Hoy por Hoy (23/02/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:17 qué tal está muy buenos días tenemos por delante un fin de semana soleado pero bastante frío en casi toda España atención hoy a las tormentas en Canarias pueden ser fuertes y dejar mucha agua un fin de semana que comenzará marcado también por lo que ocurrió anoche en Bilbao la muerte de un ertzaina durante la batalla campal entre radicales entre la en las inmediaciones del estadio de San Mamés minutos antes de que empezara el Atleti Sparta de Moscú que utilizaron la excusa del fútbol para convertir las calles de la capital vizcaína en poco menos que un escenario de guerra según confirma el Gobierno vasco el agente no murió directamente por ninguna agresión sino que sufrió un infarto en medio de los disturbios se llamaba Inocencio Alonso tenía cincuenta y un años este fin de semana lo van a recordar en todos los campos al menos eso ha pedido a la federación de fútbol al fútbol se le pide que corte de raíz con los radicales no exigía anoche al alcalde de Bilbao el peneuvista Juan María Aburto en el larguero

Voz 3 01:29 esto no tiene nada que ver con el fútbol con el deporte esto es otra cosa y yo creo que desde los estamentos del fútbol en este caso desde la UEFA se debieran tomar algunas medidas de jugando decía una constante no que determinados equipos van van generando allá por donde pasan pues determinadas circunstancias de de actos de completo civismo no

Voz 1727 01:51 la Casa Real el lehendakari Urkullu todos los partidos vascos el presidente Rajoy han condenado la violencia y se han solidarizado con la Ertzaintza que según el último balance ha detenido a nueve personas de tres nacionalidades distintas el salvajismo de unos a la protesta cívica de otros los pensionistas desconvocaron colocaron ayer al Gobierno y a los políticos en general con una demostración de fuerza en la calle miles de ellos salieron a protestar para exigir pensiones decentes garantías para el sistema en cuarenta ciudades estas marchas más numerosas en Madrid donde llegaron hasta la mismísima puerta de los Leones en el Congreso y cortaron en la Carrera de San Jerónimo y también en Bilbao donde desbordaron las calles del centro

Voz 0882 02:46 pero tenemos que pagar muchas de los medicamentos con pensiones de las viudas de cuatrocientos y pico euros

Voz 5 02:51 que hay gente que no se arregla y que lo está pasando muy mal esos justo un siglo XXI en un España maravillosa pues perdone señor a quien corresponda no es justo

Voz 6 03:01 a pedir nuestro derecho que realmente no lo sé

Voz 0882 03:04 cada años no están quitando mar derecho

Voz 1727 03:44 lo que se le ocurrió decir a Hernando mientras en el PP crece la preocupación por este estallido de malestar en un sector que tradicionalmente considera un granero de voto popular según el último CIS casi una de cada tres personas mayores de sesenta y cinco años el treinta y dos por ciento vota al PP es viernes ya es veintitrés de febrero y Rajoy va a desayunar con estas noticias en Bruselas ahí cenó anoche con otros dirigentes del continente que hoy va a volver a verse en una cumbre europea Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 04:18 Nos día Si en España está citado a declarar por tercera vez el antiguo mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero le va a interrogar la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que le imputa un delito de sedición por el lunes

Voz 1727 04:28 y sumen una nueva dimisión a raíz de los escándalos de abusos en ONGs esta vez la del número dos de Unicef que lo deja tras conocerse que acosó a compañeras de trabajo cuando dirigía la ONG Save the Children

Voz 0027 04:41 la ONU ha vuelto a ver cómo Rusia bloquea sus esfuerzos por impulsar un alto el fuego en Siria el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha retrasado la votación de una tregua en ese país ante la amenaza de veto de Moscú

Voz 1727 04:51 lío y familiares compañeros amigos seguidores de Forges lo van a despedir sus restos serán incinerados en el cementerio de la Almudena en Madrid

Voz 0027 04:59 el país lleva hoy a su portada su biznieta póstuma la piedra es el único objeto inanimado capaz de tropezar dos veces con el mismo hombre si cuela cuela en las páginas de opinión un espacio en blanco ocupa el hueco habitual de las mientras te Forges y el resto de humoristas gráficos de la prensa no la le rinde hoy homenaje roto Peridis Gallego y Rey o Puebla dedica entre dedicas nietas

Voz 1727 05:22 en lo estrictamente deportivo como les fue anoche a los equipos españoles en la Europa League Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 05:28 María Pepa alegría a medias viene en Bilbao porque la nota negativa de los incidentes al menos va acompañada de la eliminación de los bárbaros a manos del Athletic estará hoy en el sorteo de octavos junto al Atlético de Madrid que es imponía uno cero al Copenhague eliminados la Real Sociedad perdía dos uno en Salzburgo y el Villarreal cero uno con el Olympique de Lyon en el sorteo de la una de la tarde en Nyon estarán también equipos como Milán Arsenal Dortmund léxico Lazio o Marsella y en casa empieza esta noche la jornada veinticinco de Liga en Primera con el Deportivo Español desde las nueve de la noche

Voz 1727 05:59 detalles del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 1552 06:01 buenos días hace mucho frío en estos momentos

Voz 0978 06:04 eh especialmente en pueblos de montaña de la ibérica en los Pirineos donde tenemos temperaturas alrededor de los diez grados bajo cero pero está hablando en prácticamente todo el interior peninsular incluso en algunos puntos costeros del Mediterráneo y el Cantábrico y el frío se mantendrá la mayor parte de la jornada va a ser mucho sol como ayer pero las temperaturas penas pasaran de los diez grados en la mayor parte del país sólo se pasará de los quince en Extremadura Andalucía también en Canarias maña en el tiempo va a ser muy parecido al de hoy algunos chubascos aislados en el Mediterráneo pero en general soy frío el domingo se irá complicando en Canarias donde las tormentas con el paso de las horas irán ganando intensidad pueden

Voz 0882 06:40 descargarse de manera torrencial voz

Voz 8 06:44 J ellas obligan a no voy la policía

Voz 1727 07:07 Antonio Orozco ha retomado la gira de su último disco que se titula destino y del que forma parte esta canción que escuchamos que se titula eres mi mejor casualidad bueno pues Orozco hace hoy una parada en esa gira parada en este estudio de Hoy por hoy

Voz 9 07:21 dónde le contará Toni Garrido sus nuevos proyectos grande de la fuente buenos días

Voz 0456 07:26 tres días Pepa entrevistamos al artista catalán a las diez y media de la mañana una hora antes en Canarias buenos días a todos

Voz 9 07:38 antes les vamos a contar que se cumplen cincuenta años ya de la legalización de las primeras organizaciones vecinales

Voz 0456 07:45 así que a las siete y media a seis y media en Canarias entrevistamos a Juan Antonio Caballero presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales hablamos con él de la financiación municipal de las competencias de los ayuntamientos o de los retos en sanidad pública dependencia o igualdad que tienen por delante

Voz 1727 08:01 este es el vecino el que elige al alcalde el alcalde el que quiere que sean los vecinos

Voz 0456 08:20 a partir de las ocho dos entrevistas más recibimos ajusta Montero hoy a Inés Gutiérrez de la comisión feminista ocho de marzo para que no se aclaren algunas dudas en torno por ejemplo al elitismo de la huelga a las nueve mesa de análisis con Carmen Remírez de Ganuza Antón Losada Josep Cuní a las once después de escuchar Antonio Orozco ya saben que Javier Limón nos descubre a jóvenes talentos de la moda Tica Icon David de Jorge atención abordamos esas combinaciones gastronómicas tan extrañas que hemos hecho alguna vez pero que nos encantan no sea vosotros Pepa Aimar pero a mí por ejemplo de pequeño me encantaba el bocadillo de chorizo

Voz 9 08:56 con HP entonces con Siria es raro raro raro ha habido alguna mañana vamos a hablar una barra libre gastronómica porque todo el mundo tiene una rareza en todo el mundo tiene una rareza menos Aymar vale gusta pero la barra de los viernes ya saben que es política y la semana dado tanto de sí iraní que tiene

Voz 0456 09:29 el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis no para darnos hambre sino para reflexionar libremente sobre ese asunto de la Semana Nacional lo internacional que quieran destacar poner sobre la mesa

Voz 9 09:51 son ya las seis y diez las cinco y diez Canarias

Voz 0027 09:54 así mientras trepaba por el desayuno Elena Sánchez en la técnica Jordi Fábrega en la producción

Voz 2 11:40 esquirla disfrutes de la emoción todo el deporte Portillo Dani Garrido

Voz 0027 11:50 no sé

Voz 2 11:53 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 19 12:05 este es el rastro sonoro que deja la batalla campal que protagonizaron anoche varios centenares de radicales en Bilbao aprovechando el partido de Europa League entre el Athletic y el Spartak de Moscú los operarios del Ayuntamiento han pasado la madrugada tratando de borrar

Voz 0027 12:17 arrastró físico que dejaron esos destrozos de los ultras en los graves enfrentamientos en los que un ertzaina murió ayer de un ataque al corazón hay nueve detenidos de tres nacionalidades distintas Radio Bilbao Isabel León

Voz 0821 12:28 qué tal las detenciones comenzamos si te parece cinco son vascos tienen entre veinte y veinticinco años dos son de origen ruso de veintisiete y treinta y siete que también un ciudadano polaco de treinta años todos están pasando la noche en la comisaría por presuntos delitos de desórdenes públicos y riña tumultuaria y a lo largo de esta mañana se prevé que pasen a disposición judicial a los extranjeros se les imputa además en un delito de atentado a agentes de la autoridad en lo que a parte médico respecta el Departamento de Salud ha informado de que han sido atendidas hasta seis personas en el hospital de Basurto con heridas de diversa consideración la Ertzaintza nos confirma además que otros cinco agentes han sido atendidos por heridas en una mutua un saldo que deja ya una idea de lo que supuso de lo que ha pasado esta noche respecto al fallecido vecino de Ermua de cincuenta y un años el departamento insiste en que el motivo de su muerte ha sido un infarto con este panorama no se han hecho esperar las reacciones

Voz 8 13:17 más no desprecio no por por

Voz 20 13:19 por esos grupos no de uno y otro lado violentos desde los estamentos del fútbol en este caso desde la UEFA se debieran tomar algunas medidas cuando se cuando es ya una constante no que determinados equipos van van generando

Voz 0821 13:36 esta demanda fundamental hoy también entre hosteleros y vecinos de Bilbao Urkullu ha recibido ya a las condolencias del Rey del presidente del Gobierno y de otros mandatarios hoy jornada de luto en el cuerpo y día de condena en las instituciones

Voz 0027 13:46 gracias Isabel el despliegue de seguridad que puso en marcha el Gobierno vasco era extraordinario precisamente porque los hinchas radicales del Spartak de Moscú son conocidos por su extrema violencia con un estructura interna propia de cuerpos paramilitares Rafa buenos días buenas

Voz 1772 13:59 días en dos mil dieciséis demostraron ser los

Voz 0027 14:02 aficionados más temidos de Europa

Voz 1772 14:06 durante tres días convirtieron el centro de Marsella en un escenario de batalla campal constante contra los hooligans ingleses Esteban Ibarra del Movimiento contra la Intolerancia anoche en El Larguero

Voz 21 14:17 pues si no es más que todo el mundo sepa que son los más peligrosos sepa que son gente entregada que son gente que sabe artes marciales que tiene destructiva ría la gente tiene que saber que esto no sólo hooligan estos son grupos que Luis borracho oiga yo pido para ellos sin tratamiento como organización criminal ni siquiera como suyo

Voz 0027 14:36 son más de diez mil hinchas y se dividen

Voz 1772 14:38 dos grupos los Gladiator y los Frattini que compiten por ver quién es el más violento los radicales del Spartak habían paseado su violencia es lo fobia por Málaga Vitoria donde le pegaron una paliza a un joven a comienzos de esta semana

Voz 13 14:56 yo pasado es Sevilla

Voz 1772 14:59 y eso que tenían prohibida la entrada al partido suelen entrenar a base de peleas en el bosque y son expertos en artes marciales afición que comparten con el presidente Putin muchos de ellos incluso viajan en el mismo avión en el que van los jugadores

Voz 0027 15:13 Marta

Voz 22 15:21 hombre

Voz 0027 15:29 así sonó ayer la protesta masiva en treinta ciudades de toda España pensionistas pidiendo una subida digna que por lo menos deshaga mantener el poder adquisitivo los convocantes la Coordinadora Estatal en Defensa del sistema público de pensiones advierte de que volverá a salir a la calle contra lo que consideran el insulto de su vida que es el actual cero veinticinco por ciento acordado Button buenos días

Voz 0127 15:47 buenos días ese raquítico cero coma veinticinco se traduce en casos como el de esta jubilada que sólo cobra seiscientos treinta y siete euros en una subida de noventa y cinco quisimos dice que el Gobierno dándole la carta para notificarle esa subida ha gastado más en los hombres que la subida de mi pensión en otras pensiones más altas el incremento tampoco se nota

Voz 23 16:06 con ochenta céntimos que habían subido al mes esto no es los pensionistas coinciden están muy cansados estamos cabreados por la dicen que no luchan sólo por ellos también por el futuro de sus hijos y nietos habían en detrás van a sufrir pero tengo la juventud se tenía que explicar también detrás de nosotros vendrán ellos Easy se luche Jack algo se va favorecerán ellos también no por eso les piden que se sumen a las movilizaciones

Voz 5 16:35 la juventud lo con lo más interesado de que comen a diario no ha llevado kurdos entonces

Voz 23 16:44 Pepe Álvarez el secretario general de UGT decía anoche en Hora Veinticinco que con lo que se ha encarecido la vida la situación es insostenible

Voz 0027 16:50 con esta situación de su vida

Voz 23 16:52 luz

Voz 1727 16:54 de subida de del gas

Voz 0127 16:57 me parece que es insultante también desde Comisiones Obreras llaman a ser movilizándose para que se plantean reformas que la pensión mínima sea de al menos mil eu

Voz 0027 17:05 pues justo ayer Fátima Báñez ministra de Empleo y un techado de sensibilidad política les dijo esto a los pensionistas en A3

Voz 24 17:12 lo que han estado más protegidos por nuestro sistema de bienestar en el momento de la salida de la crisis desde el inicio de la recuperación

Voz 0027 17:20 pero lo que sí han sido tradicionalmente los pensionistas o muchos de ellos han sido votantes del PP y por eso en el Gobierno empiezan a preocupación por esta presión desde las calles María Jesús wones

Voz 1461 17:30 buenos días las protestas de los jubilados por toda España preocupa mucho a los

Voz 0131 17:33 populares porque les da miedo perder a su extradición

Voz 1461 17:36 el ex votantes a Génova ya temen que Ciudadanos les el electorado joven Iker argumentario del PP contra la huelga de mujeres genere más antipatías para que ahora lleguen los mayores reclamando pensiones dignas consideran que es un peligro que se alejen los que más apoyan a Rajoy en las urnas pero bueno mientras en muchos territorios ayer se disparaba la alarma en el Gobierno se refugiaban en datos eso es lo que hizo desde el Congreso Rafael Hernando al señalar que en estos últimos cinco años los pensionistas han ganado algo de poder adquisitivo tratando de consolar les así

Voz 7 18:04 creo que el saldo puede considerarse positivo en este sector de población si lo comparamos con otros sectores de población que han sufrido de una forma más intensa la crisis

Voz 1461 18:15 una salida poco atinada tal y como reconocían dentro de su partido donde les parece que no es bueno provocar mayor a fado mejor lanzar mensajes de calma y no suscitar desafectos pensando que hay comicios al año que viene

Voz 0027 18:31 el Museo de Lleida expondrá en las próximas semanas la colección de fotos titulada presos políticos que fue censo cada en ARCO el presidente de la Feria de Madrid Ifema ha publicado una carta confusa en la que pide perdón aunque no concreta de quién fue la decisión todo el mundo se ha puesto de perfil en las últimas horas el Gobierno central pero también la Comunidad de Madrid Comunidad controlada por el PP que votó a favor de pedir el veto de la obra ahora Cifuentes se desmarca y también el PSOE ha aliviado en las últimas horas con sus contradicciones Margarita Robles dijo en un primer momento que muy bien lo de quitar la obra ahora da marcha atrás Carolina Gómez buenas ideas

Voz 25 19:03 buenos días la portavoz en el Congreso pensaba que lo mejor era retirar la obra para rebajar la tensión

Voz 23 19:08 bueno yo creo que en este momento todo lo que contribuya a tranquilizar el ambiente la crispación es positivo

Voz 25 19:14 las la polémica generada y las acusaciones de censura política rectificado

Voz 24 19:18 yo estoy siempre por la libertad de expresión Ibiza lo que dije

Voz 25 19:22 en el PP y el Gobierno también se han desvinculado completamente de esta decisión

Voz 26 19:26 con expresión especialmente en el ámbito de la cultura creo que si los que han tomado esa decisión lo hicieron para evitar polémicas ha conseguido lo contrario

Voz 1727 19:35 la Comunidad de Madrid votó a favor de la decisión en la sí

Voz 25 19:37 nada de Ifema pero ahora también se desmarca la obra censurada se va a exponer en el Museo de Lleida del que salieron las obras de exigen

Voz 0027 19:43 a pesar de que el apoyo parlamentario de Ciudadanos al Gobierno sigue intacto los dos partidos Ciudadanos y el PP llevan días haciendo esfuerzos en el Parlamento por escenificar sus diferencias lo último ayer en la comisión de investigación del Senado que el PP está utilizando para hablar de la financiación de los otros mientras los demás partidos investigan su financiación en otra comisión en el Congreso bueno pues en la del Senado los representantes de PP y Ciudadanos se las dieron ayer así habla Carlos Cuadrado ciudadanos le responde Luis Aznar PP

Voz 27 20:09 el Tribunal de Cuentas ha emitido informes favorables a la mayoría de los partidos pero eso no ha evitado que haya corrupción está claro usted tiene la prueba entre el Partido Popular que tiene infinidad de casos de corrupción abiertos entonces señor cuando a Partido Popular yo se lo voy a preguntar si ya lo sé Lewis estaba ya lo sé que no le gusta que es lo recuerdo discúlpeme usted aquel que pregunta soy yo y usted responde a lo que yo le pregunto ya pero no voy a responder aunque esté quiera usted os está riendo de nosotros cosa que me parecería muy mal porque tiene usted un cacao mental que mejor que se dedica otra cosa que no cesan a dar un discurso político total y absoluto que como comprenderán no estoy de acuerdo por cierto le enviaremos todo lo que usted es lo enviaremos en un disco duro pero proteja lo vio no lo rompa a martillazos

Voz 0027 20:55 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias procesa al juez Salvador Alba por sus presuntas maniobras para perjudicar a la jueza Victoria Rosell un caso que terminó con la carrera política de esta jueza cuando era diputada de Podemos existe una grabación en la que se escucha al juez Salvador Alba explicándole aún testigo como tenía que responder durante un interrogatorio para de cara Rosell a cambio de Brent de beneficios procesales ahora Alba este juez es procesado Ser Las Palmas Santiago Moreno

Voz 28 21:21 la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Margarita Varona ve indicios suficientes para juzgar a Salvador Alba por delitos de prevaricación judicial cohecho falsedad y revelación de secretos además el auto acuerda el archivo de las diligencias contra el empresario Miguel Ángel Ramírez quien grabó una conversación que dio origen a la investigación de este jueves quien trató presuntamente de conspirar contra la magistrada ya ex diputada de Podemos en Vitoria

Voz 1552 21:45 Rosell para acabar con su carrera política

Voz 28 21:48 el auto ha sido remitido al CGPJ por si considera actuar contra el juez

Voz 0027 21:53 el Tribunal Supremo avala la Medalla de Oro al Mérito Policial que el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz le concedió a la Virgen del amor el alto tribunal confirma que esa medalla es legal los magistrados desestiman un recurso de Europa Laica entrar siquiera en el fondo del asunto consideran que la asociación lo único que busca o es que se revise una sentencia que era firme y ante la que no que no cabía recurso Javier ahora

Voz 0858 22:14 buenos días buenos días la Sala de lo Contencioso administrativo les dice Europa Laica que esa ya es una vía muerta y que la sentencia que consideró legal la concesión de la medalla es firme la asociación había alegado que ahora podía aportar a la causa documentación clave que no pudo presentar en su día pero los magistrados les responden que esos papeles no son determinantes lo llegan a reprochar incluso Europa Laica que pretenda convertir el proceso en una tercera instancia reiniciado dice un debate que ya estaba concluido así que Nuestra Señora María Santísima del Amor seguirá luciendo la medalla de oro al mérito policial con carácter honorífico rimbombante puede incluso que surrealista pero hay mares

Voz 0027 22:51 la gala sobre surrealismo los gracias Javi sobre surrealismo se escuchan en estos seis y veintitrés de la mañana cinco de veintitrés en Canarias la llamada de un vecino provocó que seis policías acudieran ayer a detener a Puigdemont en un parque de Torrejón de Ardoz en la Comunidad de Madrid no era era el humorista Joaquín Reyes que estaba grabando un sketch para La Sexta disfrazado ex preside de catalán en ese parque en el que hay una réplica en miniatura del Atón de Bruselas bueno un episodio como decimos surrealista pero que fue real Nos lo relató el propio Joaquín Reyes ayer en La Ventana con Francino Julia Molina buenos días

Voz 29 23:25 buenos días rodeado de varias personas sondeando la estelada hay vistiendo una bufanda amarilla podría haber sido Bush de Mon pero ni estaban en Bélgica ni los manifestantes eran de verdad ni el expresident era el ex president la llamada también debió parecer un tanto surrealista a los policías porque para detener al prófugo más mediático del país sólo se acercaron seis agentes

Voz 30 23:44 de tela cuando ya recibió la llamada llamo porque he visto al Carles pues hemos al expresidente aquí el partido Europa de Torrejón de Ardoz ya han dicho seguro seguro tiene todo el sentido

Voz 29 23:55 así entre bromas explicaba Reyes este loco suceso muchos se preguntaban ayer que llevó al vecino de Torrejón a llamar a la policía pero el humorista reconoce que es que su disfraz de lejos daba el pego

Voz 30 24:06 estaba clavado el hombre dicho pero bueno lo más visto gran fama amarilla al abrigo hablo de la productora explicaba oiga pero que él como ya gusta a la policía que somos ya he dicho que no está la situación para bromitas

Voz 29 24:18 lo cierto es que esta situación se ha terminado dando para bromitas para Reyes lo ocurrido parece un homenaje a Forges todo un disparate

Voz 0027 24:31 el primer satélite espía made in Spain parecía gafado hasta cinco veces había suspendido su lanzamiento pero finalmente ya sobrevuelan nuestras cabezas Paz que es como se llama este espía este satélite completará cada día quince vueltas sobre la tierra hice utilizará entre otras cosas para apoyar las misiones militares de España en el exterior de hecho el Ministerio de Defensa tiene el treinta por ciento de la empresa propietaria del satélite pero las funciones de esas fotos enormes que sacará paz van mucho más allá de lo militar tienen un potencial enorme en cuestiones por ejemplo de cartografía control de Medio Ambiente incluso de Urbanismo por eso is Tesat está buscando ya a quién venderle esas macro imágenes Javier Gregory

Voz 25 25:07 al sexto intento puff el primer satélite espía español ha sido lanzado el espacio desde Estados Unidos a bordo de un cohete Falcon nueve de la compañía privada Space

Voz 1727 25:16 X

Voz 0882 25:26 el primer satélite espía español se dedicará a tareas de vigilancia como el control de las fronteras de nuestro país

Voz 25 25:32 el objetivo puede generar hasta fin imágenes al día de muy alta resolución y aunque sea de noche y orbita la Tierra ya a unos quinientos catorce kilómetros de altitud más

Voz 0027 26:32 al margen de los incidentes con los bárbaros del Spartak y la trágica muerte de extrañas abre hoy tenemos el sorteo de octavos de la Europa League con dos equipos españoles

Voz 1161 26:40 a partir de la una de la tarde en la ciudad suiza de Nyon Atlético de Madrid Athletic Club serán nuestros representantes los de Ziganda pese a caer en San Mamés uno dos con el Spartak y gracias al uno tres de la ida hay deja fueron problema el de los ultras más peligrosos de Europa el propio técnico del Athletic Cuco Ziganda anunciaba su preocupación ante los sucesos merece una reflexión

Voz 1727 26:56 son muy muy muy potente

Voz 0882 26:59 hay muy sería algo más se puede hacer seguro en lo deportivo

Voz 1161 27:03 Keita fue el autor del gol del Athletic pasaba por el larguero

Voz 32 27:05 veníamos de un buen resultado hoy nos ha costado quizá hacer nuestro juego equivocarnos ha nos ha condicionado un poquito el resultado de Safor que que extraigamos pero bueno contentos porque bueno hemos podido eliminar al campeón ruso Si bueno seguimos adelante

Voz 1161 27:19 junto al Athletic que estará también el Atlético de Madrid vencía uno cero al Copenhague con gol de Gameiro a los siete minutos de partido con el tema Torres de nuevo en el aire al que Simeone quiere ponerle ya al final

Voz 0882 27:30 eso

Voz 33 27:30 lo que tengo claro el que quiere lo mejor para que el club quiera lo mejor para el equipo tengo claro de Fernando siempre ha querido lo mismo

Voz 1161 27:36 sí no tengo mucho más que que aclarar también la garra la grada que recibía con aplausos a ambos tanto el jugador como al técnico y con desafortunadas palabras de Vitolo sobre el asunto

Voz 0882 27:47 habrá grosso modo mujeres

Voz 34 27:49 qué metiendo mencionas Izaña por tema como lo que ha pasado yo creo que cada uno tiene su tema con con entrenador cada uno intenta ser lo lo menos posible la verdad que en El Vestuario se vive muy bien y sinceramente no hay no hay ningún

Voz 1161 28:04 el problema de verdad palabras por las que el propio jugador se disculpaba posteriormente en Twitter reconociendo su metedura de pata Hinault estarán en este sorteo el Villarreal que volvía a perder con el Olympique de Lyon cero uno ni tampoco la Real Sociedad que se quedaba a un gol de forzar la prórroga derrota en Salzburgo dos uno desde la una de la tarde en la ciudad suiza de Nyon por tanto Atlético Madrid Athletic Club esperarán Riba esperarán evitar a los rivales rusos que han quedado como el Zenit de San Petersburgo o los dos que quedan todavía de Moscú CSKA y Lokomotiv aparte de equipos como Milán Arsenal Dortmund Leipzig Ignacio o Marsella pero también el enfrentamiento entre españoles en casa arranca esta noche la jornada veinticinco en Primera desde las nueve de la noche en Riazor

Voz 0882 28:43 por Español dos equipos en apuros los gallegos en descenso

Voz 1161 28:46 a y los catalanes con precaución pese a estar a nueve puntos todavía de la zona roja Sidor no puede contar con los lesionados Valverde y Albentosa ni con el sancionado va Khalid Quique Flores pierde también a Javi López Imma Roca va a arbitrar el colegiado navarro Fernández

Voz 0882 28:59 Borbalán también arranca la jornada veintiocho

Voz 1161 29:01 segunda con otro encuentro desde las nueve de la noche en el Molinón Sporting Osasuna arbitraje del colegiado castellano manchego Arcediano Monés Cillo en baloncesto doble cita por un lado la Europa oiga jornada veintitrés eh que ya nos deja de ayer la victoria de Unicaja sobre Maccabi ochenta y tres sesenta y nueve y las derrotas de Baskonia con el CSKA noventa y tres ochenta y seis y de Valencia con Olympiacos ochenta setenta y hoy desde las nueve Barça Real Madrid vuelven a verse justo después del triunfo azulgrana en la final de la Copa del Rey Pablo Laso técnico del Real Madrid que él

Voz 0882 29:28 da siempre ese otras oportunidades no con lo cual ahora tenemos un partido totalmente diferente de una competición totalmente diferente y aunque entiendo por eso somos deportistas y por eso queremos ganar que podemos estar un poco tristes ya está no tenemos mucho tiempo para eso darle la vuelta

Voz 1161 29:45 lo que vemos y esta madrugada vuelto la novedad tras el Fin de Semana de las Estrellas con poco protagonismo para los jugadores España

Voz 2 29:51 antes

son las seis y media a las cinco y media

Voz 2 30:04 en la Cadena SER hoy

Voz 1727 30:13 Marta Pascal coordinadora general del PDeCAT advierte a los suyos de que no deben forzar la ley para encajará

Voz 0882 30:19 no en el próximo Gubern en mitad de las negociaciones

Voz 0027 30:21 Ellos per Catalunya y Esquerra que han quedado congeladas en las últimas horas la dirigente del PDeCAT pide buscar una solución a la investidura de Puigdemont que evite abrir otro contencioso judicial lo dijo anoche en TV3

Voz 29 30:31 fuese es el presidente Puigdemont está acreditado como el único candidato a la presidencia no lo digo yo lo dijo el presidente del Parlament después de haber hablado con todos los partidos así que tienen que tener el papel que las urnas le han dado tenemos que hacerlo compatible con desatascar la situación de manera que no fuerte hemos ninguna vía legal y a la vez tenga el papel que se estas Navidades

Voz 0027 30:49 según explican a la SER fuentes de las negociaciones ahora mismo el escenario en el que trabajan los independentistas en el de que el Parlamento apruebe un texto para reconocer la supuesta legitimidad que Puigdemont que después de eso los diputados independentistas celebren un acto simbólico en Bélgica y que finalmente el Parlament invita a otro diputado y esta mañana por tercera vez Josep Lluís Trapero tendrá que dar explicaciones en la Audiencia Nacional por urdir supuestamente un plan para favorecer las votaciones del uno de octubre el ex jefe operativo de los Mossos está imputado por dos delitos de sedición por los altercados en la Conselleria de Economía y por la inacción de los Mossos el uno de octubre por este segundo será interrogado hoy por la jueza Lamela Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 31:27 mundo delito de sedición supuestamente cometido durante la celebración del referéndum ilegal sin descartar el de pertenencia a organización criminal tal y como refirió la juez Lamela desde las nueve de la mañana comparece quién fue la principal responsable de los Mossos d'Esquadra porque la audiencia acumula pruebas de su indudable participación en la estrategia para lograr la independencia desde Cataluña al margen de la ley llegando incluso a engañar al Gobierno para permitir la consulta para llegar a esta conclusión incitar de nuevo a Trapero fue relevante la declaración del coronel responsable de la coordinación policial el uno Pérez de los Cobos reveló que Trapero se comprometió a enviar a los colegios electorales un dispositivo mayor que el aplicado su pasividad al incumplir el mandato judicial obligó a intervenir a la Policía y Guardia Civil supuestamente también espió los movimientos de estos agentes lidió información clave a los organizadores independentistas la Fiscalía esperará

Voz 0027 32:20 que concluya la declaración a la hora de solicitar

Voz 1552 32:23 un agravamiento de las medidas cautelares que ya pesan sobre Trapero

Voz 0027 32:28 y el Partido Popular ha fracasado en su intento de frenar la ley de Igualdad de Lesbianas Gays Transexuales y Bisexuales la oposición ha rechazado la enmienda a la totalidad de los populares que consideran vacía y ofensiva con las víctimas Ana corbatas buenos días

Voz 0127 32:40 buenos días doscientos siete diputados votaron en contra de la enmienda del PP al que piden que la retire y que presente sus propuestas a través de enmiendas parciales a la proposición de ley de Unidos Podemos el PP dijo que el documento acordado con todos los colectivos de gays lesbianas transexuales y bisexuales que es el documento que ha presentado el partido de Pablo Iglesias es descabellado ramplón precipitado el resto de grupos de la Cámara calificaron la enmienda del PP de vergonzosa llena de prejuicios

Voz 23 33:03 y recordaron en sus intervenciones cae el joven entrar sexual que esperaba un tratamiento hormonal y se suicidó la semana pasada en Euskadi

Voz 5 33:12 María Forner el tráfico buenos días hola buenos días pues llegamos al final de esta semana ella encontramos niveles de tráfico altos en las entradas a Madrid por La2 en Torrejón de Ardoz en la A tres en Santa Eugenia por la A4 en el cruce con la M treinta de Pinto en la cinco en la zona de campamento ya Alcorcón en la cuarenta y dos tráfico muy intenso a la altura de Parla en la M40 tráfico lento entre Vallecas y Coslada en sentido norte un accidente en Vizcaya en Munguía en la AP seis tres uno complica la circulación hacia Bilbao y también en Vizcaya otro alcance entre vehículos en Iurreta en la BI seis dos tres ralentiza la circulación hacia Victoria Gasteiz retenciones por último en Barcelona en la ronda Pez diez hacia el nudo Llobregat en el resto de las carreteras españolas se circula con normalidad

Voz 0027 33:58 el casi una treintena de provincias despierta a esta hora en alerta por temperaturas bajo cero con hasta siete grados bajo cero en algunos puntos de León sol durante todo el fin de semana y atención ya el domingo en Canarias porque llegan las tormentas

Voz 1727 36:13 bueno y Mesa de España

Voz 8 36:17 que qué

Voz 1727 36:28 son las seis y treinta y seis las cinco y treinta y seis en Canarias comenzamos en Barcelona esta noche el ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet ha ingresado en el hospital por una insuficiencia respiratoria llevaba apenas dos semanas en la cárcel por el saqueo de la institución con una condena a nueve años de prisión y este miércoles la justicia le había fijado una fianza de cuatrocientos mil euros para poder salir en libertad condicional dinero que todavía no había presentado Frederic Vincent bon día

Voz 1552 36:56 bon día Pepa Millet le han trasladado a la Mutua de Terrassa lo ha ordenado el equipo médico de la cárcel de Brians uno en la que ingresó el cinco de febrero Millet tiene ochenta y dos años iba en silla de ruedas de hecho cuando entro en prisión fue en ambulancia además la Audiencia de Barcelona como comentabas ha puesto esta fianza cuatrocientos mil euros para él cien mil para su ex mano derecha Jordi Montull las defensas de ambos aseguran que es muy muy complicado reunir el dinero porque aseguran que pusieron todos sus bienes a disposición del Juzgado cuando se supo el saqueo

Voz 1727 37:24 y una historia ahora que cortan la respiración en Alicante la Guardia Civil busca a varias personas que aprovecharon que una mujer estaba siendo violada para robarle a ella el móvil y otros objetos de valor busca a quiénes le robaron pero el presunto agresor sexual está ya detenido

Voz 0131 37:42 bueno Duran bon día bon día la agresión se produjo cuando la víctima que es de origen belga y que estaba de vacaciones en Torrevieja paseaba con su perro sobre las seis de la mañana un hombre se le acercó comenzó a hablarle en varios idiomas ella siguió su camino pero en la agarró fuertemente del brazo y la agredió sexualmente cuando estaba teniendo lugar esa violación a más personas en lugar de ayudar a la víctima aprovecharon como decías para robarle varios objetos entre ellos el teléfono móvil cuando todo terminó ella denunció describió al agresor y la Guardia Civil le ha podido localizar fue detenido puesto a disposición judicial ya está en la cárcel pero se sigue investigando para lograr la detención de esas personas que participaron en el

Voz 1727 38:20 robó mientras se producía la agresión algo que les decía corta la respiración esa historia volvemos ahora a Barcelona Freddy porque unos investigadores

Voz 29 38:28 la Universidad de ahí de Barcelona han logrado

Voz 1727 38:31 qué hombres maltratadores se pongan por unos instantes en la piel de sus víctimas a través de la realidad virtual se convierten en mujer y viven escenas como hasta ese momento lo que antes protagonizaban ellos y que hará Biden desde el otro lado desde el lado de la víctima de los malos tratos

Voz 1552 38:54 si en este sistema que va con gafas de realidad virtual no hay una violencia física pero sí hay varias etapas por así decirlo la primera el agresor entra por una puerta la segunda es esta que escuchábamos en la que el agresor tira al teléfono al al suelo y hay una tercera en la que se acerca mucho a al primer plano por así decirlo la idea es trasladar el miedo la ansiedad que esta amenaza supone

Voz 36 39:13 muchos agresores por ejemplo decían muchas veces verbalizó mucho amor mucho las manos me acerco mucho a mi mujer al hablar no me doy cuenta el impacto que eso puede tener o cómo se puede sentir con miedo ante ante este lenguaje no verbal no

Voz 1552 39:29 Socías Sáenz el investigador asegura que la mayoría de los agresores que han probado el sistema Se encoge y miran al suelo cuando ven estas escenas han desarrollado esta herramienta con la colaboración de más de doscientos hombres que han agredido a sus parejas o exparejas ya han comprado las respuestas de veinte de estos hombres con veinte hombres que no tienen ninguna relación con reacciones violentas

Voz 1727 39:47 hasta luego Freddie hasta luego Pepa

Voz 8 39:50 mira de gira relatividad Akira

Voz 1727 39:56 la semana pasada les contábamos que se había encontrado amianto debajo de algún

Voz 0027 40:00 a ustedes del Metro de Madrid

Voz 1727 40:02 la Gutiérrez buenos días hola buenos días hoy la Cadena SER les cuentan que la Comunidad de Madrid lleva diecisiete años sin medir el nivel de radón en el suburbano y que es el ratón pues es un gas radiactivo

Voz 1275 40:14 sí es un gas radiactivo cantidades muy altas puede provocar cáncer de pulmón a pesar de que la ley española obliga a realizar mediciones de este gas para comprobar si hay o no riesgo la última vez que se hizo fue en dos mil uno el Consejo de Seguridad Nacional y la Inspección de Trabajo obligan a Metro a medir el gas en un plazo que vence en mayo de este año el suburbano confirma que esos estudios ya están en marcha después de que el sindicato Solidaridad Obrera denunciar el incumplimiento de sus obligaciones Javier Montera portavoz

Voz 37 40:38 está obligada la empresa filial y centros de trabajo oí locales y cosas de esas bajo tierra está a hacerlo no ha hecho hasta ahora te decían que ellos habían cumplido con todo lo que no que ellos no entraban dentro de los parámetros hasta ahora es una empresa subterránea

Voz 1275 40:57 el primer Metro asegura que ese realizó esas mediciones en dos mil uno y que el resultado fue negativo pero el sindicato asegura que no tiene ningún tipo de fiabilidad porque las instalaciones han cambiado mucho en todos estos años se les digo

Voz 1727 41:09 Inés Arrimadas Baltasar Garzón Dani Rovira India Martínez pueden pensar que tienen pocas cosas en común aunque hay una que comparten es su origen los cuatro son andaluces Elena Carazo buenos días

Voz 0131 41:21 buenos días Pepa ellos son algunos de los personajes

Voz 1727 41:23 Lycos que este año protagonizan el libro CD ser andaluces en el que reflexionan sobre su tierra sobre los retos que tienen el futuro

Voz 0131 41:31 sin nombres propios andaluces que han pasado por los micrófonos de La Ventana Andalucía para hablar precisamente sobre Andalucía sobre lo bueno y lo malo desterrar tópicos y también soñar con el futuro en esta octava temporada han pasado veinte personas entre ellos lo que mencionabas Inés Arrimadas Dani Rovira Sandra Golpe Raúl ver Dones o Gisela Pulido Baltasar Garzón también que anoche en la presentación de este libro CD en el Alcázar de Sevilla compartía lo que representa Andalucía en el panorama actual español Portas solidaridad

Voz 38 41:59 en mi país que yo lo pretendo Federer

Voz 0131 42:03 al operativo aunque

Voz 38 42:05 Lucía tiene mucho que decir sobre todo

Voz 0131 42:09 dialogar un acto en el que ese y reivindicó el acento el talento en andaluz estuvo presidido por la presidenta de la Junta Susana Díaz reuniendo a muchos de los que han participado en esta última edición ya se acumulan Pepa nombres para lo que será la novena edición de esta propuesta que recibió en dos mil diez el Premio Andalucía de Periodismo

Voz 1727 42:28 un beso y buen fin de semana legalmente Pepa terminamos en Madrid ha muerto Casto uno de los iconos del barrio de Malasaña durante décadas además ha pasado pasó sesenta años de su vida al frente del el bar palentino el palentino muy conocido llegó a aparecer en canciones e inspiró películas Carolina Gómez buenos días

Voz 23 42:50 todo voz de dice Calamaro que hoy toca preguntarse si con Casto no termina una dinastía de bares buenos de Madrid

Voz 25 42:59 minas de Malasaña despertaron ayer con la persiana del palentino echada hay un cartel escrito a mano en el que se leía cerrado por defunción Casto resuena

Voz 39 43:06 bueno en el que la mar de de del barrio que bueno

Voz 25 43:11 quizá el palentino sea el último de su especie con su barra clásica hay los mismos muebles ha sobrevivido intacto durante décadas a la movida y a la nación con aforo completo todos los fines de semana aún hoy es que hay que trabajar mucho la gente era gasto un palentino de nacimiento octogenario con manos arrugadas de pelo blanco y chaleco granate entre su variopinta clientela Dragó Aguirre o Álex de la Iglesia que se inspiró en el palentino para su última película El bar Manu Chao que grabó allí el videoclip de Me llaman Calle la banda sonora de la película Princesas

Voz 2 43:45 estábamos dando pero antes de todo

Voz 23 43:49 eso el palentino ya estaba allí en la calle Pez con sus pitos de terneras sus sandwiches mixtos sus pistachos sus cañas doble su café con leche su enorme máquina de tabaco sus mendigos esos hipster y su sintoniza tres euros en vaso de tubo por supuesto no

Voz 2 44:04 los Jorasán

Voz 1727 44:05 con mantequilla y mermelada son las seis y cuarenta y cuatro las cinco y cuarenta y cuatro en Canarias a poco más de una semana para las elecciones en Italia las calles se llenan de odio en enfrentamientos violentos entre grupo fascistas y antifascistas en las últimas semanas se han registrado más de setenta episodios de violencia como el de anoche en Turín hay seis policías heridos y dos personas detenidas Roma Joan Solés

Voz 0946 44:48 por tercer día consecutivo anoche se registraron nuevos incidentes entre fascistas y antifascistas en esta ocasión en Turín que terminaron en batalla campal con la policía que se interpuso para evitar el enfrentamiento directo desde el inicio de la campaña electoral Sonia setenta los episodios de violencia de unos contra otros el ministro del Interior Marco Munitis se ha manifestado preocupado por el clima de odio según dijo que se respira ayer noche en televisión reconoció que la policía ha intervenido siempre con prudencia pero advirtió

Voz 39 45:22 hacíamos esto con creces Aketxe un límite Gürtel cuales nuncio

Voz 0946 45:26 hemos dicho con claridad que hay un límite que no se puede traspasarle el titular de Interior ha explicado que aplicará tolerancia cero ante la violencia política pero ha asegurado que no prohibirá ninguna manifestación ni fascista ni antifascista en campaña electoral las próximas que se prevén multitudinarias mañana sábado en Roma bajo el lema nunca más el fascismo en Milán con ahora

Voz 40 45:52 nunca de la Liga en la coalición de Berlusconi

Voz 0456 47:29 barra libre política de los viernes tres de Valencia sobre las declaraciones de la ministra de Agricultura

Voz 0882 47:34 la huelga a la japonesa trabajando todavía más horas demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en este país

Voz 41 47:41 definan no ha salido la Tejerina que quiere que trabajemos como en China ahí la yo trabajo pero vamos que más de uno sabe en hoteles en comedores en restaurantes cero uno cuarenta cuarenta y un años como íbamos muchas

Voz 1727 47:55 ante la duda mayo cincuenta

Voz 41 47:58 sí sesenta años a ver si decía que había que trabajar como en China señora Tejerina

Voz 0456 48:03 una huelga elitista insolidaria para algunos Jokin Bilbao

Voz 42 48:06 los guitarristas hubiera por la cantidad de esposas de políticos está supo artículos que apoyarán un chaval necesita la huelga me parece lo hizo cualitativa porque la mayoría de las mujeres no quieren servir en vano tuvo demasiado tasas explotar y claro eso molesta a los más veces a los asesinos de mujeres y a la gran patronal

Voz 0882 48:27 segundo asunto los jubilados tomaban las calles

Voz 0456 48:30 ayer en toda España desde Sevilla María Jesús

Voz 43 48:32 buenos días pero por qué tenemos que aguantar que digan lo hemos perdido poder adquisitivo es que se piensan que todos los jubilados somos analfabetos eh he trabajado cuarenta y ocho años y medio mi marido cuarenta y nueve y medio nos descuentan IRPF después de haber está pagando toda la vida entre los dos casi no casi casi tres mil novecientos uno y cuatro y seis mil quinientos y pico otro de mil euros más el copago más todo pero no no la luz sube el otro sube el otro sube pero no más partidos porque

Voz 0882 49:03 que clarito hablas María Jesús un beso dura Mari Cruz