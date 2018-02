Hoy por Hoy (22/02/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 0216 00:19 la lista es gráficos podemos decirlo toda pero es un problema de tiempo neuronal osea cuánto tiempo tienes que tener para poder hacer un chiste que no pueden decir ni pío osea que hasta el propio afectado por el chiste diga este cachondo que causaron este desgracia Prieto

Voz 1727 00:39 la muerte a los setenta y seis años de Antonio Fraguas la ha comunicado esta madrugada su familia hoy mismo el país publica una viñeta suya su última viñeta porque siguió dibujando haciéndonos pensar haciéndonos sonreír hasta el último minuto hoy nos llama la atención sobre el año político Plácido Forges ha sido testigo y protagonista de la Historia de España durante más de cincuenta años llegó al país en el año noventa y cinco después de pasar por el Mundo Diario dieciséis de publicar en todas las revistas humorísticas de la Transición había empezado en los años sesenta en el diario Pueblo qué pena su muerte recoge es Juan Cruz buenos días

Voz 3 01:17 sí la verdad es que a mí me hace mi mamá si yo no me he podido quitar nunca de La Caixa lo último o muy hijo yo vi caminando una ves como poco por la calle Almagro ya con sus cascos defiende dice que hacías crisis tirándome ni la música de Mahler era porque se era totalmente Jerges quebrada que en menos de ochenta y cuatro cuando publicó la primera viñeta el pueblo nació Forges Antonio Fraguas ya se hizo eco por qué ahora todas las medidas que transmite Forges Jerges Bicanic que al mismo tiempo era filósofo de éxito

Voz 0978 02:13 es utilidad

Voz 3 02:15 era un hombre comprometido con su país pero como a todos los personajes hizo algo desórdenes yo y no él él terminó siendo el personaje ese mira ahí

Voz 1727 02:31 el dirigente crítica pero también compasiva con lo que pase con lo que nos pasa era Juan un bálsamo en realidad cada mañana en el diario El País no

Voz 3 02:41 que vieron sobre todo una persona con la que se pudiera se podía dialogar en todos los soportes posibles hizo radio soy libros hizo es titula pero también era a él en persona túneles ellas

Voz 1727 03:02 en el pueblo con

Voz 3 03:05 con frecuencia cuando escuchamos hablar escuchar hablar a sus personajes en codos Migueli trabajó en los últimos tiempos guardo una viñeta que él me dijo un día cuando le encargamos en el periódico en los hiciera porque así todo con una facilidad o equiparable a la de un niño dibujando

Voz 3 03:38 no siempre mucho petate que esta sea la noticia en el buenos días

Voz 1727 03:46 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a votar una tregua de treinta días en Siria el texto está preparado y es posible que la votación se produzca hoy mismo al menos trescientas personas han muerto desde el domingo por los bombardeos en Guta y el secretario general de la ONU Antonio Guterres Times Now al no habla de infierno en la tierra la guerra en Siria toca a su fin como suelen hacerlo siempre las guerras de forma agónica y desgarrada y en Estados Unidos hay un presidente que propone armar a los profesores para evitar tiroteos en las escuelas

Voz 0622 04:21 Chicho se llama portar armas de forma oculta el profesor llevaría un arma oculta consigo sería entrenado para ello y luego estaría ahí no habría una zona libre de armas

Voz 1727 04:32 Donald Trump Aimar que no deja de sorprendernos James

Voz 0027 04:35 estaba la Casa Blanca una veintena de personas afectadas por los últimos tiroteos en colegios algunos de ellos les ha parecido bien la propuesta el padre de uno de los niños asesinados en Sandy Cook eso sí ha dicho que los maestros ya tienen bastantes responsabilidades como para cargar con la fuerza letal de un arma que puede acabar con una vida

Voz 1727 04:51 y aquí en España algunos días parece que retrocedemos muchos años golpea Amnistía Internacional asegura en su informe anual que publica esta mañana que la ley mordaza hay alguna aplicación del Código Penal están poniendo en riesgo la libertad de expresión los últimos casos los casos de esta semana

Voz 0027 05:08 el apuntala la obra de arte que muestra a los Jordi hacia el un quieras como presos políticos censurada en ARCO Se ha vendido a un particular Ford ochenta mil euros después de que la dirección de Ifema decidiera retirar la de la Feria Internacional de Arte porque dicen está perjudicando la visibilidad el resto de obras

Voz 1727 05:24 el Supremo tumba la privatización de la gestión del agua en Barcelona

Voz 0027 05:27 el alto tribunal anula la adjudicación a Acciona a la operación se hizo en dos mil doce con Artur Mas en el Gobierno y es la mayor privatización de la historia de Catalunya

Voz 1727 05:35 becario después de lo que los cuarenta

Voz 0027 05:38 la UE quiere poder hacer contratos de formación que no conlleven penalización por despido a los parados de más de cuarenta y cinco años los sindicatos creen que eso

Voz 1727 05:45 el copago farmacéutico cuesta cada pensionista ciento veinte euros al año

Voz 0027 05:49 es el cálculo de la asociación española del medicamento que denuncia que esa cantidad no se compensa ni de lejos con la reválida de las

Voz 1727 05:55 el Defensor del Pueblo va a investigar la subida de tarifas en las tres grandes compañías telefónicas

Voz 0027 06:00 antes Marugán ha preguntado hoy al Ministerio de Energía e iniciado una actuación de oficio ante la subida de precios en Orange Vodafone y Telefónica

Voz 0978 06:34 tiempo soleado en la mayor parte del país pero aún así el frío tendrá protagonismo ahora mismo entrando en la medida

Voz 1910 06:40 parte del interior peninsular en Madrid

Voz 0978 06:42 leyendo en prácticamente toda la ciudad de cuatro grados de media en la ciudad de Barcelona cinco en Valencia pero a pesar de que Gasol el frío se mantendrá durante la tarde máximas en gel de cinco a diez grados sólo los acercaremos a los quince en Extremadura también Andalucía máximas cercanas a los veinte en Canarias

Voz 5 07:00 que no que no era es el más alto nivel más guapo pero no me equivoqué porque

Voz 10 08:21 suele arma de Securitas Direct ha sido desconectadas

Voz 1727 09:13 las siete y nueve las seis y nueve en Canarias llevaban días esquivando el tema y ayer el PP dijo finalmente lo que piensas sobre la huelga feminista del ocho

Voz 2 09:22 tras queremos celebrar el día ocho de marzo con las mujeres trabajando con las mujeres con oportunidades irse a mí me pregunta mi manera de trabajar sería una huelga a la japonesa trabajando todavía más horas demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en este país

Voz 1727 09:39 la ministra Tejerina aboga por hacer una huelga a la japonesa una huelga que se hizo una vez pero de la que se habla un millón de veces exactamente cada vez que se convoca una protesta Tejerina quién que las mujeres protesten por la violencia de género por la discriminación salarial o por el trabajo gratis en casa trabajando más Génova ha repartido además un argumentario interno en el que califican

Voz 4 10:00 la movilización del guitarrista

Voz 0393 10:05 no apoya la huelga de mujeres porque sólo promueve el enfrentamiento entre sexos y rompe el modelo de sociedad occidental también consideran que es elitista e insolidaria porque sólo la pueden hacer aquellas personas que tengan empleo Rafa Hernando dice que es una huelga política hay que las mujeres no están para perder parte del sueldo

Voz 13 10:19 yo no estoy por la general el abuela genera lo único que hace es hacer perder mucho dinero a mucha gente yo me parece llevó a mi me parece que las mujeres españolas no están precisamente para perder una parte de su salario

Voz 1727 10:32 no es partidaria tampoco de la huelga a la secretaría general del

Voz 0393 10:35 Partido Popular Dolores de Cospedal que la considera intrascendente para las

Voz 14 10:38 mujeres puede ser uno en un acontecimiento o gesto quizá de impacto pero no le veo la trascendencia o la relevancia para las mujeres para las mujeres no para posicionamientos ideológicos lo digo sinceramente

Voz 0393 10:53 en declaraciones a Onda Cero la dirección nacional del Partido Popular cree que para celebrar esta fecha es mejor presentar mociones en los ayuntamientos de España en las que se comprometan a eliminar barreras creando empleo

Voz 1727 11:03 hoy reduciendo la brecha salarial la duda que deja el argumentario del PP si de verdad no lo entienden como oír viéndolo creen que les va mejor electoralmente así y lo demás malos días estos para la libertad de expresión en España sentencias que condenan a la cárcel letras de canciones y organismos como Ifema que censuran obras de arte por primera vez en veintisiete años la feria de arte contemporáneo Arco ha retirado de sus pabellones una obra una obra por su contenido Rafa Muñiz

Voz 1772 11:31 si en el que desaparecían los Jordi y Oriol Junqueras pizza helados Ifema se justifica la polémica surgida con las obras porque dicen está perjudicando al conjunto de la exposición

Voz 15 11:40 me han dicho que era para él un problema así no me importaba que lo retira he dicho tú mismo el Gobierno ni Ifema quieren líos

Voz 1772 11:49 escuchaban a la galerista la obra presos políticos en la España contemporánea se ha vendido por ochenta mil euros sobre censura hay libertad de expresión habla hoy un nuevo informe de Amnistía Internacional sobre Derechos Humanos que critica la justicia española por aplicar penas desproporcionadas a los tuiteros que enaltece el terrorismo Esteban Beltrán presidente de Amnistía

Voz 16 12:08 que durante este año fue un mal año para la libertad de expresión

Voz 17 12:11 el derecho era un pacifista en España

Voz 16 12:14 la voz incluso en redes sociales se ha vuelto cada vez más peligroso

Voz 1772 12:17 en las últimas horas el libro Fariñas secuestrado por una jueza ha arrasado en ventas a través de Internet su editor teme por el futuro de la editorial si la jueza no levanta el veto

Voz 1727 12:28 mucha confusión poco aprecio por la libertad de expresión ve esta mañana Soledad Gallego Díaz

Voz 1910 12:34 España no es el único país europeo que tiene legislación relacionada con el enaltecimiento del terrorismo pero sí posiblemente uno de los poquísimos en los que esa figura acarrea penas de cárcel y no se reserva la prisión para la clara incitación a cometer un acto de violencia terrorista para genérica alabanzas de esos actor por muy total es que puedan parecer la nueva ley aprobada en dos mil cinco en Gran Bretaña por ejemplo incluye un delito de glorificación del terrorismo pero lo relaciona inmediatamente con personas que elogia en el terrorismo Comillas de manera que alienten a otro acometerlo el problema con la legislación española es que es ambigua y no reserva la condena

Voz 1727 13:15 de cárcel para esos casos de incitación directa al

Voz 1910 13:17 violencia a través de grupos por ejemplo quiero quiero puede aplicar a meras declaraciones individuales sin ningún tipo de propósito activo evidente así que lo más urgente es modificar la ley española de manera que casos como los del rapero Val Tony y sus horribles letras puedan ser objeto en el peor de los casos de sanciones económicas de demanda escribí les por parte de quienes entiendan amenazador Hinault con años de cárcel en cualquier caso lo que no debería ser objeto de ningún tipo de protección oficial es la figura del jefe del Estado las cárceles hubieran estado llenas a lo largo de la historia de la geografía mundial sin insultar al jefe del Estado hubiera sido deleitó merecedor de prisión es lamentable de este asunto es que todo el mundo parece reaccionar salvo el Parlamento donde precisamente están los instrumentos para poner

Voz 0978 14:06 freno a tanto empeño llenar las cárceles

Voz 1910 14:09 desde cantantes más o menos insoportables de secuestrar cautelarmente libros de investigación de autores muy contrastados once retirar cuadros de exposiciones te falta ser un gran liberal para darse cuenta de que la legislación española existe una enorme confusión un muy poco aprecio por la libertad de expresión

Voz 1727 14:34 en Venezuela la oposición ha confirmado que no concurrirá a las elecciones convocadas por Maduro para el veintidós de abril

Voz 18 14:40 es sólo un del propio Gobierno para aparentar una legitimidad que no tiene

Voz 1727 14:47 es Ángel López coordinador de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática acaban de escuchar lo las elecciones son uso del Gobierno del que no van a ser partícipes salvo que haya cambios sustanciales ha dicho el ministro español de Asuntos Exteriores ha llegado esta noche a Irán Alfonso das Teese realiza una visita de carácter político y económico para conocer de primera mano la situación del país y las oportunidades de inversión para empresas españolas enviado especial a Teherán Rafa Panadero

Voz 0055 15:15 en la segunda jornada de su visita oficial el ministro todas

Voz 0978 15:17 mis se ve con más de veinte representantes de empresas españolas que ya operan en Irán entre esas empresas está libertades es que llevo aquí diez años y ahora arranca un nuevo proyecto de evaluación de infraestructura ferroviaria Óscar Barroso su director de exportación compara el caso español con el de otros país

Voz 19 15:32 ese es España necesita estar más presente en Irán en todos los sentidos es lo que se echa en fin

Voz 0978 15:37 ETA no otras potencias europeas como Alemania

Voz 19 15:40 y como Italia crean lobby y además incluso ayudan a que financieramente puedan tener más agilidad no

Voz 0978 15:48 la financiación es a menudo el asunto que más preocupa sobre todo por las dudas que ha levantado Donald Trump que amenaza ahora con retirar EEUU del acuerdo nuclear volver a imponer sanciones lo admite José García Vela gerente de esa misma

Voz 20 16:01 exactamente cuesta mucho mucho mover a la banca española en Irán porque tienen tan puestos sus ojos en Estados Unidos si tú eres un voy a una oficinas por ejemplo de Estados Unidos tras las ha pasado otras veces ahora mismo mil cuatrocientas firmas

Voz 1161 16:13 españolas superando en Irán de los que cuatrocientos cincuenta son ex por todos los habituales son las siete y dieciséis las seis y dieciséis en Canarias

Voz 26 18:14 días hoy marcado desde el Líbano se nos van siempre en los buenos antes de tiempo para mí su viñeta es la que una mujer presenta el currículum habite entre un señor ella explica que es psicóloga conductora terapeuta enfermera cocinera que adora eh sensual geisha hay gente yo señor Le dice no cabe todo eso en el papel dice bueno pues ponga ama de casa gracias buenos días

Voz 0978 18:38 gracias Marta Trini Madrid caramba que tiene más grande porque me encantaba tengo una colección de el país todos los días pues yo no con una de ellas un beso descanse desde del Puerto de Santamaría Joaquín

Voz 27 18:50 pues no un grande del humor recuerdo que lo descubrió en mis tiempos de instituto siempre he buscado su viñeta algún libro de o estamos todo como decía un poquito más

Voz 0027 19:02 volvemos a Madrid damos la bienvenida a Víctor yo recuerdo una viñeta de las muchas que me encanta de Forges que es un matrimonio mirando al atardecer idea de confiesa el marido que tiene una amante tiene otro otro hombre irle pregunta es chino dice no iban veces ves cómo eres idiota esta es una guerra recuerdo siempre recordaré del gracias Victory terminamos en Andalucía

Voz 28 19:24 bueno desde Sevilla el otro gran ilustrado de la realidad sociopolítica española en cuanto a los de la libertad de expresión yo utilizaría una canción de presunto implicado diciendo aquello de a como hemos cambia lo que lejos ha quedado aquella Liberta parece mentira pero cuanto más avanza no menos desde aquí menos democracia

Voz 35 27:23 los datos no dejan mucho lugar al optimismo el porcentaje de niños en riesgo de pobreza sigue creciendo la Comunidad Ignacio Martínez coordinador de inicio en Madrid

Voz 8 27:30 sí lo que nos preocupa es que este dato

Voz 36 27:33 está aumentando sólo de es de dos mil catorce hasta dos mil dieciséis aumentó seis puntos

Voz 1727 27:39 la tasa de desigualdad en la Comunidad superó en dos mil diez

Voz 35 27:41 seis por primera vez a la nacional tampoco son buenos los números en cuanto la educación inclusiva

Voz 36 27:46 menos del ochenta por ciento de los alumnos que tienen este tipo de necesidades en la Comunidad de Madrid están integrados en centros ordinal

Voz 8 27:52 varios mientras que en España la media superior a ocho entre dos

Voz 0978 27:54 esto Madrid es una de las dos comunidades que no cuenta con

Voz 35 27:57 pacto por la Infancia UNICEF insta a las fuerzas políticas de la Asamblea a elaborar y suscribir uno basado en los objetivos para el desarrollo sostenible de la agenda veinte treinta a la presentación han acudido los representantes de los grupos políticos en la Asamblea menos el PP

Voz 1275 28:11 la oposición califica de insuficiente el plan para acometer mejoras en los principales hospitales públicos de la región para evitar incidencias como las filtraciones de agua que sufren tan a menudo por el estado de las instalaciones el plan contempla invertir mil millones en siete centros a diez años José Manuel Freire PSOE Mónica González Podemos Enrique

Voz 28 28:27 pero eso ciudadanos es porque la señora presidenta anunció

Voz 8 28:31 la mil millones

Voz 28 28:34 pero Aicha sólo le queda año y medio de pesetas de entrada

Voz 37 28:38 o sea lo que nos ha venido a ratificar la señora Cifuentes es que se

Voz 1275 28:41 consolidan los recortes en las inversiones de

Voz 37 28:44 las infraestructuras esto lo consideramos

Voz 0978 28:46 decir que es una nueva irresponsabilidad del Gobierno del remiendo idea el titular fácil

Voz 1275 28:52 con este plan se perfecciona harán las urgencias de la Paz el doce de octubre tendrá un nuevo edificio de hospitalización y el Marañón se van a rehabilitar las zonas quirúrgicas la Comunidad de Madrid inaugura hoy Arco veremos si valora no lo ha hecho hasta ahora la retirada de la exposición de Santiago Sierra con fotografías de presos políticos el Ayuntamiento de Carmena pidió Ifema una rectificación que no salió adelante Raquel García

Voz 8 29:12 la famosa serie de máquinas del fotógrafo alemán Thomas Ruff ocupa la pared blanca en la que durante unas horas colgaron las fotografías de Santiago Sierra retiradas

Voz 38 29:21 decisión del presidente de Ifema a la que accedió la galerista Helga de Alvear la polémica decisión que no ser recuerda a los treinta y siete años de Arco quedó zanjada a primera hora de la tarde cuando la Junta de Ifema respaldó por mayoría a pesar de que el Ayuntamiento de Madrid había pedido una rectificación el artista Santiago Sierra habla de censura de persecución la galería sigue vendiendo por diez euros la reproducción en papel de estas fotografías

Voz 1275 29:46 si llegamos a las siete y media de la mañana un grado ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1 30:00 son las

Voz 1727 30:01 siete y media

Voz 1727 30:16 esta mañana el Blasillo de Forges ya saben ese habitante de un pueblo castellano soltaríamos alguna disquisición filosófica sobre la vida

Voz 17 30:25 pero sí es lo que hace es simplemente es salir a la calle claro que sale a la calle por supuesto está todo el día en la calle ve lo que pasa y luego generalmente lo cuenta

Voz 1727 30:33 las si yo saldría a la calle Mariano y Concha discutirá unanimidad nimiedad cotidiana a los dos náufragos Sara viento si barbudos se les ocurriría alguna idea descabellada el oficinista enclenque se cabreó haría como el becario se plantearía delante de la mesa de su jefe todo ese universo de Antonio Fraguas Forges Nos parece esta mañana más mágicos Ave porque hoy nos hemos levantado con la noticia tristísima de su muerte de la muerte de Forges a los setenta y seis años

Voz 0216 31:06 nosotros los de la Península Ibérica a los españoles de los que nos llamamos españoles mira pensamos como los griegos hablamos como los romanos tenemos miedo de que se nos caiga el cielo sobre la cabeza como los celtas somos brutos como los visigodos vale amamos como los árabes contamos como los hebreos entonces vivía mi qué rayos somos nosotros que era

Voz 1727 31:33 Cayo somos nosotros los españoles se preguntaba pero Forges consiguió retratarnos a la perfección con su trazo grueso y negro a veces indignado demoledor otras tierno esperanzado describió la llegada de la democracia la lentitud de la burocracia el boom de la televisión la corrupción de la clase política la crisis o la brecha generacional deja casi doscientas cincuenta mil viñetas así que así con mucha pena comienza este veintidós de febrero vamos a contarles otras noticias del día de este país con exclamación decir requeriría Forges que dibujó haría Forges esta madrugada cuatro personas han resultado heridas muy graves en un accidente de autobús que cubría la línea Zaragoza Albacete a la altura de Venta del Moro en el autobús viajaban cincuenta y cinco pasajeros Radio valenciana Talens Enel la accidentes

Voz 39 32:27 han registrado cuatro heridos

Voz 1910 32:30 muy graves tres de ellos están en el hospital de Requena la cuarta persona está ingresada en el Hospital La Fe de Valencia habrían sufrido al menos una amputación según los bomberos el accidente ha registrado esta madrugada en la A3 en Villar gordo del Cabriel sentido Madrid

Voz 1727 32:47 condicionado un camión y un autobús que cubría la línea Zaragoza

Voz 1910 32:50 Albacete con cincuenta y cinco pasajeros

Voz 1727 32:53 ETA vota su disolución así lo cuenta hoy al menos el diario Gara que reproduce parte del documento que se estaría sometiendo a consulta y en el que la dirección propone dar por concluida su historia Radio Bilbao Isabel Léon

Voz 0821 33:05 ETA dice que es el momento de tomar la iniciativa reconoce textualmente que no se opta entre organización y precipicio que el movimiento político que se denomina Izquierda Abertzale es mucho más eficaz para materializar el reto actual descarta la posibilidad de convertirse en una organización civil y alude a otras organizaciones que rechazaron formalizar su final lo que provocó dice confusión y descapitalización hasta convertirse en siglas fantasma ahora bien la clave pasa porque plantea como tal su final definitivo como organización un documento redactado en abril de dos mil diecisiete paralelamente a su desarme y que descarta su continuidad convencional Gara advierte ya de que la participación en este proceso está siendo muy alta y su resultado podría hacerse público antes de verano

Voz 1727 33:48 la Audiencia de Vitoria ha ordenado la detención e ingreso en prisión de la expareja y agresor de Eva la mujer que la semana pasada relató en Hoy por

Voz 40 33:56 hoy el infierno doméstico que vivió durante años en la cerradura pues ya empezaba a temblar las piernas ya era día sí día también pero bueno mientras la gente no lo supiera pues se hacía bastante más más llevadero el asunto no

Voz 0055 34:12 está en búsqueda y captura condenado a ocho años de cárcel por maltrato Alberto Pozas la Sección Segunda de la Audiencia la misma que dictó la sentencia explica que no han sido capaces de localizarle para comunicarle su condena y que por tanto procede ponerle en busca de captura para que esté a disposición del tribunal eso sí dice esa prisión provisional podría revisarse cuando pase a disposición de la Justicia sobre él pesa una condena de ocho años de cárcel por someter a Eva a once años de infierno pues en casa

Voz 3 34:37 ah eres peor que él

Voz 40 34:39 felpudo una vez sales por la puerta para afuera pues tiene una imagen una apariencia hay un estar con la gente y esto que

Voz 0055 34:46 normalidad absoluta ella lo contaba la semana pasada en Hoy por hoy a la espera de que el Tribunal Supremo dicte una sentencia firme definitiva sobre su caso

Voz 1727 34:55 la mujer acusada de tratar de envenenar a dos compañeros de trabajo en el laboratorio del Hospital de Arriondas en Asturias ha reconocido los hechos se ha aceptado una pena de prisión de año y seis meses también tiene que indemnizar a esos dos compañeros con seis mil euros Radio Asturias Ángel Fabián

Voz 0174 35:10 la mujer trabajaba como técnica de laboratorio en el Hospital de Arriondas dos de sus compañeros notaron sabores raros y colores extraños en las botellas de agua en las que debía las cámaras instaladas por la Guardia Civil en el laboratorio tras la denuncia registraron como la mujer cuando quedaba sola inyectaba sustancias con una jeringuilla en las botellas de las que debían sus compañeros se llegó a detectar en el agua sangre sal fuman vinagre desavenencias entre compañeros podrían estar en el origen de

Voz 1727 35:37 sus Santos menos esperan sin otro fin de semana de nieve y en Sierra Nevada los empleados de remontes Amena afán con el segundo sábado consecutivo de huelga los empresarios hablan de pérdidas e incluso ponen sobre la mesa la posibilidad de despidos Radio Granada Rafa

Voz 41 35:54 no las pérdidas fueron el sábado pasado millonaria Si no hay acuerdo este sábado ya será catastrófico dice el vicepresidente de los empresarios de la estación granadina Daniel Day affaire

Voz 42 36:03 han tomado la medida más fuerte que pueden tomar directamente incluso con un poco de jamón de Dir hacer daño no

Voz 41 36:12 las negociaciones están en punto muerto dice el presidente del comité de empresa de Cetursa remontes Miguel Ángel Vargas que ya han cedido demasiado hoy asamblea decía

Voz 1727 36:20 viva la Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha denunciado un ciberataque contra parte de su sistema informático tal y como ha podido saber la láser la EMT va a contratar ahora un servicio de auditoría para garantizar la seguridad en Radio Madrid Javier Jiménez Bas

Voz 0055 36:35 la EMT acudió a los juzgados el pasado veintiséis de enero para presentar una denuncia tras detectar como decías un ciberataque una vez conocida esta supuesta suplantación de identidad la empresa decidió contratar un servicio de Audi de auditoría la empresa necesita comprobar si hubo conexiones no autorizada su sospechosas que puedan haber eludido los sistemas de seguridad informática implantados en la EMT tras un ataque de phishing el phishing suplantación de identidad de su modelo de abuso informático que se comete cuando se intenta adquirir información confidencial de forma fraudulenta

Voz 1727 37:05 la Guardia Civil investiga aún camionero y a su pareja por un presunto delito de conducción temeraria en un vídeo difundido en redes sociales se les ve conduciendo con su hijo de cuatro tres años en el regazo el niño incluso llega a manejar los mecanismos de dirección del camión ser Ciudad Real Mireia mogollón de la existencia del vídeo que

Voz 43 37:26 circulaba por redes sociales que subió el propio camionero alertó el padre del menor residente en Noruega su abogada lo comunicó a la Guardia Civil de Ciudad Real que inició las investigaciones tras la que ese localizó al conductor un joven de veintisiete años vecino de Orihuela en Alicante también se localizó a la madre del pequeño de veintitrés años y vecina de caimanes en Murcia que también está siendo investigada como cooperadora necesaria para la comisión del delito de conducción temeraria

Voz 5 37:54 no a uno usted exactamente porque este elegir exactamente porque podría hacerlo

Voz 49 45:51 hola

Voz 1727 45:54 rebajar la crispación pide José Mari esta mañana

Voz 17 45:57 buenos días Pepa entre hechos estúpidos y peligrosos Camila hoy este Ojo estupefacto ante cada vez es más propio de tiempos pretéritos que de una democracia consolidada como correspondería esta España de dos mil dieciocho ir al PP es decir que la huelga feminista del ocho de marzo provocó el enfrentamiento pretende romper nuestro modelo de sociedad occidental directamente incomprensible lo han entendido lo entenderán tiranosaurio se en un mundo de inteligencia artificial dejemos a los bobos consultivo averías porque ayer en sólo veinticuatro horas ocurrió en este país se continúa cárcel de de tres años a un rapero este secuestro libros sobre la mafia gallega del narco hice retiró un cuadro del Ifema porque lo Jordi Figueras aparecían como presos políticos las letras del raperos rulas tres años de cárcel Con tanto en la calle lo del libro no tiene nombre y lo del cuadro se agrava aún más cuando escuchábamos a la portavoz parlamentario del PSOE Margarita Robles degradar que la retirada está muy bien porque hay que tranquilizar el ambiente saben excelentísimo magistrado del Supremo en excedencia como se tranquilizar ya de verdad el ambiente si el PSOE pidiera hoy mismo la libertad inmediata de los Jordi que eras jugadas y dos meses en prisión preventiva

Voz 4 47:21 los atreven pues eso sí que bajaría la crispación el ojo izquierdo

Voz 1727 47:57 diariodehoyporhoy del veintidós de febrero del año dos mil dieciocho escribe Pablo Sánchez es investigador

Voz 42 48:04 yo me llamo Pablo Sánchez investigadores de la Universidad del País Vasco sino también en la Universidad Carlos III de Madrid la Universidad Autónoma de Madrid en el CSIC también ha sido profesor en la Universidad Complutense y he sido visiten escolar en la Universidad de Turquía

Voz 8 48:22 Estambul y también investigado

Voz 42 48:25 por qué os doctoral eh yo sé que le encargó en Estados Unidos eso hacen un total de treinta años como investigador y a veces como docente también normalmente común desde a los que han estado marcadas por la precariedad yo no he tenido nunca un contrato indefinido un contrato estable de ningún tipo en ninguna de las administraciones común de la Comunidad de Madrid del estado de las universidades siempre he tenido una situación que ha sido de la del becario el contratado de investigación en distintas modalidades normalmente siempre una duración anual renovable hasta un límite además yo no he podido nunca tener un diseño de denim este nació en el en el largo plazo porque no he tenido ninguna estabilidad laboral la la la investigación en España necesita un mercado de trabajo en condiciones que implique la salida tanto como las entradas es decir que hay evaluaciones cada cinco años lo que se está haciendo es maltrata sea es mentar discrimina generar desigualdades dinamitar potentísimo unas problema de fondo es fundamentalmente que las administraciones no se toma en serio que una vez formado el investigador la estabilización tendría que sea automática

Voz 50 49:44 gracias Pablo Lucía Taboada buenos días buenos días Pepa a nuestro correo el correo del diario es Diario de Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com allí pueden escribirnos con su número de teléfono

Voz 1727 50:01 son las ocho menos diez las siete menos diez en Canarias

