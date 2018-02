Hoy por Hoy (21/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias la Junta de Andalucía quiere volver a financiarse en los mercados es la primera comunidad que se lo pide al Gobierno central noticia que cuenta la sede

Voz 0027 00:21 más si Andalucía el paso después de cinco años acogida al Fondo de Liquidez Autonómica que puso en marcha el Gobierno para las comunidades más asfixiadas la Consejería de Hacienda le ha enviado al Ministerio una carta pidiendo autorización para abandonar el FLA progresivamente para volver a emitir deuda en el mercado empezando por mí millones Radio Sevilla Sara Armesto buenos días

Voz 1 00:38 buenos días en la Junta pide formalmente al Ministerio de Hacienda recuperar su autonomía financiera desligarse del Fondo de Liquidez Autonómica que Andalucía paga mil ochocientos noventa millones en intereses al Gobierno para la Junta son condiciones muy duras que han supuesto ocasiones una recentralización dice por la puerta de atrás del Estado autonómico en la carta la Junta detalla sus argumentos ha cumplido los objetivos de deuda y déficit como mejor a incluida de las agencias de calificación es la primera comunidad española en aprobar sus presupuestos y también la que antes paga a sus proveedores esta solicitud formal de Andalucía requiere ahora la autorización del Consejo de Ministros de la Secretaría General del Tesoro

Voz 0027 01:13 empieza a esta hora la sesión de control al Gobierno en el Congreso los grupos de la oposición para preguntarle a Rajoy por los presupuestos por los recortes en ciencia o por el futuro de las canciones el presidente acaba de entrar al hemiciclo Mar Ruíz Cámara Baja buenos días

Voz 1441 01:25 buenos días sí por segunda semana consecutiva Rajoy no tendrá que responder a preguntas sobre Cataluña los grupos se orientan su estrategia otras cuestiones entre ellas la parálisis política que mantiene en el aire la presentación de los Presupuestos Pablo Iglesias le va a preguntar al presidente si dispone de los apoyos para sacar adelante esas cuentas Ozzie tiene previsto prorrogar las como ya ha insinuado en los últimos días su ministro de Hacienda Cristóbal Montoro al que también va a preguntar sobre esta cuestión ciudadanos Margarita Robles del PSOE abrirá con Rajoy la ofensiva parlamentaria de su grupo hoy con cinco preguntas sobre la situación de la ciencia y la investigación en España y el diputado de UPN Íñigo Alli preguntará al presidente por sus planes para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo

Voz 0027 02:07 en Hoy por hoy acabamos de hablar con el portavoz de la asociación de jueces progresistas Jueces para la Democracia sobre la condena a tres años de prisión al rapero Antoni por enaltecimiento del terrorismo Ignacio González Vega dice que es seguro terminará anulada asegura que si no lo hace el Tribunal Constitucional lo hará el Tribunal de Derechos Humanos Estrasburgo

Voz 2 02:26 ante el Tribunal Constitucional puede ocurrir que se desestime pero una vez que llegue a Estrasburgo un desahogo la jurisprudencia al hasta ahora pues evidentemente se estimara el recurso y por tanto se anulará la sentencia

Voz 0027 02:39 se lo estamos contando esta mañana los ex jugadores de Landa de la Arandina acusados de violar a una menor limpiaron sus teléfonos después de la presunta agresión sexual el informe de la policía que se lo han entregado ya al juez asegura que los futbolistas trataron de borrar todo rastro fotos mensajes y el registro de llamadas a menor de quince años también vació su teléfono además el análisis de los móviles confirma que durante la

Voz 3 03:01 de inmediato en la que supuestamente tuvo lugar esa agresión

Voz 0027 03:03 no se registró prácticamente ninguna actividad en los teléfonos según dice literalmente la policía en su informe raramente la menor podría estar haciendo uso del móvil en el mismo momento en que estaba siendo víctimas de los delitos Donald Trump ha entrado a regañadientes en el debate sobre el control de armas en Estados Unidos tras la masacre de la semana pasada en un colegio de Florida la movilización que preparan los estudiantes obligado por ahora a prometer prohibirá la venta de los dispositivos que permiten convertir armas semiautomáticas en automáticas con una capacidad de fuego mucho mayor las víctimas de tiroteos advierten de que es insuficiente corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1441 03:40 buenos días el presidente ha tardado seis días después del tiroteo de pan

Voz 4 03:44 la entrar en el debate sobre el control de armas

Voz 3 03:47 no

Voz 4 03:50 Bob suena en trance

Voz 1441 03:52 el general que elabore un decreto para prohibir los dispositivos o aceleradores de disparos son unas piezas que se insertan en los rifles semiautomáticos y los vuelven automáticos algún mecanismo que el autor de la matanza de Las Vegas utilice todos hasta en doce armas con las que mató a casi sesenta personas e hirió a más de quinientas la Casa Blanca estudia también cómo mejorar el sistema federal de verificación de antecedentes para la compra Armas algo insuficiente para los estudiantes que se están movilizando en Florida bajo el lema never lleguen nunca más para que se prohíba la venta de rifles de asalto la movilización nacional será el próximo veinticuatro de marzo llegará hasta la Casa Blanca Dan de momento lo harán hoy en la capital del Estado en Ajax y donde se van a reunir con los legisladores en su mayoría republicanos que ya les han puesto la primera traba han votado en la Cámara de Florida en contra de limitar la venta de este tipo de armas

Voz 3 04:43 la bolsa con Javier Alonso que esta mañana

Voz 0858 04:45 está por las ventas en prácticamente toda Europa aquí el IBEX treinta y cinco retrocede hasta un cero coma cuatro por ciento está en el nivel de los nueve mil ochocientos puntos recordamos que el selectivo español cerró ayer con un avance del cero coma nueve por ciento En cuanto a las referencias internacionales en que Japón está cerrado ya esta sesión de miércoles allí con avances del cero coma dos por ciento descensos para el euro se cambia a esta hora por un dolar veintitrés centavos

Voz 1727 05:11 con Pepa Bueno a las nueve y cinco las ocho y cinco en Canarias la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 05:26 buenos días Pepa buenos días a todos cuando la confianza se ha perdido ya no sea posible los arreglos sólo caben los apaños cuando incluso éstos quedan descartados porque la política ha sido abandonada no queda más herramienta que la ley ahora en como el derecho a ser una ciencia exacta pero tiene mucho de interpretativa dicta certifica sin que por esos extranjeros problemas y mucho menos cuando son de matriz política llegan a los tribunales cargados de prejuicios el Constitucional acaba de anular los artículos de la Ley Wert que pretendían financiar con dinero

Voz 6 05:58 picó a los colegios privados que escolarizar no

Voz 0789 06:01 castellano un regalo póstumo envenenado del ex ministro que después de destrozar lo todo durante sugestión regresa del pasado para asestar a Rajoy un directo en la boca del estómago en el peor de los momentos y en su tema más delicado una decisión que por otra parte celebran con aplausos los mismos que se tomaron por el pito del sereno muchos otros fallos del Constitucional que puede hacerse cuando en y los arreglos ni los apaños son posibles y la ley no es recibida como árbitro pacificador sino cómo un actor beligerante más pues no demasiado francamente salvo esperar que regrese el buen juicio y como primera providencia baje de las nubes al soberanismo acabe con la fantasmagórica de los símbolos constituya Gobierno real y legal y se ponga a trabajar por el momento el buen juicio no parece regresar

Voz 5 06:48 el que regresa Espert

Voz 1727 06:54 Rosa Márquez buenos días hola qué tal

Voz 7 06:57 al muy buenos días saludos de El Corte Inglés febrero es un mes

Voz 3 07:00 bueno para muchas cosas por ejemplo

Voz 7 07:03 mejor época del año para tu descanso así como lo oyes porque ahora en Hipercor y El Corte Inglés tiene su cincuenta por ciento de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas con las últimas tecnologías olvídate de levantarte cada mañana con la espalda dolorida o de despertar pecados por tres buscando una postura más cómoda para dormir cambia de colchón ahora es el momento además con el servicio gratuito de entrega de tu nuevo colchón y retirada del antiguo no tienes que preocuparte de nada hazme caso no esperes más y consulta hoy mismo a los especialistas en descanso de Hipercor y El Corte Inglés podrás llevarte un buen colchón a mitad de precio recuerda sólo hasta el veintiocho de febrero cincuenta por ciento de descuento en una selección de modelos de colchones de primeras marcas y últimas tecnologías sólo en Hipercor y El Corte Inglés Amós que esperes nada más por ahora en un ratito remos adiós

Voz 8 08:04 aunque deportivos coche nuevo Marcello cochazo nuevo Honda Civic

Voz 9 08:08 Eva lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años este mantenimiento

Voz 3 08:12 los puesto extras no

Voz 8 08:14 nuevo Civic contacto de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto es suena

Voz 10 08:22 antes y horario más cercano

Voz 11 08:29 que ningún conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 12 08:42 los números en economía esconden mensajes el mensaje señores ciudadanos señoras ciudades españoles hay un problema con las pensiones hay un prueba con la recaudación y ojo estamos todos vigilados sea esto carreras de verdad leones ese demente los eficiente en plan negativo pero eso es un Big Brother estos son Gran Hermano el posee los miércoles en La Ventana el economista Santiago Niño Becerra vierte las cifras detrás el Wall Strett con Carles Francino Cadena Ser

Voz 13 09:20 a sí sí

Voz 14 09:22 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar podrás conocer detalles insospechados de la vida en Estados Unidos

Voz 3 09:29 qué tal te salió el pavo Marta pero al primer palo no para hacer mi primer pavo la verdad es que estuvo sobresaliente ya lo hemos Donna Leon porque aquí se ponen nombres a los pavos muy Camps seguir nuestro programa en Cadena Ser punto com Nos tienes cada semana con todo lo más importante qué ocurre esto deporte dentro y fuera de estas fronteras rompe o mejorar tu vida con un masaje comido

Voz 15 09:53 es un masaje facial es originario de Japón Ita

Voz 1441 09:56 tanto los que lo ponen en práctica como los que lo han disfruto

Voz 15 09:58 te vienen como el listín natural vio

Voz 3 10:01 cadena ser punto com la radio que tú programas

Voz 14 10:08 el periodista de la Cadena SER transmite noticias comprobadas se abstiene de incluir en ella sus opiniones personales

Voz 16 10:14 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 3 10:23 en este corren nuevos tiempos vamos a escuchar escucharnos

Voz 17 10:34 suele suele de Securitas Direct ha sido discoteca

Voz 1505 10:37 cada si te has puesto alarma qué tal

Voz 18 10:39 es muy contenta que lo mejor es que la puede desconectar con estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad Si llego a saber antes lo que cuesta me lo hubiera puesto según me mudé

Voz 19 10:49 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 20 11:04 en el capítulo de ayer

Voz 21 11:07 yo vengo de la cárcel beluga

Voz 3 11:09 levantado a las cinco de la mañana para vida ya están

Voz 21 11:12 en ratito con a veces en la soledad de la celda pienso en la justicia

Voz 22 11:19 en el fondo saben

Voz 21 11:22 quién soy yo con el señor Rajoy tuve una relación de once meses

Voz 22 11:26 cómo llega lleno de barro con algunos huesos rotos Il quema

Voz 23 11:34 ese era el Legado de cenizas que ustedes nos dejaron a nosotros

Voz 21 11:39 yo no he corrompido a nadie en todo caso ya eran corruptos

Voz 1441 11:49 según el CIS de enero la corrupción es la segunda preocupación de los españoles sólo superada por el desempleo

Voz 12 11:56 tanto ahora que estamos creciendo al tres por ciento que a usted no le preocupan y lo pone en la lista de las preocupaciones de los ciudadanos

Voz 1441 12:12 el mundo un que no nos quedará por ver señor Tata las Vicky de seguir mirando hacia atrás por desgracia la proporción del Partido Popular no es cosa del pasado quiero hablar de lo que está haciendo hoy la justicia

Voz 12 12:24 es poner ante los tribunales todos los casos de conducción Kim Yo no veo justicia igual para todos entre otras cosas porque

Voz 21 12:32 paseándose alrededor del lado de Francisco Correa ha trabajado el bebé de toda España

Voz 1441 12:38 muchos gobiernos del Partido Popular de hoy lo son gracias a la corrupción de ayer menos demagogia el señor M punto Rajoy debería dejar de ser presa

Voz 23 12:46 eh entero ustedes tienen un enemigo implacable que no soy yo es la dura realidad

Voz 21 12:52 David Davis siete va por un lado senté desparrama vergüenza

Voz 3 12:56 quitando

Voz 24 13:01 Anna Gabriel ha decidido exiliarse porque entiende que ese procedimiento no tiene garantías de

Voz 3 13:05 juicio justo y contraen válido lo intentaré

Voz 25 13:14 en la cobardía de no comparecer es la cobardía y la incoherencia de los líderes separatistas

Voz 1441 13:26 a falta de ética cívica enseñar catalán la corrupción tiene muchas caras pero sólo un arma para combatirla eso andan ustedes muy muy escasa

Voz 12 13:35 parece que es una gravísima irresponsabilidad el ejemplo que estando conjunto de los ciudadanos es profundamente antidemocrático

Voz 21 13:41 el ministro de Justicia vendedor de estos zonas espero que sea de justicia

Voz 20 13:46 hoy por hoy con nadie Pawel

Voz 1727 14:04 las nueve catorce a las ocho y catorce en Canarias mañana de miércoles en Hoy por hoy con Mariola Urrea muy buenos días Mariola qué tal Pepa cómo estás unos días con Luis Alegre aquí a mi lado en Radio Madrid cómo estás buenos días Pepa adoro León Gross en SER Málaga buenos días qué tal buenos días y pendientes de la sesión control al Gobierno que se está celebrando en este momento veo el hemiciclo bastante llenó más que ayer probablemente desde luego en cada popular cuando se debatía la tramitación de una ley que afecta a la mitad de la población española a más de la mitad de la población española la ley contra la brecha salarial que presentaba Unidos Podemos el PSOE tiene en marcha una ley similar la presentó el lunes es posible que confluyan los dos textos por lo que es una iniciativa que estiman necesaria al menos ciento cincuenta y seis diputados de la Cámara hay que cualquier caso el comienzo de la tramitación lo apoyan todos los demás partidos todos menos el PP cuando mañana se vote la toma en consideración puede a ver más de doscientos si es bueno pues ni siquiera Mariola la ministra de Igualdad consideró oportuno estar ahí presente

Voz 1505 15:07 seguramente porque no tiene interiorizado que también ex ministra con esa con esa responsabilidad es curioso cómo resulta aparentemente tan subversivo e en una democracia consolidada como la española hablar eh brecha salarial llevar una iniciativa eh de esta naturaleza al Parlamento y es sorprendente que resulte tan difícil encontrar el acuerdo el consenso eh respecto a esta cuestión cuando afecta como tú bien señalas lo lleva subrayando desde las ocho de la mañana a la mitad de la población cualquier iniciativa reivindicativa tiene garantías de éxito siempre que se garantice la mayor capacidad para unificar eh el colectivo afectado y al que no está afectado pero entiendo que tiene una sensibilidad respecto del principio de igualdad porque de eso es de lo que estamos hablando nada más y nada menos que ponernos exquisitos exigir matices y yo creo que lo único que hace es que la mitad de la población las mujeres pierdan sigan sigamos perdiendo esta batalla que resulta tan difícil de asumir que estemos en dos mil dieciocho peleando por una cosa tan obvia como está así

Voz 1727 16:24 además los matices las propuestas las contra propuestas hay mucho tiempo para presentarlos a lo largo de la tramitación de una ley vía enmiendas es decir se trataba de la toma en consideración de una ley que que que es compleja claro como la vida no porque la propuesta que hace Unidos Podemos incluye cambios en el Estatuto de los Trabajadores en la ley del Estatuto Básico del Empleado Público la Ley General de la Seguridad Social en la Ley sobre Infracciones distancia dones en el orden social es decir tocar muchas leyes donde y ser se puede reflejar esa igualdad o donde se puede detectar la ausencia de ella Luis evidentemente

Voz 6 17:02 es un es un problema extraordinariamente complejo y por lo tanto requiere soluciones complejas yo creo que es que es una evidencia para todos parece mejor para el Partido Popular que la desigualdad entre hombres y mujeres es uno de los principales problemas de los problemas más graves que tiene

Voz 26 17:16 eh que padecemos ahora mismo eh en todas sus expresiones quiere decir desde

Voz 6 17:21 de la violencia machista hasta hasta la brecha salarial que estallan un veintitrés por ciento subiendo que es una cosa verdaderamente verdaderamente dramática e hice realmente estremecedor ver la actitud del grupo parlamentario del Partido Popular que ayer cuando Irene Montero defendía defendía esta propuesta es que estaba prácticamente vacío no había ni un solo miembro del Gobierno ni un solo miembro del Gobierno es decir bueno es que les resulta indiferente la igualdad no les importa la igualdad y les parece mal las subidas las subidas salariales yo creo que esto sencillamente es una es una falta

Voz 26 17:52 el experto desde luego al Parlamento y a todos y a todos los españoles y claro es verdad que que

Voz 6 17:59 ahora mismo el Partido Popular está ignorando y despreciando al Parlamento de una forma de una forma escandalosa e porque claro es posible incluso que esta que esta ley entre entre a trámite y ocurra como como ha ocurrido con como está ocurriendo con otras leyes no como con con la Ley de de la subida del Salario Mínimo que han propuesto ya más de Cuba

Voz 1926 18:17 cuarenta prórrogas para la presentación de enmiendas de

Voz 6 18:20 que llevan ya más de quinientos días una ley de de cinco páginas esta de una de la complejidad notable pero la otra era mucho más sencilla que decir pero claro aumentan más de cuarenta veces eh el plazo para presentar enmiendas de tal forma que ponen de forma indefinida ignorando ya digo y Torreal dos en realidad del Parlamento y de todos los españoles

Voz 1926 18:40 a saber yo no creo que haya dificultad para el consenso no como mencionaba Mariola yo creo que que hemos visto evidentemente los partidos tienen cada uno sus estrategias no el Partido Socialista va preparando su propia ley naturalmente ha maniobrado para defender su liderazgo pero en definitiva al final ayer se comprometió hay digamos a punto de encuentro con con Unidos Podemos y en términos generales todo el arco parlamentario con excepción del Partido Popular digamos mostró una cierta disposición a votar mañana Hay por tanto al consenso no

Voz 1727 19:12 eso en la tramitación si hay ocasión para que introduzca

Voz 1926 19:16 por supuesto está como debe ser como claro debe haber debe poder enmendarse no cada uno con sus matices decía Mariola claro es que esto afecta digamos hay una mitad del país afectado y luego mucha gente sensible yo en eso

Voz 27 19:30 estoy de acuerdo ID hecho

Voz 1926 19:33 tengo la impresión de que en el objetivo ni siquiera el Partido Popular realmente discrepa Luis soy yo creo que que quizás ha sido es verdad estoy de acuerdo contigo en que ayer me ayer hubo una falta de respeto evidente no que sacar a Celia Villalobos es siempre droga dura no porque porque al final siempre acaba en un rifirrafe bebe salvo gorda no pero yo creo que ni siquiera sustancialmente el Partido Popular pero pero lo que sí creo que aunque todos estemos completamente de acuerdo en el objetivo la mayoría abrumadora estemos de acuerdo el objetivo yo creo que sí que hay que introducir matices y que no introducir matices además sería una mala idea porque efectivamente en el discurso de ayer de Irene Montero es bastante bastante poco discutible no que hay que buscar mecanismos por ley para contribuirá a reducir esa brecha salarial o superarla no evidentemente no y que las empresas hagan públicos los datos calla auditorías que se fijen sanciones todo esto estoy de acuerdo no me parece que está claro Pepa sonaba la la el Estatuto de los Trabajadores la ley del Estatuto Básico la de la Seguridad Social la diez sanciones de orden social etcétera etcétera yo creo que que en este punto no hay que no hay mucho que discutir ahora bien esta mañana cuando entrevistaba es Pepa propósito

Voz 1727 20:45 una noticia entrevistaba

Voz 1926 20:47 según de UGT si la Secretaria

Voz 25 20:50 pues de así que tú le preguntas por por la

Voz 1926 20:52 por la brecha salarial entre es decir por ejemplo no claro oportuna mujer que cobra setecientos euros y su marido gana el triple evidentemente ella se tiene que hacer la reducción de jornada lógico bien la pregunta sería muy sencilla es al revés es el marido el que gana setecientos y la mujer la que gana tres mil evidentemente es una cosa que puede ser perfectamente normal en el mercado de trabajo y sencillamente estarían tomando una decisión lógica con esto lo que quiero decir es que muchas veces

Voz 1505 21:19 oye mandó brecha salarial a cosas que son brechas

Voz 1926 21:21 social y que es un asunto muy inquietante pero que con las digamos las iniciativas estrictamente laborales no se van a superar el concepto de brecha salarial el concepto de brecha salarial es bastante equívoco bastante impreciso y utiliza de un modo cuando se hizo hay un veintitrés por ciento diferencia no significa que en la misma oficina haciendo el mismo trabajo sentados en una mesa junto a otra un hombre gane el veintitrés por ciento más son son se hacen digamos medias por actividades por secciones de actividad no

Voz 6 21:52 la formación pero bueno esto

Voz 1926 21:54 pero digamos esto nacional estadística

Voz 6 21:57 feria sí que busca el modo de conseguir datos

Voz 1926 22:00 qué datos homogéneos insoportable

Voz 3 22:02 imparable son promedios no así como todos los como todo como todo eso

Voz 25 22:07 Torné tiros cuando te salen los promedio

Voz 6 22:11 pues con un sesgo tan marcado tan regular la cables Luis extraído un problema que tienes que solucionar y intervenir

Voz 1926 22:18 yo soy defendiendo que debe hacerse y que debe intervenir Se políticamente es más laboralmente también pero lo que creo es que cuando en una oficina hay muchos ingenieros si hay muchas mujeres en contabilidad estamos ante un problema social ya no es sólo un problema

Voz 1505 22:31 pero igual podemos discutir en las denominaciones Si entretenernos en en elementos que hoy a mí me parecen algo anecdóticos a la vista de lo que ocurrió ayer que es muy significativo y muy gráfico ojo de cómo determinados temas eh que he chocan con principios y derechos fundamentales previstos en la Constitución no sé abordados con la misma sensibilidad que otros diferentes así como ningún político se atrevería a mantener una posición como la de ayer para un tema como puede ser por ejemplo las pensiones porque es un colectivo extraordinariamente sensible en términos de voto ir con una capacidad para unificar el voto que aterroriza a los políticos sin embargo por la razón que sea cuando se trata de igualdad y cuando se trata de mujeres no hay ninguna ningún pudor en que determinados políticos se tome en esa en esa discusión y ese debate con cierta frivolidad o concierto desprecio pongamos le el adjetivo que queramos en todo caso yo creo que hay un punto en el que podemos estar de acuerdo y creo que este es el que marca el inicio de la discusión creemos que en el dos mil diez y ocho es asumible en una democracia de primer mundo no aceptar que haya una diferencia de salarios como el que evidencia la realidad con los matices que queráis entre un trabajo igual que lo desarrolle una mujer un hombre si la respuesta es no pongámonos a trabajar ir iniciaremos propuestas legisla te ibas tendentes a abordar esta problemática porque es obvio ya es sabido ya que la política legislativa en este tipo de temas contribuye a transformar la realidad y que por sí sola la realidad tarda muchísimos años en dar resultados satisfactorios para la mitad de la población yo creo que este es el el encuadre digamos básico ya a partir de ahí en proceso de enmiendas pues se matiza Se habla de esa complejidad de esa atención a todo el campo legislativo que impacta una iniciativa de esta naturaleza pero no confundamos complejidad técnica legislativa con acción política e interés político en abordar un problema real que afecta a la mitad la población yo lo ves que lo veo honestamente así desde

Voz 1926 24:54 bueno es que yo decía yo te decía que efectivamente coincidía con esto no es decir que que no hay ninguna duda que hay que desarrollar políticas legislativas y además muy muy muy muy comprometidas no muy muy digamos ahí sin ahí con pocos matices pero tú decías Mariola claro decías que esto de entretenernos en las denominaciones es algo anecdótico

Voz 1505 25:11 es que a veces no sale el espacio del consenso

Voz 1926 25:15 yo creo que no y nosotros que venimos del mundo académico además sabemos que que la precisión en la terminología ahí el digamos la la las buenas taxonomía

Voz 1727 25:23 mías la denominación exacta de la realidad desde el principio

Voz 1926 25:25 yo para plantear buenos debates y lograr resulta

Voz 1505 25:28 pero pero estamos aquí haciendo una clasificaron

Voz 1926 25:31 estamos se hacen pero yo creo que es bueno

Voz 1505 25:34 estamos a un problema esto es lo que existe o no existe porque además de académico resulta que tú eres hombre yo soy mujer me vas a perdonar que en este tema quizá esa circunstancia hace que lo veamos desde una manera o desde otra

Voz 1727 25:47 es posible has no somos somos somos

Voz 1926 25:50 titulares del sueldo

Voz 1727 25:53 dejadme introducir un matiz Eurostat el Instituto Nacional de Estadística la ONU yo no creo que todos es el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional no creo que tengan intereses y objetivos comunes para inventarse una denominación que se llama brecha salarial de género y que tiene que ver efectivamente con la masa salarial anual de media que se produce en grupos más o menos homogéneos naturalmente eso le preguntaba a la responsable de UGT que en un mismo centro de trabajo conviven un hombre y una mujer que se dedican a lo mismo que tiene la misma categoría laboral estrictamente en ese convenio colectivo hice naturalmente cobran lo mismo si explicaba ya muy bien ese día complementos salariales que en general premian la disponibilidad total de tiempo algo que en periodos amplios de la vida de las mujeres ella no ellas no pueden ofrecer a las empresas porque recae sobre sus hombros el trabajo gratuito no de tener hijos eso es exclusividad de las mujeres el tenerlo de cuidarlos a lo largo de su vida o a los enfermos o a los mayores de la familia y ese es un trabajo gratis que impide la después la disponibilidad

Voz 27 27:04 la absoluta que tienen o que han tenido

Voz 1727 27:08 la mayoría ya sé que hay excepciones y que esto está cambiando por fortuna pero que han tenido a lo largo de su vida si los complementos salariales sólo premian la disponibilidad de tiempo presencial al final de año dos personas que hacen el mismo trabajo con la misma categoría hay que naturalmente tienen reconocido el mismo salario en el convenio lo que entra en su casa no es lo mismo de ninguna manera es más no puede ser nunca mientras ese tramo

Voz 1505 27:34 jo gratuito no forme parte de

Voz 1727 27:37 la realidad de la vida económica del país la vida económica de esa familia es a eso a dónde va la brecha salarial en muchos casos

Voz 6 27:44 sí me parece evidente Se podrán discutir matices sin lugar a dudas pero me quedo un poco perplejo con la con la intervención de de Theo cuando dice bueno no creo ni siquiera que el Partido Popular discrepe es que probablemente no es que resulta resulta les resulta completamente indiferentes que ni siquiera creo que haya habido una consigna de grupo parlamentario es decir no se asiste al a la discusión sobre sobre esta ley si les resulta indiferente no han aparecido por allí no ha aparecido ningún miembro del Gobierno no están dispuestos a discutirlo porque los matices claro que se pueden discutir pero hay que discutirlo si por lo tanto hay que estar ahí para discutir lo hizo actitud es ignorarlo absolutamente todo no meterse en eso ignora dar el problema de la brecha salarial que es cosa verdaderamente dramática Teo y claro que es comparable tú miras por ejemplo los gráficos de las trayectorias laborales de los hombres y las mujeres de los mismos hombres y una mujer en su trayectoria laboral ves que en el caso de los hombres prácticamente no se modifica cuando tienen su primer hijo sin embargo en el caso las mujeres se desploma la trayectoria laboral en cuanto tienen su primer hijo eso es un problema es que no hay que creer

Voz 1926 28:45 no me sabe que eso es mentira

Voz 6 28:47 tu tiros respecto y entonces tú dices vale pero el problema tiene que ver con que son las mujeres generalmente las que tienen un salario más bajo y por lo tanto las que resulta más razonable que renuncien a su carrera profesional para poder desligarse sólo yo lo he dicho eso

Voz 1926 29:00 yo no sé si me perdonen todos sitios pero que

Voz 6 29:03 pues en el caso contrario que los hombres tuviesen los salario menor ya que da pero es que lo que hay que explicar también entre otras entre otras cosas

Voz 3 29:09 sí he dicho yo

Voz 6 29:12 eso es lo que he dicho es que son un caso de brechas

Voz 1926 29:15 de brecha laboral es un cacho de brecha social Luis

Voz 6 29:18 a la brecha laboral responde a causas aunque esto debía ser aún más profundas que tienen que ver con la brecha social y en eso podemos estar de acuerdo mira brecha salarial me parece irrenunciable porque es una cosa estadísticamente medible incontestable ahora que queremos discutir y me parece que tiene razón que queremos discutir que esa brecha labora esa brecha salarial querría responde a causas todavía más profundas que tienen que ver con una brecha cultural una brecha social pues lo discutimos entonces intentamos buscar soluciones a las causas aún más profunda

Voz 1926 29:48 pero hombre mira sabes lo que hay es que que difíciles introducir matices en debates como éste mira esta mañana cuando venía para una tertulia tuiteó daba dijo hoy día de sus continuas oraciones ocuparse de matices precisamente se imponen siempre los titulares zulos en estos casos sino dices sí sí sí parece que ya que las bajo sospecha yo soy repasa hay Icex oye bajo sospecha

Voz 1727 30:08 jo sospecha nunca bueno por lo menos no aquí

Voz 1926 30:11 dime si repasa lo que dice

Voz 1727 30:14 yo

Voz 1926 30:15 en mi primera intervención es exactamente lo que acabas de decir Luis exactamente lo que ocurre es que yo creo que sí es importante introducir matices y sí que creo que es importante la taxonomía hice que creo que es importante importante tratar de de discriminar las religiones en ningún momento cuestionado todo lo contrario he dicho que existe la brecha salarial que es un problema serio que hay que buscar el consenso en efecto yo no creo que el Partido Popular digamos sea completamente indiferente a este debate hice resista la posibilidad de un consenso que digamos no irrelevante o que busca su propia estrategia o que quiere tener su propio

Voz 25 30:46 iniciativa legislativa etcétera etcétera

Voz 6 30:48 fueron todos a tomar un café

Voz 1926 30:50 bueno la sesión de control periódicos

Voz 1727 30:52 no hubiera dado tiempo a Irene sí sí Elvira

Voz 1926 30:55 demente pero digo somos a juzgar ahora lo que te importan los temas el de la gente está asentada en el Congreso a lo mejor llegamos algunas conclusiones un poco más incómodas no es simplemente la indiferencia del Partido Popular no pero yo creo que yo creo ha partido que por cierto no defiendo en absoluto quiero decir no me identifico con esta posición me identifico con la iniciativa que tuvo ayer Unidos Podemos efectivamente hay que fijar por ley algo que discrimina a la mitad

Voz 1727 31:16 fíjate que te voy a cambiar de tema que te doy la palabra para que te puedas explicar porque hoy estás

Voz 25 31:21 Viloria adelante venga habrán como de costumbre venga al parado no

Voz 1926 31:26 acaso repito el caso de una mujer que gana setecientos el marido el triple es lógico

Voz 26 31:30 ya decida a no ser que se reduzca la actividad lo que he dicho

Voz 1926 31:34 en el caso contrario cuando es un un un hombre el que gana setecientos y la mujer tres mil el hombre se reduciría luego no estamos ante un problema de

Voz 1727 31:42 cuántos hay de una de oro claro es que pero sí es la realidad la mayoría

Voz 1926 31:47 yo lo que estoy diciendo es llamémosle brecha salarial a lo que salarial llamémosle brecha social a lo que social y avanzaremos mejor cuando a cada cosa

Voz 1727 31:56 en nombre que rechaza el es de acuerdo te estamos en esto estamos de acuerdo no en llamarle lo que en tratar de precisar la definición cuando cuando lo requiera vamos a discutir eso únicamente que la la inmensa mayoría de los ejemplos todavía todavía es al revés probablemente habrá que averiguar porque ella tiene un salario setecientos nueve tres mil no eso es la brecha social

Voz 0789 32:22 hasta

Voz 25 32:24 la social una de género ochenta y dos en Canarias

Voz 28 32:31 si tu casa ya está pagada porque no revisa estoy seguro de hogar piénsalo ya lo has pensado

Voz 29 32:37 a la mutua con tu seguro de hogar de bajamos su precio sea cual sea y también en tu seguros de coche moto y vida llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua conclusiones en Mutua punto es Si no te gusta déjalo sin tu ciudad

Voz 3 32:54 Burrell vuelve a empezar

Voz 7 32:57 su cambia todo lo que quieras que con la rebajas de voltió picas en los otros ayudamos a cambiar DEC

Voz 30 33:01 frase lleva T2 gafas graduadas con antes reflejan te por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve

Voz 1926 33:09 pruebas sólo en las fotos

Voz 3 33:13 por si las cosas se tuercen rastrea

Voz 7 33:15 el aseguradoras para conseguir el mejor precio rastrearé

Voz 31 33:19 qué punto com comparador de la historia muy mientras dice que soy el más White del parque todo el rato jugando con él hasta para ver quién muerte más fuerte y aunque llegó prótesis dental me atrevo con todo

Voz 3 33:33 con Corea siento que prótesis está bien

Voz 31 33:36 Haddad y me ayuda a morder con fuerza Corea acción total fijación fuerte y segura todo el día

Voz 3 33:41 a increíble que al hacer reformas en tu piso te dejaran mientras su chalé con piscina no sería increíble que sólo fuera para cambiar un enchufe o una ventana

Voz 28 33:50 imposible fuese por lo hemos hecho posible en cada vez que lleves tu vehículo al taller te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste para que continúe con tu vida sin preocupaciones bienvenido

Voz 3 34:01 no un nuevo estándar de servicio por la increíble sensación de preocuparse

Voz 17 34:06 su alarma de Securitas Direct ha sido desconectadas

Voz 18 34:09 anda si te has puesto alarma qué tal muy contenta mejor mejores que la puede desconectar cuando estas con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad Si llego a saber antes lo que cuesta me lo hubiera puesto según me mudé

Voz 19 34:21 protege tu hogar con la alarma de Securitas y DEC con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 28 34:31 acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés es fácil especialmente con ofertas como ésta

Voz 16 34:37 aceite de oliva virgen extra Cono sur de litro comprando dos la segunda unidad sale a mitad de precio tres con veinticinco euros cincuenta por ciento de descuento Hipercor y supermercado El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 3 34:52 un recíproco

Voz 32 34:56 recibo divididos

Voz 3 34:57 el doce es menos recibo

Voz 16 35:00 B V a plan estar seguro puedes agrupar el pago de tu seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras informa en BBVA BBVA crean

Voz 3 35:12 da oportunidades cuando decides no arreglar la lavadora que hace

Voz 27 35:15 a ti te compras una que hace te sientes tan

Voz 8 35:21 quiere sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones mientras libanés punto es pues llama novecientos ochenta y uno veintidós sesenta y dos pisen Tegui Bush

Voz 3 35:33 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 20 35:36 estamos

Voz 1727 35:38 vamos a tener que abrir una sección fija en este programa que pongan la etiqueta libertad de expresión día sí día también contamos sentencias que condenan a cantantes Oteros el último Val Toni que puede ingresar en prisión en prisión por un rap lamentable o a mi me lo parece pero un rap lo último esta noche una jueza de Collado Villalba en la Comunidad de Madrid ha ordenado el secuestro del libro Fariña del periodista Nacho Carretero ha aceptado las medidas cautelares que pedía José Alfredo Bea Godard exalcalde de O Grove Galicia el alcalde por Alianza Popular que aparecía mencionado en el libro por verse envuelto en una operación antidroga aunque terminó absuelto por un defecto de forma Nacha Nacho Carretero escritor autor de Fariña colaborador de Hoy por Hoy lo escuchan cada semana con Toni Garrido Nacho buenos días hola Pepa unos vídeos cómo te has enterado oí cuando de que secuestrar van el libro

Voz 33 36:38 vale pues ayer ayer me llamaron me editores de la editorial de libros el caos ir un poco sorprendidos por no decir bastante me dijeron que que la jueza había aceptado la petición de medidas cautelares y que que en unos días bueno que la jueza había ordenado el secuestro del libro le pide una cantidad de dinero al demandante en forma de seguro y en el momento que ingrese ese dinero pues se hará efectivo secuestro

Voz 1727 37:05 pero el libro lleva tres años vendiéndose verdad además vendiéndose bien

Voz 33 37:08 aún si el libro salió en septiembre de dos mil quince y si ha funcionado muy bien de hecho ya va por la décima edición y bueno también cómo van a hacer una una serie de televisión pues pues eso hizo aún más ruido entonces si llega cuando ya estaba bastante distribuir no sé si no sé si va a tener mucho efecto pero bueno cualquier caso es bastante amarga la decisión

Voz 1727 37:31 ya que te dicen sus abogados por ejemplo en relación con la serie se está produciendo ya

Voz 33 37:38 sí de hecho la serie está ya lista para ser estrenada en Antena tres y en principio la serie no le afectará que la jueza lo desestimó pero no los dos a las abogadas de la editorial líneas lo que están preocupadas por el por el futuro de libro todo porque también están bastante sorprendidas porque no es muy usual hombre yo nunca había oído hablar del secuestro es la primera vez que oigo hablar del secuestro lo hizo desde el mío a verdad

Voz 1727 38:08 para Titi una una situación amarga lo decías para la editorial que es pequeñita libros del KO esto puede suponer un golpe económico gordo no acaban de de imprimir acababan de imprimir una nueva tirada de diez mil ejemplares

Voz 33 38:21 sí sí es un es un roto porque como dices acaban de de imprimir de distribuir diez mil ejemplares de la de la décima edición si se ejecuta el secuestro y y bueno tendría la distribuidora que retirarlos de las librerías no sé cómo se hace eso pretendieran kirguís librería librería hay recogerlos no sé exactamente devolverlos está prohibida la distribución y la venta hasta que haya una sentencia firme este asunto que serían tres cuatro meses pero en cualquier caso sería todo ese tiempo sin sin vender libros que como como puedes imaginar para a una editorial pequeña Hay pues supone un un daño muy grande y además se hace más allá de de lo previsible de tres o cuatro meses que que bueno viendo como que la justicia en España los es un poco lenta pues hombre el daño podría llegar a ser definitivo para para la editorial podría hacerle un daño irreparable

Voz 1727 39:22 porque todavía no se sabe cómo se ejecuta esta sentencia no

Voz 33 39:26 no soy sincero no tengo ni y ya sabemos que la juez ha aceptado la petición que dediquen a partir de ahí en el momento que estar efectiva yo no sé exactamente cuáles serán los pasos sí demandará una orden a la distribuidora es que eso ya no no tengo ni Miramar rebote

Voz 25 39:48 pero créeme que me genera un poco de curiosidad también claro a todos como

Voz 33 39:52 cómo se secuestra un libro que barbaridad tenemos

Voz 1727 39:54 usaba Mariola Urrea que es una profesora de Derecho Internacional pero supongo que algo puede aportar no y además quería hablar contigo Mariola adelante

Voz 1505 40:00 eh bueno yo me entiendo que a las cuestiones de embargo el secuestro son medidas cautelares y por lo tanto el pronunciamiento del juez y hay que marcarlo en esta cuestión es en el desarrollo de un proceso y con el fin de garantizar el buen fin del mismo adoptado cautelarmente este tipo de medida no se corrígeme Nacho sí si si me equivoco pero entiendo que que esa es así que lo que estamos es ante un proceso no sé de qué naturaleza ni de qué características impulsado por alguien que me imagino que severa e o creerá que se verá afectado por el contenido de libro que la medida cautelar que ha impuesto ese juzgado es el de retirar de la circulación retirar del acta a día de acceso al público este este libro no

Voz 33 40:51 así es si si es así tal cual lo sea el proceso digamos que es una demanda Poor por calumnias e injurias entonces mientras el proceso está en marcha demandante ha solicitado una medida cautelar que es parar la publicación y venta de libro entonces esa medida cautelar ha sido aceptada efectivamente por la juez una decisión que yo obviamente respeto pero que no me deja de sorprender porque es una medida muy perjudicial porque además

Voz 1727 41:24 el libro está en miles de hogares españoles

Voz 1505 41:26 hay claro hay una cuestión que que me sorprende a mí también más allá del impacto económico que pueda tener la medida en la editorial e o el impacto que pueda tener en el hecho de que ese libro no no no pueda tener acceso al mismo personas que hoy mismo quieran ir a comprarlo pero a mi me parece que este tipo de medidas cautelares normalmente se manejan con muchísima

Voz 25 41:51 pude ansia ir de manera muy muy excepcional que manejaban

Voz 6 41:55 sin cuello amor

Voz 1505 41:58 sí porque efectivamente cualquiera puede pensar que a través de un libro a través de una canción no a través de cualquier obra artística pueda sentir que que se le calumnia pero digamos esa es una pretensión de parte que tiene que dilucidarse en un proceso que que no tiene por qué es esa pretensión de parte no tiene por qué tener indicios de veracidad simplemente es la pretensión y la sensibilidad de una de las partes lo mal una medida tan agreste si iba tan lesiva cautelar como ésta es lo que quizás sorprende con independencia luego de las consecuencias económicas y demás pues para la editorial claro

Voz 33 42:40 yo por eso bueno quería añadir que que yo insisto en que yo respeto esa decisión judicial lo que pasa que sí que me voy estaría dejar claro el hecho y el hecho es que también estoy demandante el ex alcalde de O Grove tiene todo el derecho del mundo a a quejarse ya ya prepara habría presentado esta demanda faltaba más en lo que pasa que también para que lo sepan los oyentes el este hombre sale reflejado en dos líneas en las cuales yo simplemente un reflejo y plasmó un hecho que ha sido probado eh en su momento no juicio por la Audiencia Nacional es verdad que posteriormente este hombre por un asunto de forma fue absuelto en el Tribunal Supremo pero en esta sentencia absolutoria se mantenían unos hechos probados que son los que Dios reflejo en el libro entonces esos hechos probados que en los cuales ni siquiera yo digo que fue condenado siempre digo que fue procesado por este asunto lo cual es un hecho pues simplemente por esta pincelada pues se carga o digamos os secuestrado en el libro entero es algo que aún respetando lo amoroso

Voz 1727 43:43 Acciona llama llama la atención desde luego goteo

Voz 1926 43:46 bueno no es asombroso no porque efectivamente yo creo que es importantísimo en este debate que además ahora están tan tan tan vivo de la libertad de expresión yo creo que los periodistas debemos hacer particularmente pedagogía no hay recordar que una cosa es la libertad de expresión y otra es el derecho de información no que es donde digamos los hechos son sagrados y las opiniones son libres lo dice el viejo Adagio periodístico no efectivamente claro decía Mariola una cosa cuando uno siente que se le calumnia cuando uno siente que es el el lunes un matiz subjetivo no pero hay veces que hay datos que son falsos no pero yo creo que cuando efectivamente se acumulan datos falsos aparte de la excepción digamos no cuando hay datos que son falsos hay un asunto discutible evidentemente pero en este caso cuando cuando Nacho en su estupendo libro se limita a mencionar hechos que antes que son reales aunque después haya habido digamos una rectificación pero en aquel momento eran datos Carles yo encuentro absolutamente asombroso que la juez haya actuado así la actuación un tanto arbitraria que difícilmente podrá podrá llegar muy lejos en todo caso en este caso no podemos decir que que el error judicial lo que que la decisión judicial vaya a ayudar al éxito del libro de Nacho porque el libro es un éxito de esto hace ya muchos años

Voz 6 44:59 sí mira si miras todos los casos de uno dos son son preocupantes sin duda pero si los miras todo juntos es realmente escalofriante ver nos lo hubieran junto como por ejemplo publica hoy Gerardo TC un artículo magistral como como siempre recogiendo la cantidad de procesos que hay abiertos pues eso de injurias y calumnias con el caso de de Nacho delitos de delitos de odio pero no para atacar a los débiles no por atacar a la policía enaltecimiento apología humillación que está haciendo pasar a tuiteros y titiriteros por donde antes pasaba los los terroristas ofensas a los sentimientos religiosos injurias a la Corona ultraje a España unos delitos que

Voz 25 45:37 las más pero como está abriendo tuvo este ruso

Voz 6 45:39 la escalofriante perdona Nacho disculpas

Voz 33 45:42 que interrumpa ya sé que me quería es marcar un poquito también porque bueno me imagino que hay casos de injuria delito de odio bueno más susceptible de debate incluso Debate Judicial este caso por supuesto también porque este hombre tiene todo el derecho del mundo a sentirse injuriado y calumniado está bien es judicial que lo decía pero en cualquier caso es que yo lo que quería dejar muy claro es que en el libro

Voz 25 46:05 el caso del resto de las afirmaciones que yo hago

Voz 33 46:07 es una especialmente cauteloso porque es un libro periodístico

Voz 25 46:10 claro me preocupa mucho de hechos hechos hechos claro ya eso claro

Voz 33 46:16 darme muy bien de que todo que afirmó son nombres

Voz 25 46:18 son personas reales yo sabía que esto podía pasar

Voz 33 46:21 por lo tanto yo me cuidan muchísimo yo no no escribe una letra canción no escribe una ficción no que no nos

Voz 25 46:28 no hay metáforas no hay te afueras con los hechos

Voz 6 46:30 exacto no hay mucho debate en lo que ha pasado

Voz 25 46:33 sí deba pensión se ha sentido calumniado pero yo creo que

Voz 33 46:35 este caso lo que quiero dejar claro que es un libro periodístico que el proceso judicial tiene todo

Voz 25 46:40 el mundo a tener lugar que es decir a la juez

Voz 33 46:42 hasta que decidir pero que en este caso yo lo que estoy es contrastando hechos periodísticos y es poniéndolos y que un hombre a partir de de esos se ha sentido calumniado por ello

Voz 1727 46:50 Nacho te tengo que despedir pero con una pequeña alegría desde anoche Fariñas el libro más vendido en Amazon extraña

Voz 6 46:56 mira pues mira

Voz 25 46:58 a rescatar algo bueno que sea un abrazo

Voz 1727 47:00 suerte habrá que se resuelva bien a un beso

Voz 3 47:06 que no que no era es el más alto ni el más guapo pero no me equivoqué porque

Voz 12 47:11 ha sido no he podido la Mobile News lo momento dividida su hipoteca naranja de ING en con el precio que busca debieron comisiones encuentra la en ING punto

Voz 8 47:26 guau qué deportivo coche nuevo Marcello cochazo nuevo Honda Civic

Voz 9 47:31 Eva lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años este martes

Voz 3 47:34 pimientos y tienes puesto extras no

Voz 8 47:37 tras nuevo Civic contacto de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto es

Voz 10 47:45 antes Elario más cercano

Voz 34 47:52 político en Hoy por hoy a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI XXXIV

Voz 0027 47:59 sesenta y seis cuéntanos lo que quiera

Voz 3 48:04 son las dos de la tarde la una en Canarias no pueden esperar aprueban

Voz 12 48:09 crear norcoreano ha deslucido el inicio de la cumbre no se va a consumar el ETA OTC catalana la actualidad una de ellas os quedan los deportes en fútbol ayer en tenis en Fórmula uno este Hora catorce les vamos a contar algunas cosas más han sido más de siete mil los inmigrantes que se han jugado la vida en el mar para que no se pierda nunca en el olvido lo que ello significa de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 3 48:36 o con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena Ser

Voz 20 48:43 al

Voz 3 48:47 la radio es como una buena canción pero con una ventaja cada día puedes cambiar la letra el titulares muy atractivo hay muchísimos rebaja media del IRPF es como abrir ventanas en una pantalla tocando aquí allá fruto de aquella historia el retrato de Felipe quinto en el museo de Xàtiva es como un juego está cabeza para abajo que es que a veces somos como libios bebé a mí me pareció bien llegue pase razonablemente bien poco menos es La Ventana con Carles Francino de lunes a viernes de cuatro a ocho de la tarde hora menos en Canarias Cadena SER son las ocho las siete en Canarias cada día cuando cae la tarde Javier Álvarez buenas noches Sánchez buenas noches gracias Torrent President del Parlament de Cataluña muy buenas noches buenas noches en la SER pasan muchas cosas Prieto cuidadito cuidadito partido de vuelta Camp Nou Barris Sergio Dani Páramo ser así que José en Twitter el estratégico el de siempre estará una obra primeriza a mí me cuesta entender Lula yo creo que las cosas está seguida surge ciudadano Ana que nadie puede bañarse

Voz 35 49:55 en la misma noticia Hora veinticinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde y siete en Canarias seis gente que tiene cosas tan buenas que decir y que contar con Ángels Barceló

Voz 36 50:08 sí