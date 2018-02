Hoy por Hoy (22/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:17 esto del año político Plácido es irreparable recoge Mies dice esta mañana el personaje desolado de Forges en la viñeta que publica el diario El País Forges Antonio Fraguas ha muerto esta noche a los setenta y seis años ha muerto en Madrid donde nació y donde deja una larguísima estela de trabajo y de talento como editorialista gráfico a lo largo de cinco décadas con él se van pero se quedan para siempre Blasillo Mariano y Concha Borja y tantos personajes que han ido siendo testigos y protagonistas de la Historia ya de este país de su evolución de su esperanza de sus decepciones público hasta el último minuto está publicando hoy mismo en El País periódico al que se incorporó en el año noventa y cinco tras pasar por El Mundo Diario dieciséis el diario Informaciones arriba a pueblo y haber estado presente en prácticamente todas las revistas de humor de la transición y la naciente democracia por aquel entonces tuvo que exiliarse durante un breve periodo de tiempo por temor a la reacción de la extrema derecha algunas viñetas suyas el humor es un bien democrático decía Forges y los oyentes de la SER llevan toda la mañana dándole la razón

Voz 2 01:28 decía José desde Barcelona se ha ido una parte de mi vida uno adelantado la época en que tiene una visión de este país lo ha denunciado pero con una sonrisa en los labios que no cause ni levante ampollas en el contrario es muy difícil y este era un artista

Voz 3 01:46 leer en el chiste de Forges era dar con lo que ese día eran más relevante Icon es tinte de humor tan fresco tan alegres

Voz 4 01:57 Raúl de Valencia una viñeta que se me viene a la cabeza ahora mismo es una en la que un señor está durmiendo en la cama entras tu mujer en la habitación y le dice Mariano las siete el contesta que pase

Voz 5 02:11 al niño viñeta de Forges que sea una mujer planchado mientras su marido ve la tele edicte amiga francés nunca con Un marido mi padre los la colocó en el comedor para que mi hermana yo la viéramos todos los días es es buen recuerdo recuerdo

yo descubrí en mis tiempos de instituto elección Pere evocado su viñeta algún libro de porque estamos todo como decía un poquito más

Voz 0027 04:19 lo que sí Olga propone que los profesores porten armas ocultas para responder dice ante hipotéticos tiroteos en las aulas como él de parte de esto lo ha insinuado en un encuentro que han mantenido en la Casa Blanca con un grupo de afectados por tiroteos en centros educativos una semana después de la matanza de diecisiete personas

Voz 1727 04:35 el Consejo de Seguridad de la ONU vota hoy una resolución que pide una tregua en Siria

Voz 0027 04:39 tregua de al menos treinta días tras la sangrienta ofensiva del régimen de Al Asad sobre Kuta pero muy probablemente Rusia vetará esa resolución desde el domingo han muerto al menos trescientas personas ETA ha vota su disolución el diario Gara publica hoy el documento que la banda está sometiendo a votación interna dejan claro que rechazan la posibilidad de convertirse en una organización civil hacen referencia a otras bandas que rechazaron formalizar su final lo que provocó dice ETA confusión descapitalización hasta convertirse en siglas fantasma

Voz 1727 05:07 el Tribunal Supremo tumba la mayor privatización de la historia de Catalunya la hizo Artur Mas en el año dos mil once

Voz 0027 05:13 puso en manos privadas la gestión de la empresa pública de aguas por mil millones de euros en un proceso en el que hubo irregularidades que beneficiaron al consorcio liderado por Acciona siete años después el alto tribunal revoca esa

Voz 1727 05:23 el escándalo entre los sindicatos por la propuesta de la patronal Ceoe que quiere hacer contratos de formación sin indemnización por despido a los parados de más de cuarenta y cinco años hasta

Voz 0027 05:32 por esos contratos de formación estaban reservados sólo a los jóvenes a menos de treinta años

Voz 1727 05:37 el copago farmacéutico les supone a cada pensionista ciento veinte euros de media al año

Voz 0027 05:41 es el cálculo de la asociación acceso justo el medicamento que denuncia que esa cantidad no se compensa con la revalorización de las pensiones Roberto Sabrido presidente de la Xunta

Voz 7 05:49 no puede ser que en un país como España casi dos millones de personas que son el cuatro coma cuatro por ciento que no pueden comprar las

Voz 8 05:57 sino las que le recetaron en la sanidad pública bloque Le pedimos

Voz 7 05:59 al Gobierno es que elimine los copagos

Voz 1727 06:06 los premios de la música británica han reconocido esta noche a dual y Pepa

Voz 4 06:11 anda

Voz 5 06:16 como artista revelación del año

Voz 0027 06:18 a sus veintidós años alcanzado el número uno en decenas de países con esta canción dual y pasé hecho con dos de los cinco premios a los que optaba nunca antes una mujer había optado a tantos galardones en los Brit aborto otro de los más nominados Sheeran se ha vuelto concesión

Voz 6 06:30 Arruza a llevarse a casa sólo uno de los cuatro premios a los que optaba

Voz 5 06:37 y hoy Si ya está ahora hace frío en toda España Jordi Carbó buenos días

Voz 0027 06:42 buenos días el Consejo esprín claro recurrir a la ropa que nos aplica más porque hace el mismo frío que ha hecho a lo largo de gran parte de este mes de febrero la buena noticia es que todo apunta que íbamos a quedar al margen de la entrada de frío más contundente los próximos días va a ser noticia justamente el frío en gran parte de Europa incluso las

Voz 1275 06:59 Mena que viene aquí podría ganar protagonismo la lluvia pero

Voz 0027 07:02 de momento hasta que se acabe esta semana heladas

Voz 1684 07:04 prácticamente generalizadas durante las noches empezar las mañanas durante las tardes a pesar de que Rasul la temperatura no subirá demasiado y sólo esperamos algunos chubascos en el Mediterráneo pero cada vez más aislados

Voz 1727 07:18 y Manu Carreño se pregunta hoy donde están los jugadores saudíes que llegaron en enero en la Liga española Manu buenos días

Voz 6 07:25 buenos días Pepa justo se cumple un mes de la llegada de nueve jugadores saudíes al fútbol español a cambio de una cantidad de dinero se compensa varios clubes de Primera y Segunda División si acogen a determinados futbolistas justo repito un mes nueve futbolistas repartidos en siete equipos lo vimos como una operación meramente económica como un todo por la pasta pero enseguida salieron voces afines al proyecto después de ese acuerdo entre la Liga y el Gobierno de Arabia Saudí que defendió la operación también desde el punto de vista deportivo incluso dijeron que alguno de ellos será el Messi o Cristiano del fútbol de Arabia Saudí bueno pues la noticia es que a esta hora de la mañana un mes después de haber aterrizado en el fútbol español no han jugado ninguno de los nueve ni un solo minuto es más no han ido nunca convocados ni siquiera al banquillo varios de los directores deportivos entrenadores directivos con los que hemos hablado estos días podéis escuchar los hoy verlo en el informe que está colgado en la web de la Cadena SER reconocen que muchos de ellos no tienen nivel para jugar en Primera División algunos directamente no contemplan ni como carros de que a final de temporada eso sí en la mayoría de clubes están contentos por la compensación económica recibida a cambio es decir que la milonga de que viene porque son buenos no será cree nadie mejor hubieran hecho en decir la verdad que viene solamente por una compensación económica Si de verdad fueran buenos jugadores tendrían que haber pagado por ellos en este caso es al revés pagan a los clubes para cogerlos pero insisto ni un solo minuto es decir lo que esperábamos Todo por la pasta a que sí Tebas hasta luego Pepa hasta

Voz 1727 09:01 mañana Manu

Voz 5 10:54 ya saben que la televisión se perderá

Voz 25 13:09 bueno hubo una persona que León Alta Kerry seis se pegó con la cabeza en la parada del autobús y entonces hubo una espiga y entonces me llamó un juez ha declara no fue del secretario que si era verdad que ya hecho ese chiste digo pero estoy y luego no era para ver si el efecto que como que si eso puede producir un coscorrón así de gordo oiga usted ellos nos un Vito decirnos es que lo hemos sido llamados

Voz 5 13:36 sí bálsamo para la vida deja un legado de

Voz 1727 13:39 doscientas cincuenta mil viñetas muy políticas muy sociales muy feministas también la última vez que yo coincidí con él en en un acto fue en la manifestación del veinticinco de noviembre de hace dos años manifestación contra la violencia de género en Madrid era Forges un hombre pegado a la calle esta mañana su compañero en el dial el país Juan Cruz nos contaba que una de las últimas veces que se cruzó con él estaba precisamente paseando por una calle de Madrid buscando inspiración

Voz 1684 14:05 su padre le dio el mejor consejo tienes que intentar

Voz 26 14:07 contra un instituto

Voz 0216 14:09 definitivo y tan espero que se vea que es un dibujo tuyo a quince metros

Voz 1684 14:13 así surgieron bocadillos de trazo grueso ojos saltones y narices como morcillas además de sus dibujos Forges retorcía el lenguaje para inventar palabras Gürtel ido o tonto el Cool son suyas su humor era fresco absurdo desprovisto de hielo

Voz 0216 14:26 que no puedan decir ni tío osea que hasta el propio afectado por el chiste diga este cachondo causaron este desgracia Td3

Voz 1684 14:34 para encontrar a sus mujeres enormes a sus funcionarios enclenque esa sus pasillos a sus naufragó a sus viejas huya de las redacciones la vida decía estaba en la calle aunque una vez hace cuatro años en los encontró a todos aquí en la Ser Juan Carlos Ortega reunió a los personajes de Forges para rendir un homenaje a su creador

Voz 27 14:56 qué bien aquí

Voz 8 15:01 eran tiempos nuevos de transición para Abu Dahdah

Voz 24 15:06 a raíz de Larra en mil novecientos setenta y seis se publicaba porque Saw un homenaje a la sátira del humorista gráfico así se definía hay pues un trabajador con

Voz 0216 15:18 la bonita cifra de cincuenta y tres años

Voz 28 15:21 quizá la Seguridad Social creo que es una definición correcta

Voz 29 15:24 Medio siglo dibujando el día a día de un país maravilloso con personajes maravillosos para hacernos reír Pires

Voz 0216 15:30 España es un país maravilloso para darnos humoristas gráficos la cantidad de cosas que ocurre Mike acrecentó unas aposta y otras sin que los protagonistas sepan que están haciendo el capullo la inspiración llegaba en cualquier sitio también en un ascensor lleno de gente me quedé así quieto si tú me dices ven lo dejo todo entonces era extenso separó en el piso tercero Malet el ascensor todos abandonaron el piso tercero eso ya te da una idea para hacer cuatrocientos chistes las ideas decía Forges llegaban de la nube dos humoristas no es que seamos especialmente ingeniosos ni graciosos es que solamente tenemos una facultad que es de esa especie de nube coger un trocito bajarlo abrir la mano y decir oye mira

Voz 29 16:20 durante su carrera dibujó más de doscientas cincuenta mil viñetas con ellas nos quedamos con este deseo que envió a todos sus lectores y oyentes que aquel once de marzo de dos mil catorce le escuchaban aquí en Hoy por hoy

Voz 0216 16:33 Forges no existe si no estáis vosotros osea Forges lo hemos hecho entre todos bueno pues que quede claro para siempre jamás

Voz 5 16:40 porque somos todos bien

Voz 8 16:51 el día va no habrá

Voz 1727 16:53 bajo fuerte a toda la familia especialmente a Toño Fraguas compañero mucho tiempo aquí en la SER podían escucharlo cada día en Hoy por hoy con Gemma Nierga pero en realidad Forges lo hemos hecho entre todos huérfanos de Forges somos todos también imagino José María Pérez Peridis buenos días

Voz 30 17:12 hola qué tal buenos buenos días buenos días verdad buenos días

Voz 1727 17:16 pena para empezar este jueves

Voz 30 17:19 pues sí porque aunque los amigos ya sabíamos que estaba muy malito esas cosas parece que de ocurrir nunca no una señora una vez encontró a Groucho por la calle ya mayor y le dijo que esto no sea morosa nunca y bueno por eso hemos desea todos los Forget no desde desde que les seguimos desde que empezó allá en informaciones hacia los años setenta al principio no allí Le conocí yo en la redacción

Voz 1727 17:45 ya hasta hoy el mantel mil claro habéis mantengo amistad vecindad compañerismo algún

Voz 30 17:51 era vecino amigo y compañero sí y cliente porque yo lo estoy una casita Forges arregle una casita de Santa Teresa en cada uno de los vidrios entonces en el proyecto quizás el Colegio de Arquitectos de la memoria lo que puse fueron chiste de Forges alusivos a las habitación no hicieron un librito con él porque era un homenaje ella mi primer homenaje a forjar fue la casa ya que el proyecto no es mi hija Marta y su hija Micaela íntimas amigas porque vivíamos en la misma organización ahora vivíamos mismo barrio en centro hemos informaciones juntos en el país por su puesto y en la vida toda pero de la misma objeto el embarazo antes que yo a pública

Voz 1727 18:41 imagino el vacío que alguien como tú siente en este momento pudiste compartir con él este último tramo de la vida Peridis

Voz 30 18:49 bueno este último media vida yo convertido

Voz 1727 18:51 no digo digo el último periodo Lucho

Voz 30 18:54 yo no porque Forges desaparece ya sabes hubo un momento en un acuerdo en Santander en la Pelayo hace dos años un acto y pues con uno conservador del Museo del Prado Forges el rodillo acerca el humor no viví Forges no cumplió estaba en el plasma yo tuve que hacer de Forges en aquella en aquel evento sabes porque no se leo Jackass entonces interpreté Antonio ahí bueno pues que que va a decir a una persona que además muy idolatrado en el sentido de que a mí Forges no diría que me llevó de la mano pero me abrió camino periódico yo iba al socaire estando Forjas allí pues no necesitaba hacer grandes cosas no sé si es que Argés aquellos años era absolutamente deslumbran lo llenaba todo es decir en el Madrid y que en Cataluña no hizo unos años gloriosos del humor

Voz 31 20:00 todo el de las ediciones de los

Voz 30 20:02 libros se vendían por cientos de miles no porque él atinó osea Forges supo coger el pulso a España antes de la transición de una manera tan claro que con ese lenguaje que él inventó porque fue el creador de un doble lenguaje gráfico ID

Voz 1727 20:24 de obras de palabras palabras y palabras bocata por ejemplo no

Voz 30 20:30 eran los géneros amor aquellas memorables que ocupaban una vagina donaciones no ha sido de una de una ingenio ir y fecundidad extraordinaria doscientos cincuenta mil ex pero bueno eso ni el Guinness no

Voz 1727 20:49 sí sí sí la conversación y la conversación con eso quita pero luego es la conversación a la que siempre se prestaba para dormir

Voz 30 20:57 a salir la conversación era imprevisible no y además se parecía en la parte vemos todos ya había había elementos y muy muy definir Doris esas fiestas de perezosa sediento los despachos el primero de todo la ternura tenía unos personajes entrañables como era el el ingenio el estar al día el el él él no ofender nunca porque Forges no podía ofender porque no lo pretendía no un el que se diera por aludido por ofendido es que es que no tenía ningún sentido el humor porque porque era imposible de final quizá en esto es otro de sus inventos no porque el humor siempre suele estar gráficos suelen ser una andanada suelen ser meter el dedo en el ojo no claro yo Él nunca lo haría no muy no no no iba con él

Voz 1727 21:55 porque tenía talento para hacerlo sin que fuera ofensivo quizá

Voz 30 21:59 por porque no nos mira él en piedra humorista pleno el humor está pleno tiene que distanciarse Israel aunque fueran circunstancias trágicas o asuntos de una gravedad enorme no iba a Dómine no iba contra la persona nunca o no sería eso se notaba por esa tenía tantos

Voz 1727 22:19 lo Peridis lame la mejor muestra de lo que se quieren este país a Forges es que tengo cola de gente para entrar así que te agradezco que haya estado tú abriendo esa cola un abrazo muy buenos días

Voz 30 22:34 muchísimas gracias Pepa ir a la Ser que la acogió tantas veces

Voz 1727 22:38 un beso Pedro Sánchez secretario general del PSOE

Voz 1 22:41 los días buenos días qué día más triste verdad

Voz 1078 22:45 si hoy desatado precisamente escuchándoos la triste noticia del fallecimiento de los hombres y la verdad es que pierde uno de los grandes yo creo que era un costumbrista no un retratista de de lo cotidiano de paro en la primera vez que yo me acerqué a porque es como tremendamente con esa historia de España siendo pequeño la próxima nombre a la riqueza ya la capacidad intelectual de un artista de de deportes

Voz 1 23:14 pues aquí se queda entre nosotros yo le agradezco a Pedro Sánchez que no se haya atendido buenos días Pablo Iglesias secretario general de Podemos buenos días qué difícil concebir España sin las viñetas de Forges escribió usted muy temprano

Voz 1727 23:28 mañana pues así es no que difícil

Voz 30 23:30 me he levantado muy temprano para leer y sacar a los perros que no sabía que estaba enfermo y bueno pues se va probablemente uno de los retratistas más conocidos de la historia política de nuestro país ojalá los jóvenes lean vean las viñetas de Forges Si bueno en estos tiempos de ataques a la libertad de expresión uf a Forges para defender algo que no nos pueden quitar que es la libertad de critica ahí la risa y el humor como base de la democracia Forges es una representación de es de lo mejor de nuestro país

Voz 1 24:06 pues ojalá que así sea gracias Pablo Iglesias buenos días Joaquín Estefanía ex director del país cómo estás se entender el país del último cuarto de siglo sin forjarse podría entenderse este país no supo

Voz 31 24:20 en el país grande porque eso ha sido uno de los grandes historiadores de este país y no se puede entender el País periódico porque Forges es una de las algo más de de de este de este periódico todos los periódicos tienen una seguir identidades una serie de firmas que son las que les hace identificables con sus lectores no informarles evidentemente hemos sido ha sido uno de los principales

Voz 1727 24:47 guardaba es como alguna gente no está contando esta mañana con especial celo alguna viñeta de él

Voz 31 24:53 perdón tengo una una aquí el marcada gloriosa para mí qué fue de momento crece la opinión del país si me dedicó una cosa así ellos maravillosa diciendo que que había tenido el total libertad lo que está en el en el frontispicio de de mi casa como los mejores cuadros que estén

Voz 1727 25:14 sí era prolífico y generoso no cuánta gente nos está contando a mí me hizo a mí me hizo prolífico y generoso

Voz 31 25:22 además la Magma era una persona maravillosa desde desde el inicio allá por los años setenta enloquece sur de la Serra trabajó informaciones hasta el año noventa y cinco cuando llegó al periódico y otras lo trajo Jesús Ceberio uno cosa que que yo no había conseguido unos años antes era tremendamente tremendamente generoso no ahora creo que eso no ha dicho todavía estaba inmerso de estar enfermo en una campaña para conseguir que los creadores quinientos tuviesen intención pudiese pudiese seguir haciendo su trabajo y al mismo tiempo cobrar su pensión pública Eso fue lo último y estoy bien pues si hubiera hecho hoy hubiera y con Fariñas sin duda alguna

Voz 1727 26:14 una última cosa hoy publica El País una viñeta de Forges cuadra con el personaje no estará ahí está último

Voz 31 26:20 la cual la cosa cuadra perfectamente no cuadra perfectamente de esa de esa saga de de Intesa cuadra de de dibujantes que tiene o ha tenido el país donde está el entonces el rotonda estaba Romeo está mal estaba máximo también que es uno son olvidado algunos de ellos y que ha sido también ese alma del país

Voz 1727 26:42 los mejores espejos probablemente en los que nos hemos mirado un abrazo Joaquín decía que deja muchos huérfanos Forges los oyentes nos tienen desbordados así que Miguel buenos días

Voz 31 26:55 hola lo cual no se ha llevado para

Voz 1727 26:57 decirnos a mí me dibujó me dibujó una cosita Forges

Voz 1959 27:00 sí sí con uno de los dos clubes con suerte tuve la suerte de coincidir con él porque la empresa que yo trabajaba en el año dos mil uno tuvo un trato desconsiderado pero no demasiado sensible con entonces llegó a oídos del presidente de esta empresa te además es grande que lo suyo vamos a tomar cartas en el asunto no por ser Forges sino gordo porque eso vienen de antiguo nos pusimos en contacto con él y solucione la la gestión era fácil era muy muy fácil de resolver el problema

Voz 30 27:30 a decirle nada pues cuatro días más tarde

Voz 1959 27:33 tanto al presidente como mi llegó un un dibujo fíjate inédito original encima firmado por el lo lo puso enseguida en metacrilato ahí está nuestro invitado

Voz 1727 27:42 un tesoro a partir de hoy un abrazo Miguel ya más de Extremadura desde Madrid desde Madrid un beso chao a zaragozanos vamos Araceli está trabajando pero él nos dijo sí sí sí quiero hablar

Voz 1 27:54 de de de Forges buenos días

Voz 1727 27:56 la Feli hola buenos días

Voz 1 27:59 salgan hacía porque ha sido importante en tu vida

Voz 32 28:02 bueno pues ha sido muy importante porque ves que Forges lograba no se provoca RTE emotividad no hay por una parte era muy tierno y por otra parte muy contundente en sus en sus viñetas y no se sabía llega al alma para por eso ha sido muy importante

Voz 1 28:23 un beso Araceli a seguir trabajando muchas gracias a Dios

Voz 1727 28:27 yo Rafael es de Alcalá de Guadaíra en la provincia de Sevilla pero hablamos con él desde Barcelona Rafael buenos días

Voz 1078 28:36 lo unas cuentas que vas a cantar hoy

Voz 1727 28:39 de nuevo con tu mujer aquellas canciones que describían a los personajes de Forges a Concha Blasillo

Voz 1078 28:46 sí sí a la fuga de capital de la sonrisa ahí sí la verdad es que haberlo cantado mojaba aquí vamos de viaje teníamos el caso metió en el coche les hay cierto y la verdad es que no hacía ver largas de otra manera con un poquito de ilusión y eso que el adverbio tranco toda la vida digo bueno Franco muerto estertores

Voz 1727 29:12 es decir vino

Voz 1078 29:14 dicho viñeta tocaremos cincuenta año como decía antes Pedro Sánchez como un constructivista que la realidad Pascual pero vamos con un tono de humor en vez de ácido no con Jorge

Voz 30 29:30 la verdad que no hemos disfrutado mucho con el

Voz 1078 29:32 estamos ayudando a pensar y ayudando

Voz 1727 29:35 la sonreír Rafael un beso

Voz 1 29:37 sí puedo

Voz 1727 29:40 muchas gracias Manuel Jabois qué tal cómo estás qué personaje de Forges es tú

Voz 1389 29:45 siempre señor bajito abroncado continuamente escéptico y estupendo

Voz 1727 29:49 aunque durante la realidad juro que emoción desde esta mañana muy temprano cuando nos golpeaba la noticia tristísima setenta y seis años tenía tiempo por delante Forges todavía para llena haría enriquecer nuestra vida pero que moción comprobar como el editorialista gráfico que diariamente era muchas otras cosas preso lo ha sido a lo largo de muchos años de su vida desde el noventa y cinco en El País penetraba en la vida de de los ciudadanos que nos llamaban diciendo que pérdida para mí no

Voz 1389 30:19 estaba escuchando ahora a todos los ciudadanos a los políticos estaba pensando qué bonito lo que nos lo que nos une que bonito lo que compartimos normalmente verdad esa el lo hacía exactamente a la perfección y teníamos siempre la la la la yo tengo en mi casa uno Marca dado dos señores viendo un amanecer desde una colina y hay un cursor parado

Voz 8 30:42 y uno al otro para que está colgado

Voz 1389 30:46 esa es a mí es muy viñeta de Forges tú sabes yo escribo en el país pero yo soy por supuesto lector de El País muchísimos años Forges son los ojos azules de Paul Newman para el país y lo que tenemos que hacer a los miembros del país es tratar de conseguir que el periódico sobreviva esa maravillosa mirada que aportaba Forges siempre en las páginas de opinión hasta esta mañana un beso

Voz 1727 39:57 a nada que uno haya visto España en los últimos años a través de las viñetas de Forges pensará en ellas o hoy al escuchar el informe de Amnistía Internacional que se publica esta mañana hay que denuncia una libertad magullada en todo el mundo

Voz 5 40:10 también en nuestro país la de expresión

Voz 26 40:12 durante este año fue un mal año para la libertad de expresión y el derecho eres pacífica en España haber alzar la voz incluso en redes sociales se ha vuelto cada vez más peligroso

Voz 1727 40:21 es Esteban Beltrán director de Amnistía en España y lo concreta por un lado en los efectos de la ley mordaza por otro en la multiplicación de condenas por enaltecimiento y humillación a las víctimas

Voz 26 40:32 después dos años de vigencia de la Ley Orgánica de Ashura ciudadana la ley mordaza ser impuesto miles de sanciones contra particulares activista de y periodistas que estarían vinculadas al ejercicio del derecho de libertad de información y de expresión

Voz 1727 40:45 avisa de que la arbitrariedad con la que se están imponiendo esas sanciones administrativas de la ley mordaza deriva en una autocensura cada vez mayor sobre las condenas por enaltecimiento del terrorismo Código Penal en mano

Voz 26 40:58 aunque el conflicto entre quinientos introdujo porque a veces las leyes el año dos mil sólo en los últimos años los juicios y condenas bajo esta ley se han disparado del año dos mil once al año dos mil diecisiete ha habido setenta y seis sentencias condenatorias este último año sólo cinco sentencias absurdo

Voz 1727 41:18 esta es la radiografía que hace Amnistía Internacional en un momento de enorme debate en España sobre la libertad de expresión y de creación

Voz 45 41:25 no puede ser que por una mera consideración puramente

Voz 1727 41:28 eh de política estado partido

Voz 5 41:31 sé que una obra de arte es Manuel

Voz 1727 41:33 la Carmen a la alcaldesa de Madrid pidiendo el ayer a Ifema que rectifique después de que la Feria de Madrid le pidiera una galerista que retirara de Arco una colección de fotografías de la artista Santiago Sierra titulada presos políticos en la que se incluía la imagen entre otros dos lo Junquera sí

Voz 9 41:50 dentro del Consorcio de IFEMA están representados la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio Se votos que apoyaban esa decisión del presidente de Ifema tanto la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes como la Cámara de Comercio lo apoyaron en público la Comunidad de Madrid siguen silencio no explica esta maniobra hoy deberá hacerlo en la inauguración oficial de Arco

Voz 1727 42:08 de momento la obra la compra de un empresario catalán tachó Benet que es socio de Roures Mediapro y que tiene la intención de ceder este conjunto de fotos a todas las galerías dispuestas a exponerlas Javier Torres

Voz 1389 42:19 sesenta mil euros ha pagado un particular por la obra de Santiago Sierra los catálogos a diez euros se venden como churros en la galería Helga de Alvear donde ya estaban agotados por lo sucedido algo que dejó a Carlos Urroz el director de Arco desarme

Voz 6 42:32 hola una obra cuando está colgada en ARCO gramys al artista que presupuestar artistas son mundo o nos hablan de política otras de sexual a todo el mundo tiene derecho a estar en ARCO no

Voz 1389 42:42 en el Ayuntamiento de Madrid el malestar es palpable porque creen que Ifema nunca debería haber siquiera sugerido a la galerista que descolgar a la obra pero sin mayoría en el seno de la organización ferial es imposible cambiar una decisión que según el secretario de Estado de Cultura Fernando Benzo recae exclusivamente en la galería

Voz 46 43:00 los artistas tienen derecho a decir lo que quieran yo soy muy partidario y lo he dicho en muchos otros temas de la libertad vínculos de la cultura lo que está diciendo es que a partir de esa libertad una galería de arte puede tomar la decisión que quiera sobre sus obras en función de que estoy contenta o no con lo que expresa eh

Voz 1389 43:13 no es la primera vez en la historia de Arco que sucede un hecho así un hecho que para el artista supone un acto de censura una falta de respeto hacia la galería hacia la madurez y la inteligencia de la Feria del público

Voz 1727 43:24 yo y les contamos en la SER que la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado una condena de seis meses de cárcel por un delito de odio a un periodista que colgó en Youtube un vídeo en el que defendía que homosexualidad y pedofilia son dos ramas del mismo tronco es literal el vídeo ya no está en Internet y la sentencia es firme no se puede recurrir a Alberto Rojas buenos días

Voz 0055 43:45 los días decía el vídeo por ejemplo que no nos engañemos homosexualidad y pederastia son dos ramas del mismo tronco llegando a asegurar que el noventa y tantos por ciento de los casos de pedofilia son homosexuales afirmaciones homófobas que para la Audiencia de Madrid se traducen en seis meses de cárcel por un delito de odio los juguetes son contundentes al afirmar que la dosis de menosprecio y descrédito que encierran estas palabras para los homosexuales es sencillamente brutal e intolerable en nuestra sociedad lo único evidente dice la sentencia es que sólo se puede relacionar homosexualidad

Voz 1727 44:11 Lilia para humillar los magistrados reconocen que hay una ten

Voz 0055 44:13 son entre la libertad de expresión el discurso de odio pero concluyen que la Constitución no ampara a los atentados a la dignidad humana en este caso la homofobia

Voz 1727 44:20 Celso Rodríguez es el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid que ha presidido ese tribunal muy bueno

Voz 1 44:25 días

Voz 1727 44:27 ellos opinar que los homosexuales son pedófilos es delito

Voz 31 44:33 bueno mire depende en qué condiciones que cuando hablamos de los delitos en particular de los delitos de odio me parece que no podemos hacer nunca generalizaciones todo delito de ser examinado a la luz de las circunstancias concretas que lo rodean las expresiones concretas en este caso a través de los cuales de las cuales han sido ha hecho público el medio las circunstancias todas sus implicaciones están ustedes comentando el supuesto donde bueno ya el Juzgado de lo Penal había considerado el Ministerio Fiscal también que se trataba de hechos delictivos y en el último recurso contra la sentencia lo que se ha valorado especialmente es en primer lugar la intensidad hemos dicho en la sentencia que brutal de esas expresiones en segundo lugar la carga de humillación para nosotros indudablemente comportan esas expresiones también se ha tenido en cuenta la difusión tuvo es un canal de una de una potencia de visitantes enormes ante este conjunto de elementos no sólo las expresiones concretas sino también su con votación si llegamos a la conclusión indudable por nuestra parte en el que se trataba de uno de los delitos que puedan introducirse dentro de llamado Discurso de lo Dios de nuevo que o qué eh pronuncia pronunciar una expresión sobre cualquier materia con carácter general no tiene porque ser considerado delito por rechazable que resulte esa expresión sino que ha de ser examinada siempre el supuesto concreto con todas las circunstancias objetivas personales que lo rodean en este caso no no ofreció ninguna duda

Voz 1727 46:23 su sentencia explica lo acaba de contar nuestro compañero Alberto Pozas la tirantez entre el derecho a la libertad de expresión el el conocido como el discurso del odio efectivamente el Constitucional ha dicho ya que la libertad de expresión también ampara ideas rechazables acabamos de contar el el informe de Amnistía Internacional que señala que el artículo quinientos diez del Código Penal la ley mordaza ha puesto

Voz 8 46:46 en manos de los jueces herramientas muy interpretar

Voz 1727 46:48 les con un margen tan amplio que en la práctica están lesionando la libertad de expresión en España y hemos contado casos como el rapero condenado a tres años de cárcel cárcel Código Penal en mano por la letra de su canción y qué le parece que esta tensión está incluida en dos en España en detrimento de la libertad de expresión

Voz 31 47:10 yo creo que no exactamente no comprendo el debate social sin duda alguna tiene fundamento es una materia que desde luego da mucho de sí tanto en lo que es en la interpretación de cualquier ciudadano ajeno al mundo el derecho como la interpretación de la doctrina jurídica que especialmente en los últimos tiempos está dedicándose a esta tensión entre el derecho aliados la expresión fundamental donde los haya el derecho también pero bueno el delito en este caso el discurso de Dios no todo derecho fundamental es absoluto ningún derecho fundamental es ilimitado por lo tanto estos son términos no sólo de nuestro Tribunal Constitucional sino también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando se produce una colisión entre derechos tenemos que acudir a un criterio que nos ayude a resolver cuál de los dos en esa ponderación de derechos ha de resultar preponderante en el supuesto de colisión entre el derecho a la libertad de expresión y otros derechos fundamentales también el criterio rector es doble por una parte la inspiración constitucional sobre la dignidad humana la protección de la dignidad humana por encima de todo a la hora de acercarnos a la lectura de un derecho fundamental en segundo lugar un criterio

Voz 1 48:42 sí reduccionista mínimo

Voz 31 48:45 que inspira al derecho penal las expresiones solamente más graves los atentados más exagerados las acciones pues que se sitúan en la transgresión ulterior más avanzada del derecho a la libertad de expresión por contradecir y atacar humillar dice el Código Penal la niña suman solamente ésas deben de ser consideradas delito hay sentencias del Tribunal Supremo del Tribunal Constitucional que recogen estos criterios interpretativos no arreglan los cuales estamos llevando a cabo la aplicación del artículo quinientos diez opinión no creo que estemos

Voz 1727 49:25 perdiendo la batalla de la libertad de expresión que es la la impresión no tenemos

Voz 31 49:29 mire hay una expresión elige la expresión parece que se contiene en la sentencia antes tres estaban con

Voz 30 49:35 pero pagamos una lectura positiva

Voz 31 49:38 de la prudente administración de lo que es el enjuiciamiento en discurso del odio opinión sirve para reforzar la libertad de expresión

Voz 47 49:51 no para censurar no no para

Voz 31 49:54 darla sino que me parece que ponen en valor

Voz 1 49:58 pues es su libertad

Voz 31 50:01 cuando lo defendemos desde la legitimidad de su uso constitucional en defensa de la dignidad humana propia

Voz 1727 50:09 las pues ojalá que así sea magistrado porque que hay bastante preocupación en en buena parte de la sociedad con esta aplicación que se hace de algunas normas gracias buenos días son las nueve menos diez las ocho menos diez en Canarias

Voz 14 50:25 en Hoy por hoy

Voz 1275 50:40 qué tal buenos días la Comunidad de Madrid ha vuelto a activar esta mañana la alerta por frío bajón de las temperaturas casi toda la región ha amanecido con heladas dos grados tenemos a esta hora en la Gran Vía se lo hemos avanzado en la SER la EMT la Empresa Municipal de Transportes ha denunciado en los tribunales un ciberataque contra su sistema informático acudió a los juzgados el pasado veintiséis de enero para presentar esta querella y ha contratado un servicio de auditoría con una doble finalidad garantizar la seguridad de su sistemas descartar el uso de Software malicioso de intentos fraudulentos de acceso a sus sistemas como sospechan que ocurrido la EMT quiere saber si hubo un ataque de phishing una suplantación de identidad un modelo de abuso informático que se comete cuando se intenta adquirir información confidencial de forma fraudulenta seis de cada diez madrileños aprueba la gestión de Manuela Carmena la alcaldesa mejora la calificación que obtuvo ya el año pasado en la Encuesta de Calidad de vida insatisfacción con los servicios públicos de la ciudad de Madrid que se va a presentar este jueves informa Felipe Serrano

Voz 0622 51:39 la alcaldesa de Madrid mejora de forma apreciable la calificación obtenida en dos mil diecisiete con un cincuenta y siete coma siete por ciento Manuela Carmena incrementa en tres coma dos puntos el resultado cosechado el año anterior los datos son de un sondeo que el propio Ayuntamiento de Madrid elabora desde dos mil siete la puntuación se acerca a la mejor obtenida nunca por un alcalde desde que se hace esta encuesta la de Gallardón en dos mil ocho que fue su momento de máxima valoración Ana Botella sólo llegó a realizar el pretexto Albert presumiblemente que los resultados iban a ser negocio

Voz 6 52:13 dos el resto del gobierno municipal

Voz 0622 52:16 también aprueba con nota la percepción sobre la gestión que está llevando a cabo el equipo de Ahora Madrid ha mejorado respecto a dos mil dieciséis con una subida de tres coma ocho puntos en el indicador sintético

Voz 1275 52:28 a esta mañana les estamos contando novedades sobre la adjudicación de las ayudas del IRPF a las ONGs de la comunidad titulares con Javier Jiménez

Voz 0887 52:36 Ciudadanos denuncia conflicto de intereses en la concesión de esas subvenciones al menos dos de los trabajadores contratados por la empresa pública que realizó la evaluación de los proyectos entraron después a formar parte de la plantilla de dos ONGs que recibieron subvenciones de la Comunidad

Voz 1275 52:50 podemos califica de verdadero escándalo el silencio de la comunidad tras la retirada en ARCO por parte de Ifema ante una obra de Santiago Sierra obras sobre presos políticos que incluía entre otras imágenes de Yunquera solos Jordi

Voz 6 52:59 en unos minutos se reúne el Consejo de Gobierno de la universidad

Voz 0887 53:02 politécnica en el orden del día figuran la propuesta de no permitir nuevas matriculaciones en el grado de ingeniería civil que se imparte en su Escuela Técnica Superior decenas de alumnos están manifestando contra esa