Hoy por Hoy (21/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1762 00:11 son las once las diez en Canarias ciudadanos insista el Gobierno en que sino aparte a los implicados en casos de corrupción de puestos de responsabilidad no va a apoyar los Presupuestos generales pero además el líder del partido Albert Rivera ha recordado hace unos minutos en el Congreso que hay más condiciones por ejemplo no dará tampoco es apoyo signos equipara los sueldos de las fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales y autonómicos

Voz 2 00:31 lo que de aquí a la fecha que se había puesto máximo no de que un mes mes y medio el señor Montoro traiga los presupuestos e incorpore la equiparación salarial pero vaya lo digo sin gritar pero con rotundidad no habrá presupuestos sino a equiparación salarial entre Policía Guardia Civil y policías autonómicos

Voz 3 00:46 que los Presupuestos Generales han sido uno de los focos del club

Voz 1762 00:48 de mensajes esta mañana entre Ciudadanos y el PP también Cataluña el portavoz del Gobierno ha acusado a ciudadanos de desaparecer a pesar de haber sido el partido más votado en las elecciones del pasado veintiuno de diciembre Íñigo Méndez de Vigo

Voz 4 00:59 a ustedes señoría lo único que hacen es crítica o tu idea pero no hacen absolutamente nada más no no nos señoría voy a explicar el otro día estuve en Bruselas estuve en Bruselas y me costó mucho convencer a un periodista que el señor Puigdemont novia ganó las elecciones que ustedes no existen ustedes han ganado las elecciones ya han desaparecido

Voz 1762 01:21 la sesión de control también podemos ha acusado al Gobierno de ser un lastre por los casos de corrupción que rodean al Partido Popular el ministro de Justicia ha respondido que hay que esperar a que haya condenas para sacar conclusiones Íñigo Errejón Rafael Catalá

Voz 5 01:33 yo tengo la sospecha de que ustedes gobiernan para ganar tiempo para buscar chivos expiatorios para entorpecer la acción de la justicia pero si es así ustedes señor ministro no son un gobierno son un lastre para nuestro país

Voz 6 01:44 deberíamos garantizar que en España se aplica la presunción de inocencia y que esperamos a las sentencias para conocer el resultado final porque sino se queda en las fases intermedias de dos procesos judiciales pues escucha declaraciones de personas que están siendo investigadas con acusaciones muy graves y que a veces dicen cosas que están por ver

Voz 1762 02:02 hoy comienza ARCO la Feria Internacional de Arte en Madrid se han retirado de la muestra unas fotografías de la artista Santiago Sierra que mostraban a varios presos políticos españoles y en las que había incluido a dirigentes independentistas como Oriol Junqueras o los Jordi informa Raquel García

Voz 7 02:15 su obra valorada en ochenta mil euros retirada esta misma mañana minutos antes de la apertura de cuentas no explican desde la galería a la espera de las declaraciones oficiales de Helga de Alvear que la retirada de la obra sexto a petición de la dirección de Ifema dada la polémica que había levantado desde la galería no han tenido inconveniente en hacerlo ahora tendrán que insitir el destino de las fotografías guardadas en estos momentos los Ancares del recinto ferial a la espera del comunicado oficial de Ifema de momento el director de ARCO Carlos Urroz no ha querido hacer declaraciones desde el estudio de Santiago Sierra de momento tampoco a la espera de acontecimientos colgarán esta mañana un comunicado en su página de Facebook

gracias Raquel y la policía ha detenido a doce personas once en España la mayoría en Cantabria y otro en el Reino Unido formaban parte de una red que forzaba a mujeres a prostituirse

Voz 0573 03:04 el Madrid Madrid y la Comunidad sigue ampliando la educación bilingüe el próximo curso el programa de enseñanzas en inglés se ampliará a veinticinco nuevos colegios e institutos de la región Javier Jiménez buenos días

Voz 0887 03:14 buenos días once colegios y catorce institutos de la Comunidad se unen al bilingüismo con lo que serán Jack quinientos cuarenta y seis los centros de la región que imparten este programa a partir del curso que viene treinta y cinco municipios madrileños van a contar con el cien por cien de los colegios bilingües veintinueve municipios con el cien por cien de institutos bilingües así por ejemplo en Guadalix de la Sierra Valdetorres de Jarama Fuente el Saz del Jarama a partir de septiembre todos sus centros públicos serán bilingües mientras que otros municipios como Sevilla la Nueva se estrena en el curso que viene con este sistema de enseñanza

Voz 0057 03:45 toque de atención del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid

Voz 0573 03:48 que en orado la consulta que le hizo en noviembre para que aclarará porque había ocultado la oposición las actas del Canal Isabel Segunda mucho antes de conocer que el fax había traspasado Podemos presentó una demanda en los tribunales pero la Comunidad ha hecho caso omiso de los requerimientos del juez ahora sino responden un plazo de diez días se enfrenta a una multa de mí

Voz 8 04:03 doscientos euros por cada veinte días de retraso

Voz 0573 04:06 dieron Ongil ex diputado de Podemos en la Asamblea y puentes

Voz 9 04:08 noticia de que no nos pueden entregar la información a la que legítimamente tenemos derecho desde mayo del año pasado porque se tienen que pronunciar los tribunales cuando damos la oportunidad de que los tribunales se pronuncien el Tribunal que toca que es el Tribunal Superior de Justicia Cifuentes esconde detrás de todo esto no vemos más que una estrategia de dilación por la que Cifuentes sigue protegiendo a los imputados

Voz 0573 04:32 su partido esta tarde la mesa de la comisión de la corrupción de la Asamblea debe decidir si finalmente cita a declarar a Cifuentes Granados González Aguirre para explicar la presunta financiación ilegal del PP salvo sorpresa las cuatro comparecencias saldrán adelante y una cosa más las estaciones de Valdesquí puerto de Navacerrada han tenido que cerrar esta mañana

Voz 10 04:48 por fuertes vientos han bajado las temperaturas ocho

Voz 0573 04:50 todos tenemos ahora mismo en la Gran Vía

Voz 8 05:00 las familias de verdad tienen en sus filas un experto conductor que calcula regulas la distancia entre columna y coches

es estado sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 12 05:36 a ver Romero ver todo tan bien que dio te veo bien sí sí sí

Voz 0057 05:43 para para mis estandartes habituales estoy movimiento eh un tipo que tampoco me exijo demasiado con poco

Voz 8 05:50 ya me encuentro bien esos trabajos realmente no no tenía expectativas museo

Voz 0057 05:56 yo creo que es la clave para ser feliz creo que las expectativas son el asesino de la diversión

Voz 12 06:00 en pies varias eso de mente compleja gusta sencillos no porque realmente compleja no nos vamos a dar no deja que parecía un poco la frase antes de decir la firma de apuestas sencillas sí sí es verdad yo simple y no no es el Tour tu vida no es sencilla tú trabajas mucho de los en inquieto yo te imagino viniendo en el AVE desde Barcelona todo ese rato no sé qué pero pensando dándole vueltas no

Voz 0057 06:27 es fantástico el viaje fuera de Irak desde Barcelona porque habíamos estado todo el día de promo con las serie todo el día atendía como iguala a veinte medios y cuando me subo al AVE estaba toda la prensa de Barcelona que venía hacer un reportaje sobre las diez años de la claro la a agravar ídem como seis declaraciones que acabe pidiéndole b3 dije por favor es que voy a parecer tonto de lave efectivamente quede como el tanto de la

Voz 8 06:57 qué frío hace que siempre yo yo estoy yo me yo me encuentro bien creo que el el AVE

Voz 0057 07:03 he aquí una frase que dijo Rodrigo Cortés el AVE es un estado del alma jo de la mente es un estado mental quizá digo yo

Voz 12 07:12 creo que deberíamos sentido común llevaría terminales entrevistar con esa frase el aves final

Voz 8 07:18 nada me gustaría más Zone Berto así pero siempre la misma pregunta quién eligen las películas en el AVE en el AVE no sé que las elige pero han han tomado una buena

Voz 0057 07:28 decisión ya no en la presentan de de viva voz antes había una frase que decía hoy les ofreceremos la película tal ahora la voz dice hoy los ofrecer les ofreceremos

Voz 8 07:38 una película dejan una pausa es muy bonito una película

Voz 12 07:44 en fin el veintitrés F podría cambiar la Historia

Voz 13 07:49 desde el inicio de los tiempos colectivos de padres de todo el planeta han acordado mantener en secreto los detalles más penosos de la paternidad a quienes aún no ha sucumbido en eh entonces da de podemos catalogar no como un mecanismo de defensa biológico y ancestral ideado con el finde perpetuar la especie se debe hacerlo así ocultando algunos aspectos una realidad tan dura que podría disuadir de pero crear haber el del acto no

Voz 12 08:23 pero hay motín medios para interrumpir saque no hace falta solamente hacerlo con este este viernes veintitrés de febrero nueva serio de Movistar Plus

Voz 13 08:31 podría y lo dejó podría romper de un plumazo siglo

Voz 12 08:36 los de contubernio ocultando en un envoltorio de comedia costumbrista algunas de las mayores verdades jamás contadas

Voz 13 08:43 arriesgada empresa que supone tener hijos al frente todo esto culpable de todo esto

Voz 8 08:52 Berto Romero

Voz 0057 08:57 porque me gusta muchísimo que da un enfoque apocalíptico relaciones casi con teorías de conspiración con los iluminada anti escuela Bones diera lo ahora tuviesen no debe gusta mucho pues el el el porqué es muy claro yo creo que el otro lado de la del asunto ya sea tratado yo ya he visto muchas veces en películas series a esos padres que que toman al beber en entre sus brazos al calor de la hoguera mientras el viento Lula tras la ventana y las hojas del otoño que repitan Villar ya sabemos que es bonitas ya sabemos qué es guay todos eso ya está ya está tocado y la miseria a mi me gusta mucho la parte la parte mísera a mi me gustan mucho las historias miserables que se desarrollan en en a la par que acontecimientos históricos e importantes tener un hijo es un acontecimiento trascendental para mí es como por ejemplo el la llegada del hombre a la Luna es un momento trascendental pero a mí me gustaría saber tuvo que orinar antes de bajar Neil Armstrong ese momento en el que él está pensando es que sino manera descalificada

Voz 14 10:08 de edad Garua ahora me va me va

Voz 0057 10:10 Villar mientras que la frase asumiese es ese momento en previo de momento detrás de las bambalinas me encanta y con la paternidad también también existen

Voz 12 10:19 pero se estrena este viernes mira lo que has hecho

Voz 15 10:24 cursen Ta7 potencia ha sido escenario no es una ciencia exacta

Voz 16 10:30 sí setenta al sesenta por ciento

Voz 8 10:33 significa risas

Voz 10 10:35 los aplausos agentes Dios

Voz 17 10:38 ahora empiezan a pensar que hubiera estado acabado que ya no es lo que era que vienen youtubers convenga haber muy fuertes

Voz 8 10:44 sabes lo que pasa si voy a trabajar a un sesenta setenta por ciento muerta esto

Voz 12 10:52 después de seis capítulos por el que hubiese asista el me después de seis capítulos nuevos con concluir que la línea de diálogo más representativa de todo guiones está es el bebé Torá

Voz 8 11:11 la propia seria

Voz 0057 11:14 espero que lo evite nada eso

Voz 8 11:16 algo pues me

Voz 0057 11:19 estaría pensar que no porque porque esto es el esto es el gatillo esto es el disparador al bebé en nuestras series siempre sirve para para detonar de alguna situación hecho nuestra serie no no no mira nunca los bebés de hecho hace el eh es todo lo contrario siempre son presencias ominosa es que están en segundo plano o comedias cabezas que aparecen en nosotros nos interesa como le afecta a los adultos la la la llegada de un bebé que pasa con una pareja cuando tienen un bebé que esto es algo que me interesa a mí mucho las comedias románticas acaban cuando se casan o cuando la pareja se construye es como si la comedia romántica te dijera bueno pues hasta aquí llegó el amor disuelvan no hay nada que ver a partir de ahora vas a todo esto es un infierno yo reivindico que no que la gente se puede ver aún sepultados en en la lo cotidiano y en la rutina y en y en abrir las pequeñas miserias de cada día

Voz 12 12:13 y ese fenómeno de muchas parejas de pensar que somos los únicos primeros padres nunca vivió en la historia de la historia somos yo he tenido un bebé tú no sabes lo que es eso a Peres

Voz 0057 12:25 que a la gente pero eso pasa con todo eh pero con todo te comprar unos zapatos si nadie como él estos nadie tiene un culo como el mío pero

Voz 12 12:35 en el caso de féminas

Voz 0057 12:37 ha sido hablar no se convirtiese comer es de tus zapatos no del lado de el culo tengo un culo muy esto no me gusta mucho para Bullaque que yo lo aprendí aquí en Madrid de yo soy más de fíjate me parece más clásico dentro del ya a la innovación que supone

Voz 12 12:52 León hinduista aislado ya ex pero también

Voz 0057 12:54 pero bueno sobre soy el único padre de seis euros el padre del planeta no hay yo siempre he pensado qué pesados son los padres hablando de cómo se deben crear sus hijo de cómo se debe hacer todo yo pensaba que no lo era eh pero sí verdad que a la gente le encanta meterte miedo por ejemplo cuando hay una pareja está embarazada e todo el mundo huy duerme ahora eh porque ya no vas a dormir nunca más uy lo que te da la hora perdona no me voy a morir o sí pero es la vida

Voz 8 13:26 sabes que tu vida va a cambiar completamente decidido a meter miedo y luego lo

Voz 0057 13:32 lo peor es que no hay quórum nadie tiene la la sean nadie ha llegado a la conclusión de que es lo mejor como cuál es la forma óptima de criar a un niño si existiera asistir

Voz 8 13:43 existieran pues la la gente lo aplicaría ese manual

Voz 12 13:46 a mí me gusta mucho y una frase de Homer Simpson dice que lo bueno con los niños ahora que con interés educan solos si puede tener porque lo dejamos ahora estoy de mi experiencia

Voz 0057 13:59 está en Los Simpson

Voz 12 14:01 ir hablando con Berto de mira lo que has hecho se estrena el próximo viernes el día el 23F después de haber escrito yo libro sola paternidad no quiero dar vueltas sobre eso en dos mil doce ya escribe este libro bueno Ebro leonesa

Voz 0057 14:14 la faena de mérito pobre no es que yo lo he escrito un libro que suena a escribir Guerra y paz piedad verdad

Voz 10 14:23 escrita era O'Leary tamaño no eras pasando por tamaño bebés

Voz 0057 14:28 yo era como una guía de de uso para niños pero sí que quizá la la semilla de todo esto está

Voz 12 14:34 en aquel semilla fíjate nacional volvemos de inicio once catorce minutos nueve las en Canarias enseguida hablamos con Berto de mucho más mira lo que has hecho

Voz 8 18:50 comer ahora agitada no porque jamás agencia

Voz 28 19:01 Berto Romero niega lo que sitúa seis capítulos veinticinco minutos de duración estrena a la vez que puedes meterte ahí en casa el viernes si ya tener tu propia opinión sobre el trabajo Berto Romero que estos muy entre cincuenta

Voz 0057 19:15 la maravilla esta del del del de este invento el vídeo on the man que te puedes organizar todos los visionado los a toda tu manera de tampoco tienes que competir con nadie le viene especialmente bien con estos capítulos pequeños no tener que esperar una semana por ejemplo para la que se puede consumir casi casi de golpe te sale Luis quiere pues al final dos horas y media no llega no llega como una película de Nolan nos hacen tan pesada

Voz 12 19:42 ya entrenó ruidosa Ana de miedo esto es verdad que el papel de de Berto ya te lo conoces como cómico pero ahora eres

Voz 0057 19:52 show runner conversaciones esto claro yo me voy a hacer tarjetas

Voz 12 19:57 ahora dice Berto Romero que te caigas soy echado sal

Voz 0057 20:02 pero creen que deben creer como de hacer un Iron Man no

Voz 12 20:07 sí mira Gila de películas

Voz 0057 20:10 a pie de pero ahora que que es que

Voz 12 20:13 SER me gusta mucho hasta llevarlo a punto de intimidad que es para ti

Voz 0057 20:17 churras nada para mí para mi no lo sé porque no uso no manejo mucho el concepto pero es es el creador de la serie la cosa es que cuando alguien hace una serie como en este caso en la que tiene toda la idea el más o menos está encima todo el del del proceso aunque haya guionista aunque haya lo un director que se que efectivamente va dirige la serie luego en el rodaje en la planificación y en y en la toma de decisiones es el director el que manda pero el show runner es este el creador la series que vela por el tono de toda la serie y que si por ejemplo luego haces una segunda temporada otro director tenga continuidad porque está explicando la historia esa persona pero obviamente Joe runner creador no tiene nada que hacer contra esa palabra

Voz 10 21:06 es verdad es que hay una terminología del gremio por ejemplo lleva dos del del del show

Voz 0057 21:13 el proyecto podría ser no el que que claro

Voz 12 21:15 por la noche pero es verdad que hiciera rural que tiene la terminología que tú conoces según vas haciendo de mayo hace unos años tú no sabías si no queremos ahorrar por ejemplo si vas a ser padre hasta que no es padre no descubre esa palabra perecen sentir perceptibles una palabra que sólo aparece en tu vida una vez que ha sido padre hasta entonces tú no vas de bares oye mira que presenta no lo el

Voz 0057 21:40 María aplicarlo en en situaciones sexuales no no el que les pero es que es además algo con lo que los padres empiezan a competir que me parece flipante porque perceptibles para te parece que lo explicamos sí pues no lo sepa Miller Si te vas a tu niña que la revisión entonces pum perceptibles un tanto por ciento entonces vamos a ver cómo está de gordo Lopesan puesto en mil cincuenta que quiere decir que decía niños que ha empezado el está al cincuenta quiere decir que está gordo o que está delgado no porque está dentro de la media de sostiene que está a menos de cero pues a lo mejor ya está más de cien pues entonces también pueblo Toranzo abstuviera gente compite dice que como Estados Unidos está setenta y cinco a sesenta como que tenga no no no

Voz 12 22:33 pero yo creo que esto que te explicas a mucha gente que lo da por hecho va al médico en revenden no sabe lo que es el prescindir pero da por hecho que si soy monísimo que han precedido a tuve fíjate que que

Voz 0057 22:48 segunda masculino voy a hacerte no te voy a través pero quiero estoy tratando no todo lo que me espera crema no pero está bien que habéis fueron a la pregunta te voy a así como yo te iba a preguntar si vas a hacer un aparte no voy a preguntarte por para cuando la parejita es que claro que se trata no tanto fíjate el eh

Voz 30 23:15 pues la parejita padres que es que no voy a responder a la pregunta voy a dejar que que por él

Voz 12 23:25 es la serie que te gustaría ver porque es verdad que hay es imposible hacia donde tú te sientes a broma las series no tienes que ver nada menos aquí en honor a última de Electric Dreams que es de Philip pero no la que tú estás viendo del hombre castillos ignorado otra que está en otra plataforma que no la tienen hay cierta atención ya por por ver serias Ésta es la que tú querrías verle

Voz 0057 23:47 la verdad es que entren tengo que confesar que sí y es una de las cosas que más feliz me hacen porque yo he hecho con la serie pensando en que me gustaría ver cómo me gustaría que me que me sorprenda que no me que no de cosas poco no por hechas que no me trate de tonto todas estas cosas que a mí me gusta experimentar cuando de una coloca aquí si yo creo que yo creo que está la avería amar avería con mi mujer llegó muy de consenso que esto es chulo también porque a veces sabes este debate que hay de yo quiero ver esta pero a ella interesan más de otro tema esta como que no es un poco a los dos yo me echo un poco la serie a medida para verla en casa lastima que al hacerla ya la he visto y ganarlo ha podido sí está observando treinta país dejando mujer haber realmente está de acuerdo en cómo turbas enviando una apuesta muy personal además parte de una experiencia pero también de una un posicionamiento cepilla comparece contigo la forma en la que tú estás reflejando ahora la la paternidad pues sí porque es una serie que que lo que con lo que he conseguido es que no juzga a nadie ni a nada tiene que plantea una pareja que es profundamente imperfecta como como lo son la mayoría parejas que buscan sobrevivir a lo que a lo que les viene encima hay que encuentran soluciones muy poco ortodoxas y esto me gusta mucho cuál sería hacemos algo que es que siempre planteamos una opción contraria no tomamos partido pero dejamos que que choca en una contra otra sí esto hace que al final tú veas las series la sensación de que no te están no te están dando la chapa unos padres explicaba cómo tienes que hacer las cosas sino que más bien te están explicando prepárate para que te viene porque otras éstas sí sí no no hay además ocurre una cosa que es que la SER está hecha desde desde vivencias pero no sólo no es autobiográfica lo que ocurre no me ha pasado pero a lo mejor nace de un sentimiento no por ejemplo tenía mucho miedo a quedarme dormido en lugares públicos como no dormía desarrolle como un pánico a quedarme dormido en un parque y que vinieran chavales hicieran fotos esto aparece la serie de una forma muy bestia está llevada a las últimas consecuencias dicho aquí en Abu Ghraib lo que hacían era no dejar dormir a los presos el ejército norteamericano que ya tiene una larga tradición en cuanto a tortura lo que hacía era no dejar dormir a los presos gente no no no es consciente de la tortura que supone tener un hijo que no te deja dormir es que la privación del sueño yo creo que la Convención de Ginebra lo dividido científica como una furiosa artículo uno e empieza por ahí pues Convención de Ginebra pues imagínate artículo uno es que no no quiero alardear pero yo igual ha estado cinco años sin dormir pero parque claro bueno pues cuando cuando hay padres que lo enviarlo impositivo el futuro dormido gentil de sueño y ahora estoy bien pero no se recupera de recupera es como la piel sabes que dicen que sí tiene el sol te afecta a la piel luego eso ya tiene como una memoria pues ensueño creo que siempre tiene la sensación de que hace falta ya no lo puede recuperar y cuando vienen padres hay sabes que hay padres que dicen que sus hijos duermen yo creo que eso deje mi hijo duerme de las ocho de la tarde ha sido claro

Voz 12 27:00 no

Voz 0057 27:01 no hay dos juegue pocos sí sí sí yo creo que nosotros son padres actores

Voz 12 27:07 el del carrito ahí les preocupan

Voz 0057 27:10 comprar un carrito de qué es lo que define cuando quieres a tu hijo el Bukavu aclaró claro sin tenemos material muy material hay mucho material tampoco a eso hay esos carritos son como la exposición como alto sabes que va al niño como como en una bandeja aparece mirando al frente parece un buffet es que cosas pero estás hablando con profesional yo tuve luego carrito doble yo tuve un hijo y luego tuve mellizos siente embarazo vino doble Combo

Voz 31 27:39 sí yo tenía doble

Voz 0057 27:42 un carro doble que no me dejaba había unas sería tiendas en las que ya no podía entrar pactado para una maravilla si yo estaba cómo no sabía doblar no y cuando íbamos con el carrito y lo metió entero el maletero porque estoy ingenieros de la NASA no tiene un buen coche también no son gente que había carro poniendo al cual no cabía nada más no había maletas viajábamos muy ligeros que bien

Voz 11 28:08 en fin

Voz 12 28:09 hay que esperar hasta el viernes Nadal que empieza eso ya no termina dos horas y media de que esto fallo me atacan aquí por fin tenemos una buena creación audiovisual con efectos a la altura de la realidad Berto Romero

Voz 0057 28:23 el titular Bertha se compara con Christopher Nolan no

Voz 12 28:26 ha habido un momento ahí que si no lo favor no mira lo que has hecho cierto sabes que en esta casa somos muy fans muy muy Betty en general el fanatismo en moto con lo cual ya me gusta no la he visto eh me va a gustar Javier con con arreglo al viernes te propongo

Voz 0057 28:45 una cosa no habeas que nada enturbie es ese joven ya eres fan ya te ha gustado Navas pues mira pues se habiendo tantas es que quedará siempre como un misterio quedará como aquella serie Oberto que no pudo es máxime con la idea cómo no sabía no lo actual no tiene empacho verlos fue una promesa no David de gusta tampoco la idea de contar después oye no no David no sigamos por aquí lo volvería a hacer creer no paramos

Voz 32 29:50 sí en Hoy por hoy

Voz 34 30:22 conectan con hoy por

Voz 11 30:23 hoy a través de Instagram

Voz 17 30:27 cuéntanos lo que quieras en Hoy por Hoy de la Ser

Voz 35 30:33 en esta ventana desde la que abre cada semana sentimos a Benjamín leer

Voz 14 30:38 todo el género de las novelas policiacas está al subgénero de las novelas de atracadores

Voz 35 30:42 si quieres contar historias una cosa es abolir la monarquía él proclamar la República y otra que se te vaya la chaqueta sustituyendo a San Fermín por el día de la Caparrós amarillo para ver la televisión

Voz 0127 30:53 sí podemos exportar cultura con las series y estos no

Voz 8 30:56 Panda Irene filosofar que es hoy

Voz 35 30:58 sí que es la vida es la única certeza es soy mortal a Carlos tiros para mí tiene un defecto la película ellos un exceso de honradez a Santiago hacer números hay un problema con las fusiones hay un problema con la cobertura hay un problema adiós a Juan Ángel escuchar el Requiem de Verdi por encima de todo que sumado a Mikel mirad es la angustia del del hombre moderno sin duda la pintura de mucho lo lo recoge a Elvira observar cuando ya uno se dedica a escribir se da cuenta de lo importante que es la palabra huida a Isaías corregir decir él es más que suficiente una

Voz 1 31:34 asusta el susto corre entre una oreja y otra oreja y otras en los temas está tu cabeza ya Paco Díaz del Campo una placita pequeña encantador muy recolectaron arrestar la Fundación jardín Estampa La Ventana un espacio abierto al conocimiento con Carles Francino SER

Voz 36 31:55 de ese cuando escucha usted en la Cadena SER DT de toda la vida Gabilondo era pequeñito era un crío Gabilondo no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo este diario no no había hecho la comunión Gabilondo

Voz 11 32:12 ya ya ya decía aquello de les habla añadieron

Voz 25 32:16 en Hoy por hoy aquí hablando de acuerdo como llegó a mismo de todo aquello de

Voz 11 32:25 gracias por escucharnos Gabilondo era pequeñito y Rubio para

Voz 37 32:31 muy buenas noches aquí estamos en El Larguero de la cadena

Voz 11 32:34 ERC ha llegado hasta ahora el gallinero en de correo

Voz 37 32:37 en venido son tiempos dedicado al baloncesto en estado

Voz 11 32:39 por ello la semana son muy fuerte a todos los aficionados a Play Basket el número uno del mundo árabe más Rafa Nadal el atletismo mundial afronta una nueva era como tengamos un fuerte fuertes que morenos bastante un Cristiano cumplió Griezmann brilló y Messi deslumbró la selección va

Voz 1 32:56 va a crecer iba a ser otra España ha hecho los deberes con un grupo que ilusiona y luego veremos lo que ocurre veremos qué pasa cuando llegue el Mundial cuando llegue la hora de la verdad

Voz 11 33:10 Unidos justa el deporte Beiras eh

Voz 12 34:25 a uno como bioquímico en lucha contra los falsos mitos a científicos y al otro como azote de la pseudo ciencia desde los medios de comunicación pero hoy hoy van a conocer la verdad

Voz 11 34:37 por qué saludamos ya al quiero practico y acupuntura titulado Por

Voz 12 34:45 José Miguel Mulet muy buenos días sabía que algún día esas abría la verdad donde está dando el coles dónde está

Voz 29 34:55 en Internet básicamente

Voz 12 34:57 sí al Homeópatas homologado

Voz 40 35:00 por los laboratorios Byron Luis Alfonso

Voz 12 35:03 cabe por fin se sabe quién de para qué escándalo por fin por fin hemos descubierto la verdad cómo conseguí seis vuestros títulos porque son reales y oficial

Voz 3 35:13 pues sí yo en mi caso me metí en la página web metí mis datos treinta segundos después lo tenía además con un tipo de letra gótica preciosa el marcado la pared que da que ni pintado

Voz 12 35:26 yo podría hacerlo también por supuesto que espera que en los está oyendo pero bueno pues mira me está dando ganas yo no tienen carrera académica y la conjetura encontrar dentro de cierto tiempo dedicarle tiempo la acupuntura por eso cree que ese delicado no si con cinco minutos más te sacas el título también no no es problema simplemente elegir la pestaña pero Amets es clavarle agujas

Voz 10 35:49 alguien con con delicadeza si con una delicadeza que pega unos gritos mucho cuidado yo sé de homeopatía de homeopatía que es también me costó lo mío E M costó lo mio fue entrar en la página de laboratorios Byron aquí había un cuestionario con diez preguntas entonces si acertaba bien si fallaba volvía a responder a la pregunta iba acertando y de diez minutos y me saque dos títulos sino queriendo quise sacarme más luego resulta que votaron digamos que que no se lo puede sacar ahora cualquiera porque no te permite entrar desde España sacarse el título así que somos unos pocos privilegiados pues que cuenta cómo cómo es tu carrera como

Voz 12 36:25 no quiero práctico

Voz 8 36:26 a ver mi carrera como quiero practico

Voz 3 36:29 ese Kamen The para demostrar eh el el engaño en la falsa la farsa que hay en este mundillo sí que es verdad que hay escuelas quedan títulos de quiero practicó pero que no es una disciplina reconocida como sí que lo es la fisioterapia y luego además aumenta la confusión de que hay fisioterapeutas que se anuncian también como quiero prácticos la quiero práctica es una cosa que se inventó un señor que se llamaba Palmer sin ningún tipo de formación simplemente lo ocurrido él él decía que moviendo huesos principalmente de la columna podía curar pues desde una sordera hasta una autismo hasta cualquier cosa el problema es que la aquí lo practican no tiene ninguna base hay al no tener ninguna base ninguna está regulada sí que es verdad que hay escuelas de quiero practicar sobretodo en Estados Unidos aunque lo que enseñan es más que ciencia pero también hay muchos que se presentan como tiro práctico que tienen un título parecido al que me he sacado yo

Voz 10 37:24 bueno yo supongo que muchísimos vamos a ver si tienes que ir a un fisioterapeuta que es una es un profesional sanitario ida y pone fisioterapeuta quiero práctico no vayas así si no tiene el apellido creo practico vete al fisioterapeuta la quiero practica es muy peligrosa se basa en una idea y tan racional como casi todas las llamadas medicinas energéticas que llaman terapias energéticas que es que por nuestro cuerpo fluye una energía la llaman energía vital y entonces digamos que según Palmer que era tenía una formación científica sólida era apicultor y Tendero en mil ochocientos noventa Un un crack según Palmer cuando se bloqueaba esa energía vital en la columna digamos que era la cosa todas las enfermedades como tú le preguntas a un quiero prácticos esa energía vital es la misma que la de la acupuntura con perdón JM que ya sé que la practicas o o la del reiki o la de la reflexología que los mensajitos en los pies son mucho mejor y te dicen que no que son energías diferentes entre no sé qué hacemos buscando energías alternativas cuando somos una especie de la que ríete de Matrix

Voz 12 38:25 vale e haberla que en ocasiones hemos al lado de ella Salado ha podido ese gas yo os voy a poner el sonido de algunos de los vídeos que hemos encontrado en Internet sobre la práctica de la quiero práctica Youtube está lleno de vídeos que son como cracks muy altos y atentos porque el crack en la Kirov praxis parece importante sí que vamos a bajar la música eh estos son vídeos

Voz 41 38:51 me parece en Internet con gente con el cuello de alguien en la mano

Voz 31 38:55 ahí me duele cuidado

Voz 12 38:58 ya el sonido eh

Voz 28 39:03 no

Voz 12 39:06 dice el sonido Dion quiero práctico girando el cuello a un ser practica

Voz 8 39:10 en acción ha visto la sonrisa

Voz 12 39:16 aunque explica esto no es peligroso

Voz 3 39:19 es muy es muy peligroso cualquier fisioterapeuta serio te dirá que un movimiento del cuello más allá del movimiento natural es decir actúe el cuello puedes girar la hasta dónde puedes cuidarlo vigilarlo más puede suponer o desde es un coágulo en la carótida por una microrrotura en la carótida y que luego te vaya a cualquier parte del cuerpo que te pueda dar una embolia o un infarto hasta directamente una rotura de la vértebra que te puede producir una lesión medular grave el problema es que mucha pseudo ciencias hemos dicho que el problema que tienen el principal es que te dejes al tratamiento bueno te vayas un cemento malo la I Feria

Voz 39 39:57 el quiero practica es que es mala porque con un movimiento de estos puede producirlos

Voz 3 40:01 bueno es de hecho hay un estudio de los que es la terapia alternativa que más lesiones produce más resultados adversos tiene de forma directa no de forma indirecta

Voz 10 40:12 bueno voy a contar un caso que es estremecedor y que todo el mundo conoce el personaje Kevin sorbo que es un actor cachas americano que hizo de Hércules para la tele no sé si os acordareis teníamos en los años noventa noventa tenía muy buena presencia estaban en noventa y siete cuando tenía treinta y ocho años rodando una peli notó un dolor en un brazo no y un hormigueo le dice al médico se fue su quiero practicó se fue a su quiero práctico hizo no ese crack terrible no entonces dice él decía luego hizo crujir mi cuello algo que nunca había hecho al día siguiente cuando se fue a levantar en su casa de Hollywood de de la cama no podía apenas hablar ingresó en un hospital de diagnosticaron un aneurisma había sufrido tres trombos sorbo que era un tío con la salud que vamos a tenían especial que estaba mejor que alguien con veintitantos años por el ejercicio que hacía de repente se sintió como una persona de ochenta años todavía no se ha recuperado a día de hoy le duele el brazo sufre migrañas tiene problemas de visión eso es lo que buscan son

Voz 3 41:12 la reciente de una modelo creo que australiano canadiense

Voz 10 41:15 el Cutty Main nadie excepto por una manipulación

Voz 3 41:17 no quiero práctico e sí

Voz 12 41:20 es una modelo playboy setenta años murió en dos mil dieciséis horas después de recibir un masaje en manos de un quiero practico por un ictus eh de dos merece decir más allá de la practica el hecho de que nos encontremos en un entorno rodeado de falsos que no sé si la palabra correctas médicos por última algo médicos anchas falsos pasos profesionales de la salud de la salud eh no debería estar regulada hoy tomaran cartas en el asunto bastante confuso

Voz 3 41:48 mente está regulado a ver los títulos de quiero practicó en Estados Unidos hay como una academia paralela respecto los quiero prácticos que sean títulos ellos solos esos títulos no tienen validez académica fuera de EEUU incluso dentro de Estados Unidos tampoco son títulos sanitarios el problema es que hace unos años uno en concreto esos títulos se podía convalidar por un título de fisioterapia en Europa y es como si a un astrólogo de repente le convalidar un título de astrónomo eso fue una cosa muy rara que hizo Ministerio bueno de hecho creo que no es ni siquiera en Europa sólo en España

Voz 10 42:20 pero bueno y con los títulos da común

Voz 3 42:22 Dori todo esto pues hombre es que eso no tiene validez médica ni sanitaria el problema

Voz 10 42:27 que ha habido muchas veces es que han sido las universidades las que han dado Master Zenobia empatía marzo cesen Masters en quiero practica es decir lo que han hecho mal las universidades ahora hay que paliarlo porque les han otorgado un crédito que en realidad es un papel mojado esos títulos porque no tienen ningún ningún sentido

Voz 3 42:46 sí es decir tú podías apuntar te un curso de acupuntura y te daban un título Universidad sin que te pedirán ser médico en cursos de esta opción universitaria que es como apuntarse a un curso de Historia Contemporánea en una casa de la cultura

Voz 10 42:58 a pensemos una cosa estamos hablando de la sal

Voz 3 43:01 luz

Voz 10 43:02 de lo mejor lo más importante que tenemos

Voz 3 43:04 porque es lo más importante

Voz 10 43:06 pero es casi lo único que des lo único importante no juguemos con tonterías no vayamos donde tipos a mí me me me paran por la calle una Homeópatas que la señora tenía problemas osea no era por supuesto no había seguido ninguna carreras no de medicina ni algo parecido de nada entonces esa señora se permitía el lujo de diagnosticar enfermedades Hydra la gente mientras no te llames médico eso no se considera intrusismo recordando

Voz 8 43:32 el terapeuta en la calle curandero

Voz 12 43:38 por eso digo que es bastante justo

Voz 10 43:42 estamos desprotegidos tenemos muy poco tiempo pero el paso

Voz 12 43:44 el dieciséis de febrero se habla todavía de un de una conjunción astral me gusta mucho definirlo así con dos escéptico en un congreso en Gandía a quitar vuestra unión

Voz 10 43:58 oye pues muy bien al iPhone States yo creo que nos lo pasamos bien y nos divertimos mucho además a J M M practicó cirugía psíquica se hace directo me sacó un cáncer del corazón

Voz 3 44:10 que lo que me faltas al título haberse menos a costa semana

Voz 10 44:12 bátelos imprimo en un momento en casa nos divertimos mucho te echamos os echamos en falta es un día tenemos que ir los cuatro algún sitio en una foto

Voz 12 44:21 Internet divertida bastante divertida nos quedamos con la con con el compromiso de ir a algún sitio al que sea

Voz 8 44:30 somos los cuatro y la montamos fiestas

Voz 12 44:33 los tres veréis que risa ir a Haití Luis Alfonso Gámez JM Mulet un abrazo muy grande gracias abrazo hasta once y cuarenta y cinco minutos una hora menos en Canarias para los que dudan de su existencia decirles que existir existen

Voz 0057 44:48 yo los veo todos los jueves

Voz 14 44:53 el amarillo colores que brillan en mi corazón y no pido perdón

Voz 43 44:59 Grande España a Dios le doy gracias por nacer aquí

Voz 14 45:02 honra arte hasta el fin

Voz 11 45:04 bueno está claro cuál es el tema de la cultura ahí hay para casi casi Berto Romero que venido antes

Voz 15 45:19 cómo te doy gracias a Nájera aquí claro en España

Voz 11 45:25 pero la Operación Triunfo Tom pues bueno

Voz 14 45:28 así rojo amarillo colores que brilla

Voz 11 45:31 en Mingora perdón no pido perdón no se espera poco la Real pero entonces eso hablamos de eso hablamos en breves momentos pantomima soluciona por fin el problema el gran problema para esto en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 41 46:17 o sea balcón rastas a punto de conocer al padre de su novia que es militan un flan una chica de dieciocho que no sale en Nochevieja aunque sus padres

Voz 8 46:26 de una seta

Voz 34 46:57 conecta con Hoy por hoy

Voz 0127 50:15 buenos días la Oficina de Seguridad del internauta ha detectado una campaña de emails fraudulentos que suplanta la identidad del banco BBVA el remitente del correo que nos llega es banca online la dirección también parece real en el asunto del mensaje pone suspensión error de sesión en el email leemos que tenemos un mensaje nuevo de parte de nuestro banco que debemos iniciar sesión para leerlo Si pinchamos en ese enlace nos lleva a una página web fraudulenta que se parece mucho a la web del banco que nos pide nuestro usuario y contraseña el único objetivo es robarnos las credenciales para poder operar con nuestras cuentas así que si recibe un correo como este no lo abra

Voz 12 51:27 según los expertos reír cada quince minutos al día puede alargar la vida hasta cuatro años según estos cálculos Tom gracias a nuestros colaboradores que ya están centrados en este estudio tú has prolongado tu vida por lo menos diez años más desde que ellos están aquí pero

Voz 35 51:43 yo qué pasa conmigo

Voz 28 51:53 no quiero verlo todo desde luego centrismo pero

Voz 11 51:57 Alberto Casado Roberto Juana

Voz 14 52:02 ETA estaba buenos no hacer dos risitas te hemos sacado tú

Voz 11 52:07 entre Messi comer ya no es algo que nadie verano soy un fin de semana con el fin de semana pasada venir aquí seguimos con lo de lo concerniente suponemos que ya ha hablado de esto