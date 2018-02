Hoy por Hoy (21/02/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1018 00:07 José Antonio Marcos buenos días qué tal buenos días el Partido Popular califica de elitista e insolidaria la jornada de huelga por la igualdad convocada para el ocho de marzo argumentario distribuido desde la calle Génova considera que la movilización pretende romper nuestro modelo de sociedad occidental informa María Jesús Güemes

Voz 1461 00:23 si los populares dicen que no van a apoyar la huelga feminista del día ocho porque apuesta por el enfrentamiento entre mujeres y hombres porque es elitista e insolidaria en un argumentario que Génova ha distribuido entre sus cargos también señala que con esta concentración se pretende romper nuestro modelo de sociedad occidental Himma ven como una frivolidad e irresponsabilidad que se incluya la violencia de género otras el pacto de Estado de dos mil diecisiete Así los populares propugnan celebrar esta fecha conmociones por todos los ayuntamientos de España en las que se comprometerán a eliminar barreras creando empleo y reduciendo la brecha salarial o la de las pensiones buenas intenciones encomendados sea un gobierno en el que reina la parálisis mientras

Voz 1276 00:58 te piden que no haya falsos ya absurdos debates gramaticales como el de las portavocías porque sólo intoxicar y generan discrepancias

Voz 1018 01:05 pero sin llegar tan lejos en sus términos la número dos del PP y ministra de defensa de los De Cospedal se cuestionaba esta mañana en la Cope la relevancia de esa movilización para defender los derechos de las mujeres puede ser un rehén

Voz 3 01:16 un acontecimiento o gesto eh quizá de impacto pero no le veo la trascendencia o la relevancia para las mujeres para las mujeres no para posicionamientos ideológicos lo digo sincera

Voz 1018 01:29 a propósito de polémica Se consejero de Enseñanza de Castilla y León Fernando Roig del Partido Popular se ha mostrado muy crítico

Voz 0325 01:35 el espíritu que animó la ley Wert en concreto el artículo derogó

Voz 1276 01:40 Sonia no sedes

Voz 4 01:42 bueno el genio del propio ver esto es

Voz 5 01:47 una medida barroca dirigida a molestar a meter el dedo en el ojo estas que ayudan poco crean más problemas realmente alguien dijo la política es el arte digamos a donde no lo hay lo mal manejar lo peor buenas el ejemplo no

Voz 1018 02:08 hora doce dos minutos el magistrado del Supremo Pablo Llarena decidiera en las próximas horas si toma alguna decisión contra la ex diputada de la CUP Anna Gabriel tras constatar su negativa a acudir a la citación de esta mañana en el alto tribunal el que está nuestro compañero Alberto Pozas

Voz 6 02:20 a la espera de saber lo que decide el jueves por ahora sólo tiene encima de la mesa la petición de la acusación popular ejercida por bobos de solicitar a Suiza la detención inmediata de Anna Gabriel el magistrado está a la espera de conocer también la opinión de la Fiscalía que llegará en la próxima hora ya la que sea de herida según ha anunciado ya la Abogacía del Estado en representación de la acusación ejercida por el Ministerio de Hacienda por lo demás José Antonio el juez ha dado un plazo de diez días a Marta Rovira para pagar una fianza de sesenta mil euros y evitar la cárcel dice que ella tuvo un papel decisorio en el proceso unilateral

Voz 1018 02:46 el ministro de Justicia Rafael Catalá considera que no debe haber ninguna dificultad para la extradición de Anna Gabriel por parte de las autoridades Suiza ya que existe un tratado de extradición que contemplan los delitos de traición a las

Voz 1764 02:57 a instituciones que tengan que hacer estudios existe el principio de doble incriminación que es que dos delitos por los que se puedan hipotéticamente acusada en España son delitos existentes en Suiza Isidoro todo eso funciona no hay que prever ninguna dificultad el código penal suizo es un código penal de impropio del siglo XXI como lo ese de español y por lo tanto los delitos de traición a las instituciones al Estado existen en el Código Penal suizo

Voz 1018 03:28 una española Clara Martínez asumirá a partir de una función de especial relevancia en el entorno del presidente de la Comisión Europea será la nueva jefa de gabinete de Jean Claude Juncker que ha decidido relevar al actual responsable de ese puesto corresponsal Griselda Pastor

Voz 0419 03:41 Sir el testamento a la coronación Si hace una semana y reclamando la fusión de Presidencia del Consejo y de la Comisión tuvimos la impresión que Juncker cerraba su mandato hoy sitúa en el puesto más fuerte del funcionarial europeo al hombre que desde la campaña Le acompañados el Mayer es abogado de profesión es al sintetiza una época que June que no quiere que se cierre al terminar mandato y de rebote la jefa de gabinete adjunta Clara Martínez funcionaria española asumirá el puesto de jefa de gabinete de presidente este tiempo que queda hasta las europeas un cambio que esta mañana remueve los pasillos de las instituciones tras muchas críticas porque el jefe de Gabinete situado a dar sumido muchas veces funciones depresivo

Voz 1018 04:24 el gracias que vamos a Teherán donde se encuentra en viaje de trabajo el ministro español de Exteriores Alfonso Astiz dentro de una hora se reunirá con el primer ministro iraní enviado especial Rafa Panadero el punto fuerte de la mañana va a ser la entrevista con el primer ministro iraní Rohaní que finalmente va a recibir al titular de Exteriores español que antes le ha pedido diálogo en la región a Ali Akbar verla ya Tito que fue ministro de Exteriores con Jomeini y hoy asesora en temas internacionales al líder supremo Jamenei Alfonso tres

Voz 7 04:56 mira a estabilizar una región que se encuentra en un estado de agitación que no beneficia

Voz 1276 05:04 a Belletti por su parte se ha mostrado abierto

Voz 1018 05:06 intercambio de opiniones sobre los problemas de la zona pero ha apostado por que los asuntos de Siria los resuelvan los propios sirios y contando con el Gobierno hemos de Bashar al Assad el Consejo General de Enfermería va a poner en marcha una campaña en los colegios para que los niños disuaden a sus padres de fumar dentro del coche los datos médicos evidencian el riesgo de la inhalación de humo de forma involuntaria sobre todo para las personas de menos edad al Laura Marcos

Voz 1276 05:29 tres de cada diez fumadores pasivos que mueren son niños y la concentración de sustancias cancerígenas en un coche unas setenta es mucho mayor que la que había dentro de un bar antes de la ley antitabaco por eso el Consejo General de Enfermería va a empezar a dar charlas a niños de entre cinco y diez años en colegios de toda España para que sean ellos quienes convenzan a sus padres de no fumar mientras conducen Florentino Pérez Raya expresidente fuma

Voz 8 05:53 cigarrillo coche con la ventana abierta de vínculo queda después un recurso de sustancia nociva cancerígena totalmente y que no desaparecen de día a día las

Voz 1276 06:07 los enfermeros estudian impulsar junto a médicos y consumidores una iniciativa legislativa popular para que igual que Francia o Reino Unido nuestra ley antitabaco también prohíba fumar

secuestrado el libro Fariñas de Nacho Carretero sobre el narcotráfico en Galicia llevaba tres años en las librerías y el ex alcalde de O Grove lo denunció por vulneración del honor un juez ha ordenado que se retire Iker no se imprima más ejemplares como medida cautelar el rapero Balta ni que irá a prisión el Tribunal Supremo ha confirmado pena de tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo o injurias graves a la Corona en las letras de sus canciones los jugadores de la Arandina acusados de violar a una menor borraron contenido esos móviles después la policía ha recuperado parte del material y ha comprobado que sus teléfonos y el de la víctima no tuvieron actividad durante la hora y media produjo la supuesta violación Arco retirar unas fotografías de Santiago Sierra en las que aparecen presos políticos españoles entre los que se había incluido los independentistas catalanes encarcelados de momento en y la dirección de ARCO ni el estudio del artista se han pronunciado al respecto

Voz 1276 07:37 IRI redujo su estrés supera cualquier eso es buenos días tonito hablamos de este tema os explico que hoy asaltaba medios estamos la que hacerlo en el Independiente hay una crónica de Pablo García hablando de los atascos a las puertas de ciertos colegios sobre todo los que están en calles muy transitadas de las ciudades concretamente el titular que hemos le lo dice Moncloa interviene en un problema de tráfico ante el Liceo francés de Madrid

Voz 1 08:08 Moncloa interviene se tiene que interviene porque el se produce delante del francés pero Devine Moncloa que no está delante del Museo del Liceu

Voz 1276 08:19 a veces por qué los padres de algunos alumnos del Liceo francés tienen buenos contactos con Moncloa Adolfo según el español el gabinete de la vicepresidenta Soraya Sáenz

Voz 1018 08:28 Santamaría habría intercedido ante el Ayuntamiento de mal

Voz 1276 08:31 sí para impedir que los municipales pusieran multas a los padres y esta situación de privilegio denuncian independientes se mantendría desde el ecuador de la alcaldía de Ana Botella ya en dos mil tres

Voz 1 08:41 que que la vicepresidenta del Gobierno ha intervenido que los padres del Liceo francés en Madrid que es un colegio

Voz 1276 08:49 con Salera con sombrero de elite ciento treinta y dos años cumple este año de estos en serio hemos llamado a la Policía Municipal para intentar confirmar este extremo nos ha atendido muy amablemente Manuel Pavón portavoz policial ir dice que a las puertas de Liceo sucede lo que sucede en cualquier otro colegio

Voz 10 09:06 bueno a las puertas de liceos hacer de Madrid está sucediendo lo que lo de todos los colegios a las a las horas punta de que los padres iban a llevar a los niños con los vehículos y la función de la Policía Municipal simplemente de facilitar el que el algo allá llegue a dentro del del colegio con la mayor seguridad posible

Voz 1 09:26 pero no tienen orden de no poner multas

Voz 1276 09:28 es que en general según el portavoz policial La Policía Municipal no sigue una política de poner mucha multa a las puertas de los colegios se lo preguntamos expresamente ir no estamos seguros de cómo interpretar la risa al principio de su respuesta hombre

Voz 10 09:44 y si las cosas las hace en como cómo la gente ordenando hay porque multar una cosa distinta es que un padre dejé el coche en doble fila se vaya con el niño desayunaba tranquilamente a otro vehículo que eso ya está pasamos allá cuestiones mayores

Voz 1276 10:02 pasa en todos los colegios pero el caso francés es especialmente grave porque como decimos es un colegio con solera tiene más de tres mil alumnos y claro vienen de muchas zonas diferentes de Madrid eso no pasa en todos rebotes de voz

Voz 10 10:14 en una problemática armadores que lo los colegios un pueblo que están cercanos y no están alejados del del domicilio por lo cual en algunos casos y la inmediatez con que los padres tienen que atender a su trabajo con posterioridad pues no hay más remedio de que lo luego con el coche lo dejó con el coche del trabajo rápido y evidentemente pues ante esos casos para eso estamos nosotros para intentar que se caso de llevarlos coces sea también seguro vamos a agradecer a Manuel

Voz 1 10:47 que no se haya tenido que explicar y a toda la policía Clemente hacer un trabajo extraordinario pero también queremos que va que la presencia policial no puede ser la única manera de mantener la Patten trágico la puerta a un colegio lo que hace la Policía pero siendo buenos ciudadanos esto tendría otro cara

Voz 1276 11:01 claro es que a veces parece que es la única forma que los conductores conocen la puerta del colegio ese escenario de peligros graves además de grandes mezquindades y travesuras automovilísticas desde aparcar en tercera fila hasta hacer piruetas para esquivar atascos quién lo ha vivido lo sabe y es especialmente grave en los parece porque la vuelta al colegio es uno de esos lugares donde precisamente tendríamos que portar unos bien no para dar ejemplo la policía de hecho tiene proyectos específicos como el proyecto Star o el proyecto camino seguro puesto que se llama

Voz 10 11:29 pues esto europeo estar en bastantes ciudades de Europa que es como enseñar a los niños a circular con bicicleta e incluso hasta luego va diciendo rutas que tienen para ir a los colegios seguros en bicicleta bien aquellos colegir donde donde es factible y luego también ese continúa una campaña que se llamaba camina seguro que son una serie de rutas que hay indicadas para cede a los colegios y andando

Voz 1276 11:55 también hay una iniciativa muy bonita esa aquí Sun Go que se ha puesto en marcha prohombre nuevos colegios de Ceuta que consiste en apeaderos donde dejar a los niños sin atascar el tráfico en Un besito y Alain o sitios

Voz 1 12:07 que todos los padres que por la mañana recoge no llevan a los niños al colegio saben que eso estrés

Voz 1276 12:15 estación muy complicada pum

Voz 1 12:17 el motivo es así que a todos ellos ánimo y seguro que entre todos somos capaces de de que eso es erróneo de una manera la noticia originales que Moncloa habría intervenido en prueba de tráfico frente a un acuerdo al colegio iguales por lo menos llamativo años colegios a multa a los padres y no llegan a tiempo llegan tarde o colegios multa lo envite el municipal ir el colegio

Voz 1276 12:37 entre uno con eso poco a reglas pero bueno pues muchísimas gracias a vosotros

Voz 11 12:45 Toni Garrido cadena

