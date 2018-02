Hoy por Hoy (22/02/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

No hay resultados

Voz 1 00:00 es medio día a las once en Canarias hoy por hoy pues siempre hay barcos muy buenos días qué tal buenos días

Voz 1018 00:08 la muerte de Forges Antonio Fraguas tiñó de luto la vida de nuestro país desaparece medio siglo de ingenio creatividad aportación al lenguaje crítica social que en mayor o menor medida no son acompañado a todos en los distintos medios en los que su viñeta diaria su mono como le gustaba decir a él eran para la mayoría lo más buscado a la hora de abrir de periódico la última precisamente hoy en la página catorce el diario El País en su ubicación habitual a la derecha de la editorial puede ser quizás su testamento gráfico con esa frase esto el año político flácidas es irreparables Forges se definía como un creador pegado a la radio hasta Grecia

Voz 2 00:42 imprescindible a pagarla cuando voy a dibujar sí es música clásica me ponga dirigirla

Voz 1018 00:56 tenía setenta y seis años de Hamás de doscientas cincuenta mil billetes viñetas y un sentido de la vida irremplazable pueso trabajador

Voz 3 01:04 con la bonita cifra de cincuenta y tres años de cotización a la Seguridad Social Rubio es una definición correcta

Voz 1018 01:13 la capilla ardiente con los restos de Antonio Fraguas ha instalado en el tanatorio madrileño de la M30 donde tenemos una unidad móvil con José María Sendra ir Raquel García la Raquel

Voz 4 01:22 hola qué tal buenos días abren las puertas del tanatorio donde se agolpan ya las cámaras para despedir como decías un referente de la realidad social y de la crítica política genial dibujante de estilo personalísimo lenguaje propio compañeros periodistas artistas políticos todos destacan su fino sentido del humor que no ofendía a nadie Peridis daba esta mañana al humorista pleno que sabía distanciarse para poder contar Rajoy Sánchez Iglesias portavoces de todos los grupos políticos su queridísimo Atlético de Madrid sus lectores de los que él decía que no sería nadie más de cincuenta años trabajando los últimos veintitrés en el diario El País colaborador de esta Casa de la Cadena SER su última viñeta en el periódico comentabas tú José Antonio nos deja esta reflexión esta mañana esto del año político flat sido es irreal

Voz 5 02:08 cables

Voz 1018 02:08 gracias Raquel esos mensajes se une también el de los Reyes a través de su cuenta en Twitter muestran su pesar por el texto en el que puede leerse sentimos con mucha pena su muerte los españoles nos quedamos hoy huérfanos de un referente de sabiduría hay defensa de los valores democráticos Don Felipe Doña Letizia preside la inauguración oficial de ARCO la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que echa a andar este año con la polémica por la retirada de los veinticuatro retratos pizza helados con los rostros por ejemplo de Oriol Junqueras o los Jordi famosa Ifema María Manjavacas

Voz 6 02:38 con la ausencia de la alcaldesa de Madrid los Reyes han inaugurado en la que sin duda la edición más polémica de Arco Manuela Carmena no ha venido en protesta por la retirada de la obra de Santiago Sierra dice que ya ha hablado con la Casa Real para que no se interprete como un gesto de desaire a ellos pero si quiere que conste como gesto de rechazo a esta decisión los reyes ella recorren ahora mismo las instalaciones de Arcos sin parada porque ni estaba ni está previsto la galería de Helga de Alvear donde estaba alojado el cuadro de la polémica donde ahora luce la obra de un artista alemán los Reyes han empezado el recorrido en el stand del país de Eduardo Arroyo ahora siguen visitando galerías veremos si al final hay pronunciamiento del ministro de Cultura Méndez digo que acompaña a los Reyes en esta visita

Voz 1018 03:24 hora doce y tres minutos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la normativa comunitaria no se opone a la legislación española que permite el despido de una trabajadora embarazada en el contexto de un despido colectivo en el marco de un ERE corresponsal comunitario Griselda Pastor

Voz 0738 03:38 si el despido no tiene nada que ver con el embarazo y si ha comunicado por escrito con su justificante osea que el tribunal cree correcto compatible con la liga europea que una mujer embarazada sea incluida en la lista de despedidos y su inclusión responde a los mismos motivos que para el resto de trabajadores que perderán el trabajo una decisión promulgada a favor de Bankia que negoció con los representantes sindicales el año dos mil trece ese despido colectivo aunque sus consecuencias van a ser generales porque limitan o reinterpreta en otra norma europea que garantizaba el derecho a las trabajadoras embarazadas de no ser despedidas

Voz 1018 04:14 gracias grosero tenemos otra conexión en directo frente al Parlamento Vasco donde está ahora se realiza una ofrenda floral en recuerdo a dos parlamentario socialista Fernando Buesa y Enrique Casas también al policía Jorge Díaz asesinados en dos atentados de ETA en mil novecientos mil novecientos ochenta y cuatro y dos mil respectivamente información de Isabel Cobo

Voz 7 04:31 ocho años en el asesinato del socialista Fernando hemos hecho escolta Jorge Díez Elorza aquí frente al monolito que les recuerdan en lugar en hoteles mataron frente digiere bien en Vitoria en pleno campus universitario a escasos quinientos metros del Parlamento Vasco dieciocho años después ahora todo el arco parlamentario todo el arco político vasco presente desde el Partido Popular hasta Bindi parlamentarios concejales junteros comienza hay ahora una entrega floral rosas una por cada asistente que quedarán sembradas aquí un año más

Voz 1018 05:00 según informa hoy el diario Gara ETA ha iniciado un debate interno encaminado a la disolución de la banda terrorista el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido estuvo esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy aseguraba desconocer más detalles sobre este asunto

Voz 2 05:10 a mí me gustaría que quedara muy claro igual que ETA no consiguió nada cuando deje de matar no va a conseguir nada tampoco es cuando deje de existir lo que tienen que hacer es disolverse tienen que pedir perdón tienen que pagar las deudas tienen que colaborar en el descubrimiento de aquellos casos que todavía están pendientes de resolverse

Voz 8 05:32 sí arrepentirse

Voz 1018 05:39 y todavía en unos segundos algunas cuestiones más con Isabel Quintana llegarles

Voz 6 05:42 a la Amnistía Internacional asegura que expresarse en España incluso en redes sociales se ha vuelto cada vez más peligroso lo dice en su balance anual donde destaca que cada vez hay más miedo a manifestarse por las sanciones y condenas en aplicación de la ley mordaza el Consejo de Seguridad de la ONU más horas una resolución que plantea una tregua de un mes en Siria desde el domingo han muerto unas trescientas personas entre ellas más de cincuenta menores en ataques del régimen contra la región de Guta controlada por los opositores esperábamos sugiere la posibilidad de que profesores o trabajadores de las escuelas estadounidenses puedan ir armados para responder en caso de tiroteo lo ha dicho en una reunión con afectados en la Casa Blanca en la que algunos asistentes han criticado la propuesta ciento cuarenta y siete personas la inmensa mayoría escolares de entre ocho y catorce años afectados por un brote de gastroenteritis en la comarca catalana de la Cerdanya estaban alojados en cinco hoteles diferentes ninguno ha necesitado por el momento hospitalización Repsol cierra un acuerdo de venta Rioja bizco Sara Holdings del veinte por ciento que mantenía en Gas Natural por más de tres mil ochocientos millones de euros el acuerdo a expensas de obtener todos los permisos internacionales necesarios implica una plusvalía de cuatrocientos millones para Repsol las pernoctaciones hoteleras aumentaron un uno con tres por ciento interanual en enero subieron más las de residentes en España aunque la estancia media bajó un uno con seis por ciento con respecto a enero del año pasado Canarias Madrid y Valencia lograron el mayor grado de ocupación de plazas hoteleras puesto

Voz 1018 06:57 esto es algo de lo que tenemos ahora

Voz 1 06:59 luego te escuchamos José Castro además hacia las doce siete una hora menos en Canarias seguimos en Hoy por hoy la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido bueno estos días hemos leído revelador artículo acerca de una perversión que todos hemos sufrido durante años en silencio hasta que ahora se ha convertido por fin en objeto de debate público a la altura Pablo González Batista muy buenos días buenos días tenía Garrido buenas ya están calen imagino Toni que te refieres a la ANAV dixit si hasta ahora no nos haya o sí

Voz 9 07:36 el petróleo yo hablas a lo mejor de la vocal es Barà Vaticano porque es necesario inventar para sueco explica te vea y no hablamos de esa vocal que ETA entes introducen así innecesaria en las canciones y a la que la página web Verne en adelante ver N del diario El País ha dedicado un interesantísimo artículo que ha escrito la profesora de Lengua Lola Pons no es eso

Voz 1 08:04 eso pero explícanos bien en qué consiste

Voz 9 08:07 bueno eso es un fenómeno de la promoción del español que está pues la tiene mil ejemplos en nuestra música tiene un nombre técnico ya lo hemos dicho se llama Ana tics que está como a medio camino entre una enfermedad mortal y un personaje de Astérix vocal intrusa que secuela en las canciones se llama vocal es Barà báltica además Sultan así más inútil que una vocales Barbadillo

Voz 1 08:28 de este fenómeno que se en muchas canciones pudimos escuchar algún injerencias o mejor dicho aún dejen vender Thani ese artículo del deber en al que hacíamos mención incluye algunos ejemplos geniales como este de David Bustamante

Voz 10 08:49 a este no le interesa el super es una Bustamante en la que se titulada cobarde

Voz 9 09:02 esa sensación la primera de Operación Triunfo fue una buena escuela de que David Bisbal también tiene algunas fantástica como esta

Voz 11 09:10 tú pones tu por no es beber es beber Eric Benet venir una bueno

Voz 9 09:26 los es un fenómeno extendido entre los galeristas pop de género masculino la sublimación de la cursilería esto para que den el carnet de dista tienes que haber metido alguna vez una vocal por el medio por supuesto Pablo Alborán no ha perdido oportunidad de hacerlo

Voz 2 09:42 bueno

Voz 9 09:45 el ERE como veis la técnica normalmente consiste en introducir una vocal después una R que luego va seguido una constante cuerpo beber hete perderte

Voz 12 09:55 pero PP en este en esto como en casi todos los

Voz 9 09:58 sin son lo vieron primero mira

Voz 13 10:01 el PD nace y criaturas bueno con los ejemplos

Voz 9 10:04 que hemos escuchado podría parecer que este es un fenómeno relativamente moderno pero he buscado más ya encontramos muestras en Carlos Gardel a mediados de los años treinta

Voz 14 10:13 no lo le retó

Voz 9 10:19 y aquí en España tenemos un gran exponente en Joan Manuel Serrat

Voz 15 10:23 la condición esto es un tres en uno vamos a escuchar el principio pérdidas de

Voz 16 10:28 era era Hugo

Voz 9 10:31 Beretta

Voz 16 10:34 en él tiene

Voz 9 10:46 sin duda es un gran aspirante Serrat pero aquí el campeón mundial indiscutible de la ANAV Pixies seis mexicano se llama Luis Miguel escucha desde Fomento porque hay suficientes para perderla Cuéntame

Voz 17 11:03 a través de una emisora casi se amarrar amaré arte es un placer

Voz 15 11:11 la Natixis otro día si queréis hablamos de otros dos sorprende sorprendente fenómenos de la canción moderna que son las ves que se convierten en humo

Voz 1 11:17 su voz suena nuevo están vamos ya

Voz 9 11:24 luego hay artistas que cuando canta en inglés la palabra vive la comienzan con una se convirtió en PIB y luego está Manzanita que es una especie de ANAR tics que ya pertenece abonar este a juegan su propio escuchar esto

Voz 18 11:40 como precintar veleta demandaba y un ramo de viví todo del que ha habido le

Voz 9 11:49 no olé este es pero es esto lo voy a meter yo aquí como hay Dios del Führer

Voz 1 11:57 pese a la crisis sienes

Voz 17 12:00 Pérez se aprende de votar Grecia habló con

Voz 9 12:06 eh que hay ahí más allá

Voz 18 12:14 vamos

Voz 23 19:51 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido