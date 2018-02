Hoy por Hoy (22/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 2 00:11 son las diez las nueve en Canarias Juan Ignacio Zoido en la sede del ministro del Interior asegura que la decisión de retirar la obra de un artista en Arco en la que aparecían varios dirigentes independentistas retratados como presos políticos puede tener el efecto contrario al que se pretende

Voz 3 00:28 yo creo que el arte como tal siempre

Voz 1195 00:30 eh arte la las obras de arte como tal

Voz 4 00:34 de respetadas hay

Voz 1195 00:36 quizá con alguna decisión por lo que se hace es darle quizás apta mayor protagonismo

Voz 2 00:43 zoido también ha contestado el informe que hoy publica Amnistía Internacional y que apunta a España Antonio Martín buenos días

Voz 1645 00:49 buenos días Pepa Amnistía alerta de que la libertad de expresión se pone en peligro en nuestro país al abusar dice el informe de la acusación de enaltecimiento del terrorismo por ejemplo en las redes sociales Zoido cree que la libertad de expresión no corre peligro y recuerda que debe cumplirse la ley

Voz 1195 01:01 yo creo que en España la libertad de expresión está más que garantizada eh se refiere en algunos casos algún tipo de evaluación y consideraciones que hace sobre decisiones sobre decisiones judiciales yo creo que se está refiriendo a otros temas y no aceptar refiriendo concretamente a la Ley de Seguridad Ciudadana al final las decisiones judiciales se podrán compartir o no pero hay que respetarle había que cumplirla

Voz 1645 01:27 más cosas el coordinador general del PP considera que el argumentario del partido sobre la huelga feminista del ocho de marzo debe entenderse con generosidad matiz Cacho Fernando Martínez Maíllo hace unos minutos en el Congreso

Voz 5 01:37 el respetamos todas las huelgas las respetamos todas las huelgas no las compartimos luego la calificación concreta cada una de poder usar la que quiera pero evidentemente no prohibir una manifestación se está más a favor de la igualdad

Voz 6 01:49 me parece que no le gustó el argumentario del PP todos

Voz 1645 01:53 hay que interpretarlos con mucha generosidad hice están sucediendo esta mañana los recuerdos y los mensajes que lamenta la muerte de Forges Antonio Fraguas ha fallecido a los setenta y seis años el dibujante seguido de hecho mostrando su visión del mundo hasta el mismo día de hoy en el diario El País esta mañana acordado en la SER compañeros de profesión también dirigentes políticos escuchemos por ejemplo a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias

Voz 7 02:14 la verdad es que pierde uno de los grandes yo creo que con costumbrista no un retratista de tema cotidiano de Varo ojalá

Voz 8 02:23 los jóvenes se a los metas de Forges Si bueno en estos tiempos de ataques a la libertad de expresión usen a Forges para descender algo que no nos pueden quitar que es la libertad de crítica ahí y la risa y el humor como base de la democracia

Voz 1645 02:40 y en la bolsa el Ibex treinta y cinco iniciado sesión este jueves dejándose a esta hora alrededor de tres décimas unas pérdidas que sitúan el selectivo ligeramente por debajo de los nueve mil ochocientos puntos hoy además en el ámbito económico también Repsol ha anunciado que vende el veinte por ciento que tenía

Voz 9 02:55 Gas Natural por tres mil ochocientos dieciséis

Voz 1645 02:57 millones de euros diez y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 1275 03:03 el Madrid en Madrid hasta ahora se reúne el Consejo Rector de la Universidad Politécnica que tiene previsto eliminar el grado de ingeniería civil una decisión que enfrenta el rector con profesores profesionales y estudiantes que esta noche se han encerrado en contra de esta medida hay después se han concentrado a las puertas del Rectorado Javier Jiménez va

Voz 0887 03:18 quieren impedir que salga adelante esta decisión que aseguran los estudiantes acabara significando el fin de la Escuela Miguel Ángel Vaquero estuve allí

Voz 10 03:25 el tercer punto del día de la sesión es un plan de extinción de la grada uno ingeniera civil no es su encierra en sí no es un cierra efectivo pero él está la terminación el grado casi único camino que no lleva es a la a la desaparición de la escuela no desaparece la profesión no

Voz 0887 03:39 desde la Politécnica niegan el cierre aseguran que quieren evitar que haya dos estudios con prácticamente idéntico contenido por ello dicen en septiembre pidieron a la escuela que representa

Voz 11 03:49 harán un nuevo programa programa que a día de hoy aún no

Voz 1645 03:52 les han remitido varias asociaciones y grupos de

Voz 1275 03:55 skaters de Madrid han convocado una protesta esta tarde frente al Ayuntamiento de la capital para pedir al Gobierno de Carmena que no prohiba la circulación de monopatines como recoge el nuevo borrador de movilidad Virginia Sarmiento según

Voz 0733 04:05 el borrador de la ordenanza sólo se le puede dar un uso deportivo

Voz 6 04:08 lo que se prohibe en aceras calzadas zonas peatonal

Voz 0733 04:10 les carriles bici sólo se puede practicar en los denominados skate park Rodrigo Martínez Totti portavoz de Madrid

Voz 12 04:17 que anule la prohibición de patinar por la ciudad no parece un poco injusto que los jóvenes puedan circular por el carril bici un patinador no pueda es un vehículo que sirve para lo mismo

Voz 0733 04:29 la protesta tendrá lugar a partir de las siete de la tarde en Cibeles y el próximo veintiséis de febrero se reunirán con responsables del Ayuntamiento para trasladarle su petición que seremos

Voz 1275 04:37 avanzado hoy en la sede la EMT la empresa municipal de transportes de la capital ha denunciado en los tribunales un ciberataque contra su sistema informático además de acudir a los juzgados han contratado un servicio de auditoría para garantizar la seguridad de su red ir descartar intentos fraudulentos

Voz 13 04:51 de acceso a sus sistemas tres grados tenemos ahora mismo en la Gran Vía

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 14 05:12 Toni Garrido

Voz 15 05:21 Antonio Antolín mira que dicen por ahí que te has muerto creo que es una definición correcta pero bueno pues hace estuve sola tú no ves cómo están las cosas tú crees que te puedes ir así como así hombres ahora por supuesto que si ya pero deja un inmigrante hombre vacío nuestras vidas un creen vacío en eso que necesitamos tanto en el humor que que la vida es consustancial al humor y viceversa osea tú puedes decir es que mucha gente que cree que el humor es reírse y tal no no de todas exacto pensar pues piensa que hacemos Forges lo mismo es que estamos mal acostumbrados Teruel que la envidia y la pereza pensamos que tu figura era consustancial a ser español es que tú no te puedes morir pero con sentido de no no no le con sentido del humor insinuó que no tiene gracia Antonio yo me cago en el cáncer

Voz 6 06:08 ella tú

Voz 15 06:10 qué hacemos con el día a día cómo afrontamos ahora a la actualidad

Voz 16 06:13 hay actualidad es por lo tanto hay dos humores en la actualidad una es la actualidad latente de San Fermines el siete de julio de otra la palpitante un corredor de San Fermines ha sido visto de corriendo delante de unas gallinas entrenándose

Voz 15 06:32 o como explica admiro de las cosas que además últimamente la realidad es muy difícil de entender no decía alguien podrá tomar el testigo no si yo a veces de pensado si yo me quiero dedicar a lo tuyo que tengo que hacer tienen que intentar encontrar un estirón definitivo y tan caro que se vea que es un dibujo tuyo aquí en cien metros no no lo en esto del humor gráfico esto es humor gráficos con llega Antonio Fraguas vamos a echar mucho de menos

Voz 17 07:02 mi gira

Voz 18 07:37 mira como ha son muy

Voz 17 07:43 eh

Voz 18 07:47 eh eh

Voz 17 07:57 eh sí eh

Voz 6 08:20 sino

Voz 3 08:22 en el fondo Illa durante muchos años en el jueves ahora el diario punto es uno de los grandes también del Comité este país buenos días

Voz 7 08:29 es una buena fiesta ni tomar el puerto pero bueno e intentaré contestar a lo que tú me pregunte pero hoy es un día triste

Voz 3 08:38 imagino que desde el aire ni hoy diréis un peso mayor

Voz 7 08:42 sí además bueno me he enterado porque me lo habéis dicho vosotros porque estoy viajando miradas que estaba un poco desconectado de que es como un mazazo tremendo porque no no me lo esperaba ya es más como tú contaba bastantes no hay otros que que bueno que es de esas personas qué esperas encontrarte siempre no en la en la prensa y en cualquier otro sitio no yo creo que el vacío que deja o no va a ser enorme

Voz 3 09:05 sin que cambiaron que aporta o Forges a a la visión ya no solamente de de este país sino al cómic al humor a la viñeta que aportó

Voz 19 09:15 yo creo que es bueno porque que es decir sin nada es decir que porque es es es es modelo y forma parte de una generación que ha que ha escrito cómo se hace el humor gráfico de ahora no Forges Chumy Chúmez y todo eso que estaban en Hermano Lobo básicamente y es una generación que no se ha repetido además se que ha aportado algo que además no no lo sé ese tipo se dibujo esa esa firma no digamos que esta forma eran personal de focal el asunto

Voz 20 09:48 qué diríais que ese

Voz 3 09:50 el hombre que nos ayudó a soportar los Secrero más que entendernos no se mucho a soportar nos Paco

Voz 7 09:57 sí yo creo que bueno es un lejos de de bueno de la sociedad española no estos personajes que que creaba también va están llenos de de vida no yo creo que es bueno ese lenguaje que que el creo pero creo que era necesario como tú decías porque nos hacían reflexionar sobre no sobre todo es más complicada

Voz 3 10:21 estamos perdiendo apagó no avisaba que que estaba en el tren bueno Manel hay una forma de entender el trabajo la vida en los centros no eh que es que es que no nos damos cuenta que realmente de Forges pensamos que es nuestro pero hay una forma de asumir quiénes somos qué pensamos que sin habitual de cada uno nosotros pero el fondo de es de es de Antonio Fraguas Forges

Voz 19 10:42 sí es cierto es cierto no sólo hemos de Forges conforme levanta voy a las seis y media de la breve leído abierto internet desde entonces estoy pensando Daly repasando mucho existe suyos iré conociendo efectivamente muchas expresiones muchas formas de entender las cosas a ese punto de locura no que tenía Forges de eso de densidad lo incongruente de todo y que incluso malo claro esto ya es más por mi parte no gráficamente muchos elementos muchas maneras de hacer las viñetas pero parece que se ha creado un un una forma de trabajar que como también ha Dios mucha mucha gente desde la mañana pensábamos que estaría siempre toda la vida de repente pues te quedas un poco como otras pues todo y no decir pero puede ser no sé

Voz 3 11:31 pues verás tú mañana cuando miles y miles de personas vayan a la página del periódico a buscar el sistema de Borges y no esté

Voz 15 11:39 Manel

Voz 3 11:39 muchísimas gracias por atendernos Si agredió aturdido por el tren muchísimas hace ya todos ustedes gracias por compartir un sentimiento que hay es muy común hoy estamos peor es mi si no pasa nada pero hay que reconocer que hoy somos peores hasta ayer teníamos un tipo entre nosotros que nos ayudaba mucho has quiénes somos ya que eso no fuese una pesada carga lleno así que hoy somos un poco peores descanse en paz Antonio Fraguas Forges nosotros seguimos horas diez y doce minutos una hora menos en Canarias ya hoy

Voz 6 12:09 si los presos cinco motivos los que bueno

Voz 3 12:25 éramos cinco motivos cinco para seguir viviendo así que vamos al quinto

Voz 6 12:29 vamos a tener que hoy estrenamos una sección que lleva por título España es un país maravilloso emocione no señora porque tiene su título nos lo tenemos que inventar nuestro inventor nuestro arquitecto de esas utopías un España maravillosa es el periodista Javi Gómez vamos a Font Flip par la palabra es Fleet par multicolor multicolor multicolor multicolor basta con alejar motiva número cuatro Por qué el currículum personal vamos rico personal vale ya

Voz 3 13:06 Paloma

Voz 6 13:09 tú Colom curriculum personal de nuestras invitadas de hoy es este

Voz 21 13:14 seguro amena al Mac son simpáticas él

Voz 6 13:20 y además de todo esto son dos grandes actrices que han hecho la enfermedad el domingo un peliculón de esos que no te deja indiferente pero priori que luego levantados dime puesto Prodi por eso atención porque hoy se van a superar su casting más difícil dos actrices consagradas buenísimas pero van a tener que interpretar a Cospedal ya Tejerina para hacer de ministras que no se enteran de nada ojo eh Bárbara Lennie una redundancia van a hacer de mí extras no ya no el un número tres que así se enteraba Nacho Carretero de que su libro Fariñas secuestrado cautelarmente es el más vendido en Amazon estaba acostado con la señora Lario hace ya me llamo nota pelados siempre hay algún sobresalto pues hoy hablaré del efecto Streisand o lo que es lo mismo cuando el tiro te sale por la culata con nuestros expertos en marketing Toni Segarra ahí Gonzalo Madrid estamos hoy mismo timo número dos por requiere pues eh por momentos muy tensos entre Susana Díaz Pedro Sánchez con lo que se puede ver a Sánchez escuchar hoy me voy a sentar muchas gracias por participar en esta entrevista podemos hacerlo lo más corto posible agresividad de corazón

Voz 22 14:29 ese no es el camino a mí me parece bien

Voz 6 14:32 puedo hablar era de la entrevista manipulada por yo en día Arenas y finalmente motivo número uno por qué desde Anna Gabriel no sigue dando más detalles sobre su cambio de look hay cosas pues Pascal

Voz 23 14:44 muy minifalda o ir enseñando la actriz

Voz 6 14:47 está al aire con todo no porque tampoco es eso sí mujer el en un poquito y hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 3 14:58 Tom en buenos días buenos días si no hay pollo

Voz 6 15:02 pollo frito para los ingleses el Kentucky en Inglaterra ha quedado sin pollos y claro es que el proveedor no está no no funciona han tenido trescientos restaurantes fue chica pollo eso les ser la gente está desesperada este lleva titular en todas las semanas ahora ese estoy llamando la policía denunciando la Policía dice por favor no nos llama a urgencia básicamente horas es que es que el siguiente Kentucky seamos buenos llama así esto de las grandes noticias en el Reino Unido y sin crisis Trending todos los días

Voz 3 15:41 de qué pasa con el pollo donde está el pollo aquí el pollo no nos lo comemos lo montamos con

Voz 6 15:46 fíjate al ministro que hasta hoy como unir las demás eh eh nórdica sociedad no hay uno

Voz 3 15:52 día dieciséis una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 18 16:54 recibe

Voz 26 17:10 Tim BVA Denia

Voz 9 18:08 ahora llega por fin también por gentileza de

Voz 6 18:11 cadena SER corresponsal y también viñetitas os Ture hoy te más elitistas

Voz 26 18:26 su impone dos muy buenos no

Voz 1 18:33 bueno dentro

Voz 26 18:38 a vivir el musical con coreografía de Lourdes Lancho Javier del Pino como nunca había imaginado

Voz 24 18:47 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 3 18:58 tienen que estar ustedes un poco atentos porque entre este discurso de la política independentista en Gabriel de hace unos meses en Madrid

Voz 32 19:04 que la independencia es poder decidir efectivamente Sobrequés recursos y en este momento sin hotel y veras de determinadas en dependencias no puede hablar de ceder la aludida

Voz 22 19:15 debe para Madrid de la posibilite no iré a Madrid cabe la posibilidad

Voz 33 19:20 de que el miércoles el cursos

Voz 3 19:23 es sobre todo una gran diferencia alza El País que el peinado

Voz 33 19:26 tal

Voz 6 19:28 seguramente yo dos ustedes han visto como el peinado lo borroka también Ana Gavín ha dejado paso a otro muy estilo Amo a Laura

Voz 3 19:36 por así decir es interesante preguntarnos hasta qué punto la estética nos define si es capaz de transmitir un largo perfil sobre nosotros mismos sin que abramos la boca cómoda vaso en cambio radical como este muy radical puede ser la mayor y más eficaz campaña publicitaria de un nuevo tiempo personal con segar sospecho porque no lo puedo ver que sigue fiel a su estilo de vestir camisetas negras siempre va de negro esta sintonía siempre de negro casi siempre se igual que Gonzalo Madrid a quién sirvió que están este estudio que siempre lleva sombrero siembre Gonzalo muy buenos días para Díaz entiendo Toni que que llegó un día en el que no sé si el término correcto es Anna Gabriel izado decidiste lleva solamente camiseta negra para transmitir esa imagen no sé cuál pero una imagen yo unidad sí sí

Voz 34 20:25 yo creo que es una uniforme de determinado sector diseñadores arquitectos y enrollados pues vamos de negro curas

Voz 3 20:33 colas también se de a unos fascistas eh

Voz 34 20:36 a mi a mi esto me me recuerda mucho cuando me preguntan qué me lo preguntan casi siempre que me hace la una entrevista el asunto este de buena pero la policía la policía engaña y manipula yo siempre contesto con este asunto de bueno pues nosotros también que el Calvo que se pone en la señora que se pone tacones el tío que se viste de negro para hacer más listo pues no dejan de ser Air manipulaciones o eh sí de coberturas interesadas para trazar un determinado mensaje al final al final al final publicidad

Voz 3 21:01 vale tu sombrero tiene algo que ver con eso también a Gonzalo

Voz 34 21:04 sí

Voz 35 21:06 bueno yo yo es que como a mí me sorprende que que la imagen habla más que las palabras es un hecho y que nosotros somos nuestro aspecto es una realidad que somos publicista de un producto que nosotros mismos todos porcentaje me sorprende cuando la gente no se lleva las manos a la cabeza con Anna Gabriel cuando lo he dicho en otras ocasiones a Felipe le pones canas Albert Rivera no le pone la da la cara Adolfo Suárez encima porque parece un poco excesivo pero haces todo lo posible porque sea exactamente igual pues me parece muy razonable ganar Ariel no sé si la motivación ha sido o no vencer los prejuicios de un juez pero si alguien me preguntara yo diría oye pues para un juicio casi mejor con el pelo liso

Voz 9 21:46 que de antisistema o para no ir en estas

Voz 35 21:49 caso o paranoia o para cambiar la imagen

Voz 3 21:51 es Amira razones se me escapan que hay que está claro que hay razones

Voz 34 21:55 está claro que no es un movimiento casual pero se me escapan a razones

Voz 35 21:59 yo es que lo pensaba ayer digo a ver yo cuando me disfrazado o me disfrazaba grooming rivalizar pues cuando alquilo casa yo vivo de alquiler y cada vez que alquile una casa ahí voy a ver a mi casero pues ese día mi pelo está un poquito más peinado llevo camisa y el sombrero a lo mejor lo dejó en el coche monte uno cuando más me Men me me me como se dice me tu cuando conocí a mi suegra pues también cuando más cuando voy a pedir mucho millones de Europa un proyecto pues ese día voy un poquito más elegante entonces entiendo cómo no va a tener un discurso la imagen

Voz 3 22:29 ya pero vosotros este cambio es independientemente al sentido que tenga es simplemente una nos fijamos en él porque es muy llamativo lo que veíamos estos días en ese cambio en de esta evolución no sé si decir cambio evolución tú este cambio hubieras

Voz 35 22:44 como publicista como no sé si las eso

Voz 3 22:46 por de venta de ideas y conceptos lo hubieras apoyado Toni yo no lo sé porque aquí yo creo que ese Se

Voz 34 22:52 cruzan dos estrategias hora de comunicación que es obvia la Illa legal que también me parece que es la más importante ahora mismo para ella no llevada a los que están en en este trance de entrar en la cárcel o no o de exiliarse o de lo que sea así que no lo no no no sé si les sobre lo que es cierto es que el movimiento lo que significa es quitarse la pintura de guerra y aparecer como la persona que era antes no era persona queda antes de del conflicto por tanto lo que quiere decir es que no no quiero seguir golpeando eso es lo que uno entiende de una manera más rápida no

Voz 35 23:25 yo es que independientemente de que no sea la motivación que igual es simplemente ha puesto una horquilla porque está más cómoda saque pero sí a mí alguien me preguntara yo indudablemente es la dicho que en cuanto cuanto menos parezca ella la que ha sido ella mejor le va ir es decir no bueno ni malo hoy no es un no es un juicio moral tú te sienta de ante un juez que tiene una ser ideas preconcebidas y prejuicios las

Voz 3 23:47 ya desactivarlo en este caso es no sentarse en el caso hipotético así desvelará presenta opinión pública que está claro es que no se va a presentar dejó correcto pero sí quiere transmitir es la premisa internacionalización ante la opinión pública de un entorno que no conoce lo anterior clara una figura de alguien Angélica con una imagen muy distinta a la que está acostumbrado

Voz 35 24:05 claro a ver es que está bastante demostrado por todo tipo de estudios que los guapos ganan juicios que lo feos es que yo no digo que sea bueno o malo pero es que por eso vas bien vestido a juicio porque la imagen hablamos de Pique tu palabra entonces desde un punto de vista estrictamente independientemente de estrictamente de comunicación práctico hombre pues parece que tiene sentido que igual que el día que vas a conocer a tu suegra de penas un poquito el día que te pones o no delante de la opinión pública a nivel internacional que es verdad lo que dice lo que dice Garrido que no tienen aún no tiene un pasado no tiene Isabel hombre pues cuanto más te adapte a los Cani a los cánones estéticos que no generan conflicto pues probablemente mejor aceptación

Voz 34 24:45 es ingenuo pensar que también a nivel internacional no va a aparecer este contraste de imágenes no yo pero es verdad que no la conocen es verdad que en su primera aparición pero también es verdad que en ya debe estar

Voz 3 24:56 cuando en Suiza en todas partes el atraso no

Voz 13 24:58 sí porque sedados foso espectacular

Voz 3 25:01 GAL son los otros como como publicitarios este es muy acostumbrados a lo que se denomina no es conocido como el fenómeno Bárbara Streisand es un fenómeno que apareció vamos a explicarlo un año dos mil tres una web de una foto publicaba un área erosionada de California

Voz 6 25:19 eh

Voz 3 25:20 en este área se incluía la casa por aquel entonces era casa de Barbara Streisand forma parte de un proyecto que incluía doce mil imágenes donde una de ellas ir a la casa de Barbra Streisand la actriz cantante demandó

Voz 20 25:34 a los líderes de ese país

Voz 3 25:37 correcto en ese momento solamente se había descargado la imagen seis veces dos de ellas además pero los abogados de la cantante Pete cuatro personas habían descargado esa imagen y una vez que Barbra Streisand hacer la denuncia miles y miles y miles de personas todos los medios de comunicación por nuestro dieron e interés en su interés en esa foto que se difundió como nunca hubiera sube difundido así la actriz no hubiera demandado que ese es el famoso efecto Barbra Streisand un efecto que se vio ayer por ejemplo con el libro Fariña que permanecía ahora mismo tres heridos

Voz 6 26:12 más vendido en Amazon en todos lugares digital

Voz 3 26:15 cuáles en la casa de libras el libro más solicitado más vendido más mal prestado en mi caso porque no lo preste y no sé muy bien a quién nos parece que deberíamos empezar a tener en cuenta los efectos perversos que a veces tienen según que de cesión

Voz 35 26:31 indudablemente a mí me generan una ternura desconocer el efecto de la red me me parece sea de intentar regular con las claves del siglo XIX o la primera mitad del siglo XX de ese ignorando que Internet

Voz 9 26:43 básicamente es una pandilla de

Voz 35 26:46 zonas focalizada sin hacer el mal de decir

Voz 34 26:49 todos los avanzados dos regalos recta va Scola

Voz 35 26:53 pero ayer a Girona

Voz 34 26:56 verlo pues lo puedo citar a partir de ahora esa es un hecho

Voz 35 26:58 bueno de repensar veinte pero ayer París bueno por par de Fariña es un libro sí o sí hay que leer a mí me enorgullece formar parte de un equipo muy amplio donde está el autor de ese libro es a ese libro que leerlo dos ayer cerramos el programa con una reflexión muy interesante lo interesante ya que Fariñas ha de convirtió en número uno en Amazon lo interesantes que lo habían leído treinta mil personas es decir treinta mil personas de los doscientos nombres que cita Fariña nos habíamos quedado con el nombre de alcaldesa

Voz 22 27:21 no

Voz 35 27:22 ahora los sabiendo a millones de personas de Un mundo vista práctico probablemente no hay peor gestión de tu honor que que invitar a una prohibición ternura y porque digo que Internet está pensada para hacer el mal precepto como lo el jueves prohibir la portada cuando Haendel el jueves yo que sé mil personas dos mil pruebe la portada que va a haber diez millones de tíos que lo único que buena cabeza creaciones tuitear una portada que no habrían leído ni habrían esto no tiene gran atractivo pero a mí lo que me no sólo de hombre lo que no es práctico es decir tú tienes un fin último que decir que como esto es ilegal y esto es inmoral y esto no es verdad quiero prohibirlo tu fin práctico es que cuanto menos gente lo sepa mejor

Voz 3 27:59 yo no sé si estamos de minusvalorado el Breogán noticias hoy que la censura provoca ternura bueno pero el hecho cierto es que hay una juez que quiere impedir que ese libro se siga leyendo que se le ha embargado no y eso no tiene nada de Tierno más allá de los resultados finales a su decisión bastante torpe pero no hay nada de Tierno en en la decisión

Voz 34 28:20 no es cierto que antes de eso no no habría que descartar que que la prohibición sea una campaña ensimismada muchas veces ha utilizado el efecto censura como como un elemento de de amplificación de algo pero si aquí lo que estamos hablando es de la censura nosotros en la publicidad tengo que decir que estamos muy acostumbrados a lo haces así que creo que es el último reducto en el que la censura existe de una manera avasalladora un anuncio tiene que someterse primero a una censura propia organización que sea autocontrol que controlar a los mensajes que luego los medios decir cualquier medio puede prohibir un anuncio porque parece que no dice algo que que tiene que decir es decir aspirar las marcas están sometidas a a censura castrados en su libertad de expresión luego hay sectores por ejemplo la banca o los juguetes a la medicina a la farmacia que den sus propias normas de de emisión por tanto eh quizá no lo sabemos quizás estamos un poco miope espero pero existen una enorme cantidad de controles hacia lo que se dice de rehacer Grosso dice por eso seguramente lugar donde todo el mundo hacia el mal que son las redes sociales

Voz 3 29:26 eh no tienen ese descontrol del que todo el mundo sufre no

Voz 34 29:32 porque porque no hay porque no ha llegado todavía bueno está llegando nada menos adiós señor que ha metido a la cárcel por

Voz 3 29:38 pero pienso pienso por ejemplo en la obra de arte que ayer era censurada que hay una misa ahora mismo hay una pared vacía en una feria de arte que uno Clemente en para qué sirve el arte sino es precisamente para para este tipo de cosas que motivan que alguien decía descolgar de una serie de fotografías

Voz 34 29:57 sus preguntas y esos arte a mí que me que me provoca lo de ayer es si eso es arte hay porqué la que se diferencia Laura es Sierra de un discurso de diván Tardà o de un reportaje periodístico El País sobre el mismo tema básicamente con las mismas fotos pues porque está en ARCO es otra vez el urinario de Duchamp decir eso es arte y qué es arte y se puede expresar y porque no lo es algo que nos a tenor de ese es complicar

Voz 35 30:27 por qué es arte es la gran pregunta

Voz 3 30:29 bien es verdad que ese asunto

Voz 35 30:32 volviendo a la sin duda volviendo a la pregunta más original dando por sentado que eso es arte porque es una un cuadro una obra que lo que pretende es genera una reflexión que están salvaje esto ya no moderno de de puede que lo había dicho Zoido ya me siento estoy como para irme pero hay dos cosas claras uno que desde luego es el fin de la obra conceptual mejor que hay en el mundo es una obra conceptual para que la gente reflexione Si unos personajes son o no presos políticos dice bueno llenar cuánta gente va de mil cinco mil fenomenal e impactó a cinco mil mente dicen opera vamos a ponerlo en todos los medios para impactar para que todo un millones reflexionen sobre yo yo si fuera el artista estaría vamos

Voz 34 31:10 mucha gente vaya arcos hacia el final el año pasado también hubo una polémica con una figura de Franco parece que cada año tiene la realidad de una pieza que van a retirar

Voz 3 31:19 menos mal que tenemos la absoluta certeza según el calendario que vamos evolucionando que sino empezaríamos a pensar que vamos para atrás en el tiempo y Toni decía eso no recetario otro nuevos Gestair muchísimas gracias a estas medidas

Voz 17 31:39 eh

Voz 39 31:52 entonces es que no falte nada

Voz 40 32:02 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 6 32:05 Toni Garrido

Voz 42 32:12 conecta a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI XXXIV sesenta

Voz 21 32:20 cuéntanos lo que quieras

Voz 43 32:24 primera fuerza política del Parlamento se llama en Cataluña

Voz 1 32:29 yo no la rácana tres personas me avisaron de que el Gobierno

Voz 44 32:38 me montará la utopía somos estuve la impregnando interino por el mundo de la divinidad esperar dentro me imagino

Voz 35 32:46 en la que elige con él

Voz 45 32:49 sí

Voz 1 32:51 pues esto nadie porque Diana queda dianas pero puede ser María puede ser socio puede ser rostral cuando estoy Villa finalmente amanezca será por luchar magníficas mujeres corre y nuevos tiempos vamos a escucharnos a los informativos claveles ser

Voz 6 33:15 de lunes a jueves My Lol diversos sexual CIS Fis CIS que coincide tu identidad sexual con tu sexo biológico as vale o sea que yo tengo presidente son

Voz 1 33:31 la vida moderna con David Broncano pero el juez copla bailo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol en Atenas ser

Voz 47 33:55 recordó puedes las cámaras a sus Acosta

Voz 1 33:59 el que está en con la el mal junto con una sexta Isaí cuarta temporada de Negra y Criminal dos nuevos capítulos cada mes con Mona León Siminiani Negra y Criminal ya disponible en Podium podcast punto com balear

Voz 51 36:35 bonhomía ahí humor Marie tan perfectamente en canela fina l

Voz 9 36:40 Cuqui de la SER Juan hecha

Voz 3 37:32 a ver cómo les explicamos esto España es un país maravilloso generó en ninguna duda pero nos lo tenemos que inventar hay que inventarse

Voz 15 37:41 de este país porque en fin un asco

Voz 3 37:44 esas vamos a enfrentarnos el país construyendo distintos relatos imaginarios pero relatos que podría ser reales muy fácilmente de Joseba a encargar el periodista Javier López Santander que es el arquitecto de nuestra utopía el responsable último de hacer viable lo que todavía no lo eres Javier Gómez Santander buenos días buenos días Toni seguro que España es un país maravilloso yo estoy convencido y además le pongo toda la voluntad que pueda necesitamos nuestro vemos cambiar muchas cosas de nuestro entorno de nuestro país para que realmente sea ese entorno tan maravilloso y extraordinaria

Voz 9 38:23 pero para eso estamos aquí vamos a poner de nuestra parte para esta cosa que ya tenemos también es un país muy divertido

Voz 3 38:30 eso sí por lo que no es maravilloso además

Voz 9 38:32 también es divertido todo lo que hablamos de lo que no es Marbella

Voz 3 38:34 eso vi cómo cómo vamos a hacer esto posible esa cómo cómo es posible convertir de repente este país el maravillosas bueno yo creo

Voz 9 38:40 lo que tenemos que ponerle un poquito de imaginación y viajar vamos a viajar si quieres aquí de la mano nosotros tres a esa España que podría ser

Voz 3 38:48 aquí propones que sin movernos el sitio nuestros oyentes que nos están escuchando da igual dónde esté sin moverse el sitio que viajen le pongan un poquito

Voz 15 38:57 que nos ayuden eh si les pedimos un esfuerzo por su parte a la hora de sustraer la realidad de su entorno y viajar con nosotras acción desde unos Peloponeso

Voz 9 39:07 eso es pequeños cambios en el pasado que nos deparan un presente de una España que podría haber sido o podrá ser

Voz 3 39:14 bar de vamos a empezar hoy la reconstrucción la construcción de

Voz 9 39:17 de esta España que si queremos hoy quiero que viajemos Tony al día que Rajoy jodió el espacio tiempo

Voz 15 39:23 como el día en que Rajoy fastidió el espacio tiempo si sigue fastidia

Voz 9 39:29 el espacio tiempo claro yo ya estoy en el futuro y se puede decir la otra palabra belga Se puede decir si en el futuro se puede de España es maravillosa en el futuro pero viajamos a ese día el día de la clarividencia hoy veintidós de febrero es el aniversario de ese día así sí pero ya la noche anterior empezó a ver un gran revuelo el día de la clarividencia de veintidós de febrero de dos mil doce el la noche anterior hubo este revuelo entorno donde a la calle Génova ha sido uno va tres pues la sede del Partido Popular empezaba a aparecer unas luces aquello era muy extraño y bueno la propia cadena SER estaba contándolo aquella noche

Voz 53 40:06 hola muy buenas noches Ander antes de nada Miguel Ángel siguen allí los agentes

Voz 7 40:11 que en la noche en el interior de la sede del Partido Popular se enfrente a Javi sube la puerta metálica y evitar todas las cámaras de los fotógrafos rostros Papitour turnos entre los empleados del PP que sale solo en la segunda

Voz 53 40:27 pues seguimos si te parece Miguel Ángel pendientes de cualquier novedad que se produzca en la sede del Partido Popular en la calle Génova de acuerdo

Voz 9 40:33 la iluminadas Toni iluminadas con esa luz estaba iluminada así sí que irradiaba ya está a las doce del mediodía no sabe no supimos lo que era aquello pero recuerda a ese momento en el que se abrieron las ventanas y Mariano Rajoy con un aura Serafín única dijo

Voz 6 40:55 amigas y amigos

Voz 26 40:59 la vida transcurre en el futuro común

Voz 21 41:03 la vida transcurre en el futuro Toni en ese momento se está

Voz 9 41:07 va quebrando una falla espacio temporal no lo sabíamos todavía pero ya empezamos a sospechar porque tres minutos después a las doce y tres para nosotros totalmente doce tres Rajoy dijo esto

Voz 54 41:19 señoras y señores son

Voz 22 41:21 los veinte y cincuenta y tres

Voz 54 41:24 qué está pasando

Voz 42 41:25 qué le pasaba al presidente del Gobierno no entendimos gran cosa pero el presidente a partir de ese momento ya no fue el mismo

Voz 9 41:34 qué les sucedía ya sabemos lo que les pasa a los visionarios no normalmente tardamos tiempo en entender nos el ya estaba en otro momento

Voz 3 41:43 nosotros no en aquel momento estábamos todavía en el pasado

Voz 9 41:46 vamos en el pasado y los periodistas seguían en el paso de Rajoy ha estado un poquito más allá última

Voz 13 41:52 es el tema de Rato en asesinos por mucha gracia no había terminado

Voz 9 41:56 un taller Jupp había terminado la rueda

Voz 13 41:59 de prensa estaba en el futuro estaban es fruto

Voz 9 42:01 ese fue uno de los primeros síntomas pero hubo más hubo un día especialmente críptico en su lenguaje

Voz 0660 42:07 porque así como hay quien habla de primero hay quien habla de último de la circunstancia de que él hable de primero no significa lo que algunos estáis pensando O'Shea también quiero decir que la circunstancia de que yo hable de último no significa o no quiere decir lo que algunos estáis pensando cómo no

Voz 3 42:34 que el espacio tiempo estaba completamente

Voz 9 42:37 ya fuera era la fase en la que se estaba buscando Asimismo el presidente estaba dando claros síntomas de conflicto espacio temporal y bueno todos lo vimos una noche seguro que recuerdas este soniquete

Voz 1 42:53 arranca uno Noguera surge una pregunta quién puede bailar así sino es un viajero en el tiempo

Voz 9 43:00 Jero en el tiempo quién puede bailar como una madre pero una madre de los ochenta sino está viajando en el tiempo pues obviamente Mariano Rajoy también empezó a tener problemas con el espacio con el espacio y el tiempo

Voz 15 43:13 recordáis eh lo de los pesos eh que efectivamente no hay esos cómo era no hay duros a cuatro pesos es que es evidente que no los hay

Voz 9 43:24 estaba mezclando monedas de allá con una de aquí pero del pasado y en ese momento ya Europa empezó a decir aquí pasa algo curiosidad científica seria el colisionador de partículas de Ginebra vamos a viajar hasta ese día que fue importante estamos ahora mismo Nebra colisionador de partículas

Voz 13 43:44 esto es esto es un momento yo esta enorme si fue la primera persona a la que introdujeron allí en el colisionador para estudiar hoy a Rajoy introdujeron el propio Gregory estaba allí desplazado el especialista de ciencia de la Cadena SER mira mira va a entrar ahora mismo en directo

Voz 0882 44:01 buenos días desde Ginebra aquí en la entrada del mayor acelerador de partículas del mundo hay una gran expectación entre los científicos de todo el mundo porque Mariano Rajoy está a punto de introducirse en el túnel de esta gran máquina de hadrones a pesar de que sea arriesga presidente del Gobierno a recibir la colisión del lunes de partículas a alta energía Rajoy está tranquilo vestido con una bata blanca el tumbado en una camilla

Voz 13 44:27 estaba tranquilo estaba torero Toni estaba

Voz 9 44:30 a un hombre con ambición lo mejor fueron los único con allí dentro

Voz 55 44:42 detención tuvimos aquellos que Nervión

Voz 13 44:45 fue impresionante porque estuvo unas horas

Voz 56 44:47 las allí en aquella máquina pero finalmente finalmente Mariano Rajoy salió

Voz 9 44:56 había muchísima expectación entre la gente que estaba allí como iba a ser eso que iba a pasar nada

Voz 13 45:01 muchísima tensión en Ginebra aquel día Toni pero nos tranquilizó al salir justo dijo esto estamos todos bien venga después de eso que es lo que dijo Hirsch sorpresa señores si me lo permiten

Voz 15 45:18 que me voy a ir ser un poquillo cansado gracias

Voz 13 45:22 fue allí los científicos dijeron no sabemos si este hombre sube o baja pero él sí que sabía él asumió ese día que podía viajar al futuro hice organizó el famoso acto en la plaza de toros de Valencia

Voz 42 45:34 en un acto que le gusta al Partido Popular que ocupará el primer viaje en al futuro de Mariano Rajoy llegó allí

Voz 9 45:56 la multitud estaba como loca Mariano Rajoy dijo que iba a ir al futuro para traernos cosas del futuro tenía un par de bolsas y empezó a sacar allí lo que había traído los prodigios del mañana aceite de oliva naranja

Voz 1 46:10 velo Gandía esto lo el físico otra fue el futuro va a batir todos los partidarios raro presidente presidente eran todos partidarios pero la gente que sigue al futuro y parece que vienes de Lidl y quizá te

Voz 9 46:28 digamos que aprovechar esto un poco más trae tecnología trae chips no he entendido nada dice lo explicaron más fácil no fueron Mirabé trae cacharritos trae teléfonos móviles del futuro pero te FOM tráete cosas gracias a eso gracias a eso empezamos pudimos presentar en el año dos mil trece ya me iPhone diez con mucho adelanto en España España cuatro cinco años años de adelanto y además con todo el descaro del mundo lo llamamos la Apple empezamos a planteamos a la Samsung fue el momento en el que España de verdad ascendió en el I más D más i porque pudimos copiar lo que hacían otros que ha sido siempre nuestro gran talento pero antes de que lo hiciera aún así se lo tomaron Mali empezaron a pleitear Nos

Voz 15 47:13 pues nosotros tomaremos la decisión que sea mejor para los intereses generales de los españoles

Voz 9 47:19 si seguimos ahí llegó la bonanza económica Toni hoy tenemos la Tesla la la Samsung todas con su artículo para que no haya dudas porque la publicidad hacen ellos y bueno Talavera de la Reina es el nuevo Silicon Valley optó por una máxima también del presidente una máxima

Voz 22 47:36 ahora que rige nuestra política económica

Voz 9 47:37 cuando se crea empleo hay gente que trabaja sabiduría es un haiku de la política y la recuperación es tan grande que ni siquiera hoy en el estos son los datos de la semana pasada

Voz 0660 47:51 ciento setenta y cinco mil puestos de trabajo en el último año Ése es el futuro del futuro imparable que no lo va a tener nadie

Voz 3 48:01 futuro imparable que no lo ha eterna diez desde luego España es un país maravilloso pero no tenemos que inventar Javier López Santander muchísimas gracias

Voz 9 48:09 gracias a vosotros

Voz 59 48:26 sin

Voz 60 48:30 eh

Voz 57 48:32 no

Voz 26 48:59 Toni Garrido

Voz 24 49:00 cadena SER me dijo Javi que dice que quiere ser ventrílocuo al menos así no estará solo

Voz 1 50:04 el camino hacia la final de la Champions ya ha tenido muchas esta Cidones

Voz 19 50:17 Alemania doy todos los días dado muy buenas

Voz 1 50:23 pero falta lo mejor que he fresquitos Stadium del Barça Sporting de Lisboa nunca del Juventus Stadium venga estadio espectacular el de Wembley carros tras seguimos rumbo el Deportivo

Voz 62 51:11 Dani Garrido amigos de campeones

Voz 27 51:15 no tenemos límites creo que su importancia trasciende los solamente a la historia de la Península Ibérica la historia del Reino de León a la Historia de España sino que también a la historia de todo Occidente a la historia de Europa nos guste recrear episodios vividos

Voz 1 51:29 hace tiempo hay que deshacerse de esos templarios monjes con mandobles son intocables pero tienen el Vaticano aquí la historia es un concepto muy amplio extradita

Voz 63 51:42 está hecha de límites llegan demasiado tarde o demasiado pronto esto está bien esto está mal aquí empieza algo que acaba

Voz 1 51:52 la pronosticada de Robert Louis Stevenson en Ser Historia un programa de Nacho Ares con Mona León Javier Sierra Jesús Callejo y siglos de dista

Voz 21 52:03 la madrugada del sábado el domingo después

Voz 18 52:06 el Larguero siempre que quieras en Ser Historia punto es Cadena Ser o no

Voz 1 52:13 bien es preguntas sin resolver se puede echar una siesta por la mañana cuando dejan los bebés de ABB envía las a nadie sabía nada cómo se traduce tiquismiquis al inglés Thais Villas tenemos tres estamos aplaudiendo pero no sabemos lo que nadie este sábado a la una de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente e ignorante y nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo Oberto

Voz 3 54:14 desde el uno de abril de mil novecientos setenta y siete no hay censura en España

Voz 66 54:19 ahora es cuando suena esto porque estas descolgamos cuadros escoceses

Voz 3 54:25 lunes metemos a raperos la cárcel por letras

Voz 6 54:28 muy desafortunadas y secuestra libros qué diferencia hay entre la censura del franquismo el actual esos lo que nos preguntamos Eva Cruz muy buenos días

Voz 22 54:37 hola buenos días Toni Tom bueno la censura franquista era oficial será previa a la publicación así lo establecía la Ley de Prensa mil novecientos treinta y ocho vigente hasta baños sesenta y seis redactada en el lenguaje rancio de ese país casi irreconocible donde se definía al periodista como un apóstol del pensamiento de la fe de la nación recobrada a sus destinos digno trabajador al servicio de España la articulado

Voz 3 54:59 o sea que

Voz 22 55:01 el articulado arremetía también contra la libertad entendida al estilo democrático ocasionada por los lectores envenenados de una prensa Secretaria Nacional