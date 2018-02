Hoy por Hoy (23/02/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 2 00:11 son las once las diez en Canarias Jones para Cataluña registrado una propuesta de resolución en solitario en el Parlament de Catalunya en la que

Voz 3 00:18 dice que se ratifique que Carles Puigdemont cuenta con la

Voz 2 00:20 confianza suficiente para ser investido president de la Generalitat hoy ser una de además de modo extraordinario la Mesa del Parlament hasta allí nos vamos Pablo Tallón mundial

Voz 1673 00:29 Andy al texto que se estaba negociando con Esquerra califica de ilegal e ilegítima la destitución de Carles Puigdemont y de su Gobierno y expresa la voluntad de restituir la figura de la presidencia en ese sentido Jones para Cataluña

Voz 4 00:39 ella reivindica que el ex president fue escogido por mayoría

Voz 1673 00:42 puta en el dos mil dieciséis que tras las últimas elecciones sigue contando con el apoyo del Parlament y por ello exige literalmente que cesen las injerencias del Gobierno central del Constitucional desde Esquerra se muestra nuevamente muy molestos con su teórico socio por haber ido por libre e insisten en que ellos no están por la labor de ir aprobando pedacitos sino que lo que quieren dicen es presentar cuanto antes un acuerdo global de legislatura

Voz 2 01:03 la protesta convocada hoy frente a la Audiencia de Barcelona se ha saldado finalmente con catorce detenidos en la calle en la que está esa sede judicial estalla de nuevo abierta al tráfico y el ex jefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero declara a esta hora la Audiencia Nacional por su papel durante el referéndum ilegal del uno de octubre el ministro de Justicia acaba de referirse a esa declaración espera que la justicia actúe con rapidez Rafael Catalá

Voz 5 01:23 son procesos judiciales cada uno de ellos en su ámbito de investigación quiero que lo prudente y lo razonable es esperar a que finalicen las fases de instrucción que finalicen las fases de enjuiciamiento y por lo tanto haya haya resoluciones judiciales que ojalá sean cuanto antes y que se acorten los tiempos y por lo tanto que no tengamos que especular en opiniones sino que sean decisiones judiciales las que se produzca

Voz 2 01:45 cuánto vamos a Euskadi hay nuevo parte de heridos por la batalla entre ultras ayer antes del fútbol en los alrededores de San Mamés uno de ellos tiene una herida por arma blanca y además el sindicato mayoritario de la Ertzaintza ha convocado una movilización para esta misma mañana por el fallecimiento de uno de sus agentes Bilbao Isabel Léon

Voz 0821 02:01 son ya tres las movilizaciones previstas una en Ermua y dos en Bilbao pero la de Erne el sindicato mayoritario como dices es significativa porque se concentran justo enfrente de las escalinatas del ayuntamiento donde a la misma hora ha convocado el Ayuntamiento de Bilbao una concentración de repulsa primer gesto significativo por tanto esta mañana marcando distancias junto al resto de sindicatos y denunciando lo ocurrido es más demandan que la fiscalía investigue lo ocurrido como una muerte violenta y se han puesto ya en contacto con Europol la unión de sindicatos policiales europeos para tratar de poner en marcha una iniciativa contra este tipo de incidentes en torno al fútbol respecto al parte médico el último señala que de los seis atendido sólo uno de nacionalidad rusa continúa hospitalizado los otros cinco han sido ya dados de alta con diversas fracturas incluido un extremista ruso que presentaba una puñalada

Voz 2 02:42 la land is sumamos que Salvamento Marítimo ha rescatado esta pasada noche a veintiséis personas que viajaban en un cayuco cerca de la costa de El Hierro entre esas veintiséis personas había siete menores y también una mujer todos están en buen estado de salud llegamos hacia las once y tres a las diez y tres en Canarias tiempo para la información de su comunidad el Madrid en Madrid ha quedado en un susto un autobús escolar se ha incendiado en la A6 en la carretera de La Coruña a la altura del kilómetro veintiséis viajaban cuarenta y seis niños del colegio Gredos San Diego de El Escorial que han salido del vehículo por su propio pie no hay heridos todos los menores de ocho años han sido trasladados a otro autocar el director del Museo del Prado criticara la censura en ARCO desde Tokio Miguel Falomir ha calificado de retroceso intolerable que se haya vetado la obra de Santiago Sierra Javier Jiménez buenos días

Voz 0887 03:27 buenos días asegura el director del Museo del Prado que hay que desterrar cualquier tipo de censura del mundo del arte y la cultura palabras pronunciadas tras la polémica retirada en Ifema de la obra Presos Políticos en la España contemporánea Falomir que está en Tokio para la inauguración de la exposición Velázquez y la celebración de la pintura ha asegurado que este asunto es un retroceso inadmisible intolerable dentro de lo que es el desarrollo de las libertades que incluye dice también la de expresión algo garantizado en la Constitución española y la mayoría de ordenamientos jurídicos internacionales por cierto que la obra censurada en Madrid marcha Lleida al museo del que salieron las obras de exigentes

Voz 2 04:00 a esta hora el equipo de Ahora Madrid se sienta con el PSOE para empezar a hablar de los presupuestos de la capital para este dos mil dieciocho cuentas que están prorrogadas desde el pasado uno de enero el Gobierno de Carmena va a entregar al Grupo Socialista el proyecto y a partir de ahí comenzará la negociación el sector más radical de Ahora Madrid Ganemos asegura que no conoce todavía ese borrador y que sus tres concejales solo

Voz 4 04:18 no apoyarán un proyecto sin recortes Mardi Gras niega que

Voz 2 04:21 la división interna tenemos convocado al partido

Voz 6 04:23 periodista para iniciar las conversaciones sobre los presupuestos sí desde luego cuando nos sentamos a negociar con otro partido sobre este tema nosotros estamos llevando los presupuestos de Ahora Madrid todos los concejales de Ahora Madrid

Voz 2 04:34 el Consejo de Seguridad Nacional y la Inspección de Trabajo se lo estamos contando en la SER han dado de plazo metro hasta mayo para que mida el nivel de radón en sus instalaciones es un gas radioactivo de origen natural presenten túneles subterráneos que la Comunidad no mide desde hace diecisiete años en dos mil uno fue la última vez a pesar de que la ley le obliga a hacerlo cada cinco años

Voz 4 04:50 cuando haya reformas tres La dos tenemos a ésta

Voz 7 04:53 ahora en la Gran Vía

Voz 8 05:07 SER Hoy por hoy con Toni Garrido sigue siguen ustedes escuchando Hoy por Hoy en la Cadena Ser una pregunta canciones cuánto valen las cosas genérico se imaginen que pudiéramos pasar una mañana en un mercado con Mariano con Albert Rivera o con Pablo Iglesias a Pedro Sánchez cuánto tiempo debe hacer que no visitar un mercado Masía de campañas y fotos alguien con poder dinero se sentiría cómodo en un supermercado algo así ha puesto de manifiesto el programa norteamericano The Ellen De Generes donde hace unos días el invitado era Bill Gates el dueño de Microsoft en se enfrentaba a preguntas sencillas no

Voz 9 06:00 cuándo fue la última vez que fuiste a un supermercado hace mucho tiempo que vale Maxi cuánto crees que cuestan los macarrones de arroz dos arriba o abajo chico dolares vale al público una gustado me sale

Voz 3 06:16 ahí cuesta un dólar el dólar cinco pensaba Bill Gates pero

Voz 8 06:22 en fin le preguntó por cosas por ejemplo que utilizamos a diario y que fue algo mejor para él

Voz 9 06:28 bueno esto es hilo dental cuanto dirías que cuesta cuatro dólares

Voz 3 06:37 a Ci

Voz 8 06:41 bueno quizá como él solo come comida orgánica como explico por eso no lo sabía el precio de la comida basura

Voz 9 06:51 iré veintidós quince testigos no esa ocho no vemos mucho dolor

Voz 8 07:03 a proponerlo desde aquí vamos a intentar que no pero vamos a intentarlo unos al supermercado con alguno de nuestros dirigentes con alguno con Fátima Báñez por ejemplo vamos ir al mercado a ver si Price hacer daño a ellos protege hay doce universos económicos cree y estudio si deciden en un el bueno y el malo no ya sé yo dónde estamos en fin este es el momento de hablar de gente para la que siempre es demasiado temprano para rendirse llega a ser capaces con Cristina Puebla ser capaces significa intentar mejorar

Voz 10 07:39 ser capaces es un espacio de compromiso solidario del once con las personas con discapacidad Scott

Voz 11 07:45 en Hoy por hoy ser capaces Ponce seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 12 07:53 la tecnología al servicio de la gente es el objetivo que ilusión tecnología Why Fringe Fundación Once y Merlin Properties se han marcado para hacer accesible el centro comercial Las Arenas de Barcelona a las personas con ceguera

Voz 4 08:06 van a ser el centro comercial

Voz 13 08:09 el objetivo de este proyecto es permitir que personas con discapacidad visual ver a personas con ceguera mayores y en general todo el mundo pueda ir dársena interior comercial pues

Voz 12 08:25 sobre como cuatrocientos sensores situados en la entrada de las tiendas serán los que llenan las personas con problemas en la visión dentro del local esos sensores dibujará en virtualmente un mapa que se podrá seguir a través de una aplicación en los smartphone Roberto torera es el director de experiencia digital de Il Unión tecnología y accesibilidad

Voz 13 08:43 con flema sobre Haití con sus balizas que emiten señales electromagnéticas sin al que emiten estas vistos la usamos como si fueran los satélites GPS velamos el funcionamiento un GPS a través de Ferrari está en Interior conociendo a dónde quiere llevar como tenemos como apeado al centro comercial problemas establecer la ruta óptima de acuerdo a lo que ellos prefieran

Voz 4 09:13 este

Voz 12 09:13 proyecto ya ha pasado la fase de prueba verá la luz en los próximos meses con ello cientos de personas podrán a partir de ahora hacer sus compras de manera autónoma

Voz 13 09:22 la información visual es muy útil pues a una persona mayor una persona con discapacidad cognitiva o cualquiera de nosotros que lo paramos se presenta sobre el mapa

Voz 14 09:30 con todo este creación

Voz 13 09:32 tienes que girar sí lo hemos eran no hay opciones personales que las personas con ceguera escuchan dado que el esa las personas en los teléfonos móviles son un sistema sistema un lector de pantallas es lo que nosotros vemos textualmente las personas Loira

Voz 15 09:51 yo

Voz 20 12:18 sí

Voz 3 12:19 hoy por hoy con tónica arriba

Voz 7 12:26 es uno de los momentos de la semana que más asusta

Voz 8 12:30 sabía el muy buenos días

Voz 21 12:32 hola buenos días amigos cómo está ese

Voz 7 12:34 placer saludarte qué tal en Boston pues mira a

Voz 21 12:37 semana veinte grados en camiseta la gente por la calle paseando y jugando al baloncesto increíble que David

Voz 7 12:44 o de calor calor

Voz 21 12:46 pero sí sí Decathlon B veinte grados Celsius

Voz 7 12:49 Boston claves costa esa parte de la costa americana realmente ese extrema verano además muy caluroso un entretiempo como ahora la otoño es muy notable el invierno que habéis pasado también es memorable

Voz 10 13:02 bueno ya sabes que siempre se dice la frase si no te gusta el tiempo espera cinco minutos

Voz 21 13:06 los es tan cambiante que realmente nunca se sabe lo que va a ocurrir pero ya te digo que esta semana no podéis Ronnie vosotros tanto de buen clima porque hemos tenido un veranillo de San Miguel de San Martín

Voz 7 13:21 en San Miguel de pero eso sí siempre esa crujir se SS André eh

Voz 21 13:28 siempre siempre con los detalles Toni en una mano

Voz 7 13:34 bueno ya saben ustedes que la misión de Javier Limón este programa es adelantar los entrenamiento es poner ya luz a aquellos que dentro de de un tiempo un año dos cinco van a iluminar está tocando los mejores teatros el mundo van a formar sus propias bandas van a ser los productores los los eres que lleve las riendas de la industria de la música a nivel a nivel global y ese mundo no para en Berkeley el talento la gente que llega y la gente que se va no para es como una máquina que no no se detiene nunca de hecho hay dos

Voz 21 14:02 cosas que ocurren aquí para mí llamativas la primera es lo normal en cualquier universidad no que él los maestros los profesores transmite en su conocimiento y como son grandes musical profesionales de la industria pues los chicos sale muy formados pero la segunda cosa que es más curiosa es que entre ellos se encuentran ICREA en proyectos al margen de la parte académica que luego algunos de ellos suelen llegar lejos por ejemplo Imagine Dragons menos el cantante son todos alumnos de Berkeley que crecieron empezaron a todos sí si todos de hecho algún alumno mío ahora con ellos de teclista William eso es algo que ocurre en la cafetería en el parque en la acera de manera natural no

Voz 7 14:46 es verdad que la prueba digo es muy notable para una banda que ya llena estadios y que tiene un futuro muy prometedor por más que el presente es muy brillante

Voz 9 14:57 más prometedor una de las esperanzas porque

Voz 21 15:00 parecía que los jóvenes sean Coldplay que son señores cuarentones no parecía como que horario Agett no era como los jóvenes no entonces parecía que con las bandas de los ochenta de los setenta sí

Voz 3 15:12 iba a acabar el mundo de los estadios y de

Voz 21 15:16 los Roque está no estábamos cansados te acuerdas de ver en la mismas gira una y otra vez vine a Europa sí o no

Voz 7 15:23 sí yo todavía estoy viendo Javier a Metallica en Madrid te das cuenta como hay un grupo de personas que han entendido muy bien año tras año y han evolucionado porque llevan mucho tiempo el suficiente como para haber fracasado en muchas ocasiones haber tenido la oportunidad de descuenta que es verdad pero no menos crecimos a esas bandas que llevan toda la vida esos sudó metálica que no que son auténticos supervivientes y han entendido muy bien pasado crisis han dejado de vender discos han cambiado de formato el CD el vinilo bueno ellos sigan haciendo yo y es una opinión personal que creo que es uno de los espectáculos más tremendos y heridos a mi juicio que hay en estos momentos en el mundo el de Metallica cruel también debemos respetar ese es muy aplicable a la música tiene casa metálica sí

Voz 21 16:12 indudablemente y de hecho acuérdate que tuyo hemos ido con mi hijo con cuatro años saber si a CDC en el Vicente Calderón porque es algo que hay que enseñarle a los jóvenes que los viejos rockeros nunca mueren

Voz 7 16:25 bueno y esta semana vamos a la gran esta semana que nuestra

Voz 21 16:28 pues mira hablando de estos encuentros yo creo que ha habido aquí un encuentro entre dos artistas dos jóvenes músicos que en mi opinión va a tener un futuro al margen de la parte académica es son Victory Coco victorias de Madrid Coco es francesa marroquí son muy jóvenes y han hecho ellos su dúo y hacen canciones juntos y aquí aquí están pictórico bienvenidos

Voz 7 16:50 Víctor Rico encantado de saludarte un placer

Voz 22 16:53 igualmente muchas gracias por atendernos con vosotros

Voz 7 16:56 es un verdadero placer además siempre recibimos cuando Javier nos presenta hace esta introducción de quién mire no quiero tampoco ponernos nerviosos pero hay cierta expectativa el Javier nos ha mostrado un talento asombroso DJ cierta cierta expectativa hay generalmente lo que hacemos Javier es verdad tenemos una charla hablábamos que os gusta de unos gusta yo esta vez quiero cambiar el paso te parece si les pedimos que cante ya hay que toquen ya Javier me parece una gran idea veía con todos ustedes Víctor y

Voz 24 17:36 a qué trabajo un pues que este

Voz 25 17:45 yo te quiero

Voz 26 17:53 en las horas son

Voz 27 17:56 pero

Voz 28 18:08 a mí

Voz 9 18:12 yo qué

Voz 27 18:13 eh

Voz 30 18:20 el paro

Voz 28 18:30 eh muy sencillo

Voz 27 18:38 T

Voz 29 18:42 esa triste

Voz 30 18:46 habla ba

Voz 27 18:49 ahora

Voz 4 18:56 UNED

Voz 31 18:57 eh

Voz 7 19:03 Soria con con placer escucharon decía Javier un algo muy interesante y es lo que propicia Berkeley en cuanto a la Unión vosotros os conocisteis en la universidad

Voz 22 19:12 eso es así

Voz 7 19:13 determinantes de queréis elaboraron un poco

Voz 4 19:16 si quiere es desarrollar un poco la idea

Voz 22 19:19 sí nosotros bueno yo era conocida como dos semestres después de haber entrado en la universidad ahí por por compañeros en me encontré en el hall del edificio principal de la Universidad detrás de ella mi cumpleaños Nadal y a partir de ahí pues empezamos a tocar juntos en cada vez que quedábamos con amigos y eso sacábamos la guitarra que como en cualquier fiesta de Verdi poquito a poco pues ya tiene proyectos yo también Nos juntamos escribimos cantamos City y ahí es cuando Javier no se escuchó y

Voz 21 19:49 sí bueno esta canción Algo pasa es que esas como como cuando de hecho lo habla de fútbol no que a lo mejor son cosas que sólo se dan cuenta de lo lo futbolista pero

Voz 9 19:57 esta canción que acaban decantado por ejemplo pues este siete por ocho la letra es de Lorca

Voz 21 20:02 en fin es un cara a Milito a mí me gustó me llamó mucho la atención la manera que ellos tienen de de hacer cosas sofisticada de manera muy simple y muy sencilla y muy íntima y muy cercana y aparte emocionante no

Voz 7 20:16 nos cuesta claro tenéis caminos formales que os escuchamos a los dos hablar en en castellano tenéis caminos muy muy distanciados Víctor Martín llevas en el año dos mil dieciséis forma parte tengo que contarlo de una familia con una larga tradición en la música entretenimiento la familia Aragón y en el caso de de de coco es que en esta clásica nacida en París pero criada entre su país en París en de México y Marruecos si llevas en Berkeley desde dos mil quince digamos genes estuvo en esta unión cada uno aporta algo de manera natural no pensáis realmente bueno pues tú le pones aquí algo más once son más de lo que es una forma muy natural verdad

Voz 22 20:55 sí la verdad es que por lo que has dicho de él por ser Coco francesa así que tenemos un proyecto que nos gustaría llevar a cabo que escoger alguna canción clásica el folclor francés y hacer una mezcla y France eh sal española pero todavía no hemos empezado lo que sí es verdad es que cuando nos juntamos aunque Coco es verdad que ha dedicado mucho tiempo a ser pianista clásica elenco Anta cantar lo hace de una manera increíble en cuando nos juntamos sede en mi casa o la suya en la de algún amigo simplemente sacamos la guitarra Nos ponemos a tocar versiones de canciones nada

Voz 7 21:25 hemos encontrado un canal de Youtube que a vosotros es hora se llama día bocados Sessions orígenes del aguacate hay cosas muy curiosas ahí por ejemplo vamos a escuchar la versión de Gimme Love de Ed Sheeran cantaba fíjense qué sutileza encantada por Coco

Voz 28 21:44 un giga sí más escuchen a Víctor

Voz 7 22:07 a esto parecería que hemos encontrado una versión de la canción canela en rama del Karanka que está encantado ha habido por Víctor una voz increíble que es Nicole

Voz 32 22:19 no hay que hizo Camba no combinan mis trata una nueva en todo coordina

Voz 7 22:34 no y por último aseguró esta canción es el Magic de Coldplay en la que canta esos dos

Voz 24 22:52 eh

Voz 33 22:55 la

Voz 24 23:00 eh

Voz 7 23:03 a Javier en lo que se refiere a la técnica habló sobre el técnico

Voz 3 23:06 sí

Voz 7 23:07 en veinte años hacer esto que escuchamos pueden ver el

Voz 8 23:10 lo la calidad del vídeo de la calidad del sonido la forma en la que cantan

Voz 7 23:14 hace veinte años esto era lo lo más normal lo hace diez años no es impresionante fieles completamente profesional no no no hay nada que indique que son Un vídeo absoluta abre profesionales

Voz 21 23:25 sí es que eso es lo que está cambiando no que ellos esto la selva es una cosa que hacen ellos y eso es mi casa eso es la casa de Víctor mí me encanta ir

Voz 7 23:37 no me digáis que esta la primera toma

Voz 22 23:40 la práctica es la él era era Giulia de Magic que fue la primera que grabamos fue un desastre absoluto en cuanto al nivel de producción si eh simplemente invité a cuatro cinco amigos a casi claro llegar antes que hacemos y cáncer hacemos dos horas era la hora de comer veríamos de hambre y fue luego vamos ya hacer eh cada vez es decir cambiemos Moro hasta el banquete Sipán estaría ahí al sea el que comete muchos aguacate si tiene garantías pues poco es adicta pero que gracias la historia de la de la Rosa del nombre yo pensaba seguro que han Yamón publicista porque los nombres más el anillo lean esa sesión Landis es claro como las sesiones del domingo y entonces en en You Tube hay dieciocho millones de Sandy y eslovaco coger cómo hacemos para de resaltaron poco abogado ah se quedó en el puerto

Voz 7 24:27 Vida pasión por el abocados Sessions porque me gusta mucho el que ya no hay no hay géneros da igual si es el CIS creciese Sheeran la música es música india hay una generación de gente que ya no tiene complejos y en ese sentido nosotros hemos tenido durante nuestra trayectoria durante nuestra vida infinitos complejos esta gente no los tiene Javier

Voz 21 24:48 bueno y sobre todo tuyo hablan de inglés por fin Víctor un español y en inglés

Voz 22 24:54 la gente se ríe de me hacen de tal pero pero no hacerlo lo mejor posible

Voz 9 24:58 la Guardia hoy EMI dan no se no Kutxabank

Voz 7 25:04 de todas maneras Javier sabiendo hablar inglés no tiene mérito mérito

Voz 22 25:10 es cuando no sabe estropeó

Voz 7 25:12 inglés de dos

Voz 8 25:16 mantener el acento eh las que porque los americanos es exótico extras nuestro favor

Voz 22 25:22 a ver si queréis yo si quieres podemos intentar hacer una versión de los Rolling era bocados sesiones pero en vez de con la letra original una wiki Florida español

Voz 8 25:29 mira yo te pido mira te voy a pedir un favor iba en serio

Voz 7 25:33 hay una versión de Azúcar Moreno no sé qué pasa que lo veo todo negro in black el clásico de los Rolling Stones con una traducción alucinante creme creo que si lo hacéis vosotros va toman otra dimensión busca en Internet Azúcar Moreno versión de los Robinson era la canción empieza

Voz 22 25:55 lo llevamos a me acuerdo lo vamos a estar veinte

Voz 7 25:58 desde el abogado sensor me acuerdo que empieza no sé qué pasa que lo veo todo negro coches aparcados todos negros

Voz 4 26:06 a algo citamos sanciones es otro universo ahí Suso Víctor capricho que sí

Voz 7 26:13 sí sí me dicen que ya tenemos la versión vamos a escuchar unos segundos para que os hagáis una idea del reto que acabáis de asumir

Voz 3 26:31 los coches viene después pero lo dejamos ahí ya sino

Voz 22 26:38 ya sé lo que vamos a hacer voy a yo en esta voy a ser operador de cámara y dejó a coco que se encargue del resto

Voz 7 26:45 a Víctor un verdadero placer Coco no todas las sobre todo el mundo no vais a necesitar la pero bueno toda la suerte del mundo vuestro talento va a ser la llave un verdadero placer conoceros y muy orgullosos de vosotros y de todo lo que vais a hacer Javier como siempre muchísimas gracias compadre un abrazo

Voz 21 27:02 muerte amigo ha servido de mucho de un abrazo

Voz 27 27:06 nada

Voz 35 27:10 no

Voz 36 27:15 en Lleida

Voz 34 27:46 no bebe priva vive de domingo

Voz 9 28:03 bueno mal mío mi Brad Mc Laren muy en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 4 34:45 hoy arrolló molecular pero donde donde estoy yo no padecía de ciencia que es es viernes eh

Voz 8 34:53 no no estrategas secular

Voz 4 34:55 casi me está Mestalla en las meninges os queremos utilizar

Voz 8 34:58 paradas aunque no lo entendemos a Button veinte años en España puñalada en la espalda a estamos hay que tener mucho cuidado Tom porque estábamos hablando con el inventor de las UA rindo aunque sea el hombre que puso en solfa decir la combinación absurda yo voy a empezar diciendo Xavi yo voy a tener aquí el mea culpa David que no pasa nada yo en Mallorca cuando era pequeño lo que más me gustaba era comer sobrasada con nivel que es muy típico allí está

Voz 4 35:30 es buenísima buenísima por Dios claro buenísimo y con leche condensada te extraordinario como sobrasada con leche cuando me la leche cuando son primos lejanos osea que las horas extra ser noticia encima de las obras sabe por eso filete de anchoa en salazón ya la culebra Toni Garrido Aitor sea

Voz 7 35:50 la verdad es valores sí sí será pero me está costando hasta sí sí

Voz 4 35:54 sobrasada leche condensada es leche condensada salazón eso molecular mente ese es un órgano homosexual estuvo molecular

Voz 8 36:03 entre lo puedes ensayar Hydro puedes

Voz 4 36:06 tras tres combinaciones la jueza que te hice MT MT todos los tres conceptos esto no la bisturí golpe Vinson veloz

Voz 8 36:17 lo dejo ahí también un poco por

Voz 4 36:18 comer comen patatas fritas con mejillones lo votado

Voz 8 36:21 ingirió buenísimo eh sí buena esa buena mezcla de escándalo pero no hay más que eso sacada mira que ponerlo todo en su sitio vale nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque lo mismo descubrimos que no no sé que estas mezclas que nos pueden llamar un poco la atención para usted es el el tal nunca mejor dicho así que nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque solar de mezclas supuestamente imposibles aunque sea sólo a nivel molecular el jamón y el melón a nivel molecular no se lleva eh por qué tonterías esa gira ahora

Voz 4 36:53 son tonterías muy grande esta mañana que siempre es que le he preguntado a Martín Berasategui y muy cerquita de hoy jamón y melón qué tal y me hizo eso no casan y adiós entonces yo aquí hago un llamamiento con vuestro permiso a todos los alcaldes de España para ver si hay alguien que tiene huevos de inaugurar una rotonda con una escultura dedicada al melón con jamón combinado con una cultura jabón y nos comentemos Tom Toni yo a ir a cortar la cinta como otras cabaretera pero sería fantástico e increíble con una escultura de melón con jamón amarilla con hijos me imagino llegando Villaconejos retira principal una rotonda melón con jamón Íbamos los tres no que en cada pueblo ciudad ríos y si es posible la rotonda vi quedó vivir ahí

Voz 8 37:43 hemos de encontrar una joya que no sé si conocías a mi me parece que es uno de los grandes genios el chiquito por Forges tristemente desaparecido según uno de los grandes genios del humor escuchen esto

Voz 21 37:57 en lo que van a vivir uno de los hombres

Voz 10 38:00 pero yo quiero con jamón lluviosa con mortales

Voz 8 38:08 pero hay que tener en cuenta que es un genio uno de los grandes cómicos de este país

Voz 4 38:12 aparecía en ese escenario en Marte

Voz 8 38:15 el lona después de un espectáculo de señoras en ropa ligera con pezón eras él aparecía con una copa de whisky con un cigarro con un público con la atención un poquito desviada de a otras cosas

Voz 4 38:29 dice que aún Giner que ponerlo en el pedestal que se merece pues se sin duda si estuviera vivo igual estaría en la Audiencia Nacional no estando como estaba programado pero yo te vas a ese centro ha censurado era un genio eran grandes

Voz 7 38:46 a los restaurantes de España desde aquí les les que les pedimos

Voz 8 38:49 juegan con el melón hacen

Voz 4 38:52 pueda no me lo hace puede combinar con muchas cosas sombra o mucho mejor que con un jamón está mucho más rico con un Magreb de pato augurado que no deja de ser una especie como de jamón de pato no o cómo sale la su oferta con peñones con frutos secos incluso con la sandía que acabas de decir ahora la mezcla melón sandía con Lima con cerezas deben estar riquísimo y luego pues eso es por lo menos para mí es como las especies eh vamos viene vinagre balsámico la vainilla las aceitunas negras incluso una ensalada con melón y con aceitunas negras esta suple sabroso aceite de oliva que también parece que rechaza la aceite de oliva bueno pues para mi casa muy bien y luego hay otra mezcla extraordinaria con el melón que es el jengibre el jengibre cuando ese punto limonada hoy con S sí y con ese picor esa mezcla o también es extraordinaria luego el jamón ibérico a mí mis amigos de Monte Nevado que están Segovia eres son jamones no a mí me han enseñado a quererlo con pan fregado contó Damon

Voz 1 39:45 bueno es una dame eleva el alba

Voz 4 39:47 acá que también León incluso las judías verdes o incluso la berza la coliflor champiñón

Voz 8 39:52 es muchas cosas están tus amigos de Monte Nevado me pasó una cosa ayer esto que voy a contar es doy mi parada del AVE que estuve me preparé llega Castellet tarde un día muy largo ha costado niños e India una ensalada con su tomate y estaba cociendo dos webs ustedes me puso una copa de vino cuando fui a coger la copa vino Jorge se me cae la copa vino de encima

Voz 7 40:16 de la de la ensalada de la sala vais rock

Voz 8 40:19 me fastidia un bocata de jamón

Voz 4 40:22 el resto lo que voy esa luchar contra los elementos elementos vaya si lo encerrada pues no de la David de Jorge que eleva que culpa de Igor ángulo bocata de que de un palmo a palmo y medio o como la historia es más tipo piano piano con ese poquito de jamón ya está que cosquilleo que yo me iba a comer mi encerrada pero ya que tú querías cenábamos si básicas

Voz 8 40:51 no tenía Belén pero qué bien sabe el el el papel de ese jamás no te lo esperas además me dije pues como cuando no te lo esperas está hablando de esta cosa también una cosa que a mí me encanta es echar unas anchoas encima de una entrecot

Voz 4 41:06 me claro por supuesto eso eso es lo que hacen los austriacos con él que es el filetes en o que le ponen encima de salazón y le ponen al si es verdad Tom vestida acuerdo contigo es un puntazo solamente témpanos sino a un entrecot claro que sí Bravo Tomb eres un fenómeno sea él el ideólogo de la máquina BF gracias el resto de Custo Hombrados de tanto halago no combinaciones estas universales por ejemplo donde aparece en qué momento de nuestra historia que triste momento aparecen los débiles

Voz 8 41:38 con

Voz 4 41:39 ya eso yo creo que es el que yo creo que es un redactor de la revista Telva el que inventó la fiesta del latín con esas fichas que yo coleccionaba cuando era joven esas fichas que hemos tenido todos en casa yo creo que quien inventó plumero el Dátil con el Bacon fue un redactor honrará redactora de la revista Telva una cosa

Voz 52 41:57 espero pero es una mezcla bueno horrorosa pues sí la verdad es que es mucho más fácil sustituir

Voz 4 42:04 latín por una gamba bien gorda y una gamba envuelta en bacon y con un palito y frita rodeada rueda desgraciado con poco a poco el aperitivo que sea que fugas sin sin dolor esto sino a cuidar voy a pisar aquí dijo que si no se también riquísimo por supuesto elige el tocino se hacen una mezcla extraordinaria que os pasado y a los dos que estéis escuchaba estamos bailando agarrados como rollos Bailar pegados es bailar

Voz 8 42:35 a

Voz 4 42:38 bueno oye la música

Voz 8 42:40 me gustaría haber esa imagen bueno y quién fue y esto ahora voy a pisar un par callos porque la vida

Voz 53 42:45 la vida es muy amplia Hay

Voz 8 42:48 los gustos colores claro pero quién inventó la pizza con piña a quien fue a que le puso

Voz 4 42:54 no sé no sé si alguien que no sea toma la medicación por la mañana en la que salvó Piñana me parece un espanto no se la piña eso es la ahí hawaiana Liébana Líbano así no es un espanto si en el cóctel de gambas el cóctel dejan Messi es una maravilla coctelera ambas con piña por supuesto con yogur con lo que sea la además es una cosa que se nuevamente es la cojas en Navidades que estamos todos un poco Piris viene el cóctel de gambas cabe cabe el mundo entero

Voz 8 43:21 pero pero hablando de cosas que han ocurrido el pasado en qué momento el cóctel de gambas dejó de ser esta cosa glamurosa

Voz 4 43:28 las bodas y ya llevamos a pasarle una comida a la culpa de todo la tiene el trato de pizarra yo creo que el pacto de ha hecho estragos en esta España democrática yo creo que el estatua de pizarra y el trazo de vinagre balsámico

Voz 52 43:43 sí ha arrasado con esos

Voz 4 43:46 Temas de la cocina como el coctel como opte el de marisco es verdad yo creo que antes llegábamos en Navidad con apetito y ahora vivimos en Pachauri entonces con que vamos a comer cóctel de gambas y ahora podemos comprar langostinos haga así hasta las gasolineras es que ha cambió mucho la vida todo un amigo Tony

Voz 53 44:02 hoy hemos hecho un un breve esperando sus llamadas nueve cero dos catorce sesenta sesenta para casarse

Voz 8 44:07 eh aquí en directo con el prior David mejor que para ello calen hemos hecho un pequeño estudio en el equipo que por ejemplo los da que nuestro Pablo González Batista sea lo que mejor combina con el coco a su juicio es el que sobreviviera para Sergio la sepia el está fenomenal con galletas de mantequilla tipo Bela

Voz 4 44:31 es verdad es verdad bien bien sabes bien bien puede subir los tipos respecto a lo que dice la gente que porque pasar por ejemplo se con galletas quién ha dicho por favor Sergio Sergio porque esto no no pero es como tú además sana con que encima Sergio está oyendo ahora Lars sí lo tengo delante Sergio toma la medicación no señalaba esta mañana la pastilla azul en la mesilla tómate esa pastilla mejoras que juega ascuas pues si esa es una paletilla de fama

Voz 8 45:00 a Iñaki habla de chorizo con albaricoque Cristina de aguacate cotizan Oria

Voz 4 45:05 lo que hay gente que había bien Gozalo ya muy bien me gusta es las ya bueno lo hasta bien bueno mezclada chorizo creencia albaricoque chorizo albaricoque sabes qué pureza no que increíble chorizo así pasé yo hay una hay un equipazo ahí pero esto no aquí no tiene límites entre nosotros pero vamos a hacer una pausa para que piensen ustedes porque tienes que llamar de la radio a confesar bueno

Voz 53 50:58 David de Jorge el sorpresa en Las Gaunas nos están llegando

Voz 4 51:02 un alcalde un alcalde más rotonda no ha

Voz 8 51:05 todavía en algunos partidos todavía no pero nos está llamando mucha gente pero a veces no es necesario irse muy lejos para encontrar el desastre

Voz 53 51:16 acabamos de ver un tuit que dice hola a Hoy por hoy

Voz 8 51:19 esto de documentación Sergio en los supera es un tuit que lanza Ana Martínez Concejo Ana subido porque han al tiene vergüenza torera ha dicho en esto yo lo voy a explicar porque tiene una explicación ha subido una foto de callos con fresas David

Voz 4 51:35 Ellos con fresas se increíble no oigo y veo Mi vida es maravilloso una buenos días buenos días yo sí dijo estarlo hasta luego

Voz 62 51:47 no la la única disculpa bueno yo vengo en representación de quién lo comió quiero un poco

Voz 8 51:52 las que te ha puesto una foto Irán poquito ya la foto en sí

Voz 62 51:55 es un poquito yo vengo en representación de quién se comió damos fe en documentación de que se lo comió un taller de fresas aquí en el Office de la radio un tapas de callos al lado

Voz 9 52:08 que se lo comió sigue viva ahí está en el controle

Voz 4 52:14 sí lo he tenido la dirigente entrar en esa toda una cadena

Voz 62 52:20 pues ella solita te prometo que fue ella solita lo trajo no dábamos crédito de hecho nuestra conversación fue como hoy el Hoy por hoy empezamos a crecer Nos pues yo hacía pues yo tal pero nada supero los callos y teníamos que contar

Voz 8 52:33 es difícil superar los cayos de partida ahí que estamos hablando de otra categoría para muchísimas gracias

Voz 4 52:42 muchas veces enrolla testimonios esto no es un lugar de confección del seguir estudiando muchas semanas mucha este mea culpa

Voz 53 52:52 y también alguna reprimenda nos dice Jeremy Fra ochenta y uno dice os habéis creado enemigos en él

Voz 4 52:59 en Alicante el Dátil con bacon

Voz 8 53:01 esta zona se llama delitos

Voz 4 53:04 las de Elche y a mí me encanta ahí cojo con los ilicitanos pues a ver si al alcalde de Elche que ponga una rotonda a besar a todos los que desde Madrid muy buenos días

Voz 14 53:19 cómo estás buenos porque no

Voz 8 53:21 estamos en el momento confesiones aquí hemos venido un poco antes de que nuestra alma tenga algún tipo de

Voz 4 53:28 la sonda nos Enrique qué te pasa Enrique cuéntanos

Voz 14 53:31 sí pero no porque yo se lo tiras y me llevaron al restaurante que era muy típico que estamos por encima del coste de multas de las propia vida eran ostras con os tanto nada

Voz 4 53:49 cerdo que bueno o no

Voz 14 53:51 no lo sé la verdad es que sí porque el móvil un sitio así que nos obliga propio Alberto su limpieza y te ponen plástico era un cubo de plástico y luego una fuente de tornados hacerlo con la roblano

Voz 8 54:04 suena apetecible eh

Voz 14 54:08 dijo

Voz 8 54:09 en la elaboración sea el cubo allí

Voz 14 54:12 de alta cocina y entonces la verdad es que no estaba solo

Voz 4 54:16 cómo va a estar malo decir cómo estás

Voz 8 54:18 sé qué tipo de maître un poco qué tipo de persona malas la radio aplicar que una de esta tarde comido un cubo de Lorena no es malo

Voz 4 54:33 son gente lista e inteligente

Voz 14 54:35 es que curiosas me sorprendió mucho porque ciertamente no estaba malo aunque reservas pero no tuve que reconocer que no estaba mal

Voz 8 54:43 te iba con mi reserva

Voz 14 54:45 yo con alguna por eso proponen local imperfecto pero es plato cuando novia esas cosas

Voz 4 54:54 eso me parece me perderé no has vuelto si esto no

Voz 14 54:58 no no sí sí sí he vuelto otra vez un poquito atrás mano pero he vuelto vuelto pero no

Voz 8 55:04 a comer lo mismo

Voz 14 55:05 no acordarlas dijo ahora la verdad la verdad es que Filipinas para comer es un paraíso son impresionante no lo he estado pero algunas

Voz 4 55:12 era Enrique muchísimas ganas por ver

Voz 14 55:15 que nos la consejo uno dos

Voz 4 55:17 tenemos en cuenta no pilla a mano como tú bien dices elige un abrazo gracias Alfredo muy buenas

Voz 8 55:23 hola Alfredo buenos noticias en tu caso la concesión es que te gusta

Voz 4 55:32 pero empezamos a esas redes como Drácula el no en los vándalos

Voz 14 55:37 bueno a ver yo soy colombiano yo aquí en Barcelona uno treinta y cinco años soy catalán español y colombiano y en bueno desayuno típico de Colombia cocía fiesta lo que madre preparaba que era una especie de hígado hollado con tomate además esto se acompaña con haré saber lo que es una buena torta de maíz arroz se come con chocolate líquido como a la tasa en la bebida porque piensa ayuno a la tasa chocolate con queso dentro de chocolate caliente sea la mezcla eh fábricas

Voz 8 56:13 pero muy ligero además no cómodo

Voz 14 56:16 no es con esto con esto ganar el Mundial

Voz 8 56:22 bueno muy duro ha dicho así esto a las seis de la mañana a la hora mira yo me levanto más a esa hora un poquito antes y Alfredo antes de aquí a la radio monotonía de hoy de la quería hacer campeón al serbio gracias por llamarnos un abrazo eran de fincas una horas Miguel terminamos con Josetxo que están San Sebastián tiene estuviera en San Sebastián Josetxo una de las mejores playas del mundo verdad la de La Concha

Voz 14 56:53 hombre hombre padre soltar

Voz 4 56:56 el viernes a esta ahora madre mía darse una vuelta ahí pues lo de los pinchos siempre se come bien y lo sabe María Jimena salió el sol ya que lleva lloviendo desde verano pasado ya digo sólo sea que estamos haciendo ahora mismo a la gloria