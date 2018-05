Hoy por Hoy (23/02/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días en Madrid en Bilbao en Valencia los jubilados han hecho oír su voz enfadada para recordar que sólo les han subido la pensión un cero veinticinco por ciento durante cinco años que quieren garantías de sostenibilidad del sistema y que están aquí y que han sido el sostén de muchas familias en lo peor de la crisis y que los siguen siendo todavía en muchos casos la suya ha sido una protesta estruendosa muy viva muy indignada han esperado pacientemente y cuando la recuperación alcanza tres años ya de crecimiento económico han salido a la calle a pregunta de nosotros cuando porque los precios suben mucho más que se cero veinticinco por ciento que les han subido a ellos el Gobierno lleva mucho tiempo exhibiendo el músculo de la recuperación mientras a la gente le sigue costando llegar a mitad de mes los jubilados ayer antes de ayer policías igual civiles y ojo hablamos de colectivos donde tradicionalmente el PP considera que tiene parte de sus caladeros de votos pero también las mujeres reclaman acabar con la brecha que las empobrece hoy las hará jubiladas más pobres que sus parejas y los ayuntamientos y las comunidades que exigen una financiación que les permita cumplir con dignidad su cometido dicen los expertos que lo peor de las crisis el miedo amordazó a la mayoría que aprieta los dientes y aguanta como puede el chaparrón pero cuando llega la recuperación todo el mundo quiere saber qué hay de lo suyo cuando les toca recuperar lo perdido o es que la crisis consistía en realidad en no recuperar nunca lo perdido Se necesitan con urgencia políticos valientes que con claridad y realismo respondan a esta pregunta o declaren su impotencia

Voz 0027 01:58 ah bueno

Voz 1727 02:13 es viernes ya veintitrés de febrero y las calles de Bilbao por la mañana acogieron la protesta indignada pero pacífica de miles de pensionistas fueron escenario por la noche de la muerte de un ertzaina durante los violentos enfrentamientos entre hinchas radicales rusos del Spartak hilos de la directiva tenía cincuenta y un años se llamaba Inocencio Gomez y sufrió un ataque al corazón Aimar Bretos

Voz 0027 02:38 estaban intentando contener a los ultras de sufriese infarto y murió casi en el acto hay nueve detenidos cinco vascos tres rusos y un polaco la Ertzaintza se había incautado horas antes de puños americanos y llevarlas a Hierro Juan Mari Aburto alcalde de

Voz 1 02:49 vale todo no tiene nada que ver con el fútbol con el deporte esto es otra cosa y yo creo que desde los estamentos del fútbol en este caso desde la UEFA se debieran tomar algunas medidas menguando es ya una constante no que determinados equipos van van generando allá por donde pasan pues determinadas circunstancias de de de actor de completo y civismo no

Voz 1727 03:12 el Rey Rajoy y Sánchez llamaron anoche al lehendakari para expresar las condolencias por la muerte del ertzaina Rajoy lo hizo desde Bruselas donde hoy participa en la cumbre europea así que el Consejo de Ministros de este viernes probablemente el último para De Guindos lo va a presidir Sáenz de Santamaría

Voz 0027 03:29 en la Audiencia Nacional declarado Trapero imputado por sedición por el uno de octubre y la coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal avisa a los suyos de que no se puede forzarle y para buscarle un papel a Puigdemont

Voz 1915 03:38 el presidente Puigdemont está acreditado como el único candidato a la presidencia no lo digo yo lo dijo el presidente del Parlament después de haber hablado con todos los partidos así que tiene que tener el papel que las urnas le han dado tenemos que hacerlo compatible con desatascar la situación de manera que no fuerte hemos ninguna vía legal y a la vez tenga el papel que se merece

Voz 1727 03:56 la exposición titulada Presos Políticos censurada en ARCO llegará al Museo de Lleida

Voz 0027 04:01 mientras tanto en Madrid nadie sabe nada a la Comunidad el Gobierno regional de Cristina Cifuentes que en la Junta Rectora de Ifema votó a favor de la retirada de la obra ahora dice que por encima de todo libertad

Voz 2 04:09 creación nosotros el Gobierno regional

Voz 1727 04:12 creemos firmemente en la libertades

Voz 0027 04:14 Presen artística y también en el PSOE en este momento todo lo que

Voz 1727 04:19 que contribuya a tranquilizar el amor a crispación es positivo Margarita roto

Voz 0027 04:24 les que avaló la retirada para calmar los ánimos ahora matiza

Voz 1727 04:27 yo estoy siempre por la libertad de expresión y dije lo que dije y les vamos a contar esta mañana como la brecha salarial de género se da también en Administraciones Públicas no sólo en la empresa privada por ejemplo dos sepulturas de La Línea de la Concepción

Voz 0027 04:41 con cobran doscientos noventa euros menos al mes que sus dos compañeros varones con el mismo horario misma categoría

Voz 3 04:48 los otros lo único que pedimos a nuestros derechos que ya que realizamos lo mismo que los hombres que porque ellos tienen que cobrar más que nosotros

Voz 1727 04:56 en unos minutos estarán en Hoy por hoy Justa Montero Inés Gutiérrez de la comisión feminista ocho de marzo para explicar qué es una huelga feminista y aclarar dudas sobre la movilización convocada para ese día el prior del Valle de los Caídos acusa al Gobierno de prevaricar por

Voz 0027 05:14 el Ejecutivo no se niega como él algunas exhumaciones que tienen el visto bueno de la justicia y las familias destrozadas Eduardo Arranz abogado

Voz 4 05:21 la situación emocionales muy dolorosa desde familias que ha visto reconocido su derechos a exhumar la situación racional es que un señor debería ser condenado por haber cometido unos supuestos delitos de desobediencia ante el Estado de Derecho hija sino española el Tribunal Supremo avala la medalla de oro

Voz 1727 05:40 mérito policial a la Virgen del Amor será inferior

Voz 0027 05:43 el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y los magistrados desestiman ahora un recurso de Europa Laica porque la sentencia era firme no cabían

Voz 1727 05:50 el primer satélite espía español ya está en órbita

Voz 0027 05:56 se llama completará cada día quince vueltas sobre la tierra sacara cien fotos enormes cada veinticuatro horas cada una de quince mil kilómetros cuadrados fotos que se utilizarán por ejemplo para apoyar las misiones militares de España en el exterior pero también para cuestiones civiles cartografía control del medio ambiente o incluso urbanismo

Voz 1727 06:13 y con qué tiempo llega el fin de semana Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:17 pues como estaba previsto con mucho frío frío que ahora mismo los la temperatura es en gran parte de poblaciones de la ibérico de los Pirineos a una cota de unos mil metros de hasta diez grados bajo cero está hablando en toda la ciudad de Madrid en Barcelona en muchos barrios Se baja hasta dos tres cuatro grados y el frío se mantendrá durante toda la jornada a pesar de que va a ser un día soleado sólo esperamos superar los quince grados en Extremadura Andalucía también en Canarias y por cierto mucha tensión en Canarias porque a medida que avance el fin de semana las nubes irán a más el domingo las tormentas pueden ganar protagonismo y la lluvia así como la nieve en cotas bajas también a principios de la semana que viene podrían ganar protagonismo en gran parte del país

Voz 1727 06:59 y Manu Carreño se pregunta hoy donde mira la UEFA ante expresiones de violencia ultra como la de anoche en Bilbao Manu buenos días buenas

Voz 0027 07:07 días Pepa anoche casi los primeros cuarenta y cinco minutos del Larguero fueron dedicados a lo que ocurrió en las calles de Bilbao una ciudad envuelta en una batalla campal en algo que había sido anunciado por todos los medios posibles en radio prensa escrita televisión de lo que vaticinaba vamos iba a ser un auténtico caos y así acabó ocurriendo y además lamentando la muerte de un ertzaina de cincuenta y un años Inocencio Arias García que perdía la vida intentando poner orden en las calles de Bilbao en esos enfrentamientos entre los ultras del Spartak de Moscú y los ultras del Athletic Club de Bilbao y podemos seguir condenando y lamentando lo que pasó anoche podemos seguir condenando el aventando lo que ha pasado otros días y lo que va a pasar mañana pero ya va siendo hora de que alguien se quite la careta de la cara de verdad por ejemplo Alexander Ceferino presidente de la UEFA o las autoridades competentes en seguridad en justicia a alguien

Voz 1375 08:01 tiene que tomar medidas pero especialmente a este torneo privado llamado Europa League o Champions League el presidente Ceferino anoche acostaría tan tranquilo mientras los ciudadanos de Bilbao pasaban las horas que pasaban ayer envueltos en una auténtica batalla campal impropia del año dos mil dieciocho Todo por un partido de fútbol debería tomar medidas impedir que vía

Voz 1727 08:22 en los ultras por Europa expulsar a los clubes

Voz 1375 08:24 peor de las competiciones europeas echarlos durante unos años

Voz 0027 08:28 no hay otra manera de actuar podemos seguir anunciando

Voz 1375 08:32 denunciando y comentando todo esto cada semana no quiero pensar lo que puede ser el Mundial de Rusia son auténticas bandas de delincuentes de criminales organizados de fascistas y contra fascistas que utilizan el fútbol para campar a sus anchas e imponer el terror en las calles de por ejemplo Bilbao mañana a vaya usted a saber donde ya está bien de denunciar y que nadie haga nada hay que echar a estos clubes sean del país que sean de Europa y con ellos a sus oficial

Voz 0027 08:58 nado radicales hasta luego Pepa una

Voz 1727 09:01 hizo Manu

Voz 1727 12:35 con Pepa Bueno la presión cada vez mayor de los pensionistas en la calle empieza a preocupar al Gobierno que no se esperaba ayer las imágenes de decenas de miles de jubilados manifestándose en treinta ciudades de toda España contra la pírrica subida del cero coma veinticinco por ciento al año Ana corbatín

Voz 0127 13:01 cuando la pensión apenas alcanza los seiscientos euros ese raquítico cero coma veinticinco se traduce en una subida de menos de un euro

Voz 1915 13:08 con ochenta céntimos que habían subido al mes

Voz 0027 13:11 esto no es vivir mal la carta que no mandan que el cero veinticinco que esto es tremendo

Voz 16 13:18 los pensionistas coinciden están muy cansados estamos cabreados por la pensión de mierda que tengo porque es una miseria es una vergüenza es la cara es querer que las personas mayores perdamos la avenida y eso no hay derecho eso es una burla que lo que están haciendo

Voz 0127 13:33 dicen que no luchan sólo por ellos también por el futuro de sus hijos y nietos

Voz 16 13:36 pero los que vienen detrás van a sufrir pero la juventud se tenía que explicar también que tras de nosotros vendrán

Voz 1727 13:43 Jong Il algo favorecerán ellos también no

Voz 0127 13:46 por eso les piden que se suman a las movilizaciones

Voz 17 13:49 pero dónde está la juventud que parece que no va con ellos cuando esto lo los lo más interés a un trabajito aquel comen ya de falte mapa hay mamá se va a acordar entonces

Voz 0127 13:59 desde Álvarez el secretario general de UGT decía anoche en Hora Veinticinco que con lo que se ha encarecido la vida la situación es insostenible con esta situación

Voz 18 14:06 de de subida de la luz de su vida de

Voz 1727 14:10 del gas a mí me parece

Voz 0127 14:12 a que su insultante también desde Comisiones Obreras llaman a seguir movilizándose para que se planteen reformas y que la pensión mínima sea de al menos mil euros y a la crítica de los sindicatos se suma la de parte de la oposición Pedro Sánchez PSOE Iñigo Errejón Unidos Podemos

Voz 19 14:26 ese no hacer nada lo que hace es amenazar con Chrome unificar el sostenimiento la injusticia de muchísimos jubilados y jubiladas en nuestro país

Voz 1727 14:33 el Gobierno tiene que dejar de insultar a los he visto

Voz 20 14:36 los pañuelos a decirles que ahorren en café puede decirnos a nosotros que corremos todos los años un poquito la pensión es un derecho que la gente se con su trabajo durante toda la vida

Voz 0127 14:44 cada ciudadanos guardó silencio sobre este tema durante todo

Voz 1727 14:46 el día y en un alarde de sensibilidad empatía la ministra de Empleo Fátima Báñez decidió que ayer era un buen día para recordar los pensionistas que durante la crisis no les ha ido tan mal como por ejemplo a la gente que ha perdido el empleo

Voz 21 14:59 pese prevista han sido lo que han estado

Voz 0027 15:02 protegidos por nuestro sistema de viene

Voz 0434 15:05 estar en el momento de la salida de la crisis desde el inicio de las

Voz 1727 15:08 cooperación hay temor en las filas del PP porque este tipo de argumentos sulfures aún más a un colectivo el de los pensionistas en hay que el Partido Popular ha tenido tradicionalmente un apoyo electoral amplísimo María Jesús Güemes buenos días buenos días las protestas de los jubilados por toda España preocupa mucho a las pop

Voz 1461 15:24 es porque les da miedo perder a sus tradicionales votantes a Génova ya temen que ciudadanos les roben electorado joven Iker argumentario del PP contra la huelga de mujeres genere más antipatías para que ahora lleguen los mayores reclamando pensiones dignas consideran que es un peligro que se alejen los que más apoyan a Rajoy en las urnas pero bueno mientras en muchos territorios ayer se disparaba la alarma en el Gobierno se refugiaban en datos eso es lo que hizo desde el Congreso Rafael Hernando al señalar que en estos últimos cinco años los pensionistas han ganado algo de poder adquisitivo tratando de consolar les así

Voz 22 15:54 creo que el saldo puede considerarse positivo en este sector de población si lo comparamos con otros sectores de población que han sufrido de una forma más intensa la crisis

Voz 1461 16:05 una salida poco atinada tal y como reconocían dentro de su partido donde les parece que no es bueno provocar mayor a fado mejor lanzar mensajes de calma y no suscitar desafectos pensando que hay comicios al año que viene

Voz 1727 16:17 sí frente al Congreso los pensionistas clamaban por una subida digna de las pensiones dentro ayer se perdió una oportunidad de oro para agilizar la tramitación de una renta mínima que beneficiaría a dos millones de

Voz 23 16:29 una es un sueldo mensual de cuatrocientos veintiséis euros para todos los ciudadanos que con disponibilidad para trabajar carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos para así y en su caso para los familiares a su cargo y que han agotado

Voz 1727 16:40 todas las prestaciones posibles para los parados sin prestación PP y Ciudadanos llevan meses bloqueando esta medida han pedido veintiuna prórrogas en la comisión que estudia para deshacer ese bloqueo el PSOE pidió llevar el asunto a Pleno pero la ausencia de numerosos diputados entre ellos cinco del PSOE impidió ese cambio así que el tema se queda en la comisión sin grandes esperanzas de que salga adelante Mar Ruiz buenos días

Voz 1461 17:05 buenos días y el PSOE pretendía derivar al pleno la aprobación de la renta mínima un marco más favorable que la Comisión de Empleo y Seguridad Social donde el reparto de fuerzas está más ajustado ya que uno de los representantes del Grupo Mixto es de Foro Asturias socio tradicional del PP sin embargo la votación se perdió de forma inesperada por un cúmulo de circunstancias desde la ausencia de varios diputados del P eso en viaje institucional también dos del Mixto al error de uno de los diputados socialistas en la pulsación y al voto en contra del PNV que tras haber apoyado la iniciativa en su toma en consideración ayer se alineó con PP y Ciudadanos fuentes del PSOE interpretan este gesto como señal inequívoca de que se está empezando a negociar para aprobar los Presupuestos haciendo un frente común contra una iniciativa que implicaría un coste de unos once mil millones de euros que habría que detraer de las cuentas limitando en consecuencia el margen de negociación del Gobierno con sus socios fuentes del PNV rechazan de plano esta interpretación recuerdan que ayer no tuvo nada son un procedimiento

Voz 0821 17:59 parlamentario y añaden que cuando la ley se vote

Voz 1461 18:02 eh decidirán lo que hacen la iniciativa seguirá ahora su trámite en la Comisión según fuentes parlamentarias podría votarse antes de Semana Santa será el momento de saber si prospera o no una renta mínima en España que sea complicado en las últimas horas

Voz 1727 18:15 sobre la brecha salarial de género hoy les contamos en la SER que el sindicato de funcionarios CSIF denuncia que se da también en algunas administraciones públicas no sólo en la empresa privada y como ejemplo uno bien gráfico el caso dedo sepulturas de La Línea de la Concepción Mariola lo herido Mariano

Voz 0259 18:33 que si Margarita son sepulturero en el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción llevan cinco años trabajando en ese servicio junto a otros dos compañeros los cuatro hacen las mismas funciones tienen el mismo horario la misma categoría profesional pero los hombres cobran doscientos noventa euros más al mes reciben dos pluses uno de turno completo y otro plus de festivos que a ellas el Ayuntamiento les ha denegado sistema

Voz 1727 18:56 éticamente habla María Ángeles

Voz 3 18:59 los otros lo único que pedimos a nuestros derechos que ya que realizamos los mismos que los hombre que porque ellos tienen que cobrar más que eran otras

Voz 0259 19:07 esta discriminación salarial se traduce en tres mil cuatrocientos ochenta euros menos al año para las dos sepulturas mujeres el sindicato CSIF ha llevado el caso a los tribunales Marianne Moore Secretaria de Igualdad

Voz 11 19:19 esta demanda demuestra que la brecha salarial administrar

Voz 1727 19:23 es una realidad que se puede dar en cualquier

Voz 0434 19:25 quiere Rincón de nuestro país como es el caso de de este ayuntamiento pequeño este caso sólo es la punta del iceberg

Voz 0127 19:31 la demanda ante el Juzgado de lo Social denuncia que

Voz 1727 19:34 se incumple la Constitución y el Estatuto de los trabajo

Voz 0259 19:36 adoro CSIF señala que la administración pública debe ser

Voz 1727 19:39 templar no promover la desigualdad salarial desigualdad salarial que es precisamente uno de los motivos de la huelga feminista convocada para el ocho de marzo pero no sólo hay muchos más motivos más realidades desiguales pero que es una huelga feminista es una huelga laboral sin más a quién convoca una huelga feminista y cómo se hace una huelga feminista ah pues para tratar de aclarar las muchas dudas que estos días se plantean hemos invitado esta mañana a Justa Montero buenos días hola buenos días ya Ines Gutierrez buenos días

Voz 0127 20:08 hola buenos días ambas de la comisión feminista ocho

Voz 1727 20:10 de marzo que es una huelga feminista

Voz 24 20:14 bueno una huelga feminista a la que estamos convocando desde el movimiento feminista es un llamamiento a las mujeres para que paren para que paren en todos los trabajos que realizamos en los trabajos que realizan las mujeres que están en el trabajo asalariado que tienen empleo todos pero también el trabajo que realizamos todas que es el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico en las casas en realidad es un es una protesta general de las mujeres contra el machismo contra ese machismo que se expresa en las calles cuando yo haya las mujeres sufren un acoso en en las dos espacios públicos cuando hay un nombre un grupo de hombres que violan a una mujer un machismo que se expresa también en las casas cuando no hay esa corresponsabilidad por parte de los hombres en compartir ese trabajo doméstico también en los empleos por esas diferencias salariales imponen muchas otras desigualdades que se sufre bueno en realidad es un machismo que se expresan en todos los ámbitos de la sociedad en la cultura de las instituciones en las políticas públicas por eso es un llamamiento general y queremos que es una una huelga que nos que nos incumbe a todas las mujeres es un llamamiento general a todas las mujer

Voz 1727 21:25 pues hay dos convocatorias de paro laboral porque lo que parece claro es que una huelga feminista no es sólo un paro laboral no no les no es sólo un panorama bueno hay dos convocatorias de paro laboral la de Comisiones y UGT de dos horas por turno de trabajo y la de CGT de veinticuatro horas esto puede crear alguna confusión porque es muy importante que quién tenga intención de hacer paro laboral este ampara dada legalmente bueno

Voz 0127 21:49 a nosotras estamos convocando es una huelga de veinticuatro horas como decíamos no solamente elaboral sino también en el ámbito del consumo de los cuidados familiares en casa y en el ámbito estudiantil para el espacio laboral es importante dejar claro que la huelga está absolutamente garantizada para todas las mujeres que tengan un trabajo remunerado que quieran sumarse el ocho de marzo a la huelga laboral porque hay varios sindicatos como CNT CGT la Comissió la Intersindical Cobas que cubren veinticuatro horas de paro laboral como bien explicabas CCOO y UGT cubre los paros de por la mañana de dos horas por la tarde pero lo que queremos que quede claro es que hay una cobertura que asegura que todas las mujeres pueden ejercer su derecho a huelga independientemente de su situación sindical si están en un sindicato

Voz 1727 22:42 no de la opción que elijan no hidratación que elijan la convocatoria de paro laboral se hace a todos los trabajadores Asisa registrado ante la autoridad laboral que es quién debe autorizarla los hombres están convocados a ese paro laboral

Voz 24 22:59 claro legalmente una convocatoria de huelga tiene que ser una convocatoria para el conjunto de trabajadoras y trabajadores no se puede hacer de otra forma entonces está por un lado el aspecto legal que efectivamente es para todas las trabajadoras y trabajadores y otra cosa es la convocatoria de la huelga que hacemos y desde las de de este momento feminista que es una huelga para mujeres el sentido que tiene esto es que nosotros lo que queremos hacer con esta huelga es que la que la sociedad sea consciente y de de digamos de de la situación que tenemos las mujeres ID el tipo de trabajo que hacemos las mujeres y en qué condiciones lo estamos haciendo sí por lo tanto de los huecos que dejamos cuando dejamos de hacer esos trabajos por lo tanto si se sumaran también los hombres este objetivo desaparecería completamente sería una huelga general como otras que ha habido por lo tanto es muy importante que los hombres respeten el la convocatoria que hacemos en los términos que la hacemos

Voz 1727 23:58 para las mujeres para enseña del como el negativo de una foto que pasaría en un mundo sin mujeres

Voz 24 24:03 no

Voz 0127 24:04 claro y además en no es que los hombres no tengan un rol importante el día ocho de marzo claro que lo tienen pero su rol no está en la huelga laboral sino precisa la mente cubriendo toda esa parte de cuidados que no pueden parar porque son imprescindibles tenemos que seguir alimentando nos nuestras personas mayores necesitan atención las criaturas menores necesitan que alguien ese día que se ocupe de ellos y de ellas y ahí está el papel fundamental que tienen los hombres el día de la huelga cuidando a las personas que necesitan ser cuidadas para que siga la vida ejerciendo esos servicios mínimos que las mujeres no podemos hacer ese día porque vamos a estar en Huelva

Voz 1727 24:42 traslado preguntas que están llegando a todas las redacciones que nos hace mucha gente por la calle es una huelga contra los hombres

Voz 0127 24:49 no claro que no es una huelga contra los hombres esta huelga lo que busca es por un lado visibilizar mostrar sacara a la luz las desigualdades que vivimos las mujeres es por otra parte denunciar todas esas situaciones que ha ido nombrando justa que tienen que ver con las violencias machistas que vivimos en todos los ámbitos de nuestra vida las violencias en el ámbito laboral antes hablábamos de la brecha salarial su puesto lo que buscamos es que toda la sociedad se implique en este cambio que es urgente toda la sociedad en todos los ámbitos desde el Gobierno y los legisladores hasta las familias nuestros compañeros de trabajo y ahí los hombres tienen un rol muy importante

Voz 1727 25:31 muchas mujeres que no estén escuchando ahora mismo y que diga yo por mi circunstancia concreta concretitos SIMA no puedo parar ese día que les dirían esas mujeres

Voz 24 25:41 no somos totalmente conscientes de la importancia de la convocatoria y la trascendencia de la convocatoria que hacemos también de las situaciones concretas que viven como tú dices efectivamente muchísimas mujeres hay mucha signos aún se han puesto en contacto con nosotras por ejemplo las trabajadoras de hogar que tiene una situaciones laborales y unas generación que no contempla el derecho a huelga hay otras que tiene una situación de precariedad en las condiciones de trabajo que lo hace imposible una mujer que tiene un trabajo por horas pues difícilmente va a poder hacer los hay muchas circunstancias precisamente por la situación de discriminación laboral que tienen a ese es el motivo también de lo de la huelga ya estas mujeres lo que lo que les decimos lo que nos han dicho ellas cuando nos han han hablado con nosotras es que hay mil formas de participar en esta huelga de hecho ya estamos la huelga no es el hecho sólo del día ocho de marzo sino todo lo qué estamos haciendo estos días y hay muchas mujeres muchos colectivos también por ejemplo las que lis que lo que están planteando es que igual ese día no pueden parar porque si paran al día siguiente inmediatamente la en las echan porque no tienen respaldo de ningún tipo pero que van a hacer otro tipo de actividades otro tipo de acciones para poder debatir entre ellas cuál es su situación plantearnos también una forma de apoyar por ejemplo nos han dicho que considera muy importante las empleadas de hogar que ese día colgaremos y delantales de los balcones y de las ventanas

Voz 1727 27:10 es una forma de hacer visible a su trabajo

Voz 24 27:13 la ley de que ellas estén también el día de la huelga presentes

Voz 1727 27:17 bueno yo creo que hemos aclarado muchas dudas que nos han ido llegando los últimos meses en las últimas semanas en los últimos días encendidos debates en muchos centros de trabajo sobre cómo abordar una huelga feminista que efectivamente desborda el concepto de huelga que recoge la legislación no que se ha hecho para un momento de la historia pero una realidad social y laboral que no es lo que contempla esta convocatoria también hemos escuchado a muchas personalidades organizaciones sumarse a la convocatoria y otras opiniones contrarias todas ellas han pasado por la SER la ministra Tejerina propuso huelga a la japonesa trabajar más ese día

Voz 0434 27:53 presidente de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes también yo creo que en este caso la huelga que se está planteando por parte de algunos partidos

Voz 24 28:01 los el día ocho tiene más que ver con Oporto

Voz 0434 28:03 mismo político y como digo yo ese día estaré trabajando todavía más haré una huelga a la japonesa para precisamente avanzar en igualdad y seguir disminuyendo esa brecha salarial que hoy en día es totalmente intolerable

Voz 1727 28:16 la huelga oportunista hay para cerrar la brecha propone la presidenta alguna de Madrid trabajar más ese día

Voz 0127 28:23 bueno nosotras lo que respondemos es que creemos que que no ha entendido bien el concepto de huelga feminista precisamos de de lo que estamos hablando es de que las mujeres estamos cansadas cansadas por la sobrecarga de trabajo es que tenemos tanto si trabajamos de manera remunerada como sino todas esas cargas que se van sumando día a día en la vida de las mujeres que yo por ejemplo si pienso en mi madre lo que piensas que mi madre está muy cansada de hacer muchísimas tareas que precisa mente lo que no queremos es una huelga el que día el que mi madre tenga que trabajar mucho más lo que queremos es parar parar todas las mujeres pensar en nosotras Un tiempo para nosotras que nunca lo tenemos visibilizar esos huecos que dejamos en la sociedad si seguimos trabajando mucho más esto no es serio

Voz 1727 29:08 la huelga feminista por cierto no yo van a permitir una una confidencia Ésta es una y es una movilización que que tiene mucho de es muy transversal generacional porque las mujeres en distintos momentos de su vida padecen el machismo distinta manera pero machismo es tenemos la mesa una feminista veterana una feminista muy joven y la feminista muy joven va compartir ese día con su madre su abuela esa si comete

Voz 0127 29:35 sí bueno es una de las grandes sorpresas de esta huelga que yo creo que se está dando en todos los ámbitos es que tanto en el ámbito familiar como laboral las mujeres nos estamos uniendo y estamos hablando entre nosotras no entonces la semana pasada hablaba con mi madre que bueno Mi madre no es ninguna militante feminista no entonces me me llama por teléfono porque ya vive en Cantabria y me decía que le gustaría muchísimo venirse a Madrid el día ocho de marzo para vivir la huelga conmigo y que había hablado comí con mi tía y que las dos ese día Mi madre esta jubilada ahí ir cuida a Mrs a mi sobrino es que son sus nietos y mi tía trabaja la de empleada doméstica que debía van a parar las dos Se van a venir a vivir la huelga con su hija y con su sobrina

Voz 1727 30:18 es un argumento que se maneja estos días si es que es una huelga elitista que pueden hacer determinado tipo de mujeres pero muchas otras como hemos explicando no pueden hacerla efectivamente no pueden hacerla esta es una huelga elitista bueno es que que

Voz 24 30:32 dice esto es que una entendido nada de vamos no se ha preocupado ni de leer con detenimiento lo que lo que se plantea son ha tenido el más mínimo interés esta huelga es una huelga que nos compete absolutamente a todas las mujeres y una de las cosas que es más y más emocionante también de todo esto proceso es que todas las mujeres no sentimos incluidas porque efectivamente la situación de machismo no nos afecta de la misma forma no es lo mismo Sir es migrante que si no lo eres no es lo mismo si tienes una situación de diversidad funcional que sino la tienes no es lo mismo si es gitana o no eres paya de No es lo mismo si eres lesbiana transexual lo eres heterosexual es decir que si tiene

Voz 1727 31:16 la autonomía económica o no antes si tienes a no

Voz 24 31:19 mía económica o no a decir es tienes digamos eres madre y sin pareja o no entonces todo esto todo esto cada colectivo de mujeres tiene sus propios motivos y todo esto expresa la diversidad de situaciones de las mujeres entonces esto es todo lo contrario de elitismo todo lo contrario elitismo en la medida en que una de las cosas que planteamos precisamente en los uno de los motivos de la huelga es la situación de discriminación y cambiar esa situación ya estas personas que dicen que es elitista que normalmente además están vinculadas a partidos que tienen que tienen responsabilidades de gobierno les diríamos que miren cuáles son las políticas públicas que están implementando que miren los efectos que está teniendo la vida de las mujeres los recortes en la Ley de Dependencia en sanidad en educación que está teniendo una implicación tremenda en la vida las

Voz 1727 32:15 julio decía habrá mujeres que se estén preguntando ahora mismo que cambiar nuestra vida el que haya esta movilización el ocho de marzo pues

Voz 0127 32:22 nosotras y de hecho el lema de la ni es que paramos para cambiarlo todo lo que estamos buscando precisamente es mostrar sacara a la luz las situaciones de desigualdad que vivimos las mujeres en todos los ámbitos y que son absolutamente urgentes y que por ejemplo el otro día cuando estaba hablando con mi madre ya me contaba una cosa que no me había contado nunca es que cuando yo era pequeño niña ella ese planteo cómo me iba a contar con mi va a explicar que yo en mi vida iba a vivir el acoso y la violencia sexual yo pensaba que fuerte que las mujeres de este país hayamos asumido que nuestras hermanas pequeñas Nuestras hijas nuestras amigas sus van a sufrir a lo largo de su vida la violencia y el acoso sexual que nosotras ya lo sabemos y estamos preparadas para ello esto una una sociedad en la que pasa esto es una sociedad que tiene un problema muy importante que es completamente urgente resolverlo

Voz 24 33:20 además nosotras sabemos por nuestra propia experiencia que lo que hemos conseguido en estos años aquí en este país ha sido gracias a que las mujeres nos hemos plantado Nos hemos movilizado hemos salido a las calles hemos protestado en todos los lugares que habíamos pero que teníamos que protestar es decir que nadie nos ha regalado nada y eso lo sabemos desde que conseguimos la despenalización de los anticonceptivos los derechos que tenemos ahora aunque algunos no son son limitados son recortados no afectan a todas las mujeres pero lo que vamos consiguiendo las mujeres es gracias a eso luego que es lo que va a cambiar bueno nosotras el día nueve por supuesto ahí vamos a estar exigiendo esos cambios en todos los ámbitos pero desde luego lo que sí decimos claramente llamamos a los a todas las mujeres es que nuestra historia es una historia que nos lleva a tener que movilizarnos que salir a la calle que se oigan nuestras voces que son voces muy potentes y que el día ocho vamos a ser muchísimas mujeres y que nos van a tener que escucha

Voz 1727 34:21 Justa Montero Inés Gutiérrez gracias por estar en la SER muy buenos días muchas gracias a muchas gracias a vosotros por invitarnos a este espacio podernos explicar son las nueve menos veinticinco ocho menos veinticinco en Canarias tenemos información de última hora los Mossos están desalojando a centenares de manifestantes independentistas que se habían encadenado en Barcelona bloqueando el acceso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que está pasando Frederic Vincent

Voz 0706 34:53 es una protesta que ha organizado el Comité de Defensa de la República el llamado Comité de Defensa República contra para pedir la libertad de los presos hay una pancarta donde se puede leer 23F Paremos el golpe de Estado como decías varias personas se han sentado ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia y algunas incluso se han encadenado bloqueando el acceso los Mossos las han empezado a retirar en principio sin incidentes pero delante del cordón policial hay centenares de personas ahora mismo también con las manos alzadas cantando ha habido algún momento de tensión Se realmente hay centenares de personas ahora mismo en en esta zona en un desalojo que por otra parte continúa

Voz 1727 35:26 yo no concluido gracias Freddy volvemos contigo en cuenta yo novedad

Voz 25 35:36 buenos días

Voz 0027 35:37 en el sorteo de triples de la ONCE de ayer el número premiado

Caixa Bank patrocina este espacio

Voz 0821 39:06 qué tal Pepa uno con los agentes les habían requisado

Voz 1727 39:08 a los hinchas horas antes todo tipo de material violento palos barras extensibles puños de hierro sí

Voz 0821 39:15 la advertencia por lo que podía ocurrir era máxima hasta tal punto que se había dado orden a hosteleros de retirar terrazas y vasos de cristal e incluso en dos colegios cercanos se suspendieron las actividades extraescolares el caso es que aunque por la mañana los incidentes fueron leves por la tarde los altercados entre hinchadas fueron de tal nivel que desencadenaron fuertes incidentes en los aledaños de San Mamés se registraron multitud de peleas se lanzaron vallas se lanzaron adoquines usaron barras de hierro el hospital de Basurto finalmente llegó atender a un total de seis personas por diversos traumatismos dos de ellos de nacionalidad rusa además fueron cinco los agentes atendidos en mutuas por heridas de diversa consideración entre los atendidos el fallecido sufrió una parada cardiaca en pleno cruce de bengalas pero sin impacto le atendió su hermano ertzaina también en primera persona trataron de reanimarle durante una hora pero no fue posible desde la Consejería insisten

Voz 32 40:06 lo que haya podido provocar la muerte no olvidemos es el día mucha tensión con mucha por todo puede afectar

Voz 0821 40:17 los detenidos que han pasado la noche en comisaría son un total de nueve cinco vascos tres de origen ruso y un ciudadano polaco están acusados de desordenes públicos riña tumultuaria de atentado a agentes de la autoridad hoy está previsto que pasen a disposición judicial ya no

Voz 1727 40:30 noche en El Larguero con Manu Carreño el presidente del Movimiento contra la Intolerancia Esteban Ibarra explicó la peligrosidad de los ultras del Spartak que son unos de los más temidos de Europa con estructura de guerrilla y entrenamiento paramilitar

Voz 33 40:43 eso en Washington trienal a que son gente que sabe artes marciales compiten te tienes una imagen brutal la gente tiene que saber que esto no sólo hooligan estos son grupos que se emborrachan cobros hooligan no no no quizá sí sí pido para ellos en tratamiento una organización criminal

Voz 1727 41:02 la organización vinculada al fútbol ruso sin que la UEFA haya tomado medidas y antecedentes hay muchos y muy graves este mismo grupo provocó la batalla de Marsella en el año dos mil dieciséis Rafa Muñiz

Voz 1772 41:14 durante tres días convirtieron el centro de Marsella en un escenario de guerra a puñetazo limpio tirándose sillas y botellas de cristal se enfrentaron a los hooligans ingleses la policía que no pudo lo contener las peleas logró detener a treinta y cinco radicales entonces se convirtieron en los aficionados más temidos de Europa el grupo lo conforman más de diez mil hinchas que a su vez se dividen en dos grupos los Gladiator hilos Frattini a que compiten por ver quién es el más violento entrenan en el bosque a base de peleas y los más salvajes son los elegidos para viajar a otras ciudades europeas la mayoría son expertos en artes marciales ultranacionalistas violentos y xenófobos pasearon su odio por Sevilla

Voz 0027 42:00 hace un año que tenían prohibida la entrada al partido

Voz 5 42:05 el miedo se

Voz 1772 42:07 esta semana han causado el pánico en Vitoria cuando pegaron una paliza a un joven a comienzos de semana hasta que llegaron a Bilbao

Voz 34 42:14 me quedo tranquila cuando he leído la circular de que no tenían que ver

Voz 1915 42:16 Paca además Cousteau el nuestras hijas las mayores mañana empiezan las

Voz 1772 42:19 el encausado el miedo entre padres dueños de bares y tiendas y el resto de vecinos muchos de estos radicales viajan en el mismo avión en el que van los jugadores

Voz 1727 42:29 hasta el alcalde de Bilbao pidió anoche en la Ser una reflexión al mundo del fútbol hasta cuándo va a seguir poniéndose de perfil ante esta violencia extrema de sus hinchas tanto el Rey como el presidente del Gobierno llamaron anoche al lehendakari para expresarle su condena sus condolencias Isabel por el ertzaina

Voz 0821 42:45 esto a su vez Urkullu traslada esos mensajes de apoyo a la familia entre tanto del fallecimiento de inocencia Alonso en plenos altercados entre hinchadas como decías marca un antes y un después en el debate sobre la permisividad de la UEFA con los ultras sobre si pueden viajar todo sonó con o sin entrada a una cita deportiva lo han remarcado ya los sindicatos policiales en las últimas horas el alcalde hacía lo propio esta noche

Voz 35 43:05 esto no tiene nada que ver con el fútbol con el deporte esto es otra cosa y yo creo que desde los estamentos del fútbol en este caso desde la UEFA se debieran tomar algunas medidas cuando se cuando es ya una constante no que determinados equipos van van generando allá por donde pasan pues determinadas circunstancias de actos de completo incivismo no

Voz 1727 43:29 a esta hora sabemos que el Gobierno vasco está ultimando

Voz 0821 43:32 en un acto una cita de recuerdo en las próximas horas previsiblemente de cara al fin de semana hoy además la consejera de Seguridad Se va a acercar hasta el tanatorio se espera también un texto de condena en la reunión del pacto de seguridad que ya estaba convocada por el oro incide de Otxarkoaga de hace un mes esa cita está prevista liderada por el alcalde a las nueve y media de la mañana es Kerry casco Isabel un abrazo beba

Voz 1727 47:06 tenemos a Manuel Jabois reflexionando sobre chanante episodio que vivió ayer Joaquín Reyes confundido en Torrejón de Ardoz compuse mi el resultado de esa reflexión cerrará

Voz 0127 47:17 el modo Hoy por hoy de las nueve ahora hablamos de otro gran cómico de Bertomeu

Voz 1727 47:20 pero que estrena su nueva serie lo cuenta enseguida José Manuel Romero antes los estrenos de cine con Pepa Blanes

Voz 1463 47:26 al y la única mujer nominada a mejor dirección en los Oscar que el cine ha redactado poco las relaciones madre hija y que cuando lo ha hecho ha sido de manera estereotipada injusto estas semanas estrenan tres películas de madres e hijas una es su debut Lady Bird una comedia de adolescencia con la que rompe los tópicos del cine adolescente y muestra las aspiraciones de la clase trabajadora

Voz 0978 47:48 así no te mereces mira

Voz 1463 47:49 el cine llamo en Lady Macbeth otra es otoño a falso documental sobre la vida de la patinador a Doña Jardins que batió records mundiales y protagonizó varios escándalos un retrato del que las seis

Voz 1727 48:00 estas hija

Voz 2 48:01 pero lo dicho por perder ya sé lo que me dijo pero no la ha visto

Voz 1463 48:06 por último una española la enfermedad el domingo de Ramón Salazar sobre el reencuentro de una madre sus es Sánchez con su hija Bárbara Lennie a la que abandonó

Voz 10 48:15 con nuestra hija desde que tenía ocho años

Voz 1463 48:20 terminamos con otra madre víctima de un atentado en el que muere su hijo su marido de origen turco el director alemán Fatih Akin dirige la sombra thriller sobre el resurgimiento del nazismo en la extrema derecha en Europa y en televisión José Manuel Romero

Voz 1084 48:33 hola Pepa esta semana estreno español la cuarta serie original de Movi Star en este ciclo de producción propia Berto Romero se interpreta a sí mismo mira lo que

Voz 1727 48:42 el Barça según cuando