Hoy por Hoy (21/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 3 00:11 son las diez las nueve en Canarias el presidente del Gobierno espera que los Presupuestos Generales aprueben como tarde a finales de junio así lo ha asegurado Rajoy en la sesión de control después de que Pablo Iglesias le haya preguntado si tiene los apoyos suficientes para sacar las cuentas adelante y de que haya hecho referencia a la supuesta financiación irregular del PT

Voz 4 00:30 alguien que se ha financiado ilegalmente no debería jamás poner sus manos sobre las cuentas de los españoles pero sí las pone al menos tiene que venir al Congreso de los Diputados a dar la cara mientras ustedes estén en libertad señor Mariano Rajoy vengan a dar la cara y hagan su trabajo

Voz 5 00:47 dejen ustedes de ser ilegales que mi intención es presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado a tiempo para tenerlos aprobados a finales de junio recuerdo que los presupuestos ya están prorrogados y además hay algunas otras decisiones que se pueden tomar por otros procedimientos previstos en la legislación

Voz 3 01:05 y hoy le hemos adelantado en la SER que la Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno central volver a financiarse en los mercados Antonio Martín buenos días buenos días Pepa si lo hecho por carta insípido

Voz 1645 01:15 no hacerlo será la primera comunidad autónoma en abandonar el Fondo de Liquidez Autonómica y en emitir de nuevo deuda en el mercado acaba de confirmarlo la presidenta andaluza Susana Díaz

Voz 6 01:23 hoy Andalucía sale de nuevo a los mercado financiero ahora tiene que autorizarlo el Consejo de Ministros y la secretaria en al Tesoro yo espero que sea favorable porque bueno incluso la calificación de nuestra deuda por parte de la distinta agencia ha mejorado en este año fruto de que Andalucía está generando riqueza con estabilidad y con garantía no

Voz 1645 01:45 hace unos minutos estaba citada la dirigente de la CUP Anna Gabriel para declarar en el Tribunal Supremo y tal y como había anunciado Gabriel al final no se ha presentado en el Tribunal permanece en Suiza y un asunto más tres personas han muerto después de que el coche en el que viajaban se haya estrellado contra un árbol en la provincia de Huelva desde allí informa Lucía Vallellano

Voz 7 02:03 el accidente de tráfico ocurrido entorno a las diez de la noche a cinco kilómetros de Lucena del Puerto con el fallecimiento de tres personas de veinte veinticuatro treinta y un años una cuarta herida grave de veinticinco o que está ahora en observación en el hospital Juan Ramón Jimenez todos son de nacionalidad rumana José Antonio Ramírez ex gerente del Consorcio de Bomberos

Voz 8 02:19 con la velocidad a la que esperan pues el daño ha sido no sólo muy el vehículo sino que realmente ha dado como resultado el fallecimiento esta persona que estaban fuera del del vehículo

Voz 7 02:31 el vehículo se salía de la calzada y chocó contra un árbol cayó en una acequia

y dos apuntes más dos españoles han sido detenidos junto a otras seis personas en Serbia cuando intentaban hacer fotografías y vídeos de instalaciones militares en ese país los dos detenidos con pasaporte español fueron arrestados cuando intentaban entrar en un arsenal de armas y en los mercados la bolsa se deja alrededor de seis décimas en la primera hora de sesión de este miércoles cotiza ligeramente por encima de los nueve mil ochocientos puntos

Voz 9 03:01 ese es Matri en Madrid el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de la capital José Manuel Cabo explica hasta ahora en la comisión del ramo la decisión del Gobierno de Carmena de secuestrar de forma temporal la concesión del mantenimiento de los túneles de la ciudad a Dragados propiedad de Florentino Pérez tras los últimos problemas que han registrado estos túneles sobre todo por filtraciones Felipe Serrano buenos días

Voz 0622 03:20 buenos días el Ayuntamiento hará todo lo que esté en su mano para garantizar que Dragados cumple con sus obligaciones en los túneles de momento como venimos contando y ha ordenado el secuestro temporal de la concesión a los solos efectos de poder hacer unas obras de reparación que sólo habrían durado setenta y dos horas y con un coste muy reducido así lo está explicando el concejal José Manuel Calvo que en esta ocasión sí ha obtenido el apoyo del Grupo Municipal Socialista Quili anima además a elaborar un nuevo contrato el secuestro de la concesión es una medida excepcional que ha sido recurrida por la empresa y que el Ayuntamiento tiene que justificar ante los juzgados

Voz 10 03:56 no

Voz 9 03:57 la Delegación del Gobierno aprueba la instalación de sesenta hay una cámaras de videovigilancia en Las Rozas lo pidió el Ayuntamiento y las va a gestionar la Policía Local para garantizar la seguridad en determinadas zonas de este municipio Raquel Fernández cuéntanos

Voz 1915 04:08 pues sí el servicio de Policía Local se hará cargo de esta videovigilancia en la zona de la calle Real y alrededores en la zona del polígono Europa en la Cámara en la calle Real se van a instalar XXXI a cámaras tiene el polígono y otras treinta cámaras igualmente el Ayuntamiento está trabajando en dotar a todo el resto del municipio en un plan de vídeo vigilancia con cámaras para la seguridad vial tráfico inmovilidad este dispositivo estaría integrado por entre ochenta y cien cámaras de última generación todo ello según el ayuntamiento proporciona una herramienta importantísima para garantizar la seguridad en el mono

Voz 11 04:42 en sitio hizo lo avanzado La Ser Bruselas ha dado el visto bueno

Voz 9 04:45 el borrador del decreto que regulará los pisos turísticos de la Comunidad de Madrid luz verde sin ni una sola alegación de los países miembros de la Comisión Europea trece grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 12 05:20 así es la vida sino una huida constante hacia el mañana que bonito vivir como huida por ejemplo Urdangarin vive en Ginebra Anna Gabriel huye a Ginebra que alegórico de verdad muy buenos días nos empeñamos una y otra vez en valorar las bondades de vivir

Voz 10 05:38 aquí nos empeñamos en entender y casi justificar todo lo que ocurre en los alrededor pero a veces parece nos quedamos sin argumento como sigan así las cosas para defender nuestro Estado de Derecho vamos a necesitar dos estacas y un mártir hoy arriesgó de uf qué al riesgo de que se enfade los de Prevención de Riesgos Laborales hemos montado una gran hoguera aquí en el estudio y aquí vamos a lanzar todo aquello que pudiera molestar a la conciencia reaccionaria que domina estos días lo mismo nos cargamos la libertad de expresión sí pero de paso Nos calentamos las manos ayer un juez ordenaba embargar un libro otro juez ordenaba contra el condenaba perdona un rapero a prisión por sus letras un rato de la Audiencia Nacional dos tuiteros sesenta delante el juez por escribir mensajes en Twitter eso tan sólo en veinticuatro horas

Voz 10 06:31 vamos a las palabras defendiendo la idea del filósofo elegir una palabra es elegir un mundo sino llena la boca con palabras como libertad democracia derechos

Voz 14 06:41 Montelongo figuran como atizar antes quiero decir vienen a soltar el Mondeo hongo mandó hongo dice

Voz 10 06:50 no es sencillo entender a la sociedad española sólo cabe recordar que la ciencia ficción de mil novecientos ochenta y cuatro ya cargaba la tarea a su protagonista usan Smith de adaptar viejos ejemplares de periódicos a la realidad de los nuevos tiempos España en ocasiones parece una mala novela de ciencia ficción tiempos difíciles para la convivencia sin duda pero eso sí no podemos permanecer quietos debemos reaccionar no podemos quedarnos en mitad de la carretera porque si te quedas en mitad de la carretera te atropella el tráfico de ambos sentidos yo les prometo que hoy iba a venir aquí con mi ejemplar del libro Fariña de Nacho Carretero que este juez ha embargado para ofrecérselo a uno de ustedes se iba a regalar pero no me acuerdo de aquel suele prestar estas la vida en España escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser

Voz 16 07:41 a él y que deseaba toda la gama

Voz 10 09:15 Nos embarga a nosotros

Voz 19 09:18 cuidadito porque hoy llegan los pantomima full con nuevas propuestas para el himno nacional

Voz 15 09:22 si finalmente motivo número uno corre que así de feliz

Voz 14 13:26 volverá a ocurrir

Voz 32 13:30 sí señor eso la no

Voz 2 13:35 me temo que si el gran apagón muy pronto estreno de la tercera temporada hay que volver al refugio

Voz 33 13:50 arrime

Voz 10 13:54 les contábamos hemos encendido una gran hoguera del estudio

Voz 15 13:57 y ahí vamos a tirar pues sé todos los días

Voz 10 14:00 con los libros que que estos tiempos porque la cosa está un poco difícil cada vez parece que lejos de seguir ganando nuevos nuevas fronteras y que la libertad de expresión y que nosotros como sociedad hacemos parece que nos hemos detenido en un tiempo poco oscuro Baltasar buenos días qué tal si es algo para lanzar

Voz 15 14:21 alabó el algún libro que Gere algún disco dijo yo tendría alguno pero no por los motivos el juez en disco sigue lanzarían pero

Voz 11 14:28 porque creo que tengo bastantes discos de de mi infancia y mi adolescencia y tendría casi todos los chistes

Voz 18 14:37 por negro que teníamos durante mucho de poca

Voz 11 14:39 hemos tenido siempre en nuestro país

Voz 10 14:42 el vivimos en un país con las normas de inmoralidad más rígidas del mundo dos es es que es muy difícil adaptarla al constantemente aunque aunque la falta de moralidad sea una de las reglas también para muchos no como evidente por ejemplo la comparecencia ayer del Bigotes en sede parlamentaria hay escuchamos al Bigotes ese parlamentario hoy hay muchas noticias dejó cosas interesantes Mo interesantes sobre todo dijo lo que no dijo es interesante porque empezamos a ver quién no está y que no estás más brillante que sobre todo porque

Voz 0269 15:14 a lo mejor la inmoralidad está en quién no asumen responsabilidades entre el tres cero respondiendo a lo que decías al principio

Voz 34 15:23 a mí no me gustaba para nada a quemar libros en el quemar discos y nada de esto porque eso evidencia un grave problema en la sociedad democrática yo recuerdo seguridad hace muchos años ya en el año ochenta y nueve yo tuve ocasión de resolver un tema sobre un chiste en el que se publicaba en el diario ya imponía a algo así como tribunal constitucional en la pared se subía a alguien la escalera ahí borraba imponía pro de modo que aparecía Tribunal Constitucional creo que en relación con la sentencia de Rumasa no hice presentó la querella en la Audiencia Nacional entonces yo no admitía a trámite la rechacé recurrió hice confirmó donde decía bueno esto el contexto es importante pero con el humor no puedes catalogar a alguien como los temas de Veltroni este este rapero el que evidentemente se tocan temas que para mí deberían de estar erradicado ya esto de las injurias a la Corona no tenemos mensajes muy ciertos y muy contundente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la sentencia del caso Arnaldo Otegi donde se nos dice que deberían de estar fuera del Código Penal con ese privilegio es decir unas injurias son injurias pero apliquemos el principio de igualdad para todos no un plus además la sentencia no se analiza el contexto sedes contextualizan las frases de las propias canciones Rapids vas de modo que se da una visión que no es real y sobre todo si lo pones en el fiel de la balanza la libertad de expresión de crítica No somos una democracia a militante en España no ocurre lo mismo con otras democracias que surgen después de la Segunda Guerra Mundial como por ejemplo Alemania después del Holocausto

Voz 10 17:30 aquí puedes discrepar del propio sistema construir es que se nos llevaría que del fondo a cuestionar realmente la capacidad del arte y la necesidad a uno en esta sociedad que sí si el arte no sirve para encina para en valoración de después no puede estar de acuerdo te puede gustar de puede parecer que es nefasto terriblemente pero pensemos también para qué sirve el arte no es para eso

Voz 11 17:54 pero fíjate es lo que decías ahora mismo da la sensación de que empezó a dar miedo a según qué cosas sacarlas en tu Twitter yo acabo de devolver abrirme el Twitter ir realmente tenía es

Voz 15 18:05 Austria esa sensación de bueno voy a ver

Voz 11 18:08 como en foco porque y encima es está penando el hecho de que existan redes sociales es decir eh este chico como lo tenían sus Youtube estaba abierto tenía digamos que por un lado te hace pensar cuánta fuerza no tendrá las redes sociales en positivo como canal de protesta evidentemente también se puede puede servir para enmascarar a mucha gente que hace barbaridades que no y que a lo mejor eso así que serían más perseguibles ir y luego lo que decías tú de de el de el arte como protesta y luego os es que si nos ponemos a mirar hay miles de letras más que yo que es que no les son perjudiciales que son misoginias que son tal no es estancia en una risa

Voz 34 18:50 yo creo que estamos viviendo un procesó hoy los momentos de regresión ante la sede de libertad de la libertad de expresión es tremendo comenzó ya con la Ley de Seguridad Ciudadana seguimos con con todo el tema de la ley mordaza que que ahí está traen cada en el Parlamento quiero decir digo es santa no me Fariñas

Voz 15 19:12 donde además directamente estar relacionado a que son así te mucho tiempo pero antes de eso el delito delitos de odio porque parece que hemos abierto un melón la la Justicia abierto y como jurista de pregunto hemos tenido un melón donde en delitos de odio por ejemplo

Voz 10 19:26 pues cabe todo es una es una uno

Voz 34 19:30 hay un tema ahí hay que que tener muchísimo cuidado no porque siempre hay a la frontera de fricción en lo que es la libertad de expresión incluso agresiva contestataria que puede doler pero que tienes que asumir y cuando pasas a una finalidad concreta de acabado de incidir digamos machacando a quién o al colectivo al que te refieres es totalmente distinta la intencionalidad por tanto eh tú no puedes descontento actualizar en lo que es una canción la creación artística por mucho que no te guste eh como el rap para que del que estamos comentando en comentando para agarrar lo que te interesa lo mismo en los temas de odio cuando hay otros otros casos en los que se de a la mujer por ejemplo se hace incidencia ojo cuida ahí porque ahí sí que

Voz 0269 20:31 hay vulnerabilidad hay vulnerabilidad de las mujeres no vulnerabilidad

Voz 34 20:36 la de otros colectivos en los que una acción directa en ese sentido sí puede causar

Voz 0269 20:43 una grave

Voz 34 20:45 soltado por tanto la proporcionalidad es fundamental pero es que además el luego

Voz 11 20:51 da la sensación a mí como ciudadana me da la sensación de que hay ciertos Delhi colectivos que dentro de los delitos de odio a los digamos que esos delitos de odio no son tan perseguidos como pueden ser los colectivos de las víctimas franquistas o como pueden ser muchas veces las mujeres qué casualidad que siempre nos olvidamos de los más visto

Voz 34 21:11 bueno yo creo que es que estamos viendo de este la más alta instancia judicial hace bajos está reproduciendo un conservadurismo una regresión a Paradores preocupantes sin tanto lo casposo no y que luego sobretodo yo quiero hacer caso extremo no cumpla las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un poco raro

Voz 15 21:34 pero es verdad que a veces es muy difícil entendernos con de manera individual Illa como sociedad es imposible pero lo que hace es decías que hoy por ejemplo a nosotros en circunstancias normales no estaríamos escuchando sí que acredite que en Twitter esta mañana aquí decía que la mejor manera de conocer nuevos raperos no es Spotify sino la Audiencia Nacional no se produce el efecto plenamente contaría decir si lo que pretendemos es protegernos de aquellos que están blasfema o haciendo apología estamos aumentando

Voz 11 22:11 hoy en día que si efectivamente el objetivo como parece ca va siendo más ideológico que otra cosa y me atrevo a decirlo porque porque creo que es lo que decíamos no algunos algunos delitos de odio se olvidan otros no se hace mucha incidencia en el tema de la Corona y en estos valores más tradicionales pero lo que denota es que no no está sea el objetivo puede ser total no se va a conseguir es que no es la realidad ahora mismo como decías habrá muchas más visitas a esta persona mucho más raperos que además

Voz 35 22:42 que quieran seguir en que se crea

Voz 0269 22:46 pero es que él es importante

Voz 34 22:48 ten en cuenta que todo esto se expande más con las últimas reformas del Código Penal que han sido unas reformas auspiciadas por la mayoría absoluta de este dos mil once del Partido Popular por tanto si hay un segmento ideológico clarísimo eh los enaltecimiento al terrorismo se está degradando la propia figura curiosamente cuando con los fenómenos terroristas autóctonos en España en concreto ETA ha desaparecido no entonces eh qué está pasando secuela Audiencia Nacional ha aumentado las condenas por estos temas a estaban analizando los propios conceptos tipos penales con una interpretación expansiva muy preocupante en detrimento de otros derechos consolidados y no estamos claramente determinados nuestra democracia respecto de la libertad de expresión nos asustamos porque haya determinadas letras que afectan o a la monarquía o al himno nacional letal donde estamos es decir pues alguien podría decir lo contrario de las letras tenían lo nacional las que antes hacia

Voz 0269 24:03 referencia donde la apología precisamente es al nacionalismo con los peligros que también entraña no ya está los que hay que recuperar la memoria de los

Voz 34 24:11 los chistes y los cuentos que hacían de crítica a las instituciones a ver si resulta que la saque

Voz 15 24:18 pero yendo a lo concreto perdona María la canción titulada rey Borbón se tachada de analfabeta a la infanta Elena un ejemplo se dice mientras textualmente moría gente en el 11M Letizia fallaba en un yate otra es letras dice esto

Voz 2 24:31 el yo estoy usar

Voz 15 24:34 casi como autodefensa cuando pilló litro hice lo están podal facha vuelvo ETA escuchen está otra joya vuelva a Argala que muera Gallardón hoy en día pasar por la cárcel es casi una obligación esta es la última medida

Voz 2 24:51 el viento campo galés tambor los antidisturbios Clavijo estelas que estudiar

Voz 10 24:59 quizá interpretar estas letras de de un modo distinto a al artístico es que no tiene

Voz 34 25:05 que ir más allá

Voz 10 25:06 es decir ahí no está incitando

Voz 34 25:09 nada hay unos esta historia hay que buscar un tipo de penal pues yo creo que no es buen camino criminalizar todo sino aquello que sea realmente lo más grave es la última a meta la última ratio que es la del derecho penal ahora tenemos el derecho penal hasta en la sopa es decir hemos invertido yo no estoy diciendo que esas letras primero me gusta no me gusta no me gusta segundo si hay alguna incitación concreta si hay una injuria explícitos de comer que se juzgue pero con unos parámetros no con esa exacerbación de penas probablemente no dentro del Código Penal es decir hay muchos matices que se pueden dar innecesariamente ver a una persona condenada a tres años y medio de cárcel

Voz 35 26:02 por estas estas letras que efe

Voz 34 26:06 tímidamente tendríamos cuando menos que analizarlas en el contexto en que son dichas Equal es el efecto que producen porque bueno hay muchas creaciones artísticas que son durísimas que exaltan explícitamente a fenómenos fenómenos violentos a lo largo de la Historia entonces dónde pones el término

Voz 11 26:27 por ejemplo se cantaban había muchas letras en una época de nuestro de mi juventud que canta las drogas como algo positivo como el consumo como algo común que no era eso no necesariamente llevaba consumir

Voz 15 26:40 vamos al Prado y revisemos el contexto histórico de las obras que se están exponiendo en cualquier caso

Voz 10 26:46 de qué sirve embargar un libro publicado hace tres años baldosas

Voz 0269 26:50 no vale vale no vale de nada yo no con

Voz 34 26:54 buscó la resolución judicial más que por los medios porque ha sido de de ayer mismo eh

Voz 0269 27:01 primera embargar Un secuestrar un libro a mí me parece una barbaridad y sobre todo cuando hay medios para a evitar

Voz 34 27:12 que esto siga produciéndose es decir si alguien se siente perjudicado presenta su demanda recibe su indemnice lo publica la sentencia o se pide la rectificación etcétera Ahora secuestraron libro que ya lleva dos o tres años porque se da un dato incorrecto o porque no ha habido una Isaac un exacta transposición de la historia procesal de una persona es muy grave yo recuerdo que debió de ser por el año noventa y uno si no recuerdo mal que José Alfredo Bea con dar fe y fue detenido por mi orden ingresado en prisión por un tema relacionado con un alijo de treinta kilos de cocaína que se apareció en en un vehículo lo que ese vehículo estaba a su nombre después hubo una serie de investigaciones se les relacionó con otro hecho más el proceso se le procesó Se le condenaba por la Audiencia Nacional y posteriormente el Tribunal Supremo en la sentencia estimó que a día contradicción eso que había en la sala no había valorado el testimonio de un arrepentido contrastado ese testimonio ir anuló la sentencia de eh es posible que ese íter no aparezca en el libro el libro es una novela es como no es exactamente una biografía por tanto quizás baldía simplemente con decir corrijan la siguiente edición este aspecto ahora secuestrar el libro eso es la vida

Voz 15 28:45 a estos matizaba es decir sobre si hay que corregir hola

Voz 34 28:47 bueno quiero decir que hay mecanismos si te condenan a corregir o a a a puntualizaron a poner una nota a pie de página en fin todo en los secuestrar un libro porque Nos llevar como a la Inquisición

Voz 15 29:04 vivos vamos a vamos a poner la hora nos vamos a quedar esta semana con Laver

Voz 0269 29:09 impuesta parte perdóname porque es que el libro Fariñas es fundamental porque retrata toda una una época en Galicia por tanto ese es el verdadero alcance de ese libro libro sí tiene una frase dos Frazer respecto a una persona no puedes tratar de anular todo el efecto de ese libro por qué se hecho eso es proporcional pero hay falta de la misma

Voz 10 29:34 la proporcionalidad en este caso será que mucha gente

Voz 0269 29:37 es un libro muy recomendable insisto que no sé a quién se lo he prestado pero voy a recuperarlo enseguida cuando recuerda que de lo prestado

Voz 10 29:44 pero la proporcionalidad de esa medida hará que mucha gente hoy lo que quiera es leer el libro de Fariña con servían que secuela y a partir de ahí interesase en una historia en el fondo es casi una gran campaña de marketing si hallazgos

Voz 28 29:59 el poder son todos los que hacen los que devuelva los negros no

Voz 15 30:03 gracias eh no

Voz 0269 30:06 no parar pero está embargado primero mira eso va a erosionar compró para uso para uso propio hacer es misión imposible porque aquí en la editorial podrá decir que no se edite uno nuevo si todos los que están en venta desde luego si yo fuera libreros los pondría en el escaparate mismo

Voz 11 30:26 Toni tiene un micrófono delante yo no sé si me compre cosas aunque Lola Bono hables de ellas

Voz 15 30:32 la relectura sería eh punibles difícil vamos a reíros porque vivo en un sitio tan tan complejo en ocasiones Baltasar

Voz 34 30:41 en todo caso es una es una medida cautelar que tiene mucha trayectoria informativa pero que yo creo que de forma más pronta que estar

Voz 0269 30:51 ves sustituirá es eliminará absurdo Baltasar Garzón siempre es un placer tenemos aquí muchísimas gracias diez treinta y un minutos

Voz 10 31:00 es una hora menos en Canarias seguimos

Voz 26 36:50 la repercusión en redes desde hace un par de días ha sido enorme su protagonista la campeona mundial de ajedrez Ana Music Chuck Álvaro Zamarreño buenas noches el pasado veintitrés de diciembre Ana Music Musil escribía en su perfil en Facebook para toda persona que quisiera leerlo en unos días voy a perder un otras otro dos títulos mundiales porque he decidido no ir a Arabia Saudí no someterme a las normas de otros no vestir la abaya no sentirme en definitiva como una criatura de según

Voz 10 37:17 Honda este Ana Music un club bienvenida a buenos días con gracias por estar con nosotros perdiste dos títulos mundiales por no acudir a aquella cita ha pasado algo de tiempo arrepiente es de haberlo hecho no es

Voz 13 37:40 de deseen a a Suárez en que a la entrada en dos tú estabas en sexting ha dicho a Sergio Mendes mí para enfocó todos están en Chen

Voz 47 38:03 ella no está arrepentida de la decisión es una decisión que ella tomó hoy es muy firme sobre esta decisión ella tuvo sus dos títulos de campeona mundial a finales de dos mil dieciséis fue campeona del mundo a lo largo de todo dos mil diecisiete la que llegó el Mundial de Arabia en el que ya decidió no no partir

Voz 34 38:26 para que de veintisiete años

Voz 15 38:29 es doble campeona del mundo

Voz 10 38:32 probablemente si hubiera sido a ese campeonato hubieras ganado ciento sesenta mil euros que no está nada mal es una gran cantidad de dinero pero el de ese hubiera sido hubiera sido no tuvieras convertido en una gran noticia mundial todo el mundo habló de ti de tu idea tu decisión esperabas esa trascendencia mintió en símbolo hoy por cierto mañana a las siete de la tarde

Voz 14 38:59 la eh eh

Voz 13 39:02 austro de Arabia a mayo a Ross Brawn en Facebook eh sólo por pudor es la pareja vimos a Bank que saben que te hacen en tipo from oído gol demostramos Newspaper Stevie Etxea no sé si os voy a ver en ha faltado otros por entre a otro o el People for por por a yo vi en ella mala eh en dicho sin por tanto en cada vez caen de exporta en ese fondo abruman o antros de mayo piña o sea normales ella

Voz 47 40:08 no esperaba toda esta trascendencia que ha tenido la noticia ya que ella simplemente lo colgó en su muro de Facebook ir de repente todos los medios de muchísimos medios de todo el mundo estuvieron interesados en Facebook hubo ciento setenta mil me gusta además de setenta mil eh compartidos treinta mil comentarios y es algo que ella no esperaba y está muy orgullosa de todo el apoyo que que está teniendo por parte de de muchísima gente en el mundo

Voz 15 40:42 es todo un símbolo la Historia de Ana a ella su capacidad su su tesón sus ideas se han convertido en un símbolo que mañana va a estar como les decía la siguiente la tarde en el Círculo Bellas Artes de Madrid iba a ser la encargada de una charla para del encuentro gente que Villa que va a contar con gente como Amelia Valcárcel y nuestros compañeros esclava indio como Isaías la la fuente discurso que tu tu hermana por ciento

Voz 10 41:04 la también de tu hermana vaya familia en Villa también ha sido campeona mundial de ajedrez también se ha negado a ir a Arabia Saudí vuestros padres que además son entrenadores de de Jerez es un núcleo familiar te interesante tenéis unas condiciones sólidas Extraordinarias y ahora además la compartes no solamente hablando de ajedrez sino que va mucho más allá te has convertido un todos en todo un símbolo esta mucho esa carga y la traducción está haciendo Enrique Llovet críticas son preguntas magia o que esto lo los siglos a su tiempo necesita solos poco para interpretar e inmejorable hasta ahora han actualmente jugaba al ajedrez ya es importante pero a parte de eso eso sí les han convertido en un símbolo muy interesante esos tiempos

Voz 13 41:52 a ellas y a manejar manejarlo de mi estafado hechos por su maestro eh he forma Walk on the wall de hechas Walk Humanes tuve viste de Champions

Voz 47 42:14 su familia siempre la apoyó y es un honor para ella y su hermana poder ser las únicas estos hermanas en la historia que han sido ambas campeonas del mundo de ajedrez

Voz 13 42:28 yo a en lleven canto al acto en a él ya hay Iñigo pues vestimos humano

Voz 20 42:43 con esta muy orgullosa

Voz 47 42:48 en Madrid mañana estará en el evento mujeres que brillan en el IES de de de Madrid

Voz 10 42:57 pues sí sí tiene usted ese porte unidades de nuevos una fantástica manera de aprender y compartir experiencias eh de los medios también es interesante el planteamiento que que hacéis desde vuestra vuestra familia ya los ante vamos a hablar hoy Si hubiéramos en otras ocasiones hablaba contigo hablaríamos de jugadas quedaríamos eh y es maravilloso poder a las flamenca de deporte ya hablaríamos de los peones y de tu estrategia pero hablamos de de algo más quieres que este tiempo que algo está cambiando y que este es el tiempo de de la mujer crees que

Voz 15 43:28 lo verdaderamente importante está ocurriendo en todo el mundo donde la mujer

Voz 10 43:31 SER está tomando el protagonismo que merece crees que las cosas están cambiando desde un punto de recuerdo que vamos con Ana Music campeona mundial de ajedrez

Voz 13 43:43 y todo esto en ella Chencho a o zona de fado aún sin problemas en cómo se hicieron bolsa dejábamos concederles enter eh Spain faena voz de todo tipo

Voz 0269 44:14 a día de estrés

Voz 13 44:16 yo le deseo que Kosovo hacía Haven costosa ello espera que que para

Voz 47 44:25 a las mujeres todas estas actuaciones estas maneras de de expresarse puedan ayudar a a las mujeres en el mundo a ganar

Voz 10 44:34 confianza

Voz 47 44:36 así que todo esto sea muy bueno para para el el mundo y los derechos de las mujeres está muy muy orgullosa de que gente por la calle ello el otro día en el tren se le acercó una señora la simplemente les dio las gracias por lo que estaba haciendo es algo que ella Le Le le encantó

Voz 10 45:03 es que te emociona con Times alguien piel de pollo todo esto se cuando tú tienes a alguien al lado que decididamente porque nosotros hablamos mucho en la mano general todos hablamos pero poca gente que pase a la acción poca gente realmente se juega su prestigio su dinero su profesión tomando decisiones claramente afectan y que cambien las cosas muy poca gente lo has hecho así que yo como la señora del tren tengo que decir gracias qué infinitamente gracias yo tengo una hija Intur es un fantástico ejemplo déjame darte las gracias como la señora entre la crisis verdad bueno mañana a las siete todo aquel que puede que sea sé que tenga interés en conocer a mujeres que brilla tienen la oportunidad de conocer a Annan el Círculo de Bellas Artes el Madrid campeón internacional de Jerez por más que pérdidas dos títulos eres la campeonato ahora mismo estamos en tercer lugar no pasa nada si llegaremos al primero

Voz 15 46:12 Ellos tienen

Voz 10 46:12 delante pero la campeona internacional de ajedrez al de ETA el cerebro y una mujer con grandes principios y todo un ejemplo muchísimas gracias por venir y muchísima suerte muchas gracias hasta que el té Joan antes una de las cosas más brillantes que han pasado por este estoy mucho tiempo que eso las diez y cuarenta y seis minutos una hora menos en Canarias seguimos

Voz 14 46:39 Toni Garrido cadenas

Voz 15 51:51 esa cierto entonces el Día Internacional de la

Voz 10 51:55 dato

Voz 15 51:57 qué hacemos compramos un dato no no vale diez desligó llegados una hora menos en Canarias esto la radio quizá no es tan difícil en el fondo se trata de hacer las preguntas correctas a la persona adecuada por lo pronto nosotros ya tenemos dos segunda ustedes cómo jugamos el grupo preguntar en este programa todos preguntan y Marcos de Quinto responde Marcos de Quinto muy buenos días buenos días

Voz 21 52:27 qué tal pie internacional el gato que

Voz 15 52:30 sepas cómo estás celebrando quinto

Voz 21 52:32 aquí no tengo gatos no tengo datos además generalmente son los gatos los que nos tienen a nosotros

Voz 15 52:38 sí sí muy buena apreciación bueno esta es listo para empezar a recibir preguntas

Voz 21 52:43 bueno medianamente lista así haya vamos

Voz 15 52:47 el músico neoyorquino Romeo Santos considerado por muchos como el nuevo rey de la bachata ofrece una entrevista exclusiva al programa dominicano Noche de luz Noche de luz en la que he preguntado acerca de los miedos que ha debido superar para desarrollar su carrera

Voz 21 53:08 bueno yo yo creo que el miedo nunca se supera del todo simplemente pues unos acostumbra a convivir con él al igual que ellos Moustaki cantaba aquello de yo nunca me siento solo jugando estoy con mi soledad yo creo que cabría decir eso de yo nunca tengo miedo cuando voy escoltado por sus propios miedos

Voz 15 53:29 interesante seguimos de vista Roger Federer ha vuelto a convertirse en el número uno de la ATP después de su participación en el Open de Australia en una entrevista posterior al torneo para hacer balance de lo ocurrido le pregunten acerca de la sensación de volver a lo más alto por segunda vez

Voz 18 53:47 una hora si lo comparas con la primera vez que llegaste a lo más alto en dos mil catorce como es la sensación puedes describir la diferencia entre esos dos momentos France

Voz 21 53:57 para mí Federer tiene tiene tres motivos de admiración no sea el de haber llegado llegado el de haberse mantenido ahí eso es bastante complicado por supuesto de que ambas circunstancias pues no le han torcido la humanidad es una una persona admirable

Voz 10 54:14 eran grandísimo ejemplo también de Roger Federer

Voz 21 54:16 siguiente

Voz 15 54:18 los futbolistas del Chelsea Cesc Fábregas y Pedro Rodríguez es entrevistados conjuntamente para televisión oficial del Barça antes ese enfrentamiento de anoche contra su ex equipo el entrevistador no pierde la oportunidad de preguntarles cómo es enfrentarse a su ex compañero

Voz 18 54:33 para preparados para tener delante a Leo Messi el mejor jugador del mundo como recuerda Cesc

Voz 21 54:39 claro las si la situación es muy bonitas yo yo estoy convencido de que los tres se sienten aún des mismo del mismo equipo porque la épica compartida pues une mucho y eso es algo que sin embargo por ejemplo en la política no pasa yo creo que es es mucho más cainita incluso no cuando uno ha dejado el partido ya está en otro partido sino incluso dentro del propio partido la política es mucho más cainita

Voz 19 54:59 no no sucede

Voz 10 55:01 que un título se la épica compartida

Voz 15 55:04 multitud siguiente la televisión pública portuguesa entrevista el cantautor Salvador Sobral que en el mismo año ganó el festival de Eurovisión recibió un trasplante de corazón

Voz 26 55:16 esos genes Un corazón diferentes te preguntas si estás diferente Si podría sentir de otra forma

Voz 21 55:24 de ella yo no creo que sea la víscera lo que te vuelve diferentes sino la experiencia vivida sobrevivir a un trasplante One cáncer yo yo creo que te cambia la vida y que generalmente suele ser para bien porque hace recapacitar mucho sobre lo importante de la vida y sobre lo que no lo es por supuesto

Voz 15 55:41 la siguiente cuestión Rayán Rubio es el director de la última gran superproducción de Hollywood basada en un superhéroe de Marvel Black cáncer tiene sólo treinta y un años embarcado en un ambicioso proyecto multimillonario pero están tristes Tobía SL formular otra pregunta

Voz 18 55:59 el banco ha habido algún momento durante todo ese proceso en el que haya dudado de ti mismo São

Voz 21 56:05 creo que una característica de la juventud pues eso es la ausencia de miedo diría que incluso la temeridad mírame me acuerdo Óscar Gallardo gran amigo hoy además antiguo piloto de motos del Dakar que llegó a ser segundo en mil novecientos noventa y siete me explicaba por qué dejó la competición sí y me decía mira hay un momento en que cuando vas rápido con la moto dejas de pensar que bien ahí viene un salto pasas a pensar horror ahí viene un bache o cuando dejó de salto siempre todavía

Voz 15 56:36 bueno bueno momento de retirarse

Voz 21 56:38 en tú eres totalmente temerario

Voz 15 56:40 qué bien que que que gran analogía siguiente entre otras el tiroteo de Florida Jimmy Fallon como tantos otros presentadores norteamericanos dedicó su monólogo inicial al debate cerca del acceso a las armas en los Estados Unidos

Voz 21 56:57 cómo es posible que un adolescente pueda acceder legalmente a

Voz 34 57:00 AR quince