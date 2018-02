Hoy por Hoy (23/02/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:00 servicios informáticos

Voz 3 00:13 son las diez las nueve en Canarias los Mossos confirman que han detenido a doce personas por la protesta que se ha convocado a primera hora frente a la Audiencia de Barcelona varias personas siguen concentradas en esa calle y ahí está nuestra compañera Elisenda culé el buenos días bon día

Voz 0159 00:29 buen día los consiguientes alejando desde hace media hora el paseo y Random manos y pies de los manifestantes uno uno que están sentados en la calle de forma pacífica ahora mismo en pequeños momentos de tensión cuando el señor que estaba siendo agarrado sí ha resistido los Mossos se lo han llevado desconocemos si está detenido de momento vamos oyendo estos gritos

Voz 5 00:47 ah

Voz 6 00:52 gritos de libertad Trapero presos

Voz 0159 00:54 políticos insultos a la policía catalana allí en favor del presidente pulsión de momento sigue las calles cortar aquí en el paseo Lluís Companys

Voz 3 01:01 a esta hora también el ex mayor de los Mossos Trapero declara ante la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional para explicar si facilitó

Voz 7 01:09 bueno el referéndum ilegal del uno de octubre

Voz 3 01:12 y el ministro de Hacienda asegura que los sueldos de los cuerpos policiales nacional y autonómico se van a equiparar en tres años Antonio Martín buenos días buenos días Pepa

Voz 1762 01:20 va de decirlo Cristóbal Montoro antes de participar en un acto en Madrid añadido que ese objetivo va a constar en los presupuestos generales de este año que cree que el Consejo de Ministros va a aprobar antes de Semana Santa

Voz 8 01:29 en tres años en la homologación será completa y por tanto está bien puso a satisfacción es decir tendremos un objetivo conseguido las críticas

Voz 1762 01:40 diversas organizaciones feministas a la acción de algunos jueces han provocado una división interna en la asociación progresista Jueces para la Democracia la Comisión de Violencia de Género de esa asociación lamenta que la dirección de Jueces para la Democracia suscribiera una respuesta conjunta contra las feministas sin consultarles informa Mariola herido

Voz 0259 01:57 en una carta en la que ha tenido acceso la Cadena Ser las expertas en violencia de Jueces para la Democracia lamentan que nadie les haya consultado y añaden que el colectivo debería analizar los fallos en los juzgados porque considera que estas denuncias han venido a poner el dedo en la llaga en la desprotección de las maltratadas

Voz 1762 02:15 a Rajoy participa esta mañana una reunión en Bruselas con varios países del Sahel han pedido estos países Europa una implicación mayor en la cooperación internacional corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 02:24 sin y Mali Mauritania Burkina Faso y chat comparten hoy espacio con diecisiete jefes de Gobierno europeos ante los que reclaman un gesto con su deuda y que los gastos militares dejen de contar como de Luis el nivel es una de las fronteras de Europa somos un escudo para usted acaba de afirmar el presidente desee g5 Sahel que mucho tiempo tienen la obligación de luchar contra el terrorismo la zona apoyados especialmente por los militares franceses y cooperación española

Voz 1762 02:54 llegamos así a las diez y tres a las nueve y tres en Canarias tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:01 en ese en Madrid el coordinador general de la alcaldía de la capital y vicepresidente de Ifema Luis Cueto acusó al Gobierno regional de falsear la realidad y de jugar con la defensa de la libertad de expresión tras la censura de la obra de Santiago Sierra en ARCO Cueto recuerda que la Comunidad de Madrid votó a favor de esa censura y lamenta la actitud que han tenido declaraciones en Televisión Española

Voz 9 03:19 a mí me irrita profundamente que al día siguiente eh se quiera falsificar la realidad muy bienvenidas las rectificaciones pero las cosas fueron como fueron cuando alguien dice defendemos la libertad expresión pues haberla defendido desde el principio porque esa no fue al día anterior que al día siguiente sacrifica que ante el escándalo montado quién quién creía que es para una cosa que se podía tapar acepta rectificar muy bien venido pero las cosas son como son el día anterior votaron defendieron que debía dejase

Voz 1275 03:51 la obra fue la policía ha desarticulado los dos grupos más activos dedicados al robo de coches en Madrid sustraían sobre todo vehículos de alta gama que después despedazar van en la Cañada Real Alfonso

Voz 0089 04:01 G buenos días hola buenos días la Policía Nacional lanzaba esta operación hace unos diez días en pleno Sector seis de la Cañada Real el objetivo han sido dos de los grupos delictivos el robo de coches más activos de la Comunidad de Madrid grupo que había edificado un verdadero complejo de chabolas y de naves donde los vehículos eran despedazados para su venta en el mercado negro efectivos de la Policía Judicial y también unidades especializadas en el asalto a viviendas lograban la desarticulación de estas bandas a la vez que se han derribado todas esas construcciones ilegales los delincuentes habían centrado su actividad ilegal en el mercado de vehículos premium y también vehículos

Voz 7 04:40 la policía investiga la reyerta de esta pasada madrugada

Voz 1275 04:42 en Carabanchel en la capital que ha terminado con dos heridos graves dos hombres de veintiocho y treinta años apuñalados los sanitarios encontraron con una de las víctimas tendida en la calle cuando acudieron a atender al otro herido dos grados hasta ahora en la Gran Vía

Voz 4 05:21 buenas es viernes veintitrés de febrero 23F instalados en la Perifé

Voz 11 05:27 día del sentido común seguimos en la rutina española que consiste en despreciar los prejuicios que compartimos a Gao una semana que semana señora coma bueno de la muerte de Forges es volver a comprobar que aquí como en todos lados a la gente buena que son pocos se la quiere mucho después de atropellos a libertad de expresión de censuras de

Voz 1995 05:46 las es vacías sino que les faltaba son abuelos en las calles protestan de verdad como ya saben ayer se citaron en las calles españolas miles y miles de personas a los que no les hizo falta Whatsapp para quedar en un sitio como lo hicieron magia miles de pensionistas salieron a la calle reclamar dignidad dignidad es un concepto raro sexy que siempre por parte de a quiénes les sobra como sabemos bien a pesar de que lo disimula la dignidad de este país está en las manos de abuelos y abuelas que cerrando los puños sostuvieron familias enteras a bloques de pisos haciendo que esa miserable pensión se expirará sin romperse cubriendo los huecos de la crisis

Voz 1804 06:28 de la nefasta gestión atento

Voz 1995 06:30 dos a lo que dice la ministra Fátima Báñez sobre las manifestaciones

Voz 12 06:35 lo pensionistas han sido lo que han estado más protegidos por nuestro sistema de bienestar en el momento de la salida de la crisis desde el inicio de la recuperación

Voz 1995 06:45 los más protegidos dice sin que se le caiga la cara de vergüenza la protesta a la propuesta de aumento de las pensiones es de un cero veinticinco cero veinticinco en algunos casos no llega a un euro al mes abuelos abuelas no lo vais a tener fácil pero lo cierto es que éstos no tienen idea de con quién se está jugando los cuartos en el fondo de su protesta ella algo paradójico porque su lamento no es tanto en su beneficio como en el nuestro también ahí en esa protesta un intento de paliar las sustracciones de nuestra vida una vida que ellos mismos os procuraron ayer más de uno pensaba en esto

Voz 13 07:23 dónde está la juventud que parece que no va con ellos no estoy solo más interesado de que él comen

Voz 11 07:38 en Twitter o en Facebook ofendidos con algo o dándole Like alguna iniciativa solidaria que implique sólo mover Nos guste o no nos guste las redes sociales en el papel

Voz 1995 07:48 el mojado de la democracia abuelos abuelas vuelvan a los centros de día sigan apoyados mirando obras dejen de llenar las calles de dignidad y esperanza al igual que ya pasó con la regeneración política disuelvan se en fin hoy es viernes

Voz 11 08:07 hoy la hemos pensionistas de España gracias por el mal ejemplo

Voz 14 08:29 cuando tanto se deja ver golpee nada bien BT

Voz 15 08:55 sí

Voz 14 09:03 Boston todo apunta a ello que ya planteó

Voz 4 09:55 son las diecinueve minutos una hora menos en Canarias escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser venga Raúl Del Bosque muy buenos muy buenos días tonic tres citamos hoy es viernes hoy sí

Voz 10 10:15 igual no dio un poquito a la verdad el hombre Carlos Sainz no liderado pero

Voz 11 10:20 dado el caben aún así cinco motivos para seguir viviendo motivo número cinco

Voz 16 10:24 por qué la semana pasada aprendimos que se puede hacer música con un pato de goma y esta semana de los esto Sergio Castro la semana pasada claro gracias a Dios tú no lo tuviste que vivir cuando hito más en el Guaje brindis esta semana algo así que vamos a conocer alguna nueva versión del himno de España con

Voz 11 10:50 de Sergio pero será al fin

Voz 10 10:52 la despedida

Voz 4 10:55 Nos cuando ya casi no hay nada al pescado tal motivo número cuatro porque para gustos colores

Voz 6 11:01 he querido Adolfo Suárez pegó el golpe el golpe de alcalde Alfredo hartar a bosque el morenito chiquitito

Voz 16 11:09 pues la voz de la boquita aunque nosotros de la voz Keith no gusta más otro mueren y yo chiquillo nuestro invitado de hoy el cantante

Voz 7 11:16 Antonio Orozco

Voz 4 11:24 mineros con unos minutos en Hoy por hoy

Voz 15 11:29 un cuarto que actúa bien

Voz 10 11:38 no le damos suene emotivo número tres

Voz 16 11:40 por qué queda muy bonito de ese de Mi música es tu voz pero no siempre la voz es música

Voz 19 11:48 acaban de Dacca tuve pero acá a quita que ocupa

Voz 16 11:52 para compensar hoy conoceremos a un español y una francesa que podría sonar a chiste pero que no que suena así

Voz 4 12:02 son dos estudiantes de la Universidad de Berkeley donde se concentra gran parte del talento del mundo el que tiene que ver con la música hija dieron lustre a esta vez hablarnos estuvieran con lo cual va a ser mucho más sencillo que en otras ocasiones a dos brillantes jóvenes que suenan así

Voz 20 12:18 eh

Voz 4 12:25 las apuestas tome están en sí diré guau impresionante y otro que hay un antes para alegar tú crees que empresa hoy dirá impresionante con lo de no sabría decirte

Voz 16 12:36 daremos motivos número dos Corrie cuando fichamos a David de Jorge nos pidió cobrar en especie para mí

Voz 10 12:41 en juego frito pimiento frito precisó henchidos chiquitito me no hay

Voz 16 12:48 atada a los pobres recién pagado hoy hablaremos con él de combinaciones gastronómicas que parece que sí pero que no

Voz 4 12:55 entre motivo número uno por que hoy se presente

Voz 16 12:58 Mclaren de Fernando Alonso y Fernando está emocionado pues que me consta doscientos cincuenta eso alcanzar

Voz 21 13:04 los noventa Bravo Pernando a ver cuánto dura la alegría y hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 4 13:13 no se dice eso de estoy más nervioso que el mecánico de Raikkonen les allanó aún más allá

Voz 10 13:22 estos grandes frases

Voz 4 13:24 bueno hablando viejos tiempos parece que es más fuerza la idea viejo hotel Ritz cobra fuerza la calidad de los primeros grandes artistas de Europa eran españoles los neandertales de pero los de aquí aquí los de aquí de las cuevas de Altamira hoy debe

Voz 22 13:41 ese confiesa en un ciclo que es la imagen que que tenemos de ellos brutos prime time pues no no de todo eh son también grandes artistas bueno cruces también tomarse trabajo primitivo pero mira estos dibujos increíbles en las de esos toros que ADSL viuda de hoy también pues realmente también joya así decoraban bien sus cuevas pues es increíble como lo que debe la cultura europea a estos Cuevas y estos esos artistas nuestros antepasados

Voz 4 14:16 no es que lo mío es quizás un poco más algunos ya señala en las cuevas de tuviera como el fin de la a partir de ahí ARCO ARCO ya sin a la Jockey

Voz 22 14:28 siempre me encanta que desea que el arte se FAC carajo después las cuevas taza o algo parecido gay si puedes ir hombre hay un argumento para todo en esta vida pero eso de tales dos primeros artistas españoles dinero

Voz 4 14:46 el una de las noticias que llega desde la BBC de Londres que señala como el gran arte europeo el epicentro del gran Arturo Teo europeos Altamira a partir de ahí Arco este este decía Neruda de arte seno pero diez y quince minutos una hora menos en Canarias Rosa Márquez muy buenos días

Voz 14 16:16 fue

Voz 1804 16:17 conoces a los travel Brothers pues deberías porque aunque suenan muy americanos son de aquí cerca de Bilbao y tienen entre otros títulos el de mejor banda de blues de Europa hasta su nuevo disco además tiene de todo blues jazz

Voz 14 16:34 no

Voz 1804 16:39 country gospel este viernes son los protagonistas de la sección de música de La Ventana

Voz 2 16:49 con Carles Francino Cadena Ser

Voz 23 16:54 suele alma de Securitas Direct ha sido desconectada

Voz 24 16:58 si te has puesto alarma qué tal muy contenta que lo mejor es que la puedes conectar con de estas con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad Si llego a saber antes lo que cuesta me lo hubiera puesto según me mudé

Voz 25 17:09 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 26 17:20 con un poco de imaginación seguro que me reconoces

Voz 1804 17:24 te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio ahora con el club de la radio punto com puedes hacerlo grabamos un anuncio de Federico para que tu negocio triunfe en Radio también están mis amigos Arnold librar aquí en el club de la radio

Voz 10 17:43 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 4 17:48 Antonio Orozco muy buenos días curioso que estemos los dos muy jóvenes estamos hablando de la madurez se insultan sólo son insultantemente jóvenes errante de yo soy mucho más joven que antes es como la como es la canción de pop del año es hoy mucho más joven ahora que que entonces yo soy mucho bajo ahora que antes era raro Pedro

Voz 7 18:14 pero eso cómo se traduce de qué manera ahí su tristeza antes juventud médico me di cuenta que cada día el aflora de forma más clara el niño que llevo dentro quiere algún momento creo que estuvo avergonzado la del adulto en el que me había convertido

Voz 4 18:33 mientras tanto hay una canción ahí letra ahí para una canción

Voz 7 18:39 cuando ve junto con Toni tengo eso que me voy de aquí directamente un cuartucho hubo una guitarra

Voz 11 18:45 de que si nosotros hoy es viernes hoy nosotras es verdad que el el el aire del MUD del viernes es es distinto al resto a la semana y lo que queremos es noticia a lo que queremos es que de que de aquí salga un hit del que

Voz 4 19:00 todo el mundo hable muy llamativo

Voz 11 19:05 una una letra al himno de España no tendrás por ahí

Voz 7 19:08 sí la verdad es que tengo que decir bueno en primer lugar que lo soy por supuesto y creo que no soy la persona adecuada para juzgar la obra de ninguno de mis compañeros no tengo dotes aunque lo parezca cuando hago de coche la voz no no la tengo de cualquier forma aplaudió la valentía sabes de enfrentarse a algo tan serio luego porque al final esto es una cosa hay niño uniéndose un impacto de buenas dimensiones absoluto absurdas

Voz 11 19:37 absurdas incalculable en Córdoba efe

Voz 7 19:39 pero en el sentido de que es imaginable el impacto que voy a tener y sin embargo me parece que al final de todo lo que hay es una una verdad enorme de una mujer como en Marta Sánchez que yo conozco un poco bueno pues ahí hay a su entorno creo que la mujer que ha estado trabajando mucho tiempo fuera de España y que de repente hemos estado está volviendo no dijeron cuando escucho la letra cuando la escuche las que la escucha atentamente porque creo que es algo que lo merecía en todas las en todos los aspectos pensé que valentía que valor porque la repercusión es tremenda para bien para mal porque aquí consideraciones de pato lo Good

Voz 11 20:20 lo que pasa que cada vez que aparece la política fíjate que curioso no que es todo es política al fin vimos rodeados de de política pero cada vez que aparece la política y lo dio desde el respeto

Voz 1995 20:32 en cualquier entorno como que todos en Ponce todo acaba sucio toda acabar tomando una

Voz 11 20:38 una dimensión que no es la real como que la política desvirtúa como una especie de espejo de forma ante que hace que yo entiendo lo que tú estás diciendo como acto de valentía también como un acto de sinceridad y yo quiero quedarme porque no voy a poder yo cantar la canción que a mí me de la gana con la letra que yo quiero en mi espectáculo pero a partir de parece esa esas garras de la política aquí y no me parece normal que acabemos discutiendo hablando parece que está bien y que forma parte nuestra vida pero los camiones que va tomando eso cuando aparece la política es que no es normal entonces

Voz 7 21:09 definitivamente además ya tratado últimamente no puede cantar uno lo que le da la gana hay cierta censura no que están claramente marcadas y que limitan claramente la libertad de expresión en algunos aspectos yo creo que estoy estoy de acuerdo en que el insulto no era una vía de comunicación pero yo creo que el hip hop siempre fue un alguna vía de expresión clara y rotunda lo ha sido siempre no no es no es de ahora y de repente bueno si hay cierto límite no que SOCA vergonzantes

Voz 11 21:43 completamente agregó alza antes

Voz 7 21:46 me pregunto qué quedará yo tengo un hijo de once años creativo con unas letras que me saca los colores a veces me me entorno no sé muy bien qué piensas no sé de dónde ha salido pero realmente son nacen con una capacidades tan extraordinarias que el dos punto hacer porque la comunicación es abierta no todos tenemos acceso a todo lo que sea

Voz 11 22:10 a ver muy crispado ideal los controles parentales es activados pero es la raperos en prisión discusión sobreviví uno censura en en ARCO gente que escribe tweets en en la Audiencia Nacional varias semanas

Voz 7 22:26 sí sí lo desde luego ha sido una semana bueno daban tan por otro lado también lamentar pérdidas por gesto por decir que ha sido gracias a que estoy ahora mismo en este plan de de trabajo estos días en Madrid E ese vive una cierta enajenaciones a unos niveles que suele estratosféricos no sé en algún momento supongo que tendrá que venir la calva porque sino es difícil poner un cierto orden

Voz 11 22:52 que parece como que todo va subiendo una escala musical que va subiendo va subiendo bueno ya se han dado cuenta hoy está con nosotros Antonio Orozco que es que tiene una de las voces más reconocibles más personales de nuestra música llevas dieciocho años de carrera Antonio empezó con tres a ser campeones salió de Hospitalet de cinco apenas

Voz 4 23:14 trabajo buenas tardes

Voz 11 23:16 cuando su próxima gira su próxima gran gira único seguro que volverá llevarle por todo el país será su regreso después de despedirse de su último trabajo con su último trabajo destino seguramente el más importante de su vida y no sé cuantos miles y miles de discos vendidos eh ICO la sensación al menos Antonio hay stock me corriges de Katy ahora espera lo bueno volvemos a soy muy pesado pero volvemos a Sama

Voz 4 23:43 en ese momento habita en que estamos la sensación es que alguien como tú ahora le va a llegar la bueno después de todo lo que llevas que no es nada malo

Voz 7 23:51 no ha reconfortantes luego costumbre pues hubo estoy siempre el reconocimiento de pues de alguien como tú la verdad es que yo me lo tomo como un como un piropo de de esos que es realmente bueno pues hacen que que que las cosas tengan sentido no a veces algunas noches parece que las cosas perder el sentido porque uno busca aguja Irún cuando de repente cuando te despiertas creyendo haber encontrado dices pero que estaba haciendo toda la noche no sea no sirve digo como lo es una metáfora que habla un poco de la vida de de de nosotros los músicos que vivos una especie de cable Time funambulista tenemos un equilibrio a veces dado a a la caída fácil pero no hay algunos que él se tenemos ahí como una especie de dimitir uno dos pues sé que es eso Ogino va aguantando como aguantando funambulista señala acuerda sabes que siempre está en la cuerda floja y esa es la lucha todos los días y a veces uno dices bueno llevamos aquí ha valido todo la pegas pero yo creo que

Voz 11 24:49 momento donde ya no componen sino recomponer

Voz 4 24:52 ella ya has visitado desató el ABC del amor ya estas está ya te ha dejado tienen mujer ya ha vuelto una chica que Duque Jazz pues como los de tipos ya a subir a un tren ya es ya villano favorito whisky

Voz 7 25:13 yo creo que la propuesta Toni que nosotros traemos ahora es una propuesta como te decía antes con cierto tono enajenado creo que lo más loco que hemos hecho nunca antes algo que nace de la de del de ahí la frase que dice que que el hambre agudiza el ingenio de esto este único espectáculo que lleva por nombre único nació desde dos mil siete cuando apretaba mucho duro apretaba mucho vería de verdad que verían decanto fue un momento muy difíciles para mí por lo menos imagino que para muchos españoles también cuando llegó esa crisis tan bestia entonces tratamos de hacer la la ley de la mínima producción en la máxima repercusión porque no tenía dinero para poder llevar un espectáculo adelante y así que inventamos algo que era realmente único eso es espectáculo yo lo hice para hace diez funciones en los años dos mil siete dos mil ocho estuvo terminó casi cerca de las setecientas funcionen no dos años después de estar trabajando y escribiendo por fin creo que la que es la primera vez que que hablamos así públicamente ya los no deben estar escuchando venimos hablando hace mucho tiempo de esto pero ya por fin es el momento de presentar la segunda temporada de único en este momento de que está tan de moda la serie no podrá ya los cincuenta se cuentan los dardos no va por números la vida por temporadas

Voz 4 26:34 hasta entonces

Voz 7 26:36 te único segunda temporada que promete ser algo tan diferente tan especial que no se contarlo entonces se decidido contar lo que no es que se me plan sea he decidido que a partir de ahora cuando me pregunten por único como nos explica lo que es ponernos en lo que es es un híbrido tan extraño extravagante enajenados que tengo que decir que no sé lo que es sea creo que es lo mejor que he hecho en mi vida

Voz 11 27:00 me gusta mucho Antonio Heredia de hacerlo por oposición voy a voy a explicar lo que no

Voz 7 27:08 DGT algunas pistas tira fuera

Voz 11 27:10 le comento que

Voz 7 27:13 lo único no es un concierto que has sería algo extraño porque yo hecho concierto durante dos diga yo creo que me mira cómo podemos buscar

Voz 11 27:22 es una música épica porque vamos a dar la todo esto categoría de cuña publicitaria por favor mira

Voz 10 27:28 las tú dices pasando claves yo esto lo hago con voz de te lo pido por favor no es un concierto esto no es una obra de teatro en plan

Voz 7 27:49 el lo está hecho para que todo el mundo lo entiendo

Voz 4 27:53 para para saber Antonio largo en el sentido literal o vamos que vamos a dar momento con Antonina solas vamos a poner una

Voz 22 28:06 su salud al trabajar con esto en pocos íbamos vamos a vamos

Voz 10 28:12 pero hay que trabajar por donde sale fluido está sabiendo Boiro

Voz 11 28:16 estábamos atacados vamos a hacer una pausa

Voz 2 28:21 yo enseguida volvemos con lo anterior

Voz 10 28:43 con un recita

Voz 1804 33:03 los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 39 33:29 tú

Voz 15 33:40 no voy

Voz 10 33:49 seguimos hablando de Antonio Orozco lo

Voz 4 33:52 somos la cuña ya lo tenemos todo perfectamente organizado Antonio si el español que más veces ha pedido perdón es así y gracias Antonio vamos a hacer una recopilación de las pocas veces que otros españoles han pedido perdón

Voz 10 34:09 lamento profundamente la situación creada en nombre del Partido Popular quiero pedir disculpas a todos los españoles

Voz 40 34:17 a ver situado en puestos de los que no eran dignos aquí en escena para

Voz 4 34:20 entre han abusado de

Voz 15 34:23 Don Cornwell puede utilizar la palabra crisis fue un error un error claro dos arriba por eso no quiero eludir Mi resto

Voz 22 34:40 sabes que este no debería valer pero tres al haber depositado mi confianza y por eso quiero pedir perdón a los madrileños por ese error

Voz 15 34:53 cortos

Voz 22 34:56 eu era presidente Minguell era narcotraficante pero equivocada preciso disculparme por esto sucederá hay dudas

Voz 15 35:06 también lo Fabra hundido por su fluidez sí

Voz 22 35:12 nosotros hemos cometido y hemos pedido perdón por ello

Voz 1995 35:24 no vaya a pedir despidos costureros los nos

Voz 10 35:30 sentó el archivo de la causa

Voz 4 35:32 en la SER que contempla a a J I archivo cinco veces hemos encontrado a gente pidiendo perdón

Voz 7 35:41 inscribir debe ser difícil porque yo que el primer sorprendido de lo que ocurrió con esta canción fui yo que yo siguiera escribe para pedir perdón de verdad ella tenía era una actuación bueno digamos que no es de las más correctas de dije a tu mejor no sé muy bien cómo hacerlo voy a escribir una canción femeninas arriba gira esta canción que habían me convenció fíjate lo que yo sé de música eh porque yo no quería que fuese a ningún de lo puedan reconoce públicamente una de tantas veces que me he equivocado no hombre pero esto es demasiado personal y la grabadas la terminamos grabando fíjate lo que ocurrió lo que me llama la atención es que cuanta gente entonces tenía que pedir perdón en España nadie lo sabía

Voz 11 36:27 qué hiciste pero edificio Andoni

Voz 7 36:29 pues a veces hacen cosas que uno no debería haber hecho perder yo digo que pedir perdón es difícil es difícil llegar a hacerlo cuando lo hace bastante

Voz 4 36:39 hombre aquí el que más Gimeno más que perdón debía pedir el indulto bueno Antonio Orozco ha afirmado se Cuéntame porque cuando decides volver en esa segunda temporada de único si volvemos volvemos a ingería

Voz 11 36:58 ya cien conciertos que salen a la venta la semana que viene a partir de septiembre

Voz 7 37:03 si él el día veintisiete de este mes de febrero se ponen a la venta a través de Antonio la junto conmigo es decir en los distintos perfiles te ponen a la venta en cien función funciones vamos a llevar funciones y empiezo la Tourné tengo que decir que esta gira empieza en septiembre terminará en junio del dos mil diecinueve pero tengo que decir que me ha gustado mucho escucharte lo que comentabas es la y que hay que contextualizar las cosas está este proyecto esta este

Voz 11 37:39 esto que no sabemos explicar

Voz 7 37:42 la culo que se llama único en su segunda temporada eh creo que está contextualizada en el en los lugares que hemos elegido que han sido elegidos cariñosamente uno por uno por por por todo el equipo de trabajo no entonces yo creo que tan importante el lugar como el espectáculo de sí mismo y me voces no mucho escucharte a hablar de cosas porque es verdad que hasta lo contaba muy bien tú que hasta hay cuadros que están contextualizadas en el lugar donde malestar pues esto es un poco lo mismo hemos buscado en los lugares adecuados con alma no te doy para que fluya de una forma adecuada con con la cantidad de gente adecuada sabes no hay ningún tipo de interés en la en la supremacía ni en el ego te prometo que lo hemos hecho con la intención de contextualizar este espectáculo en el lugar adecuado que se convierta en lo que nosotros esperamos no era algo diferente

Voz 4 38:37 es muy importante no es tú no eres el mismo está muy bien es un gran escenario con quince mil personas el Palacio de Deportes es maravilloso y a veces hay

Voz 11 38:45 que que mirar esa gran fiesta porque finalmente muchas esos conciertos no sentando como distinto como fiestas como celebraciones como un grupo de gente con un interés común el vivimos sitios está muy bien pero musicalmente probablemente es mucho más interesante de lo que tú propones buscar un contexto adecuado donde un grupo de gente los suficientes no demasiado

Voz 4 39:04 van a vivir algo conmigo no enfrente sino conmigo y eso en un estadio

Voz 7 39:10 pues es más difícil que uno y otro día Garrido leí una entrevista que me maravilló de un pianista ruso que decía algo no sé que me dio mucho que pensar decía que no ya no pensaba tocar más en directo osea que la escena para él estaba tan repetida era esa eso que veía esa esa escena en la que se veía continuamente un día tras otro había llegado a ocurrirle tanto que dejaría de Tonga es que verdad que ni siquiera intentó amo buscar una nueva fórmula una nueva manera no hablo por mí y sin embargo esta expresión nueva este nuevo espectáculo para mi hija ha sido como una fuga sabe dónde que de repente se han construido construido un montón de cosas que tenía la cabeza no

Voz 11 39:53 encuentro bastantes desde el inicio de todo esto el año dos mil siete en un momento donde este país están en muy mal momento y todo cambia y los músicos no sé si todos pero yo creo que muchos músicos forma es un gran ejemplo para los demás gente que ha sabido transformar su camino porque todo de repente Antonio Orozco o autor por todos lados carrera del año dos mil siete todo eso llega hasta casi el precipicio Acevedo hacia donde vamos porque la música no tú sino el sector la industria no funciona yo creo que eso es porque hablamos mucho de ejemplos de de de los pensionistas como gran eje como gran mal ejemplo para este país pero me parece que también ha sabido volver a inventar la profesión cambiará industria cambiar la forma y cambiar el modelo de negocio donde tú bueno yo canto otro componen Nono ahora vamos a este trabajo es mucho más exigente pero también imagino pero aportan mucha más satisfacción porque ahora es mucho más dueño de Ci de lo que nunca antes de la historia sido músicos no sé si Bob Dylan en este caso ahora ya sí pero parece que vosotros estáis llamados a convertirse de músicos que demuestra que ser independiente de hacer lo que uno quiere hacerlo como uno quiere es posible y Quiles

Voz 7 41:02 a la gente ahora ves anoche mismo estaba con reunido con los con bueno con dos estaba con el CEO Mundial de Universal latir estaba con mi presidente está con estaba con gente de la compañía de discos

Voz 4 41:15 el PSC con mi presidente ha sonado con el presidente de la compañía dijo que todavía con el éxito

Voz 7 41:23 el presi el de los cheques estaba goles hablando precisamente de eso de que estamos en una generación que es verdad que de alguna me gustó una palabra que se utilizó que fue muy bonita dice desde desde desde fuera desde el extranjero se miro a la a una generación de músicos que crecen musicalmente sin pretensiones sea las pretensiones versos me refiero a a esa forma que uno tiene dar ya el éxito a veces no nos damos cuenta de que alguien me me perdone porque hay mucha gente que está pasándolo regular y mal no pero de verdad que creo que el éxito es lo más importante que he conseguido es la vida eso nosotros explicar a mi hijo todos los días creo que ha sido yo te prometo que está por encima de todo cualquier cosa es buena o mala hayan podido pasar dentro de este mundo en el que yo vivo donde todo a veces está el efímero no es tan rápido tan veloz como los propio en los premios de sí mismo no que dice soy te lo da el que me puedo decidir el poder elegir poder pedir joder elegirle digo porque siempre al viejo me habla de eso nueve pregunta porque tiene una edad para preguntar cosas así dijo que él es el único éxito que he tenido en la vida son dos el primero es él que es el éxito más grande que tenía mi mi mi el vivida pues realmente él se está convirtiendo en lo que yo hubiese soñado ser segundo éxito más grande vidas puede elegir

Voz 4 42:46 tiene once años tiene querencia

Voz 7 42:48 años pero la sombra young tienen teléfono ya no no no tengo una tengo una gran discusión cuál es Opel tengo un hermano mediano yo tengo dos hermanos decepciona las personas promedia lo tiene dos hijos entonces el el el el Tier uno mayor entonces yo la referencia de todo esto la cojo de mi hermano pues venga tiro tienen una experiencia que va a tres años por delante entonces también muy fácil mirar que echaron los varones el cuándo algo está mal les digo ves

Voz 4 43:16 son culpa de su culpa el tuteo todo eso sino que tu tío fuera hacemos vamos a ponernos la acabamos haciendo el anuncio de la gira canaria pero

Voz 10 43:33 hola Antonio Orozco una segunda temporada

Voz 7 43:36 poder poder poner tubos pero vete

Voz 4 43:38 no hay está misterio

Voz 29 43:50 que no es poesía prosa público no está hecho para que todo el mundo lo entienda único

Voz 21 44:16 viento el aludido proponemos a no podemos hacer esto

Voz 10 44:22 que estamos perdiendo dinero yo con la rédito

Voz 4 44:29 Antonio Orozco siempre un placer Betania sorteo decisiva gracias a partir de la semana que viene se ponen a la venta esos pocos cien conciertos de único segunda temporada un verdadero placer amigos toda la suerte apunta en funciones haya cien no es una tampoco eso funcione Santa Bizet la propia pobres y que tampoco son será único

Voz 41 44:53 mío

Voz 1995 44:58 la Academia

Voz 4 49:41 todos los viernes dejamos a

Voz 11 49:42 las dos grandes capitales Londres la ciudad que sigue dando la sensación de ser la capital del mundo a pesar de los ingleses a Miami capital del mundo hispano a pesar

Voz 1995 49:52 de los norteamericanos

Voz 4 49:55 estar muy de acuerdo con esto Emma Roig qué tal en Londres

Voz 46 49:59 hola buenos días a todos

Voz 11 50:02 placer saludarte y Marcela Sarmiento en Miami muy buenos días

Voz 26 50:06 qué tal cómo están todos de acuerdo más o menos de tomos tenemos nuestro sabor aquí en Miami hispano no por supuesto

Voz 11 50:14 afortunadamente bueno nos vamos a quedar hoy en esa parte del planeta en Miami en La Florida donde siguen de luto y además nuevamente consternados por una relación extraordinaria cepo caseras conocíamos el Instituto stone Doblas de Portland había un agente armado que no hizo nada no lo sabíamos hasta ayer asilo contaba el sheriff del condado de Broward donde se encuentra Parla

Voz 22 50:41 ha sido una gente que llevó al lado oeste del edificio doce tengo una drogados

Voz 11 50:50 enseguida hablamos además de una propuesta que salía de la boca de Donald Trump ayer sobre armar a los seres pero cómo ha sentado esta revelación Marcela

Voz 47 50:59 ha sentado muy mal esto básicamente fue una revelación que hizo anoche el Cherif de anoche mismo las reacciones han sido muy muy fuertes porque nadie da crédito que esta situación haya pasado callan

Voz 1804 51:13 tenido que suceder digamos

Voz 47 51:15 hay tantas cosas durante los pasados ocho días para que esta revelación saliera el público ha habido reuniones en Talavera así que la la ciudad capital de la Florida ha habido relaciones con perdón el reuniones con el presidente en Washington ayer cuando sale esta información yo creo que la Comunidad no solamente de patio han sino la nación completa shock

Voz 7 51:38 no

Voz 47 51:38 de que había un policía de escuela porque son además personas encargadas específicamente para cuidar escuelas para cuidar colegios no hizo nada El asesino entró mató a diecisiete personas como usted bien conocen los hechos

Voz 11 51:55 esto se junta a unas declaraciones que como les decía ayer salían de la boca del presidente Tran donde afirma que no habría masacres si los profesores llevarán pistola

Voz 48 52:05 que se llama portar armas de forma oculta el profesor llevaría un arma oculta consigo sería entrenado para ello y luego estaría ahí no habría una zona libre de armas on

Voz 11 52:16 añadió además que esos profesores nuevos empresariado un bonus desde la mentalidad europea Emma esta idea de acabar con las masacres y los institutos Armando también a los profesores no sé cómo define no sé ni cómo definir Emma como son

Voz 6 52:34 es como si uno está en una tormenta y está chupado de agua le echan un cubo de más agua para solucionarlo a mí me parece absurdo signifique era el guarda de seguridad que está harta que estaba armado y que está entrenado para para contrarrestar este tipo de ataques se atrevió como o sea yo no me imagino mi profesora de Literatura sacando un arma de de un cajón y enfrentándose a un un una persona con un arma semiautomática yo no sé en qué mundo vive pero desde luego la perspectiva europea es muy muy diferente como sabéis aquí hubo una masacre en Dunblane en mil novecientos noventa y seis donde murieron dieciséis niños y un profesor en Escocia y a partir de ahí tres madres empezaron repartiendo panfletos por la calle si bien diez semanas tenían setecientas cincuenta mil firmas para cambiar la legislación cuando la presentaron finalmente al Parlamento en un mes ya tenían un millón se cambió la legislación totalmente desde entonces no ha habido ningún asesinato en serie con armas de fuego sí hubo uno con un rifle de caza pero no habido osea que si se pueden tomar medidas legales que sí se puede cambiar que el control de armas si funciona como ha demostrado en este país en Estados Unidos hay trece mil muertos cada año Sony se compara con los muertos del terrorismo Nice comparan con nada en seis semanas desde dos mil dieciocho ha habido dieciocho tiroteos en

Voz 31 54:09 por que el presidente Trump

Voz 6 54:11 este con los estudiantes que han sido víctimas de este ataque y que lleva una chuleta con las preguntas escrita a mano y que lo único que diga es que hay que solucionarlo armando a los profesores eso desde el punto de vista europeo se ve muy muy raro

Voz 4 54:27 sí sí que es raro me súplica

Voz 47 54:29 de este asunto además Emma ya que lo explica muy bien es que no solamente es el presidente tropel que estaría de acuerdo digamos con esta afirmación se ha abierto un debate abierto un debate muy serio sobre si debería no no por supuesto la presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Estados Unidos ha dicho Kenny riesgos que cómo es posible si quiere estar pensando en eso y mucho menos como ofrecerles bonos económicos a los profesores que quieran entrenarse

Voz 38 55:00 en este tipo de escuelas para policías él

Voz 47 55:03 ha dicho además también el presidente que ha donde vez sólo los mejores quién puede calificar

Voz 22 55:09 ahora en este momento que los profesores sean buenos

Voz 47 55:11 los regulares en cuanto entrenamiento militar o entrenamiento policial la escuela está hecha y los colegios están hechos para educar a los niños van allí a aprender es la

Voz 4 55:22 hola el poner en el mismo

Voz 11 55:25 tengo los grandes conocimientos de geografía su puntería a la hora de calificar un profesor su parece de verdad de de un mal chiste de una de una mala broma afortunadamente creemos que

Voz 4 55:35 debes que ocurre algo así lo triste

Voz 11 55:38 Se levanta un debate pero son como fuegos artificiales a los pocos minutos el debate a los pocos días el debate desaparece parece que esta vez el debate es algo más profundo y hay una serie de jóvenes que están levantando la bandera de señores dejen ya de disparar los no podemos consentir que las escuelas que los colegios que los institutos sean lugares donde sigan ocurriendo una y otra vez en dieciocho ocasiones en lo que llevamos de año asuntos como este esta semana por ejemplo debidas a presión de la juventud de pagan hemos podido escuchar debates arrimón entre estudiantes las víctimas y las familias con el senador Marco Rubio de Miami escuchen a la pregunta y escucha en las respuestas sobre de dónde viene el dinero y si acepta o no dinero de la Asociación Nacional del Rifle

Voz 1804 56:20 senador Rubio sería capaz de decirme ahora mismo que no está dispuesto a aceptar más donaciones de la NRA

Voz 16 56:27 mis oposiciones en este asunto de la Segunda Enmienda son las mismas desde el día que asumí mi primer cargo en la ciudad de Miami oeste como representante electo anoche el segundo lugar no la respuesta a esa pregunta es que la gente pueda mis posturas hijo apoyó la segunda enmienda también apoyo el derecho que tienes tú Ike tenéis todo seguir al colegio y estar seguros echarlo acceso para mar

Voz 4 56:50 hay que decir que al menos ocurre decir Podemos no sé si es tan común en Europa por otra parte escuchar aún senador a hablar

Voz 49 56:57 en público y sin ningún tipo de

Voz 11 57:00 el guión con gente con los chavales

Voz 4 57:02 con las familias enfrentándose a las preguntas de los americanos

Voz 47 57:08 pues esto es digamos un todo o nada o como una reunión que hizo la cadena CNN que ha sido además ya se ha llevado buenas críticas digamos el hecho de haber juntado a todos los jóvenes que estaban allí mientras otros estaban en tablas así y los otros en en Washington digamos que así una jornada muy importante muy eres ante pero que infortunadamente siempre tiene que estar digamos manchada o teñida de gente malintencionada muchos representantes republicanos que es el partido del presidente son aquellos que están de acuerdo con la Organización Nacional del Rifle dijeron que estos muchachos eran actores que eran personas que además estaban siendo llevadas de la no por el ala izquierda que había en los Estados Unidos esto ha generado también muchísima molestia porque los mismos jóvenes han dicho que actores ni que nada aquí está digamos nuestro anuario escolar llevamos toda la vida estudiando en esa escuela escuela que fue atacada y lo único que queremos es llevar nuestras voces hasta Washington hasta el Capitolio para que esto cambie de una vez por todas por supuesto Toni todo esto será muy difícil requiere mucho trabajo de mucho temple el próximo veinticuatro de marzo habrá una marcha que esperemos sea muy importante que marque un precedente en el tema de las leyes de armas