otros intereses en la vida o actividades tercero se estudian si mantiene su actitud incluso cuando se razona con él que puede tener un problema la OMS cree que ese problema debe ser sostenido durante al menos un año para considerarlo una adicción que el patrón de comportamiento debe ser de suficiente gravedad como para causar un deterioro significativo de las relaciones laborales sociales o familiar

Voz 1727 42:16 es decir que si

Voz 1684 42:17 forma intensiva las pantallas como el de momento nosotros todos los días eso no significa que seas adicto por lo que está claro es que expertos y autoridades empiezan a tomarse en serio State

Voz 1727 42:25 ya ha habido estudios sobre qué problemas cognitivos os sociales puede provocar exactamente el uso intensivo de las pantallas no la adicción pero este uso intensivo que tenemos también los adultos si la mayor parte

Voz 1684 42:37 los expertos cree que es muy pronto para saberlo al fin y al cabo la tecnología hasta nuestras vidas de una manera masiva desde la invención del ordenador personal M quinientos ochenta y cuatro es de bueno se como hace diez segundos en términos de evolución humana no sin embargo sí hay informes basados en encuestas que ofrecen datos que al menos llaman a la reflexión el más serio se hizo Universidad de Cambridge a finales del pasado año y concluyó que los jóvenes que pasan más de dos horas al día en redes sociales como Facebook Twitter o Instagram son más propensos a sufrir problemas de salud mental sobre todo angustia ansiedad depresión denuncian acoso por las redes trastornos alimentarios provocados por la presión de la imagen horas de sueño robadas en fin el estudio concluye ser un adolescentes ya suficientemente difícil pero las presiones a las que se enfrentan on line los jóvenes son sin duda únicas para esta generación digital

Voz 1727 43:24 quédate conmigo que en Radio San Sebastián Nos espera ya Enrique eche Bourgeois que es catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco buenos días alguno

Voz 19 43:33 hola buenos días según han Pepa

Voz 1727 43:35 en Radio Barcelona no se escucha Susana Giménez Murcia responsable de la Unidad de juego patológico del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Bellvitge buenos días bon día

Voz 1684 43:44 hola buenos días bon día estamos exagerando

Voz 1727 43:47 todo Susana Giménez Murcia o existe de verdad un problema con las pantallas y el tiempo que le dedicamos no no

Voz 32 43:54 Granada estáis tratando

Voz 1684 43:56 la información que está contrasta

Voz 32 43:59 nada con estudios científicos

Voz 1684 44:01 si realmente es así los pacientes llegan a las consultas con esta problemática ir con un impacto muy significativo en todas las áreas de su vida

Voz 1727 44:12 aunque sea uso intensivo y no adicción estrictamente con los parámetros que nos comentaba Patricia verdad el uso intensivo también

Voz 1684 44:19 problemas también no sería el perfil que nosotros

Voz 1727 44:22 nos veríamos habitualmente el paciente que llega

Voz 1684 44:24 que sí que tiene muchas complicaciones tanto a nivel académico laboral si son más mayores a nivel emoción Donald pero en cualquier caso sí que la población general y sobre todo de jóvenes no de de adolescentes y jóvenes pues está haciendo un uso excesivo y problemático de las nuevas tecnologías Enrique

Voz 1727 44:44 según Uruguay históricamente los padres han visto con preocupación el uso que hacían los hijos de las nuevas tecnologías pasó con el televisor incluso con la radio luego el televisor los primeros ordenadores el móviles diferente

Voz 19 44:57 bueno el móvil tiene un atractivo especial

Voz 1389 45:00 el buena en principio estas nuevas tecnologías

Voz 19 45:03 el móvil que tienen aspectos muy positivos en realidad la tecnología se pueda hacer un uso adecuado o inadecuado de ella lo que ocurre es que hay el el caso del móvil y sobre todo de los móviles inteligentes es una máquina muy potente es una herramienta muy poderosa que sobre todo si se pone en manos de personas muy jóvenes piense que por ejemplo en muchos casos el móvil está siendo el móvil inteligente me refiero está siendo un regalo de comunión a los niños usado cuando tiene nueve años poner un instrumento con esta de esta potencia en niños que todavía no tiene un desarrollo cognitivo desarrollo cerebral suficiente puede ser

Voz 1684 45:48 en algunos casos peligroso sobre todo si no

Voz 19 45:51 dejación de los padres etc para hacer un seguimiento de lo que pueda haber no sólo por la adicción sino realmente por otros aspectos como puede ser el acceso a contenidos inapropiados no en relación con las con suicidio con anorexia con el racismo con el sexismo en relación por ejemplo con problemas de ciberacoso sobretodo con algo que a mí personalmente me preocupan menos me preocupa mucho de lo que se habla menos que es el concepto de la pérdida de la intimidad es decir ese ha llegado a perder ese concepto de lo que es

Voz 33 46:26 el público lo que es privado y lo que significa

Voz 19 46:30 usted a todas las personas tenemos una faceta pública que la conoce las demás personas en relación con nuestra profesión con nuestro lugar de residencia etcétera una faceta privada que se refiere a nuestras aficiones e intereses que compartimos con un grupo de amigos y una faceta íntima que sólo nos compete

Voz 1389 46:48 a nosotros mismos y en todo caso a nuestra

Voz 19 46:51 deja o a nuestros amigos íntimos pues bien en muchas de estas redes sociales se ha llegado a facilitar sobre en Facebook pues el exhibicionismo con el el con los mensajes que llegan a veces en los muros en Twitter pues una imagen un poco narcisista cuando las personas alardean del número de seguidores ha llegado a una perversión del lenguaje porque llamar amigos cómo se habla en Facebook

Voz 1727 47:17 a lo que son meros contactos ya

Voz 19 47:20 es una perversión del lenguaje o que una persona alarde de seguidores cuando luego resulta que en la vida real no tiene a nadie con quien poder compartir una confidencia pues no deja de ser preocupante

Voz 1727 47:31 pregunta práctica que se está haciendo ahora la mayoría de nuestra audiencia y que yo sé que no le gusta los científicos Si como regalo de Comunión no está haciendo diciendo un experto que es una barbaridad poner por el potencial que tiene un teléfono inteligente en manos de un niño a partir de que dar su desarrollo cognitivo la construcción de su personalidad la diferenciación entre los distintos ámbitos que construyen una vida al privado el público el íntimo razonable poner esa bomba en esa misma maravillosa por otra parte en manos de un hijo

Voz 19 48:07 bueno yo creo que a veces es difícil precisar una edad

Voz 1727 48:12 usted está gorritos le pone nervioso a las pagas y voto pero lo voy lo voy hacer porque es real