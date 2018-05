Hoy por Hoy (23/02/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

ya está en la Audiencia Nacional el ex jefe de los Mossos Trapero está citado a declarar por tercera vez ante la jueza Lamela que ha añadido a sus imputaciones la de sedición Aimar Bretos

Voz 0027 00:23 porque la jueza considera que él Trapero es el supuesto responsable de un plan premeditado para favorecer que se pudiera votar el uno de octubre nos vamos en directo a la Audiencia Nacional Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 00:31 buenos días vestido de paisano entrado de casi media hora allí en unos minutos será interrogado por la juez Lamela comparece imputado por un segundo delito de sedición supuestamente cometido durante la celebración del referéndum sin descartar el de pertenencia a organización criminal sobre Trapero pesan indicios cada vez más sólidos de que participó en la estrategia para lograr la independencia al margen de la ley de que engañó al Gobierno para permitirla con surta enviando un dispositivo inferior al comprometido a los colegios electorales además supuestamente ordenó espiar a Policía y Guardia Civil informó de sus movimientos a los organizadores del referéndum de su declaración dependerá que la Fiscalía pide a un agravamiento de las medidas cautelares que pesan sobre quién fuera mayor de los Mossos d'Esquadra que ya debe comparecer de forma periódica un juzgado y no puede salir de

Voz 0027 01:17 y en Barcelona a esta hora los Mossos d'Esquadra siguen intentando desalojar a las más de cien personas que bloquean el acceso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya son manifestantes independentistas en torno a una quincenas encadenado a la puerta ahí está el día

Voz 0089 01:32 buen día posterior Mis vuelos Bruce acaban de sacarlos a todos sólo crea una cadena que impide abrir las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona y ahora están un soldador está intentando quitarle apoderado para poder abrir estas Porto esos abusos los han sacado uno a uno mientras ante ellos un centenar de personas cortan la calle siguen aquí algunas sentadas en el suelo gritan libertad presos políticos también gritos para defender a Josep Lluís Trapero el ex jefe de los Mossos o les dicen a la policía catalana que no merecen la señora que llevan una movilización organizada por el Comité de Defensa de la República desconocemos hasta ahora si hay detenidos

Voz 0027 02:08 el prior del Valle de los Caídos acusa al Gobierno de prevaricar porque el Ejecutivo no se resiste a llevar a cabo unas exhumaciones que tienen el visto bueno de la justicia no las está impidiendo que sí está haciendo Alfonso

Voz 0089 02:20 ante el Ministerio de la Presidencia propietario del Valle de los Caídos el padre prior Santiago Cantera alega ante la obligación que tiene de ayudar al exhumación de varios cadáveres que los benedictinos deben proteger la sacralidad de las reliquias de beatos y mártires que se encuentran a punto de ser canonizados pero este monje de la orden de San Benito sugiere que el Gobierno Rajoy ha podido prevaricar al señalar que Cuelgamuros es un cementerio de la Iglesia católica Hinault un cementerio público como afirma Moncloa el religioso dice incluso en su escrito que a sabiendas eso es una falacia el caso es que al padre Santiago Cantera nadie le toca sus muertos Eduardo rands es abogado de las familias que quieren los restos de los suyos

Voz 3 03:01 la situación emocional es muy dolorosa debe ser familias que han visto reconocido su derecho sea exhumar y la situación racional es que señor debería haber ser condenado por haber cometido unos supuestos delitos de desobediencia ante el Estado de derecho y estaba sino española

Voz 0089 03:18 cantera impidió hace meses en la exhumación de los restos de los hermanos la Peña cerró la puerta a los forenses nuestra

Voz 0027 03:24 Javier es de la empresa pública que gestiona Sierra Nevada han desconvocado la huelga que habían comprado para este fin de semana lo han decidido en asamblea por una amplia mayoría ciento veintiocho votos a favor de desconvocar la XXVII a favor decidir con las protestas y hoy estrena la tercera y última temporada de El gran apagón

Voz 4 03:46 ah no

Voz 0099 05:03 la columna de Almudena Grandes Forges seguido cuando más lo necesitábamos su inteligencia su sutileza la delicada contundencia de su opinión dibujada cobra un valor precioso mientras le despedimos entre maniobras oportunistas de toda clase de ataques inauditos a la libertad de expresión condenas abusivas por delitos de dudosa naturaleza y un libro secuestrado con tres años de retraso y una serie de televisión en marcha Forges se ha ido nos ha dejado un poco más solos pero quizás la muerte les ahorre una condena por atentar contra el sentimiento religioso como la impuesta ese pobre chaval de Jaén que le puso su cara a una imagen de Cristo o por reeditar

Voz 1727 05:40 algunos de sus viejos chiste desde la Transición

Voz 0099 05:43 tan distintos de los que pago tan caros hace poco una tuitera o por un delito de odio esa novedad de límites tan indescifrables como la condición del Espíritu Santo Forges se ha ido y de momento Nos hemos perdido su opinión sobre el himno de Marta Sánchez que a mí me ha ofendido por su oportunismo por su cursilería por la ínfima calidad de unos versos tan malos que no podrán representar mejor más

Voz 0199 06:06 yo tengo tres colores grabados en el corazón

Voz 0099 06:09 el ojo el amarillo y el morado pero nunca de mandaré a nadie por denigrar los y eso que me sobran candidatos si la libertad de expresión no ampara la burla y el desprecio e incluso la brutalidad no existe vamos a echar de menos a Forges que no sé señora estrenan un derecho el de expresarnos libremente que amenaza con ser la primera víctima de una joven democracia que ha empezado a chatear sin haber con Kiss

Voz 0199 06:32 estado jamás la madurez

Voz 0099 06:35 no

Voz 2 10:27 ah claro usted a la prueba entre pareció augurar que tiene infinidad de casos de corrupción había señor cuando que ahora no se ha hablado Partido Popular yo se lo voy a preguntar y a dos cero dispuesto a que aquí sedes no entregan las huellas tribuna

Voz 8 10:46 cierto le enviaremos todo lo que ustedes lo enviaremos en un disco duro pero proteja lo obviedad no lo rompa Martí A de los países donde la gente vive más tiempo vive en mejores condiciones

Voz 1769 11:01 de los últimos cinco años los pensionistas han ganado algo de poder adquisitivo

Voz 8 11:10 en la última década se ha mantenido el poder adquisitivo de los pensé cada día nuestro país haya más y mejor extensión

Voz 24 11:36 vino a la calle y hay que dar leña de la compra de impuestos pagar luz agua gas creo que esto ya es un abuso una juventud se tenía que explicar también que estás de nosotros vendrán es querer que las personas mayores perdamos la dignidad

Voz 1769 11:55 este es el sector que menos se ha visto acosado por la crisis

Voz 2 12:00 Mikel

Voz 1769 12:03 lo que el saldo puede considerarse positivo en este sector

Voz 2 12:10 sí

Voz 19 12:15 estamos saliendo que el Gobierno no ha parado de trabajar por la mujeres desde el inicio de la legislatura por orden del presidente Rajoy con su vida pero no lo he hecho por mi tensión simplemente no

Voz 2 12:39 de mis hijos y mis nietos

Voz 19 12:40 Forlán como unos seiscientos y pico trabajando de verdad seriedad con compromiso muy trabajado mucho desde que llegamos al Gobierno ahora sabe cuánto ha subido la pensión media un dieciséis por ciento de materia prima de este país homologo hombres a ello el deberían de la vergüenza de mandar no a casa el cero veinticinco por ciento harta que no mandan que el cero veinticinco que te no suben tremendo los pensionistas han sido lo que han estado más protegido

Voz 0099 13:11 protestas de los jubilados por toda España preocupa mucho a los populares porque les da miedo perder a sus tradicionales votantes confirma son las nueve y catorce minutos de la mañana las ocho y catorce en Canarias mañana de viernes en Hoy por hoy de Ramos semana con Antón Losada en Radio Galicia bos días con Josep Cuní en Radio Barcelona bon día bon día ya que a mi lado Carmen Remírez de Ganuza en Radio Madrid bueno sí

Voz 1727 14:04 hola qué tal muy buenos días atrás según el último CIS casi uno de cada tres una de cada tres personas mayores de sesenta y cinco años el treinta y dos con tres por ciento de la población total vota al Partido Popular una de cada tres así que es fácil entender los nervios de este partido ante las imágenes que ayer inundaron telediarios los sonidos que tomaron la antena de la radio miles de pensionistas reclamando pensiones que se adapten al coste de la vida garantías de que el sistema sostenible para tener la tranquilidad de que van a cobrar la subida un dinero que es suyo es una protesta que se venía anunciando que ha tenido fogonazos Antón y que de repente ayer emergió con una viveza una fuerza evidente

Voz 0199 14:47 bueno yo creo que asistimos a algo que es muy frecuente en los fenómenos de movilización social no es que el cuerdas estiras estiras estira hasta que rompe yo creo que lo que vimos ayer fue el inicio de una reacción por parte de la gente mayor ante un Estado de opinión que se está creando absolutamente insoportable donde se pretende hacerles pasar por culpables prácticamente de todos les presenta como un colectivo privilegiado todos los días asistimos a esa florecer de un discurso reaccionario por lo cual se les pretende señalizar o señalar como los culpables de que los jóvenes no tengan oportunidades de los culpables de que las generaciones que vienen detrás que por cierto se han formado gracias al esfuerzo pensionistas son un tapón que impide que los jóvenes tengan oportunidades este este discurso esta mentira masiva en la que vivimos instalados desde hace una década en torno al sistema de pensiones no yo creo lo que está sucediendo con las pensiones en España es una auténtica vergüenza el escándalo lo es desde el punto de vista político desde el punto de vista de la justicia la equidad Éstas fueron las generaciones que con su trabajo y esfuerzo permitieron que España diera un salto de modernidad de bienestar como nunca en nuestra historia y ahora parece que tienen que pare es la cuenta de la de la crisis no es que también es una enorme mentira en términos técnicos son términos de análisis racional de las políticas como todos los días nos asalta una serie de datos y estadísticas que nadie sabe muy bien de dónde vienen y que intentado ocultar la realidad es decir España es un país que dedica década cien euros de gasto público diez a sus pensionistas diez todos los días tenemos que oír la milonga de que es insostenible y todos los días nos están contando historias de terror siempre diferida es curiosamente dentro de veinte años dentro de treinta años que el sistema de pensiones español necesita ajustes necesita reformas como todos los sistemas y como todas las políticas públicas pero poner en duda su sostenibilidad su viabilidad y sobre todo su utilidad social que no es un gasto que es una inversión sólo tiene una explicación que es se quiere acabar con el sistema público de pensiones

Voz 1727 17:02 no es extraño que fuentes del PP en el Gobierno del partido en el Gobierno le hayan dicho María Jesús Güemes que hay mucha preocupación no

Voz 7 17:09 sobre cómo abordan esta protesta

Voz 1727 17:11 que además empieza a generalizarse ayer fueron los pensionistas antes de ayer policías y guardias civiles pero preocupación no es lo mismo que empatía eh porque a los pensionistas en el día de ayer desde el PP desde el Gobierno se limitaron a decirles que otros

Voz 1769 17:25 se lo pasan peor que ellos creo que el saldo puede considerarse positivo en este sector de población si lo comparamos con otros sectores de población que han sufrido de una forma más intensa la crisis

Voz 8 17:39 los pensionistas han sido lo que han estado más protegidos por nuestro sistema de bienestar en el momento de la salida de la crisis desde el inicio de la recuperación

Voz 1727 17:49 carmín eso a los pensionistas es es justo yo creo que es realista sinceramente

Voz 22 17:58 yo creo que dice el Gobierno no le benefician nada cuando la población da un segmento de la población tan importante está justamente enfadada pero también es justo decir que es cierto es que durante los tres años de crisis más agudos los pensionistas no solamente han sido los más protegidos que han sido los

Voz 1727 18:16 únicos que han podido sostener el el

Voz 22 18:19 el el debacle que ha sufrido la clase trabajadora en este país empezando por sus propios hijos Ésa es la realidad otra cosa

Voz 7 18:26 es cuál es la realidad la realidad es que durante

Voz 22 18:28 estos años los los pensionistas no han tenido congelado sus suspensiones ya han podido aguantar en el momento sin por supuesto sin alegrías pero en un momento en el que la gente perdía el trabajo que veía a sus salarios reducidos a la mitad

Voz 0199 18:44 han tenido que dedicar su pensión a complementar los

Voz 7 18:47 Darius ese Gobierno dijo a Efe que no pero vamos a ver si es que eso es una realidad son Leonor porque eso le beneficia el Gobierno a darles la realidad

Voz 0199 18:55 lo mismo decir eso quiere decir que han sido los grandes protegidos en todo caso han sido la gran ayuda que han encontrado muchas familias referente a los recortes

Voz 22 19:03 han encontrado precisamente porque han sido los únicos que han conseguido mantener sus ingresos pese frente a la al a otros colectivos que no lo han conseguido Matas tiene un matiz sí

Voz 1727 19:16 de de sus ingresos permitía vivir en algunas ocasiones

Voz 22 19:19 a toda la familia el pensionista en sí mismo tenía una pérdida de poder adquisitivo

Voz 7 19:23 normal

Voz 0099 19:24 enorme era tener la pensión para tener pero vamos a ver

Voz 7 19:27 es que yo creo que las pensiones no es tan para pagar todos los ingresos de una familia están para sostener los los la idea de un pensionista eso seguramente pero pero sí que estamos haciendo lo que determinará quieres llevar

Voz 22 19:40 la carga de crítica contra un partido a mí eso me da igual yo creo que el el el PP a lo mejor no le beneficia es decir lo que ha dicho en este momento cuando tiene a ese segmento enfadado pero es que tiene razón es los pensionistas

Voz 7 19:53 no que no son como no puedo hablar los pensionistas son

Voz 22 19:55 a los que los únicos que mientras había eres había reducciones de salario ya había paro muchísimo paro han sido los únicos que han conseguido mantener sus ingresos justamente por cierto es que lo que lo que es lo que es injusto es que los pensionistas no cobren

Voz 7 20:10 sus derechos lesión media pero sí han venido no sé pero que yo no digo que sea es el ideal es todo lo contrario me parece que deberá

Voz 22 20:18 en cobrar muchísimo más los pensionistas por la cuenta que me trae para cuando me toque que tampoco vale voy a tardar tanto no pero en nuestro no es una cuestión de culpabilidad como tú decías

Voz 7 20:28 dos una cuestión harto lo que digo es

Voz 22 20:30 en la crisis quién ha llevado la peor parte no son precisamente los pensionistas lo cual no significa que ahora no les toque

Voz 7 20:37 también su parte en la recuperación

Voz 25 20:40 sí es correcto no nos un segundo

Voz 26 20:43 echará a Cuní es que creo que estamos cambiando las palabras una cosa es que hayan estado protegidos que hay que discutirlo y otra cosa es que hayan sido protectores han sido protectores a pesar de sí mismos no por las ayudas

Voz 7 20:56 en recibido no porque una ídolo que lo que les correspondía o no no no no nos movemos dos coloque el Bobbio

Voz 26 21:04 bueno decidió que recibirían punto

Voz 7 21:07 el cero veinticinco por ciento ver ese es que ahora es cuando se por cincuenta y cinco años y no es que lo que estamos analizando ha dicho Gobierno nosotros que está pasando ahora

Voz 1727 21:18 a ustedes a los tres porque a los tres cinco años el cero veinticinco por ciento porque sino no

Voz 0199 21:24 sobre los datos promedio pero las congeló

Voz 7 21:31 versiones por cierto con el promedio

Voz 26 21:33 de de la pensión que comentaba antes Antonio

Voz 0199 21:37 entre novecientos mil euros a cuánto

Voz 26 21:39 me presenta un cero veinticinco cada mes de aumento dio ayer veían televisión una cantidad de testimonios que decían que les salía a dos euros y medio al mes

Voz 0199 21:47 esa es la media es ese no sé qué es bueno

Voz 22 21:50 es evidente que es absolutamente precario eso es evidente

Voz 7 21:54 nadie nadie da dice que no tenga razón pensiones

Voz 22 21:56 estas en protestar yo creo que tienen muchísima razón en reivindicar sus sus un una subida de las pensiones pero estamos analizando otra cosa es si ellos han sido los que los peor parados o los mejor parados en estos años creo que no han sido los peor parados creo que hay que ser justos es decir la realidad

Voz 0199 22:14 cómo puedes decir que no han sido los peor parados mira han perdido poder adquisitivo porque una subida de cero veintiséis

Voz 7 22:19 pero menos que menos que los parados menos que los trabajadores pero como

Voz 0199 22:24 que no se puede no se puede analizar las políticas públicas en sí

Voz 7 22:27 pues sí erróneo hay una hay una masa de dinero y hay que repartir bueno

Voz 0199 22:31 si si los comparas por ejemplo con los sueldos que cobran los ejecutivos del Ibex

Voz 7 22:35 bueno pues ya no sean las de mago comparó comparar

Voz 0199 22:40 los pensionistas con los parados es un argumento racional comparar a los pensionistas con los directivos del Ibex es demagogia

Voz 7 22:47 es que es que estamos para es que estamos hablando de los ingresos del Estado con los gastos del Estado creo que lo que lo que los sueldos del Ibex

Voz 22 22:54 no representan lo que representan

Voz 7 22:56 los gastos del desempleo de las pensiones

Voz 22 22:59 es en las cuentas del Estado no

Voz 7 23:02 el no

Voz 0199 23:04 Bonig al matice que cuál es el criterio que separa el argumento racional el admisibles de la demagogia dicho esto decir que se ha protegido especialmente a los mayores cuando uno serles aplicado el copago te recuerdo que la sanidad sobre todo es un servicio que utiliza por desgracia muy a su pesar la gente mayor Nos vamos a empezar a descontar cuanto ha significado el copago en lo que reciben los mayores segundo hablar de que se les protege especialmente cuando tenemos una pensión media está entre entre los novecientos y los mil euros y decir que no han perdido poder son mileuristas a los pensionistas españoles no llegan al mileurismo eso es lo que estamos a porque a veces se nos presenta como bueno parece que cobran una millonada y tercero hombres seamos justos han tenido que dedicar un porcentaje muy importante de su pensión del dinero que debían dedicada a envejecer mejor continuidad es disfrutar del tiempo que supone estar jubilado lo han tenido que dedicar a que sus hijos y sus nietos pues tuvieran carteras pudieran pagar la luz pudieran pagar gas

Voz 7 24:06 hoy sigue ocurriendo retro llevamos sigue ocurriendo

Voz 0199 24:09 ya salimos si decimos que no ha sido un colectivo que ha sido especialmente Porter

Voz 7 24:13 no no no no vamos a ver si acaso yo no yo no estoy haciendo mío ese discurso yo no estoy diciendo que lo que dijeron que estoy diciendo es que el argumento de que han sido los menos desfavorecidos

Voz 22 24:25 la crisis es absolutamente real

Voz 7 24:28 es lo que desde luego actos pero que datos que datos no son tantos a favor da por favor los datos son otros los datos son que las que las paguen el copago es verdad que hay que ha incidido pero ha sido una cosa poquitos que que vamos a

Voz 22 24:42 ser añadida pero con respecto a la el respeto a sus ingresos han sido respetados nos la inflación I ha sido a la baja en esos en esos tiempos no se les ha aplicados es decir ellos han aguantado con los ingresos no han cobrado más efectivamente

Voz 0199 25:00 oído que dedicaron a parte de sus ingresos

Voz 7 25:03 no tiene que ver con el tema y todo el Estado él me dais ganado me deja

Voz 1727 25:08 hay un dato ciento veinte euros al año

Voz 7 25:11 de copago les han costado a los pensionistas por eso eso es verdad eso es verdad eso es un más a más

Voz 22 25:18 no quiere sillón como con

Voz 7 25:20 sigo decir algo que yo les digo que hayan sido protegidos yo no

Voz 22 25:24 nunca diría que han sido protegidos creo que seas suele ser respetados sus derechos lo que no sea el les ha hecho es actualizar los al ritmo al que debería ser

Voz 7 25:32 actualizado no vale Subirats sido respetados no han sido respetados los derechos de muchos trabajadores que han perdido su empleo y esto es un operandi han tenido que sostenerlas pensiones gastos con Ronda

Voz 1727 25:42 avanzamos Antón dices eso no es así

Voz 0199 25:45 claro es que no podemos centrarnos en esas comparaciones es que otros colectivos ha sufrido más más la crisis que sólo afecta al derecho de los pensionistas e ignoró o no su argumento no te permite razonar que es realista decir que han sido especialmente protegidos o como dijo la ministra que había sido cuidados por está pues muy importante es decir yo que los especialistas ayer empezábamos a la calle porque CEAR tan de oir decir que no podemos permitirnos rastro pero no sí es verdad vuelvo a lo mismo estamos un gasto que se les da más la inversión porque la inversión en los pues estas crea empleo y crear riqueza y activa al consumo a ver si empezamos a entender el gasto público también genera empleo genera riqueza en España en pensiones estamos dentro de once porción del PIB Italia están catorce Alemania está cerca del quince pues esta es la realidad de nuestro sistema de pensiones vaya a ella también perfectamente sostenible

Voz 22 26:40 hay otros datos que dicen que que la que la relación entre el entre el salario del trabajador entre la aportación del trabajador y la pensión que se cobra en España superior más generosa en España que en otros países esos son informes que yo tengo ahora mismo por delante pero es que da igual es evidente estamos todos de acuerdo en que las pensiones no son lo no son suficientes en España pero vamos a tener que dejarte hacer discursos eh

Voz 25 27:06 lógicos o demagógicos o o o de o de de puro deseo y hablar de cuentas porque porque si es tan evidente que necesita

Voz 22 27:14 en SER revaloriza revalorizado llevan los los partidos políticos y el propio Gobierno que le va en ello las elecciones año y medio discutiendo sobre cómo solucionar este problema porque las cuentas no salen no son como tú les dices son muchísimo más complicadas llevan año y medio todavía nos dicen que a lo mejor en primavera hacen una nueva recomendación que ha pasado que en la que el año trece en plena en plena crisis bueno pues se decidió que ya los las pensiones no a ser como dijo Aznar

Voz 1727 27:43 que en su día que que hizo que que la ley que la ley

Voz 22 27:47 garantizaba su revalorización no a partir de ahora no solamente no se garantiza la revalorización desde dos mil trece sino que además puede ir decreciendo qué es lo que está ocurriendo porque

Voz 0199 27:57 aves porque que tú acabas de citar sale más favorecedor en España que por ejemplo en Alemania en Italia porque en España el sistema de pensiones se financia exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores mientras que en Alemania en Italia también se financia con impuestos

Voz 7 28:12 eso es lo que hace que eso es lo que habrá que revisar todos los pero no es momento de habla de gasto Carmen si quieres

Voz 0199 28:22 para el gasto en pensiones lo que tenemos que comparar es porcentaje sobre el PIB esa pensión media esfuerzo fiscal que hay que hacer para pagar esas pensiones

Voz 2 28:30 es el debate en el que nadie quiere entrar

Voz 0199 28:33 estas cuadran claro que cuadra pero que ha pasado primero que para que cuadran hay que tocar el esfuerzo fiscal y seguramente habrá que tirar de impuestos por ejemplo es asombroso que el sistema de la Seguridad Social estoy financiando las pensiones no contributivas que deberían estar pagándose bien puestos y sobre todo para mí es lo más importante

Voz 26 28:52 hasta ahora la clase política y los partidos políticos

Voz 0199 28:54 BP pero yo creo que también el PSOE ha trabajado sólo una asunción calles empezó romper que es que es es mucho más barato políticamente congelar las pensiones que tomar otros otras medidas porque la gente mayor ya se sabe

Voz 7 29:06 dichas mire es una de las las pensiones ahora que las que aumente la deuda

Voz 22 29:12 la ILE dejemos el problema para la siguiente generación

Voz 0199 29:15 pero es que no no es necesario no

Voz 7 29:17 yo no ser Millán Antón si es necesario para el rival

Voz 0199 29:19 Lorenzo las pensiones no hay que tirar de deuda lo que hay que hacer es una política fiscal que vaya a buscar el dinero donde está lo que hay que hacer es que por ejemplo los trescientos cincuenta mil millones de euros que en este momento en España están invertidos igual

Voz 0099 29:32 dados en todo tipo de artefactos financieros

Voz 0199 29:35 dejen de pagar impuestos son una media del cinco por cien sólo con esa pero sólo como esa sencilla medida podríamos estar recordando tres mil cuatro mil o cinco mil millones más

Voz 22 29:44 me encantaría que que que te llamaran de la comisión del Pacto de Toledo del es Tours fórmulas con lo que de verdad que después de año y medio todo nadie lo ocurrido tan brillante idea no creo que sea yo respeto de verdad tu opinión me parece que ojalá tenga razón pero es que no me casa lo que tú estás diciendo con las dificultades que está encontrando todos los partidos para aunar una una solución económica porque no se trata aquí de dar satisfacción a unos y otros colectivos para mí los pensionistas son los primeros estoy de acuerdo con vosotros es lo primero que debería garantizarse pero no al al al precio de dejar hipotecadas a las nuevas generaciones es que ahora estamos en una ecuación de de

Voz 7 30:21 dos trabajadores por un pensionista Pérez

Voz 22 30:24 en cuestión de veinte años es un trabajador o un pensionista Illa illa la pirámide demográfica es muy clara a lo mejor las soluciones empezar ya vía impuestos como tú dices pero pero cuál es el partido que se que se atreve a hacer eso yo no lo vio nada claro

Voz 0199 30:39 ya pero nosotros no nos digamos sería política presentábamos y por eso

Voz 7 30:43 vale por eso hablamos más alegremente fruto libertad vale

Voz 22 30:46 Berta no dañen gratuidad porque es que el problema está en que el político debería ser responsable decirnos vamos a ir por esta por por esta línea pero vamos a asegurar que las cuentas van a salir

Voz 7 30:56 lo que no puede sí puede ser

Voz 0199 31:01 por cien del PIB en pensiones es que ahora

Voz 7 31:04 la del diez por ciento del PIB es una cifra que yo no dispongo

Voz 22 31:07 duda Perelló leído que es un cuarenta

Voz 7 31:10 con estas cifras es dando no sean bueno hablar a lo mejor no son las de junio que vamos a ver

Voz 26 31:19 la estadística es aquella ciencia que si tú te comes un pollo yo no me como ninguno nos comemos la mitad cada uno con lo cual vamos a dejarla en este momento a un lado porque para estadísticas los gustos

Voz 7 31:29 a las estadísticas de acuerdo

Voz 26 31:32 pero uno punto número dos la economía también es ideología no lo perdamos de vista legítimamente cada partido político tiene su mirada sobre la economía sí e intenta aplicarla a través de sus acciones sucede que cuando los programas económicos son excesivamente ideológicos por un lado o por otro encontrar buscar el punto medio resulta muy difícil especialmente cuando hay un enconamiento un encono entre los las ideologías por cuestión de disputa de poder a Keynes Keynes porque fue muy criticado en su momento porque intentaba que la razón técnica estuviera por encima de la voluntad de los intereses de los grupos de las personas si hay un problema con el futuro de las pensiones por favor que dejen la lectura ideológica de la economía a un lado y que busquen una solución porque una sociedad que no respeta sus mayores no respeta nada y es evidente que no estamos respetando nuestros mayores

Voz 0199 32:35 los guardias pero además porque porque estas

Voz 26 32:38 zonas con toda la lógica y la legitimidad del mundo hoy pueden decir oiga ustedes nos engañaron porque ustedes dos prometieron que a fuerza de trabajar a fuerza de invertir a fuerza de repercutir la sociedad nuestro conocimiento nuestro esfuerzo etcétera etcétera etcétera yo tendría compensada toda esta

Voz 1727 32:57 la habilidad todo este reto

Voz 26 32:59 multado en forma de pensión desde el día que me obligaran en muchos casos me obligaran a jubilarme hasta después aquí hay otro elemento que hay que también que introducir hay un agravio comparativo con todo lo que determinadas empresas y especialmente los bancos han hecho en relación con sus prejubilaciones Icon las condiciones absolutamente inaceptables para el común de los mortales que no haya trabajado en un banco han tenido para abandonar un puesto de trabajo y la vida laboral no a los sesenta y cinco ni a los sesenta sino a los cincuenta y cinco cuando no menos años

Voz 22 33:37 con la colaboración de los sindicatos efectivamente

Voz 26 33:39 efectivamente el porqué

Voz 7 33:42 al alentar alientan las movilizaciones

Voz 26 33:44 con los que sean por supuesto porque los sindicatos también tienen que dar muchas explicaciones acerca de su creación de comportamientos y estar en un lugar

Voz 0199 33:52 sobre las el debate sobre las pensiones es muy sencillo que es técnicamente complejo pero al final la la decisión política que hay que tomar es muy sencilla en el peor los escenarios previstos por estos modelos que no son pronuncian todos los días el fin del mundo el momento de pico de gasto en pensiones en España será el entorno del dos mil cincuenta será entre un catorce y un quince por ciento del PIB

Voz 7 34:14 vamos a modo que no íbamos a tantos estos son datos sobre los que hay consenso consenso esto bueno bueno

Voz 0199 34:23 los otros datos hay consenso en la propia Seguridad Social esos ustedes indica es algo que ocurra el gran apagón si efectivamente porque bueno no

Voz 19 34:31 ahora es que yo pienso que se podría el gran apagón

Voz 7 34:35 puede ser el efecto demográfico es muy diversos

Voz 0199 34:38 el estado en que el gasto el gasto de los hombres porcentaje del PIB como mucho va a llegar al quince por ciento bueno la pregunta es os dos preguntas primera España puede asumir dedicar a a la gente mayor entre un diez y un quince por ciento de su PIB sí o no eso es una decisión política

Voz 22 34:58 tapada de estas setenta mil millones de aquí a dos mil cincuenta para garantizar las pensiones que es otro dato que yo estoy

Voz 7 35:04 la oficial por supuesto setenta mil bien sí

Voz 22 35:07 cuenta por ciento más teniendo ahora un déficit de dieciocho mil millones

Voz 0199 35:12 pero es que las pensiones no vamos a ver las pensiones en el déficit es hablar

Voz 7 35:17 sí aunque dentro de cuatro y cinco por ciento

Voz 0199 35:20 me se financian a través de es a través de cotizantes

Voz 0099 35:23 es una tasa interna de la mente los dos bueno las cifras son las

Voz 1727 35:28 que son las ayudan claro a hacer los presupuestos generales del Estado aprendí a planificar políticas hice necesita aprovechando que los dos dejabais preguntas en el aire políticos valientes que hablen a la gente contándoles esto

Voz 26 35:45 sus cifras lo que sí

Voz 1727 35:47 hay una mirada determinada sobre la realidad detrás de esas cifras que la digan si la ideología no es mala lo que no se puede es trampear qué es lo que está pasando con las cuentas públicas en España qué pasa con las pensiones políticos valientes y realistas que respondan a las preguntas que dejó ya sobre la mesa porque nos vamos a publicidad

Voz 0099 39:47 son las diez menos veinte nueve menos veinte en Canarias volvemos a la Ciudad de la Justicia de Cataluña en Barcelona donde los Mossos están sacando ya a las personas que se han encadenado a primera hora de la mañana independentistas que protestan

Voz 1 39:59 por la acción de la Justicia el exenta con Ale estás

Voz 0099 40:01 cuando ya de uno en uno a los manifestantes

Voz 0089 40:05 exacto los muros están sacan dos manifestantes se han quedado sentados en la calle están agarrando por los brazos y los pies y los van sacando uno a uno los manifestantes unos cincuenta Se han resistido aquí ante ante la Audiencia Provincial de Barcelona que no es la Ciudad de la Justicia esto está en Passeig Lluís Companys y aquí dicen a que los manifestantes que hay personas detenidas y su intención es quedarse aquí hasta que salgan de estas personas que estarían retenidas por los Mossos esta información no lo tenemos confirmada aún estas una movilización como decías organizada por el Comité de Defensa de la República que a las ocho unas veinte personas se han atado con una cuerda ante las fuerzas esta Audiencia Provincial de momento los manifestantes siguen aquí los Mossos

Voz 0099 40:42 lesbiana agarrando y les van sacando las amos pues hasta cuándo estará cortado el tráfico en esta vía en el Passeig Lluís Companys gracias Elisa

Voz 1727 40:49 en la lo hemos dicho alguna vez Cuní a estas movilizaciones pequeñitas son cincuenta personas veinte personas decías nuestra compañera tienen capacidad de cortará el tráfico de proyectar una imagen de conflictividad en en Cataluña que quizás no se corresponde con la realidad de la mayoría de la ciudadanía de momento pero que tiene capacidad de impactar mediáticamente como ocurrió con los trenes en su momento con las carreteras de impactar mediáticamente no

Voz 26 41:19 vivamente forman parte de los autoproclamados Comités de Defensa de la República

Voz 1727 41:25 si tienen una

Voz 26 41:26 ácida de acción y de movilización inmediata para entendernos no aquí lo que se pone de manifiesto o lo que se intenta poner de manifiesto desde mi punto de vista es hacer ver que hay una incomodidad generalizada y eso es cierto hay una incomodidad generalizada por por por muchas razones que hemos comentado sobradamente en este programa y que esa incomodidad generalizada en lugar de ir diluyéndose se va manteniendo aunque parezca que no de manera sutil pero se mantiene se mantiene por varias razones todos tienen su parte de responsabilidad no tanto por la aplicación del ciento cincuenta y cinco que eso va sino porque no parece que nadie esté en este momento en disposición de conseguir un acuerdo en el ámbito independentista para que se levante el cinco Se constituya ya un gobierno

Voz 1727 42:16 interesante lo que dices porque en las últimas horas ha habido informaciones contradictorias quiénes dicen el acuerdo de esta pese a lo que parezca hice va a anunciar de momento a otro y quiénes dicen que se están tirando los trastos a la cabeza que no hay acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana la vista

Voz 26 42:31 Alba es que supuestamente tenían que haber alcanzado un acuerdo a mitad de esta semana y ahora resulta que quizá dicen que lo anunciarán el próximo martes imagínate y así vamos avanzando llevamos ya no sé cuántas semanas no hay aquí dos muy difícil acuerdo porque hay un recelo que ya existía antes y que ahora por las nuevas circunstancias a más un recelo entre Junts per Cataluña que hay que dividir como ya hemos dicho también en alguna otra ocasión no quiero decirle a los a los oyentes que soy el primero que me pierdo como ya la última ocasión iba y que son dos partes con Esquerra Republicana un recelo de unos con Damon con todos de pulmón con algunos ya de los suyos no con todos pero sí algunos de los suyos porque pues porque eso cada día que pasa es un motivo de erosión de erosión de las confianzas no se resuelve nada uno quiere mandar desde fuera los otros no quieren que les manden desde fuera quieren mandar desde dentro y a partir de ahí pues imagínate

Voz 22 43:32 y la casa sin barrer Carmen yo creo que que va a ser muy importante yo creo más bien que que estos son los haber son los y las batallas de última hora por por lo pequeño por Noor no solamente por los puestos sino por el control de D T b3 por por por el reparto de poder es es es es la batalla que están librando pero yo yo apostaría porque van a llegar a un entendimiento sea el que sea y además apostaría porque si no llegará al entendimiento se verán forzados a ello por la decisión del Tribunal Constitucional porque está al caer esa admisión a trámite

Voz 15 44:05 de la de de la del

Voz 22 44:08 de curso del Gobierno contra la decisión del Parlament de investir a

Voz 7 44:12 desde entonces

Voz 22 44:13 eh creo creo que la fuerza de las cosas sobre todo los los jueces una vez más pueden el calendario judicial puede condicionar in y alentar a este acuerdo no creo de verdad por mucho que pierdan en ello no creo que los nacionalismos soberanistas vayan a perder la oportunidad de formar gobierno sea

Voz 0199 44:34 bueno yo es que creo que va más allá del recelo yo creo lo que tenemos aquí es lo con viejo marxista llamaría una contradicción estructural no que es muy difícil de resolver es que aunque parezca que quieren lo mismo quieren cosas muy diferentes yo cada una parte importante ellos percal sabe que ellos obtuvieron el resultado estuvieron prometiendo que puso el president Puigdemont president eso va a tener un coste político y electoral enorme porque renuncias a lo que fue el eje de tu campo

Voz 0099 45:04 año

Voz 0199 45:05 por otro lado el una parte del PDeCAT que están Yus per percal IU Esquerra Republicana lo que quieren es que no esté pues de lo que quieren es pasar página y reiniciar el proceso de la acción política recuperar las instituciones recuperar el autogobierno y a partir de ahí pues ya ya se verá

Voz 7 45:24 con lo que ha pasado esto es que sólo tiene solución no tiene a corto plazo no lo hace es y al eh claro claro es que se quiera

Voz 0199 45:33 no a las quieren que tampoco las quieren sólo horas quiere Puigdemont por esto es estructural que diría un viejo marxista no tiene salida es simplemente es un rompecabezas que no cuadra porque la única salida

Voz 1389 45:45 es

Voz 0199 45:46 que acepte un papel simbólico pero en el momento que puso el simbólico sabe que es acabó Carles Puigdemont el teléfono deja de sonar el poder o no lo lamento

Voz 26 45:57 cuando ahora de que cada vez le visitan con menos opciones hay menos personas

Voz 0199 46:00 en el teléfono yo hoy por ejemplos Se ha filtrado Se ha publicado que el problema es que Esquerra Republicana quiere que sea o lo Juncker es el vicepresident claro pero es que son eso todavía agrava más la situación de peso

Voz 7 46:15 pues eso no es mujer de sus armas que hacía nada

Voz 0199 46:18 bueno bueno pero quiero decir a agrava todavía más la contradicción

Voz 7 46:22 no creo que esta sea

Voz 0199 46:25 dar paso a un pero bueno seguramente pero dar paso a un presidente de transición como parecía que se estaba proponiendo la figura de Jordi Turull y colocarlo un vice presiden con el peso político que no lo Juncker Banon es es agudizar de armas lo contradicción yo lo dije desde el desde el primer día seguramente al final in extremis como pasó

Voz 7 46:43 momento cuando más ahora un acuerdo

Voz 0199 46:45 ante un acuerdo esto es que costará mucho trabajo entender pero la posibilidad de que haya una repetición electoral sigue encima de la mesa no sólo no pierda opciones sino que yo creo que las consolida

Voz 1727 46:55 bueno voy a poner publicidad y hablamos de libertad de expresión y de creación en España

Voz 2 47:00 si no te gusta déjalo ciudad te aburre vía sido eres feliz vuelve a empezar

Voz 44 49:46 hoy Marta si tú me estuviera bien tú sabes que bomba en antes reñir

Voz 0089 49:51 te recuerdo echaría sí ha sido una chiquillada

Voz 9 49:53 en ese momento coinciden en la vivienda los cuatro detenidos y el cuerpo de marzo

Voz 0089 49:59 no lo sé señor fiscal

Voz 45 50:03 es algo que no sé ni he sabido nunca King

Voz 0099 50:05 federal que Intel

Voz 46 50:08 nueve años después de la desaparición la Cadena Ser Andalucía y Podium podcast presenten una serie de cinco capítulos que reconstruye lo ocurrido Yves creen a todas las claves y las incógnitas del caso que conmocionó a España Marta del Castillo donde quiera que estés una serie de la cadena SER Andalucía disponible ya en Podium podcast