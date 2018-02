Hoy por Hoy (22/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 1762 00:10 son las once las diez en Canarias la alcaldesa de Madrid no va a acudir a la inauguración de ARCO la feria de arte sin inaugura en unos minutos con la presencia de los Reyes y Manuela Carmena se ausenta después de la polémica derivada de la retirada de la obra de un artista en la que figuraban dirigentes independentistas como presos políticos Radio Madrid Felipe serlo

Voz 0622 00:27 a Manuela Carmena no va a estar en la inauguración de Arco y no va a acudir según acaban de confirmar fuentes municipales a la SER como gesto de protesta tras

Voz 1762 00:35 la decisión de Ifema de censurar la obra de

Voz 0622 00:37 artista Santiago Sierra para la alcaldesa de Madrid tiene que haber libertad de creación según ella no se puede enviar el mensaje hacia fuera de que si un artista viene con su obra a Madrid le puede ocurrir esto Carmena que visitará Arco en otro momento considera que esto supone un retroceso para la democracia en su lugar acudirá hoy el coordinador general de la Alcaldía Luis Cueto

Voz 2 00:58 en la Comunidad de Madrid argumenta por su parte que las

Voz 1762 01:01 la retirada de la obra fue fruto de un acuerdo entre la galería y el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema más cosas el Congreso da luz verde a la tramitación de la proposición de ley presentada por Podemos para que sacaba brecha salarial entre hombres y mujeres el Partido Popular se ha abstenido esta mañana en la SER el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido ha evitado posicionarse a favor o en contra del argumentario del PP contra la huelga feminista del próximo ocho de marzo Zoido ha subrayado que se debe respetar el derecho de cada mujer hacer honor a esa huelga

el derecho a la huelga está más que consagrado en España el derecho a la huelga también por tanto de la mujer es un derecho que se tiene un derecho que hay que respetar yo respeto al aquí a una mujer del Ministerio del Interior que quiere hacer la huelga irrespetuoso también a la mujer que no quiere hacer la vuelta

Voz 1762 01:46 el ministro de Exteriores no descarta que la presencia de la dirigente de la CUP Anna Gabriel en Suiza acabe teniendo consecuencias en la relación bilateral con ese país lo ha dicho Alfonso das Thyssen Irán donde se encuentra de visita oficial

Voz 3 01:57 desde ayer no tenido ocasión de nada

yo creo que ahora vamos a ver cómo se desarrolla la acción de la justicia ya habrá tiempo de plantear qué manera eso puede afectar a las relaciones entre España y Suiza no descarta que puede afectar a las relaciones bilaterales ya veremos

Voz 1762 02:12 en el Parlamento vasco se debate hoy sobre los homenajes a los presos etarras haya un acuerdo entre el PNV el partido socialista y Podemos que muestra el rechazo expreso esos homenajes un acuerdo que al menos de momento no incluye ni al PP ni a Bildu vamos a la Cámara de Vitoria David

Voz 0359 02:25 eso es el texto manifiesta su rechazo a los homenajes públicos a etarras

Voz 4 02:29 poner una red victimización de las víctimas y se compromete con la construcción de una memoria que deslegitima la justificación de toda forma de terrorismo el PP impulsor del debate no está en el acuerdo aunque según fuentes consultadas por la SER va a apoyar ese rechazo dando así por cumplido el objetivo de su iniciativa un rechazo que no parece dispuesto a asumir EH Bildu que sí se ha sumado al inicio de este pleno al minuto de silencio en recuerdo de Enrique Casas y Fernando Buesa asesinado este último probeta hace hoy dieciocho años

Voz 1762 02:55 llegamos así a las once tres tiempo ya para la información de su como

Voz 5 02:58 mira

Voz 1762 03:01 el Madrid en Madrid lo acaban de escuchar Carmena no la de ARCO como gesto de protesta tras la decisión de Ifema de censurar la obra de Santiago Sierra la alcaldesa considera que es un retroceso para la democracia un asunto al que se acaba de referir también Engracia Hidalgo consejera de Economía y presidenta de Ifema en estos momentos dice que la retirada de las fotos de Sierra fue un acuerdo consensuado entre la galería y el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Clemente González aseguró

Voz 5 03:24 es que la Comunidad ha demostrado que cree en la libertad

Voz 1762 03:26 expresión que no hay nada más que ver por ejemplo el programa de los Teatros del Canal y añade que en cualquier caso España es una democracia consolidada en la que no hay presos políticos ciudadanos va a pedir la comparecencia del consejero Carlos Izquierdo en asamblea para explicar el conflicto de intereses que denuncian el reparto de las subvenciones del IRPF a las entidades sociales según el partido naranja dos de los trabajadores de la empresa que evaluó los proyectos de la empresa Tragsa han entrado a formar parte de la plantilla de dos ONGs que recibieron esa ayuda pública Alberto Reyero portavoz de Políticas Sociales de Cio

Voz 6 03:56 ahora nos lo que ya es inaudito es algo que nos hemos encontrado posiblemente entrando en Linkedin una persona que ha trabajado de octubre a diciembre en Tragsa realizando evaluación de las subvenciones a continuación en su perfil aparece que a partir de enero ha entrado a trabajar en una de las entidades que ha sido beneficiaria de la convocatoria

Voz 1762 04:20 desde la Consejería de políticas sociales aseguran que el proceso ha sido

somos Pozuelo pide una calle para Forges una propuesta que llevarán al próximo pleno municipal para rendir homenaje al dibujante Antonio Fraguas que ha fallecido a los setenta y seis años y que era vecino de esta localidad los establecimientos hoteleros de la Comunidad recibieron en enero un uno y medio por ciento más de visitantes que en el mismo mes del año pasado más de ochocientos sesenta mil viajeros que durmieron uno total de un millón setecientas cincuenta mil noches también más un tres coma cinco por ciento más de pernoctaciones que un año antes según datos del INE a pesar de que los hoteles

Voz 7 04:52 con un cinco coma once por ciento el mes pasado cinco grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 3 05:37 Susi Sánchez muy buenos días bienvenida Bárbara Lennie muy buenos días

Voz 10 05:41 buenos días tal si lo cierto es que

Voz 3 05:43 no es habitual tener enfrente a dos actrices de de vuestro nivel y aprovechando la coyuntura además nos gustaría empezar esta entrevista

Voz 0359 05:50 la proponiendo un casting algo a lo que por otra parte estáis acostumbradas a pesar de de vuestro talento el casting forma parte de de vuestra experiencia laboral de manera constante entre tenemos que hacerlo nosotras os cuento eh estamos buscando a dos

Voz 3 06:06 actrices para interpretar el papel de dos mujeres fuertes y poderosas y al mismo tiempo dos mujeres manifiestamente incapaces de entender el mundo en el que viven yo empecé Rus poco poca situación para que entendáis el contexto emocional de estos personajes y os doy algunas

Voz 0359 06:24 tienen poder son aceptadas además socialmente toman decisiones de relevancia pero por alguna razón que desconocemos a esas aparte de director ahora ya trabaja en la dramaturgia por alguna razón que desconocemos

Voz 3 06:38 no entienden la dimensión social del momento en el que viven en cómo definir el arco dramático sea ninguna de las dos tienen idea de por donde viene el viento

Voz 0359 06:50 citó es no tienen que ser actrices a ver más a veros doy más soy más información sobre los personajes van ex ministra de Cultura que el nombre es Isabel García Tejerina ministra de Defensa Cospedal lares de María Dolores que nosotros habríamos escrito un guión para esto pero las de falta la realidad es muy superior a cualquier guionista trecientos que nosotros pudiéramos contratar me gustaría antes de interpretar los así ya tener el contexto conoces un poco la motivación de los personajes que escucharéis poco para también inspirados en un poco más allá de lo formal ley de aquellos para trasmitir por ejemplo en tu caso Tebeto y al papel van este sería tu personaje Bárbara

Voz 10 07:44 puede ser un acontecimiento o gesto eh quizá de impacto pero no le veo la trascendencia o la relevancia para las mujeres para las mujeres no para posicionamientos ideología

Voz 0359 07:57 caso Val estos vale diría tu personaje respecto al día ocho de marzo y en tu caso si es un poco más fue decir lo más festivos a como más bueno no pero me

Voz 2 08:11 la oposición emocional grandes y esto se a mí me pregunta mi manera de trabajar sería una huelga a la japonesa trabajando todavía más horas demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en este país

Voz 0359 08:25 esto es lo que opinan las dos ministras sobre lo que va a ocurrir en este país el próximo ocho de marzo Entonces nos gustaría con vosotros darle otra dimensión emocionalmente más interesante hemos buscado esta música de fondo

Voz 12 08:39 sí sí es el momento sus y como ministra Tejerina

Voz 13 08:44 tengo que García Tejerina adelante tengo tengo que defender el texto como si el texto como sea

Voz 0359 08:50 bueno pues yo creo que sí que desde luego las mujeres tenemos que trabajar mucha más en este país para demostrar

Voz 13 08:54 claro que tenemos una identidad y un valor de creo que las huelgas japonesas es una buena opción para para demostrar al

Voz 7 09:05 mundo que que nosotras no nos paramos nunca

Voz 2 09:08 es decir que que no nos paramos bien en casa ni en el trabajo ni en ningún lugar

Voz 0359 09:12 somos gusta su se está normalizando el estás llevando el año

Voz 10 09:15 esto terreno como puedo vender esto como es que tienes que darle como las sabes las motivaciones las de dónde viene como

Voz 3 09:26 sigue del desinterés yo creo el y la falta y ausencia total de interés por lo que la sociedad española Matta para activación de otras no ha narrado

Voz 13 09:34 claro claro ese ese es el asunto no yo creo que lo importante es lo que uno piensa ahí ya está no hay no hay que pensar en en lo que la sociedad necesita esto hay que defender las ideas propias y olvidarse del resto del mundo

Voz 0359 09:46 pero ahora estás en personaje verdad analista vale vale eh contratada la entrevista al afirmar contigo Susi seguro Barbara te la te la juegas en este caso como como Cospedal

Voz 7 10:00 ver

Voz 10 10:07 puede ser un acontecimiento un gesto quizá de impacto pero no le veo la trascendencia o las revelan revelando es que nada tiene problemas de dicción

Voz 0359 10:18 esta nueva

Voz 10 10:21 tu quizá de impacto porque impacto la paja como ese no pacto pero no le veo la trascendencia o la relevancia para las mujeres para las mujeres no para fue no para posicionamientos ideológicos que son dos cosas fáciles victorias no yo creo que pueda seguir haciendo pruebas no me veo de no

Voz 3 10:43 te ves como Cospedal no no no no

Voz 0359 10:47 vamos a hacer la entrevista es sí pero no como no como Cospedal vamos a hablar de la misma

Voz 10 10:51 es todo el tiempo coma haciendo

Voz 0359 10:52 noté Cospedal suficiente vamos a hablar de la enfermedad del corazón miren

Voz 15 10:59 han hecho nadie

Voz 3 11:02 yo uno no sabe de qué película va a hablar

Voz 13 11:07 claro que no existir casi

Voz 0359 11:14 Microsoft última película el director Ramón Gutiérrez Susi Sánchez y Barbara Lennie entregan el alma en una historia sobre el abandono

Voz 16 11:19 la culpa el perdón y el pasado que regresa sin avisar para cambiar tira la vidas estén este viernes mañana después este recibimiento en el Festival de Berlín de hace muy pocos días parecía llamada a convertirse en la película española del año

Voz 0359 11:35 buenos días entra que había fuera de los personajes es que les llama mucho la atención si hubiéramos sido inflados para poner de relevancia en otras voces

Voz 17 11:44 declaraciones que lo parece que sus usted muy bien a estos tiempos perseguido como mujer además

Voz 3 11:49 la sensibilidad de de de un tiempo a más que es de la mujer del aire viene de Dios

Voz 0359 11:53 sin aire femenino en unos tiempos están marcados por las mujeres afortunadamente pero parece

Voz 17 11:58 que incluso entre las mujeres y que no se da cuenta ya escuchado

Voz 13 12:02 en declaraciones incluso de compañeros tuviesen otras emisoras de radio

Voz 10 12:06 yo mucho más incluso mucho

Voz 13 12:08 más fuerte eso o que a mí me dejan perpleja justa que sí que que que es verdad que el el abanico es a veces pensamos que todo todas pensamos un poco lo mismo y no es no es una realidad nuestro

Voz 3 12:19 nada se sabe es todas las mujeres que tienen

Voz 13 12:22 joder que hay un poder que femenino que no se suele utilizar porque son competitivas dentro de un mundo de hombres entonces es su manera de funcionar son más como los hombres es decir tienen una una mentalidad más masculina que femenina que adoptan de alguna manera la ideología masculina la hora de definir este tipo de asuntos no

Voz 3 12:41 esta es con toda seguridad diámetro es decir es la la película de año la enfermedad del domingo es una película protagonizada por dos mujeres uno es conscientes es conscientes cuando tú ves tu propio trabajo cuando lees el guión cuántas en el proceso en aumentos es consciente de esto esto es la bomba cien conductores G7 que estás haciendo muy buen trabajo

Voz 13 13:01 bueno consciente yo particularmente de explique haciendo muy buen trabajo no lo no lo soy soy consciente de que estoy entregando todo para hacer un buen trabajo pero el resultado eso que se define más al al al final de la película contra la gente ve la película ahí

Voz 0359 13:17 en el algún momento desde así eso sí esto

Voz 10 13:19 el material con el que trabaja así como me entendés claro no sé si a triunfo porque en este país es muy real

Voz 18 13:26 nativo pero sí que creo que que las dos éramos muy conscientes de que de que Ramón había escrito una historia que que nos permitía algo que que no es fácil de encontrar y que tiene y que tiene un nivel de de escritura hay después cinematográfico

Voz 13 13:42 muy muy importante no sin duda pero con respecto al trabajo que es lo que me preguntabas yo no no tengo tanta conciencia

Voz 3 13:49 pero una vez visto ya después de la vista a Memento

Voz 13 13:52 sino ayer ante ahí estuvimos viendo la película en Berlín que se proyectó en el Festival de Berlín is me quedé muy impactada la verdad es la tercera vez que la veo

Voz 3 14:00 en ese tiene que es dice además a un sitio lejano en a tres mil a cuatro mil kilómetros de distancia hay ver tu propio trabajo el otro tiempo porque además vosotras hoy estáis recordando cuando yo os pregunte sobre el rodaje la película esté recordando lo que pasó hace ya algún tiempo tiene fondos lo que hacen también las protagonistas de debo esta película basada en el fondo es vuestra tarea también dentro de casi meta lenguaje pero tiene que ser interesante verse a uno mismo con con esa distancia que te dan los la física sino también el tiempo que ha pasado desde que hiciste trabajo

Voz 10 14:29 sí sí sí sí es un ejercicio siempre extraño la verdad y que tiene que ver como con con un reconocimiento de uno mismo muy muy particular no a mí me pasó además que estábamos en Berlín los alemanes tienen un humor que

Voz 2 14:42 que eso es un alemán pues se reían mucho mucho se podría resumirse con

Voz 10 14:47 la película que a priori pues pues es un drama pero es verdad que habíamos jugado con elementos como con cierta ironía de comicidad pero no tanto sea los alemanes en cuanto pudieron empezaron a escojo ponerse hice en lugares bueno tienen otro contacto con con los cubre con la muerte

Voz 19 15:03 me parece pero pero sí es verdad que es como cómodo lo más delicado para mí

Voz 0359 15:09 sería preciso que ahí además señalan que servirán como mejor comedia o que imagina

Voz 20 15:14 no

Voz 0359 15:15 la enfermedad no se doctoró en comedia negra

Voz 3 15:23 qué es eso visibilizando claro vuestros personajes resumen XXXV años de Infantes lo que hacía Forges toros es decir hirió y hablábamos si comenzamos este programa con esta triste noticia qué difícil es resumir y que difíciles e contemplarse muy bien y el cine no se nos da esa oportunidad que durante una hora y media o dos partidos lo repare sus cerebros de esa de esa realidad y condensar las no hay y seguramente un alemán riéndose de de de algunas de las situaciones encontrará en vuestro debajo algo que también forma parte de Delhi que le resume que es capaz también de sentir como muy propio

Voz 10 15:58 totalmente digo yo si no no sé qué hacían ahí además tuvieron una respuesta así que se reían pero pero después la yo creo que la película te lleva es es una película bastante envolvente que tiene algo atmosférico que tiene que juega como con eh eh como como con lo intangible nuestra cómo decirte muy concentrada en dos personajes una madre y una hija y yo creo que de una manera o de otra insistimos en esto de que son dos mujeres y que es un estoy dos mujeres que está así pero pero hay todo muy universal en la película como yo toca temas que tiene que ver con como con las para mí grandes obras que son como eso al a una y japonés como decía nuestra ministro también le podría interesar y tocar no es una película que tiene

Voz 13 16:47 eh varias capas como todos los buenos guiones no cuenta solamente la historia de un reencuentro de una madre y una hija sino que cuenta también de qué manera los personajes o el ser humano es capaz de ir despojando para para para intentar digamos el encuentro con el otro con la otra

Voz 3 17:04 no bueno vamos a seguir hablando en unos segundos de la enfermedad el domingo dirigida por

Voz 12 17:08 Ramón Gutiérrez con Barberá y con su subsistir dentro de unos minutos

Voz 15 17:45 las a la Cadena Ser

Voz 19 18:03 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 7 21:07 en la SER

Voz 3 21:12 los gusta viajar en el tiempo y no somos más o menos a un año en el futuro

Voz 2 21:18 y las nominadas al Goya dos mil diecinueve al mejor actriz protagonista

Voz 1 21:23 Susi Sánchez por la enfermedad del domingo se Michael Jackson Bárbara Lennie

Voz 12 21:31 lo que Silveti posibles domina

Voz 0359 21:35 ahora los actrices papel protagonista por una película es posible es posible sería un desastre para seguirla solamente buena pero Clark es posible

Voz 2 21:47 porque es posible floración jo es pero equinos gafas anunciarlo no está fueron Laura dio Aranjuez mala suerte gracias sino gana el lema culpa venderemos

Voz 0359 22:00 mucho queda mucho tiempo ha tenido además mucho mucho tiempo para para poder sopesar bienes Rajoy en la enfermedad el domingo dirigida por Ramón Salazar se extienda este viernes tenemos aseguró con nosotros sus dos protagonistas

Voz 3 22:13 sí a Susi Sánchez enfermó el domingo grabara interpreta Chiara es una mujer que emprende la búsqueda de la madre que abandonó cuando era una niña eso sí que es precisamente una de las restaba una corriente inesperada que proviene de del pasado en el fondo la actualidad el cine el teatro vimos constantemente en ese para delante para atrás yo cojo el periodo parecería que esa misma portada de hoy de censura de no sé qué podía estar en años setenta y dos de ellos forma que el cine nos permite viajar constantemente adelante y atrás es un que es

Voz 2 22:40 la vuelta constante que la cifra también es así

Voz 13 22:43 el pasado siempre vuelve dicen no entonces en estará en esta película en este caso es muy muy concreto el pasado vuelve después de treinta y cinco años casi vuelve para darte la oportunidad de a veces de resolver redimir cosas que no que no existe bien

Voz 10 22:59 Bono y además en el lo bueno que tiene el cine es que hay elipsis no te las puedes saltar en la vida no es más complicado y además lo es que sí que efectivamente hay común diálogo de eso bebe en las ficciones de la del mundo de nuestra realidad pero yo creo el también el arte lo que tienes que lo lo lo lo ABC es lo posicionan

Voz 5 23:20 lugar

Voz 10 23:21 de cierta poesía no y que también eso te hace reflexionar al

Voz 0359 23:25 por más fácil a más concretamente sobre

Voz 10 23:28 copia realidad

Voz 0359 23:30 han dicho que la enfermedad el domingo es una película con efecto retardado Enrique queda de esas películas que

Voz 3 23:38 mañana levantarán levantará si seguirá pensando y estuve en San esos alemanes que se reían hace dos días yo mismo y están hechos polvo lo bueno compungido llega

Voz 20 23:50 por una vez no discutiendo hablando con una amiga sobres

Voz 17 23:57 su idea era

Voz 20 23:58 la Obra Cultural es grande y buena va a trascender todas las fronteras culturales todos los costuras lo van a entender yo digo pues tal besos tal vez no depende no sé qué me size nosotros si es bueno la obra

Voz 2 24:12 sí tocan esos temas universales

Voz 20 24:14 Duran entender en Japón y hemos hablado en Alemania de una manera u otro lo han entendido

Voz 13 24:20 si eso pasa siempre acuerdo que director no me acuerdo ahora quién comentaba que en teatro cuando una obra estarían hecha da igual el idioma en el que esté que el espectador no no necesita auriculares para el seguimiento del idioma que cuando una obra está bien hecha da un poco igual el idioma

Voz 3 24:40 las llamas no sé si es habitual participa este desde la primera línea guión en el proyecto

Voz 13 24:45 bueno Ramón me leyó el proyecto en un inicio hace ya como tres años me leyó pues como lo que era la historia como como si estuvieran novelado estaba aún sin secuenciar nadie esto entonces me leyó la historia y ya me conmociona completamente desde primer momento luego después tuvimos varios flashbacks a lo largo del desarrollo del guión yo me iba leyendo las versiones que iba escribiendo y vamos comentando pero he digamos participación no tenía

Voz 0359 25:11 tenemos que cerramos detenido por así decirlo has asistido a toda la creación del personaje

Voz 3 25:17 ni hacia adónde ibas ido gradualmente

Voz 0359 25:19 conocer que iba a pasar contigo Herrán

Voz 13 25:22 quería escribir un personaje para mí concretamente un poco apuro decirlo pero es la realidad él quería escribir un personaje entonces me lo hizo un poco la medida y también por eso había tanto feedback en ese sentido no

Voz 3 25:32 hay un poco lo mismo tiene más posibilidades de ganar el Goya

Voz 0359 25:35 por eso desde el principio Barbara tras muchas cosas pero siempre tener claro es que yo no soy un poco más tarde hay mucho

Voz 13 25:45 es que pueda alegar la veteranía en fin muchas cosas que me ayudó Barbara en todo el proceso de del rodaje me ayudó muchísimo porque encima ella tiene mucha más experiencia que yo más joven pero tiene mucha más experiencia

Voz 3 25:58 Israel cómo se rellenan XXXV años de de vacío

Voz 13 26:02 hay mucha dificultad en esos diez días que contra la película que se cuenta la historia del reencuentro con mucha dificultad con muchos temores con con la sensación de que no de que no sabes bien lo que va a pasar porque son dos mujeres adultas y a las que se encuentran ya la niña desapareció oí y me personaje ya es casi una mujer anciana entonces es es un un reencuentro muy dificultoso pero muy necesario también para las dos

Voz 3 26:32 Mon el director rodó escribir rodó un corto titulado Domingo que sería como la

Voz 1 26:38 a la precuela quedar está un vehículo nace entonces me voy

Voz 33 26:53 ahí no

Voz 3 26:57 que vuestra película también es muy importante el paisaje estáis solas una historia de vacío en un paisaje

Voz 17 27:04 en lugar un lugar remoto no no sé si estamos dando

Voz 3 27:06 las claves oportunas a la gente para que vaya mañana al cine a verla

Voz 10 27:09 si alguno si algunos no yo iría presupuesto con todos estos datos sabes que el corta este que hemos escuchado un poquito en realidad no es un corto escrito previamente a la película sino que estaba en la película es todo un material que que formaba parte del guión original que rodamos durante el rodaje y que después en montaje se ha quitado porque le funcionaba mejor la historia reduciendo la el presente pero todo ese pasado formó parte de la peli pasa que tiene una entidad en sí misma funciona como cuarto también y es muy bonito y que sí sí sí sí bueno es que se ha transformado mucho la película han en el montaje para bien y lo que decías del paisaje si es en en particular claro el personaje de cara a una mujer que hace muchos años que vive bastante aislada en esta masía en en un pueblo en la frontera entre Catalunya y Francia y que tienen mucho más que ver cómo con los animales y con el agua y con la tierra que con sus ritmos que con el ritmo de la ciudad y por contraposición el personaje Anabel es como la personificación de el de lo Social del posicionamiento de de de la burguesía no entonces es en eso es lo que a veces a lo mejor también a los alemanes les hacía gracia ahí también a mí me habla

Voz 13 28:20 contrapunto el paisaje también es como un personaje más porque todas esas raíces de esos árboles tan gigantescos esas raíces que están medio fue era medio dentro de la tierra cuentan mucho también de de todo el movimiento interno de los personajes de lo que están viviendo E internamente los personajes saques viene a ser como el sin el símbolo o un personaje más dentro de la de la historia

Voz 20 28:42 si hablamos de domingos domingo es el día de semana que tienen más no sé más peso es padre es el día elegido para para sentir más intensiva con más intensidad las emociones y las

Voz 3 28:54 el sueco la melancolía

Voz 2 28:57 Valle ha venido a España a veces la melancolía me persiguen tuvieron poco más lejos pero bueno del domingo tiene exceso no como días de la semana todos los más

Voz 20 29:06 el domingo no sé si es un buen

Voz 3 29:09 os gusta los domingos Alí pero

Voz 13 29:11 yo soy un poquito densos si se por la tarde que ya se empieza a preparar el cuerpo para el arranque de semana ahí todas la semana de trabajo es si es

Voz 10 29:20 si la agonía de Domingo no es que sea así que también

Voz 13 29:23 hay dos días de fin de semana hay y una mitad del día ya estás diciendo Pyeongchang la voz

Voz 20 29:28 bueno es jueves y jueves es el nuevo viernes

Voz 10 29:31 sí que hay que usted puede

Voz 2 29:33 jugar con el y bueno

Voz 3 29:36 estas mujeres no paran de trabajar en el caso Bárbara va a estrenar este año Petra en jemer sales al Reino de Rodrigo se oyen y todos lo saben de ropa Hardy sea este año bien no se da en el caso de si sucesivas a estrenar la verdad entre cinco estás hablando presunto culpable Antena tres con lo cual no Price cosa que me parece afortunada la entrega el domingo se estrena mañana es la última película Ramón Salazar se estén es una avería necesaria con dos de las mejores interpretaciones que van a ver este año en el cine no dejó ahí hemos empezado hablando de Cospedal Diosdado terminado

Voz 2 30:09 el domingo la naturaleza yo creo que lo dejamos y ocres e posible mejorar hay que hay hay que será

Voz 12 30:16 Barberá se muchísimas gracias Santa será

Voz 38 32:36 con ese hemos muchos muchas ocasiones que el Código Penal no se puede reformar en el fragor de un dolor

Voz 2 32:44 que si penitenciaría democratiza que sirva para proteger sino para vengarse debería haber un debate conjunto tanto de las penas XXV estamos a favor de la prisión permanente revisable

Voz 3 36:40 Viver dan sus todo el sueco claro damos un respingo serio ha dicho pasado no yo porque estoy acostumbrado eh pero no otro gol María tengo que contarte una historia a ver si te suena te voy a contar la historia voy a poner un poco de música para ambientar

Voz 44 37:00 la crisis e historia

Voz 45 37:04 una mujer que es limpiadora de la limpieza base de la ingeniería

Voz 2 37:10 ya

Voz 45 37:11 en el turno de noche del laboratorio en el

Voz 0359 37:13 se realizan se realicen experimentos en animales para uso militar se queda fascinada por la criatura submarina que está encerrada en un tanque de cristal

Voz 45 37:22 y consigue comunicarse con ella gracias a la música de unos discos antiguos después

Voz 3 37:29 es cubre que las autoridades creen en acabar con la criatura en aras del en esa científico

Voz 7 37:33 la mujer urde un plan para liberar a aquellos

Voz 3 37:36 dura secuestrando un carro de la ropa

Voz 7 37:39 lo del muelle para que vaya por el océano

Voz 12 37:42 libre para que siga su vida

Voz 5 37:46 qué te parece que has hecho un spoiler tremendo el argumento la forma de uva

Voz 7 37:53 no es la agua no vaya no he contado nada es la trama

Voz 3 37:59 de la novela de Paul del Premio Pulitzer le Mijayo escrita en mil novecientos sesenta y nueve o eso dice a su hijo propietario tras la muerte el novelista de todos los derechos literarios acusan a Guillermo del Toro a menos de dos semanas de los Oscar de plagio y ese gran favorito que está pasando

Voz 5 38:17 bueno está pasando lo que pasa siempre en el en los Oscar que empiezan las el apuñalado Astra peras el año pasado descalificar

Voz 19 38:25 bueno hubo aún uno de los guionistas me parece que mandó a la carta del del vídeo de bota Ahmed el habido otros años del robo

Voz 5 38:36 de ideas es bueno esto la verdad es que se parece mucho aunque el toro decía que él se había inspirado en el monstruo de la Laguna Negra en que era la la película de su vida el además hablaba de los monstruos yo creo que sí que sospechosamente parecido y creo que le pueden pegar pues a lo mejor le puede costar el Oscar a mejor guión que no lo tenía claro porque era para las cuatro anuncios a las afueras pero hombre es que el es una película de directo

Voz 2 39:05 por qué has visto las dos la película que referencia has visto las dos tanto la forma de agua como

Voz 3 39:10 la película en la que se inspira según ha vuelto a lo que tal separación

Voz 2 39:14 no se puede ver la inspiración la mujer de la mujer y el monstruo All Mossos Laguna Negra

Voz 20 39:21 se nota se nota donde ha inspirado físicamente el monstruo parece parece curiosamente pero él él es eso que diciendo él dice sí si esta película es la aplique la infancia inspirado para hacer todo lo que está haciendo parece normal me encanta mi favorito se origina porque soy así de nostálgico es que ahora conociendo esta

Voz 3 39:43 la noticia de hoy donde el hijo de ese novelista reclama hay denuncia por plagio es verdad que justo están votando ahora hay que lo haga precisamente en este instante también es llamativo con el tiempo que ha tenido para denunciarlo digamos hablando mucho tiempo de estabilidad y es llamativo que el hijo anuncia a dos semanas de los premios pero cuando Guillermo del Toro visitó este programa hace una reflexión sobre la posibilidad de inventar en el cine que hoy resulta muy

Voz 0359 40:09 presente mira la la

Voz 2 40:11 la vocación de Alarte es la síntesis es decir no no vamos a crear elementos nuevos la manera en que sintetiza vamos esos elementos nuevos en una voz que canta algo viejo de manera nueva eso es la vocación ganar

Voz 45 40:28 me parece que me voy escuchando estos tomaba otro sentido

Voz 10 40:32 bueno es verdad que puede ser el mismo

Voz 5 40:35 como argumento pero es que la película de Guillermo del Toro lo que tiene es un universo osea el crea visualmente un universo completamente nuevo IM y muchísimas veces pasan estas cosas en de hecho el Pixar tiene el como la ley interna de no recibir guiones de fuera porque están todos los días les les llueven demandas

Voz 2 40:58 no son los únicos e claro

Voz 3 41:01 apartamento donde se recibe el guión físicamente Se reciben u sobre un notario coge sobre y lo mete en otro sobre dónde se garantiza que no sea abierto y devuelve al

Voz 0359 41:13 el destinatario si sospecho

Voz 5 41:16 eso que salga ahora osea que acaban de las votaciones termina el día veintisiete a mi me parece que evidentemente este hijo de este escritor habrá hecho sus gestiones para qué

Voz 19 41:25 le den los derechos hay evidentemente son navajazos

Voz 10 41:31 la industria pero yo no soy el navajazos de la industria pero vamos claro

Voz 3 41:36 bueno esta es la noticia del día pero nosotros queríamos que hoy Mariola acompañada porque por fin se estrena mañana la última película de Ridley Scott todo el dinero del mundo es un directo sobre el que hay consenso hace las inolvidables películas muy influyentes para todos los demás como Blade Runner Thelma Louise au alguien pero saben que a Ridley Scott no le dan premios

Voz 7 41:57 Hollywood nunca le ha dado un

Voz 3 41:59 el Oscar al director de Gladiator los Bafta intentarán arreglar esta injusticia puestos Una injusticia el pasado domingo

Voz 5 42:08 hombre es que tiene ochenta años y le dieron el el Bafta de honor y estas fueron sus primeras palabras pins

Voz 2 42:17 llevo cuarenta años en este negocio nunca me han dado nada así que no me voy a ir calladito samba JL hombre claro esté lleva en ese momento gitanos de la venganza

Voz 5 42:30 el Reale el de he cabreado cabreado hijos además dio gol bueno dijo tacos estaba el príncipe de que visitaría perdón pero tal identidad se despachó vamos a ver es que no Leander lo mismo en Bafta no le habían dado no le había enviado ninguno como director ninguno y Óscar tampoco ninguno de hecho lo más tremendo desde mi punto de vista es que solamente ha sido cándida esto como directora los opta a los Oscar por Thelma y Louise por gladiador in Black Hawk derribado sea es que bueno también fue candidato como mejor película osea productor por Marte pero cómo es posible que no fuera candidato a mejor director por Blade Runner Alien sea el a mí

Voz 0359 43:19 lo grave enseres votó por la influencia más allá de la labor codirector en películas concretas su carrera es de las más influyentes

Voz 5 43:27 impresionante y claro él esta noche la noche del domingo quiso de dejar claro que no es un ganador nato y que empezó que siempre ha comido piedras

Voz 46 43:38 vamos a vos Dean siempre ha sido de los que empiezan tarde hace mucho tiempo cuando tenía quince años mi padre estaba leyendo mis notas vivió que ocupaba la posición número veintinueve de la clase había alcanzado la distinción de ser el último me puso la mano en el hombro y me dijo mira sólo puedes hacer lo que mejor se ve pero sea lo que sea que decías hacer asegurate de que te apasiona la enseñanza es la más importante de todas las profesiones arregla de esto y habréis arreglado los problemas sociales hay ya L

Voz 47 44:06 dio el primer coscorrón a los eh pues eso pues todo lo que es el establishment británico porque él estudió en una escuela de arte que dijo que ahora mismo no podría haber entrado porque no era lo suficiente no tenía las nota su saque ya le arreó el mal ante osea que no se enfaden los padres como los malos estudiantes que se tienen un padre Great tú Aldo que hagas bien estudió Arte entonces le cogieron de becario en la BBC y ahí lo tuvo claro le pagaban poco adiós a la BBC

Voz 5 44:37 en su hermano Tony con que que bueno es el director de Top Gun y tal se pasó los diez años siguientes haciendo publicidad entonces claro aprendió lo que es el doble aspecto del negocio del cine que es la pasta y el público entonces es siempre dicen que tiene muy buen ojo el año se bueno él hizo una primera película los huelguistas pero vio

Voz 2 44:58 dice muy buena muy buena película

Voz 5 45:00 pero envió el éxito de Star Wars en el setenta

Voz 2 45:02 hay siete dijo pues está clarísimo en el setenta y nueve

Voz 48 45:07 alguien tener que decir pero esta es una nave comercial no de salvamento claro Baricco yo te lo dije

Voz 2 45:14 yo soy alien llega tras el extraño estar

Voz 5 45:17 porque claro y él dice que está pasando por qué las nave está entonces él hace una nave espacial en la que mete un bicho que masacre a todo el mundo y dice que uno de las técnicas viene del cine clásico también bueno los y los decorados están basados en los bocetos de Moebius una atmósfera asfixiante en la película tiene tres o escenas de terror real en las que se ve realmente todo pero el resto es todo sugerido de tal manera que tú ves garras mandíbula pero no entero consigue un Oscar a efectos especiales a visuales pero ni dirección ni actriz ni John Hurt ni guión ni nada un escándalo no

Voz 2 46:00 escandalazo un escándalo que pasa en el otro

Voz 5 46:03 sesenta y dos siguiente parada Blade Runner fracaso de taquilla pum pero como él venía del del mundo del videoclip vi de los anuncios pues es una película que marcó visualmente estética Cyber Pang publicidad filosofía

Voz 7 46:21 ves cosas que no

Voz 5 46:34 este hombre pues se pega un batacazo en la taquilla lo más Akram hablaba además temas que tú dices pero si es que es lo mismo la el totalitarismo la deshumanización de la ciudad el plan manipulación genética Harrison Ford que ha hecho de la segunda que ahora hace poco que además era producción de Ridley Scott decía cuando estuvo en Madrid nos decía que que bueno explicaba en realidad porque en la primera había sido un fracaso padres

Voz 20 47:04 no fue recibida con calidez cualquier tan nueva que asustaba y además exigía más atención más inversión como audiencia de lo que solía ser habitual entonces

Voz 0359 47:13 era complejo es que

Voz 5 47:16 cosa que ha llamado burros a todo el mundo pero especialmente a los que le han dado el premio además Ridley Scott que ha hecho muchísimas cosas in hables como la tiene gente O'Neill mil cuatrocientos noventa y dos cosas tremendas déjame solamente decir que sí

Voz 3 47:31 mil novecientos cuarenta y dos

Voz 5 47:33 no mil cuatrocientos noventa y dos Así era la de verlo claro era no era la que hacía de la Reina era la de Colón ah bueno me vale me vais a echar ya el estudio y no llega por favor no nos dejemos con qué quieres decir con eso cambia totalmente de sale al ambiente al sol es una película liberadora llena de es feminista aunque yo creo que no es nada feminista consigue cinco nominaciones dada nada a lo al es feminista su pesar porque él olió que ahí había chicha que cosa

Voz 10 48:20 digo nominaciones pero solamente se lo llevó

Voz 5 48:22 a la dirección la guionista que además tuvo que defender que no es feminismo tóxico Ike el suicidio es simbólico

Voz 3 48:30 bueno pues mañana Riley de Scott después de que recibiera Bafta Leonor la semana pasada estrena todo el dinero del mundo un biopic del millonario Paul Getty que se resistió a pagar el rescate por el secuestro en mil ochocientos setenta y tres horas

Voz 34 48:43 su efecto

Voz 5 48:46 bueno es un corre que te pillo es maravilloso divertido que va a hacer pasta porque como dice Ridley Scott en su ADN está hacer cine comercial tan en su ADN está hacer lo que cuando salió el escándalo de Kevin Spacey ahorró dijo fuera porque aquí lo importante es la pasta en el país

Voz 0359 49:06 de

Voz 2 49:06 la quise acabó Villa siempre muchos grandes también son como de la María Guerra muchísimas gracias hasta luego

Voz 49 49:18 ah sí

