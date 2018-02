Hoy por Hoy (23/02/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 no

nada que asaltan y buenos días con la trágica tal buenos días empezamos en la Audiencia Nacional donde tenemos noticia de última hora sobre Josep Lluís Trapero el ex mayor de los Mossos d'Esquadra a quien la Fiscalía solicita una fianza de cincuenta mil euros para que pueda salir en libertad algo a lo que según noticia de alcance no accede la magistrada Carmen Lamela Ana consiste

Voz 4 00:32 pues según ha podido confirmar la Cadena SER la juez Lamela rechaza la petición que había hecho la Fiscalía pedía para Josep Lluís Trapero una libertad bajo fianza de cincuenta mil euros la magistrada lo rechace Le mantiene las mismas medidas cautelares que ya le impuso en el mes de octubre cuando vino aquí a declarar por un delito de sedición entonces le impuso retirada del pasaporte la prohibición de salir del territorio nacional y también presentaciones periódicas en los juzgados estamos aquí en las fuerzas de la Audiencia Nacional pendientes de la salida ya en libertad de Josep Lluís Trapero el ex jefe de los Mossos d'Esquadra que ha venido hoy aquí por tercera vez solo en Barcelona

Voz 1018 01:07 a la normalidad al exterior de la Audiencia Provincial tras la concentración de un centenar de activistas para reclamar la libertad de los dirigentes independentistas encarcelados hubo un acto convocado con motivo del XXXVII Aniversario de golpe de Estado del veintitrés de febrero los Mossos han detenido en total de catorce personas Elisenda cruel

Voz 1275 01:24 la mayoría de los detenidos son personas que a las ocho de la mañana se han atado con cadenas a la Puerta de Hierro de la Audiencia Provincial de Barcelona protestaban aprovechando el aniversario del golpe de Estado para pedir la liberación de los presos yunquera Fornelos Jordis también pedían que Puigdemont sea investido presidente de la Generalitat los Mossos les han desalojado después a las nueve unas cincuenta personas han cortado la calle se han sentado en el suelo de forma pacífica gritando consignas en favor de la independencia y acusándolo de traidores a los Mossos la policía catalana los ha ido desalojando uno a uno géneros de manos y pies y a las diez y media sean restablecido el tráfico en la zona los organizadores han convocado ahora otra protesta ante las puertas de la comisaría central de los Mossos en Barcelona en el distrito de las Kors

Voz 1018 02:04 venga para amén de Cataluña acaba de terminar la reunión de la Mesa de la Cámara en la que ellos percata ha registrado una iniciativa en solitario una propuesta de resolución que pide ratificar la confianza en Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat e insta a restaurar la presidencia tres aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco una propuesta que se debatirá en principio el el pleno de la próxima semana Pablo Tallón

Voz 1673 02:24 Fuentes de Esquerra admiten que el gesto de hoy de Jones para Cataluña de presentarla en solitario no ayuda pero atribuyen este gesto a la vieja estrategia de hacer ver que rompen la baraja justo cuando las negociaciones están a punto de culminar desde Cataluña Eduard Pujol desvincula la propuesta de resolución de estas negociaciones justifica así el hecho de haber registrado el texto si los republicanos

Voz 5 02:44 con una reflexión que esta sociedad debe sentirse reflejada en este texto hemos

Voz 6 02:51 querido entrar la de manera rápida

Voz 5 02:53 para que pueda ser debatida en este pleno al margen de las negociaciones con Esquerra que insisto llegarán a buen puerto

Voz 1673 03:01 en principio Torrent va a fijar hoy la fecha para el pleno de la semana que viene en el que como mínimo también se va a debatir una propuesta de los comunes que insta a poner fin al bloqueo y otra del PSC para que empiecen a correr los tempos de la investidura la cuenta atrás hacia la disolución del Parlamento

Voz 1018 03:20 hora doce y tres está reunido como cada viernes el Consejo de Ministros ha encabezado hoy por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ya que Mariano Rajoy se encuentra en Bruselas donde participa a esta hora en la Conferencia de Alto Nivel sobre seguridad de desarrollo en el Sahel la región del norte del continente africano situada al sur del Sáhara entre el Atlántico y el Mar Rojo Rajoy ha anunciado una contribución económica de España algo más de cien millones de euros para ayudar a los cinco países que integran esa zona con anécdota incluida Griselda Pastor

Voz 0419 03:47 si pasa muy pocas veces que en lugar de preguntas la prensa tenga que declinaron jefe de Gobierno la lista de países con los que se reúnen pero Rajoy que sabía muy bien que el Sahel es una de las zonas más pobres de este mundo y un nido problemático de terroristas no ha recordado quiénes son los cinco países que lo componen hoy invitados Bruselas

Voz 7 04:06 es una reunión a la que asistimos la mayoría de los jefes de Gobierno y en su caso jefes de Estado de la Unión Europea también representantes de Naciones Unidas con los cinco países de él

Voz 2 04:17 la gel Mauritania Mali eh

Voz 6 04:23 a Heather eh

Voz 0419 04:30 pues lapsus del presidente si antes de confirmar que España ha decidido dar estos cien millones de ayuda al Sahel

Voz 1018 04:37 gracias eh grises de los sindicatos de la Policía vasca la Ertzaintza piden que se considere muerte violenta del fallecimiento de un agente del cuerpo a causa de un infarto cuando participaba anoche en el dispositivo desplegado en el entorno de San Mamés durante los enfrentamientos entre los seguidores del Athletic de Bilbao y el Spartak de Moscú el agente se desplomó durante los enfrentamientos y falleció horas después en el hospital de Basurto informa Anne Zugaza

Voz 8 04:58 el sindicato mayoritario en la Ertzaintza Erne enmarcado en la muerte de la gente en los graves disturbios desatados durante el partido han mostrado dos vídeos en los que se ve a los agentes en medio del fuego cruzado de las bengalas no murió de paseo han remarcado fue una muerte violenta como consecuencia de la violencia en el fútbol una violencia premeditada porque ese requisaron porras extensibles piedras y material pirotécnico a la que se apretaron dicen los agentes con un dispositivo insuficiente piden que se investigue de esta manera los responsables tanto por parte del departamento de Seguridad como dicen de oficio por parte de la Fiscalía

Voz 1018 05:37 en unos segundos algunas cuestiones más con Isabel Quintana hay Carlos

Voz 0325 05:40 el ministro de Hacienda asegura que habrá equiparación salarial en tres años entre policías guardias civiles y Mossos Montoro se remite a las negociaciones de interior con las partes y añade que la partida correspondiente se incluirá en los presupuestos que ahora se negocia Comisión feminista que convoca la huelga de mujeres del ocho de marzo pide en la SER que no la secunden los hombres para que no desaparezca su objetivo reclaman que las mujeres vayan a la huelga las veinticuatro horas más allá del paro laboral de dos horas convocado por UGT y Comisiones guerra en Siria Human Rights Watch denuncia ataques ilegales de Turquía con veintiséis civiles muerto dos de los últimos días aviones rusos y sirios han bombardeado una veintena de hospitales en Guta Rusia sugiere que vetará una resolución para una tregua que se negocian la ONU Salvamento Marítimo rescató a veintiséis inmigrantes a bordo de una embarcación en aguas de Canarias entre ellos viajaban siete menores y una mujer todos han sido trasladados al puerto de La Estaca en El Hierro en buena estado de salud los principales parqués europeos en rojo el Ibex treinta y cinco se deja en torno nueve décimas y cotiza por debajo de los nueve mil ochocientos puntos la prima de riesgo sube hasta los noventa y dos puntos base dentro de una hora es el sorteo de octavos de la Europa League con Athletic y Atlético de Madrid como representantes españoles esta noche el Deportivo Español abre una nueva jornada de Liga en Primera hoy dos partidos de baloncesto Bielorrusia España clasificatorio para el Mundial Ibars el Real Madrid el euro

a que está catalogada qué tal hasta ahora llega el Whatsapp básicamente el repaso a toda la basura que nos llega al Whatsapp durante la semana y que Sergio Castro que yo empiezo a creer que él no lo sufro Tom a él le gusta que le lleva hombre inmensos en el Grupo II

Voz 11 07:50 que mastica el mejor que se acuerden de uno que lo obvian verdad

Voz 3 07:56 fíjate que hayamos guardado silencio se los nada remarcar una mirada ha llegado esta semana a muchas cosas en Gran Bretaña

Voz 11 08:04 ha sido Marta Sánchez Eyal no tanto su himno como que ha generado o ha inoculado el deseo de cantar nuevos himnos Eden entre todos a mí el que más me llegó hoy en varios grupos de whatsapp fue este horribles chico

Voz 12 08:18 Viva España Reino de la paz tras arañar donde

Voz 2 08:24 de un Rey

Voz 12 08:26 ahora tenemos aquí estoy

Voz 3 08:32 puedes borrar estas son las cosas que ocurren cuando alienta luego te pregunta porque grúas

Voz 11 08:38 bueno hay que que mira nunca nunca en cuestión de unos uno está de acuerdo del todo All Star Game NBA cantó Fergie el himno nacional ya es considerado es viral es considerado el peor himno cantado en un evento deportivo jamás

Voz 2 08:51 efectivamente pastel os sucesivamente sexy disparatado los jugadores ancestros pero esto

Voz 13 09:01 sí

Voz 3 09:07 a a de Marta Sánchez pues esto es algo más que patriotismo que daba daba creo que hubo varios embarazos después borró en el número tres

Voz 11 09:19 el ranking por méritos propios muy realizado este magnífico audio una ironía sobre sí está discriminado o no el idioma español en Cataluña no tiene desperdicio

Voz 14 09:30 como mi héroe el Yvo de es noches sin poder dormir estoy estoy ahí run run run run tensando donde coña tendido yo a hablar castellano Hague piensa Wert en catalán vivo en Cataluña estudiado en en Catalunya donde el mundo es saber que en Cataluña del castellano se discrimina pero lo completísima mente yo con mi familia siempre a Don catalán que entonces y gasté no remonta de Madrid y mamá tuvo apuntarse a clases clandestinas de castellano no hasta que he pensado digo calla calla calla que es que igual es porque estáis desinformado los pareja desinformados no fue uno con otra cosa que cree que había informado son un folleto venga a veo al adiós en catalán digo a ver si llevan a pensar que les insultan jóvenes

Voz 2 10:24 ahora no me dio eh bueno

Voz 3 10:29 pero la reflexión es yo podía ser un indulto e incluso porque ya que esta sección

Voz 9 10:35 hablo de indultos arregla total deseábamos que total

Voz 11 10:41 el número cuatro del ranking maravilloso producido desde Radio Castilla La Mancha que a mí me llevó también a mi Whatsapp de gazapos vamos a escuchar el repaso los nombres de los medallistas españoles mejores de la historia del deporte de invierno

Voz 2 10:54 lo importante es la tercera

Voz 15 10:56 el deporte español todas las obtenidas allá por Paco Martínez Soria en Sapporo setenta y dos Cristóbal Fernández Ochoa Paco Fernández Ochoa

Voz 3 11:05 pues no está mal eh allá por Paco Fernández dentro de Paco Martínez Soria He venido a esquemas

Voz 11 11:15 en el quinto puesto del Ranking la demostración de un gimnasio puede estar en el campo que con un simple asador se pueden conseguir lo que otros buscan y no logran en lujosas instalaciones deportivas de moda

Voz 2 11:25 y que cuesten era muy buenas tardes estoy aquí en mi Ignacio es Ignacio que acaba con el cero con los triglicéridos con la de azúcar con la tensión

Voz 16 11:37 con no poco más de esto con no comer de luego

Voz 2 11:40 las tontería que hoy existe todo lo que existe es que la gente no quieren entraba cuando un tío llega un tajo trabajo con Ignacio Moncada ahí ahí ahora cuando tío está aquí agit prop la mayor

Voz 3 12:13 Gemma Cross se acaba llevando el viento que es ese llama Cross Fit puede ser muy que esto oí con proteínas proteína la bellota claro pero a ver Sergio estás haciendo la sección enfadado porque no bienpensantes empezábamos a cerramos pero si es mejor cerrar las cosas no toma sí sí claro que es como el el Colo confinada a los es como el cierre perfecto de este problema nos estás haciendo esta sección podría desde el rencor es una subida era una subida claro de es evidentemente

Voz 11 12:45 o cuando en el gol

Voz 3 12:48 es viernes y ya sabes que los viernes en el último en Francia

Voz 11 12:52 bueno el último clases de castellano a ver cómo se lleva

Voz 17 12:57 René

Voz 18 12:58 toman entró en no haya no tenía razón reunía todos los ni a favor ni era de densidad en Castilla no un montón y no

Voz 3 13:10 pues sí

Voz 19 13:12 el día que el programa viene

Voz 3 13:17 y nos queda la pregunta de si este hasta aquí el Barça Quick y cuando digo hasta aquí

Voz 2 14:21 polemista diez y ahí está la polilla pueden ser irracional por mucho que se parezcan

Voz 5 14:26 nosotros tener derechos de autor cronista sea acaba bueno pues así comenzamos este once de septiembre con la resaca del día de una madrugada que muy buenas noticias vigilante

Voz 19 14:40 otro otro reverso en el suelo

Voz 5 14:43 es él es más que eso sea una falsa moneda claro Isaías Lafuente de Lewis

Voz 20 18:08 cadenas

Voz 30 19:43 a ellos se siguen ahí