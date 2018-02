Hoy por Hoy (22/02/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

Voz 0858 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Hoy por hoy

Voz 1727 00:17 muy buenos días este jueves tenemos que empezar con una mala noticia muerto Forges el país publica hoy mismo su viñeta su última viñeta sobre lo que llama el año político flacidez y esta madrugada la familia ha comunicado el fallecimiento tenía setenta y seis años llevaba cinco décadas haciendo pensar y arrancando con una sonrisa a los españoles bien

Voz 0216 00:40 de tapar los baches con unos héroes que había señalado el cemento y no los obreros iban como en el dibujo que son significativo una boina un chico y una faja pantalón de pana y zapatillas de estas lo que llamáis los frutos Spar de ideas que pasaba que Madrid había de verdad que esto es curiosísimo tuvo cerca de cien mil baches entonces Arias Navarro que era el alcalde de Madrid dijo vamos a tapar los baches y se organizó una gran campaña de ahí lleven

Voz 1727 01:08 un dibujo que iba acompañado de la frase campeón nacional en tapar baches así describía Forges en Hoy por hoy en este programa la primera viñeta que publicó en el año sesenta y cuatro entonces en el diario Pueblo y desde entonces hasta hoy sus personajes han acompañado la evolución de este país Pascual Donate buenos días

Voz 1684 01:29 buenos días aprendió a dibujar sobre rollos de papel higiénico cuando sólo era Antonio Fraguas el segundo de una familia numerosa del Madrid de posguerra y aquella primera escuela surgirán casi doscientas cincuenta mil quinientas hacia con la firma de Forges la traducción de su apellido a varios idiomas y es que le gustaba jugar retorcer el lenguaje hasta inventar palabras como Gürtel ido para describir esa España maravillosa según decía hecha para los humoristas

Voz 0216 01:51 la cantidad de cosas que ocurren que crecen unas aposta y otras sin que los protagonistas sepan

Voz 1 01:58 qué están haciendo el capullo su humor fresco absurdo y desprovisto de Yell era una constante crítica social para encontrar a sus mujeres enormes a sus funcionarios enclenque es a sus soplas ellos o a sus viejas miraba la calle hay que huir de las redacciones para ver lo que está pasando en la calle

Voz 1684 02:14 esas redacciones como la nuestra la de la Cadena Ser en cuyas paredes cuelgan desde hace años quizá para recordarnos que es lo importante varias viñetas de Forges en una de ellas justo donde nos sentamos los de hoy por hoy una mujer que limpia la casa mientras el marido ve la tele se pregunta no la entiendo tengo dos hijos Un marido una casa estupenda un coche propio ejerzo mi carrera como ejecutiva estoy en la mejor edad tenía que ser feliz estoy hasta

Voz 1727 02:35 por la amén Table que diría Forges un abrazo muy fuerte a Toño Fraguas su hijo y tantos años compañero de esta casa

Voz 1 02:43 toda su familia en los millones de huérfanos

Voz 1727 02:46 que deja el humor inteligente de Forges su defensa de la libertad son más necesarios que nunca hay sino escuche Amnistía Internacional acaba de publicar su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo un examen en el que España ha sacado un necesita mejorar algunos apartados la organización critica que nuestro país esté siguiendo las tendencias globales que ponen en peligro la libertad de expresión asegura que la ley mordaza por ejemplo incita a la autocensura y afea la justicia española que aplique un tipo penal tan severo como el de enaltecimiento del terrorismo a tuiteros casos punto

Voz 2 03:31 acusado humillación a las víctimas un ese chiste sobrecargado blanco volcados en Twitter y condenado a una prisión es un ejemplo de ello

Voz 1727 03:38 es la vote Esteban Beltrán presidente de Amnistía Internacional que cree que casos como el que cita justifican eliminar ese delito el delito de enaltecimiento del terrorismo del Código Penal o la censura que ayer llegó a ARCO la dirección de Ifema el recinto ferial de Madrid decidió retirar una obra de la feria de arte contemporáneo se trata de una serie de retratos del artista Santiago Sierra que llevan el título presos políticos y en el que aparecen entre otros los Jordi y Oriol Junqueras lo confirmaba el propio director de ARCO Carlos Urroz que no comparte la decir

Voz 3 04:11 con esta mañana me ha llamado el presidente de Ifema para pedirme el teléfono deje belga porque quería hablar con ella sobre la retirada de la obra que podría ofender determinadas sensibilidades yo he manifestado mi mi desacuerdo con la idea de retirar ninguna obra de Arco

Voz 1 04:25 el presidente ha decidido hablar con el el herido

Voz 1727 04:30 la obra huelga de aviar la galerista confirma una versión muy similar el artista lo califica esta mañana en el país como un acto de censura anacrónico desde Ifema en cambio justifican su retirada porque dicen la polémica que generaba estaba perjudicando la visibilidad del resto de obras si esa era su intención ha sido peor el remedio que la enfermedad nunca antes se había retirado una obra de Arco es especialmente grave cuando quién toma la decisión es un organismo que depende de Administraciones Públicas

Voz 0858 05:00 como el Ayuntamiento la comunidad o la Cámara de

Manuela Carmena alcaldesa

Voz 1410 05:05 el arte tiene que vivir siempre con la libertad de expresión vivimos una democracia y la libertad de expresión es el aire que respiramos no puede ser que por una mera consideración puramente de política Tati pista o partidista esté que de una obra de arte

Voz 1727 05:19 la obra por cierto se ha vendido ya la compra de un particular por ochenta mil euros un socio de la productora Mediapro que la ofrece ahora para exhibirla en museos galerías de arte es jueves ya es veintidós de febrero Aimar Bretos buenos días

Voz 1684 05:35 los días el Gobierno y el PP responden a las críticas por no apoyar la huelga feminista del ocho de marzo descalificando las convocantes los define como elitistas Si ya Madrid

Voz 0760 05:44 Carmen Calvo y boicots queremos celebrar el día ocho de marzo con las mujeres trabajando con las mujeres con oportunidades irse a mí me pregunta mi manera de trabajar sería una huelga a la japonesa trabajando todavía más horas demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en este país

Voz 1684 06:01 la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina sólo unas horas antes el PP había distribuido un argumentario entre sus dirigentes en el que califica la jornada de huelga como un intento por romper el modelo occidental de sociedad

Voz 1727 06:12 sí superada ya la nueva tanda de declaraciones en el Tribunal Supremo los focos se vuelven de nuevo hacia las negociaciones para formar gobierno en Cataluña que deben despejarse en los próximos días semanas o ir a elecciones y también focos Aimar sobre Suiza

Voz 1684 06:27 sí que avanza que no concederá la extradición de Anna Gabriel la Oficina Federal de Justicia suiza dice que los presuntos delitos cometidos por la exdiputada de la CUP son de naturaleza política y que el Código Penal de su país no contempla la extradición en esos casos el juez Pablo Llarena ordenó ayer la detención de Anna Gabriel Si vuelve a territorio español pero de momento no pide que seas detenida en Suiza

Voz 1727 06:48 y en deportes un buen Sevilla no pudo pasar del empate anoche ante el Manchester de Mourinho con Antonio

Voz 1161 06:55 Sampedro Sampe buenos días buenos días Pepa empate a cero en el Sánchez Pizjuán con más merecimiento para los andaluces que llevaron el peso y las pocas ocasiones del partido incluido el paradón de De Gea al colombiano Muriel la vuelta en Old Trafford el trece de marzo en el otro partido Shakhtar dos Roma uno y hoy vuelta de dieciseisavos en la Europa League desde las siete Villarreal Olympique de Lyon los de Castellón tienen que remontar un tres uno y de Copenhague cuatro uno de la el pico en la ida desde las nueve y cinco Salzburgo Real Sociedad empate a dos en la ida y Athletic Spartak tres de Moscú tres uno en la ida Fernández pero no es Tiko del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 07:26 los días hace frío en estos momentos mejor abrigarse con la ropa de pleno invierno helado en prácticamente todo el interior peninsular incluso en algunos puntos costeros sobretodo del Mediterráneo heladas fuertes de cinco bajo cero diez negativos muchos pueblos de montaña y el día va a ser soleado radiante en la mayor parte del país pero a pesar de eso el sol calentara poco máximas en general de cinco a diez grados solo por encima de los días en el Mediterráneo alrededor de los quince en el sur de la península cerca de los veinte en Canarias menos viento que las últimas jornadas todavía algunos chubascos en el sureste de la península irán desapareciendo persistirán más horas en Baleares pero con muchas pausas sin lluvia

Mesa de España

Voz 6 08:15 sí

Voz 7 08:22 dos de abril

Voz 1727 08:24 Urroz

Voz 7 08:26 dar nata de Emma

Voz 1727 08:29 ya

Voz 8 08:32 voz

Voz 9 08:36 sí porque es en este programa lo hemos escuchado hasta cantar como acaban de oir entonando en Hoy por Hoy hace año y medio este por tres lloro adiós Rosa de abril este tema que su madre le

Voz 1727 08:50 va de pequeño con ustedes vamos a recordar esta mañana a Jorge al humorista gráfico a la persona pero además Daniel la fuente buenos días

Voz 10 08:58 buenos días Pepa además tenemos entrevista con el mismo

Voz 1727 09:01 pero el interior entrevista con Juan Ignacio Zoido a partir de las nueve las ocho en Canarias

Voz 10 09:06 he oído en la Ser en un día que arrastra muchos frentes abiertos para el Gobierno en general y para su cartera en particular

Voz 1727 09:11 porque nos sentimos engañados e ayer después de catorce horas de negociación no se ofrecieron quinientos millones en tres años y el Ministerio ha tomado el pelo a todos los policías y guardias civiles

Voz 1 09:24 los sindicatos policiales se quejan de la falta de voluntad

Voz 10 09:26 para equiparar sus salarios sin gritar pero con

Voz 11 09:29 día no habrá presupuestos sino a equiparación salarial entre Policía Guardia Civil y Policía Autónoma

Voz 10 09:33 oído en la Ser y a continuación cara a cara entre Esther Palomera y Ernesto de Caicedo

Voz 1684 09:37 buenos días a todos Ros

Voz 10 09:40 antes a partir de las ocho y media Freixas nos presenta sin reglas erótica y libertad femenina en la madurez vamos a desmontar los tópicos sobre la sexualidad femenina con la autora de este estudio a partir de las diez Toni Garrido con Toni Segarra Gonzalo Madrid recordando el efecto Streisand que se montó ayer con el secuestro de Fariña el número de Nacho Carretero como una decisión consigue un efecto completamente contrario al que busca a las once una hora antes en Canarias recibimos a Bárbara Lennie Susi Sánchez protagonistas de la enfermedad del domingo película que acaban de presentar en la Berlinale

Voz 1 10:17 tengo otra hija desde que tenía ocho años mi apellido que pasemos unos días juntas

Voz 12 10:22 sí me porque morir

Voz 8 10:29 mira si mi borrador tu culo a mí me

Voz 1727 10:47 pues les invitamos a recordar esta mañana con nosotros

Voz 10 10:51 pueden Cort darnos qué significaba para usted eso también si se animan a de escribirnos alguna de sus viñetas favoritas en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y whatsapp en el seis tres ocho XXXI XXXIV sucesora

Voz 1 11:03 seis Forges nos deja en suerte el segundo

Voz 1727 11:06 junto que planteamos gráficos

Voz 1 11:08 podemos decirlo pero es un problema

Voz 0216 11:11 de tiempo neuronal usted cuánto tiempo tienes que tener para poder hacer un chiste que no podían decir osea que hasta el propio afectado por el chiste diga Rajoy este cachondo que cabrones pero que gracias

Voz 10 11:25 reflexionamos sobre la libertad de expresión sobre el poder de decirlo todo

Voz 1684 11:29 contaba Forges lo hacemos tras la retirada de esa obra

Voz 10 11:31 en Arco o ese informe de Amnistía que acabamos de adelantarle si enseguida ampliamos nueve uno

Voz 1684 11:36 cinco de estas dieciséis sesenta notas de voz

Voz 10 11:39 seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 11:46 son las seis y doce las cinco y doce en Canarias Aimar

Voz 0027 11:49 empieza a Hoy por hoy con Jordi Fábrega en la producción y con Elena Sánchez y Roberto en la técnica

Voz 21 14:30 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 14:34 más allá de la noticia de la muerte de Forges que va a llenar de pena homenaje de admiración hoy todo nuestro programa más allá de esa tristísima noticia vamos a contarles aunque sea en unos minutos el resto de la actualidad de este veintidós de febrero empezando por el escándalo entre los sindicatos después de escuchar la última propuesta de la patronal CEOE que le pide al Gobierno que le permita hacerles contratos de formación a los parados de más de cuarenta y cinco años a los se les haya acabado la prestación hasta ahora esos contratos de formación estaban reservados sólo a los jóvenes a los de menos de treinta años pero ahora la patronal quiere ampliarlo a los parados mayores Iggy hacerles un tipo de contrato que no tiene indemnización por despido Javier Alonso buenas

Voz 0858 15:10 buenos días Aimar la idea aparece en un informe que lo hace hoy ha enviado a las secretarías de Estado de Empleo y Educación dicen los empresarios que establecer un límite de edad es excluyente CCOO y UGT aseguran que la CEOE nunca les ha puesto a propuesta sobre la mesa pero que sería un disparate Unai Sordo común

Voz 22 15:28 si alguien piensa que las necesidades de formación permanente que va a tener este país en el futuro se hacen universalizando el contrato de formación es que no sé qué concepto de empresa qué concepto de trabajador y qué concepto de país tiene por tanto si esta propuesta de la CEOE fuera cierta parece a priori un despropósito

Voz 0858 15:46 CT añade que no va a consentir que se desvirtúe el contrato de formación también rechazó desde la política algunos partidos ya se han pronunciado en contra como Unidos Podemos Ciudadanos la propuesta de CEOE también propone flexibilizar la figura del becario para que no tenga una remuneración fijada por ley o que puedan trabajar en turnos de fin de semana o de noche

Voz 1684 16:06 se ha publicado hace unos minutos el informe mundial sobre

Voz 0027 16:08 la libertad de expresión que elabora cada año Amnistía Internacional y la Organización constata que las políticas te odio implementadas por distintos gobiernos de todo el mundo numerosos gobiernos están avivando una nueva era de activismo social avisado Amnistía de que estamos entrando en una era en la que los derechos libertades fundamentales ya no están garantizados ni siquiera en el llamado primer mundo por esa imposición del discurso de odio que deriva muchas veces en la discriminación a gran escala de grupos marginados como refugiados inmigrantes minorías étnicas y religiosas Álvaro Zamarreño los discursos del odio se han convertido en realidades políticas en dos mil diecisiete dice Amnistía en su informe pero las sociedades de todo el mundo se resisten por eso esta organización destaca el nacimiento de una nueva etapa de activismo social a pesar de los recortes en libertades o a pesar de lo que su director en España define como el Apocalipsis de la usted

Voz 1775 16:58 vídeos Jamis muestra en y fue en este informe que nadie puede darse por sentado el mantenimiento de los derechos humanos en base está Apocalipsis de la custodia la austeridad es una cuestión de derechos humanos afecta el acceso a las personas la educación a salud la vivienda la Seguridad Social otros derechos económicos sociales y culturales amnistías señala al régimen sirio

Voz 0027 17:19 yo por masacrar a su población atrás por el odio a los emigrantes a México por la muerte de periodistas Turquía por encarcelar a la cúpula de esta organización a Hungría por querer doblegar les con leyes anti ONGs ya a España por su ley mordaza por usar el terrorismo como excusa para censurar por encarcelar a los Jordi de manera desproporcionada las políticas hacia refugiados inmigrantes o seguir sin considerar la vivienda como un derecho humano en esos críticas a España la Amnistía destaca que nuestro país aplica con arbitrariedad dice la ley mordaza eso además de las condenas por enaltecimiento del terrorismo está llevando a que muchos ciudadanos se autocensura por miedo las últimas horas han sido desde luego muy dañinas para la libertad de expresión y creación en nuestro país

Voz 1410 18:00 no puede ser que por una mera consideración puramente de política pista o partidista se quite de una obra de arte

Voz 0027 18:07 la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena pide Ifema que rectifique la directriz que le dio ayer a una galerista invitándole a retirar una obra que si va a exponer en ARCO una obra titulada presos políticos y en la que se incluya la fotografía entre otros se Uria yunquera dentro del consorcio IFEMA están representados la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio Se voto si apoyaban esa esa decisión del presidente de Ifema tanto la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes como la Cámara de Comercio lo apoyaron eso sí en público la Comunidad de Madrid siguen silencio no explica esa maniobra hoy deberá hacerlo en la inauguración oficial de arco de momento la obra Se ha vendido ya la comprado el empresario catalán tachó Benet socio de Roures Mediapro qué pretende ceder el conjunto de fotos a todas las galerías dispuestas a exponerlas Javier Torres

Voz 14 18:52 ochenta mil euros ha pagado un particular por la obra de Santiago Sierra los catálogos a diez euros se venden como churros en la galería Helga de Alvear donde ya estaban agotados por lo sucedido algo que dejó a Carlos Urroz el director de ARCO desarma

Voz 3 19:05 la una obra cuando está colgada en el compromiso de la artista pues que por supuesto la artista es un mundo unos hablan de políticas desde sexualidad y que todo el mundo tiene derecho a estar en ARCO no

Voz 14 19:15 en el Ayuntamiento de Madrid el malestar es palpable porque creen que Ifema nunca debería haber siquiera sugerido a la galerista que descolgar a la obra pero sin mayoría en el seno de la organización ferial es imposible cambiar una decisión que según el secretario de Estado de Cultura Fernando Benzo recae exclusivamente en la galería

Voz 11 19:33 los artistas tienen derecho a lo que quieran yo soy muy partidario y lo he dicho en muchos otros temas de la libertad vinculada a la cultura lo que estoy haciendo es que a partir de esa libertad una galería de arte puede tomar la decisión que quiera sobre sus obras en función de que esté contenta o no con lo que expresa verdades

Voz 14 19:46 no es la primera vez en la historia de Arco que sucede un hecho así un hecho que para el artista supone un acto de censura una falta de respeto hacia la galería hacia la madurez y la inteligencia de la Feria del público

Voz 0027 19:58 el Gobierno Partido Popular han desplegado en las últimas horas sin complejos sus argumentos contra la huelga feminista convocada para el ocho de marzo el Partido Popular considera que es una huelga elitista que busca enfrentar a hombres y mujeres que busca además romper el modelo de sociedad occidental todo esto lo dicen en un argumentario que el PP ha difundido entre sus dirigentes para que puedan defender la posición del partido en entrevistas en tertulias perilla incluso dentro del Gobierno la ministra de Agricultura aboga no sólo por no hacer huelga sino por hacer una protesta a la japonesa que las mujeres trabajen más horas aún el ocho de marzo Carolina Gómez buenas ideas

Voz 0393 20:31 buenos días el PP no apoya la huelga de mujeres porque sólo promueve el enfrentamiento entre sexos y es elitista insolidaria porque sólo la pueden hacer aquellas personas que tengan empleo Rafa Hernando dice es una huelga política y que las mujeres no están para perder parte de su sueldo

Voz 7 20:48 yo no estoy por la huelga general el abuela genera lo único que hace es hacer perder mucho dinero a mucha gente yo me padece Evo a mi me parece que las mujeres españolas no están precisamente para perder una parte de su salario

Voz 0393 21:01 la ministra de Agricultura proponen no sólo que las mujeres hagan huelga sino que trabajen más horas puedes eh un eh

Voz 1410 21:07 un acontecimiento o gesto quizá de impacto no

Voz 0393 21:12 es la ministra de Agricultura es Dolores de Cospedal que tampoco es partidaria de la huelga la secretaria general de los populares porque la considera intrascendente para las mujeres

Voz 1684 21:26 en el Congreso tendrá que comparecer el empresario Ignacio López El Hierro marido de la ministra Cospedal la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP lo va a citar después de que Álvaro Pérez El Bigotes lo pusiera como ejemplo de los donantes en pero hay que segundo

Voz 1 21:40 jo a pesar de que figuran en los papeles de Bárcenas por algún motivo no han pasado por ninguna comisión ni ningún banco

Voz 1684 21:46 Temas horas también en el Congreso la relación entre PP y Ciudadanos se ha tensado más aún a cuenta de la negociación para una hipotética reforma electoral que no va a salir adelante en esta legislatura ayer se reunieron los portavoces parlamentarios Rafael Hernando Juan Carlos Girauta salieron así primero Girauta después errando

Voz 23 22:03 pero al Partido Popular encasillado a la defensiva en una deriva muy extraña lo siento mucho

Voz 7 22:13 yo ya vengo regenerada de casa me regenerar Aaron hace mucho tiempo eh todos los días salvo regenerado a la calle ni Girauta Mi ciudadanos me va a dar ninguna lección con el objeto de regenerar BD

Voz 0027 22:33 en Estados Unidos Donald Trump ha sugerido esta noche la posibilidad de que los profesores vayan armados que porten armas ocultas para responder dice ante hipotéticos tiroteos y matanzas en las aulas como la de Parkland es todo lo ha insinuado Trump en un encuentro con con un grupo de afectados por tiroteos en centros nativos una semana después de la matanza de diecisiete personas en esa localidad de Florida corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 22:55 buenos días una semana después de la masacre de Parkland el presidente Donald Trump ha recibido en la Casa Blanca a un grupo de estudiantes supervivientes del tiroteo ya familias

Voz 24 23:03 las víctimas horas no hubo es pues estoy aquí porque mi hija no puede hablar fue asesinada la semana pasada dice Andrew Pollack recibió nueve balazos mientras estaba en su instituto les hemos fallado nuestros hijos como país cuántas escuelas cuántos niños tienen que morir asesinado Kusa Maric chucho de nada

Voz 1510 23:23 Samuel Sheij cumplió dieciocho años al día siguiente de la masacre su mejor amigo fue asesinado

Voz 15 23:29 buenas

Voz 1510 23:31 el presidente que no entiende por qué todavía se puede ir a una tienda y comprar un arma de guerra tan fácilmente emocionado le ha rogado que no permita que una masacre así vuelva a suceder trampa ha explicado las propuestas de su Gobierno para mejorar la seguridad en las escuelas como hacer registros de antecedentes penales más rigurosos o que los profesores vayan armados a clase que sido esto funcionaría con profesores expertos en el uso de una pistola la llevarían oculta tendrían un entrenamiento especial

Voz 1727 23:59 hablaremos con las zonas libres de armas

Voz 1510 24:02 una zona libre de armas para un maniaco porque todos son unos cobardes dice el presidente una zona libre de armas significa entremos y ataque hemos porque nadie nos va a disparar el presidente ni siquiera planteó la posibilidad de endurecer la ley para comprar armas algo que cientos de estudiantes en Florida han reclamado hoy en diferentes marchas igual que otros cientos lo hacían en Washington

Voz 1727 24:23 frente al Capitolio y la Casa Blanca

Voz 0027 24:28 ese veinticuatro de la mañana cinco veinticuatro en Canarias la guerra siria vuelve hoy a la mesa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a votar una resolución este jueves una resolución que pide una tregua de al menos treinta días tras la sangrienta ofensiva de las últimas jornadas del régimen de Al Asad sobre Guta muy probablemente Rousseff vetara esas restó solución desde el domingo han muerto ahí a las afueras de Damasco al menos doscientos cincuenta personas cincuenta y ocho de ellas niños y la segunda jornada de la visita del ministro español de Exteriores Alfonso da a Irán va a tener un marcado acento económico entre otros encuentros se va a reunir con directivos una veintena de empresas españolas instaladas en ese país ayer Dustin se reunió con el presidente Rohaní para hablar sobre todo el acuerdo nuclear que Irán considera intocable a pesar de las amenazas de trampa el ministro español ha paso a penas de puntillas por los temas más conflictivos en Irán como el respeto a los derechos humanos enviado especial a Teherán Rafa Panadero el acuerdo

Voz 1775 25:23 no se toca ese es el mensaje que se llevadas Astiz de su primer día de visita oficial en Irán un día en el que se ha visto entre otros con el presidente Rohaní Teherán no piensa mover ficha pese a las amenazas de Donald Trump que ahora considera ese pacto insuficiente el ministro español confía en que siga en vigor un acuerdo que califica como bueno para todos pero reconoce la preocupación de algunos países por lo que pueda pasar más allá de los diez años durante los que Teherán se ha comprometido a no enriquecer uranio y a partir de ahí

Voz 0216 25:50 a nosotros nos parecía que era bueno pensar en el futuro Iber si se podían tomar medidas que contribuyeran a crear confianza en aras de la estabilidad de la de la paz

Voz 1775 26:07 ni la prosperidad de la región en esa misma línea el titular de Exteriores también ha sugerido a Rohaní que para aumentar la credibilidad de su país en la comunidad internacional trabaja en el ámbito de los derechos humanos pero lo ha hecho sin ninguna referencia explícita

Voz 0027 26:20 a las últimas detenciones por las recientes protestas

Voz 1775 26:22 en contra el régimen o contra el uso obligatorio del velo

Voz 1684 26:29 Sevilla viajará a Manchester con un buen resultado Sampe buenos días

Voz 1161 26:33 buenos días Aimar aunque pudo ser mejor cero cero bueno porque no recibir gol ante el gigante Manchester United es un logro pero mejor porque he visto el partido mereció más tuvo el peso del encuentro y las ocasiones sobre todo una de Muriel al filo del descanso en la que De Gea hizo el paradón quizás de la competición en la zona mixta se lamentaba el colombiano

Voz 3 26:49 es una pena igual es un balón perfecto de Jesús que me llega perfecto no tengo casi necesidades y golpeó con la cabeza con mucha fuerza de De Gea hace una eran para

Voz 1161 26:59 evidentemente se felicitaba el portero de la selección española De Gea

Voz 25 27:02 han tenido las mejores ocasiones vemos define bastante bien y al final el partido el resultado está abierto en otro foto por el momento no era el último minuto de la primera parte como un tiempo importante y bueno puede pararla de mantener la portería a cero

Voz 0027 27:15 la sobre el resultado del propio Muriel confía en poder hacer algo

Voz 1161 27:17 más en Old Trafford que no recibir goles era era

Voz 3 27:20 cortante era lo más importante en este partido un gol

Voz 1 27:22 ahorro dos no daba mejor parado pero

Voz 3 27:25 creo que allí marcando un gol vamos a obligarlos a marcar dos íbamos a tener mucha posibilidad de pasar esta eliminatoria también en los ingleses Juan Mata fía todo al partido de vuelta

Voz 26 27:34 creo que hemos sufrido bastante sabíamos que hoy se veía en su campo ojo a cómo ha jugado mucho con la posesión de la pelota y ya estamos pensando en volver a Old Trafford y tratar de ganar allí porque tenemos que ganar para pasar

Voz 1161 27:44 la vuelta el próximo martes trece de marzo junto al otro partido de ayer en el que el Shakhtar se imponía dos uno a la Roma buenas noticias también en la Champions Juvenil clasificados el Atlético que ganaba uno cero al Basilea I el va el Real Madrid dos tres al Bayern en Múnich el Atlético se medirá al Barça a domicilio los blancos recibirán al Chelsea y hoy partidos de vuelta de la ronda de dieciseisavos de la Europa League dos desde las siete de la tarde en el Wanda Atlético Madrid Copenhague decidido ya en la ida con el triunfo rojiblanco uno cuatro y con dos temas sobre la mesa de jugadores que no van a estar la próxima temporada por un lado Fernando Torres según las propias palabras del Cholo Simeone primero en sala de prensa luego en la televisión Fox

Voz 11 28:15 me gustaría saber si éste estaría dispuesto a intentar que Fernando Torres también continuas será nombrada

Voz 8 28:21 más lluvioso en el equipo la pregunta no está claro el grupo que sólo piensa en una persona conmigo

Voz 1161 28:30 el otro Yannick Carrasco que podría incluso no termina el mes con una gran oferta de chino que dejaría treinta millones en las arcas atléticas aunque un porcentaje iría para el Mónaco hoy no hay convoque a todavía pero se puede quedar fuera de ella arbitrará el lituano Aceca también a las siete Villarreal Olympique de Lyon tres uno para los galos en la ida y con el asunto Semedo caliente sobre el que habla Calleja

Voz 27 28:49 eso es encargará el tomado una decisión me imagino que estará pensando en los más acertado y lo lo mejor para para todo

Voz 0706 28:55 muchos puntos a tener en cuenta

Voz 27 28:57 lo importante es el partido de mañana

Voz 1161 29:00 aparte de ese medio son bajando Fernández Bruno y Sansone arbitrará el italiano Pantic y dos más desde las nueve y cinco decidido el Athletic Spartak de Moscú con el triunfo uno tres en Rusia y la preocupación con los dos mil trescientos radicales rusos que invaden Bilbao tanto que un colegio cercano a San Mamés ha suspendido las actividades extraescolares de la tarde y algún bar de la zona tampoco abrirá en lo deportivo pese al resultado Ziganda no

Voz 28 29:18 y a nosotros vamos a salir con la intención de como si fuera cero cero intención de de de estar fuertes de hacer un partido de hacer un partido duro aprovechar nuestras nuestras armas que que tenemos para para puede sacar el partido de la eliminatoria

Voz 1161 29:30 baja Balenziaga Muniain va a arbitrar el alemán Stiller y en el otro Salzburgo Real Sociedad en el aire con el empate a dos en la ida en Anoeta Eusebio busca un reinicio en su plantilla que vivió en mal momento

Voz 1 29:38 en el momento ideal como para dejar de lado y dejar atrás todos los malos momentos que hemos vivido y poder disfrutar a lo grande de lo que viene en el futuro

Voz 1161 29:47 son baja Carlos Martínez Willian José de Xabi Prieto lector el colegiado ruso cara Seth

Voz 0027 30:00 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:03 en la Cadena SER hoy

ha muerto Forges esta mañana despedimos a uno de los humoristas gráficos más importantes de España Antonio Fraguas ha muerto esta madrugada a los setenta y seis años víctima de un cáncer Forges llevaba más de medio siglo dibujando la vida la actualidad el día a día con un estilo único en dos mil catorce por ejemplo hacía cuentas aquí en la SER con Francine en La Ventana cómo está a punto de alcanzar las cien mil viñetas una cifra que

Voz 0706 30:32 con creces al final porque yo

Voz 0216 30:34 la verdad el calculo entre ochenta mil y noventa mil pero lo tengo precisó no difíciles son mil ochocientos perdonan dieciocho mil doscientos noventa días el a un dibujo para periódico cada vez son dieciocho mil doscientos cincuenta masivo calcula las revistas más luego calculan los libros ilustrados que luego las historias la historia de España que tenga cuatro dibujos diarios que es más o menos de lo que estoy vivo

Voz 1684 30:59 esta mañana en Hoy por hoy vamos a recordar cómo a través de esos dibujos como supriman los ha ayudado a entender la España de las últimas décadas vamos a repasar sus mejores viñetas que la noche obtener decenas de premios y distinciones como la Creu de Sant Jordi es la máxima condecoración catalana la medalla de oro al mérito en el trabajo o de las bellas artes

Voz 0706 31:15 no

Voz 1684 31:17 tristísima noticia para empezar este jueves veintidós de febrero en el que les contamos también que el Tribunal Supremo ha tumbado la mayor privatización de la historia de Cataluña realizada por el gobierno de Artur Mas el Alto Tribunal ratifica la sentencia que declaraba nula la adjudicación de la gestión de la empresa pública de aguas que suministra agua potable a todo el área metropolitana de Barcelona una privatización que Blair reportó a la Generalitat mil millones de euros Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 31:43 el día Aguas Ter Llobregat gestionan la primera fase de la distribución del agua del río a la decoradora a la Generalitat la privatizó Il adjudicó a la constructora Acciona la competidora Agbar Aguas de Barcelona recurrió al considerar que no respetaba las condiciones del proyecto esto entró los tribunales hasta que el Superior de Justicia de Cataluña dio la razón a Agbar esto es lo que ahora ratifica el Supremo cree que el proceso fue confuso y que tiene que ser anulado acción había invertido setenta millones de euros pagado trescientos a la Generalitat así que los siguientes cómo se devuelve a este dinero insiste piden daños y perjuicios por cierto en las últimas horas

Voz 1684 32:15 tour Mas ha reconocido que la declaración unilateral de independencia que votó el Parlamente el veintisiete de octubre fue simbólica y no sólo eso sino que pudo tener algo de engaño declaraciones de Artur Mas a Ratko

Voz 0706 32:27 como interlocutor al modo política veía un componen como interlocutores en el mundo de la política hay también un componente digamos simbólico o estético muchas veces en el mundo de la política afloran argumentos exagera os infla para intentar quedar lo mejor posicionado posible ante una determinada opinión pública esto pasa hacia una cocina engaño o es una exageración franquicias y en determinados momentos de la historia puede ser un año muy bien puede llevarse un engaño al derribase un hangar

Voz 1684 32:57 cada pensionista paga de media ciento veinte euros al año en el copago farmacéutico una tasa que el PP impuso en dos mil doce algunas medicinas son cálculos de la Asociación acceso justo al medicamento que critica que la revalorización de las pensiones no compensa ni de lejos esos ciento veinte euros Laura Marcos

Voz 1509 33:13 qué tal buenos días la devaluación de las pensiones tiene una matemáticas sencilla a juicio de esta organización sin ánimo de lucro de médicos enfermeros y gestores sanitarios si la ministra Báñez ha subido las pensiones apenas un cero coma veinticinco por ciento esto es treinta y cinco euros más al año para un pensionista

Voz 0706 33:28 Amelia turista lo que tienen que pagar esos pensionistas por los medicamentos que desde dos mil doce ya no cubre la sanidad pública más los copagos triplican esa mejora de subvención Roberto Sabrido es presidente de esta asociación no puede ser que

Voz 29 33:43 en un país como España casi dos millones de personas que no pueden comprar las municipales que le recetaron en sanidad pública no puedan seguir totalmente su tratamiento es

Voz 1727 33:51 en riesgo la propia sostenibilidad del sistema

Voz 1161 33:54 sanitario público desde que hace seis años el Gobierno del pan

Voz 1509 33:56 ha sido popular hiciera uso de su mayoría absoluta para quitar la financiación pública a cuatrocientos cincuenta fármacos su precio se ha disparado un setenta y cinco por ciento

Voz 1684 34:07 el tráfico María Forner buenos días buenos días

Voz 1509 34:09 pues hasta ahora ya encontramos niveles de tráfico bastante altos en las entradas a Madrid por lados en Torrejón de Ardoz por tres en Santa Eugenia por la cuatro en el cruce con la M treinta por viento en la A5 en la zona de campamento y Alcorcón hay circulación intensa en la cuarenta y dos en Parla y tráfico congestionado en la M40 entre Vallecas y Coslada en sentido norte hacia la dos en ciudad el Real un accidente en la CR seiscientos doce en Torrenueva obstaculiza el tráfico en este entorno en Albacete precaución por bancos de niebla densa en Almansa especialmente en la XXXI en Vizcaya un vehículo averiado en la AP ocho en Agirre Aperribay dificulta el tráfico hacia Irún en Guipúzcoa en la Nacional I un socavón en la calzada dura de Irurzun complica la circulación en sentido Madrid por las nevadas son obligatorias todavía las cadenas en Huesca para circular por el puerto del Portalet en León está prohibido el paso de camiones en la LE trescientos treinta y tres en Puebla de Lillo en Lleida atención está cortada la C veintiocho en Al Andalus en Barcelona la B V cuarenta veinticuatro en paga hacia Coll de Pal debido a las nevadas

Voz 1684 35:11 vuelven las alertas por bajas temperaturas con heladas a esta hora en todo el interior peninsular

Voz 1727 37:26 son las seis y treinta y siete cinco y treinta y siete en Canarias comenzamos en Murcia tres jóvenes han sido detenidos allí por violar presuntamente a una menor hace tres años ella tenía entonces dieciséis y sólo al cumplir la mayoría de edad se ha atrevido a denunciar la violación múltiple habría participado un cuarto hombre al que la policía continúa buscando todavía Juanjo Asensio buenos días

Voz 1197 37:50 qué tal buenos días tres hombres de entre veintitrés y veintiséis años han sido detenidos el Murcia acusados de esa presunta violación en el dos mil quince de una chica que entonces era menor de edad Los hechos ocurrieron en el barrio del infante en unas viviendas sociales cuando la joven que tenía dieciséis años fue agredida por cuatro hombres la policía tiene identificada esa cuarta persona que está siendo buscada a esta hora la policía dio con ellos como consecuencia de otra investigación que está llevando a cabo este cuerpo del que no han trascendido datos en este caso la chica comunicó a los agentes que conocía a sus agresores tras pasar a disposición judicial los detenidos quedaron en libertad con medidas cautelares que impiden acercarse al adicto

Voz 0858 38:23 en Canarias Agustín Padrón buenos días hola Guardía tres turistas británicos han sido detenidos por insultar y mofarse de una pareja gay durante un vuelve a la isla el acoso continuó incluso Agustín fuera del avión

Voz 33 38:36 si durante el trayecto desde el avión hasta la terminal la pareja acosada presentó una denuncia nada más llegar al aeropuerto y facilitó a los agentes de la Guardia Civil datos que permitieron identificar a estos presuntos autores de los hechos tres turistas británicos de entre veinticinco y veintiocho años de edad la Guardia Civil los localizó y lo detuvo en Playa del Inglés en el sur de la isla los tres arrestados fueron puestos a disposición del juzgado acusado de un delito contra los derechos

Voz 15 39:02 fundamentales en su modalidad de discriminación por razones de orientación sexual

Voz 32 39:11 en Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenas olas de hasta la Comunidad va a prohibir que las viviendas se pueden alquilar

Voz 1727 39:16 el por habitaciones a turistas es uno de los titulares que deja el debate sobre el modelo turístico que organiza estéis ayer en Radio Madrid en el que también participó la plataforma Airbnb que no suele acudir a este tipo de foros

Voz 1275 39:29 sí acudió a esta cita de Madrid futura para señalar que están colaborando con más de trescientas administraciones de todo el mundo pero que España está convirtiendo en la excepción por la falta de acuerdos durante ese debate el consejero de Turismo ha confirmado que el texto definitivo que regulará el alquiler de pisos turísticos en la Comunidad no va a permitir el alquiler de viviendas compartimento da serán alquileres completos además desaparecerá el límite de los noventa días a partir de los cuales se considera turismo profesionalizado el alquiler de una vivienda privadas y eso cambia el Ayuntamiento de Carmena analizará qué hacer Jaime

Voz 34 39:56 los antros consejero José Manuel Calvo concejal en el nuevo decreto esa parte de cero noventa días es decir el Ayuntamiento en el uso de sus competencias podrá regular del día uno

Voz 35 40:06 es una idea que vive todo cambia esa cambiara abriremos un debate para ver dónde se establece como he dicho el límite de la economía colaborativa entonces establece el alquiler

Voz 1727 40:14 el Madrid ya más turistas que residentes

Voz 1275 40:17 Sandro Rosell en Madrid los vecinos creen que el vacío legal nos ha llevado

Voz 1727 40:20 a esta sobresaturación del Tribunal Constitucional anula la ley foral que obligaba a la Iglesia católica pagar el impuesto de transmisiones en Guipúzcoa según la sentencia la ley que fue aprobada hace seis años cuando gobernaba la Diputación es un ataque contra la libertad religiosa Ginés Chávarri dice uno

Voz 1915 40:38 algunos sí ataque contra la libertad de culto porque el Constitucional sentencia que es el Estado el que tienen potestad para alcanzar acuerdos con las diferentes comunidades religiosas en materia de fiscalidad para garantizar que esa libertad sea real y efectiva la norma foral aprobada en dos mil doce eliminaba la exención del pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos para la Iglesia católica y otras comunidades el asunto llegó a los tribunales tras una denuncia interpuesta por una comunidad musulmana de Elgoibar esta comunidad adquirió por setenta mil euros un local para dedicarlo al culto pero la Hacienda guipuzcoana le denegó la devolución de unos ingresos que le correspondían en virtud del acuerdo de cooperación suscrito por el Estado y la Comisión Islámica de España

Voz 32 41:25 y cerramos la Mesa de España con una buena

Voz 1727 41:27 noticia el quebrantahuesos un buitre en peligro de extinción vuelve a los Picos de Europa por primera vez en sesenta años una pareja de esta especie ha elegido la zona para incuba sus huevos Cantabria Fermín Mier buenos días

Voz 15 41:41 al Pepa buenos días Se trata de una pareja formada por una hembra liberada en dos mil once y Fórum

Voz 0027 41:45 estos Silvestre procedentes de los Pirineos los técnicos de la Fundación para la conservación del quebrantahuesos han podido confirmar el asentamiento del nido situado en la vertiente asturiana de Picos Se trata de una zona considerada de gran calidad para la especie muy cerca además de otro nido que ya fue utilizado hace un año entonces la apuesta se perdió pero los técnicos de la Fundación confían en que este segundo intento tenga éxito si finalmente se consigue supondrá el primer nacimiento de un pollo de quebrantahuesos en los Picos de Europa después de un siglo El nido está ubicado en una pared vertical a una altura muy considerable la observación de hecho se ha tenido que hacer a una distancia de más de mil

Voz 1727 42:26 metros cuidado con ese embarazo de alto riesgo Fermín pero donarlo en eso un abrazo adiós la Mesa del Mundo la abrimos en Israel los escándalos de corrupción acorralan al primer ministro Netanyahu acusado por la policía de intentar incluir y sobornar a jueces a periodistas y empresarios un testimonio de un arrepentido que fue su mano derecha durante veinte años podría acabar definitivamente con su carrera política

Voz 0706 43:02 Julia Molina director general del Ministerio de Comunicaciones detenido

Voz 36 43:06 el pasado domingo junto a otras seis personas como sospechosos dentro de la trama que investiga Netanyahu por haber recibido un trato positivo en un medio digital a cambio de favores del Gobierno a la empresa de telecomunicaciones BC el hasta ahora colaborador de Netanyahu ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para testificar en la causa no será sentenciado a una pena de prisión ni pagar a mí multas el testimonio todavía no se ha dado a conocer pero varios medios locales apuntan a que sus palabras pueden hacer caer al primer ministro israelí en un comunicado Netanyahu aseguraba hace dos días que está sufriendo una caja una caza de brujas por parte de los medios pero son varios los casos de corrupción que lo acorralan la propia policía ha recomendado a la Fiscalía encausar al jefe de Gobierno por un delito de cohecho

Voz 1727 43:50 una estafa multimillonaria ha sacudido los cimientos de la banca India al segundo mayor banco del país le han hecho un agujero de mil cuatrocientos millones de euros detrás del fraude es tardía un famoso joyero multimillonario que ha huido del país Delhi Víctor Martín India llevado

Voz 37 44:08 estos días con los ojos como platos asistiendo una enorme estafa bancaria que crece según sales cada mañana el Banco Nacional del Punjab el segundo más grande del país descubrió que durante varios años se habían estado realizando transacciones fraudulentas a través de una de sus sucursales una especie de cartas de crédito a otros bancos en el extranjero que no aparecían en sus libros ese dinero supuestamente iba a parar a las compañías de Iraq Modi un joyero multimillonario que suele tener como clientes a las celebrities

Voz 1727 44:35 Hollywood de Bollywood el fraude por ahora

Voz 37 44:37 asciende a casi mil ochocientos millones de dólares hay tres personas detenidas dos empleados del banco que supuestamente se encargaban de realizar los movimientos y un socio del comerciante de joyas Éste se encuentra fuera de la India y no parece que vaya a volver en un futuro próximo el Partido del Congreso ha acusado al gobernante BJP de mirar para otro lado mientras mira Body puya del país

Voz 38 45:01 no

Voz 37 45:03 y el BJP en boca de la ministra de Defensa se defiende afirmando que todo esto empezó mientras gobernaba el Partido del Congreso el caso es que ahora el Banco tiene que pagar los préstamos que garantizó pero las cantidades son tan descomunales que está en duda que pueda hacerlo el mazazo es tal que la confianza en todo el sector banca

Voz 1727 45:22 yo indio se mueve en arenas movedizas

Voz 1727 47:20 esta canción el cordón de mi corpiño de éste y medita de Palma era otra de las canciones de la infancia de forfaits

Voz 10 47:29 recordamos al humorista gráfico que ha fallecido la primera en comunicarse ha sido una emocionada Montse de Tarrasa que dice que se han muerto una parte de ella también