Hoy por Hoy (22/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias cuando voy a dibujar a la radio

Voz 2 00:10 es decir música clásica me pongo a dirigirla

Voz 3 00:14 esto es Antonio Fraguas Forges que ya no volverá bajar la radio para concentrarse en diseccionar a la sociedad española con papel y pluma hoy este medio la radio que también fue el suyo despide a todo volumen Forges ha muerto esta madrugada a los setenta y seis años Tomasson Darra es en redactó

Voz 0591 00:33 el jefe de infografía del país es la peor

Voz 3 00:35 a que cada día recibía la viñeta de Forges Tomás buenos días hola buenos días qué tristeza verdad amanecer con esta noticia hoy

Voz 4 00:44 pues sí la verdad es que muy triste pero sabíamos que estaba mal pero nunca de los poetas es muy muy muy triste

Voz 3 00:52 si esta mañana al conocer la noticia de su muerte medido inmediatamente al periódico porque tenía la impresión de haber visto la viñeta leerlo de madrugada y ahí estaba efectivamente la viñeta hoy en el país de hoy la ha mandado tu sección hasta el final de sus días

Voz 4 01:07 sí Antonio para estará muy previsora hace como desde hace un tiempo no muy lejos se hace un mes y pico eh Antonio iba mandando bastantes viñetas ahora de si su forma habitual era mandar una o dos viñetas de las cambiando prácticamente en el día desde hace eh ya te digo un ves desde el año nuevo mes mes y medio mes alguna está cada de pies quince viñetas José Bono Quispe es que lo había hecho

Voz 3 01:41 vaya hemos perdido esa comunicación con el redactor jefe de infografía del diario El País que que nos contaba que en los últimos tiempos de la vida de Forges enviaba atacadas de diez o quince viñetas hoy publica la última en el diario El País

Voz 0127 02:10 hoy es jueves veintidós de febrero Aimar

Voz 0027 02:13 sí un accidente en la A tres en el que se han visto involucrados un camión en autobús deja doce heridos cuatro de ellos graves ha ocurrido a la altura de la localidad de Venta del Moro en la provincia de Valencia y todo apunta al reventón de una de las ruedas de dentro del autor viajaban cincuenta y cinco personas el Congreso va a debatir hoy una enmienda a la totalidad que el PP ha presentado contra la proposición de ley de Igualdad de gays lesbianas transexuales bisexuales a pesar de que en su día el PP se comprometió a respaldar la tramitación de este texto ahora proponen en venderlo entero por enmendar emitan incluso algunos puntos que sí han apoyado los propios populares en algunas CCAA Ana corbata

Voz 0127 02:47 buenos días en Andalucía Extremadura por ejemplo el proyecto de ley inicial el que acordaron los grupos con los colectivos tenía noventa y nueve artículos y la propuesta del PP se reduce a sólo XXXIII una tercera parte el presidente de la fe duración Estatal de gays lesbianas transexuales y Bisexuales cree que es un texto improvisado e incoherente con su forma de actuar en esas comunidades que citábamos índice que excluye asuntos clave de la propuesta inicial que hace menos de un año sí apoyaron los populares por ejemplo ahora el PP propone eliminar dos puntos importantísimos para los colectivos la de patología de la transexualidad o el derecho de las mujeres a la reproducción asistida independientemente de su orientación sexual

Voz 0027 03:24 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debate y vota hoy una resolución para decretar una tregua de treinta días en Siria en plena ofensiva que el régimen de Al Asad ha lanzado contra Guta a las afueras de Damasco y bajo control de la oposición Rusia ha advertido ya de que probablemente invitara esta resolución sólo desde el domingo han muerto al menos trescientos veintidós civiles setenta y seis de ellos niños la película con más nominaciones se enfrenta a una acusación de plagio en plena carrera hacia los Oscars

Voz 5 03:54 sin camisa algo sobre todo lo que ocurrió tenéis la obligación de dar parte

Voz 0027 04:00 es la forma del agua que aspira a trece premios le ha denunciado el hijo de un novelista que asegura que Guillermo del Toro director y coguionista ha cogido prestados sin permiso demasiados elementos de una novela de su padre Pascual Donate buenos días

Voz 1684 04:12 buenos días ser denunciante dice que la historia que ha rodado el mexicano es en buena medida un calco de la novela déjame escucharte susurrar escrita por su padre o el Kindle hace casi cincuenta años para no destripar la película sólo diremos que el libro cuenta la historia de una señora de la limpieza solidaria que trabaja en el turno de noche de un laboratorio en el que se realizan experimento

Voz 3 04:30 los con animales para uso militar durante la guerra fría

Voz 1684 04:33 un arranque que es prácticamente idéntico al de la película pero las coincidencias van más allá el hijo de sin del apoya también su denuncian la admiración que el propio del Toro ha reconocido públicamente por la obra de su padre que llevó a ganar un premio Pulitzer la demanda se ha conocido a diez días de la entrega de los Oscar

Voz 6 04:51 y la Bolsa Javier Alonso que ahora hasta ahora con descensos en prácticamente toda Europa aquí el IBEX treinta y cinco Se deja cero coma siete por ciento baja hasta el nivel de los nueve mil setecientos puntos la prima de riesgo de la deuda española está ausente seis puntos básicos el euro se cambia por un dolar veintidós centavos y el barril de petróleo Brent roza los sesenta y cinco dólares en la cabeza

Voz 1 05:12 hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y cinco las ocho y cinco en Canarias

Voz 8 05:25 la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 05:28 buenos días Pepa buenos días a todos tal como yo la entiendo la huelga de las mujeres convocada a escala mundial para el próximo día ocho de marzo aspira a ser un gran trompeta Lazo un puñetazo en la mesa un basta ya que lleve las conciencias de todos la convicción de que no estamos ante un aniversario más con las reivindicaciones habituales sino que es preciso abordar un nuevo capítulo en la historia de las relaciones hombre mujer que la lucha por sus derechos no acepta ya el ritmo de paso marcado hasta ahora por la condescendencia de los hombres y que exige no sólo una aceleración de dicho ritmo sino una relectura del tema por supuesto que ni la activista más fervorosa se plantea iniciar el día ocho una revuelta subversiva aunque sí aspira legítimamente a desestabilizar nuestras mentes y las de nuestras sociedades para sacudir prejuicios posiciones de poder las más resistentes hay que estar muy ciego para no percibir que esa corriente tiene alcance mundial y que se extiende más allá de las van las feministas que está penetrando en un grado o en otro en todo el universo femenino y no me explico que un movimiento de fondo de este calibre cuyo mensaje debe ser escuchado con la máxima atención por cualquier persona responsable sea interpretado por el Partido Popular de forma tan barata diciendo que es una huelga insolidaria una apuesta por el enfrentamiento de hombres Simón eres dirigida por élites feministas no por mujeres reales con problemas cotidianos aparte de este curioso último apunte según el cual las feministas no pueden ser mujeres reales con problemas cotidianos estamos ante una interpretación penosa que si bien no nos ayuda a conocer mejor la huelga si los ayuda a conocer mejor al Partido Popular una huelga de mujeres con las que los hombres si podemos solidarizaron Nos para empezar respetando las

Voz 3 07:13 Rosa Márquez buenos días

Voz 22 11:58 el Gobierno siempre supuestos está al útil como un coche sin gasolina

Voz 23 12:02 ahora mismo

Voz 2 12:02 a ver a el problema de la crisis en España pueden gastar lo que no había estuvimos a punto de quebrar por tanto déjenme a mí que hagan los presupuestos que el empeño del Gobierno es que trae digamos cuanto antes los ciudadanos que después de que las vacaciones de Navidad

Voz 21 12:27 jo nuevos motivos sin gritar pero con rotundidad no habrá presupuesto sino equiparación salarial entre Policía Guardia Civil

Voz 0027 12:33 el y policías otros hoy

Voz 24 12:35 hoy nos sentimos engañados Nos ofrecieron quinientos millones en tres años y el Ministerio ha tomado el pelo a todos los policías y guardias civiles arrancando

Voz 21 12:46 qué te Geli Elías estropea por primera vez en treinta años hay un Gobierno que ha puesto dinero encima de la mesa

Voz 24 12:55 eh que tenía hasta mil quinientos millones pues por el camino se han perdido no se trata sólo de dinero en la dirección bebida adquieren mezclar las cantidades con infraestructuras que nada tiene que ver con este que para pelo enviarle tanto el ministro del Interior como el de Hacienda

Voz 16 13:12 o reconduce la situación no tendrían que dimitir el acuerdo está muy próximo

Voz 21 13:18 el Gobierno está perdiendo apoyos no sólo de ciudadanos sino la ciudadanía española usted dónde están qué hacen ustedes es evidente que el PP se está alejando de la sociedad española no solo ciudadano ustedes señorial lo único que hacen es crítica falta autocrítica o tu idea pero no hacen absolutamente nada más les falta humildad usted no existe yo creo que el Gobierno se está quedando solo ha ganado las elecciones y han desaparecido parecido de Cataluña Señoría señor Méndez de Vigo no saben cómo aplicarla en Cataluña lo de demostrar

Voz 2 13:48 Castilla algo a la defensiva en una deriva muy extraña lo siento mucho ni Girauta mil ciudadanos me al David ninguna lección con el objeto de raza

Voz 0127 14:15 son las nueve catorce minutos de la mañana las ocho y catorce en Canarias que decía ministro Nobel ritmo que haya ritmo matinal no el ministro es el ministro de interior del Gobierno de España Juan Ignacio Zoido buenos días buenos días Pepa bienvenido a la Cadena Ser

Voz 3 14:32 Nos ha dejado Forges ministro estamos muy tristes en esta casa hoy lo conocía

Voz 1195 14:36 sin duda un día triste para para todo para toda la sociedad española yo creo que es una persona que tenía mucho respeto pero al mismo tiempo se sentía un gran cariño estaba todo el mundo muy identificado con su viñeta y creo sinceramente que cincuenta años haciendo periodismo como dibujos espectaculares eran auténticos editoriales sólo el dibujo por eso yo creo que hoy tenemos que recordar su astucia al mismo tiempo el ingenio la habilidad y sobretodo el compromiso que siempre ha mantenido con su forma de ser que lo llevaba a cabo con unos dibujos como insisto eh eran auténticos editoriales que estuviera en tres que yo los recuerdo que entre el porque él ha hecho Viñetas en el mundo que recordar también en diario

Voz 3 15:29 seis cuarenta y cinco el PAI

Voz 1195 15:32 en el país por eso yo creo que es un día para tenerlo en el recuerdo a su familia a sus amigos y a todos sus compañeros porque además ante cuando me comentaba un compañero suyo que había convivido con él en el país en los últimos años y como guardaban esa esa viñeta Illa guardaban en papel y en sobre son detalles que marcan la historia de España porque la Historia de España en los últimos cincuenta años han ido de la mano de esas viñetas de Forges

Voz 3 16:00 un tesoro que se nos va quizás sin dar ocasión a que algún fiscal algún juez la hubieran emprendido también contra él en aplicación de la ley mordaza o el artículo quinientos diez del Código Penal dice Amnistía Internacional ministro lo ha dicho esta noche en un informe que ha publicado sobre la situación en el mundo y también en España que España lesiona la libertad de expresión en aplicación tanto de la ley como desarticuló el código penal en casos de delitos de odio en la aldea cimiento de terrorismo condenando tuiteros que hacen chistes o a cantantes que hacen canciones

Voz 1195 16:33 bueno yo yo creo que forfait no estaba en ninguno de los casos que que te ha descrito en último momento yo creo que en España la libertad de presión está más que garantizada así el informe de Amnistía Internacional es lo que yo he tenido oportunidad de poder ver eh Se refiere en algunos casos algún tipo de evaluación y consideraciones que hace sobre decisiones sobre decisiones judiciales por eso creo que hay que mantener por lo menos en ese qué sentido eh la valoración sobre esa decisión de Amnistía Internacional porque en España sin duda tenemos división de poderes vivimos en un Estado de Derecho iraquí yo creo sinceramente que está garantizada la libertad de Pérez

Voz 8 17:21 es una ley mordaza lo hace el Gobierno y el código Pinal penal lo endurece el Gobierno también sí pero insisto

Voz 1195 17:27 yo creo que la ley de seguridad ciudadana es una ley que fue ampliamente demandada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar en muchos caso las propias intervenciones que tenían que hacer y que por tanto también ello vieran garantizada su propia intimidad porque no podemos olvidar de que ello nos eh actúan en situaciones de riesgo y de de pues si si seguir de difunden una imagen pueden sufrir algún tipo de represalia por parte por eso yo creo que tenemos que ser consecuentes y la aplicación de la propia la Ley de Seguridad Ciudadana demuestra que eso que ese de que se deduce por algunos grupos y que denuncian que se produce un atentado a la libertad de expresión y yo creo que no cree que exagera amistad

Voz 8 18:19 Internacional

Voz 1195 18:21 bueno yo creo que se está refiriendo a otros temas y no aceptar refiriendo concretamente a la ley de Seguridad ciudadana sino que se está refiriendo a una serie de decisiones que no comparte y que bueno al final las decisiones judiciales se podrán compartieron no pero hay que respetarle haya que cumplirla

Voz 3 18:39 el Gobierno comparte la decisión de la dirección de Ifema de censurar una obra del artista Santiago Sierra porque se titula presos políticos saldrán retratos entre otros de los Jordi de Yunquera

Voz 1195 18:50 en eso ha sido una decisión de Ifema importan todo bien no hay uno han tenido absolutamente nada que ver

Voz 3 18:55 no digo Si la comparte la posición comparte que se censura una obra de arte

Voz 1195 18:59 bueno yo creo que el arte como tal siempre arte y por tanto y yo creo que hay que ser muy respetuoso con la consideración de El arte pero cuando una una entidad privada toma una decisión pues bueno la decisión es suya y son los responsables

Voz 3 19:18 lección de Ifema está participada por todas las administraciones de Madrid usted pero no comparte por lo que quiero entender la decisión de retirar una obra de arte

Voz 1195 19:25 no yo lo que creo es que la las obras de arte como tal han de ser respetadas Si quizá con alguna decisión por lo que se hace es darle quizá tan mayor protagonismo a esa pero insisto que el Gobierno hay nada tenía que ver bastante es responsabilidad de tiene que estar cumpliendo el Gobierno como para también hombre SL procure no es la responsabilidad

Voz 3 19:50 no no no yo yo yo es relevante la posición del Gobierno en un asunto capital en una democracia en un pilar de una democracia como es la libertad de expresión y de creación que es lo que se está vulnerando en este tema es relevante la posición del Gobierno me dice que es contraproducente lo que ha ocurrido ese suelo como está diciendo

Voz 1195 20:05 no yo lo que le digo que en España se respeta la libertad de expresión y el Gobierno la respeta iraquí Se trata de una decisión que ha tomado una entidad privada Ike en ese ese no y en ese marco es donde Se tiene que evaluar esa decisión que han tomado

Voz 8 20:23 usted cree que la huelga de mujeres

Voz 3 20:24 ocho de marzo es una huelga elitista como dices

Voz 8 20:26 partido bueno en la el derecho a la huelga ésta

Voz 1195 20:31 más que consagrado en España el derecho a la huelga también por tanto de la mujer en un derecho que se tiene un derecho que hay que respetar

Voz 3 20:41 qué Elite se refiere el PP cuando dice que es una huelga de de elitista

Voz 1195 20:45 bueno ahora yo no no sea que en qué contexto han podido producirse esa expresión lo que le puedo decir que a la los derechos de la mujer se han ido reconociendo en las últimas décadas pero todavía queda un camino importante por recorrer yo siempre lo he comentado yo me quedé huérfano de padre con doce años IBI como una madre fue capaz de sacar a sus doce hijos yo era perdón cinco y yo tenía doce años el chico tenía dos no sacó a todo para delante y a mí me llevo

Voz 8 21:16 a una sorpresa muy

Voz 1195 21:20 sin explicación alguna cuando la facultad de Derecho tengo que estudiar en el año soy de la promoción setenta y cuatro setenta y nueve tengo que estudiar que la mujer tenía mayoría de edad a los veintitrés años elevaron a los veintiuno que la mujer casada no podía fijar un domicilio donde quería sino el del marido y que la mujer casada para tener una cuenta corriente a su nombre tenía que pedirle permiso al marido yo aquello se me cayó un mundo porque yo no podía imaginar que la ley estuviera tan separada de la realidad a los

Voz 8 21:54 con los años poquísimos

Voz 1195 21:58 preparé las oposiciones de de judicatura que aprobé a final del año ochenta y dos ya cuando yo me estudie la oposición en los tema la legislación en ese sentido había cambiado a los dieciocho año todos teníamos la mayoría de edad la mujer casada ya no necesitaba el permiso del marido para fijar ella su residencia por su puesto era libre para tener una cuenta corriente aunque estuviera casada pero insisto todo eso se ha conseguido obvió entrar muchas más cosas pero tenemos que seguir en ese camino en ese camino en el que precisamente está el Partido Popular en la creación de empleo y sobre todo el empleo de la mujer y un empleo estable es la mujer que las última cifra que el otro día expuso la ministra de Empleo así lo acreditaban vamos a seguir en esa línea reconociendo sin duda con todo el respeto el derecho de huelga pero también ayudando para que no exista la más mínima discriminación animaría la exmujer

Voz 3 22:52 desde su ministerio a participar de esta jornada de movilización que pone el acento sobre la violencia de género y las mujeres que mueren o son violadas que pone el acento sobre el trabajo gratis que se hace en casa que pone el acento también a la la brecha salarial que según el Instituto Nacional de Estadística es del veintitrés coma nueve por ciento animaría a las mujeres de interior a sumarse a esta movilización global

Voz 1195 23:16 yo respeto a la que a la mujer del Ministerio del Interior que quiere hacer la huelga ir respeto también a la mujer que no quiera hacer la huelga yo en ese sentido respeto lo que sí les diría que está cuando esfuerzo importante para que la violencia de género podamos erradicar la que no haya ninguno que sea capaz de consumar esa maldad seguimos trabajando para que seamos capaz de sacar el perfil ese trabajo que están estudiando entre psicólogo Guardia Civil y funcionarios de prisiones para a ver eh qué características tiene el preso que está en esa condición por haber atentado o matado a su mujer o a su pareja ir creo que ahí habrá una aportación importante sin duda alguna con la propia especialización de la policía tenemos que seguir avanzando para que el hijo de la mujer se minimice para aclarar al ministro si usted

Voz 3 24:09 respeta y a las compañeras de interior que quieran hacer la huelga no comparte por tanto lo que han dicho las ministras de de su Gobierno de que estas una huelga que quiere cambiar el sistema occidental

Voz 1195 24:21 yo yo el respeto a la huelga no he visto que nadie no lo haya querido mantener dentro del Partido Popular porque el derecho a la huelga es un derecho que está recogido en el Plan lo políticamente es que Alicia tanto

Voz 3 24:33 Cospedal como Tejerina que esta es un

Voz 8 24:35 una huelga que pretende cambiar el mundo occidental que es elitista

Voz 1195 24:40 pero yo insisto eh en cada contexto ha podido hacer alguna afirmación yo le insisto que yo creo que en el Partido Popular el derecho a la huelga está sin duda alguna ha defendido porque existe por otro lado lo que sí es verdad que también que igual que se defiende a la mujer que quiera ir a la huelga también tenemos que defender a la mujer que no quiera ejercer el derecho de huelga

Voz 3 25:02 que no pueda porque no hay ninguna mujer en la cúpula policial

Voz 8 25:05 firmé hay mujeres en la culpa arriba arriba al frente de los cuerpos al

Voz 1195 25:10 el ente en en dentro de la junta de gobierno hay mujer ella y comisaria principal

Voz 8 25:15 de hay ya mujeres eh es verdad que

Voz 1195 25:19 eh por las edades a las que se llegue a la cúpula policial es verdad que antiguamente eran de manera importante mucho más los varones que las mujeres cuando accedían al puesto de trabajo del de de de Policía y la Guardia Civil eh es verdad que entraron más tardes pero ya hay algunas mujeres que son tenientes coroneles y esperemos que dentro de muy poco a poco también hayan podido ya ha pues bueno a llegar a los puestos de coroneles y ojalá muy pronto pues tengamos alguna mujer que sea general de de la Guardia Civil fíjate yo les recuerdo que mi posición de la que yo le hablaba del año ochenta y dos recuerdo el titular que ponía el periódico Pueblo que decía por primera vez el mismo número de mujeres y hombre en una promoción de la carrera judicial hoy día ya en la carrera judicial son muchas más las mujeres que en como en otras carreras y oposiciones en

Voz 3 26:21 trae a esta entrevista algún la manga que contarle a guardias civiles y policías que están muy enfadados porque no acaban de creerse que el Ministerio tenga voluntad real de equiparar sus salarios con las policías autonómicas como me daba por rotas las negociaciones

Voz 1195 26:39 varias ocasiones también eh oído esa expresión por parte de los representantes a los que sin duda yo respeto a todo el mundo no soy hombre de que picar las decisiones de cada uno lo que sí le puedo decir es que si en treinta años que se viene hablando de esta reivindicación treinta años que gobierno tras gobierno que Seve afronta el tema de la equiparación salarial por primera vez hay un Gobierno que antes de que se hubiese iniciado el movimiento ya se había sentado con sindicatos y con asociaciones de la Guardia Civil este Gobierno del presidente Rajoy siendo yo ministro nos sentamos para empezar a hablar de la equiparación salarial y es verdad que no es fácil es un momento en el que todavía se está saliendo de una etapa muy difícil que hemos tenido en España pero también pensábamos que era una justa reivindicación y que en varios años se podía llegar a la equiparación salarial en el día de antes de ayer él se le entregó a cada uno un baremo de cómo están distribuidos los sueldo en las distintas categorías de Mossos d'Esquadra la Guardia Civil y la Policía hice puso encima de la mesa unas cantidades importantes que fueran a partir de los próximos tres años a engrosar las cuantía en las retribuciones de los guardias civiles de la policía una media aproximada de quinientos euros en la nómina de los guardias civiles cuatrocientos euros de media en la nómina de los Policía Nacional además hay un acuerdo que se proponía también para que no sólo hubiera ese incremento sino que también fuera un incremento donde se notarán mejoras en las condiciones de trabajo como tiene que ser mejores equipamientos para ellos también mejores e instalaciones donde el trabajo se pueda realizar en mejores condiciones por eso yo creo que un esfuerzo importante es un esfuerzo donde prácticamente

Voz 3 28:35 pero no sólo es decir bueno pues ministro porque porque

Voz 1195 28:38 ya pero ayer escuchábamos decir

Voz 3 28:41 nos engañan de nuevo pero

Voz 1195 28:43 una cosa es que ellos pretenda más y otra cosa que diga que es el engaña te engañan nada porque ahí están la cifra y además se le ha puesto delante el único trabajo minucioso que hay estableciendo cuáles son las reales diferencia entre Mossos d'Esquadra Policía Guardia Civil en sus distintas categorías el único estudio pero yo he visto nadie me ha enseñado a mí ningún otro estudio con el rigor y con la precisión que el que ellos se llevaron el otro día el Ministerio el interior y entonces lo único que yo sigo pues eh convocando al diálogo porque hemos entregado unas cantidades se han hecho unas reflexiones desde luego la negociación tiene que seguir abierta debe seguir abierta por el bien de los cuerpo por la dignidad de los propios cuerpo porque este Gobierno ha entendido que sea una reivindicación justa

Voz 8 29:35 ahora dice lo mejor ciudadanos que este Gobierno porque es el que abandera esta reivindicación Ciudadanos C's ha incorporado a esta reivindicación reivindicación y lo sabe

Voz 1195 29:46 los sindicatos lo sabe las asociaciones la han está llevando con el Ministerio del Interior desde el primer momento de esta nueva legislatura y lo hemos hecho con la discreción que hay que llevar estos temas porque es fácil estar hablando cuando no aceptan el no de millones y millones pero sin saber de dónde salen esos Johnny o primero que hay que tener es rigor y en segundo lugar hay que tener la voluntad de defender realmente los derechos justos que tienen Policía y Guardia Civil ahí van a encontrar siempre al Gobierno y desde luego yo lo aprovecho que estoy aquí conocen allí y lo hice el uno el pasillo del Congreso que convocó a que todos los sindicatos todas las asociaciones de la Guardia Civil es sin duda alguna sigan en la mesa porque tenemos margen para poder mejorar la situación de Lisboa en treinta años treinta años sucesivos gobiernos

Voz 3 30:39 el margen sobre lo que ya ha puesto sobre la mesa eso lo está diciendo

Voz 1195 30:42 ahí hubo un margen para poder cambiar

Voz 3 30:44 mejorar lo que ya está sobre la mesa porque hay que hablar

Voz 1195 30:47 no sólo de condiciones económicas sino

Voz 3 30:49 colaboradores del ministro el de Costa al Gobierno que ETA está votando su disolución como publica hoy el diario era buena

Voz 1195 30:57 los hechos se viene hablando hace mucho tiempo pero a mí me gustaría que quedara muy claro que igual que ETA no consiguió nada cuando deje de matar no va a conseguir nada tampoco

Voz 8 31:06 cuando deje de existir

Voz 3 31:08 me pregunto si le consta que está votando la disolución

Voz 1195 31:11 bueno me consta que hay una información lo que no sabemos si lo que dice Gara coincide o no con lo que realmente están haciendo porque fíjese también dijeron que iban a entregar una las armas que tenían ya saben que quedó aquella situación hace poco tiempo pero también hicieron una especie de de paripé que iban a entregar más arma a la autoridad judicial le impone le francesa ahí entregaron una una bolsa

Voz 3 31:42 bueno de España tiene información de ese mundo la tenido históricamente incluso cuando mataba la tendrá más ahora que que ya no mata si si finalmente se disuelve la política penitenciaria va a cambiar

Voz 1195 31:51 pues aquí lo que tienen que hacer es disolverse tienen que pedir perdón tienen que pagar las deudas tienen que colaborar en el descubrimiento de aquellos casos que todavía están pendientes de resolver se iba a repetirse tiene elementos para

Voz 3 32:09 es decir el ministro del Interior que dos mil dieciocho puede ser el año de la desaparición definitiva de esta pesadilla de ETA

Voz 8 32:18 ahora mismo no tengo elementos de oficio para decir que así pudiera ser ministro del Interior se arrepiente de las cargas policiales del uno de octubre en Cataluña

Voz 1195 32:26 las cargas policiales fueron producto del cumplimiento de una decisión de la autoridad judicial eh y sobre todo también por la falta de colaboración de cumplimiento de los requerimientos y obligaciones que tenían los Mossos d'Esquadra durante el fin de semana anterior

Voz 3 32:45 ministro pero acepta que aquellas imágenes han perjudicado enormemente la imagen de España

Voz 8 32:49 aquellas imágenes que fueron utilizó

Voz 1195 32:52 hadas eh en ocasión

Voz 8 32:54 en esa incluso manipuladas en alguno sentido en algunos casos manipular sino lanzar su difusión ha perjudicado la imagen de España

Voz 1195 33:04 yo creo que en un principio sin duda alguna eh produjo una confusión fuera de España ir cuando se pico todo hoy cuando se demostró la ventaja a fue evidente porque aquello que habían querido vender nadie después le ha comprado la prueba está que no tienen ningún apoyo serio fuera de Catalunya no han tenido ningún respaldo institucional serio y también por otro lado incluso grande medios de comunicación anterior es decir que se sintieron engañados por aquella difusión es que fue la difusión de imágenes algunas de ella insisto muy manipuladas

Voz 3 33:41 se llama al margen de la manipulación que aquí lo hemos contado también pero al margen de la manipulación usted ese informaron al presidente del Gobierno de que se iba a ordenar cargar en colegios llenos de gente

Voz 1195 33:51 eso ese esa situación se produce dentro de lo que es el propio operativo que allí se establece que tienen que tomar las medidas eso el presidente del Gobierno no le llega esa comunicación de que tienen que hacer

Voz 3 34:06 el ministro de Interior sigue

Voz 1195 34:07 bueno el ministro del Interior sabía que iban iban a entrar ahí estuve viendo las imágenes yo estaba en el despacho sin duda inhibir la la imagen

Voz 8 34:16 igual que siempre lo he dicho eso que error estamos cometiendo porque lo hemos previsto al menos hoy ministro

Voz 1195 34:21 o más bien lo que pensé que que que que barbaridad donde Nos había evocado la intolerancia de El Señor Puigdemont que no atendió ninguno de los múltiples requerimientos hasta veinticuatro horas antes de que se celebrara el referéndum hubo una Junta de Seguridad eh en la que se le pidió que ya que era ilegal el el el referéndum que lo desconvocar a para que no hubiera ningún tipo de Altea el siguió siguió hay es lo que yo primero la mente era la situación que se estaban porque sin duda alguna de ente tantas personas que había había muchas de muy buena voluntad que iban a votar pero había otras que estaban organizadas previamente Concert que se habían distribuido de manera enlazada como se le había estado preparando informando para que estuvieran habían personas encapuchadas desgraciadamente había niños incluso había porque después estuvimos viendo las imágenes pero después en la en la investigación judicial se tan acreditado dado que que incluso había personas que estaban estratégicamente colocada para qué

Voz 8 35:22 es decir fue una organizo

Voz 1195 35:25 acción para provocar esa situación

Voz 3 35:28 piensa dimitir en algún momento ministro después de de aquellas cargas policiales que dieron la vuelta al mundo no le llamó el PP ha dicho que el presidente Rajoy no fue informado de que se iba a cargar en colegios llenos de gente no fue informado no fue informado le llamó a lo largo de la mañana cuando empezó a ver las imágenes

Voz 1195 35:43 si cambiamos impresiones de cómo estaba transcurriendo el día ahí

Voz 8 35:51 se siente engañado por Trapero porque sí sí claro que sí

Voz 1195 35:57 así como yo se sintió engañado quiénes estaban allí en Barcelona hay quiénes habían llevado pues varios día organizando diseñando Icon minando los dispositivo porque es que allí había fiscal le había una magistrada del Tribunal Superior de Justicia se habían dictado resoluciones se habían hecho requerimiento cada uno de los cuerpo tenía unas obligaciones que asumir cada uno tenía unos despliegue

Voz 3 36:22 de él que se hayan podido ser engañados las fuerzas y cuerpos de seguridad de este país en un momento tan delicado para en fin para que alguien tenga que asumir responsabilidades políticas

Voz 1195 36:33 pues claro que las responsabilidades políticas las tiene que asumir quién tenía la responsabilidad de los Mossos será el señor Puigdemont será el director general de la Policía allí era el señor Trapero por eso hay que aplicamos el artículo ciento cincuenta y cinco la primera medida que se hace es cesar al señor Trapero cesar al director general de la Policía

Voz 3 36:53 es usted partidario de retirar las competencias sobre seguridad en las comunidades que que las tienden a raíz de este episodio

Voz 1195 36:59 a no retirar las competencias de seguridad creo que no sería no sería algo que ahora mismo pudiera ser viable lo que hay que hacer es sin duda alguna mantener un espíritu de colaboración y lealtad ha habido momentos en los que la comunicación ha sido fluida incluso después de las diez de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco estando el señor Ferrand dirigiendo los Mossos pues ha habido una colaboración fíjese hace Quart setenta y dos horas hemos tenido conocimiento que ha habido un equipo de trabajo conjuntos de los Mossos d'Esquadra de la policía perdón de la Guardia Civil y de la Dirección General de Seguridad francesa ha acabado con la detención de tres personas que estaban vinculada con el único preso que hay pues lo atentado de Barcelona y Cambrils esa es la policía autonómica que yo quiero defender y que quiero también incluso a respaldar la qué colabora la que está dispuesto a mantener el principio de legalidad por encima de todo que por cierto lo único que cuando se nombró al señor Ferrand yo le dije vino a saludarme vino a cumplimentar me dije mire lo único que yo le voy a pedir es que cumpla con la ley con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía

Voz 3 38:14 cuando se derogue el artículo ciento cincuenta y cinco interior mantendrá un retén policial en Cataluña

Voz 1195 38:20 bueno el dispositivo especial que se estableció con motivo del DF el referéndum que había sido declarado ilegal para atender los requerimientos de la autoridad judicial y fiscal que en base a la consideración de Policía Judicial no estaban haciendo pues tuvimos que desplegar o poner un número importante número importante que estaba fluctuar no dependiendo la intensidad con la que eran requerido los distintos servicios en una ocasión

Voz 8 38:47 eh había actas hay mil

Voz 1195 38:51 hasta seis mil policías y guardias civiles en otro momento ha habido tres grados

Voz 3 38:56 en en el en el futuro cuando se había ciento cincuenta

Voz 1195 38:58 aquellos policías y guardias civiles e terminaron su dispositivo a treinta y uno de diciembre están ahora mismo cada uno en su destino y atendiendo los distintos requerimiento que sumando le dan por tanto allí ahora lo único que queda en Catalunya son las plantillas que de Guardia Civil y de policía pues tienen allí su destino y que se dedican a cumplir las obligaciones que tienen allí tanto en control de frontera como un aeropuerto y otras obligaciones que tienen asumida por la propia ley de seguridad ciudadana

Voz 3 39:29 los que no va haber un despliegue extraordinario ahora en lo que me dice que cree que el Artadi Elsa Artadi podría ser

Voz 8 39:34 una buena candidata a la presidencia de la Generalitat yo creo que el el el el

Voz 1195 39:41 candidato que que sea bueno a la a la Generalitat nodo no tengo yo que que evaluarlo lo único que sí creo pero eso es sentido común ilógica que el candidato que se proponga tiene que ser una persona que eh no tenga ningún procedimiento abierto que no tenga absolutamente ninguna responsabilidad que se le pueda exigir penalmente porque creo que sería muy lamentable que siendo nombrado puede puede tuviera el poco tiempo que dejará el cargo como consecuencia de una

Voz 3 40:12 posible inhabilitación por tanto creo

Voz 1195 40:15 que tenemos que buscar a la persona que consideren los grupos que van a formar la mayoría que debe de tener esa responsabilidad pero insisto que no tengan ninguna a diligencia penal pendiente porque podría causar un grave perjuicio a la imagen de la propia Generalitat

Voz 3 40:31 el Gobierno está construyendo una valla con concertistas en el puerto de Melilla otra vez ministro sí pero si si las las concertadas no disuaden hieren simplemente

Voz 1195 40:41 mire cuando se estropea la la valla la valla lo que CC reponer nosotros lo que estamos

Voz 8 40:47 con nosotros lo que estamos ayudando

Voz 1195 40:50 estamos ahora mismo diseñando y estamos estudiando es sustituir unas vallas por una valla totalmente

Voz 8 40:57 eh modernas

Voz 1195 40:59 eh retinas sólo sin concertino

Voz 3 41:02 lo que se está construyendo ahora mismo en Bellas y concertino

Voz 1195 41:05 Puerto Le digo digo que nosotros estamos estudiando un nuevo modelo de vaya que venga a sustituir las vieja la vieja porque por un lado lo que tenemos que garantizar es que no sean vulnerables a los altos y que por otro lado también pues que se preserve la integridad del territorio que el territorio nacional lo que se está haciendo ahora mismo en el puerto y en alguna zona es que cuando una una valla que tiene concertino se tira se cae la rompen

Voz 3 41:40 se repone como Santina meses reponer si el DRAE

Voz 8 41:43 condiciones la está reponiendo es concertino sirvió en el puerto de Melilla

Voz 1195 41:47 ya sí tenía ante concertino será puesto repuesta con conceptos

Voz 8 41:50 no se han planteado aprovecharía adelantar esa moderna que me cuenta ministro el que la que está en estudio tres

Voz 3 41:58 hay que terminar hablaríamos de tantas cosas tiene un ministerio tan amplio que qué tipo de remodelación cree que tiene que hacer el Gobierno el presidente de gobierno perdón al con la salida de Luis de Guindos sólo sustituirlo a él o es usted de los que piden al PP aprovecha presidente Yago

Voz 8 42:12 a una remodelación a fondo que nos está comiendo el terreno Ciudadanos de

Voz 1195 42:18 responsabilidad que tengo yo cómo me voy a ocupar de lo que tiene que hacer presidente que desde luego de esto como de todos sabe mucho más que yo Isabel no sólo los tiempos sino también la persona Él es el que tiene sin duda alguna el mayor conocimiento y él él el que sabrá lo que tiene que hacer yo tengo mucha responsabilidad de voy a procurar dejarme la piel por garantizar la libertad y la seguridad de todos

Voz 8 42:43 el ministro del interior gracias por a ser buenos días buenos días Pepa mucho roce

Voz 12 42:50 dices que estacas hasta diminutos del centro más o menos pues entonces según tu manera de calcular el tiempo distancia la luna está apenas una hora

Voz 25 42:57 ya pero es que tiene jardín están mono

Voz 0127 46:42 son las nueve y cuarenta y siete ocho y cuarenta y siete en Canarias acaba de irse el ministro del Interior y estaban aquí muy atentos a la entrevista Ernesto de Kaiser buenos días

Voz 0789 46:51 sí ocupa y Esther Palomera buenos días

Voz 0127 46:53 bueno cosa apareció el ministro que casi casi casi casi dice que no está de acuerdo con la censura en ARCO Ernesto

Voz 0789 47:01 el ministro me parece a mí que iba a ser su pasado de magistrado magistrado en excedencia casi vas

Voz 1195 47:09 a decir que la censura de la obra de arte había sido

Voz 0789 47:12 desacierto completo bueno no lo dijo pero lo dio a entender si eso es una realidad yo creo que esto es un elemento y el otro elemento que me sorprendió a mí es esa apuesta que la hizo después a micrófono abierto cerrado cuando se marchaba por Ferrán López la nombrado a Ferrán López jefe de los Mossos y sustituciones la pero a conciencia Nos ha dicho que tenía informes muy favorables sobre su actuación el primero de octubre claro mi informaciones que Ferrán López era y calzoncillo con perdón de Trapero los dos van a declarar mañana ante la jueza Lamela Trapero en calidad de imputado investigado y Ferrán López en calidad de testigo pero me llama la atención esta distinción entre Ferrán López que era el número dos el que se entrevistó con el coronel Pérez de los Cobos la mañana del uno de octubre y que estuvo allí como Pérez de los Cobos criminaliza a todo el cuerpo de los Mossos entiendo que también a Ferrán López

Voz 0591 48:06 por ser por esto último de lo lo ha dejado Ernesto me parece que este Gobierno han pasado ya casi cuatro meses del uno de octubre y es verdad que siempre ve a los defectos en el en el de enfrente nunca es capaz de asumir ningún erraron es responsable la política una y otra vez no solamente al ministro del interior sino a todo el gabinete Mariano Rajoy se ha preguntado en qué fallo el dispositivo del uno de octubre porque es cierto que un papel de los Mossos ir el señor Trapero pero un papel previo para detectar que se estaba preparando y que no ante ese uno de octubre y los servicios decretos del Estado no se enteraron de nada ni siquiera han reconocido que fallo eso por lo tanto es ese empeño de de del gobierno del Partido Popular en que los demás hacen todo mal nosotros no nos equivocamos en nada se está viendo esto también en el respaldo que están dando a determinadas decisiones judiciales que ojo ojo ojo como nos van a poner dentro de muy poco en la picota fuera de España a la justicia española también esto respecto a lo que tiene que ver con el uno de octubre y el y el proceso respecto a la libertad de expresión me ha sorprendido ese casi casi casi estoy a punto de decir que ha sido censura pero no lo digo no vaya ser porque claro habiendo tenido el apoyo entusiasta han de la portavoz socialista en el Congreso que ha sido lo que ayer dejó más perplejo todavía de esta historia en el en el Parlamento español que el Gobierno debería de reconocer abiertamente que no sé si está en peligro pero por lo menos sí que se está atacando de forma notable una y otra vez a la libertad de expresión y la libertad artística en este país y estamos emitiendo señales muy preocupantes para fuera de España es todo estamos quedando como una democracia eso quede Nos decían la semana pasada en aquel informó hace dos semanas en aquel Info

Voz 0789 50:00 mío cono Mis de la democracia España

Voz 0591 50:03 no la está a punto de ascender al peldaño imperfecta bueno pues esto tiene que ver también con eso por eso la muerte deja la muerte de madrugada de Forges tiene algo de metáfora no que se vaya a alguien como él en un momento en el que sí señores está en peligro la libertad de expresión en este país empezó con la ley mordaza ya vamos por la censura a una obra artista

Voz 3 50:25 pero fíjate qué razón tienes Esther porque que movimiento más auto defensivo es éste el que el que ejerce el Gobierno qué plan partiendo de la base que planteaba el ministro esto lo decide una entidad privada una entidad privada participada instituciones públicas pero bueno no es una decisión que haya tomado el Gobierno efectivamente podía perfectamente distanciarse de esa decisión decirlo abiertamente decir no estamos de acuerdo con que se da en una obra de arte pues tampoco hay como una especie de de auto de defensa permanente ante cualquier cosa que ocurra de este tenor que tengan que ver con la libertad de creación de de expresión es una torpeza política enorme porque aquí podía marcar distancia si quisieran no es la ley mordaza no es el Código Penal

Voz 0789 51:10 ese miedo te genial seña ese hombre yo creo que con barrios miedo cuando dijiste lo que sí FEMA Ifema desde donde se nutre ideológica y políticamente no yo no creo que sea el miedo creo que el Gobierno simplemente acompañada de manera pasiva cines sino entra el tema pero que simpatiza con la decisión de censurar esa obra de arte