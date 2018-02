Hoy por Hoy (23/02/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:17 otra vez los ultras del fútbol los hinchas del Athletic del Spartak de Moscú protagonizaron anoche en Bilbao un nuevo espectáculo de violencia absurda y salvaje un ertzaina murió de un infarto nueve personas soltaron heridas y hay seis detenidos han provocado también destrozos en los alrededores de San Mamés la gente que participaban en el operativo policial ha fallecido esta noche en el hospital de Basurto se desplomó durante los enfrentamientos sus compañeros intentaron reanimarlo pero sin éxito y según el parte médico ingresó con una parada respiratoria no tenía heridas ni ningún traumatismo Josu Zubiaga ex viceconsejero de seguridad del Gobierno vasco y ha estado en El Larguero

Voz 4 01:05 todo parece indicar que no ha habido contacto directo que haya podido provocar la muerte de recibimiento no olvidemos el dispositivo de seguridad pues mucha tensión con mucha donde nació el crudo no todo puede afectar no

Voz 1727 01:21 la noticia provocó la condena unánime e inmediata de los partidos políticos y del mundo del fútbol el entrenador del Athletic José Ángel Ziganda ha pedido una reflexión seria y profunda este violento y lamentable episodio va a marcar hoy sin duda el sorteo de la UEFA para la Europa League Sampe buenos días

Voz 1161 01:40 buenos días que vamos a tener esta mañana en la ciudad suiza de Nyon y en el que seguirán tres

Voz 1910 01:43 equipos rusos Zenit San Petersburgo y dos más de Moscú en el CSKA y el Lokomotiv encontró los españoles a partir de la una a los sabrán sólo nos quedan dos Atlético Atlético de Madrid y Athletic que quieren evitar aparte de a los rusos a equipos como Milán Arsenal Dortmund Leipzig Lazio o Marsella que atención porque Telefónica amenaza con no emitir la Champions porque

Voz 1727 02:01 paga demasiado por los derechos derechos que caducan en junio Ángel Vila exconsejero delegado de la compara

Voz 5 02:07 ya dijimos en el mercado que quizá pues estaba entrando en en en escenarios donde de exuberancia o exceso

Voz 2 02:18 no lo consiguió el 15M y lo han conseguido los jubilados mil

Voz 1727 02:22 de pensionistas tomaron ayer por sorpresa el Congreso de los Diputados consiguieron llegar hasta la mismísima puerta de los Leones

Voz 2 02:33 con ochenta céntimos que habían subido al mes esto no es vivir

Voz 6 02:37 además en la carta que no mandan que el cero veinticinco que eh

Voz 7 02:41 qué tremendo muy

Voz 1727 02:43 las concentraciones repitieron Aimar en todo el país

Voz 0027 02:47 habían sido convocados por la Coordinadora Estatal en Defensa el sistema público de pensiones piden una subida digna por encima del veinticinco por ciento y acorde al encarecimiento de

Voz 1727 02:55 Nos cuentan que hay seria preocupación en el PP por una protesta que toca de lleno a un electorado que consideraban seguro preocupación no es lo mismo que empatía Rafael Hernando portavoz popular en el Congreso le decía ayer a los pensionistas que otros lo han pasado peor

Voz 1161 03:10 creo que el saldo puede considerarse positivo en este sector de población si lo comparamos con otros sectores de población que han sufrido de una forma más intensa la crisis

Voz 1727 03:21 mientras esa protesta ocurría en la calle dentro dentro del Congreso se perdía la oportunidad de agilizar la renta mínima para parados sin

Voz 0027 03:28 esta la iniciativa llegó al Congreso en dos mil dieciséis pero PP y Ciudadanos bloquean desde entonces su tramitación del PSOE intentó reactivar la llevándola al pleno del Congreso pero no lo ha conseguido por la ausencia de cinco diputados socialistas y el error

Voz 1727 03:40 pero otro límite El número dos de Unicef tras su implicación en un caso de acoso sexual

Voz 0027 03:44 la BBC había destapado mensajes suyos de contenido sexista hacia varias trabajadoras de Save the Children durante su etapa como directivo de esa ONG mensajes sobre su forma de vestir lo que a él le sugería

Voz 1727 03:57 para terminar un chiste que es viernes un vecino de Torrejón de Ardoz en Madrid llama a la policía porque cree que ha visto a Carlas Puigdemont en un parque de la ciudad la policía acude corriendo y con quien se encuentra pues con Joaquín Reyes grabando un sketch para el Intermedio de La Sexta lo contaban humorista aquí en La Ventana

Voz 0882 04:18 cuando ya tendría la llamada llamo porque he visto al presidente Caron hemos visto expediente que el Parque Europa de Torrejón de Ardoz y han dicho sepamos dicho pues se seguro tras seguro tiene todo el sentido hablo de la productora explicaba oiga pero que él

Voz 8 04:34 como me gustaba policías de somos ya he dicho mes que no está la situación para bromitas

Voz 1727 04:38 desde luego que no que país que diría Forges

Voz 0978 04:46 la Ventana empieza con mucho frío ahora mismo cinco grados en la ciudad de Barcelona en Madrid cero grados siete bajo cero tanto en Burgos como en Teruel va a hacer frío durante toda la jornada a pesar de ser un día soleado algunas nubes en el Mediterráneo pero poco activas el fin de semana seguirá el frío poco a poco las tormentas irán ganando protagonismo en el archipiélago canario

en la Cadena SER Hoy por hoy con fetos

Voz 1727 06:58 son las siete y siete las seis y siete en Canarias es viernes hay Consejo de Ministros en Moncloa el último de Luis de Guindos como ministro de Economía

Voz 2 07:06 que convenció que el Gobierno antes del lunes

Voz 1161 07:09 será cuando dejó sus responsabilidades como ministro de Economía y Competitividad

Voz 1727 07:15 pues en el día de hoy de momento la vicepresidenta Sáenz de Santamaría preside ese consejo porque Rajoy está en Bruselas los líderes debaten sobre la fórmula para elegir al próximo presidente de la Comisión corresponsal en Bruselas Griselda Pastor si el Parlamento dijo ahora se King

Voz 0738 07:32 a días que no aceptaría a ningún candidato para la presidencia de la Comisión que no hubiera hecho campaña electoral en las europeas del dos mil diecinueve hoy los gobiernos desean recordar al Parlamento y al equipo de Juncker que el Tratado establece que el candidato lo propone el Consejo y que eso no implica elegir sólo entre los candidatos de las elecciones es una forma de aguar la futura campaña aunque los partidos a nivel europeo piensan seguir con su programa

Voz 16 08:00 el Congreso está fijado el Partido Popular Europeo para noviembre eh no yo sé que no son los liberales también Los Verdes e Izquierda Unida Europea yo creo que todo mantenían sus congresos de elección a sus candidatos lógicamente hay unos Qasem primarias otras no e hacen elecciones internas pero yo estoy yo estoy convencido y habla con otros partidos europeos que todos vamos a seguir en esta línea hipoteca de mono a estos candidatos indudable

Voz 0738 08:22 PP Istúriz es el secretario general del Partido Popular Europeo mantiene que los partidos no retrocederá en en este tema que fui ya objetivo de una viva polémica institucional en las últimas elecciones europeas en las que por primera vez recordarán populares socialistas verdes e Izquierda Unida nombraron candidatos para hacer su campaña a la presidencia de la Comisión y esto que el Tratado establece que los gobiernos proponen y el Parlament

Voz 1727 08:49 esto vota Rusia rechaza una tregua en Siria

Voz 17 08:52 su esposo británico si tienen lanzador ruso ante Naciones Unidas ha dado a entender que vetará en el texto del Consejo de Seguridad

Voz 1727 09:00 qué pide esa tregua si se somete a votación en las próximas horas el balance del asedio sobre Guta es particularmente mortífero solo ayer murieron medio centenar de personas más la población se refugia en los túneles para protegerse de las bombas informa desde Beirut para la SER Oriol Andrés

Voz 2 09:18 decenas de mujeres y niños se sientan con resignación en un largo túnel por el que apenas pasa una persona de pie cavado bajo suelo del este de Guta la luz es escasa y el activista y fotógrafos y gastar Lula camina por el hilo describe de la siguiente manera por eso la tumba bajo tierra la gente se esconde aquí de los bombardeos masivos y los barriles de explosivos

Voz 7 09:40 algunas familias llevan allí más de cuatro días a unas condiciones pésimas que Abdulá describe para cadenaser Rollings de sufre falta de comida agua calefacción y encima las condiciones de salud son nada ceros el objetivo es protegerse de los constantes bombardeos del Ejército sirio y los aviones rusos que han causado máster cuatrocientos muertos desde que se intensificaron el pasado domingo morteros misiles y los temidos barriles llenos explosivos lanzados desde helicópteros Abdulá advierte que estos pueden convertir los sótanos donde se refugian miles de civiles en una trampa Olcina di te son sótanos ordinarios no estén preparados para la guerra un solo barril de explosivos puede hundir tres edificios

Voz 1727 10:28 la censura política en ARCO ha pillado a contrapié a los partidos políticos el PP se ha acabado desvinculado de la decisión sin acabar de condenarla el PSOE ha tenido que rectificar a su portavoz parlamentaria Carolina Gómez

Voz 0127 10:42 en la portavoz en el Congreso Margarita Robles pensaba que lo mejor era retirar la obra para rebajar la tensión

Voz 18 10:46 bueno yo creo que en este momento todo lo que contribuya a tranquilizar el ambiente la

Voz 0127 10:51 crispación es positivo porras la polémica generada y las acusaciones de censura rectificado yo estoy siete

Voz 18 10:56 por la libertad de expresión en el hielo

Voz 0127 10:59 gobierno también se han desvinculado completamente de esa decisión Méndez de Vigo

Voz 17 11:02 a favor de la libertad de expresión especialmente en ámbito de la cultura yo creo que si los que han tomó esa decisión lo hicieron para evitar polémicas ha conseguido lo contrario

Voz 0127 11:11 la Comunidad de Madrid votó a favor de la decisión en la Junta de Ifema pero ahora también se desmarca la obra censurada Se va a exponer en el Museo de Lleida del que salieron las obras de Xirivella

Voz 1727 11:21 EFE Emma pidió ayer perdón por retirar la obra de Arco pero no ordenó volver a colocarla el presidente Clemente González Soler publicó una nota ya Soledad Gallego Díaz le parece incomprensible

Voz 1910 11:35 España es decir muy difícil averiguar quién es el responsable de determinadas decisiones porque está muy extendida la costumbre de que nadie con nombre y apellidos acepten su propia responsabilidad cuando se trata de una equivocación clamorosa un ejemplo es la curiosa nota hecha pública ayer por el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Clemente González Soler en la que por un lado se dice que el único órgano competente para la evaluación de los contenidos de la feria de arte ARCO es su comité organizador una protesta en la cual el señor González se reafirma y por otro lado la nota afirma en primera persona del plural que Comillas lamentamos pedimos sinceras disculpas ante la controversia que se ha producido consecuencia de la petición a una galería para la retirada de una obra estuviera en Comillas la lectura del párrafo es de verdad complicadísima quiénes son es el varias personas que se disculpan

Voz 1727 12:31 a qué órgano de Ifema obviar

Voz 1910 12:33 pertenecen quién o quiénes hicieron la petición de retirada de la obra los miembros del comité organizador que son los únicos que tienen competencia eso u otras personas que no la tienen pero quizá atribuyeron sobre la marcha imposible aclarar si en fin puesto que según el señor González Soler los únicos responsables del contenido de la feria Arco con los miembros del comité organizador procede pedir a esas personas que nos iluminen fueron ellas las que tomar semejante decisión si no fue así van a exigir que dimita propios de esa competencia el comité organizador según la web de ARCO está integrado por cinco galeristas de Sao Paulo Berlín California Lisboa y París por otros cinco de Valencia Barcelona y Madrid no serían tan amables de decirnos algo por favor

Voz 1727 13:24 y hoy hoy le toca a la música española You Tube ha retirado un videoclip de esta banda la banda española por enseñar pezones de mujer Rafa Muñiz Youtube

Voz 1772 13:40 considera ofensivo que la cantante del grupo aparezca con el pecho al descubierto el videoclip fue publicado el siete de febrero llevaba más de treinta mil reproducciones la idea del vídeo era reivindicar la libertad de las mujeres para mostrar su cuerpo denunciar además el puritanismo según sus creadores invitaba a reflexionar sobre las políticas en redes sociales que censuran un pezón femenino pero que no prohíben fotografías en las que aparecen armas la cantante Adriana Moscoso ha criticado ya que se aplique censura Alarte

Voz 1727 14:17 son las siete y catorce las seis y catorce en Canarias

Voz 19 14:20 el el

Voz 20 14:23 es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe

Voz 2 14:26 los trenes de cercanías de Renfe han traído

Voz 20 14:28 dotado a cuatrocientos veintitrés millones de viajeros el pasado año quince millones más que en dos mil dieciséis este crecimiento de usuarios también se ha producido en el resto de servicios de la compañía Alta Velocidad Larga Distancia Avant Media Distancia convencional y los trenes turísticos en total Renfe ha transportado a cuatrocientos ochenta y ocho millones de viajeros en dos mil diecisiete un tres coma cinco por ciento más que en dos mil dieciséis

Voz 21 14:53 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 22 14:58 Iris fan de los i Sport comienza el espectáculo descubre con así Movistar todo el contenido y actualidad sobre los deportes electrónicos en Hijos pic punto as punto com vive la competición indirecto conoce a los protagonistas disfruta con los vídeos más espectaculares Lycos Blake FIFA muchos más sport punto as punto com web en la que todos juegan

Voz 2 15:18 cervezas de Italia Alemania vinos y cavas ecológicos embutidos ibéricos condena de origen que esos internacionales garbanzos de Fuentesaúco mejillones en escabeche de las rías gallegas ecológico mantecados de Astor todo esto y mucho más en la Feria de la Alimentación de Hipercor y el supermartes

Voz 17 15:35 dado el corteinglés un manda mensajes como

Voz 2 15:37 este dos mil productos para disfrutar

Voz 7 15:42 la profundidad de los simple aquí en ser muy muy enamorado de la vida

Voz 2 15:52 pocas presenta un relato sobre la vida la música junto al director de orquesta Gustavo Dudamel recorremos el camino que lo ha convertido en un genio creo que enamorado de la vida implica también la los sonidos Dudamel ya disponible en Podium podcast

Voz 1727 16:11 bueno los neandertales fueron los primeros en pintar en arte rupestre se han encontrado varias pinturas en cuevas de Málaga de Cáceres y de Cantabria que lo demuestran hasta ahora se creía que el primero en pintar fue el homo sapiens nuestro antepasado más directo pues no el descubrimiento se publica en la revista Science Javier Gregori

Voz 0882 16:31 dos les pudieron crear las primeras pinturas rupestres un conjunto de imágenes encontradas entre escuelas españolas aporta la primera

Voz 1727 16:39 hay quizá ya definitiva prueba que demuestra que los

Voz 0882 16:41 Ander tales eran tan artistas como el Homo sapiens es decir nuestra propia especie porque según el estudio dirigido por la Universidad de Southampton en el Reino Unido Éstas son las pinturas rupestres más antiguas del mundo porque se crearon hace sesenta y cuatro mil años veinte mil años antes de que los Homo sapiens llegaran a Europa Juan Luis Arsuaga paleontólogo y codirector de los yacimientos de Atapuerca y asegura que a partir de ahora hay que cambiar los libros de Prehistoria

Voz 23 17:07 sí sí que los neandertales sabía tenido incluso bueno todo llegado a hablar de los neandertales como súper chimpancés ideas Sabah pues sabemos transformar nuestros ojos los neandertales también eran conscientes también eran capaces de comunicarse tenía capaces de esos símbolos

Voz 0882 17:25 según el trabajo que publica la revista Science hasta ahora se pensaba que sólo nuestra especie el Homo sapiens había sido capaz de realizar el arte rupestre

Voz 24 17:33 todos

Voz 0882 17:38 repasamos la semana con José Luis de Valladolid que reflexiona sobre la manifestación de júbilo

Voz 17 17:43 los los mismos que salieron a la calle hace muchísimos años para conseguir todo lo que nos hemos dejado quitar los que vivimos al amparo de la tranquilidad que nos han dado siempre aunque por mucho que diga el señor Hernando que no se pueden quejar porque son los que han notado menos el peso de esta crisis de vergüenza a nuestros políticos como siempre coincide con Pau de Castellón Sebastián Las Palmas

Voz 25 18:05 la reacción que han tenido ayer los abuelos de este país que con su esposo lo han mantenido dupla auténticos patriotas no lo de bandera no lo de himnos los trabajadores que ahora vengan esta panda de político a esquilmar les sucedieron darle un fuerte aplauso

Voz 0882 18:23 el fuerte aplauso al que se suma con suelo de Sevilla y además

Voz 0127 18:26 mi horror por la propuesta de la patronal del contrato de formación a mayores hace cuarenta y cinco años y finalmente mi estupefacción de las ministras saliendo en tropel contra el paro de dos horas convocado para el ocho de marzo recuerdo que es el Día Internacional de nosotras

Voz 0882 18:43 vuelva tiene una pregunta para Iker Jiménez las mareas

Voz 26 18:46 añadiendo un día sí y otro no lo pensionista en pie de guerra

Voz 2 18:50 los trabajadores con contratos precarios

Voz 26 18:52 yo la corrupción campando a sus anchas Iker explica por qué sigue siendo este partido del prevé el más votado según la encuesta yo no lo entiendo seguimos con Pilar mentir

Voz 27 19:05 cuatro horas tres años y medio de cárcel para un rapero el secuestro de de libro de Fariñas la autocensura de Arco creo que estamos asistiendo a un resurgimiento de la Brigada Político Social ahí es lo suficientemente grave como para que los ciudadanos digamos basta ya separemos muy bien lo que es la libertad de expresión

Voz 2 19:24 lo que es el insulto y la exaltación del fascismo que es lo que hacen algunas medidas está de acuerdo Andrew de Gibraltar Marga Barcelona

Voz 28 19:32 el presidente me ha causado que es una situación es terrible siempre puede empeorar el hecho de que Occidente de Estado

Voz 1727 19:38 el Unidos proponga pistoleros como

Voz 28 19:40 sobre eso es tremendo aquí en suelo puede pensar que un profesor puede llevar un arma Piru de Hewitt

Voz 0882 19:46 hoy como diría Forges no te olvides de Siria Mariano Badalona

Voz 29 19:48 que me avergüenza como ser humano leer las noticias cada día que hay

Voz 2 19:52 partidos nadie se rescatan a niños

Voz 29 19:55 debajo de los escombros de los bombardeos rusos

Voz 17 19:58 contra la población civil aún no es capaz de sacar ni un alto el fuego muchas gracias y buen fin de ser

Voz 1161 20:03 anatomía

hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:22 mucho frío esta mañana prácticamente casi toda la región despierta en valores negativos qué tal buenos días después del amianto detectado en el metro ahora él

Voz 0861 20:31 no se lo cuenta hoy la Cadena Ser en Madrid y metro lleva diecisiete años sin medir el nivel de este gas radioactivo de origen natural presenten espacios subterráneos que en concentraciones muy elevadas puede provocar cáncer de pulmón a pesar de que la ley española obliga a realizar mediciones en el metro no se han hecho desde el año dos mil uno y ahora la inspección de trabajo exige a la Comunidad de Madrid que lleva a cabo estos análisis antes de mayo Sara selva

Voz 31 20:55 después de diecisiete años y medir el radón en sus instalaciones el Consejo de Seguridad Nuclear y la Inspección de Trabajo obligan a Metro hacerlo en un plazo que vence en mayo de dos mil dieciocho Metro confirma que esos estudios ya están en marcha después de que el sindicato Solidaridad Obrera denunciará el incumplimiento de sus obligaciones desde este sindicato dicen que Metro intentados

Voz 1910 21:13 va su responsabilidad agarrándose a un estudio

Voz 31 21:15 que realizó en dos mil uno Javier Montera delegado de Solidaridad Obrera

Voz 32 21:19 estaba obligada es una empresa social y centros de trabajo y locales hijos de esas bajo tierra nuestra ciudad hacerlo que no ha hecho hasta ahora me decían que ellos habían cumplido con todos que no que ellos no entraban dentro de los parámetros que ahora es una empresa subterránea

Voz 31 21:39 un metro asegura que realizó esas mediciones en dos mil uno y que el resultado fue negativo pero el sindicato dice que no tienen ningún tipo de fiabilidad porque las mediciones tienen que ser periódicas y las instalaciones han cambiado mucho en estos años

Voz 1275 21:52 no es viernes veintitrés de febrero la muestra censurada aquí en Madrid en ARCO se ha marchado a Lleida titulares

Voz 0882 21:59 con Javi Jiménez Bas Laura de Santiago Sierra se podrá ver en el museo del que salieron las obras de exigencia no volverá por tanto a Ifema que ayer emitió un comunicado excusándose desde la Comunidad aseguran no haber tenido nada que ver con la decisión pero en la reunión celebrada en la Aaron las retiró

Voz 1275 22:13 el prior del Valle de los Caídos envió un escrito a Moncloa donde sugiere que el Gobierno de Rajoy ha podido prevaricar al decir que son cementerio público cuando realmente es dice un campo santo católico la bata alerta de que los forenses pueden dañar la reliquias de beatos y Martín

Voz 0882 22:25 la noche dejó además dos heridos muy graves por arma blanca tras una reyerta ha ocurrido en el barrio de Carabanchel de la capital los heridos han sido internados en el doce de octubre y en el hospital Clínico la Policía Nacional ya abierto una investigación

Voz 1275 22:36 en deportes victoria del Atlético anoche por uno cero ante el Copenhague en Europa League hoy conocerá su rival en octavos mientras en baloncesto hoy tenemos jornada veintitrés de la Euroliga Barcelona Real Madrid

Voz 2 22:45 las nueve de la noche BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta iré ofrece la información del tráfico

Voz 1275 22:55 siete y veintitrés minutos de la mañana que te en las carreteras DGT María Forner buenos días buenos días

Voz 0825 23:00 ahora lo peor lo encontramos en la A2 la avería de un camión a la altura de San Fernando de Henares genera en estos momentos hay retenciones de más de diez kilómetros hasta pasar Torrejón de Ardoz por otra parte complicaciones ya en todos los grandes accesos a la capital la A42 está saturada la altura de Parla la M40 tráfico congestionado en todos los tramos habituales pero especialmente entre Vallecas y Coslada en sentido norte hacia la A2

Voz 1275 23:25 la previsión del tiempo que nos espera para este fin de semana Jordi Carbó meteorólogo buenos días

Voz 0978 23:30 buenos días tiempo soleado radiante incluso pero igual o más frío que ayer las temperaturas han bajado uno dos grados de media respecto ayer heladas fuertes en la sierra y pueblos cercanos a los ríos Tajo y Tajuña el ando en prácticamente toda el área metropolitana y a pesar de que hará mucho sol con tiempo radiante las máximas se quedarán alrededor de los diez grados mañana tiempo parecido el domingo van a subir un poco las temperaturas seguir haciendo mucho sol

Voz 1275 26:54 siete veintisiete el Ayuntamiento de Madrid empieza a negociar los presupuestos de este año prorrogados desde el pasado uno de enero al Gobierno de Carmena ha convocado para este viernes una reunión al PSOE para entregarle ya el documento con las cuentas Felipe Serrano

Voz 0622 27:05 en el área de Hacienda cuenta con el documento base desde hace días parte de los cuatro mil setecientos millones presupuestados para dos mil diecisiete a los que habría que restar las retenciones por importe de quinientos veintinueve millones exigidas por Montoro el sector más radical de Ahora Madrid que representa Ganemos afirma que por el momento no conoce el borrador y que sus tres concejales sólo apoyarán un proyecto sin recortes la primera teniente de alcalde Marta Higueras niega que haya división

Voz 39 27:34 Serna tenemos convocado al Partido Socialista para iniciar las conversaciones sobre los presupuestos sí desde luego cuando nos sentamos a negociar con otro partido sobre este tema nosotros estamos llevando los presupuestos de Ahora Madrid todos los concejales de Ahora Madrid

Voz 0622 27:47 el superávit del Ayuntamiento alcanza los mil ciento veinte millones de euros mientras que la deuda se redujo en cuatrocientos cincuenta según

Voz 12 27:55 la liquidación de las cuentas de dos mil diecisiete

Voz 0622 27:58 hecha pública ayer tarde por el gobierno municipal

Voz 1275 28:00 tal la diputada de Podemos en la Asamblea Isabel la renuncia a su aforamiento para ser juzgada por un presunto delito de desordenes públicos Serra está siendo investigada por participar en los altercados que sucedieron a una manifestación contra un desahucio hace cuatro años poco antes de que se convirtiera en diputada regional Serra pasó ayer por la tarde por los micrófonos de La Ventana además

Voz 1910 28:19 con la postura que tengamos como Podemos

Voz 40 28:21 los delimitación precisamente de los aforamientos es incongruente utilizarlo en este caso no y lo más consecuente es precisamente renunciar a a ellos como lo digo por una cuestión jurídica hay un argumento jurídico pero también por una cuestión política y ética por farsa

Voz 1275 28:36 más cosas la Guardia Civil ha detenido en Valencia en colaboración con la Policía Local a un hombre de setenta y nueve años que golpeó a un perro en la cabeza y lo introdujo en una bolsa para deshacerse del cuerpo tras su muerte provisto por un vecino que alertó a los agentes que lograron salvar al animal y científicos de la Universidad Complutense han descubierto que una bacteria propia de los hospitales se encuentra también en al menos veinte arenero de parques infantiles de Madrid los investigadores dicen que no hay que alarmarse porque es muy difícil que esta bacteria provoque problemas fuera de los centros hospitalarios pero estaría bien matizan vallar los herederos para que no entren los animales o cambiar la arena por caucho José Luis Blanco investigador del Departamento de Sanidad Animal

Voz 41 29:12 no sólo puede sino que debe llevarle al porque tiene que estar en contacto con mucho el organismo le tiene que dar el sol es es fundamental tengo que dejar llevar al perro porque se puede contagiar no el pero tiene que ir por las mismas razones lo único que tenemos que hacer pesquisa establecer algún tipo de medidas defensivas en un momento dado

Voz 1275 29:31 y una cosa más el precio del alquiler en la Comunidad de Madrid se situó en máximos históricos durante el mes de enero con un precio de doce euros por metro cuadrado en cuatro coma ocho por ciento más esta cifra sitúa a la región un cuarenta y dos coma dos por ciento por encima de la media nacional que en enero desde ocho coma cuarenta y cuatro euros por metro cuadrado al mes un lado tenemos ahora mismo en la Gran Vía

Voz 1 30:00 son las siete y media en las seis y media

Voz 1727 30:02 en Canarias

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:15 comienza el viernes veintitrés de febrero con prácticamente toda España bajo cero pero en sol y así seguirá durante el fin de semana con dos noticias elevadoras en el comienzo del día la primera la muerte anoche de un ertzaina en Bilbao durante los disturbios previos al partido Athletic Sparta de Moscú sufrió un ataque al corazón las cifras de los incidentes se van actualizando hay nueve detenidos y once heridos al menos cinco agentes de la Ertzaintza y la segunda noticia en los lleva a Santander para contarles la historia de una mujer supuestamente violada por su propio marido por dos amigos según contó mientras uno la violaba los otros dos la sujetaban el juicio acaba de comenzar en la Fiscalía pide para ellos que lo niegan todo diecisiete años de cárcel Radio Santander Fermín Mier

Voz 0882 31:01 sí diecisiete años de cárcel para el presunto autor material de la violación expareja de la mujer de la que tenía una orden de alejamiento para otro acusado cooperador necesario en la violación Se piden ocho años de prisión y habría un tercer implicado que todavía no ha sido identificado la mujer ha explicado en la primera sesión del juicio que su ex pareja le había enviado varios mensajes amenazantes al móvil hasta que a un día mientras esperaba al coche de la autoescuela para hacer prácticas apareció otro vehículo con tres hombres en su interior de los que sólo reconoció a su expareja la metieron entre los tres a la fuerza en el coche le llevaron a una zona de bosque donde la violaron el principal acusado de esta agresión estaba en prisión cuando se dictó la orden de alejamiento alega que fueron muchos los papeles que recibió entonces para justificar que desconocía la existencia de esa orden de alejamiento

Voz 1727 31:48 considera el ministro del Interior que increpar bajo seudónimo a investigados entra dentro de las atribuciones de un alto responsable de esa investigación esta es la pregunta que Esquerra registrado en el Congreso después de que el diario Público haya revelado que el tuitero citó azote del independentismo en esa red social es el teniente coronel de la Guardia Civil Baena al frente precisamente de la investigación del Proceso Barcelona Frederic Vincent

Voz 0706 32:14 el teniente coronel Bryan es el jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Cataluña responsable por tanto de informes sobre el proceso desde este pseudónimo de Twitter celebraba por ejemplo que el Estado textualmente ganara a la mafia instalada en Cataluña también criticaba a los Mossos d'Esquadra o interpelada a periodistas la defensa de Jordi Sanchez estudia ya medidas legales mientras que Esquerra como comentadas llevará la cuestión al Congreso

Voz 1910 32:35 Gabriel Rufián gravísimo no se puede esperar

Voz 0882 32:38 bueno hoy que era de guardia por el día hay por la noche de Detroit reaccionario ciudadano

Voz 0706 32:42 Nos y Partido Popular no piden explícitamente una investigación sobre la cuestión pero dan por sentado que habrá alguna

Voz 1727 32:48 sí en Gotham City era Batman el encargado de mantener limpia la ciudad en su caso de villanos en Tarragona van a ser detectives privados los que se ocupen de eso mismo de mantener limpia la ciudad pero literalmente el Ayuntamiento va a contratar investigadores particulares para pillar in fraganti a los vecinos que ensucien la calle ser Tarragona Jordi Cartailhac

Voz 12 33:10 una medida expeditiva que llega después que en dos mil diecisiete Tarragona se ha gastado casi un billón de euros en limpiar y reparar las pintadas los destrozos la suciedad del incivismo que el año pasado el Ayuntamiento y abrió más de un centenar de expedientes sancionadores a ciudadanos reincidentes y en cuanto a los de los detectives pues ya es la segunda vez en Tarragona en dos mil dieciséis Se multaron a XXXV propietarios de perros por no recoger las heces de sus canes de momento Siglo de los detectives funciona Se cree que no será necesario entender la señal

Voz 1727 33:41 con el hashtag Hebb Hell multas ayuda multas la Plataforma Pro soterramiento del AVE en Murcia ha puesto en marcha una campaña de recaudación popular para ayudar a los vecinos del barrio del Carmen a pagar las multas XXXVI que acumulan por manifestarse contra la llegada del tren en superficie treinta y seis multas que suman treinta mil euros Radio Murcia Juanjo Asensio

Voz 0882 34:04 en las últimas semanas los vecinos que asisten a las protestas para exigir el soterramiento del AVE en Murcia están recibiendo sanciones impuestas por la Delegación del Gobierno de hasta mil euros la Plataforma Pro soterramiento iniciado esta campaña para crear una caja de resistencia que permita pagar parte de esas multas que ascienden a unos treinta mil euros la recolecta online se hace a través de la conocida plataforma goteo punto RG la forma critica que se esté criminalizando a los vecinos que cada día protestan pacíficamente junto a las vías del tren

Voz 1727 34:28 este de Murcia es un buen ejemplo de lucha vecinal un movimiento el de las asociaciones de vecinos que este fin de semana está de aniversario se cumplen cincuenta años de la legalización de las primeras y la Confederación Estatal que las agrupa reúne en Valencia a su asamblea general para celebrarlo Juan Antonio Caballero buenos días

Voz 32 34:47 hola buenos días bueno Antonio Caballero el presidente

Voz 1727 34:49 desde la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales tres mil asociaciones más de un millón de socios como ha cambiado en este medio siglo la movilización vecinal que hace cincuenta años perseguía cosas tan concretas como conseguir Lucia asfalto para barrios de aluvión

Voz 32 35:05 o eso ha cambiado como tenía que cambiar lógicamente si la sociedad está cambiando se cambia no estábamos una época en la que no existía libertad pues ahora una época en la que hay representación política democrática y bueno pues que ahora tenemos que pelear con otras otras armas pues la mayoría de esas armas son pues el ejercicio de los derechos ciudadanos y obviamente pues sí al principio no teníamos más remedio que trabajar pocos hasta

Voz 0882 35:33 varias ha comentado hace un instante

Voz 32 35:36 pues ahora tenemos que hablar pues de la sanidad tenemos hablar de de del empoderamiento de las mujeres tenemos que hablar de de de de la tripulación drogadependencia aquí tenemos que también pues de los modelos de ciudades que están sufriendo pues con estas características de sostenibilidad de cohesión social e incluso social etcétera es decir que a poco que pongamos sobre algunos asuntos pues se yo creo que las les tienen para la para muchos años

Voz 1727 36:06 para mucho tiempo si los más jóvenes no sé yo si tienen memoria de aquellas batallas muy concretas que permitieron la recuperación de la dignidad a muchos barrios y también de la lucha por las libertades los jóvenes están hoy en las asociaciones de vecinos

Voz 0882 36:22 lo que nos ocurre como a la mayoría

Voz 32 36:24 de de entidades sociales no hay un vacío un cierto alejamiento de la desde el activismo vamos a llamarle juvenil no porque va a terminar mente liberal la sociedad donde se anteponen en muchas ocasiones los intereses particulares a los colectivos todas reunirse de de levantar un acta de hacer una asamblea de mantener un local pues esto la verdad es que mucha gente joven Möller no le hace mucha gracia parece que están más pendientes de flash en un momento determinado de una motivación fuerte en un momento determinado pero yo creo que es un problema también general es un problema social porque dejó nos acercaremos aseado o en fin a una a un optimismo social

Voz 0127 37:09 y eso con importantes porque

Voz 32 37:11 ah bueno las nuevas generaciones donde deben tener que coger las riendas de muchas cosas hice tendrán que arremangarnos lo que decimos

Voz 1727 37:19 quiénes son sus interlocutores con quiénes hablan las asociaciones de vecinos con la Federación Estatal de Municipios y Provincias sabemos que sí porque su Secretario general participa en la conmemoración tienen interlocución en el Gobierno por ejemplo el Gobierno

Voz 32 37:34 no tenemos una interlocución con uno de los problemas importantes de dentro es decir no es la visibilidad e global es decir nosotros somos fuertes en unos barrios más fuertes a nivel municipal pero conforme vamos subiendo escalones en la organización política por ejemplo a nivel de comunidades autónomas y a nivel de Estado pues cuesta más ese reconocimiento no es también una responsabilidad nuestra porque a en los rodó bien en un asunto muy concretos pero cuesta porque formación estamos discusión estamos recursos necesitamos y entonces entre esas dificultades propias que nosotros tenemos de auto organización y la falta de reconocimiento por parte del Gobierno de de un movimiento tan importante como el movimiento vecinal que es el más importante de todos los movimientos ciudadanos que existen en este país y que además es peculiar de nuestro país pues se juntó un poco las dos cosas no entonces a nivel de Gobierno los cuesta muchísimo hemos tenido algunas interlocución es sobre temas algún con muy muy muy muy puntuales pero no hay la capacidad de interlocución como para sentarnos y vamos a ver a este asunto vamos a a ver qué posibilidades hay de desarrollo y eso prácticamente está está negado

Voz 1727 38:51 son los que saben de verdad que está pasando la vida de la gente la vida de los barrios en la vida de las ciudades por lo tanto más de un millón de socios tres mil asociaciones cincuenta Aniversario nuevos retos pues enhorabuena y gracias por estar en la SER muy buenos días

Voz 32 39:06 pues gracias a vosotros porque necesitamos que se nos vea a nivel de Estado

Voz 39 39:10 pues aquí se les ha escuchado un abrazo

Volkswagen Yell deporte por hoy para las personas

Voz 1727 40:27 es impensable ver un partido de la selección española de fútbol sin jugadores del Barça o el Real Madrid porque ese mismo día se están enfrentando entre ellos bueno pues eso Sampe va a pasar esta noche en baloncesto

Voz 1161 40:37 es la irracionalidad a la que nos llevan las ventanas famosas de la FIBA en guerra abierta con la Euroliga y que esta tarde nos trae un Bielorrusia España en Minsk desde las cinco media de la tarde de la tercera jornada del Preeuropeo sin los jugadores por ejemplo de Unicaja Baskonia o Valencia que ayer disputaban sus partidos de la jornada veintitrés en la Euroliga y los del Barça y Real Madrid que se enfrentan hoy en el Palau desde las nueve de la noche es además el primer partido entre ambos desde la victoria azulgrana en la final de Copa del Rey el domingo pasado Pablo Laso espera que sus jugadores pasen página

Voz 43 41:03 el deporte da siempre es otras oportunidades no con lo cual ahora tenemos un partido totalmente diferente de una competición totalmente diferente y aunque entiendo por eso somos deportistas y por eso queremos ganar que podemos estar un poco tristes ya está no tenemos mucho tiempo para eso darle la vuelta

Voz 2 41:18 del no lo ha tenido nunca conmigo que Garzón

Voz 1161 41:22 en cuanto al fútbol Atlético Madrid Athletic esperan ya arribar hoy desde la una de la tarde en el sorteo de octavos de la Europa League en la ciudad suiza de Nyon clasificados ayer los de Simeone tras vencer en Madrid uno cero el Copenhague los de Ziganda pese a perder en San Mamés uno dos con el Spartak de Moscú al que ganó uno tres en la ida no estarán en el sorteo del Villarreal que volvía a perder con el Olympique de Lyon cero uno ni tampoco la Real Sociedad que se quedaban gol de forzar la prórroga derrota en Salzburgo dos uno Atlético Madrid y Athletic Club esperan evitar a los rivales rusos como el tenis de san Peters

Voz 0882 41:48 todos los dos que quedan de Moscú el CSKA y el Lokomotiv

Voz 1161 41:50 aparte de equipos como Milán Arsenal Dortmund leit sic Lazio o Marsella pero también el enfrentamiento entre españoles volviendo al Atlético Simeone quería poner punto final a la polémica creada en la previa con sus palabras sobre los inexistentes esfuerzos que hará por renovar a Fernando Torres

Voz 44 42:03 yo lo que tengo claro que quiero lo mejor para el club quiero lo mejor para critico tengo claro de Fernando siempre ha querido lo mismo no tengo mucho más que que aclarar

Voz 1161 42:13 asunto zanjado también por la grada con cánticos de apoyo a ambos y en la plantilla metedura de pata de Vitolo cuando se le preguntó por cómo ver en El Vestuario el caso el caso Simeone Torres

Voz 0882 42:33 la verdad que no somos mujeres

Voz 45 42:36 qué metiendo mencionas Izaña por tema como lo que ha pasado yo creo que cada uno tiene su tema pone con entrenador cada uno intenta hacerlo lo menos posible la verdad que en El Vestuario se vive muy bien y sinceramente no hay no hay

Voz 0882 42:51 es un tipo problemas verdad mejor se disculpó rápidamente en tú

Voz 1161 42:53 Der por su metedura de pata además se inicia esta noche la Jornada XXV en Primera desde las nueve de la noche en Riazor del Espanyol dos equipos en apuros los gallegos en descenso los catalanes con precaución pese a estar a nueve puntos de la zona roja Seedorf no puede contar con los lesionados Valverde y Albentosa ni con el sancionado va a cal y Kike Flores pierde también a Javi López y más Roca va a arbitrar el colegiado navarro Fernández Borbalán y también arranca la jornada veintiocho en Segunda con otro encuentro desde las nueve de la noche en el Molinón Sporting Osasuna arbitrará el colegiado castellano manchego Arcediano Monés Cillo esta madrugada ha vuelto la NBA tras el Fin de Semana de las Estrellas con protagonismo para los españoles Un minuto de Willy Hernangómez en Charlotte no ha jugado en Cleveland Calderón tan va también ha participado poco Abrines con Oklahoma

Voz 1910 46:09 buenos días Pepa rocola Antonio Fraguas sin la cabeza y Forges en el corazón

Voz 1100 46:14 este Ojo contempla revitalizado esta rebelión que pensionistas que se han echado a la calle para gritar varias cosas la primera de todas ellas se permite una apuesta es demostrarse a sí mismos cara a cargo del espejo

Voz 2 46:28 que quizá esté dacha acosos mediodía

Voz 1100 46:30 la éticos con la atención por las azoteas una mano la vista nublada el oído endurecido pero dignamente vivos ni ya puestos con ganas de bronca le dice a la letrada Villalobos sueldo Tancredo Rajoy miente el PP a boca llena porque cualquiera que sepa sumar sabe que las pensiones han perdido más del uno coma cinco años de poder adquisitivo sin contar el copago que torticeramente sido oculta que ha saqueado la hucha de las pensiones y que son incapaces de lograr los ingresos necesarios para sanear las cuentas de la Seguridad Social pero con todo lo peor es el miedo que estas malas gentes quieren inocular el hombres y mujeres que mal viven con sus magras pensiones el sistema seca el sistema se cae se van ustedes a quedarse sin nada una vida tirada alcantarilla por qué porque así se fomenta los planes privados la madera del cordero de Estado liberal

Voz 2 47:28 los pensionistas o rugen ir al resto que ha

Voz 49 47:32 fue el ojo izquierdo

en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 48:03 a diariodehoyporhoy del veintitrés de febrero del año dos mil dieciocho escribe Amy Benavente hace unas semanas se ha hecho una mastectomía preventiva

Voz 40 48:13 me llamo Emmys Benavente y tengo treinta y un años y bueno escribí dado que él a hablar en el diario The por hoy porque hoy en día es decir que denunciamos muchas cosas pero a veces que no se olvida a hablar de las cosas buenas que tenemos en este caso y particularmente en una experiencia personal en la sanidad pública en en España aquí Familia fumo por desgracia madre mi abuela sentía padecieron el cáncer Hipólito pues se activó la alarma por desgracia he padecido un gen sean más de RCA y por ello me han tenido que que operar de una mastectomía preventiva y bueno él quería dar las gracias a la sanidad que tenemos porque los profesionales de trataron tanto en Zaragoza en y luego también en el Hospital Provincial de Castellón ha sido realmente estupendos la sanidad pública no militará el tratado no me hubiera eh

Voz 0882 49:09 las pruebas pertinentes para saber que yo padre

Voz 40 49:11 ya o que yo tenía un gen cancerígeno el ahora esperando a a tener un cáncer ya que estoy qué puedo en animar a aquellas personas a las mujeres como yo que tiene una circunstancia parecida hay que no saben qué hacer desde luego animarles a que se hagan esa mastectomía que prevén años de cáncer de antemano Iker desde luego que desde la sanidad Bell de la bueno de las mejores maneras

Voz 3 49:45 un beso Amy gracias

Voz 1727 49:55 son las ocho menos diez las siete menos diez en Canarias

Voz 30 50:10 sí